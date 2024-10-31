أفضل 10 أمثلة لمحفظة تسويقية للإلهام في 2025

غالباً ما يحتار المسوق الرقمي بين "هل يجب أن أروّج لعملي؟" أو "هل يجب أن أدع عملي يروّج لخبرتي؟

إذا كانت هذه الأسئلة تؤرقك أيضاً، فإليك ما يمكنك فعله. الجمع بين كلا النهجين من خلال إنشاء محفظة تسويق رقمي شاملة.

تروّج محفظة التسويق الرقمي لخدماتك دون أن تبيعها لزبائنك المحتملين بقوة. تتضمن المحفظة التسويقية أفضل أعمالك، وعرض القيمة، والنتائج، وما يقوله عملاؤك عنك.

اعتبر محفظة التسويق موردك الشامل (القابل لإعادة الاستخدام) الذي يعرض خبراتك للجمهور المستهدف.

يطلعك هذا المقال على بعض من أفضل أمثلة المحفظة التسويقية وما يمكنك استنساخه منها.

ما هي محفظة التسويق؟

تجمع محفظة التسويق الأعمال السابقة لمحترف التسويق (مستشار، متعاقد مستقل، وكالة، أو باحث عن عمل) ومهاراته التسويقية وإنجازاته لمساعدته على جذب العملاء المحتملين القيّمين والحصول على فرص استثنائية.

إليك ما يجب أن تبدو عليه محفظة التسويق النموذجية:

عبر سارة ماكين تعرض سارة ماكين كاتبة المحتوى وخبيرة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي (موقعها الإلكتروني) كل ما قد يبحث عنه العملاء المحتملون، بما في ذلك مهاراتها ومحفظتها والعلامات التجارية التي عملت معها وشهادات العملاء. تحتوي الصفحة الرئيسية على كل هذه التفاصيل، ولكل قسم هبوط منفصل.

لا توجد قاعدة صارمة وسريعة لبناء ملفك التسويقي. للتحرر من الفوضى، يمكنك تجربة كيفية عرض مهاراتك وعينات العمل والخدمات والنتائج التي حققتها للعملاء.

أهمية المحفظة التسويقية

يمنح الموقع الإلكتروني للمحفظة التسويقية العميل المحتمل نظرة متعمقة على خبراتك ويعزز ثقته بك.

يركز على خبرتك التي تركز على مجال تخصصك

لنفترض أنك مسوق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأضفت هذه المعلومات إلى محفظتك. ولكن هل هذه المعلومات كافية للعميل المحتمل لتقييم خبرتك؟

في الحقيقة لا.

فالعملاء المحتملون يريدون أن يعرفوا

ما هي أكثر قنوات التواصل الاجتماعي التي تثق بها؟

ما نوع المنشورات التي تقوم بإنشائها؟

هل أنت مؤلف إعلانات أم مصمم جرافيك أم كلاهما؟

ما نوع المقاييس التي تتبعها؟

ما نوع النتائج التي حققتها في مشاريعك السابقة؟

إن الإجابة على هذه الأسئلة توضح للعملاء المحتملين ما إذا كنت خبيراً في منصة تواصل اجتماعي معينة أو خبيراً في كل شيء. هذه المعلومات تُقنعهم بخبرتك على عكس الملف الشخصي العام.

بناء الثقة من خلال دراسات الحالة والدليل الاجتماعي

من الصعب أن تصدق عندما تقدم ادعاءً بسيطًا بمساعدة العلامة التجارية ABC على زيادة عدد الزيارات العضوية بنسبة 25% في 6 أشهر.

ولكن، إذا شرحت بالتفصيل كيف ساعدت استراتيجية المحتوى الخاصة بك العميل على زيادة عدد مرات الظهور والزيارات العضوية بنسبة 25% ودعمتها بشهادة عميل وحكايات عن العمل معك، سيثق بك عميلك المحتمل.

إن محفظة التسويق تفصّل إنجازاتك من خلال دراسات الحالة المحملة بالدليل الاجتماعي وتضيف المزيد من المصداقية إلى خبرتك التسويقية.

يساعدك على التميز من بين مجموعة كبيرة من المواهب

إذا كنت تبحث عن وظيفة، فإن تقديم سيرتك الذاتية لا يكفي. يتلقى مديرو التوظيف كومة من السير الذاتية كل يوم. يجب ربط سيرتك الذاتية بملف التسويق الخاص بك لتبرز من بين هذا الحشد الكبير من المواهب. اعرض دليلاً ملموساً يدعم مهاراتك وخبراتك العملية؛ وتساعدك محفظة التسويق على القيام بذلك.

فوائد محفظة التسويق

باختصار، تساعدك محفظة التسويق على:

عرض أفضل ما تقوم به وبناء الثقة

إعطاء فكرة عن هويتك ومسيرتك المهنية

يساعد العملاء المحتملين أو مديري التوظيف على تقييم مهاراتك بشكل أفضل وفهم نوع الميزانية التي يجب أن يخصصوها بناءً على خبرتك

عناصر محفظة التسويق

بصفتك مسوقاً، ضع في اعتبارك تسليط الضوء على عنصرين أساسيين في محفظتك - التسويق الرقمي والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

التسويق الرقمي

تتمثل الخدمات القياسية التي يقدمها محترف التسويق الرقمي في تحسين محركات البحث (SEO)، وتسويق المحتوى، والتسويق بالدفع بالنقر (PPC)، والتسويق عبر البريد الإلكتروني.

وبناءً على ذلك، يجب أن تتضمن محفظة التسويق الرقمي الخاصة بك العناصر التالية لعرض خبراتك:

تحسين محركات البحث: يجب أن يتضمن الموقع الإلكتروني لمحفظة تحسين محركات البحث خدمات مثل البحث عن الكلمات الرئيسية، وإنجازات تحسين محركات البحث على الصفحة أو خارجها، واستراتيجيات تحسين محركات البحث المبتكرة التي تم تنفيذها سابقًا، والنتائج ذات الصلة (العملاء المحتملين، وحركة المرور، والتحويل، وما إلى ذلك)

يجب أن يتضمن الموقع الإلكتروني لمحفظة تحسين محركات البحث خدمات مثل البحث عن الكلمات الرئيسية، وإنجازات تحسين محركات البحث على الصفحة أو خارجها، واستراتيجيات تحسين محركات البحث المبتكرة التي تم تنفيذها سابقًا، والنتائج ذات الصلة (العملاء المحتملين، وحركة المرور، والتحويل، وما إلى ذلك) تسويق المحتوى: يجب أن يتضمن الموقع الإلكتروني الخاص بمحفظة تسويق المحتوى كتابة المحتوى، والاستراتيجية، والتحسين، وأنواع حملات المحتوى وتنفيذها، وأفضل نماذج الكتابة المنشورة على المواقع الإلكترونية ذات الصلة

يجب أن يتضمن الموقع الإلكتروني الخاص بمحفظة تسويق المحتوى كتابة المحتوى، والاستراتيجية، والتحسين، وأنواع حملات المحتوى وتنفيذها، وأفضل نماذج الكتابة المنشورة على المواقع الإلكترونية ذات الصلة حملة الدفع بالنقرة: يجب أن يحتوي الموقع الإلكتروني لمحفظة التسويق عبر الدفع بالنقرة على تحليل مفصل لأنواع الحسابات التي يتم التعامل معها، وخطط الميزانية، وعدد العملاء المحتملين الذين تم توليدهم من خلال إدارة الحملات والإنفاق عليها، وكتابة الإعلانات، وعينات من المواد الإبداعية

يجب أن يحتوي الموقع الإلكتروني لمحفظة التسويق عبر الدفع بالنقرة على تحليل مفصل لأنواع الحسابات التي يتم التعامل معها، وخطط الميزانية، وعدد العملاء المحتملين الذين تم توليدهم من خلال إدارة الحملات والإنفاق عليها، وكتابة الإعلانات، وعينات من المواد الإبداعية التسويق عبر البريد الإلكتروني: تأكد من أن صفحة محفظة التسويق عبر البريد الإلكتروني تتضمن نسخًا من البريد الإلكتروني للقطاعات المستهدفة، وعدد المكالمات المحجوزة من حملات البريد الإلكتروني في إطار زمني معين، وتحليلات البريد الإلكتروني مثل معدل الفتح ومعدل المشاركة

التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

يجب أن تحتوي محفظة وسائل التواصل الاجتماعي على فصل قائم على المنصة، مثل لينكد إن، وتويتر، وإنستجرام، وروابط وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، وما تتضمنه هذه الخدمات.

لينكد إن: عينات العمل السابقة المتعلقة بإنشاء المحتوى، والاستراتيجية، وروابط لينكد إن للمنشورات الجذابة، والمشاركة، والنتائج التي تم تحقيقها للعلامة التجارية الشخصية والعلامة التجارية للشركة، وإذا كان التصميم مشمولاً في الحزمة الخاصة بك

عينات العمل السابقة المتعلقة بإنشاء المحتوى، والاستراتيجية، وروابط لينكد إن للمنشورات الجذابة، والمشاركة، والنتائج التي تم تحقيقها للعلامة التجارية الشخصية والعلامة التجارية للشركة، وإذا كان التصميم مشمولاً في الحزمة الخاصة بك تويتر: عرض عينات من الأعمال المتعلقة بكتابة المحتوى والاستراتيجية والمشاركة، بالإضافة إلى النتائج ذات الصلة مثل العملاء المحتملين ومرات الظهور والنقرات

عرض عينات من الأعمال المتعلقة بكتابة المحتوى والاستراتيجية والمشاركة، بالإضافة إلى النتائج ذات الصلة مثل العملاء المحتملين ومرات الظهور والنقرات Instagram: أفضل عينات من البكرات والتصاميم الإبداعية والتعليقات التوضيحية والنتائج المحققة للأفراد والعلامات التجارية

إذا كنت مسوقًا عامًّا على وسائل التواصل الاجتماعي، فبالإضافة إلى جميع العينات المذكورة أعلاه، قم بتضمين إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي والنتائج التي حققتها للعلامة التجارية.

أهمية تصميم المواقع الإلكترونية في محفظة التسويق

تقليديًا، يستخدم الاستراتيجيون الرقميون والاجتماعيون Google Drive أو ملف PDF لعرض أفضل أعمالهم. هذا لا يخلق انطباعًا دائمًا من وجهة نظر العميل المحتمل ويفشل في بناء اهتمام فوري لأن المحافظ فوضوية ومربكة.

من خلال إنشاء محفظة تسويق بسيطة على الموقع الإلكتروني:

ترك انطباع أولي دائم حيث يتضمن موقع الويب الخاص بالمحفظة أفضل أعمالك؛ فهو يعرض اهتمامك بالتفاصيل، وكيفية تقديمك لعملك من الناحية الجمالية، وتمثيلاً أنظف لعلامتك التجارية

من خلال موقع الويب الخاص بمحفظة أعمالك، لديك الفرصة لتوليد عملاء محتملين من خلال مبادرات التسويق العضوي والمدفوع مثل تحسين محركات البحث والمدونات والإعلانات المدفوعة للوصول إلى جمهورك المستهدف

أضف عناصر بناء الثقة إلى تصميم موقع الويب الخاص بك، مثل دراسات الحالة وشهادات العملاء السعداء على صفحة محفظتك للفوز بمزيد من المشاريع

أضف أداة جدولة الاجتماعات إلى موقع محفظتك على الويب لتشجيع العملاء المحتملين على حجز المكالمات دون احتكاك عبر الموقع الإلكتروني

تضمين استراتيجية التسويق في محفظة التسويق الرقمي

بصفتك مسوّقًا عبر الإنترنت أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإن استراتيجيتك تميّزك عن الآخرين. ولكن هل يجب عليك إضافة عناصر استراتيجية لتعزيز محفظة التسويق الرقمي الخاصة بك؟

بالتأكيد، تختلف الاستراتيجيات من عميل إلى آخر وتعتمد على الأهداف والوضع الحالي والصناعة وحجم السوق. غالبًا ما نجد المسوقين الرقميين في حيرة حول ما إذا كان ينبغي عليهم تضمين الاستراتيجيات في محفظة التسويق.

يجب عليك ذلك، ولكن بإيجاز. عند كتابة دراسة حالة، اشرح التحديات التي واجهها ذلك العميل بالتحديد، وكيف تعاملت معها، والاستراتيجية التي اعتمدتها لحل مشاكله.

وبهذه الطريقة، سيفهم العميل المحتمل خبرتك وقدرتك على تطوير استراتيجيات لحالات استخدام محددة بشكل أفضل ويقرر ما إذا كان نهجك يناسب متطلباته.

أهمية تحسين محرك البحث وتخطيط الصفحة

كل من تحسين محرك البحث وتخطيط الصفحة مهمان في محفظة التسويق الرقمي.

إذا اتبعت استراتيجية تحسين محركات البحث التي تركز على الجمهور لموقع محفظتك على الويب، فانشر محتوى ذا صلة ومدروس جيدًا بانتظام، وركز على أفضل ممارسات تحسين محركات البحث على الصفحة وخارجها.

يساعدك ذلك على زيادة عدد زيارات موقعك الإلكتروني من العملاء المحتملين ذوي الصلة، وجعل المزيد من العملاء المحتملين يكتشفون خدماتك بشكل عضوي، والفوز بالمزيد من المشاريع. باختصار، إنه مصدر ثابت لتوليد العملاء المحتملين.

انتبه بنفس القدر لتخطيط صفحة محفظتك. اجعله مقنعًا من خلال إضافة ألوان علامتك التجارية، وخط موحد، وعبارات الحث على اتخاذ إجراءات، وتقسيم الأقسام بفواصل، وتسهيل التنقل عبر تصميم الخدمة الكاملة.

أمثلة على محفظة التسويق

دعنا نلقي نظرة على بعض الأمثلة على محافظ التسويق الرقمي لمزيد من الإلهام.

1. مجموعة هايف الإبداعية

عبر مجموعة هايف الإبداعية تبرز Hive Creative Group، وهي وكالة تسويق مقرها فيرجينيا، على الفور بفضل محفظتها التفاعلية وأصالتها.

لماذا نحب هذه المحفظة

تجعل العناصر التفاعلية والمتحركة والأيقونات التفاعلية هذه المحفظة التسويقية سريعة الاستجابة

تُعد محفظة التسويق الرقمي هذه تجميعاً ممتازاً للدليل الاجتماعي وأحد الأمثلة الرئيسية للأصالة. أعجبتنا طريقة عرض شعارات العملاء وتعريف المشاهدين بأعضاء فريقهم

يساعدك التصفح البسيط على تحديد تفاصيل الاتصال بهم بسرعة من خلال صفحة مخصصة

2. جوردين برينر

عبر جوردين برينر جوردين برينر هي المديرة الفنية الأولى في استوديوهات أمازون. يقنعك ملفها الفني على الفور بأنها العقل المدبر وراء الأعمال الفنية لجميع عروض أمازون برايم المفضلة لدينا، بما في ذلك مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel و Homecoming.

لماذا نحب هذا الملف

على الرغم من وجود عدد أقل من الأقسام في محفظة التسويق الرقمي هذه، إلا أننا نحب كيف أنها تركز على عرض أفضل أعمال جوردين وتقوم بذلك بشكل جميل

يساعد أسلوب الشبكة في تنفيذ إطار دراسة الحالة القائم على الصور مع صور عالية الجودة

قسم "نبذة عن" يقوم بعمل رائع في سرد قصة جوردين بأكثر الطرق دقة ممكنة

3. ألينا توماس

عبر ألينا توماس يعد موقع Alaina Thomas على الويب أحد أكثر مواقع التسويق الرقمي المدمجة التي صادفناها.

يمكن أن يصبح دمج كل شيء في محفظة الخدمات فوضويًا إذا كنت تقدم جميع خدمات التسويق الرقمي. لقد أضفنا هذا المثال لنوضح لك كيفية جعل التصميم أنظف ومحفظة التسويق سهلة الفهم.

لماذا نحب هذه المحفظة

تقدم ألينا خدمات تسويق المحتوى وخدمات وسائل التواصل الاجتماعي. لديها حافظات تسويقية مختلفة لكل خدمة لمساعدة القارئ على تصفح العروض وفهم خبراتها

تصميم محفظة التسويق الرقمي البسيط يلفت انتباهنا. تستوعب الحافظة أقساماً مختلفة مثل الخدمات، وأفضل الأعمال، وصفحة مخصصة لتفاصيل الاتصال دون المبالغة في التفاصيل، وتستخدم تباين الألوان للفصل بينها

4. مايكل أنتالوك

عبر مايكل أنتالوك تتسم محفظة مايكل أنتالوك للتسويق الرقمي بطابع داكن وسريع الاستجابة. مع كل عملية تمرير، تصادفك دراسة حالة جديدة تفتح في صفحات منفصلة.

لماذا نحب هذه المحفظة

يطبق مايكل مقولة "كلما زاد العدد زاد المرح"، كما أن محفظته تبسّط عملية اتخاذ القرار بالنسبة للعملاء المحتملين حيث يسهل العثور على حالات الاستخدام ذات الصلة

الاقتباسات تلفت انتباهك. على سبيل المثال، يقول قسم البطل، "التصميم الجيد هو عمل جيد" ومع كل عملية تمرير، يستمر في إضافة المزيد من الاقتباسات لإبراز أهمية خدماته

5. كيت دنهام

عبر كيت دنهام تتسم مجموعة كيت دنهام للتسويق الرقمي بالبساطة وهي منفصلة لمجموعتيها من الجمهور المستهدف - أصحاب الأعمال الحرة والمؤسسات. وهذا يعني تقليل الارتباك ويساعد القارئ في العثور على المعلومات الضرورية بشكل أسرع.

لماذا نحب هذه المحفظة

تتعرف على الكثير عن المسوّقة من حيث هويتها كشخص، وأهدافها كمحترفة تسويق، وماهية العمل معها. هذه اللمسة الشخصية تضفي طابعاً إنسانياً على التجربة وتبني اتصالاً فورياً مع القارئ

تتحدث كيت، المسوقة، عن كيفية رد الجميل للمجتمع والقضايا التي تهتم بها. إنها تمنحك سبباً إضافياً لبدء محادثة معها

6. 345 التسويق

عبر 345 تسويق الاسم التالي في قائمتنا لأمثلة محفظة التسويق ينتمي إلى وكالة تسويق وعلامات تجارية تدعى 345. وبقدر ما قد يبدو الاسم غريباً، فإن محفظة التسويق الخاصة بهم قوية، مع توازن جيد بين القصص والخدمات وعينات العمل.

لماذا أعجبتنا هذه المحفظة

تخصص وكالة التصميم والتسويق هذه قسمًا من محفظة التسويق الرقمي الخاصة بها لسرد قصة العلامة التجارية، والتي تلقى صدى لدى القارئ

لديهم قسم "وقت القصة" الذي يعرض خبراتهم بشكل جذاب مع تقديمهم لقصص واضحة في نهاية كل قصة

7. دينيس ريك

عبر دينيس ريك دينيس ريك هي محترفة في مجال المحتوى والعلامات التجارية تخدم العديد من الصناعات. لقد أعجبتنا طريقة استخدامها للألوان للتمييز بين أقسام المحفظة المختلفة.

لماذا نحب هذه المحفظة

يكمن تفرد ملفها في أنه يقدم نظرة عامة على جميع مشاريعها وينقلك أيضًا إلى صفحاتها الثلاث الخاصة بعملائها المختلفين لقراءة دراسة حالة مفصلة

كل صورة وصورة GIF وبكرة في قسم أفضل أعمالها لها سياق. فهي تشرح الغرض من التصميمات بدلاً من ترك العملاء المحتملين يكتشفون كل شيء

8. جاكسون كورتيس

عبر جاكسون كورتيس جاكستون كورتيس هو مسوق على موقع لينكد إن، يكتب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي للعلامات التجارية الرياضية. ويتضح ذلك عند إلقاء نظرة على ملفه الشخصي، على الرغم من عدم وجود قسم للخدمات.

لماذا نحب هذه المحفظة

المحفظة عبارة عن شبكة من بعض منشورات جاكستون الأكثر نجاحاً على لينكد إن. بالنسبة لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، يضيف الانطباعات، ويدعو الزائرين للنقر عليها

يستخدم المؤلف، جاكستون، نهج العرض لا الحكي ويعطي الأولوية للأمثلة على النص المطول

9. ماكماث كريتيف

عبر ماكماث كريتيف تنتمي محفظة التسويق الرقمي التالية في قائمتنا إلى وكالة محتوى وتسويق تدعى McMath Creative. يبرز التصميم البسيط للمحفظة.

لماذا نحب هذه المحفظة

لديهم ثلاث صفحات مخصصة لثلاثة مجالات خدمية - العلامات التجارية، والإدارة، والمحتوى. في كل صفحة، ستجد في كل صفحة تفاصيل عن خدماتهم وشعارات العملاء

هناك صفحة عامة تسمى "كل ما يتعلق بالعلامات التجارية والتسويق"، والتي تعمل كـ إدارة المحفظة صفحة. ستجد نظرة خاطفة على جميع تصميماتهم في مكان واحد

10. كاثرين هول

عبر كاثرين ل. هول تعرض كاثرين هول، وهي كاتبة مستقلة، جميع نماذج أعمالها، وتقسمها حسب مجالات الخدمة في موقعها الإلكتروني الخاص بمحفظة التسويق.

لماذا نحب هذه المحفظة

تقدم المحفظة لمحة سريعة عن مهارات كاثرين المتنوعة في الكتابة

توضح صفحة سيرتها الذاتية تفاصيل رحلتها مع وجود شهادة لإضافة المصداقية

كيف تنشئ ملفاً تسويقياً في ClickUp؟

إذا كنت ترغب في إنشاء أول ملف تسويقي لك، فإليك كيفية البدء.

اختر أداة إنشاء مواقع الويب (Webflow أو WordPress أو Wiz) لاستضافة محفظتك

أضف محتوى ومرئيات لعرض عروضك

بعد ذلك، استخدم برنامج إدارة المحافظ مثل ClickUp لتخطيط مهام تطوير محفظتك الاستثمارية.

ابدأ باستخدامقالب إدارة محفظة ClickUp لبناء محفظتك التسويقية الرقمية من الصفر وعرض أفضل أعمالك، واستخدام طرق عرض القائمة لتتبع العديد من المحافظ التسويقية بناءً على خدمات التسويق الرقمي المختلفة مثل تحسين محركات البحث وخدمات الدفع بالنقرة في مكان واحد

إنشاء إجراء تشغيل قياسي لكل مشروع باستخدام إجراءات التشغيل القياسية باستخدام إجراءات التشغيل الموحدة

استخدم خاصية "عرض دليل البدء" لإعداد عملية إدارة محفظتك وتخزين الأدلة المرجعية للوصول بسهولة إلى الموارد المطلوبة

بمجرد أن تبدأ العمل مع العميل، استخدم ClickUp كأداة لإدارة مشروعك لتبسيط إجراءات التشغيل القياسية الخاصة بك، والتعاون مع أعضاء فريق العميل، وتبسيط التواصل مع أصحاب المصلحة.

استمر في تتبع التقدم المحرز في المشروع على ClickUp Dashboards . مع الاستمرار في تغيير الحالة، ستعطيك فكرة عما إذا كان المشروع يسير كما هو متوقع أو إذا كانت هناك أي عوائق

استخدم ClickUp لفرق التسويق لتخطيط برامجك التسويقية وتنفيذها - بدءًا من الحملات التسويقية متعددة القنوات وحتى إدارة الحملات التسويقية الناجحة

المحفظة التسويقية القوية هي الخطوة الأولى لإظهار خبرتك في الصناعة

بصفتك مسوقًا رقميًا، فإنك تنشئ المحتوى، وتقوم بتحسين محركات البحث، وتسويق وسائل التواصل الاجتماعي، وتشارك في التسويق المدفوع. تجمع محفظتك التسويقية وتصنف جميع هذه الخدمات وتسرد رحلتك المهنية والشخصية، وتبني الثقة من خلال الإثبات الاجتماعي، وتساعدك على الحصول على المزيد من المشاريع.

سواء كنت تقوم ببناء محفظتك التسويقية كمستشار تسويق أو تتعاون مع العملاء، فإن ClickUp يساعدك في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع.

ابدأ باستخدام ClickUp لإنشاء محفظة تجذب الانتباه وتحقق تحويلات عالية. عندما تبدأ العمل على مشاريع التسويق، استفد من أداة إدارة المشاريع في ClickUp لمساعدتك في إدارة مشاريعك التسويقية الرقمية المستقلة والاستشارية من البداية إلى النهاية.

اجعل تفاصيل مشروعك مركزية على مستندات ClickUp

جرب ClickUp Docs

ClickUp-Docs: الخطة الإعلامية

استخدم ClickUp Whiteboard لوضع أفكار حملاتك التسويقية والتخطيط لها

جرب ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboard: استبيان مؤشر الثقافة

ClickUp Brain بمثابة شريك العصف الذهني الإبداعي الخاص بك، مما يساعدك على أتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل كتابة التقارير المرحلية وتلخيص ملاحظات الاجتماع

تعيين الجداول الزمنية، وتعيين المهام للفريق، وإضافة التعليقات، وتحديد الأولويات، وتصور التقدم المحرز في المشروع على ClickUp Dashboard . ابدأ باستخدام لوحة معلومات الحملة التسويقية في ClickUp!

البدء

لوحة معلومات حملة التسويق في ClickUp

وأخيرًا، تخلص من المحادثات المبعثرة من خلال جمع اتصالات الفريق تحت سقف واحد باستخدام انقر فوق الدردشة -للتنسيق مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي ومشاركة التحديثات ومشاركة تفاصيل المشروع مع المؤسسة

استخدم ClickUp الدردشة لتبسيط التواصل مع فريقك اشترك في ClickUp مجاناً لإنشاء محافظ تسويقية عالية التحويل.

الأسئلة الشائعة ## الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما الذي تتضمنه المحفظة التسويقية؟

تتضمن المحفظة التسويقية أعمالك السابقة ودراسات الحالة ونهجك وخدماتك وصفحة الاتصال.

ما الذي يجب تضمينه في محفظة تسويق المحتوى؟

الأشياء التي يجب تضمينها في موقع محفظة تسويق المحتوى هي المقالات الأعلى تصنيفًا، ودراسات الحالة، واستراتيجيات المحتوى ذات الصلة، وصفحات الاتصال، وشهادات العملاء.