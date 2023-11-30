أفضل 10 شهادات تسويق لتنمية مسيرتك المهنية

ليس من السهل جذب انتباه جمهورك المستهدف عندما تتنافس مع الكثيرين. لهذا السبب يجب على المسوقين اليوم أن يتعلموا تقنيات التسويق التقليدية وغير التقليدية ليصنعوا لأنفسهم مكاناً.

لقد أصبح البقاء على اطلاع دائم على آخر المستجدات ومواكبة المستجدات أمراً بالغ الأهمية. إحدى الطرق الفعالة لتحسين مهاراتك وإثبات خبرتك هي الحصول على شهادات التسويق، سواء كنت مسوقاً حديثاً أو مسوقاً متمرساً.

في هذا الدليل الخاص بشهادات التسويق، سوف نستكشف فوائد الحصول على إحدى هذه الشهادات، والأنواع المختلفة للشهادات المتاحة، والشهادات العشر المميزة التي يجب البحث عنها، والمزيد.

## الفوائد المهنية للحصول على شهادات التسويق

فيما يلي بعض أهم الفوائد المهنية للحصول على شهادة تسويق.

الميزة التنافسية: في سوق العمل، حيث يتقدم العديد من المرشحين، ستساعدك شهادات التسويق في الحصول على ميزة تنافسية على زملائك المتقدمين. استفد من هذه الشهادات لجعل طلبك متميزاً بحيث يلاحظه أصحاب العمل المحتملين التقدم الوظيفي: ضمن فريق من المسوقين، سيحظى الأشخاص الذين يرتقون بمهاراتهم من خلال شهادات التسويق بميزة مهنية على زملائهم في الفريق. وهذا بدوره سيؤدي إلى ترقيات أسرع وتقدم مهني أفضل على المدى الطويل زيادة قابلية التوظيف: عندما يبحث مسؤولو التوظيف وقادة التسويق عن مواهب التسويق، فإن المرشحين الحاصلين على شهادات التسويق سيبرزون ويحظون بفرص أكبر في جذب اهتمامهم. المزيد من الاهتمام من قِبل مسؤولي التوظيف يعني المزيد من الخيارات للتوظيف التواصل: توفر معظم برامج شهادات التسويق فرصة رائعة للتواصل مع أشخاص لديهم اهتمامات مماثلة. يتضاعف دور أساتذتك وزملائك في الدراسة كشبكة علاقاتك المهنية عندما تبحث عن الخطوة المهنية الكبيرة التالية أو عندما تحتاج إلى إرشادات الخبراء راتب أفضل: الحصول على شهادة أو أكثر من شهادات التسويق وشهادة مهنية سيعزز مؤهلاتك التعليمية ويرفع من تصنيفك للحصول على أجر أفضل. كما أنها توفر لك نفوذًا أفضل لدى مسؤولي التوظيف أثناء التفاوض على الراتب

## أنواع شهادات التسويق

يمكننا تصنيف شهادات التسويق بشكل عام إلى أربع فئات. فيما يلي نظرة عامة سريعة على أنواع شهادات التسويق وكيف تساعدك في التطوير المهني والنمو الوظيفي على المدى الطويل.

شهادات التسويق الرقمي

يُعد التسويق الرقمي مجالاً مرغوباً فيه ويتضمن الكثير من المعرفة التقنية، ويبحث مسؤولو التوظيف دائماً عن المواهب المناسبة. يُعد الحصول على شهادة تسويق رقمي إحدى أفضل الطرق للتميز وإظهار أنك مجهز جيدًا لتولي كل ما قد تقدمه لك وكالة تسويق أو شركة SaaS شديدة النمو.

من المرجح أن تغطي دورة شهادة التسويق الرقمي بدوام كامل كل شيء بدءًا من تحسين محركات البحث (SEO) والتسويق عبر محركات البحث (SEM) وإعلانات الدفع بالنقرة (PPC) وإعلانات Google إلى التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ستعمل شهادة التسويق الرقمي على تدريبك على إنشاء أفضل خطط التسويق وتحقيق عائد استثمار أعلى على الحملات، وتعيين المزيد من الجماهير المستهدفة، وتحسين معدلات التحويل، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات باستخدام تحليل السلوك.

شهادات تسويق المحتوى

يعمل المحتوى المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة أو وسائل التواصل الاجتماعي على إشراك الجمهور المستهدف بفعالية وإيجاد العملاء المحتملين. في التسويق، بغض النظر عما تفعله، "المحتوى هو الملك" وبالتالي، هناك دائمًا طلب دائم على مسوّقي المحتوى في جميع أنحاء العالم.

ستوجهك شهادات تسويق المحتوى في تطوير استراتيجية المحتوى. بعد ذلك ستحصل على إرشادات لإنشاء محتوى يجذب جمهورك، وكتابة نسخ إعلانية جذابة، وتحسين ملفات تعريف وسائل التواصل الاجتماعي، واكتساب إدارة العملاء والمهارات والمزيد.

شهادات التسويق عبر البريد الإلكتروني

في عالم الإعلانات الرقمية، لا يزال التسويق عبر البريد الإلكتروني يحتفظ بميزة تنافسية من خلال عدد مستخدميه الهائل. اعتبارًا من عام 2024، هناك حوالي ~~4.3 مليار مستخدم للبريد الإلكتروني العالمي والعدد في تزايد مستمر.

ستغطي شهادة التسويق عبر البريد الإلكتروني ذات السمعة الطيبة كل شيء لمساعدتك على زيادة قائمة جمهور بريدك الإلكتروني. ستعلم الدورة التدريبية كيفية استخدام الأدوات المختلفة المتاحة للتسويق عبر البريد الإلكتروني، وتخطيط بريدك الإلكتروني تقويم التسويق ، إنشاء قوالب بريد إلكتروني بالسحب والإفلات، وتقسيم قوائم جمهورك، ونصائح لكتابة محتوى جذاب، وإنشاء بريد إلكتروني سير عمل التسويق وتحليل تحليلات بريدك الإلكتروني.

شهادات التسويق الداخلي

يجذب التسويق الداخلي العملاء المحتملين من خلال إنشاء رسائل تسويقية مخصصة باستخدام المحتوى. صاغ براين هاليجان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة HubSpot، مصطلح "التسويق الداخلي"

ستساعدك شهادات التسويق الداخلي على وضع استراتيجيات لجذب العملاء، وإشراكهم، وإرضائهم، وهي الركائز الثلاث الرئيسية للأعمال التجارية.

ستتعرف على كيفية إنشاء محتوى لتثقيف العملاء المحتملين طوال رحلة الشراء، وكتابة محتوى رعاية العملاء المحتملين، وإدارة الحملات، وإنشاء استراتيجيات الأتمتة، واستخدام أدوات التسويق بالذكاء الاصطناعي .

## 10 شهادات تسويق ستكتمل في عام 2024

إليك 10 شهادات تسويق للتقدم في حياتك المهنية. اختر واحدة تتوافق مع أهدافك.

1. شهادة إعلانات جوجل

عبر شهادة إعلانات جوجل إن شهادة إعلانات جوجل هي اعتراف رسمي من Google بأنك خبير في استخدام أدواتها الإعلانية عبر الإنترنت. في الوقت الحالي، لديك حاليًا 11 شهادة من شهادات إعلانات جوجل التالية

بحث إعلانات جوجل الإعلانية

عرض إعلانات جوجل الإعلانية

فيديو إعلانات جوجل الإعلانية

إعلانات التسوق

تطبيقات إعلانات جوجل الإعلانية

قياس إعلانات Google الإعلانية

إعلانات جوجل إعلانات البحث الاحترافية

إعلانات جوجل الإعلانية الاحترافية

إعلانات جوجل لإعلانات الفيديو الاحترافية

إعلانات Google الإبداعية

زيادة المبيعات دون اتصال بالإنترنت

احصل على شهادات إعلانات جوجل من خلال متجر المهارات ، وهي منصة Google، للوصول إلى موارد التعلم والتقييمات الخاصة بهم. هذه الشهادات مخصصة للأشخاص الذين يبدأون حياتهم المهنية في مجال التسويق الرقمي.

كما يحصل المحترفون في المستوى المتوسط الذين يحتاجون إلى تحديث حول أحدث الاتجاهات والميزات في إعلانات Google على شهادات إعلانات Google.

مدة صلاحية هذه الشهادات سنة واحدة وتتطلب تجديدها بانتظام بعد ذلك. نوصيك بتجديد شهادتك سنويًا لتبقى على اطلاع دائم بالاتجاهات الحالية.

موضوع الاهتمام: محترفو التسويق الرقمي

مقدم من: Google

رسوم الشهادة: مجانًا

الصلاحية: تتطلب التجديد بعد مرور عام واحد

2. شهادة HubSpot للتسويق الداخلي

عبر هبسبوت يقول خبير التسويق الاستراتيجي ديفيد ميرمان سكوت إن التسويق الداخلي يمكّن المسوقين من "كسب طريقهم" إلى وعي العميل بدلاً من غزوه من خلال الإعلانات المدفوعة.

إن شهادة التسويق الداخلي من HubSpot ستساعدك على إنشاء شخصية المشتري المثالي، وتحسين عمليات التسويق، وأتمتة سير عمل التسويق، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

HubSpot هو أحد أفضل الأماكن لإتقان فن التسويق الداخلي والحصول على شهادة التسويق الداخلي.

موضوع الاهتمام: المسوقون الرقميون والمسوقون الداخليون والقيادات التسويقية المبتدئة

مقدم من: HubSpot

رسوم الشهادة: مجانًا

الصلاحية: تتطلب التجديد بعد مرور عامين

3. المسوق المحترف المعتمد (PCM®)

عبر جمعية التسويق الأمريكية تقدم AMA المسوق المحترف المعتمد (PCM®) ثلاث دورات

التسويق الرقمي

إدارة التسويق

تسويق المحتوى

توفر كل دورة من هذه الدورات التدريبية معرفة متعمقة في المجالات ذات الصلة. توفر هذه الشهادة قيمة إضافية إذا كنت عضوًا حاليًا في AMA.

شهادة المسوق المحترف المعتمد (PCM®) صالحة لمدة ثلاث سنوات، وبعد ذلك تحتاج إلى متابعة التعليم المستمر في شكل وحدات التعليم المستمر (CEUs) لإعادة اعتمادك لدى AMA.

موضوع الاهتمام: لجميع المتخصصين في التسويق

مقدم من: الجمعية الأمريكية للتسويق (AMA)

رسوم الشهادة: تبدأ من 249 دولارًا أمريكيًا لأعضاء الجمعية الأمريكية للتسويق (AMA) ومن 349 دولارًا أمريكيًا لغير الأعضاء

الصلاحية: 3 سنوات

4. شهادة تسويق محتوى HubSpot

عبر هبسبوت ال شهادة تسويق المحتوى من أكاديمية HubSpot تمكّنك الدورة التدريبية من كتابة محتوى جذاب وجدير بالمشاركة يجذب انتباه الجمهور ويحسّن التحويل.

سوف تتعلم كل شيء بدءًا من إنشاء استراتيجية تسويق المحتوى على المدى الطويل إلى الترويج الفعال للمحتوى الخاص بك وقياس أداء المحتوى الخاص بك.

موضوع الدورة: مسوقو المحتوى المبتدئون

مقدم من: HubSpot

رسوم الشهادة: مجاناً

الصلاحية: تتطلب التجديد بعد مرور عامين

5. شهادة التسويق الرقمي المتقدم شهادة التسويق الرقمي المتقدمة من IIDE تدريبًا عمليًا على أكثر من 20 أداة تسويق رقمي. تغطي الدورة التدريبية أساسيات التسويق الرقمي والبحث والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والنمو والتحليلات والتخطيط والاستراتيجية ومهارات العمل الرئيسية، مثل إدارة الحملات التسويقية.

شهادة التسويق الرقمي المتقدمة عبارة عن برنامج مدته خمسة أشهر مع جلسات إرشادية مخصصة 1:1. سيستفيد المسوقون الذين يتطلعون إلى تحسين مهاراتهم من هذه الدورة التدريبية.

موضوع الاهتمام: معهد التسويق الرقمي والمهنيين في مجال التسويق الرقمي

مقدم من: المعهد الهندي للتعليم الرقمي (IIDE)

رسوم الشهادة: $1400

الصلاحية: للأبد

6. دورة مجموعة أدوات تحسين محركات البحث

عبر سمروش قام الخبراء الرائدون في مجال التسويق بتطوير دورة مجموعة أدوات تحسين محركات البحث من أكاديمية سيمرش. تعد هذه الشهادة من Semrush واحدة من دورات تحسين محركات البحث المعترف بها عالميًا في مجتمع التسويق الرقمي وتستهدف المبتدئين الذين يتطلعون إلى دخول هذا المجال.

تغطي الدورة موضوعات مثل البحث العضوي، وتحليلات الكلمات الرئيسية، والروابط الخلفية، ورؤى حركة المرور العضوية، وتحليلات جوجل، وأدوات سحر الكلمات الرئيسية، وقوالب محتوى تحسين محركات البحث، وأدوات فحص تحسين محركات البحث على الصفحة، وتدقيق الروابط الخلفية، وغير ذلك.

موضوع الاهتمام: طلاب جدد في مجال التسويق الرقمي

مقدم من: Semrush

رسوم الشهادة: مجاناً

الصلاحية: 1 سنة

7. شهادة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

عبر هوتسويت ال شهادة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي من Hootsuite كل شيء بدءًا من بناء استراتيجية لوسائل التواصل الاجتماعي إلى بناء جمهورك العضوي من خلال تسويق المحتوى.

على عكس الشهادات الأخرى، لا تنتهي صلاحيتها وهي صالحة طوال حياتك. يستفيد المسوقون الناشئون على وسائل التواصل الاجتماعي والمديرون من المستوى المتوسط من هذه الدورة التدريبية.

موضوع الاهتمام: مسوقو وسائل التواصل الاجتماعي

مقدم من: Hootsuite

رسوم الاعتماد: 199 دولارًا أمريكيًا

الصلاحية: للأبد

8. شهادة OMCP للتسويق الرقمي

عبر OMCP إن شهادة التسويق الرقمي من OMCP للمهنيين ذوي الخبرة التسويقية المتنوعة والتدريب المكثف والمعرفة الفنية لأفضل ممارسات التسويق الرقمي.

شهادة OCMP هي المعيار الذهبي لشهادة التسويق الرقمي. وهي تتطلب اجتياز شهادة التسويق الرقمي من OMCP وبعض معايير الأهلية مثل الحد الأدنى من ساعات العمل أو شهادة الدراسات العليا أو دورة تسويق مؤهلة.

موضوع الاهتمام: مدراء التسويق الرقمي، والقيادة التسويقية

مقدم من: OMCP

رسوم الشهادة: $395

الصلاحية: 2 سنة

9. شهادة تسويق المحتوى

عبر جامعة تسويق المحتوى إن شهادة تسويق المحتوى من CMI تدريبًا على استراتيجية تسويق المحتوى، وإدارة دورة حياة المحتوى، وتحليلات تسويق المحتوى، وإنشاء صوت للعلامة التجارية.

تعد هذه الشهادة مثالية لمحترفي التسويق الذين يرغبون في التخصص في تسويق المحتوى، والمبتدئين الذين يتطلعون إلى دخول هذا المجال، والكتّاب، والمسوقين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يرغبون في دمج المحتوى مع استراتيجية التسويق.

موضوع الاهتمام: تسويق المحتوى

مقدم من: معهد تسويق المحتوى (CMI) وجمعية التسويق الأمريكية

رسوم الشهادة: $995

الصلاحية: 12 شهرًا

10. دورة التسويق عبر البريد الإلكتروني المتقدم

عبر التعلم البسيط إن التسويق عبر البريد الإلكتروني المتقدم تعلمك الدورة التدريبية من Simplile Learn كيفية إنشاء حملات بريد إلكتروني مستهدفة، وكتابة سطور موضوع جذابة ونسخة بريد إلكتروني جذابة، وإنشاء قائمة تسويق عبر البريد الإلكتروني، وتتبع تحليلات البريد الإلكتروني.

تقوم Simplile Learn بمراجعة وتحديث هذه الدورة التدريبية المجانية باستمرار لإبقائها ملائمة لاتجاهات التسويق عبر البريد الإلكتروني الحالية.

موضوع الاهتمام: المسوقون في مرحلة النمو ومستجدو التسويق عبر البريد الإلكتروني

مقدم من: Simplile Learn

رسوم الشهادة: مجانًا

الصلاحية: للأبد

إدارة حياتك المهنية في مجال التسويق مع ClickUp

التسويق هو وظيفة معقدة، والكم الهائل من التخطيط و التواصل الجماعي التي تحتاجها ستجعلك تبحث عن الأداة المناسبة لمساعدتك. ClickUp، وهي منصة إنتاجية متكاملة توفر لك الدعم الذي تحتاجه. كليك أب للتسويق يساعدك إدارة المشاريع والمهام، وزيادة تعاون الفريق وتواصله، وإنشاء خطط تسويقية شاملة، وإنشاء أفكار لحملات بمساعدة ClickUp AI، وغير ذلك الكثير.

ClickUp مجهز بكل ما تحتاجه للتعاون السلس مع فريق التسويق لديك

إذا كنت ترغب في إدارة الحملات وتنظيم جميع الأنشطة ذات الصلة في مكان واحد، فيجب عليك التفكير في قالب إدارة الحملات في ClickUp . بصرف النظر عن التعاون، سيساعدك هذا القالب على تتبع المهام والجداول الزمنية ومراقبة حملاتك بسهولة من خلال الحالات المخصصة وطرق العرض والحقول والمزيد.

وهذا مجرد واحد من قوالب التسويق من بين العديد من القوالب، مثل خطة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، وجداول الإعلانات، وأبحاث السوق، والتقويمات الترويجية.

يجمع ClickUp فرقك معًا لتخطيط وتتبع والتعاون في أي مشروع - كل ذلك في مكان واحد.

إدارة الحملات التسويقية مثل المحترفين وحقق أحلامك التسويقية مع قالب إدارة الحملات التسويقية من ClickUp

أصبح ClickUp هو التطبيق الوحيد الذي سيحل محل الأدوات المتعددة التي تستخدمها في عملك. فيما يلي بعض من أفضل ميزات ClickUp التي تستخدمها فرق التسويق بنشاط.

قم بإنشاء خططك التسويقية السنوية أو الفصلية وربطها بالمهام الفردية التي تدفع خطتك. يجعل ClickUp التسويق الخاص بك إدارة المشروع سهلة من خلال الاحتفاظ باستراتيجيتك وتقويمات حملتك إلى جانب مهامك اليومية

أنشئ خططك التسويقية باستخدام قوالب خطط تسويقية مجانية معدة مسبقًا

زيادة تعاون الفريق من خلال استخدام السبورات البيضاء والمستندات وأدوات التدقيق، مما يجعل كل عضو من أعضاء الفريق على نفس الصفحة

إدارة عملائك بفعالية، والتواصل معهم، وجمع الملاحظات بشكل استباقي، كل ذلك من مكان واحد

تقديم المحتوى على نطاق واسع. نظّم خطة محتوى فريقك مع مهامهم من خلال مكتبة محتوى مركزية

التقط طلبات التصميم، وحدد مستويات الأولوية، وتتبع كل جانب من جوانب العملية الإبداعية الخاصة بك

تتبع تقدم فريقك وحللها بسرعة من خلال تحويل مهامك إلى مخططات ولوحات معلومات مرئية

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تجعل وظائف الذكاء الاصطناعي في ClickUp من السهل على فرق التسويق إنتاج أصول تسويقية مهمة بسرعة مثل دراسة الحالة

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