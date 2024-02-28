أفضل 10 مؤتمرات عن تصميم تجربة المستخدم لا تريد أن تفوتك [إصدار 2025]

في هذا العصر الذي يعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، يزداد الطلب على مصممي تجربة المستخدم (UX) وواجهة المستخدم (UI) في مختلف الصناعات. في الواقع، فإن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يتوقع ارتفاعًا بنسبة 15% في توظيف المتخصصين في الواجهة الرقمية وتصميم الويب بين عامي 2022 و2032. وهذه نسبة ضخمة مقارنة بالمهن الأخرى، والتي يبلغ متوسطها 3% فقط!

ومع ذلك، فإن موضوعات تصميم تجربة المستخدم/واجهة المستخدم/واجهة الويب تتطور باستمرار، سواء كان ذلك في أبحاث المستخدم حول التفاعل بين الإنسان والحاسوب أو مخططات هندسة المعلومات (IA). وهذا هو السبب في أن كلاً من مديري المنتجات ومحترفي تصميم تجربة المستخدم يراقبون أبرز مؤتمرات تصميم تجربة المستخدم كل عام.

تسمح هذه الفعاليات لمصممي تجربة المستخدم بتتبع أحدث الأبحاث والاتجاهات في مجال تجربة المستخدم، واكتشاف الأدوات الناشئة والتقنيات المتطورة، والتعلم من أبرز رواد الصناعة. 💡

اطلع على قائمتنا أفضل 10 مؤتمرات تصميم تجربة المستخدم في عام 2024 واستفد من خياراتك المفضلة. سنقدم أيضًا

المزايا المتوقعة من ورش العمل والمؤتمرات العملية هذه

نصائح وأدوات لمساعدتك على الاستعداد لأحدها

## فوائد حضور مؤتمرات تجربة المستخدم

هل يستحق حضور مؤتمر لتجربة تجربة المستخدم العناء، خاصة بعد الأخذ في الاعتبار عوامل التسعير والجدولة الزمنية؟ ستساعدك الفوائد التالية على اتخاذ قرارك: 👇

مواكبة أحدث الاتجاهات

يتطور مشهد أبحاث وتصميم تجربة المستخدم باستمرار. قد لا تكون المعرفة التي جمعتها منذ أشهر مضت ذات صلة اليوم.

في حين يجب على ممارسي تجربة المستخدم قراءة الاتجاهات وأبحاث التصميم على مدار العام، إلا أن المحتوى المتاح نظري إلى حد كبير. تعد المؤتمرات طريقة رائعة لاكتساب المعرفة القابلة للتنفيذ مباشرةً من قادة الفكر وتجاربهم ودراسات الحالة.

العثور على الإلهام

حتى لو كنت تجد تصميم تجربة المستخدم مجزية ومثيرة للاهتمام، عليك أن تعترف أن العمل اليومي يمكن أن يطفئ شرارتك بمرور الوقت. إن الاستماع إلى قصص النجاح في هذه المؤتمرات والتفاعل مع الأقران هو استراحة لطيفة تعيد إشعال شغفك وتعزز إبداعك.

فرص التواصل

يمكن أن تكون مؤتمرات تصميم تجربة المستخدم طريقة رائعة للتواصل مع مصممي تجربة المستخدم والباحثين ومديري المنتجات ذوي الخبرة. هذه الاتصالات ذات قيمة خاصة إذا كنت تبحث عن متعاونين لمشاريع جديدة .

تحتوي معظم المؤتمرات على جلسات استرخاء بعد يوم طويل من العمل الدقيق الاستماع وتدوين الملاحظات . يمكنكم مشاركة الأفكار والتنفيس عن التحديات المشتركة وتوحيد القدرات الذهنية للتوصل إلى حلول مبتكرة.

لقاء قدوتك

إذا كان مصممو تجربة المستخدم المفضلون لديك يتحدثون في مؤتمر، فلا تفوت الفرصة للاستماع إلى تجاربهم المباشرة وأسرارهم الناجحة. في بعض الأحيان، يمكنك أيضًا مقابلتهم والتفاعل معهم. 🤝

ألا تعرف أياً من المتحدثين؟ لا يزال الأمر يستحق الذهاب لأنك قد تكتشف وجهات نظر متنوعة لم تكن تعلم بوجودها. يمكن أن تكون هذه الرؤى تحويلية لتفكيرك في التصميم و أسلوب عملك .

الارتقاء بمهارات الصناعة

يتم توجيه ورش العمل الافتراضية والشخصية في مؤتمرات تجربة المستخدم والتصميم من قبل قادة الفكر العالميين. يركزون على المعرفة العملية التي لا يمكنك في كثير من الأحيان استخلاصها من الدورات والكتب . يمكنك التعمق في أساليب البحث وتقنيات التفاعل وغيرها من المجالات التي تهمك.

يمكن أن تكون هذه التجربة خطوة مهمة إلى الأمام في حياتك المهنية. يمكنك حتى أن تتباهى بحضورك وتلفت الأنظار إليك - وربما حتى تصبح متحدثًا يومًا ما! 🎤

تحديد مؤتمر تجربة المستخدم الذي ستحضره

هناك العشرات من مؤتمرات تجربة المستخدم التي يتم تنظيمها كل عام، ومن المستحيل حضور كل مؤتمر منها. قم بإجراء بحث شامل لمعرفة أي منها يستحق وقتك ومالك. ضع في اعتبارك العوامل أدناه لاتخاذ القرار:

الموقع: اختر الفعاليات القريبة منك لضمان عدم إرهاق السفر. على الرغم من أن معظم المؤتمرات مختلطة وتوفر تسجيلات أو تسمح بالمشاركة الافتراضية، إلا أنك تحتاج إلى الحضور شخصيًا للاستفادة من الجوانب التفاعلية والتواصلية للحدث المتحدثون: على الرغم من أن أي معرفة ذات قيمة، إلا أنه يجب عليك إعطاء الأولوية للفعاليات التي تضم متخصصين في مجال تجربة المستخدم من قطاعات بارزة المواضيع: اختر المؤتمرات التي تتناول مواضيع في المجال الذي تهتم به. ستكون أكثر جاذبية ويمكن أن تعيد تشكيل حياتك المهنية لجذب فرص أفضل التكلفة: يمكن أن تكون مؤتمرات تجربة المستخدم باهظة الثمن، لذا ابحث عن تذاكر مخفضة في وقت مبكر أو حجوزات جماعية. يمكنك حتى إقناع صاحب العمل بتغطية رسومك إذا كانت الفعالية بمثابة فرصة لتحسين مهاراتك. بالنسبة للمؤتمرات الدولية، ضع في الحسبان تكلفة المواصلات والإقامة والطعام

إذا كنت في حيرة من أمرك، استخدم قالب مصفوفة مقارنة ClickUp لوضع خياراتك ومعايير التقييم في نافذة واحدة ومعالجة كل شيء بشكل أسرع.

أهم مؤتمرات تجربة المستخدم التي يجب على ممارسي تجربة المستخدم حضورها في عام 2024

فيما يلي أكثر فعاليات تجربة تجربة المستخدم التي تثير اهتمام المصممين في عام 2024 - لدينا خيارات لكل من مصممي تجربة المستخدم المبتدئين والمتمرسين 🌹

1. كونفيكس

لقد مهّد ظهور الذكاء الاصطناعي الطريق أمام رؤى جديدة لتجربة المستخدم. وقد ركزت ConveyUX فعاليتها القادمة التي تستمر ثلاثة أيام حول مفاهيم الذكاء الاصطناعي الناشئة في تصميم تجربة المستخدم والبحث والاستراتيجية.

ستتمكن من الاستماع إلى أكثر من 30 خبيراً في هذا المجال وكيفية تكييف عمليات تجربة المستخدم الخاصة بهم في العصر الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي. توقع أن تستمع إلى أفضل قادة الفكر العالميين، بما في ذلك:

دونا ساركار، رئيسة قسم المشاكل في برنامج مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي والتوسعة التجريبية د. ناتالي بيتوهوف، الرئيس التنفيذي لشركة Competitive Consulting Advantage لوك وروبليوسكي، المدير الإداري في سوتر هيل فنتشرز أندرو هوجان، رئيس قسم الرؤى في فيجما إليزابيث تشرشل، مديرة تجربة المستخدم في Google

لا يمكنك الحضور شخصياً؟ لحسن الحظ، يمكنك الوصول إلى تسجيلات المحاضرة وورشة العمل والشرائح والمحتويات الأخرى من منزلك في الوقت الفعلي.

التواريخ 27-29 فبراير الموقع سياتل، واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (+ عبر الإنترنت) الموضوع الرئيسي الذكاء الاصطناعي الموقع الإلكتروني /href/ https://conveyux.com/https://conveyux.com//%href/

قراءة المكافأة: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للعروض التقديمية !

2. مؤتمر UXTH

يَعِد مؤتمر UXTH في تايلاند 2024 بمجموعة رائعة من الأنشطة. من المقرر أن يقام هذا الحدث المختلط على مدار عطلتي نهاية أسبوع ويتكون من ثلاثة أجزاء:

مؤتمر افتراضي لمدة يومين (مناسب للمصممين الشباب ذوي الخبرة القليلة في هذا المجال) مؤتمر شخصي لمدة يوم واحد ورشة عمل ليوم واحد

بعض من قادة الصناعة المميزين الذين سيتحدثون في هذا الحدث هم:

كريستوفر نوسيل، مدير التصميم للذكاء الاصطناعي التطبيقي في شركة IBM

جوني شنايدر، مالك ومدير شركة Humble Ventures Humble Ventures

بيت تشيمسريبونغ، مستشار استراتيجية المنتجات في ThoughtWorks

يستضيف الحدث أيضًا العديد من الأنشطة المجتمعية التي تسبق المؤتمر، مثل البودكاست الأسبوعي المباشر، و LabMeet، واللقاءات الشهرية. 😍

ستقام الفعاليات باللغة الإنجليزية، وسيتوفر مترجم لورشة العمل. ستكون إعادات الفيديو للمؤتمر متاحة لمدة ثلاثة أشهر.

التواريخ 16-24 مارس الموقع بانكوك، تايلاند (+على الإنترنت) الموضوع الرئيسي الذهاب إلى العالمية مع التدفق الموقع الإلكتروني /href/ https://uxth.co/https://uxth.co//%href/

3. UX كوبنهاغن

ستشهد النسخة العاشرة من مؤتمر كوبنهاغن الدولي للتجربة الإنسانية حلقات نقاشية حول النمو والاستهلاك في مجال تجربة تجربة المستخدم، توقعوا أن يناقش متخصصون متنوعون في تجربة المستخدم الاستهلاك المفرط وتغير المناخ والنفايات والتخلص من عمليات الإنتاج الضارة التي تشتد الحاجة إليها. 🍃

سيقدم المتحدثون العمل الذي قاموا به بالفعل لمكافحة هذه القضايا ومناقشة ما يمكن للمصممين الشباب القيام به لضمان مستقبل أكثر استدامة.

أعدّ مؤتمر UX Copenhagen العديد من الأنشطة للحضور، مثل ورش العمل العملية وجلسات الأسئلة والأجوبة المباشرة والسحوبات المميزة وتوقيع الكتب.

يمكنك أن تتطلع إلى جلسات المائدة المستديرة للفعالية، حيث سيتفاعل المتحدثون مع المصممين المحترفين في مجموعات صغيرة من الحضور.

التواريخ 20-21 مارس الموقع كوبنهاغن، الدنمارك (+ على الإنترنت) الموضوع الرئيسي النمو والنزعة الاستهلاكية الموقع الإلكتروني /href/ https://uxcopenhagen.com/https://uxcopenhagen.com//%href/

4. UXDX

UXDX هو مؤتمر مخصص لجلب ممارسات وتحديات تجربة المستخدم الناشئة إلى المحادثات. ويركز على تحسين عملية التطوير والتصميم للعصر الحديث.

سيعقد المؤتمر في مايو في نيويورك وسيضم أنواعاً مختلفة من المحتوى، بما في ذلك المحادثات وحلقات النقاش التفاعلية والمنتديات وورش العمل.

ستتمكّن من الاستماع إلى خبراء من شركات معروفة مثل Google وGlovo وShopify وFigma وAsana ووكالة ناسا. تشمل المناقشات الحاسمة لمديري المنتجات وفرق أبحاث تجربة المستخدم ما يلي:

تقليص حجم الفريق

تحديد الأولويات

تصميم الخدمة

احتضان عدم اليقين

ممارسات تجربة المستخدم المستدامة

ستستمع أيضاً إلى مؤسس UXDX نفسه، روري مادن، الذي يناقش الذكاء الاصطناعي و(إلغاء) المركزية ورؤى طريقة العمل.

إذا لم تتمكن من حضور الفعالية، اطلع على فعاليات UXDX الأخرى لعام 2024: فعالية UXDX APAC في أغسطس (افتراضي) وفعالية UXDX في دبلن UXDX في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في أكتوبر (فعالية مختلطة).

التواريخ 15-17 مايو الموقع نيويورك، الولايات المتحدة (+ عبر الإنترنت) الموضوع الرئيسي التحول من المشاريع إلى فرق المنتجات الموقع الإلكتروني /href/ https://www.uxdx.com/https://www.uxdx.com//%href/

5. قمة أبحاث UX360 البحثية 2024، أوروبا

على الرغم من أن قمة UX360 Research Summit هي النسخة الرابعة فقط من مؤتمر UX360 Research Summit، إلا أنها واحدة من أشهر مؤتمرات UX360 Research Summit في العالم. لكن الحدث القادم هو أول تجمع شخصي لها، لذا لن ترغب في تفويتها.

إنه مؤتمر مخصص لأحدث أساليب تقييم المستخدمين والبحث، بالإضافة إلى تنفيذ رؤى تجربة المستخدم من خلال التخطيط والتحليل. بدعم من معهد Merlien Institute، منظم فعاليات B2B البارز، يمكنك أن تتوقع فرصاً وافرة للتواصل مع أكثر من 1000 باحث وممارس لتجربة المستخدم من المتوقع أن يحضروا هذا المؤتمر.

تتميز قمة UX360 للأبحاث 2024 بما يلي دراسات حالة ومناقشات قدمها باحثون في مجال تجربة المستخدم من شركات مزدهرة مثل

جوجل

ميتا

دروب بوكس

إنديد

لينكد إن

سيلز فورس

سكاي سكانر

تشمل الأنشطة الأخرى المقترحة حلقات نقاش تفاعلية واجتماعات فردية وجلسات تواصل اجتماعي. 👥

التواريخ 16-17 مايو الموقع برلين، ألمانيا الموضوع الرئيسي البحث في تصميم تجربة المستخدم الموقع الإلكتروني /href/ https://www.ux360summit.com/https://www.ux360summit.com//%href/

6. التفاعل بين الإنسان والحاسوب (HCI) الدولي

مؤتمر HCI الدولي ليس مجرد مؤتمر واحد. إنه مجموعة من أكثر من 21 مؤتمرًا أكاديميًا يمكنك حضورها بتسجيل واحد!

ستُعقد نسخة هذا العام في واشنطن العاصمة واستعدوا لأنه سيكون مؤتمرًا كبيرًا - يحتفل مؤتمر HCI الدولي بمرور 40 عامًا على تأسيسه.

كمصمم لتجربة المستخدم، إليك بعضاً من أهم المؤتمرات في منظومة تصميم تجربة المستخدم:

HCI: المجال المواضيعي للتفاعل بين الإنسان والحاسوب (الحدث الرائد)

المجال المواضيعي للتفاعل بين الإنسان والحاسوب (الحدث الرائد) DUXU: مؤتمر التصميم وتجربة المستخدم وقابلية الاستخدام

مؤتمر التصميم وتجربة المستخدم وقابلية الاستخدام UAHCI: مؤتمر حول الوصول الشامل في التفاعل بين الإنسان والحاسوب

مؤتمر حول الوصول الشامل في التفاعل بين الإنسان والحاسوب MOBILE: مؤتمر التصميم والتشغيل وتقييم الاتصالات المتنقلة التي تركز على الإنسان

مؤتمر التصميم والتشغيل وتقييم الاتصالات المتنقلة التي تركز على الإنسان مؤتمر حول التصميم المرتكز على الإنسان في الألعاب مؤتمر حول التصميم المرتكز على الإنسان في الألعاب

إذا كنت طالبًا، يمكنك تقديم تصميمك لمسابقة التصميم الطلابي والمشاركة في أحد أنشطتها العديدة الموجهة للمتعلمين. يتضمن ذلك جلسات إرشادية، وفعاليات التواصل الاجتماعي لتجربة المستخدم، وحتى حفل شواء! 🍖

التواريخ 29 يونيو - 4 يوليو الموقع واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية (+عبر الإنترنت) الموضوع الرئيسي موضوعات مختلفة عن التفاعل بين الإنسان والحاسوب الموقع الإلكتروني /href/ https://www.hci.international/https://www.hci.international//%href/

7. UX Nordic

يعد مؤتمر UX Nordic أحد أكبر مؤتمرات تجربة المستخدم في أوروبا، ويقدم محتوى عالي الجودة وسهل المتابعة يمكنك تطبيقه في الحياة الواقعية.

لا يختلف حدث هذا العام عن غيره. سيضم متحدثين دوليين من رواد الصناعة مثل BMW وVilips وIKEA.

خلال اليوم الرئيسي للمؤتمر، يمكنك حضور جلسات تفاعلية حول موضوعات مثل مستقبل تجربة المستخدم، وتأثير الذكاء الاصطناعي على أنظمة البحث والتصميم، وتجربة المستخدم في التجارة الإلكترونية. ويتميز اليومان الآخران بأنشطة أكثر استرخاءً. يتضمن اليوم الأخير، يوم التجربة، ورش عمل حول أحدث أبحاث تجربة المستخدم والتصميم متعدد الحواس.

بينما تتوفر التذاكر الافتراضية وفي الموقع على حد سواء، إذا حضرت شخصياً، يمكنك الاختلاط مع الأفراد ذوي التفكير المماثل والاستمتاع بعرض للجوائز وعرض كوميدي وحتى مجموعة دي جي. 🎵

التواريخ 28-30 أغسطس الموقع آرهوس، الدنمارك (+على الإنترنت) الموضوع الرئيسي متنوع الموقع الإلكتروني /href/ https://www.uxnordic.com/https://www.uxnordic.com//%href/

8. مؤتمر تجربة المستخدم في لندن

إذا كنت حديث العهد بأنظمة تصميم تجربة المستخدم، فهذا المؤتمر مناسب لك.

ينظم مؤتمر UX Conf London فعاليات ممتعة وتعليمية في نفس الوقت منذ عام 2017. ستستضيف نسخة 2024 متحدثين من ميتا وسوني ومايكروسوفت وتريبادفايزر والعديد من الشركات المعروفة الأخرى.

وبدلاً من إغراقك بالمعرفة النظرية، ستركز هذه الفعالية التي تستمر ليوم واحد على الجانب العملي في هذا المجال. غالبًا ما يعرض المتحدثون أفضل واجهة مستخدم و أدوات تصميم تجربة المستخدم مثل

فكرة

ستوري تريبي

ويب فلو

تايبفورم

فيجما

إلى جانب المحاضرات، يمكنك حضور المقابلات والأسئلة والأجوبة المباشرة وجلسات التواصل حول الجوانب الشائعة في علم نفس تجربة المستخدم وقيادة التصميم. وللاسترخاء، يمكنك الاستمتاع ببعض اليوغا والقهوة واختبار المصمم ضد الذكاء الاصطناعي الحصري.

التاريخ 13 سبتمبر الموقع مركز ساوث بانك في لندن (+ أونلاين) الموضوع الرئيسي استخدام أدوات تصميم تجربة المستخدم وواجهة المستخدم الشائعة الموقع الإلكتروني /href/ https://theuxconf.com/https://theuxconf.com//%href/

9. المؤتمر العالمي لقابلية الاستخدام

المؤتمر العالمي لقابلية الاستخدام هو مؤتمر متعدد التخصصات لتجربة الاستخدام يغطي مواضيع فرعية مختلفة لتجربة الاستخدام والتصميم، مثل التفاعل اللمسي والتفاعل متعدد الوسائط وتصميم الخدمات.

يركز هذا المؤتمر الدولي بشكل اسألني عن أي شيء، ويركز هذا المؤتمر الدولي بشكل أكبر على التفاعلات ويتيح للحضور اختيار أدمغة أكثر من 50 متحدثاً دولياً خبيراً.

يتكون هذا الحدث الذي يقام في أكتوبر من جزأين: يتضمن المؤتمر الرئيسي كلمات رئيسية ومحاضرات ودروس رئيسية، بينما تدور أيام التركيز حول ورش عمل حول تجربة المستخدم الصناعية. توقع مناقشة موضوعات مثل:

استراتيجية تجربة المستخدم

عمليات بحث تجربة المستخدم

قيادة التصميم

تجربة المستخدم المؤسسية

سهولة الوصول

لتعزيز معرفتك بتجربة تجربة المستخدم، تأكد من حضور ورش العمل حول الذكاء الاصطناعي واختبار قابلية الاستخدام والمقاييس, تخطيط تجربة العملاء والتفكير التصميمي و صنع القرار .

التواريخ 15-17 أكتوبر الموقع غراتس، النمسا (+على الإنترنت) الموضوع الرئيسي متنوع الموقع الإلكتروني /href/ https://worldusabilitycongress.com/https://worldusabilitycongress.com//%href/

10. بوشوكس

نشط مؤتمر PushUX منذ عام 2012، وقد أتقن مؤتمر PushUX شكله وبنى جواً مريحاً واحترافياً في آن واحد. يجمع المؤتمر أكثر من 650 شخصاً من عشاق تصميم تجربة المستخدم من جميع أنحاء العالم، مما يسمح لهم بإجراء مناقشات ودية أثناء استفادةهم من المعرفة القيمة في هذا المجال من أقرانهم.

تتطلب منك معظم المؤتمرات أن تختار ما تريد أن تراه، لذا يجب عليك التنقل وتفويت بعض المحاضرات. PushUX مختلف.

فهو يحتوي على برنامج أحادي المسار منسق بعناية مع 18 عرضاً تقديمياً وسرداً منطقياً. لا يزال بإمكانك تخصيصه حسب رغبتك عن طريق اختيار الجلسات الفرعية المجتمعية التي تريد حضورها.

ويتضمن برنامج المؤتمر العديد من المكونات التفاعلية، بما في ذلك معرض يضم أكثر من 20 مشاريع تصميم . يعد المنظمون أيضًا بإعادة الجلسات المفضلة للحضور -مناقشات قهوة لين وجلسات السلامة من الفشل.

التواريخ 7-8 نوفمبر الموقع ميونيخ، ألمانيا (+أونلاين) الموضوع الرئيسي المعلومات غير متوفرة بعد الموقع الإلكتروني /href/ https://push-conference.com/https://push-conference.com//%href/

كيفية التحضير لمؤتمرات تجربة المستخدم: 5 نصائح

يعد اختيار فعاليات تجربة تجربة المستخدم التي ستحضرها هذا العام خطوة ممتازة نحو تعزيز حياتك المهنية - ولكن كيف يمكنك تحقيق أقصى استفادة من هذه المؤتمرات؟ نحن معك!

اتبع هذه النصائح الخمس للاستعداد لأفضل مؤتمرات تجربة المستخدم وضمان الإبحار بسلاسة. وسنعرض لك أيضًا بعض الأدوات والوظائف الموجودة داخل انقر فوق ، حل مجاني لإدارة المشاريع المرئية يمكن أن يساعدك في زيادة تجربة المؤتمرات الخاصة بك. ⭐

1. خطط على نطاق واسع

معظم محترفي تجربة تجربة المستخدم لديهم الكثير من المشاغل وينتهي بهم الأمر بتخطي المؤتمرات للوفاء بالتزامات العمل الأخرى. والعلاج الوحيد هنا هو التخطيط المسبق والتأكد من أن جدولك الزمني يحتوي على مساحة كافية للمناورة لاستيعاب تجربة مؤتمر ثرية.

إذا كان مكان المؤتمر يتطلب منك السفر ابدأ التخطيط سير عملك قبل أشهر من الموعد المحدد لتجنب معالجة المهام المهمة أثناء الحدث.

الخطوة الأولى هي شراء التذاكر مبكراً عندما تكون الأسعار أقل. قم بإجراء ترتيبات السفر وحجز غرفة في فندق قريب من مكان انعقاد المؤتمر لتقليل التنقل.

أفضل طريقة لتحسين جدولك الزمني من خلال مهام ClickUp وهي التقويم الأصلي .

باستخدام مهام ClickUp Tasks، يمكنك تصميم مهام سير العمل المستقبلية مع التبعيات والعلامات وتسميات الأولوية القابلة للتعديل. تصوّر جميع مهامك وأحداثك باستخدام طريقة عرض التقويم - حيث تتيح لك واجهة السحب والإفلات تعديل الفترات الزمنية بسلاسة والحفاظ على مرونة جدولك الزمني.

قم بتوصيل ClickUp بتقويم Google لعرض مواعيد الاجتماعات المجدولة والأحداث بسهولة في ClickUp

تتم مزامنة ClickUp مع تقويم Google الخاص بك، لذلك من السهل تتبع اجتماعاتك ومهامك والتزاماتك بالفعاليات في مكان واحد. بالإضافة إلى ذلك، مع الحقول المخصصة ، يمكنك إضافة تفاصيل مهمة إلى خانة المؤتمر، مثل

موضوع المؤتمر

المتحدثون

موجهو ورش العمل

2. حزمة للنجاح

يجب عليك إعداد ملابس مريحة ولكن ذات مظهر احترافي للحدث. تتطلب معظم المؤتمرات لباساً عملياً أو أكاديمياً غير رسمي، ويفضل أن يكون بألوان هادئة أو محافظة. اختر أقمشة قابلة للتنفس للمناسبات الطويلة.

لا تنسى جميع التقنيات وأجهزة الشحن الخاصة بك. إذا كانت لديك بطاقات عمل، اصطحبها معك لتسهيل التواصل.

نصيحة احترافية: بالنسبة للفعاليات الشخصية، أضف عناوين الفندق والمكان والمواقع الأخرى التي ترغب في زيارتها إلى ClickUp. بفضل عرض خريطة ClickUp ، يمكنك إضافة مواقع إلى المهام والأحداث لتسهيل التنقل وحتى مشاركتها باستخدام روابط آمنة. 💚

استخدم عرض خريطة ClickUp لتعيين المهام إلى المواقع وإدارة مهام سير العمل الخاصة بالموقع بشكل أفضل

3. تعيين الأولويات ضمن جدول المؤتمرات الخاص بك

غالباً ما تكون المؤتمرات طويلة وسريعة الإيقاع ومرهقة. من المهم أن تنام جيدًا وتأكل وتشرب ما يكفي من الماء حتى يكون لديك الطاقة اللازمة لتحمل المؤتمر. 🔋

يقوم معظم المنظمين بنشر الجدول الزمني الكامل للمؤتمر مسبقاً، مما يعطيك لمحة سريعة عن العروض التقديمية وورش العمل من ساعة إلى ساعة. العديد من هذه الفعاليات الفرعية اختيارية، لذا عليك دراسة الجدول الزمني بعناية لتحديد أولويات الفعاليات التي يجب عليك حضورها والتخطيط حولها.

لتصور جدولك الزمني النهائي، يمكنك استخدام ClickUp Gantt Chart أو عرض الخط الزمني . يتيح لك كلا الخيارين تحديد يومك بالساعة. يمكنك تضمين أقسام مرمزة بالألوان لكل حدث فرعي وإضافة أعلام الأولوية لأي شيء لا تريد أن يفوتك.

قم بإنشاء عرض مجهري لجدول مؤتمرات تجربة المستخدم الخاصة بك باستخدام الجداول الزمنية في ClickUp

4. ارفع مستوى تدوين ملاحظاتك

لا تخف من طرح الأسئلة في جلسات الأسئلة والأجوبة والموائد المستديرة، واستمع عن كثب عندما يشارك الآخرون المشاكل الخاصة بالأعمال ويبحثون عن حلول لها. كن حريصاً على تدوين الملاحظات التي تحتفظ بها خلال المؤتمرات لضمان بقاء رؤيتك المكتشفة حديثاً في مجال تجربة المستخدم لفترة طويلة.

تكمن المشكلة هنا في أن هذه الفعاليات محفزة بصريًا وذهنيًا، لذا من السهل أن تتخلف عن تدوين الملاحظات. من الحكمة أن تعتاد على استخدام الـ ClickUp Notepad لتدوين الأفكار المهمة ونقاط الحديث بسرعة. وهي متاحة عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة.

تسجيل الملاحظات وتحريرها بتنسيق غني وتحويلها إلى مهام قابلة للتتبع يمكن الوصول إليها من أي مكان في ClickUp Notepad

يمكنك أيضًا استخدام ميزة مستندات ClickUp لتنظيم ملاحظاتك من المؤتمرات المختلفة التي تحضرها. أنشئ مجلدات لكل مؤتمر واحتفظ بملاحظاتك وجداولك الزمنية ووثائقك المعرفية مرتبة بدقة. ستحب خيار التلخيص باستخدام الذكاء الاصطناعي عندما تريد مراجعة ملاحظاتك بسرعة.

لخص ملاحظات المؤتمر في ثوانٍ باستخدام ميزة ClickUp AI

يمكنك أيضًا استخدام أداة ترجمة الميزات لتعريب ملاحظاتك وعروضك التقديمية ومناقشاتك في المؤتمرات الدولية. كل ما عليك فعله هو تحديد جزء النص الذي تريد ترجمته، وفتح القائمة المنسدلة Translate، وتحديد اللغة المطلوبة.

قدم ترجمة شبه مثالية للمحتوى الخاص بك بأكثر من 10 لغات باستخدام إجراء الترجمة في ClickUp AI

5. اجعل القوالب صديق ورشتك

تُعد ورش العمل داخل المؤتمرات طريقة مثمرة للغاية للتعرف على مفاهيم تجربة المستخدم/واجهة المستخدم الجديدة وأفضل الممارسات. لكن هذه الجلسات تتطلب مشاركة نشطة، وغالبًا ما يكون من الصعب تقديم 100٪ في إطار زمني محدود.

وهنا يأتي دور قوالب تجربة المستخدم. فهي عبارة عن مستندات منظمة مسبقًا ومُحسَّنة لتجعلك تؤدي بشكل أسرع في المواقف الضيقة.

انقر فوقها أكثر من 1000 قالب لدعمك خلال مهام ورش العمل المختلفة. على سبيل المثال، إذا طلب منك منظم ورشة العمل إعداد نموذج لخارطة طريق لتجربة المستخدم، يمكنك الانتقال بسرعة إلى قالب خارطة طريق تجربة المستخدم ClickUp UX Roadmap واستخدم خريطته الملونة لإعداد نموذجك بسرعة.

باستخدام هذا القالب، يمكنك وضع خارطة طريق توضح تفاصيل اختبار المستخدم والبحث وتكرار التصميم في وقت قصير

قد تكون مهتمًا أيضًا بقوالب إنشاء تقويمات التسويق , التقييم الاستدلالي و اختبار قابلية الاستخدام إذا كان موضوع مؤتمرك يدور حول هذه المفاهيم.

تطبيق المعرفة المكتسبة حديثًا في تجربة المستخدم على المشاريع المستقبلية باستخدام ClickUp

أصبح تنفيذ الرؤى التي تكتسبها في أي حدث أسهل مع ClickUp. كبداية، لديك ClickUp Docs لتنظيم أبحاث تجربة المستخدم الجديدة وتبسيط عملية التصميم في مساحة واحدة. تشمل المزايا الأخرى للمنصة ما يلي:

جمع طلبات التصميم مع نماذج ClickUp تقييم قدرة الفريق في عرض عبء العمل تتبع التقدم المحرز في لوحات المعلومات المخصصة شكرًا لـ ClickUp AI يمكنك إنشاء شخصيات المستخدم ورحلات المستخدمين، و ملخصات إبداعية في أي وقت من الأوقات!



استفد من قوة أداة ClickUp للذكاء الاصطناعي المدرّبة بعناية لإنشاء ملخصات ورحلات المستخدمين بسرعة

إلى جانب مساعدتك في تخطيط عملك يمكن أن يكون ClickUp أداة تصميم قوية . يمكنك أنت وفريقك استخدام ClickUp Whiteboards لتبادل الأفكار و صياغة الأطر السلكية معًا في الوقت الفعلي.

بمجرد أن تصبح النماذج جاهزة، أرسلها للموافقة عليها عن طريق وضع علامة على المتعاون المطلوب، والذي يمكنه إثباتها وإضافة التعليقات التوضيحية والتعليق لإبداء الملاحظات.

استخدم ClickUp للتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي وإنشاء إطارات سلكية وخرائط مستخدم جذابة يتكامل ClickUp مع أكثر من 1,000 أداة بما في ذلك الأدوات المفضلة لدى المصممين مثل Figma، المستخدم برامج البحث مثل Hotjar، وحتى تقويمات المحتوى وأدوات التسويق مثل Hootsuite و Hubspot.

ارتقِ بمهاراتك من خلال مؤتمرات تصميم تجربة المستخدم والنقر فوق

تُعد مؤتمرات تصميم تجربة المستخدم طريقة ممتازة لمواكبة التطورات الجديدة، وتوسيع مهاراتك من خلال ورش عمل متعددة التخصصات، والتواصل مع محترفي تجربة المستخدم الآخرين.

من خلال نصائحنا المدروسة للتحضير وأدوات وقوالب ClickUp، يمكنك تحقيق أقصى استفادة من مؤتمرات تجربة المستخدم التي تحضرها. اشترك في ClickUp اليوم وخصصه ليكون بمثابة مساعدك الموثوق به في المؤتمرات والعمل اليومي. 🍀