أفضل 10 كتب عن تصميم تجربة المستخدم يجب على كل مصمم أن يقرأها في 2025

لقد احتل تصميم تجربة المستخدم مركز الصدارة في الشركات التكنولوجية وغالباً ما يُستخدم بالتبادل مع الأعمال الجيدة. على سبيل المثال، Airbnb السمات تصميمًا جيدًا لتجربة المستخدم لتحويلها من شركة ناشئة فاشلة إلى شركة بمليارات الدولارات.

مع امتلاء الصفحات الوظيفية بالوظائف الشاغرة لمصممي تجربة المستخدم، من الواضح أن الشركات يمكنها ربط هوامش أرباحها بتصميم تجربة المستخدم (UX).

بصفتك مصمم تجربة مستخدم، يجب أن تكون على اطلاع دائم بالاتجاهات الناشئة وأفضل الممارسات لبناء خندقك. تتمثل إحدى طرق اكتساب الكفاءة في تصميم تجربة المستخدم في قراءة الكتب التي كتبها خبراء الصناعة. فالاستثمار في كتب تصميم تجربة المستخدم يمنحك الثقة الإبداعية ويبقيك ملتزماً ومتحفزاً لتحقيق أهدافك المهنية.

نناقش هنا 10 كتب لا بد من قراءتها في مجال تصميم تجربة المستخدم التي تساعدك على تطوير مهاراتك. سواءً كنت مصمماً طموحاً أو محترفاً متمرساً، فإن المبادئ التي نناقشها هنا تساعدك في رحلتك التعليمية.

أفضل 10 كتب يجب قراءتها في تصميم تجربة المستخدم للمصممين

1. تجربة المستخدم المرنة: تطبيق مبادئ المرونة لتحسين تجربة المستخدم

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون) : جوش سايدن وجيف غوتيلف

: جوش سايدن وجيف غوتيلف سنة النشر : 2013

: 2013 الوقت المقدر للقراءة : 3 ساعات

: 3 ساعات المستوى الموصى به : المبتدئ والمتوسط والمتقدم

: المبتدئ والمتوسط والمتقدم عدد الصفحات : 148

: 148 التقييمات 4.3/5 (أمازون) 4/5 (جودريدز)



يغطي هذا الكتاب ثلاثة مجالات رئيسية: مقدمة عن تجربة المستخدم المرنة ومبادئها التأسيسية، وعملية تصميم تجربة المستخدم المرنة، ودمج تجربة المستخدم المرنة في المؤسسات.

تعلم المبادئ التأسيسية لبناء تصميم يركز على المستخدم، مثل التعاون متعدد الوظائف، والتعلم على النمو، والإذن بالفشل. يتعمق الكتاب في عملية تصميم تجربة المستخدم استنادًا إلى مبادئ الرشاقة والتفكير التصميمي في الأقسام التالية.

يستخلص الكتاب رؤى حول تصميم تجربة المستخدم من خلال عدسة "المرونة"، ويحدد ما هو ضروري وما يمكن إزالته أو استبداله.

بشكل عام، يعتبر كتاب "تجربة المستخدم المرنة" مورداً عملياً لمصممي تجربة المستخدم ومطوري البرمجيات ومديري المنتجات ورواد الأعمال وأي شخص مهتم ببناء منتجات تكنولوجية ناجحة.

"هدفنا ليس إنشاء منتج قابل للإنجاز، بل تغيير شيء ما في العالم - أي خلق نتيجة. وغالبًا ما تكون الحالة أن الفرق التي تعمل في العمليات الرشيقة لا تعود في الواقع لتحسين واجهة المستخدم الخاصة بالبرنامج." - جوش سايدن

الوجبات الرئيسية

مواءمة مبادئ تصميم تجربة المستخدم مع عملية التصميم من خلال التكرارات السريعة والتغذية الراجعة المستمرة على حساب التخطيط المطول والمسبق

يجب أن تركز فرق التصميم على وضع فرضيات حول سلوك المستخدم، وتصميم تجارب لاختبار هذه الفرضيات، والتحقق من صحة افتراضاتهم

ما يقوله القراء

"عادةً ما أجد أن هذه الأنواع من كتب تصميم تجربة المستخدم لا تقدم أمثلة كافية، ولكن في هذه الحالة، قدم المؤلفون أمثلة محددة من خبراتهم في العمل."

2. تجربة المستخدم للمبتدئين: دورة مكثفة في 100 درس قصير

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون) : جويل مارش

: جويل مارش سنة النشر : 2016

: 2016 الوقت المقدر للقراءة : 4 ساعات و15 دقيقة

: 4 ساعات و15 دقيقة المستوى الموصى به : مبتدئ ومتوسط

: مبتدئ ومتوسط عدد الصفحات : 255

: 255 التقييمات 4.4/5 (أمازون) 4.1/5 (جودريدز)



"تجربة المستخدم للمبتدئين: دورة مكثفة في 100 درس قصير" من تأليف جويل مارش هو دليل شامل وسهل الوصول إليه لتبسيط تصميم تجربة المستخدم للأفراد الجدد في هذا المجال.

من خلال 100 درس موجز في موارد تجربة المستخدم، يقدم مارش نظرة عامة عملية وجذابة للمبادئ العالمية الرئيسية لتجربة المستخدم للمبتدئين.

يبدأ الكتاب بإرساء فهم تأسيسي لتصميم تجربة المستخدم وما يحتاج كل مصمم إلى معرفته حول صنع منتجات ناجحة تتمحور حول المستخدم و التطبيقات الإبداعية .

تشمل الموضوعات الأخرى علم نفس المستخدم، وأبحاث المستخدمين، والشخصيات، وأهمية التعاطف مع المستخدمين من خلال أمثلة من الحياة الواقعية.

"_كل شيء له تجربة مستخدم. وظيفتك ليست إنشاء تجربة المستخدم. مهمتك هي أن تجعلها جيدة." - جويل مارش

الوجبات الرئيسية

تصميم تجربة المستخدم هو تصميم تكراري. خذ أي مثال واقعي لمشروع تجربة مستخدم يخضع للتحسين المستمر بناءً على ملاحظات المستخدمين. يتماشى هذا النهج التكراري مع الطبيعة الديناميكية والمتطورة للتجارب الرقمية، مع التأكيد على الحاجة إلى المرونة والاستجابة في تصميم تجربة المستخدم

ما يقوله القراء

"في هذه الأيام، من الصعب العثور على كتب تصميم تجربة المستخدم التي تدخل في صلب الموضوع ولا تجبرنا على معرفة قصة حياة المؤلف، أو الاستماع إلى كل ما يتعلق بتجربة المستخدم. هذا الكتاب الخاص بتجربة المستخدم رائع للمبتدئين الذين يتطلعون إلى تعلم مداخل تصميم الواجهات."

3. فريق تجربة المستخدم من واحد: دليل البقاء على قيد الحياة في البحث والتصميم

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون) : ليا بولي

: ليا بولي سنة النشر : 2013

: 2013 الوقت المقدر للقراءة : 4 ساعات و20 دقيقة

: 4 ساعات و20 دقيقة المستوى الموصى به : متوسط

: متوسط عدد الصفحات : 246

: 246 التقييمات 4.6/5 (أمازون) 4.2/5 (جودريدز)



يعالج بولي في كتاب "فريق تجربة المستخدم الواحد" التحديات التي يواجهها مصممو تجربة المستخدم الذين يعملون بشكل مستقل داخل المؤسسات التي لا تمتلك فرقاً مخصصة لتجربة المستخدم.

وتنصح المؤلفة مصممي تجربة المستخدم المنفردين بتبني عقلية استراتيجية وكيفية أن يصبحوا واسعي الحيلة واستباقيين ومرنين في آن واحد.

يعد هذا الكتاب مورداً ممتازاً في مهنة تجربة تجربة المستخدم لأولئك الذين يبحثون عن نصائح عملية لإحداث تأثير على الرغم من العمل بموارد محدودة أو دعم فريق عمل محدود.

"في عصر يتزايد فيه الطابع الرقمي، يساعدنا تصميم المنتجات مع وضع أشخاص حقيقيين في الاعتبار على التأكد من اندماج التكنولوجيا في حياتنا بطريقة إنسانية. إنه صوت العقل، الذي يجادل بأن المنتجات والتكنولوجيا يمكن أن تدعم بل وتثري إنسانيتنا الأساسية." - ليا بولي

الوجبات الرئيسية

قم بمواءمة جهودك في تصميم تجربة المستخدم مع أهداف العمل لتقديم حجة مقنعة لقيمة تجربة المستخدم في تصميم واجهات المستخدم، وابدأ في عملية التصميم #### ماذا يقول القراء

"بصفتي شخصًا يحاول بدء حياته المهنية في مجال بحوث و/أو تصميم تجربة المستخدم، أحببت أقسام "إذا كنت تفعل شيئًا واحدًا فقط" في نهاية كل فصل!"

4. إعادة تصميم واجهة المستخدم من تأليف آدم واثان وستيف شوجر

عبر جودريدز

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون) : آدم واثان وستيف شوجر

: آدم واثان وستيف شوجر سنة النشر : 2018

: 2018 الوقت المقدر للقراءة : 4 ساعات و11 دقيقة

: 4 ساعات و11 دقيقة المستوى الموصى به : متوسط

: متوسط عدد الصفحات : 252

: 252 التقييمات 4.7/5 (جودريدز)



يقدم كتاب "إعادة بناء واجهة المستخدم" نصائح عملية لتحسين تصميم واجهة المستخدم حتى مع وجود خلفية تقنية محدودة. يغطي الكتاب جوانب مختلفة من تصميم واجهة المستخدم، بما في ذلك مخططات الألوان والطباعة والتباعد والتخطيط.

وسواء كنت مديراً للمنتج أو مصمماً لتجربة المستخدم، فإن هذا الكتاب يغطي مبادئ كتابة تجربة المستخدم والسلوك البشري الذي يؤثر على قرارات المشتري. يرشد المؤلفون القراء من خلال أمثلة قبل وبعد، ويوضحون كيف أن التغييرات الصغيرة والمتعمدة تعزز بشكل كبير من الجاذبية البصرية لواجهة المستخدم وسهولة الاستخدام.

ويتناول الكتاب مبادئ تصميم تجربة المستخدم الأساسية مثل اختبار المستخدم، وإدارة المنتج، والجوانب البصرية الأساسية، وطريقة التصميم الموجه نحو الهدف.

الوجبات الرئيسية

التركيز على تجارب المستخدم والتصميم الاستثنائي. المواءمة المتناسقة والدقة والاهتمام بالعناصر الصغيرة ترفع من مستوى تصميمك وتساهم في الحصول على مظهر أكثر صقلاً واحترافية

ما يقوله القراء

"كتاب تمهيدي ممتاز حول كيفية اتخاذ قرارات تصميم بسيطة يمكن أن تحسن تصميماتك بشكل كبير. بدون زخرفة؛ 100% إشارة، 0% ضوضاء."

5. إجراء مقابلات مع المستخدمين: كيفية الكشف عن رؤى مقنعة

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون) : ستيف بورتيغال

: ستيف بورتيغال سنة النشر : 2013

: 2013 الوقت المقدر للقراءة : 2 ساعة و55 دقيقة

: 2 ساعة و55 دقيقة المستوى الموصى به : متوسط

: متوسط عدد الصفحات : 176

: 176 التقييمات 4.4/5 (أمازون) 4.2/5 (جودريدز)



اعتبر هذا الكتاب دليلك الشامل لمشاريع التصميم. فهو يرشدك في إجراء مقابلات مع المستخدمين لتوسيع منظور المصمم.

يغطي الكتاب عملية المقابلة بأكملها، من التخطيط والتحضير إلى إجراء المقابلات وتحليل البيانات. يجب أن يتعلم مصممو تجربة المستخدم عن علم النفس البشري للمقابلات، وأهمية التعاطف والاستماع النشط، وخلق بيئة مريحة للمشاركين.

وأخيراً، يشرح المؤلف أنه يجب على معظم مصممي تجربة المستخدم تنمية القدرة على تحويل بيانات المقابلات الأولية إلى روايات مقنعة تلقى صدى لدى أصحاب المصلحة، مما يسهل فهمهم واتخاذ القرارات بشكل أفضل.

"القصص هي المكان الذي تكمن فيه أغنى الرؤى، وهدفك هو الوصول إلى هذه النقطة في كل مقابلة." ستيف بورتيجال

الوجبات الرئيسية

يجب على مصممي تجربة المستخدم في العصر الحديث إتقان المبادئ العالمية للتعاطف والاستماع النشط أثناء إجراء أبحاث المستخدمين، وسرد القصص لإيصال رؤى المستخدمين

ما يقوله القراء

"إنه كتاب عملي للغاية وملهم وسأقوم بتمريره إلى كل من أتحدث إليه في رحلتي. أردت فقط أن أنقل ذلك لأنني قرأت الكثير من كتب "بحوث تجربة المستخدم" وهذا الكتاب على رأس قائمتي الآن."

6. لا تجعلني أفكر (إعادة النظر)

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون) : ستيف كروغ

: ستيف كروغ سنة النشر : 2015

: 2015 الوقت المقدر للقراءة : 3 ساعات و19 دقيقة

: 3 ساعات و19 دقيقة المستوى الموصى به : المستوى المتوسط والمتقدم

: المستوى المتوسط والمتقدم عدد الصفحات : 216

: 216 التقييمات 4.4/5 (أمازون) 4.2/5 (جودريدز)



كتاب تصميم تجربة المستخدم هذا هو دليل دائم الخضرة لقابلية استخدام الويب. في هذه الطبعة المنقحة، يقوم كروغ بتحديث وتوسيع نطاق عمله الكلاسيكي ويقدم رؤى لا تقدر بثمن وفهم أفضل لتصميم مواقع الويب سهلة الاستخدام التي تعطي الأولوية للبساطة والوضوح.

يعتقد المؤلف أن المواقع الإلكترونية المصممة بشكل جيد يجب أن تكون بديهية تتطلب من المستخدمين بذل الحد الأدنى من الجهد المعرفي. ويشدد كروغ على التخلص من التعقيدات غير الضرورية على الواجهة الرقمية لضمان عثور المستخدمين على ما يريدونه بسرعة.

وتشمل الموضوعات الإضافية تصميم التنقل وتخطيط الصفحة وأهمية الإشارات البصرية الواضحة. يقدم المؤلف مفهوم "الحديث السعيد" - التعليمات والمعلومات غير الضرورية التي يتجاهلها المستخدمون عادةً - وينصح بتبسيط المحتوى لتحقيق المشاركة المثلى للمستخدمين.

من الجوانب المهمة لمبادئ تجربة المستخدم تقييم ما إذا كان جمهورك يرى الغرض من صفحة الويب في غضون خمس ثوانٍ من عرضها.

"لا يهم عدد مرات النقر، طالما أن كل نقرة هي اختيار لا لبس فيه ولا غموض." ستيف كروغ

الوجبات الرئيسية

ابتكر تصميمًا بسيطًا وأنيقًا لتقليل الإعارة المعرفية للمستخدم. إعطاء الأولوية للبديهية لضمان تعلم المستخدمين كيفية التنقل في الموقع الإلكتروني دون تعقيد غير ضروري

ما يقوله القراء

"إنه حقًا كتاب يمكن أن يصمد أمام اختبار الزمن، على الرغم من كل التكرارات الثلاثة، فهو يحافظ على النغمة والرسالة: التصميم الجيد للموقع الإلكتروني يبدأ بفطرة المستخدم."

7. تصميم الأشياء اليومية: طبعة منقحة وموسعة

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون) : دون نورمان

: دون نورمان سنة النشر : 2013

: 2013 الوقت المقدر للقراءة : 5 ساعات و30 دقيقة

: 5 ساعات و30 دقيقة المستوى الموصى به : متقدم

: متقدم عدد الصفحات : 368

: 368 التقييمات 4.6/5 (أمازون) 3.8/5 (جودريدز)



كمصمم لتجربة المستخدم، أنت تعلم أن بعض مبادئ قابلية الاستخدام تتطور باستمرار. يتعمق المؤلف في علم النفس الإدراكي لتجربة المستخدم، وتحديات التصميم المعاصرة، وكيف تعطي تصاميم تجربة المستخدم الناجحة إشارات واضحة حول وظائفها.

ما يميز المصممين المتمرسين عن المبتدئين هو قدرتهم على التمييز بين "خطأ المستخدم" و"خطأ التصميم" إن مفتاح تصميم منتجات بديهية وسهلة الاستخدام هو تقليل أخطاء المستخدم وتقليل فرص سوء تصميم التفاعل.

"التصميم هو في الحقيقة فعل تواصل، وهو ما يعني وجود فهم عميق للشخص الذي يتواصل معه المصمم." دون نورمان

الوجبات الرئيسية

عندما يرتكب المستخدمون الأخطاء، فغالبًا ما يكون ذلك نتيجة لسوء التصميم وليس لعدم كفاءة المستخدم. المصممون مسؤولون عن ابتكار منتجات تتوافق مع النماذج الذهنية للمستخدمين وتوقعاتهم، مما يقلل من احتمالية وقوع الأخطاء

ما يقوله القراء

"انظر حولك. من المؤسف أن الجهاز الذي تقرأ عليه هذه المراجعة يحمل على الأرجح تشوهات جيل من المصممين الذين لم يتسنى لهم قراءة هذا الكتاب أو نسخته الأصلية. لو كنت ملكًا ليوم واحد، لأجبر جميع المصممين على وضع أقلامهم وأقلامهم جانبًا حتى يقرأوا كتاب السيد نورمان MAGNUM OPUS من الغلاف إلى الغلاف. ومن ذلك الحين يمكنهم استئناف عملهم، وسيكون هناك الكثير من الابتهاج."

8. مدمن مخدرات: كيفية بناء منتجات تشكل عادة

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون) : نير إيال

: نير إيال سنة النشر : 2014

: 2014 الوقت المقدر للقراءة : 2 ساعة و30 دقيقة

: 2 ساعة و30 دقيقة المستوى الموصى به : المستوى المتوسط والمتقدم

: المستوى المتوسط والمتقدم عدد الصفحات : 256

: 256 التقييمات 4.5/5 (أمازون) 4.1/5 (جودريدز)



عبر أمازون كتاب "Hooked" من تأليف نير إيال هو كتاب عن تجربة المستخدم يستكشف علم النفس الكامن وراء ابتكار منتجات تشكل عادات. يقدم إيال "نموذج الخطاف"، وهي عملية من أربع خطوات مصممة لبناء منتجات يتفاعل معها المستخدمون بشكل متكرر. ويتكون النموذج من المحفز والفعل والمكافأة المتغيرة والاستثمار لفهم احتياجات المستخدم وتلبيتها.

ويدعم المؤلف نموذجه بأمثلة عملية ودراسات حالة، توضح كيف تستفيد شركات مثل فيسبوك وإنستجرام من النموذج المذكور أعلاه لإنشاء منتجات لا يمكن للمستخدمين مقاومتها. الكتاب دليل عملي لمسوّقي المنتجات، وتجربة المستخدم، ومصممي المنتجات، ورواد الأعمال الذين يتطلعون إلى تطوير منتجات تشكل عادات دائمة.

"جميع البشر مدفوعون للبحث عن المتعة وتجنب الألم، والبحث عن الأمل وتجنب الخوف، وأخيرًا البحث عن القبول الاجتماعي وتجنب الرفض." نير إيال

الوجبات الرئيسية

بدلًا من تقديم نفس المكافأة باستمرار، قم بإدخال التنويع للحفاظ على تفاعل المستخدمين وفضولهم. هذا التنوع يحفز مراكز المتعة في الدماغ ويعزز حلقة العادة، مما يجعل المستخدمين أكثر عرضة للعودة إلى المنتج

ما يقوله القراء

"أحد أفضل الكتب التي قرأتها منذ فترة عن كيفية بناء شركات التكنولوجيا لمنتجاتها التي تسبب الإدمان. سيمكنك نموذج نير من بناء منتج يجذب المستخدمين ويتيح لك معرفة ما يجب فعله للاحتفاظ بهم."

9. جراحة الصواريخ أصبحت سهلة

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون) : ستيف كروغ

: ستيف كروغ سنة النشر : 2009

: 2009 الوقت المقدر للقراءة : 2 ساعة و40 دقيقة

: 2 ساعة و40 دقيقة المستوى الموصى به : من المبتدئ إلى المتوسط

: من المبتدئ إلى المتوسط عدد الصفحات : 161

: 161 التقييمات 4.5/5 (أمازون) 4.1/5 (جودريدز)



كتاب Rocket Surgery Made Easy هو دليل سهل الاستخدام يمكّن المصممين والمطورين من دمج اختبار قابلية الاستخدام لواجهات الويب والجوال بسلاسة في سير عملهم.

ويتناول المؤلف بالتفصيل أساسيات اختبار قابلية الاستخدام، والتخطيط للاختبارات وإجرائها، والتغلب على العثرات الشائعة.

"نعم، هناك أشياء لا يمكنك تعلمها إلا من خلال مشاهدة الجمهور المستهدف وهو يستخدم الموقع. ولكن هناك العديد من الأشياء التي يمكنك تعلمها من خلال مشاهدة أي شخص تقريبًا يستخدمه. عندما تبدأ في إجراء اختبار قابلية الاستخدام، من المحتمل أن يحتوي موقعك على الكثير من المشاكل الخطيرة التي سيواجهها "أي شخص تقريبًا"، لذلك يمكنك أن توظف بشكل أكثر مرونة في البداية." ستيف كروغ

الوجبات الرئيسية

ضع إطار عمل واضح لتخطيط اختبارات قابلية الاستخدام وتنفيذها دون الحاجة إلى إعدادات متقنة. هذه طريقة رائعة لتشجيع كل مصمم لتجربة المستخدم في فريقك على إجراء اختبارات منتظمة وصغيرة النطاق مع مستخدمين حقيقيين للكشف عن رؤى قيمة

ما يقوله القراء

"تمامًا مثل كتاب "لا تجعلني أفكر"، هذا كتاب موجز وسهل القراءة وقيّم يجب على أي شخص في إدارة المنتجات وتطوير البرمجيات قراءته. لم أستطع تركه حتى انتهيت منه قبل أن أهبط على متن رحلة طيران مدتها 6 ساعات."

10. مفارقة الاختيار: لماذا الأكثر هو الأقل

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون) : باري شوارتز وكين كليبان

: باري شوارتز وكين كليبان سنة النشر : 2010

: 2010 الوقت المقدر للقراءة : 3 ساعات و41 دقيقة

: 3 ساعات و41 دقيقة المستوى الموصى به : المبتدئ والمتوسط والمتقدم

: المبتدئ والمتوسط والمتقدم عدد الصفحات : 265

: 265 التقييمات 4.3/5 (أمازون) 3.8/5 (جودريدز)



يستكشف هذا الكتاب التأثير النفسي للخيارات الكثيرة على عملية صنع القرار لدى الإنسان ورفاهيته. يجادل شوارتز بأنه بينما يُنظر إلى وجود الخيارات بشكل عام على أنه جانب إيجابي في الحياة الحديثة، فإن كثرة الخيارات تؤدي إلى شلل القرار والقلق وعدم الرضا.

إن مفارقة الاختيار ستؤدي إلى الإرهاق من الاختيار، والندم، والسعي المستمر للخيارات المثالية. على الأرجح، يحتاج المستخدمون لديك إلى المساعدة في اتخاذ القرارات ومواجهة الخيارات المختلفة.

يمكن أن يؤدي الحد من الخيارات وتبني عقلية "جيد بما فيه الكفاية" إلى تخفيف الآثار السلبية للخيارات المفرطة.

يتحدى كتاب "مفارقة الاختيار" الفكرة القائلة بأن المزيد من الخيارات يؤدي إلى زيادة السعادة، ويقدم رؤى حول كيفية التعامل مع تعقيدات اتخاذ القرار في عالم الوفرة.

"تعلم الاختيار أمر صعب. وتعلم الاختيار الجيد أصعب. وتعلم الاختيار الجيد في عالم من الاحتمالات غير المحدودة أصعب، وربما أصعب من اللازم." باري شوارتز

الوجبات الرئيسية

عند تصميم المنتجات، قم بتبسيط الخيارات وتقليل عدد الخيارات. تقبل أنه لا يوجد خيار واحد أفضل وأن النتائج الجيدة هي نتيجة لقرارات معقولة

ما يقوله القراء:

"يجب أن يقرأه أي شخص مهتم بـ "اتخاذ القرارات". كتاب رائع عن سبب كون الأكثر هو الأقل (أو الأقل هو الأكثر)."

ClickUp: أفضل أداة تصميم لمصممي تجربة المستخدم

ستساعدك قراءة أفضل كتب تصميم تجربة المستخدم على تعلم أساسيات رحلة تصميم تجربة المستخدم، ومواءمة تصميم تجربة المستخدم مع سلوك المستخدم وتوقعاته، وتوفير الثقة الإبداعية لتجربة نظريات جديدة.

وفي الوقت نفسه، فإن أدوات تصميم تجربة المستخدم ستساعدك على إتقان حرفة إنشاء تجربة مستخدم سلسة وسلسة عبر تطوير المنتج. بدءًا من البحث واختبار المستخدم إلى وضع الإطار السلكي والاختبار وما بعده، فهي تضمن لك جميع العناصر اللازمة للوصول إلى خط النهاية.

ClickUp هي أداة تصميم تجربة مستخدم سهلة الاستخدام للمبتدئين لتبسيط عملك لتحقيق نتائج أفضل.

الميزات الرئيسية التي تجعل ClickUp الأفضل برنامج تصميم سير العمل هي

السبورات البيضاء

استخدم ClickUp Whiteboards لإدارة مشروع سير عمل التصميم الخاص بك وتمكين التعاون السلس بين فرق التصميم والتطوير اللوحات البيضاء تسمح للمصممين بالعصف الذهني والتخطيط وإنشاء إطارات سلكية ومخططات انسيابية ونماذج أولية ومراجعات. تضمين التعليقات والملاحظات اللاصقة وملفات الوسائط لتسهيل مشاركة الأفكار.

ما يجعلها أفضل برامج السبورة البيضاء هو سهولة الاستخدام والتعاون. من خلال واجهة مستخدم بسيطة، يمكن للمصممين إضافة الصور والروابط بسرعة للرجوع إليها ونقل المشاريع من مرحلة التفكير إلى عناصر العمل.

تعرف على من يقوم بالتعديلات في الوقت الفعلي وقم بتخطيط المشاريع في نفس الوقت كما لو كنت في نفس الغرفة.

قوالب معدة مسبقاً لتصور سير العمل وإنشاء ملخصات التصميم

يعد قالب تجربة المستخدم الصحيح أمرًا بالغ الأهمية لإطلاق منتج أو تحسينه أو إعادة تصميمه بنجاح، مما يضمن أن يبدو المنتج رائعًا ويعمل بسلاسة.

يحتوي ClickUp على قوالب تصميم تجربة المستخدم المبنية مسبقًا لتصور سير العمل أثناء التطوير، وإنشاء خرائط طريق لمساعدة المصممين على تخطيط الجداول الزمنية، وموجزات التصميم لمواءمة الجميع في جميع الأقسام.

تعاون بسهولة بين فرق التصميم وفرق البرمجيات للبناء أو وضع الأفكار في القوالب قالب خطة مشروع تجربة تجربة المستخدم من ClickUp يتيح لك تحديد رحلة المستخدم، وإنشاء المهام وتحديد أولوياتها للفريق والمستخدمين الأفراد، وتنسيق الموارد لضمان سلاسة التنفيذ.

يمكن لمصممي تجربة المستخدم الخاصة بك تسليط الضوء على تعريفات النطاق، وتطوير شخصيات المستخدمين، وإنشاء إطارات سلكية ونماذج أولية، ووضعها تحت الاختبار والتحقق من صحتها.

استخدم هذا القالب للتصاميم التكرارية والتدريجية، وهو يتكامل مع أدوات الطرف الثالث مثل أدوات التفكير التصميمي و أدوات تصميم الويب للحصول على أفضل النتائج.

الـ قالب مراجعة تصميم ClickUp هو كل ما تحتاجه لتطوير تجارب مستخدم سلسة وحديثة لعملائك قالب خارطة طريق تجربة المستخدم من ClickUp يساعدك على تصور التقدم المحرز في المنتج، ومواءمة الفرق حول المعالم الرئيسية، وتحديد أولويات الأفكار بناءً على احتياجات العمل وسلوك المستخدم.

يتكامل هذا القالب مع لوحة الأفكار و أدوات تخطيط العمليات مما يجعلها مثالية لإنشاء تجارب مستخدم مذهلة.

يستخدم مصممو تجربة المستخدم قالب خارطة الطريق لتتبع تجربة المستخدم وتصور الجداول الزمنية للتسليم طوال عملية تطوير الميزات.

صمم بشكل أفضل وتعاون مع منصة الإنتاجية الشاملة من ClickUp

منصة الإنتاجية من ClickUp لـ فرق التصميم يساعدك على التعاون والتنظيم وتقديم تصميمات تجربة مستخدم متميزة.

يستخدم مصممو تجربة المستخدم والفرق الإبداعية ClickUp لإدارة مشاريع التصميم، وتخطيط الموارد، والتعاون الإبداعي، والاختبار والتحقق من صحة التصميم، والملاحظات والموافقات.

قبل إنشاء الإطارات السلكية والنماذج الأولية الوظيفية، استخدم اللوحات البيضاء لتبادل الأفكار وتطوير خرائط طريق المنتج.

تسمح لك قوالب تصميم تجربة المستخدم بتفصيل خطة المشروع وتعيين المهام للفريق وإنشاء بيئة تعاونية بحيث يعمل الجميع بشكل متزامن.

قم بتركيز جميع احتياجات فريق التصميم لديك، وقم بتقسيم المهام المعقدة إلى أهداف يمكن التحكم فيها، وحسِّن رحلة المستخدم باستخدام ClickUp.

إذا كنت ترغب في تبسيط جميع جوانب عملية تجربة المستخدم وواجهة المستخدم الخاصة بك, اشترك في ClickUp مجانًا.