كيف تبني نظاماً فعالاً للحصول على العملاء؟

إن إدارة عمل تجاري ناجح لا يقتصر فقط على تقديم خدمات مذهلة - بل يتعلق بالتأكد من استمرار توافد عملاء جدد بينما تكون مشغولاً بالعمل الذي تحبه.

إذا كنت مستقلاً أو استشارياً أو صاحب شركة صغيرة، فربما تكون قد شعرت بالضغط الناتج عن التوفيق بين كل شيء: التسويق، والترويج، وتسليم المشاريع، والتواصل مع العملاء. في بعض الأسابيع يمتلئ صندوق الوارد الخاص بك بالعملاء المحتملين. وأحياناً أخرى؟ ولا حتى رنة واحدة!

وهنا يأتي دور نظام الحصول على العملاء. فكّر فيه كشريكك الصامت - يعمل في الخلفية لجذب العملاء، والمتابعة، ودفع الصفقات إلى الأمام... حتى وأنت غارق في العمل مع العملاء أو تستمتع بقهوة الثلاثاء البطيئة ☕.

توضح هذه المدونة بالضبط كيفية بناء نظام - من تحديد عملائك المثاليين إلى أتمتة عمليات المتابعة وتتبع ما ينجح (وما لا ينجح).

✨ دعنا نتعمق في الأمر ونحول "البحث عن عميل" إلى عملية قابلة للتكرار وموثوقة وربما حتى ممتعة.

⏰ ملخص 60 ثانية نظام الحصول على العميل هو عملية قابلة للتكرار خطوة بخطوة مصممة لجذب وتحويل عملاء جدد باستمرار - دون البدء من الصفر في كل مرة

وهو يغطي كل شيء بدءاً من التقاط العملاء المحتملين والتواصل معهم ورعايتهم إلى التعامل مع العروض وإعدادهم. المفتاح؟ مواد تسويقية قوية، وحضور قوي عبر الإنترنت، وحزمة تقنية موثوقة لتشغيل العملية بأكملها

ابدأ بتحديد عميلك المثالي، ثم قم ببناء سير عمل مبسّط للتوعية وتتبع التحويلات باستمرار لضبط جهودك

باستخدام أدوات مثل ClickUp CRM و ClickUp Automations و ClickUp Sales Pipeline Template، يمكنك إدارة التواصل مع العملاء ومراحل المبيعات والمتابعة - كل ذلك في مكان واحد

ما هو نظام الحصول على العميل؟

إن نظام الحصول على العميل هو طريقة منظمة وخطوة بخطوة ل جذب العملاء، وإشراكهم وتحويلهم إلى عملاء يدفعون. فكر في الأمر كآلة لاكتساب العملاء - بمجرد إعدادها، فإنها تعمل بسلاسة في الخلفية بينما تركز أنت على القيام بعملك على أفضل وجه.

تكمن روعة نظام الحصول على العميل في أنه يحول اكتساب العميل من مجهود خاطئ أو فاشل إلى عملية متوقعة وقابلة للتكرار. وسواء كنت تعمل مع عملاء حاليين أو عملاء محتملين، فإن هذا النظام يضمن لك أن تكون خطوات تحويلهم واضحة ومبسطة.

إنها ليست صيغة واحدة تناسب الجميع. يجب أن يعكس نظامك عروض خدماتك ، ومجال عملك، والمشاكل المحددة التي يحاول جمهورك المستهدف حلها.

📌مثال: إذا كنت تعمل في مجال التسويق، فقد تركز بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي و التواصل عبر البريد الإلكتروني، بينما إذا كنت تعمل في مجال الاستشارات، فقد يعتمد نهجك بشكل أكبر على فعاليات التواصل والشراكات.

📊 هل تعلم؟ 27% فقط من العملاء المحتملين يتم الاتصال بهم من قبل مندوب مبيعات. 👉 هناك الكثير من الفرص الضائعة - ما لم يكن لديك نظاماً معمولاً به. يمكن لمزيج من الوعي وأفضل الممارسات والتكنولوجيا أن يغير ذلك!

لماذا تحتاج إلى نظام الحصول على عميل

من دون نظام، يبدو اكتساب العملاء وكأنه عمل تخميني. في أحد الشهور، تبدع في العمل، وفي الشهر التالي تراسل الغرباء على لينكد إن.

إليك السبب الذي يجعل نظام الحصول على العميل ضرورياً لعملك:

تحكم في جهودك التسويقية : مع وجود نظام معمول به، يمكنك أن تقرر متى وكيف تقدم للعملاء ، بدلاً من الاعتماد على كل ما يأتيك في طريقك

الثبات في العثور على العملاء : عندما يكون لديك نظام قابل للتكرار، فإنك تتوقف عن الاعتماد فقط على الكلام الشفهي أو المشاريع قصيرة الأجل. يمكنك اجتذاب العملاء باستمرار من خلال التواصل المتعمد والمحتوى

وسع نطاق عملك بشكل متوقع : سواء كنت تريد أن تنمو ببطء أو بسرعة، فإن نظام الحصول على العملاء يتيح لك تحديد الأهداف وتتبع تقدمك دون القلق بشأن فترات هدوء الأعمال

التقليل من الإرهاق : ستعرف دائماً ما هي الخطوة التالية، سواء كانت متابعة عرض ما أو إرسال عميل محتمل جديد

ركز على ما يهم: يساعدك النظام على إدارة تفاعلات العملاء بسلاسة أكبر وقضاء وقت أقل في القلق بشأن كيفية العثور على المزيد من العملاء

باختصار، إنها باختصار الخلطة السرية وراء كل عمل تجاري ناجح.

📊 هل تعلم؟ إن الشركات التي تتابع مع العملاء المحتملين في غضون 5 دقائق تكون احتمالية تحويلهم إلى عملاء يدفعون المال أكثر بـ 21 مرة. والسبب بسيط: عندما يتواصل العميل المحتمل، فإنه يفكر بنشاط في إيجاد حل. إنهم يريدون إجابات الآن، وليس بعد ساعات. 👉 يمكن لنظام الحصول على العميل مع المتابعة الآلية أن يجعل هذا الأمر سهلاً.

كيفية بناء نظام الحصول على العميل

إذاً، كيف تبني نظامك الخاص الذي ينجح؟ يتلخص الأمر في ثلاث خطوات بسيطة:

1. حدد عميلك المثالي

قبل أن تفكر حتى في التواصل، تحتاج إلى توضيح من هو عميلك المثالي. وإلا ستضيع وقتك في مطاردة العملاء المحتملين الذين لا يناسبونك.

اسأل نفسك

من هو جمهورك المستهدف؟ هل هم أصحاب الشركات الصغيرة أو مؤسسو الشركات الناشئة أو المديرون التنفيذيون المشغولون؟

ما المشكلة التي تحلّها لهم؟ سواء كان ذلك تحسين حضورهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو تحسين سير عملهم، كن واضحًا في كيفية معالجة خدمتك لمشاكلهم.

أين يقضون الوقت على الإنترنت؟ هل هم نشطون على لينكد إن إن، أو إنستغرام، أو فيسبوك؟ هل يتابعون مدونات خاصة بالصناعة أو يحضرون ندوات عبر الإنترنت؟

بمجرد حصولك على هذا الوضوح، يمكنك البدء في بناء خطة التواصل الخاصة بك وتخصيص رسائلك.

💡 نصيحة احترافية: استخدم قالب خريطة رحلة العميل من ClickUp لإنشاء خريطة مرئية لرحلة عميلك، من الوعي إلى الشراء.

2. إعداد سير عمل التوعية

حان الوقت الآن لبدء التواصل مع العملاء المحتملين. بدلاً من الارتجال، قم بإنشاء عملية تواصل منظمة.

إليك كيفية إعداده:

الاتصال الأول : أرسل رسالة التواصل الأولى عبر البريد الإلكتروني أو لينكد إن أو أي منصة أخرى. قم بتخصيصها لإظهار تفهمك لتحدياتهم

المتابعة : استمر في المتابعة، ولكن لا تكن انتهازيًا. قم بإعداد تذكيرات للمتابعة على فترات زمنية محددة

المحتوى: شارك منشورات المدونة أو الأدلة أو دراسات الحالة ذات الصلة مع العملاء المحتملين كجزء من عملية الرعاية

💡 نصيحة احترافية: قم بإنشاء مهام متكررة لكل خطوة من خطوات التواصل وأتمتة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة باستخدام أتمتة ClickUp Automations. هذا يضمن لك عدم تفويت أي نقطة اتصال حاسمة في تفاعلاتك مع العملاء.

3. تتبّع تحويلاتك وحسّنها

عندما تبدأ في رؤية النتائج، لا تقف مكتوف الأيدي. تتبع مقاييس التحويل لمعرفة ما ينجح وما يحتاج إلى تحسين.

إليك ما يجب تتبعه

معدل تحويل العملاء المحتملين : كم عدد العملاء المحتملين الذين يتحولون بالفعل إلى عملاء يدفعون؟

معدلات فتح البريد الإلكتروني : هل يتم فتح رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك للتوعية؟ إذا لم يكن كذلك، عدّل سطور الموضوع

معدل قبول العروض: كم عدد العروض التي يتم قبولها؟ تتبّع صفقاتك واعرف أين تتراجع احتمالات قبول العروض

توفر لوحات معلومات ClickUp Dashboards رؤى في الوقت الفعلي حول أداء عملك من خلال عرض المقاييس الرئيسية. يمكنك تتبع معدلات التحويل ومراقبة مراحل الصفقات وقياس فعالية الحملات التسويقية. بفضل الأدوات المصغّرة القابلة للتخصيص، توفر لوحات المعلومات عرضًا مركزيًا لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات دون عناء.

قم بتخصيص تقارير مثالية لتصور نتائج جهودك التسويقية باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

من الواضح أن الأدوات المناسبة ضرورية في كل مرحلة من مراحل تطوير نظام الحصول على العميل.

🔎 بصيرة أساسية: الشركات التي تعمل على أتمتة إدارة العملاء المحتملين تشهد زيادة في الإيرادات بنسبة 10% أو أكثر في 6-9 أشهر فقط. لا تعمل أتمتة التسويق على زيادة الكفاءة وتوفير الموارد فحسب. إنها تحقق النتائج.

يمكن أن يكون امتلاك الأدوات المناسبة عاملاً مغيراً للعبة في بناء نظام ناجح للحصول على العملاء. تحتاج هذه الأدوات إلى أتمتة العمليات، والمساعدة في إدارة تفاعلات العملاء بكفاءة، وتوفير نظرة عامة واضحة عن موقع كل عميل في خطتك.

ClickUp، تطبيق ClickUp، تطبيق كل شيء للعمل، هو الأداة الوحيدة التي ستحتاجها للتعامل مع كل شيء - من توليد العملاء المحتملين إلى إعداد العملاء والتواصل معهم. فهو يجمع بين إدارة المشاريع والمستندات وتواصل فريق العمل، كل ذلك في منصة واحدة، ويتم تسريعه من خلال الجيل التالي من أتمتة الذكاء الاصطناعي والبحث.

سيساعدك ClickUp Sales على تبسيط سير عملك وإدارة خطوط الأنابيب وتتبع الصفقات بكفاءة. فهو يوفر ميزات مثل إدارة المهام، وتكامل CRM، ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص لتعزيز الإنتاجية وإتمام الصفقات بشكل أسرع.

إليك كيفية مواءمة ميزات ClickUp مع كل خطوة من خطوات عملية اكتساب العميل وإدارة العملاء المحتملين .

1. إدارة علاقات العملاء وإدارة خط أنابيب العملاء

يقع في صميم نظام الحصول على العميل نظام متين لإدارة علاقات العملاء. باستخدام ClickUp CRM، يمكنك تتبع كل تفاعل مع العميل، وتخزين تفاصيل العميل المهمة، وضمان عدم وقوع أي شيء في الثغرات.

ابدأ مجاناً سرّع من تحويلات العملاء المحتملين وحسّن الاحتفاظ بالعملاء المحتملين وزد من الإيرادات باستخدام ClickUp CRM المدعوم بالذكاء الاصطناعي

يسمح لك ClickUp CRM بما يلي:

تخزين معلومات العميل : احتفظ بسجلات مفصلة لـ تفاصيل الاتصال ، معلومات الشركة ، و تفاعلات العميل في مكان واحد

إدارة خط أنابيبك : نظّم عملاءك في مراحل بناءً على موقعهم في : نظّم عملاءك في مراحل بناءً على موقعهم في عملية البيع . أنشئ حالات مهام مخصصة مثل "عميل محتمل" و"قيد الاتصال" و"تم إرسال العرض" و"تم توقيع العقد" والمزيد

التواصل مع العملاء: تتبع جميع اتصالات العملاء من داخل CRM. أرفق رسائل البريد الإلكتروني والملاحظات وحتى التعليقات مباشرةً بمهام العميل أو المشاريع. يؤدي ذلك إلى إنشاء خيط واحد للتواصل، مما يضمن بقاء الجميع في فريقك على اتصال دائم

باستخدام ClickUp، يمكنك أيضًا تنفيذ المهام تلقائيًا في CRM. قم بتعيين تذكيرات للمتابعة، أو جدولة الاجتماعات، أو حتى تشغيل إجراءات مثل إرسال بريد إلكتروني عندما يصل العميل المحتمل إلى مرحلة معينة في خطتك.

يمكنك أيضًا تتبع جميع عملائك وعملائك المحتملين من البداية إلى النهاية باستخدام قالب خط أنابيب المبيعات من ClickUp. وهو مصمم لتبسيط عملية المبيعات من خلال تنظيم العملاء المحتملين وتتبع مراحل الصفقات وإدارة تفاعلات العملاء. وهو يوفر إطار عمل منظم لتصور مسار المبيعات الخاص بك، وتحديد أولويات الفرص، وإغلاق الصفقات بكفاءة.

احصل على نموذج مجاني شاهد مسار تحويل المبيعات بالكامل دون عناء في عرض واحد واضح مع قالب خط أنابيب المبيعات ClickUp

2. إدارة المهام وتخطيط المشاريع

بمجرد حصولك على العملاء المحتملين ورعايتهم، فإن إدارة مشاريع ومهام العميل بكفاءة هي المفتاح لتقديم القيمة. يتألق ClickUp عندما يتعلق الأمر ب إدارة المشاريع و تتبع المهام.

ابقَ على اطلاع على مشاريعك من خلال تنظيم المهام باستخدام طرق عرض ClickUp View - اختر من القائمة أو الجدول أو اللوحة لتصور كل شيء بوضوح

مع ClickUp، يمكنك

إنشاء قوالب المشاريع : قم بإعداد قوالب مشاريع لأنواع مختلفة من ارتباطات العميل - سواء كانت حملة تسويقية جديدة أو إطلاق منتج أو دعم مستمر للعميل. يمكن أن تتضمن هذه القوالب مهام مثل إنشاء المحتوى، وإعداد العروض، ومراجعات العميل

طرق عرض المهام المخصصة : يقدم ClickUp طرق عرض مختلفة مثل القائمة و اللوحة و التقويم و الرزنامة و القانت لتتبع المهام بطريقة تناسب سير عملك. بالنسبة لمشاريع العملاء، تعد طريقة عرض اللوحة مفيدة بشكل خاص لأنها تتيح لك رؤية ما يجب القيام به بصريًا ومكان المهام : يقدم ClickUp طرق عرض مختلفة مثللتتبع المهام بطريقة تناسب سير عملك. بالنسبة لمشاريع العملاء، تعداللوحة مفيدة بشكل خاص لأنها تتيح لك رؤية ما يجب القيام به بصريًا ومكان المهام

أتمتة المهام: يمكنك أتمتة إنشاء المهام تلقائيًا استنادًا إلى حالات العملاء المحتملين أو إعداد مهام متكررة للاتصالات المستمرة مع العملاء. ويضمن لك ذلك ألا تتفاجأ أبداً، وأن تتم جدولة جميع عمليات المتابعة وتتبعها

3. إدارة الوثائق والتعاون

غالبًا ما تتطلب مشاريع العملاء التعاون ومشاركة المستندات والمقترحات والأصول الأخرى. تتيح لك ميزتا مستندات و إدارة المعرفة من ClickUp العمل بسلاسة مع فريقك وعملائك.

استخدم مستندات ClickUp Docs كمحرر مستندات تعاوني مكتمل مع المهام والذكاء الاصطناعي والتضمينات والتعاون الجماعي في الوقت الفعلي

إليك ما يمكنك فعله:

ClickUp Docs : استخدم مستندات ClickUp Docs لإنشاء مقترحات وعقود ومواد تأهيلية وغيرها من المستندات التي تواجه العميل مباشرةً داخل المنصة. تتكامل المستندات بشكل كامل مع مهامك، بحيث يمكنك إنشاء قوائم مراجعة، وتضمين الوسائط، وتتبع مراحل المشروع أثناء التعاون في المستندات : استخدملإنشاء مقترحات وعقود ومواد تأهيلية وغيرها من المستندات التي تواجه العميل مباشرةً داخل المنصة. تتكامل المستندات بشكل كامل مع مهامك، بحيث يمكنك إنشاء قوائم مراجعة، وتضمين الوسائط، وتتبع مراحل المشروع أثناء التعاون في المستندات

مرفقات الملفات : قم بإرفاق الملفات مباشرةً بالمهام أو المشاريع أو الملفات الشخصية للعملاء حتى يتسنى لك ولفريقك الوصول بسهولة إلى الموارد المهمة مثل العقود أو التصاميم أو تحديثات المشروع

التعاون في الوقت الفعلي: يمكن لأعضاء الفريق المتعددين العمل على مستنداتClickUp Docs في وقت واحد، مما يسهل عملية العصف الذهني وتحرير المقترحات أو الخطط التسويقية ووضع اللمسات الأخيرة عليها في الوقت الفعلي. يمكنك أيضًا ترك تعليقات مباشرةً داخل المستند لتبسيط التعليقات

📮ClickUp Insight: 92% من العاملين في مجال المعرفة يخاطرون بفقدان القرارات المهمة المبعثرة عبر الدردشة والبريد الإلكتروني وجداول البيانات. فبدون نظام موحد لالتقاط وتتبع القرارات، تضيع رؤى الأعمال الهامة في الضوضاء الرقمية. مع إمكانيات إدارة المهام في ClickUp، لا داعي للقلق بشأن هذا الأمر. أنشئ المهام من الدردشة وتعليقات المهام والمستندات ورسائل البريد الإلكتروني بنقرة واحدة!

باستخدام هذه الأدوات، لن تحتاج أبدًا إلى التوفيق بين منصات متعددة لإدارة الملفات أو اتصالات العملاء. تحافظ ClickUp على كل شيء في مكان واحد، مما يبسِّط التعاون ويضمن وصول فريقك بسرعة إلى كل ما يحتاجون إليه لتقديم خدمة ممتازة.

4. الحصول على العملاء المحتملين وأتمتة التواصل مع العملاء

في نظام الحصول على العملاء، يعد التقاط العملاء المحتملين ورعايتهم أمرًا حيويًا. لحسن الحظ، تعمل ClickUp على أتمتة الكثير من هذه العملية، مما يسهل الوصول إلى العملاء المحتملين والحفاظ على خط أنابيبك ممتلئًا.

كن أكثر إنتاجية باستخدام اختصارات المشاريع وأتمتة سير العمل على ClickUp

تساعدك أتمتة النقرات على تبسيط التواصل ورعاية العملاء المحتملين:

أتمتة تتبع العملاء المحتملين : بمجرد التقاط عميل محتمل من خلال النماذج أو غيرها من الطرق، يمكنك أتمتة تعيين المهام والمتابعة. على سبيل المثال، إذا قام عميل محتمل بإرسال نموذج على موقعك الإلكتروني، يمكن ل ClickUp إنشاء مهمة تلقائيًا في خطتك وتعيينها إلى عضو الفريق المناسب للمتابعة

إشعارات المهام : قم بإعداد رسائل تذكير تلقائية لمتابعة رسائل البريد الإلكتروني أو المكالمات عندما يصل العميل المحتمل إلى مرحلة معينة في خطتك. يمكنك أيضًا تعيين تذكيرات ل العملاء الحاليين لضمان عدم تفويتك لعمليات التحقق المهمة أو المواعيد النهائية للمشروع

أتمتة البريد الإلكتروني: يمكن أن تتكامل ClickUp مع نظام البريد الإلكتروني الخاص بك لأتمتة تسلسلات التواصل والمتابعة وحملات الرعاية. على سبيل المثال، بعد إرسال اقتراح، يمكن ل ClickUp جدولة رسالة متابعة تلقائية عبر البريد الإلكتروني إلى العميل لتذكيره بمراجعة العقد وتوقيعه

يساعدك هذا المستوى من الأتمتة على البقاء منظماً، ويوفر عليك الوقت، ويضمن لك رعاية العملاء المحتملين باستمرار.

5. التواصل مع العملاء والتعاون معهم

التواصل الفعال مع العملاء أمر بالغ الأهمية. تضمن لك أدوات التواصل التي توفرها ClickUp البقاء على اطلاع على كل تفاعل، سواء كان بريداً إلكترونياً عادياً أو تحديثاً مفصلاً للمشروع.

مع ClickUp، يمكنك

التعليقات الداخلية والخارجية : استخدم تعليقات المهام للتواصل مباشرةً مع فريقك أو عملائك. يمكنك وضع علامة على العملاء أو الزملاء أو أصحاب المصلحة لإبقائهم على اطلاع وطرح الأسئلة مباشرةً على مهام أو مشاريع محددة

البوابات التي تواجه العميل : بالنسبة للعملاء الذين يحتاجون إلى تتبع التقدم المحرز، يمكنك إعداد مساحات مشتركة حيث يمكن للعملاء الاطلاع على تحديثات المشروع والمهام والجداول الزمنية. يمكنك التحكم في مستوى الوصول للحفاظ على الخصوصية وتجنب الإفراط في المشاركة

الدردشة المتكاملة: يتيح لك : يتيح لك ClickUp الدردشة التواصل في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى منصة مراسلة منفصلة

يحافظ نظام التواصل الشامل هذا على تنظيم كل شيء، بدءاً من الأسئلة السريعة إلى الملاحظات التفصيلية، مما يساعدك على البقاء متجاوباً مع تفاعلات العملاء.

6. تتبع الوقت وإعداد التقارير

يعد فهم أين يذهب وقتك وتتبع الوقت الذي تقضيه في مشاريع العملاء أمرًا ضروريًا لإعداد الفواتير وتخصيص الموارد بدقة.

تعرّف على أين يذهب وقتك - ومقدار ما توفره من خلال ميزات تتبع وقتك في ClickUp

ClickUp تتبع الوقت يتيح لك:

تتبع الوقت : يمكنك تسجيل الوقت يدويًا أو استخدام أداة تعقب الوقت المدمجة في ClickUp لتتبع مقدار الوقت الذي تقضيه في كل مشروع أو مهمة للعميل. وهذا مفيد بشكل خاص للفوترة بالساعة أو لتقديرات المشروع

تقارير مفصلة : توفر لوحات المعلومات الخاصة بـ ClickUp نظرة عامة على المقاييس الرئيسية مثل الوقت المستغرق في كل مهمة، والتقدم في إنجاز المشروع، وأداء اكتساب العملاء. يمكنك أيضًا تتبع عدد العملاء المحتملين الجدد الذين قمت بتوليدهم وجهود التوعية التي تجلب معظم العملاء

تقارير مخصصة: أنشئ تقارير مخصصة تُظهر أداء جهودك في التواصل مع العملاء واكتسابهم. حدّد القنوات (وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وغيرها) التي تجلب أكثر العملاء قيمة، حتى تتمكن من مضاعفة ما ينجح

7. تأهيل العميل

يُعد إعداد العميل على متن الطائرة أمرًا بالغ الأهمية لتحديد مسار علاقتك. باستخدام ClickUp، يمكنك ضمان عملية تأهيل سلسة واحترافية لتهيئة العميل.

تتضمن ميزات ClickUp لـ ClickUp للحصول على العملاء ما يلي:

سير العمل الآلي : بمجرد توقيع العميل على عقد، يمكن لـ ClickUp أتمتة إنشاء مشروع جديد أو قائمة مهام لهذا العميل. يمكنك أيضًا تعيين تذكيرات للاجتماعات الأولية، أو تقديم المستندات، أو انطلاق المشروع

قوالب التأهيل : استخدم قوالب ClickUp الخاصة بـ ClickUp لإعداد العميل، بما في ذلك قوائم المراجعة لجميع المستندات والخطوات التي يجب إكمالها. وهذا يساعد على ضمان عدم إغفال أي شيء

بوابات العملاء: شارك موارد التأهيل الخاصة بالعميل والجداول الزمنية والمهام عبر المساحات المشتركة ClickUp أو Docs، مما يمنح العملاء رؤية واضحة للعملية

تساعدك هذه الميزات على خلق تجربة احترافية وسلسة في تأهيل العملاء الجدد، مما يضمن لهم الشعور بالثقة في قدرتك على تقديم الخدمات.

دعنا بعد ذلك نفهم ما الذي يجعل نظام الحصول على عميل قوي؟

💡 نصيحة احترافية: استخدم قالب ClickUp Onboarding Onboarding نموذج ClickUp لإعداد العملاء لضمان سلاسة عمليات التسليم وبناء العلاقات من اليوم الأول.

المكونات الرئيسية لنظام فعال للحصول على عميل

للحصول على عملاء باستمرار، أنت بحاجة إلى نظام يغطي العملية بأكملها، بدءاً من الحصول على عملاء محتملين وحتى إتمام الصفقات. فيما يلي المكونات الأساسية للنظام الفعال:

🔍 عملية التقاط العملاء المحتملين

الخطوة الأولى لأي نظام ناجح للحصول على العملاء هي التأكد من أن جمهورك يعرف كيفية الوصول إليك.

تتضمن عملية الحصول على العميل ما يلي:

مغناطيسات العملاء المحتملين : أنشئ محتوى يجده جمهورك ذا قيمة (مثل الموارد المجانية أو الأدلة أو النماذج أو الندوات عبر الإنترنت). استخدمها لتبادل تفاصيل الاتصال والبدء في عملية الرعاية

الصفحات الرئيسية : تأكد من أن موقعك الإلكتروني يشرح بوضوح عروض خدماتك مع دعوة بسيطة لاتخاذ إجراء. لا تترك الزائرين يتساءلون عما يجب فعله بعد ذلك - قم بتوجيههم لحجز مكالمة أو تنزيل مغناطيس العملاء المحتملين

النماذج: احصل على عملاء محتملين من خلال توفير نماذج بسيطة على موقعك الإلكتروني، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو في نهاية منشورات المدونة. لا تبالغ في تعقيد الأمر؛ اجعل الأمر سهلاً على جمهورك للتعبير عن اهتمامهم

💡 نصيحة احترافية: قم بتحسين مغناطيس العملاء المحتملين من خلال تصميمه لحل مشكلة معينة لجمهورك المستهدف، وقم بإقرانه بصفحة مقصودة عالية التحويل تتميز بعبارة واحدة واضحة تحث على اتخاذ إجراء (على سبيل المثال، "حمل الآن" أو "احصل على دليلك المجاني"). اختبر عناوين ومرئيات مختلفة لتعزيز التحويلات، وتأكد من أن النموذج الخاص بك يطلب الحد الأدنى من المعلومات (على سبيل المثال، الاسم والبريد الإلكتروني) لتقليل الاحتكاك وزيادة عمليات الاشتراك.

✉️ التواصل والتوعية والرعاية

بمجرد حصولك على العملاء المحتملين، حان الوقت للمتابعة وبناء العلاقات. لا تكتفِ بالترويج - بل قم بالتغذية.

إليك كيفية القيام بذلك:

تسلسلات البريد الإلكتروني : قم بإعداد تسلسلات البريد الإلكتروني الآلية لتوجيه العملاء المحتملين خلال رحلة العميل. ركز على توفير القيمة في رسائلك - استخدم دراسات الحالة والشهادات والمحتوى التعليمي

وسائل التواصل الاجتماعي : تفاعل مع عملائك المحتملين على منصات التواصل الاجتماعي . شارك الرؤى وأجب عن الأسئلة وشارك في المحادثات حيث يتسكع جمهورك المستهدف

الرسائل الشخصية: أرسل رسائل مصممة خصيصًا بناءً على نقاط ضعف العملاء المحتملين. سواءً كان ذلك عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل المباشرة، فإن إظهار تفهمك لاحتياجاتهم يقطع شوطاً طويلاً

حافظ على ثباتك في التواصل مع العملاء. قم ببناء الثقة من خلال مشاركة رؤى قيّمة وتقديم محتوى مجاني يحل مشاكلهم. أثناء رعايتك للعملاء المحتملين، احرص على تخصيص رسائلك حتى لا يشعروا بأنها مجرد بريد إلكتروني آخر غير مرغوب فيه.

💡 نصيحة احترافية: قم بصياغة تسلسل رعاية من 5 إلى 7 رسائل بريد إلكتروني تمزج بين المحتوى الذي يحركه القيمة (على سبيل المثال، نصيحة سريعة أو دراسة حالة) مع دعوات خفية لاتخاذ إجراء، وقم بتقسيم العملاء المحتملين بناءً على اهتماماتهم أو سلوكياتهم لتقديم رسائل مخصصة للغاية. استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك من خلال مشاركة محتوى مماثل والتفاعل المباشر مع العملاء المحتملين في التعليقات أو الرسائل المباشرة لبناء الثقة والحفاظ على علامتك التجارية في صدارة اهتماماتهم.

خط أنابيب الاقتراح والإغلاق

الآن بعد أن قمت بإحماء العملاء المحتملين، حان الوقت لإغلاق الصفقات. ولكن كيفية تعاملك مع هذا الجزء أمر بالغ الأهمية.

يجب أن يتضمن الخطوات الفعّالة لإعداد العروض وإتمام الصفقات ما يلي:

قوالب العروض : قم بتبسيط العملية باستخدام نماذج العروض لإرسال العروض بسرعة دون إعادة اختراع العجلة في كل مرة.

هيكلية التسعير : كن شفافاً بشأن أسعارك وتأكد من أن العميل المحتمل يفهم القيمة التي يحصل عليها. إذا كنت تقدم خصومات أو شروطاً مرنة، اجعل ذلك واضحاً.

خطوات تالية واضحة: يجب أن يتضمن العرض الخطوات التالية، مثل تحديد موعد اجتماع أو مراجعة العقد أو تأكيد التفاصيل. وهذا يساعد العميل على معرفة ما يمكن توقعه بعد ذلك.

💡 نصيحة احترافية: قم بإنشاء قالب عرض تقديمي جذاب بصريًا ومخصص للعميل يسلط الضوء على عرض القيمة الفريدة الذي تقدمه ويتضمن هيكل تسعير واضح ومتدرج لتلبية الميزانيات المختلفة. قم بتضمين مقطع فيديو قصير أو ملاحظة مخصصة في الاقتراح لبناء الثقة، وقم بتضمين خطوة واحدة تالية قابلة للتنفيذ (على سبيل المثال، "احجز مكالمة مدتها 15 دقيقة لوضع اللمسات الأخيرة") مع رابط جدولة مباشر لتقليل الاحتكاك وتسريع عملية الإغلاق.

ClickUp، الحل المتكامل للحصول على عملاء للحصول على العملاء

نظام الحصول على العميل هو مفتاحك لتحقيق الاتساق والنمو. من خلال إعداد عملية مبسطة لالتقاط العملاء المحتملين والتواصل معهم ورعايتهم، لن تقلق أبدًا بشأن العثور على عملاء مرة أخرى. وباستخدام الأدوات المناسبة مثل ClickUp، يمكنك إدارة العملية بأكملها دون الحاجة إلى استخدام الكثير من التطبيقات أو جداول البيانات.

يوفر ClickUp حلاً شاملاً ومتكاملاً لبناء وإدارة نظام الحصول على العميل. مع الميزات التي تغطي كل شيء بدءًا من التقاط العملاء المحتملين إلى التواصل وتتبع الوقت وإعداد العميل، يجعل ClickUp من السهل تبسيط جهودك في اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم.

لا يقتصر دور ClickUp على التعامل مع إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع فحسب، بل إنه يوفر أيضًا أدوات أتمتة قوية لتوفير الوقت والتخلص من المهام الشاقة. يمكنك تتبُّع كل مرحلة من مراحل دورة حياة العميل، مما يضمن لك عدم إهمال أي شيء، ويمكنك التركيز على ما يهمك حقًا: بناء العلاقات و تقديم خدمة ممتازة.

ابدأ مع ClickUp اليوم وابدأ في بناء نظام الحصول على العميل الذي يعمل بالفعل!