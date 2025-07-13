أفضل 8 شركات لتصميم أدلة دراسية في مجال الذكاء الاصطناعي لتعلم أكثر ذكاءً في عام 2025

انتهت المحاضرة التي استمرت ساعتين. ملاحظاتك في كل مكان، والكتاب يبدو وكأنه لغة أجنبية، ووقت الدراسة يتأجل إلى "لاحقًا". فجأة، أصبحت الامتحانات على الأبواب، وأنت تغرق في ملفات PDF وعلامات التبويب والبطاقات التعليمية التي لا تفيدك.

تخيل الآن: تقوم بتحميل ملاحظاتك أو تسجيل محاضراتك إلى أداة الذكاء الاصطناعي. في غضون ثوانٍ ، يمكن أن تساعدك في إنشاء بطاقات تعليمية وتقديم اختبارات تدريبية. لا ، هذا ليس سحرًا. إنها قوة صانعي أدلة الدراسة بالذكاء الاصطناعي.

سواء كنت تستعد للامتحانات النهائية أو تحاول مجرد مواكبة دراستك، إليك أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تسهل عليك الدراسة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في صانع دليل دراسة الذكاء الاصطناعي؟

هل تغرق في الملاحظات وتشعر بالارتباك من كثرة المواد المقروءة؟ يمكن لمصمم أدلة الدراسة بالذكاء الاصطناعي تحويل هذا الفوضى إلى وضوح من خلال تنظيم المحتوى تلقائيًا في أدلة صغيرة الحجم وجاهزة للمراجعة.

ولكن لدعم تعلمك بشكل حقيقي، تحتاج الأداة المناسبة إلى أكثر من مجرد أتمتة. إليك ما يجب أن تبحث عنه:

تلخيص المحتوى : أفضل تطبيقات الدراسة تلخص الفصول الطويلة والمحاضرات والمقالات في ملخصات موجزة تسلط الضوء على النقاط المهمة فقط

أدوات ممارسة فورية: يجب أن تولد الميزات المدمجة بطاقات تعليمية ومسابقات وألعاب مراجعة لدعم التذكر النشط وتعزيز المفاهيم الأساسية

تنسيق قابل للتكيف مع مختلف المتعلمين : سواء كانت مخططات أو خرائط ذهنية مرئية أو بطاقات أسئلة وأجوبة، يجب أن توفر الأداة تخطيطات مرنة تتناسب مع أنماط الدراسة المختلفة

خيارات إدخال وتصدير من مصادر متعددة: يجب أن تتيح أداة يجب أن تتيح أداة إدارة المعرفة القوية سهولة الاستيراد من ملفات PDF أو الشرائح أو عناوين URL أو الملاحظات المكتوبة بخط اليد، والتصدير إلى تنسيقات مثل Google Docs أو Anki decks

الذكاء الاصطناعي مع الوعي الأكاديمي: تستخدم أفضل تطبيقات الدراسة تستخدم أفضل تطبيقات الدراسة قاعدة معرفية للذكاء الاصطناعي مدربة على محتوى تعليمي حقيقي للتعامل مع مواضيع مثل البيولوجيا والأدب والبرمجة أو القانون بوضوح وعمق

الفهم المراعي للسياق: يجب أن يفعل الذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد تصفح السطح — يجب أن يفهم المادة، ويحدد العلاقات الرئيسية، ويبرز المفاهيم الأكثر صلة بالموضوع

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الوكلاء المعرفيين في الذكاء الاصطناعي

8 من أفضل صانعي أدلة دراسة الذكاء الاصطناعي في لمحة سريعة

فيما يلي مقارنة سريعة بين أشهر برامج إنشاء أدلة الدراسة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار ClickUp تنظيم الدراسة المرتبطة بالمهام وتدوين الملاحظات بشكل تعاوني المستندات وتدوين الملاحظات والمهام وتسجيل الشاشة وتدوين محاضرات الاجتماعات، ClickUp Brain AI يتوفر خطة مجانية؛ تتوفر أسعار مخصصة للمؤسسات Scribe إنشاء أدلة تفصيلية وإجراءات تشغيلية قياسية التقاط التلقائي للخطوات، لقطات شاشة قابلة للتحرير، التمويه الذكي، تصدير إلى PDF/HTML يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا NoteGPT تلخيص المحاضرات ومقاطع الفيديو والوثائق ملخصات الذكاء الاصطناعي، البطاقات التعليمية، الاختبارات القصيرة، الخرائط الذهنية، دعم متعدد التنسيقات لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 2.99 دولار شهريًا Flint التعاون في الدراسة في الوقت الفعلي مدرسون خاصون في الذكاء الاصطناعي، وخطط دروس، ولوحة بيضاء، وتكامل مع Google Classroom يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 1.67 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Piktochart تصميم الرسوم البيانية والتقارير والوسائل البصرية محرر السحب والإفلات، ومولد الرسوم البيانية للذكاء الاصطناعي، وأدوات العلامة التجارية، والرسوم البيانية يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا Quizlet AI التعلم باستخدام البطاقات التعليمية بدعم الذكاء الاصطناعي ملاحظات، مدرس Q-Chat، ملخصات سريعة، بطاقات تعليمية يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7.99 دولارًا شهريًا Mindgrasp إنشاء ملاحظات ذكية وأسئلة وأجوبة من تنسيقات محتوى متنوعة ملخصات ذكية وبطاقات تعليمية ومسابقات وبحث على الويب ومساعد في كتابة المقالات يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 9.99 دولارًا شهريًا صانع أدلة الدراسة تحويل الملاحظات والملفات إلى أدلة دراسية منظمة إنشاء بطاقات تعليمية، ومولد اختبارات، وتحميل الملفات، وملخصات فورية يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا

📖 اقرأ أيضًا: قوالب خطط الدروس المدفوعة والمجانية للمعلمين والمربين

أفضل صانعي أدلة دراسة الذكاء الاصطناعي

هل تبحث عن أداة مخصصة لإنشاء أدلة دراسية تتوافق مع احتياجاتك؟ أفضل أداة لإنشاء أدلة دراسية مخصصة لا تقتصر على تلخيص المحتوى فحسب. فهي تساعدك على التعلم بشكل أسرع، وحفظ المزيد من المعلومات، والحفاظ على تنظيمك في كل خطوة.

دعونا نلقي نظرة على العوامل التي أحدثت تغييرًا جذريًا في هذا المجال:

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

1. ClickUp (الأفضل لتنظيم الدراسة المرتبطة بالمهام)

حافظ على تفوقك الأكاديمي وتخلص من التوتر مع ClickUp

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل، وهو بنفس القوة في مجال التعلم. بفضل الذكاء الاصطناعي المدمج وأدوات المعرفة المتصلة والمستندات المرنة، يساعدك ClickUp على إدارة ملاحظات الفصل الدراسي وجلسات الدراسة والمشاريع الجماعية والمواعيد النهائية، كل ذلك في مكان واحد.

توفر المنصة طريقة منظمة وخالية من التوتر للقيام بكل ذلك. فهي تحفظ ملاحظاتك ومهامك ومواعيدك النهائية وتذكيراتك في مساحة عمل واحدة، وتجعلك تتوقف عن التشتت وتبدأ في الازدهار. النتيجة؟ تركيز أفضل ودرجات أعلى ومزيد من الوقت للاستمتاع بالحياة.

إليك كيف يحقق ClickUp for Students ذلك.

لنبدأ مع ClickUp Brain. إنه مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه تحويل الملاحظات الفوضوية من المحاضرات إلى ملخصات واضحة، واستخراج النقاط الرئيسية، وحتى الإجابة على الأسئلة التكميلية عندما تصبح الأمور غامضة. يوفر الوقت والطاقة الذهنية، خاصة عند التعامل مع مواضيع متعددة.

قم بتلخيص وتنظيم واسترجاع الملاحظات الأساسية للمحاضرات على الفور باستخدام ClickUp Brain

يتيح ClickUp Brain للطلاب الاستفادة من عدة أدمغة اصطناعية، مثل GPT للحصول على شروحات متعمقة أو مسودات مقالات، وGemini عندما تكون العناصر المرئية أو أدوات الدراسة الإبداعية مطلوبة. هذه الميزة المتقدمة تشبه وجود فريق دراسة في علامة تبويب واحدة، كل عضو فيه يتمتع بقدرة خارقة مختلفة.

ومع إضافة المزيد من النماذج بمرور الوقت، تزداد قوة منصة الذكاء الاصطناعي.

اعثر على معلومات الدراسة من جميع تطبيقاتك في علامة تبويب واحدة باستخدام ClickUp Connected Search

لكن الحفاظ على التنظيم لا يقتصر على ما هو أمامك فحسب، بل يتعلق بالقدرة على العثور على ما يهم. وهنا يأتي دور ClickUp Connected Search بقدراته في مجال الذكاء الاصطناعي.

سواء كانت عبارة مقتبسة من محضر الأسبوع الماضي أو مهمة تتذكرها بشكل جزئي، ما عليك سوى كتابة كلمة أو عبارة وستظهر في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك بسرعة وسهولة.

شارك أدلة الدراسة مع فريقك، وتتبع سجلات الإصدارات، وقم بالمزيد مع ClickUp

يرتبط هذا بقدرات ClickUp في إدارة المعرفة. يمكنك إنشاء مجلدات حسب الدورة التدريبية، وربط الموارد ذات الصلة، والحفاظ على ارتباط أدلة الدراسة بمواعيدك النهائية. اختر من قائمة قوالب قاعدة المعرفة للبدء.

تعاون مع شركاء مشروعك بسهولة باستخدام ClickUp Docs

وعندما يحين وقت التعاون، يسهل ClickUp Docs العمل مع زملائك في الفصل وترك التعليقات والبقاء على نفس الصفحة (حرفيًا).

إنها ليست مجرد أداة تخطيط أو تطبيق ملاحظات، بل هي نظام تعليمي متكامل للتعاون في إعداد الوثائق مخصص لأي شخص يرغب في دراسة المعلومات الأساسية بطريقة أكثر ذكاءً، وليس مجرد دراسة أكثر جدية.

أفضل ميزات ClickUp

تصور التقدم المحرز باستخدام لوحات معلومات ClickUp لمعرفة ما تم إنجازه وما هو التالي

قم بتخطيط الموضوعات المعقدة باستخدام ClickUp Mind Maps لربط الأفكار وتعزيز التذكر

اربط الأدوات مع تكاملات ClickUp لمزامنة سلسة مع Google Drive و Google Calendar و Zoom وأكثر من 1000 تطبيق

نظم المهام باستخدام لوحات Kanban من ClickUp لإدارة المهام والجداول الزمنية في مكان واحد

أتمتة سير العمل باستخدام ClickUp Automations للبقاء على اطلاع على المواعيد النهائية والتقدم المحرز

قيود ClickUp

تتميز بمنحنى تعلم حاد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (10,200+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Clickup؟

تقول إحدى تقييمات TrustRadius:

كانت القدرة على التواصل حتى باستخدام تخزين الملفات والتعليقات لإثراء كل مهمة/مشروع مفيدة للغاية في إبقاء الجميع على اطلاع دائم، لأنه مع تنظيم المعلومات أصبح من الممكن أيضًا استخدام الوقت للابتكار ببساطة عن طريق إنشاء لوحة محددة للأفكار/المشاريع الجديدة لتطويرها.

كانت القدرة على التواصل حتى باستخدام تخزين الملفات والتعليقات لإثراء كل مهمة/مشروع مفيدة للغاية في إبقاء الجميع على اطلاع دائم، لأنه مع تنظيم المعلومات أصبح من الممكن أيضًا استخدام الوقت للابتكار ببساطة عن طريق إنشاء لوحة محددة للأفكار/المشاريع الجديدة لتطويرها.

📮 ClickUp Insight: 7% فقط من المهنيين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي لإدارة المهام والتنظيم. قد يكون ذلك بسبب أن الأدوات مقتصرة على تطبيقات محددة مثل التقويمات وقوائم المهام أو تطبيقات البريد الإلكتروني. مع ClickUp، يعمل الذكاء الاصطناعي نفسه على تشغيل البريد الإلكتروني أو سير عمل الاتصالات الأخرى والتقويم والمهام والوثائق. ما عليك سوى أن تسأل: "ما هي أولوياتي اليوم؟". سيبحث ClickUp Brain في مساحة العمل الخاصة بك ويخبرك بالضبط بما عليك القيام به بناءً على مدى إلحاحية وأهمية المهام. بهذه البساطة، يدمج ClickUp أكثر من 5 تطبيقات في تطبيق واحد فائق!

2. Scribe (الأفضل لتوثيق العمليات خطوة بخطوة)

عبر Scribe

Scribe هي أداة شائعة لتحويل أي عملية على الفور إلى دليل مرئي خطوة بخطوة. ما عليك سوى الضغط على "تسجيل" أثناء إكمال مهمة ما، وسيقوم Scribe تلقائيًا بإنشاء دليل قابل للمشاركة يحتوي على نص ولقطات شاشة وتعليمات.

بالنسبة للطلاب والمعلمين، هذا يجعله مثاليًا لتوثيق أساليب الدراسة في مجال الذكاء الاصطناعي ، وشرح سير العمل الفني، أو تفصيل الأدوات المعقدة. وهو مفيد للمتعلمين البصريين والمشاريع الجماعية، حيث توفر التعليمات الواضحة والقابلة للتكرار الوقت وتقلل من الالتباس بين المواضيع والأدوات.

أفضل ميزات Scribe

تتبع الإجراءات عبر مواقع الويب وتطبيقات سطح المكتب وشاشات متعددة لتحسين سير عمل إدارة المستندات

أنشئ العناوين والأوصاف تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت وضمان الاتساق

قدم إجابات فورية باستخدام Scribe Sidekick، مما يساعد أعضاء الفريق في العثور على المعلومات دون انقطاع

قيود Scribe

تفتقر إلى ميزة "التراجع" عند التحرير، لذا إذا تم حذف خطوة ما، فلا يمكن استعادتها بسهولة

أسعار Scribe

أساسي: مجاني إلى الأبد

فريق المحترفين: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Pro Personal: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Scribe

G2: 4. 8/5 (450+ تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (20+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Scribe؟

كتب أحد المراجعين في G2:

سهولة إنشاء أدلة خطوة بخطوة باستخدام لقطات الشاشة سمحت لمنظمتنا بتوثيق عملياتنا بشكل أفضل. وقد أدى ذلك إلى تحسين فهم فريقنا للعمليات وسمح لنا بإدارة وثائقنا بسهولة.

سهولة إنشاء أدلة خطوة بخطوة باستخدام لقطات الشاشة سمحت لمنظمتنا بتوثيق عملياتنا بشكل أفضل. وقد أدى ذلك إلى تحسين فهم فريقنا للعمليات وسمح لنا بإدارة وثائقنا بسهولة.

💡 نصيحة احترافية: استخدم طرق تدوين الملاحظات المرئية (الخرائط الذهنية أو المخططات أو الرسوم البيانية) لربط الأفكار ورؤية الصورة الكبيرة. فهذا يشغل كلا نصفي الدماغ ويحسن الفهم والذاكرة.

3. NoteGPT (الأفضل لتلخيص محاضرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر NoteGPT

لا داعي للتوقف كل بضع دقائق لتدوين الملاحظات — NoteGPT يقوم بذلك نيابة عنك. هذا المساعد الدراسي المدعوم بالذكاء الاصطناعي يحول مقاطع فيديو YouTube وملفات PDF والمقالات والبودكاست والعروض التقديمية إلى ملاحظات واضحة ومنظمة في ثوانٍ.

كما أنه يولد بطاقات تعليمية ومسابقات وخرائط ذهنية لتعزيز المفاهيم الأساسية والمساعدة على الاحتفاظ بالمعلومات.

يمكنك تحميل المحتوى بتنسيقات مختلفة والدردشة مع الذكاء الاصطناعي لتوضيح الأفكار أو استكشاف الموضوعات الرئيسية بشكل أعمق. بفضل مشاركة المجتمع والأدوات في الوقت الفعلي، يبسط NoteGPT الدراسة والمراجعة والتعاون.

أفضل ميزات NoteGPT

اطرح الأسئلة واستكشف مواضيع متنوعة من خلال مناقشات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعلم أعمق

قم بتحميل المعلومات المهمة كملفات بتنسيقات مثل الفيديو والصوت وPDF وWord لتدوين الملاحظات بمرونة

ترجم الملاحظات إلى لغات متعددة لدعم الوصول والفهم على مستوى العالم

قيود NoteGPT

مثالية لتلخيص النصوص الرقمية ومقاطع فيديو YouTube، ولكنها أقل فعالية مع المحتوى المرئي أو الغني بالرسومات

أسعار NoteGPT

التعليم: مجاني

الأساسي: 6.99 دولار شهريًا

المحترف: 19.99 دولارًا شهريًا

غير محدود: 69.99 دولارًا شهريًا

الفريق: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات NoteGPT

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن NoteGPT؟

يقول أحد المراجعين في G2:

أفضل ما يميز NoteGPT هو أنه يلخص كل شيء (مقاطع فيديو YouTube وملفات PDF وصور) بدقة عالية بحيث تفهم كل شيء بسرعة وتوفر الكثير من الوقت. كما يوفر لك الملخص بعدة لغات. التكامل سهل للغاية أيضًا.

أفضل ما يميز NoteGPT هو أنه يلخص كل شيء (مقاطع فيديو YouTube وملفات PDF وصور) بدقة عالية بحيث تفهم كل شيء بسرعة وتوفر الكثير من الوقت. كما يقدم لك الملخص بعدة لغات. التكامل سهل للغاية أيضًا.

👀 هل تعلم؟ أفاد أكثر من 83% من الطلاب أن الذكاء الاصطناعي يساعدهم على تحسين كفاءتهم وتعلمهم بشكل أفضل، مما يسهل عليهم العثور على المعلومات وتنظيم مهام الدراسة بشكل أسرع

4. Flint (الأفضل للتعاون في الدراسة في الوقت الفعلي)

عبر Flint

Flint هي أداة ذكاء اصطناعي مصممة لدعم معلمي المراحل الدراسية من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر من خلال تحويل المواد الدراسية إلى مدرسين تفاعليين مخصصين، دون الحاجة إلى البرمجة، من أجل تحسين مشاركة الطلاب.

باعتبارها واحدة من أكثر أدوات الذكاء الاصطناعي تنوعًا للمعلمين، فإنها تتيح لهم إنشاء خطط الدروس والأنشطة والتعليقات المخصصة باستخدام مناهجهم الدراسية الخاصة.

يمكن للمدرسين تحميل مواد التحضير للامتحانات، وتخصيص المحتوى عبر مواد مثل الرياضيات والعلوم واللغات، وتتبع تقدم الطلاب من خلال التحليلات المدمجة. يتكامل Flint أيضًا مع Google Classroom ليتناسب بسهولة مع سير العمل الحالي.

أفضل ميزات Flint

قم بإجراء محاكاة مثل المناظرات التاريخية أو الاستكشافات العلمية لتعزيز التفكير النقدي

استخدم السبورة البيضاء المدمجة لتقديم شروحات مرئية وحل المشكلات بشكل تعاوني

قم بتكييف استجابات الذكاء الاصطناعي لتتناسب مع مستوى الطلاب في اللغة ومستوى الصف الدراسي من أجل تعليم شامل لل

قيود Flint

تعتمد على بنية تحتية تقنية مستقرة ومتسقة، والتي قد لا تكون متاحة في جميع البيئات التعليمية

أسعار Flint

خطة مجانية: مجانية إلى الأبد (حتى 80 مستخدمًا)

خطة تجريبية صغيرة: 1.67 دولار شهريًا لكل مستخدم (حتى 150 مستخدمًا)

خطة المدارس الصغيرة: 1.33 دولار شهريًا لكل مستخدم (حتى 250 مستخدمًا)

خطة المدارس المتوسطة الحجم: 1.08 دولار شهريًا لكل مستخدم (حتى 500 مستخدم)

خطة المدارس الكبيرة: أسعار مخصصة (أكثر من 500 مستخدم)

تقييمات وتصنيفات Flint

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

💡 نصيحة احترافية: توقف عن البحث في أجهزة الكمبيوتر المكتبية المزدحمة والتنزيلات العشوائية. نظم الملفات والمجلدات حسب الدورة والتاريخ باستخدام قواعد تسمية واضحة ومتسقة. هذا يحافظ على تنظيم موادك الدراسية ويسهل العثور عليها عندما تحتاجها.

5. Piktochart (الأفضل لأدلة الدراسة المرئية والرسوم البيانية)

عبر Piktochart

Piktochart هي أداة اتصال مرئي تساعد على تحويل الأفكار المعقدة إلى صور واضحة وجذابة دون الحاجة إلى خبرة في التصميم. توفر هذه الأداة إمكانية التحرير بالسحب والإفلات وقوالب قابلة للتخصيص وعناصر العلامة التجارية ومكتبة واسعة من الرموز والرسومات لدعم كل شيء بدءًا من الرسوم البيانية إلى العروض التقديمية المرئية.

مثالي للمعلمين والمسوقين والمهنيين، فهو يبسط عملية إنشاء محتوى مصقول للتقارير أو الدروس أو وسائل التواصل الاجتماعي. التعاون والمشاركة والتنزيلات متعددة التنسيقات تجعله خيارًا عمليًا للفرق والأفراد على حد سواء.

أفضل ميزات Piktochart

أعد استخدام المكونات المرئية مثل الرؤوس والأطر الزمنية والقوائم والرسوم البيانية عبر المشاريع لإنشاء محتوى أسرع

اعرض التسلسلات باستخدام تخطيطات زمنية معدة مسبقًا للأحداث أو المعالم أو تدفقات البيانات

حوّل النصوص الملصقة إلى صور مرئية أنيقة وقابلة للمشاركة باستخدام التنسيق والتصميم المدعومين بالذكاء الاصطناعي

قيود Piktochart

قد لا تتطابق مرونة التصميم مع تلك الموجودة في الأدوات المتقدمة مثل Adobe Illustrator أو Figma

أسعار Piktochart

أساسي: مجاني إلى الأبد

المحترف: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

التعليم : 39.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

غير ربحي : 60 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

الحرم الجامعي : أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Piktochart

G2: 4. 4/5 (أكثر من 160 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (190+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Piktochart؟

تقول إحدى مراجعات Capterra:

يساعدني Piktochart في تصور البيانات التي نجمعها وعرضها – وهو أمر لم نفعله من قبل. عند دمجه مع السرد البصري، أتمكن من إنشاء عمل رائع يبدو مصممًا جيدًا – وأنا فخور بتقديمه للمانحين والعائلات والشركاء.

يساعدني Piktochart في تصور البيانات التي نجمعها وعرضها – وهو أمر لم نفعله من قبل. عند دمجه مع السرد البصري، أتمكن من إنشاء عمل رائع يبدو مصممًا جيدًا – وأنا فخور بتقديمه للمانحين والعائلات والشركاء.

6. Quizlet AI (الأفضل لإنشاء البطاقات التعليمية الآلية)

عبر Quizlet AI

تساعد ميزات الذكاء الاصطناعي في Quizlet الطلاب على الدراسة بشكل أكثر كفاءة من خلال تحويل الملاحظات والتعريفات والمصطلحات الأساسية إلى أدوات دراسة مخصصة. يعمل "Q-Chat" المدعوم بالذكاء الاصطناعي كمدرس افتراضي، يوجه المتعلمين من خلال البطاقات التعليمية والأسئلة التدريبية والتفسيرات في شكل محادثة.

يقوم Quizlet أيضًا بإنشاء اختبارات قصيرة وملخصات واختبارات متعددة الخيارات تلقائيًا من المواد التي تم تحميلها أو المجموعات الموجودة. يعد Quizlet مثاليًا للتحضير للاختبارات ومراجعة المفاهيم، حيث يتكيف الذكاء الاصطناعي الخاص به مع تقدم التعلم، مما يجعل المواد الدراسية التفاعلية أكثر استهدافًا وفعالية في جميع المواد الدراسية.

أفضل ميزات Quizlet AI

تتبع التقدم المحرز باستخدام نظام تقييم يقيس مدى الإلمام بمواد الدراسة

ادرس أثناء التنقل باستخدام تطبيق Quizlet لنظامي iOS و Android لفهم المفاهيم المعقدة بشكل أفضل

يمكنك الوصول إلى البطاقات التعليمية من مكتبة ضخمة من مجموعات الدراسة التي أنشأها المستخدمون في مختلف المواد الدراسية

قيود الذكاء الاصطناعي في Quizlet

نظرًا لأن أي شخص يمكنه إنشاء مواد دراسية ومشاركتها، لا يمكن للمستخدمين التأكد من دقتها

أسعار Quizlet AI

الأساسي: مجاني إلى الأبد

Quizlet Plus:7.99 دولار شهريًا

تقييمات وتصنيفات Quizlet AI

G2: 4. 5/5 (280+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (140+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Quizlet AI؟

تقول مراجعة Capterra:

لقد وفرت لي Quizlet وسيلة رائعة لتحسين تجربة التعلم لطلابي والحفاظ على تفاعلهم.

لقد وفرت لي Quizlet وسيلة رائعة لتحسين تجربة التعلم لطلابي والحفاظ على تفاعلهم.

7. Mindgrasp (الأفضل لفهم المواد المعقدة بسرعة)

عبر Mindgrasp

Mindgrasp يبسط الدراسة عن طريق تحويل مقاطع الفيديو المحاضرات وملفات PDF البحثية والبودكاست وغيرها من التنسيقات إلى محتوى منظم وسهل المراجعة.

قم بتحميل ملفات مثل ملفات PDF أو عناوين URL أو روابط YouTube أو تسجيلات Zoom أو ملفات MP3، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء ملخصات واضحة وملاحظات مفصلة وبطاقات تعليمية واختبارات قصيرة ومدرس تفاعلي للأسئلة والأجوبة للمتابعة في الوقت الفعلي.

بفضل إمكانية التحميل غير المحدود والتخزين غير المحدود والإصدار التجريبي المجاني لمدة أربعة أيام، تم تصميمه للتعامل مع أكثر المواد تعقيدًا بسهولة ومرونة.

أفضل ميزات Mindgrasp

اطرح أسئلة حول الملفات التي تم تحميلها واحصل على إجابات دقيقة ومناسبة للسياق

ابحث في الويب باستخدام متصفح الذكاء الاصطناعي الذي يقدم نتائج موثوقة وخالية من الإعلانات دون الحاجة إلى تبديل علامات التب

عمّق فهمك مع مدرس ذكاء اصطناعي تفاعلي يستجيب باستخدام المحتوى الخاص بك لفهم السياق

قيود Mindgrasp

قد لا تزال بحاجة إلى تدوين الملاحظات يدويًا لتسجيل التفاصيل الدقيقة أو المعقدة التي قد يغفلها الذكاء الاصطناعي

أسعار Mindgrasp

مجاني

الأساسي: 9.99 دولار شهريًا

Scholar: 12.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

الاشتراك المميز: 14.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Mindgrasp

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Mindgrasp؟

يقول أحد المراجعين على Reddit:

قد يكون صديقك المتفوق الذي يتذكر كل التفاصيل، ولكنه أحيانًا يكون حرفيًا أكثر من اللازم.

قد يكون صديقك المتفوق الذي يتذكر كل التفاصيل، ولكنه أحيانًا يكون حرفيًا أكثر من اللازم.

👀 هل تعلم؟ وجدت دراسة أجرتها جامعة هارفارد أن استخدام الذكاء الاصطناعي مثل GPT-4 في المهام المناسبة، مثل التلخيص أو الصياغة، يمكن أن يعزز الأداء بنسبة تصل إلى 40٪. ولكن استخدامه خارج نطاق نقاط قوته يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية. لذلك، عند استخدام صانعي أدلة الدراسة بالذكاء الاصطناعي، التزم بالمهام التي صُمموا من أجلها: التنظيم والشرح والمساعدة، وليس التخمين.

8. Study Guide Maker (الأفضل للحزم الدراسية المخصصة والشاملة)

عبر Study Guide Maker

باستخدام Study Guide Maker، يمكنك تحويل ملاحظاتك إلى دليل دراسي تلقائيًا. قم بتحميل ملفات PDF أو شرائح أو ملاحظات مكتوبة بخط اليد وشاهدها تتحول إلى أدلة واضحة ومنظمة توفر ساعات من العمل اليدوي.

تستخدم البطاقات التعليمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التكرار المتباعد لتعزيز الاستيعاب، ويقوم مولد الاختبارات التلقائي باختبار الفهم من خلال أسئلة متعددة الخيارات وأسئلة قصيرة الإجابة، مع توفير تعليقات فورية

صُمم Study Guide Maker للتحضير للامتحانات، وهو يبسط الموضوعات الصعبة ويساعدك على الدراسة بشكل أكثر ذكاءً وكفاءة.

أفضل ميزات صانع دليل الدراسة

أنشئ أدلة دراسية من موادك لتبسيط الموضوعات المعقدة وحفظها

قم بتحميل ملفات مثل الملاحظات أو الشرائح أو ملفات PDF أو الصور (حتى 5 ميجابايت) لإنشاء أدوات دراسة تفاعلية

أنشئ بطاقات تعليمية مع تكرار متباعد لتعزيز الاستيعاب واستهداف نقاط الضعف

قيود صانع دليل الدراسة

يتطلب اشتراكًا مدفوعًا بدون نسخة تجريبية مجانية أو إصدار لتجربته مسبقًا

أسعار صانعي أدلة الدراسة

مجاني

شهريًا: 12 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات صانعي أدلة الدراسة

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

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ادرس بشكل أكثر ذكاءً وليس بجهد أكبر مع ClickUp

لا يوجد نقص في أدوات الدراسة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تقدم كل منها شيئًا فريدًا لمساعدة الطلاب والمعلمين على العمل بشكل أكثر ذكاءً. من إنشاء الملاحظات والاختبارات تلقائيًا إلى إنشاء عروض مرئية تفاعلية وأدلة دراسية مخصصة، تجعل أدوات اليوم التعلم أكثر سهولة من أي وقت مضى.

ولكن إذا كنت تبحث عن منصة واحدة تجمع بين إدارة المهام ودعم الذكاء الاصطناعي وإنشاء المستندات وتنظيم المعرفة في مكان واحد، فإن ClickUp — المزود بالذكاء الاصطناعي المتصل — هو الخيار الأفضل. إنه ليس مجرد أداة دراسية، بل هو مساحة عمل أكاديمية شاملة.

هل أنت مستعد لتبسيط حياتك الدراسية؟ اشترك في ClickUp الآن واختبر الفرق.