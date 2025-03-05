أفضل 12 تطبيقاً دراسياً لتحويل تعلمك إلى الأفضل

في بعض الأحيان، تبدو المذاكرة مثل تجميع أثاث ايكيا بدون تعليمات. تجلس للمذاكرة، وتبدأ الملهيات في التدفق عليك - الإشعارات التي ترن في أذنيك - والوجبات الخفيفة السريعة أو وسائل التواصل الاجتماعي التي تلح عليك - وعقلك يعمل لوقت إضافي لتذكر الأشياء التي قوائم المهام .

لا عجب أن ينهار التركيز، مما يضر بالتعلم. ولست وحدك من يعاني من ذلك. 75% من قادة المدارس الحكومية أفادوا أن عدم تركيز الطلاب أو عدم انتباههم كان له تأثير سلبي متوسط أو شديد على التعلم والاستمرار في الدراسة.

الخبر السار هو أن التكنولوجيا قد تطورت لمواجهة هذا التحدي بشكل مباشر. فالعديد من تطبيقات الإنتاجية و أدوات الدراسة مصممة خصيصًا للطلاب مثلك، مما يخلق بيئة تعمل على تحسين تعلمك.

ستستكشف هذه المدونة أفضل 12 تطبيقًا للدراسة لإحداث ثورة في التعلم. سواء كنت تعاني من مشكلة في التحفيز أو التركيز أو تنظيم أنشطتك الدراسية، فلدينا تطبيق مصمم خصيصًا لتلبية أهدافك الدراسية.

حافظ على تنظيم موادك الدراسية وجلساتك الدراسية مع تطبيق ClickUp

⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي تطبيقات المذاكرة الـ 12 التي سيتم تناولها في هذه التدوينة:

ClickUp ( الأفضل لتنظيم وإدارة الدراسة الشاملة)

الأفضل لتنظيم وإدارة الدراسة الشاملة) Evernote ( الأفضل لتدوين الملاحظات والبحث وتسجيل المعرفة)

الأفضل لتدوين الملاحظات والبحث وتسجيل المعرفة) MyStudyLife ( الأفضل لإنشاء مجموعات الدراسة وتتبع جداول الدراسة)

الأفضل لإنشاء مجموعات الدراسة وتتبع جداول الدراسة) Quizlet ( الأفضل للبطاقات التعليمية وتعلم المفردات والتكرار المتباعد)

الأفضل للبطاقات التعليمية وتعلم المفردات والتكرار المتباعد) Kahoot! (الأفضل للتعلم بالألعاب والاختبارات التفاعلية)

(الأفضل للتعلم بالألعاب والاختبارات التفاعلية) Cram ( الأفضل لعمل البطاقات التعليمية والمساعدة في كتابة المقالات الجامعية)

الأفضل لعمل البطاقات التعليمية والمساعدة في كتابة المقالات الجامعية) Duolingo ( الأفضل لتعلم اللغة والممارسة التفاعلية)

الأفضل لتعلم اللغة والممارسة التفاعلية) أكاديمية خان ( الأفضل للموارد التعليمية عالية الجودة والتعلم المخصص)

الأفضل للموارد التعليمية عالية الجودة والتعلم المخصص) فوريست ( الأفضل لتحسين التركيز وتقليل المشتتات)

الأفضل لتحسين التركيز وتقليل المشتتات) Notability ( الأفضل لتدوين الملاحظات المكتوبة بخط اليد، والتعليق على ملفات PDF، وتسجيل الصوت)

الأفضل لتدوين الملاحظات المكتوبة بخط اليد، والتعليق على ملفات PDF، وتسجيل الصوت) Photomath ( الأفضل لحل المشكلات الرياضية وتعلم المفاهيم بشكل فوري)

الأفضل لحل المشكلات الرياضية وتعلم المفاهيم بشكل فوري) براينلي (الأفضل للتعلم من نظير إلى نظير والحصول على المساعدة في الواجبات المنزلية)

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ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات الدراسة؟

اختيار تطبيق الدراسة الصحيح يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً. ابحث عن التطبيقات التي

تعزيز التركيز: يمكن لميزات مثل مؤقتات بومودورو، ومتتبعات التقدم، والعناصر المحفزة للتركيز أن تبقيك منخرطاً في المذاكرة وعلى المسار الصحيح. التطبيقات ذات الميزات القوية تدوين الملاحظات والجدولة، وميزات إدارة المهام يمكن أن تساعدك على البقاء منظماً

يمكن لميزات مثل مؤقتات بومودورو، ومتتبعات التقدم، والعناصر المحفزة للتركيز أن تبقيك منخرطاً في المذاكرة وعلى المسار الصحيح. التطبيقات ذات الميزات القوية تدوين الملاحظات والجدولة، وميزات إدارة المهام يمكن أن تساعدك على البقاء منظماً مطابقة أسلوبك في التعلم: سواء كنت تفضل الوسائل البصرية أو الاختبارات التفاعلية أو الأدوات التعاونية، يجب أن يلبي التطبيق احتياجاتك الخاصة

سواء كنت تفضل الوسائل البصرية أو الاختبارات التفاعلية أو الأدوات التعاونية، يجب أن يلبي التطبيق احتياجاتك الخاصة توفير عناصر تفاعلية: يمكن أن يجعل التلعيب والاختبارات المباشرة ومنتديات المناقشة التعلم أكثر جاذبية وفعالية. البطاقات التعليمية التفاعلية,التكرار المتباعد، ومسارات التعلم المخصصة يمكن أن تجعل الدراسة أكثر متعة

يمكن أن يجعل التلعيب والاختبارات المباشرة ومنتديات المناقشة التعلم أكثر جاذبية وفعالية. البطاقات التعليمية التفاعلية,التكرار المتباعد، ومسارات التعلم المخصصة يمكن أن تجعل الدراسة أكثر متعة ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي: لتعزيز كفاءة التعلم، ضع في اعتبارك التلخيص التلقائي للملاحظات وتوليد المحتوى وتوصيات الدراسة المخصصة. وينبغي أن تعمل هذه الأدوات على تبسيط المهام، وتحسين الاستذكار، وتوفير الوقت من خلال أتمتة العمليات المتكررة

لتعزيز كفاءة التعلم، ضع في اعتبارك التلخيص التلقائي للملاحظات وتوليد المحتوى وتوصيات الدراسة المخصصة. وينبغي أن تعمل هذه الأدوات على تبسيط المهام، وتحسين الاستذكار، وتوفير الوقت من خلال أتمتة العمليات المتكررة تسهيل التعاون: ضع في اعتبارك التطبيقات التي تتيح لك التعاون مع الأصدقاء ومشاركة الملاحظات وتنظيمها والمشاركة في الجلسات الجماعية

ضع في اعتبارك التطبيقات التي تتيح لك التعاون مع الأصدقاء ومشاركة الملاحظات وتنظيمها والمشاركة في الجلسات الجماعية توفير التوافق عبر الأجهزة: تريد تطبيقًا يتزامن بسلاسة بين هاتفك وجهازك اللوحي وجهاز الكمبيوتر، مما يضمن لك إمكانية الدراسة في أي وقت وفي أي مكان دون فقدان التقدم المحرز

تريد تطبيقًا يتزامن بسلاسة بين هاتفك وجهازك اللوحي وجهاز الكمبيوتر، مما يضمن لك إمكانية الدراسة في أي وقت وفي أي مكان دون فقدان التقدم المحرز يتمتع بالمصادقة الاجتماعية: أخيرًا، ضع في اعتبارك المراجعات والتقييمات من المستخدمين الآخرين. يمكن أن توفر التعليقات رؤى قيمة حول فعالية التطبيق وموثوقيته

➡️ اقرأ أيضًا: كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتعظيم الإنتاجية 👀 هل تعلم؟ هل تعلم؟ تقنية بومودورو وهي طريقة لإدارة الوقت اشتهرت على يد فرانشيسكو سيريلو، وتتضمن العمل على دفعات مركزة لمدة 25 دقيقة تليها استراحة لمدة 5 دقائق. وقد استخدم أكثر من 2 مليون شخص هذه الطريقة بالفعل لتغيير حياتهم، مما جعلهم أكثر إنتاجية وتركيزًا.

أفضل 12 تطبيقًا للدراسة

الآن دعنا نلقي نظرة على أفضل 12 تطبيقًا للمذاكرة يمكنك استخدامها للحصول على درجات أفضل وتحسين تركيزك:

1. ClickUp (الأفضل لتنظيم وإدارة الدراسة الكل في واحد)

هل تشعر بالإرهاق بسبب المواعيد النهائية التي تلوح في الأفق، والملاحظات المبعثرة، وقائمة المهام التي لا تنتهي؟

ClickUp هي منصتك الشاملة التي يمكنها تنظيم جداولك الدراسية وتتبع الواجبات.

تتبع واجباتك وقوائم مهامك مع برنامج ClickUp لإدارة المشاريع للطلاب

تطور من الملاحظات اللاصقة والتقويمات الفوضوية إلى قوائم مهام واضحة ومنظمة للواجبات والمشاريع والجلسات الدراسية. برنامج ClickUp لإدارة المشاريع للطلاب يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام تتيح لك تحديد أولويات المهام، وتحديد المواعيد النهائية، وتتبع التقدم المحرز - مما يضمن لك البقاء على رأس كل شيء.

إذا كنت تشعر بالضغط، استخدم حظر الوقت في ClickUp يمكنك استخدام ميزة جدولة جلسات دراسية مخصصة لكل مادة دراسية. تصور أسبوعك وحجز أوقات محددة للتعلم المركز، مما يضمن لك زيادة وقتك وجهودك في الدراسة. يمكن استخدام ميزة تتبُّع الوقت في ClickUp مع تقنيات تحديد الوقت مثل طريقة بومودورو .

استخدم ClickUp Brain في ClickUp Docs لتلخيص الملاحظات الدراسية وتبسيط التعلم

والأكثر من ذلك، اجمع بين مستندات ClickUp ومساعد الذكاء الاصطناعي الداخلي في ClickUp, ClickUp Brain الذي يلخص المحاضرات، ويسلط الضوء على النقاط الرئيسية، بل ويُنشئ بطاقات تعليمية - كل ذلك أثناء تركيزك على فهم المادة.

إذا كنت تعاني من المواعيد النهائية الضيقة وقوائم المهام في مهمة كتابية، يمكن لـ ClickUp Brain تبسيط عملية توليد المحتوى باستخدام أفكار جديدة، واستكمال جهود العصف الذهني الخاصة بك، وإنشاء الخطوط العريضة. يمكن لميزات الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain أيضًا تلخيص الأوراق البحثية أو المقالات المطولة أو فصول الكتب الدراسية في ثوانٍ، مما يوفر لك وقتًا ثمينًا ويساعدك على التركيز على المعلومات الأكثر أهمية.

_ClickUp هو برنامج بسيط وقوي لتعزيز إنتاجيتك. وهو مجاني ومتعدد المنصات وسريع

إيشيكا أكاش، محلل تطوير الأعمال في سيد كوميرس

💡 نصيحة احترافية: قم بتنفيذ علامات لمهام أو مواضيع مختلفة داخل كل قائمة، مما يسهل تصفية المهام وترتيب أولوياتها بناءً على مدى إلحاحها أو أهميتها.

ClickUp أفضل الميزات

تصور تقدمك باستخدام لوحات معلومات ClickUp

استخدم طريقة عرض التقويم لتصور جميع التزاماتك في مكان واحد

إنشاء الخرائط الذهنية في ClickUp وتصور المفاهيم والأفكار المعقدة للموضوعات المختلفة. تجعل الخريطة الذهنية من السهل فهم الموضوعات وتساعد في الاحتفاظ بالذاكرة

استخدم قوالب قابلة للتخصيص مصممة خصيصًا للطلاب حتى لا تضطر إلى البدء من الصفر في واجباتك الدراسية ومشاريعك الأكاديمية

التكامل مع أكثر من ألف تطبيق آخر، مثل Google Drive وSlack، لتبسيط سير عملك من خلال ربط جميع الأدوات التي تحتاجها للدراسة

التعاون في المشاريع الجماعية بسلاسة، والعمل معًا في الوقت الفعلي، ومشاركة الموارد، وتتبُّع التغييرات، مما يضمن بقاء الجميع على نفس الصفحة

قيود ClickUp

على الرغم من بديهية تطبيق ClickUp، إلا أنه يحتوي على منحنى تعليمي أكثر حدة قليلاً من تطبيقات تدوين الملاحظات أو إدارة المهام الأبسط

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

👀 هل تعلم؟ وصل عدد تطبيقات التعليم المتوفرة في متجري Google Play وApp Store إلى ما يقرب من 389,000 في عام 2023 مما يعكس الطلب المتزايد على أدوات التعلم المتنوعة للطلاب.

➡️ اقرأ أيضًا: أهم نصائح إدارة المشاريع للطلاب

2. Evernote (الأفضل لتدوين الملاحظات والبحث وتسجيل المعرفة)

عبر إيفرنوت Evernote هو مساحة عمل رقمية قوية تتجاوز مجرد تدوين الملاحظات الأساسية. إنه مركز مركزي لجميع موادك الدراسية. يمكنك تدوين ملاحظات المحاضرات والمقالات البحثية والملاحظات المكتوبة بخط اليد باستخدام كاميرا هاتفك

إحدى ميزات Evernote البارزة هي خاصية Web Clipper، وهي عبارة عن امتداد للمتصفح يسمح لك بحفظ محتوى الويب مباشرةً في حسابك. ويشمل ذلك المقالات والصور ومقاطع الفيديو وملفات PDF وصفحات الويب.

أفضل ميزات Evernote

استخدم التطبيق لتسجيل الملاحظات الصوتية مباشرةً. تنظيم ملاحظاتك في دفاتر ملاحظات، وأكوام، وعلامات لسهولة استرجاعها

تعاون مع الآخرين من خلال مشاركة دفاتر الملاحظات والملاحظات الفردية وترك التعليقات ومناقشة الأفكار داخل التطبيق

الاندماج بسلاسة في سير عملك من خلال إتاحة التطبيق عبر الأنظمة الأساسية، مما يتيح لك العمل مع ملاحظاتك من أي جهاز

قيود Evernote

منحنى تعلم أكثر حدة مقارنةً بالتطبيقات الأبسط لتدوين الملاحظات، مما يتطلب وقتًا لإتقان ميزاته المتقدمة

يبلغ المستخدمون في بعض الأحيان عن بطء المزامنة أو التأخر عند التعامل مع كميات كبيرة من الملاحظات، مما قد يعيق سير العمل

تسعير إيفرنوت

إيفرنوت شخصي: 14.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

14.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا إيفرنوت بروفيشنال: 17.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

17.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Evernote

G2: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

👀 هل تعلم؟ يتضمن Evernote إمكانيات بحث قوية، بما في ذلك التعرف الضوئي على الحروف (OCR) الذي يسمح للمستخدمين بالبحث عن النصوص داخل الصور والملاحظات المكتوبة بخط اليد.

➡️ اقرأ أيضًا: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للطلاب

3. MyStudyLife (الأفضل لإنشاء جداول الدراسة وتتبعها)

عبر MyStudyLife إذا كنت مشغولاً بين الامتحانات والواجبات والفصول الدراسية، فإن MyStudyLife هو الحل الذي يمكنك اللجوء إليه لإضفاء النظام على الفوضى. فكر في الأمر على أنه منظمك الأكاديمي الشخصي الذي ينشئ ويتتبع واجباتك الدراسية المخصصة جدول الدراسة الأسبوعي .

يساعدك على تقسيم عبء العمل الأكاديمي إلى أجزاء يمكن التحكم فيها. يتيح لك التطبيق إنشاء جدول زمني مفصّل، وتخصيص فترات زمنية محددة لكل مادة.

MyStudyLife أفضل الميزات

أدخل أنشطتك اللامنهجية إلى جانب التزاماتك الأكاديمية ووازن بين واجباتك المدرسية والرياضة والنوادي والفعاليات الأخرى

تتبع تقدمك الدراسي بفعالية عبر منصات متعددة باستخدام أداة تعقب التقدم المدمجة

المزامنة عبر العديد من الأجهزة بسلاسة، مما يتيح لك الوصول إلى جدولك الزمني في أي وقت وفي أي مكان، سواء كنت تستخدم هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك

قيود MyStudyLife

أبلغ بعض المستخدمين عن تأخيرات أو أخطاء من حين لآخر عند مزامنة الملاحظات عبر أجهزة متعددة، مما قد يعطل الإنتاجية

تسعير MyStudyLife

مجاناً

شهرياً : $4.99

: $4.99 سنويًا: 29.99 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات MyStudyLife #### تقييمات ومراجعات MyStudyLife

G2 : التقييمات غير متوفرة

: التقييمات غير متوفرة Capterra: التقييمات غير متوفرة

4. كويزلت (الأفضل للبطاقات التعليمية وتعلم المفردات والتكرار المتباعد)

عبر كويزلت Quizlet هو تطبيق ديناميكي يتفوق في البطاقات التعليمية وتعلم المفردات. تجعل واجهته سهلة الاستخدام إنشاء البطاقات التعليمية لأي مادة دراسية أمرًا سهلاً، مما يجعله أداة متعددة الاستخدامات للطلاب والمعلمين على حد سواء.

إحدى حالات الاستخدام العملي لتطبيق Quizlet هي الدراسة لامتحان اللغة الأجنبية. يتيح لك هذا التطبيق إنشاء بطاقات تعليمية تحتوي على كلمات المفردات من جهة وترجمتها من جهة أخرى.

أفضل ميزات #### Quizlet

استخدم التكرار المتباعد لمراجعة المواد على فترات زمنية مثالية للاحتفاظ بها على المدى الطويل

ادرس في أي وقت وفي أي مكان - قم بمزامنة بطاقاتك التعليمية عبر الأجهزة، مما يتيح لك التعلم أثناء التنقل أو استراحات الغداء أو أوقات الراحة بين الاجتماعات

العب ألعاباً جذابة مثل Match and Learn واختبر معلوماتك من خلال اختبارات متعددة الخيارات

قيود Quizlet

يعمل Quizlet بشكل أفضل لمهام الحفظ المباشرة مثل المفردات أو التعريفات ولكنه قد لا يفي بالفهم العميق للمواضيع المعقدة

في حين أن المكتبة الواسعة للبطاقات التعليمية تمثل نقطة قوة، إلا أن جودة البطاقات التعليمية التي ينشئها المستخدم قد تختلف، مما يجعل من الضروري التحقق من الدقة مرة أخرى

تسعير #### كويزلت

إصدار تجريبي مجاني لمدة 7 أيام: فقط مع الاشتراك السنوي (35.99 دولارًا في السنة لكل مستخدم)

فقط مع الاشتراك السنوي (35.99 دولارًا في السنة لكل مستخدم) Quizlet Go: 1 دولار/مستخدم شهريًا

1 دولار/مستخدم شهريًا Quizlet Plus: 7.99 دولار/شهريًا لكل مستخدم

7.99 دولار/شهريًا لكل مستخدم Quizlet Teacher Plus: 15.99 دولارًا/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Quizlet

G2: 4.5/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: بطاقات اللعب المصممة لأغراض التدريس كانت تم تقديمها في إنجلترا منذ أوائل القرن الثامن عشر. بحلول القرن العشرين، أصبحت البطاقات التعليمية شائعة لجعل التدريبات الحسابية أكثر تفاعلية.

5. كاهوت (الأفضل للتعلم بالألعاب والاختبارات التفاعلية)

عبر كاهوت! أثناء الدراسة بمفرده، يمكن أن يشعر المرء بالإرهاق بسبب الحجم الهائل من المواد. يتصدى Kahoot لهذا التحدي من خلال جعل عملية التعلّم أكثر سهولة ومتعة من خلال اللعب، مما يجعل استيعاب المعلومات أكثر سهولة ومتعة.

تزدهر المنصة على المنافسة الودية، مما يجعلها مثالية لجلسات الدراسة الجماعية. على سبيل المثال، يمكنك وضع زملائك في مواجهة بعضهم البعض في اختبار مالي ممتع أو اختبار معرفتك بمفاهيم سلسلة الكتل مع الحفاظ على الحافز للتعلم.

كاهوت أفضل الميزات

تحويل التعلم السلبي إلى تجربة نشطة وجذابة من خلال الاختبارات التفاعلية والمنافسة في الوقت الفعلي

إنشاء بيئة تعليمية اجتماعية وتعاونية، وتشجيع العمل الجماعي وجعل التعلم أكثر متعة

اكتشف مكتبة ضخمة من الاختبارات المُعدَّة مسبقاً حول مواضيع مختلفة، من التاريخ والعلوم إلى الثقافة الشعبية والتوافه

قيود Kahoot

تم تصميم Kahoot في المقام الأول للاختبارات متعددة الاختيارات، مما يجعله أقل ملاءمة لتقييم مهارات التفكير العليا أو الأسئلة المفتوحة

تسعير كاهوت

Kahoot! 360 ستارتر: 19 دولاراً/مستضيف شهرياً

19 دولاراً/مستضيف شهرياً كاهوت! 360 مقدم عرض: 25 دولارًا/مستضيف شهريًا (تُدفع سنويًا)

25 دولارًا/مستضيف شهريًا (تُدفع سنويًا) Kahoot! 360 Pro: 49 دولارًا أمريكيًا/مستضيف شهريًا (تُدفع سنويًا)

49 دولارًا أمريكيًا/مستضيف شهريًا (تُدفع سنويًا) كاهوت! 360 Pro Max: 79 دولارًا أمريكيًا/مستضيف شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات كاهوت

G2: 4.6/5 (أكثر من 350 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2500 تقييم)

6. كرام (الأفضل للبطاقات التعليمية والمساعدة في كتابة المقالات الجامعية)

عبر كرام تساعدك أداة Cram القوية لكتابة المقالات على تحسين مهاراتك في الكتابة. يمكنك صياغة المقالات مباشرةً داخل المنصة واستخدام ميزات التدقيق النحوي والكشف عن الانتحال لضمان أن يكون عملك مصقولاً وأصلياً.

اختبر معلوماتك باستخدام البطاقات التعليمية أو العب لعبة المطابقة أو تحدَّ نفسك باختبار موقوت. يقدم لك Cram مجموعة متنوعة من أدوات الدراسة لمساعدتك على تعزيز تعلمك وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام.

كرام أفضل الميزات

قم بإنشاء بطاقاتك التعليمية باستخدام صانع البطاقات التعليمية المدمج المستند إلى الويب، وقم بتصديرها إلى أي جهاز، وشاركها مع أصدقائك

دمج عناصر الوسائط المتعددة، مثل الصور والرسوم البيانية والتسجيلات الصوتية في بطاقاتك التعليمية لجعل الدراسة أكثر جاذبية وتذكرًا

الوصول إلى مكتبة شاملة تضم أكثر من 195 مليون بطاقة تعليمية مُعدة مسبقًا في العديد من الموضوعات، مما يوفر الوقت في إنشاء المحتوى

قيود كرام

يمكن أن تختلف دقة وجودة البطاقات التعليمية التي ينشئها المستخدم، ويجب التحقق من جودتها قبل استخدامها

تسعير #### كرام

مجاناً

كرام التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

7. دولينجو (الأفضل لتعلم اللغة وممارسة الألعاب)

عبر دولينجو قد تشعر غالبًا بالإرهاق من تعقيد تعلم لغة جديدة، خاصةً عند الموازنة بين القواعد والمفردات والنطق. يعمل Duolingo على تبسيط ذلك من خلال تقسيم الدروس إلى تمارين سهلة الإدارة وبحجم صغير تجعل التعلم سهل وممتع.

تتمثل إحدى الطرق العملية لاستخدام دوولينجو في التحضير لحدث معين، مثل عطلة قادمة، على سبيل المثال، إذا كنت متوجهًا إلى فرنسا، يمكنك التركيز على العبارات الفرنسية الشائعة، مما يساعدك في التفاعلات اليومية مثل طلب الطعام أو السؤال عن الاتجاهات.

أفضل ميزات Duolingo

تعلَّم أكثر من 40 لغة، بما في ذلك اللغات الشائعة مثل الإسبانية والفرنسية واليابانية، واللغات الفريدة والخيالية مثل الكلينغونية أو الفاليرية العليا

احتفظ بما تتعلمه من خلال نظام التكرار المتباعد في Duolingo

يمكنك الوصول إلى نسخة الهاتف المحمول لمواصلة التعلم أثناء التنقل، سواء كان لديك خمس دقائق أثناء التنقل أو العمل المدرسي أو جلسة دراسة مخصصة في المنزل

قيود Duolingo

Duolingo هو الأنسب للمبتدئين، وقد لا يوفر العمق الكافي للمتعلمين المتقدمين

أسعار دولينجو

مجاني

دولينجو بلس : 12.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

: 12.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا عائلة دولينجو: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات دوولينجو

G2 : 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 900 تقييم)

8. أكاديمية خان (الأفضل للموارد التعليمية المجانية عالية الجودة والتعلم المخصص)

عبر أكاديمية خان تقوم أكاديمية خان بتقسيم المفاهيم المعقدة إلى دروس فيديو بسيطة بحجم اللقمة مع عروض توضيحية خطوة بخطوة، مما يجعل فهم الموضوعات المعقدة أسهل.

توفر المنصة محتوى مجاني وعالي الجودة في مختلف المواد الدراسية بلغات متعددة، مع التخلص من العوائق المالية التي ترتبط غالبًا بخدمات الدروس الخصوصية.

كما تقدم أكاديمية خان أيضًا مدرسًا شخصيًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي يسمى Khanmigo (متوفر حاليًا في الولايات المتحدة فقط) يحاكي مدرسًا حقيقيًا. فهو لن يقوم بواجبك المنزلي نيابةً عنك، ولكنه سيرشدك خلال العملية عبر الدردشة، تمامًا مثل المعلم الحقيقي.

أفضل ميزات #### أكاديمية خان

استعد من خلال دورات منظمة لامتحانات مثل SAT وGMAT

عرض دروس الفيديو الجذابة التي تبسط الموضوعات المعقدة وتجعل التعلم أكثر جاذبية بصرياً

راقب تقدمك من خلال لوحات المعلومات التي تتبع الإنجازات وإتقان المهارات

قيود أكاديمية خان

تركز الاختبارات والتقييمات على الممارسة أكثر من التركيز على التحليل التفصيلي للأداء أو الملاحظات الشخصية

تسعير أكاديمية خان

أكاديمية خان: مجانًا

مجانًا مدرس الذكاء الاصطناعي المخصص لأكاديمية خانميجو: 4 دولارات/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات أكاديمية خان

G2 : 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

9. فورست (الأفضل لتحسين التركيز وتقليل المشتتات)

عبر غابة قد يكون الحفاظ على التركيز أمرًا صعبًا، خاصةً مع وجود مشتتات الهاتف الذكي المستمرة. فورست هو تطبيق للإنتاجية مصمم لمساعدتك على التركيز من خلال تشجيعك على الابتعاد عن هاتفك.

عندما تحتاج إلى التركيز، تزرع شجرة افتراضية في التطبيق؛ وكلما حافظت على تركيزك، تنمو الشجرة، ولكن إذا تركت التطبيق لتطبيقات أو أنشطة أخرى على هاتفك، تذبل الشجرة. هذه الطريقة اللعبة تحوّل التركيز إلى تجربة مجزية

تتيح الغابات أيضًا للمستخدمين كسب عملات معدنية واستخدام عملاتهم الافتراضية لزراعة الأشجار. تضيف هذه الميزة حافزًا بيئيًا، وتحفز المستخدمين على الحفاظ على صحتهم وتركيزهم مع المساهمة بشكل إيجابي في الوقت نفسه في الحفاظ على كوكب الأرض.

أفضل ميزات الغابة

تتبع تقدمك بصرياً: غابتك الافتراضية المتنامية هي تمثيل ملموس لوقت تركيزك

تخصيص المؤقتات لفترات تركيز محددة لتتناسب مع احتياجاتك في الدراسة أو العمل

الوصول إلى الأداة على أجهزة مختلفة، مما يضمن عادات تركيز متسقة عبر منصات مختلفة

قيود الغابة

يفتقر إلى ميزات إدارة المهام التفصيلية أو التكامل مع أدوات الإنتاجية الأخرى

تسعير #### تسعير فورست

مجاني

قسط: 3.99 دولار (شراء لمرة واحدة)

تقييمات ومراجعات الغابة

G2 : لا توجد تقييمات متاحة

: لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

10. Notability (الأفضل لتدوين الملاحظات المكتوبة بخط اليد، والتعليق على ملفات PDF، وتسجيل الصوت)

عبر قابلية الملاحظة إذا كنت قد واجهت صعوبة في تنظيم ملاحظات محاضرتك أو كنت ترغب في الحصول على طريقة سلسة للتعليق على ملفات PDF، فإن Notability قد غطيت كل ذلك. تتيح لك واجهته البديهية الجمع بين الملاحظات المكتوبة بخط اليد والنصوص المكتوبة وعناصر الوسائط المتعددة في مكان واحد.

يمكنك كتابة الملاحظات بخط اليد أثناء المحاضرات أو الاجتماعات وتسجيل الصوت في نفس الوقت، والذي يتزامن مع ملاحظاتك. لاحقًا، يمكنك النقر على جزء معين من ملاحظاتك لتشغيل الجزء المقابل من التسجيل، وهو مثالي لإعادة النظر في المواضيع المعقدة.

أفضل الميزات #### Notability

تسليط الضوء على الأقسام الأساسية أو تدوين التعليقات أو رسم المخططات مباشرةً على ملفات PDF، مما يجعلها مثالية لمراجعة المواد الدراسية أو مستندات العمل دون الحاجة إلى أداة منفصلة

إنشاء فواصل للموضوعات واستخدام قوالب ورقية متنوعة للحفاظ على تنظيم ملاحظاتك

المزامنة مع الخدمات السحابية مثل iCloud وGoogle Drive وDropbox للنسخ الاحتياطي والمشاركة بسهولة

قيود قابلية الملاحظة

إصدار أندرويد غير متوفر

يتطلب مساحة تخزين كافية على iCloud أو مساحة تخزين محلية لحفظ ملاحظات أكثر شمولاً مع الوسائط المتعددة

تسعير تطبيق Notability

مجاني

عمليات الشراء داخل التطبيق متاحة لمناطق مختلفة

تقييمات ومراجعات Notability

G2 : 4.6/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 40 مراجعة)

➡️ اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Notability والمنافسين

11. Photomath (الأفضل لحل المسائل الرياضية الفورية وتعلم المفاهيم)

عبر ضوئي يعد Photomath مثاليًا للطلاب الذين يعانون من مشاكل في الرياضيات. من خلال مسح معادلة رياضية باستخدام كاميرا هاتفك، يوفر التطبيق على الفور حلاً فورياً خطوة بخطوة، مما يؤدي إلى تحليل العملية حتى تتمكن من فهم كيفية حل المسائل المماثلة في المستقبل.

إحدى حالات الاستخدام العملية هي للطلاب الذين يتعثرون في حل الواجبات المنزلية. باستخدام Photomath، يمكنك مسح معادلة ما واتباع خطوات الحل التفصيلية وتعزيز فهمك لمفاهيم الرياضيات المعنية.

أفضل ميزات برنامج Photomath الضوئي

تصفح الدروس التعليمية المتحركة التي تقسم المسائل المعقدة إلى خطوات مفهومة مما يجعل التعلم أكثر جاذبية

احصل على حلول فورية لمختلف المسائل الرياضية، بدءاً من العمليات الحسابية الأساسية وحتى التفاضل والتكامل المتقدمة

الوصول إلى Photomath على العديد من المنصات، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ومتصفحات الويب، مما يسهل الوصول إليه في أي وقت وفي أي مكان

قيود Photomath الضوئية

قد لا يفسر خط اليد غير الواضح بدقة، مما يؤدي إلى حلول غير صحيحة

مصممة في المقام الأول للمعادلات، وقد لا تحل المسائل الكلامية المعقدة بشكل فعال

تسعير #### تسعير Photomath

أساسي : مجاني

: مجاني صورة فوتوماث بلس: 9.99 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Photomath

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: لا تتوفر تقييمات

12. Brainly (الأفضل للتعلم من نظير إلى نظير والحصول على المساعدة في الواجبات المنزلية)

عبر Brainly.in Brainly أكثر من مجرد منصة للأسئلة والأجوبة: يمكنك التصويت على الردود المفيدة، والتعليق لتوضيح الشكوك، والمشاركة في المناقشات لتعزيز فهمك.

إنها منصة مثالية للطلاب الذين يحتاجون إلى مساعدة فورية في الواجبات المنزلية أو المفاهيم المعقدة. وبفضل وجود مجتمع كبير من المتعلمين، يمكنك نشر الأسئلة والحصول على إجابات مفيدة من الطلاب الآخرين أو الأقران أو المعلمين الذين أتقنوا الموضوع بالفعل.

برينلي أفضل الميزات

طرح الأسئلة والحصول على إجابات سريعة، مما يجعلها مثالية لجلسات الدراسة في اللحظة الأخيرة

كسب نقاط لطرح أسئلة مدروسة وتقديم إجابات مفيدة والمشاركة في المناقشات

فتح شارات وتقدير داخل المجتمع، مما يزيد من التحفيز والمشاركة

قيود برينلي

تعتمد الإجابات على معرفة المجتمع لذلك يمكن أن تختلف الجودة

الإجابات المتاحة بسهولة يمكن أن تغري الطلاب بالنسخ بدلاً من فهم المفهوم

تسعير Brainly

مجاني

الأساسي : 7 دولارات/مستخدم شهرياً

: 7 دولارات/مستخدم شهرياً براينلي بلس: 18 دولارًا/مستخدم (نصف سنوي)

تقييمات ومراجعات Brainly

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: 4.4/5 (أكثر من 25 مراجعة)

بسّط دراستك مع ClickUp

يجب أن يمكّنك تطبيق الدراسة المفيد من تبسيط عملية التعلم الخاصة بك ويساعدك على التركيز على ما هو أكثر أهمية: إتقان المواد الدراسية.

ClickUp هو تطبيق الدراسة المتكامل الذي يجمع بين إدارة المهام وتدوين الملاحظات وأدوات التعاون في منصة واحدة. من إنشاء قوائم المهام إلى تصور المفاهيم باستخدام الخرائط الذهنية، يساعدك ClickUp في الحفاظ على إنتاجيتك وتنظيمك.

سواءً كنت تتبع الواجبات أو تخطط لمشاريع جماعية أو تستخدم أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للحصول على ملخصات ملاحظات أسرع، فإن ClickUp يحافظ على حياتك الأكاديمية متزامنة. تعمل ميزات التقويم وحظر الوقت على تسهيل إدارة جدولك الزمني.

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