أفضل 10 بدائل لـ ShotGrid لإدارة المشاريع الإبداعية في عام 2025

مع تزايد تعقيد سير العمل الإبداعي وتقليص الجداول الزمنية، تحتاج الفرق إلى أدوات إدارة مشاريع مرنة وبديهية ومصممة لدعم التعاون والموافقات السلسة.

على الرغم من أن ShotGrid حل قوي، إلا أنه قد لا يكون مناسبًا لجميع الفرق، خاصة تلك التي تبحث عن واجهة أكثر حداثة أو سهولة في الاستخدام أو خيارات تخصيص أوسع.

في هذا المدونة، قمنا بتجميع أفضل البدائل لـ ShotGrid — وهي مثالية للفرق الإبداعية التي تريد نفس الميزات القوية مع تجربة مستخدم أكثر قابلية للتكيف.

أفضل بدائل ShotGrid في لمحة

الأداة أفضل الميزات الأفضل لـ *الأسعار ClickUp • الذكاء الاصطناعي عبر المهام والمستندات والتحديثات • ClickUp Docs و Whiteboards و Dashboards في مكان واحد • أتمتة وقوالب لسير العمل القابل للتكرار الفرق الإبداعية متعددة الوظائف التي تريد المشاريع والأصول وأدوات الذكاء الاصطناعي والأتمتة وإدارة المعرفة في مكان واحد خطة مجانية إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات Prism Pipeline • تتبع الأصول والتحكم في الإصدارات • مرونة المصادر المفتوحة وقوالب خطوط الإنتاج • دعم متعدد أنظمة التشغيل فرق المؤثرات البصرية والرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد التي تحتاج إلى التحكم في خط الإنتاج داخل DCCs تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Frame. io • تعليقات دقيقة للإطارات وتعليقات توضيحية على الشاشة • إصدار نسخ ومقارنات تلقائية • مشاركة آمنة مع أذونات وعلامات مائية فرق الفيديو التي تحتاج إلى تعليقات سريعة ودقيقة من العملاء تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا لكل عضو ftrack • تتبع الإنتاج باستخدام الجداول الزمنية والتبعيات • مراجعة مدمجة مع تعليقات في الوقت الفعلي • عروض ولوحات معلومات على غرار Gantt للاستوديوهات الاستوديوهات التي ترغب في تتبع الإنتاج ومراجعته من البداية إلى النهاية تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم Krock • مراجعات مرئية للمسارات واللوحات القصصية • تعليقات إطارًا بإطار على مقاطع الفيديو والصور وملفات PDF • بوابات العملاء مع روابط مشاركة تحمل العلامة التجارية الوكالات وفرق القصص المصورة التي تريد مراجعات تركز على العناصر المرئية أولاً تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم ReviewStudio • علامات دقيقة عبر مقاطع الفيديو والصور وملفات PDF وصفحات الويب • مقارنة الإصدارات جنبًا إلى جنب للحصول على موافقات أسرع الفرق الإبداعية التي تحتاج إلى موافقات منظمة عبر الوسائط تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Cage • تعليقات على مستوى البكسل على مقاطع الفيديو والصور وملفات PDF • تحويل التعليقات إلى مهام قابلة للتخصيص • سير عمل الموافقة والتوقيع مع السجل فرق المبيعات والإبداع التي تعتمد بشكل كبير على التصميم وتحتاج إلى موافقة العملاء تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم Monday. com • لوحات قابلة للتخصيص وقوالب جاهزة • أتمتة ونماذج وتحديثات في الوقت الفعلي • لوحات معلومات لرؤية عالية المستوى الفرق التي تريد تخطيطًا مرناً ومرئياً دون إعدادات معقدة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 9 دولارات شهريًا لكل مقعد Trello • لوحات Kanban بالسحب والإفلات • قوائم مراجعة البطاقات وتواريخ الاستحقاق والمرفقات • تعزيزات للتقويمات والعروض والمزيد الفرق الصغيرة والمستقلون الذين يرغبون في تتبع المهام ببساطة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم Wrike • اكتشاف المخاطر وتحديد الأولويات باستخدام الذكاء الاصطناعي • نماذج الطلبات والموافقات والتبعيات • مخططات جانت وعبء العمل ولوحات المعلومات المؤسسات المتوسطة إلى الكبيرة التي تنسق أعمالًا معقدة بين الفرق تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

لماذا تختار بدائل ShotGrid؟

لا يتوافق ShotGrid دائمًا مع الاحتياجات المتغيرة للفرق الصغيرة أو تلك التي تبحث عن مزيد من المرونة. إليك الأسباب التي تدفع العديد من الفرق الإبداعية إلى البحث عن بدائل:

منحنى تعلم حاد: يمكن أن تؤدي واجهة ShotGrid المعقدة والإعدادات التقنية إلى إبطاء عملية التهيئة، خاصة بالنسبة للفرق الصغيرة أو غير التقنية

تكلفة عالية: غالبًا ما يناسب سعره الاستوديوهات الكبيرة، ولكنه قد يكون باهظًا بالنسبة للفرق المستقلة أو العاملين لحسابهم الخاص أو الوكالات ذات الميزانيات المحدودة

سير عمل صارم: صُمم ShotGrid في المقام الأول للأفلام والمؤثرات البصرية والرسوم المتحركة، وقد يبدو غير مرن للفرق التي لديها عمليات أكثر تنوعًا أو مختلطة

تجربة مستخدم محدودة: قد تبدو الواجهة قديمة وغير بديهية، مما يؤثر على الكفاءة اليومية والزخم الإبداعي

الاعتماد الكبير على التخصيص: تجد العديد من الفرق أنها بحاجة إلى خبراء تقنيين أو برمجة مخصصة فقط لجعل المنصة تناسب احتياجاتها

تتوفر الآن خيارات أفضل: توفر الأدوات الأحدث واجهة مستخدم حديثة، توفر الأدوات الأحدث واجهة مستخدم حديثة، وتعاونًا مدمجًا في مكان العمل ، وميزات سحابية أصلية، وعمليات تكامل سهلة، دون تكاليف ShotGrid الإضافية

أفضل بدائل ShotGrid للاستخدام

هل أنت مستعد للبدء؟ استكشف حلول إدارة المشاريع المختارة بعناية التي يمكنك استخدامها بدلاً من ShotGrid:

1. ClickUp (الأفضل لتتبع المشاريع والتعاون)

قم ببناء سير عمل تعاوني وإبداعي مدعوم بالذكاء الاصطناعي على ClickUp

إذا كان عمل فريقك الإبداعي يعيش في سلاسل Slack الفوضوية وملفات Google Docs المتناثرة ورسائل البريد الإلكتروني التي تسأل "أين أحدث ملف؟"، فإن ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، هو لحظة الوضوح التي كنت تنتظرها.

لم يتم تصميمه لمديري المشاريع فحسب، بل للمصممين ومحرري الفيديو ومؤلفي النصوص ومديري الفنون الذين يحتاجون إلى مساحة عمل تتحرك بنفس سرعتهم. في الواقع، قامت مؤسسات مثل Sequeent بتركيز أعمالها، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية بنسبة 50٪ باستخدام ClickUp.

تم تصميم مركز إدارة مشاريع التصميم في ClickUp خصيصًا للفرق الإبداعية التي تتعامل مع العديد من العملاء والجداول الزمنية الضيقة ودورات التعليقات التي لا تنتهي. يتيح لك هذا المركز إنشاء سير عمل واضح وتصور المشاريع من البداية إلى التسليم والتعاون في الوقت الفعلي — دون الحاجة إلى التبديل المستمر بين علامات التبويب أو البحث عن "أحدث إصدار".

شاهد هذا الفيديو لتتعرف على كيفية إدارة الأعمال الإبداعية وإنشاء مكتبة أصول في ClickUp 👇

نسق بين الفرق الإبداعية والحملات باستخدام ClickUp Project Management

ومع مجموعة ClickUp لإدارة المشاريع، تحصل على المرونة اللازمة لتصميم خطوط الإنتاج الخاصة بك، سواء كانت إدارة مشاريع الرسوم المتحركة أو ما بعد الإنتاج أو مراجعة أصول الألعاب أو إطلاق الحملات.

يمكنك أيضًا التحكم بشكل كامل في كيفية تقدم المشاريع — من "المفهوم" إلى "التسليم النهائي" (أو "تغيير رأي العميل مرة أخرى"). يمكنك تخصيص حالات المهام وتعيين الأولويات وإضافة التبعيات وحتى ضبط ClickUp Automations للتعامل مع الخطوات المتكررة. سواء كانت عملية تطوير أو إنتاج ألعاب الفيديو الخاصة بك تتكون من خطوتين أو عشرين خطوة، فهي مناسبة.

⭐ مكافأة يحصل المستخدمون على أكثر تقنيات الذكاء الاصطناعي شمولاً في العالم مع ClickUp AI. فهي تقضي تماماً على انتشار الذكاء الاصطناعي من خلال تلبية جميع احتياجات العاملين في مجال المعرفة الحديثة من الذكاء الاصطناعي. من وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى الأتمتة إلى الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية المتميزة مباشرة من ClickUp Workspace، مثل ChatGPT و Gemini و Claude، لن تحتاج أبدًا إلى التبديل بين التطبيقات أو البحث عن السياق مرة أخرى. إليك كيف يمكن لميزات الذكاء الاصطناعي في ClickUp أن تساعد في المشاريع الإبداعية: حلل متطلبات المشروع وقم تلقائيًا بإنشاء المهام وتعيينها لأعضاء الفريق المناسبين وتحديد المواعيد النهائية بناءً على حجم العمل والأولويات باستخدام ClickUp Automations AI Agents . قم بأتمتة الإجراءات الروتينية مثل نقل المهام بين المراحل وإرسال التذكيرات أو تحديث الحالات لتحرير الفرق الإبداعية للقيام بأعمال عالية القيمة

قم بإنشاء أفكار ومخططات ومسودات محتوى للمدونات أو الحملات أو الملخصات الإبداعية لتسريع العملية الإبداعية باستخدام ClickUp Brain

قم بتدوين المناقشات وتلخيص النقاط الرئيسية وتسجيل بنود العمل من الاجتماعات للحفاظ على تماسك الجميع باستخدام ClickUp AI Notetaker

اعثر بسرعة على الأصول ذات الصلة أو المشاريع السابقة أو المواد المرجعية للحفاظ على الاتساق وإعادة استخدام الأفكار باستخدام ClickUp Enterprise Search

استخدم Talk to Text في ClickUp Brain MAX للتحدث بشكل طبيعي لتعيين المهام وتسجيل أفكارك أو صياغة المستندات والحفاظ على السياق الكامل لأن Brain MAX يعرف مشاريعك وفريقك وملفاتك عبر ClickUp والأدوات الأخرى إليك مثال على ClickUp Brain أثناء العمل👇

أنشئ طرق عرض ClickUp مختلفة لسير عملك — مثل لوحة Kanban لفريق التصميم، ومخطط Gantt للمنتج، وقائمة مهام بسيطة للمستقلين — حتى يتمكن الجميع من العمل بالطريقة التي يريدونها، دون الإخلال بالنظام.

يتيح لك ClickUp Docs كتابة الملخصات الإبداعية وتنظيمها ومشاركتها مباشرة في مساحة العمل الخاصة بك — وربطها بالمهام وتعيين أعضاء الفريق والتعليق عليها في الوقت الفعلي. إنه مثالي لكل شيء بدءًا من مخططات السيناريو إلى أدلة العلامات التجارية، مع تحرير النصوص الغنية وقوائم المراجعة والوسائط المدمجة.

ارسم أفكارك، واجمع التعليقات المركزية، وأنشئ سير عمل على ClickUp Whiteboards

هل تفكر في حملة جديدة أو ترسم خريطة لرحلة شخصية ما؟

توفر لوحات ClickUp البيضاء لفريقك مساحة مرئية للسحب والإفلات والرسم والتخطيط والتفكير بصوت عالٍ دون مغادرة المنصة. يمكنك على الفور تحويل الملاحظات اللاصقة إلى مهام وتعيين مالكيها والحفاظ على سير العمل من الفكرة إلى التنفيذ.

وهو مفيد بشكل خاص لعرض المفاهيم على العملاء أو تخطيط العناصر المرئية خلال مرحلة ما قبل الإنتاج.

باستخدام ClickUp Time Tracking، يمكن للمصممين والمحررين تسجيل ساعات العمل لكل مهمة بشكل أصلي، ويمكن لمديري المشاريع التوقف أخيرًا عن استخدام ثلاثة تطبيقات مختلفة لتشغيل مشروع واحد. يمكنك تحديد الأهداف وتتبع التقدم المحرز مقارنة بالمعالم الرئيسية وتصور مدى تقدم المشاريع مقارنة بالمواعيد النهائية أو الميزانيات.

هل تحتاج إلى تتبع الوقت القابل للفوترة مقابل الوقت غير القابل للفوترة؟ هذا مغطى أيضًا.

باستخدام تكاملات ClickUp مع Figma و Adobe Creative Cloud و InVision وغيرها، يمكنك إرفاق ملفات التصميم وإدراج معاينات مباشرة في المهام وجمع التعليقات في مكان واحد. لا يحتاج المصممون إلى مقاطعة سير عملهم لتحديث الفريق، ولا يحتاج مديرو المشاريع إلى الاستمرار في السؤال، "هل انتهى بعد؟"

أفضل ميزات ClickUp

قم بتقييد الوصول باستخدام عناصر تحكم متقدمة في الخصوصية وأذونات قائمة على الأدوار

شارك الروابط العامة أو الخاصة للمهام والمستندات ولوحات المعلومات

خطط للقدرة الاستيعابية من خلال إدارة عبء العمل وتقديرات الوقت

قم بمزامنة تقويم Google وتقويم Outlook مع تقويم ClickUp لتبقى على اطلاع باجتماعاتك وجداولك الزمنية

سجل إرشادات الشاشة باستخدام ميزة التسجيل الأصلي للشاشة في ClickUp Clips ضمن المهام

جدولة المهام المتكررة مع خيارات تكرار مرنة

استيراد البيانات من أدوات مثل Asana و Trello و Jira و Excel بسهولة

قيود ClickUp

قد تبدو المنصة مربكة في البداية، خاصةً للفرق التي تركز على التحول من أدوات أكثر بساطة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد المراجعين في G2:

يوفر ClickUp مرونة لا مثيل لها مع عروض قابلة للتخصيص (قائمة، لوحة، جانت، تقويم)، وأتمتة قوية، ووثائق مدمجة، وأهداف، وتتبع الوقت - كل ذلك في مساحة عمل واحدة. إنه يركز التعاون بين الفريق وإدارة المشاريع، مما يسمح لنا باستبدال أدوات متعددة مثل Trello و Asana و Notion بنظام واحد متماسك.

💡 نصيحة احترافية: يرتبط ClickUp Docs مباشرة بالمهام، لذا فإن موجز التصميم الخاص بك ليس مجرد ملف، بل هو مستند حي مرتبط بالعمل الفعلي.

2. Prism Pipeline (الأفضل لفرق إنتاج 3D و VFX)

عبر Prism Pipeline

Prism Pipeline هو حل خفيف الوزن يضع الفنان في المقام الأول ويضفي النظام على جميع مشاريع الوسائط الخاصة بك. فهو ينظم الأصول بهدوء، ويتعامل مع الإصدارات، ويتصل بأدواتك الحالية — مما يوفر إدارة عملية للأصول الرقمية إلى جانب برنامج إدارة المشاريع الخاص بك.

صُمم خصيصًا لخطوط إنتاج الرسوميات الحاسوبية في Maya وBlender وHoudini وNuke وUnreal، ويضيف هيكلًا إلى عملية التفكير وإدارة الملفات والتحكم في الإصدارات والعرض دون الحاجة إلى درجة الدكتوراه في تطوير خطوط الإنتاج. وهو مفتوح المصدر في جوهره وقد نما ليصبح أداة جاهزة للإنتاج تحظى بثقة الفرق المستقلة ومتاجر المؤثرات البصرية الكبيرة، بما في ذلك تلك التي تعمل في إنتاج الأفلام والتلفزيون.

بالنسبة للفرق التي تحتاج إلى اتصالات مرئية واضحة، يدعم Prism سير عمل المراجعة والموافقة وإدارة المهام المتكاملة داخل DCCs — بحيث يمكنك إدارة الفرق الإبداعية دون الحاجة إلى التبديل المستمر بين الأدوات.

أفضل ميزات Prism Pipeline

قم بتنظيم ملفات الوسائط والإصدارات تلقائيًا باستخدام قواعد التسمية الذكية والمجلدات المنظمة

قم بتعيين المهام وإدارتها مباشرة داخل DCCs (Maya، Blender، Houdini، Nuke، Unreal)

راجع العمل في مشغل وسائط مدمج مع تعليقات وملاحظات للتعليقات الداخلية

تعاون عبر أنظمة التشغيل المختلفة مع دعم Windows وMac وLinux

قم بتخصيص خطوط الإنتاج من خلال مرونة المصادر المفتوحة للملحقات والأدوات الداخلية.

قيود Prism Pipeline

لا يقدم أدوات إدارة المشاريع التقليدية مثل الجداول الزمنية أو تقارير عبء العمل

قد يبدو أنه يركز على المطورين في بعض الأجزاء، خاصةً بالنسبة للفرق التي لا تمتلك قائدًا تقنيًا

أسعار Prism Pipeline

مجاني

بالإضافة إلى : 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 52 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Prism Pipeline

G2 : لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Prism Pipeline؟

يقول أحد المراجعين على Reddit:

أنا شخصياً أستخدم Prism منذ عدة سنوات في المنزل، وهو برنامج موثوق للغاية.

👀 هل تعلم؟ تضمنت المؤثرات البصرية في فيلم Avengers: Endgame أكثر من 2500 لقطة مؤثرات بصرية، حيث تعاونت عدة استوديوهات عن بُعد عبر القارات.

3. Frame. io (الأفضل لمراجعة الفيديو وتلقي تعليقات العملاء بسرعة)

المواعيد النهائية لا تنتظر رسائل البريد الإلكتروني. و Frame. io موجود بالضبط لمساعدتك في حل هذه المشكلة.

تم تصميمه للمبدعين الذين يعملون في مجال الفيديو ولا يمكنهم تحمل خسارة الوقت في السعي للحصول على الموافقات أو البحث في رسائل Slack أو شرح النسخة "final_final3. mp4" للمرة الخامسة. (نعم، لقد مررنا جميعًا بهذه التجربة. )

يستخدم Frame. io من قبل المحررين والمنتجين ومصممي الحركة والعملاء على حد سواء - ويتم توصيله مباشرة ببرنامج التحرير والترفيه الخاص بك، بحيث تظل التعليقات السريعة في مكان العمل مباشرة.

أفضل ميزات Frame. io

قم بتحميل وتنظيم اللقطات على الفور باستخدام التخزين السحابي المُحسّن للفيديو عالي الدقة

اجمع تعليقات دقيقة حول برنامج التدقيق عبر الإنترنت من خلال تعليقات دقيقة للإطارات وتعليقات توضيحية على الشاشة (لا داعي للتخمين بعد الآن "أي جزء؟")

قم بتحويل الوسائط تلقائيًا لتشغيلها بسلاسة في المتصفح، مع الحفاظ على الملفات المصدرية سليمة للتسليم النهائي.

ادمجها مباشرة مع Premiere Pro وFinal Cut Pro وAfter Effects وDaVinci Resolve لمراجعات سلسة في الخط الزمني.

قم بإدارة الإصدارات تلقائيًا، مع الاحتفاظ بسجل نظيف للتعديلات للرجوع إليه بسرعة.

تحكم في الوصول باستخدام الأذونات والعلامات المائية وحماية كلمة المرور للمحتوى الموجه للعملاء

تعاون في الوقت الفعلي مع أصحاب المصلحة من أي مكان — على أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو الأجهزة المحمولة أو حتى أجهزة iPad.

قيود Frame. io

الأكثر ملاءمة لفرق الفيديو؛ أقل فائدة لتخطيط المشاريع الإبداعية الأوسع نطاقًا

قد تبدو الخطة المجانية مقيدة للفرق التي لديها ملفات وسائط كبيرة أو دورات مراجعة كثيفة.

أسعار Frame.io

مجاني

Pro : 15 دولارًا أمريكيًا لكل عضو + الضرائب

الفريق : 25 دولارًا أمريكيًا لكل عضو + الضرائب

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Frame.io

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Frame. io؟

يقول أحد المراجعين في Capterra:

أعتقد أن وجهة نظري في استخدام Frame فريدة بعض الشيء، حيث إنني لا أستخدمه مباشرةً في الإنشاء، ولكنني أستخدمه لمشاركة المفاهيم الإبداعية وعرضها على عملائي، وهو أداة رائعة لهذا الغرض. من السهل جدًا تقديم العروض والحفاظ على التنظيم.

👀 هل تعلم: تم تصوير فيلم Mad Max: Fury Road على مدار 480 ساعة من اللقطات الأولية —لفيلم مدته ساعتان. وهذا يمثل نسبة تصوير تبلغ حوالي 240:1، وهي واحدة من أعلى النسب في تاريخ السينما الحديثة. وقد انشغل المحررون في العمل على اللقطات اليومية لعدة أشهر.

4. ftrack (الأفضل لتتبع الإنتاج الإبداعي من البداية إلى النهاية)

عبر ftrack

صُمم ftrack خصيصًا لفرق المؤثرات البصرية والرسوم المتحركة وما بعد الإنتاج، ويجمع بين تتبع الإنتاج والمراجعة والتعاون الجماعي في منصة واحدة منظمة. تم تصميمه لفهم كيفية عمل المبدعين.

يستخدم ftrack بالفعل من قبل استوديوهات كبيرة، بما في ذلك موردي Netflix، ويضفي الوضوح على خطوط الإنتاج المعقدة. يتيح للمنتجين والفنانين معرفة من يقوم بماذا، ومتى يكون موعد التسليم، وكيف يتناسب ذلك مع الصورة الأكبر، دون الفوضى المعتادة في الجدولة الإبداعية.

وهي قابلة للتوسع — من الفرق الداخلية الصغيرة إلى الاستوديوهات البعيدة الكاملة.

أفضل ميزات ftrack

تتبع المهام والأصول المختلفة عبر خط إنتاج يركز على الجداول الزمنية التفصيلية والتبعيات

راجع الوسائط في المتصفح مع تعليقات في الوقت الفعلي ومقارنات بين الإصدارات

تعاون بين الفرق من خلال الملاحظات وتحديثات الحالة والإشعارات المرتبطة بمراحل المشروع

تصور تقدم المشروع باستخدام جداول زمنية على غرار جانت ولوحات معلومات مصممة خصيصًا لإدارة سير العمل الإبداعي

ادمجها مع أدوات DCC مثل Maya وNuke وAfter Effects للحفاظ على انسيابية عمل الفنانين.

أتمتة سير العمل باستخدام واجهة برمجة تطبيقات Python والتكاملات للتخصيص المتقدم

قيود ftrack

قد يكون الأمر صعبًا بالنسبة للفرق الصغيرة التي لا تحتاج إلى تتبع عميق على مستوى الإنتاج

قد تكون الأسعار باهظة بالنسبة للاستوديوهات المستقلة أو العاملين المستقلين الذين بدأوا للتو

أسعار ftrack

المراجعة: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Studio: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ftrack

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ftrack؟

يقول أحد المراجعين في Capterra:

رؤية جيدة للموارد ونظرة عامة على المهام. يعجبني أن الكثير من الميزات قابلة للتخصيص ويمكن تعديلها لتناسب الاحتياجات المختلفة. واجهة جيدة.

👀 هل تعلم: 20٪ من مديري المنتجات يعتبرون عدم التنظيم أكبر عائق للإنتاجية — وهو تحدٍ يواجهه غالبًا الفرق الإبداعية في مرحلة ما بعد الإنتاج وتأثيرات البصرية عند إدارة سير العمل المعقد.

5. Krock (الأفضل للوكالات الإبداعية والتعاون في إنشاء القصص المصورة)

عبر Krock

صُمم Krock خصيصًا للوكالات ومنتجي الفيديو والرسامين وفناني القصص المصورة، وهو يبسط عمليات المراجعة الإبداعية دون إرباك المستخدمين بكمية كبيرة من الأزرار والمفاتيح.

تتألق هذه الأداة عندما تكون العناصر المرئية وسير عمل موافقة العملاء في صميم عملياتك. فكر فيها كمنصة تركز على العناصر المرئية حيث تتعايش الجداول الزمنية ومواضيع التعليقات وتوزيع المهام معًا دون فوضى.

يمكنك إنشاء خطوط إنتاج مخصصة ومشاركة الأصول والحصول على تعليقات إطارًا بإطار وإبقاء العملاء على اطلاع دون الحاجة إلى تبادل رسائل البريد الإلكتروني التي لا تنتهي.

أفضل ميزات Krock

أنشئ خطوط إنتاج مرئية مخصصة لمراحل المشاريع الإبداعية، من المسودات إلى التسليم في واجهة سهلة الاستخدام.

اجمع تعليقات دقيقة وسياقية حول مقاطع الفيديو والصور وملفات PDF وقوالب القصص المصورة

قم بتعيين المهام وإدارة المهام المطلوب إنجازها بجوار الأصول المرئية

شارك مع العملاء بسهولة باستخدام البوابات الإلكترونية الخاصة بالعلامة التجارية والروابط المحمية بكلمة مرور.

تتبع الإصدارات تلقائيًا من خلال المقارنات جنبًا إلى جنب

تعاون في الوقت الفعلي مع العملاء وزملاء الفريق والمستقلين

قيود Krock

ليست مثالية لخطوط الإنتاج الكبيرة أو عمليات التكامل التقنية

وظائف الهاتف المحمول محدودة — أفضل تجربة على سطح المكتب

أسعار Krock

مجاني

Pro : 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

غير محدود: 400 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Krock

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Krock؟

يقول أحد المراجعين على Reddit:

لقد عززت التعاون بين أعضاء الفريق والعملاء الخارجيين. وقد أشاد زملاؤنا بالمنصة لقدرتها القوية على تتبع المشاريع ووظائفها المتعلقة بالتعليقات.

📮ClickUp Insight: 11٪ من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في العصف الذهني وتوليد الأفكار. ولكن ماذا يحدث لهذه الأفكار الرائعة بعد ذلك؟ هنا تحتاج إلى لوحة بيضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل ClickUp Whiteboards، التي تساعدك على تحويل الأفكار من جلسة العصف الذهني إلى مهام على الفور. وإذا لم تتمكن من شرح مفهوم ما، فما عليك سوى أن تطلب من مولد الصور بالذكاء الاصطناعي إنشاء صورة بناءً على موجهاتك. إنها التطبيق الشامل للعمل الذي يمكّنك من ابتكار الأفكار وتصورها وتنفيذها بشكل أسرع!

6. ReviewStudio (الأفضل للمراجعات الإبداعية وموافقات العملاء)

عبر ReviewStudio

إذا كان مشروعك غارقًا في التعليقات المنتشرة عبر رسائل البريد الإلكتروني ومواضيع Slack والملاحظات اللاصقة على شاشتك، فيمكن أن يساعدك ReviewStudio. تم تصميمه للفرق التي تحتاج إلى مراجعات إبداعية منظمة وخاضعة للتحكم في الإصدارات لجميع مشاريعها الإعلامية دون فوضى إضافات إدارة المشاريع غير الضرورية.

يركز ReviewStudio بشكل كامل على مساعدة المبدعين والوكالات وفرق الفيديو على جمع التعليقات وتنظيمها والتصرف بناءً عليها. يعمل عبر أنواع الوسائط المختلفة — تحميل مقاطع الفيديو والصور وملفات PDF وحتى مواقع الويب — ويحول التبادل الفوضوي للمعلومات إلى محادثات واضحة وسياقية.

بدلاً من التخمين ماذا يعني العميل بعبارة "اجعلها تبرز"، تحصل على تعليقات مرئية مزودة بختم زمني وأدوات تعليم لا تترك أي مجال للالتباس. ونظرًا لأنه لا يحاول أن يكون كل شيء، فهو خفيف الوزن وسريع وسهل الاستخدام للعملاء، حتى لو كانوا يكرهون التكنولوجيا.

أفضل ميزات ReviewStudio

اجمع تعليقات مرئية على مقاطع الفيديو وملفات PDF والصور وصفحات الويب باستخدام أدوات تعليم دقيقة.

قارن بين الإصدارات جنبًا إلى جنب للحصول على موافقات أسرع وسياق أفضل.

تتبع مراحل المراجعة من خلال تحديثات الحالة ومهام المراجعين

قم بتخصيص سير العمل باستخدام الأدوار والأذونات والعلامات التجارية

شارك بسهولة مع العملاء عبر روابط آمنة - دون الحاجة إلى تسجيل الدخول

احصل على إشعارات في الوقت الفعلي حتى لا يفوت أحد دورة المراجعة

مراجعة قيود الاستوديو

يركز فقط على عملية المراجعة/الموافقة — لا يحتوي على أدوات مدمجة لإدارة المهام أو المشاريع

قد تبدو الواجهة قديمة بعض الشيء بالنسبة للفرق التي اعتادت على لوحات التحكم الحديثة

أسعار ReviewStudio

Starter: مجاني

المزايا: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ReviewStudio

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ReviewStudio؟

يقول أحد المراجعين في G2:

استوديو المراجعة سهل الاستخدام للغاية. جميع الميزات التي نحتاجها موجودة في هذه الأداة الرائعة. 100٪ من عملائنا يوافقون عليها. إنها حقًا أفضل أداة استخدمتها للتواصل مع عملائي. نستخدمها كل يوم وفي كل مشروع (CGI أو الرسوم المتحركة)

7. Cage (الأفضل للتعاون في مجال الأصول المرئية للمبيعات وتعليقات العملاء)

عبر Cage

بالنسبة لفرق المبيعات التي تعمل مع مواد تصميمية كثيفة، مثل عروض البيع أو العروض الترويجية للعلامات التجارية أو عروض الفيديو التوضيحية، من الضروري وجود أداة تبسط التعليقات المرئية. وهنا يأتي دور Cage.

يعمل كمنصة مركزية حيث يمكن للفرق الداخلية والعملاء مراجعة المحتوى المرئي والتعليق عليه والموافقة عليه دون أي لبس. على عكس أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) أو مديري المهام التقليديين، يزدهر Cage في سير عمل يركز على العنصر المرئي حيث تؤدي الوضوح وسرعة التكرار إلى دفع الصفقة إلى الأمام.

أفضل ميزات Cage

قم بالتعليق مباشرة على مقاطع الفيديو وملفات PDF والصور باستخدام تعليقات توضيحية دقيقة للغاية.

قم بتعيين المهام من تعليقات الملاحظات إلى المصممين أو مندوبي المبيعات

تتبع التغييرات والموافقات باستخدام سجل الإصدارات وسير عمل الموافقة النهائية

قم بدعوة العملاء أو أصحاب المصلحة دون الحاجة إلى إنشاء حساب

قم بتركيز المناقشات المرئية والتحديثات في سلسلة واحدة قابلة للتتبع

ادمجها مع Slack وGoogle Drive وAdobe Creative Cloud والمزيد

قيود القفص

أقل فعالية لفرق المبيعات التي تعتمد على النصوص أو المكالمات الهاتفية

أدوات أتمتة وخطوط إنتاج محدودة، يُفضل استخدامها جنبًا إلى جنب مع منصة مبيعات

أسعار Cage

مجاني

قياسي : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

احترافي: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Cage

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Cage؟

يقول أحد المراجعين في G2:

يعد Cage مفيدًا جدًا للإشراف على إدارة المشاريع وتوزيع المهام على أفراد فريقك. يمكن أن يساعدك على الالتزام بالمواعيد النهائية من خلال تقسيم المشاريع إلى مهام أصغر وإبقاء الجميع على اطلاع.

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: من المتوقع أن تتولى الذكاء الاصطناعي ما يصل إلى 80٪ من مهام إدارة المشاريع — مما يجعل الأدوات التي تدعم الأتمتة وسير العمل الإبداعي أكثر أهمية من أي وقت مضى.

8. Monday.com (الأفضل لتخطيط المهام المرئية باستخدام قوالب مرنة)

يمنح Monday.com الفرق وضوحًا حقيقيًا - ليس من النوع المدفون في علامات التبويب والرسوم البيانية، ولكن من النوع الذي يظهر ما يحدث ومن يقوم بماذا.

وهو مفيد بشكل خاص للفرق الإبداعية التي تتعامل مع جداول إنتاج الأفلام وتقويمات المحتوى وإطلاق الحملات في وقت واحد. باستخدام اللوحات القابلة للتخصيص، يمكنك إعداد مسار مرحلة ما بعد الإنتاج أو أداة تتبع لتحرير الفيديو أو تدفق مراجعة المحتوى دون البدء من الصفر.

أفضل ما في الأمر؟ إنه سهل الاستخدام لكل من المخططين والمبدعين.

على الرغم من أنه لم يتم تصميمه خصيصًا للتعليقات الإبداعية أو التحكم في الإصدارات، إلا أنه يتوافق جيدًا مع الأدوات الأخرى. أضف الجداول الزمنية والأتمتة والنماذج ولوحات المعلومات، وسيتحول إلى مركز تشغيلي قوي للفرق التي تحب الهيكلية دون قواعد صارمة.

أفضل ميزات Monday.com

أنشئ لوحات مرئية لإدارة المشاريع والمهام والجداول الزمنية والحالات

قم بتخصيص القوالب لفرق التصميم الجرافيكي أو التسويق أو الفيديو أو الإنتاج

تتبع التقدم باستخدام أعمدة الحالة والأتمتة والتحديثات في الوقت الفعلي

تعاون في السياق مع مرفقات الملفات والتعليقات وقوائم المراجعة

يمكنك دمجها بسهولة مع أدوات مثل Slack وAdobe CC وGoogle Drive وDropbox

أنشئ لوحات معلومات لعرض مستويات عالية عبر عدة مشاريع

قيود Monday.com

يفتقر إلى أدوات مدمجة للتدقيق الإبداعي أو التعليقات الدقيقة على الإطارات

قد يكون الأمر مربكًا إذا تمت إضافة الكثير من الأتمتة أو الأعمدة

أسعار Monday.com

مجاني

الأساسي: 9 دولارات شهريًا لكل مقعد

قياسي: 12 دولارًا شهريًا لكل مقعد

Pro : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Monday.com

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 13,500 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 5400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Monday.com؟

يقول أحد المراجعين في G2:

تتميز المنصة بكونها سهلة الاستخدام للغاية وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، وتساعد حقًا في الحفاظ على تماسك الجميع — بدءًا من تتبع المهام اليومية وحتى تخطيط المشاريع طويلة الأجل.

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: يعتمد أكثر من 85% من الشركات اليوم على برامج خاصة لإدارة مشاريعها وعملياتها.

9. Trello (الأفضل لتتبع المهام الخفيفة باستخدام لوحات مرئية)

عبر Trello

Trello يبقي الأمور بسيطة. إذا كان فريقك يبحث عن أداة لا تستغرق ساعات لتعلمها أو تهيئتها، فإن لوحات Trello على غرار Kanban بسيطة وسهلة الفهم منذ اليوم الأول.

إنه مثالي للفرق الإبداعية الصغيرة أو العاملين المستقلين أو الاستوديوهات التي تحتاج فقط إلى تتبع من يقوم بماذا ومتى. يمكن أن تحتوي كل بطاقة على قوائم مراجعة وتواريخ استحقاق ومرفقات (مثل نماذج التصميم أو مسودات الفيديو) والمحادثات، بحيث تظل التعليقات في مكان العمل. إنه مرئي وسهل الاستخدام بالسحب والإفلات، ولا يحتوي على ميزات زائدة عن الحاجة لن تستخدمها أبدًا.

أفضل ميزات Trello

نظم المشاريع باستخدام لوحات وقوائم سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات

أرفق الأصول واحتفظ بالتعليقات مباشرة على بطاقات المهام

تعاون في الوقت الفعلي من خلال التعليقات والإشارات وقوائم المراجعة

أتمتة المهام باستخدام أتمتة Butler المدمجة

استخدم القوالب المصممة خصيصًا لمشاريع التصميم وتقويمات محتوى الوسائط والمراجعات الإبداعية

استخدم Power-Ups لتخصيص سير عمل الفيديو الحديث الخاص بك

قيود Trello

هيكل محدود للفرق التي تحتاج إلى إدارة تجربة رقمية مفصلة أو سير عمل أو خطوات موافقة

قد تبدو Power-Ups ضرورية، ولكن العديد منها يتطلب خططًا مدفوعة للوصول إليها بالكامل

أسعار Trello

مجاني

قياسي: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الاشتراك المميز: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 17.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Trello

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 13000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 23000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Trello؟

يقول أحد المراجعين في G2:

ممتع في الاستخدام. واجهة المستخدم مريحة للعين.

10. Wrike (الأفضل لإدارة مشاريع المبيعات المعقدة وعمليات التسليم على نطاق واسع)

عبر Wrike

غالبًا ما تتضمن إدارة عملية مبيعات كبيرة الحجم أو متعددة الخطوات فرقًا للتسويق والشؤون القانونية والتسليم والتأهيل، وهنا تكمن القيمة الأكبر لـ Wrike.

يتيح لفرق عمليات المبيعات تصميم والإشراف على كل شيء بدءًا من سير عمل طلبات تقديم العروض وحتى تسلسلات التهيئة. بفضل الذكاء الاصطناعي والأتمتة المدمجين، يحدد Wrike التأخيرات المحتملة قبل أن تتفاقم ويساعد الفرق الكبيرة على الحفاظ على سير الصفقات بكفاءة عبر كل قسم.

أفضل ميزات Wrike

أتمتة تحديد أولويات المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي واكتشاف المخاطر

قم بتخصيص سير عمل المبيعات باستخدام نماذج الطلبات والموافقات والتبعيات

تتبع مواد المبيعات والجداول الزمنية للعروض عبر الفرق الموزعة

تصور الجداول الزمنية باستخدام مخططات جانت التفاعلية وعروض حجم العمل

قم بتعيين أذونات دقيقة لتأمين بيانات العملاء أو الصفقات الحساسة

قم بإنشاء تقارير ولوحات معلومات لمراقبة كفاءة عمليات المبيعات

تواصل مع مجموعتك التقنية عبر عمليات التكامل مع Salesforce وGoogle Workspace وOutlook والمزيد

قيود Wrike

أكثر ملاءمة لعمليات المبيعات الخلفية من البيع المباشر

يُفضل استخدامه مع أداة CRM أو أداة تفاعل خارجية للحصول على رؤية كاملة

أسعار Wrike

مجاني

الفريق: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

Pinnacle: أسعار مخصصة

تقييمات وريك ومراجعاته

G2: 4. 2/5 (أكثر من 4300 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (2800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Wrike؟

يقول أحد المراجعين على Reddit:

أفضل ما في Wrike هو احتواء المشروع بأكمله. يتم تضمين جميع المناقشات والأصول داخل المشروع، وهو أمر مفيد إذا كان علينا القيام بنفس المشروع مرة أخرى في العام التالي. تتم جميع المحادثات الداخلية في Wrike وليس عبر البريد الإلكتروني. نضيف أحيانًا اتصالات الموردين أو العملاء من رسائل البريد الإلكتروني إلى المشروع لإبقاء الجميع على اطلاع.

صمم بشكل أفضل وتعاون بشكل أكثر ذكاءً مع ClickUp

ليس عليك الالتزام باستخدام أداة تبطئ العمل أو تجعل التعاون على جميع أصول الوسائط الخاصة بك أصعب مما ينبغي. سواء كنت فريق فيديو صغيرًا أو استوديو رسوم متحركة واسع النطاق أو فريق تسويق داخلي، توفر الأدوات الواردة في هذه القائمة المرونة والوضوح ومساحة للتفكير الإبداعي.

إذا كنت تبحث عن منصة واحدة لا تقتصر وظيفتها على تنظيم الأمور فحسب، بل تجمع الملخصات والجداول الزمنية وتخزين أصول المشروع والتعليقات والتواصل بين أعضاء الفريق في مكان واحد، فإن ClickUp هي الخيار الأمثل. فهي توفر هيكلًا دون جمود، وتخصيصًا دون فوضى، والأهم من ذلك أنها تنمو مع فريقك الإبداعي (وليس ضده).

