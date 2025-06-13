أفضل 10 بدائل لـ Atlassian Rovo في عام 2025

أصبحت المساعدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بسرعة الخيار المفضل للفرق التي تسعى إلى تحسين سير العمل.

71% من الشركات تستخدم بالفعل الذكاء الاصطناعي في عمليات إدارة المشاريع.

بالنسبة للكثيرين، يبسط Atlassian Rovo إدارة المشاريع باستخدام الذكاء الاصطناعي — حيث يربط سير العمل ويؤتمت المهام المتكررة ويقدم رؤى في الوقت المناسب.

لكن Rovo ليس خاليًا من العيوب. فقد لاحظت بعض الفرق أنه يفتقر إلى الميزات المتقدمة ولا يعمل دائمًا بشكل جيد مع الأدوات غير التابعة لـ Atlassian.

لذا، إذا كنت مستعدًا لتغيير مجموعة أدواتك، فهذا المقال هو ما تحتاجه. دعنا نستكشف بعض البدائل الرائعة لـ Rovo التي قد تكون الترقية التي يحتاجها فريقك!

👀 هل تعلم؟ سرعان ما برزت الذكاء الاصطناعي كواحدة من أكثر التقنيات تحويلاً. منذ عام 2017، تضاعف استخدامها أكثر من الضعف. ومن المتوقع أن يرتفع سوق الذكاء الاصطناعي العالمي إلى 1811 مليار دولار بحلول نهاية العقد.

ما هو Atlassian Rovo؟

Atlassian Rovo هو مساعد عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لتحسين الإنتاجية من خلال ربط المعلومات عبر Jira وConfluence وأدوات أخرى داخل نظام Atlassian البيئي.

يستفيد من Teamwork Graph من Atlassian لتقديم بحث ذكي وأتمتة المهام وتوفير رؤى سياقية.

يعزز Rovo الإنتاجية من خلال ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Rovo Search، الذي يبحث عن المعلومات ذات الصلة عبر أدوات مثل Google Drive و Slack داخل Atlassian. يتيح Rovo Chat التعاون في الوقت الفعلي، بينما يساعد Rovo Agents في إنشاء المحتوى والتوصيات ومبادرات ثقافة الفريق.

🧠 حقيقة ممتعة: من المتوقع أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى أتمتة ما يصل إلى 800 مليون وظيفة خلال هذا العقد وخلق حوالي 97 مليون وظيفة جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

لماذا تختار بدائل Rovo؟

على الرغم من أن Rovo يوفر بحثًا قويًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل، إلا أنه قد لا يناسب جميع الفرق.

قد يجد بعض المستخدمين أن الرؤى التي يقدمها الذكاء الاصطناعي عامة للغاية، بينما يواجه آخرون صعوبات في تكامله المحدود خارج نظام Atlassian.

إذا كان فريقك بحاجة إلى مزيد من التخصيص أو أتمتة أعمق أو أداة تعمل عبر منصات متعددة، فقد يكون استكشاف البدائل هو الخطوة الصحيحة.

قيود Atlassian Rovo

دعنا نستعرض بعض عيوب Rovo التي تدفع الفرق إلى التفكير في بدائل أخرى:

تكامل محدود : الأفضل ضمن نظام Atlassian، ولكنه يفتقر إلى الاتصال السلس مع الأدوات غير التابعة لـ Atlassian

رؤى مستندة إلى الذكاء الاصطناعي : قد تبدو غير شخصية وقد تفتقر إلى الفهم السياقي العميق

أتمتة صارمة : أقل مرونة مقارنة ببعض البدائل التي توفر سير عمل قابل للتخصيص وأتمتة أعمق مدعومة بالذكاء الاصطناعي

مخاوف تتعلق بقابلية التوسع: قد لا تكون قابلة للتكيف مع الفرق سريعة النمو التي تتطلب وظائف ذكاء اصطناعي أوسع نطاق

أفضل بدائل Rovo في لمحة سريعة

فيما يلي نظرة عامة سريعة على أفضل عشرة بدائل لـ Atlassian Rovo مع ميزاتها الرئيسية وحالات استخدامها وأسعارها:

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp – سير عمل مخصص ووثائق وأتمتة – AI Notetaker و Chat و Autopilot Agents – أكثر من 15 طريقة لعرض المهام وأكثر من 1000 تكامل – تتبع الوقت وتتبع الأهداف والتحكم في الأذونات فرق من جميع الأحجام تحتاج إلى مساحة عمل متكاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة المشاريع والمعرفة تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات Jira – تخطيط المهام المتأخرة وخطط العمل السريعة بمساعدة الذكاء الاصطناعي – لوحات مرنة مع التبعيات والأتمتة – التحكم في الإصدارات والوصول – التكامل مع أدوات CI/CD فرق التطوير البرمجي والمرنة التي تدير دورات تطوير معقدة يتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة من 8 إلى 14 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Trello – أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع Butler– لوحات Kanban المرئية– قوالب المشاريع وعروض اللوحات المتقاطعة– تقادم البطاقات والإشعارات الأفراد والفرق الصغيرة التي تفضل إدارة المهام المرئية مع دعم خفيف الوزن من الذكاء الاصطناعي تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تتراوح من 6 إلى 17 دولارًا أمريكيًا. 50 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Asana – توقع المواعيد النهائية وأتمتة النماذج باستخدام الذكاء الاصطناعي – مخطط العمل لرؤية شاملة – تكامل بين الأقسام (Slack وLoom وSalesforce) – تحسين سير العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي فرق صغيرة ومتوسطة الحجم متعددة الوظائف تنسق سير العمل والحملات المعقدة يتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 13.49 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Ada – روبوت دردشة ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومدرك للسياق لدعم العملاء – خدمة ذاتية آلية وتحويل المهام بين الموظفين – اقتراحات مدعومة بتقنية التعلم الآلي وتتبع السلوك – تدريب مخصص لشرائح الجمهور فرق خدمة العملاء تعمل على أتمتة الدعم وتقليل عبء العمل على الموظفين أسعار مخصصة؛ نسخة تجريبية مجانية متاحة عند الطلب Haystack – مقاييس الهندسة (وقت المراجعة، العلاقات العامة، معدل التسرب) – تكامل GitHub/GitLab – اكتشاف الاختناقات وإحصاءات الفريق – الإبلاغ عن نقاط الضعف في سير العمل قادة الهندسة وفرق البرمجيات التي تعمل على تحسين سير عمل DevOps يتوفر خطة مجانية (Studio)؛ أسعار مخصصة للمؤسسات TestRail – اقتراحات اختبار وتحليل مدعومة بالذكاء الاصطناعي – أذونات قائمة على الأدوار وإمكانية إعادة استخدام الاختبارات – تسجيل الجلسات المخصصة وتكامل Jira – تتبع الأعطال في الوقت الفعلي فرق ضمان الجودة التي تحتاج إلى إدارة حالات اختبار منظمة ورؤى ثاقبة تجربة مجانية متاحة؛ خطط مدفوعة تبدأ من 38 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Guru – بطاقات معرفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي واقتراحات داخل التطبيق – تكامل مع Slack/Teams/المتصفح – الوصول دون اتصال بالإنترنت واكتشاف التكرار – توصيات للتحقق والبحث فرق التمكين الداخلية تعمل على تحسين تقديم المعرفة المتعلقة بسير العمل يتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 18 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ تتوفر أسعار مخصصة AlloBrain – ملخصات بالذكاء الاصطناعي ورؤى حول الاجتماعات – نسخ في الوقت الفعلي وتحليل التفاعل – مزامنة مع CRM وأدوات المهام – الإبلاغ عن المخاطر والاعتراضات أثناء المكالمات فرق المبيعات ونجاح العملاء التي تعمل على أتمتة تسجيل الاجتماعات والمتابعة أسعار مخصصة Notion – إنشاء محتوى قائم على الذكاء الاصطناعي واقتراحات للهيكل – ويكي، قواعد بيانات، تقاويم، عناصر مضمنة – سجل الإصدارات ومساحة عمل معيارية تنظيم المشاريع والوثائق والتعاون في مساحة عمل مرنة وموحدة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم يتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات

👀 هل تعلم: على الرغم من المخاوف المتعلقة بالأتمتة، يعتقد 49% من أصحاب العمل أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر بشكل إيجابي على نمو الوظائف. يمكن أن يساعد تبني الذكاء الاصطناعي الشركات على الحفاظ على قدرتها التنافسية وخلق فرص جديدة.

أفضل 10 بدائل لـ Rovo للاستخدام

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل عن كيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

هل أنت مستعد لاستكشاف أفضل بدائل Rovo؟ دعنا نستكشف أفضل ميزاتها وقيودها وأسعارها وتأثيرها:

1. ClickUp (أفضل برنامج شامل لإدارة المشاريع مزود بتقنية الذكاء الاصطناعي)

جرب إدارة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp قم بإدارة المهام حسب الأولويات والتبعيات وقوائم المراجعة والتعليقات المترابطة للحصول على سياق كامل باستخدام ClickUp Task Management

بينما يعمل Rovo بشكل أساسي كمساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي، فإن ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

بفضل ميزات إدارة المهام في ClickUp ، يمكن لفريقك تعيين حالات مخصصة للمهام لتتبع التقدم والأولويات والتبعيات لضمان إكمال المهام بالترتيب الصحيح، وحتى تتبع وقت المهام بسهولة، بحيث لا يتم تجاهل أي تفصيل.

وعندما يتعاون فرقك، يضمن ClickUp Real-Time Collaboration Detection أن يظل الجميع على اتساق من خلال إظهار من يعمل على ماذا. وهذا يمنع حدوث تعارضات بين الإصدارات داخل مستندات ClickUp المشتركة. على عكس Rovo، الذي يعتمد على إدارة المستندات الخارجية، يجعل ClickUp إنشاء المستندات المهمة وتحريرها ومشاركتها أمرًا سهلاً دون مغادرة المنصة.

اجعل التعاون أمراً سهلاً مع ميزة الكشف الفوري والمباشر عن التعاون في ClickUp

ولكن ما يجعل ClickUp أقوى بكثير من Rovo هو قابليته للتكيف. تتيح سير العمل المخصص في ClickUp للفرق إنشاء عمليات تناسب احتياجاتهم بالضبط، على عكس Rovo الذي يعتمد على اقتراحات محددة مسبقًا مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

📌 على سبيل المثال، يمكنك عرض المهام المخططة والجارية والمكتملة في مجموعة إدارة المشاريع من ClickUp باستخدام أكثر من 15 عرضًا من ClickUp — من مخططات Gantt ولوحات Kanban إلى القوائم والتقويم.

طابق العمليات الفريدة لفريقك مع سير العمل المخصص من ClickUp

يمكن لفرقك أيضًا إعداد المشغلات والإجراءات والشروط باستخدام أوامر لغة طبيعية بسيطة ومنشئ بدون كود مع ClickUp Automations. اجعل المهام المتكررة شيئًا من الماضي من خلال السماح لـ ClickUp بتنفيذ المهام نيابة عنك. ستوفر الوقت وتقلل الأخطاء أيضًا.

أتمتة العمل وركز على ما يهم مع ClickUp Automations

يتميز ClickUp أيضًا في الحفاظ على اتصال جميع أدواتك. باستخدام تكاملات ClickUp، يمكن للفرق ربط Slack وGoogle Drive وOneDrive وSharePoint وGoogle Workspace بسلاسة، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين منصات متعددة.

هل تقلق بشأن العثور على المعلومات المبعثرة في جميع هذه الأدوات؟ تتمثل إحدى أكبر مزايا ClickUp في ClickUp Connected Search، وهي ميزة قوية تتيح للمستخدمين العثور على الفور ليس فقط على المهام والتعليقات والمستندات داخل ClickUp، ولكن أيضًا على الملفات الخارجية.

بدلاً من البحث في العديد من التطبيقات، يمكنك البحث عن كل شيء في مكان واحد، مما يجعل العمل أسرع وأكثر كفاءة.

ابحث عبر الأنظمة الأساسية والملفات والتطبيقات باستخدام ClickUp Connected Search

وبالطبع، يرتقي ClickUp Brain، المساعد الذكي الذي يدرك السياق من ClickUp، بالإنتاجية إلى مستوى أعلى باستخدام الذكاء الاصطناعي لتلخيص التحديثات وإنشاء المحتوى عند الطلب واقتراح طرق أكثر ذكاءً للعمل استنادًا إلى بيانات مساحة العمل الخاصة بك.

أنشئ محتوى واستخرج المعلومات من مساحات العمل الخاصة بك وحقق المزيد بسرعة أكبر مع ClickUp Brain

على عكس Rovo، الذي يركز فقط على التوصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإن الذكاء الاصطناعي في ClickUp مدمج في المنصة عبر Autopilot Agents لمساعدة الفرق بشكل فعال في التنفيذ، وليس فقط في تقديم الرؤى.

فيما يلي بعض الإمكانيات اللامحدودة للأتمتة وتوفير الوقت التي توفرها ميزات الذكاء الاصطناعي الأصلية في ClickUp:

🧠 إنشاء ملاحظات الاجتماعات والملخصات تلقائيًا باستخدام ClickUp AI Notetaker

✍️ صياغة موجزات المشاريع أو المستندات أو قصص المستخدمين باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يفهم سياق مساحة العمل وأهداف فريقك

✅ قم بتعيين المهام تلقائيًا باستخدام AI Assign عند تحديث حالة معينة أو عند إزالة العوائق، مما يضمن سلاسة عملية التسليم

📌 أتمتة التقارير اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية باستخدام وكلاء Autopilot المدمجين أو المخصصين

درب وكلاء Autopilot مخصصين في ClickUp للتعامل مع سير العمل غير المتزامن

🔍 اكتشف رؤى سطحية عبر مساحة العمل، مثل موضوعات تعليقات العملاء الشائعة أو أوجه القصور المتكررة في العمليات، من خلال طرح أسئلة بلغة طبيعية

🗂️ تحديد أولويات المهام وجدولتها تلقائيًا باستخدام التقويم المدعوم بالذكاء الاصطناعي من ClickUp

أفضل ميزات ClickUp

خطط باستخدام طرق العرض "قائمة" و"لوحة" و"تقويم" و"جانت" و"خريطة ذهنية"

عزز الكفاءة من خلال تتبع الوقت المدمج وإدارة عبء العمل وتخصيص الموارد

أتمتة المهام وإنشاء المحتوى وتحليل بيانات المشاريع باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي الأصلية والوكلاء

بسّط التواصل مع ClickUp Chat

قم بمواءمة الأهداف من خلال تحديد الأهداف وتتبع التقدم في مكان واحد

تحكم في الوصول من خلال أذونات مفصلة للمهام والمستندات

📖 اقرأ أيضًا: Confluence مقابل ClickUp: أي أداة تعاون هي الأفضل؟

قيود ClickUp

منحنى تعلم أكثر حدة للمستخدمين الجدد

قد يبدو معقدًا للغاية ومبالغًا فيه بالنسبة لعمليات سير العمل البسيطة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول إحدى تقييمات G2:

ClickUp هو السكين السويسري المتعدد الاستخدامات لأنظمة إدارة المشاريع... تظهر التحديثات المستمرة لـ ClickUp وإطلاق الميزات الجديدة أنه يستمع حقًا إلى ملاحظات المستخدمين. يساعدني التحديث الأخير للذكاء الاصطناعي حقًا في العثور على الأشياء التي تحتاج إلى اهتمامي. قد تكون خيارات المرونة والتخصيص صعبة بعض الشيء... ولكن تعلمها يؤتي ثمارًا هائلة في الإنتاجية.

ClickUp هو السكين السويسري المتعدد الاستخدامات لأنظمة إدارة المشاريع... تظهر التحديثات المستمرة لـ ClickUp وإطلاق الميزات الجديدة أنه يستمع حقًا إلى ملاحظات المستخدمين. يساعدني التحديث الأخير للذكاء الاصطناعي حقًا في العثور على الأشياء التي تحتاج إلى اهتمامي. قد تكون خيارات المرونة والتخصيص صعبة بعض الشيء... ولكن تعلمها يؤتي ثمارًا هائلة في الإنتاجية.

2. Jira (أفضل أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعمليات التطوير السريع وتطوير البرمجيات)

عبر Jira

Jira هي أداة لإدارة المشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة لفرق Agile وفرق تطوير البرمجيات. صممتها Atlassian، وتساعد الفرق على تخطيط السباقات القصيرة وتتبع التقدم وإدارة الإصدارات بدقة.

تساعد ميزات الذكاء الاصطناعي في Jira في تحديد أولويات الأعمال المتأخرة وتتبع الأخطاء وتوزيع عبء العمل، مما يقلل من الجهد اليدوي. يتكيف النظام مع منهجيات Agile المختلفة، مما يجعله خيارًا شائعًا للفرق التي تتبع منهجية Scrum أو Kanban أو منهجية هجينة.

أفضل ميزات Jira

تحكم في الوصول على مستوى المشروع والمشكلة والمجال لمختلف الأدوار

تصور الجداول الزمنية للمشاريع وسلط الضوء على العوائق مع التبعيات

اربط المشكلات بالإصدارات وأتمتة تحديثات الإصدارات

قم بتشغيل إجراءات مثل التعيين التلقائي للمهام أو إخطار الفرق بناءً على الشروط

قيود Jira

يتطلب التخصيص وقتًا لإعداده بشكل فعال، على عكس بدائل Jira الأبسط

قد تبدو الواجهة مزدحمة بسبب كثرة الأزرار والأدوات والميزات

الميزات المتقدمة متاحة فقط في الخطط الأعلى مستوى

أسعار Jira

مجاني

قياسي : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Premium : 14 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Jira وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 3/5 (6,200+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (15,100+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jira؟

تقول إحدى تقييمات G2:

لقد حسنت اللوحات المرنة وأدوات تخطيط السباقات السريعة طريقة تخطيطنا وتنفيذنا للعمل بشكل كبير. استغرق الأمر بعض الوقت للتعود عليها، ولكن بمجرد أن تعلمنا كيفية استخدامها، أصبحت Jira جزءًا أساسيًا من طريقة إدارة مشاريعنا.

لقد حسنت اللوحات المرنة وأدوات تخطيط السباقات السريعة طريقة تخطيطنا وتنفيذنا للعمل بشكل كبير. استغرق الأمر بعض الوقت للتعود عليها، ولكن بمجرد أن تعلمنا كيفية استخدامها، أصبحت Jira جزءًا أساسيًا من طريقة إدارة مشاريعنا.

👀 هل تعلم؟ من المتوقع أن يضيف الطلب على منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي 280 مليار دولار إلى عائدات البرمجيات الجديدة، مما سيغير مشهد التكنولوجيا.

📮 ClickUp Insight: يستخدم 12% فقط من المشاركين في استطلاعنا ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة في حزم الإنتاجية. يشير هذا المعدل المنخفض إلى أن التطبيقات الحالية قد تفتقر إلى التكامل السلس والسياقي الذي من شأنه أن يدفع المستخدمين إلى الانتقال من منصات المحادثة المستقلة المفضلة لديهم. على سبيل المثال، هل يمكن للذكاء الاصطناعي تنفيذ سير عمل آلي بناءً على موجه نص عادي من المستخدم؟ ClickUp Brain يمكنه ذلك! الذكاء الاصطناعي مدمج بعمق في كل جانب من جوانب ClickUp، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلخيص سلاسل المحادثات وصياغة النصوص أو صقلها واستخراج المعلومات من مساحة العمل وإنشاء الصور والمزيد! انضم إلى 40% من عملاء ClickUp الذين استبدلوا 3 تطبيقات أو أكثر بتطبيقنا الشامل للعمل!

3. Trello (أفضل أداة لإدارة المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي للتعاون البصري)

عبر Trello

إذا كنت بحاجة إلى بديل لـ Rovo يجعل إدارة المهام أكثر بديهية ومرئية، فإن Trello هو خيار قوي. صُمم Trello للفرق التي تعتمد على التعاون، ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتبسيط تنظيم المهام وأتمتة سير العمل وتقديم توصيات ذكية.

نظام Trello المكون من لوحات وبطاقات سهل الفهم: كل مهمة تحصل على بطاقتها الخاصة، والتي توضع على اللوحة المعنية (المهام المطلوب إنجازها، قيد التنفيذ، تم إنجازها)، مما يجعل تتبع المهام أكثر سهولة للأفراد والفرق على حد سواء. تساعد الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي (Butler) على تقليل المهام المتكررة من خلال اقتراح إجراءات بناءً على أنماط الاستخدام.

بفضل التحديثات الفورية والإشعارات والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يضمن Trello تماسك الفرق دون الحاجة إلى تحديثات يدوية مستمرة.

أفضل ميزات Trello

حدد أولويات المهام باستخدام تقادم البطاقات. تتلاشى البطاقات عند عدم نشاطها لإبراز المهام المهملة

استخدم قوالب إدارة المشاريع الجاهزة لخرائط طريق المنتجات وخطط التسويق وتتبع السباقات السريعة

قم بتحديث اللوحات على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة دون تأخير

اعرض المهام عبر لوحات متعددة في تنسيق جدول منظم

قيود Trello

تقارير وتحليلات محدودة مقارنة بالأدوات الأخرى

تتوفر أتمتة الذكاء الاصطناعي (Butler) في خطط الاستخدام الأقل سعراً

أسعار Trello

مجاني

قياسي : 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Premium : 12.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 17.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتصنيفات Trello

G2 : 4. 4/5 (13,600+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (23,300+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Trello؟

تقول إحدى تقييمات G2:

لقد كان Trello أداة رائعة للحفاظ على التنظيم والتقدم، ووجدته فعالًا للغاية. إن تكامله السلس مع أدوات أخرى مثل Google Drive و Slack يبسط إدارة المهام المختلفة في مكان مركزي.

لقد كان Trello أداة رائعة للحفاظ على التنظيم والتقدم، ووجدته فعالًا للغاية. إن تكامله السلس مع أدوات أخرى مثل Google Drive و Slack يبسط إدارة المهام المختلفة في مكان مركزي.

4. Asana (أفضل أداة لأتمتة سير العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي لتنسيق العمل الجماعي

عبر Asana

تم تصميم Asana لمساعدة الفرق على تخطيط العمل وإدارته وأتمتته عبر المشاريع. بفضل أتمتة سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تزيل Asana التحديثات اليدوية وتُحسّن توزيع المهام وتتنبأ بالعقبات المحتملة قبل أن تؤثر على المواعيد النهائية.

بالإضافة إلى إدارة المشاريع، يستخدم Asana على نطاق واسع في الحملات التسويقية وإطلاق المنتجات وسير العمل التشغيلي. يمكن للفرق أتمتة العمليات المتكررة، مما يضمن الاتساق دون بذل جهد إضافي.

يمكنك أيضًا تعزيز التعاون بين الأقسام من خلال تكامل الأدوات مثل Slack و Salesforce و Google Workspace.

أفضل ميزات Asana

قم بمواءمة أهداف الفريق مع النتائج القابلة للقياس

اربط المشاريع والمهام والمهام الفرعية للحصول على عرض شامل لسير العمل باستخدام نموذج بيانات الرسم البياني للعمل

اقترح مواعيد نهائية واقعية بناءً على اتجاهات إنجاز المهام السابقة باستخدام رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أرفق مقاطع فيديو Loom بالمهام للحصول على سياق ووضوح أفضل

أنشئ نماذج تتكيف بناءً على مدخلات المستخدمين لتحسين معالجة الطلبات

قيود Asana

قد تشعر بالارتباك بسبب كثرة المشاريع النشطة

أتمتة الذكاء الاصطناعي محدودة في الخطط المجانية وخطط المستويات الأدنى

أسعار Asana

شخصي: مجاني

المبتدئين: 13.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 30.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

Enterprise+: أسعار مخصصة

تقييمات Asana وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 4/5 (11,100+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (13,300+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Asana؟

تقول إحدى تقييمات G2:

تساعدني هذه الأداة في تنظيم أعباء العمل والتواصل بسهولة مع أعضاء الفريق والمديرين بشأن المهام والمشاريع. إنها سهلة الاستخدام ومفيدة جدًا في تنظيم عملي.

تساعدني هذه الأداة في تنظيم أعباء العمل والتواصل بسهولة بشأن المهام والمشاريع مع أعضاء الفريق والمديرين. إنها سهلة الاستخدام ومفيدة جدًا في إضافة مستوى من التنظيم إلى عملي.

🧠 حقيقة ممتعة: ما يقرب من 88٪ من المشاركين في استطلاعنا يعتمدون الآن على أدوات الذكاء الاصطناعي لتبسيط المهام الشخصية وتسريعها.

5. Ada (أفضل روبوت دردشة ذكي للخدمة الذاتية ودعم العملاء)

عبر Ada

تعد Ada خيارًا مناسبًا إذا كنت تبحث عن بديل لـ Rovo يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويعزز تفاعلات العملاء. وهي مصممة للشركات التي ترغب في أتمتة دعم العملاء وتقليل أعباء العمل على الموظفين من خلال الذكاء الاصطناعي.

تعمل الذكاء الاصطناعي المتصل على تحسين استجابات Ada باستمرار بناءً على التفاعلات السابقة، مما يضمن حصول العملاء على معلومات دقيقة ومفيدة في كل مرة.

أفضل ميزات Ada

حسّن استجابات روبوتات الدردشة بناءً على التفاعلات السابقة بفضل التعلم الآلي

خصص ردود روبوت الدردشة لمجموعات المستخدمين المختلفة

حافظ على السياق عند الانتقال من الدعم الآلي إلى الدعم المباشر

قدم رؤى حول أوقات الاستجابة والاستفسارات التي لم يتم حلها ومعدلات المشاركة

تفاعل مع المستخدمين بناءً على سلوكهم (على سبيل المثال، إرسال مطالبات المساعدة عندما يواجه المستخدمون صعوبات)

قيود Ada

قد تتطلب الاستفسارات المعقدة تدخلًا بشريًا

يتطلب تدريب الذكاء الاصطناعي المخصص وقتًا لتحسين الدقة

أسعار Ada

أسعار مخصصة

تقييمات Ada وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Ada؟

تقول مراجعة Capterra:

أكبر ميزة لـ Ada هي سهولة استخدامها. إذا كنت تقدر البرامج التي تتميز بسهولة الاستخدام وتشمل الموظفين غير التقنيين، فهذه واحدة من أفضل الخيارات التي يمكنك اتخاذها. يتم إضافة ميزات جديدة باستمرار وتلحق بسرعة بركب منصات الدردشة الأخرى، ولكن سهولة الاستخدام هي ما سيجعلنا نبقى أوفياء لها.

أكبر ميزة لـ Ada هي سهولة استخدامها. إذا كنت تقدر البرامج التي تتميز بسهولة الاستخدام وتشمل الموظفين غير التقنيين، فهذه واحدة من أفضل الخيارات التي يمكنك اتخاذها. يتم إضافة ميزات جديدة باستمرار وتلحق بسرعة بركب منصات الدردشة الأخرى، ولكن سهولة الاستخدام هي ما سيجعلنا نبقى أوفياء لها.

🧠 حقيقة ممتعة: تقوم روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بإعادة تشكيل خدمة العملاء. 25٪ من شركات السفر والضيافة تعتمد عليها بالفعل لتقديم دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يحسن الكفاءة والرضا.

6. Haystack (أفضل منصة تحليلات هندسية مدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Haystack

هل تحتاج إلى بديل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لـ Rovo لتحليلات الهندسة؟ يساعد Haystack فرق تطوير البرمجيات على تتبع مقاييس الأداء الرئيسية واكتشاف الاختناقات وتحسين الإنتاجية.

يقوم Haystack بتحليل أنماط الالتزام وطلبات السحب وعمليات النشر لتوفير رؤى في الوقت الفعلي حول أداء الفريق. كما يحدد أوجه القصور في سير العمل، ويسلط الضوء على المهام البطيئة، ويوصي بتحسين العمليات الهندسية.

أفضل ميزات Haystack

قم بقياس متوسط وقت المراجعة وتحديد العقبات في سير العمل لديك

قم بتمييز مناطق قاعدة الكود التي تحتوي على معدل تغيير مرتفع أو ديون تقنية

حلل أنماط المراجعة من قبل الأقران والتبعيات بين الفرق

تمكين الإبلاغ عن نقاط الضعف في سير العمل دون الإشارة إلى المصدر

التكامل مع GitHub و GitLab و Bitbucket

قيود Haystack

تكامل محدود خارج أدوات الهندسة

غير مناسب للفرق غير المتخصصة في البرمجيات

لا توجد ميزات مدمجة لإدارة المهام

أسعار Haystack

Studio: مجاني

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Haystack

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Haystack؟

تقول إحدى تقييمات G2:

أحب أن جميع تطبيقاتي ذات الصلة يمكن الوصول إليها بسهولة. بدلاً من استخدام علامة التبويب المفضلة، يمكنني النقر على Haystack والعثور على كل ما أحتاجه. أستخدم Haystack كل يوم.

أحب أن جميع تطبيقاتي ذات الصلة يمكن الوصول إليها بسهولة. بدلاً من استخدام علامة التبويب المفضلة، يمكنني النقر على Haystack والعثور على كل ما أحتاجه. أستخدم Haystack كل يوم.

🧠 حقيقة ممتعة: بالنسبة لـ 89% من الموظفين، تتمثل أكبر مزايا الذكاء الاصطناعي في تقليل المهام المتكررة وتوفير المزيد من الوقت للعمل الهادف.

7. TestRail (أفضل إدارة حالات اختبار AI لفرق ضمان الجودة)

عبر TestRail

TestRail هي أداة لإدارة حالات الاختبار مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد فرق ضمان الجودة على تنظيم اختبارات البرامج وتنفيذها وتحليلها. وهي مصممة للفرق التي تحتاج إلى عمليات اختبار منظمة ورؤى في الوقت الفعلي وتحسينات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

بفضل اقتراحات الاختبار المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعرف على أنماط الفشل، يساعد TestRail الفرق على تحسين تغطية الاختبار مع تقليل الحالات الزائدة. يتكامل مع Jira وSelenium وخطوط أنابيب CI/CD، مما يضمن التعاون السلس بين فرق ضمان الجودة وفرق التطوير.

أفضل ميزات TestRail

قم بتشغيل نفس حالة الاختبار باستخدام مدخلات مختلفة دون تكرار الجهد

قم بتعيين أذونات قائمة على الأدوار لعرض حالات الاختبار وتحريرها وتنفيذها

قم بتوثيق جلسات الاختبار المخصصة باستخدام لقطات شاشة وملاحظات

أرسل نتائج الاختبارات الفاشلة مباشرةً عبر التكامل مع Jira أو Azure DevOps أو GitHub Issues

قيود TestRail

إعداد معقد للفرق الجديدة في إدارة حالات الاختبار

لا يوجد تتبع أخطاء مدمج (يعتمد على التكاملات)

أسعار TestRail

الخطة الاحترافية: 38 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات TestRail وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 4/5 (590+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (170+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن TestRail؟

تقول إحدى تقييمات G2:

سهولة الاستخدام، ومنحنى التعلم سريع للغاية، حيث تمكن مختبر مبتدئ من تعلم كيفية استخدامه في أقل من أسبوع، ونفذ النظام مشروع الاختبار الخاص بي بسرعة كبيرة، وخدمة العملاء جيدة على الرغم من أنه يمكن تحسينها بسرعة أكبر في الردود. أستخدمه كل يوم تقريبًا ويمكنني تتبع المختبرين.

سهولة الاستخدام، ومنحنى التعلم سريع للغاية، حيث تمكن مختبر مبتدئ من تعلم كيفية استخدامه في أقل من أسبوع، ونفذ النظام مشروع الاختبار الخاص بي بسرعة كبيرة، وخدمة العملاء جيدة على الرغم من أنه يمكن تحسينها بسرعة أكبر في الردود. أستخدمه كل يوم تقريبًا ويمكنني تتبع المختبرين.

👀 هل تعلم؟ 62% من المشاركين في استطلاعنا يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT وClaude. قد تكون واجهة روبوتات الدردشة المألوفة وقدراتها المتنوعة — لإنشاء المحتوى وتحليل البيانات وغير ذلك — هي السبب وراء شعبيتها الكبيرة في مختلف الأدوار والصناعات.

8. Guru (أفضل نظام لإدارة المعرفة مدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر Guru

على عكس قواعد المعرفة الثابتة، يستخدم Guru الذكاء الاصطناعي لعرض المعرفة ذات الصلة في الوقت والمكان الذي تحتاجها فيه الفرق.

بفضل البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تقترح منصة إدارة المعرفة هذه إجابات ضمن سير العمل، مما يقلل من الوقت الذي يقضيه الموظفون في البحث عن المعلومات.

كما أنه يتكامل مع Slack و Microsoft Teams ومتصفحات الويب، مما يسهل على الفرق العثور على المعرفة الموثوقة دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات عند استخدام الذكاء الاصطناعي في مكان العمل.

أفضل ميزات Guru

حوّل أسئلة وأجوبة Slack إلى بطاقات معرفية قابلة لإعادة الاستخدام

اقترح معلومات ذات صلة بناءً على ما يعمل عليه المستخدمون

حدد بطاقات المعرفة الزائدة عن الحاجة لمنع الفوضى

اعرض بطاقات المعرفة وابحث فيها حتى بدون اتصال بالإنترنت

قيود Guru

قد لا يكون مثاليًا للفرق الصغيرة ذات الاحتياجات المحدودة من الوثائق

لا يوجد وصول غير متصل إلى قاعدة المعرفة

أسعار Guru

مجاني

شامل: 18 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات الخبراء

G2 : 4. 7/5 (2,090+ تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Guru؟

تقول إحدى تقييمات G2:

يجعل Guru الوصول إلى المعلومات الموثوقة أمرًا سهلاً للغاية دون تعطيل سير عملك. يعد امتداد المتصفح أداة أساسية، حيث يعرض الإجابات مباشرة داخل أدوات مثل Gmail و Zendesk. البحث سريع وموثوق، ويساعد نظام التحقق في الحفاظ على دقة المحتوى وتحديثه

يجعل Guru الوصول إلى المعلومات الموثوقة أمرًا سهلاً للغاية دون تعطيل سير عملك. يعد امتداد المتصفح أداة أساسية، حيث يعرض الإجابات مباشرة داخل أدوات مثل Gmail و Zendesk. البحث سريع وموثوق، ويساعد نظام التحقق في الحفاظ على دقة المحتوى وتحديثه

📮 ClickUp Insight: لا ينبغي أن يكون العمل لعبة تخمين، ولكنه غالبًا ما يكون كذلك. أظهر استطلاعنا حول إدارة المعرفة أن الموظفين غالبًا ما يضيعون الوقت في البحث في المستندات الداخلية (31٪) وقواعد المعرفة الخاصة بالشركة (26٪) أو حتى الملاحظات الشخصية ولقطات الشاشة (17٪) لمجرد العثور على ما يحتاجون إليه. مع البحث المتصل من ClickUp، يمكن الوصول إلى كل ملف ووثيقة ومحادثة على الفور من صفحتك الرئيسية، بحيث يمكنك العثور على الإجابات في ثوانٍ وليس دقائق. 💫 نتائج حقيقية: يمكن للفرق استعادة أكثر من 5 ساعات كل أسبوع باستخدام ClickUp — أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن لفريقك إنجازه بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

9. AlloBrain (أفضل مساعد ذكي للاجتماعات للحصول على رؤى وملخصات)

عبر AlloBrain

هل تواجه صعوبة في متابعة ملاحظات اجتماعات العملاء ومتابعتها؟ AlloBrain هو مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقوم بنسخ وتلخيص واستخراج الأفكار الرئيسية في الوقت الفعلي لتبسيط المهمة.

يتكامل مع Zoom و Microsoft Teams و Google Workspace، مما يسهل تسجيل المناقشات دون الحاجة إلى تدوين الملاحظات يدويًا.

يقوم بتوليد معلومات قابلة للتنفيذ من البيانات غير المنظمة في محادثات العملاء. يتصل بأنظمتك الحالية لملء CRM تلقائيًا، والإبلاغ عن الاعتراضات، وتحديد فرص المبيعات، وكشف نقاط الضعف في سير العمل — دون القلق بشأن إسناد المسؤولية. إذا كان هدفك هو توسيع نطاق الرؤى، وليس الإدارة، فإن AlloBrain هو الحل الأمثل لك.

أفضل ميزات AlloBrain

قم بتصفية الضوضاء الخلفية والكلمات الزائدة للحصول على ملاحظات اجتماعات أكثر وضوحًا

اقترح نقاط للمناقشة بناءً على الاجتماعات السابقة وأحداث التقويم

اكتشف مستويات المشاركة وتغيرات المشاعر في الوقت الفعلي

قم بمزامنة عناصر العمل مباشرة مع Google Drive و ClickUp و Monday.com و Todoist

ضع علامة على الإشارات المهمة مثل المواعيد النهائية والمخاطر أو مخاوف أصحاب المصلحة

قيود AlloBrain

لا يدعم نسخ الاجتماعات في وضع عدم الاتصال بالإنترنت

تكامل محدود خارج منصات مؤتمرات الفيديو

أسعار AlloBrain

أسعار مخصصة

تقييمات AlloBrain وتعليقات المستخدمين

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

👀 هل تعلم؟ 35% من المديرين التنفيذيين يعتبرون المساعدين الافتراضيين أفضل حالة استخدام للذكاء الاصطناعي التوليدي في المبيعات وخدمة العملاء.

10. Notion (أفضل مساحة عمل معززة بالذكاء الاصطناعي للمستندات والويكي والمشاريع)

عبر Notion

Notion هو بديل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لـ Rovo للفرق التي تبحث عن مساحة عمل مرنة تجمع بين التوثيق وإدارة المشاريع ومشاركة المعرفة في مكان واحد.

بفضل البحث المحسّن بالذكاء الاصطناعي واقتراحات المحتوى، يسهّل Notion تنظيم المعلومات واسترجاعها عبر الفرق.

باستخدام Notion AI، يمكنك إنشاء مواقع ويكي مخصصة وإدارة المشاريع باستخدام لوحات Kanban وأتمتة المهام المتكررة. تتيح بنيته المعيارية للشركات تخصيص مساحات العمل لتناسب احتياجاتها، سواء للتعاون في الأعمال أو تطوير المنتجات أو الإنتاجية الشخصية.

أفضل ميزات Notion

قم بإجراء الحسابات وإنشاء عوامل تصفية ديناميكية داخل الجداول

استعادة الإصدارات السابقة من المستند في حالة حدوث تغييرات عرضية

اقترح طرقًا لهيكلة المحتوى لتحسين إمكانية اكتشافه

اعرض التقويمات أو مشكلات GitHub أو مستندات Google مباشرةً داخل صفحات Notion

تتبع المشاركة والمساهمات عبر مختلف المشاريع

قيود Notion

ميزات الذكاء الاصطناعي محدودة في الخطة المجانية

لا يوجد تتبع مدمج للوقت لإدارة المشاريع

أسعار Notion

مجاني

إضافة : 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 18 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notion

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 6000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (2,500+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notion؟

جاء في مراجعة Capterra:

أنا أحب Notion وأستخدمه لتتبع جميع مهامي. كما أوصيت به للآخرين، خاصة في مجال الشركات الناشئة.

أنا أحب Notion وأستخدمه لتتبع جميع مهامي. كما أوصيت به للآخرين، خاصة في مجال الشركات الناشئة.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام Slack لإدارة المشاريع

لماذا ClickUp هو البديل الأمثل لـ Rovo

تتميز أدوات مثل Jira و Trello و Asana و Notion بميزاتها الخاصة، سواء كانت تخطيط السباقات القصيرة أو تتبع المهام البسيطة أو التوثيق. ولكن إذا كنت تبحث عن مساحة عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها القيام بكل ذلك والتفكير بخطوات متقدمة، فإن ClickUp هو الخيار الأمثل لك.

يتجاوز ClickUp إدارة المشاريع بفضل ClickUp AI، المدمج مباشرة في سير عملك. استخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص المهام على الفور، وإنشاء المهام الفرعية تلقائيًا، وكتابة التحديثات، أو طرح الأفكار حول المحتوى، مباشرة في مكان العمل. مع Autopilot Agents، يمكنك أتمتة العمليات المتكررة، وتعيين المهام بناءً على المشغلات، ومواصلة سير مشاريعك ومحادثاتك بشكل غير متزامن دون الحاجة إلى الإشراف اليدوي.

إنه مركز تحكم حقيقي للمهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات، مع تكامل سلس عبر Slack وZoom وGoogle Drive والمزيد. سواء كنت شركة ناشئة أو مؤسسة متوسعة، فإن ClickUp يتكيف مع فريقك، وليس العكس.

جرب ClickUp مجانًا — ودع الذكاء الاصطناعي يقوم بالأعمال الشاقة.