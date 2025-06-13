أفضل مولد AI PNG لإنشاء صور شفافة عالية الجودة

في عام 1966، طُلب من مجموعة من الأطفال توقع شكل الحياة في المستقبل، وتحديدًا كيف ستكون الحياة في أوائل القرن الحادي والعشرين.

تراوحت إجاباتهم بين المخاوف بشأن السكن والحماس بشأن الراحة في المستقبل. لكن كان هناك توقع واحد بارز: الأتمتة — وكانوا على حق.

اليوم، يمكن للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إنشاء أي شيء تقريبًا في ثوانٍ معدودة، بما في ذلك صور PNG شفافة عالية الجودة. وهذا مفيد بشكل خاص للمصممين والشركات، حيث يتيح لهم التعبير عن أفكارهم بصريًا من خلال مطالبات بسيطة.

لمساعدتك على توفير الوقت وإنشاء الصور وتسريع عملية الإبداع، قمنا بتجميع قائمة بأفضل مولدات AI PNG التي يمكنك استخدامها على الفور.

أفضل مولدات AI PNG في لمحة

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار ClickUp مرئيات تعاونية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مولد صور AI مدمج، ألواح بيضاء في الوقت الفعلي، مطالبات تحويل النص إلى صورة، إدارة المشاريع مجاني؛ مدفوع ابتداءً من 7 دولارات شهريًا Adobe Firefly مرئيات عالية الجودة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر جميع الوسائط إعدادات مسبقة لتحويل النص إلى صورة، وتكامل سلس مع Adobe CC، ومحتوى جاهز للاستخدام التجاري مجاني؛ مدفوع ابتداءً من 9.99 دولارًا شهريًا Canva AI أدوات تصميم AI شاملة وسهلة الاستخدام Magic Studio، إزالة الخلفية، Dream Lab لتحويل النص إلى صورة، التعاون عبر السحابة مجاني؛ مدفوع ابتداءً من 10 دولارات شهريًا Picsart AI أدوات إبداعية سريعة وسهلة الاستخدام للمبتدئين إزالة الخلفية بنقرة واحدة، محسن AI، واجهة مستخدم سهلة الاستخدام على الأجهزة المحمولة، قوالب اجتماعية مجاني؛ مدفوع ابتداءً من 13 دولارًا شهريًا Midjourney تحكم فني ومرئيات سريالية تطبيق Discord/ويب، تكبير/تصغير الصور، تغيير الأنماط بسرعة، إعدادات متقدمة مدفوع فقط؛ ابتداءً من 10 دولارات شهريًا Runway ML إنشاء مقاطع فيديو باستخدام الذكاء الاصط إنشاء النصوص/الفيديوهات/الصور، Gen-3، التحرير المتقدم، التعاون مع العلامات التجارية مجاني؛ مدفوع ابتداءً من 15 دولارًا شهريًا DALL·E 3 إنشاء صور بسيط ودقيق تكامل تام مع ChatGPT، إنشاء محتوى آمن، تحسين أساسي مجاني (مع علامة مائية)؛ ChatGPT Plus 20 دولارًا شهريًا Fotor AI مجاني، متنوع الأنماط العشرات من الإعدادات المسبقة الفنية، ودعم النص/الصورة إلى صورة، وتبديل الوجوه، وأدوات الصور الأساسية مجاني؛ مدفوع ابتداءً من 8.99 دولار شهريًا Leonardo AI أصول الألعاب والتخصيص السريع إعدادات مسبقة للأسلوب، ونماذج مخصصة، ومجتمع Discord مجاني؛ مدفوع ابتداءً من 10 دولارات شهريًا NightCafe توليد فن بالذكاء الاصطناعي مدعوم من المجتمع تنوع كبير في النماذج والتحديات وائتمانات مجانية يومية ومتعددة المنصات مجاني؛ مدفوع ابتداءً من 5.99 دولار شهريًا Jasper Art تسويق الصور على نطاق واسع إنشاء غير محدود، عناصر تحكم بنمط العلامة التجارية، إزالة الخلفية مدفوع؛ يبدأ من 39 دولارًا شهريًا

ما الذي يجب أن تبحث عنه في مولد AI PNG؟

قبل اختيار مولد الصور AI PNG المناسب، حدد الصور التي تريد إنشاؤها. صور منتجات لأغراض تجارية؟ رسومات فريدة لمواد تسويقية أو فن رقمي بخلفية شفافة؟

بمجرد الانتهاء من ذلك، إليك بعض الميزات الأساسية التي يجب أن تضعها في اعتبارك عند اختيار الأداة المناسبة لك:

أدوات تحويل النص إلى صورة تحول المطالبات البسيطة إلى صور PNG كاملة الشكل ببضع نقرات فقط

خيارات لتحميل وإعادة مزج العناصر المرئية بإمكانيات لا حصر لها باستخدام المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة

ميزات وصف الصور التي تحلل وتولد محتوى من الصور التي تم تحميلها

واجهة سهلة الاستخدام تبسط عملية الإبداع

عناصر تحكم في التخصيص لنسب العرض إلى الارتفاع وفلاتر الألوان والخلفيات

إخراج عالي الدقة يضمن تفاصيل دقيقة وحواف واضحة

مجموعة متنوعة من الأساليب الفنية لتناسب أي شيء من الأيقونات البسيطة إلى جماليات الرسم الزيتي

أفضل مولدات AI PNG

إليك القائمة الكاملة لأفضل مولدات AI PNG.

تم تصميم مولدات الفن بالذكاء الاصطناعي هذه لمساعدتك في إنشاء صور PNG عالية الدقة بخلفية شفافة - مخصصة تمامًا لعلامتك التجارية وأسلوب صورك وأسلوبك الفني.

1. ClickUp (الأفضل للصور التعاونية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي)

جرب ClickUp مجانًا أنشئ صورًا باستخدام الذكاء الاصطناعي وأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارة مشاريع شاملة باستخدام ClickUp

هناك الكثير من مولدات الصور بالذكاء الاصطناعي، ولكن القليل منها يجمع بين الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع على نطاق واسع.

باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يجعل ClickUp حياة فرق التصميم أسهل بكثير من خلال توفير أدوات AI قوية في سير عملهم اليومي.

واحدة من أروع الميزات هي AI Image Generator، المدمجة مباشرة في ClickUp Whiteboards. هذا يعني أنه يمكنك تحويل أفكارك إلى صور PNG عالية الجودة بمجرد وصف ما تريده، دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات المختلفة أو انتظار وصول الإلهام.

الموجه: "أنشئ صورة لدماغ مع خلايا عصبية تنشط حوله."

شاهد النتيجة في الصورة أدناه!

أنشئ صورًا باستخدام الذكاء الاصطناعي في ClickUp Whiteboards باستخدام المطالبات

سواء كنت تقوم بعصف ذهني لابتكار المفاهيم أو ترسم مخططات لتدفق المستخدمين أو تحتاج فقط إلى صورة سريعة لاجتماع، يمكنك إنشاء صور على الفور وإسقاطها مباشرة على السبورة البيضاء.

تعد اللوحات البيضاء بحد ذاتها أداة ثورية في مجال التعاون. فهي تتيح لجميع أعضاء فريقك العمل معًا في الوقت الفعلي وإضافة ملاحظات لاصقة وأشكال، والآن صور مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك بسهولة نقل العناصر وربط الأفكار وحتى تحويل عناصر اللوحة البيضاء إلى مهام قابلة للتنفيذ بنقرة واحدة.

هل تحتاج إلى مساعدة إضافية في التوجيه الإبداعي؟ ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج، يستفيد من قواعد بيانات التعلم الآلي والفنون لمساعدة فرق التصميم:

✅ صمم مطالبات نصية أكثر ذكاءً

✅ تغلب على عوائق الإبداع

✅ حسّن صورك التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي

حوّل الأفكار إلى أفعال مع ClickUp Brain

من خلال الجمع بين إنشاء الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي واللوحات البيضاء التعاونية وإدارة المشاريع القوية، يوحد ClickUp for Design teams كل ما يحتاجه فريقك في منصة واحدة. يمكنك تخزين الأصول وإدارة التعليقات وتتبع كل خطوة في عملية الإبداع دون مغادرة ClickUp. إنها طريقة أكثر ذكاءً وسرعة وترابطًا للتصميم معًا.

أفضل ميزات ClickUp

استخدم المطالبات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى عالي الجودة وأفكار بصرية بسرعة

قم بتمييز أي نص وتحسينه باستخدام شريط أدوات الذكاء الاصطناعي المدمج

قم بإنشاء ملخصات وعناصر عمل تلقائيًا لتبسيط سير عمل التصميم وإدارة المشاريع

ترجم المحتوى، وصحح القواعد النحوية، وحسّن النصوص داخل نفس المنصة

تعاون في الوقت الفعلي مع ClickUp Whiteboards — مثالي للعصف الذهني البصري والرسومات التخطيطية والصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي

ابدأ المهام مباشرة من ClickUp Whiteboards لتسجيل الأفكار الإبداعية على الفور

استخدم القوالب لتصميم سير عمل يدعم عملية التصميم الخاصة بك

اترك تعليمات واضحة على الصور باستخدام برنامج تعليق الصور من ClickUp

استخدم ClickUp Clips لتوجيه فريقك من خلال تعليقات مفصلة

قيود ClickUp

قد تبدو الميزات المتنوعة للمنصة مربكة للمستخدمين الجدد

أسعار ClickUp:

تقييمات ClickUp وتعليقات المستخدمين:

G2 : 4. 7/5 (9,000+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن ClickUp

تقول إحدى تقييمات G2:

Clickup مرن للغاية في الاستخدام ويوفر العديد من الميزات التي تتطلب أدوات إضافية. الإعداد الأولي والبدء في استخدام الأداة معقدان للغاية في البداية، ولكنهما يمكن التحكم فيهما. السعر معقول تمامًا ومبرر. أستخدم Clickup في عملي اليومي وأنا راضٍ عنه.

Clickup مرن للغاية في الاستخدام ويوفر العديد من الميزات التي تتطلب أدوات إضافية. الإعداد الأولي والبدء في استخدام الأداة معقدان للغاية في البداية، ولكنهما يمكن التحكم فيهما. السعر معقول تمامًا ومبرر. أستخدم Clickup في عملي اليومي وأنا راضٍ عنه.

2. Adobe Firefly (الأفضل للصور عالية الجودة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي عبر الوسائط)

عبر Adobe

يقدم Adobe Firefly مجموعة إبداعية شاملة لإنتاج الصور والفيديو والصوت والمتجهات وقوالب التصميم الجرافيكي.

تم تصميم Adobe Firefly كأداة ذكاء اصطناعي للمصممين والمسوقين ومنشئي المحتوى، وهو يجلب قوة إنشاء ملفات PNG باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى النظام الإبداعي الموثوق من Adobe.

سواء كنت ترغب في إنشاء صور مذهلة بخلفية شفافة، أو استكشاف أنماط فنية جديدة، أو تجربة سير عمل تحويل النص إلى صورة، تمنحك هذه الأداة تحكمًا إبداعيًا كاملاً. والأفضل من ذلك، أنها مدمجة بسلاسة في أدوات مثل Photoshop و Illustrator و Adobe Express.

أفضل ميزات Adobe Firefly

جرب تحويل النص إلى صورة باستخدام إعدادات وتأثيرات فنية مذهلة

استمتع بالتحكم الدقيق في نسبة العرض إلى الارتفاع لجميع صور PNG

أنشئ مقاطع فيديو وصوت وصور AI باستخدام نفس الواجهة البديهية

يمكن دمجه مع Photoshop و Illustrator و Adobe Express

أنشئ محتوى آمنًا وجاهزًا للاستخدام التجاري

قيود Adobe Firefly

لا يوجد دعم للمطالبات السلبية لاستبعاد العناصر غير المرغوب فيها

مقاطع الفيديو محددة بخمس ثوانٍ كحد أقصى

غالبًا ما يظهر النص في الصور المرئية التي تم إنشاؤها مشوهًا أو غير دقيق

أسعار Adobe Firefly

مجاني

Firefly Standard : 9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Firefly Pro : 29.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Firefly Premium : 199.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Creative Cloud All Apps: 59.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات Adobe Firefly وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Adobe Firefly

تقول إحدى تقييمات G2:

Adobe Firefly سهل الاستخدام للغاية، خاصة إذا كنت معتادًا على نظام Adobe. أجده مفيدًا في توليد الأفكار بسرعة وإنشاء محتوى عالي الجودة لوسائل التواصل الاجتماعي دون الحاجة إلى مهارات تصميم متقدمة.

Adobe Firefly سهل الاستخدام للغاية، خاصة إذا كنت معتادًا على نظام Adobe. أجده مفيدًا في توليد الأفكار بسرعة وإنشاء محتوى عالي الجودة لوسائل التواصل الاجتماعي دون الحاجة إلى مهارات تصميم متقدمة.

✨ حقيقة ممتعة: يمكن لمولدات الصور بالذكاء الاصطناعي تعلم أسلوب أي فنان، وتحويل خوارزمياتهم ورؤيتهم إلى فرشاة رقمية تحاكي كل شيء من فن عصر النهضة إلى التصاميم التجريدية الحديثة.

عبر Canva

Canva هي أداة تصميم جرافيكي شهيرة بالفعل بفضل ميزاتها سهلة الاستخدام.

بفضل الذكاء الاصطناعي، توفر Canva ميزاتها Magic Studio و Dream Lab، التي تتيح للمستخدمين إنشاء صور باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحسين الصور، وإزالة الخلفيات، وتعديل الألوان، وإعادة تنسيق التصميمات باستخدام نصوص بسيطة ومطالبات صور.

بالإضافة إلى ذلك، Canva يعمل بالكامل على السحابة، مما يعني أنه يمكنك العمل من أي مكان وعلى أي جهاز.

أفضل ميزات Canva AI

استمتع بتحويل النص إلى صورة عبر Dream Lab للحصول على صور سريعة وجميلة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي

استفد من أدوات إزالة الخلفية وتغيير الحجم وتحسين الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي

أنشئ محتوى لجميع المنصات الرئيسية بنسب عرض إلى ارتفاع محسّنة

استخدم آلاف قوالب أدلة الأنماط ومجموعات العلامات التجارية والتعاون السلس بين أعضاء الفريق

قيود Canva AI

قد تبدو بعض الميزات محدودة للمصممين المحترفين

قد يظهر النص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي في الصور غير متسق أو

أسعار Canva AI

مجاني

Canva Pro : 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Canva Teams : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Canva Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Canva AI

G2 : 4. 7/5 (4,450+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (45+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Canva AI

تقول إحدى التعليقات على Reddit:

إحدى الميزات الرائعة هي Magic Media، التي تتيح لك تحويل النص إلى صور أو مقاطع فيديو أو رسومات. ما عليك سوى كتابة ما تريد، وسيقوم Canva بإنشائه لك. هذا يمكن أن يوفر عليك عناء البحث عن الصورة المثالية أو محاولة اكتشاف كيفية إنشاء رسم بنفسك.

إحدى الميزات الرائعة هي Magic Media، التي تتيح لك تحويل النص إلى صور أو مقاطع فيديو أو رسومات. ما عليك سوى كتابة ما تريد، وسيقوم Canva بإنشائه لك. هذا يمكن أن يوفر عليك عناء البحث عن الصورة المثالية أو محاولة اكتشاف كيفية إنشاء رسم بنفسك.

💡 نصيحة احترافية: هل تواجه صعوبة في تعلم Figma أو أسعاره؟ أفضل بدائل ومنافسو Figma يقدم لك 10 أدوات رائعة أسهل في الاستخدام ومناسبة للميزانية وتوفر أداءً قويًا للتصميم التعاوني.

4. Picsart AI (الأفضل لتحرير الصور ومقاطع الفيديو بسرعة وسهولة للمبتدئين)

عبر Picsart

كان Picsart أحد أوائل البرامج الإبداعية المصممة للمبتدئين والشركات الصغيرة على حد سواء. ومع ذلك، فإن إضافة الذكاء الاصطناعي تساعدك على الانتقال من الفكرة إلى التنفيذ بسرعة.

باستخدام أدوات مثل AI Image Generator و AI Background Remover و AI Enhance، يمكن للمستخدمين إنشاء صور عالية الجودة في دقائق. تطبيق Picsart للهواتف المحمولة شائع بشكل خاص، حيث يوفر تحريرًا سهلاً أثناء التنقل، من إنشاء صور AI PNG إلى قوالب جاهزة للاستخدام على وسائل التواصل الاجتماعي.

يمكنك أيضًا الوصول إلى أكثر من 20 أداة توليدية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإلهام المجتمع عبر "Spaces"، وميزات مصممة خصيصًا للمبدعين في مختلف المجالات، من الموضة إلى العقارات.

أفضل ميزات Picsart AI

أنشئ صورًا وملفات GIF ومقاطع فيديو قصيرة باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال مطالبات نصية بسيطة

استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي بنقرة واحدة مثل إزالة الخلفية ونقل الأنماط واستبدال الكائنات

استكشف واجهة سهلة الاستخدام على الهاتف المحمول والويب - مثالية للمبتدئين

استمتع بالتحرير الجماعي ومجموعات العلامات التجارية وأدوات التعاون في الوقت الفعلي

الوصول إلى تنزيلات PNG وخطوط مخصصة ونسب عرض إلى ارتفاع متعددة

قيود Picsart AI

تتطلب بعض أدوات الذكاء الاصطناعي شراءات إضافية داخل التطبيق (مثل إنشاء الصور الرمزية)

قد تبدو الواجهة مزدحمة أو معقدة للمستخدمين الجدد على الويب

لا تزال الميزات المتقدمة متخلفة عن الأدوات الاحترافية مثل Adobe Photoshop

أسعار Picsart AI

مجاني

إضافة : 13 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Pro : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Picsart AI

G2 : 4. 5/5 (575+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Picsart AI

تقول إحدى تقييمات G2:

يعجبني أن Picsart يحتوي على العديد من القوالب وأدوات تحرير الصور التي تساعدني في إصلاح صوري وتعديلها وجعلها أكثر تميزًا. أدوات رائعة لتحرير الصور العائلية وصور وسائل التواصل الاجتماعي. الأدوات سهلة الاستخدام للغاية لتنفيذ ما تحتاجه لعملك. أستخدم Picsart طوال الوقت لصوري ولم أضطر أبدًا إلى الاتصال بخدمة العملاء لأنها سهلة الدمج في عملي، لكنني متأكد من أن خدمة العملاء ستكون رائعة نظرًا لجودة المنتج.

يعجبني أن Picsart يحتوي على العديد من القوالب وأدوات تحرير الصور التي تساعدني في إصلاح صوري وتعديلها وجعلها أكثر تميزًا. أدوات رائعة لتحرير الصور العائلية وصور وسائل التواصل الاجتماعي. الأدوات سهلة الاستخدام للغاية لتنفيذ ما تحتاجه لعملك. أستخدم Picsart طوال الوقت لصوري ولم أضطر أبدًا إلى الاتصال بخدمة العملاء لأنها سهلة الدمج في عملي، لكنني متأكد من أن خدمة العملاء ستكون رائعة نظرًا لجودة المنتج.

💡 نصيحة احترافية: هل تواجه صعوبة في تنظيم أفكار الفريق بما يتجاوز النقاط الموجزة؟ يوضح لك كيفية إنشاء لوحة أفكار للعصف الذهني كيفية استخدام اللوحات المرئية لإثارة الإبداع وتنظيم التعاون وتحويل الأفكار الفوضوية إلى خطط قابلة للتنفيذ.

📮 ClickUp Insight: يواجه نصف مستخدمينا تحديات عند اعتماد الذكاء الاصطناعي — 23% منهم غير متأكدين من أين يبدأون، و27% يشعرون أنهم بحاجة إلى مزيد من التدريب للقيام بالمهام المتقدمة. ClickUp يكسر هذا الحاجز بواجهة تشبه الدردشة وبسيطة مثل إرسال الرسائل النصية. يمكن للفرق البدء بمطالبات أساسية واكتشاف ميزات الأتمتة القوية بسلاسة — بدون تعلم صعب أو متاعب.

5. Midjourney (الأفضل للتحكم الفني والمرئيات السريالية عالية التأثير)

عبر Midjourney

بدأت Midjourney كأداة قائمة على Discord. تشتهر Midjourney بصورها المذهلة وأساليبها السريالية ولمستها الفريدة وتركيباتها السينمائية، وهي مفضلة على نطاق واسع من قبل الفنانين الرقميين والمسوقين والمبدعين الذين يسعون إلى تخطي الحدود.

يتيح لك Midjourney إنشاء صور AI PNG وفنون تصورية ومناظر طبيعية خيالية مع تحكم شديد في الأسلوب باستخدام مطالبات نصية بسيطة أو متقدمة.

توفر هذه الأداة الشهيرة الآن أيضًا تطبيق ويب مع خطط مرنة ودعم شفاف للخلفية.

أفضل ميزات Midjourney

استمتع بأفضل جودة في إنشاء الصور مع تحكم فريد في الأسلوب الفني

استخدم تنويعات الصور المتكررة والتكبير والتصغير والتحريك وتوسيع الصور

قم بتحميل الصور المرجعية لتوجيه نمط الصورة واتساق الشخصيات

اضبط شدة المطالبات والتصميم ونسبة العرض إلى الارتفاع باستخدام الإعدادات المتقدمة

انضم إلى مجتمع نشط ومعرض صور لاستكشاف الأفكار والحصول على الإلهام الفوري

قيود Midjourney

لا يوجد خطة مجانية متاحة حاليًا

وضع التخفي (إنشاء صور خاصة) متاح فقط في الخطط الأعلى مستوى

قد تبدو الواجهة معقدة للمبتدئين

أسعار Midjourney

الأساسي : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

قياسي : 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Pro : 60 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Mega: 120 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات Midjourney وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 4/5 (85+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Midjourney

تقول مراجعة Trustpilot :

واجهة المستخدم الأكثر سهولة في الاستخدام بين جميع مولدات الصور بالذكاء الاصطناعي. لا تدخل في التفاصيل (مثل Stable diffusion)؛ بل تفعل ما يحتاجه المستخدم.

واجهة المستخدم الأكثر سهولة في الاستخدام بين جميع مولدات الصور بالذكاء الاصطناعي. لا تدخل في التفاصيل (مثل Stable diffusion)؛ بل تفعل ما يحتاجه المستخدم.

💡 نصيحة احترافية: هل تشعر أن أسعار Midjourney أو خدمة الدعم محدودة؟ أفضل بدائل Midjourney ومنافسيها في مجال إنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي يسلط الضوء على 11 أداة قوية توفر مزيدًا من المرونة ودعمًا أفضل وميزات إبداعية فريدة.

6. Runway ML (الأفضل لتوليد مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي ورواية القصص بالوسائط المتعددة

عبر Runway

تعيد Runway تعريف طريقة إنشاء القصص المرئية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا للمخرجين والمصممين ومنشئي المحتوى.

من مقاطع الفيديو الموسيقية إلى الإعلانات التجارية إلى الأفلام الطويلة، تتيح نماذج Gen-3 Alpha و Act-One من Runway للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو عالية الدقة وقابلة للتحكم ببضع خطوات بسيطة.

يدعم Runway أيضًا التحرير التعاوني وتخزين الأصول والأصوات المخصصة والمزيد، كل ذلك من خلال واجهة نظيفة واحترافية.

ومن الحقائق المثيرة للإعجاب أن علامات تجارية مثل Lionsgate و Madonna تستخدمه بالفعل.

أفضل ميزات Runway

استخدم تحويل النص إلى فيديو، وتحويل الفيديو إلى فيديو، وتحويل الصور إلى فيديو بواقعية عالية

استمتع بميزات برنامج تحرير الصور المتقدمة مثل الحركة البطيئة وإزالة الخلفية وطمس الوجه

استخدم إنشاء الصوت المخصص لمزامنة الشفاه بالذكاء الاصطناعي وسير عمل تحويل النص إلى كلام

تصفح واجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام تدعم التعاون الجماعي في الوقت الفعلي

قيود Runway

منحنى تعلم حاد للمبتدئين غير المعتادين على أدوات الفيديو

يتطلب اتصالاً قويًا بالإنترنت وأجهزة حديثة

تطبق العلامات المائية والحدود الزمنية على مستخدمي الخطة المجانية

أسعار Runway

مجاني

قياسي : 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Pro : 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

غير محدود : 95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Runway

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Runway

تقول إحدى المراجعات على Product Hunt:

الأسعار مرتفعة للغاية. إذا حصلت على الاشتراك غير المحدود (Relaxed)، فإن إنشاء مقطع فيديو مدته 10 ثوانٍ يستغرق حوالي 20 دقيقة. لا يمكنك أيضًا وضع مقاطع الفيديو في قائمة الانتظار، بل عليك الانتظار حتى تنتهي واحدة تلو الأخرى تخطئ الذكاء الاصطناعي في فهم طلباتك في نصف الحالات. مما يجعلك تضيع الوقت والائتمانات. ثم هناك الرقابة المفرطة. حتى الأشخاص الذين يرتدون قمصانًا قصيرة الأكمام يعتبرون خطرين. ولا يخبرك ما هو المشكلة. وبينما تحاول معرفة ما هي المشكلة بالضبط، يتم تعليق حسابك. يقولون إنك يمكنك الطعن في هذا القرار، لكن هذا كذب. إنهم يذكرون فقط أن قرارهم نهائي، ولا يقدمون أي تفسير ويطلبون منك المغادرة. أي شيء أفضل من هذه الفوضى الباهظة الثمن.

الأسعار مرتفعة للغاية. إذا حصلت على الاشتراك غير المحدود (Relaxed)، فإن إنشاء مقطع فيديو مدته 10 ثوانٍ يستغرق حوالي 20 دقيقة. لا يمكنك أيضًا وضع مقاطع الفيديو في قائمة الانتظار، بل عليك الانتظار حتى تنتهي واحدة تلو الأخرى

تفشل الذكاء الاصطناعي في فهم طلباتك في نصف المرات. مما يجعلك تضيع الوقت والائتمانات. ثم هناك الرقابة المفرطة. حتى الأشخاص الذين يرتدون قمصانًا قصيرة الأكمام يعتبرون خطرين. ولا يخبرك أحد ما هي المشكلة. وبينما تحاول معرفة ما هي المشكلة بالضبط، يتم تعليق حسابك.

يقولون إنك يمكنك الطعن في هذا القرار، لكن هذا كذب. إنهم يذكرون فقط أن قرارهم نهائي، ولا يقدمون أي تفسير ويطلبون منك المغادرة. أي شيء أفضل من هذه الفوضى الباهظة الثمن.

✨ حقيقة ممتعة: أول أعمال فنية رقمية في العالم جاءت من نظام مضاد للطائرات تم تحويله. خلال الحرب العالمية الثانية، أعاد جون ويتني وشقيقه جيمس استخدام كمبيوتر تناظري - تم تصميمه في الأصل لاستهداف طائرات العدو - إلى آلة رسم رائدة أصبحت أساسًا للفن الرقمي الذي يتم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر.

📖 اقرأ أيضًا: أمثلة أساسية على مطالبات Midjourney للفنانين والمصممين

7. DALL·E 3 (الأفضل لتوليد صور بذكاء اصطناعي بسيطة ودقيقة عبر ChatGPT)

عبر DALL E

DALL·E 3 هو أحدث مولد صور من OpenAI، ويتمتع بنفس شعبية ChatGPT. هذا المولد للصور بالذكاء الاصطناعي مدمج بشكل عميق في ChatGPT، مما يتيح للمستخدمين تبادل الأفكار وصقل المطالبات وتحرير الصور التي تم إنشاؤها.

سواء كنت تريد مشهدًا واقعيًا أو رسمًا غريبًا، فإن DALL·E 3 يقوم بعمل رائع في تفسير الأوصاف النصية للمطالبات القصيرة والمعقدة. كما يتضمن أداة أساسية لترميم الصور تتيح لك تعديل مناطق معينة من النص إلى صورة، كل ذلك من خلال واجهة ChatGPT البديهية.

على عكس الأدوات الأخرى، تم تحسين DALL·E 3 لسهولة الاستخدام بدلاً من التحكم، لإنشاء صور سريعة ومصقولة دون الحاجة إلى تعلم معقد.

أفضل 3 ميزات لـ DALL·E 3

أنشئ صورًا تفصيلية وعالية الجودة من نصوص قصيرة أو طويلة

استفد من ميزة الترميم البسيطة المضمنة لتحرير الصور المحلية

استخدمه عبر Bing Image Creator أو مع ChatGPT Plus

استمتع بمحتوى آمن وقابل للاستخدام التجاري مع حواجز حماية مدمجة

قيود DALL·E 3

لا حاجة لتحميل الصور أو مرجع الأنماط أو دعم توسيع اللوحة

يفتقر إلى التحكم الدقيق الموجود في أدوات مثل Midjourney أو Stable Diffusion

لن يتم إنشاء شخصيات عامة أو محتوى حساس

أسعار DALL·E 3

مجاني (مع علامة مائية)

ChatGPT Plus: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات DALL·E 3

G2 : 3. 9/5 (30+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن DALL. E 3؟

تقول مراجعة Capterra:

يولد DALL-E 3 صورًا عالية التفاصيل وإبداعية ومذهلة بصريًا تتوافق بشكل وثيق مع المطالبات. إن قدرته على تفسير الأوصاف المعقدة وتوليد صور خيالية والحفاظ على اتساق جودة الصورة أمر مثير للإعجاب. يعزز التكامل مع الأدوات النصية من سهولة الاستخدام، مما يجعله في متناول المبتدئين والمحترفين على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، فإن التحسينات في الواقعية والتنوع الفني تجعله متميزًا في مختلف المشاريع الإبداعية.

يولد DALL-E 3 صورًا عالية التفاصيل وإبداعية ومذهلة بصريًا تتوافق بشكل وثيق مع المطالبات. إن قدرته على تفسير الأوصاف المعقدة وتوليد صور خيالية والحفاظ على اتساق جودة الصورة أمر مثير للإعجاب. يعزز التكامل مع الأدوات النصية من سهولة الاستخدام، مما يجعله في متناول المبتدئين والمحترفين على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، فإن التحسينات في الواقعية والتنوع الفني تجعله متميزًا في مختلف المشاريع الإبداعية.

📖 اقرأ أيضًا: بدائل Dall-E لإنشاء صور بالذكاء الاصطناعي

8. Fotor AI Image Generator (أفضل مولد صور مجاني مع مجموعة متنوعة من الأنماط)

عبر Fotor AI

تم تصميم مولد الصور بالذكاء الاصطناعي من Fotor لأي شخص يرغب في إنشاء أعمال فنية أو صور رمزية أو صور لمنتجات بأقل جهد ممكن. يدعم مولد الصور الفنية هذا أيضًا تحويل النص إلى صورة وتحويل الصورة إلى صورة، مع عشرات من خيارات الأنماط الفنية، مثل الرسوم المتحركة والرسم الزيتي والأنيمي والرسم التخطيطي والرسوم ثلاثية الأبعاد.

يتضمن Fotor أيضًا أدوات لتحسين الجودة وإزالة الخلفية واستبدال الوجوه، وكلها مدمجة في مجموعة أدوات تحرير الصور سهلة الاستخدام.

أفضل ميزات Fotor

مجاني للاستخدام مع 8 أرصدة + مكافآت يومية

استمتع بدعم تحويل النص إلى صورة وتحويل الصورة إلى صورة

استخدم العشرات من الأنماط، بما في ذلك NFTs والشعارات والأنيمي ونماذج المنتجات

استخدم أدوات تحرير الصور الأساسية (تحسين الجودة وإزالة الخلفية وما إلى ذلك)

قيود Fotor

واجهة مستخدم غير مترابطة بين الأدوات

تحكم إبداعي محدود مقارنةً ببرنامج Pro Tools

لا توجد تخصيصات متقدمة مثل مرجع الأنماط أو توسيع اللوحة

أسعار Fotor

خطة مجانية

Pro : 8.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

Pro+: 19.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتصنيفات Fotor

G2 : 4. 2/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (950+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Fotor

تقول مراجعة G2:

أفضل ما يميز التطبيق هو مجموعة الميزات التي يقدمها مجانًا أو بأسعار رخيصة. سهولة استخدامه هي ميزة إضافية تجعل هذا التطبيق أحد أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال تحرير الصور.

أفضل ما يميز التطبيق هو مجموعة الميزات التي يقدمها مجانًا أو بأسعار رخيصة. سهولة استخدامه هي ميزة إضافية تجعل هذا التطبيق أحد أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال تحرير الصور.

💡 نصيحة احترافية: تخلص من الملاحظات اللاصقة الفوضوية — توفر لك قوالب وتقنيات العصف الذهني 11 قالبًا مجانيًا ومنظمًا لمساعدة الفرق على تحويل الأفكار المتناثرة إلى خطط استراتيجية والحفاظ على سلاسة التعاون.

9. Leonardo AI (الأفضل لأصول الألعاب والتحكم في الأسلوب)

عبر Leonardo AI

صُمم Leonardo AI في الأصل لمساعدة مطوري الألعاب على إنشاء مفاهيم فنية وأصول بصرية، ثم تطور ليصبح مجموعة إبداعية كاملة.

يوفر Leonardo AI نماذج دقيقة، وإعدادات مسبقة للأسلوب، ومساعدات هندسية سريعة مثل مولد المطالبات العشوائية ومحسن المطالبات، كل ذلك ضمن واجهة نظيفة.

بينما يوفر البرنامج المجاني لمولد الصور بالذكاء الاصطناعي صورًا فريدة ونظام رموز سخي، يمكن للمستخدمين المميزين الوصول إلى أدوات التحرير بعد الإنشاء ونماذج مخصصة وخيارات إرشادية متقدمة.

أفضل ميزات Leonardo AI

استمتع بسرعة إنشاء الصور (10-20 ثانية لكل دفعة)

استفد من أدوات إنشاء المطالبات الفنية المفيدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات توجيه الأنماط

استمتع بخطة مجانية مع 150 توكن كل 8 ساعات

يدعم تصميم الشخصيات والفن المفاهيمي ونماذج المنتجات والمزيد

كن جزءًا من مجتمع Discord النشط والدعم الإبداعي القوي

قيود Leonardo AI

أدوات التحرير بعد الإنشاء محجوبة خلف حاجز الدفع

لا تشمل الخطة المجانية إنشاء صور خاصة

قد يتم تجاهل بعض التفاصيل المطلوبة لصالح "الطابع العام"

أسعار Leonardo AI

مجاني

خطة المتدرب : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

خطة Artisan : 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

خطة Maestro : 60 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Leonardo AI

G2 : 4. 5/5 (20+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Leonardo AI

تقول إحدى التقييمات على Trustpilot :

بالتأكيد، أحد أفضل أدوات الرسوم المتحركة المتاحة على مستوى المستهلك. لقد كان Leonardo عونًا كبيرًا لي وساعدني في زيادة عدد مشتركي قناتي إلى 3500 مشترك في تسعة أيام.

بالتأكيد، أحد أفضل أدوات الرسوم المتحركة المتاحة على مستوى المستهلك. لقد كان ليوناردو عونًا كبيرًا لي وساعدني في زيادة عدد مشتركي قناتي إلى 3500 مشترك في تسعة أيام.

✨ حقيقة ممتعة: أول برنامج رسم رقمي للمستخدمين العاديين — MacPaint — ظهر لأول مرة على جهاز Macintosh الأصلي من Apple في أوائل الثمانينيات. يتيح للمستخدمين رسم الرسومات وتحريرها وتصديرها قبل أن يسمع معظم الناس عن "الفن الرقمي"

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات الهندسة السريعة للذكاء الاصطناعي التوليدي

10. NightCafe (الأفضل للإبداع المجتمعي وتنوع النماذج)

عبر NightCafe

NightCafe هي واحدة من أكثر منصات الفنون المدعومة بالذكاء الاصطناعي سهولة في الوصول إليها وتركيزًا على المجتمع. تجمع هذه المنصة مجموعة واسعة من نماذج إنشاء الصور — بما في ذلك Flux و DALL·E 3 و Stable Diffusion و SDXL و Ideogram و Imagen والمزيد — تحت واجهة واحدة سهلة الاستخدام.

أكثر ما يثير الحماس هو أنه يمكنك كسب أرصدة مجانية يوميًا من خلال المشاركة في التحديات أو الإعجاب بالأعمال الفنية أو المشاركة في الدردشات.

أفضل ميزات NightCafe

الوصول إلى مجموعة واسعة من نماذج الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك DALL·E 3 و Flux و SDXL و Imagen والمزيد

انضم إلى مجتمع فني نابض بالحياة ونشط يضم تحديات وتعليقات وتعاونًا

استخدم أرصدة مجانية يومية، بالإضافة إلى خيارات الترحيل للخطط المدفوعة

استمتع بميزات فريدة مثل الإنشاء الجماعي، وضبط النماذج، وخيارات المطالبات المتقدمة

استفد من الدعم عبر الأنظمة الأساسية: الويب والأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية

قيود NightCafe

قد تبدو قيود الاعتدال والمحتوى صارمة للغاية

أدوات تحرير أو إعادة رسم محدودة مقارنة بالمنصات المخصصة للمحترفين

قد تكون التعليقات الفورية غير متسقة عبر النماذج

أسعار NightCafe

مجاني

مبتدئ في الذكاء الاصطناعي: 5.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

هواة الذكاء الاصطناعي: 9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

عشاق الذكاء الاصطناعي: 19.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

AI Artist: 49.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات NightCafe

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4. 7/5 (80+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن NightCafe

تقول إحدى التقييمات على Trustpilot:

لقد فتح NightCafé لي العديد من الأبواب، إنه مكان رائع ومجتمع رائع، وإذا كنت لا تستطيع (أو لا تريد) أن تصبح عضوًا محترفًا، فلا يزال لديك إمكانيات لا حصر لها لتطلق العنان لخيالك وتبتكر أعمالًا فنية مذهلة باستخدام الذكاء الاصطناعي. موصى به للغاية!

لقد فتح NightCafé لي العديد من الأبواب، إنه مكان رائع ومجتمع رائع، وإذا كنت لا تستطيع (أو لا تريد) أن تصبح عضوًا محترفًا، فلا يزال لديك إمكانيات لا حصر لها لتطلق العنان لخيالك وتبتكر أعمالًا فنية مذهلة باستخدام الذكاء الاصطناعي. موصى به للغاية!

📖 اقرأ أيضًا: أمثلة مذهلة على الفن الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

11. Jasper Art (الأفضل لفرق التسويق التي تحتاج إلى صور سريعة تحمل العلامة التجارية)

عبر Jasper Art

Jasper Art هي ميزة إنشاء الصور ضمن منصة Jasper الشاملة للمحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

يتيح لك مولد الصور AI PNG إنشاء صور عالية الجودة وخالية من حقوق الملكية على الفور من موجه نصي، دون الحاجة إلى تراخيص صور جاهزة أو مواجهة عقبات في التصميم.

تم دمج هذه الأداة في نظام Jasper البيئي، وهي قوية بشكل خاص لأولئك الذين يستخدمون Jasper بالفعل في كتابة النصوص الإعلانية وتخطيط الحملات أو أتمتة صوت العلامة التجارية.

بفضل أدوات تحرير الصور المدمجة (مثل إزالة الخلفية وإلغاء الاقتصاص والتحسين وإعادة التصور)، يجعل Jasper من السهل إنشاء صور مرئية رائعة ومتوافقة مع العلامة التجارية على نطاق واسع وبسرعة.

أفضل ميزات Jasper Art

استخدم إنشاء صور غير محدود متضمن في جميع الخطط

جرب أدوات بنقرة واحدة لإزالة الخلفية وتنظيف النص وترقية الجودة والمزيد

استخدم إنشاء الصور الموجهة بالأسلوب للحفاظ على هوية العلامة التجارية

استمتع بالخصوصية المدمجة: لا تُستخدم الصور لتدريب نماذج Jasper

الوصول إلى الاستخدام التجاري (مع تحذيرات حول التشابه وحقوق النشر)

قيود Jasper Art

تواجه صعوبات في تحقيق الواقعية في الوجوه وأجزاء الجسم (مثل العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي)

يتطلب اشتراكًا في Jasper (يبدأ من 39 دولارًا شهريًا)

لا تحتاج إلى تحرير متقدم أو التحكم في اللوحة مثل أدوات Midjourney أو SDXL

أسعار Jasper Art

المبدع : 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Pro: 59 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتصنيفات Jasper Art

G2 : 4. 7/5 (1,240+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (1,840+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Jasper Art

تقول مراجعة Capterra:

أحب الطريقة التي يولد بها هذا المساعد الذكي محتوى رائعًا في ثوانٍ يا صديقي. على عكس البرامج الأخرى، يساعدني في التغلب على عجز الكتابة وإنشاء محتوى أصلي، لذلك لا أضيع الوقت في التحديق في شاشة فارغة.

أحب الطريقة التي يولد بها هذا المساعد الذكي محتوى رائعًا في ثوانٍ يا صديقي. على عكس البرامج الأخرى، يساعدني في التغلب على عجز الكتابة وإنشاء محتوى أصلي، لذلك لا أضيع الوقت في التحديق في شاشة فارغة.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التصميم الجرافيكي

نتائج مثالية دائمًا مع ClickUp

أبرز جيسون إرماك، مدير العمليات في AI bees، في شهادته:

يحتوي ClickUp على أدوات لتصور عمليتك وأهدافك وما إلى ذلك. إنه قمة العمل التعاوني، وقد تم تحسينه في هذا المجال، خاصة مع إضافة عرض السبورة البيضاء.

يحتوي ClickUp على أدوات لتصور عمليتك وأهدافك وما إلى ذلك. إنه قمة العمل التعاوني، وقد تم تحسينه في هذا المجال، خاصة مع إضافة عرض السبورة البيضاء.

هذا يقول الكثير عن تجربة ClickUp. باعتباره أحد أفضل مولدات الصور بالذكاء الاصطناعي، يجعل ClickUp العملية سلسة (وممتعة أيضًا) — من تحويل نص إلى صورة PNG شفافة في ثوانٍ إلى إطلاق حملة كاملة.

هل ما زلت تتنقل بين خمس علامات تبويب لإدارة مشروع واحد فقط؟ ربما حان الوقت لترقية سير عملك باستخدام تحديث مدعوم بتقنية PNG.

سجل في ClickUp مجانًا اليوم وأنشئ تحفتك الفنية التالية باستخدام الذكاء الاصطناعي!