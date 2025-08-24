أكثر من 60 سؤالًا لاستطلاع المنتجات لجمع رؤى عملاء قابلة للتنفيذ

معظم استطلاعات الرأي حول المنتجات مملة للغاية — آلية وعامة وسهلة النسيان.

بحلول السؤال الخامس، يكون عميلك قد انتهى بالفعل.

ولكن إليك الأمر: من المرجح أن يقدم 85% من العملاء تعليقاتهم بعد تجربة جيدة، بينما يفعل 81% منهم الشيء نفسه بعد تجربة سيئة. وهذا يعني أن العملاء على استعداد لمشاركة تعليقاتهم التفصيلية بغض النظر عن النتائج. فهم لا يترددون في إبداء آرائهم، بل يحتاجون فقط إلى طريقة أفضل للتعبير عنها.

الفن الحقيقي؟ صياغة استطلاعات الرأي لأشخاص حقيقيين.

لقد جمعنا بعضًا من أفضل أسئلة استطلاعات الرأي حول المنتجات التي تبدو إنسانية وتثير ردودًا صادقة وتساعدك على تطوير منتجات أفضل.

ما هو استطلاع الرأي حول المنتج؟

استطلاع المنتج هو مجموعة من الأسئلة المصممة لجمع معلومات قيمة حول تجربة المستخدم النهائي مع منتجك. يساعد الشركات على تحديد ما ينجح وما لا ينجح وما يحتاج إلى تحسين.

سواء أرسلت استبيانًا عن المنتج بعد إطلاقه أو بعد إصداره التجريبي، فإن الهدف واحد: الاستماع والتعلم والتصرف.

وهذا يجعل استطلاعات الرأي حول المنتجات أداة رائعة للتواصل مع العملاء. فهي تفتح باب التواصل في اتجاهين، مما يتيح لك إظهار أن آراء المستخدمين مهمة حقًا.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل أدوات تعليقات العملاء

أهمية أسئلة استطلاع الرأي حول المنتجات

تعد استطلاعات المنتجات أدوات استراتيجية تتيح لعملائك التعبير عن آرائهم، مما يساعدك على الحصول على التعليقات في مختلف مراحل الرحلة. هذه الأسئلة هي اللغة التي يستخدمها عملاؤك لإخبارك بما يهمهم.

عند استخدامها بشكل صحيح، تقيس أسئلة استطلاع الرأي حول المنتجات مستوى رضا العملاء بشكل عام. فهي تتيح لك معرفة ما يقدره العملاء في منتجك وما لا يعجبهم فيه.

وعلى نفس المنوال، تساعد هذه الأسئلة في تطوير المنتجات. فهي تساعد الفرق على تحديد الميزات وترتيبها حسب أولويتها بناءً على ما يريده المستخدمون حقًا. وهذا يتيح لهم اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال التحقق من صحة الافتراضات باستخدام بيانات العملاء الحقيقية. وهذا مجرد غيض من فيض.

أدخل أسئلة استطلاع المنتج المناسبة في برنامج ملاحظات المنتج، وستتمكن من تحليل الاتجاهات وتتبع الآراء وقياس رضا العملاء وتحويل الردود إلى رؤى قابلة للتنفيذ. كل شيء يعتمد على نوع أسئلة استطلاع المنتج التي تطرحها!

🧠 حقيقة ممتعة: يقرر معظم المشاركين في الاستطلاعات ما إذا كانوا سيكملون الاستطلاع أم لا خلال الأسئلة الثلاثة الأولى!

أنواع أسئلة استطلاع المنتجات التي يجب طرحها

بالحديث عن نوع الأسئلة التي تطرحها، دعنا نلقي نظرة على الأنواع المختلفة من أسئلة استطلاعات الرأي حول المنتجات.

أسئلة مفتوحة

تتيح الأسئلة المفتوحة للمستخدمين مشاركة أفكارهم دون أن تكون مقيدة بخيارات محددة مسبقًا، مما يجعلها أصعب في القياس الكمي. ومع ذلك، فهي توفر بيانات نوعية غنية يمكن أن تشكل اتجاه المنتج.

تعد أسئلة استطلاع المنتجات هذه مثالية لاستكشاف توقعات العملاء ودوافعهم ومشاعرهم وراء تجربة المستخدم. غالبًا ما تكشف عن رؤى قيمة لم تكن تتوقعها، مما يجعلها مثالية لجمع تعليقات أو سياق أعمق.

أسئلة مغلقة

تقدم الأسئلة المغلقة مجموعة ثابتة من الخيارات للمستخدمين للاختيار من بينها. فكر في إجابات نعم/لا، أو مقاييس التقييم، أو الخيارات المتعددة. فهي أسرع في الرد عليها، وأسهل في تحليلها، وتساعد في تحديد الاتجاهات.

هذه الميزات تجعلها جزءًا لا يتجزأ من أي نظام لإدارة التعليقات. تساعد رؤاها الواضحة في اتخاذ قرارات سريعة، مما يجعلها مفيدة في التحقق من صحة الفرضيات أو تتبع المقاييس الرئيسية بمرور الوقت.

💡 نصيحة احترافية: ابدأ دائمًا بالأسئلة الأسهل لتجهيز المستجيب قبل الخوض في التفاصيل.

أسئلة متعددة الخيارات

تتيح الأسئلة متعددة الخيارات للمشاركين اختيار إجابة واحدة أو أكثر من الإجابات المحددة مسبقًا؛ وبالتالي، فهي أكثر مرونة من الأسئلة التي تتطلب إجابة بنعم أو لا. تعد أسئلة استطلاع المنتجات هذه رائعة لجمع البيانات المنظمة وفهم تفضيلات المستخدمين وسلوكياتهم ومتطلباتهم.

استخدمها لتحديد الميزات التي يقدرها العملاء أكثر أو المشكلات التي يحاولون حلها باستخدام منتجك. على عكس الأسئلة المفتوحة، فهي أسهل في التحليل وأقل غموضًا وأكثر موثوقية.

📝 أمثلة:

ما هي الميزات التي تستخدمها أكثر؟☐ تتبع المهام ☐ تسجيل الوقت ☐ لوحات المعلومات ☐ الدعم

لماذا اخترت منتجنا؟☐ السعر ☐ الميزات ☐ العلامة التجارية ☐ الدعم

أسئلة مقياس ليكرت

تطلب أسئلة مقياس ليكرت من المستخدمين تقييم مستوى موافقتهم على عبارة ما على مقياس يتراوح من "أوافق بشدة" إلى "أختلف بشدة". وهذا يجعلها مفيدة في قياس مواقف المستخدمين ورضا العملاء وتصوراتهم بشكل أكثر دقة.

استخدمها لاكتشاف الدوافع العاطفية والتدرجات في مشاعر المستخدمين. مقياس ليكرت هو أداة لقياس ثقة المستخدمين في سهولة استخدام المنتج أو فائدة ميزاته.

📝 أمثلة:

هذه الميزة توفر لي الوقت. → أوافق بشدة → لا أوافق بشدة

كان التسجيل سهلاً. → أوافق بشدة → لا أوافق بشدة

أسئلة Net Promoter Score (NPS)

تقيس أسئلة NPS مدى احتمالية توصية المستخدم بمنتجك للآخرين. وهي تجمع المدخلات على مقياس من 0 إلى 10 وتعد مؤشرًا قويًا على ولاء العملاء وتصورهم للعلامة التجارية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تقسيم العملاء الحاليين إلى مروجين ومحايدين ومنتقدين. وهذا يسهل تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وقياس الرضا على المدى الطويل. تعتبر التعليقات القيمة التي يتم تلقيها ردًا على أسئلة NPS معيارًا لقياس صحة المنتج بشكل عام.

📝 أمثلة:

ما مدى احتمالية أن توصي بنا؟→ مقياس: 0–10

هل ستستمر في استخدامنا خلال 6 أشهر؟→ مقياس: 0–10

أسئلة مقياس التقييم

هذه هي أسئلة الاستطلاع التي يجب طرحها بعد التفاعل أو إصدار ميزة ما. تتيح هذه الأسئلة للعميل تقييم التجربة أو الميزة على مقياس رقمي من 1 إلى 5 أو من 1 إلى 10. وهذا يساعد على جمع تعليقات قيّمة بسرعة.

تعد أسئلة استطلاع المنتجات هذه فعالة بشكل خاص في قياس سهولة الاستخدام ورضا العملاء عن الميزات والجاذبية البصرية وسهولة الوصول ورضا العملاء وغير ذلك الكثير. يوفر مقياس التقييم رؤى قابلة للقياس مع الحفاظ على سرعة إكمال الاستطلاع.

📝 أمثلة:

قيم لوحة التحكم الجديدة:→ 1 (سيئ) – 10 (ممتاز)

دعم سرعة الرضا:→ 1 (منخفض) – 5 (عالي)

أسئلة ديموغرافية أو تتعلق بالتجزئة

تساعدك الأسئلة الديموغرافية أو أسئلة التجزئة على فهم جمهورك المستهدف. إذا كنت ترغب في فهم العمر والوظيفة والقطاع وحجم الشركة وغيرها من التفاصيل الديموغرافية، فهذه هي الأسئلة التي يجب طرحها في الاستطلاع.

كما يتيح لك تقسيم الردود للحصول على رؤى أعمق واتخاذ إجراءات موجهة. تساعد أسئلة استطلاع المنتجات هذه على تخصيص تحسينات المنتجات ومواءمة الميزات مع متطلبات الجمهور المستهدف المحدد.

📝 أمثلة:

دورك: مدير مشروع / مطور / مدير تنفيذي / غير ذلك

حجم الفريق: 1–10 / 11–50 / 51+

أسئلة سلوكية أو قائمة على الاستخدام

تستكشف أسئلة استطلاع الرأي حول المنتجات القائمة على السلوك أو الاستخدام كيفية تفاعل المستخدمين مع منتجك. تساعدك هذه الأسئلة في الحصول على رؤى قيّمة حول أمور مثل تكرار الاستخدام أو الميزات المفضلة أو سير العمل.

استخدمها لكشف الأنماط ونقاط الضعف التي لا يمكن للتحليلات البسيطة تفسيرها بالكامل. تساعدك هذه الأسئلة على فهم التأثير، مثل العوامل التي تدفع المستخدمين إلى اعتماد المنتج أو الأماكن التي يحدث فيها التخلي عنه.

📝 أمثلة:

كم مرة تستخدم المنتج؟ يوميًا / أسبوعيًا / نادرًا

هل تخلّيت عن مهام بسبب تعقيدها؟ نعم / لا

💡 نصيحة احترافية: استفد من بيانات سلوك المستهلكين (مثل النقرات والوقت الذي يقضونه على الصفحة) لتحديد أسئلة الاستطلاع التي يجب طرحها بعد ذلك.

أسئلة متابعة

كما يشير الاسم، تظهر الأسئلة التكميلية بناءً على إجابات المستجيبين. اطرح أسئلة استطلاع المنتج هذه لتخصيص الاستطلاع وجعله أكثر ملاءمة.

يتيح لك تطبيق المنطق الشرطي على أسئلة استطلاع المنتج التعمق أكثر دون إرباك المشاركين. إنها أداة فعالة لكشف الردود أو التقييمات أو الآراء الكامنة.

📝 أمثلة:

[إذا قام المستخدم بتقييم ميزة ما بدرجة منخفضة] → ما الذي لم يلبي توقعاتك؟

[إذا قال المستخدم أنه لن يوصي بك] → ما الذي قد يغير رأيك؟

[إذا ألغى المستخدم] → ما الذي كان ناقصًا في تجربتك؟

أكثر من 60 سؤالًا لاستطلاع الرأي حول المنتجات تحفز على تقديم تعليقات حقيقية

يساعد طرح أسئلة استطلاع المنتج الصحيحة في الكشف عن رؤى قيّمة يمكنك الاستفادة منها. ومع ذلك، فإن السياق هو كل شيء. يجب أن تتوافق الأسئلة التي تطرحها مع المرحلة التي يمر بها منتجك، والجمهور الذي تخاطبه، ونوع القرار الذي تحاول اتخاذه.

على سبيل المثال، يمكن أن تمنع أسئلة استطلاع ما بعد الاجتماع من فقدان العملاء المحتملين، ويمكن أن تحول أسئلة استطلاع رضا العملاء المستخدمين لمرة واحدة إلى مشترين متكررين. كل هذا يتلخص في لعب أوراقك بشكل صحيح.

لمساعدتك في ذلك، قمنا بتجميع بعض أمثلة أسئلة استطلاعات المنتجات عبر فئات مواضيعية وحالات استخدام مختلفة. استخدمها لبدء حوار هادف حول بناء منتجات أفضل وتحسين تجربة المستخدم واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

أسئلة عن منتج أو ميزة جديدة

تعد تعليقات العملاء بمثابة شبكة أمان عند إطلاق منتج أو ميزة جديدة.

تساعد تعليقات المستخدمين على المنتج في التحقق مما إذا كنت تحل المشكلة الصحيحة، وما إذا كان المستخدمون قد فهموا منتجك، وما إذا كان منتجك يقدم قيمة مضافة. هذه طريقة رائعة لاختبار المياه قبل مضاعفة الجهود في التطوير.

ما مدى وضوح هدف هذا المنتج؟

ما كان انطباعك الأول بعد تجربة المنتج/الميزة الجديدة؟

ما هي البدائل التي فكرت فيها قبل اختيار هذا المنتج؟

ما المشكلة التي كنت تأمل في حلها باستخدام هذا المنتج/هذه الميزة؟

هل هذا المنتج/الميزة يحل مشكلتك بشكل أفضل من الحل السابق؟

ما الشيء الوحيد الذي تتمنى أن يكون مختلفًا في هذا المنتج؟

هل فاجأك أي شيء في المنتج/الميزة الجديدة؟

ما الذي يجعل هذا المنتج لا غنى عنه بالنسبة لك؟

أسئلة حول التعليقات على المنتجات الحالية

في حين أن الأسئلة المذكورة أعلاه قد تكون مفيدة أثناء إجراء أبحاث السوق، فإن الأسئلة التالية مهمة للغاية بمجرد طرح منتجك في السوق.

تعمل تعليقات العملاء على المنتجات بمثابة بوصلة ترشدك إلى تحسين قابلية الاستخدام وتقليل الاحتكاك وتحديد أولويات التحديثات. كما تساعد في قياس مشاعر العملاء والحفاظ على ملاءمة المنتج للسوق.

على مقياس من 1 إلى 10، ما مدى رضاك عن المنتج؟

ما الذي يعجبك أكثر في هذا المنتج؟

ما أكثر ما يزعجك أثناء استخدام هذا المنتج؟

هل لاحظت أي أخطاء أو مشكلات أثناء استخدام المنتج؟

كيف تحسن المنتج بمرور الوقت؟

هل تجد أي ميزات مربكة أو غير ضرورية؟

ما الذي يجعلك تعود إلى المنتج؟

إذا كان لديك عصا سحرية، ما هو الشيء الوحيد الذي ستحسنه؟

➡️ اقرأ المزيد: نماذج استبيانات مجانية وأمثلة

أسئلة لقياس تجربة المستخدم

لا يقتصر نجاح المنتج على قدرته على حل مشكلة ما. بل يعتمد أيضًا على تجربة المستخدم (UX).

تكشف تعليقات تجربة المستخدم عن مشكلات الاستخدام والعوائق العاطفية التي لا تستطيع التحليلات اكتشافها. استخدم استطلاعات المنتجات هذه لتحسين سير العمل وتقليل معدلات التخلي عن المنتج وجعل المستخدمين يحبون منتجك.

على مقياس من 1 إلى 5، ما مدى سهولة إنجاز مهمتك اليوم؟

هل واجهت صعوبة أثناء التنقل في الواجهة؟ (نعم/لا)

المنتج جذاب من الناحية البصرية. أوافق بشدة، أوافق، محايد، لا أوافق، لا أوافق بشدة

على مقياس من 1 إلى 10، ما مدى سلاسة تجربتك؟

ما الذي يجعل استخدام هذا المنتج أكثر متعة؟

هل شعرت بأي إحباط أو بطء أثناء تجربتك؟

ما مدى ثقتك أثناء استخدام هذا المنتج؟

أسئلة لجمع طلبات الميزات

في بعض الأحيان، توفر آراء المستخدمين معلومات أكثر من أبحاث السوق.

تؤثر أسئلة استطلاع المنتجات التي تستقصي طلبات الميزات على خرائط طريق المنتجات، وتحدد أولويات الميزات، وتجمع الابتكارات من الجمهور، وتمنع الهدر. كما أنها تمنح شعوراً بالملكية، مما يحسن رضا العملاء وولائهم.

هل هناك ميزة تود أن يتضمنها هذا المنتج؟

كيف يمكننا جعل هذا المنتج أكثر قيمة/فائدة؟

إذا كان بإمكانك تصميم ميزة جديدة، فماذا ستكون؟

ما الذي ترى أنه ينقص المنتج اليوم؟

هل شاهدت ميزة في أداة أخرى وترغب في أن نوفرها لك؟

ما هي الميزة الحالية التي ترغب في تحسينها أو توسيعها؟

➡️ اقرأ المزيد: كيفية إجراء أبحاث المستخدمين

أسئلة لقياس رضا العملاء

يرغب كل مدير منتجات في تصميم منتج يجذب العملاء المخلصين. ولتحقيق ذلك، يجب طرح أسئلة استطلاع حول المنتجات تساعد على متابعة مستوى رضا العملاء.

تحتاج إلى معرفة رأي المستخدمين في منتجك وعلامتك التجارية ودعمك. تساعد هذه التعليقات في قياس معدل الاحتفاظ بالعملاء وتوقع معدل تركهم وتحديد أفضل عملائك.

على مقياس من 1 إلى 10، ما مدى احتمالية أن توصي بنا إلى صديق أو زميل؟

كيف تقيم القيمة مقابل المال؟

هل تشعر أن المنتج يلبي توقعاتك؟

هل تخطط لتجديد اشتراكك؟

ما الذي يجعلك توصي بمنتجنا؟

كيف يسهل هذا المنتج حياتك؟

أسئلة للحصول على تعليقات بعد الشراء أو التسجيل

تحدد مستويات تفاعل المستخدمين في المراحل المبكرة من استخدام المنتج مدى اعتمادهم عليه على المدى الطويل. وهذا يجعل مرحلة ما بعد الشراء والتأهيل لحين بدء الاستخدام لحظة حاسمة في ترجيح كفة الميزان لصالحك. ولتسريع عملية التنشيط، يتمثل الهدف في القضاء على العقبات وتسريع لحظات الإدراك.

ما هو هدفك الأساسي من استخدام هذا المنتج؟

هل وجدت سهولة في البدء بعد التسجيل؟

كيف تقيم عملية التسجيل حتى الآن؟

هل واجهت أي مشكلة أو إحباط أثناء الإعداد؟

هل كانت خطوات البدء واضحة بعد التسجيل؟

كيف يمكننا تحسين تجربتك في الأسبوع الأول؟

أسئلة للمستخدمين غير النشطين أو الذين توقفوا عن استخدام الخدمة

تبدأ إعادة جذب المستخدمين غير النشطين أو الذين تركوا الخدمة بفهم أسباب مغادرتهم في المقام الأول.

تستكشف هذه الأسئلة التوقعات غير المحققة والميزات المفقودة والأسباب الخارجية التي دفعت المستخدمين إلى التوقف عن استخدام منتجك. وهي تخدم غرضين: تشخيص فقدان العملاء واستعادة المستخدمين.

ما الذي جعلك تتوقف عن استخدام المنتج؟

ما الذي كان ناقصًا وجعلك تغادر؟

كيف يمكننا تحسين منتجاتنا؟

هل تفكر في العودة في المستقبل؟

هل هناك أداة أو خدمة أخرى تناسب احتياجاتك بشكل أفضل؟

هل كانت توقعاتك مختلفة عن التجربة الفعلية؟

🔍 هل تعلم؟ فقط 1 من كل 26 عميل غير راضٍ يشتكي، بينما يغادر الباقون.

أسئلة لفهم سلوك المستخدم واتخاذ القرار

تستكشف هذه الأسئلة كيف عثر المستخدمون عليك، وما الذي يحفزهم على التصرف، وكيف يتفاعلون مع منتجك — بما يتجاوز ما يمكن أن تخبرك به التحليلات وحدها.

كيف سمعت عن هذا المنتج؟

ما العوامل التي أثرت على قرارك بتجربة المنتج؟

كم مرة تستخدم المنتج؟

هل هناك ميزات اكتشفتها مؤخرًا وتمنيت لو كنت تعرفها من قبل؟

ما مدى سهولة العثور على الميزات التي تحتاجها؟

ما مقدار الجهد الذي بذلته لإنجاز مهمتك اليوم؟

هل اتصلت بالدعم الفني؟ إذا كانت الإجابة نعم، كيف تقيم تجربتك؟

💡 نصيحة للمحترفين: استخدم هذه التعليقات لتحسين عمليات التسجيل، وإبراز الميزات المخفية، وتحسين رسائل المنتج.

أفضل الممارسات لإنشاء استطلاعات فعالة حول المنتجات

يتطلب إعداد استبيان فعال عن المنتجات أكثر من مجرد قائمة أسئلة.

إنها فن يستكشف نفسية العملاء من خلال جذب انتباههم والحصول على مدخلات قابلة للتنفيذ.

فيما يلي بعض أفضل الممارسات التي يمكنك اتباعها:

حدد الأهداف قبل صياغة الاستطلاع بحيث ترتبط أسئلة استطلاع المنتج بالهدف المحدد جيدًا

أتمتة عملية إرسال نماذج التعليقات باستخدام أدوات أتمتة النماذج حتى تتمكن من توسيع نطاق جمع التعليقات بسهولة

حافظ على تركيز أسئلة استطلاع المنتج على فكرة واحدة في أي وقت لتجنب الالتباس والإجابات المشوهة

استخدم لغة بسيطة وخالية من المصطلحات الفنية لتعكس طريقة كلام عملائك وتفكيرهم

أدخل جميع ردود الاستطلاع في أداة لوحة المعلومات لتصور المقاييس الرئيسية مثل درجة رضا العملاء، والاستجابة بشكل أسرع

اختبر استطلاعات الرأي حول منتجاتك داخليًا قبل مشاركتها على نطاق واسع لاكتشاف أي أخطاء أو صياغة غير واضحة أو مشكلات أخرى

قدم حوافز في شكل خصومات، ووصول مبكر، ومحتوى حصري، وما إلى ذلك، لتعزيز المشاركة

أرسل رسائل شكر تلقائية وتابع التعليقات لتعزيز الثقة وتحسين الاحتفاظ بالعملاء

حلل تعليقات العملاء واتخذ إجراءات بناءً على الملاحظات ذات التأثير الكبير لتحسين خطة تطوير المنتج

🔍 هل تعلم؟ حتى حافز بقيمة 5 دولارات يمكن أن يزيد معدلات الاستجابة بنسبة 30%!

كيف يساعد ClickUp في إدارة استطلاعات الرأي حول المنتجات

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يجعل استطلاعات الرأي حول المنتجات أسهل في الإدارة، بدءًا من إنشاء النماذج وحتى اتخاذ الإجراءات بناءً على الردود. وإليك كيفية ذلك:

أنشئ نماذج تعليقات ذكية ومخصصة باستخدام ClickUp Forms

قدم نماذج قابلة للتخصيص، وأتمتة سير العمل، ومركز جمع البيانات باستخدام Clickup Forms

باستخدام نماذج ClickUp، يمكنك إنشاء نماذج مخصصة عملية وذات مظهر يتوافق مع العلامة التجارية. استخدم واجهة السحب والإفلات البديهية لإنشاء استطلاعات مذهلة عن المنتجات تتوافق مع العلامة التجارية ببضع نقرات فقط. يمكنك حتى إعداد منطق شرطي وأتمتة سير العمل دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

🎥 شاهد وتعلم: أنشئ نماذج تعليقات بسهولة في ClickUp هل تريد أن تجعل عملية جمع التعليقات على المنتجات سهلة وبديهية؟ شاهد هذا العرض السريع من ClickUp لتتعرف بالضبط على كيفية إعداد نماذج الاستبيان 📝 التي توجه التعليقات مباشرة إلى سير عملك. إنه دليل عملي مليء بأفضل الممارسات، وستتعلم كيفية تحويل الردود الأولية إلى إجراءات مبسطة في وقت قصير 🚀. ▶️ شاهد الفيديو:

سواء كنت تجمع معلومات حول ميزة جديدة أو تجري فحصًا بعد الإطلاق مع المستخدمين الأوائل، فإن ClickUp Forms تقربك من المدخلات الضرورية. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان إنشاء نموذج من البداية يبدو أمرًا صعبًا، فيمكنك دائمًا استخدام قوالب نماذج التعليقات التي تم إنشاؤها بشكل احترافي للبدء!

أتمتة تتبع المهام والإجراءات من التعليقات

تتيح لك ClickUp Automations إعداد أتمتة النماذج لتشغيل سير العمل عندما يرسل المستجيب نموذجًا. وهذا يجعل التعليقات قابلة للتنفيذ وفورية، وهي مزيج ناجح.

استخدم ClickUp Automations لإعداد سير عمل لجميع نماذج التعليقات الخاصة باستطلاعات الرأي حول المنتجات

كبداية، يمكنك تجميع جميع النتائج في ClickUp Docs. يمكن لمدير المنتج بعد ذلك إشراك الفرق ذات الصلة لمراجعة التعليقات الواردة. يمكنهم أيضًا استخدام ClickUp Docs لإنشاء وثائق مشتركة من نتائج استطلاعات المنتج.

📮 ClickUp Insight: يعتمد ما يقرب من 88% من المشاركين في استطلاعنا الآن على أدوات الذكاء الاصطناعي لتبسيط المهام الشخصية وتسريعها. هل ترغب في تحقيق نفس الفوائد في العمل؟ ClickUp هنا لمساعدتك! يمكن لـ ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في ClickUp ، مساعدتك على تحسين الإنتاجية بنسبة 30% من خلال تقليل عدد الاجتماعات وتوفير ملخصات سريعة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ومهام آلية.

لخص التعليقات واتخذ الإجراءات اللازمة باستخدام ClickUp Brain

بعد ذلك، يمكنهم وضع علامات في ClickUp Brain. يساعد ذلك في جانبين رئيسيين: تلخيص الأفكار الرئيسية، واستخراج المدخلات القابلة للتنفيذ، وإنشاء المهام تلقائيًا بناءً على عناصر العمل.

تسهل هذه الإجراءات الفورية التي لا تتطلب مراقبة يدوية العمل على استطلاعات رضا العملاء.

يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Brain لتوليد رؤى قابلة للتنفيذ من التعليقات.

يساعدك ClickUp Brain على استخلاص الأفكار من التعليقات وإنشاء عناصر عمل

💬 ClickUp Brain Max Insight لا ترغب في كتابة ملاحظات أو ملخصات الاستطلاع؟ مع Talk-to-Text في ClickUp Brain Max ، يمكنك التحدث فقط وترك الذكاء الاصطناعي يسجل كل شيء على الفور. 🧠🎙️ سواء كنت تراجع التعليقات أو تخطط للخطوات التالية أو تسجل مقابلات المستخدمين، فإن Brain Max يحول صوتك إلى رؤى قابلة للتنفيذ - بدون استخدام اليدين وبسرعة البرق. 👉 جربها وتحدث عن رأيك في المنتج!

تصور اتجاهات التعليقات في الوقت الفعلي باستخدام لوحات المعلومات

تتيح لوحات معلومات ClickUp للفرق تصور اتجاهات التعليقات وتتبع المقاييس دون الحاجة إلى تبديل الأدوات أو الاعتماد على منصات خارجية. أنشئ أدوات مصغرة لتتبع شكاوى المستخدمين المتكررة ونتائج NPS وطلبات الميزات وما إلى ذلك، وقم بمراقبة كل شيء في الوقت الفعلي.

تتبع التعليقات باستخدام لوحات معلومات ClickUp والتقارير

يمكنك تخصيص لوحة المعلومات لعرض طرق عرض مختلفة لمديري المنتجات وفرق التصميم والمديرين التنفيذيين وغيرهم. وهذا يجعل البيانات ذات الصلة متاحة لأصحاب المصلحة المعنيين بالصيغة التي يفضلونها!

إليك ما قاله ماناسوي دويفيدي، محلل تطوير الأعمال في Cedcoss Technologies Pvt. Ltd. ، عن لوحات معلومات ClickUp:

تم تحسين رؤية لوحة المعلومات في عرض تحليل المنتج، مما يوفر الكثير من الوقت.

اجمع تعليقات قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp

لا تقتصر استطلاعات الرأي الجيدة حول المنتجات على طرح أسئلة توجيهية فحسب. بل إنها تكشف عن إجابات تساعد على تحسين المنتجات وتقوية الفرق وتحسين رضا المستخدمين. من فهم ما يريده المستخدمون إلى معرفة ما ينجح وما لا ينجح، فإن طرح الأسئلة الصحيحة في استطلاعات الرأي حول المنتجات يحدد مستقبل منتجك.

لقد تناولنا الأسباب الكامنة وراء أسئلة استطلاعات الرأي المقنعة حول المنتجات وكيفية صياغتها. كما استكشفنا أمثلة واقعية لأسئلة استطلاعات الرأي حول المنتجات وأفضل الممارسات لتحسين نهجك. الآن، ما عليك سوى تطبيق ما تعلمته.

لحسن الحظ، يمكن لأدوات مثل ClickUp مساعدتك في تحقيق أهدافك. هل أنت مستعد لتأمين حلقة ملاحظات المنتج؟ إذاً، اشترك في ClickUp وابدأ في توليد رؤى!