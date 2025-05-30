الذكاء الاصطناعي التوليدي في المشتريات: حالات استخدام وأمثلة

أنت تعمل في مجال المشتريات. فلماذا لا تزال تلاحق الموافقات وتحدّث جداول البيانات وتبحث عن معلومات الموردين في صناديق البريد الإلكتروني؟

بينما أنت عالق في التفاصيل، فإن منافسيك يتخذون قرارات أسرع بشأن التوريد باستخدام بيانات أنظف ورؤى أكثر دقة.

خصص ما يقرب من ربع قادة الأعمال 40٪ أو أكثر من ميزانياتهم المخصصة للذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي التوليدي.

كل ساعة تضيع في الأعمال الروتينية اليدوية هي وقت يمكنك قضاؤه في تحقيق وفورات استراتيجية وابتكار موردين.

تغير الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال المشتريات قواعد اللعبة. فهو يعمل على دمج البيانات المعزولة، وكشف المخاطر والفرص، واقتراح الخطوات التالية في ثوانٍ معدودة.

في هذا الدليل، سنوضح كيف يتناسب الذكاء الاصطناعي مع عملية المشتريات لديك. بدءًا من اكتشاف الموردين ومراجعة العقود وحتى تحليل الإنفاق والتوريد الاستراتيجي، سنغطي حالات الاستخدام الواقعية والأدوات والتحديات الرئيسية التي يجب الانتباه إليها.

⭐️ نموذج مميز يساعدك نموذج المشتريات من ClickUp على تتبع وإدارة عملية سلسلة التوريد من البداية إلى النهاية. بفضل أدوات إدارة المهام، مثل وضع العلامات والمهام الفرعية المتداخلة والحالات المخصصة وتسميات الأولوية، يعد هذا النموذج مثاليًا للفرق التي تسعى إلى تحسين عمليات المشتريات وتوسيع نطاقها بفعالية. احصل على نموذج مجاني

ما هو الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال المشتريات؟

يشير الذكاء الاصطناعي التوليدي في المشتريات إلى استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل نماذج اللغة الكبيرة (LLM) لتبسيط عمليات المشتريات المعقدة وتحسينها وأتمتتها. على عكس الأنظمة التقليدية القائمة على القواعد، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي في المشتريات فهم السياق وإنشاء المحتوى وتوليف البيانات عبر الأنظمة، مما يتيح لك العمل بشكل أسرع.

في مؤسسة المشتريات، يقلل الذكاء الاصطناعي التوليدي من الوقت الذي قد تقضيه في المهام المتكررة في إدارة سلسلة التوريد. على سبيل المثال، يمكن أتمتة صياغة طلبات تقديم العروض (RFP) وإعادة كتابة بنود العقود أو كتابة رسائل البريد الإلكتروني للموردين.

علاوة على ذلك، فإن دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في سير عمل المشتريات وأنظمة سلسلة التوريد يعني:

اكتشاف مخاطر الموردين قبل أن تتفاقم

تحسين جودة البيانات عبر المنصات

اكتشف وفورات كبيرة في التكاليف من خلال تقليل ساعات العمل المخصصة للوثائق المتكررة وتقصير دورات المشتريات

الاستفادة من التحليلات المتقدمة لاستخلاص الرؤى من أداء الموردين، وتلخيص مجموعات البيانات الكبيرة، وتحديد الانحرافات عن المعايير المرجعية السابقة

📮 ClickUp Insight: 21% من المشاركين في الاستطلاع يرغبون في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق التميز المهني من خلال تطبيقه في الاجتماعات والبريد الإلكتروني والمشاريع. على الرغم من أن معظم تطبيقات البريد الإلكتروني ومنصات إدارة المشاريع تتضمن الذكاء الاصطناعي كميزة، إلا أنه قد لا يكون سلسًا بما يكفي لتوحيد سير العمل عبر الأدوات المختلفة. لكننا تمكنا من حل اللغز في ClickUp! بفضل ميزات إدارة الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp، يمكنك بسهولة إنشاء بنود جدول الأعمال وتدوين الملاحظات من الاجتماعات وإنشاء المهام وتعيينها من ملاحظات الاجتماعات ونسخ التسجيلات والمزيد — باستخدام AI Notetaker و ClickUp Brain. وفر ما يصل إلى 8 ساعات من الاجتماعات أسبوعيًا، تمامًا مثل عملائنا في Stanley Security!

التطبيقات الرئيسية للذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال المشتريات

تقوم الذكاء الاصطناعي التوليدي بتغيير طريقة عمل فرق المشتريات. فيما يلي المجالات الرئيسية التي يظهر فيها تأثيره بشكل أكثر وضوحًا.

إنشاء المستندات تلقائيًا

يعد إنشاء مستندات المشتريات عملاً متكرراً. يجب أن تكون كل مستند، سواء كان طلب تقديم عرض (RFP) أو طلب عرض أسعار (RFQ) أو نموذج تسجيل الموردين، دقيقاً ومتوافقاً مع السياسات ومصمماً خصيصاً للسياق.

ستقضي ساعات في نسخ القوالب القديمة والبحث عن البنود والتحقق من الامتثال.

🎯 قيمة الذكاء الاصطناعي التوليدي: يستخدم نماذج لغوية للتعرف على الأنماط في المحتوى الحالي، مثل الهيكل واللهجة ولغة الامتثال، ويطبقها على المستندات الجديدة. يفهم نوع المستند الذي تقوم بإنشائه ويتكيف وفقًا لذلك. ClickUp Brain مثالي لهذه الأنواع من المهام:

فيما يلي ثلاثة أنواع من عقود المشتريات التي يجب أن تعرفها: عقود بسعر ثابت: لمشروع ذي نطاق محدد جيدًا

عقود قابلة لاسترداد التكاليف: للمشاريع ذات النطاقات غير المؤكدة، حيث يسدد المشتري للبائع التكاليف المسموح بها بالإضافة إلى رسوم

عقود الوقت والمواد: للمشاريع التي لا يكون نطاقها محددًا بوضوح، حيث يتم الجمع بين عقود السعر الثابت وعقود استرداد التكاليف

الإدارة الذكية لمخاطر الموردين

تتبع مخاطر الموردين يدويًا عملية بطيئة وتفاعلية. فأنت تعتمد على تقارير قديمة وجداول بيانات متفرقة أو تعليقات مجزأة من مختلف الأطراف المعنية الداخلية. وبحلول الوقت الذي يكتشف فيه مدير المشتريات المشكلة، تكون قد أثرت بالفعل على الجداول الزمنية أو الجودة أو التكلفة.

🎯 قيمة الذكاء الاصطناعي التوليدي: يقوم بتحليل البيانات عبر الأنظمة — بطاقات تقييم الموردين، وسجل العقود، وجداول التسليم، وتذاكر الدعم. ويكشف عن الإشارات المبكرة لمخاطر الموردين، مثل تأخير الشحنات، وتقلب الأسعار، أو انخفاض الجودة، ويقترح الخطوات التالية بشكل استباقي.

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تحليل الإنفاق والتحسين

تجلس فرق المشتريات لديك على كنز دفين من بيانات الإنفاق. ولكن بدون الأدوات المناسبة، تظل هذه الرؤى مدفونة. عندما تتعامل مع أنظمة غير متصلة، تواجه مشكلة التقارير القديمة. وهذا يعني أنك لا تملك صورة واضحة عن الإنفاق في عمليات المشتريات.

🎯 قيمة الذكاء الاصطناعي التوليدي: يستخرج البيانات من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ومنصات المشتريات وأنظمة إدارة الموردين وغيرها من أنظمة الأعمال في المراحل الأولية والنهائية. ثم يمكنك تصنيفها وتحليلها في الوقت الفعلي. تحصل على رؤية فورية للاتجاهات والإنفاق غير المتوقع وفرص التوفير.

إثراء البيانات وتنقيتها

في معظم أنظمة المشتريات، تكون بيانات الموردين إما غير كاملة أو قديمة. على سبيل المثال، قد يكون لديك نفس المورد مدرجًا تحت أسماء متعددة، أو تفاصيل ضريبية ناقصة، أو معلومات اتصال غير متطابقة عبر الأنظمة.

تؤدي هذه الأخطاء إلى حدوث أخطاء في التقارير ومخاطر عدم الامتثال، بل وحتى إضاعة الوقت في إصلاح البيانات يدويًا قبل التوريد أو التدقيق.

🎯 قيمة الذكاء الاصطناعي التوليدي: يحدد ويصحح الثغرات في البيانات من خلال التعرف على الأنماط عبر المدخلات الفوضوية. يمكنك ملء المعلومات الناقصة تلقائيًا وتوحيد الإدخالات ودمج التكرارات وحتى إثراء ملفات تعريف الموردين باستخدام مصادر خارجية. كل قرار يتعلق بالتوريد والإنفاق مدعوم بالبيانات في سير عمل أتمتة المشتريات.

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التنبؤ وتخطيط الطلب

فرق المبيعات لديك لديها توقعاتها الخاصة. بيانات المخزون معزولة في أنظمة قديمة. تتغير اتجاهات السوق بسرعة أكبر من قدرة دورات إعداد التقارير على مواكبتها. كل هذا يؤدي إلى تشتت المدخلات.

الآن، يتم اتخاذ قرارات التنبؤ وتخطيط الطلب بالرجوع إلى جداول بيانات قديمة. وأخيرًا، يصبح الأمر أشبه بالتخمين.

🎯 قيمة الذكاء الاصطناعي التوليدي: يمنحك رؤية أوضح لما هو قادم. بفضل التحليلات التنبؤية، يمكنك اكتشاف أنماط لم يكن فريقك يبحث عنها حتى، وكشف التغيرات في الطلب قبل ظهورها في التقارير. وبشكل عام، يتيح لك التخطيط بشكل أكثر دقة. إليك كيف يمكن لأداة الذكاء الاصطناعي التوليدي القوية مثل ClickUp AI أن تساعدك.

أتمتة البريد الإلكتروني والاتصالات

تقضي الكثير من الوقت في التواصل مع الموردين ومتابعتهم، وتأكيد الجداول الزمنية، وتوضيح الشروط، والرد على الاستفسارات الداخلية. على الرغم من أهمية هذه الاتصالات، إلا أنها متكررة وتشكل نسخًا معدلة قليلاً من نفس التحديثات.

ولكن ماذا يحدث عندما تفيض صناديق البريد الوارد لديك وتضطر إلى التعامل مع مئات الموردين؟ هناك احتمال كبير أن تتأخر الرسائل المهمة أو تضيع تمامًا.

🎯 قيمة الذكاء الاصطناعي التوليدي: يعمل كطبقة مركزية للذكاء الاتصالي من خلال سحب السياق من أنظمة الأعمال الخارجية لتوليد استجابات دقيقة. يمكنك تقليل عبء التنسيق مع توفير تجربة أكثر استجابة واتساقًا لكل مورد.

📚 اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات

تبادل المعرفة

من تفاوض على الشروط، وأي الموردين كانوا صعبين، وما هي الحلول البديلة التي تم استخدامها لحل المشكلات السابقة؟ كل هذه المعلومات موجودة في عقول الأشخاص، وليس في الأنظمة. عندما يغادر أحد أعضاء فريقك أو يتغير دوره، غالبًا ما تختفي هذه المعرفة معه.

ما يلي مألوف: مديرون جدد يكررون أخطاء الماضي، ويضيعون الوقت في إعادة اكتشاف مشكلات تم حلها بالفعل.

🎯 قيمة الذكاء الاصطناعي التوليدي: يحول المعرفة القبلية إلى ذكاء مشترك. من خلال استخراج المعلومات من رسائل البريد الإلكتروني والعقود وملاحظات الاجتماعات والمحادثات الداخلية، يمكنه الكشف عن رؤى أساسية كانت ستُفقد لولا ذلك. بفضل هذه الاستمرارية، يمكنك تدريب الموظفين الجدد بشكل أسرع والبناء على ما هو معروف بالفعل.

⚒️ حيلة سريعة: استخدم ClickUp Brain لتحويل كل هذه المعلومات إلى إجراءات. من تلخيص محادثات الموردين واستخراج رؤى العقود إلى الرد على استفسارات المشتريات على الفور، يساعد ClickUp Brain فريقك على البقاء متناسقًا. اربطه بلوحات معلومات ClickUp لتتبع أداء الموردين والعقود المعلقة واتجاهات الإنفاق، كل ذلك في مكان واحد. سواء كنت تقوم بإدخال مورد جديد أو نقل ملكية المورد بين أعضاء الفريق، لن تفقد السياق مرة أخرى.

أمثلة واقعية على الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال المشتريات

لقد تجاوزنا المرحلة التي كان فيها الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال المشتريات لا يزال في مرحلة الاختبار. إليك كيفية استخدامه من قبل المؤسسات الرائدة في عمليات المشتريات الخاصة بها.

1. إدارة العقود وتقارير الامتثال بشكل أكثر ذكاءً

التحدي: واجهت فرق المشتريات والمالية في eBay عدم كفاءة في استخراج المصطلحات الرئيسية يدويًا من العقود المعقدة، ومطابقة البيانات المالية، والامتثال للوائح الضريبية والاستدامة المتطورة.

أضافت عقود من البيانات المتراكمة إلى التعقيد، مما جعل من الصعب الحفاظ على الدقة والسرعة.

الحل المطبق: من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، تمكنوا من أتمتة تحليل العقود وتبسيط عمليات تسوية المدفوعات ودعم التصنيف التنظيمي للضرائب غير المباشرة.

بدأ فريق المشتريات أيضًا في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات طلب تقديم العروض ومعالجة مستندات الموردين.

التأثير: كيف غيرت الذكاء الاصطناعي التوليدي عملية الشراء والامتثال تقليل عبء العمل اليدوي في عمليات المشتريات والمالية والامتثال

تحسين الدقة في تفسير العقود والامتثال الضريبي وإعداد تقارير الاستدامة

تعزيز كفاءة التكلفة وتسريع دورات المشتريات وتحسين إنتاجية الفريق في مجالات الهندسة ودعم العملاء

2. بناء سلسلة توريد أكثر مرونة

التحدي: في ظل إدارة سلسلة توريد عالمية واسعة ومعقدة، واجهت شركة Unilever تحديات في التعاون مع الموردين وإدارة العقود وضمان الامتثال للوائح المتطورة.

كانت هذه العمليات اليدوية تستغرق وقتًا طويلاً وتتعرض للأخطاء، مما يعيق المرونة وسرعة الاستجابة.

الحل: تعاونت شركة Unilever مع Accenture لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في جميع أنحاء مؤسستها.

باستخدام منصة GenWizard من Accenture، طورت Unilever أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة تحليل العقود وتعزيز التعاون مع الموردين وتبسيط عمليات الشراء. سهلت هذه الأدوات مطابقة الموردين بكفاءة وتتبع الأداء وجمع التعليقات، مما عزز الابتكار والمرونة في سلسلة التوريد.

التأثير: تنفيذ الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين الكفاءة التشغيلية أدت أتمتة مهام المشتريات إلى توفير كبير في الوقت وتقليل عبء العمل اليدوي

ساهمت العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف من خلال تحسين اختيار الموردين وإدارة العقود

أدى التعاون المبسط مع الموردين إلى تسريع تطوير المنتجات والابتكار

📚 مكافأة: حالات استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته لفرق المؤسسات

فيما يلي بعض من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي للمتخصصين في مجال المشتريات مثلك:

ClickUp

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل — يجمع المهام والمستندات والاتصالات والذكاء الاصطناعي والأتمتة في منصة واحدة قوية.

لنرى كيف يمكنك استخدام ClickUp لإدارة مشاريع المشتريات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

بفضل المساعد الذكي المدمج ClickUp Brain، يمكنك إنشاء ملخصات وطرح أسئلة حسب السياق. يمكن لـ Brain أيضًا مساعدتك في أتمتة التحديثات وتلخيص ملاحظات العقود بسرعة والإجابة على الفور على أسئلة مثل "ما هي طلبات تقديم العروض المتأخرة؟"

أنشئ نموذج طلب تقديم عروض مفصل باستخدام ClickUp Brain

بعد ذلك، استخدم ClickUp Automations لإنشاء سير عمل مخصص وقائم على القواعد لهذه المهام المتكررة في سير عملك. يمكنك إنشاء مشغلات مثل:

عند تحميل عقد مورد جديد في برنامج إدارة الطلبات، قم بتعيين مهمة مراجعة قانونية

عندما تنتقل مهمة طلب تقديم العروض إلى "مرسلة"، قم تلقائيًا بإنشاء مهمة متابعة للتقييم

إخطار أصحاب المصلحة تلقائيًا عند اقتراب انتهاء صلاحية شهادة أحد الموردين

انقل المهام إلى "مغلقة" عند الانتهاء من الموافقة النهائية

استخدم ClickUp Automations لإنشاء قواعد مخصصة لسير عمل المشتريات لديك

ClickUp Docs يبسط التعاون بينك وبين مورديك في مساحة عمل مشتركة وآمنة. يتيح لك تحرير قوائم مراجعة التسجيل أو تعليمات طلبات تقديم العروض أو قوالب التدقيق بشكل مشترك في الوقت الفعلي.

يضمن وصول الضيوف أن يرى الموردون فقط ما يحتاجون إليه، دون المساس بالبيانات الداخلية. باستخدام التعليقات والإشارات، يمكنك وضع علامات على أصحاب المصلحة الداخليين لمراجعة التعليقات والتعليق عليها في الوقت الفعلي.

تحكم في الوصول إلى المستندات من خلال تعيين أذونات العرض أو التعليق أو التحرير عند مشاركتها مع الموردين أو المراجعين الخارجيين

باستخدام سجل التعديلات، يمكنك معرفة من قام بإجراء التغييرات في المستندات ومتى تم إجراؤها لتجنب التكرار.

يمكنك بسهولة تنسيق المستندات والتعاون عليها مع الفريق دون تداخل في ClickUp

باستخدام ClickUp Docs، يمكنك أيضًا تبسيط إدارة المستندات. يمكنك إنشاء مجلدات خاصة بالموردين وتخزينها. ويمكنك أيضًا ربط المستندات بالمهام (على سبيل المثال، نماذج تقييم الموردين المرتبطة بالمهمة نفسها).

📚 مكافأة: باستخدام ClickUp Brain، يمكنك تلخيص العقود الطويلة، واستخراج البنود الرئيسية، أو إنشاء مهام متابعة من ملاحظات الاجتماعات — كل ذلك داخل المستند نفسه.

أصبح تتبع المشتريات أسهل بكثير بفضل طرق العرض ولوحات المعلومات المرنة في ClickUp. يمكنك استخدام طريقة عرض اللوحة لتصور حالة كل مشروع من مشاريع التوريد. أو يمكنك استخدام طريقة عرض جانت أو طريقة عرض الجدول الزمني لتتبع جداول التسليم.

📊 فيما يلي بعض مؤشرات الأداء الرئيسية للمشتريات التي يمكنك تتبعها باستخدام ClickUp: عدد الموردين

توفير التكاليف

مدة التسليم من المورد

معدل عيوب الموردين

دقة أوامر الشراء

عائد الاستثمار في المشتريات

تساعدك لوحات معلومات ClickUp على إدارة ميزانية المشروع ومراقبة جميع مؤشرات الأداء الرئيسية، بما في ذلك أوقات استجابة الموردين وتواريخ تجديد العقود والإنفاق المباشر وغير المباشر.

علاوة على ذلك، مع تكامل ClickUp، ستقلل من التنقل بين الأدوات. سواء كنت تدير سير عمل التوريد أو تهيئة الموردين أو تحليلات المشتريات، يمكن لـ ClickUp سحب البيانات من الأدوات التي يستخدمها فريقك بالفعل، مما يوفر لك مصدرًا واحدًا للمعلومات الدقيقة التي يتم تحديثها باستمرار.

من الأدوات الأخرى الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي لفرق المشتريات:

1. Icertis: Icertis هي منصة لإدارة دورة حياة العقود (CLM) مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتستخدم في فرق المشتريات والشؤون القانونية والمالية. تستفيد أداة Contract Intelligence (ICI) من نماذج لغوية كبيرة لتوليد العقود تلقائيًا، والإبلاغ عن البنود الخطرة، واستخراج الالتزامات الرئيسية.

من خلال تقديم توصيات سياقية أثناء المفاوضات، تساعد Icertis الفرق على تسريع عمليات الموافقة والالتزام بالسياسات القانونية.

2. SAP Ariba: تستخدم SAP Ariba الذكاء الاصطناعي للأعمال لتحسين عمليات المشتريات، بدءًا من اكتشاف الموردين وحتى تقييم المخاطر. وهي مفيدة لفرق المشتريات وسلسلة التوريد التي تدير شبكات كبيرة من الموردين.

تساعد الذكاء الاصطناعي في تقديم اقتراحات العقود وتوصيات التوريد وتقييم الموردين بناءً على ملفات المخاطر في الوقت الفعلي والبيانات التاريخية.

3. Zycus: Zycus، منصة أتمتة المشتريات الشاملة، توفر إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال مجموعة Merlin AI. يمكن لفرق المشتريات إنشاء طلبات تقديم العروض تلقائيًا وتقييم ردود الموردين باستخدام نظام التقييم السياقي وإنشاء ملخصات المفاوضات.

يتعلم النظام من البيانات التاريخية ليقترح استراتيجيات التوريد المثلى.

4. Ivalua: Ivalua هي منصة Source-to-Pay (S2P) لا تتطلب كتابة أي أكواد برمجية، وهي مصممة لتوحيد عمليات الشراء وإدارة الموردين وتحليل الإنفاق ضمن نظام بيئي واحد قابل للتكيف.

باستخدام IVA (المساعد الافتراضي الذكي) من Ivalua، يمكنك أتمتة مهام مثل البحث عن الموردين وتلخيص العقود وصياغة الاتصالات.

5. Cherrywork: بفضل سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تعمل مجموعة Intelligent Procurement Suite من Cherrywork على تبسيط دورة حياة المشتريات من المصدر إلى الدفع. تساعدك على تقليل مدة الدورة مع ضمان الامتثال والاتساق.

التطبيق المستند إلى السحابة مفيد للمؤسسات التي تستخدم SAP بفضل تكامله الأصلي.

6. Klevaar: بالنسبة للفرق التي تدير طلبات عروض أسعار كبيرة الحجم أو متعددة المتغيرات، فإنه يجمع بين تحسين التوريد والأتمتة الذكية للتعامل مع الأحداث المعقدة على نطاق واسع، دون إرهاق الفريق.

يمكن لمنصة التوريد الإلكتروني المدعومة بالذكاء الاصطناعي معالجة مئات (أو آلاف) من ردود الموردين في وقت واحد، مع تطبيق القواعد والتفضيلات التي يحددها المشتري

7. LevaData: تستخدم LevaData الذكاء الاصطناعي لاكتشاف فرص توفير التكاليف وتقييم مخاطر التوريد والتوصية بموردين أو مكونات بديلة.

تعد أداة الذكاء الاصطناعي هذه مثالية للمواد المباشرة والتوريد الاستراتيجي. لأنها تحول إشارات السوق الخارجية إلى دعم استباقي لاتخاذ القرارات عبر دورات التوريد.

8. Sievo: حوّل بيانات المشتريات الفوضوية إلى معلومات منظمة عن الإنفاق باستخدام برنامج تحليل المشتريات من Sievo. يوفر البرنامج رؤية شاملة للإنفاق، ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإدارة متقدمة للبيانات، وتتبع ESG للمؤسسات الكبيرة.

ضمن لوحة تحليل الإنفاق، يمكنك مقارنة الأداء التاريخي وتصفية البيانات بناءً على وحدات الأعمال.

9. GEP Smart: GEP SMART هي منصة شاملة للمشتريات مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي المدمجة. تتيح لك منصة المشتريات الموحدة تحديد الفرص وإدارة المدخرات وتبسيط إدارة النفقات المباشرة وغير المباشرة.

10. Fairmarkit: منصة إدارة الإنفاق المستقلة Fairmarkit مصممة خصيصًا لتوريد الإنفاق الثانوي. يمكنها أتمتة المهام اليدوية مثل جمع الطلبات وإنشاء أحداث التوريد وتحليل ردود الموردين وإعداد تقارير عن التقدم المحرز وسير العمل الذي يتطلب استخدام جداول البيانات بشكل مكثف.

📚 اقرأ المزيد: أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة المخزون

التحديات الرئيسية والاعتبارات الأخلاقية في المشتريات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

بينما تتراوح مزايا المشتريات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من إنشاء المستندات تلقائيًا إلى إدارة مخاطر الموردين الذكية وتحليل الإنفاق والتحسين، فإنها تواجه تحديات خاصة بها. وتشمل هذه التحديات ما يلي:

1. التحيز الخوارزمي والإنصاف

قد تؤدي أنظمة الذكاء الاصطناعي المدربة على بيانات المشتريات التاريخية إلى استمرار التحيزات القائمة. على سبيل المثال، إذا كانت البيانات السابقة تفضل موردين معينين بناءً على الموقع الجغرافي أو الحجم، فقد تستمر نماذج الذكاء الاصطناعي في اتباع هذا الاتجاه، مما يؤدي إلى اختيار موردين غير ع

الاعتبارات الرئيسية:

تنوع البيانات: تأكد من أن بيانات التدريب تشمل مجموعة واسعة من ملفات تعريف الموردين (على سبيل المثال، حسب الحجم والموقع الجغرافي ونوع الملكية) لتجنب تعزيز التحيز المنهجي

تدقيق التحيز: اختبر بانتظام نماذج الذكاء الاصطناعي بحثًا عن نتائج منحرفة في تقييم الموردين واختيارهم وتوصياتهم

قابلية التفسير: استخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي التي توفر الشفافية في كيفية اتخاذ القرارات بحيث يمكن الطعن فيها أو مراجعتها إذا لزم الأمر

التصميم الشامل: إشراك العديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك فرق تنوع الموردين، في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي واختبارها لتجنب النقاط العمياء

👀 هل تعلم؟ تقضي فرق المشتريات ما يقرب من 40٪ من وقتها في مهام يدوية متكررة، مثل متابعة الموافقات أو تحديث جداول البيانات. وهذا يمثل ما يقرب من يومين كاملين في الأسبوع يتم قضاؤهما في مهام يمكن لأدوات مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي القيام بها بسهولة.

2. خصوصية البيانات وأمنها

غالبًا ما تعالج أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجال المشتريات بيانات حساسة خاصة بالموردين والمؤسسات، مثل المعلومات المالية للموردين والوثائق التعاقدية والقانونية. ولكن ماذا يحدث عندما لا توجد ضمانات قوية؟ عندما لا توجد حوكمة واضحة حول كيفية وصول أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى البيانات ومعالجتها ومشاركتها؟

ستواجه مخاطر كبيرة تتعلق بإساءة استخدام البيانات إلى جانب عدم الامتثال لقوانين الخصوصية وتآكل ثقة الموردين.

✅ قائمة مرجعية: الضمانات الأخلاقية في الذكاء الاصطناعي في مجال المشتريات

تقييد الوصول إلى البيانات الحساسة باستخدام أذونات قائمة على الأدوار

اكتشف كيف تعالج أدوات الذكاء الاصطناعي بيانات الموردين أو العقود

تدقيق قرارات الذكاء الاصطناعي للتأكد من امتثالها للخصوصية (اللائحة العامة لحماية البيانات، قانون خصوصية المستهلك في

ضع بروتوكولات الموافقة عند مشاركة البيانات خارجياً

راجع بانتظام سياسات الاحتفاظ بالبيانات وحذفها

📌 ما هي العقوبات المفروضة على مخالفات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)؟ في حالة المخالفات الجسيمة، يمكن أن تصل العقوبات إلى 20 مليون يورو أو 4% من إجمالي المبيعات السنوية لكل من المؤسسات العامة والخاصة. حتى في حالة المخالفات الأقل خطورة، مثل عدم الاحتفاظ بسجلات مناسبة أو عدم الإبلاغ عن انتهاكات البيانات في الوقت المناسب، يمكن أن تصل الغرامات إلى 10 ملايين يورو أو 2% من إجمالي المبيعات العالمية

3. الاعتماد المفرط على الأتمتة

مع تزايد قدرات الذكاء الاصطناعي، يزداد خطر أن تبدأ فرقك في الاعتماد بشكل مفرط على القرارات الآلية.

خذ صياغة العقود على سبيل المثال. قد يقوم نظام الذكاء الاصطناعي بإزالة بند يبدو زائدًا أثناء إنشاء العقد لتبسيط الوثيقة. ولكن هذا البند قد يكون حماية احتياطية أصر عليها فريقك القانوني للموردين عاليي المخاطر بناءً على نزاع سابق.

ما تراه الذكاء الاصطناعي على أنه تكرار قد يكون في الواقع ضمانة صعبة المنال تحمي مؤسستك.

✅ قائمة مرجعية: كيفية تحقيق التوازن بين الأتمتة والحكم البشري

راجع النتائج التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي قبل الموافقة عليها أو ت

ضع حدودًا للعمليات التلقائية التي تتطلب موافقة بشرية

تتبع الاستثناءات وأنماط التجاوز لتحديد الأماكن التي تفشل فيها الأتمتة

درب مديري المشتريات لديك على فهم حدود الذكاء الاصطناعي، وليس فقط كيفية استخدام الأدوات

📚 اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام

4. الملكية الفكرية وحقوق البائعين

يثق البائعون فيك فيما يتعلق ببياناتهم الخاصة على أمل إقامة شراكة عادلة وآمنة. إذا أعادت أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك استخدام تلك المعلومات أو كشفت عنها، عن قصد أو عن غير قصد، فإنك تتعرض لعواقب وخيمة. وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى اتخاذ إجراءات قانونية. الذكاء الاصطناعي لا يمكنه وضع الحدود. عليك أنت من يفعل ذلك.

الاعتبارات الرئيسية لحماية بيانات الموردين في سير عمل الذكاء الاصطناعي

وضوح العقود: تأكد من أن موردي الذكاء الاصطناعي يذكرون بوضوح كيفية استخدامهم للبيانات المدخلة ومن يملك النتائج النهائية

حقوق استخدام البيانات: تأكد من أن أي بيانات تابعة لجهات خارجية مستخدمة في تدريب الذكاء الاصطناعي قد تم ترخيصها بشكل صحيح لتجنب دعاوى الانتهاك

اتفاقيات الموردين: تتضمن بنود تعويض لحماية ضد الانتهاكات المحتملة للملكية الفكرية الناشئة عن تصرفات الموردين

👀 هل تعلم؟ رفعت عدة وكالات أنباء كندية دعوى قضائية ضد OpenAI في نوفمبر 2024 لانتهاك حقوق النشر المتعلقة باستخدام مقالاتها الإخبارية لتدريب ChatGPT. وتطالب الوكالات بتعويضات تصل إلى 20,000 دولار كندي عن كل مقال إخباري تم استخدامه للتدريب

عزز عمليات الشراء لديك باستخدام ClickUp

أنت تعلم بالفعل أن مجال المشتريات آخذ في التغير. لكن الأدوات المرتجلة والبيانات غير المترابطة لن تواكب ما يخبئه المستقبل.

لتحقيق وفورات استراتيجية حقيقية وتقليل مدة الدورات وقيادة العمل باستشراف المستقبل، يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي التوليدي أكثر من مجرد تجربة. يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من كل مرحلة من مراحل سير العمل، بدءًا من التوريد وتتبع مخاطر الموردين وحتى أتمتة العقود وشفافية الإنفاق.

هذا هو المكان الذي تحتاج فيه إلى ClickUp.

ليس فقط لإدارة مهام المشتريات. ولكن لربط موظفيك وأنظمتك وبياناتك في مساحة عمل واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

علاوة على ذلك، يتيح لك ClickUp Brain تحويل المحادثات المتفرقة مع الموردين إلى ملخصات، والعقود الطويلة إلى بنود عمل، والأسئلة المعقدة المتعلقة بالمشتريات إلى إجابات فورية. إنه أشبه بوجود محلل مشتريات ومدير عمليات ومدون ملاحظات في أداة واحدة.

هل أنت مستعد لتوسيع نطاق المشتريات الاستراتيجية باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ اشترك في ClickUp مجانًا.