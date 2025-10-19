ما هي أتمتة ITSM؟ دليل + حالات استخدام وأدوات

هل ما زلت تبحث عن أرقام التذاكر في جداول البيانات وتقوم يدويًا بتعيين كل طلب "الطابعة لا تعمل"؟ للأسف، قد تكون متأخرًا عن ركب أتمتة ITSM.

ولكن، من الأفضل أن تتأخر عن ألا تفعل أبدًا!

تخلصك أتمتة ITSM من تلك المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً حتى يتمكن فريقك من تحقيق تقدم حقيقي. 📈

في هذا الدليل، سنشرح كيفية عمل أتمتة ITSM، ومجالات تميزها، والأدوات التي تساعدك على التوسع دون فوضى. سنستكشف أيضًا كيف يدعمك ClickUp عندما يتعلق الأمر بتوسيع نطاق مهام ITSM الروتينية والمتكررة.

ما هي أتمتة ITSM؟

أتمتة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) هي استخدام تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) وأدوات سير العمل لتبسيط مهام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات.

يمكن أن تتراوح هذه المهام بين تخصيص تذاكر الدعم وتوجيهها إلى تصعيد الحوادث بناءً على خطورتها وإطلاق تنبيهات في حالة انقطاع الخدمة أو انتهاكات الامتثال.

تضمن أتمتة هذه المهام في مؤسسة كبيرة ذات بنية تحتية معقدة معالجة طلبات الخدمة والحوادث المتكررة بسرعة ودقة، مما يسمح لفريق تكنولوجيا المعلومات بالتركيز على الأعمال الفنية.

⭐ نموذج مميز هل تحتاج إلى طريقة أسرع لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات؟ يساعدك نموذج إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات من ClickUp على تتبع المشكلات وتبسيط سير العمل وإبقاء الجميع على اطلاع_كل ذلك من خلال لوحة تحكم مركزية. احصل على نموذج مجاني تتبع المشاريع المعقدة في مجال تكنولوجيا المعلومات باستخدام نموذج ClickUp ITSM

لماذا يجب أتمتة عمليات ITSM؟

مع تزايد تعقيد بيئات تكنولوجيا المعلومات وارتفاع الطلب على الخدمات، أصبحت أتمتة إدارة الخدمات أمرًا بالغ الأهمية لتوسيع نطاق العمليات بفعالية. فيما يلي الفوائد الرئيسية:

تقليل تكاليف التشغيل: يقلل الجهد اليدوي، ويقلل الأخطاء، ويقضي على إعادة العمل

كفاءة تشغيلية محسّنة: تسريع المهام المتكررة وتقديم الخدمات، مما يتيح لفرق تكنولوجيا المعلومات التركيز على المبادرات الاستراتيجية والمشاريع ذات التأثير الكبير

تبسيط حل التذاكر: يضمن وصول الطلبات إلى عضو الفريق المناسب، مما يقلل من وقت الحل ويحسن إنتاجية مكتب الخدمة داخل أداة يضمن وصول الطلبات إلى عضو الفريق المناسب، مما يقلل من وقت الحل ويحسن إنتاجية مكتب الخدمة داخل أداة برنامج التذاكر الخاصة بك

إدارة الحوادث بكفاءة: توفر رؤى في الوقت الفعلي عن النظام، وتقوم بتصعيد الحوادث الكبرى تلقائيًا، وتساعد في تحليل الأسباب الجذرية لحل المشكلات بشكل أسرع

تجربة مستخدم محسّنة: تعزز تجربة دعم العملاء من خلال توفر الخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

تتبع وإدارة الأصول المحسّنة: تسهل اكتشاف الأصول ومراقبتها، مما يحسن الرؤية والدقة والامتثال

إدارة أفضل للإصدارات: تبسيط عمليات النشر من خلال التوافق مع تبسيط عمليات النشر من خلال التوافق مع سياسات وإجراءات تكنولوجيا المعلومات لتنسيق العمليات التجارية وتقليل المخاطر وتقليل الاحتكاك بين الفرق

🔍 هل تعلم؟ تم تطوير الإصدار الأول من ITIL، أو مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (العمود الفقري للعديد من ممارسات ITSM)، من قبل وكالة الكمبيوتر والاتصالات المركزية (CCTA) التابعة للحكومة البريطانية في الثمانينيات لتوحيد ممارسات تكنولوجيا المعلومات عبر الخدمات العامة.

حالات الاستخدام الشائعة لأتمتة ITSM

هل تتساءل عن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام وأين تحدث أتمتة ITSM فرقًا حقيقيًا؟ دعنا نحلل ذلك من خلال سيناريوهات حقيقية من المحتمل أن تتعرف عليها. ⚒️

إدارة الحوادث الآلية

غالبًا ما تواجه فرق تكنولوجيا المعلومات عددًا كبيرًا من الحوادث، بدءًا من انقطاع النظام وحتى مشكلات وصول المستخدمين. مع أتمتة ITSM، يتم تصنيف الحوادث تلقائيًا ووضع علامات عليها حسب خطورتها وتوجيهها على الفور إلى الأشخاص المناسبين، مما يجعل إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات سلسة وسهلة.

والأفضل من ذلك؟ تعمل سير العمل الآلي الذكي على تقليل وقت الاستجابة من خلال التخلص من الفرز اليدوي ووضع علامات على المشكلات المتكررة أو ذات الأولوية العالية لتصعيدها. يساعد التكامل مع أدوات المراقبة مديري المشاريع وقادة العمليات على تتبع متوسط وقت الحل (MTTR) ودرجات رضا العملاء بناءً على سجلات النظام وحالات الأداء غير العادية.

هل تبحث عن أداة لتطبيق ذلك؟ ClickUp هي منصة برمجية رائدة في مجال أتمتة تكنولوجيا المعلومات تساعد الفرق على الفرز التلقائي للحوادث، وتصعيد المشكلات الحرجة، والحفاظ على سير سير عمل الحلول بسلاسة.

تلبية الطلبات

تعمل الأتمتة على توحيد هذه العملية من خلال التحقق من صحة المدخلات، والتحقق من الاستحقاق، وتوجيه الطلبات للموافقة عليها، وتوفير الوصول عبر تكامل الأنظمة. تضمن القوالب المحددة مسبقًا لتكنولوجيا المعلومات أيضًا أن الطلبات تتبع مسارات متسقة وتفي بمتطلبات الامتثال

📌 على سبيل المثال، يقدم أحد الموظفين طلبًا للحصول على رمز VPN. يقوم النظام بالتحقق من الطلب، وتأكيد دور الموظف عن بُعد، وتوجيهه إلى قسم الأمن للموافقة عليه، ثم إصدار الرمز تلقائيًا من خلال تكامل خادم VPN.

💡 نصيحة احترافية: يمكنك استخدام أدوات النماذج المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ClickUp Forms لتوحيد عمليات تقديم طلبات تكنولوجيا المعلومات. فهي تسهل توجيه كل طلب إلى المكان الصحيح دون الحاجة إلى بذل أي جهد. كيف؟ يتم تسجيل كل استجابة للنموذج تلقائيًا في قائمة ClickUp كمهمة قابلة للتنفيذ لفريقك. إذا قمت بإعداد أتمتة ClickUp لنماذجك، يمكنك حتى تعيينها تلقائيًا إلى الشخص المناسب!

أنشئ نماذج قابلة للتخصيص في ClickUp تسريع حل الطلبات باستخدام نماذج ClickUp

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: يركز ITSM على إدارة وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات، بينما يوفر ITIL الإطار اللازم للقيام بذلك بشكل صحيح. يساعد فهم الفرق بين ITSM و ITIL في توضيح ما يجب أتمتته (العمليات) مقابل كيفية أتمتتها بشكل فعال (أفضل الممارسات).

تعيين الموظفين وتسريحهم

تتضمن عملية التعيين والتسريح مجموعة من المهام المنسقة التي تشمل إنشاء حسابات المستخدمين، وتوفير الأجهزة، وتخصيص التراخيص، وإلغاء الوصول. يمكن أن يكون هذا مثالًا كلاسيكيًا على أتمتة سير العمل التي تتولى المهام المتكررة والقائمة على المنطق نيابة عنك. فهي تضمن تنفيذ هذه الإجراءات بتسلسل دقيق، مما يقلل من المخاطر الأمنية والتأخيرات.

ولكن بالإضافة إلى قوائم المراجعة وعمليات التسليم، تحتاج فرق تكنولوجيا المعلومات الحديثة إلى الرؤية والضمان.

يعد نموذج قائمة مراجعة التهيئة من ClickUp مفيدًا في هذا الصدد! فهو يبسط إعداد الموظفين الجدد من خلال مهام معدة مسبقًا، وتتبع دقيق لبيانات المرشحين، ومهام فرعية مفيدة مثل تعريف الفريق وتتبع المعدات.

تساعد الأتمتة في الحفاظ على تحديث وثائق تكنولوجيا المعلومات من خلال الإبلاغ عن المحتوى القديم، والمطالبة بالتحديثات بعد الحوادث الكبرى، أو اقتراح مقالات جديدة بناءً على موضوعات التذاكر المتكررة. يحتاج إعداد إدارة المعرفة الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى أكثر من مجرد مقالات ثابتة؛ فهو يحتاج إلى محتوى حي وتعاوني يظل دقيقًا مع تطور الأنظمة.

تقدم ClickUp Docs منظورًا جديدًا لإدارة المعرفة.

يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات استخدامها كمركز رئيسي لإنشاء وصيانة إجراءات التشغيل القياسية (SOP) وأدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها وقوائم مراجعة التهيئة والويكي الداخلية. وهي تدعم الصفحات المتداخلة والتعاون في الوقت الفعلي وسجل الإصدارات وحتى الإشارات @mentions، مما يجعل العمل تعاونيًا قدر الإمكان.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات برمجيات توثيق تكنولوجيا المعلومات لتوفير الوقت

مراقبة اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) والتصعيد

إن التخلي عن اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) يضر بثقة العملاء وقد يؤدي إلى خرق العقود.

التحدي؟ لا تدرك معظم الفرق حدوث خرق إلا بعد وقوعه بالفعل.

بفضل أتمتة ITSM الحديثة، يمكن للفرق استخدام تتبع SLA في الوقت الفعلي المرتبط بأنواع المهام الفردية ومستويات الأولوية ومستويات الدعم. يمكن للأدوات إعطاء الأولوية تلقائيًا للتذاكر عند وصولها، وتعديل درجة الاستعجال ديناميكيًا بناءً على وقت الحل التاريخي أو حمل الفريق.

📌 على سبيل المثال، إذا تم دعم L1، يمكن للنظام إعادة تخصيص مهمة على وشك خرق اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) على الفور إلى وكيل L2 متاح دون أي فرز يدوي.

تتبع الأصول وتجديد التراخيص

تقوم أدوات وكيل الذكاء الاصطناعي بمسح شبكتك باستمرار للكشف عن الأجهزة غير المدارة أو تراخيص البرامج منتهية الصلاحية. بالاقتران مع تحليلات الاستخدام، يساعد ذلك فرق تكنولوجيا المعلومات على معرفة ما هو معطل، وما هو قريب من نهاية عمره الافتراضي، أو التطبيقات التي لا يتم استخدامها بالكامل (على سبيل المثال، 50 ترخيصًا لبرنامج Zoom، ولكن هناك 12 مستخدمًا نشطًا فقط).

يمكنك أيضًا إعداد سير عمل للتجديد التلقائي يقوم بتشغيل التنبيهات قبل انتهاء صلاحية التراخيص، وإنشاء تذاكر التجديد تلقائيًا، أو حتى استرداد الأصول غير المستخدمة.

⚙️ مكافأة: تعرف على كيفية دعم إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات الفعالة لعملياتك التجارية وجودة الخدمة.

قد يكون دمج الذكاء الاصطناعي في أدوات ITSM الحالية الخاصة بك أمرًا صعبًا. وهذا يعكس نقطة ضعف أساسية بالنسبة لقادة تكنولوجيا المعلومات المعاصرين: كيف يمكنك تطوير عمليات إدارة الخدمات دون إرهاق فرق العمل أو تجزئة سير العمل؟

الجواب؟ مع ClickUp! 🤩

على عكس منصات ITSM التقليدية، ClickUp هو أول مساحة عمل متقاربة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم تجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة في مكان واحد — كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

باستخدام ClickUp لفرق PMO لتكنولوجيا المعلومات، يمكنك إدارة تذاكر تكنولوجيا المعلومات الروتينية، وإنشاء إجراءات التشغيل القياسية، أو تتبع اتفاقيات مستوى الخدمة، وتركيز العمليات وتحسين تقديم الخدمات.

إليك كيفية قيام ClickUp بكل ذلك:

أتمتة توجيه التذاكر وتوزيع المهام على نطاق واسع

غالبًا ما يؤدي الفرز اليدوي وتخصيص التذاكر بناءً على البريد الإلكتروني أو النماذج أو رسائل الدردشة إلى تأخيرات وتخصيصات خاطئة وانتهاكات لاتفاقية مستوى الخدمة. باستخدام ClickUp Automation، يمكنك توجيه التذاكر الواردة تلقائيًا بناءً على نوع الطلب أو مدى إلحاحه أو القسم المعني.

صف سير عمل تكنولوجيا المعلومات لديك بلغة بسيطة، وستقوم ClickUp Automations بإنشائه لك على الفور

📌 على سبيل المثال، يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات إعداد أتمتة قائمة على القواعد تطلق إجراءات عند استيفاء شروط معينة. لذا، في المرة التالية التي يتم فيها إرسال تذكرة VPN لا تعمل عبر نموذج، يقوم ClickUp بإنشاء مهمة، ووضع علامة عليها باسم مشكلة في الشبكة، وتعيينها للمهندس المناوب، وتعيين مؤقت SLA مدته 4 ساعات.

نحن لسنا الوحيدين الذين نقول ذلك. العملاء يؤمنون بذلك أيضًا.

ألقِ نظرة على أفكار كارا سميث، مديرة برنامج العمليات في Instant Teams:

يمكن لجميع الفرق الاستفادة من الأتمتة، وقد وفرت ClickUp ذلك في كل سيناريو واجهته، ولكن الميزة الكبرى لـ ClickUp هي تبسيط العمليات والأدوات في منطقة عمل واحدة.

يمكن لجميع الفرق الاستفادة من الأتمتة، وقد وفرت ClickUp ذلك في كل سيناريو واجهته، ولكن الميزة الكبرى لـ ClickUp هي تبسيط العمليات والأدوات في منطقة عمل واحدة.

💡 نصيحة احترافية: حوّل أفضل العمليات أداءً إلى قوالب SOP ديناميكية وقم بتحديثها في الوقت الفعلي. بدلاً من إعادة إنشاء الخطوات لكل مشروع أو تدريب جديد، ما عليك سوى مراجعة القالب مرة واحدة، وستبقى كل الفرق التي تستخدمه متوافقة على الفور مع أحدث الممارسات الفضلى.

بناء سير عمل ذكي وخدمة ذاتية

ولكن ماذا عن الحالات التي تكون فيها القواعد غير واضحة، أو الطلبات غير عادية، أو الأولويات تتغير بسرعة؟ هنا يأتي دور وكلاء ClickUp AI. على عكس الأتمتة القياسية التي تتبع قواعد صارمة من نوع "إذا حدث هذا، فافعل ذلك"، يمكن للوكلاء قراءة المهام وتفسيرها والتصرف بناءً عليها بشكل مستقل، حتى عندما تكون الظروف مرنة أو معقدة. يمكنهم:

فرز التذاكر الواردة التي لا تتناسب مع فئة محددة مسبقًا

حدد الفريق أو الفرد الذي يجب أن يتولى الأمر بناءً على السياق

لخص الطلبات، وحدد الأولويات، وقم بتحديث الحقول ذات الصلة

تعلم الأنماط بمرور الوقت للتعامل مع الحالات الاستثنائية دون تدخل يدوي

يمكنك نشر أنواع مختلفة من وكلاء الذكاء الاصطناعي المُعدّة مسبقًا أو إنشاء وكلاء مخصصين بدون كود لتناسب عمليات مكتب الخدمة الفريدة الخاصة بك.

ابدأ في استخدام ClickUp AI Agents لأتمتة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات

بعبارة أخرى، تعد الأتمتة مثالية للأعمال المنظمة والمتكررة، بينما يبرع الوكلاء في المهام عالية الصعوبة أو غير المتوقعة أو التي تتطلب حكمًا ذكيًا. بالنسبة لفرق تكنولوجيا المعلومات التي تتعامل مع عشرات أو مئات الطلبات الواردة، فإن الجمع بين الأتمتة والوكلاء يعني عدم ترك أي تذكرة دون معالجة، والحفاظ على اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) على المسار الصحيح، وتمكين المهندسين من التركيز على حل المشكلات بدلاً من إدارة قوائم الانتظار.

📌 على سبيل المثال، يطرح أحد أصحاب المصلحة سؤالاً في دردشة طلبات تكنولوجيا المعلومات: من يتولى معالجة مشكلة Office 365؟ يقوم وكيل الإجابات التلقائية بمسح المهام ذات الصلة والرد عليها في ثوانٍ مع اسم المكلف بالمهمة ورابط المهمة وتفاصيل المصدر. وفي الوقت نفسه، ينشر وكيل Team StandUp ملخصًا يوميًا للتقدم المحرز في تذاكر الحوادث الحرجة كل صباح في الساعة 9 صباحًا، مما يحافظ على تنسيق الجميع دون الحاجة إلى تحديثات يدوية.

هناك مجال آخر تساعد الذكاء الاصطناعي في أتمتته، وهو الإجابة على الأسئلة المتكررة أو إطلاع أصحاب المصلحة على حالة التذاكر، مما يوفر الوقت الذي يقضيه الموظفون في الأعمال ذات الأولوية العالية.

ClickUp Brain، الذكاء الاصطناعي الأكثر اكتمالاً ووعياً بالسياق في العالم، يستخدم السياق من مساحات العمل الخاصة بك لتقديم إجابات فورية، وإنشاء تحديثات تلقائية، ودعم الوصول إلى المعرفة. يستمد مساعد الذكاء الاصطناعي هذا التفاصيل من مهام ClickUp ووثائقك وتعليقاتك وحتى الأدوات المدمجة للاستجابة بشكل أسرع وأكثر دقة من الروبوتات التقليدية أو الأنظمة القائمة على القواعد.

اعثر على الإجابات ذات الصلة بسرعة من مساحة عملك باستخدام ClickUp Brain

علاوة على ذلك، عندما تغرق في بحر من التذاكر ذات الأولويات المتنافسة، يتدخل Brain كمساعد مفيد يحدد أولويات عملك نيابة عنك.

حدد مهام ITSM التي يجب إعطاؤها الأولوية وقم بجدولتها بسهولة باستخدام ClickUp Brain

تركيز الاتصالات في مساحة عمل واحدة

أظهر استطلاعنا أن العاملين في مجال المعرفة يحافظون على متوسط 6 اتصالات يومية في مكان عملهم. وهذا يتطلب تبادل العديد من الرسائل عبر البريد الإلكتروني والدردشة وأدوات إدارة المشاريع. ماذا لو كانت كل هذه المحادثات والتحديثات وإجراءات التشغيل القياسية موجودة في مكان واحد؟

مع ClickUp Chat، يمكنهم ذلك!

تسهل هذه الميزة إجراء مناقشات في الوقت الفعلي داخل مساحة العمل الخاصة بك دون فقدان الاتصال بالعمل نفسه. توجد كل قناة دردشة داخل مساحة أو مجلد أو مهمة، مما يحافظ على ارتباط المحادثات بوظائف تكنولوجيا المعلومات المناسبة.

احتفظ بكل محادثات تكنولوجيا المعلومات والتحديثات والقرارات في مكان واحد باستخدام ClickUp Chat

يمكن إنشاء سلاسل محادثات لتنظيم الرسائل حول الموضوعات الفرعية، ويمكنك وضع علامات على زملائك في الفريق أو إرفاق ملفات أو ربطها مباشرة بمهام ClickUp ذات الصلة.

📌 على سبيل المثال، أثناء انقطاع شبكة عالي الخطورة، يستخدم فريق عمليات الشبكة قناة ClickUp Chat مخصصة لتنسيق الاستجابة، وتثبيت مهمة الحادث الرئيسية، ووضع علامات على أصحاب المصلحة. كما يربطون إجراءات التشغيل القياسية "Enterprise Network Failover" من ClickUp Docs لتركيز كل شيء.

💡 نصيحة احترافية: قم بإعداد "حوادث وهمية" تحاكي الانقطاعات الحقيقية ولكنها محصورة في بيئة اختبارية. شاهد كيف تعمل الأتمتة. هل تتصاعد بشكل صحيح؟ هل تؤدي إلى التراجع؟ هل تسجل بشكل صحيح؟

غالبًا ما تستخدم فرق تكنولوجيا المعلومات أنظمة متعددة مثل ServiceNow لإصدار التذاكر، وSlack للاتصالات، وجداول البيانات للأصول. يؤدي هذا إلى تجزئة البيانات وتشتت العمل.

يدعم ClickUp Integrations التكامل ثنائي الاتجاه مع أدوات الاتصال وإصدار التذاكر الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك تكامل Slack وServiceNow وZapier وJira. وهذا يجعل ClickUp لوحة زجاجية واحدة لعمليات ITSM، دون إجبار الفرق على التخلي عن الأدوات الحالية.

استخدم تكامل ClickUp و ServiceNow لمزامنة التذاكر في الوقت الفعلي

اطلع على رأي أرنولد روجرز، مدير نجاح العملاء في Launch Control، حول ClickUp:

لقد كان التكامل والأتمتة وسيلة رائعة لنا لتقليل الوقت الذي يقضيه جميع أعضاء فريقنا، حيث قمنا بالتكامل مع Intercom و Slack و Gmail و ChurnZero و ProfitWell وغيرها.

لقد كان التكامل والأتمتة وسيلة رائعة لنا لتقليل الوقت الذي يقضيه جميع أعضاء فريقنا، حيث قمنا بالتكامل مع Intercom و Slack و Gmail و ChurnZero و ProfitWell وغيرها.

🧠 حقيقة ممتعة: قبل أن تحصل مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات على اسمها، كانت تسمى GITIMM (طريقة إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الحكومية).

تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للخدمة ومقاييس الخدمة

تتتبع لوحات معلومات ClickUp مؤشرات الأداء الرئيسية مثل حجم التذاكر ووقت الحل والحوادث المفتوحة والامتثال لاتفاقية مستوى الخدمة (SLA) لقياس الأداء وإدارته.

تتبع أداء ITSM في الوقت الفعلي باستخدام لوحات معلومات ClickUp

يمكن للوحات المعلومات سحب البيانات الحية من عدة مساحات أو قوائم، مما يمنح الفرق رؤية في الوقت الفعلي لحالة ITSM. تتضمن البطاقات مخططات خطية ومخططات دائرية وتتبع الوقت وتقدم الأهداف، مما يسهل إعداد التقارير حول مؤشرات الأداء الرئيسية وتعزيز المساءلة عبر الفريق.

🔍 هل تعلم؟ أتمتة البرامج تكتسب زخمًا. 61% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إن شركاتهم قد زادت عدد الموظفين العاملين في هذا المجال خلال العام الماضي، و81% يعتقدون أن مؤسساتهم ستوظف المزيد من المتخصصين في الأتمتة قريبًا.

في حين أن ClickUp مثالي للفرق التي تريد حلاً شاملاً مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، تواصل أدوات ITSM الأخرى في مجال ITSM تلبية احتياجات مؤسسية محددة:

ServiceNow: مناسب لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات، ويشتهر بقدراته في إدارة الأصول والتذاكر، والتكامل مع أنظمة الموارد البشرية والمالية

Freshservice: بديل خفيف الوزن مع أتمتة العمليات لطلبات الخدمة وتتبع الأصول وإدارة الحوادث

Jira Service Management: مصمم لفرق تكنولوجيا المعلومات التي تركز على DevOps، ويجمع بين وظائف مكتب الخدمة وأتمتة إدارة التغيير وتتبع الحوادث

📮 ClickUp Insight: يقول 21% من الأشخاص أن أكثر من 80% من يوم عملهم يقضونه في مهام متكررة. ويقول 20% آخرون أن المهام المتكررة تستهلك ما لا يقل عن 40% من يومهم. وهذا يعني أن ما يقرب من نصف أسبوع العمل (41%) يكرس لمهام لا تتطلب الكثير من التفكير الاستراتيجي أو الإبداع (مثل متابعة رسائل البريد الإلكتروني 👀). تساعد وكالات ClickUp AI في التخلص من هذه المهمة الشاقة. فكر في إنشاء المهام والتذكيرات والتحديثات وملاحظات الاجتماعات وصياغة رسائل البريد الإلكتروني وحتى إنشاء سير عمل شامل! كل ذلك (وأكثر) يمكن أتمتته في لمح البصر باستخدام ClickUp، تطبيقك الشامل للعمل. 💫 نتائج حقيقية: توفر Lulu Press ساعة واحدة يوميًا لكل موظف باستخدام ClickUp Automations، مما أدى إلى زيادة كفاءة العمل بنسبة 12٪.

تحديات أتمتة ITSM

على الرغم من أن الأتمتة الذكية لـ ITSM توفر السرعة والقابلية للتوسع والاتساق، إلا أن تحقيقها بشكل صحيح ليس بالأمر السهل. فيما يلي بعض التحديات الشائعة التي يواجهها قادة تكنولوجيا المعلومات:

مقاومة التغيير: قد تخشى الفرق من فقدان الوظائف أو تعطيل سير العمل المألوف، مما يؤدي إلى إبطاء عملية التبني

تجزئة البيانات: تؤدي البيانات ذات الجودة الرديئة أو المعزولة إلى فشل الأتمتة أو اتخاذ إجراءات غير دقيقة

الفجوات في المهارات والموارد: غالبًا ما تفتقر فرق تكنولوجيا المعلومات إلى الوقت أو التدريب اللازم لتصميم الأتمتة وإدارتها بفعالية

إرهاق التكامل: قد تكون الاتصالات مع أدوات ITSM القديمة ومنصات السحابة وأنظمة المراقبة مرهقة للغاية

مخاوف أمنية: يمكن أن تؤدي العمليات المؤتمتة إلى توسيع نطاق الهجمات إذا لم يتم التحكم فيها بشكل صحيح

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع الشركات إلى الاستثمار في ITSM؟ تجربة العملاء. في الواقع، يقول 59% من المهنيين أن تحسين تجربة العملاء هو الدافع الرئيسي وراء مشاريع ITSM الخاصة بهم.

أفضل ممارسات أتمتة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات

تجعل أتمتة ITSM عمليات الخدمة أكثر ذكاءً ومرونة. ومع ذلك، إذا كانت تفتقر إلى التخطيط أو التنسيق مع المستخدمين، فقد تزيد من التعقيد في الواقع.

فيما يلي بعض أفضل الممارسات لجعل الأتمتة تعمل لصالح فريقك، وليس ضده.

📌 ابدأ بأساس متين

قبل الشروع في الأتمتة، حدد بوضوح عمليات ITSM الأساسية. قم بتوثيق سير العمل وتوزيع المسؤوليات حتى يعرف الجميع ما الذي يتم أتمتته ولماذا. هذا الوضوح يمنع حدوث ثغرات في العمليات وتداخل الأدوار.

📌 أتمتة الأمور الصحيحة

أولاً، ركز على المهام المتكررة ذات التأثير الكبير مثل إعادة تعيين كلمات المرور، وتوفير الموارد، أو فرز الحوادث. سيؤدي تحرير موظفي تكنولوجيا المعلومات لديك في هذا المجال إلى تحقيق مكاسب فورية.

📌 قم بقياس ما يهم

تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية مثل وقت الحل، والامتثال لاتفاقية مستوى الخدمة، واتجاهات حجم التذاكر. دع البيانات تقود أتمتة المهام وتسهل إظهار عائد استثمار كبير (ROI).

📌 التحسين المستمر

الأتمتة ليست مهمة "تضبطها وتنساها". يجب عليك مراجعة سير العمل بانتظام، وجمع الملاحظات، والتحديث مع تطور أنظمتك ومستخدميك.

اجعل تكنولوجيا المعلومات أقل فوضوية مع ClickUp

سواء كان ذلك من خلال توجيه التذاكر تلقائيًا إلى فريق الدعم المناسب أو الكشف عن الأصول غير المستغلة بالكامل قبل أن تستنزف ميزانيتك، فإن أتمتة ITSM تزيل الضغط عن فريقك وتحافظ على سير العمليات بسلاسة.

لكن العثور على أداة تربط كل شيء هو ما تعجز عنه معظم المنصات.

وهذا هو المجال الذي تبرز فيه ClickUp.

بفضل ClickUp Brain للحصول على اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والأتمتة والوكلاء للتعامل مع الإجراءات المتكررة، ووثائق لتخزين إجراءات التشغيل القياسية والمعرفة الداخلية، تصبح عمليات ITSM أكثر ذكاءً وسرعة وترابطًا.

اشترك في ClickUp اليوم. ✅