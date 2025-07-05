قوالب كتيبات إرشادية مجانية لتبسيط العمليات

هل عملياتك مخبأة في رسائل البريد الإلكتروني، وتطور أدوار الوظائف دون توثيق، وتنتقل المهام الحيوية شفهيًا؟

هذه أوجه القصور لا تعكس جهود فريقك. في بعض الأحيان، يصعب الحفاظ على توافق كل شيء مع النمو المطرد.

يمكن أن يغير قالب دليل العمليات ذلك. فكر في دليل العمليات على أنه دليل إرشادي لشركتك، وهو دليل شامل يحتوي على جميع الإرشادات التي يحتاجها فريقك لضمان سير العمل بسلاسة، بغض النظر عمن يتولى زمام الأمور.

تقدم هذه المدونة قائمة مختارة من قوالب أدلة التشغيل المجانية التي يمكنها تبسيط العمليات القياسية وإنشاء مورد موثوق لفريقك.

ما هي قوالب أدلة العمليات؟

قوالب أدلة العمليات هي مستندات مهيكلة مسبقًا تساعد المؤسسات على توثيق إجراءات التشغيل القياسية (SOP) وسير العمل والسياسات والمسؤوليات في تنسيق منظم.

فيما يلي ما تتضمنه عادةً:

نظرة عامة على الشركة: القيم الأساسية والهيكل التنظيمي

الأدوار والمسؤوليات : وصف تفصيلي لأدوار ومسؤوليات الفريق

SOPs : إرشادات تفصيلية للمهام المتكررة (على سبيل المثال، التعيين، إدارة المخزون، عمليات دعم العملاء)

بروتوكولات الاتصال : طرق التعامل مع الاتصالات الداخلية والخارجية

إرشادات الامتثال والسلامة : سياسات الامتثال التنظيمي والسلامة في مكان العمل

الأدوات والأنظمة : قائمة بالأدوات/المنصات ودلائل المستخدم الخاصة بها

خطط إدارة الأزمات: طرق للتعامل مع حالات الطوارئ أو أعطال النظام

ما الذي يجعل نموذج دليل العمليات جيدًا؟

دعنا نفهم ما الذي يجب البحث عنه في نموذج دليل عمليات عالي الجودة:

مطالبات وأمثلة مدمجة: اختر نموذجًا يحتوي على مطالبات وأمثلة مفيدة لتوجيهك فيما تكتب في كل قسم، حتى لا تبدأ من الصفر أبدًا ✅

نظيفة وسهلة التصفح : ابحث عن تنسيق متسق مع فواصل واضحة بين الأقسام وجداول قابلة للتحرير ومساحة للملاحظات أو قوائم المراجعة ✅

الموارد الخارجية والمرئيات: اختر نموذجًا يتيح لك تضمين تسجيلات الشاشة أو صور GIF أو إرشادات تفصيلية أو مخططات، وربط الموارد ذات الصلة (روابط الويب أو المستندات الداخلية) لإضافة سياق إضافي ✅

التحرير التعاوني: اختر نموذجًا يدعم التعاون في الوقت الفعلي مع وصول قائم على الأذونات والتحكم في الإصدارات لتتبع التغييرات ✅

توافق الأدوات: اختر نموذجًا يتكامل مع أدوات إدارة المشاريع : اختر نموذجًا يتكامل مع أدوات إدارة المشاريع وبرامج تعليمات العمل لتعيين المهام وتتبع التقدم وتحديث الكتيبات بسهولة ✅

24 نموذجًا لدليل العمليات

تتوفر قوالب متنوعة لدليل العمليات مصممة خصيصًا للشركات الناشئة والمنظمات غير الربحية والمدارس والمستودعات والمستقلين والعديد من القطاعات الأخرى.

يتميز كل نموذج بميزاته الفريدة. دعنا نجد النموذج الذي يناسب متطلباتك.

1. قالب دليل الموظفين من ClickUp

احصل على نموذج مجاني استخدم نموذج دليل الموظفين من ClickUp لتوثيق توصيفات الوظائف وسياسات الشركة

قالب دليل الموظفين من ClickUp هو مساحة مخصصة لتوثيق نظرة عامة على شركتك، والأدوار والمسؤوليات الفردية، وسياسات التوظيف.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

اكتب وصفًا تفصيليًا للوظائف والمهام والمسؤوليات باستخدام مطالبات محددة مسبقًا

تتبع سير عمل التوثيق باستخدام حالات المهام المخصصة مثل "مسودة" و"تحت المراجعة" و"موافق عليها"

قم بتضمين تسجيلات الشاشة أو مقاطع الفيديو في الدليل لشرح سير العمل الخاص بكل دور

✅ مثالي لـ: فرق الشركات الناشئة التي تعمل على إنشاء أول دليل تدريبي منظم وموحد للموظفين

🍄 حقيقة ممتعة: كان دليل العمليات الخاص بوكالة ناسا كبيرًا جدًا لدرجة أنه احتاج إلى "ورقة مرجعية". كان دليل العمليات الخاص بمهمة أبولو معقدًا للغاية لدرجة أن رواد الفضاء حملوا نسخة مختصرة منه على بدلاتهم تحت عنوان "العودة الآمنة إلى الأرض".

2. قالب دليل الموظفين من ClickUp

احصل على نموذج مجاني استخدم نموذج دليل الموظفين من ClickUp لتوضيح سياسات شركتك

قالب دليل الموظفين من ClickUp هو صفحة على غرار الويكي تحتوي على أقسام مدمجة لتوضيح أهداف شركتك وقيمها الأساسية وقواعد السلوك والمبادئ التوجيهية وساعات العمل وسياسات ADA والمزيد. يساعد في إنشاء وتنظيم أدلة شاملة يسهل تحديثها حسب الحاجة.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

✅ مثالي لـ: فرق الموارد البشرية والمديرين الذين يرغبون في توصيل سياسات وقيم مكان العمل

أكثر ما يعجبني في ClickUp هو مرونته في التكيف مع احتياجات فريقي. أستخدمه يوميًا لتنظيم دورات اختبار ضمان الجودة وتوثيق الأدلة وأتمتة المهام المتكررة وتتبع تقدم التذاكر عبر فرق متعددة. توفر الأتمتة والقوالب المخصصة الكثير من الوقت وتساعد في الحفاظ على اتساق عملياتنا.

أكثر ما يعجبني في ClickUp هو مرونته في التكيف مع احتياجات فريقي. أستخدمه يوميًا لتنظيم دورات اختبار ضمان الجودة وتوثيق الأدلة وأتمتة المهام المتكررة وتتبع تقدم التذاكر عبر فرق متعددة. توفر الأتمتة والقوالب المخصصة الكثير من الوقت وتساعد في الحفاظ على اتساق عملياتنا.

3. نماذج كتيبات الموظفين والسياسات والإجراءات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني استخدم نموذج كتيبات الموظفين والسياسات والإجراءات من ClickUp لتوثيق مدونة قواعد السلوك في شركتك

يتيح لك نموذج كتيبات الموظفين والسياسات والإجراءات من ClickUp تحديد توقعات واضحة وتوفير توضيح عملي حول التعامل مع المهام اليومية في جميع أنحاء شركتك.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

أنشئ وثائق إجراءات للتأهيل والتدريب، والحضور، والعمل عن بُعد، وترك العمل، والسلوك في مكان العمل

حدد ممارسات العمل المتعلقة بالاتصال والسرية والامتثال وإدارة النزاعات

قم بإعداد ClickUp Automations لتنبيه أصحاب المصلحة عندما تحتاج السياسة إلى مراجعة أو موافقة أو تحديث قانوني

✅ مثالي لـ: فرق الموارد البشرية ومديري العمليات الذين يرغبون في الحصول على مورد رئيسي واحد لتوضيح العمليات والسياسات التجارية

🚀 شيء يجب أخذه في الاعتبار: بصرف النظر عن حقيقة أن القوالب تقوم بالكثير من الأعمال الأولية نيابة عنك، فإن أحد المزايا الرئيسية لاستخدام القوالب هو الاتساق الذي تضفيه على الوثائق والعمليات. تعرف على المزيد من خلال الفيديو السريع! 🎥

4. قالب إجراءات التشغيل القياسية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني استخدم نموذج إجراءات التشغيل القياسية من ClickUp لتوحيد العمليات التجارية

يساعد نموذج إجراءات التشغيل القياسية من ClickUp على توحيد الإجراءات التجارية الشائعة للتعيين والتدريب والتحويل والترقية وإنهاء الخدمة، بغض النظر عن الفريق أو القسم.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

أضف مخططات انسيابية داخل ClickUp Docs أو ClickUp Whiteboards كدليل مرئي لكل إجراء تشغيلي قياسي، بحيث يتم اتباع نفس العمليات بشكل متسق

حافظ على أداة تتبع إجراءات التشغيل القياسية المركزية باستخدام عرض الجدول لمراقبة الملكية ومراجعة التواريخ والتحديثات في مكان واحد

قم بتوحيد عمليات التسليم بين الأقسام (مثل قسم الموارد البشرية إلى قسم تكنولوجيا المعلومات أثناء عملية التعيين) عن طريق تعيين المهام مع التبعيات والمواعيد النهائية لتجنب التأخير

✅ مثالي لـ: قادة العمليات أو أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يرغبون في توحيد سير العمل الداخلي عبر الفرق

💡 نصيحة احترافية: أضف جدول RACI (المسؤول، الخاضع للمساءلة، المستشار، المطلع) سريعًا في أعلى كل إجراء تشغيلي قياسي لتجنب الالتباس بشأن الملكية والحفاظ على وضوح عملية اتخاذ القرار.

5. قالب ClickUp للعمليات والإجراءات

احصل على نموذج مجاني استخدم نموذج ClickUp للعمليات والإجراءات لتوحيد عمليات وإجراءات شركتك

يوفر نموذج ClickUp للعمليات والإجراءات لفريقك طريقة مركزية لتوثيق العمليات التجارية وتتبعها ومتابعتها عبر الوظائف المختلفة. ويضمن الاتساق والكفاءة في تنفيذ المهام على مستوى المؤسسة.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

نظم الإجراءات بصريًا باستخدام لوحات Kanban سهلة القراءة التي توضح حالة كل مهمة، على سبيل المثال، "مهام مطلوبة" أو "قيد التنفيذ" أو "مكتملة"

يمكنك الوصول إلى أربعة عروض ClickUp مخصصة، وهي مخطط تدفق العمليات وقائمة الوثائق ومراحل التوثيق والجدول الزمني

تتبع تقدم المهام تلقائيًا باستخدام شريط مرئي يتم تحديثه عند إكمال المهام الفرعية وعناصر قائمة المراجعة والتعليقات المخصصة

✅ مثالي لـ: فرق العمليات ورؤساء الأقسام الذين يديرون عمليات داخلية متعددة الخطوات عبر الفرق

🍄 حقيقة ممتعة: تستخدم العديد من الشركات العائلية أدلة تشغيل تم تداولها وتحديثها على مدار أكثر من 50 عامًا. إنها بمثابة الحمض النووي لشركتك في شكل مستندات.

6. قالب ClickUp لتأهيل الموظفين الجدد

احصل على نموذج مجاني استخدم نموذج ClickUp لتدريب الموظفين الجدد لتبسيط عملية التعيين

يوفر نموذج ClickUp New Hire Onboarding قائمة مرجعية يمكن لفرق الموارد البشرية اتباعها لتسهيل عملية تأهيل الموظفين الجدد. من اليوم الأول إلى الأسبوع الرابع، يغطي النموذج المهام التي يجب على الموظف اتباعها خطوة بخطوة.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

قم بتعيين المهام مثل جمع المستندات وإعداد الحسابات وإعداد مساحة العمل والتدريب إلى الفرق أو الأفراد المناسبين

حدد الأولويات حتى يتمكن الفريق والأفراد من التركيز أولاً على مهام التهيئة الحساسة للوقت

انتقل إلى عرض التقويم لجدولة جلسات التوجيه وتسليم المعدات وجلسات إحاطة السياسات في شكل جدول زمني

✅ مثالي لـ: الفرق سريعة النمو التي ترغب في تقديم تجربة توجيه موحدة عبر الأدوار والأقسام

📚 اقرأ المزيد: قوالب تعليمات العمل المجانية في Word و ClickUp

7. قالب ثقافة شركة ClickUp

احصل على نموذج مجاني استخدم نموذج ثقافة شركة ClickUp لتوثيق ثقافة الشركة

هل تريد تحديد الأساسيات الفريدة لمؤسستك من أجل رؤية شفافة وفهم أفضل لموظفيك؟ يوثق نموذج ثقافة شركة ClickUp بدقة كل شيء بدءًا من مهمتك وقيمك وتاريخك والهيكل التنظيمي والثقافة الأساسية والعروض.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

طرح أفكار مبتكرة لمبادرات النمو الثقافي وربطها باستراتيجية عملك

تعاون مع أعضاء الفريق عبر الأقسام لجمع المدخلات ووضع إرشادات ثقافية مشتركة

استخدم الذكاء الاصطناعي لتوثيق وصقل القيم الأساسية ووثائق المنتجات والرسالة والرؤية والمبادئ الثقافية

✅ مثالي لـ: الشركات التي تبني ثقافة مشتركة لتوحيد موظفيها مع القيم الأساسية للشركة

إليك ما قاله أحد العملاء عن قوالب ClickUp!

إنه سهل الاستخدام؛ يمكنك تنظيم كل شيء في مجلدات وقوائم، ونظام القوالب ممتاز، كما أن ميزة الاستيراد من أدوات أخرى قوية. إنه رائع!

إنه سهل الاستخدام؛ يمكنك تنظيم كل شيء في مجلدات وقوائم، ونظام القوالب ممتاز، كما أن ميزة الاستيراد من أدوات أخرى قوية. إنه رائع!

8. قالب دليل الموارد البشرية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني استخدم نموذج دليل الموارد البشرية من ClickUp لتوحيد قواعد العمل

قالب دليل الموارد البشرية من ClickUp هو ما تحتاجه لتنظيم جميع سياسات الموارد البشرية الخاصة بك والحفاظ عليها في مكان واحد. يتيح لك تنظيم كل ما يجب أن يعرفه الموظف عند انضمامه إلى المؤسسة، مثل قيم العمل، والتسلسل الهرمي للشركة، وقواعد مكان العمل، وسياسات الإجازات، وتوقعات الأداء.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

ضع سياسات قوية لمكان العمل حتى لا تظل أي سياسة ضرورية دون معالجة

قم بتعيين الموظفين الجدد إلى أقسام ومهام محددة لمساعدتهم في العثور على الإجابات التي يحتاجونها

قم بتعيين مسؤولية تطوير السياسات لأعضاء الفريق المعنيين واستخدم الحالات المخصصة مثل "مسودة" أو "قيد المراجعة" أو "موافق عليها" لإدارة التقدم والوضوح

✅ مثالي لـ: فرق الموارد البشرية التي تعمل على إنشاء مستند مركزي لتوصيل سياسات الشركة القياسية

9. قالب لوحة بيضاء لتدفق العمليات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني استخدم قالب لوحة بيضاء لتدفق العمليات من ClickUp لتصور سير العمل

إذا كنت تريد تمثيلًا مرئيًا لكيفية انتقال الأشياء من النقطة أ إلى النقطة ب، فإن قالب مخطط تدفق العمليات من ClickUp هو الخيار المناسب. تم إنشاء هذا القالب باستخدام لوحات ClickUp البيضاء، ويوفر لك مساحة مرنة لرسم كل خطوة باستخدام الأشكال والأسهم والموصلات.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك

اربط الأشكال بمهمة حقيقية، وقم بتمييز أعضاء الفريق، وإضافة مواعيد نهائية، وتتبع التقدم دون مغادرة المخطط

استخدم عرض مخطط تدفق التوظيف لتصور مراحل التوظيف واكتشاف العقبات في وقت مبكر

خطط لسير العمل متعدد الخطوات مثل التوظيف أو التعيين أو الموافقات مع تحديد نقاط التحقق وتعيينها بوضوح

✅ مثالي لـ: الفرق التي تريد طريقة مرئية وتفاعلية لإنشاء خرائط العمليات ومشاركتها

10. نموذج سياسة شركة ClickUp

احصل على نموذج مجاني استخدم نموذج سياسة شركة ClickUp لتنظيم سياسات مكان العمل

يساعدك نموذج سياسة شركة ClickUp على توثيق قواعد شركتك ومعايير مكان العمل وبروتوكولات الصحة والسلامة بشكل موجز.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

حدد السياسات التي تحتاجها وقرر بشأنها باستخدام المطالبات والأمثلة المضمنة التي تغطي الموضوعات الشائعة في مكان العمل

اربط بوثائق السياسات التفصيلية، وقم بتضمين مقاطع فيديو تعريفية، وأرفق مواد داعمة لإضافة عمق وإعطاء الموظفين سياقًا كاملاً

✅ مثالي لـ: الشركات الصغيرة التي تعمل على إنشاء وثيقة سياسة قياسية ليتسنى للموظفين الرجوع إليها

💡نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Brain لوضع مخطط سريع للسياسات الأساسية المتعلقة بالسلوك والإجازات والمزايا أو الامتثال. سرّع عملية توثيق السياسات باستخدام ClickUp Brain

11. قالب خطة إجراءات الحوادث من ClickUp

احصل على نموذج مجاني استخدم نموذج خطة إجراءات الحوادث من ClickUp لتخطيط إجراءات الطوارئ

يتيح لك نموذج خطة عمل الحوادث من ClickUp تحديد الأدوار وتسلسل المهام وتفاصيل الاتصال والجداول الزمنية للتعامل مع حالات الطوارئ المختلفة.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

قم بتعيين المهام باستخدام قائمة تعيين الحوادث حتى يكون الجميع على دراية بمسؤولياتهم أثناء حالات الطوارئ

أنشئ تسلسلًا خطوة بخطوة وقم بتصور خطة الطوارئ باستخدام مخطط انسيابي لسهولة الفهم

استخدم عرض التقويم لجدولة عمليات تسجيل الوصول ومراجعات المتابعة أو ربط مواعيد تقديم تقارير الامتثال بالجدول الزمني للحوادث

✅ مثالي لـ: الفرق التي تدير التخطيط للطوارئ أو الاستجابة للأزمات أو المخاطر التشغيلية للتخطيط لمختلف حالات الطوارئ

📚 اقرأ المزيد: قوالب كتيبات إرشادية مجانية لتبسيط العمليات

12. قالب خطة عمل ClickUp للأمن السيبراني

احصل على نموذج مجاني استخدم نموذج خطة عمل الأمن السيبراني من ClickUp لإنشاء دفاع استباقي

قالب خطة عمل الأمن السيبراني من ClickUp هو صفحة على غرار الويكي لتوضيح خططك للتخفيف من تهديدات الأمن السيبراني والاستجابة لها. كما يوفر مساحة منظمة لتوثيق جهودك المستمرة في مجال الأمن، بما في ذلك عمليات التدقيق وسجلات الحوادث وقوائم مراجعة الامتثال.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

حدد نقاط الضعف وقم بتوثيق خطوات العمل حسب درجة الخطورة، باستخدام حقول مثل مستوى المخاطر ومالك الإجراء والموعد النهائي

اربط ببروتوكولات الأمان ذات الصلة أو متطلبات الامتثال أو سجلات الحوادث السابقة للحصول على السياق الكامل

استخدم عرض نظرة عامة على تقييم المخاطر لتحديد أولويات نقاط الضعف بناءً على شدتها وتأثيرها، حتى تتمكن الفرق من التركيز على التهديدات الأكثر خطورة أولاً

اعمل من عرض خطة الاستجابة للحوادث لتنسيق الأدوار وخطوات الاستجابة والجداول الزمنية أثناء وقوع حادث أمني نشط

✅ مثالي لـ: فرق تكنولوجيا المعلومات ومديري الامتثال المسؤولين عن تحديد المخاطر وتنسيق جهود الاستجابة للطوارئ

13. قالب خطة التشغيل من ClickUp

احصل على نموذج مجاني استخدم نموذج خطة التشغيل من ClickUp لتنظيم العمليات التجارية

قالب خطة التشغيل من ClickUp هو قالب على شكل قائمة مرجعية يساعدك على إدارة عملياتك التجارية بسلاسة. يتضمن حقولًا معدة مسبقًا لتعيين المهام وتحديد الأولويات وتتبع المواعيد النهائية وتحديد الفرق المسؤولة عن أداء المهام التشغيلية المختلفة.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

صنف المهام حسب مرحلة الخطة وفريق التسليم والأولوية باستخدام الحقول المخصصة لتحسين التنظيم والتصفية

استخدم عرض الجدول الزمني لتخطيط مدة المهام على مدار أسابيع أو أشهر لمعرفة الوقت المقدر للإنجاز والمناطق المحتملة للتداخل

راقب السعة وحجم المهام في عرض حجم العمل لمنع الإفراط في التخصيص وتعديل المهام قبل حدوث أي تأخير

✅ مثالي لـ: فرق العمليات التي تتطلب التنسيق وتتبع المراحل والرؤية على مستوى الفريق لإدارة الأنشطة التجارية الجارية

📮 ClickUp Insight: أكثر من نصف الموظفين (57٪) يضيعون الوقت في البحث في المستندات الداخلية أو قاعدة المعرفة الخاصة بالشركة للعثور على المعلومات المتعلقة بالعمل. وعندما لا يستطيعون ذلك، يلجأ واحد من كل ستة إلى حلول شخصية، والبحث في رسائل البريد الإلكتروني القديمة أو الملاحظات أو لقطات الشاشة لمجرد تجميع المعلومات. يلغي ClickUp Brain و ClickUp Connected Search الحاجة إلى البحث من خلال توفير إجابات فورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي يتم استخلاصها من مساحة العمل بأكملها والتطبيقات الخارجية المدمجة، بحيث تحصل على ما تحتاجه دون عناء.

📚 اقرأ المزيد: أفضل أدوات برامج إدارة العمليات

14. نموذج خطة تنفيذ التدريب على ClickUp

احصل على نموذج مجاني استخدم نموذج خطة تنفيذ التدريب من ClickUp لجدولة خطط التدريب الخاصة بك

يساعدك نموذج خطة تنفيذ التدريب من ClickUp على تخطيط برامج التدريب على مستوى الشركة وجدولتها وتتبعها بفعالية. فهو يجمع أهداف التدريب وطرق تقديمه والجداول الزمنية ومواد التدريب والميسرين المعينين في مكان واحد لضمان تنفيذ متسق.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

صنف جلسات التدريب حسب طريقة تقديمها (افتراضية أو شخصية أو حسب السرعة الذاتية) وقم بتعيين المدربين والمالكين والمواعيد النهائية باستخدام الحقول المخصصة

استخدم عرض الطريقة لتنظيم الجلسات حسب التنسيق وتنسيق الأمور اللوجستية مثل توفر المدربين والأدوات أو إعداد الغرفة وفقًا لذلك

أرفق ملفات التدريب أو روابط الفيديو أو أدلة المرجع مباشرةً بكل مهمة من مهام الجلسة حتى يتمكن الموظفون من الوصول إليها في الوقت الذي يناسبهم

✅ مثالي لـ: فرق الموارد البشرية أو قادة التعلم والتطوير الذين يديرون برامج تدريب متعددة المراحل عبر الأقسام أو الأدوار

15. نموذج دليل العمليات التجارية من Template. Net

نموذج دليل العمليات التجارية من Template.net هو دليل على شكل مستند ضروري للفرق المسؤولة عن تشغيل الأنظمة التقنية أو إدارة المعدات في العمليات اليومية.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

وثق كيفية إعداد الأجهزة أو البرامج وتكوينها بشكل صحيح، باستخدام قوائم وصور

قدم خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها للمساعدة في حل المشكلات الفنية المتكررة دون الحاجة إلى دعم خارجي

حدد الخطوط العريضة للعملية الكاملة لتشغيل المعدات أو الأنظمة بأمان وبشكل صحيح

✅ مثالي لـ: الشركات القائمة على المنتجات أو الفرق الفنية التي تنشئ أدلة داخلية

16. نموذج دليل البناء من Template. Net

يدعم نموذج دليل البناء من Template.net توثيق عملية البناء من البداية إلى النهاية، مما يتيح لك التخطيط بعناية وترتيب كل مرحلة مجدولة.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

حدد خطوات تخطيط البناء مثل اختيار الموقع ووضع الميزانية والتحقق من الجوانب القانونية باستخدام تنسيق قائمة مرجعية

ضع إجراءات شفافة للأنشطة الأساسية في مجال البناء، مثل تجهيز الموقع وأعمال الأساسات والتشييد والسباكة وتسليم المشاريع

ضع بروتوكولات لمراقبة الجودة والسلامة لمساعدة العاملين في الموقع على فهم متطلبات الامتثال

✅ مثالي لـ: شركات البناء التي تحتاج إلى دليل شامل لتخطيط أنشطتها التجارية الرئيسية

💡 نصيحة احترافية: أضف إجراءات الطوارئ وتدريبات السلامة إلى نموذج دليل عمليات البناء. يمكن أن تنقذ التعليمات الواضحة أثناء الأزمات الأرواح وتقلل المسؤولية.

17. نموذج دليل تدريب مدرسة لتعليم قيادة السيارات من Template. Net

يوجهك نموذج دليل تدريب مدرسة تعليم القيادة في إنشاء أدلة تدريب شاملة للسائقين الجدد والمتدربين. يتضمن أقسامًا محددة مسبقًا لتوضيح قواعد المرور ونظريات القيادة والدروس العملية داخل السيارة وكل ما بين ذلك لتقديم تجربة تدريب متسقة في جميع أنحاء الأكاديمية.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

قم بتضمين مقاطع فيديو تعليمية ورسوم توضيحية لشرح أساسيات القيادة وبروتوكولات السلامة بتنسيق أكثر جاذبية وسهولة في المتابعة

قسّم المنهج الدراسي إلى وحدات نظرية ووحدات عملية لشرح مسار التعلم بالكامل للمتدربين

حدد نقاط مراجعة واضحة لتتبع تقدم كل طالب وتقييم استعداده للاختبار

✅ مثالي لـ: مدارس تعليم القيادة والمدربين الذين يرغبون في دليل تدريب جاهز للتنظيم يغطي كلاً من التعلم في الفصل الدراسي والتعلم داخل السيارة

18. نموذج دليل العمل الحر من Template. Net

يتيح لك نموذج دليل العمل الحر إنشاء وإدارة عمل حر بشكل أكثر تنظيماً واتساقاً. بدءاً من العثور على منصات العمل الحر وتسجيل عملك إلى تحديد أسعارك وإدارة عملائك، يتيح لك هذا النموذج التفكير في كل جانب من جوانب العمل الحر.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

قم بإعداد تدفق قياسي لتسجيل العملاء الجدد يشمل العقود والجداول الزمنية والنتائج المتوقعة وممارسات الاتصال

تأكد من إنجاز إجراءات التسجيل والضرائب والأساسيات القانونية قبل بدء العمل

أدرج المنصات وطرق التواصل وخطوات تقديم العروض التي ستستخدمها باستمرار لضم عملاء جدد

✅ مثالي لـ: العاملون المستقلون الذين يرغبون في بناء أساس موثق جيدًا قبل قبول العملاء

19. قالب دليل العقارات من Template. Net

يحدد نموذج دليل العقارات من كل شيء يتعلق بشراء العقارات وإجراءات البيع والتواصل مع العملاء والتوثيق والتسويق من خلال وثيقة منظمة.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

قم بتوثيق أفضل الممارسات للتعامل مع المشترين والبائعين والقوائم لضمان اتساق التواصل وتجربة العملاء

أنشئ قائمة مرجعية بالمهام القانونية ومهام الامتثال، بما في ذلك العقود والإفصاحات واللوائح الإقليمية

قم بتضمين روابط ويب قابلة للنقر مباشرة في المستند للإشارة إلى بوابات العقارات وأدوات الإدراج وقوالب العقود

✅ مثالي لـ: شركات العقارات وشركات الوساطة التي تحتاج إلى توثيق العمليات والحفاظ على الاتساق في جميع تعاملاتها مع العملاء

20. نموذج دليل العمليات والصيانة من Template. Net

يساعدك نموذج دليل التشغيل والصيانة من على توثيق العمليات من أجل التشغيل والصيانة الفعالين للمعدات والأنظمة في منشأتك.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

قم بتطوير أدلة قوية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها وبروتوكولات السلامة التي تعمل كمصدر وحيد للمعلومات الصحيحة للموظفين

أنشئ سجل صيانة مجدول مع تخصيص المهام لتقليل الأعطال وإطالة عمر المعدات

أضف صورًا ومقاطع فيديو لشرح الإجراءات الفنية أو مكونات النظام أو خطوات الإصلاح بشكل أكثر وضوحًا

✅ مثالي لـ: مديرو المرافق أو قادة العمليات أو أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يوثقون كيفية تشغيل الأنظمة الرئيسية وصيانتها

21. نموذج دليل مستخدم البرنامج من Template. Net

يساعدك نموذج دليل مستخدم البرنامج في إنشاء دليل شامل لتوفير الدعم والتدريب لنشر البرامج وإدارتها على نطاق واسع.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

ادعُ أعضاء الفريق للمساهمة في إعداد الإرشادات التفصيلية وإصلاح التعليمات القديمة والحفاظ على دقة الوثائق

أضف قسمًا لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها مع لقطات شاشة موضحة لرسائل الخطأ الشائعة وحلول تفصيلية لمساعدة المستخدمين على حل المشكلات دون تأخير

اشرح كيفية استخدام الميزات الرئيسية من خلال إرشادات واضحة ومرئية وحتى تسجيلات للشاشة لدعم أنماط التعلم المختلفة

✅ مثالي لـ: مديري المنتجات الذين يقومون بإنشاء وثائق تتناسب مع البرامج وتدعم المستخدمين

22. قالب دليل عمليات المدرسة من SweetProcess

عبر SweetProcess

يتيح لك نموذج دليل عمليات المدرسة إنشاء دليل سهل المتابعة يغطي عمليات المدرسة من البداية إلى النهاية.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

قم بتوثيق الإجراءات الأساسية لتسجيل الطلاب وتأهيل الموظفين الجدد وتخطيط الدروس والتعامل مع حالات الطوارئ

قم بتوحيد السياسات على مستوى المدرسة بشأن الحضور والسلامة والتواصل الداخلي للاستخدام اليومي

قسّم الأدوار والمسؤوليات بين موظفي التدريس والدعم لتحقيق المساءلة الواضحة

✅ مثالي لـ: إدارات المدارس التي ترغب في توحيد العمليات أو دعم المراجعات الداخلية أو تدريب الموظفين الجدد بأقل قدر من المساعدة

23. نموذج دليل العمليات غير الربحية من SweetProcess

عبر SweetProcess

يساعدك نموذج دليل العمليات غير الربحية على توثيق كيفية عمل مؤسستك غير الربحية في جميع الأقسام، مثل جمع التبرعات والموارد البشرية والمالية والتطوع وما إلى ذلك.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

قم بتطوير وثيقة مفصلة ومشاركتها مع أعضاء مجلس الإدارة أو شركاء البرنامج أو مقدمي المنح لإظهار كيفية تنظيم وإدارة مؤسستك غير الربحية

حدد الخطوط العريضة للعمليات القابلة للتكرار لطلبات المنح ومتابعة المانحين وتتبع الشؤون المالية وتأهيل المتطوعين في دليل واحد يسهل الوصول إليه

✅ مثالي لـ: الفرق غير الربحية التي تحتاج إلى دليل مركزي يدعم العمل اليومي والمساءلة في جميع أنحاء المؤسسة

24. نموذج دليل عمليات المستودعات من SweetProcess

عبر SweetProcess

تم تصميم نموذج دليل عمليات المستودعات على Google Docs لتسجيل عملياتك التشغيلية عبر وظائف المستودعات.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

حدد المهام الخاصة بكل وظيفة لموظفي المستودعات حتى يعرف كل عضو في الفريق مسؤولياته بدقة

أضف قوائم مراجعة السلامة وإرشادات استخدام المعدات لتقليل الحوادث والحفاظ على الامتثال

قم بتوحيد إجراءات معالجة المخزون وتنفيذ الطلبات وتغيير الورديات والتخزين وغير ذلك لتجنب أي تأخير أو سوء فهم

✅ مثالي لـ: مديرو المستودعات والمشرفون الذين يحتاجون إلى دليل منظم وجاهز للاستخدام لضمان سير العمليات اليومية بسلاسة

بسّط العمليات باستخدام قوالب ClickUp المجانية

تضمن الوثائق الواضحة تماسك فرق العمل واتساق العمليات التجارية. سواء كنت تنشئ دليلًا للموارد البشرية أو تدريب الموظفين أو العمليات اليومية، فإن القالب المناسب يوفر الوقت وينظم عملية التوثيق.

لكن الميزة الحقيقية تظهر عندما تقرنها بالأدوات المناسبة (👀 اقرأ: ClickUp)

بالإضافة إلى القوالب، يوفر لك مساحة عمل شاملة لتنظيم وثائقك واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لصياغة المحتوى بشكل أسرع، وربط إجراءات التشغيل القياسية ذات الصلة، وتحويل التعليمات إلى مهام، وتعيينها لأعضاء الفريق، وأتمتة الخطوات المتكررة. ولا داعي للقلق بشأن تبديل المنصات.

سجل في ClickUp مجانًا وحوّل أدلة الاستخدام الثابتة إلى نظام قابل للتتبع وعملي يمكن لفريقك اتباعه وتحديثه في الوقت الفعلي.