أفضل 10 برامج دليل المستخدم في عام 2025 (المراجعات والأسعار)

تعتبر أدلة المستخدم موفرة للعقل لكل من فريقك وعملائك. فأدلة المستخدم الجيدة لا تعزز رضا العملاء فحسب، بل إنها تقلل أيضاً من عدد تذاكر الدعم التي يتلقاها فريق دعم العملاء لديك بشأن المنتج أو الخدمة.

هناك مشكلة صغيرة واحدة فقط: ليس من السهل دائمًا إنشاء أدلة المستخدم. الوثائق التقنية والمتطلبات القانونية والتنسيق الدقيق يجعل من الصعب إنشاء أدلة إرشادية خطوة بخطوة سيتبعها عملاؤك وفريقك بالفعل.

لحسن الحظ، لست بحاجة إلى أن تكون كاتبًا تقنيًا لإنشاء دليل مستخدم رائع. أنت تحتاج فقط إلى برنامج جيد لدليل المستخدم. يعمل برنامج دليل المستخدم على تبسيط سير العمل الخاص بك، وتمكين فريق الدعم الخاص بك، وتحسين تجربة العملاء بشكل عام.

ومع ذلك، فإن جودة أداة دليل المستخدم الخاصة بك مهمة. اطلع على هذا الدليل الكامل لمساعدتك في اختيار برنامج دليل المستخدم المناسب لمؤسستك، بالإضافة إلى اختياراتنا العشرة المفضلة لعام 2024. 🙌

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج دليل المستخدم؟

استخدم مستندات ClickUp Docs لإدارة المستندات المهمة وتعزيز التعاون الجماعي

يجب أن تجعل أدوات دليل المستخدم حياتك أسهل. يختلف كل حل عن الآخر قليلاً، ولكن هذه هي الميزات الأكثر قيمة التي يجب البحث عنها في أداة التوثيق:

سهولة الاستخدام: يمكن أن تكون كتيبات التعليمات ضخمة بعض الشيء، لذا اختر منصة سهلة الاستخدام مع واجهة مستخدم نظيفة وعائق منخفض للدخول. أدوات الإنشاء بالسحب والإفلات أمر لا بد منه، خاصة إذا كان أعضاء الفريق من التقنيين وغير التقنيين سيستخدمون البرنامج نفسه

يمكن أن تكون كتيبات التعليمات ضخمة بعض الشيء، لذا اختر منصة سهلة الاستخدام مع واجهة مستخدم نظيفة وعائق منخفض للدخول. أدوات الإنشاء بالسحب والإفلات أمر لا بد منه، خاصة إذا كان أعضاء الفريق من التقنيين وغير التقنيين سيستخدمون البرنامج نفسه القوالب والتخصيص: من لديه الوقت لقضاء ساعات في التنسيق؟ ابحث عن منصة مع قوالب دليل المستخدم القابلة للتخصيص التي تناسب أسلوب علامتك التجارية. كما تعد برامج تحرير السحب والإفلات وتخصيص CSS أو HTML رائعة أيضًا لإنشاء أدلة ذات مظهر احترافي

من لديه الوقت لقضاء ساعات في التنسيق؟ ابحث عن منصة مع قوالب دليل المستخدم القابلة للتخصيص التي تناسب أسلوب علامتك التجارية. كما تعد برامج تحرير السحب والإفلات وتخصيص CSS أو HTML رائعة أيضًا لإنشاء أدلة ذات مظهر احترافي العناصر التفاعلية: لا تزال بعض أدلة المستخدم مطبوعة على الورق، لكنها تتحول بشكل متزايد إلى رقمية. إذا كنت تقدم أدلة المستخدم عبر الإنترنت، فابحث عن برنامج دليل المستخدم الذي يدعم العناصر التفاعلية. يجب أن يسمح لك بإضافة مقاطع فيديو مدمجة وصور قابلة للنقر وإرشادات خطوة بخطوة لمزيد من البرامج التعليمية التفاعلية

لا تزال بعض أدلة المستخدم مطبوعة على الورق، لكنها تتحول بشكل متزايد إلى رقمية. إذا كنت تقدم أدلة المستخدم عبر الإنترنت، فابحث عن برنامج دليل المستخدم الذي يدعم العناصر التفاعلية. يجب أن يسمح لك بإضافة مقاطع فيديو مدمجة وصور قابلة للنقر وإرشادات خطوة بخطوة لمزيد من البرامج التعليمية التفاعلية إدارة سير العمل: يعد إنشاء أدلة المستخدم جهدًا جماعيًا، لذا اختر منصة توفر إدارة سلسة لسير العمل. يجب أن تسمح بالتحرير في الوقت الحقيقي، والتحكم في الإصدار، والأذونات القابلة للتخصيص

## أفضل 10 أفضل دليل مستخدم أدوات للاستخدام في 2024

سواء كنت تكتب دليل مستخدم جديد من الصفر أو تقوم بتحديث دليل موجود، فإن الأداة المناسبة تُحدث فرقاً كبيراً. وفّر الوقت وأنتج وثائق على مستوى احترافي مع أفضل 10 برامج لدليل المستخدم لعام 2024.

1. انقر فوق

التنسيق والتعاون بسهولة على المستندات جنبًا إلى جنب مع الفريق دون تداخل في ClickUp

هذا صحيح: إن منصة إدارة المشاريع الأكثر تنوعًا في العالم هي أيضًا أداة موثوقة لدليل المستخدم. أنشئ أدلة المستخدم في مستندات ClickUp في الوقت الفعلي مع أصحاب المصلحة من تكنولوجيا المعلومات، وخدمة العملاء، والتسويق، والموارد البشرية، وغيرها. قم ببناء المستندات في ClickUp وربطها بسرعة بسير العمل والمهام والمشاريع لإنشاء كتيبات بسرعة نقرة واحدة. 🤩

وهل ذكرنا قوالب دليل التعليمات الخاصة بنا؟ ليست هناك حاجة لتنسيق مستند - ما عليك سوى سحب قالب ClickUp وستنطلق في السباقات. هل لنا أن نقترح قالب ClickUp Wiki لبناء قاعدة معرفية خاصة بك؟ يحتوي هذا القالب المجاني على أقسام فرعية وعناوين وجدول محتويات مفيد لتبسيط عملية الكتابة بشكل كبير.

إذا كنت لا تستطيع التفكير في الكلمات المناسبة، جرّب انقر فوق الذكاء الاصطناعي . فقط أخبر مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي دورك وما تريد إنشاءه. فهو يلخّص لك ملاحظات الاجتماعات، وينشئ جداول الأعمال، بل ويؤلف لك كتيبات المستخدم ويحررها.

أصبح التسويق عبر البريد الإلكتروني سهلاً مع ClickUp AI

أفضل ميزات #### ClickUp أفضل الميزات

يحتوي ClickUp علىمئات القوالب لكل شيء من الويكي إلى التقارير

يتضمن ClickUp Docs ميزات تفاعلية مثل الجداول وكتل التعليمات البرمجية والإشارات المرجعية والصفحات المتداخلة وخيارات التصميم الأخرى

يتعامل ClickUp AI مع ملاحظات المواصفات، وملخصات الاجتماعات، ومتطلبات المستخدم، وغير ذلك الكثير مع القليل من المدخلات

توصيل مستندات ClickUp Docs بمساحة عمل ClickUp لرؤية جميع المهام والمقاييس والمحادثات الخاصة بهذا المشروع في مكان واحد

قيود ClickUp

تحتوي المنصة على الكثير من الميزات، لذا قد تبدو كثيرة في البداية

لا يتوفر ClickUp AI إلا على الباقات المدفوعة فقط

ClickUp الأسعار

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

12 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3900 تقييم)

2. باليجو

عبر باليغو Paligo هو نوع مختلف من برامج إنشاء دليل المستخدم. تم تصميم نظام إدارة محتوى المكونات هذا (CCMS) لأدلة المستخدم الشاملة الرقمية أولاً. يسمح لك إعداد Paligo بالتبديل السريع للمعلومات أو الحقائق أو الخطوات أو المواصفات الفنية ببضع نقرات فقط. وتستخدمه فرق العمل لإنشاء مصدر واحد للحقيقة لكل شيء بدءاً من كتيبات البرامج إلى إدارة المعرفة.

باليغو أفضل الميزات

هل تحتاج إلى تغيير رقم أو عبارة أو تاريخ؟ قم بتعديله بسرعة عبر جميع الكتيبات في نظام إدارة المحتوى في Paligo

لدى Paligo عمليات تكامل لـ GitHub وMicrosoft Teams وGitLab وZendesk والمزيد

إدارة الصور بتنسيقات متعددة، بما في ذلك HTML والطباعة

إدارة الملفات المترجمة بسهولة دون مشاكل الازدواجية

Paligo القيود

يجب عليك دمج Paligo مع أداة طرف ثالث لإدارة المشروع

يقول العديد من المستخدمين أنهم يتمنون أن يكون لدى Paligo إعدادات أذونات أكثر قابلية للتخصيص

Paligo التسعير

اتصل لمعرفة الأسعار

باليغو التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 3/5 (1 مراجعة)

3. HelpDocs

عبر مستندات المساعدة HelpDocs هو برنامج دليل مستخدم ذاتي الخدمة يتيح لك إنشاء دليل مستخدم قابل للتخصيص قواعد المعرفة . يتضمن قوالب HTML ولكنه يسمح أيضًا بتخصيص CSS أو JavaScript إذا كنت ترغب في إنشاء شيء أكثر تخصيصًا. يحب المستخدمون التحليلات القوية ل HelpDocs، والتي تفصّل المحتوى الأفضل أداءً، وعمليات إرسال التذاكر، والفئات الأكثر أهمية، والمزيد.

HelpDocs أفضل الميزات

توسيع نطاق HelpDocs من خلال عمليات التكامل مع BotPenguin وPendo وHeap وغيرها

تخصيص المستخدمين الذين يمكنهم الاطلاع على مستندات مساعدة معينة أو منع العملاء من عرض المحتوى الداخلي

عرض تذاكر دعم العملاء في ملحق متصفح كروم HelpDocs

أنشئ أداة خدمة ذاتية على موقعك باستخدام HelpDocs Lighthouse

HelpDocs القيود

يقول العديد من المستخدمين أن التنسيق والجداول يمثلان تحديًا

لا يحتوي على ميزات CCMS، لذلك تحتاج إلى ضبط المتغيرات العامة يدويًا

HelpDocs التسعير

البدء: 55 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لخمسة حسابات، تُدفع سنويًا

55 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لخمسة حسابات، تُدفع سنويًا إنشاء: 109 دولارات شهريًا ل 15 حسابًا، تُدفع سنويًا

109 دولارات شهريًا ل 15 حسابًا، تُدفع سنويًا النمو: 210 دولار/شهريًا ل 50 حسابًا، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 15 تقييمًا)

4.2/5 (أكثر من 15 تقييمًا) Capterra: 4.1/5 (8 مراجعات)

4. الكاتب

عبر الكاتب يُصنف Scribe نفسه كمنصة كتابة شاملة لكل شيء بدءًا من وثائق التدريب إلى إجراءات التشغيل الموحدة الداخلية . الشيء الرائع في Scribe هو أنه يوثق تلقائيًا العمليات خطوة بخطوة من خلال تسجيل شاشتك في الوقت الفعلي. إذا كنت تؤجل التوثيق لأنه يبدو أمرًا شاقًا للغاية، فقد يكون إنشاء المحتوى التلقائي من Scribe مغيرًا لقواعد اللعبة. ✨

أفضل ميزات برنامج Scribe

قم بتثبيت امتداد متصفح Scribe لإنشاء أدلة إرشادية تلقائيًا خطوة بخطوة

اضبط أدلة Scribe التي يتم إنشاؤها تلقائيًا باستخدام نص ولقطات شاشة إضافية

تضمين إجراءات التشغيل الموحدة الخاصة بـ Scribe بسهولة في قاعدتك المعرفية أو تصديرها إلى PDF

يجعل Scribe من السهل تنقيح أي بيانات حساسة للموظفين أو العملاء

قيود برنامج Scribe

يقول بعض المستخدمين أن خاصية الإنشاء التلقائي ليست تلقائية حقًا

لا يتضمن Scribe إدارة المشاريع في نظامه الأساسي، لذلك ستظل بحاجة إلى التنقل بين برنامج دليل المستخدم وقائمة المهام الخاصة بك

Scribe الأسعار

الأساسي: مجانًا

مجانًا الفريق الاحترافي: 12 دولارًا شهريًا لكل مقعد بحد أدنى خمسة مقاعد، يتم دفعها سنويًا

12 دولارًا شهريًا لكل مقعد بحد أدنى خمسة مقاعد، يتم دفعها سنويًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

سجّل التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4.8/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.9/5 (10 مراجعات)

5. سبيش

عبر سبيش Speach هو برنامج دليل مستخدم متخصص في إجراءات التشغيل الموحدة الداخلية ومقاطع الفيديو التدريبية. إذا كان فريقك لا يستجيب بشكل جيد لجدران كبيرة من النصوص أثناء الإعداد، فإن أدلة Speach للوسائط المتعددة ضرورية. إنه ليس مناسبًا لأدلة المستخدم التي تواجه العملاء، ولكن إذا كنت تقوم بالكثير من التدريب الداخلي وتحتاج إلى شيء يكمل نظام إدارة التعلم (LMS)، فإن Speach يعد خيارًا رائعًا.

أفضل ميزات Speach

إنشاء تسجيلات الشاشة، والشرائح، والاختبارات والمزيد

تصوير مقاطع الفيديو الخاصة بك وتحريرها دون مغادرة المنصة

يوفر Speach ترجمات وترجمات بنقرة واحدة

إضافة التعليقات التوضيحية والروابط والنصوص والواجبات إلى كل فيديو

قيود Speach

ليس لديه الكثير من المراجعات

Speach ليس منصة حقيقية لإدارة المعرفة. إنها أداة لإنشاء المحتوى لأغراض داخلية أكثر من كونها أداة لإنشاء المحتوى لأغراض داخلية

Speach الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Speach

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

6. المستند 360

عبر المستند 360 يصف Document360 نفسه بأنه برنامج دليل المستخدم المدعوم بالذكاء الاصطناعي للاستخدام الداخلي والخارجي. استخدمه لإدارة إجراءات التشغيل الموحدة وإجراءات التشغيل الموحدة ومواقع الويكي, وثائق إطلاق المنتج والمزيد. حتى أنه يتضمن قاعدة معرفية ملائمة لتحسين محركات البحث. 🧠

مستند 360 أفضل الميزات

يتكامل Document360 مع Drift وSlack وFreshdesk وIntercom والمزيد

استخدم أداة قاعدة المعرفة لتقديم دعم آلي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمنتجات SaaS

استخدم Document360 Workflow لإنشاء أتمتة سير العمل المستند إلى المشغلات

يستخدم المطورون Document360 لتوثيق واجهة برمجة التطبيقات الداخلية والخارجية بالإضافة إلى وثائق البرامج وثيقة 360 قيود الوثائق

يقول بعض المستخدمين إنه قد يكون باهظ الثمن

ويقول آخرون إن تنسيق المقالات صعب بعض الشيء

Document360 الأسعار

مجاني

المعيار: 124 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مشروع، تُدفع سنويًا

124 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مشروع، تُدفع سنويًا احترافي: 248 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مشروع، يتم إصدار فاتورة سنوية

248 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مشروع، يتم إصدار فاتورة سنوية الشركات: 331 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مشروع، تُدفع سنويًا

331 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مشروع، تُدفع سنويًا المؤسسات: 497 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مشروع، يتم إصدار فاتورة سنويًا

مستند 360 التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 370 تقييمًا)

4.7/5 (أكثر من 370 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 190 تقييم)

7. نوكلينو

عبر نوكلينو Nuclino هو "عقل جماعي" يجمع بين إدارة المشاريع والتوثيق والمعرفة في منصة واحدة. ينظم برنامج دليل المستخدم هذا جميع الوثائق والمعرفة باستخدام مرشحات متقدمة. حتى أنه يتضمن قوالب دليل المستخدم لتتبع المشاريع، ومحاضر الاجتماعات، ومواقع الويكي الخاصة بالأقسام، والمزيد.

أفضل ميزات نوكلينو

تسريع الأمور باستخدام مفاتيح الاختصار والأوامر المائلة في Nuclino

ثق ب Nuclino Sidekick للعصف الذهني والملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمزيد

اسحب قالب Nuclino الخاص بحالة الاستخدام لإنشاء وثائق في وقت قياسي

يستخدم Nuclino أماناً رائداً في هذا المجال، بما في ذلك التشفير أثناء النقل وفي حالة السكون، وتسجيل الدخول الأحادي، والمصادقة الثنائية

قيود نوكلينو

ليس لديه الكثير من المراجعات

يقول بعض المستخدمين أن Nuclino يكافح للتعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة

نوكلينو التسعير

مجاني

المعيار: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا القسط: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات نوكلينو

G2: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

4.7/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

8. جيتبوك

عبر GitBook GitBook هو أداة دليل مستخدم متخصصة مصممة للفرق التقنية. بدلاً من تخزين الوثائق التقنية عبر منصات مختلفة، يجمع GitBook كل شيء في مكان واحد للفرق الهندسية. قم بتجميع أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها وتعليمات التثبيت وأدلة التشغيل في مكان واحد للحصول على تجربة مستخدم أفضل. يجعل إعداده الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي أولاً من السهل استخراج المعرفة القابلة للمشاركة من رسائل Slack والوثائق الموجودة والمزيد. 🤖

أفضل ميزات GitBook أفضل ميزات

ثق بذكاء الذكاء الاصطناعي في GitBook لتحديد المعرفة المفيدة وإضافتها إلى قاعدة معارفك

اطلب من GitBook AI تحويل البيانات غير المنظمة، مثل محادثات Slack، إلى وثائق قابلة للتنفيذ

يتكامل GitBook بسلاسة مع GitLab لتتبع ملاحظات الإصدار والسجلات والمزيد

يبحث الذكاء الاصطناعي في Gitbook تلقائيًا عن المعلومات المتضاربة أو المكررة

قيود كتاب GitBook

لن يتمكن المستخدمون غير التقنيين من استخدام GitBook

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات في دمج إصدارات مختلفة من المستند

GitBook الأسعار

شخصي: مجانًا

مجانًا بالإضافة إلى: 6.70 دولار شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

6.70 دولار شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الإيجابي: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا، بالإضافة إلى رسوم المنصة الشهرية البالغة 82.50 دولارًا

12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا، بالإضافة إلى رسوم المنصة الشهرية البالغة 82.50 دولارًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات كتاب جيت بوك

G2: 4.7/5 (أكثر من 130 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 130 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 15 مراجعة)

9. دوزوكي

عبر دوزوكي هل أنت في فريق التصنيع؟ يمكنك تبسيط كل شيء باستخدام برنامج دليل المستخدم من Dozuki. كل ما عليك القيام به هو توثيق العمليات بالصور ومقاطع الفيديو، وتقوم المنصة برقمنة تلك المعلومات وتنظيمها ومشاركتها مع فريقك ببضع نقرات فقط. اعتمد على المنصة لتخزين وتنظيم إجراءات التشغيل الموحدة وأدلة التدريب, مستندات متطلبات المنتج والمزيد في مكان واحد

دوزوكي أفضل الميزات

يدعم دوزوكي أكثر من 100 لغة

تحويل الوثائق المعتمدة بسرعة إلى برامج تدريب الموظفين

قم بتوصيل دوزوكي بنظام إدارة التعلم وتخطيط موارد المؤسسات والأنظمة الأخرى للحصول على عرض شامل

يدعم دوزوكي العمليات والوثائق الموحدة لعمليات التدقيق

دوزوكي القيود

دوزوكي مناسب فقط لشركات التصنيع

يقول بعض المستخدمين أن دوزوكي يحد من عدد الصور ومقاطع الفيديو التي يمكنك إضافتها إلى الوثائق

دوزوكي الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار

دوزوكي التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 170 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 170 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 10 مراجعات)

10. كليك هيلب

عبر كليك هيلب هل تقدم برامج A+ لعملائك؟ ClickHelp هي أداة دليل مستخدم للبرامج مصممة للكتاب التقنيين ومطوري SaaS. أنشئ مقاطع فيديو واستطلاعات واختبارات واختبارات ونماذج وغير ذلك الكثير لجمع المعلومات والتعاون مع فريقك واستضافة معرفتك الجماعية في هذه الأداة السحابية السريعة والمستندة إلى السحابة.

ClickHelp أفضل الميزات

يتكامل ClickHelp مع أكثر من 20 تطبيقًا خارجيًا

يدعم سجل إصدارات غير محدود ومراجعة الحسابات

إعادة استخدام مقتطفات المحتوى عبر منصات متعددة

تتبع أكثر من 30 مقياساً للمحتوى لمعرفة مدى فعالية كتيبات المستخدم الخاصة بك

ClickHelp القيود

لا يتضمن إدارة المشروع

ClickHelp باهظ الثمن

ClickHelp التسعير

البداية: 175 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين

175 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين النمو: 285 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين

285 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين احترافي: 580 دولارًا شهريًا ل 10 مستخدمين

ClickHelp التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4.8/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 10 تقييمات)

اكتب بشكل أفضل توثيق المستخدم مع ClickUp

تعمل أدوات دليل المستخدم عالية الجودة على تحسين تجربة العميل وتوفر الكثير من الوقت على شركتك. فبدلاً من محاولة إنشاء نظام كتابة دليل المستخدم الخاص بك بنفسك، استخدم برنامج دليل المستخدم ذي السمعة الطيبة لتبسيط العملية بأكملها.

في حين أن هناك بعض الخيارات القوية في قائمة أفضل 10 برامج في هذه القائمة، فإن ClickUp هو الخيار الأكثر توفيراً للوقت للفرق المشغولة. فبدلاً من التنقل بين منصات متعددة، يمكنك الاحتفاظ بالأدلة والاتصالات والمقاييس وإدارة المشاريع وقوالب دليل التدريب وأدوات الذكاء الاصطناعي والمزيد في مكان واحد. 📚

استخدم ClickUp لكتابة دليل المستخدم التالي. أنشئ مساحة عمل ClickUp الآن -لا حاجة لبطاقة ائتمان