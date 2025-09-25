أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء في عام 2025

يتم إعادة تشكيل خدمة العملاء بهدوء بواسطة الذكاء الاصطناعي.

بعيدًا عن الضجة المستقبلية، يتولى وكلاء الذكاء الاصطناعي الآن المهام غير الجذابة ولكنها حاسمة: توجيه التذاكر، والتعامل مع الطلبات المتكررة، وإظهار المعلومات الصحيحة في اللحظة المناسبة، والحفاظ على سير العمليات بأقل قدر من التدخل البشري.

تشير دراسة أجرتها شركة McKinsey إلى أنه مع وجود الوكلاء في المزيج:

يمكن حل ما يصل إلى 80٪ من الحوادث الشائعة بشكل مستقل، مع تقليل الوقت اللازم لحلها بنسبة 60 إلى 90٪.

وأفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي؟ إنهم لا يعيقون العمل. إنهم يؤدون عملهم بهدوء ويسمحون لفريقك بالتركيز على ما يحتاجونه بالفعل.

في هذا المنشور على المدونة، نقدم تحليلاً لأفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء الذين يستحقون الاستخدام. هيا بنا نبدأ! 🤖

أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء

فيما يلي مقارنة موجزة بين أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي لفرق خدمة العملاء.

أداة أفضل الميزات الأفضل لـ الأسعار ClickUp وكلاء الطيار الآلي المخصصون، والردود المدمجة في الدردشة، وسير عمل المهام المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وقوالب مساحة العمل الداعمة جميع أحجام الفرق تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات Intercom Fin استجابات مدعومة بـ GPT-4، ومحفزات سير العمل، والتعلم القائم على التعليقات، والنصوص مع النقاط الرئيسية الشركات الصغيرة والمتوسطة يبدأ السعر من 39 دولارًا شهريًا لكل مقعد؛ تجربة مجانية لمدة 14 يومًا؛ 0.99 دولار لكل قرار Fin Ada Support ذكاء اصطناعي متعدد اللغات، مستويات دعم متدرجة، تواصل استباقي، أداة إنشاء بالسحب والإفلات الشركات أسعار مخصصة (تختلف حسب حجم النشر) Kustomer اكتشاف المشاعر، سياق قائم على CRM، دعم الصوت والدردشة، جدولة ذكية الفرق المتوسطة إلى الكبيرة تبدأ الأسعار من 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم؛ إضافات الذكاء الاصطناعي من 0.60 دولار لكل محادثة Zendesk AI التصنيف التنبئي، المساعدة المعززة بالذكاء الاصطناعي للوكلاء، الكشف التلقائي عن اللغة، المنطق الذي يركز على اتفاقية مستوى الخدمة الفرق المتوسطة إلى الكبيرة يبدأ السعر من 55 دولارًا شهريًا لكل وكيل (يتم الدفع سنويًا)؛ إضافة الذكاء الاصطناعي: 50 دولارًا شهريًا لكل وكيل Drift AI دعم يراعي المبيعات، وتقييم العملاء المحتملين، وحجز المواعيد، ومقاييس التحويل شركات SaaS وشركات الاشتراكات المتوسطة الحجم أسعار مخصصة Tidio Lyro إعداد سريع، تبديل القنوات، ربط كتالوج المنتجات، أتمتة بعد ساعات العمل الأفراد والشركات الصغيرة تبدأ تكلفة إضافة وكيل Lyro AI من 39 دولارًا شهريًا Freshdesk Freddy AI التصنيف بناءً على المشاعر، تحميل مستندات المساعدة، مقارنة بين مقاييس الذكاء الاصطناعي ومقاييس البشر، الدعم متعدد القنوات الفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم يبدأ السعر من 18 دولارًا شهريًا لكل وكيل؛ يبدأ سعر AI Copilot من 94 دولارًا شهريًا لكل وكيل

كيف نقوم بمراجعة البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

ما هي وكلاء الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء؟

وكلاء الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء هم مساعدون رقميون متطورون يغيرون طريقة تفاعل الشركات مع العملاء. تستفيد هذه الأدوات المتقدمة من معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي (ML) للتعامل مع استفسارات العملاء المعقدة.

وقد صُممت هذه الأدوات لفهم السياق والتعلم من التفاعلات والتحسين بمرور الوقت.

يمكن لأدوات وكلاء الذكاء الاصطناعي العمل عبر قنوات متعددة، مثل الدردشة والبريد الإلكتروني ومكاتب المساعدة، مما يوفر للعملاء استجابات أسرع مع الحفاظ على تنظيم الأمور من جانبك.

🧠 حقيقة ممتعة: في أواخر الستينيات، ظهر الروبوت Shakey كأول روبوت متحرك متعدد الأغراض قادر على التفكير في أفعاله. طورت SRI International الروبوت Shakey، الذي مهد الطريق لظهور وكلاء الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في وكلاء الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء؟

يريد ممثلو الدعم أدوات تعالج الإحباطات الواقعية دون خلق متاعب جديدة. لأن الشيء الوحيد الذي لا يملكونه هو الوقت لشرح نفس السياق أو السياق المتكرر مرارًا وتكرارًا.

إليك أهم ما يهم في وكيل خدمة العملاء بالذكاء الاصطناعي:

إعداد بديهي: يبدأ العمل في غضون ساعات مع الحد الأدنى من التدريب، مما يتيح للممثلين التركيز على مساعدة العملاء

ردود تراعي السياق: تلتقط نبرة العميل أو لغته العامية أو مدى إلحاحه، وتصوغ ردودًا تبدو دافئة وإنسانية

اتساق عبر الأنظمة الأساسية: يقدم إجابات موحدة على WhatsApp أو البريد الإلكتروني أو X أو الرسائل القصيرة، مما يضمن تجربة متماسكة للعملاء

تسليم سلس للوكلاء: ينقل المحادثات إلى وكلاء بشريين مع السياق الكامل، بحيث لا يضطر العملاء إلى إعادة سرد قصتهم من جديد

نبرة متوافقة مع العلامة التجارية: تخصيص الردود لتعكس مكانة شركتك، من الغريبة إلى الاحترافية، من أجل المصداقية

رؤى فورية حول الأداء: تعرض إحصائيات في الوقت الفعلي لوكلاء الدعم مثل معدلات الحلول، مما يعزز الثقة والكفاءة

أداء قوي وموثوق: يدير الزيادات المفاجئة في الطلب مثل مبيعات العطلات دون تباطؤ أو فترات انتظار طويلة، مما يحافظ على رضا العملاء

أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء

يمكن أن تساعد أدوات خدمة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي هذه في زيادة رضا العملاء من خلال الإجابة الفورية على استفساراتهم. دعونا نستكشف كل أداة بالتفصيل. 👇

1. ClickUp (الأفضل لتتبع مهام الدعم وأتمتة سير العمل)

حسّن الدعم باستخدام وكلاء ClickUp AI Autopilot قم بإعداد وكيل الإجابات التلقائية من ClickUp لسحب بيانات المهام والرد على الأسئلة

يجمع ClickUp الأجزاء المتحركة لخدمة العملاء في نظام واحد.

إنها التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة - وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

وكلاء Autopilot من ClickUp

استخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي من ClickUp لأتمتة المهام والإجابة على الأسئلة وإنجاز المزيد من المهام

استخدم وكلاء Autopilot من ClickUp لتقديم التحديثات دون ملاحقة قادة الفرق

ابدأ مع وكلاء ClickUp Autopilot. تعمل سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي بناءً على المحفزات التي تحددها.

لنفترض أن شخصًا ما أرسل رسالة يسأل فيها عن المسؤول عن استرداد أموال حساب معين. يقوم وكيل الردود التلقائية بمسح مساحة العمل الخاصة بك، والعثور على المهمة، والرد باسم الشخص المكلف بالمهمة ورابط إلى سلسلة الرسائل النشطة.

وكلاء الطيار الآلي المخصصون من ClickUp

أنشئ وكيل ClickUp Custom Autopilot لتشغيل الإجراءات بناءً على كلمات مفتاحية أو قنوات محددة

إذا كان سير عملك يحتاج إلى شيء أكثر تحديدًا، يمكنك استخدام أداة الإنشاء بدون كود لإنشاء وكيل ClickUp Custom Autopilot.

يوفر ClickUp Brain، المساعد المتكامل للذكاء الاصطناعي، الدعم أثناء الإنشاء. استخدمه لصياغة المطالبات أو تحسين الإجراءات أو اقتراح الأدوات بناءً على سير عملك.

لنفترض أن لديك قناة دعم شركاء لحسابات VIP. يمكنك إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي يراقب تلك القناة، ولا يتم تشغيله إلا عندما تذكر الرسالة "خرق البيانات" أو "مشكلة الوصول"، ثم ينشئ مهمة في قائمة "تصعيدات المؤسسة" الخاصة بك، ويرفق الرسالة الأصلية، ويخصصها لفريق الأمان الخاص بك.

إدارة المهام في ClickUp

بمجرد تعيين وكلائك، لا يزال باقي سير العمل بحاجة إلى هيكل. يوفر برنامج إدارة المشاريع لخدمة العملاء من ClickUp إعدادًا مخصصًا لمساحة العمل لفرز التذاكر وتعيين المالكين وتتبع التقدم وإظهار الرؤى.

ابدأ باستخدام ClickUp Tasks لتحويل كل مشكلة عميل إلى عنصر عمل. ثم قم بتحسين هذه المهام باستخدام ClickUp Custom Fields لتصنيفها وترتيبها حسب الأولوية بشكل فعال. تسمح حقول مثل "نوع المشكلة" و"شريحة العملاء" و"القناة" و"الاستعجال" لفريقك بتصفية التذاكر ومعالجتها بكفاءة.

قم بتنفيذ أتمتة ClickUp للحفاظ على الزخم في عمليات الدعم الخاصة بك. يمكنها فرز التذاكر وترتيبها حسب الأولوية وتعيينها لك في لمح البصر. إذا ظلت مهمة ما في حالة "محظورة" لأكثر من يومين، يمكن للأتمتة إخطار قائد الفريق وتصعيد المشكلة ونشر تحديث في قناة الاتصال ذات الصلة.

لتسريع الإعداد، يوفر نموذج إدارة خدمة العملاء من ClickUp مساحة عمل جاهزة للاستخدام.

احصل على نموذج مجاني أطلق مساحة عمل دعم كاملة باستخدام نموذج إدارة خدمة العملاء من ClickUp

يتضمن نموذج خدمة العملاء هذا حقول مخصصة مسبقة الإنشاء مثل "نوع المشكلة" و"حالة الإنجاز" و"البريد الإلكتروني للجهة الطالبة" و"تصنيف رضا العملاء". بالإضافة إلى ذلك، يتميز بعرض نموذج مسبق الإنشاء لتبسيط استلام التذاكر، مما يضمن قدرة فريقك على إدارة طلبات العملاء بكفاءة.

وبالنسبة للفرق التي تهدف إلى التعمق في المشكلات المتكررة، فإن نموذج ClickUp لبيان مشكلة العميل لا يقدر بثمن.

أفضل ميزات ClickUp

تتبع ما يهم: أنشئ أنشئ لوحات معلومات ClickUp مخصصة لمراقبة التذاكر واتفاقيات مستوى الخدمة وقدرات الفريق

اكتب دون البدء من الصفر: استخدم ClickUp Brain لصياغة الردود ووثائق الدعم

عن طريق الإرشاد، وليس النقر: اكتب ما تحتاجه ودع ClickUp Brain يقوم بإعداده أتمتة المهامعن طريق الإرشاد، وليس النقر: اكتب ما تحتاجه ودع ClickUp Brain يقوم بإعداده

قم بتخزين كل إجابة في مكان واحد: أنشئ قاعدة معرفية للدعم باستخدام أنشئ قاعدة معرفية للدعم باستخدام ClickUp Docs مع تنسيق نص منسق

حوّل الطلبات إلى مهام: استخدم استخدم نماذج ClickUp لجمع المشكلات وتعبئة تفاصيل المهام تلقائيًا

تجنب إهمال المهام الجانبية: تضمن تضمن التعليقات المخصصة في ClickUp عدم تفويت المتابعات

تواصل دون الحاجة إلى تبديل الأدوات: استخدم استخدم ClickUp Chat لمناقشة المشكلات ومشاركة الملفات والبقاء على اتصال في الوقت الفعلي

قيود ClickUp

تتميز هذه الأداة بمرونة كبيرة، ولكن قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى بعض الوقت للتعرف على الإعدادات المخصصة وإعدادات مساحة العمل

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,230 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4460 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

هذا التعليق على Reddit يوضح كل شيء:

يوفر لي ClickUp Brain الكثير من الوقت والجهد بصراحة. أعلم أن هناك أدوات ذكاء اصطناعي ذات مستوى مجاني فعال للغاية، ولكن التبديل المستمر بين علامات التبويب له تأثير سلبي. وبصراحة، عندما أكون في منطقة العمل المكثف، هذا هو آخر شيء أريد القيام به. أستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي لكتابة الأشياء لأنني أعمل في مجال المحتوى. كما أنه يقوم بتحرير ما أكتبه (مذهل!).

📮 ClickUp Insight: 10% فقط من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون أدوات الأتمتة بانتظام ويبحثون بنشاط عن فرص جديدة للأتمتة. وهذا يسلط الضوء على أحد العوامل الرئيسية غير المستغلة لزيادة الإنتاجية، حيث لا تزال معظم الفرق تعتمد على العمل اليدوي الذي يمكن تبسيطه أو إلغاؤه. تسهل وكالات الذكاء الاصطناعي من ClickUp إنشاء سير عمل آلي، حتى إذا لم تكن قد استخدمت الأتمتة من قبل. بفضل القوالب الجاهزة للاستخدام والأوامر القائمة على اللغة الطبيعية، أصبحت أتمتة المهام متاحة لجميع أفراد الفريق! 💫 نتائج حقيقية: قلصت QubicaAMF وقت إعداد التقارير بنسبة 40٪ باستخدام لوحات المعلومات الديناميكية والرسوم البيانية الآلية من ClickUp، مما حوّل ساعات من العمل اليدوي إلى رؤى في الوقت الفعلي.

2. Intercom Fin (الأفضل لحل الاستفسارات القائمة على المعرفة)

عبر Intercom Fin

يستخدم Intercom Fin نماذج لغوية متقدمة مثل GPT-4 لفهم أسئلة العملاء بما يتجاوز مجرد مطابقة الكلمات المفتاحية البسيطة. يتصل بوثائقك الحالية، مما يجعل التنفيذ سريعًا نسبيًا.

ستلاحظ كيف يضبط نبرته بناءً على سياق المحادثة: احترافي عند مناقشة المشكلات الفنية، متعاطف عند التعامل مع الشكاوى. تحب العديد من الفرق الطريقة التي يحدد بها أنماط الحلول لاكتشاف الثغرات في مواد الدعم.

إذا كنت تستخدم بالفعل أدوات Intercom أخرى، فإن Fin يتناسب تمامًا مع سير عملك الحالي.

أفضل ميزات Intercom Fin

قم بإعداد سير عمل مخصص يؤدي إلى إجراءات محددة عندما يذكر العملاء منتجات أو مشكلات معينة

تحقق من أداء الذكاء الاصطناعي من خلال التحليلات التي تظهر الحلول الناجحة مقارنة بالتصعيدات

أدرج ملاحظات العملاء في عملية التعلم لتحسين التفاعلات المستقبلية

اعرض نصوص المحادثات مع النقاط الرئيسية المميزة لفهم مخاوف العملاء بسرعة

قيود Intercom Fin

يعمل فقط ضمن نظام Intercom، مما يحد من الخيارات إذا كنت تستخدم منصات أخرى

تواجه مشاكل مع الأسئلة الفنية أو المتخصصة للغاية في المجال

يحتاج إلى تحديثات منتظمة للمحتوى للحفاظ على دقته مع تغير عروضك

أسعار Intercom Fin

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

أساسي: 39 دولارًا شهريًا لكل مقعد

متقدم: 99 دولارًا شهريًا لكل مقعد

خبير: 139 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مقعد

وكيل Fin AI: 0.99 دولار لكل حل (الأسعار تنطبق على جميع الخطط والتكاملات)

تقييمات وتصنيفات Intercom Fin

G2: 4. 5/5 (3,380+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 1115 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Intercom Fin؟

لفتت هذه المراجعة انتباهنا:

في البداية، إنه حل ذكاء اصطناعي سهل للغاية ولا يتطلب الكثير من الإعداد أو التهيئة. ولكن بمجرد الانتهاء من الإعداد الأولي، ستبدأ في الشعور بحدوده بسرعة كبيرة.

في البداية، إنه حل ذكاء اصطناعي سهل للغاية ولا يتطلب الكثير من الإعداد أو التهيئة. ولكن بمجرد تجاوز الإعداد الأولي، تبدأ في الشعور بحدوده بسرعة كبيرة.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب خريطة رحلة العميل المجانية

3. Ada Support (الأفضل للدعم متعدد اللغات للمؤسسات)

عبر Ada Support

تتعامل Ada Support مع المحادثات بعدة لغات دون الحاجة إلى إعدادات منفصلة لكل لغة. تقوم تلقائيًا بتصنيف الأسئلة الواردة وإرسالها إلى وحدات الذكاء الاصطناعي المتخصصة لمختلف الموضوعات.

تستخدم العديد من المؤسسات الكبيرة هذا النظام لأنه يمكن أن يتوسع عبر الأسواق العالمية دون الحاجة إلى زيادة عدد الموظفين بشكل متناسب. إن امتثاله لمعايير الأمان يجعله مناسبًا للصناعات التي تطبق قواعد صارمة في التعامل مع البيانات، مثل الخدمات المصرفية والرعاية الصحية.

أفضل ميزات Ada Support

اربط النظام بقاعدة بيانات منتجاتك بحيث تتضمن الردود معلومات حديثة عن المخزون والمواصفات

قسّم محادثات العملاء بناءً على مستويات القيمة، وقدم مستويات خدمة مختلفة تلقائيًا

أرسل رسائل تواصل استباقية يتم تشغيلها عند بلوغ مراحل مهمة في الحساب أو عند حدوث مشكلات نموذجية

قم بإنشاء تقارير مخصصة حول أنواع الحلول للمساعدة في اكتشاف مشكلات المنتج قبل أن تتسبب في ارتفاع عدد التذاكر

قيود دعم Ada

يستغرق الإعداد عادةً من 4 إلى 6 أسابيع ويتطلب موظفين تقنيين متخصصين

هيكل الأسعار يجعله غير عملي للشركات ذات أحجام الدعم الأقل

في بعض الأحيان، يقدم إجابات أقل دقة عند استخراج المعلومات من عدة مواضيع معرفية مخصصة

أسعار Ada Support

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Ada Support

G2: 4. 6/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Ada Support؟

وجهة نظر جديرة بالملاحظة:

ADA سهل الاستخدام وسهل الفهم لكيفية عمل نظامه. طريقة إعداد الإجابات التلقائية سهلة أيضًا، حيث يمكن سحب وإفلات خيارات مثل مربع النص ومقاطع الفيديو والصور إلى تدفق الدردشة، بالإضافة إلى أن الإجراءات المتاحة تجعل تدفق الدردشة يعمل بشكل صحيح.

ADA سهل الاستخدام وسهل الفهم لكيفية عمل نظامه. طريقة إعداد الإجابات الآلية سهلة أيضًا، حيث يمكن سحب وإفلات خيارات مثل مربع النص ومقاطع الفيديو والصور إلى تدفق الدردشة، بالإضافة إلى أن الإجراءات المتاحة تجعل تدفق الدردشة يعمل بشكل صحيح.

🧠 حقيقة ممتعة: وجدت KPMG أن كل دولار تستثمره الشركات في الذكاء الاصطناعي، تحقق عائدًا متوسطًا قدره 3.5 دولار. وتشير نسبة صغيرة ولكنها مثيرة للإعجاب تبلغ 5٪ من الشركات إلى أنها تحقق عائدًا يصل إلى 8 دولارات.

4. Kustomer (الأفضل لترتيب أولويات الدعم بناءً على المشاعر)

عبر Kustomer

يعمل Kustomer كجزء من منصة CRM وليس كروبوت دردشة مستقل. فهو يفسر رسائل العملاء لاكتشاف المشاعر مثل الإحباط أو الاستعجال. يساعد هذا الوعي العاطفي في إعطاء الأولوية للمحادثات التي تتطلب اهتمامًا فوريًا، مما يمنع في كثير من الأحيان تفاقم المشكلات.

قد تقدر كيف يأخذ في الاعتبار تاريخ العميل لتقديم ردود تراعي السياق بدلاً من التعامل مع كل رسالة على حدة. يقلل هذا النهج من التكرار للعملاء العائدين ويسهل تقديم الدعم المخصص.

أفضل ميزات Kustomer

قم بجدولة المتابعات تلقائيًا بناءً على نوع المشكلة دون الحاجة إلى إدارة التقويم يدويًا

قم بتطبيق استراتيجيات مختلفة للمحادثات أو إدارة العملاء بناءً على مشاعر العملاء أو مزاجهم المكتشف

اعرض سجل الشراء ذي الصلة عندما يذكر العملاء منتجات معينة

قم بإنشاء اقتراحات للردود تتضمن تفاصيل الحساب مثل نوع الاشتراك

قيود Kustomer

قد تعتبر معدلات أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي أقل من بعض المنافسين

القدرات الصوتية ليست بنفس نضج الوظائف النصية

يتطلب اعتماد منصة Kustomer CRM الكاملة بدلاً من التكامل مع أنظمتك الحالية

يقدم خيارات لغوية أقل مقارنة بالحلول المتعددة اللغات المتخصصة

أسعار Kustomer

المؤسسات: 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأفضل: 139 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

إضافات الذكاء الاصطناعي

وكلاء الذكاء الاصطناعي للعملاء: 0.60 دولار لكل محادثة تفاعلية

وكلاء الذكاء الاصطناعي للممثلين: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Kustomer

G2: 4. 4/5 (أكثر من 430 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (75+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Kustomer؟

شارك أحد المستخدمين هذا التعليق:

أحب أن Kustomer أنيق للغاية ومصمم جيدًا. إنه ليس ثقيلًا أو صعب الاستخدام. إنه مبسط للغاية. التقارير ممتازة، فهي متعمقة للغاية ليس فقط للعملاء ولكن أيضًا لفريقك. كما أنه يعمل جيدًا في تتبع أداء الفريق وإنتاجيته.

أحب أن Kustomer أنيق للغاية ومصمم جيدًا. إنه ليس ثقيلًا أو صعب الاستخدام. إنه مبسط للغاية. التقارير ممتازة، فهي متعمقة للغاية ليس فقط للعملاء ولكن أيضًا لفريقك. كما أنه يعمل جيدًا في تتبع أداء الفريق وإنتاجيته.

5. Zendesk AI (الأفضل في معالجة المحادثات القائمة على البيانات)

عبر Zendesk

يستند Zendesk AI إلى أنماط من مليارات التفاعلات الداعمة لتصنيف الرسائل الواردة تلقائيًا وتخصيصها إلى قوائم الانتظار المناسبة. يركز برنامج مكتب المساعدة على لغة خدمة العملاء بدلاً من المحادثة العامة، مما يساعده على التعرف على المصطلحات الصناعية التي يستخدمها عملاؤك.

فهو يجمع بين الأتمتة الموجهة للعملاء وأدوات مساعدة الوكلاء لتحسين جانبي تجربة الدعم. غالبًا ما ينتج عن هذا النهج انتقالات أكثر سلاسة عندما تتطلب المشكلات المعقدة خبرة بشرية.

أفضل ميزات Zendesk AI

افحص أنماط المحادثات للعثور على النقاط المشتركة التي يتخلى فيها العملاء عن الحلول الآلية

اقترح الإجراءات التالية للوكلاء بناءً على التذاكر التاريخية المماثلة وحلولها

اكتشف اللغة تلقائيًا وقم بتبديل لغة الرد دون اختيار العميل

قيود الذكاء الاصطناعي في Zendesk

يحتاج إلى بيانات كبيرة من التفاعلات السابقة لأداء مثالي

يصبح التكامل مع الأنظمة غير التابعة لـ Zendesk أكثر تعقيدًا

تتغير الواجهة بشكل متكرر، مما يخلق عقبات تعليمية من حين لآخر

يختلف الأداء بين اللغات المختلفة وفقًا لبعض المستخدمين

أسعار Zendesk AI

تجربة مجانية

Suite Team: 55 دولارًا شهريًا لكل وكيل (يتم الفوترة سنويًا)

نمو المجموعة: 89 دولارًا شهريًا لكل وكيل (يتم الفوترة سنويًا)

Suite Professional: 115 دولارًا شهريًا لكل وكيل (يتم الفوترة سنويًا)

Suite Enterprise: أسعار مخصصة

إضافة الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي المتقدم: 50 دولارًا شهريًا لكل وكيل (يتم الفوترة سنويًا)

تقييمات ومراجعات Zendesk AI

G2: 4. 3/5 (أكثر من 6200 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 4040 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zendesk AI؟

تصف إحدى تقييمات G2 الأمر على النحو التالي:

تعجبني ميزات الذكاء الاصطناعي. يمكنني كتابة رد، ويمكن لـ ZD جعله أكثر ودية وتفصيلاً وأكثر رسمية. إنه رائع. كما أن فريق Zendesk دائمًا ما يكون متعاونًا للغاية ورائعًا.

تعجبني ميزات الذكاء الاصطناعي. يمكنني كتابة رد، ويمكن لـ ZD جعله أكثر ودية وتفصيلاً ورسمية. إنه رائع. كما أن فريق Zendesk دائمًا ما يكون متعاونًا للغاية ورائعًا.

🔍 هل تعلم؟ تشير تقارير Deloitte إلى أن 15% من مراكز الاتصال تستخدم بالفعل الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع عملية مصادقة العملاء وتبسيط الحلول وإنشاء ملخصات ومتابعات آلية للمكالمات.

6. Drift AI (الأفضل للتفاعلات مع العملاء الموجهة نحو المبيعات)

عبر Salesloft

تتعامل Drift by Salesloft مع المحادثات الداعمة بوعي بالمبيعات، حيث تدرك متى قد تكشف تفاعلات خدمة العملاء عن فرص مبيعات.

يرتبط برنامج نجاح العملاء هذا بأدوات التسويق لإضافة سياق، مع الإشارة إلى ما إذا كان الشخص الذي يتحدث قد شاهد صفحات الأسعار مسبقًا أو تخلى عن سلة التسوق. تجعل منظور المبيعات Drift مفيدًا بشكل خاص لخدمات SaaS والأعمال القائمة على الاشتراكات، حيث تظهر إمكانيات الترقية غالبًا أثناء تفاعلات الدعم.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم التحليلات بتتبع مقاييس التحويل جنبًا إلى جنب مع قياسات الدعم التقليدية من أجل الكفاءة.

أفضل ميزات Drift AI

اكتشف فرص زيادة المبيعات أثناء محادثات الدعم بناءً على أنماط الاستخدام

احجز الاجتماعات مباشرة في تقويمات المبيعات عندما تشير المحادثات إلى اهتمام بالشراء

راقب مصادر المحادثات لترى أي قنوات التسويق تولد احتياجات الدعم

أنشئ مسارات محادثة مختلفة للعملاء المحتملين مقابل العملاء الحاليين

قيود الذكاء الاصطناعي Drift

وظائف الدعم ليست قوية مثل قدرات المبيعات

تركز التحليلات على مقاييس التحويل أكثر من مؤشرات أداء الدعم التقليدية

يتطلب إعداد تدفقات المحادثات المخصصة مجهودًا يدويًا أكبر من بعض البدائل الأخرى

أسعار Drift AI

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Drift AI

G2: 4. 4/5 (أكثر من 1250 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (195+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Drift AI؟

وفقًا لأ حد المراجعين:

أحب الطريقة التي يتفاعل بها Drift عند التحدث إلى عميل محتمل. فهو يساعدني في الحصول على عملاء محتملين إضافيين كل شهر ويوفر حلاً سهل الاستخدام لممثلي المبيعات لجدولة الاجتماعات وتقييم العملاء المحتملين مسبقًا. أحب سهولة تكامله مع Gmail أيضًا، مما يجعله يبدو أكثر بساطة وليس مجرد منصة أخرى أحتاج إلى موازنتها في مجموعتي التقنية. أتحقق من Drift كل يوم، وقد كان مصدرًا رائعًا لي في عام صعب من حيث المبيعات!

أحب الطريقة التي يتفاعل بها Drift عند التحدث إلى عميل محتمل. فهو يساعدني في الحصول على عملاء محتملين إضافيين كل شهر ويوفر حلاً سهل الاستخدام لممثلي المبيعات لجدولة الاجتماعات وتقييم العملاء المحتملين مسبقًا. أحب سهولة تكامله مع Gmail أيضًا، مما يجعله يبدو أكثر بساطة وليس مجرد منصة أخرى أحتاج إلى موازنتها في مجموعتي التقنية. أتحقق من Drift كل يوم، وقد كان مصدرًا رائعًا بالنسبة لي في عام صعب من حيث المبيعات!

7. Tidio Lyro (الأفضل للشركات الصغيرة ذات الموارد المحدودة)

عبر Tidio

يقلل Lyro من Tidio من التعقيد التقني من خلال التركيز على الإعداد السريع للشركات الصغيرة. يتعامل مع حوالي 70٪ من أسئلة العملاء الشائعة دون الحاجة إلى بيانات تدريب مكثفة.

تتدفق المحادثات بين القنوات مثل الدردشة المباشرة وWhatsApp وInstagram وMessenger دون فقدان السياق. تساعد هذه الاتصال الفرق الصغيرة على إدارة منصات اتصال AI متعددة في وقت واحد.

والأفضل من ذلك؟ يجمع النظام بين Claude (Anthropic AI) والنماذج الداخلية لتحقيق التوازن بين الأداء والكفاءة من حيث التكلفة. تولي Tidio الأولوية للنتائج العملية على خيارات التخصيص المعقدة.

أفضل ميزات Tidio Lyro

ابدأ بقوالب سير العمل لأنواع الأعمال الشائعة لتحسين دعم العملاء بالذكاء الاصطناعي

انقل المحادثات بين الذكاء الاصطناعي والوكلاء المباشرين دون الحاجة إلى تكرار المعلومات من قبل العملاء

اربط كتالوجات المنتجات حتى يتمكن الذكاء الاصطناعي من الرجوع إلى عناصر محددة حسب الاسم والميزات

قم بتكوين تغطية بعد ساعات العمل للأسئلة الأساسية عندما يكون فريقك غير متاح

قيود Tidio Lyro

هناك عدد أقل من الميزات المتاحة للمؤسسات

إنه قادر على التعامل مع حجم أصغر من المحادثات المتزامنة مقارنة بالحلول المؤسسية

تخصيص متقدم محدود مقارنة بالمنصات التي تركز على المطورين

أسعار Tidio Lyro

تجربة مجانية لمدة 7 أيام

Lyro AI Agent: 39 دولارًا شهريًا

التدفقات: 29 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Tidio Lyro

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1730 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (465+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Tidio Lyro؟

لخص أحد المراجعين في G2 الأمر على النحو التالي:

لقد جعل Tidio من السهل للغاية إدارة الدردشة المباشرة وأتمتة الأسئلة الشائعة باستخدام Lyro وتوجيه المحادثات إلى فريق الدعم لدينا. الواجهة نظيفة وبديهية، والقدرة على ربطها بمنصات مثل WooCommerce و Klaviyo تعد ميزة كبيرة. نقدر أيضًا المرونة في التعامل مع تدفقات الدعم والتسويق داخل نفس الأداة.

لقد جعل Tidio من السهل للغاية إدارة الدردشة المباشرة وأتمتة الأسئلة الشائعة باستخدام Lyro وتوجيه المحادثات إلى فريق الدعم لدينا. الواجهة واضحة وبديهية، كما أن القدرة على ربطها بمنصات مثل WooCommerce و Klaviyo تعد ميزة كبيرة. نقدر أيضًا المرونة في التعامل مع تدفقات الدعم والتسويق داخل نفس الأداة.

🔍 هل تعلم؟ أظهرت الدراسات أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يمكنهم تطوير قواعد اتصال شبيهة بالبشر بشكل تلقائي عند التفاعل في مجموعات. يعكس هذا السلوك تطور اللغة البشرية ويسلط الضوء على الديناميكيات الاجتماعية المعقدة التي يمكن أن يظهرها الذكاء الاصطناعي.

8. Freshdesk Freddy AI (الأفضل للنشر السريع دون خبرة تقنية)

عبر Freshdesk

يعمل Freshdesk Freddy AI على تقصير وقت التنفيذ من خلال الاتصال بالمواد الموجودة لديك بدلاً من الحاجة إلى تدريب يدوي مكثف. وهو يتعامل مع حوالي 45٪ من طلبات الدعم بشكل مستقل.

يتميز وكيل الذكاء الاصطناعي أيضًا بقدرات خدمة استباقية تحدد المشكلات المحتملة قبل أن يبلغ العملاء عنها. قد يقلل هذا النهج الوقائي من حجم التذاكر بمرور الوقت. تركز استراتيجية Freddy AI على تحديد الحالات التي يكون فيها التدخل البشري أكثر منطقية، بدلاً من فرض أتمتة المهام في كل مكان.

أفضل ميزات Freshdesk Freddy AI

قم بتحميل مستندات المساعدة الموجودة تلقائيًا بدلاً من إعادة إنشاء قواعد معارف خدمة العملاء يدويًا

راجع تذاكر الدعم الشائعة لاقتراح محتوى مساعدة جديد يمكن أن يمنع حدوث مشكلات مستقبلية

قارن الأداء بين وكلاء الذكاء الاصطناعي والوكلاء البشريين عبر مقاييس الحلول

حدود الذكاء الاصطناعي في Freshdesk Freddy

تفرع المحادثات أقل تعقيدًا من بعض منصات المحادثة

يتطلب بنية Freshdesk بدلاً من العمل كحل مستقل

في بعض الأحيان تظهر تناقضات في تفسير قاعدة المعرفة، وفقًا لبعض المستخدمين

أسعار Freshdesk Freddy AI

خطة مجانية (لما يصل إلى وكيلين)

النمو: 18 دولارًا شهريًا لكل وكيل

المزايا: 59 دولارًا شهريًا لكل وكيل

Pro + AI Copilot: 94 دولارًا شهريًا لكل وكيل

المؤسسات: 95 دولارًا شهريًا لكل وكيل

تقييمات ومراجعات Freshdesk Freddy AI

G2: 4. 4/5 (3,505+ تقييمات)

Capterra: 4. 5/5 (3,385 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Freshdesk Freddy AI؟

اطلع على رأي هذا المراجع في G2:

أنا أقدر واجهة Freshdesk وميزات الأتمتة القوية التي تبسط عملنا في دعم العملاء وإدارة التذاكر المتعلقة بدعم الدفع، كما أن Freddy يحسن استجاباتنا وتوفر الاستجابات الجاهزة الوقت. يتيح الدعم متعدد القنوات من Freshdesk التواصل السلس عبر البريد الإلكتروني والدردشة ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يضمن خدمة عملاء متسقة.

أنا أقدر واجهة Freshdesk وميزات الأتمتة القوية التي تبسط عملنا في دعم العملاء وإدارة التذاكر المتعلقة بدعم الدفع، كما أن Freddy يحسن استجاباتنا وتوفر الاستجابات الجاهزة الوقت. يتيح الدعم متعدد القنوات من Freshdesk التواصل السلس عبر البريد الإلكتروني والدردشة ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يضمن خدمة عملاء متسقة.

🔍 هل تعلم؟ تراقب معظم الفرق وكلاء الذكاء الاصطناعي عن كثب، حيث يعتمد 55.4% منها على أدوات التتبع أو المراقبة، و44% منها لديها إجراءات وقائية. كما أن التقييمات عبر الإنترنت وبدون اتصال بالإنترنت شائعة أيضًا.

أعد التفكير في خدمة العملاء مع وكلاء الذكاء الاصطناعي من ClickUp

يتم اختيار وكيل الذكاء الاصطناعي المناسب من خلال معرفة ما الذي يحسن فعليًا من أداء فريقك اليومي. لا تحل السرعة وحدها الكثير من المشاكل إذا كان فريقك لا يزال يبحث عن التحديثات، أو يعيد كتابة نفس الردود، أو يواجه صعوبة في العثور على السياق.

يساعدك ClickUp في كلا الأمرين: الوكلاء الذين يتخذون الإجراءات ومساحة العمل التي تحافظ على ترابط كل شيء.

قوالب وأتمتة وتحديثات مباشرة ووكلاء الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء يعملون وفقًا لشروطك. من تعيين المالك المناسب إلى إظهار السياق الصحيح، تم تصميم كل ميزة لتعزيز الدعم دون إبطاء فريقك.

الأسئلة المتداولة

نعم، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في خدمة العملاء اليوم. تستخدم الشركات الذكاء الاصطناعي في شكل روبوتات الدردشة والمساعدين الافتراضيين وأنظمة التذاكر الآلية لإدارة الاستفسارات الروتينية مثل تتبع الطلبات ومشكلات الحساب والأسئلة الشائعة. يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا تحليل مشاعر العملاء لاكتشاف الإحباط أو الحاجة الملحة وتوجيه المشكلات إلى الوكيل البشري المناسب. بالإضافة إلى الاستجابة لاحتياجات العملاء، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد بشكل استباقي، حيث يتنبأ بمشكلات العملاء قبل ظهورها ويقدم حلولًا مخصصة. والنتيجة هي خدمة أسرع، وتوافر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتكاليف أقل، ومزيد من الوقت للموظفين البشريين للتركيز على الحالات المعقدة أو الحساسة عاطفيًا.

لا يوجد "أفضل" ذكاء اصطناعي لخدمة العملاء، لأن الاختيار الصحيح يعتمد على حجم الشركة والقطاع ونوع تفاعلات العملاء والميزانية. عادةً ما تقيّم الشركات أدوات الذكاء الاصطناعي بناءً على فهم اللغة الطبيعية، والتكامل مع الأنظمة الحالية مثل أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، والدعم متعدد القنوات، وخيارات التخصيص، والأمان. ومن بين أفضل اللاعبين في هذا المجال منصات مؤسسية مثل Salesforce وMicrosoft وGoogle، بالإضافة إلى مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي المتخصصين في المحادثات الذين يركزون على روبوتات الدردشة والروبوتات الصوتية. عادةً ما يكون الحل الأفضل هو الذي يحقق التوازن بين الأتمتة والتسليم السلس إلى الوكلاء البشريين، مع الاندماج بسلاسة في نظام الدعم البيئي للشركة.

في نظرية الذكاء الاصطناعي، يشير مصطلح "وكيل" إلى نظام يدرك بيئته ويتخذ إجراءات لتحقيق الأهداف. الأنواع الخمسة الكلاسيكية هي: الوكلاء الانعكاسيون البسيطون، الذين يستجيبون فقط للمدخلات الحالية؛ والوكلاء الانعكاسيون القائمون على النماذج، الذين يحافظون على حالة داخلية للتعامل مع المواقف التي يمكن ملاحظتها جزئيًا؛ والوكلاء القائمون على الأهداف، الذين يخططون للإجراءات لتحقيق أهداف محددة؛ والوكلاء القائمون على المنفعة، الذين يقارنون النتائج المحتملة ويختارون النتيجة التي تعظم القيمة؛ والوكلاء المتعلمون، الذين يحسنون أداءهم بمرور الوقت من خلال التعلم من البيانات والتعليقات. على الرغم من أن هذه الفئات نظرية، إلا أنها توفر الأساس للعديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي العملية، بما في ذلك روبوتات خدمة العملاء والمساعدون الافتراضيون.

قامت العديد من الشركات المعروفة بدمج الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات خدمة العملاء الخاصة بها. على سبيل المثال، تستخدم Verizon الذكاء الاصطناعي التوليدي للتنبؤ بأسباب اتصال العملاء وتوجيههم بشكل أكثر فعالية، بينما تساعد المساعدة الافتراضية Erica من Bank of America العملاء في المهام المصرفية من خلال الصوت والدردشة.