خيارات قوالب تتبع العملاء المحتملين المجانية لإدارة مسار المبيعات

قد يبدو تتبع العملاء المحتملين وكأنك تتلاعب بمشاعل مشتعلة. أنت تعلم أن ذلك أمر بالغ الأهمية لاكتشاف فرص النمو وتقديم تجربة رائعة للعملاء، ولكن هل تحاول متابعة كل عميل محتمل وكل مرحلة وكل متابعة؟ إنها مهمة شاقة.

يمكنك البدء باستخدام جدول بيانات بسيط في Excel أو Google Sheets، ولا بأس بذلك. ولكن سرعان ما قد تصبح الأمور معقدة. وهنا يأتي دور نموذج تتبع العملاء المحتملين القوي.

بفضل القالب المصمم جيدًا، ستحصل على إطار عمل جاهز لتنظيم معلومات العملاء وتتبع التفاعلات ومتابعة العملاء المحتملين.

في هذا الدليل، سنشرح ما الذي يجعل نموذج تتبع العملاء المحتملين فعالًا حقًا، وكيفية اختيار النموذج الذي يناسب سير عملك، وأين يمكنك الحصول على بعض النماذج الرائعة (والمجانية!) لبدء إدارة العملاء المحتملين مثل المحترفين.

ما هي قوالب تتبع العملاء المحتملين؟

قوالب تتبع العملاء المحتملين هي أدوات منظمة تساعدك على إدارة العملاء المحتملين ومراقبتهم. وهي بمثابة أداة مركزية لتتبع مصدر العملاء المحتملين ومستوى تفاعلهم والإجراءات اللازمة لتوجيههم خلال مسار المبيعات.

فيما يلي العناصر القياسية لنموذج تتبع العملاء المحتملين:

اسم العميل المحتمل ومعلومات الاتصال : التفاصيل الأساسية مثل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والشركة

مصدر العميل المحتمل : مصدر العميل المحتمل (على سبيل المثال، نموذج الموقع الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، الإحالة، الحدث، إلخ)

تاريخ أول اتصال : التفاعل الأولي أو الاستفسار من العميل المحتمل

حالة العميل المحتمل : تصنيف مثل جديد أو قيد التقدم أو تم تحويله لفهم نطاق فرص المبيعات

سجل التفاعلات : سجل للمكالمات والرسائل الإلكترونية والاجتماعات والمتابعات

مندوب المبيعات المعين : الشخص المسؤول عن إدارة العملاء المحتملين

الخطوات التالية: الإجراءات المتابعة المطلوبة لتحويل العميل المحتمل إلى عميل فعلي

💡 نصيحة احترافية: ارفع مستوى مبيعاتك باستخدام برنامج مخصص لتتبع العملاء المحتملين لتنظيم العملاء المحتملين وتقييمهم ورعايتهم تلقائيًا. يعمل نظام إدارة العملاء المحتملين المناسب على تحويل الاهتمام العرضي إلى إيرادات ثابتة من خلال جعل كل تفاعل يساهم في التحويل.

ما الذي يجعل نموذج تتبع العملاء المحتملين جيدًا؟

يعد العثور على نموذج تتبع العملاء المحتملين المثالي أمرًا بالغ الأهمية لتنظيم جميع المعلومات حول العملاء المحتملين ومسار المبيعات.

إليك ما يجب أن تبحث عنه في نموذج تتبع العملاء المحتملين:

الهيكل والتدفق : اختر نموذجًا جيد التنظيم ذو تدفق منطقي، يرشدك خلال كل مرحلة من مراحل إدارة العملاء بسهولة. يجب أن يكون من السهل إدخال المعلومات وتحديثها واسترجاعها عند الحاجة

تخصيص التصميم : اختر قالبًا مرنًا يتيح لك تعديل الحقول والفئات والأقسام لتناسب سير عملك. يضمن التخصيص أن يعمل فريقك بكفاءة دون تشتيت الانتباه

تعاون فعال : اختر نموذج متتبع العملاء المحتملين الذي يتيح لعدة أعضاء من الفريق الوصول إلى معلومات العملاء المحتملين وتحديثها في الوقت الفعلي. يضمن ذلك أن يكون الجميع على نفس الصفحة، مما يقلل من سوء الفهم ويحسن العمل الجماعي

الجاذبية البصرية : أعط الأولوية للنماذج الجميلة وسهلة القراءة لتعزيز سهولة الاستخدام. يمكن أن يجعل استخدام الترميز اللوني والتسميات الواضحة والتخطيطات المنظمة تتبع العملاء المحتملين أكثر سهولة وأقل إرباكًا

سهولة التنظيم والتتبع : اختر نموذج تتبع العملاء المحتملين الذي يتضمن ميزات مثل الفرز السريع والتصفية والبحث عن العملاء المحتملين. سيساعدك ذلك على توفير الوقت وتحسين عملية اتخاذ القرار

شامل وموجز: اختر نموذج مبيعات يضم جميع تفاصيل العملاء المحتملين ذات الصلة ويتتبع التقدم المحرز، على ألا يكون مزدحمًا بمعلومات زائدة. إن الحفاظ على النموذج موجزًا يضمن أن تظل البيانات فعالة ومفيدة دون تعقيدات لا داعي لها لفرق المبيعات والتسويق، بالإضافة إلى مساعدتك في اتخاذ قرارات مستنيرة

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أفضل قوالب تتبع العملاء المحتملين لتعزيز مبيعاتك وجهودك التسويقية

فيما يلي أفضل قوالب تتبع العملاء المحتملين من ClickUp، التطبيق اليومي للعمل، وغيرها. ستتيح لك هذه القوالب تتبع كل مرحلة من مراحل مسار المبيعات وتحسين تحويل العملاء المحتملين.

1. خطوات ClickUp لإنشاء نموذج مسار المبيعات

احصل على نموذج مجاني تصور مسار المبيعات، ونظم المهام، وضمان التعاون مع ClickUp خطوات إنشاء نموذج مسار المبيعات

يعد مسار المبيعات خطوة مهمة في إنشاء استراتيجية مبيعات ناجحة. تساعدك خطوات ClickUp لإنشاء قالب مسار المبيعات على تصور كل مرحلة من مراحل مسار المبيعات بوضوح لضمان الاتساق في عملية المبيعات.

يوفر النموذج مخططًا لتخصيص مسار المبيعات وفقًا لشرائح العملاء المختلفة وتحديد العقبات. كما يساعد في تحليل فعالية المسار.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج:

استخدم الحقول المخصصة في ClickUp لتسجيل مقاييس مسار التحويل وتتبعها بسهولة

أنشئ قوائم مراجعة حول مراحل المبيعات، وقم بتعيين المهام، وحدد الأولويات للحفاظ على استمرارية الاستراتيجية

أضف أي مرفقات ذات صلة مطلوبة لتعزيز الاستراتيجية أو الرجوع إليها خلال أي خطوة من خطوات مسار المبيعات

مثالي لـ: فرق المبيعات التي تهدف إلى تحديد العقبات وتحسين مسار المبيعات لتحقيق كفاءة أفضل.

🎁 مكافأة: هل تريد تنظيم العملاء المحتملين ورعايتهم بكفاءة؟ استخدم قوالب CRM لحفظ جميع بيانات العملاء المحتملين في مكان واحد.

2. قالب مسار المبيعات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بإدارة بيانات العملاء وإنشاء مسار مبيعات وتحديد الأولويات باستخدام نموذج مسار المبيعات من ClickUp

تساعدك قنوات المبيعات على تتبع عملائك والعملاء المحتملين من البداية إلى النهاية. يوفر نموذج قناة المبيعات من ClickUp مجموعة أدوات فعالة لتحسين كل مرحلة من مراحل عملية المبيعات.

باستخدام النموذج، يمكنك تحسين التواصل بين أعضاء الفريق ووضع توقعات دقيقة للمبيعات المستقبلية. كما يضمن تطوير المنتجات بشكل أسرع من خلال عملية مبيعات مبسطة.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج:

تتبع التفاصيل حول العملاء المحتملين والعملاء الجدد باستخدام مجلد إدارة العملاء المحتملين

سجل تفاصيل الاتصال وتفاصيل الحساب وتفاصيل الخطة الخاصة بالعملاء الحاليين والسابقين من مجلد إدارة الحساب

صنف العملاء المحتملين بسرعة وفقًا لعوامل مثل مدى الاستعجال والقيمة والإمكانات

مثالي لـ: فرق المبيعات التي تبحث عن تتبع العملاء المحتملين وإدارتهم طوال رحلة البيع.

➡️ اقرأ المزيد: مقاييس مسار المبيعات التي يجب على كل فريق مبيعات تتبعها

3. قالب ClickUp لتتبع المبيعات

احصل على نموذج مجاني احصل على رؤية واضحة لجهود المبيعات واتخذ قرارات مستندة إلى البيانات باستخدام نموذج ClickUp Sales Tracker

يجعل نموذج ClickUp Sales Tracker تقييم أداء الفريق وإدارة مسار المبيعات أمرًا بسيطًا. يتيح لك النموذج تحديد أهداف المبيعات ومراجعتها، وتحديد الاتجاهات، وتتبع الأداء للتقدم نحو الأهداف.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك تتبع أداء الأفراد والفرق في الوقت الفعلي. كما يساعدك على تحديد أفضل المجالات التي يمكن توجيه جهود المبيعات إليها واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات لتحسين مسار المبيعات.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج:

أضف قائمة المنتجات والأهداف المراد تحقيقها ومقاييس أخرى لتتبع مبيعاتك حسب المنتج

أنشئ مقاييس في قائمة حجم المبيعات حسب الشهر للحصول على نظرة عامة على المنتجات المباعة والمستهدفة كل شهر

استخدم أداة تتبع المبيعات للحصول على تفاصيل حول التكاليف وهوامش الربح والأهداف والعوائد

مثالي لـ: مديري المبيعات الذين يراقبون أداء الفريق وجهود المبيعات.

🧠 حقيقة ممتعة: تشير الأبحاث إلى أن 62% من تجار التجزئة يعتقدون أن البيانات والتحليلات تخلق ميزة تنافسية.

4. قالب ClickUp لبرنامج CRM للمبيعات

احصل على نموذج مجاني حدد العملاء المحتملين واحصل على رؤى حول العملاء باستخدام نموذج ClickUp Sales CRM

يعد امتلاك برنامج CRM فعال أمرًا ضروريًا لتعزيز النمو والبقاء في صدارة المنافسة. إذا لم يكن لديك برنامج CRM، فإن قالب ClickUp Sales CRM يوفر أداة مثمرة لاتخاذ قرارات تستند إلى البيانات وتعزيز استراتيجيتك.

يساعدك هذا النموذج على اكتساب رؤى حول سلوك العملاء من خلال الوصول إلى البيانات في مكان واحد. بالإضافة إلى ذلك، يزيد النموذج من الإنتاجية بفضل العمليات المؤتمتة ويوفر الوقت من خلال التخلص من الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج:

اجمع جميع بيانات العملاء التي تريد تتبعها، بما في ذلك تفاصيل الاتصال وسجل المبيعات وأي ملاحظات حول العملاء المحتملين

صنف عملاءك بناءً على الخصائص الديموغرافية والاهتمامات وعوامل أخرى لإنشاء حملات ورسائل مخصصة

ابدأ في إرسال رسائل بريد إلكتروني تلقائية إلى كل شريحة من العملاء للبقاء على اتصال معهم

مثالي لـ: الفرق التي ترغب في مركزية تفاعلات العملاء وبيانات المبيعات، بالإضافة إلى مراقبة تعليقات العملاء ومراجعاتهم لفهم تفضيلاتهم.

📚 اقرأ أيضًا: كيفية أتمتة سير عمل CRM: الفوائد وأفضل الممارسات

5. قالب تقرير المبيعات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني افهم المقاييس الرئيسية وسلوك العملاء باستخدام نموذج تقرير المبيعات من ClickUp

يعد تقرير المبيعات ضروريًا للبقاء على اطلاع على تقدم عملية المبيعات. يوفر نموذج تقرير المبيعات من ClickUp أداة فعالة للحصول على رؤية واضحة للعملية بأكملها.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك تتبع أداء المبيعات والحفاظ على المساءلة ووضع خطة مبيعات قائمة على البيانات لدفع عجلة النمو. بالإضافة إلى ذلك، تحصل على نظرة عامة على المبيعات باستخدام تقارير المبيعات السنوية والفصلية والشهرية، والتي تتضمن تفاصيل حول التوقعات والمبيعات الفعلية والمناطق وغيرها.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج:

حدد المهام باستخدام حالات مخصصة مثل "مفتوح" و"مكتمل" لمراقبة تقدم أداء المبيعات والإنجازات

حلل نظرة عامة على المبيعات لفحص تفاصيل الخدمات الأفضل أداءً

أضف صيغًا لتتبع جوانب مختلفة مثل نمو المبيعات وتحقيق المبيعات، واحصل على رؤى لتعزيز جهود التسويق

مثالي لـ: فرق المبيعات التي تسعى إلى تتبع الأداء من خلال تقارير مبيعات مفصلة لتحليل نمو المبيعات.

💡 نصيحة احترافية: ستساعدك الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ClickUp Brain في الحفاظ على مسار مبيعات وبيانات عملاء محتملين واضحين ومنظمين. وفقًا لمطالباتك، ستقوم الأداة بإنشاء رؤى تفصيلية لمساعدتك على تنظيم البيانات بشكل أفضل. وإليك كيف تساعدك: أتمتة المهام المتكررة للتركيز على المشكلات المعقدة وتحليل البيانات ⏳

حافظ على الكفاءة في عملية تحويل العملاء المحتملين من خلال الاقتراحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي 🔄

أنشئ مسار مبيعات منظمًا جيدًا لزيادة معدلات التحويل 🚀

أتمتة المهام المتكررة باستخدام ClickUp Brain

6. قالب تقرير المبيعات الأسبوعي من ClickUp

احصل على نموذج مجاني خطط لجهودك المستقبلية وحسّن استراتيجيتك باستخدام نموذج تقرير المبيعات الأسبوعي من ClickUp

توفر تقارير المبيعات الأسبوعية لمحة سريعة عن الأداء وتساعدك على تحديد العقبات لتحسين جهودك. يقوم نموذج تقرير المبيعات الأسبوعي من ClickUp بذلك وأكثر لتبقى في الصدارة.

يساعدك النموذج على فهم بيانات العملاء بشكل أفضل لاتخاذ قرارات تعزز النجاح. كما يساعدك على تتبع الأداء وتحليله، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين، وتوجيه جهودك في الاتجاه الصحيح.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج:

أضف صيغة انحراف الهدف لتحليل الانحراف الإيجابي أو السلبي عن الأهداف المحددة

احصل على نظرة عامة على التقارير في قوائم الانتظار "مراجعة" و"مكتمل"

شارك الأفكار مع فريقك على الفور لتعزيز التعاون والتوافق

مثالي لـ: فرق المبيعات التي تسعى إلى مراقبة اتجاهات المبيعات قصيرة الأجل لتحسين مسار المبيعات.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل أمثلة برامج CRM وحالات استخدامها لزيادة الإنتاجية

يقول وسيم نيكولا، مدير العمليات في Carflow، عن استخدام ClickUp:

لقد ساعد (ClickUp) في تبسيط تنظيم العمل بين الأقسام داخل قسم العمليات: الدعم/إدارة المشاريع/التسليم ونجاح العملاء. كما حسّن قدرتنا على التواصل والشفافية مع الأطراف المعنية الداخلية الأخرى، مثل قسم المبيعات، والخارجية، مثل عملاء التجزئة والمؤسسات.

لقد ساعد (ClickUp) في تبسيط تنظيم العمل بين الأقسام داخل قسم العمليات: الدعم/إدارة المشاريع/التسليم ونجاح العملاء. كما حسّن قدرتنا على التواصل والشفافية مع الأطراف المعنية الداخلية الأخرى، مثل قسم المبيعات، والخارجية، مثل عملاء التجزئة والمؤسسات.

7. قالب مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) وقم بمتابعتها، وقم بتعيين المهام، وحلل التقدم المحرز باستخدام نموذج مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات

يعد تحديد مقاييس مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) للمبيعات التي يجب تتبعها للحصول على أفضل الرؤى أمرًا صعبًا. كما يوحي الاسم، يتيح لك نموذج مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات من ClickUp تحديد أهداف ومؤشرات أداء رئيسية قابلة للقياس عبر مسار المبيعات للحفاظ على تماسك الفريق وتركيزه على تحقيق الأهداف.

باستخدام النموذج، يمكنك رؤية المقاييس الرئيسية بوضوح وتتبع الأداء وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين لضمان تحسين النتائج.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج:

استخدم التقارير الأسبوعية والتقارير الشهرية لتتبع الأداء المستمر وتحسين الاستراتيجية

حدد مؤشرات الأداء الرئيسية المختلفة وأضف الصيغ لتحليل الأداء بكفاءة

احصل على نظرة عامة سنوية على المقاييس الشهرية باستخدام لوحة الإيرادات الشهرية لوضع استراتيجيات فعالة

مثالي لـ: فرق المبيعات التي تسعى إلى تحديد وتتبع ومراجعة مؤشرات أداء المبيعات الرئيسية بانتظام لتحقيق نتائج طويلة الأجل وقصيرة الأجل.

اكتشف كيفية تعيين مؤشرات الأداء الرئيسية الفعالة من خلال هذا الفيديو السريع:

➡️ اقرأ المزيد: أدوات أتمتة المبيعات للشركات الصغيرة

8. قالب خريطة رحلة العميل من ClickUp

احصل على نموذج مجاني احصل على رؤى حول سلوك العملاء باستخدام نموذج خريطة رحلة العميل من ClickUp

يوفر نموذج خريطة رحلة العميل من ClickUp هيكلًا تفصيليًا لتتبع الجوانب المختلفة لرحلة عميلك. يساعدك على بناء استراتيجيات لتحسين رضا العملاء وتقدم الأعمال.

بشكل أساسي، يتيح لك هذا النموذج تصور تفاعلات العملاء وتحديد نقاط الاتصال المختلفة والفرص المتاحة لتقليل الاحتكاك. ونتيجة لذلك، يمكنك تصميم استراتيجية ناجحة تعزز معدلات التحويل وترفع مستوى رضا العملاء.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج:

حدد المراحل المختلفة لرحلة العميل وأضف التفاصيل ذات الصلة إلى كل قسم للحصول على رؤى شاملة

استخدم أسئلة حول سلوك العملاء خلال كل مرحلة للحصول على رؤى حول تفضيلات العملاء

حدد طرقًا لحل مشكلات العملاء بالتنسيق مع قائد فريقك

مثالي لـ: المسوقين وفرق المبيعات الذين يسعون إلى تحسين تجارب العملاء من خلال تحديد نقاط الاتصال.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد الحفاظ على تدفق مستمر للعملاء المحتملين؟ استخدم الذكاء الاصطناعي لتوليد العملاء المحتملين وتعزيز عملية توليد العملاء المحتملين: حلل كميات كبيرة من البيانات للحصول على رؤى مستندة إلى البيانات ✅️

أنشئ محتوى ديناميكيًا ليتوافق مع العملاء ✅️

خصص تجربة العملاء لتحسين التفاعل ✅️

أتمتة المهام المتكررة وضمان الكفاءة ✅️

9. قالب متتبع العملاء المحتملين من HubSpot

عبر HubSpot

يوفر نموذج Sales Lead Tracker من HubSpot أداة بسيطة لتتبع العملاء المحتملين وفهم سلوك العملاء.

يُظهر النموذج بوضوح العملاء المحتملين في المراحل المختلفة. سيساعدك ذلك في وضع استراتيجيات لتحقيق أهداف المبيعات وتعزيز أعمالك.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج:

استخدم لوحات المعلومات وميزات إعداد التقارير للحصول على نظرة عامة على البيانات وإجراء تحليلات متعمقة

أضف مراحل البيع والصفقات الجديدة وعملية إعداد التقارير والتفاصيل الأخرى لضمان الاتساق

قم بتحديث البيانات مع تقدم العملاء المحتملين عبر المراحل المختلفة لضمان الحصول على رؤى دقيقة

مثالي لـ: المسوقين وفرق المبيعات الذين يسعون إلى تحسين تحويل العملاء المحتملين من خلال رؤى تستند إلى البيانات.

10. نموذج جدول تتبع العملاء المحتملين من Pipedrive

عبر Pipedrive

لتنمية العملاء المحتملين حتى مرحلة الشراء، تحتاج إلى فهم كامل لاحتياجات العملاء وسلوكهم. يوفر نموذج جدول تتبع العملاء المحتملين من Pipedrive أداة مفيدة لتحليل البيانات والحصول على رؤى مهمة لوضع استراتيجية مبيعات فعالة.

تساعدك جدول تتبع العملاء المحتملين على ضمان تخصيص الموارد بكفاءة وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج:

أضف كل التفاصيل المتعلقة بالعميل المحتمل بدءًا من تاريخ آخر اتصال به وحتى تاريخ الاتصال التالي، بالإضافة إلى تفاصيل الاتصال لضمان بذل الجهود في الوقت المناسب

تتبع مختلف المقاييس مثل مصدر العميل المحتمل وحالته والمبيعات المتوقعة للحصول على بيانات حول اكتساب العملاء وسلوكهم

اترك تعليقات لملء أي تفاصيل مهمة عن العميل المحتمل لضمان أن الجهود تسير في الاتجاه الصحيح

مثالي لـ: المسوقين وفرق المبيعات الذين يسعون إلى تتبع حالة العملاء المحتملين وسجل الاتصالات والمبيعات المتوقعة لتحسين استراتيجيات المتابعة.

🧠 حقيقة ممتعة: تشير الدراسات إلى أن العملاء المحتملين الذين يتم رعايتهم يميلون إلى شراء منتجات بنسبة 47% أكبر من العملاء المحتملين الذين لا يتم رعايتهم.

11. قالب تتبع العملاء المحتملين في Excel/جداول بيانات Google من Coefficient

عبر Coefficient

يوفر نموذج تتبع العملاء المحتملين في Excel/Google Sheets من Coefficient أداة سهلة الاستخدام لإضافة بيانات العملاء المطلوبة وتتبع مراحل رحلة العملاء المختلفة.

من التقاط العملاء المحتملين إلى إبرام الصفقة، يساعدك قالب Excel لتتبع العملاء المحتملين في تحديد الفرص واتخاذ الخطوات اللازمة لتحويل العملاء المحتملين بنجاح. علاوة على ذلك، يوفر نظرة عامة مفصلة عن العملاء المحتملين الذين تم تحويلهم والمبيعات المتوقعة لتتبع ما إذا كانت الجهود تسير في الاتجاه الصحيح.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج:

تتبع سلوك العملاء المحتملين خلال عملية البيع للحصول على رؤى مهمة لتعزيز أعمالك

أدرج تاريخ آخر اتصال والاتصال التالي، والإجراء التالي الذي يجب اتخاذه، وحالة العميل المحتمل لضمان عرض دقيق ومخصص لكل عميل محتمل

أضف مصدر العميل المحتمل ونوعه والشخص المسؤول للتعرف على نوع عملائك وسلوكهم

مثالي لـ: المسوقين وفرق المبيعات الذين يبحثون عن أداة تتبع العملاء المحتملين بسيطة وقابلة للتخصيص لتسهيل التعاون.

📚 اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء مخطط تدفق عملية المبيعات

12. قالب مسار المبيعات في Excel من SalesFlare

عبر SalesFlare

يوفر نموذج مسار المبيعات في Excel من SalesFlare تخطيطًا منظمًا لإدارة العملاء المحتملين وتحليلهم لوضع استراتيجية مبيعات فعالة.

يتيح لك هذا النموذج توقع الإيرادات وتتبع مندوبي المبيعات والتحقق من معدلات التحويل والوصول إلى بيانات مهمة أخرى. سيساعدك ذلك على فهم سلوك العملاء وتوجيه الاستراتيجية بفعالية نحو التحويل.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج:

احصل على تذكير إذا لم تقم بمتابعة العميل المحتمل بحلول الموعد المحدد، وتأكد من عدم إهمال أي عميل محتمل

استخدم ورقة معلومات مسار المبيعات للحصول على نظرة عامة على الإيرادات وممثلي المبيعات ونسبة إتمام الصفقات والأرباح لكل حساب ونسبة تحويل العملاء المحتملين

قم بتخصيص الإعدادات وورقة التعليمات بناءً على مسار المبيعات وهيكل الفريق ومدة المتابعة والأهداف والمقاييس الأخرى لضمان دقة التوقعات والرؤى

مثالي لـ: المسوقين وفرق المبيعات الذين يسعون إلى تتبع معدلات تحويل العملاء المحتملين وتوقعات الإيرادات.

🔎 هل تعلم؟ تحقق الشركات التي تطبق ممارسات متطورة لتوليد العملاء المحتملين وإدارتهم زيادة في حصة المبيعات بنسبة 9.3%.

حسّن تتبع العملاء المحتملين باستخدام ClickUp

ستساعدك قوالب تتبع العملاء المحتملين في العثور على رؤى مهمة حول سلوك العملاء. باستخدام قالب تتبع العملاء المحتملين، يمكنك معرفة العوائق التي تحول دون إتمام المبيعات وفرص التحويل المحتملة.

يوفر ClickUp منصة شاملة لتبسيط مسار المبيعات. بفضل ميزات مثل ClickUp Docs و ClickUp Brain وقوالب تتبع العملاء المحتملين القابلة للتخصيص، يمكنك تحسين تجربة العملاء وضمان التعاون بين أعضاء فريقك.

لا تدع البيانات المتفرقة للعملاء تمنعك من تحويل العملاء المحتملين. اشترك في ClickUp اليوم وحسّن إدارة العملاء المحتملين!