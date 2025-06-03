أفضل 10 برامج للامتثال التسويقي لفرق التسويق

التسويق هو كل شيء عن الإبداع، ولكن ماذا عن الامتثال؟ قد يكون الأمر صعبًا. خطوة واحدة خاطئة، وستجد نفسك متورطًا في شبكة من الغرامات التنظيمية.

لهذا السبب، يعد وجود برنامج قوي للامتثال التسويقي أمرًا ضروريًا. اعتبره شبكة أمان قانونية لفريقك، حيث يكتشف الأخطاء المحتملة قبل أن تتحول إلى مخالفات مكلفة.

وإليك الخبر السار: الذكاء الاصطناعي والأتمتة يعملان على تغيير إدارة الامتثال.

وفقًا لدراسة Accenture حول مخاطر الامتثال، يوافق 93% من المهنيين على أن الذكاء الاصطناعي يساعد في تقليل الأخطاء البشرية وتحسين الكفاءة.

أدوات التسويق الحديثة لا تقتصر على مجرد تحديد المربعات، بل إنها تبسط الامتثال التسويقي، وتسهل مراجعات الامتثال، وتراقب تحديثات السياسات في الوقت الفعلي، وتضمن أن كل إعلان وبريد إلكتروني ومنشور على وسائل التواصل الاجتماعي يتوافق مع معايير الصناعة.

فيما يلي أفضل 10 برامج متطورة للامتثال التسويقي التي تحافظ على سرعة وأبداع الفرق وامتثالها القانوني.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج الامتثال التسويقي؟

يجب أن يكون برنامج الامتثال التسويقي المناسب بمثابة شريك موثوق به، يساعد فريقك على البقاء على المسار الصحيح ويجعل حياتك أسهل. ابحث عن:

الأتمتة: ليس من الضروري التحقق يدويًا من كل منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. يقوم البرنامج المناسب بأتمتة مراجعة المحتوى والتحقق من الخصوصية والموافقات. يمكنك التركيز على الإنشاء، وليس التحقق

تحديثات في الوقت الفعلي: تتغير اللوائح بسرعة، لذا يجب أن تواكبها برامجك. تحتاج إلى الوصول الفوري إلى أحدث قواعد الامتثال لتظل في الصدارة

أدوات التعاون: يجب أن تعمل أدوات التسويق الخاصة بك معًا بسهولة. تأكد من تكامل برنامج الامتثال مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ومنصة الأتمتة والأنظمة الرئيسية للحفاظ على سلاسة سير العمل واتصال البيانات

سهولة الاستخدام: إذا كان استخدام البرنامج يتطلب درجة الدكتوراه، فهو ليس البرنامج المناسب. يضمن التصميم البسيط والبديهي سهولة الاستخدام للمبتدئين والمحترفين على حد سواء

أفضل برامج الامتثال التسويقي في لمحة سريعة

إليك جدول مقارنة سريع:

أداة أفضل الميزات مثالي لـ الأسعار ClickUp إدارة مركزة للمهام والامتثال، وسير عمل آلي للموافقة، وفحوصات امتثال مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وعمليات تكامل، وأمن مؤسسي جميع فرق التسويق، خاصة تلك التي تحتاج إلى إدارة مهام قوية وتتبع الامتثال مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 7 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا AuditBoard سير عمل التدقيق الآلي، وخرائط مخاطر المخاطر، والتدقيق في المستندات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتنبيهات في الوقت الفعلي، وسجلات التدقيق الشركات الكبيرة وفرق إدارة المخاطر والامتثال أسعار مخصصة (لا يوجد خطة مجانية) Filestage التحكم في الإصدارات، وتدقيق الملفات، والتعليقات على الملفات، والتكامل، ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي فرق الإبداع والتسويق والامتثال مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 129 دولارًا شهريًا Ziflow التدقيق المركزي، تجربة العلامة التجارية، تكامل Adobe، التعليقات في الوقت الفعلي، سجلات التدقيق فرق الإبداع والتسويق التي تحتاج إلى موافقات مبسطة مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 199 دولارًا أمريكيًا في الشهر Brandfolder تنظيم الأصول، ضوابط الوصول، انتهاء الصلاحية التلقائي، تخزين سياسات العلامة التجارية، وضع علامات على البيانات الوصفية فرق العلامة التجارية والإبداع والتسويق أسعار مخصصة (لا يوجد خطة مجانية) Aprimo إدارة موارد التسويق، أتمتة سير العمل، إدارة الأصول، تتبع الحملات، إعداد التقارير فرق التسويق الكبيرة والوكالات والمؤسسات أسعار مخصصة (لا يوجد خطة مجانية) Fintel Connect إدارة الشركاء التابعين، والامتثال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وأتمتة سير العمل، وتحليلات الحملات الت فرق التسويق المالي والتسويق التابع أسعار مخصصة (لا يوجد خطة مجانية) Adzooma إدارة الإعلانات متعددة القنوات، والتقارير الآلية، والتكامل، وواجهة سهلة الاستخدام فرق التسويق الصغيرة والمتوسطة الحجم مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 69 دولارًا شهريًا Complyon تذكيرات آلية، وإدارة مستندات الامتثال، وأدوات تقييم المخاطر، وسير عمل مخصص الصناعات الخاضعة للتنظيم، الفرق التي تتطلب الكثير من الامتثال أسعار مخصصة (لا يوجد خطة مجانية) LogicGate لوحات معلومات مخصصة، رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أتمتة بدون برمجة، وصول قائم على الأدوار، تقارير متقدمة الشركات التي تحتاج إلى حلول GRC قابلة للتخصيص أسعار مخصصة (لا يوجد خطة مجانية)

أفضل 10 برامج للتوافق التسويقي

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المهام وتنظيم سير العمل وتتبع الامتثال)

جربها الآن استفد من ClickUp لتوحيد جميع إرشادات الامتثال التسويقي والبقاء على اطلاع عليها

تعمل فرق التسويق بسرعة. يضمن ClickUp for Marketing Teams أن الامتثال لا يبطئك.

استفد من هيكل ClickUp المرن لإنشاء مساحات أو مجلدات مخصصة لحملات التسويق والوثائق المتعلقة بالامتثال. ضمن هذه البيئة الموحدة، يمكنك تجميع جميع المحتويات والتعليقات في مكان واحد.

أرفق أصول التسويق مباشرة بالمهام واستخدم ميزات التعليق القوية في ClickUp للحصول على ملاحظات واضحة وسياقية، مما يضمن أن الجميع على نفس الصفحة وأن مخاوف الامتثال يتم معالجتها مباشرة على الأصل.

أضف تعليقات مباشرة إلى ClickUp Docs لإبراز المشكلات ووضع عملك في سياقه الصحيح

وهذا يزيل الاتصالات المتفرقة ويبقي جميع المناقشات مرتبطة بالمحتوى المحدد. يمكنك أيضًا إنشاء سير عمل موافقة منظم باستخدام الحالات المخصصة في ClickUp و أتمتة ClickUp.

استخدم هذه الميزات القوية معًا لتحديد مراحل الموافقة المحددة التي تتناسب مع متطلباتك، سواء كانت مراجعة قانونية أو امتثال للعلامة التجارية أو فحوصات تنظيمية. قم بإعداد مشغلات لتعيين مهام المراجعة تلقائيًا إلى أصحاب المصلحة المناسبين في كل مرحلة، مما يضمن عملية منهجية وقابلة للتدقيق قبل نشر أي محتوى.

تساعدك المنصة أيضًا في الحفاظ على التحكم في الإصدارات ومسارات التدقيق الواضحة لجميع أصولك التسويقية. تتبع كل تكرار لمحتواك من خلال سجلات الأنشطة التفصيلية. يوفر ذلك سجلاً شاملاً للتغييرات والتعليقات والموافقات، وهو أمر ضروري لإثبات الامتثال.

ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في ClickUp، يعزز هذه الميزة. هذا المساعد الذكي موجود في مساحة العمل الخاصة بك، ويفهم مهامك، ويقدم رؤى ذات صلة عالية، دون الحاجة إلى التبديل بين علامات التبويب.

سرّع حملاتك التسويقية مع ضمان الامتثال باستخدام ClickUp Brain

ماذا عن إنشاء مصدر واحد موثوق لجميع أدوات MarTech الخاصة بك؟ تتصل تكاملات ClickUp بمنصات مثل Hubspot و Zapier، مما يضمن إدارة الأصول وتتبع الامتثال والتحكم في الإصدارات بسلاسة.

وهذا يقودنا إلى الجانب الأمني. ClickUp Security يوفر حماية على مستوى المؤسسات، بما في ذلك شهادة ISO، والامتثال لمعايير SOC 2 و PCI، وتشفير AES-256 من طرف إلى طرف. تظل بياناتك آمنة بينما تركز على تنفيذ حملات رائعة وخالية من المخاطر.

💟 مكافأة: هل تحتاج إلى استراتيجية امتثال جاهزة للاستخدام؟ يساعدك نموذج خطة مشروع الامتثال من ClickUp على تنظيم الموافقات وتتبع المستندات والحفاظ على توافق سير عمل الامتثال دون عناء.

احصل على نموذج مجاني خطط وأدِر امتثال المشاريع باستخدام نموذج خطة امتثال المشاريع من ClickUp

أفضل ميزات ClickUp

مركز جميع أعمال التسويق والامتثال في مكان واحد: حافظ على تنظيم الحملات والوثائق والموافقات في مساحات أو مجلدات مخصصة

أتمتة سير عمل الموافقة: قم بإعداد حالات وأتمتة مخصصة لتوجيه المحتوى للمراجعة القانونية أو المراجعة المتعلقة بالعلامة التجارية أو المراجعة التنظيمية

تعاون في الوقت الفعلي مع فريقك: استخدم استخدم ميزة "تعيين التعليقات " والمستندات للإبلاغ عن مشكلات الامتثال والحفاظ على سياق التعليقات

استفد من الذكاء الاصطناعي لاكتشاف مخاطر عدم الامتثال: افحص نصوص الإعلانات بحثًا عن المخالفات القانونية وأتمتة تحديثات السياسات والموافقات باستخدام ClickUp Brain

حماية البيانات الحساسة بأمان على مستوى المؤسسات: التحكم في الوصول وتتبع التغييرات وضمان الامتثال بفضل ميزات أمان قوية

ابق على المسار الصحيح مع التنبيهات والتذكيرات: اضبط الإشعارات التلقائية لإدارة المخاطر ومواعيد الامتثال

دمج مع أدوات MarTech المفضلة لديك: قم بتوصيل ClickUp بمنصات مثل HubSpot و Zapier و GitHub لتتبع الامتثال بسلاسة

قيود ClickUp

يمكن أن يؤدي التخصيص الشامل للمنصة إلى استغراق وقت طويل في الإعداد الأولي

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp

نحن نقدم خدمات فاخرة في مجال تقديم الطعام الخاص وخدمات الكونسيرج، لذا فنحن دائمًا في حالة تنقل. العمل من الهاتف الذكي واستخدام تطبيق ClickUp كانا بالتأكيد أكثر الأشياء فائدة لي حتى الآن. على سبيل المثال، يمكنني التحقق من المدفوعات الواردة إلى حسابنا المصرفي دون الحاجة إلى الانتظار حتى أصل إلى المنزل. هذا أحد الأمثلة على الأشياء التي أجدها مفيدة للغاية.

نحن نقدم خدمات فاخرة في مجال تقديم الطعام الخاص وخدمات الكونسيرج، لذا فنحن دائمًا في حالة تنقل. العمل من الهاتف الذكي واستخدام تطبيق ClickUp كانا بالتأكيد أكثر الأشياء فائدة لي حتى الآن. على سبيل المثال، يمكنني التحقق من المدفوعات الواردة إلى حسابنا المصرفي دون الحاجة إلى الانتظار حتى أصل إلى المنزل. هذا أحد الأمثلة على الأشياء التي أجدها مفيدة للغاية.

➡️ اقرأ أيضًا: كيف يستخدم فريق التسويق في ClickUp برنامج ClickUp

2. AuditBoard (الأفضل لأتمتة سير عمل التدقيق وإدارة المخاطر وتحسين رؤية الامتثال)

عبر AuditBoard

هل تعاني من انتهاكات الامتثال؟ AuditBoard يبسط سير العمل المعقد من خلال الأتمتة وإدارة المهام والتدقيق في المستندات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

فهي تركز عمليات الموافقة وتحدد العناصر الرئيسية وتنبه الفرق في الوقت الفعلي، بحيث لا تضطر إلى متابعة رسائل البريد الإلكتروني. تعمل ميزات إدارة المهام في هذه الأدوات على تقسيم الحملات وأتمتة عملية المراجعة وتتبع التقدم دون عناء.

يقوم الذكاء الاصطناعي بمسح المستندات وكشف مشكلات الامتثال والتحقق من محتوى التسويق وفقًا للوائح التنظيمية لاكتشاف المشكلات في وقت مبكر. كما تتولى الأتمتة الذكية المهام الروتينية مثل جدولة عمليات التدقيق وإرسال التذكيرات وإنشاء التقارير. يمكن للذكاء الاصطناعي التكامل مع الأدوات الخارجية لإجراء تحليلات أعم

أفضل ميزات AuditBoard

احصل على رؤى حول مقاييس الحملات وخرائط المخاطر ومسارات التدقيق

استخدم القوالب الجاهزة أو أنشئ قوالبك الخاصة لتوحيد سير عمل الامتثال

تحكم في من يمكنه عرض مستندات الامتثال أو تعديلها أو الموافقة عليها لضمان الأمان والمساءلة

احتفظ بسجل واضح لأنشطة الامتثال لسهولة التتبع والشفافية

قيود AuditBoard

قد تكون إدارة المشكلات أمرًا صعبًا

لا تعرض التقارير دائمًا الحقول المطلوبة بشكل مثالي

تحد الأسعار المتدرجة من الوصول إلى بعض الميزات

أسعار AuditBoard

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات AuditBoard

G2: 4. 6/5 (أكثر من 1200 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن AuditBoard

يقول أحد مستخدمي G2:

تتميز هذه البرامج بمرونة كبيرة وقدرة على التكيف مع الأعمال التجارية، مما يتيح لها تلبية جميع احتياجات الشركة ويجعل أعضاء الفريق يعملون بكفاءة أكبر.

تتميز هذه البرامج بمرونة كبيرة وقدرة على التكيف مع الأعمال التجارية، مما يتيح لها تلبية جميع احتياجات الشركة ويجعل أعضاء الفريق يعملون بكفاءة أكبر.

📮ClickUp Insight: 62% من المشاركين في استطلاعنا يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT وClaude. قد تكون واجهة الدردشة الآلية المألوفة وقدراتها المتنوعة — لإنشاء المحتوى وتحليل البيانات وغير ذلك — هي السبب وراء شعبيتها الكبيرة في مختلف الأدوار والقطاعات. ومع ذلك، إذا كان على المستخدم التبديل إلى علامة تبويب أخرى لطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي في كل مرة، فإن تكاليف التبديل المرتبطة بذلك وتكاليف تبديل السياق تتراكم بمرور الوقت. ليس مع ClickUp Brain. فهو موجود في مساحة العمل الخاصة بك، ويعرف ما تعمل عليه، ويمكنه فهم المطالبات النصية البسيطة، ويقدم لك إجابات ذات صلة وثيقة بمهامك! استمتع بتحسين الإنتاجية بمقدار الضعف مع ClickUp!

3. Filestage (الأفضل لمراجعة المحتوى والموافقة عليه وتتبعه للتأكد من امتثاله)

عبر FileStage

يبسط Filestage عمليات الموافقة من خلال الاحتفاظ بالتعليقات في مكان واحد. تساعد سير العمل المنظم على فرق الامتثال في اكتشاف المشكلات مبكرًا من خلال ضمان مراجعة كل شيء قبل نشره.

تساعد أدوات إدارة المهام والتدقيق في الحفاظ على سير عمليات المراجعة، بينما يضمن التحكم في الإصدارات عدم إغفال أي شيء. تسلط لوحات المعلومات في الوقت الفعلي الضوء على حالة المشروع والعقبات والجداول الزمنية لعملية الموافقة.

مع وجود كل شيء في مكان واحد، يصبح التعاون بين فرق التسويق والمتطلبات القانونية والامتثال سلسًا وخاليًا من التوتر.

أفضل ميزات Filestage

تتبع كل إصدار من الملفات مع تعديلات واضحة وتعليقات وموافقات

تواصل مع أدوات مثل Slack و Trello و Asana للحفاظ على سلاسة سير العمل وتواصله

اجعل التعليقات واضحة ودقيقة وسهلة التنفيذ من خلال ترك التعليقات مباشرة على الملفات

قيود Filestage

قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى تدريب أولي للتنقل في المنصة بفعالية

قد تكون التكلفة عاملاً مهمًا بالنسبة للمستقلين

أسعار Filestage

مجاني

الأساسي: 129 دولارًا أمريكيًا في الشهر

احترافي: 369 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Filestage

G2: 4. 6/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Filestage

يقول أحد مستخدمي Capetrra :

إنها تجعل تخزين الملفات وتجربة موافقة العملاء أمرًا لا يصدق.

إنها تجعل تخزين الملفات وتجربة موافقة العملاء أمرًا لا يصدق.

4. Ziflow (الأفضل لتنظيم عمليات مراجعة المحتوى والموافقة عليه)

عبر Ziflow

هل ترغب في تنظيم التعاون في إنشاء المحتوى الإبداعي وتعزيز الامتثال من خلال مركز مركزي للمراجعة والملاحظات والموافقات؟ Ziflow يمكنه مساعدتك.

يعمل على تجميع التعليقات مباشرة على الأصول، مما يخلق سجلاً واضحاً للتدقيق لإثبات الامتثال. على الرغم من أنه لا يعتمد على الذكاء الاصطناعي، إلا أن نهجه المنظم يمنع حدوث المشكلات من خلال ضمان إجراء مراجعة ش

تسهل أدوات التدقيق التحكم في الإصدارات، مما يضمن استخدام الجميع لأحدث الملفات ويمنع استخدام المواد القديمة. تغييرات في اللحظة الأخيرة؟ Ziflow يتعامل معها بسلاسة.

توفر لوحات المعلومات رؤى حول الموافقات، وتعرض حالة المشروع، والعقبات، والجداول الزمنية من أجل سير عمل محسّن ومتوافق.

أفضل ميزات Ziflow

قم بتخصيص شكل ومظهر Ziflow بما يتناسب مع علامتك التجارية

يمكنك دمجها بسهولة مع Adobe Creative Cloud والأدوات الأساسية الأخرى

قم بتخصيص المنصة لتقديم تجربة كاملة للعملاء تحمل علامتك التجارية

تسريع عمليات الموافقة من خلال جلسات تفاعلية في الوقت الفعلي

قيود Ziflow

قد تكون أسعار Ziflow أعلى، خاصة بالنسبة لمجموعة الميزات الكاملة

بينما يدمج Ziflow العديد من الأدوات، يرغب بعض المستخدمين في ربطه بمزيد من منصات التسويق

أسعار Ziflow

مجاني إلى الأبد

السعر القياسي: 199 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المزايا: 329 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Ziflow وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 5/5 (900+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Ziflow

يقول أحد مستخدمي G2 :

لقد أحدث Ziflow تحولًا حقيقيًا في سير العمل الإبداعي لدينا! كفريق يعمل على مشاريع متواصلة، كنا بحاجة إلى أداة يمكنها تسهيل عمليات المراجعة والموافقة، وقد كان Ziflow خيارًا مثاليًا لنا. تتميز المنصة بسهولة الاستخدام ووضوح التنقل. حتى أعضاء الفريق الأقل خبرة في مجال التكنولوجيا وجدوا أنها سهلة التشغيل، مما قلل وقت التدريب إلى الصفر تقريبًا.

لقد أحدث Ziflow تحولًا حقيقيًا في سير العمل الإبداعي لدينا! كفريق يعمل على مشاريع متواصلة، كنا بحاجة إلى أداة يمكنها تسهيل عمليات المراجعة والموافقة، وقد كان Ziflow خيارًا مثاليًا لنا. تتميز المنصة بسهولة الاستخدام ووضوح التنقل. حتى أعضاء الفريق الأقل خبرة في مجال التكنولوجيا وجدوا أنها سهلة التشغيل، مما قلل وقت التدريب إلى الصفر تقريبًا.

👀 هل تعلم؟ تبلغ قيمة سوق برامج الامتثال العالمية 36.22 مليار دولار.

5. Brandfolder (الأفضل لتنظيم ومشاركة أصول العلامة التجارية)

عبر Brandfolder

هل تحتاج إلى تنظيم أصول التسويق والامتثال؟ Brandfolder يمكن أن يكون الحل المناسب لك. فهو ينظم عملية المحتوى بالكامل، مما يسهل استخدام الأصول المعتمدة. تضمن الأصول المركزية وضوابط الوصول استخدام المواد المعتمدة فقط.

أصبح إدارة الحملات والموافقات أسهل أيضًا، حيث تضمن سير العمل المدمج وتتبع المهام سير كل شيء وفقًا للجدول الزمني، بينما تساعد سجلات الموافقات في الحفاظ على الامتثال. يعمل Brandfolder على تبسيط التنظيم وتحسين المحتوى.

أفضل ميزات Brandfolder

قم بتجميع الأصول ذات الصلة معًا لسهولة الوصول إليها، مثل إنشاء قوائم مرجعية لموادك التسويقية

قم تلقائيًا بإلغاء صلاحية الأصول القديمة للحفاظ على محتواك محدثًا ومتوافقًا

قم بتخزين سياسات العلامة التجارية في مكان واحد حتى يتبع الجميع أحدث القواعد

أضف علامات مخصصة وبيانات وصفية لتسهيل العثور على الأصول الإبداعية وتنظيمها

قيود Brandfolder

قد تكون أسعار Brandfolder مرتفعة بعض الشيء

قد يستغرق إعداد Brandfolder بعض الوقت، خاصة إذا كان لديك مكتبة كبيرة من الأصول لتنظيمها

أسعار Brandfolder

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Brandfolder

G2: 4. 5/5 (أكثر من 1200 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Brandfolder

يقول أحد مستخدمي G2 :

أحد الأسباب التي دفعتنا لاختيار Brandfolder هو قدرته على التكامل مع برامج Adobe. ومع ذلك، فإن استخدام CI Hub صعب، وبصراحة نحن نتجنب استخدامه. في معظم الأحيان، نقوم ببساطة بتنزيل الأصول التي نحتاجها من واجهة المستخدم على الويب Brandfolder. إما أن CI Hub يحتاج إلى إصلاح واجهة المستخدم، أو أن Brandfolder يجب أن تبحث عن مورد آخر لتكامل التطبيقات.

أحد الأسباب التي دفعتنا لاختيار Brandfolder هو قدرته على التكامل مع برامج Adobe. ومع ذلك، فإن استخدام CI Hub صعب، وبصراحة نحن نتجنب استخدامه. في معظم الأحيان، نقوم ببساطة بتنزيل الأصول التي نحتاجها من واجهة المستخدم على الويب Brandfolder. إما أن CI Hub يحتاج إلى إصلاح واجهة المستخدم، أو أن Brandfolder يجب أن تبحث عن مورد آخر لتكامل التطبيقات.

👀 هل تعلم؟ تتصدر أمريكا الشمالية سوق برامج إدارة الامتثال التنظيمي، مما يجعلها أكبر منطقة في هذا القطاع!

6. Aprimo (الأفضل لإدارة العمليات التسويقية، بما في ذلك الامتثال للمحتوى وسير عمل الأصول الرقمية)

عبر Aprimo

إذا كنت تبحث عن منصة تسويق يمكنها التعامل مع تخطيط الحملات والامتثال، فقد يكون Aprimo هو ما تحتاجه فريقك.

أداة شاملة لإدارة موارد التسويق (MRM) تنظم سير العمل وتضمن الامتثال، وتتميز Aprimo في تخطيط الحملات وتعيينها وتتبعها والموافقة عليها.

على الرغم من أنه لا يعتمد بشكل صريح على الذكاء الاصطناعي للامتثال، إلا أنه يمنع المشكلات من خلال الأصول المركزية وسير العمل المدار والموافقات المتتبعة.

تتميز إدارة المشاريع في Aprimo بقوتها، بينما تعمل أدوات المهام والتدقيق على تبسيط التعاون والمراجعات، مما يخلق مسارًا لتدقيق الامتثال. توفر تقاريرها رؤى حول الأداء وتتتبع المقاييس وتحسن تقارير الامتثال، مما يساعدك على إدارة عملية التسويق من البداية إلى النهاية.

أفضل ميزات Aprimo

أتمتة المهام مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني ونشر المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي وتطوير العملاء المحتملين حتى يتمكن فريقك من التركيز على الاستراتيجية

قم بإدارة الأفراد والميزانيات والأصول في مكان واحد لتحسين الموارد وتجنب الاختناقات

احصل على رؤى تفصيلية حول أداء الحملات، وتتبع المقاييس الرئيسية، وحسّن استراتيجية التسويق الخاصة بك

اربط Aprimo بـ CRM و ERP وأدوات الأعمال الأخرى للحصول على سير عمل سلس ومتكامل

قيود Aprimo

يتميز Aprimo بمنحنى تعلم حاد، خاصة للمستخدمين الجدد

قد يبدو الأمر بطيئًا في بعض الأحيان، خاصة عند التعامل مع كميات كبيرة من البيانات

أسعار Aprimo

أسعار مخصصة

تقييمات Aprimo وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 3 / 5 ( 100+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Aprimo

يقول أحد مستخدمي G2:

Aprimo سهل الاستخدام ولا يتطلب وجود أمين مكتبة/مشرف متفرغ لإدارة الأصول الرقمية. طريقة تطبيق الأذونات بسيطة للغاية وسهلة الإدارة. وهو مفيد بشكل خاص مع حزم InDesign... وهو أمر واجهت صعوبة في أنظمة DAM الأخرى. نظام دعم الحالات الخاص بهم يعمل بشكل جيد للغاية.

Aprimo سهل الاستخدام ولا يتطلب وجود أمين مكتبة/مشرف متفرغ لإدارة الأصول الرقمية. طريقة تطبيق الأذونات بسيطة للغاية وسهلة الإدارة. وهو مفيد بشكل خاص مع حزم InDesign... وهو أمر واجهت صعوبة في أنظمة DAM الأخرى. نظام دعم الحالات الخاص بهم يعمل بشكل جيد للغاية.

➡️ اقرأ أيضًا: يوم في حياة مدير التسويق: رؤى الخبراء

7. Fintel Connect (الأفضل لتتبع وتحسين الامتثال التسويقي للشركات التابعة المالية)

عبر Fintel Connect

هل يعيق نظامك الحالي تحقيق أهدافك التسويقية؟ Fintel Connect يبسط تتبع الحملات وإدارة الموافقات وتخفيف المخاطر وسير عمل الامتثال للوثائق.

بفضل أدوات الامتثال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن للفرق تجميع التعليقات والموافقات في مكان واحد، مما يضمن الشفافية والكفاءة. تعمل إدارة سير عمل المشاريع وتدقيق الملفات على تنظيم التعاون، بينما تقلل الأتمتة من جهود التسويق وتحد من مخاطر عدم الامتث

من خلال دمج الأتمتة والذكاء الاصطناعي، تساعد Fintel Connect فرق التسويق على الحفاظ على الامتثال والكفاءة والتقدم على مخاطر الامتثال دون إبطاء العمل.

أفضل ميزات Fintel Connect

قم بإدارة الشركاء والشركات التابعة بسهولة من خلال التتبع في الوقت الفعلي وإحصاءات الأداء

بسّط عمليات الموافقة من خلال سير عمل قابل للتخصيص يحافظ على تماسك فريقك

حسّن حملاتك باستخدام تحليلات الأداء المستندة إلى البيانات

ادمجها مع أدوات التسويق المفضلة لديك للحصول على سير عمل سلس

قيود Fintel Connect

الحاجة إلى مجموعة أوسع من الشركاء داخل المنصة

تفتقر المنصة إلى دعم متعدد اللغات مدمج

أسعار Fintel Connect

أسعار مخصصة

تصنيفات وتقييمات Fintel Connect

G2: 4. 8 / 5 ( 100+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fintel Connect

يقول أحد مستخدمي G2 :

لقد كانت تجربتي مع Fintel Connect في حملة إعلانية رائعة للغاية. كانت هذه هي المرة الثانية التي أعمل فيها مع فريقهم، ودائمًا ما تكون العملية سهلة وسلسة. إنهم لطفاء للغاية، وذوو معرفة واسعة، ومتعاونون، ومرنون، مما يجعل عملي أسهل بكثير! آمل أن أعمل معهم مرة أخرى في مشاريع مستقبلية.

لقد كانت تجربتي مع Fintel Connect في حملة إعلانية رائعة للغاية. كانت هذه هي المرة الثانية التي أعمل فيها مع فريقهم، ودائمًا ما تكون العملية سهلة وسلسة. إنهم لطفاء للغاية، وذوو معرفة واسعة، ومتعاونون، ومرنون، مما يجعل عملي أسهل بكثير! آمل أن أعمل معهم مرة أخرى في مشاريع مستقبلية.

8. Adzooma (الأفضل لتبسيط إدارة الحملات الإعلانية)

عبر Adzooma

"هل وافق أحد على نص هذا الإعلان؟ أي نسخة من أصول الحملة هذه هي النسخة النهائية؟ هل نحن نتتبع المقاييس الصحيحة؟" إذا كانت هذه الأسئلة مألوفة لك، فأنت لست وحدك.

وهنا يأتي دور Adzooma. تساعد برامج الامتثال التسويقي الفرق على العمل بشكل أكثر ذكاءً من خلال مركزية إدارة الحملات وأتمتة عمليات الموافقة وتعزيز ضوابط المخاطر.

أفضل ميزات Adzooma

قم بإدارة إعلانات متعددة في ثوانٍ بضغطة زر واحدة

احصل على رؤى في الوقت الفعلي من خلال تقارير الأداء الآلية

تواصل بسلاسة مع Google وFacebook وMicrosoft Ads

بسّط إدارة الإعلانات بواجهة سهلة الاستخدام وبديهية

قيود Adzooma

الحاجة إلى ميزات إعداد تقارير متعمقة، خاصةً لإعداد التقارير المخصصة وتصور البيانات

تتطلب بعض الميزات المتقدمة فترة تعلم للمستخدمين الجدد

أسعار Adzooma

مجاني

فضي: 69 دولارًا أمريكيًا في الشهر

ذهبي: 179 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات Adzooma وتعليقات المستخدمين

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Adzooma

يقول أحد مستخدمي Trustpilot :

Adzooma هي أداة رائعة لإدارة حسابات إعلانية متعددة عبر قنوات متعددة. أستخدمها لإدارة الإعلانات على Google Ads و Microsoft Ads ووجدت أنها سهلة الاستخدام للغاية، وتوفر فرصًا واضحة توفر لي الوقت وتجعل حساباتنا الإعلانية أكثر كفاءة. أوصي باستخدام Adzooma لأي شخص يدير حسابات إعلانية متعددة.

Adzooma هي أداة رائعة لإدارة حسابات إعلانية متعددة عبر قنوات متعددة. أستخدمها لإدارة الإعلانات على Google Ads و Microsoft Ads ووجدت أنها سهلة الاستخدام للغاية، وتوفر فرصًا واضحة توفر لي الوقت وتجعل حساباتنا الإعلانية أكثر كفاءة. أوصي باستخدام Adzooma لأي شخص يدير حسابات إعلانية متعددة.

9. Complyon (الأفضل لأتمتة مهام الامتثال التنظيمي وتقييم المخاطر)

عبر Complyon

كيف تضمن أن كل إعلان وبريد إلكتروني ومنشور على وسائل التواصل الاجتماعي يفي بمعايير الامتثال دون إبطاء فريقك؟

يقلل Complyon من جهود الامتثال من خلال تنظيم الموافقات وتتبع تدفق البيانات وضمان توافق كل حملة مع اللوائح. تعمل التذكيرات التلقائية على إبقاء الفرق على المسار الصحيح، مما يمنع فقدان الموافقات ومشكلات الامتثال في اللحظة الأخيرة.

بفضل سير العمل المخصص، يتم توجيه المحتوى تلقائيًا إلى المراجعين المناسبين، مما يقلل من التكرار غير الضروري ويحافظ على تنظيم كل شيء في مكان واحد.

بالإضافة إلى الموافقات، توضح أدوات تحليل البيانات من Complyon كيف تؤثر أنشطة الحملات والأنظمة والتفاعلات مع الأطراف الثالثة على الامتثال. من خلال تحديد هذه الروابط، يمكن للفرق تحديد المخاطر المحتملة قبل أن تصبح مشكلات.

أفضل ميزات Complyon

قم بتخزين وإدارة مستندات الامتثال في منصة مركزية واحدة لسهولة الوصول إليها

قم بتخصيص أطر الامتثال لتتوافق مع اللوائح الصناعية والسياسات الداخلية

حدد مخاطر الامتثال وقللها بكفاءة باستخدام أدوات تقييم المخاطر المتقدمة

يمكن دمجها بسهولة مع أدوات العمل الحالية لتعزيز كفاءة سير العمل

قيود Complyon

تجد الشركات الصغيرة أو تلك ذات الميزانيات المحدودة صعوبة في هيكل الأسعار

أسعار Complyon

أسعار مخصصة

تصنيفات وتقييمات Complyon

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Complyon

يقول أحد مستخدمي Capterra :

البرنامج سهل الفهم والاستخدام. فهو يوفر نظرة عامة بسيطة وفعالة على عمليات البيانات في جميع أنحاء المؤسسة، مع توفير رؤية ثاقبة حول سبب وكيفية معالجة البيانات. يمكنك أيضًا تنفيذ الحوكمة للحفاظ على تحديث تخطيطات البيانات وتوزيع المسؤوليات على جميع مستويات المؤسسة.

البرنامج سهل الفهم والاستخدام. فهو يوفر نظرة عامة بسيطة وفعالة على عمليات البيانات في جميع أنحاء المؤسسة، مع توفير رؤية ثاقبة حول سبب وكيفية معالجة البيانات. يمكنك أيضًا تنفيذ الحوكمة للحفاظ على تحديث تخطيطات البيانات وتوزيع المسؤوليات على جميع مستويات المؤسسة.

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: لا تقتصر برامج الامتثال التسويقي على تجنب الغرامات فحسب، بل تتعلق بالثقة أيضًا. يقول 72% من المستهلكين إنهم سيتوقفون عن الشراء من علامة تجارية لا يثقون بها. الامتثال يعني الحفاظ على المصداقية!

10. LogicGate (الأفضل لتخصيص عمليات إدارة المخاطر وأتمتتها)

عبر LogicGate

LogicGate هي منصة للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) تتيح لفرق التسويق التحكم في عمليات الامتثال الخاصة بهم. وهي تضفي النظام على عالم الامتثال التسويقي الذي غالبًا ما يكون فوضويًا.

بفضل إمكاناته المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يبسط LogicGate إدارة الامتثال من خلال جمع التعليقات وتحليلها تلقائيًا، كل ذلك في مكان مركزي واحد.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزات الأتمتة على التخلص من المهام اليدوية المملة من خلال التكامل السلس مع الأدوات الأخرى عبر واجهة برمجة التطبيقات (API)، مما يضمن تدفقًا سلسًا وفعالًا لبيانات الامتث

أفضل ميزات LogicGate

قم بتخصيص لوحات المعلومات لتتبع المخاطر والموافقات وعمليات الامتثال في الوقت الفعلي

قم بمركزية إدارة المخاطر من خلال منصة مرنة وقابلة للتطوير ولا تتطلب كتابة أي أكواد برمجية

عزز التعاون من خلال الوصول القائم على الأدوار والإشعارات التلقائية

أنشئ تقارير متقدمة باستخدام رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات أفضل

قيود LogicGate

تؤدي واجهة المنصة المعقدة إلى إطالة عملية التهيئة

تجد سير عمل إدارة المخاطر أن خيارات التخصيص غير كافية

أسعار LogicGate

أسعار مخصصة

تقييمات LogicGate ومراجعاتها

G2: 4. 6 /5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 7 /5 (50+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن LogicGate

يقول أحد مستخدمي Capterra :

سهل الاستخدام ويمكنني العثور على ما أبحث عنه بسرعة.

سهل الاستخدام ويمكنني العثور على ما أبحث عنه بسرعة.

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عزز قدرات فرق التسويق لديك من خلال الامتثال الذكي

سيظل تنفيذ حملات مؤثرة مع الالتزام الصارم بالقواعد المتطورة باستمرار تحديًا صعبًا. فالتكلفة التي يتكبدها عدم الامتثال، بدءًا من الغرامات الباهظة وصولًا إلى الإضرار بسمعة العلامة التجارية وفقدان ثقة العملاء، باهظة للغاية.

يمكن أن تساعدك برامج الامتثال التسويقي الجيدة على الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية مع الحفاظ على الكفاءة والشفافية.

مع ClickUp، تحصل على منصة مركزية لإدارة الموافقات وتتبع الامتثال وتنظيم التعاون، مع الحفاظ على أمان بياناتك.

أتمتة سير العمل الممل، وحافظ على سجلات شاملة، وتأكد من أن كل حملة تفي بالمبادئ التوجيهية التنظيمية دون إبطاء فريقك. ClickUp يعني استخدام برنامج امتثال تسويقي يساعدك على توفير الوقت والحفاظ على اتساق العلامة التجارية واتباع الامتثال التنظيمي. لا مزيد من الغرامات لعدم قراءة الشروط المطبوعة بخط صغير.

حافظ على الامتثال والكفاءة وتقدم على منافسيك مع ClickUp. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم!