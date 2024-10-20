أفضل 10 أدوات للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) في عام 2025

الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) هو نظام من الضوابط والتوازنات التي تُمكِّن الشركات من تعزيز معايير الأمان وتقليل مخاطر اختراق البيانات وتلبية المتطلبات التنظيمية.

يجب أن تلتزم المؤسسات بالعديد من اللوائح، بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) و PCI-DSS و CCPA و SOX. يعمل برنامج GRC على مواءمة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات مع أهداف العمل مع إدارة المخاطر وتلبية معايير الامتثال.

واليوم، حتى الشركات الصغيرة الحجم لها بصمة عالمية. في مثل هذا السيناريو، يجب عليها الامتثال للوائح الدولية والاستعداد لمواجهة التهديدات التي قد تضر بعملياتها ما لم تكن متوافقة مع GRC.

يتيح لك برنامج الحوكمة والمخاطر والامتثال والرقابة والحوكمة إنشاء السياسات والضوابط وتنسيقها ومراقبتها وتخطيط متطلبات الامتثال التنظيمية والداخلية. توفر هذه الحلول برمجيات SaaS القائمة على الاشتراك، وتعمل على أتمتة العمليات، وتزيد من كفاءة فريق الحوكمة لديك مع تقليل التعقيدات.

تناقش هذه المقالة أفضل 10 أدوات للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) لعام 2024، مع عرض ميزاتها وسلبياتها وأسعارها.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج الحوكمة والمخاطر والامتثال؟

عند البحث عن برنامج للامتثال، اختر أدوات الحوكمة والامتثال والمخاطر والامتثال التي تبسّط عملية التدقيق التي تستغرق وقتًا طويلاً لتقييم المخاطر وإدارة الامتثال والتدقيق الداخلي لمعايير الامتثال والمخاطر. علاوةً على ذلك، يجب أن تتناسب مع تدفقات العمل والعمليات التجارية والثقافة الحالية لديك.

إدارة سير العمل وأتمتة سير العمل: يجب أن تكون أداة الحوكمة والامتثال والرقابة والرقابة الداخلية التي تختارها قادرة على أتمتة تدفقات العمل الشائعة مثل إعداد التقارير في الوقت الفعلي للمخاطر والضوابط. يجب أن تتيح مراقبة التحكم المستمر (CCM)، وجمع الأدلة، وسحب المعلومات من الأنظمة الأخرى وفقًا لجدول زمني تختاره

يجب أن تكون أداة الحوكمة والامتثال والرقابة والرقابة الداخلية التي تختارها قادرة على أتمتة تدفقات العمل الشائعة مثل إعداد التقارير في الوقت الفعلي للمخاطر والضوابط. يجب أن تتيح مراقبة التحكم المستمر (CCM)، وجمع الأدلة، وسحب المعلومات من الأنظمة الأخرى وفقًا لجدول زمني تختاره مراقبة الرقابة المستمرة (CCM): تتيح مراقبة الرقابة المستمرة (CCM): تتيح مراقبة الرقابة المستمرة أو المتكررة لعناصر التحكم الخاصة بك للتحقق من فعالية إطار عمل الحوكمة والمخاطر والالتزامات الحكومية للتخفيف من المخاطر

تتيح مراقبة الرقابة المستمرة (CCM): تتيح مراقبة الرقابة المستمرة أو المتكررة لعناصر التحكم الخاصة بك للتحقق من فعالية إطار عمل الحوكمة والمخاطر والالتزامات الحكومية للتخفيف من المخاطر أمان من الدرجة الأولى وسهولة الاستخدام: نظرًا لأنك تقوم بتخزين جميع نقاط الضعف الخاصة بك على منصة الحوكمة والمخاطر والالتزام، فأنت بحاجة إلى أداة تحافظ على أمان بياناتك مع تمكينك من العمل بكفاءة. اختر الأدوات ذات الميزات الأصلية المدمجة الشبيهة ببرنامج Excel حتى لا تضيع الوقت في اكتشاف حل GRC. ابحث عن أدوات التعاون لإنشاء المهام وإدارة الفرق والحفاظ على أمانها.

نظرًا لأنك تقوم بتخزين جميع نقاط الضعف الخاصة بك على منصة الحوكمة والمخاطر والالتزام، فأنت بحاجة إلى أداة تحافظ على أمان بياناتك مع تمكينك من العمل بكفاءة. اختر الأدوات ذات الميزات الأصلية المدمجة الشبيهة ببرنامج Excel حتى لا تضيع الوقت في اكتشاف حل GRC. ابحث عن أدوات التعاون لإنشاء المهام وإدارة الفرق والحفاظ على أمانها. قابلية التوسع: توسيع نطاق الامتثال عملية معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً. إن استخدام جداول البيانات لتشغيل برنامج الحوكمة والمخاطر والامتثال والشفافية والحوكمة في مؤسستك يجعل إضافة أطر عمل إضافية للحوكمة والمخاطر والامتثال والشفافية والالتزام، وجمع الأدلة، والحفاظ على عمليات الامتثال أمراً صعباً. اختر برنامج الحوكمة والمخاطر والامتثال والحوكمة والحوكمة الذي يتوسع مع نمو أعمالك ليظل متوافقًا وآمنًا بغض النظر عن حجم المؤسسة

توسيع نطاق الامتثال عملية معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً. إن استخدام جداول البيانات لتشغيل برنامج الحوكمة والمخاطر والامتثال والشفافية والحوكمة في مؤسستك يجعل إضافة أطر عمل إضافية للحوكمة والمخاطر والامتثال والشفافية والالتزام، وجمع الأدلة، والحفاظ على عمليات الامتثال أمراً صعباً. اختر برنامج الحوكمة والمخاطر والامتثال والحوكمة والحوكمة الذي يتوسع مع نمو أعمالك ليظل متوافقًا وآمنًا بغض النظر عن حجم المؤسسة الإبلاغ: من خلال إعداد التقارير في أدوات الحوكمة والمخاطر والامتثال والالتزام، يمكنك عرض الضوابط المهمة وأهم المخاطر وإدارة الحوادث ضمن بيئة بيانات موحدة. يجب أن تعمل منصة الحوكمة والمخاطر والالتزام والحوكمة على تبسيط وسحب كل هذه البيانات إلى لوحات المعلومات، والتي تعمل كمصدر واحد للحقيقة في جميع أنحاء المؤسسة

من خلال إعداد التقارير في أدوات الحوكمة والمخاطر والامتثال والالتزام، يمكنك عرض الضوابط المهمة وأهم المخاطر وإدارة الحوادث ضمن بيئة بيانات موحدة. يجب أن تعمل منصة الحوكمة والمخاطر والالتزام والحوكمة على تبسيط وسحب كل هذه البيانات إلى لوحات المعلومات، والتي تعمل كمصدر واحد للحقيقة في جميع أنحاء المؤسسة عمليات تكامل الطرف الثالث: من أجل الإدارة المتكاملة للمخاطر في برنامج المخاطر والامتثال، يجب أن يتواصل برنامج الحوكمة والمخاطر والامتثال الخاص بك مع الأدوات الأخرى في مجموعتك التقنية، مثل برنامج الإدارة القانونية و برنامج إدارة المخاطر . يجب أن تتكامل المنصة مع تطبيقات الهاتف المحمول وإدارة المشاريع وغيرها من برامج الامتثال و أدوات إعداد التقارير لتدفق المعلومات بدقة وفي الوقت المناسب

أفضل 10 أدوات للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) لاستخدامها في عام 2024

إليك قائمة برمجيات الحوكمة والمخاطر والامتثال التي تمكّن فريقك من الحفاظ على الامتثال دون العمل الشاق للعمليات اليدوية أو الحلول القديمة غير المرنة.

1. كليك أب

ClickUp هو الحل المتكامل لإدارة الامتثال و إدارة المشاريع . بفضل الميزات القابلة للتخصيص والوظيفية والقوالب المدمجة، تقوم ClickUp بتنسيق جميع برامج المخاطر والامتثال في مكان واحد. بغض النظر عن حجم فريقك، استخدم أداة GRC هذه لمراقبة تحديثات المشروع وإدارة المخاطر والتعاون في مكان واحد.

وفِّر على فريقك عناء استخدام أدوات متعددة لتقييم المخاطر ومراجعة العمليات الداخلية وإدارة المشاريع، حيث تجمع ClickUp بين كل ذلك. يستفيد الجميع من تجربة إدارة العمل السلسة، سواء كان فريقاً صغيراً أو مؤسسة أكبر.

تقدم مساحة العمل في ClickUp أكثر بكثير من حلول الحوكمة والمخاطر والامتثال والشفافية والحوكمة.

ClickUp تحليل سير العمل ، أكثر من 100 تكامل، رقمي اللوحات البيضاء والمستندات التعاونية تساعدك على البقاء منظمًا وتخفيف المخاطر في برنامج إدارة المخاطر في مؤسستك. وإليك الطريقة.

ClickUp أفضل الميزات

لوحات المعلومات: احصل على رؤية رفيعة المستوى لكل جانب من جوانب عملية إدارة التدقيق ومتطلبات الامتثال وإطار عمل الحوكمة والمخاطر والامتثال في نظام واحد قابل للتخصيص لوحة معلومات ClickUp . مع أكثر من 50 أداة مصممة لتخصيصها وفقًا لسير عملك، اختر المعلومات التي تريد رؤيتها وكيف تريد تصورها

راقب حالة المشروع باستخدام التحليلات المتقدمة داخل ClickUp

نموذج خطة مشروع الامتثال : استخدم هذا النموذج لتنسيق جميع جهود الامتثال الخاصة بك في مكان واحد. من تحديد متطلبات الامتثال وتقييمها إلى قياس برنامج الامتثال الخاص بك واتخاذ الإجراءات التصحيحية، يتيح لك هذا القالب القيام بكل ذلك

استخدم نموذج ClickUp هذا لتخطيط وإدارة الامتثال، بما في ذلك تقييم المتطلبات وقياس التقدم المحرز والإجراءات التصحيحية

المستندات ضع قائمة بجميع اللوائح والأطر التي يجب عليك الامتثال لها في مستندات ClickUp . قم بتعيين الأدوار والمسؤوليات لضمان الامتثال لكل إطار عمل للحوكمة والحوكمة والشفافية والمساءلة والالتزام، وقيام أحد أعضاء الفريق بمراقبة التغييرات، ومعالجة المشكلات

استخدم مستندات ClickUp Docs لإدارة المستندات المهمة وتعزيز تعاون الفريق

عرض مخطط جانت البياني: الـ عرض مخطط جانت البياني في ClickUp يتيح لك إنشاء جداول زمنية لكل مشروع من مشاريع إدارة المخاطر. قم بتعيين جداول زمنية وتعيين المهام لأعضاء الفريق الفرديين، ووضع علامات على الفرق الأخرى بشأن التعليقات المتعلقة بالمسائل الإضافية مثل المسائل القانونية والمالية

عرض مخطط جانت في ClickUp لمراقبة الجداول الزمنية للمشروع

قوالب تقييم المخاطر : استخدم هذه القوالب لتوفير وقت مدير المشروع من خلال تسليط الضوء على المخاطر المحتملة قبل أن يبدأ الفريق العمل على المشروع. على سبيل المثال,قالب مصفوفة مخاطر القيمة الخاص بـ ClickUp يسمح لك بإنشاء مصفوفة مخاطر لكل خطر محتمل لإدارة المخاطر الاستباقية

سلبيات ClickUp

وقت الاستجابة البطيء

الميزات المتقدمة مثل ClickUp AI متاحة في الخطط المدفوعة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدودة: 7 دولارات/مستخدم/شهرًا

7 دولارات/مستخدم/شهرًا الشركات: 12 دولارًا/مستخدم/شهريًا

12 دولارًا/مستخدم/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. باثلوك

عبر باثلوك مثل معظم أدوات الحوكمة والحوكمة والامتثال، يوفر Pathlock عرضًا كاملاً لانتهاكات السياسات عبر اللوائح الحكومية وإدارة الامتثال. قم بتبسيط برامج الامتثال الخاصة بك من خلال إعداد التقارير الآلية لتقليل و تخفيف المخاطر .

أضف تطبيقات جديدة إلى أنظمة إدارة المخاطر والامتثال لديك لتحديد انتهاكات الوصول في وقت مبكر.

يتطلب حل المخاطر والامتثال من Pathlock الحد الأدنى من الإعداد أو الصيانة. عزز وضعك الأمني، وزد من إنتاجيتك إلى أقصى حد، وافهم كيفية امتثالك للوائح الصناعية والحكومية.

أفضل ميزات Pathlock

مراقبة التحكم المستمر والقابل للتطوير والآلي لإدارة المخاطر عبر التطبيقات والمخاطر الأمنية عبر التطبيقات

أتمتة التدقيق الداخلي لتقليل التكاليف الباهظة لعمليات التدقيق والضوابط من خلال الأتمتة والبيانات الغنية والمواءمة الأفضل بين أصحاب المصلحة والتطبيقات

مجموعة تطبيقات وصول كاملة للحوكمة مع تحليل مخاطر الوصول، والتزويد المتوافق، وإدارة الوصول المرتفع، وإدارة الأدوار

سلبيات باثلوك

منحنى تعليمي حاد للمستخدمين لأول مرة

تحتاج إلى دعم فني لبدء استخدام باثلوك

أسعار باثلوك

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات باثلوك

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

3. نظام إطار الاندماج

عبر نظام إطار الاندماج يسمح لك برنامج Fusion Framework System Fusion Framework القائم على السحابة ببناء برامج ديناميكية لاستمرارية الأعمال من خلال دمج البيانات والخدمات والأنظمة والإجراءات.

يتكامل برنامج Fusion لإدارة المخاطر فيوجن مع مصادر الأعمال المختلفة للتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لمؤسستك وضمان الامتثال.

يمكنك مواءمة الأهداف الاستراتيجية لمؤسستك وضمان الامتثال والحصول على الرؤية المثلى من خلال التحليلات التنبؤية. وهو مصمم خصيصاً للحفاظ على الحوكمة وتقييم المخاطر وإدارة الحوادث.

أفضل ميزات نظام إطار عمل فيوجن

يحافظ برنامج إدارة المخاطر على اتصال جميع بياناتك ويحسن المواءمة بين الوظائف

الاستفادة من المرونة التشغيلية المدعومة بالتكنولوجيا لتلبية التفويض التنظيمي المتطور

يزود نظام Fusion لإدارة الأزمات والحوادث من Fusion المستخدمين برؤى قابلة للتنفيذ للتكيف مع التغييرات وتجنب الاضطرابات وتحسين أداء الأعمال

سلبيات نظام إطار عمل فيوجن فيوجن

يُستخدم في المقام الأول لاستمرارية الأعمال وتخفيف المخاطر ولكنه يفتقر إلى الأدوات اللازمة لاستراتيجية الحوكمة والحوكمة والمخاطر والالتزام

سيقضي المنفذون الكثير من الوقت في تكوين قدرات إدارة المخاطر

يفتقر إلى هيكل تسعير شفاف

تسعير نظام إطار عمل الاندماج

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات نظام فيوجن فيوجن Framework System

G2: 4.4/5 (101 تقييم)

4.4/5 (101 تقييم) Capterra: 4.4/5 (45 تقييم)

4. ريسكونيكت

عبر ريسكونيكت تعمل خدمة Riskonnect وأداة الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) على تسهيل الامتثال للمتطلبات التنظيمية في مجالات البيع بالتجزئة والرعاية الصحية والتأمين والصناعات التحويلية. يمكنك استخدام منصة برمجيات الامتثال هذه لإدارة المخاطر، ومراقبة أحداث المخاطر، وإدارة الحوكمة، وإدارة لوائح خصوصية البيانات، وتخفيف المخاطر من خلال عمليات التدقيق الداخلية والخارجية.

وعلى غرار أدوات الحوكمة والمخاطر والامتثال الأخرى، تساعد Riskonnect في إدارة المستندات من خلال تخزين المستندات المهمة للأعمال لتبسيط عمليات إدارة المخاطر.

أفضل ميزات Riskonnect

يمكنك مراقبة سياسات شركتك وسياساتك القانونية لتجنب الغرامات والأضرار الأخرى

تحطيم الصوامع والتواصل بسلاسة من الخط الأمامي إلى المديرين التنفيذيين لضمان تلبية الإجراءات على جميع المستويات للتوقعات

تسجيل المشكلات والحوادث والتعديلات في المستندات مع سجل تدقيق واضح

سلبيات Riskonnect

مخرجات التحليل الكمي تبدو غير متقنة وتحتاج إلى ترقية

هذه الأداة تعمل فقط مع إنترنت إكسبلورر وليس على الآيباد

تسعير ريسكونيكت

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Riskonnect

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

5. IBM OpenPages

عبر IBM OpenPages إن IBM OpenPages عبارة عن نظام أساسي موحد للحوكمة والمخاطر والامتثال التنظيمي يبسط كيفية إدارة المخاطر والامتثال التنظيمي بشكل استباقي.

يبسط IBM OpenPages حوكمة البيانات وتقييمات المخاطر والامتثال التنظيمي لبرنامج إدارة المخاطر في مؤسستك.

إن IBM OpenPages® هو حل امتثال قابل للتطوير ومدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل على أي سحابة مع IBM Cloud Pak® للبيانات. مركزية المخاطر المنعزلة وظائف الإدارة ضمن بيئة واحدة لتحديد المخاطر ومراقبتها والإبلاغ عنها والتخفيف من حدتها في المشهد الديناميكي الحالي.

قم بإدارة الامتثال في الوقت الحاضر واستعد للمستقبل من خلال منصة GRC المؤسسية القابلة للتوسيع بالكامل والتي تتسع لآلاف المستخدمين.

أفضل ميزات IBM OpenPages

تعمل واجهة المستخدم التي تركز على المهام على تبسيط العمليات والإجراءات المعقدة بأقل قدر من التدريب

يمكنك استخدام ميزة سير عمل الحوكمة والحوكمة والمخاطر والالتزام والحوكمة لتشغيل حالات استخدام خارج الصندوق على أساس مجدول وعند الطلب

من السهل إنشاء استراتيجية فعالة للحوكمة والمخاطر والحوكمة والمخاطر والالتزامات مع رؤى حول المخاطر في جميع أنحاء المؤسسة باستخدام المخططات والتقارير ولوحات المعلومات الديناميكية

سلبيات IBM OpenPages

يشكو المستخدمون من قضاء قدر كبير من الوقت في إنشاء التقارير، والتي تحتاج إلى MS Excel وPowerPoint

التكامل مع الأدوات الأخرى، مثل أدوات التدقيق، وإدارة الاستبيان، و برنامج الامتثال لـ SOC-2 ، يمثل تحديًا

تسعير IBM OpenPages

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات IBM OpenPages

G2: 4/5 (51 مراجعة)

4/5 (51 مراجعة) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

6. LogicManager

عبر مدير المنطق يربط برنامج LogicManager لإدارة المخاطر المؤسسية بين مختلف مجالات الحوكمة المؤسسية ويعمل كمصدر واحد للحقيقة بالنسبة للمؤسسة. يمكنك تحديد المجالات ذات المخاطر التشغيلية العالية ومناطق الاحتيال من خلال ربط البيانات عبر الأقسام، بما في ذلك عمليات التدقيق الداخلي وأمن المعلومات وحوكمة الحوكمة والحوكمة والمالية.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل برنامج LogicManager المتكامل لإدارة المخاطر على كسر الصوامع بين الإدارات لمساعدتك على إنشاء برنامج فعّال للحوكمة والمخاطر والالتزام والحوكمة. صُمم البرنامج لمساعدتك على مواءمة الأهداف الاستراتيجية مع الأهداف التشغيلية ويمنحك رؤية كاملة للمخاطر الأمنية.

أفضل ميزات برنامج LogicManager

يساعدك برنامج إدارة المخاطر المتكامل على اكتشاف الثغرات الأمنية عبر الصوامع وتعيين أنشطة التحكم من خلال مكتبات المخاطر المبنية مسبقًا

تحديد المخاطر الحرجة عبر مؤسستك من خلال معايير تقييم المخاطر القابلة للتحرير والموضوعية

تقديم تقارير ذات مغزى لأصحاب المصلحة لديك مع ملخصات المخاطر العليا ولوحات المعلومات المخصصة للمساعدة في اتخاذ قرارات واعية بالمخاطر

سلبيات LogicManager

محدودية قدرات الإبلاغ الذاتي بعد التدقيق الداخلي

نظرًا لأن الأداة تقدم ثلاثة مستويات فقط للمخاطر والضوابط، فإن الحصول على بيانات دقيقة أمر صعب

تسعير أداة LogicManager

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات LogicManager #### تقييمات ومراجعات LogicManager

G2: 4.4/5 (51 مراجعة)

4.4/5 (51 مراجعة) Capterra: 4.6/5 (22 مراجعة)

7. ستاندرد فيوجن

عبر الاندماج القياسي تساعد أداة إدارة الامتثال GRC StandardFusion الشركات في مجالات التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المالية والتصنيع والحكومة وتجارة التجزئة في الحفاظ على الامتثال.

تبسيط كل جانب من جوانب عملية التدقيق الداخلي، سواء كنت تقوم بتدقيق الضوابط أو المتطلبات. يمكنك إدارة حالة التدقيق الداخلي والخارجي وتوثيق المتطلبات عبر منصة مركزية.

ما يميزها عن غيرها من أدوات الحوكمة والمخاطر والامتثال والشفافية والحوكمة هو أنه يمكنك إطلاق عمليات تدقيق متعددة وإدارتها بسرعة على StandardFusion وتتبع تقدمها في وقت واحد.

أفضل ميزات ستاندرد فيوجن

الحصول على جميع الأدلة التي تحتاجها لإدارة التدقيق في منصة واحدة

تتبع جميع عمليات التدقيق الخاصة بك في الوقت الفعلي، واحصل على سجلات الأحداث الكاملة وسجل الإصدارات لتتبع عمليات التدقيق التاريخية

تحديد برامج الامتثال وتوثيقها ومراجعتها والإبلاغ عنها وإدارة الضوابط الخاصة بالمؤسسة

سلبيات ستاندرد فيوجن

نطاق لميزات تكامل أوسع مع أدوات الامتثال والأمان الأخرى

يفتقر إلى خيارات كافية لإعداد التقارير

تسعير ستاندرد فيوجن

المبتدئين: 1,500 دولار شهريًا

1,500 دولار شهريًا احترافي: 2,500 دولار شهريًا

2,500 دولار شهريًا المؤسسات: 4,500 دولار/شهرياً

4,500 دولار/شهرياً المؤسسات+: 8,000 دولار/شهرياً

تقييمات ومراجعات ستاندرد فيوجن

G2: 4.6/5 (40 تقييم)

4.6/5 (40 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

8. سيرفس ناو حوكمة المخاطر والامتثال

عبر سيرفيس ناو يعمل برنامج سيرفس ناو لمخاطر الحوكمة على تعزيز مرونة المؤسسات من خلال قرارات واعية بالمخاطر مدمجة في العمل اليومي. ويربط برنامج الحوكمة والمخاطر والمخاطر والحوكمة هذا بين أعمالك وأمنك وتكنولوجيا المعلومات عبر منصة مركزية.

وأفضل ما في الأمر هو أن برنامج ServiceNow يتكامل مع برامجك الحالية، بما في ذلك أدوات دمج المحتوى وموفري نقاط الأمان وحلول العمليات التجارية.

تعمل إدارة المخاطر في ServiceNow بشكل وثيق مع إدارة الخدمات والعمليات الأمنية وتوفر نهجاً متكاملاً لإدارة المخاطر.

أفضل ميزات ServiceNow

بيئة بيانات موحدة مع تحليلات متعمقة للبيانات المخصصة

المراقبة والأتمتة والتحليل في الوقت الفعلي من أجل استجابات أسرع

إدارة المخاطر التشغيلية المستمرة لتقليل الخسائر

سيرفس ناو سلبيات

عمليات تكامل أقل لواجهة برمجة التطبيقات مقارنةً بأدوات الحوكمة والحوكمة والمخاطر والرقابة والشفافية

منحنى تعليمي حاد

تسعير خدمة سيرفيس ناو

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات سيرفس ناو

G2: 4.3/5 (782 تقييم)

4.3/5 (782 تقييم) Capterra: 4.5/5 (227 مراجعة)

9. SAI360

عبر SAI360 يعمل برنامج SAI360 للحوكمة والحوكمة والمخاطر والحوكمة، على تبسيط عملية إدارة المخاطر لديك بحيث يمكنك اتخاذ المخاطر المناسبة في الوقت المناسب بثقة وتركيز. قم بتخزين بيانات المخاطر وإدارتها واستخراجها عبر المؤسسة من خلال هذا البرنامج القابل للتطوير للمخاطر والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستدامة.

SAI360 أفضل الميزات

وحدات الحوكمة والحوكمة والمخاطر والامتثال التي تم تكوينها مسبقًا تراقب وتفحص وتمنع الاضطرابات

تصوُّر ثغرات الامتثال، واتخاذ قرارات سريعة لتحسين برنامج المخاطر والامتثال من خلال تقارير قابلة للتخصيص

ضمان استمرارية الأعمال، وإدارة أنشطة البائعين المهمة، وتقليل الوقت المستغرق في التعامل مع خصوصية البيانات والتهديدات الأمنية باستخدام SAI360

سلبيات SAI360

تجربة مستخدم وواجهة مستخدم قديمة

من أجل التخصيص المتقدم، قد تحتاج إلى الدفع مقابل خدمات احترافية

تسعير SAI360

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات SAI360

G2: 4/5 (121 تقييم)

4/5 (121 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

10. SAP GRC

عبر SAP GRC احصل على رؤى مبكرة وتنبؤية حول الحالات الشاذة والمخاطر المحتملة وراقب الكيانات والتهديدات الإلكترونية والامتثال للعمليات ذات المهام الحرجة باستمرار باستخدام SAP GRC.

إن استخدام أدوات SAP GRC لأتمتة مهام إدارة التدقيق والامتثال المتكررة سيوفر رؤية في الوقت الفعلي لمراقبة التحكم.

تمتلك SAP حلولاً مرنة لمراقبة التهديدات الإلكترونية، والتحكم في البيانات، وإدارة الهوية والوصول، وعناصر التحكم في الخصوصية للحفاظ على أمان أنظمتك في بيئة تنظيمية وبيئة أعمال متغيرة باستمرار.

أفضل ميزات SAP GRC

التحكُّم في العمليات الرئيسية وإدارة الامتثال من خلال توثيق مخاطر العمليات الحرجة وتقييمها واختبارها ومعالجتها

الاستفادة من القدرات التنبؤية لإبلاغ العمليات والعمليات التجارية

حوكمة الهوية والوصول لحماية الملكية الفكرية والسمعة على مستوى المؤسسة

سلبيات SAP GRC

يحتاج المنفذون إلى معرفة وتدريب متخصصين في SAP

الأداء البطيء وتعطل النظام عند معالجة كميات كبيرة من البيانات

تسعير SAP GRC

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات SAP GRC

G2: 4.2/5 (62 مراجعة)

4.2/5 (62 مراجعة) Capterra: 4.5/5 (32 مراجعة)

إدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال في مؤسستك باستخدام أفضل أدوات الحوكمة والمخاطر والامتثال مثل ClickUp

بينما تدير العديد من منصات الحوكمة والمخاطر والامتثال التنظيمي المخاطر والامتثال التنظيمي، فإنك تحتاج إلى حل برمجيات الحوكمة والمخاطر والامتثال التنظيمي الذي يقوم بذلك دون تعطيل مجموعة التقنيات الحالية.

يمنحك ClickUp أفضل ما في العالمين كأداة للحوكمة والمخاطر والامتثال تعمل على تحسين أطر الحوكمة والمخاطر والامتثال مع اكتشاف المخاطر التشغيلية ومخاطر الامتثال في وقت مبكر.

أداة الحوكمة والمخاطر والامتثال هذه سهلة الاستخدام للمبتدئين، مما يتيح لأي شخص في فريقك استخدامها دون معرفة تقنية مسبقة. اجعل عملية إدارة المخاطر لديك أكثر كفاءة من خلال ميزات قابلة للتخصيص مثل لوحات المعلومات و الأهداف . استخدم قوالب الامتثال المعدة مسبقًا و قوالب وثائق المشروع لمراقبة التقدم المحرز بانتظام في كيفية إدارة مؤسستك للمخاطر.

أفضل ما في الأمر هو أن تخفيف المخاطر لا يكلف شيئًا على ClickUp. اشترك في ClickUp وابدأ في تتبع عمليات الامتثال الخاصة بك.