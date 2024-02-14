10 قوالب مجانية لعقود التسويق في Word و ClickUp

تزيل قوالب عقود التسويق صداع الاتفاق على شروط علاقة العمل مع عميل أو شريك تجاري.

استخدام نموذج يحدد الخطوط العريضة للاتفاقية بأكملها، مما يمنحك مكاناً للبدء. سوف تقوم بتخصيصه وتحديد شروط هذه الاتفاقية قبل مراجعتها مع مستشارك القانوني. ومن هناك، تصبح الاتفاقية جاهزة للتوقيع والتنفيذ.

يبدو الأمر صعباً للغاية، ولكن لا تقلق - نحن هنا لمساعدتك.

لقد جمعنا لك 10 من أفضل قوالب عقود التسويق لـ Word و ClickUp لمساعدتك في تنفيذ مشروعك التسويقي بشكل أسرع.

تعاقد سعيد! ✍️🎉

ما هو قالب عقد التسويق ؟

قالب عقد التسويق هو نموذج مخطط تفصيلي للعقد. عادةً ما تحتوي القوالب على مساحات فارغة تطالبك بملء تفاصيل الاتفاقية أو أقسام عامة يمكنك تخصيصها. قوالب العقود يمكن أن تساعدك في تحديد العهود القانونية، وتوضيح أمور مثل

التسليمات

شروط الدفع

البنود الحصرية

اتفاقيات التحكيم

نطاق العمل

التسعير

بند التعديل

بند قابلية الفصل

بند الأحكام المتبقية

غالبًا ما تُستخدم نماذج عقود التسويق مع قوالب اتفاقيات العمل (على سبيل المثال، اتفاقيات عدم الإفصاح).

كمكافأة، تقلل مثل هذه القوالب من أتعاب المحامي من خلال تقليل العمل الذي يتعين على مستشارك القانوني القيام به عند تقديم المستند للمراجعة. كما أنها تحمي جميع الأطراف المعنية في حالة اتخاذ إجراء قانوني.

## ما الذي يجعل قالب عقد تسويق جيد ؟

بمجرد عثورك على نموذج عقد تسويق جيد، يمكن أن يخدمك بشكل جيد خلال العديد من علاقات العمل المستقبلية.

لا تتردد في التخطي إلى الأمام إذا كنت تعرف ما تبحث عنه 🙂

فيما يلي بعض الأشياء التي بحثنا عنها عند اختيار أفضل 10 قوالب اتفاقيات تسويق مجانية:

الذكاء الاصطناعي: ابحث عن خيار مع أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي -لديها ميزات توفر لك الوقت والمال عند صياغة عقدك

ابحث عن خيار مع أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي -لديها ميزات توفر لك الوقت والمال عند صياغة عقدك لغة واضحة : يمكن أن تكون اللغة القانونية مربكة، لذا اختر عقدًا يستخدم صياغة مباشرة يمكن للجميع فهمها

: يمكن أن تكون اللغة القانونية مربكة، لذا اختر عقدًا يستخدم صياغة مباشرة يمكن للجميع فهمها التخصيص : تختلف كل اتفاقية خدمات تسويقية عن الأخرى؛ لذا ابحث عن النماذج التي تسمح لك بتخصيص العقد بالكامل

: تختلف كل اتفاقية خدمات تسويقية عن الأخرى؛ لذا ابحث عن النماذج التي تسمح لك بتخصيص العقد بالكامل قالب مكتبة: اختر منصة بها خيارات للعقود الأخرى و قوالب خطة التسويق حتى تتمكن من الاحتفاظ بجميع مستنداتك في مكان واحد

اعتمادًا على المشروع أو الحملة المعنية، قد تحتاج إلى أشياء أخرى من نموذج عقد التسويق الخاص بك. على سبيل المثال، من المحتمل أن يختلف عقد التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن عقد مع استشاري تسويق لتحسين محركات البحث.

يعتمد النموذج المثالي بالنسبة لك أيضًا على هوية الطرف الآخر. يختلف العمل مع مقاول من الباطن عن العمل مع وكالة استشارات تسويقية.

10 قوالب عقود التسويق لاستخدامها في عام 2024

جاهز لنقل عملية التخطيط التسويقي إلى الأمام؟ هل تريد تأمين علاقة عمل جيدة مع خبير تسويق جديد؟

لقد قمنا بتغطيتك!

ستوفر لك قوالب عقود التسويق هذه الوقت والمال أثناء تحديد تفاصيل مستندك القانوني.

1. نموذج عقد عمل كليك أب التجاري

حسِّن سير العمل في عملك مع قالب عقد العمل الشامل من ClickUp قالب عقد العمل الخاص ب ClickUp يجعل من السهل على الشركات من جميع الأنواع إنشاء العقود وتوقيعها وتنفيذها مع عملائها أو شركائها.

هذا القالب القابل للتخصيص بالكامل مفيد بشكل لا نهائي، سواء كنت تقوم بتوقيع شراكة جديدة أو تحديث اتفاقية قائمة. استفد منه لتبسيط عمليات إنشاء العقود وتوقيعها.

وهو يتضمن جميع الشروط والأحكام القانونية الضرورية المطلوبة في عقد العمل، مثل:

شروط الدفع

شروط التسليم

بنود السرية

آليات تسوية المنازعات

حقوق الملكية الفكرية التي تحمي الأسرار التجارية

إخلاء المسؤولية

تاريخ السريان وتاريخ الانتهاء

يمكن لنموذج عقد العمل ClickUp تسهيل التسويق والاتفاقيات التجارية العامة بجميع أنواعها. ستجد مجموعة من النماذج ذات الصلة في مكتبتنا إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الدعم لتحقيق أهدافك التسويقية . 🥅⚽

يوفر ClickUp أيضًا ميزة التوقيع الإلكتروني التي تتيح لك توقيع العقود إلكترونيًا. وهذا يوفر الوقت ويلغي الحاجة إلى طباعة المستندات ومسحها ضوئيًا.

2. نموذج عقد خدمات إدارة مشروع ClickUp لخدمات إدارة المشاريع

ارتقِ بمستوى مشروعك مع قالب عقد خدمات إدارة المشاريع من ClickUp

نموذج قالب عقد خدمات إدارة المشاريع ClickUp يحتوي على كل ما تحتاجه لإنشاء اتفاقية إدارة مشروع ملزمة قانونًا، سواء كنت العميل أو مدير المشروع.

وهو يحدد شروط وأحكام خدمات إدارة المشروع التي سيتم تقديمها للعميل، بما في ذلك:

نطاق العمل

الموضوع

الجداول الزمنية للمشروع

الميزانية

شروط الدفع

تسوية المنازعات

إنهاء الاتفاقية

يضمن قالب عقد خدمات إدارة المشاريع من ClickUp أن يكون الطرفان على نفس الصفحة وأن يفهم كل منهما مسؤولياته بوضوح. لقد استخدمنا لغة واضحة ومباشرة لتقليل سوء الفهم والنزاعات في المستقبل.

استخدمه بفعالية في إدارة المشاريع التسويقية عند العمل مع المتعاقدين المستقلين، ووكالات التسويق، وغيرهم من المهنيين.

3. قالب عقد عمل كليك أب

قم بتبسيط التعاون وضمان الوضوح في كل التزام مهني مع قالب عقد العمل من ClickUp قالب عقد العمل الخاص ب ClickUp يحدد كل ما تحتاجه لتأسيس علاقة عمل مع موظف جديد.

استخدمه لإنشاء اتفاقية خدمات تسويقية وتغطية جميع الأقسام اللازمة، مثل:

معلومات الاتصال

القانون الحاكم المطبق

إرشادات المراجعات

بند الإخلال بالعقد

تحديد المسؤولية

يسهّل نموذج عقد عمل ClickUp تحديد واجبات الموظف ومعدلات التعويضات وساعات العمل وغير ذلك، قم بتغييره ليناسب احتياجاتك الخاصة وتأكد من أن جميع الأطراف المعنية تفهم بوضوح ما هو متوقع منها.

اجعل هذا النموذج جزءًا من إدارة الحملات التسويقية لضمان أن تكون عقود عملك شاملة وسليمة من الناحية القانونية.

4. نموذج اقتراح حملة ClickUp للحملة

قالب مقترح الحملة التسويقية من ClickUp هو مفتاحك للتخطيط السلس والعروض التقديمية المقنعة

إن قالب اقتراح حملة ClickUp هو مستند شامل وقابل للتخصيص. استخدمه لإنشاء مقترحات حملات ناجحة وحماية استراتيجيتك التسويقية من الألف إلى الياء. 🏗️

يسهّل هذا القالب تقديم الحقائق لدعم جميع بياناتك المقترحة بأقسام لتوضيح أمور مثل

أهداف الحملة التسويقية

الجمهور المستهدف

الرسالة والنبرة

الميزانية

الجدول الزمني

استراتيجية الحملة

مقاييس قياس النجاح

استخدم نموذج مقترح حملة ClickUp لإنشاء إطار عمل للحملة بأكملها. أو استفد منه إلى جانب قوالب خارطة طريق التسويق لحماية المعلومات السرية وإنشاء حملات تسويقية ناجحة.

يحصل مستخدمو ClickUp على إمكانية الوصول إلى ClickUp AI وClickUp Automations ومجموعة كاملة من أدوات إدارة المشاريع المجانية ، حتى تتمكن من الاحتفاظ بكل ما تحتاجه في مكان واحد آمن.

5. قالب استراتيجية التوجه إلى السوق* كليك أب

امنح دخولك إلى السوق كل فرص النجاح مع قالب استراتيجية الذهاب إلى السوق من ClickUp قالب استراتيجية التوجه إلى السوق من ClickUp يحتوي على كل ما تحتاجه لتخطيط وتنفيذ استراتيجية الذهاب إلى السوق (GTM).

يوفر النموذج إطار عمل استراتيجي لتحديد العملاء المستهدفين، وتقييم فرص السوق، ووضع خطة تسويق. ويتضمن أقسامًا مثل:

إعداد التقارير

التنفيذ

التخطيط

البحث

التحليل

الاكتشاف

استخدمه لتشكيل استراتيجية إدارة التسويق عبر الإنترنت وتحديد كيفية الوصول إلى العملاء المستهدفين والحفاظ على ميزتك التنافسية. استفد من أدوات ClickUp العديدة لزيادة توضيح أمور مثل:

تحديد موقع المنتج

تجزئة السوق

التحليل التنافسي

استراتيجية التسعير

تكتيكات التسويق الرقمي

يعمل قالب استراتيجية التوجه إلى السوق بشكل جيد مع ميزات ClickUp الأخرى. أنشئ جدولاً زمنياً قابلاً للتخصيص، وحدد المواعيد النهائية، وعيّن المسؤوليات، وتتبع التقدم المحرز، وغير ذلك الكثير من لوحة تحكم قابلة للتخصيص.

عندما تقوم بالتسجيل، يمكنك الوصول إلى مكتبة قوالب ClickUp الشاملة، وعمليات التكامل، وأدوات إدارة المشروع.

لقد صممنا كل شيء لتبسيط التخطيط وتوفير الوقت وزيادة فرص النجاح.

6. قالب اتفاقية خدمات ClickUp

أبرم الصفقة بثقة مع قالب اتفاقية خدمات ClickUp مع نموذج اتفاقية خدمات ClickUp

نموذج نموذج اتفاقية خدمات ClickUp يحتوي على كل ما تحتاجه لإنشاء عقد بسرعة وسهولة.

استخدمه كاتفاقية شاملة لبدء خدماتك مع العملاء. يضمن نموذج اتفاقية الخدمات الخاص بنا فهم عملائك لفرقك في وقت مبكر. وهو يغطي نقاطاً مهمة مثل:

الخطوط العريضة للخدمات المقدمة

متطلبات الدفع

توقعات واضحة لإنجاز المشروع

نطاق الخدمات

الرسوم وشروط الدفع

السرية

الضمانات

يوفر قالب اتفاقية خدمات ClickUp لكلا الطرفين مستنداً قابلاً للتنفيذ مع إبقاء الجميع على نفس الصفحة.

عندما تستخدم نموذجنا، ستحصل على نصائح عملية وأفضل الممارسات لضمان حصول عملائك على كل ما يحتاجونه قبل التوقيع.

مع التركيز على اللغة المباشرة، يجعل ClickUp من السهل إنشاء مستند قانوني يشعر الجميع بالرضا عنه.

7. قالب اتفاقية استشارات ClickUp

كن خاليًا من التوتر أثناء تنقلك في الشراكات الاستشارية باستخدام قالب اتفاقية الاستشارات من ClickUp قالب الاتفاقية الاستشارية من ClickUp يحدد شروط وأحكام الخدمات الاستشارية المقدمة للعميل.

سواء كنت تسعى للحصول على مساعدة خبير أو استشارة أو معلومات، فإن هذه الاتفاقية تحمي مصلحة الجميع. 🙌

قد تستخدم المؤسسة التي تعمل مع مستشار تسويق هذه الوثيقة الهامة من أجل

تحديد توقعات واضحة

تحديد الخطوط العريضة لإرشادات الدفع

إنشاء اتفاقية ملزمة قانوناً بين الطرفين

يتضمن نموذج اتفاقية ClickUp للاستشارات جميع التفاصيل الأساسية اللازمة لتحديد الشروط والأحكام القانونية التي يجب الاتفاق عليها. وهي تحمي كلا الطرفين وأي معلومات ملكية مشتركة.

وهو مصمم لتحديد المسؤوليات والتوقعات بوضوح. قم بتخصيصها لتناسب احتياجات كل مشاركة استشارية جديدة حسب الحاجة، واستمتع بامتلاك منصة مركزية لتخزين جميع مستنداتك القانونية بشكل آمن.

8. قالب اتفاقية تسويق وورد من توقيع* وورد

عبر Signaturely

يسمح قالب اتفاقية التسويق من Signaturely لمحترفي التسويق بالحفاظ على المظهر الاحترافي عند التوقيع مع العملاء الجدد مع حماية جميع الأطراف المعنية.

يتضمن هذا النموذج شروط الدفع وحقوق الملكية الفكرية وغيرها من التفاصيل المهمة. استخدمه لـ

حماية جميع المشاركين في مشروع مشترك أو حملة تسويقية مشتركة

تحديد المسؤوليات والتوقعات التي تنطوي عليها الحملة بوضوح

قم بإنشاء اتفاقية تسويق تعاوني لتقديمها إلى مستشارك القانوني لمراجعتها

تحديد عدد الأيام التي يجب على أحد الأطراف تقديم إشعار خطي بإنهاء العقد قبل الموعد المحدد

قم بتخصيص قالب الاتفاقية هذا في برنامج MS Word ليناسب احتياجاتك ويضمن لك علاقة تسويقية ناجحة.

استفد من ميزة التوقيع الإلكتروني ومكتبة قوالب Signaturely الشاملة.

يُرجى ملاحظة أنه يمكنك تجربة Signaturely مجانًا، ولكن إذا كنت ترغب في الاستمرار في استخدام الخدمة، فستحتاج إلى دفع 20 دولارًا شهريًا للخطة الشخصية أو 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم لخطة العمل.

9. قالب اتفاقية تسويق وورد من سيمول

عبر مستندات سيمول

يحدد قالب اتفاقية التسويق من Simul شروط وأحكام الخدمات التي تقدمها وكالة التسويق للعميل.

استخدم هذا النموذج لتسجيل الموافقة حيث يوافق كل طرف معني على شروط وأحكام العقد قبل بدء الأنشطة التسويقية. قد يشمل ذلك:

الموافقة على أي مواد تسويقية يتم إنتاجها من قبل أحد الطرفين أو كليهما

بنود التنازل عن الإعلانات

القانون الواجب التطبيق في حالة وجود نزاع

تم تصميم هذا النموذج لحماية وكالة التسويق والعميل من خلال تحديد مسؤولياتهما وتوقعاتهما بوضوح.

عندما تقوم بتخصيص قالب عقد التسويق هذا، فإن برنامج Word يجعل من السهل تغيير الأشياء لتناسب احتياجاتك وتضمن علاقة تسويقية ناجحة.

يمكنك تجربة هذا القالب مع Simul على نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا. بعد الفترة التجريبية، تبدأ خطط التسعير من 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم.

10. قالب اتفاقية تسويق Word من EasyLegalDocs

عبر EasyLegalDocs

يحدد قالب اتفاقية التسويق من EasyLegalDocs نموذج اتفاقية التسويق يوضح شروط عقد التسويق لحماية جميع الأطراف المعنية.

يتضمن قالب اتفاقية التسويق المجاني هذا أقسامًا لتحديد:

نطاق الخدمات التسويقية التي سيتم تقديمها

التعويضات التي سيتم دفعها

مدة الاتفاقية

موافقة خطية للحصول على مواد تسويقية أو الاستثمار في الأنشطة التسويقية

كيفية حساب الأضرار التبعية والأرباح المفقودة

عند تحرير قالب عقد التسويق هذا، يسهّل برنامج Word تخصيصه وتعديله ليناسب احتياجات شركتك الخاصة.

كمكافأة إضافية، EasyLegalDocs هو خيار مجاني 100% للشركات والأفراد الذين يحتاجون إلى قوالب عقود قانونية بسيطة. يمكنك استخدام كل قالب في مكتبتهم دون إدخال معلومات بطاقة الائتمان.

## إبرام الصفقة

سواء كنت تتعمق في التعاون مع المؤثرين أو التسويق بالعمولة أو الشراكات التقليدية، فإن العقد المصمم جيدًا هو حجر الزاوية لعلاقة ناجحة ومفيدة للطرفين.

إن وجود نموذج عقد التسويق الصحيح أمر لا بد منه. ✅

تذكر أن هذه النماذج ليست مجرد وثائق قانونية، بل هي أدوات استراتيجية تحدد التوقعات وتحمي الأصول وتعزز التواصل الشفاف.

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