أفضل 10 أدوات وبرامج لإدارة الامتثال في عام 2025

إذا كنت مثل معظم الشركات، فإنك على الأرجح تكافح من أجل مواكبة الامتثال المتعلق تقنيات تحسين العمليات .

تستثمر الشركات اليوم بشكل متزايد في الامتثال و أدوات إدارة المخاطر للوفاء بالالتزامات التنظيمية.

يساعد حل برمجيات أتمتة الامتثال على التخلص من العمليات والأعمال الورقية غير الفعالة مع ضمان مواكبة أحدث المتطلبات التنظيمية.

للعثور على أفضل أدوات برمجيات إدارة الامتثال التي تتناسب مع احتياجات عملك، اتبع الخطوات التالية:

ابدأ بإلقاء نظرة عامة على الامتثال وإدارة المخاطر في السياق المباشر لعملك ومجال عملك

حدّد المتطلبات ذات الصلة في المناقشات مع جميع أصحاب المصلحة في العمل

وأخيراً، قم ببناء عملية محسنة لتخفيف المخاطر والبنية التحتية

الخبر السار هو أننا قمنا بالعمل الشاق من أجلك واخترنا لك أفضل حلول برمجيات الامتثال التنظيمي لتختار من بينها.

دعنا نتعمق في الأمر! 🚀

ما هي أدوات إدارة الامتثال؟

تساعد أدوات إدارة الامتثال الشركات على الامتثال للسياسات الداخلية ومتطلبات الصناعة والبروتوكولات التنظيمية والقانونية. تُسمى أحيانًا أيضًا أدوات إدارة الامتثال التنظيمي، فهي تساعد الشركات على أتمتة مجموعة من مهام إدارة المخاطر، وتشغيل إيقاعات التدقيق، واتباع الممارسات الأخلاقية.

من خلال الالتزام بمعايير الصناعة لـ تحسين الجودة وسياسات العمل، يمكن للشركة حماية سمعتها وتجنب مخاطر عدم الامتثال.

يمكن لأداة إدارة الامتثال القابلة للتطوير أن تحسن بشكل كبير من تقييم المخاطر في شركتك وتضمن الامتثال لـ إدارة المخاطر المعايير

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات إدارة الامتثال؟

قد يكون العثور على حل إدارة الامتثال المناسب لشركتك أمرًا شاقًا بسبب الخيارات العديدة المتاحة في السوق، ولكل منها ميزات وفوائد مختلفة.

مثل أي برنامج B2B للمؤسسات ، حدد معاييرك غير القابلة للتفاوض للعثور على أفضل حل لإدارة الامتثال في مؤسستك. لقد قمنا بتجميع قائمة بالمعايير التي يجب توفرها في أي برنامج لإدارة الامتثال:

القدرة على تصنيف البيانات: تأكد من أن الأداة التي اخترتها تساعدك على تلبية لوائح خصوصية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات. وهذا يعني أنها يجب أن تكون قادرة على تصنيف بياناتك وفقًا لحساسيتها وكذلك تطبيق التدابير الأمنية المناسبة لحمايتها

تأكد من أن الأداة التي اخترتها تساعدك على تلبية لوائح خصوصية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات. وهذا يعني أنها يجب أن تكون قادرة على تصنيف بياناتك وفقًا لحساسيتها وكذلك تطبيق التدابير الأمنية المناسبة لحمايتها تنبيهات في الوقت الحقيقي: أنت لا تريد أن تفاجأ بانتهاك الامتثال في الشركة بناءً على العتبات التي حددتها. الأداة الجيدة ترسل تنبيهات حمراء في الوقت الحقيقي حتى تتمكن من الاستجابة والاهتمام بالحدث الحرج في أقرب وقت ممكن

أنت لا تريد أن تفاجأ بانتهاك الامتثال في الشركة بناءً على العتبات التي حددتها. الأداة الجيدة ترسل تنبيهات حمراء في الوقت الحقيقي حتى تتمكن من الاستجابة والاهتمام بالحدث الحرج في أقرب وقت ممكن التكامل مع مجموعتك التقنية: برنامج الامتثال الذي يتزامن مع منصات البرامج الأخرى الخاصة بك سيسهل عليك تتبع جميع أنشطة عملك

برنامج الامتثال الذي يتزامن مع منصات البرامج الأخرى الخاصة بك سيسهل عليك تتبع جميع أنشطة عملك إمكانيات إعداد تقارير شاملة: غالبًا ما تتعلق المسائل التنظيمية والامتثال بالتفاصيل الصغيرة. لذلك، تأكد من أن أداتك يمكنها إعداد تقارير مخصصة خاصة بالصناعة عن حالات المخاطر والالتزام ونشاط الموظفين، إلخ.

غالبًا ما تتعلق المسائل التنظيمية والامتثال بالتفاصيل الصغيرة. لذلك، تأكد من أن أداتك يمكنها إعداد تقارير مخصصة خاصة بالصناعة عن حالات المخاطر والالتزام ونشاط الموظفين، إلخ. إدارة ذكية لكلمات المرور والوصول: أنت لا تريد المخاطرة ببياناتك الحساسة المتعلقة بالامتثال التي يمكن أن تكون مرئية للمستخدمين غير المصرح لهم. تأكد من أن أداة إدارة الامتثال الخاصة بك يمكنها توفير وصول قائم على الأدوار وكذلك إزالة الوصول تلقائيًا لحسابات المستخدمين غير النشطة

أنت لا تريد المخاطرة ببياناتك الحساسة المتعلقة بالامتثال التي يمكن أن تكون مرئية للمستخدمين غير المصرح لهم. تأكد من أن أداة إدارة الامتثال الخاصة بك يمكنها توفير وصول قائم على الأدوار وكذلك إزالة الوصول تلقائيًا لحسابات المستخدمين غير النشطة واجهة بسيطة: ستضمن أداة سهلة الاستخدام تدريباً أسرع على الامتثال واعتماداً أوسع لفرقك. لذا، ابحث عن أداة ذات تصميم سهل الاستخدام وميزات بديهية تجعل إدارة الامتثال بسيطة

ستضمن أداة سهلة الاستخدام تدريباً أسرع على الامتثال واعتماداً أوسع لفرقك. لذا، ابحث عن أداة ذات تصميم سهل الاستخدام وميزات بديهية تجعل إدارة الامتثال بسيطة دعم الخبراء: تأكد من أن برنامج إدارة الامتثال التنظيمي الخاص بك مزود بفريق دعم متاح وسريع الاستجابة، بحيث يتم الاهتمام باستكشاف الأخطاء وإصلاحها والتحديثات التنظيمية

## أفضل 10 أدوات لإدارة الامتثال لاستخدامها في عام 2024

الآن بعد أن أصبحت معايير التقييم في متناول يدك، ألقِ نظرة على هذه القائمة المختصرة لأدوات إدارة الامتثال التي يمكن أن تخفف من مخاطر عدم الامتثال لأعمالك.

1. Resolver

عبر محلل Resolver عبارة عن منصة متكاملة تجمع بين وحدات إدارة الامتثال المختلفة مثل تقييم المخاطر والتعامل مع الحوادث وعمليات التدقيق. وهي تجمع جميع بيانات المخاطر وتدققها بناءً على سياق عملك، مما يساعدك على تحديد التهديدات ونقاط الضعف المحتملة والتخفيف من حدتها.

يتميز Resolver بفضل المساعدة الفنية والإعداد المخصص المقدم خلال مرحلة التنفيذ الحاسمة. وعلاوة على ذلك، يشارك فريق الدعم الخاص بهم بانتظام المدخلات لتحديث تدابير الأمان في شركتك.

Resolver أفضل الميزات

الحد من إجهاد الامتثال من خلال التخلص من الطلبات المتكررة للمعلومات. تتيح منصة الحوكمة والمخاطر والامتثال المدمجة بالكامل من Resolver مشاركة البيانات وإمكانية الرؤية لفرق التدقيق والمخاطر والامتثال لديك

إعداد وثائق وتقارير وإثباتات مفصلة للمنظمين بنقرة زر واحدة

احصل على رؤى قابلة للتنفيذ حول حالة الامتثال الحالية ومجالات المخاطر المحتملة من خلال الاستفادة من إمكانات التحليلات وإعداد التقارير الخاصة بالمنصة

قم بتكوين منصة Resolver وتخصيصها وفقًا للمتطلبات التنظيمية الخاصة بشركتك

تعاون وتواصل في الوقت الفعلي مع فرقك الداخلية بحيث يعمل الجميع في شركتك معًا لتحقيق الامتثال والالتزامات التنظيمية

قيود Resolver

قد يحتاج المستخدمون لأول مرة إلى بعض التدريب للتعود على المنصة

تسعير #### Resolver

اتصل لمعرفة الأسعار

Resolver التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 90 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

2. بريدكت 360

عبر Predict360 Predict360 هو الأداة البرمجية الرئيسية لشركة 360factors. فهو يجمع بين مجموعة من أدوات الامتثال تحت منصة SaaS واحدة تهتم بمخاطر الامتثال والضوابط والسياسات والإجراءات وتدريب الموظفين الإلزامي ومتطلبات اللوائح التنظيمية.

تتخصص Predict360 في الإدارة الاستباقية للمخاطر، مما يساعد الشركات على التنبؤ بالمخاطر التشغيلية والتخفيف من حدتها بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل حلها المعزز بالذكاء الاصطناعي على أتمتة المهام وسير العمل اللازم للامتثال على مستوى المؤسسة من خلال منصة واحدة قائمة على السحابة.

أفضل ميزات Predict360

إنشاء أطر عمل شاملة وبنوك أسئلة لاستطلاعات المخاطر وعمليات التفتيش الخاصة بك

تعيين عتبات الامتثال والحصول على تنبيه في الوقت الفعلي إذا كان هناك أي سلوك مستخدم مشبوه يخرق معايير العتبة

استفد من الذكاء الاصطناعي (AI) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) لأتمتة التحديثات الخاصة بالامتثال والمتطلبات التنظيمية المتغيرة باستمرار

عزز التدريب على الامتثال والاعتماد الذاتي مع نظام إدارة التعلُّم المدمج (LMS) الخاص بالمنصة

قيود Predict360

قد يستغرق الأمر وقتاً وتدريباً للاستفادة من الإمكانات الكاملة للأداة ومجموعة الميزات التي توفرها

تسعير Predict360

اتصل بـ

Predict360 التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

3. تعقب CMW

عبر متتبع الفيروسات المتنقلة CMW Tracker هو أداة إدارة امتثال منخفضة التعليمات البرمجية مثالية للمحترفين غير التقنيين. يمكن أن تساعدك على أتمتة عمليات الأعمال وسير العمل المتعلقة بالامتثال وإدارة السياسات.

يمكن لأداة CMW Tracker إعداد قواعد العمل وإدارة الوثائق بأمان والتواصل عبر وظائف الأعمال لضمان الامتثال المستمر وتقليل المخاطر المؤسسية.

أفضل ميزات أداة تعقب CMWW Tracker

إدارة البيانات والتحكم في المستندات الرقمية في مساحة مركزية

إنشاء مسارات تدقيق تلقائيًا

تكامل الأداة مع برنامج إدارة الامتثال التنظيمي التابع لجهة خارجية

قيود أداة تعقب CMW

يعاني المستخدمون من بطء وأخطاء من حين لآخر

تسعير متعقب CMW Tracker

افعل ذلك بنفسك: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار من الكتف إلى الكتف: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار العد على الشريك: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات متتبع CMW

G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 390+ تقييم)

4. صقر المخاطر

عبر صقر المخاطر يوفر Risk Hawk مهام سير عمل الامتثال المهيأة مسبقًا والقابلة للتخصيص لأتمتة عمليات الامتثال التنظيمي الخاصة بك. باستخدام Risk Hawk، يمكنك التعامل بشكل شامل مع المخاطر والحوادث والسياسات والضوابط وعمليات تدقيق الامتثال التنظيمي.

يمكنك إعداده إما كحل قائم على السحابة أو كحل محلي. يحب المستخدمون Risk Hawk بسبب ميزة الإبلاغ عن المخالفات المجهولة أو المسماة التي تجعل الامتثال مسؤولية جماعية لجميع الأفراد في مكان العمل.

أفضل ميزات Risk Hawk

إدارة تقييم الأثر القائم على التقارير الإعلامية

الحصول على إشعارات واتخاذ إجراءات بشأن الشكاوى الداخلية والخارجية

ضمان الأمن حول بيانات الامتثال والوثائق الرقمية

الاستفادة من توفر الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتعزيز التخصيصات بناءً على احتياجات عملك المتطورة

قيود صقر المخاطر

يواجه المستخدمون أحيانًا مشكلات في التسنين

محدودية القدرة على تخصيص سجل المخاطر

تسعير ريسك هوك

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات صقر المخاطر #### تقييمات ومراجعات صقر المخاطر

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

5. HIPAA واحد

عبر HIPAA واحد يتم تنظيم قانون HIPAA أو "قانون قابلية التأمين الصحي والمساءلة والمحاسبة" (HIPAA) من قبل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (HSS) ويتم تطبيقه من قبل مكتب الحقوق المدنية (OCR). يعد الامتثال لقانون HIPAA ضروريًا لمؤسسات الرعاية الصحية لضمان خصوصية بيانات المرضى وأمنها وسلامتها.

HIPAA One هو حل آلي يساعدك على إكمال تقييم مخاطر أمان HIPAA بسرعة وسهولة.

ويحظى HIPAA One بثقة مستخدميه بفضل نهجه التدريجي لتحليل المخاطر ومعالجتها وتوثيقها. كما أنه يُنشئ تقريرًا شاملاً يلقى استحسانًا وتقديرًا من مجالس الإدارة والمنظمين.

أفضل ميزات برنامج HIPAA One

تعزيز معرفة سياسة الموظفين حول قانون HIPAA من خلال الدورات التدريبية عبر الإنترنت

إجراء تقييم اختراق الخصوصية على قاعدة بياناتك الحساسة واتخاذ تدابير وقائية استباقية

احصل على تقييمات المخاطر التي ينشئها النظام وتوصيات المعالجة لتعزيز الحفاظ على الامتثال

إدارة المندوبين وإضافتهم عند الحاجة. أبقِهم على اطلاع مع التذكيرات التلقائية

استفد من فريق خبراء HIPAA One من خبراء المجال للتنقل بين تحديثات السياسة المعقدة

قيود HIPAA One

قد يتطلب الإعداد الأولي بعض الخبرة التقنية

تسعير HIPAA One

اتصل لمعرفة الأسعار

تصنيفات ومراجعات HIPAA One

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: 4.8/5 (أكثر من 40 تقييم)

6. زيفلو

عبر زيفلو Ziflow هو نظام أساسي للتدقيق عبر الإنترنت على مستوى المؤسسات يأتي مع ضوابط وضوابط تسويقية جاهزة للتدقيق. يساعد Ziflow في فرض تدفقات العمل المستندة إلى القواعد، والحفاظ على سجلات الأنشطة التفصيلية، وتمكين التعاون الآمن لعملك.

تُعد Ziflow أداة رائعة للقضاء على أي مخاطر امتثال مرتبطة بأصول المحتوى التي تواجه الجمهور أو ضمانات التسويق. يتم استخدامه في الغالب من قبل فرق التسويق والوكالات الإبداعية لحماية أعمالهم وعملائهم.

أفضل ميزات Ziflow

إدارة عمليات الموافقة المخصصة والمؤتمتة للمراجعات الإبداعية

التحكم في الوصول إلى المشاريع السرية والحساسة

ضمان المساءلة عن المراجعات الإبداعية باستخدام قوائم المراجعة والتوقيعات الإلكترونية من Ziflow

تتبع الامتثال بفعالية من خلال سجلات الأنشطة التفصيلية

قيود Ziflow

كانت هناك حالات كانت فيها أوقات تحميل البراهين أطول من المعتاد

تسعير #### Ziflow

مجاني

قياسي: 249 دولارًا شهريًا ل 15 مستخدمًا

249 دولارًا شهريًا ل 15 مستخدمًا المحترف: 399 دولارًا شهريًا ل 20 مستخدمًا

399 دولارًا شهريًا ل 20 مستخدمًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

Ziflow التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 380 تقييم)

7. دونيساف

عبر دونيساف Donesafe هي عبارة عن منصة قائمة على السحابة تساعد الشركات الحديثة على الخروج عن مسارها من خلال الوفاء بالتزامات الامتثال. من خلال Donesafe، يمكنك التحكم والامتثال بشكل استباقي للمخاطر والحكومة والسلامة ولوائح مكان العمل - كل ذلك تحت سقف واحد.

تشتهر Donesafe بإطارها المتكامل الشامل الذي يمكن أن يساعدك في الإشراف على دورة إدارة المخاطر بالكامل. يمكنك تحديد المخاطر تلقائيًا قبل وقتٍ كافٍ، وصياغة العمليات، وممارسة الضوابط، والاستفادة من مكتبات التحكم.

أفضل ميزات Donesafe

التقاط المخاطر من خلال تجميع البيانات في الوقت الفعلي من مصادر بيانات متعددة

إجراء عمليات التدقيق وقوائم المراجعة والتفتيش في الوقت المناسب بشكل منهجي

الحفاظ على سجلات المخاطر وإدارتها من خلال تتبع الأسباب والتأثيرات والضوابط مقابل عمليات الامتثال ومؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs)

إجراء تقييم منتظم وتحديد الفرص المتاحة لتحسين عمليات الامتثال لديك

قيود دونيسيف

يستغرق الإعداد والتدريب لأول مرة وقتاً طويلاً

أبلغ المستخدمون عن أخطاء عرضية

تسعير Donesafe

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات دونيسيف #### تقييمات ومراجعات دونيسيف

G2: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 60 تقييم)

8. ليبريو

عبر ليبريو تتألف منصة ليبريو من منظومة برمجيات كخدمة (SaaS)، بما في ذلك تطبيقات البرمجيات والمحتوى والخدمات الاحترافية وتكامل برمجيات الطرف الثالث. وهي مبنية على مجموعة بيانات تنظيمية عالمية تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات.

تعمل ليبريو على تبسيط وصولك وفهمك لجميع أنواع التشريعات. فهو يحدد ما تحتاج إلى الامتثال له بناءً على مرحلة عملك وموقعك، ويساعدك في اتخاذ الخطوات اللازمة للامتثال الكامل.

أفضل ميزات ليبريو

ترجمة المسائل القانونية المعقدة واستخلاص المسائل القانونية المعقدة لفرقك العالمية باستخدام وظيفة تعدد اللغات

البقاء على اطلاع دائم بالإشعارات المتعلقة باللوائح الجديدة

الاستفادة من تتبع ليبريو القانوني الخاص بالموقع الجغرافي للالتزام بالسياسة المحلية ومتطلبات الامتثال

اطلب التوجيه من الخبراء القانونيين من ليبريو أو عبر الدردشة المباشرة في أي وقت مع فريق الدعم

قيود ليبريو

واجهة المستخدم معقدة إلى حد ما ويمكن أن يكون التنقل صعبًا

تسعير ليبريو

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ليبريو

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييم)

9. نتفريكس

عبر نيتويركس Netwrix هو حل لإدارة الامتثال والتدقيق من شأنه أن يبقي مدققي الحسابات لديك سعداء!

يدعي Netwrix أنه يقلل من وقت الإعداد لعمليات التدقيق بنسبة تصل إلى 85% من خلال التخلص من الحاجة إلى التدقيق في جداول البيانات وتجميع التقارير وتجميع السجلات لعمليات التدقيق الداخلية والخارجية.

تتجاوز Netwrix مجرد الامتثال مع حلها الأمني الشامل. يمكن أن تساعدك الأداة على تقليل مخاطر اختراق البيانات وحماية معلوماتك الحساسة من الاختراق.

أفضل ميزات Netwrix

تأكد من بقاء أنظمة تكنولوجيا المعلومات لديك آمنة بمساعدة Netwrix Change Tracker

تحديد وتقليل المخاطر المحتملة على بياناتك الحساسة من خلال الاستفادة من حل StealthAUDIT

اكتشاف أي سلوك غير عادي فوق مستويات العتبة المحددة مسبقًا من خلال نظام التنبيه في الوقت الفعلي

أتمتة مهام سير العمل لإراحة فرقك من عبء المهام المتكررة

قيود Netwrix

إمكانيات التخصيص محدودة نسبيًا

يمكن أن تصبح فلاتر التقارير مربكة

تسعير Netwrix

اتصل لمعرفة الأسعار

تصنيفات ومراجعات Netwrix

G2: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 140 تقييم)

10. فيليستاج

عبر فيليستاج Filestage عبارة عن منصة شاملة لمراجعة المحتوى والموافقة عليه. باستخدام Filestage، يمكنك إعداد مهام سير عمل مخصصة ومجموعات المراجعين لتسريع دورات الموافقة على المحتوى بشكل كبير.

يضمن Filestage الامتثال للوائح هيئة السلوك المالي ويساعد فرق التسويق لديك على نشر عروضهم الترويجية وحملاتهم بثقة.

أفضل ميزات Filestage

حرر فرق العمل من عمليات المراجعة الفوضوية من خلال أنظمة التعليق التلقائية ووضع العلامات والإشعارات

نشر القوالب الجاهزة للاستخدام لتسريع المشاريع الجديدة وعمليات المراجعة

إنشاء تدفقات عمل مركزية ومؤتمتة للمراجعة والموافقات

التكامل مع أدوات إدارة المشاريع الأخرى لإدارة جميع المهام بشكل شامل

قيود Filestage

يعاني المستخدمون من أخطاء عرضية

تسعير #### Filestage

مجاني

الأساسي: 59 دولارًا في الشهر

59 دولارًا في الشهر الاحترافية: 299 دولارًا شهريًا

299 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات Filestage

G2: 4.6/5 (أكثر من 230 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 230 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

أدوات إدارة المخاطر الأخرى

يعد الامتثال وإدارة المخاطر أمرين ضروريين لأي عمل، ولكن يمكن أن يكونا أيضاً صعبين ومكلفين.

لهذا السبب أنت بحاجة إلى ClickUp، وهي منصة إدارة المشاريع التي توفر مجموعة أكثر شمولية من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط سير عمل إدارة المخاطر والامتثال، وتحسين التعاون بين الوظائف، وتعزيز إنتاجية فرقك.

ClickUp

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة تتيح لك إنشاء وإدارة جميع سير عمل المشروع بما في ذلك تلك الخاصة بإدارة المخاطر والامتثال.

باستخدام ClickUp، يمكنك أتمتة المهام الروتينية، وتحديد أولويات الأنشطة الأساسية، وتتبع التقدم المحرز، وإنشاء تقارير في الوقت الفعلي - وهي كلها مكونات أساسية لنجاح عملية إدارة المخاطر.

إدارة المخاطر باستخدام ClickUp

يمكن الاستفادة من ClickUp كأداة فعالة لإدارة المخاطر لإدارة جميع الأعمال والمشاريع المتعلقة بالمؤسسة أو الفريق. يمكنك تخصيص مهام سير عمل إدارة المخاطر الخاصة بك باستخدام حل ClickUp لإدارة المشاريع .

تتم صياغة أفضل خطط إدارة المخاطر بالتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين. مع ClickUp Whiteboard يمكنك تصور عملية التخفيف من المخاطر المقترحة مع فريقك والحصول على مدخلاتهم وتعليقاتهم دون اتصال بالإنترنت أو في الوقت الفعلي.

العصف الذهني والتعاون باستخدام ClickUp Whiteboard للتوصل إلى خطة إدارة المخاطر التي تناسب احتياجات مؤسستك على أفضل وجه

بمجرد وضع خطة إدارة المخاطر الخاصة بك، يمكنك تنفيذها بمساعدة مهام ClickUp . يمكنك تقسيم خطة تخفيف المخاطر إلى مهام أصغر وتخصيصها للموارد المسؤولة. يمكنك أيضًا مراقبة التقدم الذي يحرزه فريقك في كل إنجاز مقابل الجداول الزمنية المحددة.

ابقَ على اطلاع على التقدم المحرز في خطتك لتخفيف المخاطر باستخدام مهام ClickUp Tasks

تجنّب المخاطر التشغيلية من خلال تتبع خطة إدارة المخاطر الخاصة بك في الوقت الفعلي باستخدام لوحة معلومات ClickUp . يمكنك أيضًا إعداد تذكيرات تلقائية وعلامات في الوقت الفعلي لإبقاء أعضاء فريقك على المسار الصحيح ومحدثين.

تتبع المهام المتعلقة بإدارة المخاطر في الوقت الحقيقي باستخدام طريقة عرض ClickUp Gantt

إذا كنت قلقًا بشأن أمان البيانات، فلا تقلق.

ClickUp حاصل على شهادة ISO، ومتوافق مع SOC 2 وPCI، ويوفر تشفيرًا للبيانات من طرف إلى طرف باستخدام تشفير AES-256.

قد يكون من الصعب تنفيذ عملية مضمونة لإدارة المخاطر. لتوفير وقتك والبدء، أنشأنا ملفًا تفصيليًا نموذج ClickUp لإدارة المخاطر الذي يمكن أن يساعدك. يمكنك أيضًا الاطلاع على هذا التفصيل خطة مشروع الامتثال لـ ClickUp للأفكار

نحن على يقين من أنها ستعزز بشكل كبير عمليات إدارة المخاطر والامتثال لديك.

ابدأ عملية إدارة المخاطر باستخدام قالب ClickUp لإدارة المخاطر

أفضل ميزات ClickUp

مشاركة السياسات الداخلية واللوائح ومتطلبات الامتثال والمعلومات المتعلقة بالحوكمة بأمان مع فرقك

استفد من إمكانيات إدارة المشروع في ClickUp لتعيين الأدوار والمسؤوليات وتحديد الجداول الزمنية ومراقبة التقدم المحرز في خطة إدارة المخاطر الخاصة بك

انشر تنبيهات وتذكيرات تلقائية لإبقاء فريقك على اطلاع دائم على آخر المستجدات وعلى المسار الصحيح فيما يتعلق بنواتج إدارة المخاطر

صياغة إيقاع مراجعة منتظم ومناقشة التقدم المحرز في الخطط مع إعداد تقارير في الوقت الفعلي باستخدام مشاهدات ClickUp قيود ClickUp

قد يحتاج المستخدمون لأول مرة إلى بعض الوقت للتعود على مجموعة الميزات التي يوفرها ClickUp

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بالمبيعات

اتصل بالمبيعات ClickUp AI متاح مع جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل مساحة عمل

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3900 تقييم)

حافظ على تحكمك الكامل في متطلبات الامتثال الخاصة بك

عندما يتعلق الأمر بالامتثال التنظيمي، فلا مجال للخطأ.

تُعد إدارة الامتثال المبسطة أمرًا بالغ الأهمية للوفاء بالالتزامات التنظيمية وتعزيز ثقافة أخلاقية في مكان العمل.

من المستحيل مواكبة السياسات واللوائح التنظيمية الخاصة بالصناعة المتغيرة باستمرار، مما يجعل أدوات إدارة الامتثال جزءاً أساسياً من مجموعة التقنيات الحديثة للشركة.

احرص على اختيار أفضل الأدوات لإدارة عمليات الامتثال التنظيمي وتحسينها. ClickUp هي أداة شاملة تساعدك في كل جانب من جوانب عملك مع تعزيز قدراتك في إدارة المخاطر. اشترك في حساب ClickUp المجاني الخاص بك اليوم!