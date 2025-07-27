أفضل 10 وكلاء ذكاء اصطناعي في مجال العقارات: أتمتة إدارة العملاء المحتملين والمبيعات

الذكاء الاصطناعي في مجال العقارات ليس مجرد ضجة إعلامية، بل إنه يغير قواعد اللعبة بالنسبة للوكلاء والمشترين والبائعين على حد سواء.

وفقًا لاستطلاع Delta Real Estate Leadership AI Survey، صنف قادة الصناعة أهمية الذكاء الاصطناعي حاليًا بـ 5.9 من 10، بارتفاع عن 5.0 في عام 2024. ما هي التوقعات بشأن أهمية الذكاء الاصطناعي في المستقبل؟ ارتفاع حاد إلى 7. 2 من 10—بزيادة 22% عن المستويات الحالية.

يبرز التقرير أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل شركات الوساطة العقارية، من الإعلانات والتسويق إلى خدمة العملاء والمبيعات وعمليات الدعم الإداري.

بفضل الذكاء الاصطناعي الذي يبسط سير العمل ويحسن الكفاءة، يتبنى المتخصصون في مجال العقارات الحلول المتطورة بسرعة أكبر من أي وقت مضى. وينبغي أن تحذو حذوهم!

إذا كنت تبحث عن طريقة لأتمتة إدارة العملاء المحتملين وعملية المبيعات، فإن هذا الدليل يمكن أن يساعدك. نقدم لك قائمة بأفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يساعدون المتخصصين في مجال العقارات على البقاء في الصدارة.

أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي في مجال العقارات في لمحة سريعة

اسم الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp إدارة المشاريع والمهام، وتتبع العملاء المحتملين، والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمتابعة، وتكامل CRM، والجدولة، ولوحات المعلومات، وقوالب العقارات الشركات الناشئة والفرق الصغيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التي ترغب في إدارة مشاريع ومهام العقارات خطة مجانية إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات ChatGPT أوصاف العقارات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وإنشاء البريد الإلكتروني والمحتوى، والتواصل مع العملاء، وأبحاث السوق، وصياغة المستندات القانونية، ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي، وتحليل السوق/الأس إنشاء المحتوى تلقائيًا، وأبحاث السوق، وأتمتة التواصل مع العملاء، وإنشاء قوائم العقارات، وإنشاء المستندات القانونية. خطة مجانية، خطط مدفوعة تبدأ من 20 دولارًا شهريًا Zillow تقديرات العقارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي (Zestimates) وجولات افتراضية ثلاثية الأبعاد وفلاتر بحث متقدمة واتصال بـ Zillow Premier Agent الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات: تصفح القوائم وتقديرات قيمة المنازل أسعار مخصصة Reonomy البحث عن العقارات وسجلات الملكية والمعاملات وتحديد الصفقات خارج السوق الشركات: أبحاث العقارات وتحليل السوق أسعار مخصصة Homebot البحث عن العقارات، وسجلات الملكية والمعاملات، وتحديد الصفقات خارج السوق، وتحليل اتجاهات السوق، وتوليد العملاء المحتملين. الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة؛ مالكو المنازل والوكلاء والمقرضون؛ تتبع قيمة المنازل وحقوق الملكية تبدأ الخطط المدفوعة من 50 دولارًا شهريًا + 50 دولارًا رسوم إعداد لمرة واحدة Realtor.com قوائم عقارات معتمدة من MLS، وفلاتر بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومعلومات عن الأحياء، وحساب تكاليف الرهن العقاري الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات؛ قوائم في الوقت الفعلي ورؤى حول السوق أسعار مخصصة HouseCanary رؤى عقارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحديد فرص الاستثمار، وتوقع اتجاهات السوق الشركات؛ تقييم العقارات ورؤى الاستثمار تبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا شهريًا RealScout فلاتر بحث مخصصة عن المنازل، تنبيهات عن العقارات ذات العلامات التجارية، تحديثات السوق، تحليلات تنبؤية لتحديد البائعين الوكلاء الذين يرغبون في تقديم خدمة البحث عن منازل مخصصة والتعاون مع العملاء تبدأ الخطط المدفوعة من 99 دولارًا أمريكيًا للترخيص Roof AI التقاط العملاء المحتملين وتصنيفهم تلقائيًا، والتفاعل مع العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، الشركات وفرق العقارات: جذب العملاء المحتملين وتفاعل العملاء أسعار مخصصة إعادة تصور المنزل التجهيز الافتراضي باستخدام تصميمات مولدة بالذكاء الاصطناعي، وإعادة تصميم الديكورات الداخلية، وت الشركات التي ترغب في تقديم خدمات التصميم والتجديد وتصور الديكور تبدأ الخطط المدفوعة من 14 دولارًا شهريًا

ما الذي يجب أن تبحث عنه في وكيل الذكاء الاصطناعي للعقارات؟

ليست كل برامج الذكاء الاصطناعي في مجال العقارات مناسبة لاحتياجاتك الخاصة. فقد تتفوق بعضها في توليد العملاء المحتملين، بينما تتفوق أخرى في التواصل مع العملاء.

ولكن ما هي أفضلها؟ إنها تتولى كل شيء، من الاتصال الأول إلى إتمام الصفقة، دون أن تشعر أن عملك يديره روبوت.

إليك ما يجب البحث عنه عند اختيار أداة الذكاء الاصطناعي لوكلاء العقارات:

توليد العملاء المحتملين: يجب أن تعرف أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالعقارات الفرق بين المتصفح العادي والمشتري الجاد، حتى لا تضيع الوقت في عملاء غير مربحين ✅

المتابعة التلقائية : عندما تتباطأ المتابعة، يفقد العملاء المحتملون اهتمامهم. يجب أن يتدخل الذكاء الاصطناعي برسائل مخصصة في الوقت المناسب للحفاظ على تفاعل العملاء المحتملين ومواصلة المحادثات ✅

تكامل CRM سهل : سواء كنت تستخدم Salesforce أو HubSpot أو CRM خاص بالعقارات، يجب أن يتزامن وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك بسهولة ✅

جدولة المواعيد : لا مزيد من الرسائل الإلكترونية المتبادلة! يجب أن يقوم الذكاء الاصطناعي بحجز المواعيد وإرسال التذكيرات وتحديث التقويمات تلقائيًا ✅

رؤى السوق والمساعدة في تحديد الأسعار : الذكاء الاصطناعي الذي يتتبع اتجاهات السوق ويقترح أسعارًا تنافسية؟ هذا حلم لكل محترفي العقارات ✅

الأمان والامتثال: هل تتعامل مع بيانات حساسة للعملاء؟ تأكد من أن الذكاء الاصطناعي الخاص بك يتبع معايير صارمة لحماية البيانات والامتثال في مجال العقارات ✅

احصل على هذه الخدمات، ولن يوفر لك وكيل الذكاء الاصطناعي الوقت فحسب، بل سيحول العملاء المحتملين إلى عملاء أوفياء، مع الحفاظ على تقدم شركتك على منافسيها.

الآن، دعنا نتعرف على أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لتحقيق ذلك!

👀 هل تعلم؟ وفقًا لمعهد ماكينزي العالمي، يمكن أن يولد الذكاء الاصطناعي التوليدي 110 إلى 180 مليار دولار (أو أكثر) من القيمة لصناعة العقارات. وهذا يمثل عددًا هائلاً من الصفقات والبيانات والأموال - كل ذلك بشكل آلي!

أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي في مجال العقارات

يمكن أن يساعدك وكيل الذكاء الاصطناعي المناسب على الاستفادة من هذا الإمكانات، والتعامل مع العملاء المحتملين والمتابعة والتواصل مع العملاء بينما تركز أنت على إتمام الصفقات.

تعرف على أفضل شركات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها تحويل أعمالك في مجال العقارات.

1. ClickUp (الأفضل لمشاريع العقارات وإدارة المهام)

هل تتعامل مع العملاء المحتملين والقوائم والأعمال الورقية التي لا تنتهي؟

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

كما أنه حليفك الشامل في مجال العقارات، حيث يحفظ كل صفقة وعميل وعقد في المكان المناسب.

سواء كنت تتعقب العملاء المحتملين أو تدير تفاصيل العقارات وقوائمها أو تحدد مواعيد العرض أو تتعامل مع العقود، فإن ClickUp يدمج كل العناصر المتحركة في منصة واحدة قوية.

وكلاء ClickUp المخصصون للتشغيل التلقائي

باستخدام وكلاء الطيار الآلي المخصصين من ClickUp، يمكنك تبسيط عمليات إدارة العملاء المحتملين والمبيعات من خلال أتمتة المهام المتكررة وضمان المتابعة في الوقت المناسب.

أتمتة إدارة العملاء المحتملين في مجال العقارات باستخدام وكيل ClickUp Custom Autopilot المخصص

يمكنه:

قم بإنشاء المهام وتعيينها تلقائيًا عند إضافة عملاء محتملين جدد.

أرسل تذكيرات للمتابعة والأنشطة المهمة المتعلقة بالمبيعات.

قم بتحديث حالة العملاء المحتملين ونقلهم عبر مسارات المبيعات بناءً على المحفزات.

انشر إشعارات أو تعليقات عندما يصل العميل المحتمل إلى مرحلة معينة.

قم بإنشاء تقارير موجزة عن تقدم العملاء المحتملين وأداء المبيعات.

قم بإعداد وكلاء Autopilot في ClickUp للإجابة على الأسئلة في الدردشة

من خلال الاستفادة من وكيل التشغيل التلقائي، يمكن لفرق المبيعات تقليل العمل اليدوي والاستجابة بشكل أسرع للفرص والحفاظ على سير عمل منظم ومتسق، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين معدلات التحويل ورضا العملاء.

ClickUp Brain

هل تتساءل أين توجد الذكاء الاصطناعي؟ ClickUp Brain، المساعد الذكي، هو مساعدك المدمج في مجال العقارات.

يمكنه إنشاء وصف للعقارات لأغراض التسويق، وتلخيص تفاعلات العملاء، وتنفيذ أتمتة سير العمل، وحتى صياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة. يقوم بالعمل الميداني بينما تركز أنت على إبرام الصفقات.

قم بإدارة العقارات بشكل أكثر ذكاءً باستخدام ClickUp Brain — الذكاء الاصطناعي للتخطيط والمتابعة والصفقات

✨ مكافأة: كفاءة أعلى بـ 10 أضعاف في أعمالك العقارية بفضل الذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain MAX. ابحث على الفور في ClickUp وGoogle Drive وGitHub وOneDrive وSharePoint وجميع تطبيقاتك المتصلة + الويب عن اتفاقياتك وعقودك والمزيد

استخدم ميزة "تحويل الكلام إلى نص" لطرح الأسئلة وإملاء المهام وتنفيذها بصوتك دون استخدام يديك وأينما كنت

استبدل العشرات من أدوات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة مثل ChatGPT وClaude وGemini بحل واحد وسريع الاستخدام ومناسب للمؤسسات للحصول على رؤى حول منافسيك والتغييرات في قوانين العقارات والمزيد ClickUp Brain MAX هو رفيق ذكي للكمبيوتر المكتبي يتمتع بقدرات فائقة ويفهمك حقًا لأنه يعرف عملك. تخلص من أدوات الذكاء الاصطناعي المتعددة، واستخدم صوتك لإنجاز العمل وإنشاء الوثائق وتعيين المهام لأعضاء الفريق والمزيد.

ClickUp AI Notetaker

هل تحتاج إلى إدارة اتصالات العملاء؟ استخدم ClickUp AI Notetaker لتدوين المكالمات وتمييز التفاصيل المهمة وإنشاء عناصر العمل.

اجعل ClickUp AI Notetaker العقل المدبر وراء مكالماتك

مع ClickUp، يمكنك أيضًا أتمتة المتابعة وتوزيع المهام والموافقات، مما يضمن سير الصفقات على الطريق الصحيح دون الحاجة إلى العمل اليدوي.

ClickUp لمجموعة إدارة المشاريع العقارية

قم بصياغة العقود ووضع استراتيجيات المبيعات والتعاون في قوائم العروض، كل ذلك في مكان واحد مع ClickUp Docs

ClickUp لفرق العقارات

لكن ClickUp أكثر من مجرد وظائف الذكاء الاصطناعي. ClickUp لإدارة المشاريع العقارية هو مركز التحكم الخاص بك في مجال العقارات، حيث يجمع المشاريع والجداول الزمنية والتفاعلات مع العملاء في مساحة عمل موحدة.

أدِر أعمالك العقارية باستخدام ClickUp من خلال إدارة المهام والجدولة وخرائط العقارات التفاعلية

تتضمن حزمة ClickUp Real Estate Suite ما يلي:

جدولة محددة الميزانية : حدد أصحاب المصلحة والمراحل المهمة والتبعيات مع السماح بإجراء تعديلات سريعة على الجدول الزمني

جدولة شاملة : قم بمزامنة تقويمي Google و Outlook لإدارة الاجتماعات والعروض وتوقيع العقود باستخدام عروض مرمزة بالألوان

أدوات تحديد الموقع : اعرض المهام على خريطة تفاعلية لتظهر للعملاء العقارات القريبة ونطاقات الأسعار والمرافق الرئيسية، مما يجعلها مثالية لتخطيط جولات مشاهدة المنازل بكفاءة

إدارة المشاريع والفرق : استخدم المستندات التعاونية لاختيار المواقع وتقسيم المناطق وإبرام العقود، بالإضافة إلى لوحات العرض البيضاء لتبادل الأفكار والتخطيط : استخدم المستندات التعاونية لاختيار المواقع وتقسيم المناطق وإبرام العقود، بالإضافة إلى لوحات العرض البيضاء لتبادل الأفكار والتخطيط لإدارة مشاريع العقارات

تواصل سهل: حافظ على تنظيم الجداول الزمنية والتحديثات ومناقشات الفريق من خلال قنوات الدردشة المخصصة

💡 نصيحة احترافية: حافظ على سير صفقاتك دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات. قم بمزامنة ClickUp مع تقويمي Google و Outlook لتنظيم الاجتماعات وعرض العقارات بسهولة. استخدم Zapier لاستيراد بيانات MLS، بحيث يكون كل ما تحتاجه في مكان عملك.

هل تواجه صعوبة في تنظيم بيانات العقارات والتسويق وتحديثات العملاء؟ هذه القوالب الجاهزة للاستخدام توفر لك كل ما تحتاجه: يسهل قالب ClickUp للتسويق العقاري تخطيط الحملات وتنفيذها من خلال سير عمل منظم. نظم قوائم العقارات، وحدد مواعيد العروض الترويجية، وتابع أداء الحملات لضمان أقصى قدر من الظهور لكل عقار

يساعدك نموذج جدول بيانات ClickUp Real Estate على تتبع القوائم وتفاصيل العملاء والمعاملات في مكان واحد. بفضل الحقول المخصصة والعروض المنظمة، يمكنك تصنيف العقارات ومراقبة تقدم الصفقات بسهولة

يسهل نموذج النشرة الإخبارية العقارية من ClickUp إنشاء ومشاركة تحديثات السوق وأهم أخبار العقارات وأخبار الصناعة. استخدم الذكاء الاصطناعي لصياغة محتوى جذاب وتخصيص الرسائل والحفاظ على تفاعل جمهورك دون قضاء ساعات في الكتابة

أفضل ميزات ClickUp

تحدث مع فريقك في الوقت الفعلي واحتفظ بجميع تحديثات العملاء ومناقشات القوائم ومفاوضات الصفقات في مكان واحد باستخدام ClickUp Chat

أنشئ العقود وخطط التسويق وملاحظات العملاء وتعاون عليها باستخدام ClickUp Docs، مع ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تتبع كل صفقة باستخدام ClickUp Tasks من خلال تحديد مواعيد الاستحقاق وتعيين أعضاء الفريق وأتمتة المتابعة

قم بتصور مخططات العقارات وسير العمل والاستراتيجيات باستخدام ClickUp Whiteboards وحوّل الأفكار إلى مهام قابلة للتنفيذ على الفور

ابق على اطلاع على أعمالك من خلال لوحات معلومات ClickUp التي تتعقب القوائم والمبيعات المحتملة ومقاييس الأداء الرئيسية

⭐️ مكافأة: قمنا بتجميع قائمة من قوالب إدارة العملاء لمساعدتك على البدء!

قيود ClickUp

قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى بعض الوقت للتعرف على الميزات الشاملة الموفرة للوقت

تغطي التطبيق المحمول الأساسيات ولكنه يفتقر إلى بعض وظائف سطح المكتب

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp

يقول كريستيان غونزاليس، المنسق الإداري في Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara:

إنه مثالي لإدارة ومراقبة المشاريع المختلفة باستخدام لوحات المعلومات والعمل مع العملاء ودعوتهم كضيوف.

إنه مثالي لإدارة ومراقبة المشاريع المختلفة باستخدام لوحات المعلومات والعمل مع العملاء ودعوتهم كضيوف.

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: من المتوقع أن ينمو قطاع العقارات بمعدل سنوي يبلغ 2.69٪، ليصل إلى 727.80 تريليون دولار بحلول نهاية العقد! حان الوقت الآن للأتمتة والبقاء في صدارة المنافسة.

2. ChatGPT (الأفضل لتوصيف العقارات وتطوير محتوى التسويق باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر ChatGPT

يتعامل وكلاء العقارات بالفعل مع ملايين الأمور في وقت واحد، فلماذا لا تدع الذكاء الاصطناعي يتولى بعضها؟ يمكن لـ ChatGPT صياغة رسائل بريد إلكتروني متقنة، وكتابة وصف جذاب للعقارات، وحتى إعداد قوالب مستندات قانونية في ثوانٍ معدودة. وهذا يعني قضاء وقت أقل أمام الشاشة ووقت أطول في بيع المنازل.

ولكن الأمر لا يقتصر على توفير الوقت فقط. يمكن لـ ChatGPT الإجابة على أسئلة العملاء في لمح البصر، واستخراج معلومات عن الأحياء، وحتى المساعدة في أبحاث السوق وتحليل الأسعار. إنه أشبه بوجود مساعد افتراضي يعمل أيضًا كأداة تسويق عقاري.

بالإضافة إلى ذلك، بفضل مهارته في إنشاء محتوى رائع على وسائل التواصل الاجتماعي، لن تظل إعلاناتك مهملة، بل ستحظى بالاهتمام الذي تستحقه.

أفضل ميزات ChatGPT

صمم قوائم العقارات التي تسلط الضوء على الميزات الرئيسية وتجذب المشترين

أتمتة التواصل مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والمتابعة والرسائل المخصصة

حلل اتجاهات السوق ولخص بيانات الأسعار لاتخاذ قرارات مستنيرة

قم بإنشاء مستندات قانونية مثل العقود وعقود الإيجار والإفصاحات

أنشئ محتوى تسويقيًا، بما في ذلك منشورات المدونات والنشرات الإخبارية وإعلانات وسائل التواصل الاجتماعي

قيود ChatGPT

قد ينتج معلومات متحيزة أو غير دقيقة، مما يجعل المراجعة البشرية ضرورية لتجنب الأخطاء

قد يكون النص الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي مملًا وقد لا يعكس هوية علامتك التجارية، مما يجعله غير موثوق به لكتابة منشورات كاملة على المدونة

أسعار ChatGPT

مجاني إلى الأبد

إضافة : 20 دولارًا شهريًا

Pro : 200 دولار شهريًا

الفريق : 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات ChatGPT

G2 : 4. 7/5 (720+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 120 تقييمًا)

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي للمحتوى

3. Zillow (الأفضل لتصفح قوائم العقارات وتقدير قيمة المنازل)

عبر Zillow

يبدأ النجاح في مجال العقارات باستخدام الأدوات المناسبة، وزيلو هي واحدة من الأدوات التي لا تريد أن تغفلها. سواء كنت تشتري أو تبيع أو تستأجر، فإن زيلو تضع عالم العقارات في متناول يدك. لقد أصبحت مركزًا حيويًا للحصول على رؤى حول العقارات، من العثور على منازل الأحلام إلى الحصول على تقديرات مجانية لقيمة العقارات باستخدام Zestimates.

إلى جانب موقعه الإلكتروني وتطبيقه الرائد، يمتلك Zillow أيضًا Zillow Rentals و Zillow Premier Agent و Zillow Home Loans. هل تحتاج إلى المزيد من الخيارات؟ يدير Zillow أيضًا HotPads و Out East للبحث عن عقارات للإيجار و StreetEasy و Trulia لعرض العقارات.

أفضل ميزات Zillow

قم بتقدير قيمة المنزل باستخدام Zestimates المدعوم بالذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى سريعة عن السوق

استكشف العقارات عن بُعد من خلال جولات ثلاثية الأبعاد للمنازل لتجربة افتراضية مفصلة

اعثر على المنازل بشكل أسرع باستخدام عوامل تصفية البحث المتقدمة حسب السعر والميزات والموقع

تواصل مع أفضل المحترفين من خلال Zillow Premier Agent للحصول على إرشادات الخبراء

قم بإدارة الإيجارات باستخدام تطبيق Zillow ونظام الدفع الخاص به

احسب تكاليف القرض باستخدام حاسبة الرهن العقاري لتقدير الدفعات الشهرية

قيود Zillow

قد تكون تقديرات قيمة المنازل (Zestimates) غير دقيقة في بعض الأحيان، لذا لا تزال التقييمات الاحترافية ضرورية

لا تحظى قوائم العقارات المعروضة للبيع من قبل المالك (FSBO) بنفس القدر من الظهور مقارنة بالعقارات المعروضة من قبل الوكلاء

أسعار Zillow

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Zillow

G2 : 4. 1/5 (290+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zillow؟

تقول مراجعة G2 :

الموقع الإلكتروني أو التطبيق سهل الاستخدام للغاية ولا يحتاج إلى شرح. كما أن تحميل أي قوائم سهل للغاية، مما يتيح لك خيار البحث عن أي مواقع.

الموقع الإلكتروني أو التطبيق سهل الاستخدام للغاية ولا يحتاج إلى شرح. كما أن تحميل أي قوائم سهل للغاية، مما يتيح لك خيار البحث عن أي مواقع أيضًا.

4. Reonomy (الأفضل لإجراء أبحاث عن العقارات وتحليل اتجاهات السوق)

عبر Reonomy

بفضل المعلومات المستقاة من مصادر متعددة، توفر Reonomy سجلات الملكية وسجل المعاملات واتجاهات السوق لأكثر من 50 مليون عقار في الولايات المتحدة، كل ذلك في مكان واحد. لا داعي للبحث في المعلومات المتناثرة بعد الآن؛ Reonomy تضع كل شيء في متناول يدك.

بالإضافة إلى البيانات، تساعد Reonomy المستخدمين في العثور على الصفقات غير المتاحة في السوق، وتحليل هياكل الديون، والتواصل مع صانعي القرار الرئيسيين. وتسهل أدوات التصفية الذكية عملية البحث عن العملاء المحتملين، بحيث يمكن للمستثمرين والوسطاء والمطورين اكتشاف أفضل الفرص بسرعة.

أفضل ميزات Reonomy

اكتشف تفاصيل الملكية من خلال سجلات كاملة للممتلكات وشفافية الشركات ذات المسؤولية المحدودة (

ابحث في تاريخ العقارات من خلال سجلات المعاملات وبيانات الرهن العقاري واتجاهات المبيعات

اعثر على الصفقات غير المتاحة في السوق باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد البائعين المحتملين

حلل اتجاهات السوق من خلال رؤى ثاقبة حول قيم العقارات والديون وأنشطة التأجير

قم بإنشاء عملاء محتملين باستخدام عوامل تصفية للموقع ونوع الأصول والبيانات المالية

قم بتقييم ديون العقارات من خلال مراجعة تاريخ الرهن العقاري والقروض المستحقة

قيود Reonomy

البيانات ليست دقيقة دائمًا بنسبة 100٪، لذا فإن المقارنة مع السجلات الأصلية أمر ضروري

معلومات محدودة عن العقارات السكنية، حيث ينصب التركيز بشكل حصري على العقارات التجارية

أسعار Reonomy

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Reonomy

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4. 3/5 (30+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Reonomy؟

تقول مراجعة Capterra

الميزة الأكثر تأثيرًا هي القدرة على العثور على المعلومات الصحيحة عن المالكين. المنتج سهل الاستخدام. التكامل مع عملياتي التجارية الحالية كان سلسًا.

الميزة الأكثر تأثيرًا هي القدرة على العثور على المعلومات الصحيحة عن المالكين. المنتج سهل الاستخدام. التكامل مع عملياتي التجارية الحالية كان سلسًا.

5. Homebot (الأفضل لتتبع قيمة المنازل باستخدام الذكاء الاصطناعي ومراقبة الأسهم واتخاذ قرارات عقارية ذكية)

عبر Homebot

امتلاك منزل هو أكثر من مجرد شراء منزل؛ إنه يتعلق أيضًا باتخاذ خطوات مالية ذكية على طول الطريق. وهنا يأتي دور Homebot.

تساعد هذه المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مالكي المنازل والمشترين على تتبع قيمة المنازل ومراقبة حقوق الملكية واكتشاف فرص إعادة التمويل أو الاستثمار. إنها تشبه لوحة التحكم المالية الشخصية ولكن للعقارات.

بالإضافة إلى مالكي المنازل، يعمل Homebot أيضًا كحليف لوكلاء العقارات والمقرضين. بفضل الرؤى الآلية المستندة إلى البيانات، يمكن للمهنيين البقاء على اتصال مع العملاء وتقديم توصيات مخصصة بشأن موعد البيع أو إعادة التمويل أو الاستثمار.

أفضل ميزات Homebot

تتبع قيمة المنزل من خلال تحديثات مدعومة بالذكاء الاصطناعي حول القيمة التقديرية ونمو رأس المال

استكشف خيارات إعادة التمويل مع أسعار الرهن العقاري في الوقت الفعلي والمدخرات المحتملة

راقب اتجاهات السوق لتتبع تغيرات قيمة العقارات في مختلف الأحياء

حدد فرص الاستثمار من خلال تحليل دخل الإيجار وجدوى شراء منزل ثانٍ

اجذب العملاء من خلال تقارير مالية مخصصة للمنازل لإبقائهم على اطلاع دائم

قيود Homebot

تخصيص محدود للوكلاء الذين يرغبون في مزيد من التحكم في العلامة التجارية والتفاعلات مع العملاء

ليست مثالية للعقارات التجارية، حيث تركز المنصة على سوق العقارات السكنية

أسعار Homebot

بداية الوكيل : 50 دولارًا شهريًا + 50 دولارًا رسوم إعداد لمرة واحدة

شريك الوكيل : 25 دولارًا شهريًا + 50 دولارًا رسوم إعداد لمرة واحدة

النمو: 100 دولار شهريًا لفرق الوكلاء

تقييمات وتصنيفات Homebot

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🧠 حقيقة ممتعة: في الماضي، كان أصحاب المنازل الذين يسددون قروضهم العقارية يحتفلون بهذا الإنجاز بتعليق لوحات على شكل نسر على منازلهم — كنوع من التذكارات التي ترمز إلى التحرر من الديون! ولا تزال هذه الزخارف، المعروفة باسم "freedom flyers" (أوراق الحرية)، موجودة على بعض المنازل حتى اليوم.

6. Realtor.com (الأفضل للعروض في الوقت الفعلي والمعتمدة من MLS وللحصول على رؤى حول السوق)

هل تبحث عن المكان المثالي؟ هل تريد بيع عقار وترغب في الحصول على أحدث أخبار السوق؟ هل تشعر بالفضول لمعرفة قيمة العقارات؟ Realtor.com يستقي البيانات في الوقت الفعلي مباشرة من قوائم MLS، لذا ستعمل دائمًا بأحدث المعلومات وأدقها — دون مفاجآت قديمة، فقط الصفقات الحقيقية.

ولكن الأمر لا يقتصر على مجرد عرض العقارات. تساعد عوامل التصفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي المشترين في العثور على العقار المثالي لهم، وتكشف المعلومات التفصيلية عن الأحياء كل شيء بدءًا من معدلات الجريمة إلى تصنيف المدارس، وتفصل أدوات القدرة على تحمل التكاليف تكاليف الرهن العقاري في لمحة.

كما تتيح خدمة مطابقة الوكلاء من Realtor.com للمشترين والبائعين التواصل مع أفضل المتخصصين في مجال العقارات لإدارة الممتلكات.

أفضل ميزات Realtor.com

تصفح قوائم العقارات المعتمدة من MLS للحصول على بيانات دقيقة ومحدثة عن العقارات

استخدم المرشحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للعثور على المنازل حسب السعر والمرافق واحتياجات نمط الحياة

استكشف معلومات عن الأحياء من خلال إحصاءات الجريمة وتصنيفات المدارس واتجاهات السوق

احسب تكاليف الرهن العقاري باستخدام أدوات القدرة على تحمل التكاليف وتتبع الأسعار في الوقت الفعلي

احصل على تقديرات فورية لقيمة العقارات باستخدام التحليلات المستندة إلى البيانات من RealEstimate

تواصل مع أفضل الوكلاء من خلال خدمة مطابقة الوكلاء للحصول على إرشادات الخبراء

قيود Realtor.com

قد تتأخر تحديثات القوائم قليلاً، لأنها تعتمد على أوقات مزامنة MLS

لا تشمل جميع قوائم FSBO، مما قد يقلل من الخيارات المتاحة خارج السوق

أسعار Realtor.com

أسعار مخصصة

تصنيفات وتقييمات Realtor.com

G2 : 3. 5/5 (90+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Realtor.com؟

تقول مراجعة G2:

مقارنة الأسعار سهلة. يمكنك أيضًا تحديد نطاق سعري ومنطقة معينة. شراء أو بيع. إيجار أو تأجير. كل شيء جيد على realtor.com. كل شيء هنا في متناول يدك.

مقارنة الأسعار سهلة. يمكنك أيضًا تحديد نطاق سعري ومنطقة معينة. شراء أو بيع. إيجار أو تأجير. كل شيء جيد على realtor.com. كل شيء هنا في متناول يديك.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لفرق المبيعات

7. HouseCanary (الأفضل لتقييم العقارات المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتقديم رؤى استثمارية)

عبر HouseCanary

سواء كنت تحدد استثمارك التالي في مجال العقارات السكنية الفردية (SFR) أو تبسط إجراءات الإقراض أو تحسن تفاعل العملاء، فإن HouseCanary توفر لك رؤى تساعدك على تحقيق النتائج المرجوة.

يهدف HouseCanary إلى تحويل البيانات إلى إجراءات. بفضل وظائف الذكاء الاصطناعي والتحليلات السوقية المتعمقة، يساعد المستثمرين والمقرضين والمتخصصين في مجال العقارات على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات HouseCanary

احصل على رؤى عقارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع CanaryAI لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً

اكتشف أفضل فرص الاستثمار في العقارات الفردية مع Instant Insights

أتمتة وتحسين استراتيجيات الاستثمار والإقراض باستخدام البيانات البرمجية

اجذب العملاء وعزز الاحتفاظ بهم من خلال منصة تفاعل العملاء

توقع اتجاهات السوق وتغيرات قيمة العقارات باستخدام التنبؤات المتقدمة للسوق

قيود HouseCanary

قد يجد بعض المستخدمين صعوبة في التعامل مع التحليلات والميزات المتقدمة في البداية

الأسعار المميزة تجعله أكثر ملاءمة للمستثمرين المؤسسيين والمقرضين

أسعار HouseCanary

الأساسي: 19 دولارًا شهريًا

المزايا: 79 دولارًا أمريكيًا في الشهر

الفرق : 199 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات HouseCanary

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

📖 اقرأ أيضًا: قوالب أساسية مجانية لإدارة العقارات

8. RealScout (الأفضل لتجارب البحث عن المنازل المخصصة وتعزيز التعاون مع العملاء)

عبر RealScout

من خلال الجمع بين بيانات MLS والمطابقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعد RealScout الوكلاء على تقديم توصيات عقارية مخصصة للغاية بناءً على ما يريده المشترون بالفعل. إنها أكثر من مجرد منصة أخرى للبحث عن المنازل — فهي مصممة لضمان توافق الوكلاء العقاريين وعملائهم.

على عكس مواقع الإعلانات العامة، يمنح RealScout الوكلاء تحكمًا كاملاً في تجربة البحث. كما يتيح لهم جذب العملاء من خلال مقارنات مباشرة بين العقارات، ورؤى حول السوق، وتنبيهات تلقائية.

أفضل ميزات RealScout

طابق المشترين مع قوائم البحث عن المنازل المدعومة بالذكاء الاصطناعي وفقًا لتفضيلات العملاء

حافظ على تفاعل العملاء من خلال تنبيهات العقارات التي تحمل العلامة التجارية وتحديثات السوق في الوقت الفعلي

قارن العقارات جنبًا إلى جنب مع رؤى حول اتجاهات الأسعار والميزات والبيانات المحلية

حدد البائعين المحتملين قبل أن يعرضوا عقاراتهم للبيع باستخدام التحليلات التنبؤية

عزز التعاون بين الوكيل والعميل من خلال تجربة بحث تفاعلية تبني الثقة

قيود RealScout

يقتصر على MLS المشاركة، لذا تختلف التوفر حسب المنطقة

منصة تركز على الوكلاء، مما يعني أن المشترين لا يمكنهم استخدامها بشكل مستقل

أسعار RealScout

الوكيل: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا/ترخيص

الفريق : 249 دولارًا أمريكيًا شهريًا لرخصتين

السمسرة: 499 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات RealScout

G2 : لا توجد تقييمات كافية

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ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن RealScout؟

جاء في مراجعة Capterra:

هذه الأداة مفيدة جدًا لوكلاء العقارات الذين يعملون مع المشترين. سهلة الاستخدام وتساعد في تعزيز العملاء المحتملين.

هذه الأداة مفيدة جدًا لوكلاء العقارات الذين يعملون مع المشترين. سهلة الاستخدام وتساعد في تعزيز العملاء المحتملين.

9. Roof AI (الأفضل لأتمتة عملية جذب العملاء المحتملين والتفاعل معهم باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Roof AI

صُمم Roof AI خصيصًا للوسطاء العقاريين ومديري العقارات والمقرضين وفرق العقارات، حيث يجذب زوار الموقع الإلكتروني ويجيب على الاستفسارات على الفور ويتابع العملاء المحتملين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. إنه ليس مجرد روبوت دردشة، بل هو أيضًا وكيل ذكاء اصطناعي في مجال العقارات، مصمم لالتقاط العملاء المحتملين وتقييمهم وتحويلهم تلقائيًا.

لا يعتمد Roof AI على الردود الجاهزة. فهو يفهم نوايا البائعين والمشترين، ويقدم توصيات مخصصة للغاية بناءً على سلوك المستخدمين وظروف السوق. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل مع نظام CRM الخاص بالعقارات، مما يساعدك على تنظيم عملياتك.

أفضل ميزات Roof AI

أتمتة عملية التقاط العملاء المحتملين وتصنيفهم من خلال محادثات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحدد المشترين والبائعين الج

تفاعل مع الزوار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال الردود الفورية على الاستفسارات المتعلقة بالعقارات والأسئلة المتعلقة بالتمويل وطلبات الخدمة

قدم توصيات عقارية مخصصة للغاية بناءً على سلوك المستخدم وبيانات السوق

ادمجها بسلاسة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لتنظيم العملاء المحتملين وتحسين كفاءة المتابعة

حلل سلوك العملاء المحتملين والاتجاهات من خلال رؤى في الوقت الفعلي لتحسين استراتيجيات التسويق

قيود Roof AI

خيارات تخصيص محدودة، حيث تتبع الاستجابات نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة مسبقًا

يتطلب إعداد التكامل، والذي قد يستغرق بعض الوقت اعتمادًا على الأنظمة الحالية

أسعار Roof AI

أسعار مخصصة

تقييمات وتقارير Roof AI

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💡 نصيحة احترافية: حافظ على تقدمك باستخدام قوالب CRM للعقارات — وهي سير عمل مصمم مسبقًا يبسط تتبع العملاء المحتملين وإدارة الصفقات والتواصل مع العملاء، حتى لا يفوتك أي شيء.

10. Reimagine Home (الأفضل لإنشاء تصميمات منزلية واقعية ومولدة بالذكاء الاصطناعي لأغراض العرض والتجديد وتغيير الديكور)

عبر Reimagine Home

هل تحتاج إلى تجهيز منزل شاغر؟ إعادة تزيين مساحة ما؟ تجربة أنماط مختلفة؟ قد يكون Reimagine Home هو الأداة التي تحتاجها. ما عليك سوى تحميل صورة، وفي غضون ثوانٍ معدودة، يقدم Reimagine Home صورًا واقعية وواقعية تجعل أي عقار يبدو في أبهى حلة.

ما الذي يميزه؟ مخرجات أنيقة تتماشى مع أحدث اتجاهات التصميم وإمكانية تخصيص قصوى لتحقيق الكمال. بالإضافة إلى ذلك، نتائج سريعة للغاية لن تجعلك تنتظر طويلاً.

سواء كان ذلك في مجال العرض الافتراضي أو التجديدات أو تغييرات التصميم، فإن Reimagine Home تحافظ على اتساق العروض بصريًا وتجعل العقارات جاهزة للسوق. بالإضافة إلى ذلك، بفضل واجهة برمجة تطبيقات قابلة للتطوير، يمكن دمجها بسهولة في أي منصة عقارية.

أفضل ميزات Reimagine Home

قم بتجهيز الغرف الفارغة افتراضيًا باستخدام أثاث وديكورات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لتحسين

أعد تصميم الديكورات الداخلية على الفور من خلال تجربة الأنماط والألوان والتصميمات

تصور عمليات التجديد قبل بدء العمل لعرض إمكانيات إعادة التصميم

قم بإنشاء خيارات تصميم مخصصة لتفضيلات المشتري للحصول على توصيات مخصصة

أنشئ صورًا واقعية تعزز التفاعل وتجذب المزيد من المشترين

إعادة تصور حدود المنزل

قد تفتقر الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى التخصيص، مما يحد من التحكم في تفاصيل التص

مناسب بشكل خاص للمرئيات، لأنه لا يوفر تخطيطًا معماريًا أو هيكليًا

إعادة تصور أسعار المنازل

أساسي: 14 دولارًا شهريًا

الأمثل : 29 دولارًا شهريًا

متقدم : 49 دولارًا شهريًا

Premium: 99 دولارًا شهريًا

إعادة تصور تقييمات وتقييمات المنازل

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اعثر على وكيل الذكاء الاصطناعي المثالي للعقارات لمشروعك

تعد وكلاء الذكاء الاصطناعي الخيار الأمثل إذا كنت تعمل في شركات عقارية. ولكن إذا كنت تشعر أن أداتك الحالية محدودة، سواء بسبب ميزاتها القديمة أو عدم إمكانية تخصيصها أو صعوبة تكاملها، فقد حان الوقت للترقية.

يجب أن يعمل وكيل الذكاء الاصطناعي المناسب على تبسيط سير عملك وتحسين التفاعل مع العملاء والتكيف مع احتياجات عملك.

على عكس الحلول الموحدة التي تناسب الجميع، يجمع ClickUp بين الأتمتة والتعاون في الوقت الفعلي وسير العمل القابل للتخصيص للحفاظ على سير عملياتك العقارية بسلاسة. من إدارة العملاء المحتملين إلى تتبع الصفقات، كل شيء يبقى متزامنًا دون عناء.

هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ جرب ClickUp مجانًا .