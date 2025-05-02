اكتشف أفضل 10 أدوات لإنشاء البيانات الصحفية باستخدام الذكاء الاصطناعي في عام 2025

🧠 حقيقة ممتعة! 74٪ من الصحفيين يرغبون في تلقي المزيد من البيانات الصحفية عالية الجودة من المتخصصين في العلاقات العامة.

لكن معظم فرق العلاقات العامة تكافح من أجل تحقيق ذلك. لماذا؟ لأن صياغة البيان الصحفي المثالي يتطلب وقتًا وجهدًا وبعض السحر في سرد القصص.

لحسن الحظ، الذكاء الاصطناعي هنا لمساعدتك. ستجعل أدوات إنشاء البيانات الصحفية الذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي مهمتك أسهل. اليوم، نستكشف 10 من أفضل الأدوات المتوفرة في السوق!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة إنشاء البيانات الصحفية باستخدام الذكاء الاصطناعي؟

يتلقى الصحفيون مئات العروض كل شهر. وإذا كان بيانك الصحفي يبدو وكأنه صادر عن ذكاء اصطناعي متحمس للغاية اكتشف للتو الصفات، فلن يكون لديك أي فرصة!

ولكن إليك كيف يمكنك تحقيق ذلك بنفسك.

جودة المحتوى: اختر كاتب بيانات صحفية ينتج نصوصًا جيدة الصياغة وصحيحة نحويًا وتبدو طبيعية ومهنية

التخصيص: ابحث عن أدوات إنشاء الفقرات التي يمكنها التكيف مع صوت علامتك التجارية والمصطلحات الخاصة بقطاعك

ميزات التحرير: ابحث عن أداة تتيح لك تحرير محتوى الذكاء الاصطناعي ليناسب متطلباتك

توزيع الوسائط: تحقق مما إذا كانت الأداة توفر اتصالات بـ PR Newswire أو Business Wire

واجهة المستخدم: ابحث عن منصة ذات عناصر تحكم سهلة الاستخدام تسهل إدخال رسائلك الرئيسية ومعلومات شركتك

التكامل: ضع في اعتبارك ما إذا كانت الأداة تعمل مع مجموعة أدوات التسويق الحالية لديك

هذه العوامل تشكل أداة موثوقة للكتابة الإعلانية باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء البيانات الصحفية.

💡نصيحة احترافية: لا تكتفِ بأول أداة إنشاء بيانات صحفية بالذكاء الاصطناعي تجدها. قم بتشغيل نفس محتوى البيان الصحفي عبر منصات مختلفة للعثور على الأداة التي تناسب صوت علامتك التجارية وتحتاج إلى أقل قدر من التحرير.

أفضل أدوات إنشاء البيانات الصحفية باستخدام الذكاء الاصطناعي في لمحة سريعة

إليك ملخص مقارنة سريع لمساعدتك على البدء:

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار ClickUp إنشاء شامل للبيانات الصحفية وإدارة سير العمل كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتعاون في الوقت الفعلي، وأكثر من 1000 تكامل، وتتبع المهام، والأتمتة يتوفر خطة مجانية، وتختلف الخطط المدفوعة Originality. ai بيانات صحفية مخصصة ومتعددة اللغات تخصيص صوت العلامة التجارية، ودعم متعدد اللغات، وتعديل النبرة، ومطالبات الضبط الدقيق الدفع حسب الاستخدام: 30 دولارًا أمريكيًا لمدة عامين، الإصدار الاحترافي: 14.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا، الإصدار المؤسسي: 179 دولارًا أمريكيًا شهريًا Hypotenuse AI بيانات صحفية محسّنة لمحركات البحث مسودات متعددة، وتكامل طبيعي للكلمات المفتاحية، وتحسين محركات البحث (SEO) الأساسي: 150 دولارًا شهريًا، أسعار مخصصة لخطط Pro و Enterprise سهل للغاية. الذكاء الاصطناعي إنشاء بيانات صحفية سهلة الاستخدام للمبتدئين GPT-4 و Claude 3 Opus، ودعم متعدد اللغات، ونبرة قابلة للتخصيص، وأكثر من 90 نموذجًا الباقة المبدئية: 16 دولارًا شهريًا، 50 بلا حدود: 24 دولارًا شهريًا، بلا حدود: 32 دولارًا شهريًا Copy. ai مقدمات إبداعية للبيانات الصحفية مقدمات فريدة، وتعديل النبرة، وتحسين محركات البحث (SEO)، وميزة "المزيد من هذا" مجاني إلى الأبد، الباقة المبدئية: 49 دولارًا شهريًا، الباقة المتقدمة: 249 دولارًا شهريًا، الباقة المؤسسية: أسعار مخصصة Notion AI كتابة البيانات الصحفية بشكل تعاوني وتكامل سير العمل صياغة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحسين النبرة، والمشاركة في الوقت الفعلي، والربط بأدوات تتبع العلاقات العامة مجاني إلى الأبد، بالإضافة إلى: 10 دولارات شهريًا للمستخدم، للأعمال: 15 دولارًا شهريًا للمستخدم، للمؤسسات: أسعار مخصصة LogicBalls العصف الذهني وإنشاء بيانات صحفية شاملة أكثر من 200 أداة للمحتوى، وتعديل النبرة/الأسلوب، واقتباسات من قادة الرأي، وتكامل أدوات CRM/PR مجاني إلى الأبد، Pro: 9.99 دولار شهريًا، Premium: 19.99 دولار شهريًا، Business: أسعار مخصصة EIN Presswire تعظيم توزيع البيانات الصحفية تحسين الكلمات المفتاحية، ودعم متعدد اللغات، وتوزيع على آلاف الصحفيين والمنصات مجاني: 25 بيانًا صحفيًا في اليوم، أساسي: 149 دولارًا لكل بيان، Pro+: 499 دولارًا لـ 7 بيانات، مؤسسي: 999 دولارًا لـ 20 بيانًا MarketersMEDIA إنشاء بيانات صحفية مفصلة مع توزيعها بيانات صحفية ملائمة لوسائل الإعلام، وتوزيعها على أكثر من 580 منفذًا، وإنشاءها بناءً على السياق، ومدربة بالذكاء الاصطناعي على أكثر من 400,000 بيان صحفي احترافي: 189 دولارًا أمريكيًا لكل بيان، تنفيذي: 389 دولارًا أمريكيًا لكل بيان، مدير: 899 دولارًا أمريكيًا لكل بيان، وكالة: أسعار مخصصة Article Forge بيانات صحفية طويلة ومُحسّنة لمحركات البحث إنشاء محتوى طويل، وبحث في الوقت الفعلي، وإنشاء محتوى بالجملة، والتحقق من الانتحال/الأخطاء النحوية مدفوع: يبدأ من 27 دولارًا شهريًا، الأعمال: أسعار مخصصة

أفضل 10 أدوات لإنشاء البيانات الصحفية باستخدام الذكاء الاصطناعي

الآن دعنا ننتقل إلى الجزء المثير ونستكشف أفضل خيارات أدوات إنشاء البيانات الصحفية.

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء بيانات صحفية شاملة وإدارة سير العمل)

جربها مجانًا استخدم ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في ClickUp، لصياغة البيانات الصحفية وتحسينها

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، هو في الأساس برنامج لإدارة المشاريع. ولكن عندما يتعلق الأمر بالتنافس مع أدوات إنشاء النصوص بالذكاء الاصطناعي، فلا يوجد من يضاهيه.

إن صياغة بيان صحفي احترافي لا تقتصر على الكتابة فحسب، بل تتعلق بالتعاون والتوقيت وضمان وصول رسالتك إلى وسائل الإعلام المناسبة. ClickUp for Media Teams يحول عملية إنشاء البيانات الصحفية إلى تجربة مبسطة وخالية من التوتر.

ولكن كيف تعمل بالضبط؟ ClickUp Brain تحول الأفكار المتناثرة إلى بيان صحفي جيد الصياغة في ثوانٍ.

ما عليك سوى إدخال التفاصيل الأساسية — الحدث والجمهور المستهدف والنبرة المطلوبة — واترك الذكاء الاصطناعي يصوغ بيانات صحفية عالية الجودة ومُحسّنة لتغطية وسائل الإعلام ومحركات البحث. لا داعي للتردد في كل جملة!

بمجرد الحصول على مسودة جيدة، يجعل ClickUp Docs العمل الجماعي سهلاً. يمكن للعديد من أصحاب المصلحة التعاون في الوقت الفعلي وترك التعليقات ووضع علامات على بعضهم البعض باستخدام @mentions.

تعاون في الوقت الفعلي لإنشاء بيانات صحفية احترافية باستخدام ClickUp Docs

لا تقلق بشأن إنشاء إصدارات مختلفة أو السؤال عن من قام بإجراء التغييرات على المستند النهائي. يمنحك التحكم في سجل الإصدارات في ClickUp تحكمًا كاملاً في ما يحدث في مستندك.

هل تحتاج إلى تعليقات من المحرر أو الفريق القانوني؟ لا مشكلة. ما عليك سوى مشاركة المستند معهم حتى يبقى كل شيء في مكان واحد منظم. وداعًا لسلسلة الرسائل الإلكترونية التي لا تنتهي!

ولكن كيف تعرف ما إذا كانت البيانات الصحفية يتم إنشاؤها في الوقت المحدد؟ ما عليك سوى إنشاء مهام ClickUp وتتبعها باستخدام الحالات المخصصة لمعرفة البيانات الصحفية التي تم إكمالها أو التي قيد التقدم أو التي لم يتم البدء فيها بعد.

إذا كنت ترغب في الارتقاء بإدارة سير العمل لديك إلى مستوى أعلى، فقم بدمجها مع ClickUp Automations، وستحصل على أداة إنشاء بيانات صحفية تلقائية تقوم بتسليم البيانات الصحفية وتعيين المتابعات وجدولة التذكيرات أو حتى إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى وسائل الإعلام وأصحاب المصلحة في الوقت المناسب.

لنجعل الأمر أسهل لك! يساعدك قالب ClickUp Press Release Template الجاهز للاستخدام على إنشاء البيانات الصحفية وإدارتها وتتبعها بكفاءة. فهو يبسط عملية صياغة البيانات الصحفية الفعالة ويضمن أن التنسيق والأسلوب والرسائل تظل دقيقة.

احصل على قالب مجاني بسّط عملية إنشاء البيانات الصحفية وضمان إيصال رسائلك بشكل مؤثر باستخدام قالب البيانات الصحفية من ClickUp

من المسودات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى التوزيع السهل، ClickUp هي أداة قيّمة يحتاجها كل محترف في مجال العلاقات العامة.

أفضل ميزات ClickUp

اكتب بيانات صحفية عالية الجودة في ثوانٍ باستخدام الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليل المشاعر مع ClickUp Brain

أنشئ مستندات ClickUp مركزية لتخزين جميع بياناتك الصحفية والتعاون في الوقت الفعلي

اختر من بين أكثر من 1000 تكامل مثل Google Calendar و Gmail لتجميع سير عملك بالكامل في مكان واحد

استخدم لوحات معلومات ClickUp لتتبع التقدم المحرز والحصول على نظرة عامة على استراتيجية العلاقات العامة والتواصل الخاصة بك

أرسل واستقبل رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً داخل ClickUp عبر إدارة مشاريع البريد الإلكتروني

قيود ClickUp

تتطلب بعض الوقت للتعلم في البداية

لا توجد شبكة توزيع مدمجة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

كان مهندسونا ومديرو المنتجات لدينا غارقين في تحديثات الحالة اليدوية بين Jira وأدوات أخرى. مع ClickUp، استعدنا ساعات من الوقت الضائع في المهام المكررة. والأفضل من ذلك، أننا قمنا بتسريع إصدار المنتجات من خلال تحسين تسليم العمل بين ضمان الجودة والكتابة التقنية والتسويق

كان مهندسونا ومديرو المنتجات لدينا غارقين في تحديثات الحالة اليدوية بين Jira وأدوات أخرى. مع ClickUp، استعدنا ساعات من الوقت الضائع في المهام المكررة. والأفضل من ذلك، أننا قمنا بتسريع إصدار المنتجات من خلال تحسين تسليم العمل بين قسم ضمان الجودة وقسم كتابة المواصفات الفنية وقسم التسويق

2. Originality. ai (الأفضل للبيانات الصحفية المخصصة ومتعددة اللغات)

عندما يتعلق الأمر بصياغة بيانات صحفية عالية الجودة تبدو فريدة من نوعها، فإن Originality.ai هي الحل الأمثل. فهي تصمم المحتوى وفقًا لصوت علامتك التجارية، مما يضمن أن يكون كل إعلان مصقولًا ومهنيًا ومتوافقًا مع العلامة التجارية.

هذا المولد للمحتوى بالذكاء الاصطناعي مثالي للشركات التي تتوسع في الأسواق العالمية أو لأولئك الذين يحتاجون إلى توصيل رسالتهم بفعالية ودقة.

Originality. ai أفضل الميزات

أدخل التفاصيل الأساسية مثل معلومات الشركة وتفاصيل الإعلان لإنشاء بيان صحفي جيد الصياغة من زاوية فريدة

أنشئ بيانات صحفية بعدة لغات للوصول إلى جمهور مستهدف متنوع في جميع أنحاء العالم

اضبط النبرة لتتناسب مع أسلوب التواصل الخاص بعلامتك التجارية — رسمي أو غير رسمي أو أي شيء بينهما

استخدم ميزة Finetune وقم بتعديل مطالبات الكتابة حتى تحصل على نتائج مرضية

Originality. ai القيود

لا توجد ميزات لتحسين الكلمات المفتاحية في محركات البحث

لا توجد شبكة توزيع

Originality. ai الأسعار

الدفع عند الاستخدام: 30 دولارًا دفعة واحدة لمدة عامين

المزايا: 14.95 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: 179 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Originality. ai التقييمات والمراجعات

G2: 4. 3/5 (25+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

👀 هل تعلم؟ 70% من المتخصصين في العلاقات العامة يواجهون صعوبة في إنشاء محتوى فعال يصل إلى مرحلة النشر.

3. Hypotenuse AI (الأفضل للبيانات الصحفية المُحسّنة لمحركات البحث)

عبر Hypotenuse AI

إذا سئمت من التحديق في صفحة فارغة كلما أردت كتابة بيان صحفي، فقد يساعدك Hypotenuse AI. يستخدم هذا المولد للبيانات الصحفية بالذكاء الاصطناعي تفاصيل بيانك الصحفي ويحلل المعلومات الأساسية ويصدر عدة مسودات منقحة في غضون دقائق.

وهي مناسبة لمحترفي العلاقات العامة والمسوقين الذين يحتاجون إلى بيانات صحفية عالية الجودة بسرعة دون التضحية بالدقة أو التأثير.

أفضل ميزات Hypotenuse AI

تنشئ نسخًا متعددة من بيانك الصحفي حتى تتمكن من اختيار الأنسب لجمهورك المستهدف

دمج الكلمات المفتاحية بشكل طبيعي لتحسين ظهورك في محركات البحث

أنشئ عدة بيانات صحفية مولدة

قيود Hypotenuse AI

بعض الميزات المتقدمة متاحة فقط في الخطة المدفوعة

تتطلب بعض الوقت للتعلم

أسعار Hypotenuse AI

الأساسي: 150 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Ecommerce Pro: أسعار مخصصة

Ecommerce Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Hypotenuse AI

G2: 4. 7/5 (70+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

4. Easy-Peasy. AI (الأفضل لإنشاء بيانات صحفية سهلة الاستخدام للمبتدئين)

إذا كنت تبحث عن أداة سهلة الاستخدام للمبتدئين تساعدك على كتابة نصوص ناجحة باستخدام الذكاء الاصطناعي، فقد تكون هذه الأداة مناسبة لك.

صُممت Easy-Peasy.AI للمتخصصين في العلاقات العامة والمسوقين والشركات الناشئة، وتجعل صياغة البيانات الصحفية أمرًا سهلاً للغاية بفضل أكثر من 90 نموذجًا جاهزًا ومحتوى متقدمًا تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

سواء كنت تعلن عن إطلاق منتجات جديدة أو إنجازات الشركة أو أخبار الصناعة، فإن الدعم متعدد اللغات والنبرة القابلة للتخصيص تضمن وصول بيانك الصحفي إلى الجمهور المستهدف المناسب وبتأثير كبير.

سهل للغاية. أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

أنشئ بيانات صحفية عالية الجودة في ثوانٍ باستخدام GPT-4 و Claude 3 Opus

وصل إلى جمهور عالمي بفضل دعم أكثر من 40 لغة

اضبط النبرة لتتناسب مع صوت علامتك التجارية ورسائلك الرئيسية

الوصول إلى 90 نموذجًا جاهزًا للحصول على النتائج التي تريدها

سهل للغاية. حدود الذكاء الاصطناعي

الخطة المجانية تسمح بإنشاء بيان واحد فقط في اليوم

يتطلب أدوات توزيع وسائط خارجية

سهل للغاية. أسعار الذكاء الاصطناعي

المبتدئين: 16 دولارًا شهريًا

50 غير محدود: 24 دولارًا شهريًا

غير محدود: 32 دولارًا شهريًا

سهل للغاية. تقييمات وتصنيفات الذكاء الاصطناعي

G2: 4. 5/5 (20+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

📮ClickUp Insight: 37% من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى، بما في ذلك الكتابة والتحرير والبريد الإلكتروني. ومع ذلك، تتطلب هذه العملية عادةً التبديل بين أدوات مختلفة، مثل أداة إنشاء المحتوى ومساحة العمل الخاصة بك. مع ClickUp، تحصل على مساعدة في الكتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء مساحة العمل، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والتعليقات والدردشات والمستندات والمزيد، مع الحفاظ على السياق من مساحة العمل بأكملها.

5. Copy. ai (الأفضل لإنشاء مقدمات إبداعية للبيانات الصحفية)

هل واجهت صعوبة في صياغة مقدمة مثالية لبيان صحفي؟ Copy.ai يحل هذه المشكلة. تشتهر هذه الأداة بإبداعها المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهي أداة ثورية للمتخصصين في العلاقات العامة والمسوقين والعلامات التجارية التي تسعى إلى صياغة بيانات صحفية جذابة.

إذا كنت ترغب في جذب انتباه الصحفيين منذ البداية، فإن Copy.ai تساعدك على طرح أفكار جديدة ومبتكرة وإنشاء محتوى جذاب ومحسّن لمحركات البحث في غضون دقائق.

أفضل ميزات Copy.ai

أنشئ عدة مقدمات فريدة بمجرد إدخال اسم شركتك والإعلان

اضبط النبرة لتتناسب مع علامتك التجارية — رسمية أو ودية أو مثيرة

حسّن مقدمتك من خلال إنشاء أشكال مشابهة لتلك التي تعجبك باستخدام ميزة "المزيد من هذا"

حسّن ترتيب بياناتك الصحفية من خلال تحسين محركات البحث (SEO)

قيود Copy.ai

نظرًا لأن الأداة تركز على المقدمات، فقد تكون هناك حاجة إلى تحرير يدوي مكثف

أسعار Copy.ai

مجاني إلى الأبد

المبتدئين: 49 دولارًا شهريًا

متقدم: 249 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Copy.ai

G2: 4. 7/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (60+ تقييم)

6. Notion AI (الأفضل لكتابة البيانات الصحفية التعاونية وتكامل سير العمل)

عبر Notion

إذا كنت تحب Notion لإدارة المشاريع، فستحب Notion AI لكتابة البيانات الصحفية. يساعدك هذا المساعد الذكي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في تبادل الأفكار وصياغة مسودات البيانات الصحفية وتحريرها وصقلها، مع الحفاظ على تنظيم مستنداتك بشكل منظم.

بغض النظر عن الغرض، تجعل Notion AI عملية الكتابة سريعة وبديهية وتعاونية دون عناء.

أفضل ميزات Notion AI

أنشئ بيانًا صحفيًا متقنًا في ثوانٍ من خلال توفير التفاصيل الأساسية

حسّن الأسلوب، وأصلح الأخطاء، وحسّن الوضوح باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة

اربط البيانات الصحفية بأدوات تتبع العلاقات العامة وقوائم وسائل الإعلام وأصول تخطيط الأحداث

شارك المسودات في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق لتسهيل المراجعة عبر التعليقات

قيود Notion AI

بدون تحسين SEO

تأتي مع منحنى تعليمي

أسعار Notion AI

مجاني إلى الأبد

بالإضافة إلى: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notion

G2: 4. 7/5 (أكثر من 6000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

7. LogicBalls (الأفضل للعصف الذهني وإنشاء بيانات صحفية شاملة)

عبر LogicBalls

إذا كنت تشعر أن ابتكار أفكار جديدة للبيانات الصحفية يمثل عقبة إبداعية، فإن LogicBalls هو الحل المناسب لك. توفر أداة إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي هذه أكثر من 200 أداة للمحتوى، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لتبادل الأفكار وصياغة البيانات الصحفية وصقلها لتتناسب مع صوت علامتك التجارية.

إنها مثالية لمحترفي العلاقات العامة والمسوقين أو الشركات الناشئة التي ترغب في إنشاء زوايا إخبارية وتضمن أن تصل الإعلانات إلى الجمهور المستهدف.

أفضل ميزات LogicBalls

كن مبدعًا، واحصل على موضوعات بيانات صحفية مدعومة بالبيانات ومصممة خصيصًا لقطاعك

اضبط النبرة والأسلوب واللغة لتناسب رسالة علامتك التجارية

أضف اقتباسات من قادة الرأي إلى بيانك الصحفي لتحسين جودته

اعمل بسلاسة مع أدوات CRM و PR، وحافظ على سير عملك دون انقطاع

قيود LogicBalls

مع أكثر من 200 أداة، قد يستغرق البحث عن الميزات المناسبة بعض الوقت

لا تحتوي على تحسين SEO

أسعار LogicBalls

مجاني إلى الأبد

المزايا: 9.99 دولار شهريًا

اشتراك مميز: 19.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

الأعمال: أسعار مخصصة

تقييمات LogicBalls وتعليقات المستخدمين

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

8. EIN Presswire (الأفضل لتعظيم توزيع البيانات الصحفية)

عبر EIN Presswire

إذا كنت بحاجة إلى توسيع نطاق وصول بيانك الصحفي، فإن EIN Presswire هي منصة توزيع قوية تتمتع بشبكة إعلامية واسعة. بفضل خبرة تزيد عن 25 عامًا، تقوم هذه المنصة بنشر أخبارك على Google News وBloomberg Terminals وشركات CBS التابعة لها وآلاف الصحفيين والمدونين. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الأداة كل هذه الخدمات بسعر مناسب.

أفضل ميزات EIN Presswire

عزز ظهورك في محركات البحث من خلال وضع الكلمات المفتاحية الاستراتيجية والبيانات الوصفية

اكتب البيانات الصحفية بست لغات للوصول إلى جمهور عالمي

عزز ظهورك من خلال توزيع بيانك الصحفي على آلاف الصحفيين والمنصات الإلكترونية

قيود EIN Presswire

يتطلب الاستهداف والتحليل المتقدمان خطة مدفوعة

أسعار EIN Presswire

مجاني: أنشئ ما يصل إلى 25 بيانًا صحفيًا في اليوم

الأساسي: 149 دولارًا أمريكيًا لكل بيان صحفي

Pro+: 499 دولارًا مقابل 7 بيانات صحفية

الشركات: 999 دولارًا أمريكيًا مقابل 20 بيانًا صحفيًا

تصنيفات وتقييمات EIN Presswire

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

9. MarketersMEDIA (الأفضل لإنشاء بيانات صحفية مفصلة مع ميزة التوزيع المدمجة)

عبر MarketersMEDIA

MarketersMEDIA هي أداة أخرى تجمع بين البيانات الصحفية التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتوزيع السلس على أكثر من 500 منفذ إعلامي، مثل Google News وYahoo وBloomberg Terminals.

باعتبارها أول أداة لتوليد البيانات الصحفية بالذكاء الاصطناعي تم إنشاؤها بواسطة شركة أخبار، فإنها تضمن محتوى جاهزًا للإعلام ويحظى بالاهتمام. ما يميز هذه الأداة هو توليدها الذي يركز على السياق، حيث يمكنك إضافة المزيد من التفاصيل حول إعلاناتك، مثل تاريخ الإطلاق وفئة الجمهور المستهدف والمزيد.

أفضل ميزات MarketersMEDIA

ضمان إصدار بيانات صحفية عالية الجودة وملائمة لوسائل الإعلام باستخدام أداة محتوى العلاقات العامة المصممة حصريًا

أنشئ ووزع البيانات الصحفية من منصة واحدة، ووصل إلى أكثر من 580 وسيلة إعلامية

احصل على نتائج مفصلة ومخصصة باستخدام النموذج القائم على السياق

استفد من الذكاء الاصطناعي المدرب على أكثر من 400,000 بيان صحفي منشور لإنشاء محتوى محسّن وعالي الجودة

قيود MarketersMEDIA

أنشئ ما يصل إلى ثلاثة بيانات صحفية فقط في اليوم مع الخطة المجانية

أسعار MarketersMEDIA

احترافي: 189 دولارًا أمريكيًا لكل بيان صحفي

التنفيذي: 389 دولارًا أمريكيًا لكل بيان صحفي

المدير: 899 دولارًا أمريكيًا لكل بيان صحفي

حلول الوكالات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات MarketersMEDIA

G2: 4. 6/5 (20+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

10. Article Forge (الأفضل لإنشاء بيانات صحفية طويلة ومُحسّنة لمحركات البحث)

عبر Article Forge

إذا كنت تبحث عن أداة لإنشاء بيانات صحفية طويلة توفر عليك ساعات من الكتابة، فقد يكون Article Forge هو الخيار المناسب لك. لا يحتوي على أداة حصرية لإنشاء البيانات الصحفية، ولكن يمكنك مع ذلك إنشاء محتوى منظم في دقائق.

ما عليك سوى إضافة تعليماتك واختيار عدد الكلمات وترك الباقي للأداة. تساعدك Article Forge على إنشاء محتوى مؤثر ومُحسّن لخدمات تحسين محركات البحث (SEO) لتحقيق أقصى قدر من الظهور.

أفضل ميزات Article Forge

أنشئ بيانات صحفية طويلة على الفور مع أقسام منظمة

الوصول إلى أبحاث الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي لإنشاء محتوى ذي صلة وفي الوقت المناسب

أنشئ عدة بيانات صحفية في وقت واحد باستخدام أداة الإنشاء الجماعي

ضمان الدقة باستخدام أدوات مدمجة للتحقق من الانتحال والنحو

قيود Article Forge

قد لا تكون النتائج جيدة مثل أداة إنشاء البيانات الصحفية المخصصة

أسعار Article Forge

مدفوع: يبدأ من 27 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد

الأعمال: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Article Forge

G2: 4. 2/5 (50+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ارتقِ بمستوى علاقاتك العامة مع ClickUp

يمكن لمولد البيانات الصحفية توفير وقت ثمين وضمان إيجاز المعلومات وتعزيز تغطيتك الإعلامية. ولكن إذا كنت تبحث عن مولد بيانات صحفية يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بكل المهام — الكتابة والتنظيم وإدارة المهام — فإن ClickUp هو خيارك الأفضل.

بفضل إمكانات الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain، و ClickUp Docs كمركز للتعاون، والقوالب الجاهزة للاستخدام، لن تواجه أي صعوبة في صياغة البيانات الصحفية مرة أخرى. يمكنك أيضًا تتبع موعد نشر البيانات الصحفية وتعيين تذكيرات للمتابعة!

يساعدك ClickUp على توصيل رسالتك الرئيسية بفعالية مع الحفاظ على تنظيم كل شيء. هل تريد تجربته؟ اشترك في حساب ClickUp مجاني اليوم!