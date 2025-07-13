أفضل 15 بديلاً لـ Buffer لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2025

إدارة وسائل التواصل الاجتماعي ليست بالأمر السهل، فبين التحديثات المستمرة ومتطلبات المشاركة المتزايدة وتتبع الأداء، هناك الكثير من الأمور التي يجب التعامل معها. لهذا السبب، يمكن لأداة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي المناسبة أن تحدث فرقًا كبيرًا.

Buffer هي إحدى أدوات جدولة وسائل التواصل الاجتماعي، وتشتهر بقدرتها على مساعدة فرق وسائل التواصل الاجتماعي في جدولة المنشورات وإدارة تقويم المحتوى وتنظيم التفاعل الأساسي. ولكن مع تزايد تعقيد الاستراتيجيات الاجتماعية، بدأت التحليلات الأساسية والأتمتة المحدودة لـ Buffer في الظهور، خاصة في الخطط الأقل مستوى.

الميزة؟ توفر العديد من بدائل Buffer ميزات أكثر ثراءً وسير عمل أكثر ذكاءً وقيمة أفضل.

في هذا الدليل، سنستكشف 15 من أفضل بدائل Buffer وكيفية تبسيط سير عمل وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام ClickUp. لنبدأ! 🚀

5 قيود على Buffer تؤثر على عمليات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي

📌 قبل أن نستكشف بدائل Buffer، دعنا نلقي نظرة فاحصة على الأسباب التي تجعل Buffer غالبًا ما يقصر عن تلبية احتياجات الفرق المتنامية والاستراتيجيات المعقدة:

لا يدعم ملف تعريف Google للأعمال: على عكس بعض منصات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، لا يدعم Buffer ملف تعريف Google للأعمال، مما يجعل تسويق الأعمال المحلية أكثر صعوبة

التحليلات الأساسية وإعداد التقارير: بينما يوفر Buffer تحليلات لوسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه يفتقر إلى التحليلات المتعمقة لتتبع أداء وسائل التواصل الاجتماعي وتحليل المنافسين والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي

لا توجد أدوات أصلية للاستماع إلى وسائل التواصل الاجتماعي: يعد الاستماع إلى وسائل التواصل الاجتماعي أمرًا ضروريًا لتتبع الإشارات إلى العلامة التجارية والاتجاهات والتفاعل. يفتقر Buffer إلى ميزات مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على رؤى أعمق

التعاون بين أعضاء الفريق محدود: هل تدير عدة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مع فريق؟ تقيّد خطط Buffer الأقل مستوى عدد أعضاء الفريق، مما يجعل التعاون أكثر صعوبة بالنسبة لفرق التسويق والوكالات

ميزات أتمتة وذكاء اصطناعي محدودة: تقدم تقدم أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى ميزات متقدمة مثل تنظيم المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي وتخطيط المحتوى المرئي — بينما يقصر Buffer في مجال الأتمتة

📮 ClickUp Insight: 37% من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى، بما في ذلك الكتابة والتحرير والبريد الإلكتروني. ومع ذلك، تتطلب هذه العملية عادةً التبديل بين أدوات مختلفة، مثل أداة إنشاء المحتوى ومساحة العمل الخاصة بك. مع ClickUp، تحصل على مساعدة في الكتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء مساحة العمل، بما في ذلك البريد الإلكتروني والتعليقات والدردشات والمستندات والمزيد، مع الحفاظ على السياق من مساحة العمل بأكملها.

نظرة عامة على بدائل Buffer

قبل أن ندخل في التفاصيل، إليك لمحة سريعة عن أفضل بدائل Buffer:

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار ClickUp – إنشاء محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي – إدارة المهام – الجدولة والتحليلات – التعاون والتكامل الفرق التي تحتاج إلى منصة شاملة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي وإنشاء المحتوى والجدولة يتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Hootsuite – جدولة متعددة المنصات – تحليلات وتقارير – مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي – تعاون الفريق الفرق التي تدير حسابات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي وتحلل أداء وسائل التواصل الاجتماعي للمحترفين: يبدأ من 149 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Sprout Social – الجدولة والنشر – التحليلات المتقدمة – الاستماع الاجتماعي – صندوق بريد موحد لإدارة الرسائل الشركات التي تحتاج إلى إدارة شاملة لوسائل التواصل الاجتماعي وتحليلات متقدمة قياسي: يبدأ من 199 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم SocialPilot – جدولة ملائمة للميزانية – تحليل أداء المنشورات – تنظيم المحتوى والتعاون بين أعضاء الفريق الشركات الصغيرة والمستقلون الذين يديرون منشورات ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي الأساسيات: تبدأ من 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Agorapulse – صندوق بريد موحد للتفاعل – الإشراف التلقائي – الاستماع إلى وسائل التواصل الاجتماعي – تقارير مفصلة فرق تركز على التفاعل والتواصل والأتمتة على وسائل التواصل الاجتماعي مجاني إلى الأبد؛ القياسي: يبدأ من 79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم CoSchedule – تقويم تحريري – ميزة ReQueue لإعادة استخدام المنشورات – التكامل مع WordPress و HubSpot الشركات التي تركز على المحتوى وتحتاج إلى أدوات جدولة وتسويق المحتوى مجاني إلى الأبد؛ التقويم الاجتماعي: يبدأ من 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم SocialBee – جدولة المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي – تصنيف المحتوى – تحليل الأداء الشركات التي تحتاج إلى مساعدة الذكاء الاصطناعي في جدولة المحتوى والحفاظ على وجود متنوع على وسائل التواصل الاجتماعي Bootstrap: يبدأ من 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم لاحقًا – جدولة المحتوى المرئي – جدولة Instagram وPinterest وFacebook – تقويم السحب والإفلات الفرق التي تركز على المنصات المرئية مثل Instagram و Pinterest مجاني إلى الأبد؛ الباقة المبدئية: تبدأ من 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Zoho Social – مراقبة في الوقت الفعلي – تحليلات متقدمة – جدولة عبر المنصات – تتبع الأداء الشركات التي تعتمد على البيانات وتسعى إلى مراقبة أداء وسائل التواصل الاجتماعي وتتبعه مجاني إلى الأبد؛ القياسي: يبدأ من 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Sendible – إدارة حسابات متعددة – تحليلات وتقارير – نظام إدارة العملاء الوكالات والمستقلون الذين يديرون ملفات تعريف عملاء متعددة وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي المطور: يبدأ من 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Metricool – تحليل الأداء – تكامل Google Analytics – جدولة المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي مديرو وسائل التواصل الاجتماعي والمسوقون الذين يركزون على التحليلات وتتبع أداء المنشورات مجاني إلى الأبد؛ الباقة المبدئية: تبدأ من 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Loomly – تقويم المحتوى – اقتراحات لتحسين المنشورات – التكامل مع Canva و Unsplash الفرق التي تعمل على محتوى كثيف وتحتاج إلى أداة سهلة الاستخدام لإنشاء المحتوى وجدولته القاعدة: تبدأ من 42 دولارًا شهريًا لما يصل إلى مستخدمين HubSpot – جدولة وسائل التواصل الاجتماعي – تكامل CRM – أدوات الاستماع الاجتماعي – تحليلات المشاركة الشركات التي تستخدم HubSpot للتسويق المتكامل وإدارة علاقات العملاء مجاني إلى الأبد؛ Marketing Hub Starter: يبدأ من 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Planable – التعاون بين أعضاء الفريق – سير عمل الموافقة على المحتوى – تقويم المحتوى – إدارة المنشورات المرئية الفرق التي تحتاج إلى إنشاء محتوى تعاوني والموافقة عليه قبل النشر مجاني إلى الأبد؛ الأساسي: يبدأ من 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Tailwind – تحميل الصور بالجملة – اقتراحات الهاشتاج – تحليل الأداء – جدولة Instagram و Pinterest المدونون والمؤثرون والشركات التي تركز على المحتوى المرئي لـ Instagram و Pinterest مجاني إلى الأبد؛ الإصدار الاحترافي: يبدأ من 24.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

كيف نقيّم البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. إليك ملخص مفصل عن كيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

فيما يلي أفضل 15 أداة لمساعدتك على تبسيط إدارة وسائل التواصل الاجتماعي وزيادة التفاعل وتعزيز أدائك العام:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي والمشاريع في تطبيق واحد)

بينما يركز Buffer فقط على جدولة وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل معها، فإن ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل حيث توجد استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي بالكامل — من التخطيط وإنشاء المحتوى إلى الإشراف على الجدولة وتحليل الأداء — جنبًا إلى جنب مع مشاريع التسويق الأخرى. إنه مثالي للفرق التي تحتاج إلى مركز مركزي لإدارة كامل سير عمل وسائل التواصل الاجتماعي، وليس فقط النشر.

سواء كنت تخطط لحملات أو تنشئ محتوى أو تتابع التفاعل عبر منصات متعددة، فإن ClickUp يوفر لك كل ما تحتاجه.

أضف طبقة إضافية من الكفاءة مع ClickUp Brain

تساعدك ClickUp Brain، وهي أداة المساعدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الخاصة بالمنصة، في إنشاء المحتوى وتقديم اقتراحات فورية للتعليقات والهاشتاقات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تحفز التفاعل.

أنشئ تعليقات Instagram وهاشتاقات وأفكار لمنشورات مستقبلية باستخدام ClickUp Brain

هل تواجه صعوبة في ابتكار تعليق على Instagram أو فكرة لحملتك التالية على Facebook؟ يمكن لـ ClickUp Brain توليد اقتراحات مدعومة بالبيانات باستخدام اتجاهات التفاعل السابقة، حتى لا تضطر إلى التخمين بشأن ما قد ينجح.

يمكن لمديري وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا أتمتة الردود وتلخيص النقاط الرئيسية من تحليل المنافسين وتحسين المحتوى بناءً على رؤى الأداء، كل ذلك في الوقت الفعلي.

بصفتك مستخدمًا لـ ClickUp Brain، يمكنك اختيار نموذج اللغة الكبيرة (LLM) الذي يناسب صوت علامتك التجارية، سواء كنت تريد شيئًا جريئًا وذكيًا أو احترافيًا وموجزًا. تتيح لك هذه المرونة تخصيص إنشاء المحتوى ليناسب كل منصة وشريحة جمهور.

بالإضافة إلى ذلك، مع وكلاء ClickUp AI، يمكنك أتمتة سير العمل المتكرر وتفويض المهام الروتينية إلى وكلاء ذكيين يعملون جنبًا إلى جنب مع فريقك. يمكن للوكلاء التعامل مع كل شيء بدءًا من جدولة المنشورات ومراقبة التفاعل إلى إنشاء التقارير وعرض الرؤى القابلة للتنفيذ، مما يتيح لك التركيز على الاستراتيجية والإبداع.

خطط بشكل أكثر ذكاءً مع تقويم ClickUp

بسّط عملية الجدولة باستخدام ClickUp Calendar

يساعد ClickUp Calendar فرق وسائل التواصل الاجتماعي على تحويل الأفكار المتفرقة إلى جدول زمني واضح وقابل للتنفيذ. من خلال السحب والإفلات البسيط، يمكنك على الفور تخطيط الحملات وتصور المنشورات القادمة وتعيين مالكي المحتوى وتعديل الجداول الزمنية.

يمكنك إنشاء سير عمل قابل لإعادة الاستخدام لمنصات مختلفة، وإضافة حقول مخصصة للهاشتاقات أو أصول الصور أو شرائح الجمهور، وتنظيم كل مهمة — من العصف الذهني إلى المراجعة النهائية — في مكان واحد. سواء كنت تدير حملة متعددة القنوات أو تخطط لمحتوى شهر كامل، فإن عرض التقويم يحافظ على تزامن كل شيء.

يتيح لك ClickUp أيضًا التبديل بين طرق العرض المتعددة —التقويم أو القائمة أو اللوحة—حسب طريقة تخطيط فريقك. وبفضل التعاون في الوقت الفعلي ومراجعة المحتوى والمهام المرتبطة المدمجة، لن تفقد أبدًا مسار الأحداث أو مواعيدها.

إذا كنت تدير متى وكيف يتم نشر المحتوى — وليس مجرد النشر — فإن ClickUp Calendar يمنحك الرؤية والتحكم اللذين لا يوفرهما Buffer.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت ترغب في المزامنة مع تقويم Google، فإن ClickUp يجعل ذلك سلسًا، ويحافظ على مزامنة مهامك التسويقية والتحقق من جدولك الزمني. لن تفوتك أي شيء، سواء كان تحديثًا على LinkedIn أو إعلانًا على X أو مقطعًا على Instagram Reel.

بسّط عملية تنظيم المحتوى واستراتيجيته وإدارته باستخدام ClickUp Docs

ClickUp Docs هي مساحة العمل المركزية الخاصة بك لتبادل الأفكار وصياغة المسودات وتنظيم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي. يمكنك المشاركة في تحرير المستندات المباشرة وترك التعليقات وحتى تحويل النص إلى مهام قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

تعاون مع الفرق للحصول على تعليقات مباشرة أو التحرير المشترك باستخدام ClickUp Docs

تساعدك على وضع استراتيجيات المحتوى وتخزين إرشادات العلامة التجارية والتعاون في إعداد موجزات التسويق.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب كتابة محتوى مجانية لإنشاء محتوى أسرع

ارتقِ بإدارة وسائل التواصل الاجتماعي إلى المستوى التالي مع أداة التسويق ClickUp

مع حلول التسويق من ClickUp، يمكنك طرح الأفكار والتخطيط وتنفيذ برامج التسويق لفريقك — الحملات متعددة القنوات والأحداث العالمية أو أي شيء آخر — كل ذلك من خلال منصة إنتاجية واحدة قوية.

بالإضافة إلى ذلك، توفر ClickUp Dashboards لمحة سريعة عن مقاييس الأداء، وتقضي ClickUp Automations على المهام المتكررة.

قم بإنشاء نظرة عامة على أنشطة التسويق الخاصة بك باستخدام لوحة معلومات حملات التسويق من ClickUp

وبهذه الطريقة، ستساعدك على:

بسّط تخطيط الحملات وتنفيذها من خلال سير العمل الآلي

تتبع أداء وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الفعلي باستخدام لوحات معلومات قابلة للتخصيص

وفر الوقت من خلال أتمتة المهام المتكررة مثل الجدولة وإعداد التقارير

تعاون بسلاسة مع فريقك باستخدام مساحات العمل والمهام المشتركة

قالب ClickUp لوسائل التواصل الاجتماعي

احصل على نموذج مجاني بسّط تخطيط المحتوى باستخدام قالب ClickUp Social Media Template

يساعدك قالب ClickUp Social Media Template في تخطيط المحتوى الخاص بك وجدولته وتتبعه عبر منصات متعددة. بفضل مساحة العمل المركزية، يمكن للفرق التعاون بسلاسة وتبسيط عمليات الموافقة وضمان اتساق العلامة التجارية في كل منشور.

من ابتكار المحتوى إلى تتبع الأداء، يبسط هذا النموذج إدارة وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الحالات المخصصة وسير العمل التلقائي والعروض المنظمة.

الميزات الرئيسية:

تتبع تقدم المنشورات باستخدام حالات مخصصة مثل "قيد الموافقة" و"قيد التقدم"

استخدم نموذج اقتراح المحتوى للحصول على آراء الفريق حول أفكار المحتوى

راقب الإعجابات والمشاركات والمتابعين عبر لوحات معلومات ClickUp

مثالي لـ: مديري وسائل التواصل الاجتماعي وفرق التسويق ومنشئي المحتوى لتبسيط تخطيط المحتوى والموافقات والتحليلات في مساحة تعاونية واحدة.

💡 نصيحة إضافية: هل تريد الحفاظ على اتساق منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي وجذب انتباه المتابعين؟ استخدم قالب جدول نشر المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp لتخطيط المحتوى وجدولته وتتبعه بسهولة! 🚀

أفضل ميزات ClickUp

جدول المنشورات، وحدد المواعيد النهائية، واعرض الحملات باستخدام تقويم ClickUp

قم بتبادل الأفكار وصقل المحتوى وتحسينه على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام ClickUp Brain

خطط لاستراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي وأفكار التعاون باستخدام ClickUp Whiteboards

قم بصياغة وتحرير وتنظيم منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والتعليقات ووثائق الاستراتيجية باستخدام ClickUp Docs

ناقش أفكار المحتوى واعتمد المنشورات واحصل على تعليقات فورية من فريقك باستخدام ClickUp Chat

قيود ClickUp

تفتقر التطبيقات المحمولة إلى بعض الميزات المتقدمة المتوفرة في إصدار سطح المكتب

لا تتضمن إمكانات نشر المحتوى المدمجة

قد يشعر المستخدمون الجدد بالارتباك بسبب مجموعة الميزات الواسعة وسير العمل القابل للتخصيص

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

وفقًا لتعليق أحد مستخدمي G2:

أنا شخصياً أحب عرض اللوحة في ClickUp و"وضع Me Mode" لأنه يساعدني على البقاء على اطلاع على جميع مهامي في جميع الأوقات. يمكنني أيضاً تخصيص الأعمدة بسهولة لعرض ما أريد فقط، وهو شيء أحبه حقاً. كما أقدر ميزة الأتمتة (ClickUpBot). على سبيل المثال، إذا نسيت بعض المهام من سباق سابق، فإنه يضيفها تلقائيًا إلى سباقي الحالي. كما أنه يساعد في أتمتة تحديثات حالة المهام. بالإضافة إلى ذلك، يوفر ClickUp دعمًا ممتازًا. قبل يومين، واجهت بعض المشكلات، ولكن تمكنت من إيجاد حلول بسهولة من خلال المنتدى.

أنا شخصياً أحب عرض اللوحة في ClickUp و"وضع Me Mode" لأنه يساعدني على البقاء على اطلاع على جميع مهامي في جميع الأوقات. يمكنني أيضاً تخصيص الأعمدة بسهولة لعرض ما أريد فقط، وهو شيء أحبه حقاً. كما أقدر ميزة الأتمتة (ClickUpBot). على سبيل المثال، إذا نسيت بعض المهام من سباق سابق، فإنه يضيفها تلقائيًا إلى سباقي الحالي. كما أنه يساعد في أتمتة تحديثات حالة المهام. بالإضافة إلى ذلك، يوفر ClickUp دعمًا ممتازًا. قبل يومين، واجهت بعض المشكلات، ولكن تمكنت من إيجاد حلول لها بسهولة من خلال المنتدى.

2. Hootsuite (الأفضل لجدولة المنشورات عبر قنوات التواصل الاجتماعي المتعددة)

عبر Hootsuite

Hootsuite هو منافس قديم لـ Buffer، ويتيح لك جدولة المنشورات مسبقًا عبر منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية مثل Facebook و Instagram و LinkedIn و X (Twitter سابقًا). على سبيل المثال، يمكنك جدولة المنشورات لتنشر في أوقات الذروة، مما يعزز ظهورها.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي لمراقبة الأداء، مما يساعدك على تحسين استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك. يتيح لك ذلك تتبع التفاعل والوصول، مما يسهل اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات تعزز الحملات المستقبلية والأداء العام.

أفضل ميزات Hootsuite

راقب قنوات التواصل الاجتماعي بحثًا عن الإشارات إلى العلامة التجارية والكلمات الرئيسية

حلل أداء وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام تحليلات شاملة

تعاون مع أعضاء الفريق باستخدام أدوات متكاملة

قيود Hootsuite

تفتقر إلى قدرات الذكاء الاصطناعي وتحسين المحتوى الخاص بالمنصة

يتميز بواجهة قديمة وغير سهلة الاستخدام

أسعار Hootsuite

للمحترفين: 149 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 399 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 3 مستخدمين

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Hootsuite وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 2/5 (5100+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (3700+ تقييم)

وفقًا لتعليق أحد مستخدمي G2:

أكثر ما أحبه في Hootsuite هو كيف يبسط سير العمل المعقد على وسائل التواصل الاجتماعي في مساحة واحدة سهلة الاستخدام. وأقدر بشكل خاص تقارير العلامة البيضاء — ما كان يستغرق مني ساعات أصبح الآن يستغرق ثوانٍ معدودة، والرسوم البيانية تبدو أنيقة وجاهزة للعرض على العملاء. يساعدني هذا البرنامج على التركيز والتنظيم، كما أن دمجه مع Canva و Feedly يعني أنني أستطيع التعامل مع التصميم وتنظيم المحتوى من نفس لوحة التحكم.

أكثر ما أحبه في Hootsuite هو كيفية تبسيط سير العمل المعقد على وسائل التواصل الاجتماعي في مساحة واحدة سهلة الاستخدام. أقدر بشكل خاص تقارير العلامة البيضاء — ما كان يستغرق مني ساعات أصبح الآن يستغرق ثوانٍ معدودة، والرسوم البيانية تبدو أنيقة وجاهزة للعرض على العملاء. يساعدني هذا التطبيق على التركيز والتنظيم، كما أن دمجه مع Canva و Feedly يعني أنه يمكنني التعامل مع التصميم وتنظيم المحتوى من نفس لوحة التحكم.

➡️ اقرأ المزيد: أهم مؤشرات الأداء الرئيسية لتسويق المحتوى التي يجب تتبعها

3. Sprout Social (الأفضل لإدارة شاملة لوسائل التواصل الاجتماعي)

عبر Sprout Social

إذا كنت تبحث عن منصة على مستوى المؤسسات توفر ميزات الجدولة والتحليلات والتفاعل في منصة واحدة، جرب Sprout Social. تتيح هذه المنصة للشركات نشر المنشورات وجدولتها عبر شبكات اجتماعية متعددة. كما تتعقب الأداء باستخدام تحليلات متعمقة وتتفاعل مع الجماهير باستخدام صندوق بريد اجتماعي موحد.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر Sprout Social أدوات استماع وتفاعل اجتماعي مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة العلامات التجارية على مراقبة الاتجاهات ومشاعر العملاء.

أفضل ميزات Sprout Social

تتبع الإشارات إلى العلامة التجارية واتجاهات الصناعة باستخدام ميزات الاستماع الاجتماعي المدعومة بالذكاء الاصطنا

قم بإدارة الرسائل عبر المنصات باستخدام صندوق بريد موحد

اتخذ قرارات تستند إلى البيانات باستخدام التحليلات والتقارير المتقدمة

قيود Sprout Social

الأسعار أعلى مقارنة بمنصات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى

ميزات الأتمتة لتحسين المنشورات محدودة

أسعار Sprout Social

القياسي: 199 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

للمحترفين: 299 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 399 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Sprout Social

G2: 4. 4/5 (3800+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (590+ تقييم)

وفقًا لتعليق أحد مستخدمي G2:

أحب كل شيء في Sprout، لدرجة أنني أصررت على استخدامه عندما انتقلت من وظيفتي القديمة إلى وظيفتي الحالية. الواجهة سهلة الاستخدام للغاية، وتبدو رائعة، ونستطيع من خلالها الحصول على "مركز شامل" لجدولة المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. أستخدمه كل يوم، عدة مرات في اليوم.

أحب كل شيء في Sprout، لدرجة أنني أصررت على استخدامه عندما انتقلت من وظيفتي القديمة إلى وظيفتي الحالية. الواجهة سهلة الاستخدام للغاية، وتبدو جميلة حقًا، ونحن قادرون على الحصول على "مركز شامل" تقريبًا لجدولة المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. أستخدمه كل يوم، عدة مرات في اليوم.

🔎 هل تعلم؟ أول تغريدة على الإطلاق؟ كانت عبارة بسيطة "just setting up my twttr" (أقوم بإعداد حسابي على تويتر) كتبها جاك دورسي، المؤسس المشارك للمنصة، في عام 2006. كانت هذه الرسالة المتواضعة بمثابة بداية منصة أحدثت ثورة في عالم الاتصالات وأصبحت حجر الزاوية في عالمنا الرقمي.

4. SocialPilot (الأفضل لجدولة وسائل التواصل الاجتماعي بميزانية محدودة)

عبر SocialPilot

SocialPilot هي منصة شهيرة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وهي مثالية للشركات الصغيرة والوكالات التي تدير المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية. تتيح للمستخدمين جدولة المنشورات ونشرها عبر شبكات اجتماعية متعددة، والتعاون مع الفرق، والوصول إلى التحليلات لتتبع الأداء.

يتضمن SocialPilot أيضًا ميزة تنظيم المحتوى، مما يساعد المستخدمين على اكتشاف الموضوعات الشائعة ومشاركة المحتوى ذي الصلة مع جمهورهم.

أفضل ميزات SocialPilot

جدولة مجمعة لتخطيط المحتوى ونشره مسبقًا

قم بتقييم أداء المنشورات الفردية والهاشتاقات وديموغرافيات الجمهور

ادمج أدوات مثل Canva وGoogle Drive وDropbox لتحسين إنشاء المحتوى

قيود SocialPilot

لا يدعم الجدولة المباشرة لـ Instagram Reels

قد تعيق ميزات المشاركة المحدودة نمو الشبكة

أسعار SocialPilot

الأساسيات: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

قياسي: 50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Premium: 100 دولار شهريًا لكل مستخدم

الأفضل: 200 دولار شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات SocialPilot

G2: 4. 5/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (370+ تقييم)

وفقًا لتعليق أحد مستخدمي G2:

SocialPilot هي أداة أنيقة ومنظمة تسهل على مديري وسائل التواصل الاجتماعي إنشاء وتحرير المنشورات لحسابات متعددة على جميع المنصات الرئيسية. لم أواجه أي مشاكل تقريبًا عند العمل من SocialPilot، مما يجعل حياتي أسهل! إذا كانت هناك أي مشاكل، فغالبًا ما يرد عليك فريق دعم العملاء بسرعة كبيرة! أستخدم SocialPilot كل يوم في عملي، لذا أنا ممتن جدًا لإتاحة هذه الأداة السهلة والأنيقة لي!

SocialPilot هي أداة أنيقة ومنظمة تسهل على مديري وسائل التواصل الاجتماعي إنشاء وتحرير المنشورات لحسابات متعددة على جميع المنصات الرئيسية. لم أواجه أي مشاكل تقريبًا عند العمل من SocialPilot، مما يجعل حياتي أسهل! إذا كانت هناك أي مشاكل، فغالبًا ما يستجيب دعم العملاء بسرعة كبيرة! أستخدم SocialPilot كل يوم في العمل، لذا أنا ممتن جدًا لإتاحة هذه الأداة السهلة والأنيقة!

➡️ اقرأ المزيد: أفضل قوالب مجانية لوسائل التواصل الاجتماعي للمنشورات والحملات والمحتوى

5. Agorapulse (الأفضل للتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي وإدارة البريد الوارد)

عبر Agorapulse

يركز Agorapulse على المحادثات والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، ويوفر صندوق بريد موحد لإدارة التعليقات والرسائل والإشارات إلى العلامة التجارية عبر المنصات. كما يتضمن أدوات للنشر والاستماع الاجتماعي وتقارير متعمقة لتحسين استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر Agorapulse خاصية الإشراف التلقائي على صندوق الوارد لمساعدة الشركات على إدارة كميات كبيرة من التفاعلات بكفاءة.

أفضل ميزات Agorapulse

قم بإدارة التفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام ميزة البريد الوارد الموحد

تتبع الإشارات والاتجاهات باستخدام ميزات الاستماع إلى وسائل التواصل الاجتماعي

بسّط التفاعل على نطاق واسع باستخدام أدوات الإشراف الآلي

قيود Agorapulse

لا يدعم نشر قصص Instagram أو المنشورات متعددة الصور

تفتقر التحليلات إلى العمق والتفصيل اللازمين للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ

أسعار Agorapulse

مجاني إلى الأبد

السعر القياسي: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

للمحترفين: 149 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 199 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Agorapulse وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 5/5 (940+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (700+ تقييم)

وفقًا لتعليق أحد مستخدمي Capterra:

أحب سهولة جدولة منشوراتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنني أعتقد أن Agora بحاجة إلى تحسين أداء الذكاء الاصطناعي لديها. فهي تفتقر إلى ميزات متوفرة بسهولة في أدوات التواصل الاجتماعي الأخرى.

أحب سهولة جدولة منشوراتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنني أعتقد أن Agora بحاجة إلى تحسين أداء الذكاء الاصطناعي لديها. فهي تفتقر إلى ميزات متوفرة بسهولة في أدوات التواصل الاجتماعي الأخرى.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد بناء استراتيجية محتوى ناجحة؟ تعرف على كيفية إنشاء خارطة طريق لتسويق المحتوى مع أمثلة وخطوات للتخطيط والمتابعة: 📋 صمم خطة تسويق محتوى مخصصة لأهدافك، سواء كانت زيادة الوعي بالعلامة التجارية أو حصة السوق أو الاحتفاظ بالعملاء

⏳ تعمق في رؤى الجمهور وتصورهم للعلامة التجارية وتحليل المنافسين لضبط استراتيجيتك

🎯 حدد أهدافًا واقعية وقابلة للقياس وقسمها إلى مهام ذات أولويات واضحة

📊 نظم كل شيء في جدول منظم، ثم راجع خطة العمل الخاصة بك وحسّنها بانتظام

6. CoSchedule (الأفضل لتسويق المحتوى وإدارة التقويم التحريري)

عبر CoSchedule

CoSchedule هي أداة ذكاء اصطناعي للتواصل الاجتماعي تركز على تسويق المحتوى وتساعد الفرق على تخطيط المنشورات وإنشائها وجدولتها إلى جانب محتوى المدونات وحملات التسويق.

يتميز بتقويم تحريري وأتمتة سير العمل والتكامل مع WordPress وأدوات التسويق. تعمل ميزة ReQueue من CoSchedule على أتمتة جدولة وسائل التواصل الاجتماعي من خلال إعادة استخدام المنشورات الأفضل أداءً.

أفضل ميزات CoSchedule

خطط للمحتوى وقم بجدولته باستخدام التقويم التحريري

أعد استخدام المحتوى عالي الأداء باستخدام أتمتة ReQueue

تكامل بسلاسة مع WordPress وHubSpot وأدوات التسويق الأخرى

قيود CoSchedule

تركز بشكل أساسي على تسويق المحتوى عبر التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي

الميزات المتقدمة متاحة فقط في باقات الأسعار الأعلى

أسعار CoSchedule

مجاني إلى الأبد

التقويم الاجتماعي: 19 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقويم الوكالة: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقويم المحتوى: أسعار مخصصة

Marketing Suite: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات CoSchedule

G2: 4. 4/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

وفقًا لتعليق أحد مستخدمي G2:

أعجبتني مجموعة CoSchedule Marketing Suite بمجموعة أدواتها التسويقية الشاملة، التي تعمل معًا بانسجام لتبسيط تخطيط الحملات، وأتمتة سير العمل، وتعزيز التعاون، وتعظيم فعالية التسويق، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الكفاءة وتحقيق نتائج متميزة.

أعجبتني مجموعة CoSchedule Marketing Suite بمجموعة أدواتها التسويقية الشاملة، التي تعمل معًا بانسجام لتبسيط تخطيط الحملات، وأتمتة سير العمل، وتعزيز التعاون، وتعظيم فعالية التسويق، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الكفاءة وتحقيق نتائج متميزة.

💡 مكافأة: هل تبحث عن أفضل طريقة لتبسيط حملاتك التسويقية؟ من الأتمتة إلى التحليلات، ستساعدك أفضل أدوات برامج إدارة الحملات هذه على تحسين سير العمل وتتبع الأداء وزيادة التفاعل دون عناء.

7. SocialBee (الأفضل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر SocialBee

SocialBee هي أداة جدولة وسائل التواصل الاجتماعي مدعومة بالذكاء الاصطناعي تبسط إنشاء المحتوى وتصنيف المنشورات والتفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي المتعددة. تتيح لك ميزة تصنيف المحتوى الحفاظ على مزيج متوازن من المنشورات، مما يضمن وجودًا متنوعًا وجذابًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

باستخدام هذه الأداة، يمكنك إنشاء فئات للترويجات ومنشورات المدونات والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون وجدولتها وفقًا لذلك للحفاظ على تفاعل جمهورك.

أفضل ميزات SocialBee

أتمتة جدولة المحتوى للحفاظ على روتين نشر متسق

صنف المحتوى للحصول على موجز متوازن ومتنوع على وسائل التواصل الاجتماعي

حلل الأداء باستخدام أدوات التحليل والتقارير المتقدمة

قيود SocialBee

قد تكون فترة التجربة المجانية لمدة 14 يومًا قصيرة جدًا لاستكشاف جميع الميزات بالكامل

أبلغ المستخدمون عن حدوث أعطال وتأخيرات في النشر من حين لآخر

أسعار SocialBee

قياسي Bootstrap : 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم Accelerate: 49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم Pro: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Bootstrap : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Accelerate: 49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

وكالة Pro50 (صغيرة): 179 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم Pro100 (متوسطة): 329 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم Pro150 (كبيرة) : 449 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Pro50 (صغير): 179 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Pro100 (متوسط): 329 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Pro150 (كبير): 449 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Bootstrap : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تسريع: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Pro50 (صغير): 179 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Pro100 (متوسط): 329 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Pro150 (كبير): 449 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات SocialBee وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 8/5 (430+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (30+ تقييم)

إليك ما يقوله أحد مستخدمي G2 عن هذه الأداة:

أحب إمكانية النشر على منصات متعددة من مكان واحد. ستطالبك لوحة التحكم بإجراء تغييرات للامتثال لقواعد قنوات معينة.

أحب إمكانية النشر على منصات متعددة من مكان واحد. ستطالبك لوحة التحكم بإجراء تغييرات للامتثال لقواعد قنوات معينة.

8. Later (الأفضل لجدولة المحتوى المرئي)

عبر Later

Later هو أحد أفضل بدائل Buffer ويشتهر بقدراته في تخطيط المحتوى المرئي، مما يجعله مثاليًا لمنصات مثل Instagram. بفضل تقويم المحتوى الذي يعمل بالسحب والإفلات، يمكنك بسهولة جدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تخطيط المحتوى بصريًا.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر Later مكتبة وسائط حيث يمكنك تخزين وتنظيم الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك، مما يبسط عملية إنشاء المحتوى.

🔎 هل تعلم؟ أول منصة للتواصل الاجتماعي كانت تسمى SixDegrees، وقد تم إطلاقها في عام 1997! 😲 كانت تتيح للمستخدمين التواصل مع الأصدقاء والعائلة عبر الإنترنت. كانت أشبه بنسخة مبكرة جدًا من وسائل التواصل الاجتماعي التي نعرفها ونحبها اليوم! 🌐

أفضل الميزات لاحقًا

استفد من ميزات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي مثل وظيفة السحب والإفلات لتخطيط موجزك بصريًا

جدول المنشورات عبر منصات مثل Facebook و Instagram و LinkedIn و Pinterest

حلل أداء المنشورات لتحسين المحتوى المستقبلي

قيود لاحقة

تقدم وظائف محدودة لمنصات التواصل الاجتماعي بخلاف Instagram

تفتقر إلى ميزات متقدمة مثل الاستماع الاجتماعي والتقارير المتعمقة

الأسعار لاحقًا

الأفراد والفرق الصغيرة المبتدئين: 25 دولارًا شهريًا النمو: 45 دولارًا شهريًا المتقدمون: 80 دولارًا شهريًا

المبتدئين: 25 دولارًا شهريًا

النمو: 45 دولارًا شهريًا

متقدم: 80 دولارًا شهريًا

الوكالات والمؤسسات الوكالة: 200 دولار شهريًا المؤسسة: أسعار مخصصة

الوكالة: 200 دولار شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

المبتدئين: 25 دولارًا شهريًا

النمو: 45 دولارًا شهريًا

متقدم: 80 دولارًا شهريًا

الوكالة: 200 دولار شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات اللاحقة

G2: 4. 5/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (390+ تقييم)

وفقًا لتعليق أحد مستخدمي G2:

إنه سهل الاستخدام ويساعدني في جدولة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي بسهولة. كان التنفيذ سهلاً ودائماً ما يساعدني فريق دعم العملاء عندما أواجه أي أسئلة.

إنه سهل الاستخدام ويساعدني في جدولة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي بسهولة. كان التنفيذ سهلاً ودائماً ما يساعدني فريق دعم العملاء عندما أواجه أي أسئلة.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب تقويم محتوى مجانية لوسائل التواصل الاجتماعي في Excel و Sheets

9. Zoho Social (الأفضل لتتبع أداء وسائل التواصل الاجتماعي)

عبر Zoho Social

جزء من مجموعة Zoho الأوسع، Zoho Social هي منصة شاملة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي توفر مراقبة في الوقت الفعلي، مما يتيح لك تتبع جمهورك والتفاعل معه على الفور. توفر التحليلات المتقدمة للمنصة رؤى متعمقة حول أداء وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك، مما يساعدك على تحسين استراتيجيات إدارة مشاريع وسائل التواصل الاجتماعي.

تدعم المنصة أيضًا الجدولة عبر منصات التواصل الاجتماعي المتعددة، مما يضمن وصول المحتوى الخاص بك إلى الجمهور المناسب في الوقت المناسب.

أفضل ميزات Zoho Social

راقب الإشارات على وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الفعلي

جدولة المنشورات عبر منصات متعددة دون عناء

أنشئ تقارير قابلة للتخصيص لتتبع الأداء

قيود Zoho Social

يحدد حجم ملفات الفيديو التي يمكن تحميلها على YouTube بحد أقصى 5 جيجابايت

يقيد التعاون من خلال السماح لعضو واحد فقط من الفريق لكل حساب

أسعار Zoho Social

للشركات مجاني إلى الأبد قياسي: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم احترافي: 40 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم متميز: 65 دولارًا أمريكيًا شهريًا لما يصل إلى 3 أعضاء في الفريق

مجاني إلى الأبد

قياسي: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

احترافي: 40 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Premium: 65 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 3 أعضاء في الفريق

للوكالات وكالة: 320 دولارًا أمريكيًا شهريًا لما يصل إلى 5 أعضاء في الفريق وكالة بلس: 460 دولارًا أمريكيًا شهريًا لما يصل إلى 5 أعضاء في الفريق

الوكالة: 320 دولارًا أمريكيًا شهريًا لعدد يصل إلى 5 أعضاء في الفريق

Agency Plus: 460 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 5 أعضاء في الفريق

مجاني إلى الأبد

قياسي: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

احترافي: 40 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

بريميوم: 65 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 3 أعضاء في الفريق

الوكالة: 320 دولارًا أمريكيًا شهريًا لعدد يصل إلى 5 أعضاء في الفريق

Agency Plus: 460 دولارًا أمريكيًا شهريًا لما يصل إلى 5 أعضاء في الفريق

تقييمات ومراجعات Zoho Social

G2: 4. 6/5 (أكثر من 2600 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

إليك ما يقوله أحد مستخدمي Capterra عن هذه الأداة:

يعجبني كيف يتيح Zoho Social استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في مكان واحد، كما يمكنني جدولة منشوراتي حسب الوقت المطلوب. يساعدني التقرير في معرفة أداء منشوراتي حتى أتمكن من تحديد الجوانب التي يمكنني تحسينها.

يعجبني كيف يتيح Zoho Social استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في مكان واحد، كما يمكنني جدولة منشوراتي حسب الوقت المطلوب. يساعدني التقرير في معرفة أداء منشوراتي حتى أتمكن من تحديد الجوانب التي يمكنني تحسينها.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد تعزيز تسويق المحتوى الخاص بك باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ تعرف على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى وتحويل استراتيجيتك: ✨ابتكر أفكارًا جديدة للمحتوى من خلال تحليل الموضوعات الشائعة والكلمات المفتاحية

📝 أنشئ مخططات تفصيلية للمدونة في ثوانٍ باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ClickUp Brain

🎯 لخص المحتوى وحسّنه بسهولة — وداعًا للمصطلحات الغامضة، مرحبًا بالوضوح!

📈 حسّن استراتيجيات تحسين محركات البحث (SEO) من خلال البحث عن الكلمات المفتاحية المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتحليل المنا

💡 قم بتوسيع نطاق إنتاج المحتوى من خلال الأتمتة مع الحفاظ على اللمسة البشرية

10. Sendible (الأفضل لإدارة عملاء متعددين)

عبر Sendible

Sendible مصمم خصيصًا للوكالات والفرق التي تدير العديد من ملفات تعريف العملاء. يتيح نظام إدارة العملاء الخاص به لأعضاء الفريق صياغة المنشورات التي يمكنك مراجعتها والموافقة عليها، مما يضمن جودة متسقة عبر جميع قنوات التواصل الاجتماعي.

يوفر Sendible أيضًا تحليلات وتقارير مفصلة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي بشكل محسّن للشركات الصغيرة.

أفضل ميزات Sendible

قم بإدارة حسابات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي من لوحة تحكم واحدة

جدول المنشورات عبر مختلف المنصات للحفاظ على الاتساق

راقب ذكر العلامة التجارية لتبقى على اطلاع على المحادثات

قيود Sendible

قد تكون التكاليف مرتفعة بالنسبة للشركات الصغيرة

أبلغ بعض المستخدمين عن حدوث أعطال عند تحميل ملفات الصور الكبيرة أو تحريرها

أسعار Sendible

المطور: 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Traction: 89 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 4 مستخدمين

السعر: 199 دولارًا أمريكيًا شهريًا لما يصل إلى 7 مستخدمين

متقدم : 299 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 20 مستخدمًا

المؤسسات: 750 دولارًا أمريكيًا شهريًا لما يصل إلى 80 مستخدمًا

تقييمات Sendible وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 5/5 (880+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

وفقًا لتعليق أحد مستخدمي G2:

إنها واحدة من أكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة لجدولة المنشورات على منصات متعددة. أسعارها معقولة جدًا مقارنة ببعض المنافسين. أستخدمها يوميًا في مكان عملي الحالي، لأنني استخدمت Sendible في وظيفتي السابقة أيضًا. بشكل عام، إنها منصة موثوقة وفعالة. كما أن خدمة العملاء دائمًا ما تكون سريعة في الرد عليّ.

إنها واحدة من أكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة لجدولة المنشورات على منصات متعددة. أسعارها معقولة أكثر بكثير من بعض المنافسين. أستخدمها يوميًا في مكان عملي الحالي، لأنني استخدمت Sendible في وظيفتي السابقة أيضًا. بشكل عام، إنها منصة موثوقة وفعالة. كما أن خدمة العملاء كانت دائمًا سريعة في الرد عليّ.

➡️ اقرأ أيضًا: أفضل أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي للوكالات

11. Metricool (الأفضل لتحليل شامل للمنشورات)

عبر Metricool

يركز Metricool على دمج تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية (عبر Google Analytics) ومنصات الإعلانات عبر الإنترنت (Google/Facebook Ads) في لوحة تحكم واحدة لتتبع الأداء بشكل شامل.

يمكنك جدولة المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي المتعددة واستخدام تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي المتعمقة لتحسين استراتيجيتك. هذه الأداة مثالية لمديري وسائل التواصل الاجتماعي والمسوقين الذين يرغبون في تحسين جهودهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

أفضل ميزات Metricool

حلل مقاييس الأداء لتحسين استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك

راقب ذكر العلامة التجارية لتبقى على اطلاع على محادثات الجمهور

أنشئ تقارير قابلة للتخصيص لعرض جهودك على وسائل التواصل الاجتماعي

قيود Metricool

يفتقر إلى قدرات قوية لتنظيم المحتوى

يقصر قوالب التقارير على الخطط الأعلى مستوى

أسعار Metricool

مجاني إلى الأبد

مبتدئ : 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم : 54 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مخصص: أسعار مخصصة

تقييمات Metricool وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (80+ تقييم)

وفقًا لتعليق أحد مستخدمي G2:

تسهل ميزة Planner جدولة المنشورات عبر قنوات التواصل الاجتماعي المتعددة. توفر التحليلات رؤى مهمة، ويتيح لك صندوق الوارد المدمج رؤية كل التفاعلات والرد عليها في مكان واحد. من السهل إعداد الاتصالات بجميع حساباتك، وبمجرد ربطها، يمكن صيانتها بسهولة.

تسهل ميزة Planner جدولة المنشورات عبر قنوات التواصل الاجتماعي المتعددة. توفر التحليلات رؤى مهمة، ويتيح لك صندوق الوارد المدمج رؤية كل التفاعلات والرد عليها في مكان واحد. من السهل إعداد الاتصالات بجميع حساباتك، وبمجرد ربطها، يمكن الحفاظ عليها بسهولة.

💡 نصيحة إضافية: هل تريد معرفة كيف تحافظ فرق التسويق الرائدة على تنظيمها وكفاءتها؟ 🤔 اكتشف كيف يستخدم فريق التسويق في ClickUp ClickUp لتبسيط الحملات ووضع أهداف SMART وتتبع التقدم المحرز، كل ذلك في مكان واحد! يتم تنظيم كل مبادرة لتحقيق أقصى تأثير، بدءًا من تنظيم سير العمل في Spaces وحتى الحصول على رؤى في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Views.

12. Loomly (الأفضل لإنشاء المحتوى والجدولة الجماعية)

عبر Loomly

Loomly هي منصة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي سهلة الاستخدام تساعد في إنشاء المحتوى وجدولته. تتيح لك طريقة عرض التقويم البديهية التخطيط وتنظيم المنشورات عبر مختلف قنوات التواصل الاجتماعي، مما يجعلها واحدة من أفضل بدائل Buffer.

على سبيل المثال، يمكنك صياغة محتوى أسبوعي، وتلقي نصائح حول التحسين، وجدولة المنشورات لضمان تفاعل مستمر.

أفضل ميزات Loomly

خطط وجدول المنشورات باستخدام تقويم محتوى مرئي

احصل على أفكار ومنشورات لإثراء استراتيجية المحتوى الخاصة بك

ادمج أدوات مثل Canva وUnsplash لإنشاء المحتوى

قيود Loomly

تفتقر التحليلات إلى العمق اللازم لتقييم أداء المحتوى

تنفصل التقويمات والحسابات أحيانًا دون سابق إنذار

أسعار Loomly

السعر الأساسي : 42 دولارًا شهريًا لما يصل إلى مستخدمين

قياسي : 80 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 6 مستخدمين

متقدم : 175 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 14 مستخدمًا

Premium: 369 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 30 مستخدمًا

تقييمات Loomly وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 1700 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 500 تقييم)

إليك ما يقوله أحد المستخدمين عن الأداة:

لقد جربت عدة منصات مختلفة لجدولة الأنشطة على وسائل التواصل الاجتماعي وأعجبتني Loomly. إنها سهلة الاستخدام للغاية إذا كنت تبحث عن شيء بسيط. يمكنك أيضًا تعديل الوسائط داخل المنصة إذا لم تكن مناسبة تمامًا. يمكنك أيضًا إرسالها للموافقة عليها إذا لزم الأمر.

لقد جربت عدة منصات مختلفة لجدولة الأنشطة على وسائل التواصل الاجتماعي وأعجبتني Loomly. إنها سهلة الاستخدام للغاية إذا كنت تبحث عن شيء بسيط. يمكنك أيضًا تعديل الوسائط داخل المنصة إذا لم تكن مناسبة تمامًا. يمكنك أيضًا إرسالها للموافقة عليها إذا لزم الأمر.

13. HubSpot (الأفضل لحلول التسويق المتكاملة)

عبر HubSpot

HubSpot، وهو جزء من مركز التسويق الأوسع نطاقًا، هو بديل آخر لـ Buffer يتيح لك مراقبة التفاعلات وجدولة المنشورات وتحليل أداء وسائل التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال، يمكنك تتبع الإشارات إلى علامتك التجارية وجدولة المحتوى لأوقات الذروة وتقييم المنشورات التي تجذب أكبر عدد من الزيارات.

تفيد أداة جدولة وسائل التواصل الاجتماعي هذه الشركات التي تسعى إلى مواءمة جهودها على وسائل التواصل الاجتماعي مع استراتيجيات التسويق الأوسع نطاقًا.

أفضل ميزات HubSpot

ادمج بيانات وسائل التواصل الاجتماعي مع CRM لتحسين رؤيتك للعملاء

تعاون مع أعضاء الفريق باستخدام الأدوات المدمجة

استفد من الاستماع الاجتماعي للبقاء على اطلاع على ذكر العلامة التجارية

قيود HubSpot

يحدد حجم التحميل بـ 100 ميجابايت لكل ملف، مع حد أقصى 500 ميجابايت لعدة ملفات

مجموعة ميزات شاملة مع منحنى تعلم حاد

أسعار HubSpot

مجاني إلى الأبد

Marketing Hub Starter : 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

منصة العملاء المبتدئين : 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Marketing Hub Professional: 890 دولارًا أمريكيًا شهريًا لثلاثة مستخدمين كحد أقصى

Marketing Hub Enterprise: 3650 دولارًا أمريكيًا شهريًا لما يصل إلى 5 مقاعد

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 6000 تقييم)

إليك ما يقوله أحد المستخدمين عن Hubspot:

Hubspot سهل الاستخدام للغاية، خاصةً بالمقارنة مع أدوات أخرى مثل Salesforce/Pardot. يعجبني أنه أداة شاملة وأن بياناتك موجودة فيه. يسهل ذلك عملية التقسيم عند اتخاذ إجراءات التسويق. كما أنه سهل التنفيذ، وإذا واجهت أي مشكلة، فهناك العديد من الطرق للاتصال بفريق دعم العملاء.

Hubspot سهل الاستخدام للغاية، خاصةً بالمقارنة مع أدوات أخرى مثل Salesforce/Pardot. يعجبني أنه أداة شاملة وأن بياناتك موجودة فيه. يسهل ذلك عملية التقسيم عند اتخاذ إجراءات التسويق. كما أنه سهل التنفيذ، وإذا واجهت أي مشكلة، فهناك العديد من الطرق للاتصال بفريق دعم العملاء.

14. Planable (الأفضل للتعاون الجماعي والموافقة على المحتوى)

عبر Planable

باستخدام Planable، يمكنك الوصول إلى مساحة عمل مرئية حيث يمكنك أنت وفريقك إنشاء المحتوى ومراجعته والموافقة عليه قبل نشره. قم بصياغة المسودات وجمع التعليقات ووضع اللمسات الأخيرة على المحتوى معًا.

تعد أداة تنظيم المحتوى هذه مثالية لفرق التسويق التي تهدف إلى تحسين سير العمل وضمان جودة المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي المتعددة.

أفضل ميزات Planable

أنشئ المنشورات وقم بجدولتها باستخدام تقويم محتوى سهل الاستخدام

قم بإدارة عدة عملاء أو علامات تجارية من خلال مساحات عمل مخصصة

ادمج أدوات مثل Canva لإنشاء محتوى سلس

قيود Planable

يحد الخطة المجانية من نشر المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي إلى 50 منشورًا إجماليًا

يقتصر حجم ملفات الفيديو التي يمكن تحميلها على 1 جيجابايت كحد أقصى

أسعار قابلة للتخطيط

مجاني إلى الأبد

الأساسي: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 59 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات قابلة للتخطيط

G2: 4. 6/5 (أكثر من 700 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 300 تقييم)

وفقًا لتعليق أحد مستخدمي G2:

Planable هو أكثر برامج جدولة وسائل التواصل الاجتماعي موثوقية من بين جميع البرامج التي اختبرناها، ونحن نستخدمه الآن منذ بضع سنوات. لطالما شعرنا أن المنصات الأخرى تفتقر إلى ميزة أساسية واحدة على الأقل نحتاجها، ولكننا لم نواجه هذه المشكلة مع Planable. الدعم سريع وموثوق.

Planable هو أكثر برامج جدولة وسائل التواصل الاجتماعي موثوقية من بين جميع البرامج التي اختبرناها، ونحن نستخدمه الآن منذ بضع سنوات. لطالما شعرنا أن المنصات الأخرى تفتقر إلى ميزة أساسية واحدة على الأقل نحتاجها، ولكننا لم نواجه هذه المشكلة مع Planable. الدعم سريع وموثوق.

💡 مكافأة: هل تواجه صعوبة في تبسيط عملية إدارة وسائل التواصل الاجتماعي؟ ستساعدك هذه الممارسات الفضلى لإنشاء سير عمل فعال لوسائل التواصل الاجتماعي على الحفاظ على التنظيم وتعزيز الكفاءة!

15. Tailwind (الأفضل لتحميل الصور بالجملة واقتراحات الهاشتاغ)

عبر Tailwind

تتخصص Tailwind في جدولة المحتوى المرئي، خاصةً على Pinterest و Instagram، مما يجعلها خيارًا رائعًا للمبدعين الذين يركزون على المنصات المرئية. توفر ميزات مثل تحميل الصور بالجملة، والتقويم بالسحب والإفلات، واقتراحات الهاشتاج لإدارة فعالة لوسائل التواصل الاجتماعي.

كبديل مناسب لـ Buffer، يعد Tailwind مثاليًا للمدونين والمؤثرين والشركات التي تركز على المنصات المرئية لتعزيز وجودها على وسائل التواصل الاجتماعي.

أفضل ميزات Tailwind

أنشئ تعليقات وتصميمات جذابة، وبسّط عملية إنشاء المحتوى

احصل على تحليلات ثاقبة لمراقبة الأداء

احصل على توصيات هاشتاج ذات صلة لتحقيق أقصى قدر من التفاعل

قيود Tailwind

التركيز على Pinterest و Instagram يحد من الفائدة على المنصات الأخرى

الأسعار المرتفعة تجعله أقل ملاءمة للشركات الصغيرة

أسعار Tailwind

مجاني إلى الأبد

المزايا: 24.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 49.99 دولارًا شهريًا لما يصل إلى حسابين

الحد الأقصى: 99.99 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 3 حسابات

تقييمات Tailwind وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 3/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

وفقًا لتعليق أحد مستخدمي G2:

تتميز Tailwind في تبسيط جدولة المحتوى عبر منصات مثل Pinterest و Instagram. ميزة SmartSchedule مثيرة للإعجاب بشكل خاص، حيث تختار تلقائيًا أفضل الأوقات للنشر بناءً على تفاعل الجمهور. كما أقدر Tailwind Create، التي تبسط عملية إنشاء منشورات جذابة بصريًا، مما يوفر لي الوقت في مهام التصميم. توفر Tribes من Tailwind طريقة فريدة للتواصل مع المستخدمين ذوي التفكير المماثل وتوسيع نطاق الوصول من خلال مشاركة المحتوى المدفوعة بالمجتمع.

تتميز Tailwind في تبسيط جدولة المحتوى عبر منصات مثل Pinterest و Instagram. ميزة SmartSchedule مثيرة للإعجاب بشكل خاص، حيث تختار تلقائيًا أفضل الأوقات للنشر بناءً على تفاعل الجمهور. أقدر أيضًا Tailwind Create، التي تبسط عملية إنشاء منشورات جذابة بصريًا، مما يوفر لي الوقت في مهام التصميم. توفر Tribes من Tailwind طريقة فريدة للتواصل مع المستخدمين ذوي التفكير المماثل وتوسيع نطاق الوصول من خلال مشاركة المحتوى الذي يقوده المجتمع.

✨ تنويهات خاصة بالإضافة إلى بدائل Buffer المختلفة المذكورة أعلاه، إليك بعض البدائل الأخرى الجديرة بالذكر: Publer : خطط وجدول وتحليل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع الفريق eClincher : إدارة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وتتبع التفاعل وأتمتة النشر Postoplan : جدولة وأتمتة المنشورات عبر منصات متعددة بمساعدة الذكاء الاصطناعي

حسّن وسائل التواصل الاجتماعي وسير عمل التسويق باستخدام ClickUp!

يعد تحسين سير عمل وسائل التواصل الاجتماعي أمرًا أساسيًا للحفاظ على الاتساق وتعزيز المشاركة وتحقيق النتائج.

توفر البدائل الـ 15 لـ Buffer التي قمنا بتغطيتها أدوات قوية للجدولة والتعاون والتحليلات، ولكن إدارة وسائل التواصل الاجتماعي لا تقتصر على مجرد نشر المحتوى.

يتطلب الأمر تخطيطًا استراتيجيًا وعملًا جماعيًا سلسًا وإنشاء محتوى وموافقات وتتبع الأداء بما يتماشى مع أهدافك التسويقية الأوسع نطاقًا. وهنا يتميز ClickUp.

يجمع ClickUp جميع سير عمل وسائل التواصل الاجتماعي في منصة واحدة — خطط الحملات في Docs، وقم بإدارة المهام، واعقد جلسات العصف الذهني باستخدام الذكاء الاصطناعي، وقم بتصور الجداول الزمنية في عرض التقويم. كل شيء في مكان واحد ومتصل بجهودك التسويقية الأوسع نطاقًا.

هل أنت مستعد لتبسيط سير عمل التسويق بالكامل، وليس فقط الجدولة؟

اشترك في ClickUp وقم بإدارة استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك بوضوح وتحكم. 📈