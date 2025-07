أفضل 15 بديلاً لـ Buffer لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2025

إدارة وسائل التواصل الاجتماعي ليست بالأمر السهل، فبين التحديثات المستمرة ومتطلبات المشاركة المتزايدة وتتبع الأداء، هناك الكثير من الأمور التي يجب التعامل معها. لهذا السبب، يمكن لأداة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي المناسبة أن تحدث فرقًا كبيرًا.

Buffer هي إحدى أدوات جدولة وسائل التواصل الاجتماعي، وتشتهر بقدرتها على مساعدة فرق وسائل التواصل الاجتماعي في جدولة المنشورات وإدارة تقويم المحتوى وتنظيم التفاعل الأساسي. ولكن مع تزايد تعقيد الاستراتيجيات الاجتماعية، بدأت التحليلات الأساسية والأتمتة المحدودة لـ Buffer في الظهور، خاصة في الخطط الأقل مستوى.

الميزة؟ توفر العديد من بدائل Buffer ميزات أكثر ثراءً وسير عمل أكثر ذكاءً وقيمة أفضل.

في هذا الدليل، سنستكشف 15 من أفضل بدائل Buffer وكيفية تبسيط سير عمل وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام ClickUp. لنبدأ! 🚀

📌 قبل أن نستكشف بدائل Buffer، دعنا نلقي نظرة فاحصة على الأسباب التي تجعل Buffer غالبًا ما يقصر عن تلبية احتياجات الفرق المتنامية والاستراتيجيات المعقدة:

قبل أن ندخل في التفاصيل، إليك لمحة سريعة عن أفضل بدائل Buffer:

فيما يلي أفضل 15 أداة لمساعدتك على تبسيط إدارة وسائل التواصل الاجتماعي وزيادة التفاعل وتعزيز أدائك العام:

بينما يركز Buffer فقط على جدولة وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل معها، فإن ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل حيث توجد استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي بالكامل — من التخطيط وإنشاء المحتوى إلى الإشراف على الجدولة وتحليل الأداء — جنبًا إلى جنب مع مشاريع التسويق الأخرى. إنه مثالي للفرق التي تحتاج إلى مركز مركزي لإدارة كامل سير عمل وسائل التواصل الاجتماعي، وليس فقط النشر.

سواء كنت تخطط لحملات أو تنشئ محتوى أو تتابع التفاعل عبر منصات متعددة، فإن ClickUp يوفر لك كل ما تحتاجه.

تساعدك ClickUp Brain، وهي أداة المساعدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الخاصة بالمنصة، في إنشاء المحتوى وتقديم اقتراحات فورية للتعليقات والهاشتاقات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تحفز التفاعل.

هل تواجه صعوبة في ابتكار تعليق على Instagram أو فكرة لحملتك التالية على Facebook؟ يمكن لـ ClickUp Brain توليد اقتراحات مدعومة بالبيانات باستخدام اتجاهات التفاعل السابقة، حتى لا تضطر إلى التخمين بشأن ما قد ينجح.

يمكن لمديري وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا أتمتة الردود وتلخيص النقاط الرئيسية من تحليل المنافسين وتحسين المحتوى بناءً على رؤى الأداء، كل ذلك في الوقت الفعلي.

بصفتك مستخدمًا لـ ClickUp Brain، يمكنك اختيار نموذج اللغة الكبيرة (LLM) الذي يناسب صوت علامتك التجارية، سواء كنت تريد شيئًا جريئًا وذكيًا أو احترافيًا وموجزًا. تتيح لك هذه المرونة تخصيص إنشاء المحتوى ليناسب كل منصة وشريحة جمهور.

بالإضافة إلى ذلك، مع وكلاء ClickUp AI، يمكنك أتمتة سير العمل المتكرر وتفويض المهام الروتينية إلى وكلاء ذكيين يعملون جنبًا إلى جنب مع فريقك. يمكن للوكلاء التعامل مع كل شيء بدءًا من جدولة المنشورات ومراقبة التفاعل إلى إنشاء التقارير وعرض الرؤى القابلة للتنفيذ، مما يتيح لك التركيز على الاستراتيجية والإبداع.

يساعد ClickUp Calendar فرق وسائل التواصل الاجتماعي على تحويل الأفكار المتفرقة إلى جدول زمني واضح وقابل للتنفيذ. من خلال السحب والإفلات البسيط، يمكنك على الفور تخطيط الحملات وتصور المنشورات القادمة وتعيين مالكي المحتوى وتعديل الجداول الزمنية.

يمكنك إنشاء سير عمل قابل لإعادة الاستخدام لمنصات مختلفة، وإضافة حقول مخصصة للهاشتاقات أو أصول الصور أو شرائح الجمهور، وتنظيم كل مهمة — من العصف الذهني إلى المراجعة النهائية — في مكان واحد. سواء كنت تدير حملة متعددة القنوات أو تخطط لمحتوى شهر كامل، فإن عرض التقويم يحافظ على تزامن كل شيء.

يتيح لك ClickUp أيضًا التبديل بين طرق العرض المتعددة —التقويم أو القائمة أو اللوحة—حسب طريقة تخطيط فريقك. وبفضل التعاون في الوقت الفعلي ومراجعة المحتوى والمهام المرتبطة المدمجة، لن تفقد أبدًا مسار الأحداث أو مواعيدها.

إذا كنت تدير متى وكيف يتم نشر المحتوى — وليس مجرد النشر — فإن ClickUp Calendar يمنحك الرؤية والتحكم اللذين لا يوفرهما Buffer.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت ترغب في المزامنة مع تقويم Google، فإن ClickUp يجعل ذلك سلسًا، ويحافظ على مزامنة مهامك التسويقية والتحقق من جدولك الزمني. لن تفوتك أي شيء، سواء كان تحديثًا على LinkedIn أو إعلانًا على X أو مقطعًا على Instagram Reel.

ClickUp Docs هي مساحة العمل المركزية الخاصة بك لتبادل الأفكار وصياغة المسودات وتنظيم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي. يمكنك المشاركة في تحرير المستندات المباشرة وترك التعليقات وحتى تحويل النص إلى مهام قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

تساعدك على وضع استراتيجيات المحتوى وتخزين إرشادات العلامة التجارية والتعاون في إعداد موجزات التسويق.

مع حلول التسويق من ClickUp، يمكنك طرح الأفكار والتخطيط وتنفيذ برامج التسويق لفريقك — الحملات متعددة القنوات والأحداث العالمية أو أي شيء آخر — كل ذلك من خلال منصة إنتاجية واحدة قوية.

بالإضافة إلى ذلك، توفر ClickUp Dashboards لمحة سريعة عن مقاييس الأداء، وتقضي ClickUp Automations على المهام المتكررة.

وبهذه الطريقة، ستساعدك على:

يساعدك قالب ClickUp Social Media Template في تخطيط المحتوى الخاص بك وجدولته وتتبعه عبر منصات متعددة. بفضل مساحة العمل المركزية، يمكن للفرق التعاون بسلاسة وتبسيط عمليات الموافقة وضمان اتساق العلامة التجارية في كل منشور.

من ابتكار المحتوى إلى تتبع الأداء، يبسط هذا النموذج إدارة وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الحالات المخصصة وسير العمل التلقائي والعروض المنظمة.

وفقًا لتعليق أحد مستخدمي G2:

أنا شخصياً أحب عرض اللوحة في ClickUp و"وضع Me Mode" لأنه يساعدني على البقاء على اطلاع على جميع مهامي في جميع الأوقات. يمكنني أيضاً تخصيص الأعمدة بسهولة لعرض ما أريد فقط، وهو شيء أحبه حقاً. كما أقدر ميزة الأتمتة (ClickUpBot). على سبيل المثال، إذا نسيت بعض المهام من سباق سابق، فإنه يضيفها تلقائيًا إلى سباقي الحالي. كما أنه يساعد في أتمتة تحديثات حالة المهام. بالإضافة إلى ذلك، يوفر ClickUp دعمًا ممتازًا. قبل يومين، واجهت بعض المشكلات، ولكن تمكنت من إيجاد حلول بسهولة من خلال المنتدى.

Hootsuite هو منافس قديم لـ Buffer، ويتيح لك جدولة المنشورات مسبقًا عبر منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية مثل Facebook و Instagram و LinkedIn و X (Twitter سابقًا). على سبيل المثال، يمكنك جدولة المنشورات لتنشر في أوقات الذروة، مما يعزز ظهورها.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي لمراقبة الأداء، مما يساعدك على تحسين استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك. يتيح لك ذلك تتبع التفاعل والوصول، مما يسهل اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات تعزز الحملات المستقبلية والأداء العام.

وفقًا لتعليق أحد مستخدمي G2:

أكثر ما أحبه في Hootsuite هو كيفية تبسيط سير العمل المعقد على وسائل التواصل الاجتماعي في مساحة واحدة سهلة الاستخدام. أقدر بشكل خاص تقارير العلامة البيضاء — ما كان يستغرق مني ساعات أصبح الآن يستغرق ثوانٍ معدودة، والرسوم البيانية تبدو أنيقة وجاهزة للعرض على العملاء. يساعدني هذا التطبيق على التركيز والتنظيم، كما أن دمجه مع Canva و Feedly يعني أنه يمكنني التعامل مع التصميم وتنظيم المحتوى من نفس لوحة التحكم.

إذا كنت تبحث عن منصة على مستوى المؤسسات توفر ميزات الجدولة والتحليلات والتفاعل في منصة واحدة، جرب Sprout Social. تتيح هذه المنصة للشركات نشر المنشورات وجدولتها عبر شبكات اجتماعية متعددة. كما تتعقب الأداء باستخدام تحليلات متعمقة وتتفاعل مع الجماهير باستخدام صندوق بريد اجتماعي موحد.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر Sprout Social أدوات استماع وتفاعل اجتماعي مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة العلامات التجارية على مراقبة الاتجاهات ومشاعر العملاء.

وفقًا لتعليق أحد مستخدمي G2:

أحب كل شيء في Sprout، لدرجة أنني أصررت على استخدامه عندما انتقلت من وظيفتي القديمة إلى وظيفتي الحالية. الواجهة سهلة الاستخدام للغاية، وتبدو جميلة حقًا، ونحن قادرون على الحصول على "مركز شامل" تقريبًا لجدولة المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. أستخدمه كل يوم، عدة مرات في اليوم.

🔎 هل تعلم؟ أول تغريدة على الإطلاق؟ كانت عبارة بسيطة "just setting up my twttr" (أقوم بإعداد حسابي على تويتر) كتبها جاك دورسي، المؤسس المشارك للمنصة، في عام 2006. كانت هذه الرسالة المتواضعة بمثابة بداية منصة أحدثت ثورة في عالم الاتصالات وأصبحت حجر الزاوية في عالمنا الرقمي.