أفضل 10 تطبيقات لجدولة Instagram لتنمية وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2025

إرضاء خوارزمية Instagram ليس بالأمر السهل، حيث هناك العديد من العوامل التي تلعب دورًا. في حين أن جودة المحتوى وشكله مهمان، فإن وقت النشر يؤثر أيضًا بشكل كبير على التفاعل.

فقط مديرو وسائل التواصل الاجتماعي هم من يفهمون صعوبة الاستيقاظ في الفجر لمجرد نشر مقطع فيديو احتفالي. بدلاً من التكيف مع جدول Instagram، يمكنك استخدام تطبيقات جدولة Instagram للتحكم في منشوراتك على Instagram وجدولتها وفقًا لشروطك.

هذه الأدوات بسيطة ومريحة، وتتيح لك تخطيط التقويمات مسبقًا والحفاظ على مسار كامل للمحتوى. لتبسيط سير عملك، قمنا بتجميع قائمة بأفضل تطبيقات جدولة Instagram وأدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي لتستكشفها.

أفضل تطبيقات جدولة Instagram في لمحة

فيما يلي عرض سريع لأفضل تطبيقات جدولة Instagram ومميزاتها:

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار ClickUp تخطيط المحتوى والتعاون بين أعضاء الفريق رؤى الذكاء الاصطناعي، ألواح بيضاء + تقويم، أتمتة تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Hootsuite تحليلات الجدولة ووسائل التواصل الاجتماعي دعم أنواع متعددة من المنشورات والتحليلات والتعليقات المصاحبة بالذكاء الاصطناعي والاستماع الاجتماعي تجربة مجانية متاحة؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Buffer جدولة وتخطيط المحتوى بسهولة جدولة المنشورات بالسحب والإفلات، تعليقات AI، مركز التفاعل تتوفر خطة مجانية؛ احصل على الميزات المتقدمة مع الخطط المدفوعة SocialBee جدولة Instagram وأتمتة المحتوى بشكل دائم إعادة استخدام المنشورات، وفئات المحتوى، وأدوات المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي تجربة مجانية متاحة لاحقًا تخطيط وجدولة Instagram بصريًا مخطط السحب والإفلات، تعليقات AI، اقتراحات أفضل الأوقات، رابط في السيرة الذاتية تجربة مجانية متاحة؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Sprout Social تحليلات متقدمة وتعاون بين أعضاء الفريق أوقات الإرسال المثلى، وتتبع المشاعر، وSproutLink، وسير عمل الموافقة تجربة مجانية متاحة؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Tailwind تحسين الهاشتاجات وجدولة Instagram تلقائيًا SmartSchedule، أداة البحث عن الهاشتاغات، مخطط الشبكة، Smart. bio تتوفر خطة مجانية؛ احصل على الميزات المتقدمة مع الخطط المدفوعة Sendible وكالات وإدارة حسابات متعددة هاشتاقات التعليقات الأولى، الجدولة الجماعية، لوحات معلومات العملاء، التقارير تجربة مجانية متاحة SocialPilot الوكالات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تهتم بالميزانية جدولة جماعية، تعليقات بالذكاء الاصطناعي، مكتبة محتوى، تحليلات ذات علامة بيضاء تجربة مجانية متاحة Pallyy إدارة وسائل التواصل الاجتماعي مع التركيز على Instagram معاينة الشبكة، وعلامات التصنيف AI، وجدولة التعليقات الأولى، ورابط السيرة الذاتية تتوفر خطة مجانية؛ احصل على الميزات المتقدمة مع الخطط المدفوعة

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات جدولة Instagram

أحد الأشياء التي أود أن أراها في تطبيقات الجدولة هو دعم أفضل للمناطق الزمنية... سيكون من الرائع بالتأكيد أن تتمتع هذه التطبيقات بتكامل أكثر سلاسة مع مختلف المنصات الاجتماعية لتجنب الحاجة إلى أداة منفصلة لكل منها.

أحد الأشياء التي أود أن أراها في تطبيقات الجدولة هو دعم أفضل للمناطق الزمنية... سيكون من الرائع بالتأكيد أن تتمتع هذه التطبيقات بتكامل أكثر سلاسة مع مختلف المنصات الاجتماعية لتجنب الحاجة إلى أداة منفصلة لكل منها.

هذه هي جميع الميزات التي يأمل مديرو وسائل التواصل الاجتماعي على Reddit في الحصول عليها في تطبيق جدولة. بالإضافة إلى ذلك، إليك بعض العناصر الأساسية التي يجب أن توفرها أفضل تطبيقات الجدولة لـ Instagram:

سهولة سحب وإفلات المنشورات لجدولتها ، والتخطيط المسبق، وإدارة موجز Instagram الخاص بك من خلال عرض تقويم واضح

جدولة قصص Instagram بتوقيت دقيق ، تمامًا مثل المنشورات العادية على Instagram

شاهد بالضبط كيف ستظهر منشوراتك وتعليقاتك ومنشوراتك المتكررة قبل النشر

احصل على رؤى قيّمة حول الإعجابات والتعليقات والوصول ونمو المتابعين لتحسين استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك

إدارة حسابات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي وجدولة المنشورات لمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى من لوحة تحكم واحدة

إذا كان لديك فريق يدير Instagram، فلا تنس البحث عن سير عمل الموافقة

أفضل 10 تطبيقات لجدولة المنشورات على Instagram

إليك أفضل أدوات Instagram التي تساعدك على الالتزام بجدول النشر دون عناء.

1. ClickUp (أفضل أداة لتخطيط محتوى Instagram والتعاون بين أعضاء الفريق)

جرب ClickUp مجانًا بسّط كل خطوة من خطوات إنشاء محتوى وسائل التواصل الاجتماعي وتوزيعه باستخدام ClickUp لفرق التسويق

إذا تمكن مديرو وسائل التواصل الاجتماعي من إنشاء أداة مثالية لإدارة مشاريع Instagram، فستكون مشابهة جدًا لـ ClickUp. ذلك لأن ClickUp تدمج تخطيط المحتوى والتعاون بين أعضاء الفريق والذكاء الاصطناعي في منصة واحدة قوية لتكون التطبيق الشامل للعمل.

لفهم ميزاته الفريدة بشكل أفضل، دعنا نلقي نظرة على المراحل المختلفة لإنشاء محتوى وسائل التواصل الاجتماعي وكيف يبسط ClickUp for Marketing Teams كل خطوة:

تصور المحتوى: قد يكون ابتكار محتوى جديد لـ Instagram بشكل مستمر أمرًا صعبًا. عملية التصور القوية تأخذ في الاعتبار:

فهم جمهورك: ما الذي يجذبهم أكثر؟

تتبع الاتجاهات: ما الذي ينجح مع المنافسين والمؤثرين؟

استكشاف تنسيقات مختلفة: منشورات الفيديو، ومنشورات الكاروسيل، والاستطلاعات، والقصص

إعادة استخدام المحتوى: تحديث وإعادة مشاركة المنشورات عالية الأداء

للحفاظ على تنظيم الأفكار، يمكن أن تساعدك الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في البحث عن الاتجاهات وتحليل التفاعل السابق واقتراح أفكار للمحتوى التي تلقى صدى لدى جمهورك.

على سبيل المثال، يمكن لـ ClickUp Brain، المساعد الذكي متعدد الأغراض الأصلي من ClickUp، معالجة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والمراجعات عبر الإنترنت وآراء المستهلكين لتحسين استراتيجية المحتوى الخاص بك وتحديد الثغرات التي تستحق الاستكشاف.

أنشئ تطبيقك مع Brain ابتكر أفكارًا للمحتوى، وحلل الاتجاهات، وحسّن استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك باستخدام ClickUp Brain

التدفق المرئي عبر الخرائط الذهنية: بمجرد أن تصبح لديك قائمة بأفكار المحتوى، يمكن أن يساعدك تصور الروابط بينها في تحسين خطتك. تعد الخرائط الذهنية طريقة رائعة لرسم مخطط تدفق المحتوى من العصف الذهني إلى التنفيذ وتحديد الروابط بين منشورات Instagram المختلفة (على سبيل المثال، ربط منشور بقصة Instagram ذات صلة).

بدلاً من استخدام القلم والورقة، استخدم ClickUp Whiteboards لإنشاء خرائط ذهنية بالسحب والإفلات، وإضافة محتوى مرئي (وصور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي) لدعم أفكار منشوراتك، والتعاون على نصوص وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الفعلي. هذا يجعل من السهل رؤية كيف تتناسب أجزاء المحتوى المختلفة مع استراتيجيتك الشاملة.

رسم خرائط مرئية لأفكار المحتوى وسير العمل وهياكل الحملات من أجل تخطيط سلس باستخدام ClickUp Whiteboards

هيكلة سير عمل قائم على المهام: يساعد سير العمل الواضح للمحتوى على تتبع التقدم وجدولة منشورات Instagram بكفاءة.

تتيح لك أدوات إدارة المشاريع مثل ClickUp Tasks تخصيص المسؤوليات الخاصة بإنشاء المحتوى وتوزيعه وإضافة مواعيد نهائية وتعيين حالات مخصصة في ClickUp (قيد المراجعة، يحتاج إلى تعديل، تمت الموافقة عليه). وهذا يضمن مراجعة كل منشور وتحسينه قبل نشره.

نظم سير عمل المحتوى الخاص بك من خلال تخصيص المهام والمواعيد النهائية ومراحل الموافقة باستخدام ClickUp Tasks

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت تعمل على مستند مشترك، تتيح لك ClickUp Docs تحويل التعليقات والملاحظات التي يتركها فريقك إلى مهام قابلة للتنفيذ مباشرةً داخل المستند، بحيث يصبح من السهل متابعتها.

تنظيم تقويم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي: يساعد تقويم المحتوى الفرق على البقاء منظمة ويمنع التسرع في اللحظات الأخيرة.

بدلاً من استخدام جداول البيانات، يتيح برنامج تقويم المحتوى المرئي —مثل ClickUp's Calendar View —للفرق جدولة منشورات متعددة وتعديل الجداول الزمنية وتتبع التقدم في الوقت الفعلي. بهذه الطريقة، يعرف الجميع ما هو قادم ومتى.

خطط وجدول وأدِر جميع محتوياتك باستخدام تقويم مرئي للمحتوى باستخدام ClickUp Calendar View

على غرار تقويم المحتوى، يوفر نموذج جدول نشر الوسائط الاجتماعية من ClickUp إطارًا منظمًا يساعد مديري الوسائط الاجتماعية على الحفاظ على الاتساق.

احصل على قالب مجاني حسّن استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك استنادًا إلى رؤى في الوقت الفعلي باستخدام نموذج جدول نشر وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

من خلال السماح لك بجدولة المنشورات مسبقًا عبر منصات متعددة، يضمن وصول المحتوى الخاص بك إلى الجمهور المناسب في الوقت المناسب. بالإضافة إلى ذلك، مع ميزة تتبع الأداء والتحليلات المدمجة، يمكنك تحسين استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك بناءً على رؤى في الوقت الفعلي.

أتمتة المهام المتكررة: يمكن للأتمتة توفير ساعات من العمل اليدوي، مما يتيح للمسوقين التركيز على إنشاء المحتوى بدلاً من المهام الإدارية. فكر في أتمتة:

تعيين المهام (على سبيل المثال، تعيين مصمم ومؤلف نصوص تلقائيًا عند إضافة فكرة منشور جديد)

الموافقة على المحتوى (على سبيل المثال، إخطار المحررين عندما يكون المسودة جاهزة للمراجعة)

جدولة المنشورات (على سبيل المثال، استخدام أدوات جدولة Instagram على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر المحتوى تلقائيًا)

يمكنك القيام بما سبق باستخدام ClickUp Automations — تبسيط هذه العمليات وتقليل الأخطاء والحفاظ على سير عملك بسلاسة.

أتمتة المهام المتكررة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل الموافقات والمهام وجدولة المنشورات لتوفير الوقت باستخدام ClickUp Automations

تتبع الأداء باستخدام التحليلات: بمجرد نشر المحتوى الخاص بك، يساعد تتبع مقاييس التفاعل، مثل مدى الوصول ونمو عدد المتابعين، في تحسين الاستراتيجيات المستقبلية.

تعرض لوحات معلومات ClickUp بيانات الأداء في الوقت الفعلي، مما يسهل تعديل نهجك بناءً على ما يحقق النتائج المرجوة.

تتبع مقاييس الأداء في الوقت الفعلي واحصل على رؤى قيّمة لتحسين جهودك على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال إعداد لوحات معلومات ClickUp

هل تبحث عن بداية سريعة؟ يعمل قالب ClickUp Social Media Template كمركز رئيسي لتنظيم استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك وتخطيطها وتنفيذها بدقة. جربه إذا كنت ترغب في البقاء في صدارة المنافسة واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات بسهولة.

أفضل ميزات ClickUp

قم بإدارة المحتوى والجدولة والتعاون في مكان واحد باستخدام رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك

قم بتبادل الأفكار وتنظيمها بصريًا باستخدام ClickUp Whiteboards لتخطيط الحملات وسير العمل

سهّل سير العمل وإدارة المهام باستخدام ClickUp Tasks، وحدد المواعيد النهائية والحالات والموافقات

خطط وجدول المنشورات بسهولة باستخدام عرض التقويم في ClickUp للحفاظ على تغذية Instagram متسقة

أتمتة المهام المتكررة مثل الموافقات والتعيينات والنشر التلقائي لتوفير الوقت

📮ClickUp Insight: 37% من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى، بما في ذلك الكتابة والتحرير والبريد الإلكتروني. ومع ذلك، تتطلب هذه العملية عادةً التبديل بين أدوات مختلفة، مثل أداة إنشاء المحتوى ومساحة العمل الخاصة بك. مع ClickUp، تحصل على مساعدة في الكتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء مساحة العمل، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والتعليقات والدردشات والمستندات والمزيد — كل ذلك مع الحفاظ على السياق من مساحة العمل بأكملها.

قيود ClickUp

يتطلب وقتًا للتعلم نظرًا لتخصيصه المتقدم

أحيانًا ما يكون وقت التحميل بطيئًا

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp

مع كل مشروع، قد تواجه الفريق مشكلات أو عقبات يجب التغلب عليها، ولكن ClickUp يتيح لنا التواصل بسرعة مع من نحتاج إلى الوصول إليهم. لقد سمحت لنا الأتمتة بتبسيط عملية قديمة للغاية وتستغرق وقتًا طويلاً وجعلها أسرع وأكثر دقة.

مع كل مشروع، قد تواجه الفريق مشكلات أو عقبات يجب التغلب عليها، ولكن ClickUp يتيح لنا التواصل بسرعة مع من نحتاج إلى الوصول إليهم. لقد سمحت لنا الأتمتة بتبسيط عملية قديمة للغاية وتستغرق وقتًا طويلاً وجعلها أسرع وأكثر دقة.

2. Hootsuite (الأفضل لجدولة Instagram وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي)

عبر Hootsuite

يدرك مديرو وسائل التواصل الاجتماعي أن مواكبة جداول النشر وتتبع التفاعل والرد على تفاعلات الجمهور يمكن أن يصبح أمرًا مرهقًا بسرعة.

تشارك Hootsuite هذه المسؤولية من خلال توفير لوحة تحكم مركزية لجدولة منشورات Instagram والقصص والملفات المتحركة ومنشورات الكاروسيل. كما توفر تحليلات لقياس الأداء.

أفضل ميزات Hootsuite

جدولة وإدارة محتوى Instagram في مكان واحد، من القصص إلى Reels ومنشورات الكاروسيل

حلل الأداء باستخدام تحليلات Instagram، وحدد المحتوى الأفضل أداءً وحسّن استراتيجيات التفاعل

استخدم أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل OwlyWriter AI لإنشاء تعليقات وإعادة استخدام المحتوى بكفاءة

راقب الاتجاهات والمنافسين من خلال ميزة الاستماع الاجتماعي المدمجة لتبقى في صدارة التغيرات في القطاع

قم بإدارة الحملات العضوية والمدفوعة جنبًا إلى جنب، مما يسهل مراقبة جهود الإعلان

قيود Hootsuite

أسعاره المرتفعة نسبيًا تجعله أقل سهولة في الوصول إليه للمستقلين والشركات الصغيرة

تتطلب واجهة المستخدم المعقدة وقتًا لفهمها تمامًا وإعدادها بفعالية

أسعار Hootsuite

احترافي : 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

فريق : 249 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Hootsuite

G2 : 4. 2/5 (أكثر من 5500 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (3,700+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Hootsuite

تعد من أفضل التطبيقات في مجال الجدولة والتقويم وإدارة الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي. أعتقد أن Hootsuite تميل إلى الشركات الكبيرة. الجانب السلبي هو أنها باهظة الثمن مقارنة بالآخرين.

تعد من أفضل التطبيقات في مجال الجدولة والتقويم وإدارة الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي. أعتقد أن Hootsuite تميل إلى الشركات الكبيرة. الجانب السلبي هو أنها باهظة الثمن مقارنة بالآخرين.

📖 اقرأ المزيد: لست متأكدًا مما إذا كان Hootsuite هو الخيار المناسب لك؟ تحقق من أفضل بدائل Hootsuite لاكتشاف أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي القوية التي توفر جدولة أكثر ذكاءً وتحليلات أعمق وتعاونًا أفضل.

3. Buffer (الأفضل لجدولة Instagram وتخطيط المحتوى ببساطة)

عبر Buffer

لا يحتاج كل مدير وسائل التواصل الاجتماعي إلى أداة جدولة معقدة للغاية — ففي بعض الأحيان، البساطة هي المفتاح. يركز Buffer على سهولة جدولة Instagram، مما يتيح للمستخدمين تخطيط المنشورات وReels وStories ومنشورات الكاروسيل دون الحاجة إلى شهادة في التسويق.

تعد واجهته البديهية مثالية للمسوقين الفرديين والشركات الصغيرة والمبدعين الذين يبحثون عن طريقة مباشرة لجدولة محتوى Instagram وتتبعه.

أفضل ميزات Buffer

جدول منشورات Instagram وقصصه وReels وانشرها تلقائيًا باستخدام واجهة سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات

تتبع التفاعل باستخدام تحليلات Instagram، مما يساعد في تحديد المحتوى الأفضل أداءً وأوقات النشر المثلى

استخدم مساعد Buffer الذكي لإنشاء تعليقات وتبادل الأفكار وتحسين المحتوى

قم بإدارة التعليقات من Instagram وFacebook في مكان واحد، مما يسهل الرد على جمهورك

احفظ أفكار المحتوى ونظمها في مركز مركزي لاستخدامها في المنشورات والحملات المستقبلية

قيود Buffer

تحليلات محدودة والاستماع الاجتماعي يجعله أقل ملاءمة للتحليل المتعمق للمنافسين

تتطلب خيارات الأتمتة الأساسية تدخلًا يدويًا لبعض المهام مقارنة بأدوات الجدولة الأكثر تقدمًا

أسعار Buffer

مجاني

الأساسيات : 6 دولارات شهريًا لكل قناة

فريق: 12 دولارًا شهريًا لكل قناة

تقييمات ومراجعات Buffer

G2 : 4. 3/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 1400 تقييم)

👀 هل تعلم؟ لم يتم تصميم Instagram في الأصل بهدف الجدولة. تغير هذا في يناير 2018 عندما أتاح Instagram رسميًا النشر التلقائي للحسابات التجارية من خلال Graph API. قبل هذا التحديث، كانت أدوات الجدولة مثل Later و Buffer تعتمد على الإشعارات الفورية لتذكير المستخدمين بالنشر يدويًا.

4. SocialBee (الأفضل لجدولة محتوى Instagram دائمًا)

عبر SocialBee

يتطلب الحفاظ على نشاط حساب Instagram النشر باستمرار، ولكن ليس من الضروري إنشاء كل المحتوى من الصفر في كل مرة. SocialBee متخصص في إعادة استخدام المحتوى الدائم.

إليك كيفية عملها: تتيح لك الأداة جدولة منشورات Instagram مرة واحدة وإعادة نشرها تلقائيًا بمرور الوقت. وهذا مفيد بشكل خاص للعلامات التجارية والشركات التي ترغب في تعظيم التفاعل بأقل جهد ممكن.

أفضل ميزات SocialBee

أتمتة جدولة المحتوى الدائم من خلال إعادة استخدام المنشورات للحفاظ على نشاط موجزك

نظم المنشورات باستخدام فئات المحتوى، مما يضمن مزيجًا متوازنًا من أنواع المحتوى المختلفة

جدول قصص Instagram وReels ومنشورات الكاروسيل بخيارات توقيت مرنة

استخدم التسميات التوضيحية والصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لتسريع عملية إنشاء المحتوى

قم بمعاينة تخطيط شبكة Instagram للحفاظ على مظهر متسق وجذاب

قيود SocialBee

تجعل التحليلات المحدودة وتتبع التفاعل من الصعب قياس أداء المنشورات بشكل متعمق

لا توجد ميزات متقدمة للاستماع الاجتماعي، والتي تقيد تتبع المنافسين وتحليل الاتجاهات

أسعار SocialBee

Bootstrap : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Accelerate : 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Pro: 99 دولارًا شهريًا

تقييمات SocialBee وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 8/5 (430+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (35+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SocialBee

أحب إمكانية النشر على منصات متعددة من مكان واحد. ستنبهك لوحة التحكم إذا كنت بحاجة إلى إجراء تغييرات للامتثال لقواعد قنوات معينة. كان البدء سهلاً للغاية أيضًا. بمجرد ربط حساباتك، تصبح جاهزًا لبدء نشر المحتوى الخاص بك.

أحب إمكانية النشر على منصات متعددة من مكان واحد. ستنبهك لوحة التحكم إذا كنت بحاجة إلى إجراء تغييرات للامتثال لقواعد قنوات معينة. كان البدء سهلاً للغاية أيضًا. بمجرد ربط حساباتك، تصبح جاهزًا لبدء نشر المحتوى الخاص بك.

5. Later (الأفضل لتخطيط وجدولة Instagram المرئي)

عبر Later

إذا كانت جماليات Instagram مهمة لعلامتك التجارية، فإن Later يوفر مخططًا مرئيًا يعمل بالسحب والإفلات لمساعدتك في تنظيم موجز متسق.

تم تصميمه بشكل أساسي لمستخدمي Instagram ويبسط تخطيط المحتوى من خلال النشر التلقائي للمنشورات والقصص والكاروسيل والريلز.

توفر الأداة أيضًا اقتراحات للهاشتاقات، وإحصاءات حول أفضل وقت للنشر، وكاتب تعليقات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات Later

خطط وجدول منشورات Instagram بصريًا باستخدام تقويم السحب والإفلات

انشر تلقائيًا صورًا فردية وعروض متكررة وقصصًا ومقاطع فيديو قصيرة للحفاظ على الاتساق

حسّن أداء المحتوى باستخدام التحليلات واقتراحات الهاشتاغ وأفضل أوقات النشر

استخدم كتابة التسميات التوضيحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسريع إنشاء المحتوى

تعمل ميزة "الرابط في السيرة الذاتية" على توجيه حركة المرور إلى مواقع الويب والمتاجر عبر الإنترنت والمدونات

قيود لاحقًا

تجعل ميزات التفاعل المحدودة من الصعب إدارة التفاعلات على Instagram

لا توجد أدوات استماع اجتماعي لتتبع الإشارات إلى العلامة التجارية ورؤى المنافسين

أسعار لاحقًا

مبتدئ : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

النمو : 45 دولارًا شهريًا

متقدم : 80 دولارًا شهريًا

الوكالة : 200 دولار شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات اللاحقة

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (390+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Later

أحب عرض التقويم الكامل الذي يوفر لك محتوى أسبوعك بالكامل. كما أجد صفحة التحليلات مفيدة جدًا عندما أقوم بإجراء المراجعة الشهرية لأداء المحتوى.

أحب عرض التقويم الكامل الذي يوفر لك محتوى أسبوعك بالكامل. كما أجد صفحة التحليلات مفيدة جدًا عندما أقوم بإجراء المراجعة الشهرية لأداء المحتوى.

6. Sprout Social (الأفضل للتحليلات المتقدمة والتعاون بين أعضاء الفريق)

عبر Sprout Social

على الرغم من أن Sprout Social باهظ الثمن، إلا أنه خيار متميز يوفر تحليلات متعمقة ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتعاون سلس بين أعضاء الفريق.

تحصل على جدولة متعددة المنصات، وسير عمل للموافقة على المحتوى، والاستماع إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وتحليل مشاعر الجمهور، مما يجعله خيارًا ممتازًا للعلامات التجارية التي لديها عمليات معقدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

أفضل ميزات Sprout Social

حسّن التعليقات وأفكار المنشورات باستخدام اقتراحات المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تتبع المحادثات والإشارات إلى العلامة التجارية ومشاعر الجمهور باستخدام أدوات الاستماع الاجتماعي المتقدمة

توقع أفضل وقت للنشر باستخدام ميزة "أوقات الإرسال المثلى" استنادًا إلى بيانات التفاعل

حلل رؤى الجمهور وأداء الحملات باستخدام تحليلات مفصلة وتقارير مخصصة

تعاون بكفاءة باستخدام ميزات الفريق مثل سير عمل الموافقة ووضع علامات على الرسائل

قم بتوجيه حركة المرور إلى موقع الويب مباشرة من Instagram باستخدام SproutLink (أداة الارتباط في السيرة الذاتية)

قيود Sprout Social

الأسعار المرتفعة نسبيًا تجعله أقل ملاءمة للأفراد أو الشركات الصغيرة

قد يصبح نموذج التسعير لكل مستخدم مكلفًا مع نمو فريقك

منحنى تعلم حاد بسبب مجموعة ميزاته الواسعة

أسعار Sprout Social

قياسي : 249 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

احترافي : 399 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم : 499 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Sprout Social

G2 : 4. 4/5 (3,837+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (595+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Sprout Social

لقد استخدمت Sproutsocial في شركتين مختلفتين، وسأستخدمه مرة أخرى في وكالتي الرقمية الخاصة. إنه أداة رائعة لتنظيم الرسائل الاجتماعية وجدولتها ونشرها.

لقد استخدمت Sproutsocial في شركتين مختلفتين، وسأستخدمه مرة أخرى في وكالتي الرقمية الخاصة. إنه أداة رائعة لتنظيم الرسائل الاجتماعية وجدولتها ونشرها.

📖 اقرأ المزيد: أفضل بدائل Sprout Social

7. Tailwind (الأفضل لجدولة Instagram تلقائيًا وتحسين الهاشتاغ)

عبر Tailwind

إذا كنت تبحث عن أداة جدولة Instagram تساعدك في أكثر من مجرد النشر، فإن Tailwind تستحق الاهتمام. توفر هذه الأداة جدولة ذكية وتوصيات للهاشتاغات وتخطيطًا مرئيًا للمحتوى.

ميزة مفيدة للغاية: يحدد SmartSchedule من Tailwind تلقائيًا أفضل الأوقات للنشر بناءً على نشاط الجمهور.

أفضل ميزات Tailwind

انشر منشورات Instagram وقصصه وصوره المتحركة تلقائيًا، مما يقلل الحاجة إلى النشر اليدوي

ابحث عن الهاشتاقات وقم بجدولتها تلقائيًا باستخدام أداة البحث عن الهاشتاقات من Tailwind لزيادة ظهور المنشورات

خطط لموجزك بصريًا وقم بمعاينته باستخدام شبكة السحب والإفلات للحصول على مظهر متناسق على Instagram

حسّن جدول النشر باستخدام SmartSchedule، الذي يحدد أفضل الأوقات للتفاعل

زد عدد الزيارات باستخدام Smart Bio، أداة تحديث تلقائي للرابط في السيرة الذاتية تربط المنشورات بالمحتوى المهم

قيود Tailwind

تتطلب قيود النشر التلقائي النشر اليدوي للمنشورات متعددة الصور

تفتقر التحليلات الأساسية إلى عمق الرؤى المتوفرة في أدوات جدولة Instagram الأخرى

أسعار Tailwind

مجاني إلى الأبد

Pro : 24.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم : 49.99 دولارًا شهريًا

الحد الأقصى: 99.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات وتصنيفات Tailwind

G2 : 4. 3/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

📖 اقرأ أيضًا: قوالب تقويم مجانية لوسائل التواصل الاجتماعي في جداول بيانات Google

8. Sendible (الأفضل للوكالات والتعاون الجماعي)

عبر Sendible

أحد الأمور التي يعرفها معظم مديري وسائل التواصل الاجتماعي هو إدارة حسابات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي. ويأتي ذلك مع مسؤولية إضافية تتمثل في التنسيق مع الفرق وتتبع الأداء، وكلاهما يمكن أن يصبح مرهقًا بسرعة.

صُمم Sendible خصيصًا للوكالات وفرق التسويق، ويوفر لوحة تحكم موحدة لجدولة منشورات Instagram ومراقبة التفاعل وإنشاء تقارير مفصلة.

أفضل ميزات Sendible

جدولة ونشر محتوى Instagram تلقائيًا، بما في ذلك القصص والكاروسيل وهاشتاقات التعليقات الأولى

قم بإدارة حسابات متعددة بكفاءة من خلال سير عمل الموافقة ولوحات معلومات العملاء، وهي مثالية للوكالات

راقب تعليقات ورسائل Instagram في الوقت الفعلي، وقم بتوزيعها على أعضاء الفريق لسرعة الرد

أنشئ تقارير تلقائية وتابع الأداء، مع توفير تحليلات احترافية مع علامة تجارية مخصصة

استورد المحتوى بكميات كبيرة وأنشئ قوائم انتظار لأتمتة إعادة نشر المحتوى الدائم دون تدخل يدوي

قيود Sendible

يتطلب إنشاء المنشورات يدويًا بسبب عدم وجود تعليقات أو محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي

تفتقر إلى أدوات الاستماع الاجتماعي العميقة، مما يجعل تتبع المنافسين أقل قوة من بعض البدائل الأخرى

أسعار Sendible

المطور : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Traction : 89 دولارًا شهريًا

السعر : 199 دولارًا أمريكيًا في الشهر

متقدم : 299 دولارًا شهريًا

المؤسسات: 750 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات Sendible وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 5/5 (880+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

📖 اقرأ أيضًا: أفضل برامج جدولة Instagram لتنمية حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي

9. SocialPilot (الأفضل للوكالات والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تهتم بالميزانية)

عبر SocialPilot

هل تبحث عن أداة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي فعالة من حيث التكلفة وقوية في الوقت نفسه؟ تم تصميم SocialPilot للوكالات والشركات الصغيرة ورجال الأعمال المستقلين الذين يحتاجون إلى أداة جدولة غنية بالميزات.

بالمقارنة مع المنافسين مثل Hootsuite، يقدم SocialPilot ميزات مماثلة بجزء بسيط من التكلفة. يوفر أدوات سهلة الاستخدام للجدولة والتحليلات والتعاون بين أعضاء الفريق.

أفضل ميزات SocialPilot

جدول جميع أنواع محتوى Instagram (المنشورات والريلز والقصص والكاروسيل) بسهولة

أنشئ تعليقات جذابة واقتراحات هاشتاج باستخدام AI Pilot

أتمتة جدولة التعليقات الأولى للحفاظ على نظافة التعليقات وزيادة الوصول

يمكنك الوصول إلى المنشورات القابلة لإعادة الاستخدام على الفور من خلال مكتبة المحتوى، مما يوفر الوقت في إنشاء المحتوى

قم بتحميل ما يصل إلى 500 منشور في وقت واحد من خلال الجدولة الجماعية

حلل الأداء باستخدام التحليلات والتقارير المتقدمة، بما في ذلك العلامة التجارية البيضاء للوكالات

قم بإدارة الرسائل والتعليقات عبر Facebook و Instagram و LinkedIn و Google Business باستخدام Social Inbox

قيود SocialPilot

لا يوجد نشر تلقائي على TikTok

تفتقر إلى ميزات الاستماع الاجتماعي المتقدمة لمراقبة العلامة التجارية

تكامل أقل مع تطبيقات الطرف الثالث مقارنة بالمنافسين مثل Hootsuite

أسعار SocialPilot

الأساسيات : 30 دولارًا شهريًا

قياسي : 50 دولارًا شهريًا

Premium : 100 دولار شهريًا

Ultimate: 200 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات SocialPilot

G2 : 4. 5/5 (820+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (370+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SocialPilot

من السهل جدًا ربط حساباتنا وجدولة منشوراتنا! كان من السهل تطبيقه مع فريقنا ومستخدمينا. ننشر على أكثر من 75 حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعي أسبوعيًا، لذا فإن وجود أداة سهلة الاستخدام مفيد للغاية.

من السهل جدًا ربط حساباتنا وجدولة منشوراتنا! كان من السهل تنفيذ ذلك مع فريقنا ومستخدمينا. ننشر على أكثر من 75 حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعي أسبوعيًا، لذا فإن وجود أداة سهلة الاستخدام مفيد للغاية.

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10. Pallyy (الأفضل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي التي تركز على Instagram)

عبر Pally

إذا كانت استراتيجيتك على وسائل التواصل الاجتماعي تعتمد بشكل كبير على Instagram، فإن Pallyy هو بديل قوي ومناسب للميزانية لأدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي التقليدية.

تم تصميم Pallyy في الأصل كأداة لتحليل Instagram، ثم تطورت لتصبح أداة كاملة لجدولة وسائل التواصل الاجتماعي، مع ميزات قوية لتخطيط المحتوى المرئي.

أفضل ميزات Pallyy

تصفح واجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام مع تقويم محتوى بالسحب والإفلات

أنشئ تعليقات وهاشتاقات محسّنة باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

قم بمعاينة شبكة Instagram بصريًا لترتيب المنشورات قبل النشر

جدول التعليقات الأولى لإضافة علامات التصنيف دون إرباك التعليقات

راقب تفاعل المنافسين ومنشوراتهم ونموهم باستخدام تتبع Instagram

احصل على تقارير تلقائية يتم إرسالها مباشرة إلى بريدك الإلكتروني (يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا)

أنشئ صفحة مقصودة مخصصة مع روابط قابلة للتتبع باستخدام أداة Bio Link

قيود Pallyy

الأفضل لـ Instagram — التحليلات الخاصة بالمنصات الأخرى أقل تفصيلاً

تفتقر إلى ميزات الأتمتة المتقدمة (مثل إعادة استخدام المنشورات واقتراحات المنشورات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي)

لا توجد خيار العلامة البيضاء للوكالات التي تحتاج إلى علامة تجارية مخصصة

أسعار Pallyy

مجاني إلى الأبد

الخطة المميزة : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

خطة الفريق: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Pallyy

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4. 7/5 (65+ تقييم)

📖 اقرأ المزيد: هل تواجه صعوبة في إدارة تفاعلات العملاء عبر منصات متعددة؟ اكتشف أفضل أدوات CRM للوسائط الاجتماعية لتبسيط التفاعل وتتبع المحادثات وبناء علاقات طويلة الأمد.

فيما يلي 3 أدوات إضافية يمكنها تحسين إدارة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي وتفاعل العملاء:

CoSchedule : يساعد فرق التسويق على تخطيط محتوى وسائل التواصل الاجتماعي وتنظيمه وأتمتته إلى جانب منشورات المدونات وحملات البريد الإلكتروني عبر تقويم التسويق ومنصة الجدولة الخاصة بهم. : يساعد فرق التسويق على تخطيط محتوى وسائل التواصل الاجتماعي وتنظيمه وأتمتته إلى جانب منشورات المدونات وحملات البريد الإلكتروني عبر تقويم التسويق ومنصة الجدولة الخاصة بهم.

Loomly : يعمل على أتمتة النشر لمساعدة الشركات على الحفاظ على وجود متسق على الإنترنت. كما يوفر معاينات للمحتوى ويخزن أفكار المنشورات. : يعمل على أتمتة النشر لمساعدة الشركات على الحفاظ على وجود متسق على الإنترنت. كما يوفر معاينات للمحتوى ويخزن أفكار المنشورات.

eClincher : يوفر تخطيطًا مرئيًا للتقويم وجدولة ذكية لأوقات النشر المُحسّنة إلى جانب أداة تفاعل مع أتمتة قائمة الانتظار. : يوفر تخطيطًا مرئيًا للتقويم وجدولة ذكية لأوقات النشر المُحسّنة إلى جانب أداة تفاعل مع أتمتة قائمة الانتظار.

🧠 حقيقة ممتعة: أول صورة تم نشرها على Instagram، من قبل المؤسس المشارك كيفن سيستروم في يوليو 2010، كانت لصورة كلب وقدم (تنتمي إلى صديقته نيكول) وكان تعليقها "اختبار".

جدولة مع ClickUp لنمو فوري

في حين أن تطبيقات جدولة Instagram التي ناقشناها لها مزاياها الفريدة، فإن ClickUp تبرز لأنها تقلل من التبديل بين التطبيقات. يشعر المستخدمون بالرضا لأنهم يجدون جميع الميزات التي يحتاجونها في مكان واحد. وما هو التأثير؟

اسألوا آنا شيلتون، مديرة تجربة العضوية في ICPSR، جامعة ميشيغان:

يتولى فريقنا كل شيء بدءًا من التصميم الجرافيكي إلى المبيعات ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات. كنا بحاجة إلى أداة يمكنها تنظيم العمل عبر قنوات متعددة مثل Slack وJira — بعد فشلنا مع منتجات أخرى، وجدنا ClickUp ولم ننظر إلى الوراء أبدًا!

يتولى فريقنا كل شيء بدءًا من التصميم الجرافيكي إلى المبيعات ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات. كنا بحاجة إلى أداة يمكنها تنظيم العمل عبر قنوات متعددة مثل Slack وJira — بعد فشلنا مع منتجات أخرى، وجدنا ClickUp ولم ننظر إلى الوراء أبدًا!

بفضل الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتقويم المرئي للمحتوى، وسير العمل الآلي، والتعاون السلس بين أعضاء الفريق، يبسط ClickUp عملية الجدولة وتخطيط المحتوى وتتبع الأداء.

هل أنت مستعد لتنمية حسابك على Instagram بشكل أسرع؟ اشترك في ClickUp اليوم!