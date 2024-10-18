قوالب مجانية لتقويم وسائل التواصل الاجتماعي في جداول بيانات جوجل

ما الذي يقف بين الاستراتيجية الاجتماعية الرائعة والاستراتيجية الجيدة؟ تقويم المحتوى!

يمكن لقالب تقويم الوسائط الاجتماعية في جداول بيانات جوجل تنظيم المحتوى وإرسال تذكيرات، مما يوفر عليك المزيد من لحظات "بماذا كنت أفكر".

قبل أن تتصل بالإنترنت وتبحث عن "قالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي في جداول بيانات جوجل،" ألقِ نظرة على قائمتنا المنسقة لقوالب التقويم الجاهزة للاستخدام!

سواءً كنت نجمًا منفردًا أو فريقًا من النينجا التسويقي، ستجد ما يناسبك هنا!

فهم قوالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي

قالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي هو مخطط جاهز يستخدمه منشئو المحتوى والشركات لتنظيم المنشورات التي يتم نشرها على قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وهو يأتي مع علامات تبويب مدمجة مثل تواريخ الاستحقاق والمكلفين وما إلى ذلك، ويمكن توسيعه ليشمل تفاصيل إضافية مثل التعليقات وتتبع المشاركة والمزيد، وفقًا لمتطلبات المستخدم.

بينما تسمح لك جداول بيانات Google بالتقاط نقاط بيانات متعددة بتنسيق جدوليّ، فإن القالب يتقدم بضع خطوات إلى الأمام. إنه أشبه بواحد من تطبيقات التقويم ولكن مع ميزات إضافية تلبي احتياجات عالم التواصل الاجتماعي.

يستخدم المؤثرون والمشاهير ومديرو أعمالهم هذا المخطط لضمان أن تكون جميع منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ذات صلة بجمهورهم المستهدف ويتم تحميلها في الوقت المحدد. ويمكنه أيضاً رفع مستوى حضورك على الإنترنت من خلال التعاون مع أدوات مثل تطبيقات مؤتمرات الفيديو وخدمات مشاركة الملفات وحلول تحليل البيانات.

ما الذي يجعل قالب تقويم الوسائط الاجتماعية في جداول بيانات جوجل جيد؟

يجب أن يساعد قالب تقويم جداول بيانات جوجل الجيد المستخدمين على التنقل بسهولة في العديد من الخطوات في إنشاء محتوى مؤثر.

فيما يلي المكونات الرئيسية التي يجب على المرء أن يأخذها في الاعتبار عند اعتماد أحدها:

الخانات المخصصة: أثناء التنقل بين أنواع متعددة من محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، تأكد من حصول كل نوع محتوى على خانات خاصة به

أثناء التنقل بين أنواع متعددة من محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، تأكد من حصول كل نوع محتوى على خانات خاصة به ميزات تعاونية: يجب أن يسهّل تقويم الوسائط الاجتماعية في جداول بيانات جوجل العمل الجماعي من خلال القدرة على مشاركة الملفات وإضافة التعليقات وما شابه ذلك لمساعدة المبدعين على تبادل الأفكار وتبادل المعرفة ومشاركة الملاحظات

يجب أن يسهّل تقويم الوسائط الاجتماعية في جداول بيانات جوجل العمل الجماعي من خلال القدرة على مشاركة الملفات وإضافة التعليقات وما شابه ذلك لمساعدة المبدعين على تبادل الأفكار وتبادل المعرفة ومشاركة الملاحظات التصوير المرئي: يساعد التقويم المرئي جيدًا المستخدمين على تحديد الثغرات وترتيب أولويات المهام بناءً على مستويات الإلحاح والأهمية، وتعزيز التعاون، وقياس الأداء بسهولة

يساعد التقويم المرئي جيدًا المستخدمين على تحديد الثغرات وترتيب أولويات المهام بناءً على مستويات الإلحاح والأهمية، وتعزيز التعاون، وقياس الأداء بسهولة الجداول الزمنية: من خلال ميزات الجدول الزمني مثل وظائف السحب والإفلات لتحديد المواعيد النهائية والتبعيات بين المهام التي تحسن تحديد الأولويات، ستتمكن من منع متاعب اللحظة الأخيرة عند طرح أفكار المحتوى

من خلال ميزات الجدول الزمني مثل وظائف السحب والإفلات لتحديد المواعيد النهائية والتبعيات بين المهام التي تحسن تحديد الأولويات، ستتمكن من منع متاعب اللحظة الأخيرة عند طرح أفكار المحتوى تقسيم الجمهور: لإنشاء محتوى أكثر استهدافًا، يجب أن يقسم تقويم وسائل التواصل الاجتماعي الجماهير الكبيرة إلى مجموعات صغيرة يمكن التحكم فيها، اعتمادًا على بيانات المستهلكين مثل معلومات الملف الشخصي والمشاركات والتفاعلات والمتابعات وما إلى ذلك.

لإنشاء محتوى أكثر استهدافًا، يجب أن يقسم تقويم وسائل التواصل الاجتماعي الجماهير الكبيرة إلى مجموعات صغيرة يمكن التحكم فيها، اعتمادًا على بيانات المستهلكين مثل معلومات الملف الشخصي والمشاركات والتفاعلات والمتابعات وما إلى ذلك. أقسام تخطيط المحتوى: يجب أن تكون قادرًا على الاعتماد على أقسام متميزة لسهولة إنشاء المحتوى. قد تشمل هذه الأقسام على سبيل المثال لا الحصر، منصات التواصل الاجتماعي، وفئات المحتوى، والحث على اتخاذ إجراءات، وجداول النشر، ومؤشرات الأداء الرئيسية

يجب أن تكون قادرًا على الاعتماد على أقسام متميزة لسهولة إنشاء المحتوى. قد تشمل هذه الأقسام على سبيل المثال لا الحصر، منصات التواصل الاجتماعي، وفئات المحتوى، والحث على اتخاذ إجراءات، وجداول النشر، ومؤشرات الأداء الرئيسية مدعوم بالذكاء الاصطناعي: مع وجود ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن للمستخدمين أتمتة المهام العادية ولكن الأساسية مثل جدولة المنشورات وتوليد أفكار المحتوى وتقييم الأداء وتحليل الحالة المزاجية والمزيد

مع وجود ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن للمستخدمين أتمتة المهام العادية ولكن الأساسية مثل جدولة المنشورات وتوليد أفكار المحتوى وتقييم الأداء وتحليل الحالة المزاجية والمزيد التنبيهات: يمكن أن تضمن التذكيرات والإشعارات التلقائية التأكد من التحقق من جميع العناصر - لا مزيد من تفويت المواعيد النهائية أو نسيان جدولة منشور محدد زمنيًا ⏰

يمكن أن تضمن التذكيرات والإشعارات التلقائية التأكد من التحقق من جميع العناصر - لا مزيد من تفويت المواعيد النهائية أو نسيان جدولة منشور محدد زمنيًا ⏰ الاندماج: يعمل إقران التقويم مع منصات التواصل أو خدمات مشاركة الملفات أو تطبيقات المراسلة أو غيرها على تبسيط عملية إنشاء المحتوى

قراءة المزيد: 10 قوالب مجانية للتخطيط الإعلامي لفرق العمل الاجتماعية

## 6 قوالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي في جداول بيانات جوجل

هناك زليون خيار عندما يتعلق الأمر باختيار قالب تقويم لوسائل التواصل الاجتماعي، مما يزيد من صعوبة اختيار القالب المناسب. في حين أن بعضها يوفر سهولة التخصيص، إلا أن البعض الآخر يذهب إلى أبعد من ذلك مع الأتمتة.

لجعل رحلتك أقل إرباكاً، قمنا بتجميع قائمة بستة قوالب مجانية لتقويم المحتوى. تسمح لك هذه القوالب بما يلي إنشاء جداول زمنية على جداول بيانات جوجل وترك تعليقات لأقرانك، والمزيد.

1. قالب التقويم التحريري لوسائل التواصل الاجتماعي بواسطة Template.net

عبر Template.net جرب قالب التقويم التحريري لوسائل التواصل الاجتماعي من Template.net، أداة قابلة للتخصيص بالكامل تدير رحلة إنشاء المحتوى الخاص بك من البداية إلى النهاية. متوافق مع Google، ويتيح لك إضافة وإزالة الأعمدة والصفوف، وتصنيف أنواع المحتوى، وجدولة تواريخ النشر.

من خلال تضمين ملاحظات وتعليقات خاصة لكل إدخال، يمكنك أنت وفريق الخبراء لديك العمل معًا دون عناء لتبادل الأفكار ومشاركة الملاحظات ومراجعة المنشورات أثناء إجراء تدقيق لوسائل التواصل الاجتماعي . سواء كنت ترغب في تنزيله في محرر مستندات Google أو PDF أو Word أو Apple Pages - فالخيار لك.

الأنسب ل: فرق التسويق التي ترغب في الحصول على رؤية شاملة لجهود التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

اقرأ المزيد: أفضل 10 أدوات لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي للوكالات

2. قالب تقويم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي من HubSpot

عبر هبسبوتقالب تقويم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الخاص ب HubSpot هو مورد شامل لجميع متطلبات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك. باستخدام علامات التبويب الخاصة بالمنصات، يمكنك تخصيص المحتوى الخاص بك ليتناسب مع الأسلوب والمتطلبات الفريدة لمختلف المنصات والجماهير على التوالي.

ولكي تكون متقدمًا في اللعبة دائمًا، استخدم مستودع المحتوى الخاص به لتنسيق المحتوى الذي تخطط لمشاركته مع متابعيك.

والأكثر من ذلك، يمكنك توصيله بسهولة بأدوات HubSpot، مثل CRM أو Marketing Hub، للحصول على تجربة خالية من الاحتكاك.

الأنسب ل: الأفراد أو الفرق الصغيرة التي تبحث عن قالب بسيط.

3. قالب تقويم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي من Hootsuite

عبر هوتسويتقالب تقويم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي من Hootsuite أداة سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص. وهو متوافق مع جداول بيانات جوجل، ويوفر علامة تبويب استراتيجية مضمنة حيث يمكنك إنشاء خارطة طريق لوسائل التواصل الاجتماعي تحدد هدفك والعناصر الرئيسية التي تعزز المشاركة، إلخ,

هل تحتاج إلى كرة بلورية تنبهك إلى جميع العطلات والمناسبات والتواريخ المهمة القادمة في الشهر لمساعدتك في تخطيط المحتوى الخاص بك وفقًا لذلك؟ تأتي علامة تبويب العرض الشهري لإنقاذك. في علامة التبويب "العرض الأسبوعي"، يمكنك فرز احتياجات الجدولة الخاصة بك لمدة أسبوع كامل مسبقًا.

وخمّن ماذا! تتتبع مكتبة المحتوى دائمة الخضرة جميع المنشورات التي أحدثت ضجة في كل مكان لتعيد استخدامها كما هي أو تضفي عليها لمسة ممتعة متى أردت.

الأنسب لـ: فرق المحتوى التي تتطلع إلى وضع استراتيجية وتخطيط المحتوى الاجتماعي الخاص بهم بما يتماشى مع العطلات والأحداث الكبرى.

اقرأ المزيد: كيفية إنشاء تقويم في جداول بيانات جوجل

4. قالب تقويم المحتوى بواسطة Backlinko

عبر باكلينكوقالب تقويم المحتوى الخاص بباكلينكو يأتي مع علامتي تبويب جديرة بالملاحظة: طريقة عرض التقويم، والتي تعرض تواريخ الاستحقاق وما يجب تحميله، و قائمة المحتوى وورقة سير العمل.

وهي قياسية إلى حد ما وتمكن الفرق من تسجيل جداولها الزمنية لكل جزء من المحتوى. تقدم علامة التبويب سير العمل دليلًا تفصيليًا لمراحل مختلفة من دورة حياة المحتوى، بدءًا من التقاط الأفكار إلى النشر، ومن الأوصاف الوصفية إلى التسويق عبر البريد الإلكتروني، وإتمامها في الوقت المناسب.

قالب تقويم المحتوى هذا مجاني ويمكن تنزيله كجدول بيانات Excel أو جداول بيانات Google.

الأنسب ل: الأفراد أو الفريق الصغير الذي يتطلع إلى توحيد سير العمل على وسائل التواصل الاجتماعي.

5. تقويم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي للشركات الصغيرة بواسطة اتجاهات الأعمال الصغيرة

عبر اتجاهات الأعمال الصغيرة اتجاهات الأعمال الصغيرة تقويم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي للشركات الصغيرة تم إنشاؤه مع وضع احتياجات الشركات الصغيرة في الاعتبار. وهو مجهز بأقسام محددة لكل قناة من قنوات التواصل الاجتماعي مثل LinkedIn وInstagram وX (تويتر سابقًا)، وهو يمكّن المستخدمين من وضع خارطة طريق مركزة لأعمالهم لكل يوم من أيام الأسبوع.

يمكنك تنزيله كملف PDF أو Excel أو Word، وهو مثالي لفريق صغير.

وإذا كنت تواجه حاليًا مشكلة في الكتابة وتحتاج إلى دفعة بسيطة، فهذا إدارة مشاريع وسائل التواصل الاجتماعي يمكن للحل إنشاء مطالبات فريدة من نوعها لـ مساعدتك في إنشاء محتوى جذاب. الآن، هذا شيء رائع!

الأنسب لـ: الشركات الصغيرة التي تحتاج إلى خطة محتوى قوية ولكن مستهدفة.

اقرأ المزيد: 10 أدوات ذكاء اصطناعي لإنشاء التسميات التوضيحية لوسائل التواصل الاجتماعي ومحتوى الفيديو

6. قالب تقويم المحتوى من Semrush

عبر سمروشقالب تقويم محتوى Semrush يوفر جميع الأدوات اللازمة للحفاظ على جدول زمني لوسائل التواصل الاجتماعي لمدة تصل إلى عام مقدماً. تحتوي علامة تبويب تقويم المحتوى على أقسام حيث يمكنك تضمين المساهمين، ونوع المحتوى، وحالة النشر، وغير ذلك الكثير.

ولتحسين الصفقة، تنشئ علامة التبويب "الحقول الإضافية" قسمًا منفصلاً لكل شكل من أشكال المحتوى وتلتقط جميع المعلومات ذات الصلة به. لذا، لن تحتاج إلى إرهاق عقلك للتحقق من البيانات التي تحتاج إلى تتبعها من أجل حملة ناجحة على وسائل التواصل الاجتماعي.

الأنسب لـ: الفرق التي تخطط لخطط محتوى سنوية أو ربع سنوية بناءً على مبادرات الأعمال الأكبر.

نحن نستخدم ClickUp لإدارة وتتبع خط إنتاج محتوى الوسائط الاجتماعية والرقمية. وهذا يسمح لنا برؤية حالة كل جزء من المحتوى (قيد التنفيذ، يحتاج إلى تعديلات، مجدول، وما إلى ذلك) بالإضافة إلى المصمم الرئيسي. كما أنه يلغي جميع الاتصالات عبر البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا حيث يمكن استخدام قسم التعليقات لكل مهمة للتداول وتفويض المهام/الخطوات التالية (مما يلبي الحاجة إلى تتبع ومتابعة دورة إنشاء المحتوى لدينا).

سيد بابلا، منسق برنامج الرفاهية في كلية دارتموث - مركز عافية الطلاب

2. قالب تقويم محتوى ClickUp

قالب تقويم المحتوى الخاص بـ ClickUp

في أوقات التمرير الطائش، سيقطع جمهورك هذا الميل الإضافي للبحث عنك على وسائل التواصل الاجتماعي إذا تمكنت من الوصول إلى عين الثور في كل مرة تنشر فيها. وبكلمات بسيطة، يجب أن يستهدف المحتوى الخاص بك أحداثًا محددة، ومواسم الأعياد، وما إلى ذلك.

ولكن تذكر أن تلك التحديات غير المتوقعة غالباً ما تكمن في الخفاء؟ لذا، إذا كنت تعتبر أن تخطيط المحتوى أمرًا ثانويًا، فأنت تعد وصفة لكارثة في الخفاء.

لا تقلق; قالب تقويم المحتوى الخاص بـ ClickUp هنا لمساعدتك. قم بإنشاء استراتيجية في الوقت المناسب للحفاظ على المحتوى جاهزًا للاستخدام وتجنب أي أخطاء في التفاعل مع المشاهدين.

يتيح لك هذا القالب إعداد جدول منظم للعام بأكمله ، ويساعدك على تعيين الموارد قبل وقت كافٍ، وتتبع الأداء السابق الذي يمكن استخدامه كأفكار للمشاركات المستقبلية.

الأنسب ل: المبتدئين وكذلك المحترفين الذين يحاولون الحفاظ على الاتساق في بيئتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Dashboards لتتبع مشاركة النقرات وعدد الإعجابات والمزيد من أجل تعزيز تواجدك على وسائل التواصل الاجتماعي وفقًا لذلك

3. قالب ClickUp Social Media المتقدم

قالب ClickUp Social Media المتقدم

هل أنت محترف تحتاج إلى شيء إضافي في إطار تخطيطك لوسائل التواصل الاجتماعي؟ نحن نتفهم ذلك. في بعض الأحيان، تحتاج إلى تفاصيل إضافية في القوالب الخاصة بك لتتبع فئات المحتوى، وقنوات التواصل الاجتماعي، وحالات المسودات، والمزيد. قالب ClickUp Social Media المتقدم هو تطابق مصنوع في السماء.

بفضل ميزاته المتطورة، يمكنك الاحتفاظ بجميع محتوياتك (مثل المسودات والروابط والرسومات وغيرها) في مكان واحد، على الرغم من أنه من المفترض أن يتم تحميلها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك وX (تويتر سابقاً) وإنستجرام. قم بتضمين جميع التفاصيل، مثل تعاونك مع المؤثرين، والاتجاهات مع لمساتك الخاصة، والبيانات المؤثرة التي يمكن استخدامها كرؤى في وقت لاحق.

يوفر أربع طرق عرض مخصصة - القائمة واللوحة والتقويم والتضمين والمستند - مما يتيح لك التنقل بسرعة خلال عملية إنشاء المحتوى مباشرةً من إنشاء الفكرة إلى النشر.

والآن، إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة في استخدام هذا القالب إلى أقصى حد، فإن ClickUp يحتوي على مستند مساعدة مدمج يمكن أن يكون خبيرًا خاصًا بك ويساعدك على التنقل في طريقك عبر الأداة.

الأنسب لـ: الكيانات المؤسسية ذات التواجد الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي عبر قنوات متعددة.

💡 نصيحة احترافية: اكتب نسخة للمنشورات والأفكار والإلهام والمزيد باستخدام مستندات ClickUp . كما يتيح لك تضمين الإشارات المرجعية وإنشاء الجداول، والاشتراك مع زملائك لتعديلها في الوقت الفعلي، ومشاركتها عبر أذونات وصول محددة للفريق أو الضيف أو العامة.

4. قالب التقويم الترويجي ClickUp

التقويم الترويجي لـ ClickUp

هل تريد مكافأة عملائك المخلصين أو جذب انتباه المشترين الجدد بعروض ترويجية وصفقات مغرية؟ الحملات الترويجية هي إحدى الطرق للقيام بذلك. ومع ذلك، هناك الكثير من العناصر المتحركة في التخطيط لهذه الحملات لدرجة أنه قد يكون من المرهق بالنسبة للفريق أن يظل منظمًا ويقدم نتائج جيدة.

ادخل إلى قالب التقويم الترويجي ClickUp الذي يمكن أن يكون إنجازاً لشركتك في تحقيق أهدافك مع كل نشاط ترويجي. يحتوي القالب على قوائم سهلة العرض تجعل تنظيم المهام والتعاون مبسطاً للغاية. يمكنك تتبع مدد حملاتك والأداء والميزانية وأي تعارضات.

نظرًا لأن هذا القالب يخزن كلاً من حملاتك الترويجية السابقة والمستقبلية، يمكنك إجراء تغييرات في الوقت المناسب على استراتيجيتك وضمان إطلاق منتجاتك أو مبيعاتك الموسمية دون أي عوائق.

الأنسب ل: العلامات التجارية التي تعتمد على الحملات الموسمية أو الترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجاتها.

5. قالب مشاركة وسائل التواصل الاجتماعي ClickUp

قالب مشاركة وسائل التواصل الاجتماعي ClickUp

يجب أن يكون التقويم التحريري لوسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك مليئًا بالمحتوى التفاعلي والنسخ الجذابة والأفكار الفريدة التي تضيفها إلى علامتك التجارية.

يبدو التفكير في الأمر سهلاً، لكن تنفيذه لعبة مختلفة تماماً. نموذج منشور ClickUp لوسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يساعدك في إنشاء منشورات ذات صلة باستخدام ClickUp Doc بطريقة منظمة. يوفر تنسيق البطاقة الخاص به رؤية واضحة في كل التفاصيل في كل منشور، مما يجعله أحد أفضل التقويمات على الإنترنت .

باستخدام هذا الحل في متناول اليد، يمكنك جدولة منشوراتك بحيث يمكن تحميلها في الوقت الذي يجذب أكبر قدر من الاهتمام، بغض النظر عن منصة التواصل الاجتماعي. اختر العرض المفضل لديك (عرض القائمة، عرض التضمين، عرض التقويم ، وما إلى ذلك)، وجلب النظام الأساسي باستخدام حقول للمكلفين وتواريخ الاستحقاق والقنوات وعناوين URL.

الأنسب لـ: الشركات التي تعمل مع العديد من المؤثرين لإنتاج محتوى ترفيهي.

6. قالب مدونة وسائل التواصل الاجتماعي ClickUp

قالب مدونة وسائل التواصل الاجتماعي ClickUp

التدوين هو أحد أكثر الطرق موثوقية لخلق رؤية في مجال وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن أن تعطي عرضًا مفصلاً للموضوعات ذات الصلة بالعلامة التجارية، ولتحقيق هذه الغاية، من المهم التأكد من كتابة منشورات المدونة بطريقة مقنعة، مع صور وحكايات وإحصائيات. قالب مدونة ClickUp لوسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يكون أداتك المفضلة في هذه الحالة، حيث تساعدك قدرتها على سحب أفكار المحتوى وجدولة المنشورات وتتبع الأداء في واجهة واحدة على تحقيق أفضل ما في عالم المدونات.

استفد من ClickUp Brain للحصول على ملخصات دقيقة لمشاريعك على وسائل التواصل الاجتماعي وتلقي تحديثات حول مخرجاتك لتوضيح كل التفاصيل الحيوية.

قم بأتمتة احتياجاتك على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل توليد العملاء المحتملين وتلخيص التقارير باستخدام ClickUp Brain

الأنسب لـ: فرق وسائل التواصل الاجتماعي التي تهدف إلى زيادة عدد الزيارات إلى مدوناتهم المقنعة.

7. قالب جدول نشر ClickUp لوسائل التواصل الاجتماعي

قالب جدول النشر على وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

قد لا يقتصر جمهورك المستهدف دائمًا على منصة واحدة لوسائل التواصل الاجتماعي. قد يستخدم بعض الأشخاص موقع LinkedIn بشكل متكرر ولكن ليس على Instagram. قد يحب البعض المناقشات التي تجري على X (تويتر سابقًا)، ولكن قد لا يكون فيسبوك هو كوب الشاي الخاص بهم.

تحتاج العلامات التجارية إلى نهج منضبط للحفاظ على جدول النشر الخاص بها للتفاعل مع الأشخاص على جميع القنوات الممكنة. قالب جدول النشر على وسائل التواصل الاجتماعي ClickUp يمكن أن يكون شريكًا مثاليًا هنا. يمكنك استخدامه لجدولة منشوراتك على كل منصة، وزيادة تواجدك على الوسائط، وفهم ما ينجح وما لا ينجح، وتحديد مجالات التحسين.

يأتي مع:

عرض حسب المنصة لتصنيف المنشورات حسب المنصة

طريقة عرض تقويم الأنشطة لتحديد المنشورات القادمة والتخطيط لها بالتفصيل

طريقة عرض قائمة المهام الأسبوعية لتقسيم ما يجب القيام به على المدى القصير

الأنسب ل: منشئ المحتوى الذي يركز على المحتوى التعليمي، ونصائح نمط الحياة، والحيل المالية، وما إلى ذلك.

اقرأ المزيد: أفضل 18 قالبًا مجانيًا لوسائل التواصل الاجتماعي للمنشورات والحملات والمحتوى

تفوّق في لعبتك على وسائل التواصل الاجتماعي مع ClickUp

في عصر مشاركة الميمات ومحتوى الفيديو القصير، يحتاج منشئو المحتوى إلى الارتقاء بلعبتهم باستمرار من خلال استراتيجيات محتوى فريدة من نوعها. وبفضل قوالب التقويم، يمكنهم أن يتنفسوا الصعداء وهم يعلمون أن هناك مساعداً فعالاً يعتني بحضورهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

يمكن أن تكون قدرات التخطيط في ClickUp حليفك القوي هنا. في حين أن طرق العرض المخصصة توفر لك شفافية سير العمل بالطريقة التي تريدها تماماً، فإن الخانات القابلة للتخصيص لكل مهمة توفر خيارات لا حصر لها لتعديل التقويم.

يمكنك طرح مفاهيم فريدة على المستندات، وجدولة منشوراتك باستخدام الأتمتة، وقياس الأداء، وغير ذلك! وبما أنه يعمل على تبسيط سير عملك، يمكنك أيضًا تحسين مهاراتك في إدارة الوقت - وهو وضع مربح للجانبين!

لذا اشترك في ClickUp مجانًا اليوم للبدء.