أفضل 10 بدائل لبدائل Vercel لعمليات نشر أسرع في 2025

تشتهر Vercel بسهولة إعدادها وتكاملها السلس مع GitHub وبساطتها، مما يجعلها خيارًا شائعًا لإنشاء تطبيقات الواجهة الأمامية. ومع ذلك، فقد أصبحت الطبقة المجانية المحدودة للمنصة وأسعارها المرتفعة عوائق كبيرة للمستخدمين.

على الرغم من أن Vercel مناسب تمامًا في بيئة المؤسسات، إلا أنه ليس في متناول الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى الشركات الكبيرة على المدى الطويل. إذا كنت توافق على ذلك، فأنت في المكان الصحيح.

تستكشف هذه القائمة أفضل بدائل Vercel التي تتمتع بميزات قوية وفعالة من حيث التكلفة وتضمن أفضل تجربة للمطورين.

لذا ابق معنا حتى تجد ما يناسبك!

لمحة سريعة عن بدائل Vercel

إليك مقارنة سريعة لتبدأ بها.

المنصة الأفضل ل الميزات الرئيسية القيود التسعير التقييمات نيتليفاي المواقع الثابتة ونشر التطبيقات الحديثة المصممة ببنية JAMstack معالجة مدمجة للنماذج، وتكامل CDN عالمي، ووظائف بدون خادم، وتحليلات الموقع واجهة مزدحمة، وحدود وظائف مقيدة بدون خادم، ومكونات إضافية بها أخطاء مجاني، احترافي: 19 دولارًا/شهريًا، مؤسسي: تسعير مخصص G2: 4. 5/5 (أكثر من 50 تقييمًا)، Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 80 تقييمًا) رندر تطبيقات ويب كاملة المكدس مع قواعد البيانات والخدمات الخلفية الشبكات الخاصة، والبنية التحتية كرمز، وإدارة قاعدة بيانات PostgreSQL، وإدارة قاعدة بيانات PostgreSQL دعم محدود ل WebSocket/بدون خادم، خيارات لغوية محدودة هواية: 0 دولار، احترافي: 19 دولارًا/مستخدم/شهرًا، مؤسسة: 29 دولارًا/مستخدم/شهرًا، مؤسسة: تسعير مخصص G2: 4. 7/5 (أكثر من 70 تقييمًا)، Capterra: لا توجد تقييمات كافية منصة تطبيقات ديجيتال أوشن الرقمية توسيع نطاق التطبيقات مع تحكم كامل في الخادم سير العمل المستند إلى Git، والبنية بدون خادم، والتراجع عن النشر، وتكامل سجل الطرف الثالث مكلفة للمشاريع الكبيرة، وتفتقر إلى النسخ الاحتياطية خارج الخادم، والدعم البطيء أثناء حركة المرور العالية مجاناً، دروبليتس يبدأ من 4$/شهرياً، Kubernetes: يبدأ من 11 دولارًا في الشهر G2: 4. 6/5 (أكثر من 600 تقييم)، Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 140 تقييم) AWS Amplify بناء تطبيقات واسعة النطاق والتعامل معها استضافة مُدارة، ومصادقة قوية، وإمكانات علم الميزات، ولوحة تحكم المستخدم في الوقت الفعلي منحنى تعليمي حاد، تكاليف عالية إذا لم تتم مراقبة الاستخدام، واجهة بطيئة مجاناً لمدة 12 شهراً، وبأسعار الدفع حسب الاستخدام G2: 4. 2/5 (أكثر من 80 تقييمًا)، Capterra: لا توجد تقييمات كافية Fly.io نشر التطبيقات في حاويات على مستوى العالم مع التحكم في البنية التحتية الحاويات المُدارة وKubernetes والتخزين المستمر وFly Proxy لموازنة التحميل التسعير على أساس المنطقة، وعملية إعداد عربات التي تجرها الدواب، والنشر اليدوي للتغييرات رصيد تجريبي مجاني بقيمة 5 دولارات، هواية: 5 دولارات شهريًا، ادفع حسب الاستخدام، دعم مخصص: يبدأ من 29 دولارًا شهريًا G2: لا توجد مراجعات كافية، Capterra: لا توجد مراجعات كافية هيروكو النماذج الأولية السريعة وإدارة تطبيقات الويب بسرعة مقاييس صحة التطبيق، ومقاييس وقت تشغيل اللغة، ونظرة عامة على خط الأنابيب في الوقت الحقيقي، والنشر بنقرة واحدة تحليلات قاعدة بيانات SQL محدودة ومكلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة إيكو/الأساسي: 5 دولارات في الشهر، الإنتاج: 25 دولارًا في الشهر، متقدم: 250 دولارًا في الشهر، المؤسسات: أسعار مخصصة G2: 4. 2/5 (أكثر من 140 تقييمًا)، Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 300 تقييم) استضافة فايربيس استضافة آمنة للتطبيقات الثابتة والديناميكية SSL بدون تكوين SSL، واجهة مستخدم Firebase CLI للنشر، قاعدة بيانات في الوقت الحقيقي، التراجع بنقرة واحدة قواعد أمان محدودة، تكاليف عالية للمشاريع واسعة النطاق، ليست مثالية للاستعلامات المعقدة سبارك: مجاناً، بلايز تسعير مخصص G2: 4. 5/5 (أكثر من 250 تقييمًا)، Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 700 تقييم) كينستا استضافة مُدارة لووردبريس تحسين MySQL، ومراقبة أداء التطبيق، والنسخ الاحتياطي التلقائي، ومراقبة البرامج الضارة إعداد بطيء للبيئة، لا يوجد حجز للنطاق، لوحة تحكم غير شائعة موقع واحد: 35 دولارًا/شهريًا، متعدد المواقع: 70 دولارًا في الشهر، وكالة: يبدأ من 340 دولارًا في الشهر G2: 4. 8/5 (أكثر من 900 تقييم)، Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 20 تقييم) Surge.sh نشر الويب الثابت والتطبيقات من جانب العميل دعم CORS، وأسماء النطاقات المخصصة، ودعم حالة الدفع لتطبيقات الصفحة الواحدة تخصيصات محدودة، ونهج قائم على سطر الأوامر، وعدم وجود أتمتة CI/CD مدمجة Surge: مجانًا، Surge Professional: 30 دولارًا شهريًا G2: لا توجد مراجعات كافية، Capterra: لا توجد مراجعات كافية كابستان إدارة البنية التحتية السحابية المعقدة دعم السحابة المتعددة، والنشر التلقائي، وبوابة مطوري الخدمة الذاتية لا توجد قدرات تشغيل حاوية أصلية (تتطلب أدوات خارجية مثل Docker) التسعير المخصص G2: لا توجد مراجعات كافية، Capterra: لا توجد مراجعات كافية انقر فوق تبسيط إدارة مشاريع البرمجيات وسير عمل DevOps إدارة المهام، والتكامل مع GitHub، ومقتطفات التعليمات البرمجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتتبع الأخطاء، والقوالب القابلة للتخصيص، والتعاون في الوقت الفعلي منحنى التعلم للمستخدمين الجدد، والميزات المتقدمة قد تتطلب التخصيص مجانًا، غير محدود: 7 دولارات/مستخدم/شهرًا، الشركات: 12 دولارًا/مستخدم/شهرًا، المؤسسات: تسعير مخصص G2: 4. 7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)، Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 3,000 تقييم)

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Vercel؟

سواء كنت تبحث عن مزيد من التحكم في النشر أو التخصيصات أو قدرات الاستضافة الذاتية، فإن اختيار المنصة المناسبة أمر بالغ الأهمية. فيما يلي بعض الميزات الرئيسية التي يجب توفرها في بدائل Vercel.

خطوط أنابيب CI/CD المؤتمتة : اختر أحد بدائل Vercel التي تعمل على أتمتة عملية بناء واختبار ونشر البرامج. يساعدك هذا على إصلاح الأخطاء وإطلاق ميزات جديدة وتسليم المنتجات بشكل أسرع

تخصيص النشر : تأكد من أن البرنامج الذي اخترته لديه خيار تخصيص البرامج النصية للنشر. يسمح ذلك بتحكم أكبر في نشر التطبيق، وهو أمر ضروري للمشاريع المعقدة

دعم متعدد السحابة : اختر المنصات التي تتيح لك النشر عبر العديد من موفري الخدمات السحابية مثل Azure أو AWS أو Google Cloud، بحيث يمكنك توسيع نطاق التطبيقات بسهولة. يضمن لك ذلك المرونة ويقلل من انغلاق البائع، مما يتيح لك الاستفادة من مزايا كل منصة

الأمان والامتثال: اختر منصة توفر ميزات أمان على مستوى المؤسسات، بما في ذلك التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار، والمصادقة الثنائية، والتنبيهات التلقائية، وحماية DDoS، وتشفير HTTP/SSL، وما إلى ذلك. لضمان انخفاض المخاطر والامتثال للمعايير الأمنية

📖 اقرأ المزيد: أفضل بدائل Azure DevOps لنشر المشاريع

أفضل 10 بدائل ل Vercel

دعنا نرى أفضل 10 بدائل لـ Vercel، وميزاتها الرئيسية، وأسعارها، وفوائدها، وقيودها.

1. Netlify (الأفضل للمواقع الثابتة ونشر التطبيقات الحديثة المبنية ببنية JAMstack)

عبر Netlify

تتمتع منصة Netlify القوية بدون خادم بميزات مدمجة قوية، خاصةً لمطوري الواجهة الأمامية. إنها تقوم بأتمتة تطوير الواجهة الأمامية، وتبسيط عملية النشر، وتتكامل بسلاسة مع مستودعات Git.

أفضل ما في الأمر هو أن Netlify يقدم ميزات متقدمة للمشاريع الأكثر تعقيدًا - من النطاقات المخصصة إلى HTTPS إلى الاختبار المقسم الذي يساعد على تقييم تفاعل المستخدم من خلال نشر إصدارات الموقع.

أفضل ميزات Netlify

جمع عمليات إرسال النماذج وإدارتها بدون كود الواجهة الخلفية مع معالجة النماذج المدمجة

استضافة المواقع الثابتة مع تكامل Netlify مع شبكة توصيل المحتوى العالمية (CDN)

استخدم وظائف بدون خادم لإدارة البنية التحتية للخادم مع السماح للمطورين بالتركيز على البرمجة

راقب اتجاهات نشاط الموقع باستخدام تحليلات الموقع

قيود Netlify

قد تبدو الواجهة مزدحمة ومربكة في بعض الأحيان

الوظائف بدون خادم مقيدة بـ 10 ثوانٍ. حتى في الباقة الاحترافية، تحصل على 26 ثانية، وهو أمر مقيد أيضًا للعديد من المستخدمين

في بعض الأحيان، يمكن أن تكون الإضافات عربات التي تجرها الدواب

تسعير Netlify

مجاني

محترف : 19 دولارًا لكل عضو/شهريًا

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Netlify

G2: 4. 5/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 80 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الواقعيون عن Netlify؟

بساطة Netlify وقوته لا مثيل لها. تكاملها السلس مع CI/CD يجعل نشر مواقع الويب وتطبيقات الويب أمرًا بسيطًا للغاية، حتى بالنسبة للمبتدئين، مما يجعل سهولة التنفيذ رائعة. لقد أدت لوحة التحكم البديهية، المقترنة بروابط المعاينة، إلى تبسيط سير عملي لعمليات النشر المتكررة. على الرغم من أن Netlify رائع بشكل عام، إلا أن الباقة المجانية لها قيود على دقائق الإنشاء وعرض النطاق الترددي، مما قد يكون مقيدًا لتوسيع نطاق المشاريع.

بساطة Netlify وقوته لا مثيل لها. تكاملها السلس مع CI/CD يجعل نشر مواقع الويب وتطبيقات الويب أمرًا بسيطًا للغاية، حتى بالنسبة للمبتدئين، مما يجعل سهولة التنفيذ رائعة. لقد أدت لوحة التحكم البديهية، المقترنة بروابط المعاينة، إلى تبسيط سير عملي لعمليات النشر المتكررة. على الرغم من أن Netlify رائع بشكل عام، إلا أن الباقة المجانية لها قيود على دقائق الإنشاء وعرض النطاق الترددي، مما قد يكون مقيدًا لتوسيع نطاق المشاريع.

2. ريندر (الأفضل لتطبيقات الويب الكاملة مع قواعد البيانات والخدمات الخلفية)

عبر العرض

تساعدك منصة Render الموحدة على إنشاء التطبيقات وتشغيلها. سواء كنت بحاجة إلى قاعدة بيانات، أو مواقع ويب ديناميكية، أو مواقع ثابتة، أو ملفات Docker مخصصة - فإن Render لديه كل شيء. على عكس Vercel، يمتلك Render دعمًا أصليًا لتشغيل التطبيقات والخدمات في حاويات على منصة مُدارة بالكامل.

يوفر تخزين الكتلة (المعروف باسم الأقراص الثابتة) لتخزين البيانات التي يجب أن تستمر عبر عمليات النشر. يتيح لك ذلك تشغيل تطبيقات ذات حالة مثل قواعد البيانات دون أي إضافات لأداة DevOps.

تقديم أفضل الميزات

قم بإنشاء خدمات لا يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت العام وتمكين الاتصال الآمن بينها من خلال الشبكات الخاصة

عرّف بنيتك التحتية كرمز في مخطط واحد لسهولة النسخ المتماثل عبر البيئات

قم بنشر قواعد بيانات PostgreSQL وإدارتها وتوصيلها وتوسيع نطاقها باستخدام الاسترداد في الوقت المحدد والتصدير المنطقي عند الطلب

قيود العرض

وفقًا لعدد قليل من المستخدمين، لا يدعم "رندر" WebSockets والميزات الخالية من الخوادم بشكل كامل

دعم لغات محدودة (Node. js وPython وRoby وGo وRust وElixir) وتخصيصات

تسعير العرض

هواية : $0

محترف : 19 دولارًا لكل مستخدم/شهر

منظمة : 29 دولارًا لكل مستخدم/شهر

المؤسسات: تسعير مخصص

تقديم التقييمات والمراجعات

G2: 4. 7/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Render؟

إنه مجاني لتطوير ونشر العديد من الخدمات الأخرى (مثل Node. js) ويمكن دمجه لتوفير إعداد CI/CD بنقرة واحدة مع VCS مثل GitHub. ومع ذلك، فإن مستواه المجاني بطيء للغاية سواء في حالة النشر أو في حالة وقت بدء تشغيل الخادم بعد نقل الخادم إلى حالة السكون.

إنه مجاني لتطوير ونشر العديد من الخدمات الأخرى (مثل Node. js) ويمكن دمجه لتوفير إعداد CI/CD بنقرة واحدة مع VCS مثل GitHub. ومع ذلك، فإن مستواه المجاني بطيء للغاية سواء في حالة النشر أو في حالة وقت بدء تشغيل الخادم بعد نقل الخادم إلى حالة السكون.

💡 نصيحة احترافية: يسمح لك ربط ClickUp بقواعد بيانات PostgreSQL بتكرار البيانات. ويمكنك بعد ذلك تخزين بيانات ClickUp وتحليلها في قواعد بيانات علائقية شاملة، مما يسهل الاستعلامات الأكثر تعقيدًا.

📮ClickUp Insight: 37% من الموظفين يرسلون ملاحظات المتابعة أو محاضر الاجتماعات لتتبع عناصر الإجراءات، لكن 36% منهم لا يزالون يعتمدون على طرق أخرى مجزأة. بدون نظام موحد لالتقاط القرارات، قد تُدفن الرؤى الرئيسية التي تحتاجها في الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو جداول البيانات. باستخدام ClickUp، يمكنك تحويل المحادثات على الفور إلى مهام قابلة للتنفيذ عبر جميع مهامك ومحادثاتك ومستنداتك - مما يضمن عدم وقوع أي شيء في الشقوق.

3. منصة تطبيقات DigitalOcean (الأفضل لتوسيع نطاق التطبيقات مع تحكم كامل في الخادم)

عبر DigitalOcean

منصة تطبيقات DigitalOcean عبارة عن منصة كخدمة (PaaS) تتيح لك نشر التعليمات البرمجية على الخوادم دون القلق بشأن البنية التحتية الأساسية. وهي توفر تحكمًا أكبر في عمليات النشر مع توفير تنوع كامل في الاستخدامات.

تتميز المنصة ببساطتها وسهولة استخدامها. فهي تقدم سير عمل بديهي قائم على Git، مما يسمح لك بالاستفادة من Git للتعاون في التعليمات البرمجية، والتحكم في الإصدار، والنشر التلقائي. بالإضافة إلى ذلك، تدعم المنصة البنية بدون خادم من خلال DigitalOcean Functions، وهي منصة FaaS (وظيفة كخدمة) لمساعدتك على تشغيل الأكواد بدون إدارة الخادم.

أفضل مزايا DigitalOcean

تتبع تقدم النشر والتراجع إلى عمليات النشر السابقة للتطبيق حسب الحاجة

إعادة توجيه السجلات إلى موفري سجلات الجهات الخارجية مثل Datadog لتحليل البيانات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

قم بإعداد تنبيهات لمراقبة الأحداث واكتساب رؤى حول موارد التطبيق

قيود DigitalOcean

وفقًا لبعض المستخدمين، تصبح الأداة باهظة الثمن للمشاريع الكبيرة. على سبيل المثال، شراء ذاكرة خادم إضافية يؤدي إلى زيادة كبيرة في التكلفة

يفتقر إلى النسخ الاحتياطية خارج الخادم، خاصة للملفات الثابتة وقواعد البيانات

بعض المستخدمين يبلغون عن بطء الدعم، خاصةً في أوقات الزيارات العالية

أسعار DigitalOcean

تعتمد أسعار DigitalOcean على الحلول السحابية التي تختارها. إليك ما يبدو عليه تسعير منصة تطبيقاتها:

مجاني

دروبليتس : يبدأ من 4 دولارات شهريًا

كوبرنتس: تبدأ من 11 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات DigitalOcean

G2: 4. 6/5 (أكثر من 600 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 140 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن DigitalOcean؟

DigitalOcean سريعة ونظيفة وكانت الأولى من نوعها بمجرد أن بدأت، ورخيصة، ولديهم وثائق رائعة، ولديهم دروس تعليمية، وسهلة الاستخدام، وسريعة، ودعم عملاء جاد ومنتجات رائعة. ومع ذلك، في الشهرين الماضيين، توقفت دروبليت التي تدير موقعي الإلكتروني عن العمل كما هو متوقع، وتعطلت الخدمات واليد فقط، ربما لأنهم أضافوا العديد من الخدمات والمنتجات والتحديثات الأخرى.

DigitalOcean سريعة ونظيفة وكانت الأولى من نوعها بمجرد أن بدأت، ورخيصة، ولديهم وثائق رائعة، ولديهم دروس تعليمية، وسهلة الاستخدام، وسريعة، ودعم عملاء جاد ومنتجات رائعة. ومع ذلك، في الشهرين الماضيين، توقفت دروبليت التي تدير موقعي الإلكتروني عن العمل كما هو متوقع، وتعطلت الخدمات واليد فقط، ربما لأنهم أضافوا العديد من الخدمات والمنتجات والتحديثات الأخرى.

📖 اقرأ المزيد: IaaS مقابل PaaS مقابل SaaS

4. AWS Amplify (الأفضل لبناء تطبيقات واسعة النطاق والتعامل معها)

عبر AWS Amplify

صُممت منصة AWS Amplify لمطوري الواجهة الأمامية، وهي مصممة لمطوري الواجهة الأمامية، وتوفر تجربة مطوري TypeScript كاملة، مما يتيح لك دمج كود الواجهة الأمامية والخلفية بسلاسة. توفر المنصة استضافة مُدارة وميزات مصادقة قوية لمساعدتك على إنشاء تدفقات تأهيل خالية من المتاعب مع دليل مستخدم مُدار بالكامل ومهام سير عمل التسجيل وتسجيل الدخول والمصادقة متعددة العوامل المُعدة مسبقًا.

كما أنه يدعم التطبيقات بدون خادم من خلال التكامل مع AWS Lambda وأدوات SaaS الأخرى، مما يسمح للمطورين بإنشاء التطبيقات ونشرها دون إدارة الخوادم.

أفضل ميزات AWS Amplify

استضف تطبيقات الويب الثابتة والديناميكية مع تطبيقات الويب الثابتة والديناميكية مع سير عمل CI/CD المدمج والمستند إلى Git مع استضافة Amplify

قم بتغيير وظائف التطبيق دون إعادة النشر باستخدام إمكانيات علم الميزات

راقب المقاييس المهمة، والحالة الحالية، وادرس اتجاهات مؤشرات الأداء الرئيسية التاريخية من خلال لوحة تحكم المستخدم في الوقت الفعلي

قيود AWS Amplify AWS Amplify

لديها منحنى تعليمي حاد

قد تخرج التكاليف عن نطاق السيطرة إذا لم تراقب استخدامك

قد تبدو الواجهة بطيئة ومشوشة في بعض الأحيان

تسعير AWS Amplify

Amplify مجاني مع AWS لمدة 12 شهرًا. وهو يتبع تسعير الدفع حسب الاستخدام، بما في ذلك مواقع متعددة، لكل مشروع، وشهادات SSL مجانية

تقييمات ومراجعات AWS Amplify AWS Amplify

G2: 4. 2/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون الواقعيون عن AWS Amplify؟

نظام قوي لبناء تطبيقات كاملة المكدس ولكن منحنى التعلُّم حاد، وتصحيح الأخطاء قد يكون معقدًا.

نظام قوي لبناء تطبيقات كاملة المكدس ولكن منحنى التعلُّم حاد، وتصحيح الأخطاء قد يكون معقدًا.

5. Fly. io (الأفضل لنشر التطبيقات في حاويات على مستوى العالم مع التحكم في البنية التحتية)

عبر Fly.io

Fly. io للمطورين الذين يعملون مع حاويات Docker على نطاق واسع. إنه بديل Vercel يتيح لك نشر حاويات Docker على مستوى العالم مع منحك المزيد من التحكم في عملية النشر وبيئة خادم أكثر تقليدية.

يمكنك التفكير في Fly. io كسحابة شخصية لك، مما يبسط أتمتة DevOps، خاصةً إذا كنت تعمل على قواعد البيانات أو تتطلب تكوينات مخصصة. وعلاوة على ذلك، فإن الاستفادة من ميزاته مثل الشبكات الخاصة، وعمليات النشر العالمية، والشبكة الافتراضية الخاصة الآمنة، وعزل الأجهزة يجعلها مناسبة محتملة لمفهوم السحابة الشخصية.

أفضل ميزات Fly. io

تبسيط تنسيق الحاويات ونشرها باستخدام الحاويات المُدارة و Kubernetes

الوصول إلى التخزين الدائم المحلي والنسخ الاحتياطي للبيانات باستخدام لقطات Fly Volume

بدء تشغيل/إيقاف تشغيل الأجهزة تلقائيًا بناءً على حركة المرور، وإدارة معالجات الاتصال، وموازنة التحميل باستخدام Fly Proxy

قيود Fly. io

تختلف الأسعار حسب المنطقة

يمكن أن تكون عملية الإعداد مليئة بالأخطاء وتستغرق وقتاً طويلاً

يتطلب نشر التغييرات الجديدة يدويًا باستخدام الأمر fly_deploy

أسعار Fly. io

رصيد تجريبي مجاني بقيمة 5 دولارات

خطة الهواية : 5 دولارات شهريًا

الدفع حسب الاستخدام : بناءً على الموارد التي تستخدمها بالضبط

دعم مخصص: يبدأ من 29 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Fly. io

G2: لا توجد مراجعات كافية

Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fly. io؟

أحد الأشياء الرائعة هو أنه متاح في العديد من المناطق، أي 16 منطقة. لديها تكامل GitHub وواجهة برمجة تطبيقات مؤتمتة وموثقة بالكامل مما يجعلها أفضل من غيرها في السوق. ومع ذلك، شعرت أنه يحتوي على عدد محدود من الفحوصات الصحية الآلية والتراجع. شيء آخر هو أن لديها أسعار مختلفة لمختلف المناطق. يجب أن تضع الشركة خطة مشتركة لمختلف المناطق.

أحد الأشياء الرائعة هو أنه متاح في العديد من المناطق، أي 16 منطقة. لديها تكامل GitHub وواجهة برمجة تطبيقات مؤتمتة وموثقة بالكامل مما يجعلها أفضل من غيرها في السوق. ومع ذلك، شعرت أنه يحتوي على عدد محدود من الفحوصات الصحية الآلية والتراجع. شيء آخر هو أن لديها أسعار مختلفة لمختلف المناطق. يجب أن تضع الشركة خطة مشتركة لمختلف المناطق.

6. Heroku (الأفضل للنماذج الأولية السريعة وإدارة تطبيقات الويب)

عبر هيروكو

Heroku من Salesforce هي منصة موحدة تتعامل مع الواجهة الأمامية والخلفية وقواعد البيانات، على عكس Vercel. وهي تدعم العديد من لغات البرمجة ولديها قدرات تكامل سلسة تسرّع عملية التطوير.

أفضل ما في الأمر أن المنصة لديها ميزات قوية ولكنها تتطلب الحد الأدنى من التهيئة. كما أنها تدعم النشر بنقرة واحدة لخدمات مثل Postgres وRedis وRabbitMQ.

أفضل ميزات Heroku

تحديد المشكلات المتعلقة بمقاييس صحة التطبيق والتحقيق فيها وتشخيصها، بما في ذلك وقت الاستجابة والإنتاجية والأخطاء وما إلى ذلك.

تتبّع مقاييس الأداء الخاصة باللغة باستخدام مقاييس وقت تشغيل اللغة

تصور تسليم التعليمات البرمجية ونظرة عامة على خط الأنابيب في الوقت الفعلي باستخدام لوحة معلومات Heroku

أدوات الوصول إلى أدوات لكتابة التعليمات البرمجية وتحرير الصيغة البرمجية وتصحيح الأخطاء واستخدام الأطر

قيود هيروكو

يقدم تحليلات محدودة لقاعدة بيانات SQL المستضافة على خادمه

يمكن أن تكون الأداة مكلفة، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة

أسعار هيروكو

البيئية والأساسية : 5 دولارات فأكثر/شهرًا

الإنتاج : 25$/شهرًا فأكثر

متقدم : 250$/شهرًا فأكثر

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Heroku

G2: 4. 2/5 (أكثر من 140 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الواقعيون عن Heroku؟

منصة Salesforce Heroku هي منصة PaaS التي أصبحت أقدرها. فهي تتميز ببساطتها في الإعداد ونشر التعليمات البرمجية والإدارة الشاملة. ومع ذلك، فهي باهظة الثمن ولديها العديد من الإضافات المدفوعة.

منصة Salesforce Heroku هي منصة PaaS التي أصبحت أقدرها. فهي تتميز ببساطتها في الإعداد ونشر التعليمات البرمجية والإدارة الشاملة. ومع ذلك، فهي باهظة الثمن ولديها العديد من الإضافات المدفوعة.

🧠 هل تعلم؟ وفقًا ل Statista، كانت لغات البرمجة الأكثر استخدامًا بين المطورين في عام 2024 هي JavaScript تليها HTML/CSS وPython.

7. استضافة Firebase (الأفضل للاستضافة الآمنة للتطبيقات الثابتة والديناميكية)

عبر Firebase*

استضافة Firebase Hosting هي خدمة استضافة ويب على مستوى الإنتاج من Google تعمل على تبسيط نشر أصول الويب وإدارتها وتقديمها. باستخدام المنصة، يمكنك نشر تطبيقات الويب والمحتوى الثابت بسرعة.

على عكس خدمات Vercel التي تركز على الواجهة الأمامية، تقدم Firebase تجربة BaaS (دعم كخدمة) كاملة. هذا يجعل المنصة أكثر ملاءمة للمشاريع التي تتطلب خدمات الواجهة الخلفية، خاصة تلك التي تستفيد من نظام جوجل البيئي. أيضًا، تُعد استضافة Firebase Hosting خيارًا أكثر شيوعًا للمطورين الذين يستخدمون خدمات Firebase الأخرى مثل Firebase Authentication أو Firestore أو Cloud Functions.

أفضل ميزات استضافة Firebase Hosting

توصيل المحتوى بأمان مع SSL بدون تكوين SSL

عرض التغييرات واختبارها في عنوان URL المستضاف محليًا والتفاعل مع الواجهة الخلفية المحاكاة

انشر إصدارات جديدة من التطبيق واستخدم التراجع بنقرة واحدة مع Firebase CLI

قم بتخزين البيانات ومزامنتها بين المستخدمين وحافظ على تحديث تطبيقاتك باستخدام قاعدة بيانات Firebase Realtime Database

قيود استضافة Firebase

قواعد الأمان محدودة، مما يجعلها غير مجدية للشركات

يمكن أن تكون الأسعار مربكة ومرتفعة للغاية بالنسبة للمشاريع واسعة النطاق

كقاعدة بيانات NoSQL، قد لا تكون Firebase مثالية للاستعلامات المعقدة

أسعار استضافة Firebase

خطة سبارك : مجانية

خطة بليز: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات استضافة Firebase

G2: 4. 5/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Firebase Hosting؟

يعد Firebase خيارًا جيدًا للعديد من المشاريع، خاصة الصغيرة منها. إنه سهل وسريع الإعداد والاستخدام. قاعدة البيانات في الوقت الحقيقي وميزات المصادقة مفيدة بشكل خاص. تستفيد المشاريع الصغيرة من ذلك بشكل كبير. ومع ذلك، قد تكون تكلفة هذه الخدمة مرتفعة للغاية بالنسبة لبعض المشاريع، كما أن قواعد الأمان مقيدة وتشعر بالغموض عند إعدادها.

يعد Firebase خيارًا جيدًا للعديد من المشاريع، خاصة الصغيرة منها. إنه سهل وسريع الإعداد والاستخدام. قاعدة البيانات في الوقت الحقيقي وميزات المصادقة مفيدة بشكل خاص. تستفيد المشاريع الصغيرة من ذلك بشكل كبير. ومع ذلك، قد تكون تكلفة هذه الخدمة مرتفعة للغاية بالنسبة لبعض المشاريع، كما أن قواعد الأمان مقيدة وتشعر بالغموض عند إعدادها.

✨حقيقة ممتعة: تم تطوير Firebase في البداية كقاعدة بيانات في الوقت الحقيقي، مصممة خصيصًا لبناء تطبيقات الدردشة، في عام 2011 بواسطة Envolve. لاحقًا، استحوذت عليها جوجل في عام 2014.

8. Kinsta (الأفضل للاستضافة المُدارة للوردبريس)

عبر Kinsta

تتخصص Kinsta في مواقع ووردبريس التي تجعل استضافة وإدارة أداء الموقع أمرًا سهلاً وتبسّط خط أنابيب DevOps لتسريع تسليم البرامج. تقدم المنصة ميزات قوية مدمجة مثل بيئات التدريج البديهية والنسخ الاحتياطي التلقائي، مما يجعلها بديلاً رائعاً لـ Vercel.

ما يحبه المستخدمون في Kinsta هو أنه مبني على منصة جوجل السحابية ويحتوي على لوحة تحكم سهلة الاستخدام تساعد على إدارة مواقع ويب متعددة واستنساخ المواقع والبيئات بشكل مركزي، ومراقبة أداء الموقع والموارد ومشاكل الأمان وغيرها.

أفضل ميزات Kinsta

أتمتة تحسين قاعدة بيانات MySQL

استكشاف اختناقات PHP واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، ومكالمات HTTP الخارجية، واستعلامات MySQL البطيئة مع مراقبة أداء التطبيق المدمجة

النسخ الاحتياطي التلقائي للملفات وقواعد البيانات، وإعداد التنبيهات، ومراقبة البرمجيات الخبيثة وإزالتها لتعزيز الأمان

قيود Kinsta

قد يكون إعداد البيئة بطيئاً. عند النسخ من البث المباشر إلى المرحلي، يستغرق الأمر أحيانًا أكثر من 5 دقائق، حتى بالنسبة للمواقع الصغيرة

تسعير Kinsta

خطط الموقع الواحد : 35$/شهرًا

خطط متعددة المواقع : 70$/شهرًا

برنامج الوكالة: يبدأ من 340 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Kinsta

G2: 4. 8/5 (أكثر من 900 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الواقعيون عن Kinsta؟

إنها تقدم خدمة قوية جداً وأداء ممتاز، ولكن السعر المرتفع عامل مهم في قرار العميل لاستخدام خدماتها. كما أنه لا يوجد حجز للنطاق أو تقديم نطاق مجاني. خيارات الخدمات قليلة ولوحة التحكم بسيطة ولكنها غير شائعة وتتطلب التدريب.

إنها تقدم خدمة قوية جداً وأداء ممتاز، ولكن السعر المرتفع عامل مهم في قرار العميل لاستخدام خدماتها. كما أنه لا يوجد حجز للنطاق أو تقديم نطاق مجاني. خيارات الخدمات قليلة ولوحة التحكم بسيطة ولكنها غير شائعة وتتطلب التدريب.

9. Surge. sh (الأفضل لنشر الويب الثابت والتطبيقات من جانب العميل)

عبر Surge.sh

تتيح لك منصة Surge، وهي منصة استضافة مواقع ثابتة، نشر صفحات الويب الثابتة مباشرةً من سطر الأوامر ببضع نقرات فقط. إنها منصة بدون زخرفة مثالية للنماذج الأولية السريعة، وإنشاء صفحات ويب مخصصة، والمشاريع الشخصية.

يتيح لك البرنامج أيضًا استخدام أسماء نطاقات مخصصة مجانًا ويندمج في مجموعتك التقنية كبديل أبسط من Vercel.

Surge. ش أفضل الميزات

تمكين موقع الويب الخاص بك من الوصول إلى الموارد من نطاقات أخرى باستخدام مشاركة الموارد عبر الأصول (CORS)

استخدام أسماء نطاقات مخصصة وتخصيص صفحات الخطأ 404

نشر تطبيقات من صفحة واحدة مع دعم "حالة الدفع" للحصول على تجربة مستخدم أفضل

قيود الطفرة

تخصيصات محدودة

يعتمد على نهج يعتمد على سطر الأوامر، والذي قد لا يكون مثاليًا للمطورين الذين يفضلون واجهة رسومية أكثر

لا توجد أتمتة CI/CD مدمجة

زيادة الأسعار

Surge : مجانًا

Surge Professional: 30$/شهرًا

تقييمات ومراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

Capterra: لا توجد مراجعات كافية

10. كابستان (الأفضل لإدارة البنية التحتية السحابية المعقدة)

عبر كابستان

Kapstan هو حل على مستوى المؤسسات يقوم بنشر تطبيقات الويب تلقائيًا، ويمنحك تحكمًا أكبر في عمليات النشر، ويدير بيئات سحابية متعددة. على عكس Vercel، يوفر Kapstan عزل البنية التحتية التي تتيح لك تشغيل التطبيقات في بيئات منفصلة. وهو يوفر منصة تطوير كاملة تتناسب بسلاسة مع سير عمل DevOps الخاص بك مع تخصيصات واسعة النطاق.

تجهز Kapstan فرق التطوير لإدارة البنية التحتية الخاصة بهم دون الحاجة إلى خبرة في DevOps، مما يسرّع عملية التطوير.

أفضل ميزات كابستان

احصل على دعم متعدد السحابة وإدارة بيئات سحابية متنوعة عبر مزودي خدمات مثل AWS وGCP وAzure

النشر التلقائي لتطبيقات الويب دون الحاجة إلى بدء التشغيل اليدوي

إدارة البنية التحتية السحابية والتطبيقات ونشرها بخبرة واسعة في DevOps، مع بوابة مطوري الخدمة الذاتية

قيود كابستان

لا تمتلك Kapstan قدرات تشغيل حاوية أصلية. يجب عليك استخدام أدوات الطرف الثالث مثل حاويات Docker.

تسعير كابستان

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات كابستان

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تفوّق! الآن بعد أن استكشفت بدائل Vercel لتسريع عملية النشر، هناك أداة أخرى تستحق الإضافة إلى نظام التطوير الخاص بك.

العمل اليوم معطل. كلنا نعمل في العديد من التطبيقات غير المتصلة ببعضها البعض، وهذا يقتل إنتاجية الفريق. إن التبديل المستمر بين التطبيقات - النسخ واللصق والتنسيق ومشاركة كتل التعليمات البرمجية وكذلك الرسائل - يهدر الوقت ويزيد من فرص سوء التواصل أو فقدان التفاصيل المهمة.

بينما تساعدك الأدوات المذكورة أعلاه على استضافة التطبيقات وإنشائها ونشرها، فإنك تحتاج إلى حل يجمع عملك المبعثر في مكان واحد. هذا هو المكان الذي تحتاج فيه إلى أداة لإدارة مشاريع البرمجيات.

ClickUp، تطبيق كل شيء للعمل، لديه ميزات متخصصة تجعله زميلك المحتمل في فريق DevOps. 🤝

باستخدام ClickUp لفرق البرمجيات، يمكنك تخطيط جميع تطبيقاتك وإنشائها وشحنها في مكان واحد.

تعيين مهام التطوير وتتبعها باستخدام مهام ClickUp Tasks

عند العمل على مشاريع البرمجيات، يمكن لمهام ClickUp Tasks تبسيط سير عمل التطوير والمساعدة في تتبع عمليات نشر البرامج من خلال إنشاء مهام قابلة للتنفيذ. يمكنك تعيين هذه المهام بمواعيد نهائية واضحة، وتتبع التقدم المحرز مع الحالات المخصصة، وإضافة علامات لسهولة البحث، وحتى تعيين التعليقات و@التعليقات حتى لا يفوت أي شخص أي شيء.

يمكنك أيضًا ربط المهام بالتزامات GitHub، والفروع، وطلبات السحب باستخدام تكامل ClickUp-GitHub.

تبسيط مشاريع البرمجيات وسير العمل مع مهام ClickUp Tasks

إدارة عبء العمل من خلال الذكاء الاصطناعي والأتمتة

أصبحت إدارة عبء عملك أسهل مع ClickUp. ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp، يمكنه مساعدتك في إنشاء مقتطفات من التعليمات البرمجية، وتلخيص رؤى المشروع، وإنشاء مستندات تقنية.

توليد مقتطفات شيفرة باستخدام ClickUp Brain

من ناحية أخرى، يمكن لأتمتة ClickUp Automations تبسيط مهام سير العمل، والتعامل مع المهام الروتينية مثل الموافقات وتحديثات الحالة، وإدارة عمليات تسليم المشروع. ويمكنك الاختيار من بين أكثر من 100 عملية سير عمل مبنية مسبقًا وتخصيصها لتلبية احتياجاتك.

اجمع بيانات التطبيق باستخدام نماذج ClickUp

ما المزيد؟ تساعد ClickUp أيضًا في تتبع الأخطاء والتوثيق. يمكنك تبسيط تعقب الأخطاء باستخدام ClickUp Forms لجمع طلبات الأخطاء، وتحويل تقارير الأخطاء إلى مهام قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Tasks، وتحديد أولويات إدارة الأخطاء.

يمكنك أيضًا توثيق تفاصيل الأخطاء باستخدام مستندات ClickUp التعاونية ClickUp Docs، إلى جانب لقطات الشاشة اللازمة وخطوات إعادة الإنتاج.

ClickUp Brain يساعد في إنشاء الوثائق الفنية لمشاريع البرمجيات مباشرةً داخل ClickUp Docs

توحيد عملية تطوير التطبيقات باستخدام القوالب

لا تنس أن ClickUp لديه مكتبة واسعة من القوالب التي توفر الوقت والجهد. على سبيل المثال، يساعدك قالب تطوير موقع الويب ClickUp على تصور وتخطيط المشروع بأكمله.

احصل على قالب مجاني قدِّم مواقع إلكترونية يحبها العملاء باستخدام قالب تطوير المواقع الإلكترونية ClickUp

مع هذا القالب، يمكنك

تتبع المهام والمواعيد النهائية وأصحاب المصلحة

تنظيم الموارد لتحقيق كفاءة التطوير

تصور تقدم العمل

تحسين التعاون

تقديم مواقع إلكترونية تلبي توقعات العملاء

وبالمثل، يمكنك استخدام قالب تتبع الأخطاء والمشكلات وقالب تتبع الأخطاء والم شكلات وقالب تقرير الأخطاء لتتبع الأخطاء وتسجيلها وإصلاحها في وقت قصير.

الجزء الأفضل؟ ميزات ClickUp القوية متوفرة بأسعار معقولة حتى لا تضطر إلى إنفاق ثروة لتحقيق أهدافك في التطوير والعمليات.

تسعير ClickUp

مما لا شك فيه أن Vercel هي واحدة من أفضل الأدوات لنشر الواجهة الأمامية. ومع ذلك، فإن أسعارها المتزايدة باستمرار تجعلها خيارًا غير مستدام للشركات الصغيرة والكبيرة.

تتفوق بدائل Vercel العشرة الأوائل التي أدرجناها في القائمة بطرقها الخاصة. والآن، قم بالاختيار بناءً على احتياجاتك وأهدافك حتى تحصل على الأداة التي تناسب غرضك. على سبيل المثال، إذا كانت الاستضافة هي أولويتك، فكر في Firebase، وإذا كنت تريد أدوات تطوير ويب كاملة، جرب Netlify أو Render أو DigitalOcean.

بغض النظر عن المنصة التي تختارها، قم بإقرانها مع ClickUp لتحسين عملية التطوير الخاصة بك. تقدم ClickUp العديد من الميزات التي تساعدك على تبسيط عملية النشر، وإصلاح الأخطاء، وتنظيم الموارد والوثائق، والتعاون في الوقت الفعلي.

لذا، سجِّل مجانًا لترى ClickUp أثناء العمل!