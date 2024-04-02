اعتماد سير عمل DevOps: المراحل وأفضل الممارسات

في بيئة التكنولوجيا سريعة الوتيرة اليوم، قد تحتاج إلى أكثر من فريق تطوير وعمليات ماهر لإنشاء البرنامج الذي سيستمتع عملاؤك باستخدامه. يستلزم الإصدار الناجح للبرمجيات ما يلي حل سريع للمشاكل و التحسين المستمر سواء أثناء تطوير المنتج أو بعد طرحه في السوق.

هذا هو السبب في تحول العديد من الشركات إلى سير عمل DevOps لتبسيط وتسريع عملية تطوير البرمجيات. في الواقع، فإن أصبح إطار عمل DevOps شائعًا جدًا لدرجة أن سوقه وصل إلى 10.9 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو إلى 63.4 مليار دولار بحلول عام 2032.

ولكن ما الذي يجعل هذا النهج مفضلاً لدى فرق التطوير والعمليات؟ ستتعرف في هذه المقالة على كل ما تحتاج إلى معرفته عن سير عمل DevOps وفوائده ومراحله الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، سنوضح لك كيفية إنشاء عملية DevOps باستخدام منصة قوية وسهلة الاستخدام لإدارة المشاريع. 🛠

ما هو سير عمل DevOps؟

يشير سير عمل DevOps إلى مجموعة من الممارسات التي تساعد على سد الفجوة بين تطوير البرمجيات (Dev) وعمليات تكنولوجيا المعلومات (Ops). والهدف منه هو تسريع تطوير النظام وتمكين التسليم المستمر. وتركز عمليات سير العمل هذه على أتمتة العمليات ودعمها تعزيز التعاون بين فرق تكنولوجيا المعلومات وفرق التطوير، مما يساعدهم على تحقيق نشر أسرع.

يتألف سير عمل DevOps النموذجي من ست مراحل مع إجراءات وأهداف ونتائج متوقعة محددة. يتيح لك التقدم خلال سير العمل إجراء تعديلات في كل مرحلة وأتمتة الإجراءات لتقليل الأخطاء وزيادة الكفاءة. 📈

ما هي فوائد سير عمل DevOps؟

أكبر ميزة لسير عمل DevOps هي أنه يختصر عملية تطوير النظام بشكل كبير. وتشمل فوائده البارزة الأخرى ما يلي:

تعاون أكثر فعالية: تسهّل أدوات سير عمل DevOps التواصل بين فريقي التطوير والعمليات طوال دورة حياة التطوير. ويؤدي ذلك إلى حل المشاكل بشكل أسرع وبرمجيات عالية الجودة

تسهّل أدوات سير عمل DevOps التواصل بين فريقي التطوير والعمليات طوال دورة حياة التطوير. ويؤدي ذلك إلى حل المشاكل بشكل أسرع وبرمجيات عالية الجودة تخفيض التكاليف: نظرًا لأن سير عمل DevOps يركز على أتمتة المهام وتحسين الكفاءة، فإنه يمكن أن يساعد في خفض تكلفة تطوير البرمجيات وصيانتها

نظرًا لأن سير عمل DevOps يركز على أتمتة المهام وتحسين الكفاءة، فإنه يمكن أن يساعد في خفض تكلفة تطوير البرمجيات وصيانتها تحسين جودة المنتج: أحد المكونات الرئيسية لسير عمل DevOps هو المراقبة المستمرة لكل مرحلة من مراحل التطوير، مما يضمن اكتشاف الأخطاء وإصلاحها في الوقت المحدد

أحد المكونات الرئيسية لسير عمل DevOps هو المراقبة المستمرة لكل مرحلة من مراحل التطوير، مما يضمن اكتشاف الأخطاء وإصلاحها في الوقت المحدد قابلية التوسع التقني: إن المراقبة المستمرة والتطوير المستمر لسير عمل DevOps يوفر المزيد من الفرص لترقية التكنولوجيا الخاصة بك والحفاظ على تحديث منتجاتك

إن المراقبة المستمرة والتطوير المستمر لسير عمل DevOps يوفر المزيد من الفرص لترقية التكنولوجيا الخاصة بك والحفاظ على تحديث منتجاتك تجربة أفضل للعملاء: يستلزم سير عمل DevOps التغذية الراجعة المستمرة مما يتيح لك إصلاح المشكلات بشكل أسرع وإبقاء العملاء راضين عن المنتج 🤗

6 مراحل لسير عمل DevOps ## 6 مراحل لسير عمل DevOps

يعتمد سير عمل DevOps على السرعة والأتمتة لإغلاق الحلقة بين التطوير والعمليات بسرعة وكفاءة. ويتطلب القيام بذلك مراحل مثل التكامل والاختبار والمراقبة والتغذية الراجعة والنشر لتحقيق النجاح تطوير المنتج . دعنا نستكشف كل مرحلة من هذه المراحل بمزيد من التفصيل.

التطوير المستمر

مرحلة التطوير المستمر مخصصة لـ تخطيط وبناء المنتج من خلال تحديد رؤية والسماح لفرق التطوير بتحويلها إلى واقع.

يعمل المطورون في دورات تطوير قصيرة، مما يسمح لهم بتعديل المنتج وفقًا للمتطلبات المتطورة ومدخلات المستخدم. وعادةً ما يستخدمون نظامًا للتحكم في الإصدار مثل GitHub للترميز في هذه المرحلة.

ويتمثل دور فرق التشغيل في هذه المرحلة في مراقبة التغييرات والعودة إلى الإصدارات السابقة من المنتج مع التحكم في الإصدار إذا لزم الأمر.

التكامل المستمر

مرحلة التكامل المستمر هي كل شيء يتعلق بإيجاد و إصلاح الأخطاء لزيادة موثوقية الكود. يقوم المطورون بتعديل التعليمات البرمجية ودمج هذه التغييرات في مستودع مركزي بحيث تكون التحديثات متاحة للجميع وجاهزة للاختبار تلقائيًا.

يمنع التكامل المستمر التأخير في التطوير من خلال السماح للعديد من المطورين بالعمل على نفس التعليمات البرمجية المصدرية بدلاً من انتظار دمج أقسام التعليمات البرمجية المختلفة في يوم الإصدار. هذا يسرّع عملية التطوير ويجعل الكود أكثر أمانًا ويمكن الاعتماد عليه. 🔐

الاختبار المستمر

في مرحلة الاختبار المستمر، يتم اختبار الكود تلقائيًا باستخدام أدوات مفتوحة المصدر. وبهذه الطريقة، يتم إخطار المختبرين والمطورين على الفور بأي أخطاء وأخطاء. تهدف عملية الاختبار المؤتمتة هذه إلى التأكد من التزام الكود المصدري بمتطلبات البرمجيات.

إذا تم العثور على أي أخطاء، يعود المنتج إلى مرحلة التطوير بحيث يمكن إصلاح المشكلات.

المراقبة المستمرة والتغذية الراجعة

في هذه المرحلة، تقوم بمراقبة أداء منتجك، جمع البيانات ، وتحليلها لمعرفة ما إذا كانت هناك مجال للتحسين . يمكنك أيضًا مراقبة البنية التحتية للبرنامج ونشاط المستخدم لمعرفة ما إذا كان العملاء راضين عن المنتج.

وعلى غرار الاختبار، يجب أن تكون هذه العملية مؤتمتة لتوفير تغذية راجعة مستمرة يمكنك تقييمها والاستفادة منها لإجراء التغييرات اللازمة. وهذا يضمن أن تكون إصدارات منتجك المستقبلية أكثر موثوقية.

التسليم المستمر

تدور مرحلة التسليم المستمر حول إنشاء واختبار التغييرات في التعليمات البرمجية المصدرية تلقائيًا بحيث تكون جاهزة للإصدار في أي بيئة إنتاج. كما تتم عملية الإصدار بشكل آلي، حيث تهدف هذه المرحلة إلى تقديم تحديثات سريعة ومستدامة للبرامج.

النشر المستمر

تغني عملية النشر المستمر عن الحاجة إلى أيام الإصدار المجدولة - يتم إصدار كل تغيير في المنتج تلقائيًا للمستخدمين، وهذا يعني أن المطورين يتلقون ملاحظات المستخدمين بسرعة، مما يسمح لهم بمعالجة المشكلات وتقديم حلول أسرع وأكثر دقة. 👌

كيفية إنشاء سير عمل DevOps: 7 خطوات

قد يبدو إنشاء سير عمل DevOps من الصفر أمرًا شاقًا بسبب كثرة العمليات المستمرة التي تحتاج إلى مراقبتها. ومع ذلك، مع وجود منصة قوية لإدارة المشاريع مثل ClickUp ، أصبح تنفيذ سير عمل DevOps أسهل من أي وقت مضى!

يوفر ClickUp أدوات سهلة الاستخدام لمساعدتك في تخطيط المهام وتنظيمها وتتبعها داخل منصة واحدة. كما أنه يشجع على التعاون متعدد الوظائف حتى تتمكن فرقك من العمل بكفاءة أكبر.

دعونا نرى كيفية إنشاء سير عمل DevOps خطوة بخطوة واستخدام ClickUp إدارة المشروع و ميزات تطوير البرمجيات لجعل هذه الرحلة سلسة ⛵

الخطوة 1: حدد أهدافك وغاياتك

لتنفيذ سير عمل DevOps وظيفي، ضع في اعتبارك استراتيجية DevOps الحالية الخاصة بك وحدد أي مشاكل واجهتها وتريد تحسينها. قد تكون المشاكل النموذجية مرتبطة بالأخطاء المتكررة في البرمجيات، أو عدم وجود تعاون بين فرق التطوير والعمليات أو سير العمل عدم تحديد الأدوار بوضوح .

بمجرد تحديد المشاكل الرئيسية، حان الوقت لـ تحديد الأهداف التي ترغب في تحقيقها من خلال سير عمل DevOps الجديد. اسأل نفسك إذا كنت

تحتاج إلى جدول إصدار أسرع تريد أتمتة عمليات معينة لديك أدوات DevOps تحتاج إلى استبدالها ترغب في ترقية بنيتك التحتية في كثير من الأحيان

ستساعدك الإجابة على هذه الأسئلة على تحديد الأدوات والتقنيات التي يجب أن تكون جزءًا من سير عمل DevOps الذي تم تجديده. احتفظ بهذه الأهداف في مكان واحد وتتبع التقدم المحرز فيها بانتظام - سيساعدك ذلك على ضمان سيرك على المسار الصحيح وعدم تكرار الأخطاء القديمة. 🙅‍♀️

وضع أهداف قابلة للقياس مع تقدم تلقائي لتحقيق الأهداف بفعالية باستخدام ClickUp

من الطرق الرائعة لتنظيم أهدافك وغاياتك ومراقبتها هي الاعتماد على أهداف ClickUp التي تتيح لك إنشاء أهداف قابلة للقياس وأتمتة عملية تتبع الأهداف!

تتيح لك هذه الميزة إنشاء أهداف وتقسيمها إلى أهداف أصغر يسهل تحقيقها. هذا النهج لا يحافظ على تنظيم أهدافك بدقة فحسب، بل يحافظ أيضًا على يعزز الحافز في فريق DevOps الخاص بك. 🙌

عند اكتمال الهدف، يتم تحديث النسبة المئوية للتقدم في الوقت الفعلي تلقائيًا. بهذه الطريقة، يمكنك أن ترى بوضوح مدى قربك من تحقيق هدفك.

تتيح لك ميزة الأهداف أيضًا:

إنشاء مجلدات إلى تتبع OKRs (الأهداف والنتائج الرئيسية) إنشاء بطاقات أداء أسبوعية للموظفين للاحتفال بالإنجازات تتبع المشاريع في الوقت الفعلي

الخطوة 2: وضع خطة كفريق واحد

بعد تحديد أهدافك، يجب عليك وضع استراتيجية لتقديم سير العمل الجديد بفعالية. احرص على مناقشة الخطة مع أصحاب المصلحة، لا سيما فريق DevOps، لأنهم هم من سيقومون بتنفيذ النهج الجديد فعليًا.

يعتمد سير عمل DevOps الناجح على التعاون القوي بين فرق التطوير والعمليات. يكتب المطورون التعليمات البرمجية ويمررونها إلى فريق العمليات للاختبار والتكامل والنشر. لهذا السبب يجب أن تكون خطة DevOps الخاصة بك موضوعة بوضوح ويمكن لجميع أعضاء الفريق الوصول إليها، مما يسمح لهم بتتبع التقدم المحرز ومواكبة آخر التحديثات. 🔔

استخدم قالب الخطة الإستراتيجية لفرق DevOps Teams ClickUp DevOps Teams لتتبع التقدم المحرز في كل هدف وضمان التوافق مع خطتك الإستراتيجية

لتبسيط عملية التخطيط، استخدم نموذج قالب الخطة الاستراتيجية لفرق ديف أوب ديف أوبس . إنه إطار عمل مصمم مسبقًا يساعد الفريق بأكمله على تصور العمل اللازم لتحقيق الأهداف طويلة المدى. يوفر القالب طرق عرض القائمة واللوحة لتصفية المهام بكفاءة بناءً على القسم المسؤول أو مستويات الأولوية أو تاريخ الاستحقاق.

إذا كنت ترغب في معرفة عدد المهام قيد التنفيذ أو المنجزة أو في قائمة المهام ، ما عليك سوى فتح عرض لوحة التقدم في القالب. إن انقر فوق حالات المهام قابلة للتخصيص بالكامل، لذا بدلاً من استخدام مصطلحات عامة مثل قيد التقدم، يمكنك إنشاء حالات مخصصة مثل قيد الاختبار التجريبي أو اختبار الأخطاء لتناسب احتياجات مشروعك تمامًا.

تأكد من ظهور تعليقاتك من خلال تعيينها لأعضاء الفريق مباشرة في المهام باستخدام ClickUp

فوق كل شيء مهام النقر فوق المهام قسمًا مدمجًا للتعليق، مما يبسّط المناقشات الخاصة بالمهام لفريق DevOps لديك. يمكنك استخدام ميزة التعليق من أجل:

معالجة المشاكل بالسياق المناسب

الإشارة إلى أعضاء الفريق للفت انتباههم إلى المشكلات المتعلقة بالمهمة

توضيح كيفية حل مشكلة ما مباشرةً في المهمة

مشاركة الملفات ذات الصلة داخل المهمة

الخطوة 3: أتمتة عمليات DevOps

الأتمتة هي جزء لا يتجزأ من سير عمل DevOps، لذا كلما زادت العمليات التي يمكنك أتمتتها، كان ذلك أفضل. هذا يزيد من السرعة الإجمالية لسير العمل ويؤدي إلى نشر البرمجيات بشكل أسرع. ⚡

يمكنك أتمتة المهام المتكررة بسهولة وعرض جميع الأتمتة وإدارتها بسرعة باستخدام ClickUp

يمكنك تبسيط عملك وتحسين الكفاءة باستخدام أتمتة ClickUp . تتيح لك هذه الميزة وضع مهامك المتكررة والروتينية على الطيار الآلي، مما يوفر لك الوقت للتركيز على الأنشطة ذات التأثير الكبير والقيمة المضافة.

يتيح لك ClickUp إنشاء عملية تلقائية مخصصة لسير عمل DevOps أو الاستفادة من أكثر من 50 عملية تلقائية مسبقة الإنشاء للحصول على السبق. يمكنك استخدام الأتمتة المعدة مسبقًا من أجل:

تغيير المكلف بالمهمة تلقائيًا عندما تتغير حالة المهمة

تحديث أولوية المهمة بمجرد مسح قائمة التحقق الخاصة بها

أرشفة المهام بمجرد تغيير أولوياتها

تبديل علامات المهام عند اقتراب الموعد النهائي

تطبيق قالب عند إنشاء مهمة جديدة

الخطوة 4: اختبر برنامجك باستمرار

الاختبار المنتظم أمر لا بد منه عند تنفيذ سير عمل DevOps- فهو يساعدك على تحديد الأخطاء وإصلاحها لمنع حدوث مشكلات كبيرة بعد النشر. لهذا السبب، يعد الاختبار المستمر أمرًا بالغ الأهمية أثناء عملية التطوير.

بدلاً من الاختبار اليدوي المستمر، يمكنك إجراء اختبارات آلية بشكل دوري. احرص على اختبار البرنامج بعد تنفيذ كل تغيير، مهما كان صغيراً، حيث يمكن أن تتسبب التغييرات الطفيفة في حدوث أخطاء حتى لو كانت بسيطة. ⚠️

بعد اكتشاف الأخطاء، يجب عليك تسجيلها في مكان واحد. هذا يجعل من الأسهل منع تكرار المشاكل، حيث ستعرف دائمًا المشاكل التي تم إصلاحها وأين حدثت وما سببها.

تتبع جميع أخطائك في مكان واحد باستخدام قالب تقرير تتبع الأخطاء في ClickUp

إذا كنت ترغب في البدء في رصد الأخطاء والأخطاء على الفور، فإن قالب قالب تقرير تتبع الأخطاء في ClickUp هو الحل الأمثل! يتيح لك هذا القالب سهل الاستخدام تنظيم أخطائك باستخدام ما يلي الحقول المخصصة :

المصدر (على سبيل المثال، داخلي أو عميل) نوع التقرير (على سبيل المثال، عيب أو تنقيح واجهة المستخدم) البيئة (على سبيل المثال، الويب أو الجوال أو سطح المكتب) ميزة المنتج (على سبيل المثال، تسجيل الدخول أو التكامل أو المنتج الأساسي)

جميع الحقول والحالات قابلة للتخصيص بالكامل، بحيث يمكنك تعديلها لتناسب سير عملك وتضمين القوائم المنسدلة ومربعات الاختيار وأشرطة التقدم والعلامات حسب الحاجة. قم بتصفية المهام حسب المُعيَّن أو تاريخ الاستحقاق أو الأولوية للحصول على نظرة عامة محددة وتحريكها في عرض لوحة كانبان لإجراء تغييرات بسيطة على الحالة. ✌

الخطوة 5: جمع الملاحظات

تأكد من أن برنامجك يلبي توقعات العملاء من خلال جمع الملاحظات ملاحظات المستخدمين بعد إطلاق منتجك. سيساعدك هذا على تحليل أداء البرنامج وإجراء التعديلات اللازمة على نظامك بناءً على الملاحظات الواردة. 🗣️

اجمع ملاحظات العملاء واحتفظ بها منظمة باستخدام قالب نموذج ملاحظات ClickUp

نظرًا لأن سير عمل DevOps يتطلب ملاحظات مستمرة، فإن الاحتفاظ بجميع ملاحظات العملاء في مكان واحد يمكن أن يساعدك على تنفيذ التغييرات بشكل أكثر فعالية. يمكن أن يساعدك قالب نموذج ملاحظات ClickUp هو أداة رائعة تتيح لك القيام بذلك بالضبط - جمع ملاحظات المستخدمين، والاحتفاظ بها في موقع مركزي، وتنظيمها باستخدام الحقول المخصصة لسهولة الوصول إليها.

ستكون جميع الملاحظات التي جمعتها من خلال توزيع نموذج الملاحظات في القالب مرئية بوضوح في طريقة عرض القائمة، حيث يمكنك أيضًا الحصول على نظرة ثاقبة على تفاصيل مثل:

التقييم الإجمالي

سبب التقييم

اقتراحات للتحسين

يمكن لفريق DevOps استخدام هذا النموذج لمراجعة ملاحظات العملاء فيما يتعلق بواجهة البرنامج والميزات الجديدة والأداء واستخدامها لتحسين المنتج بشكل أكبر.

الخطوة 6: ### الخطوة 6: قياس أداء عملية DevOps الخاصة بك

مع وجود سير عمل DevOps في مكانه، يجب عليك الآن تتبع أدائه لمعرفة مدى نجاحه مقارنةً بأساليبك السابقة. تأكد من الإجابة على الأسئلة التالية:

ما هي التحسينات التي تم إجراؤها؟

ما هي المشاكل التي تم حلها؟

كم عدد المشكلات التي حدثت؟

ما مدى سرعة إصدار المنتج؟

هل حدثت زيادة في وقت التشغيل؟

هل تغير استهلاك الموارد؟

سيساعدك تتبع هذه المقاييس وتحليلها على تحديد ما إذا كنت قد نفذت سير عمل DevOps بفعالية وتسليط الضوء على المجالات التي قد تحتاج إلى تحسين في المستقبل.

احصل على عرض شامل لحالات المشروع والمهام المتبقية من خلال الرسوم البيانية المختلفة باستخدام ClickUp

يمكنك تتبع أداء سير عمل DevOps الجديد الخاص بك بسهولة من خلال لوحات معلومات ClickUp -مركز التحكم في المهام الخاص بك لأي نوع من العمل. توفر لوحات المعلومات نظرة عامة عالية المستوى يمكنك مشاركتها مع فريق DevOps لإبقاء الجميع على اطلاع على حالة مشروع التطوير الخاص بك. 📢

لوحات المعلومات قابلة للتخصيص بالكامل، حيث تعرض بالضبط نوع المعلومات التي تحتاجها. على سبيل المثال، يمكنك الحصول على عرض مرئي لتقدم مهمتك من خلال رسوم بيانية مثل:

مخططات السرعة : تمثيل معدل إنجاز مهمتك

المخططات التنازليّة : عرض مقدار العمل المتبقي في المشروع

مخططات الاحتراق : إظهار مقدار العمل الذي تم إنجازه بالفعل في المشروع

مخططات التدفق التراكمي : عرض تقدم المهمة مع مرور الوقت، مما يساعدك على تحديد العوائق المحتملة

الخطوة 7: إجراء التحسينات

بمجرد جمع الملاحظات وتحليل أداء سير عمل DevOps، استخدم هذه البيانات لتعديل برنامجك للإصدارات المستقبلية. ولضمان تنفيذ التحسينات بنجاح، يجب عليك أيضًا تحسين عمليات التطوير والنشر والتشغيل باستمرار.

أعد تقييم أداء مشروعك وحدد مجالات التحسين باستخدام قالب ClickUp Project Post Mortem Template

اجعل هذه العملية أكثر كفاءة باستخدام نموذج تشريح مشروع ClickUp ما بعد الوفاة لجمع كل ما تعلمته خلال المشروع. يتيح لك تصنيف الأفكار حسب:

النجاح: الأشياء التي حققتها التحديات: العقبات التي واجهتها مهام ما بعد المشروع: المهام التي لا تزال معلقة أداء الفريق: مدى جودة أداء الفريق وتعاونه الدروس المستفادة:الدروس المستفادة خلال المشروع

يمكنك مشاركة هذا قالب منفذ الوفاة مع فريقك أثناء الاجتماع للتأكد من أن الجميع على نفس الصفحة وعلى استعداد للعمل على التحسين المستمر. 🔄

تبسيط عمليات DevOps الخاصة بك باستخدام ClickUp

يمكن أن يؤدي تطبيق مبادئ DevOps وإعداد سير عمل DevOps إلى تحقيق المعجزات لفرقك ومنتجك - فهو يعزز التعاون ويعزز المرونة ويزيد من الدقة.

إذا كنت ترغب في إنشاء تدفق عمليات DevOps بأقل جهد ممكن, جرّب ClickUp مجانًا ! استخدم أدوات إدارة المشروع القوية لتحديد أهداف واضحة وتتبع الأخطاء وإصلاح المشكلات بسرعة وبشكل جماعي! 💪