دورة تدريبية مكثفة حول خط أنابيب DevOps: المكونات الرئيسية ونصائح التنفيذ

تخيل نفسك كطاهٍ كبير عمل في مطاعم فاخرة واشتهر بابتكار سحر الطعام. لديك المهارات والخبرة اللازمة لصنع عجائب الطهي وإبهار ضيوفك. ولكن إليك المفاجأة - جميع نجوم ميشلان التي حصلت عليها لا قيمة لها بدون فرن جيد ومقالي وقدور وسكاكين وجميع الأدوات الأخرى التي يحتاجها الطاهي لإعداد طعام لذيذ. 🧑‍🍳

الأمر نفسه ينطبق على فرق DevOps. فهم يحتاجون إلى أدوات وعمليات وممارسات محددة بوضوح لإظهار مهاراتهم وتقديم القيمة، وهذا بالضبط ما يهيئهم له خط أنابيب DevOps.

في هذا الدليل، نحن نلقي نظرة خاطفة على خط أنابيب DevOps النموذجي ونقوم بتفكيك مراحله ومكوناته الرئيسية لمساعدتك في إعداد واحد لفريق DevOps الخاص بك. كما سنقدم أيضًا منصة رائعة لإدارة مشاريع تطوير البرمجيات لمساعدتك في إدارة عمليات DevOps الخاصة بك.

ما هو خط أنابيب DevOps؟

خط أنابيب DevOps هو مجموعة من العمليات المؤتمتة وأدوات الأتمتة التي تسهل التكامل المستمر والاختبار المستمر والنشر الموثوق لمنتجات البرمجيات.

الهدف الرئيسي من خط أنابيب DevOps هو مساعدة فرق التطوير والعمليات على تبسيط وأتمتة دورة حياة تطوير البرمجيات. من خلال القيام بذلك، يضمن خط أنابيب DevOps تسليم البرمجيات بكفاءة دون تعريض الجودة للخطر أثناء تعزيز التعاون والاتساق.

تمامًا كما أن كل شركة ومنتج برمجي فريد من نوعه، كذلك خط أنابيب DevOps الخاص بها - يمكنك تصميمه بناءً على ديناميكيات فريقك ومتطلباته وميزانيته. ومع ذلك، فإن كل خط أنابيب ديف أوبس له نفس الهدف، وهو أتمتة العمليات لتقليل الأخطاء وتقديم القيمة بشكل أسرع. لذلك، ليس من المستغرب أن تحتوي معظم خطوط الأنابيب على مكونات ومراحل متشابهة.

5 مكونات خط أنابيب ديف أوبس ## 5 مكونات خط أنابيب التطوير

دعنا نراجع المكونات التي يجب أن تعتمد عليها عند بناء خط أنابيب DevOps:

1. التكامل المستمر والتسليم المستمر

عادةً ما يسير هذان المكونان جنبًا إلى جنب؛ وغالبًا ما ستراهما يشار إليهما باسم CI/CD أو خط أنابيب CI/CDD .

يشير التكامل المستمر إلى عملية إجراء التزامات برمجية مستمرة (تكامل التعليمات البرمجية) إلى المستودع المركزي. ببساطة، يشجع التكامل المستمر على إضافة أجزاء صغيرة من التعليمات البرمجية إلى القاعدة المشتركة، ويفضل أن يكون ذلك عدة مرات في اليوم، بدلاً من العمل على فروع التعليمات البرمجية المعزولة. التكامل المستمر هو بطاقة الخروج من الجحيم. وهو يسمح بذلك:

سهولة دمج تغييرات التعليمات البرمجية في وقت مبكر تحديد الأخطاء -كلما اكتشفت الأخطاء في وقت مبكر، كان من الأسهل إصلاحها

يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتكامل المستمر ويعتمد عليه، التسليم المستمر يعمل على أتمتة العمليات المختلفة اللازمة لتسليم البرمجيات إلى الإنتاج أو بيئة الإنتاج المرحلي. وهو يتضمن اختبارًا آليًا ومستمرًا يضمن عدم تأثير التغييرات الجديدة في التعليمات البرمجية على الوظائف الحالية. وبفضل التسليم المستمر، تكون دائمًا على أهبة الاستعداد عندما يتعلق الأمر بـ إصدار المنتج -كل ما يتطلبه الأمر لنشر منتجك هو نقرة زر واحدة.

بما أنك المسؤول عن خط أنابيب DevOps الخاص بك، يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد النشر يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا. ولكن، إذا كنت ترغب في تحقيق أقصى قدر من فوائد التسليم المستمر، فقم بالنشر في أقرب وقت ممكن لتسهيل استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

2. النشر المستمر

غالبًا ما يتم الخلط بين النشر المستمر والتسليم المستمر، لذا دعنا نوضح الفرق. النشر النشر يؤتمت دورة الإصدار بأكملها ويضمن وصول تحديثات التعليمات البرمجية التي تجتاز الاختبار التلقائي إلى المستخدمين النهائيين دون تدخل. وبالمثل، سيتم إيقاف إصدار تحديثات التعليمات البرمجية إذا تم اكتشاف مشكلة أثناء التسليم أو بشكل أدق أثناء الاختبار.

يمكنك التفكير في النشر المستمر كامتداد للتسليم المستمر الذي يسلط الضوء على أهمية تقديم الميزات بسرعة وكفاءة.

يتطلب النشر المستمر عملية اختبار مؤتمتة مستقرة، وتنسيقًا بين فريق العمل وتخطيطًا دقيقًا، ولكن لا تحتاج كل شركة إلى ذلك. إذا كنت لا تطلق الميزات يوميًا أو كل ساعة، فإن النشر المستمر ليس ضروريًا.

3. التغذية الراجعة المستمرة

كعب أخيل في نموذج تطوير البرمجيات التقليدي هو الافتقار إلى التغذية الراجعة في الوقت المناسب. فقد كان الأمر يستغرق شهوراً وحتى سنوات لتحويل الفكرة إلى واقع، وبالنظر إلى أن تطوير البرمجيات صناعة ديناميكية، فإن النتائج النهائية عادةً لا تلبي التوقعات.

تدرك منهجية DevOps أهمية التغذية الراجعة في الوقت المناسب وبشكل مستمر لضمان أن المنتج النهائي يلبي جميع المربعات ولا يعاني من أي مشاكل. لهذا السبب تركز فرق DevOps على الإصدارات التدريجية - أي اتخاذ خطوة واحدة في كل مرة تسمح بذلك:

التعديلات السريعة الثقة بنسبة 100% بأن المنتج يتماشى مع توقعات المستخدمين

تعتمد فرق التطوير والعمليات على التغذية الراجعة الآلية للحصول على مدخلات ورؤى مستمرة، بالإضافة إلى التحذيرات المبكرة في حالة وجود مشكلات. وبهذه الطريقة، يمكنهم الانتقال إلى إصلاح الأخطاء في أسرع وقت ممكن.

4. المراقبة المستمرة

تركز المراقبة المستمرة على الجانب الأمني لمشروعك. فهو يتحقق مما إذا كان مشروعك يفي بمتطلبات الامتثال ويحدد النشاط غير الطبيعي الذي قد يعرض الاستقرار للخطر.

أنت إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية التي تريد تتبعها مثل معدلات الخطأ أو زمن الاستجابة، وتحليلها بحثًا عن الاختناقات. تتضمن المراقبة المستمرة أيضًا تحليل السجل - سيخبرك نظامك "يخبرك" بما هو الخطأ إذا كنت تعرف كيفية الاستماع.

5. العمليات المستمرة

يدور هذا المكون حول تقليل وقت التوقف عن العمل أو القضاء عليه والحفاظ على سلاسة عملياتك واتساقها. إذا كان هناك وقت تعطل، يجب عليك التأكد من عدم تعطيل المستخدمين - وهذا يعني جدولة الإصلاحات والصيانة.

هناك أساليب مختلفة للعمليات المستمرة للاختيار من بينها. على سبيل المثال، يمكن أن يكون لديك فريق تحت الطلب يمكنه حل المشكلات أو فريق يعمل في المناوبة الليلية. يمكنك أيضاً إعداد أنظمة نسخ احتياطية لمنع حدوث أي تعطل والحفاظ على سير عملياتك بسلاسة.

كيف تنشئ خط أنابيب ديف أوبس: 5 خطوات

يتطلب إنشاء خط أنابيب وظيفي لعمليات التطوير DevOps يتماشى مع احتياجات تطوير البرمجيات الخاصة بك استخدام مجموعة محددة من أدوات DevOps والإجراءات المخصصة. كل خط من خطوط الأنابيب فريد من نوعه، ولكن هناك بعض الخطوات العامة لإنشاء خط واحد.

1. حدد أداة CI / CD الخاصة بك

العنصر الأول في قائمة مهامك هو اختيار أداة CI/CDD التي ستسمح لك بأتمتة وتسريع التطوير والاختبار والنشر، وتجنب الأخطاء، و تبسيط سير العمل .

ستجد الكثير من الجودة أدوات CI/CD في السوق، بما في ذلك Jenkins و TeamCity و CircleCI، وكل منها يقدم مجموعة ميزات فريدة من نوعها. لا توجد وصفة سحرية لاختيار أفضلها - فكر في احتياجاتك وأهدافك وحدد أولوياتها وحدد أولوياتها لترى أي أداة تناسبك.

2. قم بإعداد بيئة تحكم

يحتاج فريق ديف أوبس الخاص بك إلى بيت، أي نظام تحكم في الإصدارات لمشاركة وتخزين إصدارات مختلفة من التعليمات البرمجية والتطبيقات والبرمجيات، والتعاون، وتقليل مخاطر تعارضات الدمج.

مرة أخرى، تعتمد الأداة التي ستختارها على متطلباتك وأولوياتك، لذا استكشف ميزات النظام الأساسي بعمق قبل اتخاذ القرار.

3. إنشاء خادم إنشاء

يُعرف أيضًا باسم خادم التكامل المستمر، يعمل خادم الإنشاء كنقطة تكامل حيث يمكن لمطوريك التحقق من عمل كود معين قبل نشره في مرحلة الإنتاج.

4. تكوين أدوات الاختبار

بمجرد أن يتم تشغيل التعليمات البرمجية الخاصة بك على خادم الإنشاء، تنتقل إلى مرحلة الاختبار للتحقق من خلوها من الأخطاء ونقلها إلى مرحلة الإنتاج. بالطبع، لا يقوم فريقك بالتحقق من الكود سطراً بسطر - فهم يستخدمون أنواعاً مختلفة من الاختبارات الآلية التي تفحص وظائفه وثباته. فقط الكود النظيف تمامًا يمكن نقله إلى مرحلة النشر.

5. النشر إلى مرحلة الإنتاج

في الخطوة الأخيرة، تقوم بدفع الكود الخاص بك إلى الإنتاج، ويمكنك القيام بذلك يدويًا أو تلقائيًا. يبدو الخيار الأخير خيارًا أفضل وأكثر كفاءة من حيث الوقت. لكن تذكر أنه مع النشر التلقائي، من الأسهل أن تمر المشاكل دون أن يلاحظها أحد. هذا هو السبب في أن العديد من المؤسسات تفضل النشر اليدوي للحصول على مزيد من التحكم في العملية.

كيف يمكن أن يساعدك ClickUp في تبسيط خط أنابيب DevOps الخاص بك؟ ClickUp ليست أداة لكتابة أو اختبار أو نشر التعليمات البرمجية. كما أنها ليست منصة لمراقبة أداء الخادم أو

إدارة البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات . لماذا قد تحتاج إليه في خط أنابيب DevOps الخاص بك؟

حسنًا، يمكن أن يكون ClickUp العمود الفقري لخط أنابيب DevOps ويعمل كمركز تحكم في المهمة يمكنك من خلاله إدارة كل عملية وسير عمل DevOps . هذه المهمة و منصة إدارة المشاريع لفرق البرمجيات حزم الخيارات التي تشجيع التعاون والتواصل وتعيين المهام وتنظيمها دون عناء. في أي وقت، يمكن لـ ClickUp توفير معلومات حيوية عن صحة خط أنابيب DevOps الخاص بك والتأكد من أن تسليم البرامج يسير كما هو مخطط له.

دعنا نرى ما الذي يجعل ClickUp إضافة ممتازة إلى خط أنابيب DevOps الخاص بك. 👇

تكامل ClickUp

أحد الأسباب التي تجعل ClickUp يتناسب تمامًا مع سير عملك هو قدرته على التكامل مع أكثر من 1000 أداة بما في ذلك التقويمات، وتطبيقات الاتصال والتعاون، ومنصات تتبع الوقت، و الموارد البشرية و برنامج المبيعات .

تصفح التطبيقات والتكاملات المتاحة داخل ClickUp لإنجاز العمل في منصة مركزية واحدة

سيسعدك معرفة ما يلي يمكن ل ClickUp الاتصال ب GitHub وهي منصة تطوير من الطراز الأول تمنحك تحكماً كاملاً في خط أنابيب DevOps الخاص بك. مع هذا التكامل ، يمكنك ربط طلبات السحب والالتزامات والفروع بمهام ClickUp وتتبع تقدمها. علاوة على ذلك، يمكنك

تلقي إشعارات حول عناصر نشاط GitHub

إدارة مستودعات التعليمات البرمجية المصدرية

تحديد المشكلات ومراقبتها دون مغادرة ClickUp 😍 😍

تجنب التنقل بين المنصات وإنشاء فرع أو طلب سحب جديد ضمن مهمة باستخدام تكامل Github

تكامل آخر مشابه ولكن ليس أقل إثارة للاهتمام هو GitLab . توفر هذه المنصة مفتوحة المصدر خيارات تخصيص رائعة، مما يجعل تتبع المشكلات ومراجعة التعليمات البرمجية وإدارة طلبات السحب والالتزامات والفروع أمرًا سهلاً للغاية.

ClickUp أيضًا يتكامل مع Zapier حتى تتمكن من توصيله بسهولة بأكثر من 6000 تطبيق ومنصة، بما في ذلك تطبيقات ومنصات DevOps العملاقة مثل Jenkins وAzure DevOps وBicOps.

إذا لم يكن ذلك كافيًا، فلديك خيار آخر - بناء عمليات تكامل مخصصة مع واجهة برمجة تطبيقات ClickUp .

أيًا كان اختيارك، ستتمكن من تحويل ClickUp إلى منصة شاملة تقلل من تبديل السياق ويضمن الشفافية والرؤية في خط أنابيب DevOps الخاص بك.

مهام النقر فوق المهام

قم بإدارة المهام وتخطيط مشاريعك باستخدام مهام ClickUp Tasks

ClickUp هو إدارة المهام رئيسي، مما يتيح لك تخطيط وتنظيم عملك وصولاً إلى أدق التفاصيل.

إن مهام النقر فوق المهام تتيح لك مجموعة الميزات إنشاء المهام والمهام الفرعية بسهولة ودمجها في مهام سير عملك. اختر من بين أنواع المهام المختلفة (مثل المهمة أو المتطلب الرئيسي أو الميزة أو المشكلة) وتأكد من سهولة التنقل والتصنيف.

عند إنشاء المهام، استخدم الحقول المخصصة لتوفير المزيد من التفاصيل ولتكون واثقًا من أن فريقك يعرف ما هو متوقع منهم. على سبيل المثال، يمكنك استخدام حقل التقدم المخصص لتتبع إكمال المهام والمهام الفرعية تلقائيًا ومعرفة مدى قربك من هدفك.

أضف الحقول المخصصة المطلوبة إلى المهام والقوائم لضمان أن تكون الفرق على نفس الصفحة وتعمل من نفس طريقة العرض

قابلية التخصيص هي جوهر ClickUp، وإدارة المهام ليست استثناءً. يمكنك استخدام الحالات المخصصة لتخصيص سير عملك، وتعيين مهمة واحدة لعدة أشخاص، وتعيين مهام متكررة، وإنشاء علامات مخصصة لتصنيف المهام.

ضمان الترتيب المناسب لا يمثل مشكلة أبدًا لأن ClickUp يتيح لك تعيين العلاقات والتبعيات بين المهام لربط الأعمال ذات الصلة.

انقر فوق طرق العرض

استخدم أكثر من 10 طرق عرض ClickUp لمراقبة DevOps المشاريع والمهام من وجهات نظر مختلفة

مراقبة المشروع من زوايا مختلفة يمنحك فهماً شاملاً لسير عملك ويتيح لك تحديد المشكلات المحتملة في وقت مبكر. يعمل ClickUp وفقًا لهذه الفلسفة ويقدم أكثر من 10 خيارات لـ عرض عملك، بطريقتك.

إذا كنت تبحث عن خيار كلاسيكي، فاستخدم عرض قائمة النقرات . تأتي بشكل افتراضي في جميع القوائم والمجلدات والمساحات وهي مثالية لتنظيم المهام وتجميعها وفقًا لمعايير مختلفة.

راقب عن كثب حالات المهام الخاصة بك باستخدام عرض لوحة ClickUp Board . تتيح لك طريقة العرض الشبيهة بلوحة كانبان هذه إبقاء مشاريعك متحركة من خلال سحب المهام وإسقاطها في أعمدة مناسبة. إلى جانب الحالات، تتيح لك طريقة عرض لوحة ClickUp Board ترتيب المهام وتصورها بناءً على الأولوية أو المُعيَّن أو أي معيار آخر.

حيث لا يمكن لفرق DevOps أن تزدهر بدون التعاون والتواصل ، ستحب عرض دردشة ClickUp . يمكنك من خلاله

تعيين العمل

تبادل الرسائل في الوقت الفعلي مع فريقك

استخدام التعليقات والإشارات لتوجيه انتباههم إلى شيء محدد

يمكن أن تكون طريقة عرض ClickUp Chat هي البديل المثالي لـ أدوات التواصل الجماعي ويمكن أن تقلل من التبديل بين السياقات. فبدلاً من التنقل بين التطبيقات، يمكنك إنجاز كل شيء في ClickUp. وبهذه الطريقة، يمكنك الحفاظ على التركيز و تحسين الإنتاجية . 💪

قم بإنشاء نماذج متعمقة داخل ClickUp 3.0 مع إمكانيات السحب والإفلات لإدراج الحقول وإضافة منطق شرطي لجمع ملاحظات أفضل

طريقة عرض أخرى يجب أن تنظر فيها نماذج ClickUp . إنها أداة ممتازة لضمان الحصول على تعليقات مستمرة من أعضاء فريقك وأصحاب المصلحة والمستخدمين النهائيين. افتح طريقة العرض واستخدم حقول المهام على الجانب الأيسر من الشاشة لتخصيص النموذج الخاص بك، وطرح الأسئلة الصحيحة، وجمع المعلومات ذات الصلة. يقوم ClickUp بتحليل المعلومات وتحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ للحفاظ على سير فريقك في الاتجاه الصحيح.

ClickUp Whiteboards

قم بالعصف الذهني أو وضع الاستراتيجيات أو تخطيط سير العمل باستخدام لوحات ClickUp Whiteboards التعاونية المرئية

يعتمد أعضاء فريق DevOps على بعضهم البعض - فالجميع مسؤولون عن المنتج في جميع مراحل خط أنابيب DevOps، من التخطيط إلى النشر والمراقبة. وهذا ما يجعل التعاون والتواصل الفعال أولويتك الأولى، ولا توجد أداة أفضل من ClickUp Whiteboards .

اللوحات البيضاء هي لوحات رقمية مثالية للعصف الذهني ووضع الاستراتيجيات وإنشاء خطة عمل محكمة لتقديم القيمة. على هذه اللوحة، يمكن لفريقك الكتابة والرسم وإضافة الأشكال وإرفاق الملفات والروابط ونشر الملاحظات اللاصقة والعمل معًا في الوقت الفعلي لتحويل الأفكار إلى واقع ملموس. 🎨

إنشاء المهام مباشرةً داخل اللوحات البيضاء أو الارتباط بالمهام أو المستندات أو الملفات لإضافة المزيد من السياق.

قوالب ClickUp

مع مكتبة تضم أكثر من 1,000 قالب جاهز يحتوي ClickUp على كل الحيل التي تساعدك في تحقيق أهدافك و توفير الوقت في العملية ⌚

على سبيل المثال، يمكنك استخدام قالب خارطة طريق ClickUp DevOps Teams لتحديد الأهداف الاستراتيجية والجداول الزمنية والمعالم الرئيسية وقيادة التحسين المستمر. يعزز القالب مرونة فريقك ويساعدك على تحديد الأولويات والتكيف مع الظروف المتغيرة.

تصور خارطة الطريق الاستراتيجية لفريقك وخطط بشكل أفضل لنجاح فريقك باستخدام هذا القالب

نموذج آخر مناسب ل DevOps هو نموذج قالب هيكل تقسيم العمل الخاص ب ClickUp DevOps . باستخدامه، يمكنك تقسيم المشاريع إلى مهام، وتعيين المهام، ومراقبة التقدم المحرز، وتعديلها بسلاسة كلما دعت الضرورة.

وبفضل شموليته، يساعدك القالب على اكتشاف الاختناقات ومعالجتها قبل أن تتسبب في حدوث مشاكل. 🔨

قالب هيكل تقسيم العمل ClickUp يساعدك في إدارة مشاريعك

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ClickUp Dashboards

هل يعمل خط أنابيب DevOps لديك كما هو أم يحتاج إلى تحسينات؟ ما هو معدل نشر فريقك، أو معدل فشل التغيير، أو معدل فشل التغيير، أو المهلة الزمنية، أو متوسط الوقت اللازم للتعافي؟ اكتشف الإجابات على هذه الأسئلة وغيرها الكثير مع ClickUp Dashboards !

إنشاء لوحات معلومات مفصلة وإضافة بطاقات بسهولة لعرض التقدم المحرز في نقاط العدو، والمهام لكل حالة، والأخطاء لكل عرض

لوحات المعلومات في ClickUp قابلة للتخصيص بالكامل - اختر من بين أكثر من 50 بطاقة لتخصيص لوحات المعلومات الخاصة بك والحصول على نظرة ثاقبة للمقاييس التي تهتم بها حاليًا تخصيص الموارد والحصول على نظرة شاملة للمشروع بأكمله، وتتبع الوقت للحفاظ على سير فريقك في الاتجاه الصحيح.

ClickUp Brain

يمكن لـ ClickUp Brain الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمهام والمستندات وإبقاء فريقك في الاتجاه الصحيح

إن التوفيق بين المشاريع والفرق ليس بالأمر السهل، وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة، فاستخدم ClickUp Brain . 🧠

هذا ميزة ثورية هي أول شبكة عصبية في العالم. تسخّر الذكاء الاصطناعي لربط مستندات ClickUp والفرق والمهام وكامل خبرات شركتك لمساعدتك على توفير الوقت وإدارة العمل بسهولة.

بشكل أساسي، يتعرف ClickUp Brain على كل شيء عن شركتك وقادر على تقديم إجابات لجميع أنواع الأسئلة، من _ ما هي المهام الأكثر إلحاحًا؟

وبفضل النتائج الفورية والدقيقة، يصبح ClickUp Brains العقل المدبر لعملياتك، مما يجعل المعلومات مركزية ويعزز الإنتاجية في جميع المجالات.

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لا يمكن لفرق DevOps أن تتفوق في عملها دون دعم مناسب من حيث إدارة المهام والمشاريع وأداة فعالة للتعاون والتواصل وتتبع التقدم المحرز وجمع الملاحظات.

يغطي ClickUp جميع هذه الجوانب ويساعدك على تبسيط سير العمل، وتحديد أوجه القصور، وتقديم أقصى قدر من الدعم لخط سير العمل في DevOps. اشترك في ClickUp اليوم وأعطِ دفعة لعملية DevOps الخاصة بك!