أفضل 11 بديل لـ Productive.io في 2025

قد يبدو استخدام Productive.io وكأنك تحاول وضع مشروعاتك في قالب شخص آخر. بين منحنى التعلم الحاد، والمرونة المحدودة في إعداد التقارير، وبطء دعم العملاء، من السهل أن تشعر بأنك محاصر.

تخيل التحول إلى منصة تتكيف بالفعل مع كيفية عمل فريقك - حيث تكون التقارير قابلة للتخصيص، وواجهة المستخدم بديهية، والمساعدة على بعد نقرة واحدة. هذا بالضبط ما تقدمه أفضل بدائل Productive. io.

في هذا المنشور، سنرشدك في هذا المنشور إلى أفضل الأدوات التي تعالج أكثر نقاط الضعف في Productive.io شيوعًا - وتساعدك على استعادة السيطرة على سير العمل. سواء كنت مستقلاً بمفردك، أو شركة ناشئة في طور النمو، أو مؤسسة كاملة، دعنا نتحقق من أفضل الاختيارات قبل أن تتحول تفاعلاتك مع العملاء إلى إدارة الأزمات.

⏰ ملخص 60 ثانية فيما يلي نظرة عامة سريعة على بدائل Productive.io التي سنغطيها: ClickUp: أفضل برنامج شامل لإدارة المشاريع

كوم : الأفضل للتخطيط البديهي والمرئي للمشروع

أسانا : الأفضل لإدارة المهام وسير العمل

Zapier : الأفضل لأتمتة سير العمل والتكاملات

جيرا : الأفضل لفرق Agile وفرق تطوير البرمجيات

Wrike : الأفضل لإدارة المشاريع على مستوى المؤسسة

فريق العمل : الأفضل لإدارة العملاء والوكالات

سكورو : الأفضل للإدارة المالية وإدارة الأعمال

كانتاتا : الأفضل لإدارة الموارد والتنبؤ

Accelo : الأفضل للأعمال الخدمية والأتمتة

Workamajig: الأفضل للوكالات الإبداعية

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Productive. io؟

يعتمد اختيار بديل Productive. io المناسب على احتياجات فريقك الفريدة. هل تبحث تحديداً عن إدارة المهام، أو التتبع المالي، أو برنامج جدولة الموارد؟ فيما يلي الميزات الرئيسية التي يجب مراعاتها:

إدارة المشاريع والمهام : ابحث عن الأدوات التي تتيح لك إنشاء المهام وتعيينها وتتبعها بسهولة. يمكن أن تساعد ميزات مثل لوحات كانبان ومخططات جانت والأتمتة في تبسيط سير العمل وتحسين الإنتاجية

أدوات التعاون : اختر البرنامج الذي يعزز تواصل الفريق من خلال الدردشة في الوقت الحقيقي، ومشاركة الملفات، وتعليقات المهام، مما يحافظ على توافق الجميع

جدولة الموارد : قم بتحسين توزيع عبء العمل من خلال ميزات مثل تخصيص الموارد وتخطيط السعة وموازنة عبء العمل، مما يضمن كفاءة الفريق

الإدارة المالية : تبسيط عملية إعداد الميزانية والفواتير من خلال تتبع النفقات وتتبع الساعات المدفوعة وفواتير العميل للحفاظ على الشؤون المالية تحت المراقبة

الأتمتة والتكاملات : وفِّر الوقت من خلال أتمتة المهام المتكررة والتكامل مع أدوات إدارة علاقات العملاء، ومنصات البريد الإلكتروني، وبرامج المحاسبة لسير عمل سلس

التقارير والتحليلات: اتخذ قرارات مستندة إلى البيانات من خلال لوحات المعلومات القابلة للتخصيص وتقارير تتبع الوقت وتحليلات الأداء للحصول على رؤى أفضل للمشروع

👀 هل تعلم؟ أكثر من 85% من الشركات تستخدم بنشاط برامج إدارة المشاريع، ومن المتوقع أن تصل قيمة السوق إلى 7 مليارات دولار. هل ما زلت تدير المشاريع بجداول البيانات والأمل؟ ربما حان الوقت للتحول إلى أداة إدارة أكثر ذكاءً.

1. ClickUp (أفضل برنامج شامل لإدارة المشروعات)

ابدأ العمل قم بإدارة مشاريعك ومهامك ومستنداتك كلها في مكان واحد على ClickUp

ClickUp، تطبيق ClickUp، تطبيق كل شيء للعمل، هو أفضل بديل لـ Productive.io، الذي يجمع إدارة المهام والمشاريع، والتعاون بين الفريق، وتخطيط الموارد تحت سقف واحد. إذا كنت قد سئمت من التنقل بين الأدوات غير المتصلة، فإن منصة ClickUp المتكاملة تحافظ على مركزية مشاريعك ومعرفتك ومحادثاتك وحتى مساعدة الذكاء الاصطناعي، مما يساعد الفرق من جميع الأحجام على العمل بذكاء أكبر.

خطط، ونظم، وتعاون في أي مشروع باستخدام مهام ClickUp Tasks

في قلب حل ClickUp لإدارة المشروعات توجد مهام ClickUp Tasks، والتي تتيح لك تقسيم المشروعات المعقدة إلى خطوات يمكن إدارتها وتتبعها. الجزء الأفضل؟ على عكس أدوات إدارة المشاريع الأخرى التي تفتقر إلى المرونة، تتكيف مهام ClickUp Tasks مع أي سير عمل.

باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp، يمكنك إفساح المجال لجميع تفاصيل المهام - من المُكلفين وتواريخ الاستحقاق إلى الميزانيات ومستويات الأولوية وأسماء العملاء وحتى العلامات المخصصة التي تناسب سير عملك. أرفق الروابط والمستندات ومقاطع الصوت أو الفيديو داخل المهام مباشرةً لإضافة سياق إضافي.

تضمن تبعيات المهام في ClickUp معرفة الفرق ما يجب القيام به أولاً، بينما تتجاوز الحالات المخصصة ما هو معتاد "يجب القيام به" و"تم"، مما يجعل تتبع التقدم أكثر ديناميكية. ومع مستويات الأولوية، يظل الجميع مركزين على ما هو أكثر أهمية.

بالطبع، إدارة المهام شيء - تتبع الوقت المستغرق فيها شيء آخر. أدخل ClickUp Time Tracking. يمكنك بدء وإيقاف المؤقتات من أي جهاز، أو تسجيل الساعات يدويًا، أو المزامنة مع تطبيقات مثل Toggl وHarvest لإدخال الوقت بسلاسة. بالإضافة إلى ذلك، تقارير مفصلة تفصِّل الساعات المدفوعة، مما يساعد الفرق على تحسين الإنتاجية.

سجل الوقت يدوياً أو بأثر رجعي من أي جهاز باستخدام تتبع الوقت على ClickUp

بالنسبة للفرق الموزعة، يضمن التعاون في الوقت الفعلي عدم إهمال أحد. من خلال خاصية اكتشاف التعاون في ClickUp، يمكن لفريقك معرفة متى يقوم زملاؤك في الفريق بإجراء تغييرات على مستندات ClickUp Docs ولوحات ClickUp Whiteboards المشتركة، بينما تحافظ المزامنة التلقائية على التحديثات فورية. لا مزيد من الارتباك ذهاباً وإياباً - فقط تقدم سلس للمشروع.

شاهد متى يقوم المستخدمون الآخرون بتحرير مستند مع التعاون في الوقت الفعلي على ClickUp

يعمل الذكاء الاصطناعي التحادثي والسياقي في مساحة العمل الخاصة بك على التخلص من متاعب إدارة المهام من خلال أتمتة عمليات الوقوف على المشروع والتحديثات، وصياغة ملخصات الأنشطة، واقتراح عناصر العمل لإبقاء المشاريع على المسار الصحيح - كل ذلك في ثوانٍ.

باستخدام اسأل الذكاء الاصطناعي في ClickUp، تعثر الفرق على المعلومات الأساسية على الفور، مما يقضي على الوقت الضائع في البحث في المجلدات والقوائم الضخمة. يؤدي التعامل مع المهام المتكررة إلى تحرير الفرق للتركيز على الأعمال عالية التأثير بدلاً من الأعمال اليدوية المزدحمة.

أنشئ المحتوى، واسحب بيانات مساحة العمل، وابقَ على رأس عملك مع ClickUp Brain

هل تتطلع إلى تقليل العمل اليدوي الدنيوي بشكل أكبر؟ تقوم عمليات ClickUp التلقائية بتشغيل الإجراءات بناءً على شروط مخصصة، والتعامل مع التحديثات المتكررة، وتعيينات المهام، والإشعارات. وهذا يعني نقرات أقل، ومتاعب أقل، وسير عمل أكثر كفاءة للمشروع.

كن أكثر إنتاجية مع اختصارات المشاريع وأتمتة سير العمل على ClickUp

وإذا كنت بحاجة إلى السبق، فإن قوالب إدارة المشاريع القابلة للتخصيص من ClickUp تجعل الإعداد سهلاً.

احصل على نموذج مجاني قم بقيادة المشاريع من البداية إلى الإنجاز بسلاسة مع قالب ClickUp لإدارة المشاريع

يساعد قالب ClickUp لإدارة المشاريع فرق العمل على إدارة المشاريع المعقدة دون عزلة، مما يضمن تخصيصًا واضحًا للموارد والتواصل مع العميل والجداول الزمنية للمشروع من اليوم الأول.

أفضل ميزات ClickUp

تعاون بسهولة مع فريقك وشركائك وعملائك باستخدام ClickUp Docs . تقييد الوصول إلى بيانات الأعمال الحساسة للحفاظ على الخصوصية والأمان

قم بتخصيص مساحة العمل الخاصة بك باستخدام أكثر من 15 طريقة عرض ClickUp، مثل طريقة عرض الجدول لإنشاء قواعد البيانات، وطريقة عرض مخطط جانت لتتبع الجداول الزمنية، وطريقة عرض اللوحة لتتبع تقدم المهام خلال المراحل المختلفة

استخدم ClickUp Forms لالتقاط الطلبات والتعليقات ومدخلات الاستبيان بكفاءة

التعاون والعصف الذهني في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Whiteboards

تواصل مع أكثر من 1,000 تطبيق باستخدام تكاملات ClickUp لتحسين سير العمل وتركيز بيانات مشروعك الرئيسية في أداة واحدة

📮 ClickUp Insight: التبديل بين السياقات يؤثر بصمت على إنتاجية فريقك. يُظهر بحثنا أن 42% من الاضطرابات في العمل تأتي من التنقل بين المنصات وإدارة رسائل البريد الإلكتروني والتنقل بين الاجتماعات. ماذا لو كان بإمكانك التخلص من هذه الانقطاعات المكلفة؟ يجمع ClickUp مهام سير عملك (والدردشة) تحت منصة واحدة مبسطة. ابدأ مهامك وقم بإدارتها من خلال الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء والمزيد - بينما تحافظ الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على السياق متصلًا وقابلًا للبحث والإدارة!

قيود ClickUp

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود منحنى تعليمي بسبب مجموعة ميزاتها الواسعة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 12$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp

نحن نستخدم ClickUp لجميع مشاريعنا وإدارة المهام، وكذلك كقاعدة معرفية. وقد تم اعتماده أيضًا لرصد وتحديث إطار عمل OKR الخاص بنا والعديد من حالات الاستخدام الأخرى، بما في ذلك المخططات الانسيابية ونماذج طلبات العطلات وسير العمل. إنه لأمر رائع أن تكون قادرًا على خدمة كل ذلك ضمن منتج واحد، حيث يمكن ربط الأشياء ببعضها البعض بسهولة شديدة.

نحن نستخدم ClickUp لإدارة جميع مشاريعنا ومهامنا، وكذلك كقاعدة معرفية. وقد تم اعتماده أيضًا لرصد وتحديث إطار عمل OKR الخاص بنا والعديد من حالات الاستخدام الأخرى، بما في ذلك المخططات الانسيابية ونماذج طلبات العطلات وسير العمل. إنه لأمر رائع أن تكون قادرًا على خدمة كل ذلك ضمن منتج واحد، حيث يمكن ربط الأشياء ببعضها البعض بسهولة شديدة.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للإنتاجية (حالات الاستخدام والأدوات)

2. كوم (الأفضل لتخطيط المشاريع البديهية والمرئية)

تخيل أن ترسم مشروعك بالكامل في لمحة سريعة - لا فوضى ولا ارتباك. يوفر Monday.com للفرق هذه الميزة البديهية مع أدوات إدارة المشاريع المرئية مثل مخططات جانت الديناميكية ولوحات كانبان ولوحات معلومات المشروع.

تعمل على تبسيط إدارة المهام من خلال السماح لك بتعيين المالكين، وتحديد الأولويات، وتتبع التقدم في الوقت الفعلي. تعمل الأتمتة المدمجة على التخلص من المهام المتكررة، مما يحافظ على سير المشاريع دون تحديثات يدوية مستمرة.

الاثنين. كوم أفضل الميزات

التكامل مع أدوات الجهات الخارجية مثل Outlook وGmail وExcel وGoogle Drive وDropbox وSlack وMailchimp

السماح لأعضاء الفريق بإضافة وتحرير المحتوى في نفس الوقت في المشاريع

احصل على دعم للوحات المعلومات ومقاطع الفيديو المضمنة حتى يتم تنظيم المعلومات في مكان واحد

قيود يوم الاثنين. كوم

تقتصر طرق عرض المخطط الزمني وجانتت والتقويم على الخطة القياسية وما فوق، مما يقيد مستخدمي الخطة الأساسية

الأتمتة والتكاملات والتطبيقات هي ميزات متميزة تتطلب باقات أعلى مستوى

الاثنين. كوم التسعير

مجاني: مجاني للأبد

الأساسي: 12 دولار/شهريًا لكل مستخدم

المعيار: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الإيجابيات: 24 دولار/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

الاثنين. كوم التقييمات والمراجعات

ج2: 4. 7/5 (أكثر من 12,800 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 5,400 تقييم)

ما يقوله المستخدمون الواقعيون عن Monday. com

بشكل عام تقوم بعمل رائع. استغرق الأمر بعض الوقت لمعرفة أفضل طريقة لتخطيط لوحاتنا وعناصرنا الفرعية واتصالاتنا. لم نستخدم أي قوالب خارج الصندوق. الرؤية التي ينشئها رائعة، وبفضل الأتمتة لا تفوتنا ببساطة المواعيد النهائية والتفاصيل.

بشكل عام تقوم بعمل رائع. استغرق الأمر بعض الوقت لمعرفة أفضل طريقة لتخطيط لوحاتنا وعناصرنا الفرعية واتصالاتنا. لم نستخدم أي قوالب خارج الصندوق. الرؤية التي ينشئها رائعة، وبفضل الأتمتة لا تفوتنا ببساطة المواعيد النهائية والتفاصيل.

3. أسانا (الأفضل لإدارة المهام وسير العمل)

عبر أسانا

حقيقة طريفة: بدأت Asana كأداة داخلية لإدارة المهام طورها مهندسان من فيسبوك. اليوم، تطورت لتصبح منصة لإدارة العمل تتيح لك إدارة المهام، وتفويض المسؤوليات، وتتبع التقدم المحرز.

تضمن الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومواءمة الأهداف، وإعداد التقارير في الوقت الفعلي أن تحافظ الفرق على إنتاجيتها وتركيزها على المهام ذات الأولوية القصوى.

أفضل ميزات Asana

ربط المشاريع بأهداف الشركة أو المؤسسة

أتمتة العمليات المتكررة باستخدام قواعد الأتمتة البسيطة والقوالب المدمجة

قيود أسانا

ميزات تعاون محدودة في الوقت الفعلي مقارنةً بالمنافسين

الباقة المجانية لها قيود على حجم الفريق والتقارير المتقدمة

أسعار أسانا

شخصي مجاني

البداية: 13. 49 دولارًا أمريكيًا/المستخدم شهريًا

متقدم: 30$. 49 دولارًا/مستخدم شهريًا

المؤسسات: تسعير مخصص

المؤسسة+: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4. 4/5 (أكثر من 10,800 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 13,300 تقييم)

ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن Asana

أسانا رائعة لإدارة مهام فريقك، ولكنها مفيدة جداً أيضاً لتتبع مشاريعك وأنشطتك الخاصة. يمكنك استخدام مشاريع/لوحات مختلفة للحفاظ على تنظيم كل شيء والحصول على رؤية واضحة لما يجب القيام به، ومن يشارك فيه، ومتى يحين موعد استحقاق كل مهمة محددة.

أسانا رائعة لإدارة مهام فريقك، ولكنها مفيدة جداً أيضاً لتتبع مشاريعك وأنشطتك الخاصة. يمكنك استخدام مشاريع/لوحات مختلفة للحفاظ على تنظيم كل شيء والحصول على رؤية واضحة لما يجب القيام به، ومن يشارك فيه، ومتى يحين موعد استحقاق كل مهمة محددة.

💡 نصيحة احترافية: أحد أكبر الأسباب التي تجعل المشاريع تستمر إلى أجل غير مسمى هو التعريف الغامض لما تعنيه كلمة "تم" بالفعل. هل يكتمل المشروع عند تقديم المخرجات؟ عندما يوافق العميل؟ عندما يكون المشروع قيد التنفيذ ويحقق النتائج؟ ضع معايير نجاح واضحة في البداية حتى لا يكون هناك غموض عندما يحين وقت إغلاق المشروع. وبخلاف ذلك، فإنك تخاطر بإجراء مراجعات لا نهاية لها وزحف النطاق الذي يستهلك الجدول الزمني والميزانية.

4. Zapier (الأفضل لأتمتة سير العمل والتكاملات)

عبر Zapier

بالتأكيد، Zapier ليس برنامجاً نموذجياً لإدارة المشروعات. ومع ذلك، فهو منصة الأتمتة المفضلة للشركات التي تعمل مع أشهر منصات إدارة المشروعات. إذا كنت تتطلع إلى تبسيط العمليات والتخلص من المهام المتكررة، يمكن أن يساعدك Zapier.

قم بتوصيل Zapier بأداة إدارة مشروعك وأكثر من 7000 تطبيق آخر لأتمتة سير العمل - لا حاجة إلى ترميز. ودِّع المهام اليدوية المملة ورحِّب بالكفاءة. وبفضل الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن للفرق أيضاً التركيز على الأعمال ذات القيمة العالية بينما تتولى الأتمتة الأعمال المزدحمة.

أفضل ميزات Zapier

قم بإنشاء مهام سير عمل مخصصة، تسمى Zaps، باستخدام أداة إنشاء الأتمتة بدون تعليمات برمجية

تعيين المهام تلقائياً للفرق المناسبة بناءً على قواعد مخصصة

ابدأ بسرعة مع قوالب الأتمتة الجاهزة للاستخدام

قيود Zapier

يفتقر إلى تتبع المهام المدمج وإعداد التقارير، مما يتطلب التكامل مع أدوات إدارة المشاريع

يمكن أن تتطلب عمليات سير العمل المعقدة استكشاف الأخطاء وإصلاحها، خاصة للمستخدمين غير التقنيين

تسعير Zapier

مجاناً

احترافي: يبدأ من 29.99 دولارًا في الشهر

الفريق: يبدأ من 103 دولارات. 50 دولارًا في الشهر

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Zapier

G2: 4. 5/5 (1,300+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2900 تقييم)

5. Jira (الأفضل لفرق العمل الرشيقة وفرق تطوير البرمجيات)

عبر جيرا

هل تدير فريقاً تقنياً يلتزم بمنهجية Agile؟ سيشعر زملاؤك في الفريق بالراحة مع Jira.

تم تطوير Jira من قبل Atlassian، وهو مصمم لفرق العمل الرشيقة التي تدير مشاريع معقدة، ويقدم أدوات قوية لتخطيط سباقات السرعة وتتبع المشكلات وأتمتة سير العمل.

فهي تُمكِّن الفرق من تقسيم المهام، وتتبع التبعيات، وتحسين التسليم باستخدام رؤى تعتمد على الذكاء الاصطناعي. بفضل تقارير المشروع المدمجة، وعمليات التكامل، وسير العمل القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، تحافظ Jira على توافق فرق التطوير وكفاءتها.

أفضل ميزات Jira

استخدم تتبع المشكلات المتقدمة وتتبع العدو السريع لدعم منهجيات Agile و Scrum

استمتع بالتعاون في الوقت الفعلي مع عمليات التكامل مع Figma وSlack وGoogle Drive والمزيد

قم بتحسين أداء الفريق من خلال التقارير والرؤى الشاملة

قيود جيرا

قد يتطلب الإعداد الثقيل للتهيئة خبرة إدارية للتحسين الكامل

مشكلات الأداء على نطاق واسع، خاصةً مع قواعد البيانات الكبيرة والمشروعات ذات الحجم الكبير

تسعير جيرا

مجاناً: لما يصل إلى 10 مستخدمين

المعيار: 7.53 دولار/مستخدم شهريًا

القسط: 13. 53 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Jira

ج2: 4. 3/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 15,000 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: بيان Agile Manifesto، الذي غيّر إدارة المشاريع في تطوير البرمجيات، تمت كتابته وتطويره من قبل مجموعة من المطورين في عام 2001 - في منتجع للتزلج في يوتا!

6. Wrike (الأفضل لإدارة المشاريع على مستوى المؤسسة)

عبر Wrike

لا يسير كل مشروع كما هو مخطط له - فقط اسأل 3M! عندما شرع العالم سبنسر سيلفر في ابتكار مادة لاصقة فائقة القوة، اخترع عن طريق الخطأ مادة ضعيفة بدلاً من ذلك. ولكن بدلاً من اعتباره فاشلاً، وجدت شركة 3M غرضًا جديدًا له، مما أدى إلى واحدة من أكثر المستلزمات المكتبية شهرة على الإطلاق: الملاحظات اللاصقة.

إدارة المشاريع الرائعة لا تتعلق فقط بالالتزام بالخطة، بل تتعلق بالتكيف عندما لا تسير الأمور كما هو متوقع. وهنا يأتي دور Wrike.

يساعد Wrike الفرق على الحفاظ على مرونة العمل من خلال الأمان على مستوى المؤسسات، والتكامل مع أدوات مثل Slack وMicrosoft وGoogle وAdobe، ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي التي تسلط الضوء على العقبات قبل أن تعرقل التقدم.

أفضل ميزات Wrike

بدِّل بين مخططات جانت، ولوحات كانبان، والجداول، ولوحات المعلومات لتتبع المشروع

خصص لوحات المعلومات وسير العمل والقوالب لتناسب فريقك

احصل على تحديثات مباشرة للمشروع، وتتبع الأداء، وحلل البيانات في أداة واحدة

قيود Wrike

مرنة للغاية ولكنها صعبة الإعداد بالنسبة للمبتدئين

الميزات المتقدمة مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي متوفرة فقط في الباقات المدفوعة، مما يجعلها مكلفة للفرق الصغيرة

تسعير Wrike

مجاناً

محترف: 10$/مستخدم شهريًا

الشركات: 25$/مستخدم شهريًا

المؤسسات: تسعير مخصص

بيناكل: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Wrike

G2: 4. 2/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 2,700 تقييم)

7. العمل الجماعي (الأفضل لإدارة العملاء والوكالات)

عبر العمل الجماعي

معظم أدوات إدارة المشاريع مصممة للفرق الداخلية. ولكن ماذا لو كنت تريد واحدة أكثر صلابة في مواجهة العميل؟ قد يكون العمل الجماعي هو الحل.

إنها منصة لإدارة المشروعات مصممة خصيصًا للشركات التي تركز على خدمات العملاء. تعمل على تبسيط عملية تأهيل العميل وإدارته وتسليمه بحيث يبقى الجميع على نفس الصفحة. يمكن للوكالات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والشركات الاستشارية والفرق الهندسية الاستفادة من ميزات التعاون في الوقت الفعلي التي يوفرها Teamwork.

أفضل ميزات العمل الجماعي

مراقبة الساعات المدفوعة في الوقت الفعلي، وتتبع الميزانيات، وضمان دقة الفواتير

يمكنك الوصول إلى قوالب المشاريع المبنية مسبقًا لتطوير المواقع الإلكترونية وإعداد العملاء والمزيد

عرض مدى توافر الفريق، وتحسين أعباء العمل، وتخطيط الموارد بكفاءة

قيود العمل الجماعي

غير مناسبة للفرق غير المشاركة في خدمة العملاء

يفتقر إلى أدوات قوية مدمجة لإدارة وثائق المشروع

على الرغم من أن الأداة غنية بالميزات، إلا أن التكاليف يمكن أن تزيد بسرعة مع توسع الشركات

تسعير العمل الجماعي

تقديم: 13. 99 دولارًا أمريكيًا/المستخدم شهريًا

تنمو: 25$. 99 دولارًا/مستخدم شهريًا

السعر: 69. 99 دولارًا أمريكيًا/المستخدم شهريًا

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات العمل الجماعي

G2: 4. 4/5 (أكثر من 1,100 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 900 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Teamwork

يمتلك العمل الجماعي واجهة بديهية للغاية؛ لم أضطر إلى الضياع في بحر من الإعدادات لأبدأ. كنت قادرًا على إنشاء المشروعات وتعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية دون الشعور بأنني أفك شفرة سرية.

يمتلك العمل الجماعي واجهة بديهية للغاية؛ لم أضطر إلى الضياع في بحر من الإعدادات لأبدأ. كنت قادرًا على إنشاء المشروعات وتعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية دون الشعور بأنني أفك شفرة سرية.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لخطة اتصالات المشروع: Excel، وورد، و ClickUp

8. سكورو (الأفضل للإدارة المالية وإدارة الأعمال)

عبر سكورو

تخيل أنك تكافح مع أدوات متعددة فقط للحفاظ على سير العمل في شركتك الاستشارية أو وكالتك بسلاسة. مع Scoro، يمكنك دمج إدارة المشاريع، وإدارة علاقات العملاء، وعروض الأسعار، والفواتير، وإعداد التقارير في نظام واحد بدلاً من ذلك.

تساعد المنصة الفرق على البقاء منظمة، وتحسين الموارد، والحصول على رؤى في الوقت الفعلي دون عناء التبديل بين التطبيقات. كما أنها تتميز بتصميم بديهي وتكامل قوي مع أدوات مثل Slack وتقويم جوجل، مما يجعل العمليات اليومية أكثر كفاءة.

📮 ClickUp Insight: الفرق منخفضة الأداء أكثر عرضة للتوفيق بين أكثر من 15 أداة بأربعة أضعاف، بينما تحافظ الفرق عالية الأداء على الكفاءة من خلال قصر مجموعة أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ بصفته تطبيق كل شيء للعمل، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ومستنداتك ومستنداتك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات تحت منصة واحدة، مع تدفقات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل العمل مرئياً، ويسمح لك بالتركيز على ما يهمك بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

أفضل ميزات Scoro

احصل على رؤى في الوقت الفعلي حول تكاليف المشروع والإيرادات والربحية لضمان النجاح المالي

قم بتحسين قدرة الفريق، ومنع العمل الزائد، وتحسين معدلات استخدام الموارد

قيود سكورو

مصممة فقط للأعمال القائمة على الخدمات والمشروعات المرتبطة بها

أكثر تنظيماً حول مالية المشروع والعمليات التجارية بدلاً من التعاون على مستوى المهام

أكثر تكلفة مقارنةً بمعظم أدوات إدارة المشاريع الأخرى

تسعير Scoro

أساسي: 28 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

المعيار: 42 دولارًا أمريكيًا/المستخدم شهريًا

الإيجابيات: 71 دولار/مستخدم شهريًا

أفضل: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Scoro

G2: 4. 5/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 230 تقييم)

👀 هل كنت تعلم؟ اكتسب مصطلح "مدير المشروع" شهرة خلال الحرب العالمية الثانية، عندما احتاج الجيش الأمريكي إلى طريقة منظمة للإشراف على العمليات الحربية المعقدة. ومنذ ذلك الحين، تطورت إدارة المشاريع لتصبح تخصصًا مهمًا في مختلف الصناعات - ولكن ليست كل الأدوات مصممة لنفس الغرض.

9. كانتاتا (الأفضل لإدارة الموارد والتنبؤ)

عبر كانتاتا

على عكس برامج إدارة المشاريع ذات الأغراض العامة المصممة للاستخدام على نطاق واسع، فإن Kantata مصممة خصيصًا للاستشارات والوكالات التي ترغب في مراقبة إدارة النفقات عن كثب.

يوفر تنبؤًا متقدمًا بالمشروع، وتتبعًا لحالة المحفظة في الوقت الفعلي، ومحاسبة متكاملة للمشروع، مما يساعد الشركات على تحسين الربحية والكفاءة.

توفر مستوى عالٍ من الإشراف الاستراتيجي للشركات القائمة على الخدمات.

أفضل ميزات Kantata

تتبع ساعات العمل والنفقات والفواتير مع ميزات الامتثال التلقائي

الحصول على ملاحظات العملاء والرؤى القابلة للتنفيذ باستخدام الاستبيانات

توقع متطلبات المشروع من الموارد بسهولة

قيود كانتاتا

مناسبة فقط للخدمات المهنية أو الشركات الاستشارية

أكثر ملاءمة للتتبع المالي وتخطيط الموارد بدلاً من المهام وسير العمل

تفتقر إلى كانبان، وجانت، وخيارات أخرى مرنة لتتبع المشروع وتصوره

أسعار كانتاتا

التسعير: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات كانتاتا

G2: 4. 2/5 (أكثر من 1400 تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 600 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Kantata

إنها رائعة لإدارة الوقت ومخصصات المشاريع. يتطلب جانب البيانات بعض المواهب لإدارتها، ولكن إذا كان لدى شركتك شخص مخصص، فيمكن إدارتها بشكل جيد جداً.

إنها رائعة لإدارة الوقت ومخصصات المشاريع. يتطلب جانب البيانات بعض المواهب لإدارتها، ولكن إذا كان لدى شركتك شخص مخصص، فيمكن إدارتها بشكل جيد جداً.

💡 نصيحة احترافية: يتعامل أفضل مديري المشاريع مع كل مشروع كفرصة للتعلم. بعد الانتهاء من المشروع، قم بإجراء تشريح ما بعد الوفاة لتقييم ما نجح وما لم ينجح. قم بتوثيق هذه الأفكار وتطبيقها على مشاريع العملاء المستقبلية. وبمرور الوقت، ستعمل هذه التعديلات الصغيرة على تحسين سير عملك وتجعل كل مشروع جديد أكثر سلاسة من المشروع السابق.

10. Accelo (الأفضل للأعمال الخدمية والأتمتة)

عبر Accelo

تعمل شركات الخدمات على الكفاءة، ولكن التنقل بين أدوات متعددة وسير العمل اليدوي يمكن أن يؤدي إلى اختناقات. يقوم Accelo بتركيز إدارة المشاريع، وإدارة المبيعات، وتتبع الوقت، وإعداد الفواتير، وإعداد التقارير في منصة واحدة، مما يقلل من أوجه القصور ويحسن الإشراف.

من خلال أتمتة سير العمل، والتتبع في الوقت الفعلي، وبوابة العميل، يمكن للفرق أن تظل متناسقة، وتبسيط العمليات، والحفاظ على رؤية واضحة في كل مشروع.

أفضل ميزات Accelo

أتمتة المهام المتكررة، وتحفيز الإجراءات، وتقليل العمل اليدوي

قدم للعملاء تحديثات المشروع في الوقت الفعلي من خلال بوابة مخصصة للعملاء

الانتقال بسلاسة من عمليات المبيعات إلى تنفيذ المشاريع، مع الحفاظ على توافق الفرق مع توقعات العميل

قيود Accelo

في المقام الأول للشركات والوكالات القائمة على الخدمات

لا تقدم خطة مجانية للفرق الصغيرة أو الشركات الناشئة

تسعير Accelo

التسعير: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Accelo

ج2: 4. 4/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 170 تقييم)

11. Workamajig (الأفضل للوكالات الإبداعية)

عبر Workamajig

في حقبة "الرجال المجانين"، كانت الوكالات تعمل على الويسكي والغريزة الغريزية والكثير من الأعمال الورقية. أما اليوم، تحتاج الفرق الإبداعية إلى أكثر من مجرد أفكار جيدة - فهي تحتاج إلى هيكلية. وهذا ما يجلبه Workamjig إلى الطاولة.

صُممت Workamajig خصيصًا للوكالات الإبداعية، وهي تجمع بين إدارة المشاريع، والميزانية، وتخطيط الموارد، والتعاون مع العملاء.

بدءاً من تتبع المهام إلى إدارة عروض أسعار البائعين وأتمتة الفواتير، فهي تبسط كل شيء حتى تظل وكالتك منظمة وفعالة ومربحة

أفضل ميزات Workmajig

تبسيط المراجعات الإبداعية باستخدام أدوات الترميز المضمنة وتوجيه الموافقة

استخدم بوابة العميل للطلبات والموافقات والتواصل في الوقت الفعلي

تخصيص الموارد بفعالية وأتمتة تعيينات المهام للحفاظ على سير العمل بسلاسة

قيود Workamajig

مصممة في المقام الأول للوكالات الإبداعية، وقد لا تكون مثالية للصناعات الأخرى

قد تتطلب المنصة منحنى تعليمي حاد ووقتاً طويلاً لتنفيذها

تسعير Workamajig

في المنزل: 41$/شهرًا لـ 10 مستخدمين

الوكالة: 41$/شهرًا لـ 10 مستخدمين

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Workamajig

G2: 3. 8/5 (أكثر من 280 تقييم)

Capterra: 3. 7/5 (أكثر من 320 تقييم)

ما يقوله المستخدمون الواقعيون عن Workamajig

برنامج شامل وسهل الاستخدام. أحب التقارير القابلة للتخصيص وكيفية ترابط وظائف إدارة المشروعات وتتبع الوقت والمحاسبة.

برنامج شامل وسهل الاستخدام. أحب التقارير القابلة للتخصيص وكيفية ترابط وظائف إدارة المشروعات وتتبع الوقت والمحاسبة.

ClickUp: بديل Productive.io الذي لا يحتاج إلى تفكير

الأداة الجيدة لإدارة المشاريع يجب أن تجعل عملك أسهل، لا أن تجعل العمل الشاق في إدارة الأداة نفسها. عندما تختار بحكمة، فإنك تحافظ على مزامنة الفرق، وتزيل العوائق، وتجعل التعاون يبدو سهلاً في مؤسستك.

إذا كانت Productive. io تجعلك تشعر بالتقييد فقد يكون ClickUp هو الحل القابل للتكيف الذي تحتاجه. من خلال طرق العرض المرنة للمشروع، والأتمتة القوية، والأسعار التي لن تجعل فريقك المالي يبكي، يمنحك ClickUp كل ما تحتاجه للحفاظ على سير المشاريع على المسار الصحيح وتدفق الإيرادات. لا مزيد من أدوات التلاعب بالأدوات، ولا مزيد من تفويت المواعيد النهائية - فقط مساحة عمل تناسبك.

أبلغت الفرق التي تتحول إلى ClickUp عن استبدال ثلاث أدوات على الأقل بسعر أداة واحدة مع توفير أكثر من 3 ساعات كل أسبوع. هذا ما نسميه استثمارًا مربحًا للجانبين!

اشترك في ClickUp اليوم وانطلق إلى عصر جديد من الكفاءة.