أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي لنجاح جمع المتطلبات في عام 2025

يبدأ كل مشروع مهم - سواء كان شخصيًا أو مهنيًا - بخطوة واحدة حاسمة: إدراج المتطلبات. ما الذي نحتاجه للبدء؟ ما هي الخطوة التالية؟ تحدد هذه الأسئلة عملية إدارة المتطلبات، حيث الوضوح يصنع نتائج المشروع أو يحطمها.

بقدر ما قد يبدو هذا الجزء صعبًا، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي لجمع المتطلبات تجعل العملية أسهل من أي وقت مضى. من تحديد الأنماط في بيانات المشروع التاريخية إلى ترجمة المتطلبات إلى صيغ قابلة للتنفيذ، تقوم هذه الأدوات بمعظم المهام الشاقة نيابةً عنك.

دعنا نقارن بين أفضل أدوات إدارة متطلبات الذكاء الاصطناعي في السوق للعثور على الأنسب لك ولفريقك.

⏰ ملخص 60 ثانية فيما يلي قائمة بأفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لجمع المتطلبات التي تعمل على أتمتة العمل: ClickUp: الأفضل لإدارة المتطلبات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

إدارة المتطلبات الهندسية من آي بي إم الهندسية : الأفضل للمشاريع الهندسية المعقدة

متطلبات فيجر : الأفضل للامتثال وإمكانية التتبع المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أكوا : الأفضل للاختبار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإدارة المتطلبات

Notion : الأفضل لإدارة الإنتاجية المرنة والقابلة للتخصيص

تارا للذكاء الاصطناعي : الأفضل لتطوير المنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارة المهام

Gluecharm : الأفضل لجمع المتطلبات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتوثيق التقني

Dovetail : الأفضل لرؤى العملاء المدعمة بالذكاء الاصطناعي وتحليل الأبحاث

WriteMyPrd : الأفضل لتحليل الملاحظات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ورؤى المنتجات

ReqSuite® RM: الأفضل لإدارة المتطلبات القابلة للتخصيص والمنظمة

حسناً، سأقولها فقط - جمع المتطلبات أمر فظيع. لقد تجاوزت للتو عقداً من الزمن في عدة أدوار قيادية/مهندسة معمارية/مديرة متعددة، وكانت المتطلبات هي لعنة حياتي العملية طوال هذه السنوات. فإما أنني لا أطرح ما يكفي من الأسئلة فتفوتني تفاصيل مهمة، أو أنني أبالغ في جمع المتطلبات، ويبدأ أصحاب المصلحة في تجنب مكالماتي.

حسناً، سأقولها فقط - جمع المتطلبات أمر فظيع. لقد تجاوزت للتو عقداً من الزمن في عدة أدوار قيادية/مهندسة معمارية/مديرة متعددة، وكانت المتطلبات هي لعنة حياتي العملية طوال هذه السنوات. فإما أنني لا أطرح ما يكفي من الأسئلة فتفوتني تفاصيل مهمة، أو أنني أبالغ في جمع المتطلبات، ويبدأ أصحاب المصلحة في تجنب مكالماتي.

يجسد هذا المستخدم على موقع Reddit بشكل مثالي صراع إدارة المتطلبات. إنه شد وجذب مستمر.

لسوء الحظ، لم يختبروا بعد قوة الذكاء الاصطناعي. لذا، إذا كان جمع متطلبات المشروع يبدو لك كعلم الصواريخ، فإليك ما يمكن أن تقدمه لك أدوات الذكاء الاصطناعي:

📌 تقليديًا، كان استخراج المتطلبات الرئيسية يعني مراجعة المقابلات ورسائل البريد الإلكتروني والملاحظات يدويًا، لكن معالجة اللغة الطبيعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على أتمتة ذلك من خلال تحديد متطلبات المشروع الرئيسية وهيكلتها على الفور

📌غالبًا ما تكون ملاحظات أصحاب المصلحة غير متسقة ومتأخرة، ولكن الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تبسّط المشاركة من خلال الاستبيانات الآلية والمقابلات المنظمة والتعاون في الوقت الفعلي

📌 تقليدياً، كانت الفرق تعتمد على المتطلبات النصية المطولة التي يصعب استيعابها. ومع ذلك، تقوم أدوات التصور القائمة على الذكاء الاصطناعي بتحويلها إلى مخططات واضحة وخرائط ذهنية وتدفقات العمليات لتسهيل الفهم

وهذه مجرد حالتين من حالات الاستخدام. تخيل الاحتمالات.

💡 نصيحة احترافية: إن القفز إلى مشروع بدون متطلبات مناسبة يشبه بناء منزل بدون مخطط تفصيلي - محفوف بالمخاطر ومكلف. اطلع على مدونتنا حول تحليل المتطلبات لتتعلم كيفية القيام بذلك بشكل صحيح منذ البداية!

لنختبر أدوات الذكاء الاصطناعي هذه. *ما هي الميزات التي تقدمها، وهل تدعم مراجعات المستخدمين وعودها؟

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المتطلبات المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

ClickUp، تطبيق ClickUp، وهو تطبيق كل شيء للعمل، لا يقتصر دوره على إدارة المشروع ومشاركة المعرفة ومحادثات الفريق فحسب، بل يحتوي أيضاً على ميزات قوية تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعزز إدارة المتطلبات بشكل كبير.

تسمح لك إمكانات الذكاء الاصطناعي هذه بتبسيط العمليات وأتمتة المهام المتكررة واكتساب رؤى من البيانات، مما يسهل التقاط متطلبات المشروع وإدارتها بكفاءة.

التوثيق وإدارة المهام

استخدم ClickUp AI، الذي يتضمن ClickUp Brain القوي، لصياغة وثائق المتطلبات، وتلخيص مدخلات أصحاب المصلحة، وإنشاء عناصر الإجراءات. وهذا يقلل من الجهد اليدوي ويضمن الوضوح في التوثيق.

اجمع معلومات فورية بمجرد طرح أسئلة على ClickUp Brain

باستخدام حقول الذكاء الاصطناعي المخصصة، يمكنك بسهولة تلخيص المهام وتتبع التقدم المحرز وترجمة المحتوى وإنشاء عناصر الإجراءات. يمكن تخصيص هذه الحقول لتلائم عملية إدارة المتطلبات الخاصة بك، مما يضمن التقاط جميع المعلومات الأساسية والوصول إليها بسهولة.

تكامل إدارة المعرفة

اجعل إرشادات مشروعك ومتطلباتك مركزية باستخدام مستندات ClickUp Docs وويكي. وبفضل الذكاء الاصطناعي، يمكنك البحث عن المعلومات التي تحتاجها وتلخيصها واسترجاعها بسرعة، مما يضمن بقاء فريقك على اطلاع دائم بأحدث التطورات.

1️⃣ تخزين جميع وثائق المتطلبات في مكان واحد مع ضوابط الأذونات لأعضاء الفريق

2️⃣ تمكين التعاون في الوقت الحقيقي حتى يتمكن أصحاب المصلحة من تحرير التغييرات وتتبعها في وقت واحد

3️⃣ قم بتعيين التعليقات كمهام قابلة للتنفيذ، مما يضمن عدم إهمال المتابعة

قم بتخزين جميع المعلومات المهمة حول مشروعك في مكان واحد بحيث يمكن للفرق الوصول إليها بسهولة باستخدام ClickUp Docs

الأتمتة والبحث المتصل

قم بأتمتة مهام سير عملك باستخدام أتمتة ClickUp Automations لجعل عملية إدارة المتطلبات أكثر سلاسة. بالإضافة إلى ذلك، استخدم ClickUp Connected Search للعثور على المستندات أو المهام ذات الصلة عبر الأدوات المدمجة مثل Google Drive، حتى لا يفوتك أي متطلب.

التعاون والتواصل

تعاون في الوقت الفعلي على متطلباتك باستخدام ميزتي ClickUp Chat وDocs. يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في تلخيص المناقشات وتحديد عناصر الإجراءات، مما يضمن بقاء الجميع متزامنين.

إذا كان هذا يبدو كثيرًا (يمكن أن يبدو كثيرًا، خاصةً عندما تكون جديدًا في هذه العملية)، فإن قالب جمع المتطلبات من ClickUp يُحدث فرقًا كبيرًا.

حافظ على مواءمة الفرق، وقلل من إعادة العمل، وضع الأساس لمشروع ناجح مع نموذج جمع المتطلبات من ClickUp

يمكنك استخدام هذا النموذج لالتقاط احتياجات أصحاب المصلحة وتنظيمها وتوضيحها، مما يضمن تحديد جميع متطلبات المشروع والموافقة عليها قبل بدء التنفيذ.

ومن النماذج المفيدة الأخرى التي يجب وضعها في الاعتبار قالب مستند متطلبات المنتج ClickUp.

تنزيل هذا النموذج يقوم نموذج مستند متطلبات المنتج من ClickUp بتوصيل الأولويات بوضوح إلى القائمين على تنفيذ العمل

حدد من و ماذا و لماذا و لماذا و متى و كيف لتطوير منتج أو ميزة باستخدام هذا المستند. نظرًا لتطور المتطلبات، توقع تحديث وثيقة تطوير المنتج أو الميزة طوال دورة حياة تطوير البرمجيات مع ظهور رؤى جديدة. يضمن نموذج ClickUp هذا المواءمة بين فرق المنتج والتصميم والهندسة.

مع ClickUp، تصبح إدارة المتطلبات أمرًا سهلاً للغاية!

💡 نصيحة احترافية: قم بتوصيل أكثر من 1000 أداة باستخدام تكاملات ClickUp، بما في ذلك Zapier وSlack وZoom، بحيث تتم عملية إدارة المتطلبات بالكامل في مكان واحد - لا حاجة للتبديل بين علامات التبويب.

أفضل ميزات ClickUp

اجمع متطلبات المشروع على الفور عن طريق سؤال ClickUp Brain، مما يلغي الحاجة إلى رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة

قم بتحويل الرؤى الناتجة عن الذكاء الاصطناعي مباشرةً إلى مستندات ClickUp Docs، تجميع جميع المتطلبات في تنسيق منظم يسهل الوصول إليه

أتمتة تعيينات المهام ، وتحديثات الحالة، وإشعارات أصحاب المصلحة باستخدام أتمتة ClickUp للحفاظ على سير المشاريع

تخطيط متطلبات المشروع بشكل مرئي وضمان توافق جميع أصحاب المصلحة على نطاق المشروع استخدم ClickUp Whiteboards وضمان توافق جميع أصحاب المصلحة على نطاق المشروع

قم بتطبيق قوالب معدة مسبقًا، مثل قالب جمع المتطلبات و قالب مستند متطلبات المنتج، لتنظيم وتوثيق احتياجات أصحاب المصلحة بكفاءة

قيود ClickUp

ميزات متقدمة محدودة على تطبيق الهاتف المحمول، مما يجعل بعض الوظائف حصرية لسطح المكتب

يتطلب منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد، حيث يمكن أن تبدو مجموعة الميزات الواسعة مربكة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الأعمال : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : التسعير المخصص

ClickUp Brain: أضف إلى أي باقة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5. 0 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5. 0 (أكثر من 4,000 تقييم)

ما يقوله المستخدمون عن ClickUp

توفر لنا ClickUp صورة واضحة عن الجداول الزمنية لإطلاق المنتج ورؤية واضحة لكيفية مساهمة المهام الصغيرة في نجاح الشركة.

توفر لنا ClickUp صورة واضحة عن الجداول الزمنية لإطلاق المنتج ورؤية واضحة لكيفية مساهمة المهام الصغيرة في نجاح الشركة.

💡 نصيحة احترافية: يمكن أن تصبح إدارة متطلبات المشروع مرهقة، خاصة مع التغييرات المتكررة. يساعدك برنامج إدارة المتطلبات الصحيح على البقاء منظمًا. اقرأ مدونتنا حول أفضل 15 أداة لإدارة المتطلبات للعثور على أفضل خيار لفريقك.

2. إدارة المتطلبات الهندسية من IBM (الأفضل للمشاريع الهندسية المعقدة)

عبر IBM

لا تقتصر إدارة متطلبات المشروع في صناعات مثل الطيران والسيارات والدفاع على مجرد الاحتفاظ بقائمة تدقيق، بل تتعلق بالامتثال وإمكانية التتبع وتقليل المخاطر.

يُعد نظام إدارة المتطلبات الهندسية من IBM، المعروف سابقًا باسم IBM DOORS، مثاليًا لفريقك إذا كنت تعطي الأولوية للتنظيم والامتثال والحد من مخاطر المشروع - كل ذلك أثناء التكامل مع الأنظمة المعقدة للتحكم بشكل أفضل في المتطلبات.

أفضل ميزات إدارة المتطلبات الهندسية من IBM

تأكد من الالتزام التنظيمي مع إمكانية التتبع المتقدمة و إدارة الامتثال من البداية إلى التحقق من الصحة

هيكلة المتطلبات وتصفيتها وتمييزها بكفاءة مع تنظيم البيانات القابلة للتطوير للبيئات الهندسية المعقدة

تمكين التحرير المتزامن والإصدار التلقائي مع أدوات إدارة التكوين القوية

احصل على رؤية واضحة لحالة المتطلبات والمخاطر والتبعيات مع التقارير ولوحات المعلومات المتكاملة

حافظ على الامتثال لمعايير الصناعة مثل الإصدار 178C وISO 26262 ومتطلبات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للصناعات الخاضعة للوائح التنظيمية العالية

قيود إدارة المتطلبات الهندسية من IBM

تعاني من واجهة مستخدم قديمة تجعل التنقل وسهولة الاستخدام أقل سهولة مقارنة بالأدوات الحديثة

الاعتماد على أدوات خارجية للتعاون بسبب محدودية ميزات الاتصال المدمجة

يتطلب إعداداً كبيراً وخبرة فنية كبيرة للتخصيص والتكامل، مما يجعل التنفيذ صعباً بالنسبة للفرق الصغيرة

تسعير إدارة المتطلبات الهندسية من IBM

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات إدارة المتطلبات الهندسية من IBM

G2 : 4. 0/5. 0 (أكثر من 130 تقييمًا)

Capterra: مراجعات غير كافية

ما يقوله المستخدمون عن IBM Engineering Requirements Management

تعجبني الكثير من الأشياء في ELM؛ بصفتي موظفًا في وكالة حكومية كبيرة، فقد جلبت CLM النظام إلى الفوضى، مما سمح للقيادة بالحصول على صورة شاملة لدورة حياة البرمجة والتطوير الخاصة. كما أنها توفر إمكانية التتبع التي لا غنى عنها في بيئة منظمة.

تعجبني الكثير من الأشياء في ELM؛ بصفتي موظفًا في وكالة حكومية كبيرة، فقد جلبت CLM النظام إلى الفوضى، مما سمح للقيادة بالحصول على صورة شاملة لدورة حياة البرمجة والتطوير الخاصة. كما أنها توفر إمكانية التتبع التي لا غنى عنها في بيئة منظمة.

اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لجمع المتطلبات الرشيقة في Excel و ClickUp

3. متطلبات Visure (الأفضل للامتثال والتتبع المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر متطلبات فيجر

غالبًا ما يأتي الامتثال التنظيمي مصحوبًا بمسار ورقي لا نهاية له: إدارة المعايير المتطورة، وضمان إمكانية التتبع، وإثبات الامتثال في كل خطوة.

تعمل Visure Requirements على تبسيط هذه العملية من خلال أتمتة إمكانية التتبع، وفرض عمليات التحقق من الامتثال، والتكامل بسلاسة مع الأدوات الهندسية الحالية.

وبدلاً من قضاء ساعات في تتبع التغييرات يدويًا أو إعداد تقارير التدقيق، تحصل الفرق على رؤى قائمة على الذكاء الاصطناعي وسير عمل منظم ورؤية في الوقت الفعلي لدورة حياة كل متطلب.

أفضل ميزات Visure Requirements

أتمتة تتبع الامتثال عن طريق مواءمة المتطلبات مع معايير الصناعة مثل ISO 26262 وDo-178C وIEC 61508

تأكد من إمكانية التتبع من البداية إلى النهاية من خلال ربط المتطلبات بحالات الاختبار والمخاطر والعيوب والتعليمات البرمجية المصدرية في نظام أساسي واحد

تحديد مخاطر الامتثال في وقت مبكر باستخدام أدوات تحليل المخاطر والأثر ، مما يقلل من فشل المشروع قبل بدء التطوير

تحسين جودة المتطلبات من خلال التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي، واكتشاف التناقضات والثغرات وأوجه الغموض

حافظ على استمرارية سير العمل من خلال التكامل السلس مع IBM DOORS وJira وMicrosoft Word/Excel وغيرها من الأدوات الهندسية

قيود متطلبات Visure

يستغرق المزيد من الوقت في الإعداد الأولي بسبب خيارات التخصيص الشاملة، مما قد يؤخر التنفيذ

يحتوي على واجهة مستخدم قديمة تفتقر إلى بديهية البدائل الحديثة

تعتمد على أدوات خارجية للتعاون، حيث إن الميزات المدمجة المحدودة تجعل المناقشات في الوقت الفعلي صعبة

تسعير متطلبات Visure

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات متطلبات Visure

G2 : عدم كفاية المراجعات

Capterra: مراجعات غير كافية

💡 نصيحة احترافية: يكمن مفتاح تقديم مشروع ناجح في التخطيط الفعال لإدارة المتطلبات. تعرّف على كيفية إنشاء خطة محكمة مع دليلنا الشامل لتخطيط إدارة المتطلبات.

4. أكوا (الأفضل للاختبار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإدارة المتطلبات)

عبر أكوا

يمكن أن يصبح تتبع المتطلبات والاختبار فوضويًا، خاصةً في فرق العمل الرشيقة أو الصناعات ذات اللوائح الصارمة. يمكن أن يؤدي فقدان التفاصيل الرئيسية إلى مشاكل في الامتثال أو التأخير أو إعادة العمل المكلفة.

تعمل أكوا على تبسيط ذلك من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء وثائق المتطلبات وقصص المستخدمين وحالات الاختبار من النصوص أو المرئيات أو حتى المطالبات الصوتية. كما تربط أكوا المتطلبات تلقائيًا بحالات الاختبار، مما يضمن إمكانية التتبع والامتثال الكاملين - حتى تتمكن الفرق من التركيز على البناء وليس التتبع.

أفضل ميزات أكوا

إنشاء متطلبات قائمة على الذكاء الاصطناعي من خلال تحويل الملاحظات الأولية أو المرئيات أو المدخلات الصوتية إلى وثائق علاقات عامة منظمة وقصص مستخدمين وحالات اختبار

ضمان التتبع الكامل من خلال ربط المتطلبات تلقائيًا بحالات الاختبار، ودعم تتبع الامتثال

إدارة مهام سير العمل بكفاءة باستخدام لوحات Agile المتراكمة ولوحات Kanban ، وتبسيط المتطلبات والعيوب وإدارة حالات الاختبار

أتمتة الاختبار عبر المنصات مع تكامل سلس مع Jira و Jenkins وSelenium وJMeter وREST API

حافظ على الامتثال التنظيمي من خلال إمكانية التتبع على مستوى البنوك والوثائق الجاهزة للتدقيق للصناعات شديدة التنظيم

قيود أكوا

منحنى تعليمي بطيء بسبب ميزات الأتمتة المتقدمة القائمة على الذكاء الاصطناعي

خيارات تخصيص محدودة للوحة المعلومات مقارنةً بالبدائل على مستوى المؤسسات

يلزم توفير تدريب إضافي للمستخدمين الجدد للاستفادة الكاملة من إمكانيات إعداد التقارير

التسعير المائي

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات أكوا

G2 : عدم كفاية المراجعات

Capterra: 4. 7/5. 0 (أكثر من 25 تقييمًا)

ما يقوله المستخدمون عن Aqua

أود أن أقول إنها الطبيعة التعاونية الشاملة لأكوا. يمكنك ترك التعليقات والرد عليها ضمن التذاكر، ومشاركة لوحات المعلومات التي قمت بإنشائها، وحتى إتاحة طرق العرض لأشخاص آخرين في مساحة العمل.

أود أن أقول إنها الطبيعة التعاونية الشاملة لأكوا. يمكنك ترك التعليقات والرد عليها ضمن التذاكر، ومشاركة لوحات المعلومات التي قمت بإنشائها، وحتى إتاحة طرق العرض لأشخاص آخرين في مساحة العمل.

📮 ClickUp Insight: يقوم جزء كبير من القوى العاملة لديك بتصوير النصوص لمجرد جمع السياق. يتواصل حوالي 33% من العاملين في مجال المعرفة مع ما بين 1 إلى 3 أشخاص يومياً لمجرد جمع السياق. ولكن ماذا لو كانت جميع المعلومات التي تحتاجها موثقة بالفعل ويمكن الوصول إليها؟ مع مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain، يمكنك تخطي عملية الذهاب والإياب. ما عليك سوى طرح سؤالك داخل مساحة العمل الخاصة بك، وسيقوم ClickUp Brain على الفور باسترداد المعلومات ذات الصلة من مساحة العمل وتطبيقات الطرف الثالث المتصلة - لا مزيد من التبديل بين السياقات.

💡 نصيحة احترافية: إذا كانت الأولويات المتغيرة والتأخيرات في المشروع تبطئ فريقك، فإن إتقان سير العمل الرشيق: تقنيات إدارة المشاريع الفعالة تغطي طرقًا بسيطة للحفاظ على المرونة وتحسين التعاون وإبقاء المشاريع على المسار الصحيح.

5. Notion (الأفضل لإدارة الإنتاجية المرنة والقابلة للتخصيص)

عبر نوتيون

تطبيقات تدوين الملاحظات، وأدوات تتبُّع المشاريع، وأدوات التعاون الجماعي - عادةً ما يكون لدينا عشرات علامات التبويب المفتوحة في أي وقت.

تعمل Notion على تبسيط ذلك من خلال جمع كل شيء في مكان واحد. بفضل الصفحات القابلة للتخصيص وقواعد البيانات والتكاملات مع أدوات مثل Slack وGoogle Drive وTrillo، تحول Notion المعلومات المبعثرة إلى رؤى منظمة وقابلة للتنفيذ.

أفضل ميزات Notion

أنشئ مساحة عمل قابلة للتخصيص بالكامل باستخدام قواعد البيانات ولوحات كانبان ومواقع الويكي والقوالب لتحقيق إنتاجية مخصصة

تعاون في الوقت الفعلي باستخدام مساحات العمل المشتركة، والأذونات المستندة إلى الأدوار، والتحرير المباشر

أتمتة المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء الملخصات والملء التلقائي لقواعد البيانات وتبسيط سير العمل

التكامل بسلاسة مع Slack وZapier وGoogle Drive وGitHub وتقويم Notion

نشر المحتوى بسهولة باستخدام إمكانات النشر على الويب لإنشاء مواقع الويب ولوحات المعلومات المخصصة ومشاركتها

قيود المفهوم

لديها منحنى تعليمي بطيء بسبب خيارات التخصيص الواسعة النطاق

يعاني من تباطؤ الأداء من حين لآخر عند العمل مع قواعد البيانات الكبيرة أو المحتوى الشامل

الوظائف المحدودة في وضع عدم الاتصال بالإنترنت تجعلها أقل مثالية للمستخدمين الذين يحتاجون إلى الوصول الكامل دون اتصال بالإنترنت

تسعير المفاهيم

مجاناً

بالإضافة إلى ذلك: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Notion

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 6040 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (2,470+ تقييم)

ما يقوله المستخدمون عن Notion

تتفوق Notion في أفضل ما تقوم به: توفير منصة بسيطة لكنها قوية لإدارة المهام والتعاون. وتوفر مكتبتها الواسعة من القوالب نقطة انطلاق قوية للمستخدمين دون الحاجة إلى التخصيص المعقد.

تتفوق Notion في أفضل ما تقوم به: توفير منصة بسيطة لكنها قوية لإدارة المهام والتعاون. وتوفر مكتبتها الواسعة من القوالب نقطة انطلاق قوية للمستخدمين دون الحاجة إلى التخصيص المعقد.

اقرأ أيضًا: 12 قالبًا لوثائق متطلبات المنتج (PRD) في Word والمستندات

6. تارا للذكاء الاصطناعي (الأفضل لتطوير المنتجات وإدارة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر تارا للذكاء الاصطناعي

غالباً ما تخرج المشاريع عن مسارها بسبب ثغرات التواصل والاختناقات غير المتوقعة. تساعد Tara AI فرق العمل ومديري المشاريع على البقاء على رأس عملهم من خلال رؤى في الوقت الفعلي، وتحديد أولويات المهام بوضوح، والتعاون السلس.

من خلال التكامل مع GitHub وAsana وSlack وTrickllo، تعمل Tara AI على تبسيط سير العمل والحفاظ على تقدم المشاريع.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي في تارا

احصل على رؤى وتنبيهات في الوقت الفعلي حول تقدم تسليم المشروع

تحديد أولويات المهام وإدارة نطاق المشروع من أجل تخطيط مبسط

تكامل بسلاسة مع GitHub وAsana وSlack وTrickllo

استخدام التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد العوائق وتحسين أداء الفريق

حسِّن تواصل الفريق باستخدام أدوات التعاون لتحسين كفاءة سير العمل

قيود تارا للذكاء الاصطناعي

تتطلب قيود إعادة استخدام التعليمات البرمجية العرضية تطويرًا جديدًا في بعض الحالات

المراجعات والتعليقات المحدودة تجعل من الصعب تقييم الأداء على المدى الطويل

تسعير تارا للذكاء الاصطناعي

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات تارا للذكاء الاصطناعي

G2 : عدم كفاية المراجعات

Capterra: مراجعات غير كافية

ما يقوله المستخدمون عن Tara AI

أفضل ميزات TARA هي إدارة سباقات السرعة التلقائية وأدوات إدارة المهام المدمجة. الطريقة التي يمكنك بها سحب وإسقاط المهمة بسهولة من القائمة إلى سباقات السرعة تجعل حياتي أسهل بكثير أثناء إدارة سباقات السرعة.

أفضل ميزات TARA هي إدارة سباقات السرعة التلقائية وأدوات إدارة المهام المدمجة. الطريقة التي يمكنك بها سحب وإسقاط المهمة بسهولة من القائمة إلى سباقات السرعة تجعل حياتي أسهل بكثير أثناء إدارة سباقات السرعة.

اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لجمع المتطلبات الرشيقة في Excel و ClickUp

7. Gluecharm (الأفضل لجمع المتطلبات والتوثيق التقني المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر Gluecharm

السبب الرئيسي للتأخير والمراجعات المكلفة؟ سوء التواصل ونطاقات المشروع غير الواضحة. تعالج Gluecharm هذه المشكلة من خلال تحويل محادثات العميل إلى مواصفات منظمة للمشروع في دقائق.

تعمل Gluecharm على أتمتة عملية جمع المتطلبات والتوثيق الفني وتخطيط تدفق المستخدم، وذلك من خلال 124 عاملاً صغيراً متخصصاً في الذكاء الاصطناعي؛ مما يساعد فرق المبيعات ومديري المشاريع والمطورين على تقليل وقت الإعداد وتسريع تسليم المشروع.

أفضل ميزات Gluecharm

استخدام جمع المتطلبات المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحويل مناقشات العميل إلى مواصفات منظمة للمشروع

توحيد التوثيق التقني من أجل تسليم سلس وتقليل سوء التواصل

أتمتة إنشاء المقترحات من أجل تسريع إغلاق الصفقات

إنشاء قصص مستخدمين مرنة باستخدام تخطيط حالة الاستخدام ومعايير القبول القائمة على الذكاء الاصطناعي

التكامل بسهولة مع أدوات إدارة المشاريع مثل Jira

قيود Gluecharm

تفتقر إلى الشفافية فيما يتعلق بالتسعير

خيارات تخصيص محدودة لاحتياجات المشروع المحددة

الاعتماد الكبير على الذكاء الاصطناعي، والذي قد لا يناسب الفرق التي تفضل جمع المتطلبات يدوياً

تسعير Gluecharm

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Gluecharm

G2 : عدم كفاية المراجعات

Capterra: مراجعات غير كافية

8. Dovetail (الأفضل لرؤى العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليل الأبحاث)

عبر دوفيتيل

غالباً ما تعاني الفرق الغارقة في ملاحظات العملاء المبعثرة، والردود على الاستبيان، والملاحظات البحثية من أجل استخلاص رؤى ذات مغزى.

إليك كيف تغير Dovetail ذلك: باستخدام الذكاء الاصطناعي، تقوم الأداة بتحويل البيانات الأولية إلى معرفة منظمة وقابلة للبحث. كما تقوم Dovetail أيضًا بنسخ المقابلات تلقائيًا وتصنيف الموضوعات وتسليط الضوء على النتائج الرئيسية - مما يساعد الفرق على اتخاذ قرارات أسرع مدعومة بالبيانات.

أفضل ميزات Dovetail

استفد من النسخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتلخيص لأكثر من 40 لغة ، واكتشف اللحظات الرئيسية تلقائيًا

إنشاء تقارير منظمة مع رؤى سحرية وتجميع مواضيعي من بيانات البحث

يمكنك التكامل بسلاسة مع Slack وNotion وJira وConluence لمشاركة المعرفة دون عناء

تنظيم الرؤى واسترجاعها بكفاءة من خلال مستودع البحث ونظام وضع العلامات

تأمين أمان على مستوى المؤسسات من خلال عناصر التحكم في الوصول، وSSO، وسياسات الاحتفاظ بالبيانات

قيود دوفيتيل

تتطلب استثمارًا للوقت بسبب منحنى التعلم الحاد مع وظائف البحث المتقدمة

تكاليف عالية للفرق الأكبر حجمًا ، مع توفر أسعار المؤسسات فقط عبر الاتصال

طلب وضع العلامات يدوياً، مما يجعلها تستغرق وقتاً طويلاً للفرق سريعة الإيقاع

التسعير التوافقي

مجانًا

احترافي : 29 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Dovetail

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 140 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 95 تقييمًا)

🧠 هل تعلم: 71% من المؤسسات تستخدم تطوير البرمجيات الرشيقة، ومع ذلك يكافح الكثير منها لتطبيقها بفعالية. في كيفية تنفيذ استراتيجيات التحول الرشيق، نوضح الخطوات العملية لمساعدة مؤسستك على اجتياز هذا التحول بنجاح.

9. WriteMyPrd (الأفضل لتحليل الملاحظات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ورؤى المنتج)

عبر WriteMyPrd*

غالبًا ما تغرق فرق المنتجات في بحر من ملاحظات المستخدمين، وتكافح من أجل استخلاص رؤى ذات مغزى بسرعة. يعمل برنامج WriteMyPrd على التخلص من الضوضاء باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل المشاعر واكتشاف الاتجاهات وتصنيف الملاحظات في الوقت الفعلي.

بدلاً من فرز التعليقات المبعثرة يدويًا، تحصل الفرق على رؤى ذات علامات تلقائية تسلط الضوء على ما هو مهم حقًا.

من خلال عمليات التكامل مع الأدوات الشائعة مثل Slack وIntercom، تضمن WriteMyPrd التقاط كل جزء من الملاحظات وتحديد أولوياتها وتحويلها إلى تحسينات قابلة للتنفيذ على المنتج.

أفضل ميزات WriteMyPrd

أتمتة تصنيف الملاحظات مع تصنيف الملاحظات المتشابهة وتجميعها باستخدام الذكاء الاصطناعي

تحليل المشاعر وتطبيق الوسم الذكي ل تحديد نقاط ألم المستخدم وأولوياته

التكامل بسلاسة مع Slack وNotion وIntercom وProductboard لأتمتة سير العمل

إنشاء لوحات معلومات ورؤى مخصصة لتتبع اتجاهات الملاحظات وتوجيه تحسينات المنتج

القضاء على المعالجة اليدوية من خلال الملخصات الآلية والرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي

قيود WriteMyPrd

تقدم عمليات تكامل محدودة مقارنةً ببعض أدوات التغذية الراجعة على مستوى المؤسسات

يقيد خيارات التخصيص في لوحات المعلومات وإعداد التقارير

تفتقر إلى شفافية التسعير، مما يتطلب من المستخدمين الاتصال بالمبيعات للحصول على التفاصيل

تسعير WriteMyPrd

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات WriteMyPrd

G2 : عدم كفاية المراجعات

Capterra: مراجعات غير كافية

اقرأ أيضًا: كيفية جمع المتطلبات في أجايل لتطوير البرمجيات

10. ReqSuite® RM (الأفضل لإدارة المتطلبات القابلة للتخصيص والمنظمة)

عبر أوسينو

غالباً ما يتعين على الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم إدارة متطلبات المشاريع المعقدة. وهذا هو السبب في أنها أكثر عرضة لسوء التواصل، وتضارب الإصدارات، وثغرات الامتثال التي تبطئ كل شيء.

تعمل ReqSuite® RM على تبسيط العملية من خلال تقديم المساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وفحوصات الجودة الآلية وإمكانية التتبع المتقدمة.

الآن، لم تعد بحاجة إلى استعراض المستندات المبعثرة وسلاسل رسائل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها. بدلاً من ذلك، يمكن للفرق التعاون في بيئة منظمة ومركزية.

أفضل مميزات ReqSuite® RM

يستخدم المساعدة الذكية لـ التحقق التلقائي من الجودة واكتشاف الروابط المفقودة

تأكد من إمكانية التتبع المتقدم وإصدار الإصدارات لتتبع تغييرات المتطلبات بسلاسة

تخصيص مهام سير العمل والقوالب للتكيف مع احتياجات المشروع المختلفة

تعزيز التعاون وإدارة أصحاب المصلحة لتبسيط التواصل

الاندماج بسلاسة مع Jira وأدوات إدارة المشاريع الأخرى

قيود ReqSuite® RM

تتطلب تنقلاً معقدًا في واجهة المستخدم ، مما يجعلها صعبة للمستخدمين الجدد

تفتقر إلى ميزات إعداد التقارير الحديثة والمرنة مقارنةً بالمنافسين

يتطلب إعداد التخصيص الذي يستغرق وقتاً طويلاً لتحقيق الكفاءة المثلى

تسعير ReqSuite® RM

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات ReqSuite® RM

G2 : 4. 8/5 (أكثر من 35 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ما يقوله المستخدمون عن ReqSuite® RM

ReqSuite هي أداة سهلة الاستخدام وسهلة الفهم لإدارة المتطلبات ترشدنا بشكل منهجي من خلال المتطلبات والروابط اللازمة للاختبارات/التحقق وما شابه ذلك.

ReqSuite هي أداة سهلة الاستخدام وسهلة الفهم لإدارة المتطلبات ترشدنا بشكل منهجي من خلال المتطلبات والروابط اللازمة للاختبارات/التحقق وما شابه ذلك.

💡 نصيحة احترافية: هل تعاني من دورات التطوير الطويلة والعوائق المستمرة؟ يمكن لأجايل أن تساعدك. في الدليل النهائي لتطوير المنتجات الرشيقة، نوضح في الدليل النهائي لتطوير المنتجات الرشيقة كيفية عمل الأجايل وسبب فعاليتها والأدوات التي يمكن أن تساعد فريقك على البناء بشكل أفضل وأسرع.

فيما يلي بعض أدوات الذكاء الاصطناعي الإضافية التي لم تدخل في قائمة أفضل 10 أدوات لدينا، ولكن لا يزال بإمكانها أن تقدم لك قيمة:

Helix RM : مركزية تتبع المتطلبات، والتحكم في الإصدار، وإمكانية التتبع للفرق العاملة في الصناعات المنظمة

جاما كونيكت : يساعد فرق العمل على تحديد المتطلبات وتتبعها والتحقق من صحتها مع ضمان الامتثال لمعايير الصناعة مثل ISO 26262 ولوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

Codebeamer: تقدم إدارة شاملة للمتطلبات والمخاطر والاختبارات مصممة للصناعات شديدة التنظيم، وتوفر تكاملًا عميقًا مع DevOps وسير العمل الهندسي

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ClickUp يجعل عملية جمع المتطلبات عملية سهلة وبسيطة

إن المعيار النهائي لأداة جمع المتطلبات الجيدة هو قدرتها على جعل المعلومات مركزية بشكل فعال.

أضف الذكاء الاصطناعي إلى هذا المزيج، وستحصل على نظام استرجاع معلومات فوري وآلي يجعل الحياة أسهل لك ولفريقك.

يوفر ClickUp كلا الأمرين. فهو يجمع بين استرجاع المعرفة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والقوالب القابلة للتخصيص وسير العمل الآلي لتبسيط كل شيء بدءاً من جمع مدخلات أصحاب المصلحة إلى الحفاظ على الوثائق المحدثة.

ولا تأخذ بكلامنا فقط. تشاركنا نيدهي راجبوت، مديرة تطوير الأعمال في CedCommerce:

أستخدم ClickUp لتركيز عملي اليومي. سواء كان الأمر يتعلق بإدارة الاجتماعات، أو تتبع حالة المشروع، أو تنظيم مناقشات الفريق، فإن ClickUp يجعل كل شيء سلساً.

أستخدم ClickUp لتركيز عملي اليومي. سواء كان الأمر يتعلق بإدارة الاجتماعات، أو تتبع حالة المشروع، أو تنظيم مناقشات الفريق، فإن ClickUp يجعل كل شيء سلساً.

إذن، هل تريد جمع المتطلبات بكفاءة، أم أنك ستستمر في مطاردة المستندات عبر عشرات التطبيقات؟ سجِّل في ClickUp اليوم واجعل إدارة المتطلبات سهلة.