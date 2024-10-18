15 من أفضل أدوات إدارة المتطلبات 15

ألن يكون من الرائع لو كان بإمكانك ببساطة قراءة عقول العملاء لفهم كل تفاصيل المشروع وتقديم منتج رائع يتوافق مع متطلباتهم بالضبط؟

بينما لم يحالفنا الحظ بعد في الجزء المتعلق بقراءة الأفكار، هناك لحسن الحظ العديد من أدوات إدارة المتطلبات لمساعدتك في تحقيق بقية أحلام اليقظة هذه!

تمكّن أدوات إدارة المتطلبات فرق المشروع من تتبع جميع متطلبات المشروع الخاصة بالعملاء، بما في ذلك التغييرات والتحديثات. يساعد ذلك فرق المشروع على تلبية توقعات عملائهم وتجاوزها، مما يؤدي إلى تقليل التغييرات خلال المشروع وإسعاد العملاء بشكل عام. 🙌🏼

إذا كنت تبحث عن أداة لإدارة المتطلبات، فأنت في المكان الصحيح.

يستعرض هذا الدليل المتعمق 15 أداة من أفضل أدوات إدارة المتطلبات لمساعدتك في العثور على أداة مناسبة تمامًا لفريقنا.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات إدارة المتطلبات؟

قبل أن نغوص في كل أداة، دعنا نغطي قواعدنا أولاً. كيف تبدو أداة التسويق المثالية بالنسبة لك؟

بشكل عام، يجب أن توفر أداة إدارة المتطلبات مرجعًا لما يجب أن يبدو عليه المنتج النهائي بناءً على احتياجات العميل.

فيما يلي 3 ميزات حيوية يجب أن تمتلكها الأداة التي اخترتها.

1. قدرات إدارة المهام

تجميع المهام في لوحة كانبان حسب الحالة، والحقول المخصصة، والأولوية، والمزيد في عرض لوحة ClickUp

يجب أن تسمح لك أداة إدارة المتطلبات بتحديد متطلبات المشروع وتخصيصها وتحريرها مع ميزات مثل أوصاف المهام وقدرات استيراد البيانات وتصديرها, محرر المستندات وأدوات تدوين الملاحظات الرقمية وغيرها. أينما تم تخزين هذه المعلومات في البرنامج الذي اخترته يجب أن يكون من السهل على كل عضو من أعضاء الفريق الوصول إليها للرجوع إليها في متناول اليد.

ما هي الأشياء الأخرى يمكن أن تساعدك ميزات الإدارة على البقاء على رأس متطلبات المشروع ?

من الميزات الشائعة الأخرى التي يمكن أن تنقل أداة إدارة المتطلبات من الجيدة إلى العظيمة هي تعدد المعينين في المهام، والكشف التعاوني، والمراقبة، وعلاقات المهام والتبعيات، وحالات المهام القابلة للتخصيص، والتحرير في الوقت الحقيقي. تضيف هذه الميزات الرئيسية طبقة إضافية من الرؤية لعمل فريقك وتفسح المجال لتجربة أكثر تعاونية باستخدام البرنامج.

2. تحليل المتطلبات

عرض عبء العمل الخاص بك من خلال المهام المتبقية في المسار الحرج مع تبديل واحد في ClickUp

اربط حزام الأمان، لأن هذا النوع من ميزات إدارة المتطلبات له طبقات. ✨

تعمّق في متطلبات عميلك لتحديد كل التفاصيل بوضوح. سيوضح لك ذلك المتطلبات المرتبطة بمتطلبات أخرى ويساعدك على تحديد الاختناقات المحتملة قبل حدوثها! تحدث عن كونك استباقي 🙂

بالإضافة إلى ذلك، ستعرف مسبقًا متى وما إذا كنت ستواجه أي تبعيات قد تعيق تقدم المشروع.

لوحات المعلومات و أدوات إعداد التقارير هي طريقة رائعة لمراقبة هذه المهام الصعبة بالإضافة إلى المعالم الرئيسية التي تحدد حركة المشروع الذي ينتقل من مرحلة إلى أخرى. هذه الميزات أكثر من مجرد وسيلة للتحقق من التقدم الذي تحرزه، حيث ستكشف هذه الميزات أيضًا عن رؤى مهمة لمشاركتها مع عميلك فيما يتعلق بكيفية سير المشروع وما إذا كان يسير على المسار الصحيح وقراءة دقيقة للموارد التي يستخدمها.

3. التعاون

التحرير التعاوني وخيارات الطباعة والمزيد في مستندات ClickUp Docs

العمل الجماعي يحقق الحلم! يجب أن يكون برنامج إدارة المتطلبات الخاص بك تعاونيًا.

التعاون هو جهد مستمر ويجب أن يتألق في جميع ميزات أداتك الجديدة. قد تشمل هذه الميزات:

@الإشارات لجذب انتباه الآخرين وطرح الأسئلة والحصول على الموافقة

تعليقات مخصصة و/أو مترابطة لتفويض عناصر العمل والحفاظ على المحادثات الرئيسية معًا

الدردشة داخل التطبيق أو المراسلة الفورية

تنبيهات عند تغيير حالات المهام أو ذكر اسمك أو فوات المواعيد النهائية

أطنان من عمليات التكامل! يجب أن يعمل برنامج إدارة المتطلبات التالي بشكل جيد مع أدوات أخرى لتوسيع وظائفه وتبسيط عملياتك

أفضل 15 أداة لإدارة المتطلبات ## أفضل 15 أداة لإدارة المتطلبات

فيما يلي بعض من أفضل وأقوى برامج إدارة المتطلبات لدينا بما في ذلك أهم الميزات والإيجابيات والسلبيات، ومعلومات التسعير، وتقييمات المستخدمين.

1. كليك أب

حوّل التعليقات إلى مهام ClickUp أو قم بتعيينها لتحويل الأفكار إلى عناصر عمل على الفور انقر فوق هي منصة إنتاجية شاملة لربط عملك عبر التطبيقات في مكان واحد. مع مئات من التطبيقات البديهية و ميزات قابلة للتخصيص ، ClickUp مرن بما فيه الكفاية للفرق من جميع الأنواع والأحجام لتقديم المنتجات بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، مما يرتقي بالإنتاجية إلى مستوى جديد تمامًا.

يتكامل ClickUp مع أكثر من 1,000 أداة عمل أخرى لتبسيط العمليات الخاصة بك وجلب أي نوع من البيانات إلى مركز مركزي واحد للمطورين لتخطيط وتنظيم والعمل معًا على المشاريع باستخدام أدوات تعاونية مثل المهام، والمستندات، وطريقة عرض المحادثة، ولوحات الكتابة بالنقر فوق، والمزيد.

بعبارة أخرى، أنت لا تحتاج إلى مئات الأدوات لجعل إدارة المتطلبات تعمل لكل مشروع - أنت تحتاج فقط إلى ClickUp. فيما يلي بعض من أقوى ميزات ClickUp لإدارة المتطلبات:

ميزات ClickUp

أكثر من 15 أداة قابلة للتخصيص طرق عرض ClickUp بما في ذلك التقويم، واللوحة، وجانت، والقائمة، والمزيد لتخطيط المتطلبات وتتبعها ومراجعتها

لتخطيط المتطلبات وتتبعها ومراجعتها التعليقات المعينة لتحويل أي فكرة على الفور إلى عنصر عمل، وتفويض المهام السريعة، و@إشارة إلى أعضاء الفريق للإخطار بتحديثات المتطلبات أو إكمالها أو التغييرات

مئات منقوالب مسبقة الإنشاء قابلة للتخصيص لإنشاء سير العمل الخاص بك على الفور وأتمتة العمليات - بما في ذلك هذه القوالب التعاونيةقالب متطلبات المنتج لتحديد المتطلبات في محرر مستندات ديناميكي مع صفحات متداخلة وتحرير في الوقت الحقيقي وخيارات تصميم غنية وروابط قابلة للمشاركة لإنشاء إجراءات تشغيل موحدة ومذكرات مفصلة

أولويات المهام لتحديد ترتيب واضح للعمليات

انقر فوق اللوحات البيضاء لتجسيد الأفكار، والعصف الذهني مع الفريق، وتخطيط العمليات، وتوفير مصدر موثوق للحقيقة لجميع متطلبات المشروع

أهداف ClickUp مع أهداف قابلة للقياس وتتبع التقدم التلقائي لمواءمة الفريق بأكمله

إيجابيات ClickUp

يقدم ClickUp مجموعة غنية من إدارة المتطلبات ميزات عبر كل خطة -حتى بدون تكلفة على خطتها المجانية للأبد

قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة و التسلسل الهرمي القابل للتطوير بنية تحتية لتخطيط كل مشروع حسب المتطلبات الفريدة لعميلك

طرق متعددة لتتبع التقدم الذي تحرزه بما في ذلك لوحات المعلومات, تتبع الوقت و Milestones وClickUp الفريدة من نوعها عرض عبء العمل لدمج جميع أعمالك في مركز عمل مركزي واحد

سلبيات ClickUp

لا تتوفر جميع طرق عرض المشاريع على تطبيق ClickUp للهواتف المحمولة

يمكن أن تتسبب مئات الميزات القوية في حدوث منحنى تعليمي لبعض المستخدمين، ولكن ClickUp يقدم دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمساعدتك في ذلك 🙂

تسعير #### ClickUp

أضف عددًا غير محدود من الأعضاء والمهام واحصل على 100 ميجابايت من السعة التخزينية مع باقة ClickUp المجانية للأبد، واحصل على إمكانية الوصول إلى ميزات إدارة المتطلبات الأكثر تقدمًا مع الباقات المدفوعة التي تبدأ من 7 دولارات.

ملاحظة: تقدم ClickUp خطة مؤسسية أيضًا. 😎

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 4500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 4500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم) ابدأ مجانًا ### 2. سبيرا تيم

عبر سبيرا تيم SpiraTeam هو تطبيق متكامل أداة إدارة دورة الحياة . يتعامل هذا التطبيق القوي مع كل شيء من المتطلبات إلى حالات الاختبار والرموز والتنفيذ. سيعمل فريقك من خلال لوحة تحكم مركزية حيث يمكنهم إنشاء قصص المستخدمين، وتلقي مهام المهام، وتتبع تقدم المشروع.

ميزات SpiraTeam

ميزات الدردشة في الوقت الفعلي لتسهيل التعاون

المشروع مستندات لتحديد المتطلبات وتتبعها وتحديثها التكامل مع منصات التطوير وإدارة المشاريع الرائدة

لوحة تحكم ALM مخصصة

تدفقات عمل مخصصة لتتناسب مع مشاريعك

محترفي SpiraTeam

واجهة مستخدم سهلة الاستخدام

متعدد الاستخدامات ليناسب أنواعاً متعددة من المشاريع

دعم العملاء اليقظ

سلبيات برنامج SpiraTeam

لا يحتوي على تراكمات قابلة للفرز

إصدار محلي باهظ الثمن

تسعير SpiraTeam

يقدم SpiraTeam إصدارًا سحابيًا وإصدارًا محليًا. يبلغ سعر الإصدار السحابي 34.69 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم متزامن شهريًا بينما يتم تخصيص خطة SpiraTeam المحلية حسب عدد المستخدمين المتزامنين.

تقييمات ومراجعات فريق Spira Team

G2 : 4.0/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 4.0/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.1/5 (90+ تقييمات)

3. المتطلبات الحديثة

عبر المتطلبات الحديثة إذا كنت تستخدم Azure DevOps بالفعل، فإن المتطلبات الحديثة هي الخيار الطبيعي لإدارة المتطلبات. هذه الأداة مدمجة مباشرةً في منصة Azure DevOps لالتقاط المتطلبات بسلاسة وتلقائية.

ميزات المتطلبات الحديثة

مستندات المتطلبات الذكية التي يتم تحديثها مع قصص المستخدم الخاصة بك

حالات الاستخدام التي يمكن تحويلها إلى متطلبات بنقرة واحدة

أسئلة وأجوبة معدة مسبقاً لتسريع عملية جمع المتطلبات

إمكانية التتبع المصفوفات لتبسيط إمكانية تتبع المتطلبات من البداية إلى النهاية

التعاون من خلال تدفقات عمل الموافقة على المتطلبات والمراجعات

إيجابيات المتطلبات الحديثة

تقارير تنظيمية متقدمة وقابلية التدقيق

سير عمل الموافقة يأتي مع التوقيعات الإلكترونية

معسكر تدريبي إرشادي مجاني

خاصية خط الأساس المفيدة لمقارنة المتطلبات قبل وبعد المراجعات أو الإكمال

سلبيات المتطلبات الحديثة

تكامل محدود مع أدوات التطوير الأخرى

يفتقر إلى القوالب المتقدمة

تسعير المتطلبات الحديثة

تتميز المتطلبات الحديثة بخاصية الإصدار التجريبي المجاني. التسعير متاح فقط عند الطلب.

تقييمات ومراجعات المتطلبات الحديثة

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

4. فيزور

عبر فيسور إذا كنت تبحث عن أداة لإدارة المتطلبات يمكنك تهيئتها بطريقة معينة، فقد يكون Visure أحد أفضل الخيارات المتاحة لك. تسمح أداة إدارة المتطلبات هذه بـ الكثير من التخصيص والمرونة.

لكنك لا تحصل فقط على إدارة المتطلبات مع Visure - بل تحصل أيضًا على الحصول على إدارة التغيير وإدارة الاختبارات وإدارة المخاطر وتتبع المشكلات والعيوب في هذا البرنامج الشامل.

ميزات برنامج #### Visure

جمع المتطلبات من خلال الالتقاط التلقائي من MS Excel و MS Word و ReqIF

تتبع المتطلبات من خلال سجل المتطلبات

الإصدار على مستوى المستند والعنصر

إمكانية التتبع الشامل للمتطلبات والاختبارات والمخاطر ورمز المصدر وما إلى ذلك,

التحقق من المتطلبات

مشاركة المتطلبات والاختبارات عبر المشاريع

إنشاء التقارير الخاصة بمصفوفات التتبع والمواصفات المخصصة ولوحات المعلومات

إيجابيات #### فيزور

يتكامل مع أفضل البرامج في صناعات التطوير والهندسة مثل IBM DOORS وJIRA وMATLAB وVectorCAST

يدعم منهجيات متعددة للمشاريع مثل Agile و V model و Waterfall

العديد من القوالب الخاصة بالصناعة

سلبيات فيزور

إنشاء قوالب تقارير مملة ومعقدة

صعوبة الإعداد والتكوين

تسعير #### تسعير Visure

إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا وسعر مخصص للإصدار المتميز.

تقييمات ومراجعات Visure

G2 : 4.5/5 (أكثر من 5 تقييمات)

: 4.5/5 (أكثر من 5 تقييمات) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 10 مراجعات)

5. برامج جاما

عبر برنامج جاما تم تصميم برمجيات Jama Software للمشاريع المعقدة ذات المتطلبات المعقدة بنفس القدر.

توفر أداة إدارة المتطلبات هذه مساحة لتحديد المتطلبات وإجراء الاختبارات وتوقع المخاطر بعد تحليل المتطلبات.

باستخدام Jama، يمكنك التقاط الترابطات المتبادلة للمشروع وتتبع التقدم المحرز وتحديد أهداف المشروع بوضوح.

ميزات برنامج Jama

واجهة قائمة على المتصفح

يدعم العديد من التخصصات والمنهجيات الهندسية التتبع المباشر للمتطلبات والعمليات

يدعم استيراد بيانات المتطلبات وتصديرها

يدعم واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة للراحة إلى توسيع قابلية الاستخدام تقارير الرؤية والامتثال

التعاون في شكل مراجعات افتراضية وتتبع المحادثة

إيجابيات برنامج جاما

دعم عمليات الاستيراد والتصدير

يتكامل مع العديد من أدوات التطوير مثل Jira وAnsys وAzure DevOps

يقدم كلاً من النماذج المحلية والنماذج المستندة إلى السحابة لتناسب احتياجات مؤسستك

سلبيات برنامج Jama

يفتقر إلى القوالب

أدوات إعداد التقارير الأصلية محدودة

التأخير والبطء في بعض الأحيان

صعب الإعداد

تسعير برنامج Jama

أسعار برنامج Jama Software متاحة فقط عند الطلب.

تقييمات ومراجعات برنامج Jama Software

G2 : 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 10 مراجعات)

6. زيبريو

عبر زيبريو إحدى الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها في أدوات إدارة المتطلبات هي إمكانية التتبع من البداية إلى النهاية - يوفر Xebrio هذا وأكثر. مع Xebrio، يصبح التعاون أثناء جمع المتطلبات وتتبعها وتحليلها أمرًا سهلاً، وذلك بفضل تدفقات عمل الموافقة البديهية. قم بإقران ذلك مع تتبع الأخطاء وستحصل على أداة إدارة المشروع مع قدرات ممتازة لإدارة المتطلبات.

ميزات #### Xebrio

قوالب إدارة المشاريع وإدارة المتطلبات

قوالب الموافقة على المتطلبات

تغييرات إصدار المتطلبات وتغييرات الإصدار

تتبع وقت المشروع

التعاون في المستندات

إيجابيات Xebrio

الكثير من خيارات التخصيص

يجمع العديد من الميزات في ميزة واحدة - بما في ذلك إدارة المهام، وتغطية الاختبار، وإدارة المتطلبات، وإدارة المشاريع

مشاريع غير محدودة في جميع الخطط

سلبيات Xebrio

أداة أحدث إلى حد ما مقارنة بمعظم الأدوات في هذه القائمة

تتم فوترة إدارة المهام وإدارة المتطلبات بشكل منفصل

تسعير Xebrio

تبدأ خطة إدارة المتطلبات من 25 دولاراً شهرياً لكل مستخدم. تقدم Xebrio أيضًا نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا.

تقييمات ومراجعات Xebrio

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

7. وريك

عبر وريكوريك هي أداة شائعة لإدارة العمل تجمع بين أتمتة سير العمل وإدارة المشاريع والتعاون الجماعي في أداة واحدة. ولكن على الرغم من ميزاتها التعاونية العديدة, لا تخلو Wrike من العيوب .

ميزات Wrike

تحديثات في الوقت الحقيقي لأي تغييرات والتحقق من المتطلبات

التسقيف المرئي ونماذج الموافقة الآلية

تتبع النشاط ولوحة معلومات النشاط

تصنيف المتطلبات

محترفي وريك

الكثير من القوالب لتبسيط إنشاء سير العمل، وتحديد المتطلبات، وإنشاء التقارير، وغير ذلك الكثير

لوحات معلومات ونماذج طلبات وسير عمل قابلة للتخصيص

مخططات جانت التفاعلية ولوحات كانبان القابلة للمشاركة لتخطيط المشاريع وتحديد المتطلبات التفصيلية

تقويمات الفريق المشتركة للبقاء على رأس المهام

سلبيات Wrike

منحنى تعليمي حاد لأن هذه الأداة مصممة للمستخدمين التقنيين

خطة مجانية محدودة

تدفقات العمل ليست بديهية كما هو متوقع

من الصعب تحديد أولويات المتطلبات باستخدام Wrike

تسعير #### تسعير Wrike

تبدأ خطة Wrike الاحترافية من 9.80 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا. لدى Wrike أيضًا خطة مجانية للأبد.

تقييمات ومراجعات Wrike

G2 : 4.2/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 2,500 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 1700 تقييم)

8. أبواب IBM التالية

عبر أبواب IBM مع اسم جيد يدعمه، يعد IBM لإدارة المتطلبات الهندسية DOORS Next أداة موثوقة لإدارة المتطلبات للمشاريع الهندسية. يعد IBM DOORS Next مناسبًا بشكل خاص للمؤسسات الكبيرة ذات المشاريع المعقدة التي تحتاج إلى دقة في كل التفاصيل. باستخدام IBM DOORS Next، يمكنك بسهولة إنشاء وتتبع وتحليل المتطلبات مع التوافق مع معايير ولوائح الصناعة الخاصة بك.

دعنا نلقي نظرة على ميزات إدارة متطلبات IBM.

ميزات IBM

ذكاء واتسون للذكاء الاصطناعي ومساعد جودة المتطلبات لتقديم توصيات المتطلبات

إنشاء المتطلبات وتحليلها وتتبعها في جميع المجالات الهندسية، بما في ذلك SaFe وAgile وAgile والهندسة المرنة والمستمرة

إمكانية تتبع المتطلبات الديناميكية

تقارير ولوحات معلومات مخصصة لعرض حالة المشروع

محترفي IBM

متوفر في مكان العمل وفي السحابة لتوفير المزيد من المرونة

مرنة وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لتناسب احتياجات المشروع

الكثير من الميزات لإدارة المتطلبات في مشروع معقد

سلبيات IBM

التكوين مرهق

يمكن أن يكون باهظ الثمن بالنسبة للمؤسسات الصغيرة

قد تبدو الواجهة أحيانًا غير واضحة وقديمة.

تسعير IBM

مثل معظم الأدوات الأخرى، يأتي IBM DOORS Next مع إصدار تجريبي مجاني وسعر متاح عند الطلب للخطة المميزة. ومع ذلك، تبدأ الخطط من 164 دولارًا شهريًا.

تقييمات ومراجعات IBM

G2 : 3.9/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 3.9/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (2 مراجعات)

9. أكومبا

عبر أكومبا قد لا تحتوي Accompa على معظم ميزات إدارة المتطلبات، لكن هذه الأداة تعوض عن ذلك بواجهة مستخدم سهلة وبديهية وواحدة من أفضل أدوات دعم العملاء. إذا كنت من فريق أصغر، يمكنك العثور على جميع الميزات الأساسية لجعل إدارة المتطلبات تعمل بسلاسة.

ميزات أكومبا

التتبع التلقائي للترابطات المتبادلة وتغييرات المتطلبات

مستودع مركزي لإدارة المتطلبات

وصول متصفح الويب إلى أكومبا

تتبع تاريخ التغيير وتعريفات خط الأساس

تنبيهات البريد الإلكتروني التلقائية ولوحات المناقشة المتكاملة

إيجابيات أكومبا

سهل الاستخدام

وظيفة تخصيص جيدة

ميزات بحث وعرض بديهية

سلبيات أكومبا

باهظ الثمن بالنظر إلى عدد الميزات المقدمة

يفتقر إلى الميزات التكميلية مثل تتبع المشكلات وإدارة المهام

لا توجد قوالب للمساعدة في إعداد سير عملك

تسعير #### أكومبا

تبدأ الحزمة القياسية من 199 دولارًا أمريكيًا وتدعم 5 مستخدمين. أي مستخدم إضافي سيكلفك 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أكومبا #### تقييمات ومراجعات أكومبا

G2 : 4.0/5 (1 مراجعة)

: 4.0/5 (1 مراجعة) Capterra: 4.0/5 (1 مراجعة)

10. تجميع الفضاء

عبر GatherSpace تأسست GatherSpace في عام 2006 لمساعدة الوكالات والشركات الناشئة على تحسين إدارة المتطلبات. تأتي أداة إدارة المتطلبات هذه مع وظائف إدارة المشاريع، و بوابة العميل وإمكانيات إدارة المتطلبات.

ميزات #### GatherSpace

تتبع حالة المتطلبات

تحديد أولويات المتطلبات

بوابة العميل التي تتكامل بسلاسة مع منصة إدارة المتطلبات

منصة متنقلة لتتبع المتطلبات وإجراء تحديثات للمتطلبات

محترفو GatherSpace

مصمم خصيصًا للفرق الصغيرة

يجعل إدارة المتطلبات أسهل من خلال دمج وظائف إدارة المشاريع

يستند إلى السحابة، مما يسهل الوصول إليه ومزامنته عبر الأجهزة

سلبيات GatherSpace

واجهة مستخدم قديمة

مواد دعم العملاء محدودة

محدودية ميزات إعداد التقارير

محدودية إمكانية التتبع من البداية إلى النهاية

تسعير #### GatherSpace

يحتوي GatherSpace على نسخة تجريبية مجانية وخطط مدفوعة تبدأ من 15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا.

GatherSpace التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.0/5 (3 مراجعات)

11. آيريس إنتليجنس

عبر آيريس إنتليجنس ذكاء القزحية هو مشروع مؤسسي برنامج إدارة المخاطر يساعد منظمتنا على تحديد وتخطيط تخفيف المخاطر من أجل مشاريع أكثر نجاحًا. Iris عبارة عن منصة قابلة للتطوير لدرجة أنها يمكن أن تعمل مع المشاريع الصغيرة مشاريع البناء أو البعثات المعقدة بين الكواكب. 🪐

تُعد Iris الأنسب لشركات الدفاع، والحكومة، والتمويل، والفضاء، والبناء.

ميزات #### Iris

التقارير المخصصة التي يمكنك تنميطها لإعادة الاستخدام

شرائح المحفظة لعرض بيانات المحفظة مثل المتطلبات حسب المنطقة الجغرافية والوظيفة

رسائل تذكير تلقائية عبر البريد الإلكتروني بشأن تحديثات المتطلبات والتغييرات

Iris المحترفين

قابل للتطوير ومرن ليناسب المشاريع والفرق المختلفة

وظائف متعددة، بما في ذلك إدارة المشاريع وإدارة المخاطر وإدارة المتطلبات

واجهة مستخدم عصرية وبديهية وقوية

سلبيات آيريس

ميزات محدودة لإدارة المتطلبات مقارنة بمعظم الأدوات في هذه القائمة

وظائف التعاون الأساسية

تسعير #### Iris

يتوفر تسعير Iris عند الطلب فقط

تقييمات ومراجعات آيريس

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

12. أكوا ALM

عبر أكوا كلاود Aqua ALM هي في المقام الأول منصة إدارة اختبار تتميز بإدارة المتطلبات. تتيح لك هذه الأداة تحديد المتطلبات في بداية المشروع، وتحديثها عند حدوث التغييرات، وتتبع المتطلبات عند حدوث الجدول الزمني للمشروع التقدم

ميزات #### Aqua ALM

التبعيات المخصصة

قيود سير العمل والموافقات لتبسيط إدارة المتطلبات

إشعارات حول حالات المتطلبات والتحديثات وغيرها

الحقول المخصصة وسير العمل المخصص

محترفو إدارة المتطلبات ALM أكوا

يمكنك إرفاق تنسيقات ملفات متعددة، بما في ذلك ملفات PDF والمستندات والنصوص والصور

الاستيراد والتصدير بنقرة واحدة

قوالب قابلة للتخصيص

إمكانية تتبّع محسّنة بفضل سجل التغييرات والتقارير

امتداد كروم لالتقاط البيانات وتسجيل التفاعلات

أكوا ALM سلبيات

تصميم أكثر تقليدية

يفتقر إلى تقارير محددة مسبقًا

قد يكون إعداد وتخصيص Aqua ALM مربكًا عند إعداده وتخصيصه

تسعير #### تسعير Aqua ALM

تعتبر Aqua ALM باهظة الثمن، حيث يبدأ سعرها من 39 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا. ولكن يمكنك اختبار هذه الأداة لإدارة المتطلبات من خلال إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا.

تقييمات ومراجعات أكوا ALM #### تقييمات ومراجعات أكوا ALM

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: 4.7/5 (أكثر من 10 تقييمات)

13. جيرا

عبر جيراجيرا هو منتج قوي ومعروف لتطوير البرمجيات لفرق العمل الرشيقة. Jira مرئي، بفضل لوحات على غرار لوحات كانبان حيث يمكنك تخطيط وتتبع المهام وقصص المستخدمين والمشكلات. كما أن واجهة مستخدم جيرا حديثة وبديهية نسبيًا. ومع ذلك، يمكن أن تكون جيرا مربكة للمشاريع الصغيرة. في هذه الحالة، قد تجد الحل في هذه بدائل جيرا .

ميزات Jira

قوالب جاهزة لـ Agile و Scrum وتتبع الأخطاء والمزيد

لوحة حثالة لسهولة تخطيط إدارة المتطلبات وتتبع وتحليل المتطلبات

تدفقات عمل قابلة للتخصيص

مزايا جيرا

أكثر من 3000 تكامل للتطبيقات، بما في ذلكتكامل Jira-Zendesk وظيفة الاستنساخ الرائعة وتحديد أولويات المتطلبات

يسمح بمرفقات متعددة مثل الصور ومقاطع الفيديو والسجلات والروابط

سلبيات جيرا

من الصعب تكوينه وتعلمه

يستهلك قدرًا كبيرًا من النطاق الترددي ويتطلب توفر شبكة عبر الإنترنت

فلاتر البحث ليست سهلة الاستخدام

تسعير #### جيرا

تأتي Jira بخطة مجانية لما يصل إلى 10 مستخدمين. إذا كنت تريد المزيد من الميزات ودعم المستخدم، تبدأ الخطط المميزة من 7.50 دولار لكل مستخدم شهريًا.

تقييمات ومراجعات Jira Jira

G2 : 4.2/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 4,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

14. فاليسبيس

عبر فاليسبيس هذا البرنامج القائم على المتصفح هو أفضل صديق للفريق الهندسي عندما يتعلق الأمر بإدارة المتطلبات. Valispace مخصص في الغالب للفرق التي تطور منتجات الأجهزة مثل الأقمار الصناعية والطائرات والصواريخ.

باستخدام Valispace، يمكن للفرق الهندسية التعامل مع هذه المشاريع المعقدة بدءًا من تحديد المتطلبات وحتى اكتمال الاختبار. إليك المزيد من الميزات التي يجب معرفتها:

ميزات Valispace

التعاون في الوقت الحقيقي مع فرق العمل والموردين والعملاء

التتبع الكامل للمتطلبات

التصميم التفصيلي والمحاكاة

تتبع تاريخ تغيير المتطلبات

طرق التحقق من المتطلبات المخصصة

إيجابيات #### Valispace

إذن المستخدم المفصل وسير عمل الموافقة التلقائية

قوالب لتسهيل عملية الإعداد لمتطلبات المشاريع الجديدة

ميزات التعليق والدردشة ل تواصل الفريق في التطبيق

فاليسبيس سلبيات

قد تتأخر بعض الميزات أو قد لا تعمل بالسرعة المطلوبة

معلومات محدودة في تقارير المشروع #### تسعير #### فاليسبيس

تبدأ الخطط المدفوعة من Valispace بحوالي 250 دولارًا أمريكيًا.

تقييمات ومراجعات Vailspace

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: 5.0/5 (1+ تقييمات)

15. آها

عبر آها آها هو في المقام الأول برنامج تطوير المنتجات مع وظيفة إدارة المتطلبات المتخصصة. تتيح لك هذه الأداة تحديد أولويات ميزات المنتج من خلال التخطيط السريع لوحات وبطاقات الأداء. عند تحديد المتطلبات باستخدام Aha، يمكنك إدراج قوائم المراجعة والجداول وربط المتطلبات بمستندات أخرى موجودة وإنشاء نماذج بالحجم الطبيعي.

ميزات #### Aha

Aلوحة التخطيط لإدارة المتطلبات وتخطيط الإصدارات القادمة

لوحات كانبان لعرض حالة المتطلبات الخاصة بك

بوابات الموافقة على المتطلبات لضمان اليقين أثناء تقدمك في المشروع

خرائط القصص للحصول على تصور جيد لاحتياجات العميل

إيجابيات

يتكامل مع أكثر من 30 تطبيقًا تشمل إدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء والتحليلات

ميزات شاملة تناسب احتياجات أي فريق عمل

سهولة التخصيص لتناسب فريقك وشركتك

سلبيات

على الرغم من أن الشمولية ميزة، إلا أن العديد من الميزات والتقارير تجعل هذه الأداة مربكة للغاية

محدودية المواد التدريبية للاستفادة الكاملة من ميزات Aha

باهظة الثمن بعض الشيء

منحنى تعليمي حاد

تسعير Aha

تبدأ حزم Aha المدفوعة من 59 دولارًا لكل مستخدم شهريًا. هناك أيضًا إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا لمساعدتك في تحديد ما إذا كان Aha مناسبًا لك.

تقييمات ومراجعات Aha

G2 : 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم) مقارنة Aha! مقابل. Jira !

## تبسيط إدارة المتطلبات باستخدام ClickUp

بدون تخطيط سليم وأداة قوية لإدارة المتطلبات، فإن إدارة متطلبات المشروع تكون محمومة - على أقل تقدير.

بالإضافة إلى ذلك، ستواجه خطر تخييب آمال عملائك أو تقديم منتج لا تفخر به. 🙁 🙁

يمكن لأدوات إدارة المتطلبات هذه أن تساعدك في تخطيط وتحديد وتتبع المتطلبات من أجل مشاريع أكثر نجاحًا. وبما أن برنامجك الجديد يمكن أن يخفف العبء عندما يتعلق الأمر بإدارة المتطلبات، يمكنك قضاء المزيد من الوقت في المهام المهمة حقًا - العمل مع فريقك، وإنشاء منتجات عالية الجودة، وإنشاء اتصالات جديدة من خلال العملاء السعداء.

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أنت لا تحصل فقط على أداة لإدارة المتطلبات - بل تحصل على منصة الإنتاجية المثالية لتركيز عملك وتبسيط عملياتك من خلال أتمتة سير العمل المتقدمة، وإدارة المشاريع، والتعاون المناسب للفرق الحديثة من أي حجم، في مختلف المجالات. اشترك في ClickUp مجانًا لبدء تبسيط وأتمتة إدارة المتطلبات في أسرع وقت ممكن. 💯