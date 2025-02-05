كيفية جمع المتطلبات في Agile لتطوير البرمجيات

لنواجه الأمر: تحديد المتطلبات الدقيقة في Agile يمكن أن يكون بمثابة كابوس لمديري المنتجات. قد يكون لدى أصحاب المصلحة فكرة عامة، ولكن ترجمة هذه الفكرة إلى ميزات ملموسة ليس بالأمر السهل دائمًا. وهذا يمكن أن يؤدي إلى عدم التوافق والإحباط وفشل المشروع في تحقيق أهدافه.

الحقيقة هي أن اتباع نهج واحد لجمع المتطلبات في منهجية Agile لن يكون كافياً. فالمشاريع المختلفة تتطلب تكتيكات مختلفة. ما ينجح في تحديث تطبيق بسيط قد لا ينجح في إصلاح برنامج مؤسسي معقد.

ستشرح هذه المقالة التقنيات الأكثر فعالية لجمع المتطلبات في منهجية Agile، مما يساعدك على اختيار المزيج المناسب لمشروعك المحدد. دعنا نضمن أن مشروعك الذي يعتمد على منهجية Agile يحقق بالضبط ما تحتاجه.

ابدأ بسهولة مع نموذج ClickUp لجمع المتطلبات!

تنزيل هذا النموذج نموذج ClickUp لجمع المتطلبات

شرح جمع المتطلبات في منهجية Agile

دعونا نستكشف كيفية جمع المتطلبات في مشروع رشيق. فيما يلي تفصيل للمبادئ الأساسية والعمليات التي ينطوي عليها جمع المتطلبات الرشيقة:

المبادئ

التركيز على القيمة: إعطاء الأولوية للمتطلبات التي تحقق أكبر قيمة للمستخدمين وأصحاب المصلحة

التعاون المستمر: بناء اتصال مفتوح ومشاركة المستخدمين طوال عملية التطوير

تقبل التغيير: كن مرنًا وقادرًا على التكيف لتلبية المتطلبات المتغيرة

العملية

دورة مستمرة ومتكررة: جمع المتطلبات طوال المشروع، وليس فقط في البداية

التركيز على المستخدم: تدور العملية حول فهم احتياجات المستخدم من خلال تقنيات مختلفة

تحديد الأولويات وإدارة الأعمال المتأخرة : حدد أولويات المتطلبات واحفظها في قائمة الأعمال المتأخرة، وعالج المتطلبات الأكثر أهمية أولاً

القدرة على التكيف: القدرة على دمج المعلومات الجديدة أو الاحتياجات المتغيرة بسهولة في المتطلبات المتطورة

فيما يلي الفرق بين طريقة جمع المتطلبات في منهجية Agile والطرق التقليدية:

ميزة جمع المتطلبات في منهجية Agile جمع المتطلبات التقليدي العملية تكراري وتدريجي مسبقًا وخطيًا التوثيق يتم تحديد المتطلبات في أجزاء صغيرة تسمى قصص المستخدمين يتم جمع المتطلبات في عملية رسمية وتوثيقها في مواصفات متطلبات البرمجيات [SRS] مشاركة أصحاب المصلحة استمرارية طوال المشروع محدود بعد المرحلة الأولية القدرة على التكيف تقبل التغيير والمتطلبات المتطورة أقل مرونة، والتغييرات تتطلب إعادة العمل التركيز "لماذا" — فهم احتياجات المستخدمين "ماذا" — الميزات والوظائف المحددة التعاون مزيد من التعاون، مع مشاركة المطورين في مناقشات المتطلبات عادةً ما يتولى محللو الأعمال [BAs] معظم عملية جمع المتطلبات الأولية

حالات الاستخدام والسيناريوهات في جمع المتطلبات في منهجية Agile

على الرغم من أن منهجيات Agile لا تركز على التوثيق المكثف مسبقًا، إلا أن حالات الاستخدام والسيناريوهات لا تزال تلعب دورًا مهمًا في جمع المتطلبات في منهجية Agile.

تصف حالات الاستخدام كيفية تفاعل جهة فاعلة معينة مع النظام لتحقيق هدف ما. وعادةً ما تشمل: الفاعلون: من يتفاعل مع النظام [على سبيل المثال، العميل، المسؤول]

الهدف: ما يريد الفاعل تحقيقه

الخطوات: تسلسل الإجراءات التي يتم تنفيذها لتحقيق الهدف

الشروط المسبقة: الشروط التي يجب استيفاؤها قبل بدء حالة الاستخدام

الشروط اللاحقة: الحالة المتوقعة للنظام بعد الانتهاء بنجاح

لا تُكتب حالات الاستخدام بتفصيل كبير كما هو الحال في الطرق التقليدية. بل تُستخدم كأداة للمناقشة أثناء تحسين قائمة المهام المتأخرة أو إنشاء قصة المستخدم. تساعد في تفصيل الوظائف المعقدة وتحديد المشكلات المحتملة في مرحلة مبكرة.

من ناحية أخرى، السيناريوهات هي في الأساس أمثلة محددة لكيفية تنفيذ حالة الاستخدام. يمكن أن تصف المسارات السعيدة: التدفق النموذجي الناجح لتحقيق هدف ما

مسارات بديلة: كيف يتفاعل النظام مع المدخلات أو الأخطاء المختلفة للمستخدمين

الحالات الاستثنائية: حالات غير شائعة قد يواجهها النظام

غالبًا ما يتم تضمين السيناريوهات في قصص المستخدمين.

قد تصف قصة المستخدم الهدف العام، وتفصل السيناريوهات كيفية تفاعل المستخدم مع النظام لتحقيق هذا الهدف. يساعد هذا المطورين على فهم وجهة نظر المستخدم والاختلافات المحتملة.

حالات الاستخدام والسيناريوهات في Agile أخف وزناً وأكثر تعاوناً من الطرق التقليدية. فهي توفر معلومات لإنشاء قصص المستخدمين وتحسين الأعمال المتأخرة؛ ولا تحل محلها.

دور نماذج البرمجيات الأولية والتطوير القائم على الاختبار في متطلبات Agile

يلعب نمذجة البرمجيات والتطوير القائم على الاختبار [TDD] دورًا تكميليًا في تحسين المتطلبات وترسيخها ضمن منهجيات Agile.

تنشئ نماذج البرامج الأولية إصدارات مبكرة ومبسطة وعملية من البرنامج لجمع تعليقات المستخدمين والتحقق من صحة المتطلبات. يتوافق مع الطبيعة التكرارية لطريقة Agile من خلال السماح بالتحسين المستمر للمتطلبات من خلال اختبار المستخدمين للنماذج الأولية.

كما أنه:

يساعد في تحديد مشكلات قابلية الاستخدام والثغرات في احتياجات المستخدمين في مرحلة مبكرة

يسمح بتصحيح المسار وتحسين المتطلبات بناءً على التعليقات الواقعية

يمكّن أصحاب المصلحة من تصور المنتج وتقديم مدخلات ملموسة

TDD، ومع ذلك، يركز على كتابة اختبارات الوحدة التي تحدد السلوك المتوقع للبرنامج قبل كتابة الكود الفعلي.

وهو يدعم مبدأ Agile المتمثل في "الفشل السريع" من خلال تحديد المشكلات المتعلقة بالمتطلبات في مرحلة مبكرة من دورة التطوير، مما يتيح إجراء تعديلات أسرع.

كما أنه:

يوضح المتطلبات من خلال إجبار المطورين على تحديد ما يحتاجه الكود بدقة لتحقيقه

يكتشف المشكلات في مرحلة مبكرة من دورة التطوير ، مما يمنع إعادة العمل واحتمال سوء فهم المتطلبات

يعزز قابلية صيانة الكود وقابلية الاختبار، مما يضمن عمل البرنامج على النحو المنشود بناءً على المتطلبات

فوائد وآفاق جمع المتطلبات في منهجية Agile

يوفر جمع المتطلبات في منهجية Agile العديد من المزايا لفريق التطوير والمستخدمين النهائيين. تركز منهجية Agile على فهم احتياجات المستخدمين من خلال التفاعل المستمر وتقديم الملاحظات. وهذا يضمن تصميم المنتج وفقًا لما يقدّره المستخدمون حقًا.

دعونا نلقي نظرة تفصيلية على مزايا جمع المتطلبات في منهجية Agile:

تُعطي منهجية Agile الأولوية لقصص المستخدمين، التي تمثل الميزات من منظور المستخدم. وهذا يضمن أن الفريق يبني ما يقدّره المستخدمون حقًا ، مما يقلل من مخاطر بناء ميزات غير ضرورية وما يترتب على ذلك من إعادة العمل المكلفة. إن فهم متطلبات المستخدمين في وقت مبكر وبشكل واضح يتجنب إعادة العمل الناجمة عن التغييرات في المراحل المتأخرة أو الميزات التي لا تلقى صدى لدى المستخدمين

تقسم Agile المتطلبات إلى أجزاء أصغر يمكن إدارتها وتسليمها على مراحل. وهذا يسمح بتقديم ملاحظات وتعديلات مستمرة بناءً على مدخلات المستخدمين. من خلال تحديد المشكلات ومعالجتها في وقت مبكر، يمكنك إطلاق المنتج بشكل أسرع مع فرصة أكبر لإرضاء المستخدمين

يتيح المبدأ الأساسي للتكرار في Agile مشاركة المستخدمين بشكل مستمر. من خلال تقنيات مثل النماذج الأولية واختبار المستخدمين، يكتسب المصممون والمطورون فهمًا عميقًا لاحتياجات المستخدمين وتوقعاتهم. تضمن حلقة التغذية الراجعة المستمرة تطور واجهة المستخدم لتلبية احتياجات المستخدمين وتوقعاتهم، مما يؤدي إلى منتج نهائي أكثر إرضاءً

تسمح قابلية Agile للتكيف بإجراء تغييرات بناءً على ملاحظات المستخدمين . يمكن تعديل عملية التطوير بسهولة إذا ثبت أن أحد عناصر التصميم مربك أو لا يلبي توقعات المستخدمين. تضمن هذه المرونة توافق واجهة المستخدم النهائية مع احتياجات المستخدمين وسلوكياتهم

تسمح الطبيعة التكرارية للتطوير الرشيق مع التسليم المتكرر بتصحيح المسار بشكل أسرع. وهذا يمكن أن يؤدي إلى إطلاق المنتجات بشكل أسرع وميزة وقت الوصول إلى السوق

التعاون المستمر بين المطورين ومالكي المنتجات وأصحاب المصلحة يعزز التواصل الفعال وفهم المتطلبات. وهذا يقلل من سوء الفهم، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة التطوير

يحمل المستقبل في طياته وعدًا بمزيد من الكفاءة في جمع المتطلبات المرنة مع تطور أدوات التعاون. يمكن لهذه الأدوات تبسيط الاتصال وتكامل ملاحظات المستخدمين وإدارة المتطلبات في الوقت الفعلي.

قد تؤدي التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي إلى ظهور أدوات تحلل سلوك المستخدمين وتفاعلاتهم مع النماذج الأولية، مما يوفر رؤى أعمق لاحتياجات المستخدمين ويوفر معلومات مفيدة لتحسين المتطلبات.

تقنيات جمع المتطلبات في منهجية Agile

كيف يمكنك التأكد من أن عملية جمع المتطلبات الخاصة بك مصممة لتحقيق جميع المزايا الممكنة؟ فيما يلي نظرة فاحصة على أفضل تقنيات جمع المتطلبات في منهجية Agile:

المقابلات والاستبيانات

قم بإجراء مقابلات مع المستخدمين باستخدام أسئلة مفتوحة لتحليل المتطلبات —لفهم احتياجات المستخدمين ونقاط الضعف بالتفصيل. يمكنك استخدام الاستبيانات لجمع بيانات كمية من جمهور أوسع.

الهدف هو الكشف عن احتياجات المستخدمين ونقاط ضعفهم وتوقعاتهم من خلال محادثات متعمقة وجمع بيانات كمية من جمهور أوسع.

قم بإعداد أسئلة مفتوحة تشجع المستخدمين على توضيح تجاربهم . ركز على الأسئلة التي تبدأ بـ "لماذا" و"كيف" لفهم الأسباب الكامنة وراء سلوك المستخدمين

إجراء مقابلات مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة ، بما في ذلك المستخدمون النهائيون وموظفو الدعم وخبراء المجال

استخدم الاستطلاعات عبر الإنترنت لجمع رؤى أوسع من المستخدمين. اجعلها موجزة وركز على الأسئلة متعددة الخيارات أو أسئلة مقياس ليكرت لضمان سهولة تحليل البيانات

مثال: أنت تعمل على تجديد موقع مكتبة على الإنترنت. يمكن أن تكشف المقابلات مع أمناء المكتبة عن التحديات التي تواجه إدارة الموارد، بينما يمكن أن تسلط المقابلات مع الطلاب الضوء على نقاط الضعف في البحث عن المواد والوصول إلى الموارد عبر الإنترنت.

مراقبة المستخدم

راقب المستخدمين أثناء تفاعلهم مع أنظمة مشابهة أو أثناء إنجازهم للمهام التي يحتاجون إلى البرنامج من أجلها. قم بتدوين الملاحظات وتسجيل الجلسات [بموافقة المستخدم] واستخدم أدوات التقاط الشاشة مثل ClickUp Clips لتوثيق تفاعلات المستخدمين لتحليلها لاحقًا.

قم بتوثيق تفاعلات المستخدمين لجمع المتطلبات الرشيقة باستخدام ميزات تسجيل الشاشة في ClickUp Clips

سيساعدك مشاهدة كيفية تفاعل المستخدمين مع أنظمة مشابهة أو أداء مهام ذات صلة ببرنامجك بشكل مباشر على:

حدد مجالات الالتباس والإحباط أو عدم الكفاءة. اكتشف الأماكن التي يتعثر فيها المستخدمون أو يتخذون خطوات غير ضرورية

افهم كيف يستخدمون النظام حقًا، وليس فقط كيف يقولون إنهم يستخدمونه

مثال:أثناء مراقبة المستخدمين أثناء تصفحهم لموقع إلكتروني للتجارة الإلكترونية، ابحث عن: تدفق تسجيل الدخول: هل هو مبسط وبديهي؟

وظيفة البحث: هل تعرض نتائج ذات صلة وتوصيات مخصصة؟

تصفية المنتجات: ما هي المعايير التي يفضلها المستخدمون (السعر، العلامة التجارية، إلخ)؟ هل يسهل الوصول إليها؟

نقاط الاحتكاك: هل توجد خطوات مربكة في عملية الدفع؟ هل يواجهون صعوبة في العثور على معلومات محددة؟

تحليل الوثائق

قم بتحليل الوثائق الموجودة، مثل أدلة المستخدم أو معلومات المنتجات المنافسة، لتحديد الاحتياجات والوظائف. اطلع على الميزات التي يقدمها منافسوك وكيف يضعونها في السوق. هل هناك ثغرات يمكنك معالجتها في منتجك؟

افهم تجربة المستخدم العامة في مجال عملك. ما هي الميزات التي أصبحت قياسية؟ ما هي نقاط الضعف التي يحاول المنافسون حلها؟

تحديد المشكلات الشائعة التي يواجهها المستخدمون مع النظام الحالي . تصبح هذه النقاط الضعيفة أولويات قصوى للتحسين

ابحث عن المجالات التي لا تلبي فيها الوظائف الحالية احتياجات المستخدمين. قد يؤدي ذلك إلى ظهور أفكار لميزات جديدة

ضع في اعتبارك السياق والتحيز المحتمل عند مراجعة معلومات المنافسين. ركز على الميزات ذات الصلة بجمهورك المستهدف وأهداف مشروعك

مثال: من خلال تحليل دليل المستخدم لتطبيق اللياقة البدنية الخاص بأحد المنافسين، قد تكتشف ميزة لإنشاء قوائم تشغيل مخصصة للتمارين الرياضية. قد يلهم ذلك فريقك لتطوير ميزة مماثلة مع لمسة فريدة، مثل مشاركة روتين التمارين الرياضية على وسائل التواصل الاجتماعي.

العصف الذهني

تسهيل جلسات العصف الذهني مع أصحاب المصلحة والمستخدمين لتوليد أفكار متنوعة ومتطلبات محتملة.

حدد بوضوح المشكلة التي تحاول حلها والجمهور المستهدف قبل جلسة العصف الذهني

أشرك أصحاب المصلحة من مختلف الخلفيات [المطورين والمصممين والتسويق] للحصول على منظور شامل

شجع على التدفق الحر للأفكار ، حتى تلك التي تبدو غريبة. قم بتحسينها وترتيبها حسب الأولوية لاحقًا

ركز على "السبب". لا تكتفِ بسرد الميزات؛ استكشف الأسباب الكامنة وراء كل اقتراح

مثال: عند طرح الأفكار حول ميزات تطبيق إنتاجية جديد، قد تفكر في أدوات إدارة الوقت أو إدارة المهام التعاونية أو التكامل مع مجموعات إنتاجية أخرى. من خلال ترتيبها حسب الأولوية بناءً على مقابلات المستخدمين وأبحاث السوق، يمكنك التركيز على الميزات التي لها أكبر تأثير على المستخدمين.

تحليل الواجهة

تحليل واجهات المستخدم الحالية لتحديد أفضل الممارسات والتحسينات المحتملة للبرنامج الجديد.

تحليل التطبيقات المحمولة سهلة الاستخدام لتحديد عناصر التصميم التي تعزز تجربة المستخدم [UX]، مثل التنقل الواضح والأيقونات البديهية وبنية المعلومات الفعالة

لا تكتفِ بنسخ واجهات المنافسين. قم بتكييفها وفقًا لاحتياجات المستخدمين ووظائفهم المحددة

لعب الأدوار

يمكن أن يساعد لعب أدوار سيناريوهات مختلفة للمستخدمين في تحديد المتطلبات المتعلقة بتفاعلات مستخدمين محددين.

محاكاة سيناريوهات المستخدمين في العالم الحقيقي لتحديد المتطلبات المتعلقة بتفاعلات المستخدمين المحددة

قم بتعيين أدوار المستخدمين للمشاركين [عميل، مسؤول] وقم بتوفير مهمة أو تحدٍ محدد ليتم إنجازه

راقب كيف يتفاعل المستخدمون مع النظام المحاكي. يمكن أن يكشف ذلك عن المجالات التي تفتقر إلى الوظائف أو التي تكون فيها الوظائف غير واضحة أو معقدة

مثال: اجعل أحد المطورين يلعب دور عميل يواجه صعوبة في العثور على منتج معين على الموقع الإلكتروني. يمكن أن يشجعهم ذلك على التصميم بمزيد من التعاطف والتركيز على المستخدم.

قصص المستخدمين

قسّم المتطلبات إلى قصص مستخدمين تصف الوظائف من منظور المستخدم. هذا يجعل المتطلبات أكثر قابلية للفهم وأسهل في تحديد أولوياتها.

اتبع الصيغة "بصفتي [دور المستخدم]، أريد [هدف المستخدم] حتى [الفائدة]"

اشرح بوضوح الفائدة التي يجنيها المستخدم من الوظيفة

مثال على قصة مستخدم محتملة: بصفتي متسوقًا عبر الإنترنت، أريد أن أتمكن من البحث عن المنتجات حسب الفئة وتصفية النتائج حسب السعر للعثور بسهولة على ما أبحث عنه.

ورش العمل

عقد ورش عمل مع أصحاب المصلحة والمستخدمين لجمع المدخلات وتحديد الوظائف وترتيب أولويات قصص المستخدمين.

استخدم السبورة البيضاء أو أدوات النماذج الأولية أو قوالب قصص المستخدمين لتسجيل الأفكار وتحديد الوظائف

اعمل مع أصحاب المصلحة لتحديد أولويات قصص المستخدمين بناءً على احتياجاتهم والقيمة التجارية وجهد التطوير

مراجعة الأنظمة المماثلة أو الحالية

قم بتحليل الأنظمة الحالية التي يستخدمها الجمهور المستهدف لتحديد الوظائف والتحسينات المحتملة.

مثال: إذا كان جمهورك المستهدف يستخدم منصات التواصل الاجتماعي، فقم بتحليل ميزاتها لفهم توقعات المستخدمين فيما يتعلق بالتواصل ومشاركة المعلومات في برنامجك.

باستخدام مزيج من التقنيات والأساليب التي تناسب منتجك وفريقك وعملائك على أفضل وجه، ستتمكن من فهم المتطلبات وجمعها بشكل أكثر فعالية.

كيفية تنفيذ جمع المتطلبات في منهجية Agile

يعتمد التطوير Agile على المرونة والتعاون. ولكن هذه المرونة تصاحبها صعوبة تتبع المتطلبات.

قد تؤدي قصص العملاء المنتشرة عبر رسائل البريد الإلكتروني والتعليقات في مختلف المستندات والميزات الموثقة في جداول البيانات إلى حدوث ارتباك وتأخير.

تتطلب استراتيجية فعالة لجمع المتطلبات الرشيقة [ARG] وجود مركز مركزي لجميع معلومات مشروعك. وهنا تبرز أهمية أداة إدارة المشاريع مثل ClickUp.

من خلال دمج قصص العملاء ومتطلباتهم وتعليقاتهم في منصة واحدة، تضمن أن الجميع – من مديري المشاريع إلى المطورين – على نفس الصفحة.

يحول برنامج ClickUp Agile Project Management Software عملية جمع المتطلبات الرشيقة التقليدية، والتي غالبًا ما تكون مرهقة، إلى سير عمل تعاوني وتكراري.

قم بإدارة خرائط طريق المنتجات والمهام المتأخرة وعمليات السباق السريع وتصميم تجربة المستخدم باستخدام برنامج ClickUp Agile Project Management Software

لنرى كيف يعمل ClickUp على تبسيط كل خطوة:

الخطوة 1: تحديد الأهداف والنطاق

حدد بوضوح أهداف المشروع والجمهور المستهدف والوظائف الأساسية باستخدام نموذج ClickUp Agile Project Management Template.

تنزيل هذا النموذج قم بإدارة المشاريع الرشيقة بكفاءة باستخدام القوالب المعدة مسبقًا من ClickUp

يوفر هذا النموذج الشامل هيكلًا مسبقًا لإدارة مشروع Agile بالكامل، بما في ذلك إدارة الأعمال المتأخرة وتخطيط السباق وتتبع المهام.

استخدم النموذج المدمج لتبسيط الطلبات في قائمة المهام المؤجلة، حيث يمكن ترتيبها حسب الأولوية

استخدم عرض اللوحة أو السباقات السريعة لتصور العمل وتنفيذه

قم بإجراء احتفالات رشيقة مثل المراجعات الرجعية لتحسين عمليتك باستمرار

أنشئ هيكل مشروعك باستخدام قوائم معدة مسبقًا لمهام المنتج المتأخرة والسباقات القادمة، مما يضمن انطلاقًا سلسًا.

الخطوة 2: جمع المدخلات الأولية

قم بعقد جلسات عصف ذهني مع أصحاب المصلحة. سجل المتطلبات والأفكار السريعة باستخدام نموذج متطلبات نظام ClickUp.

تنزيل هذا النموذج ضع الأساس لتطوير منتجك بكفاءة باستخدام نموذج متطلبات نظام ClickUp

يوفر هذا النموذج نهجًا منظمًا لالتقاط متطلبات النظام الأكثر تفصيلاً إذا لزم الأمر أثناء تطوير المنتج الرشيق.

يساعدك على:

حدد نطاقًا وأهدافًا واضحة لأي مشروع باستخدام الحقول المخصصة. ستوفر الحقول المخصصة مثل الجمهور المستهدف وقيود الميزانية والنتائج المرجوة صورة واضحة عن حدود المشروع وأهدافه

نظم متطلبات المشروع في تنسيق سهل المتابعة باستخدام حالات مخصصة . على سبيل المثال، يمكنك إنشاء حالات مخصصة مثل "مقترح" و"قيد التطوير" و"موافق عليه" لتصنيف المتطلبات بناءً على مرحلتها

تتبع التقدم المحرز لضمان قيام الفرق بالتسليم في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية باستخدام ميزات إعداد التقارير المخصصة في النموذج

اجمع المتطلبات باستخدام نماذج ClickUp وقم بتوجيهها إلى الأشخاص المعنيين كمسؤولين يمكن تتبعهم في ClickUp

بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام نماذج ClickUp لالتقاط الردود، خاصةً عندما تتطور الأسئلة بناءً على منطق شرطي. يمكنك تحويل ردودهم إلى مهام قابلة للتتبع داخل ClickUp والبقاء على اطلاع على تحويل ميزات قائمة الرغبات إلى واقع.

اجمع جميع فرقك على منصة ClickUp Agile لإدارة المشاريع

يمكنك أيضًا استخدام منصة ClickUp لتنسيق العمل مع المهام، ووضع علامات على فريقك للحصول على تحديثات في التعليقات، والبقاء على اطلاع دائم من خلال الإشعارات.

الخطوة 3: تحديد أولويات العناصر المتراكمة

ترجم احتياجات المستخدمين إلى قصص [على سبيل المثال، "بصفتي [دور المستخدم]، أريد [النتيجة المرجوة]، حتى [الفائدة]". حدد أولوياتها في عرض قائمة ClickUp باستخدام الحقول المخصصة ووظائف الفرز.

على سبيل المثال:

أنشئ حقلًا مخصصًا باسم "احتياجات المستخدم" أو "شخصية المستخدم". يتيح لك هذا الحقل تسجيل الاحتياجات المحددة أو نقاط الضعف لدى المستخدم المستهدف

أنشئ حقولًا مخصصة مثل "الأولوية" أو "التأثير". استخدم هذه الحقول لتعيين مستوى الأولوية [على سبيل المثال، عالي، متوسط، منخفض] أو درجة التأثير [على سبيل المثال، حرج، كبير، طفيف] لكل قصة مستخدم

تنزيل هذا النموذج أنشئ مساحة مخصصة لإدارة قائمة المنتجات المتأخرة باستخدام قالب ClickUp Agile Project Management Template

يمكنك أيضًا إنشاء تبعيات بين القصص لتعكس سير العمل المنطقي. تأكد من إكمال القصص الأساسية قبل معالجة القصص التابعة لها. هذا يسهل التطوير ويمنع العقبات.

الخطوة 4: التحسين المستمر

قسّم قصص المستخدمين عالية المستوى إلى مهام أصغر يمكن إدارتها داخل النموذج. أرفق معايير قبول مفصلة ونماذج أولية وشجع المستخدمين على تقديم ملاحظاتهم باستمرار من خلال التعليقات والمناقشات.

أمثلة: قصة المستخدم: "بصفتي مدير تسويق، أريد جدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي مسبقًا حتى أتمكن من تبسيط جهود تسويق المحتوى وتوفير الوقت." المهمة الفرعية 1: تصميم واجهة مستخدم لجدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي المهمة الفرعية 2 : تطوير وظيفة للاتصال بمنصات وسائل التواصل الاجتماعي المهمة الفرعية 3 : تنفيذ عرض التقويم لجدولة المنشورات

المهمة الفرعية 1: تصميم واجهة مستخدم لجدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي

المهمة الفرعية 2 : تطوير الوظيفة للاتصال بمنصات التواصل الاجتماعي

المهمة الفرعية 3 : تنفيذ عرض التقويم لجدولة المنشورات

حقل مخصص : "معايير القبول" المهمة الفرعية 1 : يجب أن تسمح واجهة المستخدم للمستخدمين بتحديد منصة التواصل الاجتماعي والتاريخ والوقت لكل منشور المهمة الفرعية 2 : يجب أن يتكامل النظام بسلاسة مع منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية [على سبيل المثال، Facebook وTwitter] المهمة الفرعية 3 : يجب أن تعرض طريقة عرض التقويم المنشورات المجدولة مع صور واضحة وخيارات تحرير

المهمة الفرعية 1 : يجب أن تسمح واجهة المستخدم للمستخدمين بتحديد منصة التواصل الاجتماعي والتاريخ والوقت لكل منشور

المهمة الفرعية 2 : يجب أن يتكامل النظام بسلاسة مع منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية [على سبيل المثال، Facebook وTwitter]

المهمة الفرعية 3: يجب أن تعرض طريقة عرض التقويم المنشورات المجدولة مع صور واضحة وخيارات تحرير المهمة الفرعية 1: تصميم واجهة مستخدم لجدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي

المهمة الفرعية 2 : تطوير الوظيفة للاتصال بمنصات التواصل الاجتماعي

المهمة الفرعية 3: تنفيذ عرض التقويم لجدولة المنشورات المهمة الفرعية 1 : يجب أن تسمح واجهة المستخدم للمستخدمين بتحديد منصة التواصل الاجتماعي والتاريخ والوقت لكل منشور

المهمة الفرعية 2 : يجب أن يتكامل النظام بسلاسة مع منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية [على سبيل المثال، Facebook وTwitter]

المهمة الفرعية 3: يجب أن تعرض طريقة عرض التقويم المنشورات المجدولة مع صور واضحة وخيارات تحرير

أنجز المزيد باستخدام أدوات Agile القوية على منصة ClickUp Agile Project Management Platform

الخطوة 5: بدء تخطيط السباق ومراجعات المستخدمين

استخدم قوالب ClickUp لتبسيط تخطيط السباقات القصيرة وجلسات مراجعة المستخدمين، مما يضمن دورات تكرار فعالة.

تتبع تقدم السباق وقارنه بالنتائج المتوقعة على منصة ClickUp Agile Project Management Platform

أثناء تخطيط السباق، اختر قصص المستخدمين ذات الأولوية العالية لدورة التطوير القادمة. بعد كل سباق، يجب إجراء مراجعات المستخدمين لجمع التعليقات حول الوظائف التي تم تطويرها.

أخيرًا، سيتم تحليل التعليقات واستخدامها لتحسين قصص المستخدمين وتحديد أولويات الأعمال المتأخرة للمرحلة التالية.

التحديات في جمع المتطلبات في منهجية Agile

تُعطي منهجيات Agile الأولوية للمرونة وتعليقات المستخدمين، مما قد يؤدي أيضًا إلى تحديات في جمع المتطلبات.

فيما يلي تفصيل للمشكلات الشائعة واستراتيجيات التحول الرشيق للتغلب عليها:

تغيير المتطلبات: تتبنى منهجية Agile الاحتياجات المتطورة، ولكن التغييرات المتكررة يمكن أن تعطل سير العمل. قم بمراجعة منتجاتك المتراكمة بانتظام وتحديد أولوياتها لضمان التركيز على الميزات عالية القيمة. قم بتحسين قصص المستخدمين باستمرار باستخدام معايير القبول والنماذج الأولية طوال مراحل السباق

متطلبات غير كاملة: التركيز على قصص المستخدمين قد يؤدي إلى نقص في المواصفات الفنية التفصيلية. قم في البداية بتسجيل قصص المستخدمين عالية المستوى ثم قم بتحسين التفاصيل تدريجيًا مع تقدم عملية التطوير

عدم التوافق بين أصحاب المصلحة: قد تؤدي أولويات أصحاب المصلحة المختلفة إلى إرباك أهداف المشروع. أشرك أصحاب المصلحة [المستخدمين ومالكي المنتجات والمطورين] طوال العملية من خلال ورش العمل واختبار المستخدمين والمناقشات المستمرة

فجوات في التواصل: بدون تواصل واضح، قد تتباين احتياجات المستخدمين والتطبيق التقني. استخدم أداة لإدارة المشاريع مثل ClickUp [يمكنك استبدالها بأداة عامة] لإدارة الأعمال المتأخرة وتتبع التقدم وتسهيل التواصل

تلعب الفرق المختلفة أدوارًا مهمة في التغلب على هذه التحديات. وإليك كيف: تقود إدارة المشاريع العملية برمتها ، وتضمن التواصل الواضح وإدارة الأعمال المتأخرة، وتسهل التعاون بين أصحاب المصلحة

توفر الإدارة الاستراتيجية توجيهًا عالي المستوى ، وتحدد أهداف المشروع ورؤيته، وتضمن التوافق مع أهداف العمل

يشارك المطورون والمصممون والمختبرون بنشاط في جمع المتطلبات من خلال ورش العمل واختبار المستخدمين وتوفير الخبرة الفنية لضمان الجدوى وتلبية احتياجات المستخدمين

بشكل عام، يتطلب التغلب على هذه التحديات جهدًا تعاونيًا. من خلال استخدام التواصل الواضح والتحسين المستمر والإدارة القوية للمشاريع، يمكن للفرق الرشيقة جمع المتطلبات بشكل فعال وتقديم منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات المستخدمين.

إدارة المتطلبات الرشيقة وإمكانية التتبع

يعتمد التطوير Agile على المرونة، ولكن تتبع الاحتياجات المتغيرة قد يكون صعبًا.

وهنا يأتي دور التتبع. فهو يضمن إمكانية تتبع كل قصة مستخدم [مطلب أساسي في منهجية Agile] إلى مصدرها [مناقشات المستخدمين] وتنفيذها النهائي [الميزات المطورة].

ClickUp يعزز إمكانية التتبع هذه.

استخدم قالب ClickUp Agile Project Management Template لإدارة الأعمال المتأخرة، حيث توجد قصص المستخدمين. مع تقدم القصص، اربطها بالمهام والمناقشات وحتى المستندات [معايير القبول] داخل ClickUp.

وهذا يخلق مسارًا يمكن تتبعه، مما يضمن بقاء الجميع على نفس الخط وربط المتطلبات طوال دورة التطوير.

ميزة Agile: تبني التغيير لتقديم قيمة

لا يتعلق جمع المتطلبات في منهجية Agile بتخطيط إدارة المتطلبات بشكل صارم، بل هو حوار مستمر مع المستخدمين. من خلال تبني المرونة وإعطاء الأولوية لتعليقات المستخدمين، يمكنك ضمان تطور منتجك بما يتماشى مع احتياجاتهم.

لذا، احصل على أداة إدارة المشاريع الرشيقة المفضلة لديك وانطلق في رحلة تعاونية توفر قيمة حقيقية، قصة مستخدم واحدة في كل مرة.

استكشف الميزات المختلفة لإدارة Agile وقوالب جمع المتطلبات التي تقدمها ClickUp للمساعدة في هذه العملية.

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