أفضل 13 حلاً لاتصالات الأعمال في 2025

يُعد ضعف التواصل أحد أكبر التهديدات لنجاح الأعمال. فقد خسرت 14% من الشركات عملاءها بسببه، وخسرت 8% من موظفيها!

باختصار، إذا لم تكن منصة اتصالات الأعمال الخاصة بك فعالة، فحتى أفضل الاستراتيجيات ستفشل، خاصةً إذا كان لديك فريق عمل عن بُعد.

لذا، إليك أفضل 13 أداة تواصل خارجي وداخلي للأعمال وميزاتها الرئيسية.

⏰ ملخص 60 ثانية هل تواجه صعوبة في التعاون مع فرقك وعملائك بفعالية؟ اطلع على أفضل حلول اتصالات الأعمال المصممة خصيصاً لأغراض الشركات: : الأفضل لإدارة المشاريع والمهام التعاونية ClickUp: الأفضل لإدارة المشاريع والمهام التعاونية

سلاك: الأفضل لمراسلة الفريق والتعاون في الوقت الحقيقي

Zoom: الأفضل لمؤتمرات الفيديو عالية الجودة والاجتماعات الافتراضية

ميكروسوفت تيمز: الأفضل للتواصل المتكامل داخل Microsoft 365

تريلو الأفضل لإدارة المشاريع المرئية وتتبع المهام

الاثنين: الأفضل لتخصيص مهام سير عمل المبيعات وتعزيز تعاون الفريق

Google Workspace : الأفضل لتعاون المستندات المستند إلى السحابة والبريد الإلكتروني

أسانا : الأفضل لإدارة المهام والمشروعات المنظمة

مكان العمل من Meta : الأفضل للتواصل والتعاون على مستوى الشركة

سيسكو ويبيكس: الأفضل لاجتماعات الفيديو على مستوى المؤسسات والأمان

Dialpad: الأفضل لهاتف ومراسلة الأعمال المدعوم بالذكاء الاصطناعي

GoToConnect: الأفضل للاتصالات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت ومؤتمرات الفيديو المتكاملة

جراسهوبر: الأفضل للشركات الصغيرة التي تحتاج إلى نظام هاتف افتراضي

ما الذي يجب أن تبحث عنه في حلول اتصالات الأعمال؟

في بحرٍ من الخيارات، قد يكون من الصعب انتقاء أفضل حل لاتصالات الأعمال الذي يناسب احتياجاتك. لحسن الحظ، هناك بعض السمات والميزات الرئيسية التي تحدد مدى كفاءة أداة التواصل. على سبيل المثال:

👉🏻 سهولة الاستخدام: اختر أداة اتصالات الأعمال التي تتميز بواجهة بسيطة وبديهية. تأكد من أنها لا تحتوي على منحنى تعليمي حتى يتمكن أي شخص في المؤسسة من التكيف معها بسهولة

👉🏻 ميزات التعاون: ابحث عن أداة اتصال تتيح لك ولأعضاء الفريق التعاون بتنسيقات متعددة مثل المراسلة الفورية ومكالمات الفيديو والدردشة الجماعية وما إلى ذلك. وهذا يزيد من قدرة التواصل

👉🏻 قابلية التخصيص: اختر حلاً للاتصالات الداخلية مصمماً خصيصاً لتلبية احتياجات فريقك الفريدة. كبداية، يجب أن تكون قادراً على تحديد تفضيلات الإشعارات وإعداد القنوات والمجموعات وما إلى ذلك.

👉🏻 ميزات الأمان: تأكد من أن أداة الاتصال الداخلية الخاصة بك آمنة. ابحث عن ميزات مثل التشفير من طرف إلى طرف، والمصادقة الثنائية، والامتثال للوائح الخصوصية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات، وما إلى ذلك

👉🏻 إمكانات التكامل: اختر أداة اتصال تتكامل مع الأدوات والبرامج الموجودة في سير عملك. وهذا يضمن الحد الأدنى من التعطيلات ويزيد من الإنتاجية

➡️ اقرأ المزيد: كيفية تحسين التعاون في مكان العمل

أفضل 13 حلاً من أفضل حلول اتصالات الأعمال

فيما يلي أفضل 13 أداة تعاون واتصال يمكنك استخدامها لتبسيط التواصل والعمليات التجارية:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع والمهام التعاونية)

في حين أن معظم الأدوات في القائمة تساعد فقط في تحسين التواصل، فإن ClickUp يذهب إلى أبعد من ذلك. وباعتباره تطبيق كل شيء للعمل، فهو يوحد إدارة المشروع والتواصل حتى يتمكن فريقك من زيادة كفاءة المهام من خلال ضمان التنسيق المتسق.

ClickUp Chat (للتواصل السلس)

ClickUp Chat هي أداة قوية لتحسين التواصل بين أعضاء الفريق، وتقليل الانعزال، وتعزيز الإنتاجية الإجمالية. يتم دمج الدردشات مباشرةً في المهام والمستندات والمشاريع، مما يضمن ارتباط المناقشات دائماً بالعمل ذي الصلة. وهذا يلغي الحاجة إلى التبديل بين الأدوات ويحافظ على تركيز التواصل.

باستخدام ClickUp Chat، يمكن للفرق التواصل فوراً ومشاركة التحديثات وحل المشكلات بسرعة، مما يعزز بيئة تعاونية.

📮 ClickUp Insight: ما يقرب من 20% من المشاركين في استطلاعنا يرسلون أكثر من 50 رسالة فورية يومياً. * يمكن أن يشير هذا الحجم الكبير إلى وجود فريق يعجّ باستمرار بالتبادلات السريعة - وهو أمر رائع للسرعة ولكنه أيضاً مهيأ لتحميل التواصل فوق طاقته. باستخدام أدوات التعاون المدمجة في ClickUp، مثل ClickUp Chat و ClickUp Assign Comments، يتم ربط محادثاتك دائمًا بالمهام الصحيحة، مما يعزز الرؤية ويقلل الحاجة إلى المتابعة غير الضرورية.

تقوم ميزة ClickUp Assign Comments على الفور بإنشاء مهام من الرسائل وتعيينها لأعضاء الفريق. يعمل ذلك على تبسيط التواصل، وتحديد أولويات الأنشطة، وتحديد المسؤوليات بوضوح للجميع.

ClickUp Docs (لمشاركة الأفكار والملاحظات)

تعاون مع فريقك في الوقت الفعلي على ClickUp Docs

ميزة تعاون قوية أخرى هي ClickUp Docs. بفضل إمكانات التحرير في الوقت الفعلي، فهي تتيح لكل فرد في الفريق طرح أفكار المشروع بشكل جماعي واقتراح التغييرات وإنشاء الملخصات.

وبهذه الطريقة، ستحصل على مؤشرات من جميع أعضاء فريقك، وسيشعر الجميع بأنهم مشمولون في كل مشروع.

بالإضافة إلى ذلك، يُعلمك كاشف ClickUp Collaboration Detection بأي وقت يقوم فيه أحد أعضاء الفريق بإجراء تعديلات أو إضافة تعليق أو تعيين/إعادة تعيين مهمة، مما يبقي الجميع على اطلاع!

السبورات البيضاء والخرائط الذهنية (للتعاون في المشاريع)

إنشاء خطط مرئية للمشاريع والخرائط الذهنية على سبورات ClickUp Whiteboards

باستخدام لوحات ClickUp Whiteboards، يمكنك إنشاء خطط مرئية للمشروعات وربطها ببقية سير عملك.

فهي تتيح لك أنت وفريقك مشاركة الأفكار وتشكيلها على أرض الواقع دون عناء، وذلك من خلال أداة بسيطة للسحب والإفلات. يمكنك أيضاً إنشاء المهام وتعيينها لأعضاء الفريق والحصول على التحديثات في الوقت المناسب.

ClickUp Mind Maps مفيدة عندما تبدأ مرحلة تنفيذ المشروع. فهي تمنحك رؤية واضحة ومرئية لمشروعك بالكامل، مما يضمن كفاءة العمل الجماعي وتنسيق الموارد وإدارة عبء العمل.

ClickUp Clips (للتواصل غير المتزامن الواضح)

ClickUp Clips مثالي للتعاون عن بُعد. فهو يتيح لك إنشاء تسجيلات شاشة للمستندات والمهام والمحادثات ومشاركتها مع فريقك. كما أنه يُنشئ أيضًا نصوصًا تلقائية لكل مقطع - مع طوابع زمنية ومقتطفات مناسبة - يمكنك تحويلها إلى مهام وملخصات وما إلى ذلك. وهذا يضمن وضوح التواصل وفعاليته.

ClickUp Brain (لكل شيء!)

على الرغم من وجود الكثير من ميزات التعاون في مجموعة ClickUp، إلا أن الميزة التي تقف في صميم كل ذلك هي ClickUp Brain.

يربطك ClickUp Brain بكل شيء على التطبيق - من المستندات إلى الأشخاص. لذا، يمكنك بسهولة استرداد المعلومات ومشاركتها، وإنشاء المهام وتعيينها، وإرسال التحديثات وتلقيها، وغير ذلك الكثير. هذا ليس كل شيء - يلخص ClickUp Brain أيضًا المحادثات المطولة، مما يعزز سرعة التواصل وفعاليته.

قوالبClickUp (لتعزيز كفاءة التواصل)

تُعد مجموعة ClickUp الواسعة من القوالب القابلة للتخصيص من أهم مميزات ClickUp.

وعلى الرغم من وجود المئات من هذه الموارد المجانية على المنصة، فإن أفضلها لتعزيز كفاءة التواصل هو قالب السبورة البيضاء لخطة التواصل ClickUp.

احصل على قالب مجاني قم بتبسيط اتصالاتك الداخلية والخارجية باستخدام قالب السبورة البيضاء لخطة اتصالات ClickUp

يتيح لك قالب ClickUp لخطة الاتصالات ClickUp Whiteboard تخطيط أطر عمل الرسائل، وإعداد قنوات الاتصال، ومواءمة أعضاء الفريق لمشاركة المعرفة.

يساعد ذلك على إدارة مهام سير العمل وتتبع المشاركة وضمان أن تكون جميع الاتصالات واضحة وفي الوقت المناسب ومتسقة. ومن خلال جمع كل شيء في مكان واحد، يساعد ذلك على تعزيز التعاون وتحسين كفاءة التواصل بشكل عام - سواء داخل المؤسسة أو خارجها.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد تنظيم أنشطة فريقك بسهولة؟ الأمر سهل مع قالب مصفوفة اتصالات الفريق والاجتماعات من ClickUp. باستخدام هذا القالب، يمكنك: قم بتعيين الأدوار والمسؤوليات لكل مشروع أو مهمة

ضع مبادئ توجيهية لجلسات المراجعة المنتظمة أو جلسات المتابعة المنتظمة

وضع جدول زمني للمشاريع أو المهام القادمة

أفضل ميزات ClickUp*

قيود ClickUp

قد يجد المستخدمون الجدد أن الأداة مربكة بسبب ميزاتها المتعددة

تسعير ClickUp*

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

إليك ما قاله ألفريد تيتوس، مدير الدعم الإداري في مؤسسة Brighten A Soul Foundation، عن ClickUp:

بالنسبة لأي مؤسسة تعاني في كيفية إدارة مشاريعها، فإن ClickUp سيساعدها في التعاون في المهام. باستخدام هذا البرنامج، يمكن للأشخاص تتبع عناصر قائمة المهام والعمل على تلك المهام في الوقت المحدد. كما أنه يساعد فريق إدارة المشروع على تتبع التقدم العام للمشاريع لضمان الالتزام بالمواعيد النهائية.

بالنسبة لأي مؤسسة تعاني في كيفية إدارة مشاريعها، فإن ClickUp سيساعدها في التعاون في المهام. باستخدام هذا البرنامج، يمكن للأشخاص تتبع عناصر قائمة المهام والعمل على تلك المهام في الوقت المحدد. كما أنه يساعد فريق إدارة المشروع على تتبع التقدم العام للمشاريع لضمان الالتزام بالمواعيد النهائية.

2. Slack (الأفضل لمراسلة الفريق والتعاون في الوقت الفعلي)

عبر سلاك

Slack هو أداة تواصل احترافية شائعة للمحادثات الجماعية والمراسلة الفورية. وهي مثالية للمؤسسات الكبيرة والمؤسسات ذات الفرق والأقسام المختلفة.

باستخدام Slack، يمكنك إنشاء قنوات فردية لتنظيم تواصل الفريق. كما يتيح أيضاً إمكانية البحث السريع في الرسائل السابقة مع خيارات تصفية متقدمة لتقليل الفوضى.

جانب آخر يتألق فيه Slack هو الأمان. حيث تقوم المنصة بتأمين المحادثات باستخدام تشفير على مستوى المؤسسات، مما يقلل من مخاطر اختراق البيانات.

أفضل ميزات سلاك

يسمح للفرق بتنظيم المحادثات في قنوات مخصصة للمناقشات المنظمة

يدعم مشاركة الملفات مع المعاينات وتتبع الإصدارات

يوفر مكالمات صوتية ومرئية مباشرةً داخل التطبيق

قيود سلاك

يثقل كاهل المستخدمين بإشعارات زائدة في مساحات العمل النشطة

يفتقر إلى إدارة المهام المضمنة، مما يتطلب أدوات خارجية

تسعير بسيط

مجاني للأبد

الإيجابيات: 8. 75 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

الأعمال +: 15 دولاراً/شهرياً لكل مستخدم

شبكة المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات سلاك

G2: 4. 5/5 (أكثر من 33,900 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 23,600 تقييم)

🧐 معلومة تافهة: تظل رسائل البريد الإلكتروني أداة التواصل الأكثر فعالية في الأعمال، حيث يفضلها 18% من العاملين في مجال المعرفة على غيرها! 📧

3. Zoom (الأفضل لمؤتمرات الفيديو عالية الجودة والاجتماعات الافتراضية)

عبر التكبير

Zoom غني عن التعريف. لقد اجتاحت أداة مؤتمرات الفيديو هذه العالم خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومنذ ذلك الحين، أصبحت برنامج اتصالات الأعمال المفضل لفرق العمل الافتراضية.

يدعم Zoom الاجتماعات الصوتية والمرئية عالية الجودة عالية الدقة لما يصل إلى 1,000 مشارك. ويمكنك أيضاً إنشاء نصوص تلقائية ودقيقة لكل اجتماع عبر الإنترنت مستضاف على المنصة. الجزء الأفضل؟ بديهية الأداة وواجهتها سهلة الاستخدام.

أفضل ميزات التكبير/التصغير

تمكين مشاركة الشاشة مع خيارات التعليقات التوضيحية والتحكم عن بُعد

تعزيز مشاركة الموظفين من خلال استطلاعات الرأي وردود الفعل ورفع اليد الافتراضي

تأمين الاجتماعات مع الحماية بكلمة مرور وغرف الانتظار

قيود التكبير

وضع حد زمني مدته 40 دقيقة للاجتماعات الجماعية في الباقة المجانية

يعرض مخاوف الخصوصية بسبب الثغرات الأمنية السابقة

تسعير التكبير

أساسي: مجاناً

الإيجابيات: 15.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 21. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات التكبير/التصغير

G2: 4. 5/5 (أكثر من 56,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 14,100 تقييم)

ما الذي يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Zoom؟

إنها ميزات Zoom في مكان العمل التي تجذبك كمؤتمرات فيديو سهلة الاستخدام مع خيارات تكامل جيدة مع تطبيقات الأعمال الأخرى. إنها حلول قابلة للتطوير لتعزيز التعاون وضمان التواصل السلس بين أعضاء فريق العمل الصغير والمؤسسات الضخمة على حد سواء.

إنها ميزات Zoom في مكان العمل التي تجذبك كمؤتمرات فيديو سهلة الاستخدام مع خيارات تكامل جيدة مع تطبيقات الأعمال الأخرى. إنها حلول قابلة للتطوير لتعزيز التعاون وضمان التواصل السلس بين أعضاء فريق العمل الصغير والمؤسسات الضخمة على حد سواء.

4. Microsoft Teams (الأفضل للتواصل المتكامل داخل Microsoft 365)

عبر ميكروسوفت تيمز

من أفضل حلول الاتصالات البرمجية الأخرى Microsoft Teams. تستضيف أداة التواصل الجماعي هذه اجتماعات فيديو تفاعلية مع تعليقات وتسجيلات في الوقت الفعلي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إجراء مكالمات هاتفية واستقبالها، والدردشة مع أعضاء فريقك، وإنشاء مساحات مشتركة. تتميز المنصة أيضاً بتدابير أمنية قوية، مع الامتثال على مستوى المؤسسة والمصادقة متعددة العوامل لحماية البيانات.

أفضل ميزات مايكروسوفت Teams

يوفر مركز اتصال مركزي مع دردشة مستمرة ومشاركة الملفات والمكالمات

تمكين التعاون في الوقت الفعلي على المستندات باستخدام تطبيقات Microsoft 365

يدعم وصول الضيف الخارجي للتعاون عبر الشركات

قيود Microsoft Teams

يعقّد تنظيم الملفات مقارنةً بحلول التخزين السحابي المستقلة

يتطلب اشتراك Microsoft 365 للحصول على الوظائف الكاملة

تسعير Microsoft Teams

مجاني للأبد

ميكوروسفت 365 شخصي: 6.99 دولار شهرياً

عائلة مايكروسوفت 365: 9. 99 دولاراً شهرياً

Microsoft Teams Essential: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

Microsoft 365 Business Basic: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

مايكروسوفت 365 Business Standard: 12 دولارًا أمريكيًا. 50 دولارًا أمريكيًا في الشهر لكل مستخدم

مايكروسوفت 365 بريميوم للأعمال: 22 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت Teams

G2: 4. 4/5 (أكثر من 15,800 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 9800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن مايكروسوفت تيمز؟

بشكل عام لديّ تجربة جيدة مع Teams، فنحن نستخدمه مع فريق عمل يضم أكثر من 100 شخص، وهو يوفر لنا المنصة التي نحتاجها للتواصل والتعاون بشكل جيد.

بشكل عام لديّ تجربة جيدة مع Teams، فنحن نستخدمه مع فريق عمل يضم أكثر من 100 شخص، وهو يوفر لنا المنصة التي نحتاجها للتواصل والتعاون بشكل جيد.

🧠 حقيقة ممتعة: حوالي 55% من التواصل غير لفظي، أي أن الإيماءات والوضعية وتعبيرات الوجه تقول أكثر مما تقوله الكلمات. 🙎🏻

5. Trello (الأفضل لإدارة المشاريع المرئية وتتبع المهام)

عبر تريلو

على الرغم من أن Trello ليس أداة اتصال تقليدية، إلا أنه يمكن أن يساعدك أنت وفريقك على التعاون في المشاريع بشكل أكثر فعالية. يقوم البرنامج بتنظيم المهام بصرياً باستخدام لوحات كانبان، ويقوم بأتمتة المهام المتكررة، ويقدم قوالب لتوحيد العمليات.

وعلاوةً على ذلك، فإن الواجهة المتوافقة مع الأجهزة المحمولة تجعل الوصول إلى المنصة والعمل أثناء التنقل أسهل بكثير.

أفضل ميزات تريلو*

يدعم التعاون مع التعليقات، والإشارات، ومرفقات الملفات

تخصيص اللوحات بالملصقات وقوائم المراجعة وتواريخ الاستحقاق

يوفر طرق عرض الجدول الزمني والتقويم لتحسين التخطيط

قيود تريلو

يفتقر إلى التحليلات المتقدمة وإعداد التقارير للحصول على رؤى قائمة على البيانات

يوفر الحد الأدنى من الوظائف دون اتصال بالإنترنت مقارنةً بالمنافسين

تسعير تريلو

مجاناً

المعيار: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

القسط: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات: 17 دولاراً. 50 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات تريلو

G2: 4. 4/5 (أكثر من 13,600 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 23,400 تقييم)

6. كوم (الأفضل لتخصيص سير عمل المبيعات وتعزيز تعاون الفريق)

عبر Monday.com

كوم لإدارة علاقات العملاء بميزات قوية لفرق المبيعات التي تعاني في إدارة خطوط الأنابيب والتعاون. فهو يتيح لك من خلال لوحة تحكم تفاعلية تصور وتتبع أداء المبيعات.

كما يتيح لك أيضاً إدارة العملاء المحتملين في جميع مراحل العمل لضمان الرعاية المناسبة. علاوة على ذلك، فهو يتيح تعاون الفريق من خلال التعليقات وتعيين المهام ومشاركة الملفات. ويُعد تطبيق الهاتف المحمول ميزة أخرى تساعد في معالجة مهام إدارة علاقات العملاء المهمة على الفور.

أفضل ميزات الاثنين. كوم*

مركزية بيانات العميل لسهولة الوصول والتنظيم

تخصيص مهام سير العمل لتتناسب مع عملية المبيعات وخط سير المبيعات لديك

يعمل على أتمتة المهام المتكررة مثل المتابعة والتعامل مع التقدم المحرز

قيود الاثنين. كوم

يفتقر إلى ميزات إعداد التقارير والتحليلات المتقدمة

قد يكون لها منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد

الاثنين. كوم

مجاناً

الأساسي: 12 دولاراً/شهرياً لكل مقعد

المعيار: 14 دولاراً شهرياً لكل مقعد

الإيجابيات: 24 دولاراً شهرياً لكل مقعد

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات موقع Monday. com*

G2: 4. 7/5 (أكثر من 12,800 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 5400 تقييم)

7. Google Workspace (الأفضل لتعاون المستندات والبريد الإلكتروني المستند إلى السحابة)

عبر مساحة عمل Google

Google Workspace هي مجموعة من حلول الإنتاجية والتعاون في مجال الأعمال. وهي تضم أدوات اتصال متنوعة تعمل على تحسين جميع جوانب التفاعل في الأعمال - من الداخلي إلى الخارجي. ومنها Gmail ( لرسائل البريد الإلكتروني )، وGoogle Meet (لعقد مؤتمرات الفيديو)، وGoogle Chat (للدردشة الجماعية).

تعمل المنصة على تأمين البيانات المهمة من خلال التحقق بخطوتين والتشفير القوي. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكامل الذكاء الاصطناعي الجديد كلياً جعل إدارة الاتصالات أكثر كفاءة من ذي قبل.

أفضل ميزات مساحة عمل Google Workspace

يوفر أدوات متكاملة للبريد الإلكتروني وتخزين الملفات والتعاون في المستندات

السماح بالتعاون في الوقت الفعلي في مستندات Google وجداول البيانات والعروض التقديمية

تمكين عقد مؤتمرات الفيديو عبر Google Meet مع تعليقات مباشرة ومشاركة الشاشة

قيود مساحة عمل Google

يفتقر إلى أدوات إدارة المشاريع المتقدمة

تعقيد إصدار الملفات وتنظيمها

تسعير مساحة عمل Google

مبتدئ الأعمال: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

معيار الأعمال: 14 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

Business Plus: 22 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Google Workspace

G2: 4. 6/5 (أكثر من 42,700 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 17,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Workspace؟

أفضل ما في الأمر أنه يتضمن الأجنحة المطلوبة للاتصالات، وتخزين الملفات، وإدارة الوقت والمهام، وضوابط الأمان، وغيرها الكثير. يمكننا إدارة أعمالنا من خلال Google Workspace في أي مكان.

أفضل ما في الأمر أنه يتضمن الأجنحة المطلوبة للاتصالات، وتخزين الملفات، وإدارة الوقت والمهام، وضوابط الأمان، وغيرها الكثير. يمكننا إدارة أعمالنا من خلال Google Workspace في أي مكان.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل بدائل دردشة Google لتوسيع نطاق تواصل الفريق

8. Asana (الأفضل لإدارة المهام والمشروعات المنظمة)

عبر أسانا

هل تبحث عن برنامج إدارة المشاريع الذي يحتوي أيضاً على ميزات تعاون وافرة؟ قد يثير اهتمامك برنامج Asana.

فهو يعزز تعاون الفريق من خلال تتبع تقدم المشروع وأتمتة تعيينات المهام والتذكيرات وإنشاء تقارير الأداء. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الدردشة مع زملائك في الفريق، والحصول على إشعارات تلقائية، وتخصيص صندوق الوارد الخاص بك، مثل تطبيق مراسلة الأعمال العادي.

أفضل ميزات أسانا

تعزيز تعاون الفريق من خلال تعليقات المهام ومرفقات الملفات

يدعم وصول الضيف للفرق متعددة الوظائف والتعاون مع الشركاء الخارجيين

تأمين البيانات الحساسة باستخدام إعدادات أذونات قوية وتشفير البيانات

قيود أسانا

يحد من خيارات التخصيص للباقات منخفضة المستوى

يتطلب منحنى تعليمي للمبتدئين الجدد في إدارة المشاريع

تسعير أسانا

شخصي: مجاناً

البداية: 10. 99 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

متقدم: 24 دولاراً. 99 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

المؤسسات+: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4. 4/5 (أكثر من 10,800 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 13,300 تقييم)

ما الذي يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Asana؟

لقد استخدمت Asana على جانب الوكالة لإدارة عمل العميل وعلى الجانب الشخصي لإدارة عملي الفردي. يحافظ Asana على بساطة الأمور، ويسهل تكامله مع الأدوات الأخرى، كما أنه جذاب للغاية من الناحية المرئية.

لقد استخدمت Asana على جانب الوكالة لإدارة عمل العميل وعلى الجانب الشخصي لإدارة عملي الفردي. يحافظ Asana على بساطة الأمور، ويسهل تكامله مع الأدوات الأخرى، كما أنه جذاب للغاية من الناحية المرئية.

➡️ اقرأ المزيد: الدليل النهائي للتعاون العملي في المشاريع [مع نصائح وقوالب مجانية]

9. مكان العمل من Meta (الأفضل للتواصل والتعاون على مستوى الشركة)

عبر مكان العمل من ميتا

Workplace من Meta عبارة عن منصة اتصالات أعمال مصممة لتحسين تعاون الفريق. وهي توفر المراسلة في الوقت الفعلي، والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، والمجموعات على مستوى الشركة لتبسيط التواصل.

بفضل واجهة مألوفة على غرار وسائل التواصل الاجتماعي، فهي تتيح لك تحديثات سريعة وبثاً مباشراً للفيديو وتكامل سلس مع أدوات العمل الشائعة. ومع ذلك، لاحظ أنه من المقرر إيقاف تشغيل الأداة اعتباراً من 1 يونيو 2026.

مكان العمل من Meta أفضل الميزات

شارك التحديثات وتعاون بسهولة من خلال واجهة مألوفة تشبه فيسبوك

بث فيديو مباشر لاجتماعات جميع العاملين وتحديثات الشركة المهمة

الوصول إلى رؤى مكان العمل مع تحليلات حول اتجاهات المشاركة والتواصل

مكان العمل من قيود ميتا

يفتقر إلى ميزات إدارة المهام والمشاريع المضمنة

يمكن أن يكون مربكاً للفرق غير المعتادة على واجهة على غرار وسائل التواصل الاجتماعي

مكان العمل من Meta pricing

الخطة الأساسية: 4 دولارات شهرياً للفرد الواحد

الإضافات: 2 دولار/شهر للفرد (للإدارة والدعم المحسّنين)؛ 2 دولار/شهر للفرد (للبث المباشر للمؤسسة)

مكان العمل من تقييمات ومراجعات Meta

G2: 4/5 (أكثر من 1700 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 1300 تقييم)

10. Cisco Webex (الأفضل لاجتماعات الفيديو على مستوى المؤسسات والأمان)

عبر سيسكو ويبيكس

Cisco Webex هو برنامج شامل لاتصالات الأعمال يتفوق في عقد مؤتمرات الفيديو بصوت/فيديو عالي الجودة وأتمتة جدولة الاجتماعات والتذكير بها.

لتحسين تواصل الفريق، يوفر Webex تشفيراً شاملاً وبروتوكولات أمان متقدمة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر حلولاً قائمة على السحابة للمكالمات ومراكز الاتصال للشركات.

أفضل ميزات Cisco Webex

يوفر مؤتمرات فيديو على مستوى المؤسسات لما يصل إلى 1,000 مشارك

يتيح مشاركة الشاشة والتعاون في الوقت الفعلي على الملفات أثناء الاجتماعات

يدعم الأدوات التفاعلية مثل الاقتراع، والأسئلة والأجوبة، واللوح الأبيض، وردود فعل الاجتماعات

قيود Cisco Webex

يستهلك نطاقاً ترددياً كبيراً

يحد من ميزات التعاون للمستخدمين الذين ليس لديهم خطط متميزة

أسعار Cisco Webex

Webex مجاناً

Webex Meet: 14 دولاراً. 50 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

Webex Suite: 25$/شهرياً لكل مستخدم

Webex Enterprise: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Cisco Webex

G2: 4. 3/5 (أكثر من 19,900 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 7,400 تقييم)

ما الذي يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Cisco Webex؟

نحن نستخدم Webex في مؤسستنا للتواصل مع زملائنا. فهو يساعدنا على تنظيم وإنشاء المهام والقدرة على التواصل مع بعضنا البعض بسهولة.

نحن نستخدم Webex في مؤسستنا للتواصل مع زملائنا. فهو يساعدنا على تنظيم وإنشاء المهام والقدرة على التواصل مع بعضنا البعض بسهولة.

11. Dialpad (الأفضل لهاتف الأعمال المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمراسلة)

عبر Dialpad

Dialpad هو تطبيق اتصالات عملاء الأعمال، وهو الأنسب للفرق التي تتعامل مع استفسارات العملاء. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدامه لتحسين التواصل الداخلي.

باستخدام Dialpad، يمكنك تخصيص الإشعارات للمكالمات والرسائل والبريد الصوتي وتحديد أولوياتها. الجزء الأفضل؟ تحافظ Dialpad على سلاسة وأمان العمل الجماعي من خلال المساحات المشتركة والتشفير والمصادقة متعددة العوامل. الأمان أولاً، والتعاون ثانياً!

أفضل ميزات Dialpad

يوفِّر مكالمات صوتية ومرئية قائمة على السحابة مع المراسلة الجماعية

تمكين التحليلات في الوقت الفعلي لأداء المكالمات وإحصاءات الجودة

يدعم مؤتمرات الفيديو غير المحدودة مع ما يصل إلى 100 مشارك

قيود لوحة الاتصال

يتطلب اتصالاً بالإنترنت للحصول على الوظائف الكاملة

قد تواجه صعوبة في جودة المكالمات على الشبكات ذات النطاق الترددي المنخفض

تسعير لوحة الاتصال الهاتفي

Dialpad Connect

المعيار: 27$/شهرياً لكل مستخدم

الإيجابيات: 35 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

اجتماعات لوحة الاتصال الهاتفي

مجاناً

الأعمال: 20 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

دعم لوحة الاتصال

الأساسيات: 95 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

متقدم: 135 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

القسط: 170 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

بيع لوحة الاتصال الهاتفي

الأساسيات: 49$/شهرياً لكل مستخدم

متقدم: 110$/شهرياً لكل مستخدم

القسط: 170 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Dialpad*

G2: 4. 4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 500 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: قوالب مجانية لخطة اتصالات المشروع: Excel، وورد، و ClickUp

12. GoToConnect (الأفضل للاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت ومؤتمرات الفيديو المتكاملة)

عبر GoToConnect

GoToConnect عبارة عن أداة اتصال متعددة الاستخدامات توفر الصوت والفيديو والمراسلة المستندة إلى السحابة للشركات. وهي تدعم الرسائل المباشرة ومؤتمرات الفيديو مع ما يصل إلى 250 مشاركاً وإمكانيات مشاركة الشاشة.

يجعل GoToConnect الاتصال عن بُعد سهلاً بفضل تطبيقه سهل الاستخدام والتوجيه التلقائي للمكالمات للحصول على تجارب سلسة للعملاء. بالإضافة إلى ذلك، تساعد ميزاته القوية الشركات على جعل المعرفة مركزية وتحسين تعاون الفريق.

أفضل ميزات GoToConnect*

يسمح بإعادة توجيه المكالمات، وتحويل البريد الصوتي إلى البريد الإلكتروني، وفحص المكالمات لتحسين الإنتاجية

تتبع مقاييس المكالمات وتوفير رؤى قيمة لتحسين الأداء

يقدم دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها والمساعدة

قيود GoToConnect*

تفرض رسومًا أعلى لبعض الميزات المتقدمة وقابلية التوسع

لديه عملية إعداد معقدة

تسعير GoToConnect*

نظام الهاتف: 29$/شهرياً

Connect CX: $37/شهرياً

مركز الاتصال: $86/شهرياً

تقييمات ومراجعات GoToConnect*

G2: 4. 4/5 (أكثر من 1200 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 600 تقييم)

ما الذي يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن GoToConnect؟

GoTo Connect جيد، وهو يعمل دون أن يكلفك الكثير. أود أن أقول لشخص آخر يبدأ نشاطًا تجاريًا أنه يجب أن ينظر إلى Connect.

GoTo Connect جيد، وهو يعمل دون أن يكلفك الكثير. أود أن أقول لشخص آخر يبدأ نشاطًا تجاريًا أنه يجب أن ينظر إلى Connect.

💡 نصيحة احترافية: يؤدي الاتصال الضعيف إلى تأخيرات وأصوات آلية وشاشات متجمدة. لذا، استخدم اتصالاً سلكيًا أو اجلس بالقرب من جهاز توجيه Wi-Fi لجعل اجتماعاتك عبر الإنترنت سلسة. 😎

13. Grasshopper (الأفضل للشركات الصغيرة التي تحتاج إلى نظام هاتف افتراضي)

عبر غراسهوبر

Grasshopper هو أداة تعاون قوية للشركات الصغيرة مثالية لنظام هاتف افتراضي احترافي. فهو يسمح لك بإعداد ترحيبات مخصصة وموسيقى انتظار، مما يجعل تفاعلاتك الهاتفية أكثر صقلاً.

يمكنك إعادة توجيه المكالمات إلى أي جهاز، مما يضمن لك عدم تفويت أي رسالة مهمة. كما يوفر أيضاً إمكانية نسخ البريد الصوتي، مما يجعل إدارة الرسائل أسهل. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك Grasshopper إمكانية فحص المكالمات وتوجيهها لتحسين تجربة العملاء.

أفضل ميزات جراسهوبر*

يسمح بامتدادات غير محدودة لنظام اتصالات أعمال مخصص للأعمال

تتبّع نشاط المكالمات باستخدام تحليلات وتقارير متقدمة

يدعم الأرقام المجانية لزيادة مصداقية الأعمال التجارية

قيود جراسهوبر

يتطلب الوصول إلى الإنترنت لتطبيقات الأجهزة المحمولة وسطح المكتب

لديه عمليات تكامل محدودة مقارنة بأدوات التواصل الأخرى

أسعار جراسهوبر

True Solo: 14$/شهرياً

Solo Plus: 25$/شهرياً

الشركات الصغيرة: 80$/شهرياً

تقييمات ومراجعات جراسهوبر

G2: 4/5 (150 تقييمًا)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Grasshopper؟

نظام الهاتف الموحد. نحن شركة خدمات متنقلة، ويتيح لنا هذا النظام إمكانية استمرار الفنيين في استخدام هواتفهم الخاصة وتخصيص جدول مواعيدنا عند الطلب.

نظام الهاتف الموحد. نحن شركة خدمات متنقلة، ويتيح لنا هذا النظام إمكانية استمرار الفنيين في استخدام هواتفهم الخاصة وتخصيص جدول مواعيدنا عند الطلب.

✨ تنويهات خاصة جايف: يدعم الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت السحابي والاتصالات الموحدة

Smarp: يحول مناصرة الموظفين والاتصالات الداخلية

كلاريتي: تحسين تعاون الفريق القائم على السياق ومراسلات الأعمال

تبسيط التواصل وتعزيز الإنتاجية مع ClickUp

يُعد التواصل الفعّال ضرورياً للعمل الجماعي السلس والتفاعل الفعّال مع العملاء. وسواء كان الأمر يتعلق بالتعاون مع أعضاء الفريق أو مشاركة أخبار الشركة أو جمع ملاحظات العملاء، فإن ذلك يؤثر على كل جزء من عملك.

ومع ذلك، تفتقر معظم الأدوات في السوق إلى مجموعة الميزات المناسبة لتلبية هذه الاحتياجات بشكل كامل. وهنا تبرز ميزة ClickUp.

إنه حل قوي للاتصالات الداخلية للأعمال، فهو يبسِّط سير العمل ويعزز تعاون الفريق ويضمن سير التفاعلات بسلاسة.

هل أنت مستعد للارتقاء باتصالاتك التجارية إلى المستوى التالي؟ جرِّب ClickUp اليوم - اشترك هنا للحصول على نسخة تجريبية مجانية!