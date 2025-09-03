كيفية إنشاء تقويم للتسويق عبر البريد الإلكتروني (+نموذج)

هل تعرف تلك العلامات التجارية التي يبدو أنها ترسل دائمًا البريد الإلكتروني المناسب في الوقت المناسب؟

رمز خصم قبل يوم الدفع مباشرة. تذكير بالمنتج الذي تركته في سلة التسوق. تنبيه بأن مقاسك متوفر مرة أخرى.

هذا ليس حظًا، بل استراتيجية. يساعدك تقويم التسويق عبر البريد الإلكتروني على التخطيط المسبق والحفاظ على الاتساق وإرسال رسائل بريد إلكتروني مناسبة وفي الوقت المناسب.

ستوضح لك هذه المدونة كيفية إنشاء تقويم للتسويق عبر البريد الإلكتروني يجعل جمهورك في انتظار إشعار. 💁

ما هو تقويم التسويق عبر البريد الإلكتروني؟

تقويم التسويق عبر البريد الإلكتروني هو أداة استراتيجية لتخطيط حملات البريد الإلكتروني وتنظيمها وجدولتها. يوفر نظرة عامة واضحة على رسائل البريد الإلكتروني القادمة، مما يضمن الاتساق والملاءمة والتسليم في الوقت المناسب مع التوافق مع أهداف التسويق.

يساعد تقويم التسويق عبر البريد الإلكتروني في:

الحفاظ على تنظيم الحملات: يمنحك مخططًا واضحًا للبريد الإلكتروني مسبقًا لتجنب الضغط في اللحظات الأخيرة

الحفاظ على الاتساق: يضمن تدفقًا مستمرًا للاتصالات للحفاظ على تفاعل الجمهور

تحسين الأداء: يساعد على تتبع النتائج وتحسين يساعد على تتبع النتائج وتحسين استراتيجيات إدارة البريد الإلكتروني لزيادة فعالية البريد الإلكتروني

تحسين الاستهداف: مواءمة رسائل البريد الإلكتروني مع سلوكيات العملاء والتواريخ المهمة واتجاهات الصناعة

تعزيز التعاون: يوفر رؤية واضحة للجداول الزمنية حتى تتمكن الفرق من التنسيق بفعالية

🧠 حقيقة ممتعة: أرسل غاري ثورك أول بريد إلكتروني تسويقي على الإطلاق في عام 1978 إلى 400 شخص فقط. والمثير للدهشة أنه حقق مبيعات ضخمة بلغت 13 مليون دولار! تحدث عن عائد استثمار مرتفع قبل وجود قوانين البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه.

⭐ قالب مميز توقف عن التلاعب بالجداول والملاحظات المتناثرة — قالب خطة الحملة هذا من ClickUp يجمع سير عمل حملتك بالكامل في مساحة واحدة واضحة وقابلة للتنفيذ. قم بتبادل الأفكار، وخطط عمليات الإرسال، وقم بتعيين المهام، وتتبع التقدم دون أن تفقد الزخم. مع تنظيم كل شيء ووضوحه، يمكن لفريقك التخطيط بشكل أكثر ذكاءً، والتحرك بشكل أسرع، وإطلاق حملات تحقق النتائج المرجوة. احصل على نموذج مجاني بسّط عمليات حملتك باستخدام نموذج خطة الحملة هذا

العناصر الأساسية لتقويم التسويق عبر البريد الإلكتروني

إن إدارة حملات البريد الإلكتروني بشكل عشوائي هو طريق سريع لضياع الفرص. يضمن التقويم القوي سير كل شيء بسلاسة، بحيث تحقق كل رسالة بريد إلكتروني الهدف المرجو.

إليك ما يجب أن تتضمنه. 👇

تواريخ الحملة: حدد تواريخ محددة لكل بريد إلكتروني للحفاظ على الاتساق وتجنب التداخل. على سبيل المثال، يمكن جدولة عرض ترويجي للعطلة قبل بضعة أسابيع لتعظيم المشاركة

موضوعات المحتوى: حدد موضوعات لكل بريد إلكتروني، وتأكد من توافقها مع الحملات الجارية أو الاتجاهات الموسمية. قد تركز علامة تجارية متخصصة في اللياقة البدنية على "نصائح الصحة للعام الجديد" في يناير و"روتين التمارين الصيفية" في يونيو

شرائح الجمهور المستهدف: حدد مجموعات العملاء التي ستتلقى كل بريد إلكتروني بناءً على الخصائص الديموغرافية أو سجل الشراء أو مستويات التفاعل. يمكن لمتجر أزياء أن يرسل عروضًا حصرية للعملاء المهمين بينما يروج لعمليات التصفية للمشتركين الجدد

الأهداف والغايات: حدد ما تهدف كل رسالة بريد إلكتروني إلى تحقيقه، سواء كان ذلك زيادة عدد الاشتراكات أو تعزيز المبيعات أو توجيه حركة المرور إلى صفحة الهبوط. قد تركز رسالة البريد الإلكتروني للدعوة إلى ندوة عبر الإنترنت على زيادة عدد التسجيلات إلى أقصى حد، بينما تهدف رسالة البريد الإلكتروني للإعلان عن المنتج إلى توليد طلبات مسبقة

مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs): تتبع المقاييس مثل معدلات الفتح ومعدلات النقر والتحويلات لقياس نجاح الحملة. بالنسبة لحملة إعادة التفاعل، من الضروري مراقبة عدد المشتركين غير النشطين الذين بدأوا في فتح رسائل البريد الإلكتروني مرة أخرى

دعوة إلى اتخاذ إجراء (CTA): تأكد من أن كل بريد إلكتروني يحتوي على دعوة واضحة وجذابة لاتخاذ إجراء، سواء كانت "تسوق الآن" أو "قم بتنزيل الدليل" أو "قم بالتسجيل في الندوة عبر الإنترنت". الدعوات القوية لاتخاذ إجراء تحفز المشاركة والتحويلات

تكرار الإرسال والتوقيت: حدد عدد مرات إرسال رسائل البريد الإلكتروني والوقت المناسب لذلك خلال اليوم. قد تحقق شركة B2B تفاعلًا أفضل في الصباح، بينما قد تحقق علامة تجارية متخصصة في أسلوب الحياة أداءً أفضل في المساء

خطة الاختبار والتحسين: لتحسين الحملات المستقبلية، قم بجدولة اختبارات A/B لسطور الموضوع أو نصوص البريد الإلكتروني أو عناصر CTA. يمكن أن يكشف اختبار عروض الخصم المختلفة عن العرض الذي يحقق أعلى معدلات التحويل

🤝 تذكير ودي: قاعدة "نداء واحد للعمل" هي مجرد خرافة. في حين أن نداء العمل الأساسي يجب أن يكون بارزًا، فإن تضمين عدة روابط قابلة للنقر (بصيغ مختلفة) يزيد من فرص التفاعل ويضفي طابعًا احترافيًا على البريد الإلكتروني.

كيفية إنشاء تقويم للتسويق عبر البريد الإلكتروني

انسَ فوضى البريد الإلكتروني في اللحظة الأخيرة.

يعمل التقويم التسويقي الذكي على تنظيم كل شيء، ويساعدك على البقاء في الصدارة، ويضمن تسليم كل بريد إلكتروني في الوقت المحدد.

لنبدأ في كيفية إنشاء تقويم فعال. ⚒️

الخطوة رقم 1: حدد أهداف حملتك

يجب أن يكون لكل بريد إلكتروني هدف محدد — فإرسال رسائل بريد إلكتروني دون هدف واضح يؤدي إلى انخفاض المشاركة وإهدار الجهد.

إليك بعض أهداف الحملة التي يمكنك استكشافها. 👀

زيادة المبيعات: خطط لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة بإطلاق المنتجات والعروض المحدودة المدة وتذكيرات سلة التسوق المهجورة. على سبيل المثال، يمكن لعلامة تجارية لمستحضرات التجميل تطلق لونًا جديدًا من أحمر الشفاه أن ترسل رسائل بريد إلكتروني تشويقية ودعوة حصرية لعملاء VIP للتخفيضات وتذكيرًا أخيرًا قبل انتهاء العرض الترويجي.

تعزيز المشاركة: قم بجدولة النشرات الإخبارية والمحتوى التفاعلي أو أضواء المجتمع. على سبيل المثال، قد ترسل شركة SaaS بريدًا إلكترونيًا شهريًا بعنوان "Hidden Gem" (الجوهرة الخفية) تعرض فيه ميزة غير مقدرة حق قدرها مع دليل سريع.

قائمة البريد الإلكتروني المتنامية: قم بإعداد حملات جذب العملاء المحتملين، وتسلسلات الترحيب، وحوافز الإحالة. يمكن لتطبيق اللياقة البدنية أن يقدم خطة وجبات مجانية لمدة 7 أيام للمشتركين الجدد قم بإعداد حملات جذب العملاء المحتملين، وتسلسلات الترحيب، وحوافز الإحالة. يمكن لتطبيق اللياقة البدنية أن يقدم خطة وجبات مجانية لمدة 7 أيام للمشتركين الجدد وإنشاء تسلسل تدريجي لتقديم برامج التمرين المتميزة.

🔍 هل تعلم؟ كان قانون CAN-SPAM لعام 2003 بمثابة ميزة للتسويق عبر البريد الإلكتروني. فقد أجبر المسوقين على التصرف بشكل لائق — لا مزيد من العناوين المراوغة أو إرسال رسائل بريد إلكتروني بدون خيار إلغاء الاشتراك (إلا إذا كنت تستمتع بدفع غرامات باهظة).

فعالية تقويم التسويق عبر البريد الإلكتروني تعتمد على الأدوات التي تدعمه. بدون المنصة المناسبة، تصبح أتمتة البريد الإلكتروني والجدولة والتتبع أمراً صعباً.

إليك ما يجب مراعاته عند اختيار الأداة:

قدرات التجزئة: اختر أداة مزودة بوظيفة وضع علامات متقدمة لإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة بناءً على السلوك

ميزات الأتمتة: هل تريد إرسال حملات ترويجية متتالية أو تذكيرات بالعربات المهجورة أو متابعات الأحداث؟ تأكد من أن الأداة تحتوي على خيارات أتمتة قوية، وليس مجرد جدولة أساسية

قابلية التوسع: اختر اختر أداة تسويق عبر البريد الإلكتروني تعمل بالذكاء الاصطناعي تدعم زيادة حجم البريد الإلكتروني دون ارتفاعات كبيرة في الأسعار

خيارات اختبار A/B: إذا كان تحسين معدلات الفتح والنقر أولوية، فاختر أداة مزودة باختبار A/B مدمج حتى تتمكن من تجربة سطور الموضوع والمحتوى وعبارات الحث على اتخاذ إجراء بسهولة

مرونة التكامل: هل تستخدم نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو منصة التجارة الإلكترونية أو أداة التحليلات؟ ابحث عن أداة تتزامن مع الأدوات الخارجية بسلاسة لتجنب نقل البيانات يدويًا

معدلات التسليم: تتمتع بعض الأدوات بوضع أفضل في صندوق الوارد مقارنة بأدوات أخرى. تحقق مما إذا كانت الأداة توفر اختبارًا مدمجًا للبريد العشوائي وبروتوكولات مصادقة وإدارة سمعة المرسل لمنع ضياع رسائل البريد الإلكتروني في مجلد البريد العشوائي

📮 ClickUp Insight: 37٪ من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى، بما في ذلك الكتابة والتحرير والبريد الإلكتروني. ومع ذلك، عادةً ما تتطلب هذه العملية التبديل بين أدوات مختلفة، مثل أداة إنشاء المحتوى ومساحة العمل الخاصة بك. مع ClickUp، تحصل على مساعدة في الكتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء مساحة العمل، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والتعليقات والدردشات والمستندات والمزيد — كل ذلك مع الحفاظ على سياق مساحة العمل بأكملها.

الخطوة رقم 3: تخطيط المحتوى والجدولة

التوقيت هو المفتاح — فالرسائل الإلكترونية المتسقة والمخططة جيدًا تعزز المشاركة، بينما تؤدي الرسائل العشوائية أو المفرطة إلى انخفاض المشاركة.

ابدأ بتحديد التواريخ المهمة مثل إطلاق المنتجات والاتجاهات الموسمية والأحداث الصناعية. يساعد التخطيط المسبق في إنشاء حملات موفقة في توقيتها وهادفة بدلاً من التسرع في اللحظة الأخيرة. على سبيل المثال، إذا كنت تدير حملة ترويجية بمناسبة عطلة ما، فابدأ بإرسال رسائل بريد إلكتروني تشويقية قبل أسابيع، وتابعها بتذكيرات، وأرسل عروض الفرصة الأخيرة مع اقتراب الموعد النهائي.

بالإضافة إلى ذلك، اختبار تكرار إرسال رسائل البريد الإلكتروني يساعد في إيجاد التوازن المناسب. الإرسال المتكرر قد يثقل كاهل المشتركين، بينما الفواصل الطويلة قد تجعلهم يفقدون الاهتمام.

يؤدي مزج أنواع المحتوى أيضًا إلى تحسين التفاعل. بدلاً من إرسال رسائل بريد إلكتروني ترويجية متتالية، قم بالتناوب بين الرسائل الإخبارية وتحديثات المنتجات أو الأفكار التي توفر قيمة. على سبيل المثال، يمكن لعلامة تجارية متخصصة في اللياقة البدنية إرسال نصائح حول التمارين في أسبوع ما وعروض ترويجية على المعدات في الأسبوع التالي للحفاظ على المحتوى محدث

💫 الحقول المخصصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp تجعل هذه الخطوة من العملية سهلة للغاية!

📖 اقرأ أيضًا: قوالب جداول مجانية في Excel و Sheets و ClickUp

الخطوة رقم 4: إعداد الأتمتة واختبار A/B

تعمل الأتمتة على تبسيط التسويق عبر البريد الإلكتروني والتعامل مع المهام المتكررة، بينما يعمل اختبار A/B على ضبط استراتيجيتك للحصول على نتائج أفضل.

إليك كيفية الاستفادة من كليهما لتحقيق أقصى تأثير:

رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية على الطيار الآلي: يجب أن يتلقى المشترك الجديد على الفور سلسلة ترحيبية تعرفه بالعلامة التجارية وتقدم له قيمة وتحدد توقعاته

رسائل البريد الإلكتروني التي يتم إرسالها تلقائيًا بناءً على الإجراءات: هل تخلى أحد العملاء عن سلة التسوق الخاصة به؟ يمكن أن تعيده رسالة بريد إلكتروني متابعة تحتوي على خصم

اختبر عناوين ومحتوى الرسائل باستخدام اختبار A/B: قد تستخدم إحدى النسخات العبارة الملحة "الساعات الأخيرة: خصم 20%!"، بينما تركز النسخة الأخرى على القيمة، مثل "عرض حصري بالداخل!". اختبر البدائل المختلفة لتحديد الأفضل

إليك كيفية إعداد مشغلات أتمتة مخصصة في ClickUp بمساعدة الذكاء الاصطناعي

💡 نصيحة احترافية: التنميط التدريجي يجعل نماذجك قصيرة وموجزة. بدلاً من إغراق المشتركين الجدد بأسئلة لا نهاية لها، اجمع البيانات بمرور الوقت بناءً على التفاعلات. كلما قلت الاحتكاكات، زاد عدد الاشتراكات.

الخطوة رقم 5: تتبع المقاييس وتحسين الأداء

يعني تحسين تقويم التسويق الخاص بك القياس المستمر للنتائج وإجراء تحسينات تستند إلى البيانات.

إليك ما يجب التركيز عليه:

راقب معدلات الفتح والنقر: معدلات فتح منخفضة؟ جرب استخدام عناوين مختلفة. نقرات دون تحويلات؟ قد يحتاج محتوى البريد الإلكتروني أو الصفحة المقصودة إلى تعديلات

تحليل أنماط التفاعل: اعثر على أفضل أوقات الإرسال واضبطها بناءً على الأوقات التي يتفاعل فيها المشتركون أكثر

راقب معدلات إلغاء الاشتراك والارتداد: قد يعني ارتفاع معدلات إلغاء الاشتراك أن رسائل البريد الإلكتروني متكررة للغاية أو غير ذات صلة أو لا تلبي التوقعات

🧠 حقيقة ممتعة: تم تحسين التسويق عبر البريد الإلكتروني ليتناسب مع الأجهزة المحمولة قبل أن تبدأ وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك. عندما تم إطلاق أول هاتف iPhone في عام 2007، سارع المسوقون الأذكياء إلى تكييف رسائل البريد الإلكتروني لتبدو جيدة على الشاشات الصغيرة، لأن لا أحد يحب التكبير والتصغير.

في مكان ما بين جهود التسويق عبر البريد الإلكتروني واجتماعات الاستراتيجية وجداول Google التي لا نهاية لها، تختفي إمكانات التسويق. وتدفن الحملات الرائعة. وتتحول المواعيد النهائية إلى سراب بعيد. وإبداع فريقك؟ محبوس في فوضى من سير العمل غير المترابط.

هناك حل سحري: ClickUp. 🤩

إنها التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة — وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

دعنا نستكشف كيف يساعدك برنامج جدولة المهام هذا. 💫

أنشئ محتوى (وسياق) باستخدام ClickUp Brain

يمكنك الوصول إلى نماذج LLM متعددة، وإنشاء صور، وإنشاء مهام، والبحث في الويب في الوقت الفعلي، والمزيد باستخدام الذكاء الاصطناعي من ClickUp

تتواجد الحملات البريدية الناجحة عند التقاء الاستراتيجية والإبداع والسرعة. يساعد ClickUp Brain في هذه النواحي الثلاثة من خلال جمع المعلومات في الوقت الفعلي وتوليد الأفكار وتحويلها إلى محتوى جاهز للاستخدام.

هل تحتاج إلى إجراء بحث عن المنافسين قبل صياغة حملة؟ يمكن لـ Brain البحث في الويب وتحليل المواقع وتلخيص النتائج على الفور. ومن هناك، يمكنه إنشاء نسخ متنوعة أو تصميم صور أو تكييف الرسائل لمختلف الجماهير — كل ذلك مدعومًا بعدة نماذج لغة كبيرة (LLM) يمكنك التبديل بينها للحصول على أفضل النتائج.

ونظرًا لأن كل ذلك موجود داخل ClickUp، يظل سير العمل سلسًا: ترتبط الأبحاث بالمهام، وترتبط المسودات الإبداعية بخطة حملتك، وتنتقل الموافقات مباشرة إلى تقويمك. مع Brain، لا تقوم فقط بإنشاء محتوى، بل تنشئ حملات أكثر ذكاءً من الألف إلى الياء.

التزم بالجدول الزمني باستخدام تقويم متكامل

تتبع حملات البريد الإلكتروني جدولًا زمنيًا صارمًا — يجب إرسال النشرات الإخبارية ورسائل البريد الإلكتروني الترويجية والتسلسلات التلقائية في الوقت المحدد. ولكن عندما يتعلق الأمر بعدة فرق، من السهل أن تحدث تأخيرات.

نظم جميع اجتماعاتك ومواعيدك النهائية والتزاماتك في مكان واحد باستخدام ClickUp Calendar

يحافظ ClickUp Calendar على تنظيم جدول التسويق الخاص بك، ويقوم تلقائيًا بتحديد أولويات المهام، وحجز وقت التركيز، وتعديل المواعيد النهائية حسب الحاجة.

خذ حملة الجمعة السوداء على سبيل المثال — يمكن للمسوقين تخطيط عروض الحجز المبكر، والصفقات الأخيرة، وتذكيرات سلة التسوق المهجورة، كل ذلك في تطبيق التقويم.

بفضل القدرة على جدولة فترات زمنية محددة للتركيز وتدفقات عمل الموافقة التلقائية، يتم إعداد كل بريد إلكتروني وجدولته في الوقت المحدد. هل تحتاج إلى إجراء تخفيضات سريعة في اللحظة الأخيرة؟ لا مشكلة. يمكن للفريق تعديل المهام على الفور دون الإخلال بالخطة بأكملها.

كما أن التعاون يظل سلسًا أيضًا. يتم تسجيل ملاحظات الاجتماعات وتدوينها وربطها بالمهام ذات الصلة تلقائيًا، بحيث يمكن الوصول دائمًا إلى التحديثات المهمة، مثل الانتهاء من تصميمات الإعلانات أو تعديل نصوص البريد الإلكتروني.

💡 نصيحة احترافية: تقييم العملاء المحتملين لا يقتصر على المبيعات. قم بتخصيص نقاط لفتح رسائل البريد الإلكتروني والنقر على الروابط والمشتريات لتحديد العملاء المحتملين الأكثر نجاحًا وإرسال عروض حصرية لهم.

إدارة حملات البريد الإلكتروني باستخدام Emails

أرسل رسائل دون ترك المهام باستخدام ClickUp Email

يعمل ClickUp Email على مركزية إدارة مشاريع البريد الإلكتروني، مما يسمح للفرق بإرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني، وإنشاء مهام ClickUp من الرسائل، وأتمتة المتابعات دون مغادرة سير العمل.

لنفترض أن شركة SaaS تطلق ميزة جديدة وتدير حملة بريد إلكتروني متقطعة. يقوم استراتيجي المحتوى بصياغة أول بريد إلكتروني في ClickUp وإرساله إلى مدير التسويق للموافقة عليه — كل ذلك ضمن نفس المنصة.

بمجرد الموافقة، يقوم ClickUp بجدولة البريد الإلكتروني وإنشاء مهمة متابعة لمراجعة مقاييس المشاركة. مع وصول الردود، تقوم الأداة بتنظيم كل شيء. يمكن تحويل أي ملاحظات مهمة إلى مهام بنقرة واحدة، مما يسهل تتبع عناصر العمل.

أتمتة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالحملات والمتابعات باستخدام ClickUp Automations

تعمل ClickUp Automations على تبسيط العملية بشكل أكبر. عندما يشير إرسال نموذج إلى اهتمام كبير، يمكنك إعداد مشغلات مخصصة لرسائل البريد الإلكتروني للمتابعة وإنشاء المهام حتى يتمكن فريق المبيعات من التواصل مع العميل.

يتم تنفيذ سير العمل بالكامل — من الصياغة والموافقات إلى الإرسال والمتابعة — بسلاسة في منصة واحدة.

💡 نصيحة احترافية: المحتوى التفاعلي يعزز التفاعل. قم بتضمين استطلاعات الرأي أو الاختبارات أو حتى معاينات المنتجات بالواقع المعزز (AR) في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك لتحويل القراء السلبيين إلى مشاركين نشطين.

تخطيط الحملات بصريًا باستخدام العروض

تحتاج الفرق المختلفة إلى وجهات نظر مختلفة بشأن سير عمل التسويق عبر البريد الإلكتروني. يركز الكتّاب على المواعيد النهائية، ويحتاج المصممون إلى تخطيط مرئي، وينظر الاستراتيجيون إلى الجدول الزمني العام للحملة. تسهّل ClickUp Views التبديل بين وجهات النظر دون فقدان السياق.

خطط لحملات البريد الإلكتروني باستخدام عروض ClickUp المتعددة

لنفترض أن شركة تعتمد على الاشتراكات تخطط لحملة لإعادة جذب المستخدمين غير النشطين. يبدأ فريق التسويق في عرض قائمة ClickUp، حيث ينظم موضوعات البريد الإلكتروني وعبارات الحث على اتخاذ إجراء وشرائح الجمهور بتنسيق بسيط. ينتقل فريق التصميم إلى عرض لوحة ClickUp لتتبع تقدم الأصول المرئية.

عندما تكون الحملة جاهزة للانطلاق، يستخدم الفريق عرض تقويم ClickUp لتأكيد تواريخ الإرسال. بغض النظر عن هيكل الحملة، تظل كل التفاصيل متاحة بطريقة مفهومة لكل فريق.

ربط نظام البريد الإلكتروني الخاص بك مع التكاملات

تواصل مع الأدوات الرقمية في سير عملك للحصول على حملات أكثر سلاسة باستخدام تكاملات ClickUp

تتطلب إعادة إشراك المستخدمين غير النشطين الدقة والتنسيق. مع تكاملات ClickUp، أصبح ما كان في السابق عملية متعددة الخطوات وعرضة للأخطاء نظامًا مبسطًا وذكيًا.

على سبيل المثال، عندما يتم جدولة بريد إلكتروني للمتابعة في ClickUp، يقوم HubSpot على الفور بوضع الاتصال في قائمة الانتظار، مما يضمن التسليم في الوقت المناسب. يقوم ClickUp تلقائيًا بتحديث حالات المهام مع وصول الردود، مما يحافظ على تنسيق الفريق دون الحاجة إلى الإدخال اليدوي.

تتم مزامنة مقاييس المشاركة — مثل معدلات الفتح والردود — في الوقت الفعلي، مما يمنح الفرق رؤى فورية حول الأداء. والنتيجة؟ سير عمل سلس يلغي الحاجة إلى التتبع اليدوي ويقلل من فجوات الاتصال.

👋🏾 مكافأة: إليك فيديو تعليمي شامل حول تنفيذ الحملات من ClickUp!

تسريع تطوير الحملات باستخدام القوالب

البدء من الصفر أصبح شيئًا من الماضي. توفر لك قوالب ClickUp أطر عمل جاهزة للاستخدام للتسويق عبر البريد الإلكتروني من أجل أساس قوي لحملتك التسويقية.

فيما يلي بعض التوصيات:

قالب التسويق عبر البريد الإلكتروني من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تم تصميم نموذج التسويق عبر البريد الإلكتروني من ClickUp لمساعدتك على البقاء منظمًا عندما يتعلق الأمر بإدارة حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك.

يوفر نموذج التسويق عبر البريد الإلكتروني من ClickUp حلاً ذكيًا يتجاوز إدارة المشاريع الأساسية. فهو يوفر للفرق مساحة مخصصة لتخطيط الحملات وجدولة الرسائل وتتبع مقاييس النجاح.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك أتمتة رسائل البريد الإلكتروني باستخدام محفزات تستند إلى سلوك المستخدم وإرسال رسائل بريد إلكتروني موجهة إلى العملاء المناسبين في الوقت المناسب.

يوفر نموذج تقويم البريد الإلكتروني طرق عرض استراتيجية من شأنها تغيير طريقة عملك. من طريقة عرض عبء عمل الفريق التي توضح المسؤوليات إلى طريقة عرض تتبع نتائج البريد الإلكتروني التي توفر رؤى عميقة للحملة، ستحصل على أداة شاملة تساعدك على رؤية كل جوانب جهودك التسويقية.

نموذج حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تم تصميم نموذج حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني من ClickUp لمساعدتك في تخطيط حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني وإدارتها وتتبعها.

يوفر نموذج حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني من ClickUp سير عمل منظم لإدارة حملات البريد الإلكتروني بالكامل من البداية إلى النهاية. يساعد هذا النموذج الفرق على تنظيم قوائم العملاء المحتملين، وتطوير محتوى البريد الإلكتروني، ووضع إجراءات موافقة واضحة، وتحديد مواعيد نهائية محددة لكل مرحلة من مراحل

يتتبع النموذج المقاييس التسويقية المهمة مباشرةً داخل ClickUp، مما يتيح للفرق مراقبة معدلات الفتح والنقرات والتحويلات في الوقت الفعلي.

تحليل وتحسين تقويم التسويق عبر البريد الإلكتروني

يعتمد نجاح التسويق عبر البريد الإلكتروني على قدرتك على تتبع الحملات وتحليلها وتحسينها بدقة. لا ينبغي أن يكون فهم أداء الحملة لعبة تخمين.

غالبًا ما تترك الأساليب التقليدية المسوقين في حيرة من أمرهم، ولكن ClickUp يوفر رؤى في الوقت الفعلي تجعل تتبع النجاح أمرًا سهلاً.

تصور اتجاهات حملات البريد الإلكتروني من خلال المخططات والرسوم البيانية في لوحات معلومات ClickUp

توفر لوحات معلومات ClickUp للمسوقين مجموعة أدوات قوية لتحليل أداء الحملات التسويقية ودفع التحسينات الاستراتيجية. بفضل البيانات المباشرة حول معدلات الفتح والنقر، يحصل المسوقون على تقييم فوري لأداء الحملات التسويقية.

إذا كان أداء البريد الإلكتروني ضعيفًا، توفر لوحات المعلومات تشخيصًا سريعًا.

يمكنك على الفور تحليل أداء سطر الموضوع، وفحص تأثير وقت الإرسال، ومقارنة استجابات شرائح الجمهور، وتحديد نقاط الضعف في المحتوى.

كما تحول لوحات المعلومات البيانات الأولية إلى رؤى مرئية. يمكن أن يكشف الرسم البياني الخطي الذي يتتبع معدلات الفتح على مدار أشهر عن الاتجاهات - مثل تفوق البريد الإلكتروني المرسل في فترة ما بعد الظهر على البريد المرسل في الصباح - مما يساعدك على ضبط استراتيجيتك للحصول على نتائج أفضل.

🤝 تذكير ودي: راقب أيضًا الإيرادات لكل بريد إلكتروني — فالحملة التي تحقق عددًا أقل من النقرات ولكن مبيعات أعلى أفضل من الحملة التي تحقق آلاف المرات فتح البريد الإلكتروني ولكن دون أي تحويلات.

أفضل الممارسات لإدارة تقويم التسويق عبر البريد الإلكتروني

يعد التسويق عبر البريد الإلكتروني أداة قوية، ولكن نجاحه يعتمد على الاستراتيجية. فيما يلي بعض الطرق العملية للحفاظ على فعالية حملاتك وتفاعلها. 🧰

📌 قم بمراجعة قائمتك

قد تؤثر قائمة البريد الإلكتروني الفوضوية سلبًا على تفاعلك وسمعة علامتك التجارية. يجب أن يكون تنظيف القائمة كل ثلاثة أشهر جزءًا لا غنى عنه من روتينك.

التقسيم هو المفتاح — قم بتمييز وإزالة المشتركين غير النشطين للحفاظ على مقاييسك محدثة. ضع في اعتبارك أيضًا إنشاء معايير أكثر صرامة لمن يبقى على قائمتك، مثل الاحتفاظ فقط بالمشتركين الذين تفاعلوا مع رسائلك الإلكترونية في الأشهر الثلاثة إلى الستة الماضية.

يضمن ذلك استهداف حملاتك ورسائلك التسويقية القادمة ويضمن أداءً أفضل بمرور الوقت.

📌 حوّل الامتثال إلى ميزة تنافسية

قم بإعداد سير عمل آلي يتتبع ويشير إلى أي مشكلات محتملة تتعلق بالامتثال، مثل عدم وجود موافقة أو عدم وضوح الاشتراكات. بهذه الطريقة، ستكون دائمًا متقدمًا ومتوافقًا مع اللوائح.

قم بتنفيذ أنظمة لتتبع الطوابع الزمنية لوقت موافقة المشتركين، مما يضمن حصولك على وثائق قوية. هذا يحمي علامتك التجارية من الغرامات ويظهر لجمهورك أنك تحترم خصوصيتهم، مما يبني الثقة والمصداقية على طول الطريق.

📌 قم بإنشاء نقاط احتكاك تنبؤية في عمليتك

توقع ما هو غير متوقع.

قم بإعداد قوائم مراجعة للتسويق عبر البريد الإلكتروني قبل التنفيذ لتحديد المشكلات المحتملة في استراتيجية البريد الإلكتروني الخاصة بك، مثل مشكلات التسليم أو انخفاض التفاعل مع محتوى معين. يساعد توقع العقبات في وضع خطط طوارئ مباشرة في التقويم الخاص بك.

على سبيل المثال، إذا أظهر اختبار سطر الموضوع معدلات فتح ضعيفة، فاحرص على أن يكون لديك خطة بديلة لرسالة بريد إلكتروني ثانية مع سطر موضوع مختلف جاهز للاستخدام.

تقويمك يناديك — إنه يريد ClickUp

لا يحدث التسويق عبر البريد الإلكتروني الناجح بالصدفة. يتطلب الأمر هيكلًا واستراتيجية وأدوات مناسبة للحفاظ على تركيز كل جدول زمني للتسويق عبر البريد الإلكتروني وتوقيته وفعاليته.

يوفر تقويم التسويق عبر البريد الإلكتروني هذه البنية. مع ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، تحصل على منصة واحدة لتخطيط سير عملك وجدولته وإدارته دون الحاجة إلى استخدام أدوات متعددة ومتفرقة.

هل تريد إنشاء استراتيجية تسويق عبر البريد الإلكتروني ناجحة؟ اشترك في ClickUp اليوم! ✅