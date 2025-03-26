تسعير Zoom: الخطط والميزات لاختيار الخطة المناسبة

في شهر يونيو 2024 وحده، تلقى موقع Zoom الإلكتروني 11.2 مليون زيارة عبر سطح المكتب والجوال. مثير للإعجاب، أليس كذلك؟

ولكن مع الشعبية يأتي التنوع. يقدم Zoom خطط تسعير متعددة لتلبية الاحتياجات المختلفة. اختيار خطة Zoom المناسبة أمر مهم، خاصةً للشركات. إذا بدأت شركة صغيرة ناشئة في الدفع مقابل خطة عمل متميزة بميزات غير ضرورية، فإن هذه التكاليف ستلتهم ميزانيتها.

في هذه المدونة، سنتعمق في هذه المدونة في Zoom كمنصة رائدة لعقد مؤتمرات الفيديو. سنستكشف خطط تسعيرها، وميزاتها الرئيسية، وإيجابياتها وسلبياتها، وما إذا كان هناك بديل ل Zoom يناسب احتياجاتك.

⏰ ملخص 60 ثانية اكتشف ما تقدمه خطط تسعير منصة Zoom للمستخدمين من جميع أحجام الأعمال. إليك ما يغطيه هذا الدليل: نظرة عامة على خطط تسعير Zoom خطة مجانية : الميزات الأساسية مع حد أقصى للاجتماع مدته 40 دقيقة

الخطة الاحترافية : مدد اجتماعات ممتدة، وتكامل الذكاء الاصطناعي، والتخزين السحابي

خطة العمل : يدعم ما يصل إلى 300 مشارك مع أدوات تعاون محسَّنة

خطة المؤسسة: تسعير مخصص للاجتماعات واسعة النطاق مع الأمان المتقدم وأدوات الذكاء الاصطناعي إيجابيات وسلبيات تسعير Zoom الإيجابيات : تكامل سلس، وتخزين سحابي غير محدود (الباقات الأعلى)، وأمان قوي

العيوب: قيود الباقة المجانية، والتكاليف لكل مستخدم، والميزات المتقدمة تتطلب منحنى تعليمي ClickUp كبديل لـ Zoom يقدم ClickUp أكثر من مجرد عقد مؤتمرات الفيديو، حيث يدمج إدارة المشروعات، والدردشة الجماعية، وأتمتة المهام، وملاحظات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واللوحات البيضاء في منصة واحدة خطط التسعير والمزايا الخاصة بـ *ClickUp خطة مجانية بمهام ومستخدمين غير محدودين

باقات مدفوعة تقدم أتمتة سير العمل والأمان المتقدم والتكامل السلس مع Zoom وSlack وMicrosoft Teams

يدمج ClickUp التواصل وإدارة المشاريع والتعاون في منصة واحدة

ما هو Zoom؟

عبر زوم

Zoom عبارة عن منصة مؤتمرات فيديو مزودة بميزات لاجتماعات الفيديو والندوات عبر الإنترنت ومحادثات الفريق بسلاسة. سواء كنت تدير فرق عمل عن بُعد أو تستضيف فعاليات افتراضية، فهي تجعل التعاون سهلاً.

إذا كنت بحاجة إلى استضافة اجتماع كبير بفيديو عالي الوضوح وخلفيات افتراضية، فإن Zoom يوفر لك ما تريد. يوفر برنامج إدارة الاجتماعات تخزينًا سحابيًا غير محدود ومشاركة غير محدودة للملفات لإجراء ندوات عبر الإنترنت أيضًا.

يعمل Zoom على تبسيط التواصل في العمل من خلال ميزات متقدمة مثل غرف التكبير، وغرف الاستراحة، ومعرفات الاجتماعات الشخصية المخصصة، والتكامل السلس مع التطبيقات الأساسية مثل تقويم Google.

تنبع شعبيته العالمية من واجهته سهلة الاستخدام، وإعدادات الأمان، وخطط التسعير المتنوعة، بدءًا من خطة Zoom الأساسية المجانية إلى حلول المؤسسات مع مديري نجاح العملاء المخصصين.

🧠 حقيقة ممتعة: هل تتذكر عندما انتشرت شعبية Zoom؟ 📈 لسوء الحظ، أدى ذلك أيضًا إلى ظهور ظاهرة تفجير Zoom، حيث قام الضيوف غير المرغوب فيهم بإفساد الاجتماعات بمحتوى مزعج.

خطط تسعير Zoom

يقدم Zoom مجموعة متنوعة من خطط التسعير المصممة لتلبية الاحتياجات المختلفة. دعنا نستكشفها:

1. خطة مجانية

إذا كنت رائد أعمال منفردًا بدأت للتو، فإن باقة Zoom الأساسية خيار رائع. وهي أيضًا رائعة للأفراد الذين يريدون ميزات Zoom الأساسية مثل مشاركة الشاشة، وتكامل الدردشة، وإمكانيات مشاركة الملاحظات.

يمكنك الحصول على مظهر احترافي مع ميزات مثل الخلفيات الافتراضية في اجتماعاتك، كل ذلك دون أي مخاوف استثمارية مع اشتراك Zoom.

الميزات الرئيسية

وقت الاجتماع: استضف اجتماعات Zoom لمدة تصل إلى 40 دقيقة بكل سهولة

عدد المشاركين: قم بدعوة ما يصل إلى 100 مشارك لعقد مؤتمرات فيديو سلسة

الدردشة والتعاون: تواصل دون عناء مع الدردشة الجماعية المدمجة

أنشئ مقاطع فيديو: أنشئ ما يصل إلى 5 مقاطع فيديو قصيرة مدتها دقيقتان باستخدام Clips Basic

جدولة الاجتماعات: جدولة الاجتماعات بسهولة باستخدام البريد والتقويم (العميل)

مشاركة المستندات: مشاركة ما يصل إلى 10 مستندات باستخدام المستندات الأساسية

ألواح بيضاء: عصف ذهني إبداعي مع 3 ألواح بيضاء قابلة للتحرير

🎯 لمن هو الأفراد والعاملون المستقلون والفرق الصغيرة الذين يحتاجون إلى برنامج أساسي لعقد مؤتمرات الفيديو دون تكلفة إضافية لخطة مدفوعة

➡️ اقرأ المزيد: قوالب اجتماعات فردية للمديرين

📮 ClickUp Insight: يعتمد 83% من العاملين في مجال المعرفة بشكل أساسي على البريد الإلكتروني والدردشة للتواصل بين الفريق. ومع ذلك، فإن ما يقرب من 60% من يوم عملهم يضيع في التنقل بين هذه الأدوات والبحث عن المعلومات. مع تطبيق كل شيء للعمل مثل ClickUp، تجتمع إدارة مشروعك ورسائلك ورسائل البريد الإلكتروني والمحادثات في مكان واحد! حان الوقت للمركزية والتنشيط!

2. الخطة الاحترافية

إذا كان لديك فريق صغير، فقد لا تفي الميزات الأساسية باحتياجاتك. في هذه الحالة، فإن الباقة الاحترافية فكرة رائعة للانتقال بحسابك على Zoom إلى المستوى التالي. فهي تقدم المزيد من الميزات الشاملة للحفاظ على سير أعمالك بسلاسة.

تأتي هذه الباقة مع التسجيل السحابي الذي يساعد فريقك بأكمله على البقاء على اطلاع دائم بجميع التغييرات الجديدة في كل مشروع.

الميزات الرئيسية

يتضمن كل شيء في الباقة الأساسية، بالإضافة إلى ميزات إضافية:

تمديد وقت الاجتماع: تمديد فترات الاجتماعات حتى 30 ساعة لكل اجتماع

عدد المشاركين: استضف ما يصل إلى 100 مشارك في كل اجتماع دون عناء

تكامل الذكاء الاصطناعي: عزز الاجتماعات مع رفيق الذكاء الاصطناعي للمساعدة الذكية

التخزين السحابي: قم بتخزين التسجيلات بأمان مع مساحة تخزين سحابية تبلغ 5 جيجابايت

مستند بسلاسة: تعاون بسلاسة مع مستندات غير محدودة

أنشئ مقاطع فيديو غير محدودة: أنشئ مقاطع فيديو غير محدودة مع Clips Plus

المساعدة في الجدولة : الجدولة والإدارة باستخدام البريد والتقويم (العميل والخدمة)

دعم إضافي للتطبيقات: الوصول إلى التطبيقات الأساسية مجانًا لمدة عام واحد

🎯 لمن هو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وفرق العمل عن بُعد التي تحتاج إلى ميزات متقدمة، وأوقات اجتماعات ممتدة، وتخزين سحابي موثوق

💸 التسعير

15 دولارًا. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع شهريًا)

13 دولارًا. 33 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

⚡ مكافأة: هل تبحث عن مسجل شاشة مجاني بدون علامات مائية مزعجة؟ تحقق من أفضل 15 أداة مجانية لتسجيل الشاشة بدون علامات مائية لتسجيل سلس! 🎥

3. خطة العمل

اطلع على خطة الأعمال لتشغيل اجتماعات Zoom. إنه الحل المثالي للفرق الكبيرة التي تحتاج إلى ميزات قوية دون أن تكلفك الكثير.

تغطي هذه الباقة جميع ميزات Zoom التي تغطيها باقة الأعمال وتقدم بعض الخصائص الإضافية التي قد تناسب الأعمال المتنامية.

الميزات الرئيسية

عدد أكبر من المشاركين: استضافة ما يصل إلى 300 مشارك للاجتماعات الأكبر حجماً

التعاون على السبورة البيضاء: تعاون مع عدد غير محدود من السبورات البيضاء للعصف الذهني

جدولة الاجتماعات أثناء التنقل: قم بجدولة اجتماعات Zoom دون عناء باستخدام أداة الجدولة المدمجة

أمان عالي: قم بتأمين نظامك الأساسي باستخدام SSO والنطاقات المُدارة والمزيد

🎯 لمن هو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تبحث عن برنامج مؤتمرات فيديو قابل للتطوير مع المزيد من السعة والأدوات للتكامل السلس والتواصل التجاري

💸 التسعير

21. 99 دولارًا (تُدفع شهريًا)

18 دولارًا. 32 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

➡️ اقرأ المزيد: Zoom Pro مقابل Zoom Business: أيهما أفضل؟

4. خطة المؤسسة

عندما تحتاج مؤسستك إلى منصة مؤتمرات الفيديو المثالية، فإن خطة المؤسسات توفر قوة ومرونة ودعم لا مثيل لها.

هذه الباقة مثالية للمؤسسات التي تركز بشكل كبير على مؤتمرات الفيديو وتحتاج إلى حل يغطي الاحتياجات المتنوعة لفريق العمل الكبير.

الميزات الرئيسية

أعلى عدد مشاركين: استضافة ما يصل إلى 1000 مشارك للاجتماعات واسعة النطاق

التعاون السلس: تعاون مع عدد غير محدود من ألواح المعلومات والتخزين السحابي ومشاركة المستندات

هاتف Zoom Phone: عزز التواصل مع هاتف Zoom Phone كامل الميزات (نظام PBX)

مساعدة الذكاء الاصطناعي: عزز الإنتاجية مع رفيق الذكاء الاصطناعي لتعاون أذكى

إنتاجية محسنة: ابقَ منظماً مع برنامج الجدولة والغرف والندوات عبر الإنترنت وحجوزات مساحات العمل

أمان قوي: ضمان أمان من الدرجة الأولى مع إعدادات متقدمة، وSSO، ونطاقات مُدارة والمزيد

🎯 لمن هو المؤسسات الكبيرة التي يزيد عدد مستخدميها عن 250 مستخدمًا وتحتاج إلى منصة فعالة للاتصالات العالمية والندوات عبر الإنترنت والعمليات التجارية مع ميزات متميزة ودعم مخصص

💸 التسعير

التسعير المخصص

➡️ اقرأ المزيد: عندما لا تفي خطة Zoom المجانية بالغرض: هل حان وقت الترقية؟

إيجابيات وسلبيات تسعير Zoom

يوفر تسعير Zoom مرونة، ولكن كيف تعرف ما إذا كان الأمر يستحق ذلك بالنسبة لك؟ دعنا نستعرض بعض الإيجابيات والسلبيات الرئيسية لمساعدتك على اتخاذ القرار.

إيجابيات تسعير Zoom

التكامل السلس مع الأدوات الأخرى: المزامنة مع تقويم Google، و Zoom Phone، والمزيد لسير العمل بسلاسة

تخزين سحابي غير محدود: توفر باقات الأعمال والمؤسسات مساحة تخزين كبيرة للتسجيلات والملفات

أمان قوي: الإعدادات المتقدمة مثل SSO والنطاقات المُدارة تحمي البيانات الحساسة

مستويات أعلى غنية بالميزات: تتضمن الخطط الأعلى أدوات متقدمة مثل Zoom Whiteboard وAI Companion وZoom Rooms وZoom Webinars واجتماعات غير محدودة

تكامل VOIP والهاتف: يوفر Zoom Phone خدمة VOIP سلسة لمكالمات العمل عبر بروتوكول الإنترنت

المرونة الإضافية: اختر ميزات إضافية مثل Zoom Contact Center والتسجيل السحابي والمزيد لتلبية الاحتياجات المخصصة

🔍 هل كنت تعلم؟ أول مكالمة فيديو تمت في عام 1964! 😲 قبل وقت طويل من وجود Zoom، كان الناس يجربون بالفعل محادثات الفيديو في المعرض العالمي لعام 1964. 🌎✨

دعنا أيضًا لا نستبعد القيود. فيما يلي بعض سلبيات تسعير Zoom التي يجب مراعاتها:

سلبيات تسعير Zoom

قيود الباقة المجانية: يمكن أن تكون الاجتماعات المحددة بـ 40 دقيقة محبطة

التكاليف لكل مستخدم تزيد: المزيد من المستخدمين يعني تكاليف أعلى، خاصة للفرق الكبيرة

منحنى التعلم للميزات المتقدمة: تستغرق بعض الأدوات مثل Zoom Whiteboard أو AI Companion وقتًا لإتقانها

المستويات الأدنى المقيدة: تفوت الباقات ذات المستوى الأدنى الأدوات المتقدمة مثل AI Companion والتخزين غير المحدود

تأتي الوظائف الإضافية بتكاليف إضافية: تزيد التكلفة الإجمالية لباقات Zoom Phone و Zoom Webinars والاجتماعات الكبيرة ووظائف التخزين السحابي الإضافية

الإعداد المعقد للمؤسسات: قد يؤدي التخصيص لاحتياجات المؤسسات إلى تأخير النشر

➡️ اقرأ المزيد: أنواع الاجتماعات الشائعة - أفضل أنواع الاجتماعات للفرق

لماذا تفكر في بدائل Zoom؟

على الرغم من أن Zoom يقدم العديد من الميزات بخطط تسعير رائعة، إلا أنه لا يخلو من العيوب. يمكن أن تزيد التكاليف لكل مستخدم بسرعة، خاصة للفرق الكبيرة. كما ذكرنا سابقًا، فإن الباقة المجانية تحدد اجتماعات Zoom بـ 40 دقيقة، والأدوات الأساسية مثل Zoom Phone و Zoom Webinars هي إضافات.

قد تكون الميزات المتقدمة في منصة Zoom مربكة للمبتدئين، و مشاركة الملفات عن بُعد أو التخزين السحابي غير المحدود محجوزة للمستويات الأعلى.

لذا، إذا كنت تبحث عن حل لعقد مؤتمرات الفيديو بنفس الميزات أو أفضل منها وبمرونة أكبر وأسعار تنافسية وخدمات مصممة خصيصاً لك، فإن استكشاف بدائل برنامج Zoom قد يستحق وقتك.

⚡ المكافأة: هل تكافح من أجل تتبع محاضر الاجتماعات؟ احصل على هذه القوالب العشرة المجانية لملاحظات الاجتماعات لتدوين محاضر الاجتماعات بشكل أفضل لتدوين الملاحظات بشكل منظم وفعال! 📝✨

ClickUp: بديل شامل لـ Zoom

إذا كنت تبحث عن أداة تقوم بأكثر من مجرد استضافة اجتماعات الفيديو، فإن ClickUp هو الحل المناسب لك. فهو تطبيق كل شيء للعمل، فهو يدمج بسلاسة بين التعاون عبر الفيديو وإدارة المشاريع، والدردشة الجماعية، والعصف الذهني، وغير ذلك الكثير - كل ذلك تحت سقف واحد.

لماذا يُعد ClickUp بديلاً أفضل

يركز Zoom في المقام الأول على مكالمات الفيديو والميزات الأساسية مثل غرف الاستراحة والخلفيات الافتراضية، لكن ClickUp يتجاوز ذلك. فهو يوفر مكالمات غير متقطعة، وانتقالات سلسة بين الاجتماعات والمهام، وأدوات شاملة لإدارة المشروعات.

لا داعي للتبديل بين التطبيقات للاجتماعات والمهام والملاحظات - ClickUp يبقي فريقك على نفس الصفحة. بدءًا من إدارة الاجتماعات وتتبع حسابات المستخدمين إلى تحسين إعدادات الأمان وتسجيل الجلسات على السحابة، يتفوق ClickUp على Zoom في نقاطه الرئيسية.

تتيح لك ميزاته الإضافية التعامل مع كل شيء بدءًا من رؤى التفاوض إلى الجداول الزمنية للمشروع، مما يجعله يستحق كل قرش من خطة العمل أو الاشتراك السنوي.

الميزات الرئيسية لـ ClickUp*

ClickUp ليس مجرد بديل لـ Zoom، بل هو منصتك المثلى لتعاون وإنتاجية أكثر ذكاءً. إليك بعض الميزات الجديرة بالملاحظة في ClickUp لاستكشافها:

1. ClickUp Chat: مركزك لتواصل الفريق

تحدث مع فرقك من خلال المحادثات المترابطة وإرفاق الملفات وتعيين التعليقات باستخدام ClickUp Chat

على عكس Zoom، يوفر ClickUp Chat محادثات مترابطة ومراسلات مباشرة وتعليقات داخل المهمة - كل ذلك في مكان واحد. يمكنك إرسال تحديثات سريعة، ومشاركة الملفات، وتعيين محادثات محددة للمهام ذات الصلة - كل ذلك داخل مساحة عمل مشروعك.

هل تخطط لإطلاق منتج؟ قم بإنشاء قناة دردشة مخصصة، وقم بتعيين المهام مباشرةً من الرسائل، ولا تفقد السياق مرة أخرى. لا مزيد من التنقل بين حساب Zoom وتطبيقات الدردشة الجماعية المنفصلة - ClickUp يقوم بكل ذلك.

🌟 نصيحة إضافية: هل تريد إدارة اجتماعات أفضل وتعزيز كفاءة الفريق؟ أتقن كيفية عقد اجتماعات مثمرة وتحسين كفاءة الفريق من خلال هذه النصائح وشاهد إنتاجية فريقك ترتفع: 🚀 جمع الملاحظات للتحسين المستمر 🗣️ حدد أهدافاً واضحة باستخدام قالب جدول أعمال ClickUp 📝 قم بدعوة الحضور الأساسيين فقط 🍕 حدِّد القواعد الأساسية للتواصل السلس 📏 ابدأ وانتهي في الوقت المحدد ⏰ التزم بجدول أعمالك 🗂️ استخدام الوسائل البصرية للمشاركة 📊 شجّع الجميع على المشاركة 🙋 مشاركة محاضر الاجتماعات على الفور 📨 تدوير القيادة للحصول على أفكار جديدة 🔄

2. مقاطع ClickUp: اعرض ولا تخبر

تسجيل المقاطع وتضمينها في الدردشة والمهام بسلاسة باستخدام ClickUp Clips

هل تحتاج إلى شرح المهام المعقدة دون جدولة اجتماعات فردية؟ استخدم ClickUp Clips لتسجيل شاشتك وصوتك، وتوجيه فريقك خلال العمليات خطوة بخطوة.

سواء كان ذلك عرضًا توضيحيًا سريعًا للإعداد أو ملاحظات على تصميم ما، فإن Clips يقدم لمسة شخصية دون الحاجة إلى فترات اجتماعات طويلة على خطة Zoom.

3. سبورات ClickUp البيضاء: العصف الذهني أصبح بسيطاً

تبادل الأفكار مع فرق العمل والتعاون في العمل عليها باستخدام سبورات ClickUp البيضاء

يتيح لك ClickUp Whiteboards التعاون بصرياً وتخطيط الأفكار وربط المهام مباشرةً من لوحتك في الوقت الفعلي. يمكنك الآن رسم خريطة لحملتك التسويقية بشكل مرئي ثم تحويل كل ملاحظة لاصقة إلى مهمة بنقرة واحدة.

إنها الأداة المثالية للجلسات الإبداعية، وتخطيط المشاريع، والعصف الذهني للفريق - لا حاجة لخدمات Zoom. بالإضافة إلى ذلك، يرتبط كل شيء بسير عملك.

4. ClickUp Brain + ClickUp AI Notetaker: النسخ الذكي وأتمتة المهام

قم بتبسيط اجتماعاتك مع مدوِّن ملاحظات الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي من ClickUp. ما عليك سوى إضافة مدوِّن الملاحظات إلى مكالمات Zoom المجدولة، وسينضم تلقائيًا لالتقاط كل التفاصيل. يقوم مدوِّن الملاحظات بتدوين مناقشاتك في الوقت الفعلي، ويحفظ الملاحظات مباشرةً في مستند ClickUp الخاص لسهولة الرجوع إليها.

ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. يذهب مدوِّن الملاحظات بالذكاء الاصطناعي إلى أبعد من ذلك من خلال استخراج عناصر العمل الرئيسية والرؤى من المحادثة.

يمكن بعد ذلك تسليم عناصر العمل هذه إلى ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp، الذي يحولها إلى مهام قابلة للتنفيذ مع خطوات تالية واضحة. سواء كان ذلك تعيين المهام، أو تحديد المواعيد النهائية، أو تلخيص تحديثات المشروع، يضمن ClickUp Brain عدم وقوع أي شيء في الثغرات.

من النسخ الصوتي إلى نص والترجمة النصية إلى إنشاء المهام تلقائيًا، يعمل ClickUp Brain ومدوِّن ملاحظات الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي معًا لتوفير ساعات من العمل اليدوي، وتعزيز الإنتاجية، والحفاظ على مشاريعك على المسار الصحيح.

احصل على نصوص قابلة للبحث ومهام قابلة للتنفيذ مع مزيج ClickUp AI Notetaker + ClickUp Brain

5. تكامل سلس مع Zoom وSlack وMicrosoft Teams

يتكامل ClickUp أيضًا مع جميع أدوات الاجتماعات المفضلة لديك ويساعد في إدارة المهام وتتبع التحديثات وتبسيط اتصالات الفيديو غير المتزامنة ومشاركة تسجيلات الشاشة عبر المنصات دون تفويت أي شيء.

استخدم تكامل ClickUp Zoom لجدولة الاجتماعات المباشرة، وتكامل ClickUp Slack للدردشة الجماعية، وتكامل ClickUp Microsoft Teams لتحسين التعاون.

6. إدارة المهام والمشروعات لسير عمل أكثر سلاسة

مع تطبيق ClickUp Meetings، يمكنك تبسيط كيفية إدارة مناقشات فريقك وتنظيمها. يمكنك جدولة الاجتماعات مباشرةً من التقويم الخاص بك والتأكد من توافق الجميع مع جداول أعمال الاجتماعات الواضحة. بعد الاجتماع، استخدم أدوات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp لتسجيل الملاحظات وتعيين عناصر الإجراءات وتتبع المتابعة، مما يجعل مناقشاتك مرتبطة بنتائج قابلة للتنفيذ.

7. مستخدمون ومهام غير محدودة - مجاناً

هل ميزانيتك محدودة؟ تقدم الباقة المجانية من ClickUp عددًا غير محدود من المستخدمين والمهام، وهي مثالية للاستخدام الشخصي، والمستقلين، والفرق المتنامية دون الحاجة إلى باقة مدفوعة.

هذا يعني أنك ستحصل على نفس الميزات والفوائد التي تتوقعها من أداة إنتاجية من الدرجة الأولى دون الحاجة إلى خطة اشتراك.

💡 نصيحة احترافية: هل سئمت من التدافع لتدوين ملاحظات الاجتماعات؟ لماذا لا تدع الذكاء الاصطناعي يتولى الأمر؟ تخلص من القلم والورقة! استخدم اجتماعات مثمرة بالذكاء الاصطناعي 🚀

نظرة عامة على أسعار ClickUp

توفر خطط تسعير ClickUp مرونة تناسب كل الاحتياجات، سواء كنت تدير مهامك الشخصية أو تقود مشاريع جماعية ديناميكية.

1. خطة مجانية للأبد

ابدأ مع باقة ClickUp المجانية للأبد دون إنفاق سنت واحد. فهو يوفر ميزات أساسية لتعزيز الإنتاجية الشخصية وإدارة المشروعات الصغيرة بكفاءة دون أي التزام مالي.

📍 الميزات الرئيسية

تخزين ما يصل إلى 100 ميجابايت من الملفات لسهولة الوصول إليها وإدارتها

إنشاء مهام غير محدودة للحفاظ على تنظيم عملك

إضافة عدد غير محدود من أعضاء الباقة المجانية لتعاون سلس بين أعضاء الفريق

أمِّن حسابك باستخدام المصادقة الثنائية لمزيد من الأمان

التعاون مع أعضاء الفريق من خلال ClickUp Docs ClickUp Whiteboards لتبسيط التواصل والتخطيط

عرض كل شيء في مكان واحد مع عرض كل شيء للحصول على نظرة عامة أفضل

تصور سير العمل باستخدام لوحات كانبان للبقاء منظماً وتحديد أولويات المهام

إدارة سباقات السرعة للمشاريع الرشيقة وتتبع التقدم المحرز بكفاءة

جدولة المهام باستخدام طريقة عرض التقويم لتخطيط وإدارة المواعيد النهائية

خصص الحقول لتناسب احتياجاتك مع مدير أساسي لتنظيم مخصص

🎯 لمن هو للأفراد الذين يديرون مهامهم الشخصية أو الطلاب أو العاملين المستقلين أو أي شخص يبحث عن أداة مجانية للبقاء منظمًا

2. باقة غير محدودة

تم تصميم الباقة غير المحدودة للفرق الصغيرة التي تبحث عن ميزات متقدمة لتحسين الإنتاجية وتبسيط سير العمل.

بفضل التخزين غير المحدود والتكاملات والأدوات القوية، فإنه يوفر كل ما يلزم لتحسين إجراءات العمل وتعزيز التعاون، وهي ترقية أساسية للفرق المتنامية.

📍 الميزات الرئيسية

كل شيء مضمن في المجاني للأبد، بالإضافة إلى:

حافظ على أمان جميع ملفاتك وسهولة الوصول إليها دون حدود للتخزين

التكامل مع عدد غير محدود من الأدوات الخارجية لتحسين سير عملك

إنشاء لوحات معلومات غير محدودة من ClickUp للحصول على رؤى واضحة للمشروع

دعوة الضيوف بأذونات قابلة للتخصيص

إدارة المشاريع بصريًا باستخدام مخططات جانت ClickUp Gantt البي انية

إضافة حقول مخصصة غير محدودة لتخصيص مساحة العمل الخاصة بك

حافظ على تواصل فريقك مع فريقك من خلال رسائل الدردشة غير المقيدة

إعداد الحسابات التلقائية داخل الأعمدة لتوفير الوقت وتقليل الأخطاء

استخدم ClickUp لإدارة رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها من أجل التواصل المركزي

تنظيم المستخدمين في فرق لإدارة أفضل

🎯 لمن هو الفرق الصغيرة التي تحتاج إلى إدارة قوية للمشاريع، والشركات النامية، والشركات الناشئة التي تبحث عن أداة مناسبة للميزانية بميزات متميزة

💸 التسعير

7 دولارات لكل مستخدم شهريًا (يتم دفعها سنويًا)

10 دولارات لكل مستخدم شهريًا (تُدفع شهريًا)

3. خطة العمل

تقدم خطة الأعمال أدوات متقدمة لزيادة الكفاءة وتعزيز الإنتاجية للمؤسسات المتنامية. وهي مثالية للفرق متوسطة الحجم التي تتطلع إلى تبسيط سير عمل إدارة المشاريع وتعزيز التعاون من خلال التقارير المتقدمة والأتمتة.

📍 الميزات الرئيسية

كل ما تتضمنه الباقة غير المحدودة، بالإضافة إلى:

الوصول إلى حسابك بسهولة مع تكامل Google SSO تعاون بكفاءة من خلال إنشاء فرق عمل غير محدودة تصدير بيانات المشروع بخيارات تصدير مخصصة أتمتة المهام وسير العمل لتوفير الوقت إنشاء لوحات معلومات ثاقبة مع ميزات متقدمة تتبع الوقت بدقة عبر المشاريع تقدير الوقت بشكل دقيق للتخطيط الدقيق إدارة الجداول الزمنية لتتبع الوقت بشكل أفضل الإشراف على أعباء العمل لتجنب الإرهاق تصور المشاريع باستخدام الجداول الزمنية وخرائط ClickUp الذهنية

🎯 لمن هو فرق عمل متوسطة الحجم تدير المشاريع بأتمتة وإعداد تقارير متقدمة وموازنة عبء العمل والتواصل المبسَّط بين الأقسام

💸 التسعير

12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا (يتم دفعها سنويًا)

19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا (تُدفع شهريًا)

4. خطة المؤسسة

تقدم باقة ClickUp للمؤسسات دعماً مخصصاً وميزات متقدمة للمؤسسات والفرق الكبيرة التي تدير مشاريع متعددة وسير عمل معقد، وبأمان عالٍ.

يمكن لشركتك تبسيط العمليات، وتعزيز التعاون، وضمان أمان البيانات من الدرجة الأولى من خلال خدمات الإعداد والخدمات المُدارة المخصصة.

📍 الميزات الرئيسية

ضع علامة بيضاء على مساحة العمل الخاصة بك للحصول على تجربة مخصصة

تعيين أذونات تفصيلية للتحكم الآمن في الوصول

أتمتة سير عمل النماذج باستخدام المنطق الشرطي

ادمج أنظمتك باستخدام واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالمؤسسة

إنشاء أدوار مخصصة غير محدودة للوصول المخصص

شارك المساحات مع فرق محددة بسهولة

حفظ طرق العرض الشخصية الافتراضية للتفضيلات الفردية

نشر تحديثات ورسائل غير محدودة

ضمان الامتثال لمعايير MSA و HIPAA

استخدام تسجيل الدخول الأحادي (SSO) للوصول المبسط

🎯 لمن هو المؤسسات الكبيرة ذات الفرق المتعددة التي تحتاج إلى تخصيص عالٍ، وأمان على مستوى المؤسسة، ودعم مخصص، وقابلية للتوسع

💸 التسعير

أسعار مخصصة - اتصل بالمبيعات للحصول على عرض توضيحي

الوظائف الإضافية

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا ClickUp AI Notetaker: أضف إلى أي باقة مدفوعة مقابل 6 دولارات شهريًا

استخدم ClickUp وانتقل من اجتماعات Zoom الخاصة بك!

لا شك أن Zoom أداة رائعة لمكالمات الفيديو. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بإدارة المشاريع وسير العمل وتواصل الفريق، فإن ClickUp يرتقي بالمستوى التالي. إنها أكثر من مجرد اجتماعات، إنها مركز إنتاجية كامل.

هل أنت قلق بشأن التبديل؟ لا مشكلة! يتكامل ClickUp بسلاسة مع Zoom. يمكنك متابعة مكالماتك أثناء إدارة كل شيء آخر في مكان واحد.

ClickUp هو كل ما تحتاجه وأكثر. فهو يعمل على تبسيط عمليات عملك - إدارة المهام، وتحديد الأهداف، وتنظيم المستندات، والتواصل مع الفريق، والعصف الذهني، والتعاون - كل ذلك في مكان واحد.

لذا، سجِّل مع ClickUp اليوم وارتقِ بإنتاجيتك!