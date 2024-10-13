عندما لا تفي خطة Zoom&8217 المجانية بالغرض: هل حان وقت الترقية؟

هل تعرف تلك اللحظة، في منتصف اجتماع Zoom حول الأرباح الفصلية، عندما تنبثق الرسالة المخيفة "لقد تبقت لك 10 دقائق"؟

وتبدأ بشكل محموم في إجراء الحسابات - هل يمكنك حشر جدول الأعمال المتبقي في بضع جمل سريعة، أم أن الوقت قد حان للتفكير في الترقية؟ إذا كان هذا يبدو مألوفًا جدًا، فأنت لست وحدك.

فالعديد من المهنيين يجدون أنفسهم في حيرة من أمرهم بشأن عروض خطة Zoom. هل خطة Zoom المدفوعة منطقية بالنسبة لك؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فأي واحدة؟

دعنا نتعمق في دليل تسعير زووم هذا لمقارنة خطط زووم المجانية مقابل الخطط المدفوعة والعثور على الإجابة. 💻

ما هو Zoom؟

شاشة بدء تشغيل Zoom Workplace

Zoom عبارة عن منصة لعقد مؤتمرات الفيديو تتيح للمستخدمين الاتصال افتراضيًا والدردشة المباشرة وغير ذلك. وهي متاحة عبر منصات مثل ويندوز وماك ولينكس والويب وiOS وأندرويد.

سواء كنت تتواصل مع فريقك أو تستضيف ندوة عبر الإنترنت، يساعدك Zoom على التواصل مع الأشخاص في أي مكان في العالم. إليك بعض ميزات Zoom الرئيسية:

مؤتمرات الفيديو: يمنحك Zoom فيديو وصوت عالي الوضوح، مما يتيح لك التواصل مع ما يصل إلى 1000 مشارك وعرض 49 مقطع فيديو على شاشتك في آن واحد

يمنحك Zoom فيديو وصوت عالي الوضوح، مما يتيح لك التواصل مع ما يصل إلى 1000 مشارك وعرض 49 مقطع فيديو على شاشتك في آن واحد مشاركة الشاشة: يمكنك بسهولة مشاركة سطح المكتب بأكمله أو تطبيقات محددة فقط، بحيث يكون الجميع على نفس الشاشة، سواء كنت تقدم عرضاً أو تعمل معاً في الوقت الفعلي

يمكنك بسهولة مشاركة سطح المكتب بأكمله أو تطبيقات محددة فقط، بحيث يكون الجميع على نفس الشاشة، سواء كنت تقدم عرضاً أو تعمل معاً في الوقت الفعلي التسجيل والنصوص: هل تريد إعادة النظر في اجتماع ما؟ يتيح لك Zoom تسجيل الاجتماع وتخزينه محليًا أو في السحابة، مع إمكانية التسجيل التلقائي

هل تريد إعادة النظر في اجتماع ما؟ يتيح لك Zoom تسجيل الاجتماع وتخزينه محليًا أو في السحابة، مع إمكانية التسجيل التلقائي الخلفيات الافتراضية: تتيح لك خلفيات Zoom الافتراضية استبدال خلفيتك الحقيقية بصورة أو فيديو، مما يحافظ على احترافية وخصوصية الأمور

سهولة استخدام Zoom، وجودة الفيديو القوية، والميزات المفيدة مثل مشاركة الشاشة وغرف الاستراحة تجعله المفضل لدى مختلف أنواع مختلفة من الاجتماعات . دعنا الآن نلقي نظرة على جميع خطط Zoom. 👇

حقيقة ممتعة: الثلاثاء هو اليوم الأكثر ازدحامًا على Zoom مع أكبر عدد من الاجتماعات واستخدام غرف الاجتماعات والفعاليات المختلطة. ومن غير المستغرب أن يوم الجمعة هو أبطأ أيام العمل بالنسبة للاجتماعات والمكالمات الهاتفية وغرف الدردشة على Zoom.

ميزات خطة زووم المجانية

تُعد خطة Zoom Free، أو Zoom Workplace Basic، خيارًا قويًا للاجتماعات الأصغر والأقل تكرارًا.

الميزة رقم 1: مؤتمر فيديو مدته 40 دقيقة

يمكنك استضافة عدد غير محدود من اجتماعات Zoom الفردية والاستمتاع باجتماعات جماعية غير متقطعة لمدة تصل إلى 40 دقيقة لكل منها. تسمح هذه المرونة بإجراء مناقشات مثمرة دون القلق بشأن ضيق الوقت.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى مؤتمرات الفيديو والصوت عالي الدقة (HD)، مما يعزز الجودة الإجمالية لاجتماعاتك ويضمن التواصل الواضح مع المشاركين.

الميزة رقم 2: ما يصل إلى 100 مشارك في الاجتماع

يتيح لك Zoom Workplace Basic استضافة اجتماعات مع ما يصل إلى 100 مشارك، مما يجعله مناسبًا لمجموعة كبيرة من السيناريوهات.

بالنسبة للعديد من الفرق الصغيرة، توفر هذه السعة مجالاً واسعاً للتعاون، سواء كنت تقوم بعصف ذهني للأفكار، أو تجري عمليات تسجيل حضور الفريق أو تستضيف مناقشات مع العملاء. كما أنه يستوعب أيضاً حالات الاستخدام الشخصي، مثل التجمعات الافتراضية مع الأصدقاء أو العائلة، حيث يمكنك التواصل بسهولة دون أي عوائق من حيث التكلفة.

الميزة رقم 3: أدوات التعاون الأساسية

حتى في الباقة الأساسية المجانية، يوفر Zoomprovis مشاركة الشاشة وميزات الخلفية الافتراضية، وهي أساسية للتعاون والحفاظ على المظهر الاحترافي كجزء من آداب الاجتماع الافتراضي .

تعمل ميزة السبورة البيضاء في Zoom أيضًا على تعزيز التعاون، مما يسهل العصف الذهني في الوقت الفعلي. يمكنك رسم الأفكار، أو التعليق على المستندات، أو تخطيط الاستراتيجيات، كل ذلك مع الحفاظ على تفاعل الفريق وتركيزه.

الميزة رقم 4: الأمان

يتضمن Zoom Basic ميزات أمان قوية مثل غرف الانتظار، والتي تسمح للمضيفين بالتحكم في دخول المشاركين، وكلمات مرور الاجتماعات التي تضمن أن المستخدمين المصرح لهم فقط هم من يمكنهم الانضمام. يمكن للمضيفين قفل الاجتماعات واستخدام عناصر التحكم في المشاركين لإدارة السلوك، مثل كتم الصوت أو إزالة الحاضرين المزعجين.

يحمي التشفير من طرف إلى طرف محتوى الاجتماع الحساس بينما تسمح آليات الإبلاغ للمضيفين بمعالجة أي مشكلات على الفور.

الميزة رقم 5: الدردشة داخل الاجتماع

تتيح الدردشة أثناء الاجتماع للمشاركين إرسال رسائل نصية إلى الجميع أو إلى أفراد محددين. وهذا مفيد بشكل خاص لمشاركة الأفكار السريعة أو طرح الأسئلة أو توفير الموارد دون مقاطعة المتحدث. كما أن لديها ميزة مشاركة الملفات. وهي تشجع على المشاركة، حيث يمكن للمشاركين التفاعل بحرية أكبر أثناء المناقشات.

تسمح ميزة Zoom بردود الفعل والرموز التعبيرية في الدردشة لإضافة القليل من المرح والمشاركة. يمكن للمشاركين التعبير عن موافقتهم أو حماسهم أو أي انفعال دون مقاطعة الاجتماع شفهياً.

🔍 هل تعلم؟ إذا كنت تفضل حلاً مرنًا للاتصال دون الالتزام بمؤتمرات الفيديو الكاملة، يمكنك اختيار Zoom Phone للحصول على إمكانيات الاتصال الصوتي مع الاستمرار في الاستفادة من البنية التحتية لـ Zoom.

ميزات زووم المدفوعة

قد تفكر في ترقية خطط Zoom المدفوعة إذا كنت ترغب في استضافة أكثر من 100 شخص وتجنب الإغلاق التلقائي للاجتماعات لمدة 40 دقيقة.

دعنا نرى ما تقدمه الخطط المدفوعة. 👇

الميزة رقم 1: مدد الاجتماعات الممتدة

هل تتذكر عندما قطع Zoom مكالمتك المهمة مع عميلك المهم عند علامة 40 دقيقة؟ هذه هي مشكلة Zoom المجانية التقليدية. مع الخطة المدفوعة، أصبحت تلك النهايات المفاجئة من الماضي.

تسمح المستويات المدفوعة، مثل Zoom Pro وBusiness، للاجتماعات أن تستمر حتى 30 ساعة، وهي مثالية للجلسات الاستراتيجية الطويلة أو ورش العمل التدريبية طوال اليوم.

الميزة رقم 2: عدد أكبر من المشاركين

اعتماداً على الخطة، يمكن للاشتراكات المدفوعة أن تستوعب عدداً أكبر بكثير من المشاركين مقارنةً بالخطة الأساسية.

على سبيل المثال، تتيح الخطة الاحترافية ما يصل إلى 100 مشارك، في حين أن الخطط الأعلى مستوى (مثل Zoom Workplace Business و Zoom Workplace Enterprise) يمكن أن تدعم ما بين 300 إلى 1000 مشارك. تعد قابلية التوسع هذه ضرورية للمؤسسات أو الفعاليات الأكبر حجمًا.

الميزة رقم 3: تسجيلات الاجتماعات وتخزينها

يتيح لك التسجيل السحابي، المتوفر في الخطط المدفوعة، حفظ اجتماعاتك مباشرةً في سحابة Zoom. وبفضل سعة تخزينية تبلغ 5 جيجابايت لكل ترخيص على Zoom Pro وBusiness و10 جيجابايت لباقة Business+، يمكنك مشاركة جلساتك وإعادة النظر فيها بسهولة. يمكنك أيضًا تسجيلها بدون علامات مائية لتحميلها على يوتيوب.

🔍 هل تعلم؟ توفر باقة Zoom للمؤسسات مساحة تخزين سحابية غير محدودة، مما يتيح لك تخزين جميع تسجيلات وملفات اجتماعاتك دون القلق بشأن نفاد المساحة.

الميزة رقم 4: العلامة التجارية المخصصة

تسمح الباقات المدفوعة للمؤسسات بتخصيص تجربة تطبيق Zoom بخيارات العلامات التجارية. ويتضمن ذلك إضافة شعارات إلى دعوات الاجتماعات، وتخصيص شاشات غرف الانتظار، واستخدام عناوين URL مخصصة للاجتماعات، مما يساعد في الحفاظ على اتساق العلامة التجارية.

وتعزز هذه الميزات المظهر الاحترافي للاجتماعات وتخلق هوية تنظيمية متماسكة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تترك المواد ذات العلامات التجارية انطباعاً دائماً لدى العملاء والشركاء، مما يساهم في تعزيز علاقات العمل.

الميزة رقم 5: إدارة غرف الاستراحة

بينما يمكن للمستخدمين الأساسيين الاستفادة من غرف الاستراحة، توفر الخطط المدفوعة ميزات إدارة متقدمة، مثل تعيين المشاركين مسبقاً في غرف الاستراحة قبل بدء الاجتماع. وهذا يحافظ على تنظيم الاجتماعات والجلسات التدريبية بشكل جيد، حتى عندما تتضمن مجموعات كبيرة.

يمكن للميسرين تخصيص تخصيص تخصيصات الغرف الفرعية بناءً على معايير محددة، مما يتيح لهم إنشاء مناقشات مستهدفة تلبي الاهتمامات أو الأهداف المختلفة.

خطط التكبير المدفوعة

الخطة الاحترافية: 14.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا/مستخدم

14.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا/مستخدم خطة الأعمال: 21.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا/مستخدم

21.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا/مستخدم خطة الأعمال بلس: أسعار مخصصة

🔍 هل كنت تعلم؟ تعمل غرف التكبير/التصغير على تحويل مساحات الاجتماعات الفعلية إلى بيئات مؤتمرات فيديو احترافية. تتطلب هذه الإعدادات المخصصة اشتراكًا مدفوعًا (منفصلاً عن أسعار Zoom المذكورة أعلاه) وتستخدم أجهزة من شركاء مثل Logitech وPoly وCrestron.

يسمح الاستثمار في تراخيص Zoom Rooms للمؤسسات بإنشاء تجارب سلسة لعقد مؤتمرات الفيديو، مما يسهل على الفرق التواصل والتفاعل.

## التكبير المجاني مقابل المدفوع: مقارنة جنبًا إلى جنب

يوفر التحويل من حساب Zoom المجاني إلى نسخة مدفوعة إمكانية الوصول إلى ميزات يمكن أن تعزز تجربة الاجتماعات بشكل كبير.

دعونا نلقي نظرة فاحصة على هذه الاختلافات بين خطط Zoom المجانية والمدفوعة.

الميزات خطة زووم المجانية الخطط المدفوعة لمن هي؟ مثالية للفرق الصغيرة والمستخدمين العاديين مناسبة للمؤسسات الكبيرة والمستخدمين المتكررين مدة الاجتماع مدة الاجتماع 40 دقيقة كحد أقصى للاجتماعات الجماعية مدد اجتماعات ممتدة تصل إلى 30 ساعة المشاركون يستضيف ما يصل إلى 100 مشارك في الاجتماع خيارات قابلة للتطوير، مع خطط تدعم 100 إلى 1000 مشارك _أدوات التعاون تشمل مشاركة الشاشة والخلفيات الافتراضية أدوات متقدمة مثل إدارة غرف الاجتماعات الفرعية تسجيلات الاجتماعات تسجيل محلي متاح، لا يوجد تخزين سحابي تسجيل سحابي مع خيارات تخزين (5 جيجابايت إلى 10 جيجابايت) _الأمان ميزات الأمان الأساسية مثل غرف الانتظار وكلمات المرور أمان محسّن مع عناصر تحكم متقدمة علامة تجارية مخصصة غير متوفر خيارات العلامة التجارية المخصصة، بما في ذلك الشعارات وعناوين URL المخصصة دردشة داخل الاجتماع وظائف الدردشة الأساسية مع ردود الفعل والرموز التعبيرية خيارات دردشة محسّنة مع ميزات أكثر قوة

### الميزة رقم 1: مدة الاجتماع

مدة الاجتماع هي الميزة الأكثر وضوحًا. قد يكفي الحد الأقصى لمدة 40 دقيقة للاجتماعات الجماعية في الباقة المجانية للاجتماعات الجماعية للدردشة غير الرسمية أو اجتماعات الفريق القصيرة، ولكن سرعان ما يصبح عائقًا أمام المزيد من المناقشات الجوهرية.

تُعد الخطط المدفوعة، التي توفر ما يصل إلى 30 ساعة من وقت الاجتماعات دون انقطاع، حلاً قوياً لأولئك الذين يحتاجون إلى ضمان سلاسة الأحداث الافتراضية.

🏆 الفائز: زووم مدفوعة الأجر

الميزة رقم 2: سعة المشاركين

الخطة المجانية ، بسقف 100 مشارك، هي مناسبة تمامًا للفرق الصغيرة أو التجمعات غير الرسمية. ومع ذلك، بمجرد أن تغامر بالدخول في ندوات إلكترونية أكبر أو اجتماعات الشركات أو الأحداث المجتمعية، سرعان ما يبدو هذا الحد مقيدًا.

إذا كنت تقوم بتوسيع نطاق عملياتك أو تستضيف فعاليات أكبر، فإن الخطط المدفوعة تستحق ذلك. بالنسبة لأي شخص يدير جمهوراً متزايداً أو ييسر تفاعلات أكبر، لا يتعلق الأمر فقط بمزيد من المقاعد، بل يتعلق بالتأكد من أن الجميع يمكنهم المشاركة والشعور بأنهم مشمولون.

🏆 الفائز: Zoom Free

الميزة رقم 3: التسجيل السحابي

تقيدك الباقة المجانية بالتسجيلات المحلية، مما يعني أن أي اجتماعات تسجلها يتم حفظها مباشرة على جهازك بدلاً من تخزينها في السحابة. قد يكون هذا الأمر مرهقًا عند الوصول أو مشاركة الملفات عن بعد

تقدم الباقات المدفوعة التسجيل السحابي، حيث يبدأ Zoom Pro بـ 5 جيجابايت من التخزين السحابي. هذه الميزة لا تقدر بثمن بالنسبة للمحترفين الذين يعتمدون على اتصالات الفيديو غير المتزامنة مما يسمح لهم بتوزيع التسجيلات على الفرق، أو أرشفة الجلسات من أجل الامتثال، أو الوصول بسهولة إلى محتوى الاجتماع في أي مكان وفي أي وقت.

🏆 الفائز: زووم المدفوع

الميزة رقم 4: دعم العملاء

قد تكون المشاكل التقنية أثناء الاجتماع محبطة، خاصةً إذا كنت تستخدم الباقة المجانية ذات خيارات الدعم المحدودة.

تقدم الباقات المدفوعة دعمًا فنيًا أفضل، بما في ذلك الدعم عبر الهاتف على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والدعم عبر الدردشة المباشرة مع استجابات أسرع. احصل على مساعدة فورية في أي وقت تواجه فيه مشكلات حتى لا تخرج اجتماعاتك عن مسارها.

🏆 الفائز: زووم المدفوعة

💡 نصيحة احترافية: استخدم برنامج محاضر الاجتماعات لتبسيط كيفية توثيق اجتماعاتك وتسجيل جميع المناقشات والقرارات وعناصر الإجراءات المهمة. يساعد هذا البرنامج في تنظيم الملاحظات بتنسيق واضح، مما يسهل الرجوع إليها لاحقاً ومشاركتها مع أعضاء الفريق.

التكبير المجاني مقابل المدفوع على Reddit

مستخدمو Reddit لديهم الكثير ليقولوه عن عروض Zoom المجانية والمدفوعة - أحيانًا بإجماع مدهش وأحيانًا أخرى ليس كثيرًا.

العديد من المستخدمين، مثل أولئك الموجودين في ص/التكبير المجتمع، واعترفوا ببساطة بإعادة تشغيل الاجتماعات بمجرد انتهاء المهلة الزمنية، معتبرين ذلك إزعاج بسيط وليس مفسدًا للصفقة .

مستخدمو ريديت على كيف/لماذا يحظى Zoom بشعبية كبيرة؟ " غالبًا ما يذكر الموضوع كيف أن Zoom "يعمل فقط" ويسهل على أي شخص استخدامه، حتى لو لم تكن خبيرًا في التكنولوجيا.

_لا يهم إذا كان أكثر موظفيك أو جدتك أو طالب في الصف الأول الابتدائي غير بارع في استخدام زووم أو جدتك أو أي شخص آخر غير بارع في استخدامه، فقد تمكنوا جميعًا من الانضمام إلى اجتماع زووم بالنقر على رابط

مستخدم ريديت

يلقى الإصدار المجاني الكثير من الحب لكونه متاحًا وجيدًا بما يكفي للاجتماعات غير الرسمية، لكن الناس يسارعون إلى الإشارة إلى حدوده، مثل الحد الأقصى للاجتماعات الجماعية الذي لا يتجاوز 40 دقيقة.

عندما يتعلق الأمر بالاختيار بين Zoom المجاني مقابل المدفوع، يشعر العديد من المستخدمين أن النسخة المدفوعة تستحق العناء إذا كنت بحاجة إلى أكثر من مجرد الأساسيات.

_بالنسبة للندوات الإلكترونية المتقدمة، وعقد المؤتمرات، وما إلى ذلك، فهو منتج قوي جدًا وسهل الاستخدام للغاية

مستخدم ريديت

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## تعرف على ClickUp - أفضل بديل ل Zoom المجاني مقابل Zoom المدفوع. زووم المدفوع

يعد Zoom رائعًا لمكالمات الفيديو، ولكن في اللحظة التي تحتاج فيها إلى المزيد، مثل تتبع المواضيع التي تمت مناقشتها أو دمج نتائج الاجتماعات مع مهامك اليومية، ستشعر بالتحديات. كليك أب هنا، حيث يقدم حلاً يربط الاجتماعات مباشرةً بسير عملك.

لا مزيد من تجميع المحادثات من تطبيقات مختلفة؛ فمع ClickUp، كل ما تحتاجه متصل ببعضه البعض. إنها طريقة أكثر ذكاءً وتماسكاً للعمل، خاصةً إذا كنت قد شعرت بالقيود التي يفرضها تطبيق Zoom أو فوضى Microsoft Teams. دعنا نستكشف كيف:

### ### ### #ClickUp's One-Up #1: اجتماعات ClickUp مع سياق متكامل

إدارة عناصر جدول أعمال الاجتماعات والملاحظات باستخدام ClickUp Meetings

قد يكون تتبع المتابعة مع Zoom فوضوياً; اجتماعات ClickUp يبسط هذا الأمر. تبدأ اجتماعك داخل مهمة، وتبقى كل التفاصيل - الحضور والملاحظات والتسجيلات - مرتبطة تلقائيًا.

بعد الاجتماع؟ كل شيء موجود هناك، في المهمة.

ليس عليك أن تتدافع لجمع ما تم تحديده أو من يحتاج إلى القيام بماذا بعد ذلك. يتم تسجيل كل شيء في السياق دون أي جهد من جانبك. يمكن أن توفر لك هذه الميزة وحدها ساعات إذا كنت تدير مشاريع معقدة حيث تكون كل معلومة من المعلومات مهمة للغاية.

### ### ####ClickUp's One-Up #### 2: مقاطع ClickUp للتواصل الواضح

سجل شاشتك وشارك الفيديو مع المكلفين بالمهام باستخدام ClickUp Clips

هل عانيت من قبل في تحديد موقع لحظة رئيسية في تسجيل Zoom؟ قد يكون الأمر مستهلكاً للوقت ومحبطاً. انقر فوق المقاطع يتبع نهجًا مختلفًا. باستخدام Clips، يمكنك تسجيل شاشتك وإضافة تعليق صوتي ومشاركته على الفور مع فريقك.

ولكن هنا حيث يصبح الأمر مثيرًا للاهتمام - المقاطع ليست مجرد مقاطع فيديو. فهي مدمجة في سير عملك. يمكنك تحويل المقاطع إلى مهام وتعيينها، كل ذلك دون مغادرة ClickUp.

هذا مثالي للفرق التي تحتاج إلى توصيل أفكار معقدة دون جدولة اجتماع آخر. وعلى عكس Zoom، حيث يكون التسجيل مجرد ملف، تصبح المقاطع قابلة للتنفيذ، مما يدفع مشروعك إلى الأمام.

أعقد اجتماعات كل أسبوعين مع مشرفي ونستخدم ClickUp لجدول أعمالنا. وأشعر بأنني في قمة نشاطي لأن جميع طلباتي المتعلقة بالفعاليات والعروض التقديمية موجودة هنا، بالإضافة إلى مؤشر حالة محدث يمكنها الاطلاع عليه.

مايكل تيرنر، مدير مساعد، المجتمعات الوظيفية على ClickUp

### ميزة One-Up ####ClickUp's One-Up #3: دردشة أكثر من مجرد كلام

لا تفقد أبداً مسار ما هو مهم مع ClickUp Chat

في معظم الأدوات، يفقد العمل في الدردشة سياقه، حيث نميل إلى فقدان التفاصيل المهمة في سلاسل لا نهاية لها. ليس في انقر فوق الدردشة . تتكامل دردشة ClickUp مباشرة مع مهامك. هل تحتاج إلى تحويل رسالة إلى مهمة؟ بنقرة واحدة، وينتهي الأمر.

وتبقى كل محادثة مرتبطة بالمهام ذات الصلة، مما يضمن لك التركيز دائماً على ما هو أكثر أهمية. هل أنت مستعد لتوديع التبديل بين السياقات؟

قوالب الاجتماعات الفردية للتخطيط المبسط

موجه ClickUp Brain لتلخيص مناقشات الفريق للحاق بالركب بشكل أسرع

يمكن ل ClickUp Brain أيضًا تدوين الاجتماعات وإنشاء مستندات منظمة من محادثاتك.

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### تطبيق One-Up's One-Up #4: القوالب والتكاملات

يحتوي ClickUp على مكتبة من القوالب لكل شيء - من إدارة المشاريع إلى جداول أعمال الاجتماعات والملاحظات - لذا فإن البدء سهل. ومن خلال عمليات التكامل مثل Google Drive و Outlook، وحتى Zoom، يمكنك تخصيص ClickUp ليتناسب بسلاسة مع عملياتك الحالية.

الانضمام إلى الاجتماعات وجدولة الاجتماعات على Zoom مباشرةً من ClickUp

قالب اجتماعات ClickUp قالب اجتماعات ClickUp

استخدم قالب اجتماعات ClickUp لتنظيم الاجتماعات وإبقاء الأمور على المسار الصحيح

ال قالب اجتماعات ClickUp يبسط إدارة الاجتماعات. فهو يساعدك على تنظيم بنود جدول الأعمال، وتدوين الملاحظات، وتتبع عمليات المتابعة داخل مستند محضر الاجتماع، مما يجعل العملية أكثر كفاءة وتنظيمًا.

يحتفظ هذا القالب بجميع المعلومات المهمة في مكان واحد، بحيث لا يتم إغفال أي شيء أثناء المناقشات. يمكنك تخصيصه ليناسب احتياجاتك، سواء لاجتماعات الفريق أو مكالمات العملاء أو تحديثات المشروع.

بالإضافة إلى ذلك، فإن القدرة على إنشاء اجتماعات متكررة وتعيين تذكيرات تعزز من قابلية استخدام القالب، مما يسهل الحفاظ على توافق فريقك في المشاريع الجارية.

💡 نصيحة احترافية: اجعل قوالب ملاحظات الاجتماع العمل من أجلك عن طريق إضافة أقسام للمواضيع ذات الصلة باجتماعاتك الخاصة، مثل تحديثات المشروع أو ملاحظات الفريق.

بهذه الطريقة، يعرف الجميع ما يمكن توقعه ويمكنهم الاستعداد وفقًا لذلك. احتفظ بالقالب في متناول اليد لسهولة الرجوع إليه، ولا تنسَ مشاركة الملاحظات مع الحاضرين بعد ذلك لتعزيز المساءلة والحفاظ على توافق الجميع على الخطوات التالية.

باختصار، إذا كان زووم ومايكروسوفت تيمز قد جعلك تشعر بأنك محاصر، فإن ClickUp يفتح لك إمكانيات جديدة. إنها ليست مجرد أداة لإدارة الاجتماعات؛ إنها منصة لإدارة العمل - بشكل أفضل وأكثر ذكاءً وفعالية.

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تنظيم الاجتماعات باستخدام ClickUp

في حين أن خطة Zoom المجانية تخدم الاحتياجات الأساسية بشكل فعال، إلا أن القيود محبطة.

إذا سبق لك أن انقطعت عنك المحادثة في منتصفها أو واجهت صعوبة في إدارة التسجيل، فقد يكون الوقت قد حان للتفكير في الترقية إلى خطة مدفوعة.

إذا كانت باقات Zoom المدفوعة لا تحل مشاكلك بالكامل، فإن ClickUp هو الحل. فهو يتعامل مع الاجتماعات ويربط كل شيء - المهام والملاحظات والتسجيلات - معاً في مكان واحد. لا مزيد من التنقل بين أدوات متعددة أو فقدان مسار التفاصيل. يساعدك ClickUp في الحفاظ على كل شيء منظمًا ومتصلًا.

هل أنت مستعد لطريقة أفضل لإدارة عملك؟ اشترك في ClickUp الآن .