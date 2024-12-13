Zoom Pro مقابل Zoom Business: أيهما أفضل؟

في مساحة العمل العالمية، مكالمات الفيديو ليست مجرد وسيلة لطيفة - إنها سلاحك السري لإبقاء فرق العمل على اتصال عبر القارات!

سواء كنت تقوم بالعصف الذهني في الوقت الفعلي من خلال مشاركة الشاشة أو تسجيل الجلسات الرئيسية لطاقمك الدولي، فإن امتلاك مجموعة الأدوات الرقمية المناسبة أمر ضروري للغاية.

من المؤكد أن Zoom Basic تنجز المهمة، ولكن إذا كنت تشعر بالضيق بسبب محدوديتها، فقد يكون الوقت قد حان لرفع مستوى لعبتك!

انضم إلينا بينما نتعرف على الميزات المثيرة في زووم برو وزووم بيزنس لمساعدتك في العثور على ما يناسبك.

ما هو Zoom Pro؟

صُمم Zoom Pro للأفراد والفرق الصغيرة، وهو حساب مدفوع يتيح لك استضافة عدد غير محدود من الاجتماعات دون القلق بشأن الحد الأقصى للباقة الأساسية وهو 40 دقيقة. يمكنك أيضًا الوصول إلى ميزات متقدمة مثل إدارة المستخدمين، و30 ساعة من الاجتماعات وأدوات للحفاظ على سير عمل فريقك بسلاسة.

يحقق Zoom Pro التوازن المثالي للفرق المتنامية التي تحتاج إلى أكثر من الأساسيات دون الحاجة إلى النطاق الذي توفره خطة Zoom Enterprise Plan.

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ميزات Zoom Pro

إذا كنت تفكر في الترقية من Zoom Pro، فإليك بعض الميزات الرئيسية التي يمكنك أن تجدها في هذه الفئة السعرية المحددة.

1. الميزة رقم 1: عدد التراخيص

يتيح لك Zoom Pro ما يصل إلى تسعة مستخدمين مرخصين، مما يسمح لكل عضو من أعضاء فريقك بامتلاك حساب Zoom خاص به واستضافة الاجتماعات في وقت واحد. وهذا يقضي على مشاكل الجدولة، مما يجعله مثاليًا للإعدادات عن بُعد أو المختلطة حيث تكون مؤتمرات الفيديو هي القاعدة.

يمكنك تخصيص تراخيص للقادة أو الإدارة العليا أثناء استخدام التراخيص المشتركة لبقية الفريق. الميزة الحقيقية هي أنه يمكن إعادة تخصيص التراخيص في أي وقت للحفاظ على مرونة الأعمال.

2. الميزة رقم 2: عدد المشاركين

باستخدام Zoom Pro، يمكنك إحضار ما يصل إلى 100 مشارك في كل اجتماع لجلسات العصف الذهني أو قاعات المدينة أو منتديات الأسئلة والأجوبة. بالنسبة للفرق التي تعمل عن بُعد، يتيح الحد الأعلى للمشاركين لطاقمك العالمي الاتصال في مكان واحد ومشاركة التحديثات - بغض النظر عن المكان الذي يعملون منه.

💡 نصيحة احترافية: استخدم قالب ملاحظات الاجتماع لجعل اجتماعاتك أكثر إنتاجية. فهو يوفر هيكلًا أساسيًا لكتابة ملاحظات الاجتماع، والتي يمكن مشاركتها بعد ذلك مع أصحاب المصلحة الآخرين.

3. الميزة رقم 3: رفيق الذكاء الاصطناعي

تشتمل خطط Zoom المدفوعة على مساعد ذكاء اصطناعي سهل الاستخدام يعمل على تبسيط إدارة الاجتماعات. يقوم المساعد بالتقاط نقاط المناقشة الرئيسية وتلخيصها إلى عناصر عمل يمكنك مشاركتها من خلال دردشة الفريق أو البريد الإلكتروني.

وإذا كنت بحاجة إلى إعادة النظر في شيء ما، فإن النصوص القابلة للبحث تجعل تصفح التسجيلات أمرًا سهلاً.

عبر تكبير بالإضافة إلى ذلك، يقوم رفيق الذكاء الاصطناعي في Zoom أيضًا بتعديل نبرة رسائل البريد الإلكتروني أو رسائل الدردشة وطولها وتنسيقها لتناسب حالة الاستخدام الفريدة الخاصة بك.

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4. الميزة رقم 4: المقاطع

المقاطع هي مقاطع فيديو أو مقتطفات صوتية قصيرة يمكنك إنشاؤها ومشاركتها باستخدام Zoom Pro. وهي مفيدة لشرح مفهوم عام أو مشاركة تحديثات سريعة أو تقديم ملاحظات مفصلة حول مشروع ما.

يمكنك استخدام المقاطع لالتقاط اللحظات الرئيسية من الاجتماع ومشاركتها مع فريقك. وهذا مفيد للغاية للحفاظ على توافق الجميع، خاصةً عندما يكون فريقك منتشراً في مناطق جغرافية ومناطق زمنية مختلفة.

تسعير Zoom Pro

Zoom Pro (من 1 إلى 9 مستخدمين): 15.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

ما هو Zoom Business؟

Zoom Business هي مجموعة الأدوات المتكاملة للفرق المتنامية التي تحتوي على كل شيء من الخطة الاحترافية والوظائف المتقدمة لجعل التواصل أكثر سلاسة. فكر في سعة أكبر للاجتماعات، وخيارات مخصصة للعلامة التجارية وأدوات تجعل إدارة فريقك واجتماعاتك في غاية السهولة.

ميزات Zoom Business

إليك ما ستجده فيه:

1. الميزة رقم 1: عدد التراخيص

تم تصميم Zoom Business للفرق التي تزدهر بالمرونة. يتيح لك إعداد ما يصل إلى 250 ترخيصًا، بحد أدنى 10 تراخيص للبدء. يمكن لجميع الحسابات الـ 250 استضافة الاجتماعات في وقت واحد، مما يجعلها مثالية للمؤسسات الكبيرة التي تحتاج إلى إدارة محادثات متعددة في وقت واحد.

وبفضل سعة مشاركة تصل إلى 300 مشارك في كل اجتماع، يتيح لك Zoom Business إدارة أحداث Zoom، وتسجيلات تسجيل حضور الفريق والاجتماعات واسعة النطاق بسلاسة.

2. الميزة رقم 2: نطاق بريد مخصص

باستخدام Zoom Business، يمكنك إرسال دعوات الاجتماعات وإشعارات الأحداث باستخدام نطاق البريد المخصص لشركتك، بالإضافة إلى المظهر الاحترافي، تضيف هذه الميزة طبقة من الثقة. إنها خطوة أعلى من باقة Pro، مما يساعد مكان عملك في Zoom على الحفاظ على احترافيته وأمانه.

3. الميزة رقم 3: أداة جدولة التكبير/التصغير

يأتي Zoom Business مع "المجدول" فهو يعمل على تحسين جدولة الاجتماعات من خلال إظهار مدى توفرك لأعضاء الفريق الآخرين (أو العملاء). هذا يقلل من الذهاب والإياب اللانهائي لإعداد الاجتماعات، خاصةً للفرق الكبيرة حيث يجب الرجوع إلى عدة تقويمات فردية قبل إعداد اجتماع.

كل ما عليك القيام به هو مشاركة مجموعات من الأماكن المتاحة لديك عبر رابط، والتي ستنعكس في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المحادثات.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل 10 برامج لمشاركة الملفات للمستندات عبر الإنترنت 🍬 نصيحة إضافية: إقران نصوص التسجيل مع قالب الاجتماع الفردي طريقة جيدة لتبسيط عمليات المتابعة بعد المناقشات. يمكن أن يساعدك القالب في تتبع التقدم المحرز في المهام، بينما يمنحك النص سجلاً لنقاط العمل الرئيسية والمواعيد النهائية.

تسعير أعمال التكبير / التصغير

تكبير الأعمال (10-250 مستخدمًا): 21.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Zoom Pro مقابل Zoom Business: مقارنة الميزات

يقدم كل من Zoom Pro و Zoom Business العديد من الميزات المتشابهة بسعات مختلفة حسب السعر.

فيما يلي مقارنة بين ميزات كلتا الخطتين لمساعدتك في اختيار واحدة منهما لتلبية احتياجات عملك.

الميزات Zoom Pro Zoom Business عدد الترخيص 1-9 10-250 سعة المشاركة 100 300 نطاق بريد مخصص غير متاح متاح المقاطع غير محدود غير محدود جدولة التكبير غير متوفر متوفر تسجيل النصوص غير متوفر متوفر رفيق الذكاء الاصطناعي غير متوفر متوفر الدعم عبر الدردشة المباشرة والدعم عبر الهاتف متوفر فقط لباقات الاشتراك التي تزيد قيمتها عن 50 دولارًا في الشهر و200 دولار في الشهر متوفر بدون تكلفة إضافية دعم الفيديو غير متوفر متوفر فقط لخطط الاشتراك التي تزيد عن 200 دولار شهريًا

الميزة رقم 1: سعة المشاركة

يسمح لك Zoom Pro باستضافة اجتماعات مع ما يصل إلى 100 مشارك (وهو أمر رائع لتسجيلات الفريق أو الندوات عبر الإنترنت أو ورش العمل على نطاق صغير). يمكنك زيادة سعة المشاركين باستخدام الوظائف الإضافية للاجتماعات الكبيرة، على الرغم من أنها ستكلفك تكلفة إضافية.

أما بالنسبة للفرق الأكبر حجمًا، فإن Zoom Business يرتقي بمستوى الاجتماع إلى مستوى أعلى، حيث يسمح بما يصل إلى 300 مشارك في كل اجتماع. بالنسبة للفرق الأكبر حجمًا، يرتقي Zoom Business إلى مستوى أعلى، حيث يسمح بما يصل إلى 300 مشارك في كل اجتماع. يأتي مع جميع الميزات التي تحتاجها لاستضافة العروض التقديمية أو تشغيل جلسات مؤتمرات الفيديو مع أصحاب المصلحة الخارجيين.

الفائز 🏆: Zoom Pro مثالي للفرق الصغيرة والأفراد الذين يحتاجون إلى خيار موثوق ومناسب للميزانية للاجتماعات وورش العمل اليومية. Zoom Business: Zoom Business* هو الأفضل للفرق الكبيرة والفعاليات الأكبر، حيث يوفر سعة أكبر وميزات احترافية للتعامل مع كل ذلك دون عناء

الميزة رقم 2: جدولة الاجتماعات

باستخدام Zoom Pro، يمكنك إعداد الاجتماعات مباشرةً من تطبيق Zoom أو من خلال أدوات مثل تقويم Google أو Microsoft Outlook. ومع ذلك، تأتي دعوات الاجتماعات من المجال الافتراضي لـ Zoom (على سبيل المثال، @zoom.us)، لذلك لا يوجد خيار للعلامة التجارية المخصصة.

يعمل Zoom Business على تحسين الأمور من خلال "المجدول"، الذي يعرض مدى توفرك ويتيح لأعضاء الفريق وأصحاب المصلحة حجز الاجتماعات في الأوقات التي تناسب الجميع. إنه مُنقذ للفرق التي تعقد عدداً كبيراً من الاجتماعات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إضافة لمسة احترافية من خلال وضع علامة تجارية لدعواتك وإرسالها من خلال نطاق بريد مخصص.

الفائز🏆: يحتل Zoom Business الصدارة هنا. فهو يجعل حجز الاجتماعات أمرًا سهلاً من خلال إظهار مدى توفرك للآخرين. كما يمكنك إضافة علامة تجارية مخصصة للدعوات وجعلها تبدو أكثر احترافية.

الميزة #3: إعداد التقارير

تساعدك أدوات إعداد التقارير في Zoom على تتبع إحصائيات الاجتماعات الرئيسية، مثل عدد الاجتماعات، والأيام الأكثر ازدحاماً، وعدد المشاركين المنضمين.

يمكن أن توضح لك هذه الرؤى أوقات ذروة النشاط، وفعالية خطتك الحالية، وحتى مدى تفاعل فريقك أثناء الاجتماعات. إنها مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأفضل ما في الأمر هو أن كلاً من Zoom Pro و Zoom Business يأتيان مع ميزات إعداد التقارير المفيدة، مما يسهل عليك ضبط استراتيجية اجتماعاتك.

الفائز🏆: عندما يتعلق الأمر بإعداد التقارير، يتساوى Zoom Pro وZoom Pro وBusiness في الأداء. ومع ذلك، يعد Zoom Pro خيارًا أكثر ملاءمة للميزانية لأولئك الذين يستضيفون عددًا أقل من الاجتماعات ولكنهم لا يزالون بحاجة إلى رؤى حول التكرار والأيام النشطة والمشاركة وما إلى ذلك.

الميزة رقم 4: الدعم

إذا اخترت Zoom Pro، يمكنك الوصول إلى الدعم الفني وقاعدة المعرفة والمجتمع وروبوت الدردشة الآلي الخاص ب Zoom. يمكنك أيضًا إرسال تذاكر إلى مكتب المساعدة الخاص بهم كلما كان لديك استفسار.

تقدم Zoom Business جميع قنوات الدعم المذكورة أعلاه بالإضافة إلى الدردشة المباشرة والهاتف. إذا تجاوزت باقتك 200 دولار شهرياً، يمكنك حتى التحدث إلى أحد وكلاء Zoom في مكالمة فيديو.

الفائز 🏆: فاز Zoom Business بهذه الجولة ببساطة لأنه يتيح لك الوصول إلى الدعم من خلال عدة قنوات مباشرة. الحصول على دعم مباشر وشخصي مفيد، وهو ما يفتقر إليه Zoom Pro.

الميزة رقم 5: التسعير

يمنحك Zoom Pro مجموعة من الميزات: اجتماعات أطول، وتخزين Zoom السحابي، والبث، وإعداد التقارير، والوصول إلى أجهزة متعددة. يبلغ سعره 15.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا، ومع ما يصل إلى تسعة تراخيص (يمكن إعادة تعيينها)، فهو مثالي ل الفرق الصغيرة ذات الاحتياجات المرنة.

في المقابل، يعتمد Zoom Business على ميزات Pro مع بعض الترقيات الإضافية. الميزة البارزة؟ إنه يوفر ما يصل إلى 250 ترخيصًا ويتيح لك استضافة اجتماعات مع ما يصل إلى 300 مشارك - وهو مثالي للفرق الكبيرة أو الجداول الزمنية المزدحمة بالعملاء.

الفائز 🏆: Zoom Pro مثالي للفرق الأصغر التي تحتاج إلى المرونة دون أن تكلفك الكثير. Zoom Business: Zoom Business* يتألق للفرق الأكبر التي تحتاج إلى المزيد من التراخيص وسعة المشاركين

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Zoom Pro مقابل Zoom Business على Reddit

لنلقِ نظرة على هذا تعليق ريديتور تسليط الضوء على التحديات والاعتبارات لإيجاد خطة Zoom الأكثر فعالية من حيث التكلفة:

على مدى السنوات القليلة الماضية كنت أدير حساب Pro واحد مع الحاجة العرضية لاستضافة اجتماعين متزامنين.

لذا كل بضعة أشهر أدفع كل بضعة أشهر لحساب Pro الثاني - (نفس تفاصيل الدفع، بريد إلكتروني مختلف). ثم ألغي الحساب الثاني للمرة الألف.

هل هناك طريقة أفضل / أرخص لبدء اجتماعين متزامنين بمدة تزيد عن 40 دقيقة؟

بالنظر إلى مقارنة الخطة الكاملة أرى أن هناك خيار عدد التراخيص لـ Pro 1-9.

فكيف ستعمل زيادة عدد التراخيص؟ سيكون بنفس سعر الترخيص المنفصل أليس كذلك؟

كبديل، أنا أستكشف إمكانية الحصول على ترخيص زووم للأعمال ولكنني أحتاج فقط إلى اجتماعين متزامنين كل بضعة أشهر.

على هذا، رد مستخدم آخر على موقع Reddit:

نعم، الأعمال لديها عشرة تراخيص كحد أدنى. أعتقد أنك تفعل أفضل ما يمكن من خلال إضافة ترخيص إلى حساب Pro الخاص بك عندما تحتاج إليه. نظرًا لأن هناك حد أدنى لشهر واحد، إذا كنت بحاجة إلى اجتماعين متزامنين كل شهر، فيبدو أنك عالق بتكلفة الرخصتين، وربما تنطبق وفورات الالتزام السنوي. ولكن، إذا كانت هناك ثغرات، يمكنك إضافة الرخصة الثانية إلى حسابك حسب الحاجة على أساس شهري وستسقط بعد الشهر.

كان لديّ وضع مشابه، ولكن بما أننا نحتاج إلى وظيفة الترجمة الفورية للغة، فإن اختيار الترخيص العشرة كان أفضل في تلك الفترة. يجعل Zoom من السهل جدًا إضافة التراخيص وإسقاطها. إذا لم تكن كذلك بالفعل، اقترح الاحتفاظ بحساب واحد وإضافة/إسقاط تراخيص من ذلك. لقد أنشأت عدة حسابات بريد إلكتروني ولكل منها حساب Zoom خاص به على حساب شركتنا. بعد ذلك، يمكنني شراء ترخيص إضافي وتخصيصه حسب الحاجة لتلك الحسابات.

اعتقدت أن المثال الوارد في مقالة Zoom كان مضللاً بعض الشيء لأنه لا يشير إلى أن جون يحتاج إلى شراء ترخيص إضافي لبول من أجل "دعوته".

لذا، من الأفضل النظر إلى أنماط استخدامك واختيار الحل الذي يناسب احتياجاتك وميزانيتك.

💡 نصيحة للمحترفين: انظر أيضًا إلى خيارات التخزين عند اختيار خططك. توفر خطط Zoom Pro وخطط الأعمال مساحة تخزين سحابية تبلغ 5 جيجابايت لكل مستخدم مرخص، بينما توفر خطط المؤسسات مساحة تخزين غير محدودة.

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لباقة زووم برو مقابل زووم للأعمال

يعد Zoom رائعًا لكل ما يتعلق بالتواصل - الاجتماعات اليومية مع فريقك، والندوات عبر الإنترنت على نطاق واسع، وكل ما بينهما. ولكن عندما تدير شركة، فغالباً ما تحتاج إلى أكثر من مجرد التواصل الرائع (وأفضل من بديل Zoom ).

تحتاج إلى انقر فوق تطبيق كل شيء للعمل

فهو يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة - وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. بالإضافة إلى التعاون والعصف الذهني، يعمل ClickUp على تبسيط كل شيء بدءًا من إدارة المهام إلى تتبع المشروع.

دعنا نفهم لماذا قد يكون ClickUp بديلاً أفضل من Zoom Pro مقابل Zoom Pro للأعمال.

أفضلية ClickUp رقم 1: اجتماعات ClickUp

سجّل الاجتماعات دون عناء واجعل كل مناقشة مثمرة مع ClickUp Meetings .

تبسيط المهام المتعلقة بالاجتماعات مثل جدول الأعمال والوثائق وإدارة المهام بحيث يكون لدى الجميع سياق لما تتم مناقشته ولا يتم إغفال بنود العمل الأساسية.

قم بتنظيم اجتماعاتك و 👇

✅إضفاء الطابع المركزي على جميع المعلومات المتعلقة بالاجتماعات في مستندات ClickUp واستخدم التحرير المنسق لإبراز ما هو مهم

✅قم بتحويل نقاط المناقشة الرئيسية إلى مهام ClickUp وأسندها إلى أعضاء الفريق المناسبين

✅أنشئ قوائم تدقيق لجميع المهام الفرعية وعناصر الإجراءات الأصغر التي تحتاج إلى متابعة ووضع علامة عليها بمجرد اكتمالها باستخدام انقر فوق قوائم تدقيق المهام ✅إنشاء مهمة متكررة لمختلف أنواع الاجتماعات مثل اجتماعات مراجعة الفريق أو الاجتماعات الفردية، حتى لا تضطر إلى إنشاء جدول أعمال من الصفر في كل مرة

تتيح لك اجتماعات ClickUp Meetings إمكانية التوفيق بين الكثير من الأمور في وقت واحد - ولكن لماذا تبدأ من الصفر عندما لا تضطر إلى ذلك؟ احصل على الجاهز للاستخدام قالب اجتماعات ClickUp لتخطي الإعداد والغوص في الأمور المهمة.

ما عليك سوى ملء الثغرات وتعديله ليتناسب مع احتياجات فريقك، وستكون جاهزًا للانطلاق. سواء كانت جلسة مراجعة سريعة أو جلسة استراتيجية مفصلة، فإن هذا القالب يخلصك من متاعب التخطيط ويبقي الأمور سلسة وخالية من التوتر.

قالب اجتماعات ClickUp

يساعدك هذا القالب على:

الاحتفاظ بسجل لجميع اجتماعاتك حسب الحالة - مجدولة أو مكتملة أو قيد التنفيذ

إنشاء مهام لجميع بنود العمل التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع وتتبع التقدم المحرز فيها

احصل على نظرة عامة واضحة على إجراءات ما بعد الاجتماع والمتابعة مع أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة في ClickUp قم بجدولة الاجتماعات المنتظمة من خلال إنشاء مهام متكررة للتحديثات الأسبوعية والمراجعات الشهرية والاجتماعات الاستراتيجية الفصلية



⚡️Quick هاك: استخدم انقر فوق الدماغ لتلخيص النتائج الرئيسية من اجتماعاتك بسهولة. ما عليك سوى إدخال التفاصيل الأساسية مثل بنود جدول الأعمال والقرارات المتخذة وعناصر الإجراءات والمشاركين. سيقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل المحادثة، وتسليط الضوء على النقاط الحيوية، وإنشاء ملاحظات الاجتماع تلقائيًا في لمح البصر!

كليك أب ون أب #2: كليك أب كليب كليك أب كليب يجعل مشاركة التحديثات أو شرح المفاهيم الصعبة أمرًا سهلاً. ما عليك سوى الضغط على تسجيل لالتقاط الشاشة وتوصيل ما تريده بالضبط، مع الحفاظ على كل السياق كما هو.

استخدم ClickUp Clips لتسجيل شاشتك وشرح المفاهيم المعقدة بسهولة

الجزء الأفضل؟ يمكن الوصول إلى المقاطع من أي مكان في مساحة عمل ClickUp الخاصة بك. وبمجرد تسجيلها، يمكنك تضمينها مباشرةً في ClickUp، أو تنزيلها أو إنشاء رابط عام لمشاركتها على الفور.

ولكن هناك المزيد - يتيح لك ClickUp مشاركة المقاطع مع فريقك، وترك تعليقات للتعليق عليها، وحتى تحويلها إلى مهام.

وبفضل ClickUp Brain، يتم نسخ مقاطعك في ثوانٍ معدودة، مما يسهل عليك تصفح المقاطع وتحديد الطوابع الزمنية والعثور على التفاصيل المهمة بسرعة. _إنها مشاركة المعرفة التي أصبحت أكثر ذكاءً

كليك أب ون أب رقم 3: ClickUp Chat

لقد ولت أيام التنقل بين الأدوات لمواكبة محادثات الفريق. ClickUp Chat هي الإضافة الجديدة التي تصلح كل شيء، حيث تجمع محادثاتك ومهامك معًا في مكان واحد. لا مزيد من التبديل ذهابًا وإيابًا - كل ما تحتاجه موجود هنا.

تمكين التعاون السلس بين أعضاء الفريق باستخدام ClickUp Chat

من خلال التحديثات في الوقت الفعلي والردود المتداخلة، يمكنك تخطي فوضى سلاسل رسائل البريد الإلكتروني الطويلة والمتابعة التي لا تنتهي باستخدام @إشارات لتكرار أعضاء الفريق على الفور. بالإضافة إلى ذلك، تضمن الإشعارات عدم تفويت أي شيء.

لكن السحر لا يتوقف عند هذا الحد. إذ يمكن ربط كل محادثة بمهمة ذات صلة، بحيث يعرف المكلفون دائماً ما يجب عليهم فعله بالضبط. وباستخدام ClickUp Brain، يمكنك تلخيص المواضيع أو الحصول على ردود مقترحة، مع الحفاظ على وضوح المحادثات وسياقها.

هل تحتاج إلى المزيد من الذخيرة؟ استخدم انقر فوق التعليقات المعينة لإنشاء عناصر إجراءات من التعليقات وتعيينها لنفسك أو للآخرين. يتم تنظيم جميع التعليقات المعينة في مساحة العمل الخاصة بك تحت عنوان "التعليقات"، مما يسهل العثور عليها وتتبعها.

ClickUp's One Up #4: تكامل ClickUp

يتكامل ClickUp بسلاسة مع أدوات التعاون مثل Slack وMicrosoft Teams وتقويم Google وZoom، مما يجعل سير عملك أكثر سلاسة وفعالية. على سبيل المثال، مع تكامل ClickUp Zoom يمكنك بدء الاجتماعات مباشرةً من مهمة في مساحة عملك دون التبديل بين التطبيقات.

دمج ClickUp مع أدوات لا حصر لها لجعل التعاون أكثر سلاسة

بالإضافة إلى ذلك، بمجرد انتهاء الاجتماع، يتم تحديث المهمة تلقائيًا برابط اختياري للتسجيل (وجهة واحدة حقًا لكل شيء "عمل"). يمكنك التركيز على قيادة المناقشات المثمرة والالتزام بجدول أعمالك وإتقان آداب الاجتماع الافتراضي دون عناء.

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ClickUp: البديل الكل في واحد ل Zoom

يعد Zoom Pro و Zoom Business خيارين قويين لعقد مؤتمرات الفيديو للشركات الصغيرة والفرق التي تبحث عن أداة سهلة الاستخدام لجعل العمل تعاونيًا ومنتجًا.

ولكن لماذا التوقف عند هذا الحد؟

ماذا لو كان بإمكانك الجمع بين اجتماعات الفيديو والتعاون الجماعي وإدارة المهام والمساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة والمزيد في تطبيق "كل شيء للعمل"؟

هذا هو أفضل ما يقدمه ClickUp. فهو يسد الفجوة بين الاجتماعات وعناصر العمل.

من تتبع المهام إلى إدارة المشاريع، تم تصميمه لمساعدة فريقك على البقاء على اتصال وإنتاجية وتعاونية. هل أنت مستعد لتجربته؟ اشترك مجاناً وشاهد كيف يغير ClickUp اللعبة!