أفضل 13 بديلاً لنوزبي لعام 2025

اشتهر Nozbe منذ فترة طويلة بتصميمه البديهي وتوافقه مع منهجية إنجاز المهام (GTD)، مما يجعل إدارة المهام سهلة ومباشرة للأفراد والفرق.

على الرغم من أنه مدير مهام قوي، إلا أنك في بعض الأحيان تحتاج إلى المزيد - تعاون أفضل، أو أتمتة متقدمة، أو مجرد نهج جديد للإنتاجية. لا يضر أيضًا وجود حقول قابلة للتخصيص لإدارة المهام بشكل أفضل.

الخبر السار؟ هناك الكثير من البدائل القوية التي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على التنظيم، وتعزيز الكفاءة، والحفاظ على مزامنة فريقك. والمزيد من الأخبار الجيدة؟ على عكس Nozbe، تقدم العديد من هذه الأدوات إصدارات مجانية سخية مع عدد أكبر من المشاريع والمقاعد لإدارة المهام بنجاح.

سواءً كنت تبحث عن أداة تخطيط مهام جماعية مليئة بالميزات أو أداة بسيطة لإدارة المهام على الهاتف المحمول، فقد جمعنا أنا وفريقي أفضل بدائل Nozbe التي تناسب احتياجاتك. دعنا نلقي نظرة!

⏰ ملخص 60 ثانية إليك ملخص سريع لأفضل بدائل Nozbe: : الأفضل لإدارة المهام والمشاريع التعاونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ClickUpالأفضل لإدارة المهام والمشاريع التعاونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تريلو: الأفضل لإدارة المشاريع المرئية مع نظام السحب والإفلات البسيط

Todoist: الأفضل لتنظيم المهام الشخصية والجماعية

مايكروسوفت تو دو: الأفضل لإدارة المهام بسلاسة في نظام مايكروسوفت البيئي

nTask: الأفضل لإدارة المشاريع الرشيقة والتعاون الجماعي

تيك تيك تيك: الأفضل للإنتاجية الشخصية وجدولة المهام

Basecamp: الأفضل للاتصال المركزي في الوقت الفعلي للفريق ولوحات معلومات موحدة لتنظيم المشاريع

إيفرنوت: الأفضل لتدوين الملاحظات وإدارة المعلومات

مهام جوجل: الأفضل للتكامل غير الاحتكاكي مع Google Workspace

أسانا: الأفضل للتعاون الجماعي وإدارة سير العمل

نوزبي: الأفضل لمساحة العمل المتكاملة وإدارة المعرفة

الأشياء: الأفضل لإدارة المهام الشخصية على نظامي ماك و iOS

العمل: الأفضل لإدارة المهام البسيطة عبر الأنظمة الأساسية

🧠 حقيقة ممتعة: يقترح تأثير زيجارنيك أن المهام غير المكتملة تعلق في أدمغتنا أكثر من المهام المكتملة. هذا هو السبب في أن شطب المهام من قائمة المهام يُشعرنا بالرضا - فهو يمنح عقولنا شعوراً بالرضا!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Nozbe؟

تخيل أنك تقود فريقًا ديناميكيًا من الموظفين المستقلين الذين يعملون على مشاريع متعددة للعملاء. لقد كنت تستخدم Nozbe كبرنامج لإدارة المهام وفريق العمل، ولكن عندما تصبح مشاريعك أكثر تعقيدًا، تدرك الحاجة إلى أداة تقدم ميزات متقدمة للحفاظ على تنظيم فريقك.

إليك كيف يمكنك تقييم بدائل Nozbe لعملياتك التجارية المتطورة:

إدارة المهام والتعاون المتقدمين: يفتقر Nozbe إلى القدرة على إنشاء المهام التي تؤدي تلقائيًا إلى الخطوة التالية في سير العمل. إذا كان هذا الأمر مهمًا بالنسبة لك، فاختر الأنظمة الأساسية ذات التبعيات الخاصة بالمهام والأتمتة التي تدعم سير العمل المخصص

إمكانية الوصول عبر المنصات: ضمان الوصول السلس عبر الأجهزة لإدارة المهام دون تعطيل، سواء في المكتب أو أثناء التنقل

واجهة سهلة الاستخدام: اختر الأدوات البديهية التي تبسّط تخطيط المشاريع وتساعدك على تتبع المهام، مما يقلل من منحنى التعلم ويعزز الإنتاجية

التخصيص والمرونة: اختر برنامجًا مزودًا بقوالب وحقول مهام قابلة للتخصيص تتكيف مع تدفقات العمل الفريدة وتعزز الكفاءة. اقتراحات ذكية ومخصصة هي أفضل ما في الأمر

الإبلاغ والتحليل : هل توفر الأداة رؤى مفصلة حول الإنتاجية وتقدم المهام وعبء العمل؟ هل يمكنك إنشاء تقارير مخصصة لتتبع الأداء والمواعيد النهائية؟ هذه أمور لا غنى عنها في أداة قوية لإدارة المهام

إمكانيات التكامل: ابحث عن الأنظمة الأساسية التي تتكامل مع الأدوات الأساسية التي تستخدمها، مثل تقويم Google، مما يسهل إدارة المهام والجدول الزمني

التسعير وقابلية التوسع: تحقق مما إذا كانت الأداة تقدم خطة مجانية بميزات كافية حتى تتمكن من اختبارها قبل الالتزام. هل الباقات المدفوعة فعالة من حيث التكلفة مقارنةً بنوزبي؟ هل يمكنها التوسع مع فريقك مع نمو احتياجاتك؟

من خلال النظر في هذه العوامل، ستتمكن من التخلص من تطبيقات التقويم المتعددة والعثور على بديل Nozbe الذي يناسب احتياجات إدارة المهام والمشاريع.

👀 هل تعلم؟ يمكن أن يؤدي تقسيم المهام الكبيرة إلى مهام فرعية أصغر حجمًا وقابلة للإدارة - والمعروفة باسم تقطيع المهام - إلى تعزيز التركيز وتقليل الإرهاق.

أفضل 13 بديل لنوزبي

سواءً كنت ترغب في تبسيط التواصل في مكان العمل، أو التعامل مع مشاريع متعددة دون متاعب، أو تجنب تعطيل سير عملك الحالي، فقد قمتُ بحصر أفضل 13 بديلًا ل Nozbe. آمل أن تساعدك هذه البدائل في إدارة المهام بكفاءة والحفاظ على سير مشاريعك بسلاسة.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المهام والمشاريع التعاونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

ابدأ باستخدام ClickUp مجانًا خطِّط عملك وتتبعه وقم بإدارته باستخدام ClickUp

بغض النظر عن عدد الأدوات التي جربتها للحصول على سير عمل فعال، كان هناك دائمًا شيء مفقود - إلى أن انتقلت إلى ClickUp،تطبيق كل شيء للعمل. فهو يجلب الجيل التالي من الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبحث وإدارة المهام المرنة في مساحة واحدة سلسة. والآن، أصبح بإمكاني التعامل بسهولة مع مهام سير العمل المعقدة من خلال إدارة مستنداتي ومشاريعي واتصالات الفريق معًا.

شاهد الفيديو لتتعلم كيف يجعل الذكاء الاصطناعي من ClickUp أتمتة المهام أكثر بساطة.

باستخدام مهام ClickUp Tasks، يمكنك بسهولة إنشاء المهام، وتعيينها لأعضاء الفريق، وتعيين أربع أولويات مختلفة مع علامات الأولوية.

📮 ClickUp Insight: هل تعتقد أن قائمة مهامك تعمل؟ فكر مرة أخرى. يُظهر استطلاعنا أن 76% من المهنيين يستخدمون نظام تحديد الأولويات الخاص بهم لإدارة المهام. ومع ذلك، تؤكد الأبحاث الحديثة أن 65% من العاملين يميلون إلى التركيز على المهام السهلة على حساب المهام ذات القيمة العالية دون تحديد أولويات فعالة. يُغيّر ClickUp Task Priorities طريقة تصورك للمشاريع المعقدة ومعالجتها، مع تسليط الضوء بسهولة على المهام الهامة. باستخدام مهام سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp وعلامات الأولوية المخصصة، ستعرف دائمًا ما يجب معالجته أولاً.

تتيح لك الحقول المخصصة في ClickUp تخصيص المهام بنقاط بيانات محددة ذات صلة بمشاريعك - أضف تفاصيل مثل تواريخ الاستحقاق والمكلفين والمراحل وغيرها من المعلومات للحفاظ على السياق.

جدولة المهام سهلة أيضًا مع ميزة المهام الشاملة في ClickUp. قسّم المشاريع الكبيرة إلى مهام فرعية يمكن إدارتها، واربط المهام ذات الصلة باستخدام التبعيات، وراقب التقدم المحرز من خلال التتبع السلس داخل لوحات المعلومات المخصصة.

عيّن مهام فرقك وقم بإدارتها باستخدام مهام ClickUp Tasks

يوفر ClickUp لإدارة المشاريع مجموعة كاملة من الأدوات للتعامل مع أكثر مهام سير العمل تعقيدًا.

حدِّد أهداف المشروع باستخدام أهداف ClickUp Goals وحدد المعالم الرئيسية للاحتفال بالنجاح. حدّد تواريخ البدء والاستحقاق باستخدام تقويمات إدارة المشاريع المخصصة، وخصّص فترات زمنية محددة لتعزيز الإنتاجية. تصور التقدم باستخدام لوحات كانبان ومخططات جانت وعروض الجدول الزمني.

تحافظ هذه الهيكلة على تنظيم فريقي، وتبسط إدارة المواعيد النهائية، وتساعدنا ليس فقط على تحقيق أهدافنا بل وتجاوزها.

تتبّع نتائج فريقك في مكان واحد وحافظ على مواءمتها مع ClickUp لإدارة المشاريع

هل أنت مستعد لتبسيط سير عملك؟ ابدأ بقالب ClickUp لإدارة المهام.

وهو يوفر مهام سير عمل مُصممة مسبقاً لتتبع المهام وتحديد الأهداف، وحتى تقويم لتخطيط المشاريع، وهو مثالي لتوفير الوقت والبقاء منظماً.

احصل على قالب مجاني اجعل فريقك فعالاً مع قالب ClickUp لإدارة المهام

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

قد تُربك الميزات الموسعة المبتدئين وتخلق منحنى تعليمي حاد

قد يستغرق تخصيص ClickUp لمطابقة مهام سير العمل المحددة وقتًا طويلاً في المرة الأولى

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الشركات : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

كنت أبحث عن منصة لإدارة المشاريع ووجدت الأفضل. شعرتُ على الفور أن ClickUp قادر على حل جميع مشاكلنا وإيجاد حلول مبتكرة تفيدنا بطرق لم أكن أتخيلها.

كنت أبحث عن منصة لإدارة المشاريع ووجدت الأفضل. شعرتُ على الفور أن ClickUp قادر على حل جميع مشاكلنا وإيجاد حلول مبتكرة تفيدنا بطرق لم أكن أتخيلها.

2. Trello (الأفضل لإدارة المشاريع المرئية بنظام السحب والإفلات البسيط)

عبر Trello

Trello رائع لتنظيم المشاريع المعقدة بصريًا. يمكنني سحب بطاقات المهام وإسقاطها بين الأعمدة مثل المهام التي يجب القيام بها والمهام المنجزة في الوقت الفعلي، مما يجعل تتبع التقدم المحرز والتواصل معه أسهل.

يساعد Trello الفرق على البقاء على رأس المواعيد النهائية من خلال تواريخ الاستحقاق وقوائم المراجعة والتسميات المرمزة بالألوان التي يمكنك إضافتها إلى كل بطاقة مهمة.

هل تحتاج إلى السبق؟ تجعل قوالب لوحة Trello إعداد مهام سير العمل للتسويق وإطلاق المنتجات والمشروعات الشخصية سريعاً وسهلاً.

أفضل ميزات Trello

استخدم لوحات كانبان لتبسيط تخطيط المهام وإدارة سير العمل وتعاون الفريق

أتمتة المهام الروتينية باستخدام قواعد ومشغلات مخصصة عبر أتمتة بتلر

قم بتوسيع الوظائف مع عمليات التكامل مثل Slack وGoogle Drive والمزيد من عمليات دعم الطاقة

قم بتعيين المهام وإضافة التعليقات وإرفاق الملفات بالبطاقات لإدارة المهام التعاونية

قم بإدارة المشروعات من أي مكان باستخدام تطبيق Trello سهل الاستخدام على الهاتف المحمول

قيود Trello

يفتقر إلى أدوات تتبع الوقت الأصلية وأدوات إعداد التقارير المتقدمة

يمكن أن تصبح اللوحات مرهقة مع كثرة المهام

يمكن أن يؤدي الوصول إلى الميزات المتقدمة من خلال Power-Ups إلى زيادة التكاليف بشكل كبير

تسعير Trello

مجاني للأبد

قياسي : 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

بريميوم : 12 دولارًا. 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4. 4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Trello؟

تعجبني المزامنة المستندة إلى الويب التي تتيح لي الوصول إلى لوحاتي وتحديثها بسهولة من أي جهاز.

تعجبني المزامنة المستندة إلى الويب التي تتيح لي الوصول إلى لوحاتي وتحديثها بسهولة من أي جهاز.

3. Todoist (الأفضل لتنظيم المهام الشخصية والجماعية)

عبر Todoist

عندما تحتاج إلى التخلص من الفوضى والتركيز على الأولويات، فإن Todoist هو الرفيق الموثوق به. عند التعاون في مشاريع الفريق، فهو يحافظ على تنظيم كل شيء بدقة في مكان واحد.

قم بأتمتة المهام الروتينية مثل التقارير الأسبوعية أو عمليات تسجيل الوصول اليومية مع تواريخ الاستحقاق المتكررة. بالإضافة إلى ذلك، فإن عمليات التكامل مع أدوات مثل تقويم Google و Slack تجعل من السهل مزامنة مهامك وتحديثات التقدم عبر الأنظمة الأساسية.

أفضل ميزات Todoist

التقط المهام على الفور باستخدام مدخلات اللغة الطبيعية

تنظيم المهام حسب السياق أو الأولوية أو المشروع باستخدام التسميات والفلاتر

قم بتلعيب الإنتاجية بالنقاط والشرائط من خلال نظام الكارما الخاص به

استمتع بإمكانية الوصول عبر الأنظمة الأساسية مع تطبيقات للويب والجوال وسطح المكتب

قيود تودويست Todoist

غير مثالي لسير عمل المشاريع المعقدة

يتطلب عمليات تكامل مع جهات خارجية لتتبع الوقت

يفتقر إلى أدوات التعاون المتقدمة للفرق الكبيرة

تسعير Todoist

مبتدئ: مجاني

الإيجابي 2$. 50 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

الشركات: 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Todoist

G2: 4. 4/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسي Todoist

4. مايكروسوفت تو دو (الأفضل لإدارة المهام بسلاسة في نظام مايكروسوفت البيئي)

عبر Microsoft To Do

عندما كنت أعمل باستخدام أدوات Microsoft، كان Microsoft To Do مفيدًا كأداة لإدارة المشاريع. فقد جعل تكاملها المحكم مع Outlook ومايكروسوفت 365 إدارة المهام ورسائل البريد الإلكتروني سلسة.

لقد استخدمته لتحويل رسائل البريد الإلكتروني التي تم وضع علامة عليها إلى مهام، وتحديد تواريخ الاستحقاق، وتنظيم المشاريع للتركيز اليومي. تعمل القوائم الذكية في التطبيق على تصنيف المهام تلقائيًا، وتتيح لك مرفقات الملفات الاحتفاظ بالمستندات ذات الصلة في متناول يدك.

أفضل ميزات Microsoft To Do

مزامنة المهام مع Outlook و Teams مع تكامل Microsoft 365

ركز على الأولويات اليومية مع قوائم المهام المخصصة

قم بالوصول إلى المهام بسهولة على الويب وسطح المكتب والجوال

قيود مايكروسوفت للقيام بالمهام

على عكس العديد من أدوات إدارة المشاريع، فهو يفتقر إلى الميزات المتقدمة والأتمتة

يتطلب عمليات تكامل لتتبع الوقت

تسعير مهام مايكروسوفت

مجانًا مع حساب Microsoft

مضمنة مع اشتراك Microsoft 365

تقييمات ومراجعات Microsoft To Do

G2: 4. 4/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Microsoft To Do؟

أنا أحب Microsoft To-Do بسبب تكامله السلس بين ميزات إدارة المهام والتعاون، مما يعزز سير عمل التصميم الخاص بي دون عناء ويضفي لمسة إبداعية على تنظيم المهام.

أنا أحب Microsoft To-Do بسبب تكامله السلس بين ميزات إدارة المهام والتعاون، مما يعزز سير عمل التصميم الخاص بي دون عناء ويضفي لمسة إبداعية على تنظيم المهام.

5. nTask (الأفضل لإدارة المشاريع الرشيقة والتعاون الجماعي)

عبر nTask

قد تكون إدارة مشاريع متعددة مع مهام سير عمل رشيقة أمرًا صعبًا، ولكن nTask يجعل الأمر أسهل من خلال أدوات مخصصة لإدارة المهام وتخطيط المشاريع. لقد استخدمته لتبسيط اتصالات الفريق والمهام، وتحديد الأولويات، وتتبع التقدم المحرز - كل ذلك في مساحة عمل مركزية واحدة.

قم بتعيين علاقات المهام لضمان دقة سير العمل وإدارة تبعيات المهام أثناء جدولة الاجتماعات وتنظيمها وتوثيقها مباشرةً داخل المنصة.

أفضل ميزات nTask

استخدم لوحات كانبان ومخططات جانت لتبسيط تتبع المشروع

حدِّد المخاطر المحتملة للمشروع وقم بإدارتها في الوقت الفعلي باستخدام تتبع المخاطر والمشكلات

مراقبة تقدم المهام وإدارة الساعات المدفوعة الأجر دون الحاجة إلى تتبع الوقت من طرف ثالث

قيود nTask

عدد أقل من عمليات تكامل الجهات الخارجية مقارنةً بالمنافسين

قد تبدو قديمة بالنسبة لبعض المستخدمين

تأخيرات عرضية وأداء أبطأ على الأجهزة المحمولة

تسعير nTask

القسط: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الشركات: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات nTask

Capterra : 4. 2/5 (أكثر من 100 تقييم)

G2: لا توجد مراجعات كافية

6. TickTickTick (الأفضل للإنتاجية الشخصية وجدولة المهام)

عبر TickTickTick

قد يكون تحقيق التوازن بين الأهداف الشخصية والمهام اليومية أمرًا مرهقًا، ولكن TickTick يبسّط ذلك من خلال إدارة المهام البديهية والجدولة الذكية. فهو ينظم قوائم المهام، ويضع تذكيرات، ويدير المهام المتكررة دون عناء.

من خلال تكامل التقويم الخاص به، يمكنني تصور المهام جنبًا إلى جنب مع الأحداث، وهو أمر مفيد لإدارة الوقت بشكل أفضل. تساعدني العلامات المخصصة ومستويات الأولوية في تصنيف المهام وتحديد أولوياتها، مما يضمن عدم إغفال أي شيء.

أفضل ميزات TickTickTick

إعادة جدولة المهام بسهولة باستخدام اقتراحات ذكية باستخدام الجدولة الذكية

حافظ على تدفق العمل مع مؤقِّتات التركيز المدمجة مثل مؤقِّت بومودورو

كوِّن عادات إيجابية وتتبع التقدم باستخدام أداة تعقب العادات

مزامنة المهام مع التقويمات لإدارة الوقت بشكل أفضل

قيود TickTickTick

يفتقر إلى تتبع الوقت المدمج للمهام

الأنسب للاستخدام الشخصي بدلًا من التعاون الجماعي

تسعير TickTickTick

مجانًا

القسط: 35 دولارًا. 99 دولارًا في السنة

تقييمات ومراجعات TickTick

ج2: 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن TickTick؟

يوفر TickTick وظائف الويب ويحتوي على مجموعة كاملة من تطبيقات سطح المكتب والأجهزة المحمولة، مما يوفر مرونة للمستخدمين لإدارة المهام عبر أجهزة مختلفة.

يوفر TickTick وظائف الويب ويحتوي على مجموعة كاملة من تطبيقات سطح المكتب والأجهزة المحمولة، مما يوفر مرونة للمستخدمين لإدارة المهام عبر أجهزة مختلفة.

7. Basecamp (الأفضل لتواصل الفريق المركزي في الوقت الفعلي ولوحات معلومات تنظيم المشاريع الموحدة)

عبر Basecamp

يمكن أن تؤدي إدارة مشاريع متعددة مع اتصالات مبعثرة إلى الارتباك وتفويت المواعيد النهائية. يعمل Basecamp على جعل تعاون الفريق مركزياً من خلال الجمع بين إدارة المهام والمراسلة في الوقت الفعلي ومشاركة الملفات في مساحة عمل واحدة موحدة.

تعمل قوائم مهام Basecamp على تسهيل تعيين المهام وتحديد تواريخ الاستحقاق وتتبع التقدم المحرز. وهي مفيدة بشكل خاص في الحفاظ على تواصل الفرق عن بُعد والمشروعات عن بُعد دون الحاجة إلى تسجيلات مستمرة.

أفضل ميزات Basecamp

تنظيم المهام وتعيين المهام مع المواعيد النهائية باستخدام قوائم المهام

اجعل مناقشات المشروع وتحديثاته مركزية باستخدام لوحات الرسائل

تواصل من خلال دردشة المعسكر المدمجة لمراسلة الفريق في الوقت الفعلي

تخزين ملفات المشروع ومشاركتها في مكان واحد باستخدام ميزة المستندات والملفات

اجمع تحديثات الفريق دون إدارة دقيقة باستخدام عمليات تسجيل الوصول التلقائية

قيود Basecamp

خيارات تخصيص أقل لإنشاء مهام سير العمل الخاصة بك

يمكن أن تكون مكلفة للفرق الصغيرة التي تحتاج فقط إلى ميزات إدارة المهام الأساسية

تسعير Basecamp

مجانًا

بالإضافة إلى: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الإيجابيات: 349 دولارًا شهريًا لكل مؤسسة

تقييمات ومراجعات Basecamp

ج2: 4. 1/5 (أكثر من 5000 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

8. إيفرنوت (الأفضل لتدوين الملاحظات وإدارة المعلومات)

عبر Evernote

قد يكون تحقيق التوازن بين إدارة المهام وتدوين الملاحظات التفصيلية أمرًا صعبًا، خاصةً بالنسبة للمشاريع المعقدة والتعاونية. يعمل Evernote على تبسيط ذلك من خلال دمج تدوين الملاحظات الغنية مع تنظيم المهام بسلاسة.

إنه مفيد لالتقاط الأفكار وتنظيم الأبحاث وتخطيط المهام اليومية في مكان واحد. وبفضل قوائم المهام المدمجة وتواريخ الاستحقاق وتحديد الأولويات، يمكنني البقاء على المسار الصحيح دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات.

أفضل ميزات Evernote

دمج المهام ضمن الملاحظات لإدارة المشاريع بسلاسة وسهولة

إرفاق الملفات وتسجيل الملاحظات الصوتية وقص صفحات الويب

الوصول إلى الملاحظات والمهام عبر جميع الأجهزة

رقمنة المستندات الورقية وبطاقات العمل باستخدام OCR

قيود Evernote

الباقة الأساسية لها قيود على التخزين والميزات

ليس مثاليًا لإدارة المشاريع الكبيرة

أبلغ المستخدمون عن تأخيرات في المزامنة بين الأجهزة

تسعير Evernote

مجانًا

قسط: 7. 99 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

تقييمات ومراجعات Evernote

G2: 4. 4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 8000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Evernote؟

Evernote مفيد لأنه يمكنك تخصيص مؤسستك حسب احتياجاتك ونوع العمل الذي تقوم به.

Evernote مفيد لأنه يمكنك تخصيص مؤسستك حسب احتياجاتك ونوع العمل الذي تقوم به.

9. مهام Google (الأفضل للتكامل غير الاحتكاكي مع Google Workspace)

عبر مهام جوجل

غالبًا ما أعود إلى "مهام Google" عندما أحتاج إلى طريقة بسيطة وبديهية لإدارة المهام الشخصية مباشرةً داخل نظام Google البيئي الخاص بي. فهو يتكامل بشكل جيد مع Gmail وتقويم Google، مما يسهل تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام وإدارة المواعيد النهائية من صندوق الوارد الخاص بي.

يعمل هذا الاتصال على تبسيط إدارة المهام اليومية ويحافظ على تنظيمي. كما يتيح لي إنشاء قوائم المهام، وتعيين تواريخ الاستحقاق، وتنظيم المهام بمهام فرعية.

أفضل ميزات مهام جوجل

حوِّل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام واعرض المواعيد النهائية في التقويم الخاص بك

قسِّم المهام الكبيرة إلى خطوات أصغر يمكن التحكم فيها باستخدام المهام الفرعية والقوائم

إدارة المهام أثناء التنقل باستخدام تطبيق مهام Google للأجهزة المحمولة

استمتع بالتصميم البسيط لإدارة المهام دون تشتيت الانتباه

قيود مهام جوجل

يفتقر إلى أدوات قوية لإدارة المشاريع

ليس مثاليًا لإدارة المهام الجماعية لأنه لا يحتوي على أدوات تعاونية

التخصيص المحدود لتنظيم مهام سير العمل المعقدة

تسعير مهام جوجل

مجانًا: متضمن مع حساب Google

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسي مهام جوجل

10. أسانا (الأفضل للتعاون الجماعي وإدارة سير العمل)

عبر أسانا

يعد Asana خيارًا لائقًا عند إدارة مشاريع متعددة مع فرق متعددة الوظائف. تعمل واجهته البديهية وسير العمل المنظم على تبسيط تفويض المهام وتتبع المشروع والتعاون الجماعي وإدارة عبء العمل.

تتكيف تدفقات سير العمل القابلة للتخصيص في Asana مع أي حجم للفريق أو تعقيدات المشروع، مما يجعل الجميع متناسقين ومسؤولين.

أفضل ميزات Asana

قم بإعداد تبعيات المهام أو المهام التي تعتمد على مهام أخرى لتحسين الكفاءة

اختر بين طرق عرض القائمة واللوحة والجدول الزمني والتقويم للحصول على نظرة عامة على المشروع

أتمتة المهام المتكررة لتحسين الكفاءة

تكامل مع الأدوات التي تستخدمها كل يوم، مثل Slack وGoogle Drive وZoom

قيود أسانا

يفتقر إلى مستودع عام للملفات لكل مشروع

معظم ميزات إدارة المشاريع المتقدمة متوفرة فقط على الباقات المدفوعة

يمكن أن تصبح الإشعارات المفرطة مشتتة للانتباه

تسعير أسانا

خطة مجانية

البداية: 10. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 24 دولارًا. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4. 4/5 (أكثر من 10000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Asana؟

لقد اعتدتُ استخدام قوائم المهام الورقية، ولا يزال استخدام Asana يمنحني الشعور بالرضا عند التحقق من المهام المكتملة، ولكنه يجعلها أكثر انسيابية وفعالية.

لقد اعتدتُ استخدام قوائم المهام الورقية، ولا يزال استخدام Asana يمنحني الشعور بالرضا عند التحقق من المهام المكتملة، ولكنه يجعلها أكثر انسيابية وفعالية.

11. نوتيون (الأفضل لمساحة العمل الشاملة وإدارة المعرفة)

عبر Notion

اشتهر نوزيون بصفحاته المتداخلة، وأصبح أحد الحلول المفضلة لدي عندما احتجت إلى مساحة لتنظيم خطط مشاريعي وملاحظات الاجتماعات (قبل أن أنتقل إلى ClickUp). وتتيح لي مرونته إنشاء تدفقات عمل مخصصة، ومواقع ويكي وقواعد بيانات للمهام، ومستندات تعاونية - كل ذلك في مكان واحد.

يجعل Notion من السهل التبديل بين تدوين الملاحظات الشخصية والمشاريع المعقدة دون الحاجة إلى أدوات متعددة. سواء كنت تتتبع التقدم المحرز باستخدام لوحات كانبان، أو تحدد الجداول الزمنية للمشروع، أو تشارك مستندات الفريق، فإن Notion يتكيف بسلاسة مع سير عملك.

أفضل ميزات نوزبي

الوصول إلى مكتبة من القوالب المعدة مسبقًا لقوائم المهام وإدارة المشاريع وتدوين الملاحظات

تخصيص الصفحات باستخدام واجهة السحب والإفلات وكتل المحتوى المعيارية

تواصل على الفور مع أدوات مثل Slack وGoogle Drive وTrickllo

مشاركة الصفحات والتعليق في الوقت الفعلي والتعاون دون عناء

قيود المفهوم

يمكن لخيارات التخصيص الواسعة أن تربك المستخدمين الجدد

وظائف محدودة عند عدم الاتصال بالإنترنت

يفتقر إلى أتمتة سير العمل المتقدمة مقارنةً بالأدوات المخصصة

تسعير نوزبي

مجانًا

بالإضافة إلى: 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 28 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات نوزبي

ج2: 4. 7/5 (أكثر من 5000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

12. أشياء (الأفضل لإدارة المهام الشخصية على نظامي ماك و iOS)

عبر أشياء

بالنسبة لشخص منغمس في نظام Apple البيئي، يمكن أن يكون تطبيق Things مدير مهام ممتازًا للبقاء منظمًا عبر أجهزة Mac و iPhone و iPad.

تصميمه البسيط والبسيط يجعل من السهل جدًا التقاط الأفكار وتخطيط المشاريع وإدارة المهام اليومية دون الشعور بالإرهاق. أحب مدى تكامله بسلاسة مع ميزات أبل الأصلية مثل التذكيرات والتقويم.

أفضل الميزات

يمكنك المزامنة عبر أجهزة Mac وiPhone وiPad وApple Watch دون متاعب

إضافة مهام بتواريخ استحقاق باستخدام إدخال اللغة الطبيعية

تنظيم المشاريع في خطوات واضحة باستخدام العناوين وقوائم المراجعة

حدد أولويات عملك باستخدام طريقة عرض اليوم والقادم، باستخدام أوضاع التركيز

قيود الأشياء

غير متوفر لمستخدمي ويندوز أو أندرويد

مصمم لإدارة المهام الشخصية، وليس للمشاريع الجماعية

تسعير الأشياء

ماك: 49. 99 دولارًا (شراء لمرة واحدة)

iPhone & Apple Watch: 9. 99 دولارًا (شراء لمرة واحدة)

iPad: 19. 99 دولارًا (شراء لمرة واحدة)

فيجن برو: 29. 99 دولارًا (شراء لمرة واحدة)

تقييمات ومراجعات الأشياء

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 100 تقييم)

G2: لا توجد مراجعات كافية

13. أي. دو (الأفضل لإدارة المهام البسيطة عبر المنصات)

عندما تحتاج إلى مدير مهام مباشر وخالٍ من الرتوش يعمل عبر الأجهزة، فإن تطبيق Any.do يفي بالغرض . إن بساطته تجعله مثاليًا لإدارة المهام اليومية دون أن تتعثر بالميزات المعقدة.

يمكنني أن أوصي ببدء يومك بميزة Moment، ومراجعة وتخطيط المهام للبقاء على المسار الصحيح. يتزامن تطبيق Any. do بسلاسة عبر الأجهزة المحمولة وسطح المكتب ومنصات الويب، مما يسهل تتبع تقدم المهام من أي جهاز تستخدمه.

أي. القيام بأفضل الميزات

حدِّد أولويات المهام اليومية مع تجربة تخطيط موجَّهة

المزامنة عبر iOS وAndroid والويب وسطح المكتب

قم بتعيين تذكيرات يومية أو أسبوعية أو متكررة مخصصة للبقاء على رأس المهام

إضافة مهام وإنشاء تذكيرات متعددة بسرعة باستخدام الأوامر الصوتية

أي. القيام بالقيود

يفتقر إلى إمكانات إدارة المشاريع القوية لمهام سير العمل المعقدة

بعض الميزات الأساسية مقفلة خلف الباقة المدفوعة

ميزات التعاون الجماعي ضئيلة مقارنةً بالأدوات الأخرى

أي. القيام بالتسعير

شخصي: مجانًا

القسط: 7.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

الفرق: 7. 99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا في الشهر

تقييمات ومراجعات أي

G2: 4. 2/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

ClickUp-أفضل بديل لنوزبي يمكنك طلبه على الإطلاق

من جاذبية Trello المرئية إلى قدرات التكامل السلس لمهام جوجل، استكشفنا أفضل 13 بديلاً لنوزبي، حيث يقدم كل منها ميزات فريدة تلبي الاحتياجات المختلفة.

ومع ذلك، بعد بحث شامل وتجربة شخصية، أعتقد أن ClickUp هو أفضل بديل ل Nozbe. فبفضل إمكانياته المدعومة بالذكاء الاصطناعي وميزاته التعاونية وخياراته القابلة للتخصيص، فهو يوازن بين البساطة والقوة بشكل مثالي.

إذا كنت تبحث عن نظام متكامل يتكيف مع سير عملك ويعزز تعاون فريقك، فإنني أوصي بشدة باستخدام ClickUp. بفضل ميزاته الشاملة وواجهته سهلة الاستخدام، ستكون مجهزًا جيدًا للتعامل مع أي مشروع بثقة.

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