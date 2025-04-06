أفضل 10 بدائل لـ Orangescrum لإدارة المشاريع في عام 2025

لكل فريق طريقته في إنجاز الأمور. يلتزم البعض بسير العمل المنظم، بينما يحتاج البعض الآخر إلى مساحة للتعديل والتخصيص أثناء سير العمل.

إذا كنت تشعر أن Orangescrum مقيدًا بعض الشيء، أو إذا كنت تبحث عن حل أكثر تخصيصًا وفعالية من حيث التكلفة، فلن تنفد خياراتك.

تتيح لك أدوات إدارة المشاريع مفتوحة المصدر تشكيل مساحة العمل الخاصة بك بالطريقة التي تريدها، سواء كان ذلك يعني تخصيصًا أعمق أو تكاملات أفضل أو تحكمًا كاملاً في الإعداد.

إذا كان هذا يبدو وكأنه ما تحتاجه، فإليك بدائل Orangescrum التي تستحق الاستكشاف. 📝

⏰ ملخص 60 ثانية فيما يلي توصياتنا لأفضل بدائل Orangescrum: ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع المتكاملة والتعاون في العمل)

OpenProject (الأفضل لإدارة المشاريع مفتوحة المصدر)

كوم (الأفضل لإدارة المشاريع المرئية)

تريلو (الأفضل لسير عمل كانبان البسيط)

أسانا (الأفضل لأتمتة سير العمل)

Wrike (الأفضل لإدارة موارد المؤسسة)

Smartsheet (الأفضل لمستخدمي جداول البيانات المحترفين)

Notion (الأفضل للتوثيق المتصل)

Basecamp (الأفضل لتنسيق الفريق بشكل مباشر)

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Orangescrum؟

يجب أن تعمل الأداة المناسبة على تبسيط سير العمل وتعزيز التعاون ودعم قابلية التوسع.

فيما يلي ميزات برنامج إدارة المشاريع التي يجب تحديد أولوياتها:

عملية تأهيل بسيطة: تضمن الواجهة البديهية إمكانية بدء الفرق في استخدام الأداة دون تدريب مكثف

إدارة مرنة للمهام: تسمح عمليات سير العمل المخصصة، وتبعيات المهام، وطرق العرض المتعددة للفرق بتنظيم المشاريع على طريقتهم الخاصة

الوظائف القابلة للتطوير: تحتاج الأعمال المتنامية إلى برنامج يتكيف مع أعباء العمل المتزايدة والفرق الأكبر والعمليات الأكثر تعقيدًا

تعاون سلس: تحافظ الرسائل المدمجة والتحديثات في الوقت الفعلي ومشاركة الملفات على توافق الفرق دون الاعتماد على أدوات اتصال متفرقة

عمليات تكامل قوية: أداة تتصل بالتطبيقات الحالية مثل Slack وGoogle Drive ومنصات إدارة علاقات العملاء، مما يزيل تحديات إدارة المشاريع مثل التبديل المستمر بين السياقات

الأتمتة الموفرة للوقت: تعيينات المهام التلقائية وتحديثات الحالة وعمليات سير العمل المتكررة لإدارة النفقات تقضي على العمل اليدوي المتكرر وتحسن الكفاءة

📮 ClickUp Insight: تقضي فرق العمل أكثر من نصف يوم عملها في التنقل بين الأدوات والبحث عن المعلومات، مما يجعل التواصل مبعثرًا وغير فعال. يؤدي تناثر الرسائل عبر رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات والمكالمات إلى إبطاء التقدم وخلق صوامع وعرقلة الابتكار. يجلب ClickUp كل شيء في مكان واحد - المهام والمستندات والمحادثات والأهداف - حتى تتمكن الفرق من التواصل والتعاون والبقاء منظمين. تحافظ هذه المزايا الفريدة من ClickUp على تدفق العمل بسلاسة، مما يسمح للفرق بالتركيز على التنفيذ دون إضاعة الوقت في البحث عما يحتاجون إليه.

أفضل 10 بدائل لبدائل Orangescrum

في بعض الأحيان، يمكن لمنصة مختلفة لإدارة المشاريع أن تجعل العمل يبدو أكثر تنظيماً وسهولة. إذا كنت تفكر في خيارات أخرى، فهناك الكثير من البدائل الرائعة التي تقدم طريقة جديدة للتخطيط والتعاون. إليك بعضاً منها يستحق الاستكشاف. 👀

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع والتعاون في العمل الكل في واحد)

العمل اليوم معطل. فمشاريعنا ومعرفتنا وتواصلنا مبعثرة عبر أدوات غير متصلة ببعضها البعض مما يبطئ من وتيرة عملنا.

يعمل تطبيق ClickUp على إصلاح ذلك من خلال تطبيق كل شيء للعمل، الذي يجمع بين المشاريع والمعرفة والدردشة في مكان واحد - كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

تتوقف معظم أدوات إدارة المشاريع عند تتبع المهام. يذهب حل إدارة المشاريع من ClickUp إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث ينشئ مساحة عمل متصلة بالكامل حيث يمكن للفرق إدارة المشاريع والتعاون في الوقت الفعلي وأتمتة الأعمال المتكررة.

ClickUp Brain

أتمتة ملخصات المشاريع والتحديثات باستخدام ClickUp Brain

في صميم هذه التجربة يوجد ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج الذي يحول المعلومات المبعثرة إلى رؤى فورية. تتبع تحديثات المشروع، والإجابة عن الأسئلة، وأتمتة الأعمال المتكررة في ثوانٍ.

لنفترض أن فريق تطوير منتج يدير إصدار برنامج. يقوم ClickUp Brain بمسح المهام والتعليقات والمستندات لإنشاء تحديث منظم يسلط الضوء على الميزات المكتملة والموافقات المعلقة والمواعيد النهائية القادمة. يحصل أصحاب المصلحة على لقطة واضحة للتقدم المحرز دون انتظار اجتماع.

احصل على إجابات فورية من جميع أنحاء مساحة عملك باستخدام ClickUp Brain

قد يحتاج مدير المشروع الذي يقوم بمراجعة طلب العميل إلى التحقق مما إذا كان قد تمت معالجة ملاحظات مماثلة من قبل. يقوم ClickUp Brain بالبحث عبر مساحة العمل بأكملها، بما في ذلك محادثات الدردشة والمهام السابقة والملفات المشتركة، لإظهار المناقشات ذات الصلة. لا ذهاباً وإياباً ولا وقت ضائع.

النقر فوق الدردشة

حافظ على تواصل المناقشات مع ClickUp Chat

يجلب ClickUp Chat المحادثات إلى مساحة العمل، ويحافظ على التواصل والمهام في مكان واحد. كل مساحة، ومجلد، وقائمة لها دردشة خاصة بها، بحيث يبقى العمل منظماً.

التحديثات الفائتة ليست مشكلة أيضًا. يلخص Catch Me Up المدعوم بالذكاء الاصطناعي المحادثات الرئيسية، بحيث يمكن لعضو الفريق العائد من الإجازة رؤية القرارات المهمة في لمحة. هذا يجعل ClickUp مختلفًا عن بدائل Orangescrum الأخرى.

بالإضافة إلى التواصل السلس، فإن تنظيم العمل بكفاءة لا يقل أهمية عن التواصل السلس. تساعد مهام ClickUp Tasks الفرق على البقاء على رأس المشاريع مع الأولويات والتبعيات والحالات المخصصة التي تتكيف مع أي سير عمل.

ClickUp Views

لكن تتبع المهام هو نصف المعركة فقط - فامتلاك المنظور الصحيح يُحدث فرقاً كبيراً. تسمح طرق عرض ClickUp View للفرق بالتبديل بين القائمة واللوحة وجانت والتقويم، مما يضمن حصولهم دائمًا على أوضح رؤية لعملهم.

غالبًا ما يعني الحفاظ على سير المشاريع بكفاءة تقليل الأعمال المتكررة، وهنا يأتي دور أتمتة ClickUp Automation.

تحدث التحديثات الروتينية وتغييرات الحالة والإشعارات تلقائيًا حتى تتمكن الفرق من التركيز على المهام التي تتطلب اهتمامهم بالفعل.

لنفترض أن فريق التسويق يدير الموافقات على المحتوى. عندما يرسل أحد الكتاب مسودة، تقوم الأتمتة على الفور بتعيين المراجعة إلى محرر، وتنقل المهمة إلى "قيد المراجعة"، وتخطر الشخص المناسب. بمجرد موافقة المحرر عليها، يقوم النظام بتحديث الحالة وتنبيه فريق النشر وجدولة المحتوى.

قالب إدارة المشاريع ClickUp Project Management Template*

احصل على قالب مجاني قم بإعداد مهام سير العمل المنظمة بسرعة باستخدام قالب ClickUp لإدارة المشاريع

بالنسبة للفرق التي تقوم بالتبديل من Orangescrum، يوفر قالب ClickUp لإدارة المشاريع نقطة انطلاق منظمة. ويتميز بسير العمل الذي يمكن تخصيصه لمختلف الصناعات، مما يساعد الفرق على العمل بسرعة أكبر من بدائل ClickUp.

أفضل ميزات ClickUp

قم بتخصيص سير عملك: أنشئ أنشئ لوحات معلومات ClickUp Dashboards في الوقت الفعلي لتتبع تقدم المشروع وعبء عمل الفريق والمقاييس الرئيسية - كل ذلك في مكان واحد

أنشئ وتعاون بسلاسة: حوِّل الملاحظات ومواقع الويكي وخطط المشروع إلى حوِّل الملاحظات ومواقع الويكي وخطط المشروع إلى مستندات ClickUp Docs منظمة ترتبط مباشرةً بالمهام

تصوّر الأفكار ورسم خرائط لها: استخدم استخدم سبورة ClickUp Whiteboards لتبادل الأفكار ورسم سير العمل وتحويل المفاهيم إلى مهام قابلة للتنفيذ

تتبع الوقت دون عناء: سجّل الساعات يدويًا أو ابدأ مؤقتًا مباشرةً من أي مهمة باستخدام خاصية سجّل الساعات يدويًا أو ابدأ مؤقتًا مباشرةً من أي مهمة باستخدام خاصية تتبع الوقت باستخدام ClickUp Time Tracking للبقاء في الموعد المحدد

قم بتوصيل أدواتك المفضلة: دمج ClickUp مع التطبيقات التي تستخدمها يوميًا، مما يحافظ على سلاسة سير العمل ويقلل من التبديل بين السياقات

قيود النقر فوق القيود

يمكن أن تستغرق المجموعة الواسعة من ميزات ClickUp وقتًا لاستكشافها واعتمادها بالكامل

تسعير ClickUp*

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الشركات: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp*

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: كلمة "مشروع" مشتقة من المصطلح اللاتيني projectum، وتعني "شيء يُلقى إلى الأمام". وقد استُخدمت في الأصل لوصف الخطط العسكرية الاستراتيجية.

2. OpenProject (الأفضل لإدارة المشاريع مفتوحة المصدر)

عبر OpenProject

تقدم OpenProject تجربة شاملة لإدارة المشاريع مع الحفاظ على طبيعتها مفتوحة المصدر. يدعم هذا النظام الأساسي المنهجيات الرشيقة من خلال لوحات Scrum و Kanban، وعروض الجدول الزمني للجدولة، وقدرات التوثيق القوية.

تقدر الفرق هيكلية التسعير الشفافة، وخيارات الاستضافة الذاتية، والتطوير المجتمعي النشط. يتفوق OpenProject في المشاريع المعقدة من خلال أدوات مدمجة لتتبع الوقت وإعداد تقارير التكاليف وإدارة الاجتماعات التي تلبي متطلبات المؤسسة دون الحاجة إلى تكلفة المؤسسة.

أفضل ميزات OpenProject*

قم بإنشاء مهام سير عمل مخصصة تتوافق مع عمليات عملك بالضبط وتكييفها مع تطور فريقك

تتبع الوقت مباشرةً مقابل المهام وإنشاء تقارير مفصلة للحفاظ على دقة الفواتير وتخصيص الموارد

الاستضافة الذاتية على خوادمك الخاصة للحصول على الملكية الكاملة والامتثال لمتطلبات أمان البيانات الصارمة

تكوين أذونات المستخدم التفصيلية للتحكم في مستويات الوصول عبر الفرق والحفاظ على أمن المعلومات

التكامل مع العديد من تطبيقات الجهات الخارجية من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST لبناء نظام سير عمل متصل

قيود OpenProject*

تبدو الواجهة قديمة مقارنة بالبدائل الحديثة

وظائف الهاتف المحمول المحدودة

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات في الأداء في المشاريع الكبيرة

تسعير OpenProject*

المجتمع: مجانًا

الأساسي: 7. 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المحترف: 13 دولارًا. 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

القسط: 19 دولارًا. 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات OpenProject*

G2: 3. 8/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 170 تقييمًا)

🔍 هل تعلم؟ من المتوقع أن ينمو سوق برمجيات إدارة المشاريع العالمية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 15.7% من عام 2023 إلى 2030.

3. كوم (الأفضل لإدارة المشاريع المرئية)

كوم يحول إدارة المشروع إلى تجربة مرئية من خلال واجهته الملونة القابلة للتخصيص. يبرز من خلال اللوحات البديهية التي تتكيف مع أي سير عمل تقريبًا، مما يجعل المشاريع ذات البيانات الثقيلة مفهومة على الفور.

غالبًا ما تقدّر الفرق التي تنتقل من Orangescrum بساطة السحب والإفلات التي يتميز بها موقع Monday. com وكيف أنه يجعل بيانات المشروع في متناول الجميع، وليس فقط مديري المشاريع. تعني الطبيعة المرئية وقتًا أقل في شرح الحالة ووقتًا أطول في إحراز التقدم.

أفضل ميزات الاثنين. كوم*

قم بأتمتة المهام الروتينية باستخدام أتمتة بدون تعليمات برمجية يتم تشغيلها بناءً على تغييرات الحالة أو التواريخ أو غيرها من الشروط

تصور الجداول الزمنية للمشروع من خلال طرق عرض متعددة مثل مخططات جانت والتقويمات ولوحات كانبان

تواصل مع أكثر من 200 أداة وخدمة خارجية للحفاظ على مركز سير عمل مركزي لجميع عمليات أعمالك

قم بإنشاء لوحات معلومات مخصصة تجمع مقاييس في الوقت الفعلي عبر مشاريع متعددة للحصول على رؤية فورية للأداء العام

قيود الاثنين. كوم

يمكن أن تصبح الواجهة مزدحمة مع وجود الكثير من اللوحات

تتطلب بعض الأتمتة خططًا ذات مستوى أعلى

ينطوي على منحنى تعليمي للتخصيصات المعقدة

تسعير الاثنين. كوم*

مجاني (يقتصر على مستخدمين اثنين)

أساسي: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المعيار: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الإيجابي 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات موقع Monday. com*

G2: 4. 7/5 (أكثر من 12,870 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (5,385+ تقييمات)

🔍 هل تعلم؟ بعض أشهر الشخصيات في التاريخ كانوا، بطريقة ما، مديري مشاريع. فقد أدار ليوناردو دافنشي مشاريع فنية وهندسية معقدة، بينما أشرف توماس أديسون على فرق من المخترعين الذين يعملون على ابتكارات رائدة.

4. Trello (الأفضل لسير عمل كانبان البسيط)

عبر أطلسيان

ستقدر نهج Trello المباشر في إدارة المشاريع من خلال واجهة بديهية قائمة على البطاقات.

تتفوق هذه الأداة في تصور تقدم العمل من خلال لوحات قابلة للتخصيص حيث تتحرك البطاقات عبر أعمدة تمثل مراحل مختلفة. ويمكنك إرفاق الملفات، وإضافة قوائم مراجعة، وتعيين تواريخ الاستحقاق، وتعيين أعضاء الفريق مباشرةً إلى البطاقات. يتألق Trello في بساطته بينما يقدم عمقًا مدهشًا مع نظام Power-Ups الذي يوسع الوظائف دون تعقيد الواجهة.

أفضل ميزات تريلو*

قم بإنشاء لوحات قابلة للتخصيص مع تسميات مرمزة بالألوان تساعد في تصنيف عناصر العمل وترتيب أولوياتها في لمحة سريعة

أضف الأتمتة من خلال Butler لنقل البطاقات تلقائيًا أو تعيين الأعضاء أو تعيين تواريخ الاستحقاق بناءً على المشغلات التي تحددها

صمم قوالب بطاقات مع قوائم تدقيق وحقول محددة مسبقًا لتوحيد المهام المتكررة عبر فريقك

الوصول إلى لوحاتك بسلاسة عبر أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة لإدارة المشاريع بغض النظر عن الموقع

قيود تريلو

قدرات محدودة لإعداد التقارير والتحليلات

يمكن أن تصبح غير عملية للمشاريع المعقدة ومتعددة المراحل

يفتقر الإصدار الأساسي إلى ميزات سير العمل المتقدمة

صعوبة إدارة التبعيات بين المهام

تسعير تريلو

مجاناً

القياسي: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

القسط: 12 دولارًا. 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسة: 17 دولارًا. 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات تريلو

G2: 4. 4/5 (أكثر من 13,670 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 23,435 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: إن إكمال مهمة ما يفرز الدوبامين، وهو مادة كيميائية تبعث على الشعور بالرضا وتعزز التحفيز والإنتاجية. وهذا هو السبب في أن التحقق من عنصر قائمة المهام يُشعرك بالرضا.

5. أسانا (الأفضل لأتمتة سير العمل)

عبر أسانا

يجلب Asana النظام إلى فوضى الفريق من خلال إدارة المهام التي لا معنى لها. تتفوق هذه المنصة في تقسيم المشاريع المعقدة إلى أجزاء يمكن إدارتها باستخدام التبعيات والمهام الفرعية والحقول المخصصة.

يمكنك تصور العمل عبر طرق عرض متعددة، بما في ذلك القوائم واللوحات والجداول الزمنية والتقويمات. يحتوي Asana على ميزات أتمتة قوية تقضي على العمل المتكرر وتقلل من التحديثات اليدوية. كما أنه يحافظ على واجهة نظيفة مع تقديم واجهة عميقة للفرق التي تحتاج إلى تنسيق تدفقات العمل المعقدة عبر الأقسام.

أفضل ميزات أسانا

أنشئ مهام سير عمل مخصصة باستخدام قواعد تقوم تلقائيًا بتعيين المهام وتغيير الحالة وإخطار أعضاء الفريق بناءً على المشغلات

تصور تبعيات المشروع وجداوله الزمنية باستخدام طريقة عرض الجدول الزمني بنمط جانت لتحديد الاختناقات المحتملة

إنشاء النماذج التي تحول الطلبات المرسلة مباشرةً إلى مهام قابلة للتنفيذ يتم تعيينها لأعضاء الفريق المناسبين

تصميم حقول وقوالب مخصصة تعمل على توحيد جمع المعلومات عبر جميع مشاريعك

تتبع الأهداف والغايات المرتبطة مباشرةً بالمهام المساهمة للحفاظ على التوافق مع الأولويات الاستراتيجية

قيود أسانا

يحد الإصدار المجاني من حجم الفريق إلى 10 أعضاء

أبلغ بعض المستخدمين عن زيادة في الإشعارات

يمكن تعيين شخص واحد فقط لكل مهمة، مما يحد من التعاون

يتطلب عمليات تكامل من طرف ثالث لتتبع الوقت

تسعير أسانا

شخصي مجاني

البداية: 13. 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: $30. 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

المؤسسة +: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4. 4/5 (أكثر من 10000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

🔍 هل تعلم؟ وفقًا للأبحاث، يعتقد 61% من ممارسي المشاريع أن مكتب إدارة المشاريع (PMO) الخاص بهم ناجح في دفع نتائج المشاريع والكفاءة التنظيمية.

📖 اقرأ أيضًا: أسباب لا تحتاج إلى تفكير لاختيار ClickUp على أسانا

6. Wrike (الأفضل لإدارة موارد المؤسسة)

عبر Wrike

يوفر Wrike هيكلاً للمشاريع سريعة الحركة من خلال تخطيط أنيق ثلاثي الأجزاء يحافظ على سهولة الوصول إلى المحافظ والمشاريع والمهام. يمكن للفرق تخصيص سير العمل باستخدام نماذج الطلبات وخطوات الموافقة والتحديثات التلقائية التي تقلل من العمل اليدوي.

تجعل طرق عرض عبء العمل في الوقت الفعلي تخطيط الموارد أمراً سهلاً ومباشراً، مما يضمن عدم تحميل أي شخص فوق طاقته بينما تظل المواعيد النهائية على المسار الصحيح. وبفضل الأمان على مستوى المؤسسات، تظل البيانات مؤمَّنة دون العبث بمرونة الفريق.

أفضل ميزات Wrike*

إنشاء نماذج طلبات مخصصة تجمع المعلومات المطلوبة بدقة وتوجّه العمل تلقائيًا إلى الفرق المناسبة

تصور أعباء عمل الفريق عبر المشاريع باستخدام المخططات التفاعلية التي تساعد على تحقيق التوازن بين الموارد ومنع الإرهاق

قم بإنشاء تقارير قابلة للتخصيص مع بيانات في الوقت الفعلي لتتبع مقاييس الأداء عبر مشاريع متعددة في وقت واحد

قيود الورايك

إمكانيات تتبع الوقت والجدولة محدودة

يمكن أن تكون الأداة بطيئة في التحميل، خاصة عند تحميل أو تنزيل الملفات

تشير مراجعات Wrike إلى أن الأداة معروضة بسعر أعلى من العديد من المنافسين

تسعير Wrike*

مجاناً

الفريق 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الشركات: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

بيناكل تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Wrike

G2: 4. 2/5 (3,760+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (2,770+ تقييم)

🔍 هل تعلم؟ غالبًا ما يمزح مديرو المشاريع حول قانون مورفي: "أي شيء يمكن أن يحدث خطأ سيحدث خطأ". ' ولهذا السبب تعتبر إدارة المخاطر جزءًا مهمًا من العمل.

7. Smartsheet (الأفضل لمستخدمي جداول البيانات الأقوياء)

عبر Smartsheet

يعمل استخدام Smartsheet لإدارة المشاريع على سد الفجوة بين جداول البيانات التقليدية ومنصات إدارة المشاريع الحديثة. تقدم هذه الأداة واجهة شبكية مألوفة تتطور مع ميزات تعاون قوية وقواعد أتمتة وخيارات تصور.

يجعل سير العمل أكثر سلاسة من أي وقت مضى. قم بإعداد المنطق الشرطي ومسارات الموافقة والتنبيهات التلقائية، بحيث تتحرك الأمور دون الحاجة إلى مليون متابعة. تجمع لوحات المعلومات كل شيء معاً، وتحول الأرقام التي لا نهاية لها إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

أفضل ميزات ورقة البيانات

شارك الأوراق مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، وقم بتعيين الأذونات، وتتبع التغييرات باستخدام سجل الإصدارات المفصل

إنشاء مهام سير عمل الموافقة التلقائية التي توجه المستندات إلى أصحاب المصلحة بناءً على شروط محددة مسبقاً

أنشئ تقارير شاملة تجمع المعلومات من مشاريع متعددة في لوحات معلومات تنفيذية شاملة

قيود جدول البيانات

على الرغم من مظهره الشبيه بجداول البيانات، إلا أن Smartsheet يفتقر إلى القدرة على وجود علامات تبويب متعددة داخل ورقة واحدة، مما يحد من تنظيم البيانات

يجد بعض المستخدمين أن ميزات إعداد التقارير في Smartsheet غير كافية لتحليل البيانات

تسعير ورقة البيانات

مجاناً

الإيجابي 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الشركات: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات تسعير مخصص

إدارة العمل المتقدمة: التسعير المخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4. 4/5 (19,080+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (3,420+ تقييمات)

🧠 حقيقة ممتعة: يقترح تأثير زيجارنيك أن الدماغ يتذكر المهام غير المكتملة بشكل أكثر وضوحًا من المهام المكتملة، مما يجعل العمل غير المكتمل يبقى في ذهنك ويشعر أحيانًا بالإرهاق الذهني.

📖 اقرأ أيضًا: Smartsheet مقابل ClickUp: ما هي أداة إدارة المشاريع الأفضل؟

8. Notion (الأفضل للتوثيق المتصل)

عبر Notion

يمزج Notion بين إدارة المشروع وإمكانيات التوثيق القوية في مساحة عمل قابلة للتخصيص. فهو ينشئ اتصالات بين مهامك وملاحظاتك ومواقع الويكي وقواعد البيانات الخاصة بك حتى تتمكن من بناء أنظمة مخصصة حيث تتدفق المعلومات بشكل طبيعي.

يتكيف نظام الكتل المرن للأداة مع أي سير عمل تقريبًا مع الحفاظ على البساطة البصرية. ومع ذلك، عندما تقارن Notion بـ ClickUp، فإن ClickUp يقدم مساحة عمل أكثر اكتمالاً مع ميزات الأتمتة المدمجة وميزات التعاون الجماعي.

أفضل ميزات نانجكروم

قم بإنشاء قواعد بيانات مترابطة تربط بين المشاريع والمهام وأعضاء الفريق والموارد مع خيارات تصفية قوية

تصميم صفحات قوالب بهياكل موحدة تضمن الاتساق بين المشاريع والأقسام

قم بتوصيل المعلومات ذات الصلة من خلال الروابط الخلفية والعلاقات التي تحافظ على السياق عبر مساحة العمل بأكملها

تضمين محتوى من أدوات أخرى مباشرة في صفحاتك، بما في ذلك الملفات ومقاطع الفيديو والعناصر التفاعلية

القيود المفروضة

يمكن أن يتطلب وقت إعداد كبير للحصول على سير عمل مثالي

الأداة تفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع المتقدمة مثل مخططات جانت

إعدادات الأذونات أقل دقة من الأدوات المتخصصة

تسعير نوتيشن

مجاناً

بالإضافة إلى ذلك 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الشركات: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات تسعير مخصص

Notion AI: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2: 4. 6/5 (أكثر من 6,060 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (2,480+ تقييم)

9. Basecamp (الأفضل لتنسيق الفريق بشكل مباشر)

عبر Basecamp

يتبع Basecamp نهجًا مختلفًا بشكل منعش لإدارة المشاريع من خلال أسعاره الشاملة وواجهة مبسطة. تنظم هذه المنصة العمل في مشاريع منفصلة تحتوي على ست أدوات أساسية: لوحات الرسائل، والمهام، والجداول الزمنية، والمستندات، والدردشة، وعمليات تسجيل الوصول التلقائية.

يمكنك التخلص من التجزئة الناتجة عن استخدام تطبيقات متعددة من خلال مركزية التواصل وإدارة المهام. يسهل وضع حدود واضحة بين المشاريع والرؤية عبر الفرق.

أفضل ميزات بازكامب*

جدولة عمليات تسجيل الوصول التلقائية التي تجمع تحديثات الفريق حول مواضيع محددة دون الحاجة إلى عقد اجتماعات

ضع حدود عمل واضحة مع إشعارات ساعات العمل التي تحترم الوقت الشخصي لأعضاء الفريق

تنظيم المناقشات في لوحات رسائل مركزة تحافظ على سياق المحادثات وقابلية البحث فيها

قم بتخزين وإصدار جميع مستندات المشروع في موقع مركزي يمكن للجميع الوصول إليه بأذونات مناسبة

قيود باسكامب

يفتقر إلى ميزات متقدمة مثل مخططات جانت أو تتبع الوقت

تشير مراجعات Basecamp إلى أنه يوفر تخصيصًا محدودًا مقارنة بالمنصات الأخرى

لا توجد أدوات مدمجة لإعداد التقارير أو التحليلات

هيكل أذونات الكل أو لا شيء

أسعار باسكامب

مجاناً

بالإضافة 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

برو غير محدود: 299 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات باسكامب

G2: 4. 1/5 (أكثر من 5,320 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 14,480 تقييم)

10. جيرا (الأفضل لفرق التطوير السريع)

عبر أطلسيان

يوفر Jira إدارة مشاريع متخصصة لتطوير البرمجيات مع تركيزه على المنهجيات الرشيقة. وهي تتفوق في تتبع المشكلات والأخطاء وطلبات الميزات من خلال تدفقات العمل القابلة للتخصيص التي تتوافق مع عمليات فريقك.

يمكنك تخطيط سباقات السرعة وتصور العمل الجاري وإنشاء تقارير مفصلة عن سرعة الفريق. يبرز Jira من خلال خيارات التكامل الواسعة مع أدوات التطوير والقدرة على التكيف مع أطر العمل المتنوعة والمرنة.

أفضل ميزات جيرا

قم بتكوين مهام سير عمل مخصصة تتطابق بدقة مع عملية التطوير الخاصة بك مع التحولات والتحقق من الصحة التلقائية

تتبع التقدم المحرز في التطوير من خلال لوحات تفاعلية تصور حالة العمل عبر سباقات السرعة والإصدارات

قم بإنشاء مخططات السرعة وتقارير الإنجازات التي تساعد الفرق على تحسين دقة التقدير بمرور الوقت

إنشاء ملاحم تنظم القصص والمهام ذات الصلة في مبادرات أكبر تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية

صمم أنواع مشكلات مخصصة مع حقول محددة تلتقط المعلومات المطلوبة بالضبط لعناصر العمل المختلفة

قيود جيرا

قد تجد الفرق التي تركز بشكل كبير على الاختبار أن قدرات Jira الأصلية غير كافية، مما يستلزم التكامل مع أدوات اختبار مخصصة

قد تبدو مربكة لتتبع المشاريع البسيطة إذا قارنت بين Jira و ClickUp

يتطلب الإعداد والتكوين استثمارًا كبيرًا للوقت

تسعير جيرا

مجاناً

قياسي: 7. 53 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

القسط: 13. 53 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جيرا

G2: 4. 3/5 (أكثر من 6,270 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 15,100 تقييم)

🔍 هل تعلم؟ وجد تقرير حالة إدارة المشاريع الصادر عن شركة Wellingtone أن 47% من المشاريع يقودها في الغالب أو دائمًا مديرو مشاريع محترفون.

اختر ClickUp لمشاهدة النتائج

تتطلب إدارة المشاريع بفعالية أدوات تناسب سير عمل فريقك، وليس العكس.

يعمل بديل Orangescrum المناسب على تبسيط التعاون وتحسين الإنتاجية وإبقاء المهام على المسار الصحيح.

يتجاوز ClickUp إدارة المشاريع القياسية من خلال جعل كل شيء مركزيًا - المهام والمستندات والمحادثات والأتمتة - في منصة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكن للفرق تخصيص مهام سير العمل والتكامل مع أدواتهم المفضلة والتوسع بسلاسة.

قم بترقية تجربة إدارة مشروعك. اشترك في ClickUp اليوم! ✅