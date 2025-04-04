أفضل 20 أداة GPTs للإنتاجية يمكنك تجربتها في 2025

أنت تبحث دائماً عن طرق لإنجاز المزيد من المهام في وقت أقل، ولكن العدد الهائل من أدوات الإنتاجية قد يكون مربكاً. فبعضها يعدك بأتمتة المهام الروتينية، والبعض الآخر يزعم أنه يعزز التركيز، ولكن العثور على ما يناسبك غالباً ما يبدو وكأنه تجربة وخطأ.

والأسوأ من ذلك أن العديد من الأدوات تحل جزءًا واحدًا فقط من اللغز، مما يجعلك تتنقل بين عدة تطبيقات لمجرد البقاء على رأس عملك.

الأدوات المدعومة من GPT تعيد تعريف الإنتاجية. فهي تقوم بما هو أكثر من مجرد أتمتة المهام - فهي تقوم بتحليل المحتوى وإنشائه وتكييفه ليناسب احتياجاتك. سواءً كنت تقوم بصياغة رسائل البريد الإلكتروني، أو تلخيص التقارير، أو العصف الذهني، فإن مساعدي الذكاء الاصطناعي هؤلاء يقدمون النتائج في ثوانٍ.

في منشور المدونة هذا، ستجد في هذه المدونة 20 من أفضل 20 أداة من أدوات GPT للإنتاجية. تم تصميم كل واحدة منها لتوفير الوقت، وتقليل الجهد اليدوي، ومساعدتك على العمل بذكاء وليس بجهد أكبر. دعنا نتعمق في الأمر.

⏰ ملخص 60 ثانية إن GPTs هي نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة تُنشئ نصوصاً شبيهة بالنصوص البشرية، وتتعامل مع مهام مختلفة، ويمكن تخصيصها لتطبيقات محددة لتعزيز الإنتاجية. فيما يلي أفضل 20 أداة GPT للإنتاجية للتحقق منها: مدرب الكتابة الإبداعية (الأفضل لتحسين سرد القصص والتغلب على عوائق الكتابة) Canva GPT (الأفضل لتوليد أفكار وتعليقات تصميمية إبداعية) الرسوم البيانية (الأفضل لإنشاء مرئيات واضحة وجذابة لتوضيح المفاهيم المعقدة) رفيق مدير المشروع (الأفضل لإبقاء مشاريعك على المسار الصحيح من خلال الرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي) ملخص الفيديو (الأفضل لاستخراج المعلومات الأساسية من مقاطع الفيديو بسرعة) Tutor Me من أكاديمية خان (الأفضل للدروس الخصوصية في مختلف المواد الدراسية) AskYourPDF Research Assistant (الأفضل لاستخراج المعلومات من ملفات PDF وتلخيصها بكفاءة) المساعد الشخصي (الأفضل لإدارة المهام اليومية وتحسين إدارة الوقت) Excel AI (الأفضل لأتمتة تحليل البيانات وتحسين سير عمل جداول البيانات) العروض التقديمية والشرائح GPT (الأفضل لإنشاء عروض تقديمية مؤثرة مع اقتراحات محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي) Meeting Summarizer Pro (الأفضل لتحويل ملاحظات الاجتماع إلى عناصر عمل وملخصات موجزة) الذكاء الاصطناعي الأكاديمي (الأفضل للبحث الأكاديمي وتوليد الرؤى العلمية) الإجماع (الأفضل لاتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات باستخدام أدوات بناء الإجماع المستندة إلى الذكاء الاصطناعي) معلِّم البرمجة (الأفضل لتعلُّم مهارات البرمجة وتحسينها مع إرشادات مخصصة) موجّه تصميم تجربة المستخدم (الأفضل لتحسين تصميم تجربة المستخدم من خلال ملاحظات خبراء الذكاء الاصطناعي) فيديو GPT من VEED (الأفضل لإنشاء محتوى فيديو بسرعة باستخدام البرامج النصية والتعديلات التي ينشئها الذكاء الاصطناعي) SEO Mentor (الأفضل لتعزيز ترتيب المواقع الإلكترونية من خلال توصيات تحسين محركات البحث القائمة على الذكاء الاصطناعي) التقويم GPT (الأفضل لإدارة الجداول الزمنية وتحسين الوقت باستخدام التخطيط المدعوم بالذكاء الاصطناعي) AI Humanizer Pro (الأفضل لجعل النص المُنشأ بالذكاء الاصطناعي يبدو أكثر طبيعية وشبيهًا بالبشر) Notion Expert GPT (الأفضل لتنظيم مساحة عمل Notion وتحسينها بمساعدة الذكاء الاصطناعي) ClickUp، تطبيق ClickUp، تطبيق كل شيء للعمل، يجلب قوة GPTs مباشرةً إلى مساحة عملك: ClickUp Brain: يربط بين المشاريع والأشخاص والمعرفة، مما يوفر وصولاً فورياً إلى الرؤى وعناصر العمل

أتمتة ClickUp: أتمتة مهام سير العمل من خلال إدارة المهام القائمة على الذكاء الاصطناعي وتعيين المهام استنادًا إلى لغة بسيطة

برنامج ClickUp لإدارة المشاريع: يتنبأ بالتأخيرات ويساعد في تحديد أولويات المهام باستخدام رؤى الذكاء الاصطناعي

ما هي GPTs؟

GPTs، أو المحوِّلات المُدرَّبة مُسبقاً على التوليد، هي نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة تم تطويرها لفهم وإنشاء نصوص شبيهة بالنصوص البشرية. يتم تدريبها على مجموعات بيانات واسعة النطاق، مما يمكّنها من أداء مجموعة واسعة من المهام المتعلقة باللغة، بما في ذلك إنشاء المحتوى، والمساعدة في الترميز، والتلخيص، وغير ذلك.

يستخدم هذا النوع من وكلاء الذكاء الاصطناعي بنية تحويلية للتنبؤ بالكلمة التالية في تسلسل ما، مما يسمح لهم بإنشاء نص متماسك ومرتبط بالسياق.

على عكس نماذج الذكاء الاصطناعي التقليدية، يمكن تخصيص أدوات GPTs لمهام أو مواضيع محددة، مما يسمح للمستخدمين بتخصيصها لتناسب تطبيقات مختلفة دون الحاجة إلى الترميز. هذه القدرة على التكيُّف تجعل من GPTs أدوات قيِّمة في مختلف المجالات، مما يُعزِّز الإنتاجية ويُسهِّل سير العمل.

طوَّر OpenAI نماذج GPTs بهدف تطوير الذكاء الاصطناعي لإفادة البشرية. بمرور الوقت، تطورت هذه النماذج، حيث أصبح كل إصدار منها - بدءاً من GPT-2 إلى GPT-3، والآن GPT-4 - أكثر تعقيداً وقدرةً وإدراكاً للسياق، مما عزز قدرتها على أداء مجموعة واسعة من المهام بدقة أكبر.

🔍 هل تعلم؟ قبل GPT، كانت روبوتات الدردشة الآلية مثل ELIZA (في الستينيات) وAlICE (في التسعينيات) تستخدم نصوصاً برمجية قائمة على القواعد لمحاكاة المحادثات. على الرغم من أنها كانت مثيرة للإعجاب في وقتها، إلا أنها لم تستطع توليد استجابات ديناميكية مثل نماذج GPT اليوم.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أفضل GPTs للإنتاجية؟

يجب أن تجعل GPT الجيدة العمل أسهل، لا أن تزيد من عبء العمل. أفضلها يتناسب بشكل طبيعي مع سير عملك، مما يساعدك على التحرك بشكل أسرع دون إصلاحات مستمرة أو خطوات إضافية. ولكن مع وجود العديد من الخيارات المتاحة، كيف تعرف أي منها يستحق ذلك؟ ابحث عن هذه الميزات الرئيسية. 💁

فهم السياق: ابحث عن تطبيق GPT الذي يفهم سياق مهامك، ويوفر استجابات دقيقة وذات صلة بناءً على المشروع أو المهمة المطروحة

متعددة الوظائف: اختر واحدة تؤدي مهام مختلفة، مثل تلخيص المستندات، وتوليد الأفكار، وإنشاء الخطوط العريضة، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني، وجدولة المواعيد، والإجابة عن الأسئلة بكفاءة

الاندماج مع الأدوات الحالية: تأكد من تكامل تكنولوجيا المعلومات مع تطبيقات الإنتاجية المفضلة لديك، بما في ذلك التقويم والبريد الإلكتروني وقوائم المهام وأدوات إدارة المهام الأخرى، من أجل سير عمل سلس

خيارات التخصيص: ابحث عن GPT التي تتكيف مع الردود لتتناسب مع أسلوبك في الكتابة ونبرة صوتك ومستوى التفاصيل اللازمة لمهامك

أتمتة المهام: اختر أحد البرامج التي تعمل على تبسيط المهام المتكررة، مثل إدخال البيانات أو إنشاء التقارير أو صياغة البريد الإلكتروني، لتوفير الوقت وتقليل الجهد اليدوي

إنشاء محتوى إبداعي: اختر GPT التي تنتج تنسيقات محتوى متنوعة، مثل شرائح العروض التقديمية ومخططات المدونات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، لدعم الاحتياجات الإبداعية المختلفة

تلخيص متقدم: اكتشف إمكانات التلخيص القوية التي تعمل على تلخيص المعلومات المعقدة من المستندات أو المقالات أو مقاطع الفيديو في ملخصات موجزة وقابلة للتنفيذ

استرجاع المعلومات بدقة: تأكد من قدرة GPT على الوصول إلى مصادر بيانات موثوقة لتوفير معلومات دقيقة وذات صلة بناءً على استفساراتك، مما يدعم اتخاذ القرارات والبحث بكفاءة

أفضل GPTs للإنتاجية

الآن أنت تعرف ما الذي تبحث عنه في GPT للإنتاجية. دعنا نستكشف الخيارات التي يمكن أن تحدث فرقاً حقيقياً في سير عملك. مع استمرار تطوُّر الذكاء الاصطناعي في مكان العمل، صُمِّمت أفضل أجهزة GPT للإنتاجية لمواكبة متطلبات العمل الحديث.

دعنا نتعمق في أفضل GPTs المصممة لجعل العمل يبدو أقل إرهاقًا. 👇

1. مدرب الكتابة الإبداعية (الأفضل لتحسين سرد القصص والتغلب على عائق الكتابة)

عبر مدرب الكتابة الإبداعية

مدرب الكتابة الإبداعية هو أداة تحويلية للكتاب الذين يسعون إلى تعزيز مهاراتهم الإبداعية.

توفر المنصة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي إرشادات شاملة وملاحظات ورؤى تحليلية تساعدك على تحسين كتابتك. فهي تحلل الكتابة وتحدد مجالات التحسين، مثل تطوير الشخصية وتماسك السرد، مما يسهل الحصول على منتج نهائي أكثر صقلاً.

الميزة البارزة هي قدرته على توضيح مفاهيم الكتابة المعقدة. على سبيل المثال، فهي تُعلّم بفعالية مبدأ "العرض بدلاً من السرد"، وتشجع الكُتّاب على استخدام أوصاف حية تجذب خيال القراء. وهذا يعزز فهم المستخدم لتقنيات السرد القصصي الفعال ويعزز التواصل الأعمق مع جمهوره.

أفضل ميزات مدرب الكتابة الإبداعية*

حسِّن مهاراتك في الكتابة من خلال الملاحظات والتوجيهات المخصصة

تغلَّب على العوائق الإبداعية من خلال الاقتراحات والمطالبات المخصصة

توضيح مفاهيم الكتابة المعقدة لفهمها وتطبيقها بشكل أفضل

حسِّن تطوير الشخصيات وبنية الحبكة للحصول على روايات أكثر إقناعاً

قيود مدرب الكتابة الإبداعية

غالبًا ما تكافح الأداة لدمج الرنين العاطفي أو الإبداع في الكتابة، وهما أمران ضروريان لسرد القصص الجذابة

يفتقر إلى ذاكرة المطالبات السابقة في جلسات منفصلة ويواجه صعوبة في الحفاظ على سياق متسق

تسعير مدرب الكتابة الإبداعية

قسط: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

إضافي: 44. 99 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات مدرب الكتابة الإبداعية

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

📮 ClickUp Insight: عادةً ما يستجيب الموظفون للرسائل الفورية في غضون 10 دقائق، ولكن كل مقاطعة قد تكلف ما يصل إلى 23 دقيقة من وقت التركيز، مما يخلق مفارقة في الإنتاجية. قد يكون من الصعب تحقيق التوازن بين الردود السريعة والعمل العميق. يعالج ClickUp ذلك من خلال دمج التواصل مباشرةً في سير عملك. يمكنك تحويل الرسائل إلى مهام بنقرة واحدة، وربط المحادثات بالمهام والمستندات ذات الصلة، واستخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة المحادثات بميزات مثل الإجابات المقترحة وملخصات المواضيع. يساعد هذا التكامل السلس في الحفاظ على التركيز مع ضمان التواصل في الوقت المناسب.

2. Canva GPT (الأفضل لتوليد أفكار التصميم الإبداعي والتعليقات التوضيحية)

عبر Canva GPT

Canva GPT عبارة عن تكامل مبتكر يجمع بين ChatGPT من OpenAI ومنصة تصميم Canva، بهدف تبسيط العملية الإبداعية للمستخدمين. يُمكِّن هذا الدمج الأفراد والشركات من إنشاء مرئيات عالية الجودة بكفاءة أكبر، حيث يمزج بين إنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأدوات التصميم سهلة الاستخدام من Canva.

يمكنك إدخال مطالبات وصفية، وسيقوم GPT بإنتاج تخطيطات تصميم مطابقة، مما يسهِّل إنشاء العروض التقديمية والشعارات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.

تشمل هذه المجموعة التي طُرحت في أواخر عام 2023، أدوات مثل Magic Switch لتحويل المستندات إلى عروض تقديمية، وMagic Grab لمعالجة الصور، وMagic Media لإنشاء مقاطع فيديو من المطالبات النصية، و*Brand Voice لإنتاج نسخة تتوافق مع العلامة التجارية.

أفضل ميزات كانفا GPT

أنشئ التصميمات بسرعة عن طريق إدخال مطالبات نصية، مما يجعل التصميم في متناول جمهور أوسع

يمكنك تخصيص المخرجات بشكل أكبر داخل Canva، وتخصيص التصميمات حسب احتياجاتك الخاصة

حسِّن جودة المحتوى باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للإلهام والأفكار المبتكرة

إنشاء صور من الأوصاف النصية، وتقديم أنماط مختلفة والتفوق في إنتاج صور فوتوغرافية ومتعددة الموضوعات

قيود كانفا GPT

قد تؤدي الأداة إلى نتائج متفاوتة؛ فبعض المطالبات تسفر عن تصميمات مُرضية، بينما لا يلبي البعض الآخر توقعات المستخدم

تعتمد فاعلية Canva GPT بشكل كبير على وضوح تعليمات المستخدم وتحديدها

تسعير كانفا GPT

مجاناً

إيجابي: 15 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

الفرق: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات كانفا GPT

G2: 4. 7/5 (أكثر من 4400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 12,400 تقييم)

3. الرسوم البيانية (Show Me) (الأفضل لإنشاء صور مرئية واضحة وجذابة لتوضيح المفاهيم المعقدة)

Show Me هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تم تطويرها من قبل شركة helpful. dev التي تمكّن المستخدمين من إنشاء مجموعة واسعة من التمثيلات المرئية، بما في ذلك المخططات الانسيابية ومخططات UML والخرائط الذهنية ومخططات Gantt ومخططات علاقات الكيانات (ER) وغيرها.

فهو يفسر مطالبات المستخدم لإنشاء مخططات تساعد في وضع المفاهيم والتخطيط والتواصل في مختلف المجالات، مثل تطوير البرمجيات وإدارة المشاريع والتعليم وتحليل الأعمال.

تعمل هذه الأداة على تحسين الإنتاجية من خلال تحويل الأفكار المعقدة إلى صيغ مرئية واضحة، مما يسهّل الفهم والتعاون بشكل أفضل. يمكنك تصدير المخططات التي تم إنشاؤها وتحريرها، مما يوفر مرونة في التخصيص والتكامل في العروض التقديمية أو التقارير.

هذا التكامل مثالي للمحترفين أو المطورين أو محللي الأعمال الذين يحتاجون إلى توصيل الأفكار بصرياً.

أفضل ميزات (أرني) أفضل الميزات

طوِّر شرائح PowerPoint وعروض PowerPoint التقديمية وعروض Keynote التقديمية ومجموعات العروض التقديمية وغيرها من الوسائل البصرية لتوصيل الأفكار بفعالية

دعم لغات رسوم بيانية متعددة مثل Mermaid و PlantUML

تفاعل مع منصة بديهية تُبسِّط عملية إنشاء المخططات، مما يجعلها في متناول المستخدمين ذوي المستويات المختلفة من الخبرة التقنية

احفظ المخططات بتنسيقات متعددة وعدّلها لتناسب متطلبات محددة

قيود (أرني) الرسوم البيانية (Show Me)

في حين أن الأداة تسمح بتصدير المخططات وتحريرها، إلا أن مدى التخصيص قد لا يلبي احتياجات المستخدمين الذين يحتاجون إلى تمثيلات مرئية مصممة خصيصًا

قد يواجه المستخدمون الذين ليسوا على دراية بالتمثيلات التخطيطية أو وظائف الأداة منحنى تعليمي

تسعير الرسوم البيانية (أرني)

مجاناً

تقييمات ومراجعات (Show Me) تقييمات ومراجعات*

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

🔍 هل تعلم؟ أحياناً يولد GPT معلومات خاطئة تماماً أو غير منطقية تماماً، والمعروفة باسم "الهلوسة". ونظراً لأنه لا يتحقق من الحقائق، فبإمكانه أن يختلق الأشياء بثقة إذا كانت الأنماط الموجودة في بيانات التدريب الخاصة به تشير إلى إجابة تبدو معقولة.

4. Project Manager Buddy (الأفضل لإبقاء مشاريعك على المسار الصحيح من خلال رؤى تعتمد على الذكاء الاصطناعي)

عبر صديق مدير المشروع

تم تطوير أداة Project Management Buddy من قِبل DialogDuo وهي مصممة لدعم مديري المشاريع عبر منهجيات مختلفة، بما في ذلك Agile وScrum وLean. تُقدِّم هذه الأداة إرشادات وقوالب وأفضل الممارسات المخصصة لتعزيز تخطيط المشروع وتنفيذه. يمكنك الحصول على المشورة بشأن وضع خطط المشروع وإدارة المخاطر وتتبع التقدم المحرز وتقديم القيمة.

سواءً كنت بحاجة إلى إنشاء مخطط جانت، أو إدارة المخاطر، أو التعامل مع تغييرات النطاق، توفر هذه الأداة حلولاً مصممة خصيصاً لتحسين مهام إدارة مشروعك.

أفضل ميزات أفضل ميزات صديق مدير المشروع*

احصل على توضيحات متعمقة عن أطر العمل الرشيقة والشلالية وغيرها من الأطر الأخرى

تعاون مع المستخدمين لتطوير خطط شاملة للمشروعات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات محددة

استفد من القوالب الجاهزة للاستخدام لخطط المشاريع، ومخططات جانت، وتقييمات المخاطر، وغيرها من المستندات الأساسية

تنفيذ أفضل الممارسات للتعامل مع تحديات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بإدارة المشاريع

قيود رفيق مدير المشروع

حتى مع تدابير الأمان مثل "وضع التصفح المتخفي"، تظل المخاوف قائمة بشأن تسرب البيانات أو الوصول غير المصرح به

تسعير صديق مدير المشروع

مجاناً

تقييمات ومراجعات أصدقاء مدير المشروع

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

5. ملخص الفيديو (الأفضل لاستخراج المعلومات الأساسية من مقاطع الفيديو بسرعة)

عبر ملخص الفيديو

إن أداة تلخيص الفيديو GPT هي أداة ذكاء اصطناعي متقدمة مصممة لتحليل محتوى فيديو YouTube وتكثيفه بكفاءة، مما يتيح لك فهم المعلومات الأساسية دون مشاهدة مقاطع فيديو كاملة. ما عليك سوى إدخال رابط YouTube وستقوم الأداة باستخراج النقاط والرؤى الأساسية.

عند تلقّي رابط YouTube، يسترجع الذكاء الاصطناعي مُعرّف الفيديو ويصل إلى التسميات التوضيحية الخاصة به. يقوم بمعالجة هذه المعلومات لإنشاء ملخص منظم يسلط الضوء على النقاط المهمة والبيانات الهامة ويطرح أمثلة على الأسئلة لفهم أعمق. يمكنك توسيع هذه الملخصات، وإنشاء اختبارات تعليمية، وإنشاء مخططات مرئية، أو حتى صياغة مقالات مستمدة من محتوى الفيديو.

هذه الأداة مفيدة بشكل خاص للطلاب والباحثين والمحترفين الذين يسعون إلى توفير الوقت أثناء استخلاص رؤى قيمة من محتوى الفيديو.

أفضل ميزات مُلخِّص الفيديو

لخص مقاطع الفيديو بتنسيق منظم مع النقاط الرئيسية والرؤى والأمثلة

قم بإنشاء اختبارات ومخططات ومقالات لتعزيز التعلُّم والمشاركة

ترجمة الملخصات والرؤى إلى اللغة التي يفضلها المستخدم لسهولة الوصول إليها

أجب عن الأسئلة المحددة حول الفيديو من خلال سحب التفاصيل الأكثر صلة

قيود تلخيص الفيديو

نظرًا لأنه يعتمد على التسميات التوضيحية، فلا يمكنه تحليل الرسوم البيانية أو المخططات أو العروض التوضيحية المرئية البحتة داخل الفيديو

إذا كان مقطع الفيديو يحتوي على تعليقات غير دقيقة أو غير مكتملة، فقد تفتقر الملخصات إلى الدقة أو قد تغيب عنها تفاصيل معينة

تسعير مُلخِّص الفيديو

مجاناً

تقييمات ومراجعات تلخيص الفيديو

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

🧠 حقيقة ممتعة: قد يبدو قضاء الوقت في تنظيم مساحة عملك أو التخطيط لمهامك وكأنه إنتاجية، ولكنه ليس مثل القيام بالعمل فعلياً. وهذا ما يسمى " مسرح الإنتاجية " - يبدو وكأنه عمل ولكنه لا يحرك الإبرة.

6. Tutor Me من أكاديمية خان (الأفضل للدروس الخصوصية في مختلف المواد الدراسية)

عبر Tutor Me من أكاديمية خان

تقدم أكاديمية خان أدوات تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتعزيز الخبرات التعليمية للطلاب ودعم المعلمين. خانميغو لايت هي أداة تعليمية مجانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي من أكاديمية خان تساعد الطلاب في مواد مثل الرياضيات والعلوم والعلوم الإنسانية.

وضع الدروس الخصوصية هو ميزة داخل Khanmigo تحاكي التدريس الفردي من خلال توفير إرشادات مخصصة، وطرح أسئلة استقصائية، وتعزيز التفكير النقدي في الرياضيات والعلوم الإنسانية. وهو يستخدم طريقة سقراطية، حيث يقوم بتوجيه المتعلمين من خلال حل المشكلات خطوة بخطوة دون تقديم إجابات مباشرة. يشجع هذا النهج على الفهم الأعمق والتعلم المستقل.

أفضل ميزات Tutor Me*

قم بتوجيه الطلاب خلال حل المشكلات باستخدام الطريقة السقراطية من خلال طرح أسئلة ثاقبة تشجع على التفكير النقدي

حسِّن مهاراتك في الكتابة من خلال تطوير القصص الإبداعية وتأليف مقالات مقنعة

تفاعل مع شخصيات أدبية وتاريخية لجعل التعلُّم أكثر تفاعلية وغامرة

ادعم المعلمين في تخطيط الدروس، وأنشئ ملخصات تقدم الطلاب عند الطلب، ووفر تحديثات سريعة للمحتوى

قيود المعلم لي

يفتقر إلى ميزات مثل تتبع التقدم والتغذية الراجعة المتقدمة

على الرغم من ميزات الأمان المدمجة، هناك احتمال وجود ردود غير مناسبة أو خارجة عن الموضوع من قِبل الذكاء الاصطناعي

تسعير تسعير المعلم لي*

مجاناً

تقييمات ومراجعات المعلم لي

G2: 4. 7/5 (30 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 170 تقييم)

7. AskYourPDF Research Assistant (الأفضل لاستخراج المعلومات من ملفات PDF وتلخيصها بكفاءة)

عبر AskYourPDF

يعمل AskYourPDF Research Assistant على تحسين عملية استخراج المعلومات من مستندات PDF وتحليلها. يتيح لك التفاعل بشكل ديناميكي مع الملفات، مما يسهل استرجاع البيانات وفهمها بكفاءة. تُعد الأداة مورداً شاملاً للباحثين والمتخصصين من خلال توفير إمكانية الوصول إلى أكثر من 400 مليون بحث أكاديمي من مصادر مرموقة مثل PubMed وNature و arXiv.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر ميزات مثل إنشاء مقالات ومقالات مستشهد بها جيداً، وتحليل ملفات PDF لإنشاء مراجع دقيقة، وبناء قاعدة معرفية تفاعلية من الملفات التي يُحمّلها المستخدم. تعمل هذه الإمكانيات مجتمعةً على تعزيز الإنتاجية من خلال تقليل الوقت والجهد اللازمين لإدارة وتفسير البيانات النصية الشاملة.

أفضل ميزات AskYourPDF*

إنشاء مراجع على غرار APA تلقائيًا ودمجها في المقالات أو الأوراق البحثية

قم بتجميع مستندات متعددة في قاعدة معرفية قابلة للبحث من أجل بحث شامل

قم بتحميل ملفات PDF أو روابط لمستندات عبر الإنترنت، ودع الذكاء الاصطناعي يعالج المحتوى لتقديم إجابات بطريقة تحادثية

استخرج تفاصيل محددة مثل المنهجيات أو النتائج أو الملخصات من المستندات الكثيفة

قيود AskYourPDF*

تقيد الأداة المستخدمين بـ 20 مستندًا كحد أقصى لكل محادثة، مما يحد من فائدتها لمشاريع البحث واسعة النطاق التي تتضمن العديد من الملفات

على الرغم من التحسينات، قد تكون الردود التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي غير دقيقة أحياناً أو تفتقر إلى السياق

تسعير AskYourPDF*

مجاناً

قسط: 14. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الإيجابي 19. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات AskYourPDF*

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

🔍 هل تعلم؟ وجد استطلاع أجرته شركة McKinsey أن 65% من المؤسسات تستخدم الآن الذكاء الاصطناعي التوليدي في وظيفة واحدة على الأقل من وظائف الأعمال - وهو ضعف معدل التبني من العام الماضي. وقد قامت معظم الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بدمجه في مجالين على الأقل، مع تصدر التسويق والمبيعات وتطوير المنتجات.

8. مساعد شخصي (الأفضل لإدارة المهام اليومية وتحسين إدارة الوقت)

عبر المساعد الشخصي

تم تصميم المساعد الشخصي، الذي طوره صامويل إي كاتساروس، لأداء المهام وتعزيز إدارة الحياة اليومية. يمكن تخصيصه ليناسب الاحتياجات الفردية أو احتياجات العمل من خلال الاستفادة من قدرة المساعد الشخصي على توليد نصوص شبيهة بالنصوص البشرية وتنفيذ المهام المعقدة. إذا كنت تتساءل عن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي كمساعد شخصي، فإن هذه الأداة تقدم حلاً بديهيًا.

عند بدء التفاعل بتحية بسيطة، يصبح المساعد الشخصي مشاركاً نشطاً في روتينك اليومي. فهو يوفر وظائف مثل الجدولة والتذكيرات واسترجاع المعلومات. مدعوم بنماذج لغوية كبيرة مثل GPT-4 أو GPT-3. 5، تقوم هذه المساعدات بمعالجة مدخلات اللغة الطبيعية لتوليد مخرجات ذات صلة بالسياق.

أفضل ميزات المساعد الشخصي

تعامل مع الجدولة وصياغة البريد الإلكتروني والتذكيرات دون عناء

لخص المستندات وحلل البيانات وأنشئ التقارير بسرعة

احصل على المساعدة في الوقت الفعلي والملاحظات التفصيلية لتقدم الأعمال

مشاركة المستندات مباشرةً مع المساعد للحصول على دعم مخصص

قيود المساعد الشخصي

المساعد الشخصي ليس مجانيًا حاليًا وهو متاح حصريًا لمشتركي ChatGPT Plus

يتطلب المساعد فترة أولية للتكيف مع تفضيلات وعادات المستخدم الفردية، والتي قد تكون استجاباته خلالها أقل تخصيصًا

تسعير المساعد الشخصي

مجاناً

الخطط المدفوعة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات المساعد الشخصي

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

💡 نصيحة احترافية: حوِّل GPT إلى مساعدك الشخصي من خلال تزويده بملاحظات الاجتماع وطلب النقاط الرئيسية وعناصر الإجراءات ومسودة بريد إلكتروني للمتابعة. هذا يوفر الوقت ويضمن الوضوح.

9. Excel AI (الأفضل لأتمتة تحليل البيانات وتحسين سير عمل جداول البيانات)

عبر Excel AI

يركز Excel AI على تبسيط عمليات جداول البيانات وتحسين رؤى البيانات وتقليل الجهد اليدوي. وهو مُصمَّم خصيصًا لتعزيز الإنتاجية من خلال التكامل العميق مع Microsoft Excel وسير عمل تحليل البيانات. وباعتباره أداة GPT متخصصة، فإنه يتفوق في أتمتة مهام Excel المعقدة وتحسينها وتبسيطها - بدءًا من وظائف جداول البيانات الأساسية إلى نمذجة البيانات المتقدمة والتصور والأتمتة باستخدام Visual Basic للتطبيقات (VBA) وPython.

تعمل هذه الأداة كمساعد رقمي، وتعالج طلبات المستخدم من خلال تحليل الاستفسارات المتعلقة بجداول البيانات وتقديم إرشادات خطوة بخطوة أو صيغ مكتوبة مسبقًا أو ملفات كاملة قابلة للتنزيل. وبفضل القدرة على إنشاء ملفات Excel ومعالجتها وتحليلها داخل بيئتها، تقدم الأداة نهجاً عملياً لحل المشكلات.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

تصوَّر البيانات من خلال المخططات والرسوم البيانية ولوحات المعلومات التفاعلية والمصممة بشكل جمالي

قم بتصدير البيانات وتحويلها إلى تنسيقات مختلفة، مثل CSV أو JSON أو مجموعات بيانات متوافقة مع SQL

أنشئ صيغ Excel المعقدة للنماذج المالية والتحليل الإحصائي ومعالجة البيانات

قم بأتمتة التقارير من خلال إنشاء ملخصات شهرية وبيانات مالية ولوحات مؤشرات الأداء الرئيسية

قيود الذكاء الاصطناعي

قد تكون الصيغ أو المخرجات التي تم إنشاؤها غير صحيحة، خاصةً بالنسبة للاستعلامات المعقدة، مما يتطلب التحقق اليدوي من الصحة

يحتاج المستخدمون إلى الإلمام بأساسيات Excel لاستخدامها بفعالية

تسعير الذكاء الاصطناعي

مجاناً

الخطط المدفوعة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

🧠 حقيقة ممتعة: وفقًا لتوقعات السوق، فإن صناعة الذكاء الاصطناعي العالمية في طريقها إلى تحقيق 1.81 تريليون دولار بحلول عام 2030، مما يعكس نموها السريع وزيادة اعتمادها في مختلف الصناعات.

10. العرض التقديمي والشرائح GPT (الأفضل لإنشاء عروض تقديمية مؤثرة مع اقتراحات محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر العرض التقديمي والشرائح GPT

تم تطويره بواسطة SlidesGPT والعروض التقديمية والشرائح GPT هو أداة متخصصة مصممة لمساعدتك في إنشاء عروض تقديمية احترافية عالية الجودة بكفاءة. وهي مضبوطة بدقة لإنشاء شرائح كاملة وجاهزة للعرض، تتضمن الأبحاث ذات الصلة، والمحتوى المنظم، والعناصر المرئية.

يستفيد هذا الذكاء الاصطناعي في جوهره من المعالجة المتقدمة للغة الطبيعية (NLP) لتحليل طلبات المستخدم ويستخدم واجهة برمجة تطبيقات خارجية (API) لإنشاء الشرائح بشكل ديناميكي. ويضمن أن كل شريحة تتبع تنسيقاً منظماً مع عنوان واضح ونقاط نقطية ومسار حديث واستشهادات من المصادر.

تعمل GPT من خلال فهم احتياجات المستخدم أولاً، سواءً كانت شريحة واحدة، أو عرضاً تقديمياً كاملاً، أو مراجعة محررة لمحتوى موجود. وبمجرد إعداد المحتوى، يستخدم واجهة برمجة التطبيقات لإنشاء الشرائح بشكل ديناميكي، مما يجعلها متاحة على الفور للتنزيل أو لمزيد من التحرير.

أفضل ميزات GPT للعرض التقديمي والشرائح

قلِّل الوقت المستغرق في تصميم العروض التقديمية وهيكلتها من خلال أتمتة إنشاء الشرائح

أنشئ محتوى مناسبًا لتقارير الشركات والمحاضرات الأكاديمية والعروض التقديمية في المجال

تمكين التحسينات التعاونية لتعديل الشرائح من خلال تحديد التغييرات أو طلب صور بديلة

ادمج البيانات الحديثة ودراسات الحالة والرؤى الواقعية في محتوى الشرائح

قيود العرض التقديمي والشرائح GPT

نظرًا لطبيعة الذكاء الاصطناعي، قد ينتج عن SlideGPT نتائج متشابهة أو متطابقة لمستخدمين مختلفين، مما يقلل من الأصالة في العروض التقديمية

الأداة مصممة بشكل أساسي لإنشاء الشرائح. قد لا تفي باحتياجات المستخدمين الذين يحتاجون إلى تنسيقات محتوى أخرى

عرض تقديمي وشرائح تسعير GPT

مجاناً

SlidesGPT Pro: 9.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

الدفع لكل تنزيل: 2.99 دولار/التنزيل

المؤسسات: 500$/شهرياً فصاعداً

تقييمات ومراجعات GPT للعرض التقديمي والشرائح

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

🔍 هل تعلم؟ يشير تقرير شركة PwC إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز إنتاجية الموظفين بنسبة 40% تقريباً بحلول عام 2035، مما يعيد تشكيل الطريقة التي تعمل بها الشركات على تبسيط العمليات وإدارة المهام.

11. ملخص الاجتماعات Pro (الأفضل لتحويل ملاحظات الاجتماع إلى عناصر عمل وملخصات موجزة)

عبر Meeting Summarizer Pro

مُلخِّص الاجتماعات Pro عبارة عن أداة ذكاء اصطناعي عالية التخصص مصممة لتحويل نصوص الاجتماعات الأولية إلى ملخصات منظمة وقابلة للتنفيذ. وقد تم تطويره كإصدار متقدم من OpenAI's ChatGPT، وهو مصمم لتعزيز الإنتاجية من خلال تحليل المناقشات بدقة، وتحديد الموضوعات الرئيسية، واستخلاص الرؤى الهامة.

يعمل كمدوِّن ذكي للملاحظات، فهو يعالج كميات كبيرة من بيانات المحادثة بدقة، ويحدد الأرقام والتواريخ والقرارات والاهتمامات وعناصر الإجراءات. كما أنه يوفر تفصيلاً شاملاً للاجتماعات على أساس الفئات، مما يضمن عدم إغفال أي تفاصيل أساسية.

يعمل برنامج Meeting Summarizer Pro بنهج موحد، حيث يقسم رؤى الاجتماعات إلى فئات منظمة مثل موضوعات المناقشة الرئيسية ومجالات التوافق والأفكار الفريدة والمشكلات المفتوحة والمخاطر والفرص وعناصر العمل.

أفضل ميزات ملخص الاجتماعات Pro*

ضع قائمة بالخطوات القابلة للتنفيذ، وعيّن المسؤوليات، وتأكد من وضوح المتابعة

التقط الأرقام المالية والتواريخ والمواعيد النهائية وغيرها من البيانات الهامة بدقة

وثِّق مجالات التوافق بين المشاركين لضمان التوافق بين المشاركين

استخلص الأفكار والاستراتيجيات المبتكرة التي تمت مشاركتها خلال الاجتماع

تقديم ملخصات منظمة يسهل مراجعتها والرجوع إليها

قيود مُلخِّص الاجتماعات Pro

قد تتطلب النصوص الطويلة للغاية وقتًا أطول للمعالجة وقد تؤدي إلى ملخصات غير كاملة أو أقل دقة

تسمية المشاركين بشكل عام (على سبيل المثال، المتحدث 1، المتحدث 2) دون تمييز الأسماء الفعلية

تسعير ملخص الاجتماعات الاحترافي

مجاناً

الخطط المدفوعة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات مُلخِّص الاجتماعات الاحترافية

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

💡 نصيحة احترافية: بدلاً من التنقل بين حالات استخدام GPT المختلفة، خصص فترات زمنية للعصف الذهني وتوليد المحتوى والبحث للحفاظ على التركيز.

12. الذكاء الاصطناعي العلمي (الأفضل للبحث الأكاديمي وتوليد الرؤى العلمية)

عبر دارس الذكاء الاصطناعي

يدعم برنامج ScholarAI البحث الأكاديمي والاستقصاء العلمي والإنتاجية للباحثين والطلاب والمهنيين. تم تصميمه لاسترداد وتحليل وتلخيص الأدبيات عالية الجودة والمُراجَعة من قِبل الأقران، مما يساعد المستخدمين على البقاء على اطلاع بأحدث نتائج الأبحاث.

على عكس نماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، يؤكد ScholarAI بقوة على النزاهة الأكاديمية من خلال توفير مراجع واستشهادات لردوده. ويمكنه البحث عن الملخصات والأوراق البحثية الكاملة وبراءات الاختراع، مما يوفر رؤى منظمة من مصادر موثوقة. وسواء كان الباحث يجري مراجعة للأدبيات أو يبحث عن مصادر جديرة بالاقتباس أو يستكشف أحدث التطورات في مجال ما، فإن ScholarAI يضمن الوصول إلى معلومات موثوقة وحديثة.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي

ابحث عن المقالات العلمية، والأوراق البحثية، وبراءات الاختراع استنادًا إلى الكلمات الرئيسية، أو DOI، أو PMID، أو SS_ID، أو معرّفات ARXIV

تغلب على عوائق الوصول من خلال التنقل بكفاءة في المحتوى المدفوع واسترجاع الأوراق الأكاديمية الأساسية دون تأخير غير ضروري

قم بتفكيك النظريات والمعادلات والمنهجيات المعقدة في شكل يسهل الوصول إليه.

قم ببناء قاعدة معرفية لل ذكاء الاصطناعي من خلال حفظ المراجع وتنظيمها وتصنيفها، مما يسهل تتبع المواد البحثية بمرور الوقت

قيود الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي

في حين أن الإصدار المجاني متاح، إلا أنه يأتي مع قيود، مثل حصة الطلبات الأسبوعية التي تبلغ 25 طلبًا

قد لا يغطي الذكاء الاصطناعي للباحثين جميع المجلات القائمة على الاشتراك والمحتوى المدفوع، مما قد يؤدي إلى نتائج بحثية غير مكتملة

تسعير الذكاء الاصطناعي للباحثين

مجاناً

أساسي: 9. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

قسط: 18. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفرق: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

عبر الإجماع

Consensus GPT هو مساعد بحثي متقدم مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتبسيط الاستكشاف الأكاديمي واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة وتجميع المعرفة. تم تطويره كجزء من منصة Consensus، ويعمل هذا GPT كمحرك بحث ذكي للبحث الأكاديمي.

يتكامل هذا التطبيق مع قاعدة بيانات Consensus، ويجمع الدراسات من المجلات المرموقة في مختلف التخصصات. وهو يستفيد من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مع تقنيات البرمجة اللغوية العصبية لمسح وتصنيف واستخلاص المعلومات من الأوراق البحثية المعقدة إلى ملخصات واضحة وموجزة.

فهو يساعدك على فهم النتائج الرئيسية بسرعة، ومقارنة مصادر متعددة، واتخاذ قرارات مستنيرة دون غربلة مئات المقالات الأكاديمية يدوياً.

أفضل الميزات بإجماع الآراء

ابحث في الأوراق البحثية للعثور على دراسات تمت مراجعتها من قِبل الأقران حول أي موضوع وتلخيصها مع استخراج النتائج الرئيسية دون مصطلحات

أنشئ مخططات بحثية لهيكلة المراجعات الأدبية والمقترحات والتقارير

تحقق من صحة الادعاءات بالأدلة وعزز الكتابة العلمية من خلال المساعدة في هيكلة الأوراق الأكاديمية والملخصات والاستشهادات

سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والصناعة من خلال ترجمة الأبحاث المعقدة إلى رؤى سهلة الهضم للمحترفين

قيود الإجماع

قد لا يكون أداء الذكاء الاصطناعي التوافقي جيدًا مع الأسئلة المفتوحة أو تلك التي تتطلب تفكيرًا منطقيًا معقدًا

بينما يوفر الذكاء الاصطناعي التوافقي ملخصات ورؤى، إلا أنه قد لا يوفر دائمًا إمكانية الوصول المباشر إلى النص الكامل للأوراق البحثية الأصلية

التسعير المتفق عليه

مجاناً

قسط: 11. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفرق: 12.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

💡 نصيحة احترافية: درّب GPT على أسلوبك الخاص من خلال تقديم أمثلة على كتاباتك أو رسائلك الإلكترونية أو تقاريرك السابقة وإرشادها إلى محاكاة أسلوبك للحصول على مخرجات متسقة.

14. مدرس البرمجة (الأفضل لتعلُّم مهارات البرمجة وتحسينها مع إرشادات مخصصة)

عبر مدرس البرمجة

يتكيف مدرس البرمجة مع أسلوبك في التعلُّم والتقدم الذي تحرزه في التعلُّم، حيث يوفر إرشادات مخصصة حول مفاهيم البرمجة وكتابة الأكواد وتحريرها. يساعد في هيكلة الكود وتوحيده وفقًا للمعايير الاحترافية، مما يجعل البرمجة أكثر سهولة وإتقانًا.

أسَّس ريتشارد سنايد، وهو مُعلِّم ومهندس برمجيات مخضرم، استوديو BrainyBots، وهو الاستوديو الذي يقف وراء برنامج Code Tutor. وهو يعمل على تعزيز الإنتاجية من خلال توفير مساعدة فورية ومخصصة، مما يقلل من الوقت المستغرق في البحث عن الحلول. بالإضافة إلى ذلك، يمكّنك من تعلم وتطبيق مفاهيم البرمجة بكفاءة أكبر.

أفضل ميزات Code Tutor*

انخرط مع مدرب برمجة يتكيف مع أسلوبك في التعلُّم والتقدم الذي تحرزه

احصل على المساعدة في كتابة التعليمات البرمجية الجديدة أو تحرير التعليمات البرمجية الحالية لتلبية المعايير الاحترافية

تأكَّد من أن التعليمات البرمجية الخاصة بك تلتزم بأفضل الممارسات وأن تكون "بايثونيك" أو تتبع أعراف لغة البرمجة التي اخترتها

استفد من ميزات مثل تنفيذ كود Python، وتحميل الملفات، وتحليل البيانات المتقدم، وتحويلات الصور لتحسين مشاريعك البرمجية

قيود مدرس التعليمات البرمجية

لا يدعم تشغيل التعليمات البرمجية الطويلة أو التي تستغرق وقتًا طويلاً (أكثر من 100 خطوة، وقت تنفيذ طويل

قد تفتقر إلى دعم الميزات اللغوية المتقدمة أو لغات البرمجة الأقل شيوعًا

تسعير مدرس الكود

مجاناً

الخطط المدفوعة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات مدرس التعليمات البرمجية

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

15. UX Design Mentor (الأفضل لتحسين تصميم تجربة المستخدم من خلال ملاحظات خبراء الذكاء الاصطناعي)

عبر UX Design Mentor

يساعد UX Design Mentor مصممي تجربة المستخدم ومصممي المنتجات على تحسين عملهم بملاحظات دقيقة وعالية الجودة. فهو يقدم انتقادات بنّاءة لتحسين قابلية الاستخدام، والجاذبية البصرية، والمواءمة مع أهداف العمل واحتياجات المستخدم، مما يضمن أن يكون كل تصميم بديهيًا وفعالاً.

تعمل الأداة من خلال فهم مستوى خبرة المصمم أولاً، والتصميم المحدد الذي يتطلب ملاحظات ومعايير أو أهداف توجيه المشروع. وبالإضافة إلى النقد، تشجع أداة UX Design Mentor المصممين على التفكير النقدي في عملهم وتوضيح رؤاهم وأساليبهم في حل المشكلات.

الهدف هو مساعدة المصممين على تنمية ثقتهم وقدراتهم، وضمان أن يكون عملهم متمحورًا حول المستخدم وسليمًا من الناحية الاستراتيجية.

أفضل ميزات UX Design Mentor*

فهم أفضل الممارسات في المجال من خلال تحليل مبادئ التصميم في العالم الحقيقي وتطبيقها على المشاريع

حدِّد مشكلات قابلية الاستخدام وحلها من خلال النقد التفصيلي، مما يؤدي إلى تجارب مستخدم أكثر سلاسة

اكتسب نظرة ثاقبة في علم النفس وراء تفاعلات المستخدم وكيف تؤثر خيارات التصميم على السلوك

تعلم كيفية مواءمة قرارات التصميم مع كل من احتياجات المستخدم وأهداف العمل لتحقيق أقصى قدر من الفعالية

قيود موجه التصميم UX موجه التصميم*

لا يحتوي على تجارب شخصية أو مشاعر أو آراء ذاتية لأن استجاباته تستند إلى بيانات التدريب

يمكن لـ GPT توجيه المصممين بشأن اختبار قابلية الاستخدام ولكن لا يمكنها إجراء أو مراقبة تفاعل المستخدم الحقيقي

تسعير موجه التصميم UX Mentor*

مجاناً

الخطط المدفوعة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات UX Design Mentor

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

16. فيديو GPT من VEED (الأفضل لإنشاء محتوى فيديو بسرعة باستخدام نصوص وتعديلات من إنشاء الذكاء الاصطناعي)

عبر فيديو GPT من VEED

يجعل Video GPT من VEED إنشاء مقاطع فيديو احترافية وجذابة أمرًا سهلاً. فهو يتكيف مع تدفقات العمل المختلفة، مما يساعدك على إنشاء محتوى الوسائط الاجتماعية، وتحويل النص إلى فيديو، وإنشاء مرئيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

هل تحتاج إلى تحسين مقاطع الفيديو الخاصة بك؟ أضف ترجمات أو ترجمات أو دبلجة لجعلها أكثر سهولة وصقلًا. بغض النظر عن المشروع، تعمل هذه الأداة على تبسيط العملية بأكملها حتى تتمكن من التركيز على إخراج أفكارك إلى الحياة.

يبدأ الأمر بفهم أهدافك، سواء كنت ترغب في إنشاء محتوى قصير أو إعادة توظيف مقاطع الفيديو الطويلة في مقاطع أو إضافة ميزات إمكانية الوصول مثل الترجمة والترجمة. واستناداً إلى سير العمل المختار، يُقدّم Video GPT مساعدة مُخصّصة من خلال إنشاء نصوص، أو تنقيح أفكار الفيديو، أو تقديم روابط مباشرة إلى أدوات التحرير القوية الخاصة بـ VEED.

فيديو GPT من VEED أفضل الميزات

أنشئ مقاطع فيديو بجودة احترافية بمجرد وصف فكرة أو موضوع أو سمة دون الحاجة إلى مهارات تحرير متقدمة

حوِّل المحتوى المطول إلى مقاطع صغيرة الحجم مُحسَّنة لمنصات مثل TikTok، وبكرات Instagram، و YouTube Shorts

تحويل المحتوى المستند إلى نصوص، مثل منشورات المدونة أو النصوص، إلى مقاطع فيديو جذابة بصرياً مع سرد واقعي بالذكاء الاصطناعي

تتكامل بسلاسة مع مجموعة تحرير الفيديو من VEED، مما يتيح للمستخدمين تنقيح مشاريعهم وتخصيصها ووضع اللمسات الأخيرة عليها بسهولة

فيديو GPT بواسطة قيود VEED

يتم تقييد طول الفيديو وتعقيده حسب سير العمل المحدد، مع تحسين بعض الميزات للمحتوى القصير

فيديو GPT من تسعير VEED

لايت: 24 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

إيجابي: 55 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

فيديو GPT من VEED التقييمات والمراجعات

G2: 4. 6/5 (1,000+ تقييم)

Capterra: 3. 3/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

💡 نصيحة احترافية: هل تخطط لقضاء عطلة نهاية أسبوع سريعة أو رحلة قصيرة؟ اجعل GPT يوصي بمسار رحلة مخصص بناءً على اهتماماتك وميزانيتك. امنحه بعض التفضيلات الرئيسية (الميزانية، ونوع الإجازة، وما إلى ذلك)، ودعه يفاجئك بخطة خارجة عن المسار الذي لم تكن لتفكر فيه.

17. مُوجِّه تحسين محركات البحث (الأفضل لتعزيز ترتيب المواقع الإلكترونية من خلال توصيات تحسين محركات البحث القائمة على الذكاء الاصطناعي)

عبر SEO Mentor

SEO Mentor هو مساعد رقمي خبير متخصص في تحسين محركات البحث (SEO). تم تصميم SEO Mentor لتوجيه مستشاري تحسين محركات البحث والمسوِّقين الرقميين وأصحاب الأعمال، وهو مصمَّم لتوجيه مستشاري تحسين محركات البحث والمسوِّقين الرقميين وأصحاب الأعمال، ويقدِّم نصائح متعمِّقة حول تحسين تصنيفات المواقع الإلكترونية وزيادة عدد الزيارات العضوية ومواءمة الاستراتيجيات مع أفضل ممارسات Google. وبفضل الأساس القوي لإرشادات الجودة من Google وأحدث اتجاهات تحسين محركات البحث، يساعد برنامج SEO Mentor المستخدمين على تحسين أساليبهم في تحسين الصفحات وتحسين محركات البحث التقنية واستراتيجية المحتوى وبناء الروابط.

يركّز على التوصيات القابلة للتنفيذ، مما يساعد المستخدمين على تحديد الثغرات في خطط تحسين محركات البحث وتنفيذ التحسينات بفعالية. تلتزم أداة SEO Mentor بالدقة والشفافية والتفكير الاستراتيجي. تشجع الأداة أيضًا المستخدمين على اتباع ممارسات تحسين محركات البحث الأخلاقية والتكيف مع تغييرات الخوارزمية مع تجنب تقنيات القبعة السوداء.

أفضل ميزات SEO Mentor*

تحديد مشكلات تحسين محركات البحث على الصفحة، مما يساعد المستخدمين على تحسين علامات العنوان، والأوصاف الوصفية، والروابط الداخلية، وترميز المخطط لتحسين ظهور البحث

التقيّد بممارسات تحسين محركات البحث البيضاء لبناء نمو مستدام وطويل الأجل دون المخاطرة بتعرضك لعقوبات خوارزمية

راجع ملفات تعريف الروابط الخلفية واستراتيجيات بناء الروابط للحصول على روابط خلفية طبيعية وعالية الجودة تعزز سلطة المجال

حلِّل هياكل الموقع الإلكتروني والعناصر الفنية لتحسين محركات البحث لتحسين قابلية الزحف والفهرسة وصحة الموقع بشكل عام

قيود موجهات SEO

لا يمكن للأداة الوصول مباشرةً إلى بيانات الموقع الإلكتروني المباشرة أو تحليلها، مما يتطلب من المستخدمين تقديم تقارير التدقيق أو مقاييس الأداء أو تفاصيل محددة للتحليل

تسعير مُوجِّه التسويق عبر الإنترنت

مجاناً

الخطط المدفوعة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات موجهات كبار المسئولين الاقتصاديين

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

18. التقويم GPT (الأفضل لإدارة الجداول الزمنية وتحسين الوقت باستخدام التخطيط المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر التقويم GPT

التقويم GPT يخلصك من ضغوط إدارة جدولك الزمني. فهو ينظِّم يومك بجداول أعمال منظَّمة، ويسحب تفاصيل الأحداث عند الحاجة، بل ويضع مسودات لرسائل البريد الإلكتروني للحفاظ على سير كل شيء بسلاسة. تُحافظ عمليات التكامل مثل تقويم Google وGmail على مزامنة كل شيء حتى تتمكن من التركيز على الأمور المهمة بدلاً من التلاعب بالمواعيد والتذكيرات.

يعمل مساعد الذكاء الاصطناعي هذا من خلال جلب أحداث التقويم، وتنظيمها في تنسيق ترميز سهل القراءة، وتقديمها مع الرموز التعبيرية ذات الصلة لتحسين إمكانية قراءتها.

والأكثر من ذلك، يمكنه جمع المزيد من المعلومات حول الحاضرين في الاجتماعات أو الشركات من خلال تصفح الويب، مما يساعدك على البقاء على اطلاع قبل الاجتماعات المهمة. صُمِّمت وظيفة التقويم GPT لتكون بديهية، مما يتيح لك التفاعل بشكل طبيعي والحصول على ردود مفيدة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتك.

أفضل ميزات GPT للتقويم

استرجع جدول أعمال يومي جيد التنظيم بتنسيق ترميز سهل القراءة مع طوابع زمنية واضحة ومواقع وتفاصيل الحضور

لخص التفاصيل الرئيسية للاجتماعات القادمة، بما في ذلك الوقت والمشاركين والموقع، دون تشويش الرد بروابط غير ضرورية

ابحث في الويب عن آخر أخبار الشركات أو الأفراد المتعلقة بالاجتماعات المجدولة، مما يساعد المستخدمين على البقاء مستعدين

إنشاء رسائل بريد إلكتروني وصياغتها مباشرةً داخل Gmail، مما يوفر الوقت عندما تحتاج إلى إرسال رسائل متابعة للاجتماعات

قيود GPT للتقويم GPT

لا يتضمن التطبيق روابط Zoom أو Google Meet في الردود، مما يتطلب من المستخدمين التحقق من التقويم الخاص بهم للوصول إليه

تعتمد GPT على عمليات تكامل خارجية (مثل Zapier) لصياغة البريد الإلكتروني واسترجاع الأحداث، مما قد يتطلب إعدادًا إضافيًا من المستخدم

تسعير GPT التقويم GPT

مجاناً

الخطط المدفوعة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات GPT للتقويمات والمراجعات

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

19. AI Humanizer Pro (الأفضل لجعل النص الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي يبدو أكثر طبيعية وشبيهًا بالبشر)

عبر AI Humanize Pro

يقوم AI Humanizer Pro بتحويل النص الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي إلى محتوى سلس وطبيعي وجذاب مع الحفاظ على معناه الأصلي كما هو. فهو يزيل الصياغة الآلية، ويحسِّن من سهولة القراءة، ويضبط النغمة بحيث يبدو النص المكتوب بالذكاء الاصطناعي أكثر إنسانية وأصالة.

سواءً كنت تعمل على نسخ تسويقية، أو منشورات مدوّنة، أو أوراق أكاديمية، أو اتصالات تجارية، فإن هذه الأداة تعمل على تحسين كل جملة من أجل تدفق ووضوح أفضل.

تم تصميم AI Humanizer Pro المصمم لمنشئي المحتوى والمسوقين والشركات والطلاب، وهو مصمم لمنشئي المحتوى والمسوقين والشركات والطلاب، ويتكامل AI Humanizer Pro بسلاسة مع Bypassgpt. وهو يضمن ألا يبدو النص الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي ميكانيكياً أو محرجاً بل يُقرأ دون عناء مع الحفاظ على الدقة.

يعمل هذا الذكاء الاصطناعي على تنقيح الصياغة، وضبط بنية الجمل، وتعزيز التماسك. والنتيجة هي محتوى يبدو احترافيًا ومصقولًا وطبيعيًا - جاهز للنشر أو المشاركة أو الإرسال دون مزيد من التحرير.

أفضل ميزات AI Humanizer Pro للذكاء الاصطناعي*

حافظ على المعنى الأصلي للمحتوى مع تعزيز الوضوح والتماسك بحيث يظل النص النهائي مطابقاً للمصدر ولكن مع الشعور بمزيد من الأصالة

استفد من تقنيات البرمجة اللغوية العصبية المتقدمة لتعديل النص الذي يبدو آلياً إلى لغة تبدو طبيعية للقراء من البشر

حسِّن المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي للمدونات، والمقالات، والنسخ التسويقية، ورسائل البريد الإلكتروني، والكتابة الأكاديمية من خلال تحسين اللغة

حافظ على استجابة دقيقة وكلمة بكلمة من محرك أنسنة الذكاء الاصطناعي دون تعديلات غير ضرورية، مما يضمن الدقة والموثوقية

قيود الذكاء الاصطناعي Humanizer Pro

يتّبع سياسة صارمة في إضفاء الطابع الإنساني على الكلمات ولا يقوم بتعديل المحتوى أو تحسينه بما يتجاوز النص الأصلي، مما قد يحد من إعادة الصياغة الإبداعية الأعمق

قد لا تلتقط النغمات العاطفية أو الأدبية شديدة الدقة بشكل مثالي في الأعمال الكتابية الإبداعية المعقدة التي يتفوق فيها الكُتّاب البشريون

تسعير AI Humanizer Pro

مجاناً

أساسي: 12 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

إيجابي: 19 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

غير محدود: 49$/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات AI Humanizer Pro للذكاء الاصطناعي

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

20. Notion Expert GPT (الأفضل لتنظيم مساحة عمل Notion وتحسينها بمساعدة الذكاء الاصطناعي)

عبر Notion Expert GPT

صُمِّم برنامج Notion Expert GPT، الذي طوَّرته HelpKit، لتعزيز الإنتاجية وتبسيط سير العمل داخل Notion. فهو يوفر إرشادات فورية بشأن الصيغ المعقدة، ويوصي بالقوالب ذات الصلة، ويقدم شروحاً مفصلة للميزات الرئيسية، مما يسهل التنقل في المنصة وتخصيصها.

بالإضافة إلى الدعم الأساسي، فهو يساعد المستخدمين على البقاء منظمين من خلال استراتيجيات لإدارة الملاحظات، وتنظيم قواعد البيانات، والحفاظ على الجداول الزمنية على المسار الصحيح. يمكن للطلاب إنشاء أدلة دراسية وتنظيم البحوث بكفاءة، بينما يمكن للمحترفين تحسين سير العمل والحفاظ على سير المشاريع بسلاسة. ومقارنةً بأدوات إدارة مشروعات الذكاء الاصطناعي التقليدية، تهدف هذه الأداة إلى تحسين سير العمل وتعزيز الإنتاجية داخل Notion.

بفضل قدرته على تبسيط المهام وتحسين التنظيم، يزيل برنامج Notion Expert GPT الإحباط الناتج عن الإعداد واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على عملهم دون تشتيت الانتباه غير الضروري.

أفضل ميزات GPT لخبير الحركة GPT

تبسيط معادلات المفاهيم المعقدة من خلال تقسيمها إلى مصطلحات مفهومة، مما يسهل التنفيذ بسهولة

احصل على توصيات مخصصة للقوالب المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتك الخاصة، مثل إدارة المشاريع أو أنظمة إدارة علاقات العملاء أو التنظيم الشخصي

استفد من منصة HelpKit لتحويل صفحات Notion الخاصة بك إلى مركز مساعدة احترافي أو موقع توثيق، مما يعزز دعم العملاء ومشاركتهم

احصل على نصائح حول تعزيز تعاون الفريق من خلال مساحات العمل المشتركة، وتعيين المهام، وتتبع التقدم المحرز

قيود GPT لخبير الحركة GPT

لا يمكن لهذه الأداة إجراء تغييرات داخل مساحة عمل Notion الخاصة بك؛ فهي تقدم اقتراحات وإرشادات فقط

قد لا يستوعب المساعد السياق الفريد لمساحة عمل Notion الخاصة بك بشكل كامل، مما يؤدي إلى تقديم نصائح عامة

تسعير GPT لـ Notion Expert GPT*

بداية: 19 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

الأعمال: 39$/شهرًا لكل مستخدم

احترافي: 79 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

*تقييمات ومراجعات خبراء GPT

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

📖 اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي لأتمتة أفضل

بينما تتخصص العديد من تطبيقات GPT للإنتاجية المذكورة سابقًا في وظائف محددة مثل كتابة المحتوى، والترميز، والتلخيص، والبحث، والتدريس، تتميز ClickUp بتقديم حل شامل يغطي هذه المهام وأكثر من ذلك دون الحاجة إلى التكامل مع ChatGPT أو غيرها.

ClickUp Brain هي أول شبكة عصبية في العالم تستخدم الذكاء الاصطناعي للربط بين المشاريع والمستندات والأشخاص ومعارف الشركة. بدلاً من الاعتماد على أدوات GPT متعددة لمختلف المهام، يقوم ClickUp بكل ذلك في منصة واحدة، مما يجعله التطبيق الفائق للعمل.

أتمتة مهام سير العمل باستخدام إدارة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يتيح لك مُنشئ الأتمتة المدعوم بالذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain وصف مهام سير العمل بلغة بسيطة، وإعداد الأتمتة على الفور عبر المساحات والمجلدات والقوائم.

صف الأتمتة بعبارات بسيطة ودع ClickUp Brain يبنيها باستخدام ClickUp Automation

لا داعي للتوفيق بين العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي للأتمتة، يمكنك ذلك:

تحديث حالات المهام تلقائيًا، وإخطار أعضاء الفريق، وتشغيل الإجراءات دون تدخل يدوي

استخدم قوالب أتمتة ClickUp والاختصارات وأتمتة البريد الإلكتروني وسجلات التدقيق لتبسيط المهام المتكررة

تعيين المهام بشكل ديناميكي إلى الأشخاص المناسبين. على سبيل المثال، يمكن تعيين تذكرة الدعم تلقائياً إلى المستجيب الأصلي، وتحديثها بسلاسة إذا تغيرت الأدوار

قم بتعيين المهام تلقائياً إلى مُنشئي المحتوى، أو المراقبين، أو أعضاء فريق محددين باستخدام أتمتة ClickUp

إنشاء المحتوى وتنقيحه باستخدام كاتب الذكاء الاصطناعي للعمل

جرِّب ClickUp Brain استخدم ClickUp Brain لإنشاء محتوى مخصص لسير عملك الخاص وتكييفه حسب احتياجاتك

يعمل ClickUp Brain مثل منشئ المحتوى المدعوم من GPT ولكنه مدمج بالكامل مع مساحة العمل الخاصة بك. مع كاتب الذكاء الاصطناعي للعمل™، فإنه يمكّن الفرق من:

أنشئ وصفًا تفصيليًا للمشروع، وملاحظات الاجتماعات، والمحتوى الخاص بالأدوار المُصممة خصيصًا لسير العمل

صقل الكتابة وهيكلها بناءً على السياق، مما يضمن إنشاء محتوى دقيق وملائم دون الحاجة إلى أدوات كتابة منفصلة للذكاء الاصطناعي

التنبؤ وتحديد الأولويات باستخدام الرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي

تعني إدارة المشاريع استباق المشكلات المحتملة، وليس فقط تتبع المهام.

يجعل برنامج إدارة المشاريع ClickUp Project Management Software ذلك ممكناً من خلال دمج التحليلات التنبؤية وتحديد الأولويات الذكية في سير عملك.

يحافظ برنامج ClickUp Brain's AI Project Manager™ من ClickUp Brain على سير المشاريع على المسار الصحيح من خلال تحليل التقدم في الوقت الفعلي، والتنبؤ بالتأخيرات، واقتراح التعديلات قبل تفاقم المشكلات. كما أنه يقوم بأتمتة تحديثات الحالة وإعادة تخصيص الموارد وتحديد المخاطر - حتى تتمكن الفرق من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً دون الحاجة إلى التكرار المستمر.

استخدم مدير مشروع الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain لتحليل الجداول الزمنية للمشروع وإجراء تعديلات في الوقت الفعلي

لنفترض أن فريق المنتج يستعد لإطلاق منتج كبير، ولكن التطوير يتأخر بسبب أخطاء غير متوقعة.

يكتشف الذكاء الاصطناعي التباطؤ ويخطر الفريق ويقترح تحويل موارد ضمان الجودة إلى إصلاح الأخطاء مع تمديد مرحلة الاختبار. ويمكنه أيضًا تحديث أصحاب المصلحة تلقائيًا، وتعديل الجداول الزمنية والأولويات لمنع الإصدار المتسرع.

باستخدام هذه الرؤى الاستباقية، تظل الفرق مستبقة للمشاكل بدلاً من السعي الحثيث لإصلاحها لاحقاً.

على سبيل المثال، يمكنه سحب البيانات من ClickUp Gantt Charts للمساعدة في تصور تبعيات المهام والمعالم الرئيسية أو استخراج الرؤى من ClickUp Dashboards لتتبع مقاييس المشروع الرئيسية، وتسليط الضوء على المخاطر وتقديم توصيات استباقية للحفاظ على كل شيء في الموعد المحدد.

تسريع خطط المشاريع باستخدام مدير مشروع الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain

الاندماج مع أكثر من 600 تطبيق لمساحة عمل متصلة

يعمل تكامل ClickUp على توصيل أدواتك المفضلة مباشرةً بمساحة عملك، مما يلغي الحاجة إلى التبديل المستمر بين التطبيقات. فهو يتكامل بسلاسة مع Slack وGoogle Drive وGitHub وHubSpot وSalesforce وFigma وTwilio وOutlook وغيرها من برامج التحليلات التنبؤية. وهذا يضمن ما يلي:

تظل عمليات سير العمل دون انقطاع عبر الأدوات المختلفة

مزامنة البيانات تلقائياً بين المنصات

تستخدم الفِرق الذكاء الاصط ناعي لأتمتة المهام والعمليات عبر مجموعة التقنيات الخاصة بهم بالكامل باستخدام خطافات الويب المخصصة وتكامل Zapier

وفر الوقت مع القوالب المُصممة مسبقاً

نزِّل هذا القالب وازن بين المسؤوليات المتعددة باستخدام نموذج استخدام ClickUp للإنتاجية

تم تصميم ClickUp لتلبية احتياجات الإنتاجية المختلفة. ولكن الحفاظ على الإنتاجية لا يتعلق فقط بامتلاك أداة، بل يتعلق باستخدامها بفعالية.

يساعدك قالب استخدام قالب ClickUp للإنتاجية على تنظيم مساحة العمل الخاصة بك لإدارة المهام وقوائم المهام والأهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل في مكان واحد. وخلافًا لمخططات الإنتاجية العامة، لا يساعدك هذا القالب على تنظيم العمل فحسب، بل يرشدك إلى تحسين ClickUp نفسه لتحسين الكفاءة والبقاء على رأس كل شيء.

تقدم ClickUp مجموعة متنوعة من القوالب المصممة لتعزيز الإنتاجية وتبسيط سير العمل:

مجموعة من أكثر من 50 قالبًا من قوالب الذكاء الاصطناعي للمساعدة في حالات استخدام الذكاء الاصطناعي المتعددة، مثل إنشاء المحتوى والحملات التسويقية وإدارة المشاريع، مما يتيح للمستخدمين إنجاز المزيد في وقت أقل

قوالب الإنتاجية المجانية، بما في ذلك المخططات والتقارير وجداول البيانات، التي تهدف إلى تحسين سير العمل وإدارة المهام للاستخدام الشخصي والمهني على حد سواء

يساعد قالب تقرير الإنتاجية الشخصي ClickUp Personal Productivity Report على تتبع التقدم اليومي أو الأسبوعي أو الشهري، مما يتيح للمستخدمين تحديد مجالات التحسين وقياس الإنجازات مقابل الأهداف المحددة

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تساعدك كل أداة من أدوات GPT في هذه القائمة على أتمتة عملك وإنشائه وتحسينه، مما يوفر لك الوقت والجهد. بدءاً من الكتابة والعصف الذهني إلى الترميز والتلخيص، تتولى هذه الأدوات المهام الشاقة حتى تتمكن من التركيز على ما يهمك حقاً.

ولكن إذا كنت تبحث عن حل شامل، فإن ClickUp سيوفر لك ذلك.

بدلاً من التنقل بين العديد من GPTs، يمكنك الحصول على كل شيء في مكان واحد. يقوم ClickUp Brain بالإجابة عن الأسئلة، وإنشاء المحتوى، والمساعدة في البحث. تتولى الأتمتة المهام المتكررة، حتى لا تضطر إلى ذلك. تحافظ الدردشة على سلاسة التعاون، مما يلغي الحاجة إلى أدوات اتصال منفصلة.

لماذا تدير أدوات متعددة بينما يمكنك الحصول على كل شيء في أداة واحدة؟ اشترك في ClickUp اليوم واختبر الإنتاجية الحقيقية دون عناء.