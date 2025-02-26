أفضل 10 بدائل ومنافسين لخيوط الخيوط لعام 2025

عندما أطلقت Meta تطبيق Meta Threads، وضعت نفسها كبديل جديد لـ X (تويتر سابقًا)، بهدف جذب المستخدمين الذين يبحثون عن طرق جديدة للتواصل. استنادًا إلى أساس إنستغرام، ركز تطبيق Threads على التحديثات في الوقت الفعلي والتواصل الوثيق، ولكنه في النهاية لم يكن مناسبًا للجميع.

صعدت منصات أخرى لأولئك الذين أرادوا خطًا زمنيًا زمنيًا زمنيًا أو جاذبية أكثر تخصصًا. يقدم Reddit مناقشات مستهدفة، بينما يساعد Discord في بناء المجتمعات. قد تناسب هذه البدائل احتياجاتك بشكل أفضل.

دعونا نستكشف أفضل بدائل خيوط المواضيع والمنافسين للمبدعين والمحترفين وأي شخص يتطلع إلى البقاء على اتصال بهدف.

👀 هل تعلم؟ خلال خمسة أيام فقط منذ إطلاقه وصلت المواضيع إلى أكثر من 100 مليون مستخدم -وهو رقم قياسي جعلها المنصة الأسرع نموًا على الإنترنت في التاريخ.

⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي 10 بدائل لـ "المواضيع" لإثارة محادثاتك الرقمية:

سلاك: الأفضل للتواصل الجماعي الاحترافي

الأفضل للتواصل الجماعي الاحترافي ديسكورد: الأفضل لبناء مجتمعات مخصصة

الأفضل لبناء مجتمعات مخصصة ريديت: الأفضل للمناقشات المتخصصة

الأفضل للمناقشات المتخصصة بلوسكي: الأفضل للتواصل الاجتماعي اللامركزي

الأفضل للتواصل الاجتماعي اللامركزي X (تويتر سابقاً): الأفضل للمناقشات والتحديثات العالمية

الأفضل للمناقشات والتحديثات العالمية ماستودون : الأفضل للخصوصية اللامركزية

: الأفضل للخصوصية اللامركزية مجموعات فيسبوك : الأفضل للمجتمعات الخاصة

: الأفضل للمجتمعات الخاصة Mattermost: الأفضل للتواصل الجماعي على مستوى المؤسسات

الأفضل للتواصل الجماعي على مستوى المؤسسات Circle: الأفضل لبناء المجتمعات ذات العلامات التجارية

الأفضل لبناء المجتمعات ذات العلامات التجارية تيك توك : الأفضل للانتشار الإبداعي

: الأفضل للانتشار الإبداعي أداة المكافأة : كليك أب . على الرغم من أن ClickUp ليس منصة وسائط اجتماعية، إلا أنه يمكن أن يعمل كبديل للموضوعات للفرق والمجتمعات التي تحتاج إلى مناقشات منظمة وفي الوقت الفعلي

: كليك أب . على الرغم من أن ClickUp ليس منصة وسائط اجتماعية، إلا أنه يمكن أن يعمل كبديل للموضوعات للفرق والمجتمعات التي تحتاج إلى مناقشات منظمة وفي الوقت الفعلي بفضل الدردشة المدمجة، والتعليقات المترابطة، والمحادثات القائمة على المهام، والمستندات للتحديثات الطويلة، تحافظ ClickUp على التواصل منظماً وقابلاً للتنفيذ - على عكس الطبيعة العابرة ل "سلاسل الرسائل

كما يمكن استخدامه كأداة تسويق على وسائل التواصل الاجتماعي مع القدرة على إنشاء تقويمات المحتوى، واستخدام قوالب لإدارة سير عمل المحتوى، والتعاون في إدارة التسويق مع فريقك

جرّب ClickUp مجانًا

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل الخيوط؟

تهدف العديد من المنصات إلى بناء مجتمعات وإنشاء اتصالات ذات مغزى عبر الإنترنت. لكنه ليس سيناريو واحد يناسب الجميع. لا يمكنك أن تتوقع نفس المشاركة في كل مكان.

لذا، عندما تبحث عن بديل لـ Instagram Threads، إليك ما يجب أن تضعه في اعتبارك:

واجهة المستخدم : يمكن للواجهة النظيفة والبديهية أن تصنع تجربتك أو تفسدها. ابحث عن المنصات التي تبدو طبيعية وسهلة التصفح

: يمكن للواجهة النظيفة والبديهية أن تصنع تجربتك أو تفسدها. ابحث عن المنصات التي تبدو طبيعية وسهلة التصفح ميزات المجتمع : هل تدعم المنصة إنشاء مجتمعات مستهدفة أو تعزيز الاتصالات الهادفة حول الاهتمامات المشتركة؟

: هل تدعم المنصة إنشاء مجتمعات مستهدفة أو تعزيز الاتصالات الهادفة حول الاهتمامات المشتركة؟ خيارات مشاركة المحتوى : سواء كنت من محبي مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو أو تحديثات الحالة السريعة، تحقق مما إذا كانت المنصة تتمتع بالإمكانيات التي تجعل ذلك ممكناً

: سواء كنت من محبي مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو أو تحديثات الحالة السريعة، تحقق مما إذا كانت المنصة تتمتع بالإمكانيات التي تجعل ذلك ممكناً خطوط زمنية متسلسلة زمنياً : إذا كنت تشتاق إلى أيام التحديثات في الوقت الفعلي دون تدخل الخوارزمية، فامنح الأولوية للمنصات التي تقدم هذه الميزة

: إذا كنت تشتاق إلى أيام التحديثات في الوقت الفعلي دون تدخل الخوارزمية، فامنح الأولوية للمنصات التي تقدم هذه الميزة سياسات الخصوصية والبيانات : ضع في اعتبارك كيفية تعامل المنصة مع بياناتك وما إذا كانت تمنحك التحكم في إعدادات الخصوصية

: ضع في اعتبارك كيفية تعامل المنصة مع بياناتك وما إذا كانت تمنحك التحكم في إعدادات الخصوصية التكامل مع المنصات الأخرى: تعمل بعض المنصات بشكل أفضل عند ربطها بالتطبيقات التي تستخدمها بالفعل، مثل Instagram أو Facebook

💡 نصيحة احترافية: حدد أولوية المنصة التي تتوافق بشكل أفضل مع أهدافك. إذا كنت تسعى للحصول على تحديثات في الوقت الفعلي، فقد يكون X (تويتر سابقاً) هو المنصة المناسبة لك. إذا كنت تريد مساحة مخصصة لتعاون الفريق، فجرّب أدوات التواصل المؤسسي مثل انقر فوق الدردشة .

أفضل 10 بدائل لمواضيع ## أفضل 10 بدائل لمواضيع

فيما يلي أفضل 10 بدائل لبرنامج Threads، بميزات متشابهة ومزايا فردية متشابهة لحالات استخدام مختلفة.

1. Slack (الأفضل للتواصل الجماعي الاحترافي)

عبر سلاكسلاك أصبح مرادفاً للتواصل المهني على مر السنين.

ويمكنه القيام بكل شيء بدءاً من التعاون الجماعي إلى إنشاء ساحات مجتمعية مغلقة. المنصة عبارة عن تطبيق دردشة مصمم لتحسين التواصل الجماعي من خلال المراسلة. ولكن يمكن أن يكون أيضًا مستودعًا لجميع ملفاتك - على الرغم من أنه قد يكون من الصعب جدًا العثور عليها!

سلاك أفضل الميزات

إنشاء قنوات منفصلة لمواضيع مختلفة للحفاظ على تنظيم المحادثات وسهولة متابعتها

التكامل مع Google Drive و Trello وأكثر من 2600 أداة تعاون أخرى

استمتع بالمراسلة الصوتية والمرئية لسهولة التواصل

قيود سلاك

تتيح الباقة المجانية 10 عمليات تكامل فقط

قد تكون خطط المؤسسات باهظة الثمن للمؤسسات الكبيرة

تسعير سلاك

مجانية للأبد

المحترفين: 8.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

8.75 دولار شهريًا لكل مستخدم الأعمال +: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شبكة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات سلاك

G2: 4.5/5 (أكثر من 33,500 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 33,500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 23,500 تقييم)

📮ClickUp Insight: حول 41% من المحترفين يفضلون المراسلة الفورية للتواصل الجماعي. على الرغم من أنها توفر تبادلاً سريعًا وفعالًا، إلا أن الرسائل غالبًا ما تكون موزعة عبر قنوات أو سلاسل رسائل أو رسائل مباشرة متعددة، مما يجعل من الصعب استرجاع المعلومات لاحقًا.

مع حل متكامل مثل ClickUp Chat، يتم تعيين سلاسل محادثاتك إلى مشاريع ومهام محددة، مما يبقي محادثاتك في سياقها ومتاحة بسهولة.

على عكس أدوات الدردشة التقليدية التي غالبًا ما تتحول إلى مصدر إلهاء، يضمن ClickUp بقاء المناقشات قابلة للتنفيذ، مما يقلل من تبديل السياق ويساعد الفرق على المضي قدمًا في العمل بدلاً من مجرد الحديث عنه.

بالإضافة إلى تكامل الذكاء الاصطناعي الأصلي لـ ClickUp, ClickUp Brain في الدردشة يتيح لك

تلخيص المحادثات الطويلة حتى تتمكن من متابعة النقاط الرئيسية بسرعة دون التمرير عبر رسائل لا نهاية لها

اقتراح الردود لتسريع الردود والحفاظ على سير المحادثات بكفاءة

أتمتة تحديثات الحالة من خلال تلخيص التقدم المحرز في المشروع في الدردشة

تحسين الوضوح من خلال إعادة كتابة الرسائل أو تنقيحها من أجل تواصل أفضل

ترجمة الرسائل في الوقت الفعلي لكسر حواجز اللغة في الفرق العالمية

شاهد هذا الفيديو لفهم كل ما هو ممكن عند التقاء المهام والدردشة!

ولكن ماذا عن المواقف التي لا تكفي فيها الكلمات؟ تصور أفكارك وتعاون بشأنها مع ClickUp Whiteboards . يمكنك وضع أفكار حملاتك على وسائل التواصل الاجتماعي والتخطيط لها وتخطيطها ورسم خرائطها مع مدخلات مرئية من الفريق في الوقت الفعلي.

اجعل أفضل أفكارك تنبض بالحياة من خلال التعاون في الوقت الفعلي مع ClickUp Whiteboards

وماذا لو كنت بحاجة إلى وثائق مفصلة لخططك؟ مستندات ClickUp قد وفرت لك التغطية. أضف واحدة إلى مشروعك للمشاركة في إنشاء المستندات وتحريرها في الوقت الفعلي مع التحكم في الأذونات لحماية المعلومات الحساسة.

_المشكلة الرئيسية التي حلها ClickUp لنا هنا هي التخطيط للتسويق ووسائل التواصل الاجتماعي، فمنذ فترة كنا نخطط في Excel، ونقوم بأرشفة المحتويات في مجلدات، لذا تبدأ الفوضى في الظهور بسرعة كبيرة. مع ClickUp، يمكنني الحصول على التخطيط والتسويق (النصوص ومقاطع الفيديو والصور) في مكان واحد، بكل سهولة! كريستيان فيليكس م. ، المالك

تخصيص مساحة العمل الخاصة بك وأتمتتها ### تخصيص مساحة العمل الخاصة بك وأتمتتها

على عكس الخيوط، يوفر ClickUp مجموعة من الأدوات المتقدمة المصممة لتعزيز إنتاجيتك وتنظيمك. تسمح لك ميزات إدارة المهام الخاصة به بتقسيم المشاريع الكبيرة إلى مهام قابلة للإدارة والتتبع، وتعيين المسؤوليات، وتحديد المواعيد النهائية، وتعديل المسار بسهولة بناءً على التقدم المحرز في الوقت الفعلي. أتمتة ClickUp توفر لك أيضًا ساعات كل أسبوع من خلال التخلص من المهام المتكررة. قم بإعداد مشغلات مخصصة باستخدام عبارات "إذا-ثم" وشاهد تحديثات الحالة تكتب نفسها بنفسها، ويتم إخطار أعضاء الفريق تلقائيًا بالتغييرات المهمة، وتتحرك المهام بسلاسة من خلال مهام سير العمل. من التعيين التلقائي للعمل إلى تحديد أولويات الطلبات العاجلة، تحافظ أتمتة ClickUp على سير المشاريع بسلاسة بينما تركز أنت على ما يهمك حقًا.

تنفيذ المهام المتكررة تلقائيًا وتوفير الوقت مع أتمتة ClickUp Automations

إنشاء قاعدة الوسائط الاجتماعية الخاصة بك

يتعلق بناء المجتمع بأكثر من مجرد التواصل. إنه يتعلق أيضًا بصياغة استراتيجية قوية.

ومع ذلك، فإن إعداد برنامج كامل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي يتطلب الكثير من العمل. هل يمكن لـ قالب محتوى وسائل التواصل الاجتماعي مساعدتك؟ بالتأكيد يمكن ذلك!

إن قالب وسائل التواصل الاجتماعي ClickUp يجعل إطلاق تواجدك على وسائل التواصل الاجتماعي أسهل (وأسرع!) من خلال الجمع بين كل ما تحتاجه - من العصف الذهني للمحتوى إلى الإنشاء والجدولة والتحليل - في مكان واحد.

ابق على اطلاع على جميع مهام فريقك مع عرض تقويم ClickUp Calendar View

هل تريد شيئاً أكثر تقدماً؟ يمكنك استخدام قالب ClickUp لوسائل التواصل الاجتماعي المتقدمة يتضمن أكثر من 15 حالة مخصصة وخمس طرق عرض مخصصة، بما في ذلك طريقة عرض القائمة، وطريقة عرض اللوحة على غرار كانبان، والمزيد من أجل إدارة شاملة.

تتبع تقدم المهام بسهولة باستخدام ClickUp Custom Statuses (الحالات المخصصة)

هل تحتاج إلى قالب مخصص لإشراك المجتمعات؟ إن قالب إدارة مجتمع ClickUp يساعدك على التخطيط ووضع الاستراتيجيات وتتبع وقياس النجاح، مما يضمن بقاء مجتمعك نشطًا ومتصلًا.

انتقل إلى ClickUp لـ

العمل مع إدارة مشاريع وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك إدارة المهام والأحداث، وأتمتة سير العمل، وتتبع المشروع

تطبيق عمليات التكامل مثل أدوات تحليلات إنستغرام لتدفق آمن للبيانات دون تبديل الأدوات

الوصول إلى داعم مجتمع ClickUp العالمي من الزملاء في ClickUppers للتواصل والتعلم ومشاركة الأفكار

بشكل عام، ClickUp ضروري للفرق التي تتطلع إلى تعزيز حضورها على وسائل التواصل الاجتماعي والتعاون. فهو يحافظ على تدفق عمليات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك، دون أي خلل!

اقرأ أيضًا: قوالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي المجانية

## خيط إبرة التواصل الفعال مع ClickUp

سواء كنت تبحث عن التعاون المهني، أو المناقشات المتخصصة، أو الانتشار الإبداعي، هناك الكثير من المنصات التي يمكنك التفكير فيها. ومع ذلك، يبرز ClickUp باعتباره الحل الأمثل لإدارة مشاريع الوسائط الاجتماعية.

وسائل التواصل الاجتماعي لا تنام أبداً. مع ميزات شاملة مثل التعاون السهل، وإدارة المهام، وسير العمل التلقائي، لا ينام ClickUp أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، فهو يجمع كل أفكار WIP، والمحتوى الجاهز للنشر، والمقاييس الرئيسية، والتحديثات المهمة في مكان واحد.

لذا، يمكنك إنشاء استراتيجيات فعالة، وتتبع التقدم المحرز، وتحقيق أهدافك على وسائل التواصل الاجتماعي، دون القلق بشأن الإرهاق من الأدوات. يبدو جيداً؟ اشترك في حساب ClickUp مجاني الآن!