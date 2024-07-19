كيف تصبح موجهًا نحو العملاء

أنت في المقهى المحلي المفضل لديك. يتذكر الباريستا اسمك ويعرف بالضبط كيف تحب لاتيهك - رغوة إضافية، بدون سكر. اللمسة الشخصية تجعلك تشعر بالتقدير، أليس كذلك؟ هذا هو التوجه نحو العملاء في الواقع.

مثل الباريستا، تتجاوز الشركات التي تعطي الأولوية لتوجه العملاء مجرد المعاملات. فهي تبني علاقات تجعل العملاء يعودون إليها مرة بعد مرة. فهي تتوقع احتياجات العملاء، وتستمع إليهم باهتمام، وتسعى باستمرار إلى تحسين عروضها.

سواء كنت تدير مقهى أو تبيع برامج، من المهم أن تتذكر أن تطبيق التوجه نحو العملاء ليس استراتيجية تضعها وتنساها. إنه التزام يومي بفهم وتلبية احتياجات وإرضاء من تخدمهم.

ما هو التوجه نحو العملاء؟

التوجه نحو العملاء هو نهج عمل يضع احتياجات العملاء في المرتبة الأولى قبل كل شيء. من تطوير المنتجات والتسويق إلى المبيعات وخدمة العملاء، تدمج هذه الفلسفة التفكير المتمحور حول العملاء في جميع جوانب المؤسسة.

يجب أن تجعل التوجه نحو العملاء جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية عملك للأسباب التالية:

العملاء السعداء يظلون أوفياء، مما يعني تكرار الأعمال، واستقرار الإيرادات، وقلة القلق من فقدانهم لصالح المنافسين

سحر الكلام الشفهي من العملاء الراضين يعمل كاستراتيجية عضوية لاكتساب العملاء. تحصل على عملاء جدد وتزيد أرباحك دون تكلفة إضافية

يمكنك التميز في الأسواق المشبعة من خلال الاهتمام الحقيقي بعملائك. ابذل جهدًا إضافيًا لفهم نقاط ضعفهم وتقديم حلول مجدية

تساعدك على أن تكون مبتكرًا في طريقة تقديم منتجاتك/خدماتك الجديدة. الاستماع الفعال إلى ملاحظات العملاء يوفر رؤى حول ما يريدونه وكيف يمكن لشركتك معالجة المشكلات التي يواجهونها

المهارات الموجهة نحو العملاء

يجب أن تتمتع الشركة الموجهة نحو العملاء بالمهارات الأساسية التالية:

التعاطف

انتبه إلى ما يقوله عملاؤك. ضع نفسك في مكانهم لتفهم ما يشعرون به. ثم رد بتعاطف وخصص حلولك لتلبية احتياجاتهم.

لنفترض أنك تدير شركة برمجيات B2B. يواجه أحد عملائك الدائمين مشكلات في تحديث البرنامج. بدلاً من تقديم تعليمات فنية فقط، يجب على فريق خدمة العملاء التعاطف مع التحديات التي يواجهونها، وتقديم دورات تدريبية مخصصة، ومتابعة الأمر بموارد إضافية لضمان انتقال أكثر سلاسة.

حل النزاعات

عندما تنشأ النزاعات، حافظ على هدوئك وركز على إيجاد حل يناسب الجميع. استمع بعناية إلى كلا الطرفين، واقترح حلولاً منطقية، واعملوا معاً لحل المشكلات باحترام وكفاءة.

لنفترض أنك تشرف على شركة تصنيع تزود شركة أخرى بقطع غيار. يثير عميلك مخاوف بشأن تأخير شحنة تؤثر على جدول الإنتاج. بدلاً من تبرير التأخير، يمكن لفريق اللوجستيات الخاص بك الاعتذار بصدق، وتسريع الشحنة عن طريق التوصيل السريع دون أي تكلفة إضافية، وتقديم خصم على الطلب التالي كبادرة حسن نية.

الإبداع والابتكار

فكر خارج الصندوق لتفاجئ عملائك وتسعدهم. طرح أفكار جديدة لتحسين تجربتهم، سواء من خلال ميزات جديدة أو عمليات أفضل.

لنفترض أنك تدير وكالة تسويق تخدم عملاء من الشركات. تتلقى تعليقات تفيد بأن حملة إعلانية لأحد العملاء لا تحقق النتائج المتوقعة. بدلاً من التمسك بالاستراتيجية الأولية، يمكن لفريقك إجراء تحليل شامل واقتراح تقنيات استهداف جديدة وتحديث الحملة لتلبية أهداف العميل.

التعاون والعمل الجماعي

اكسر الحواجز بين الأقسام واعمل مع زملائك في مختلف الأقسام. شارك المعلومات، وادعم بعضكم البعض، وتعاونوا بشكل وثيق لتقديم خدمة سلسة ومواجهة تحديات العملاء كجبهة موحدة.

لنفترض أنك تدير شركة أدوية، وأن أحد العملاء يريدك أن تسرع تسليم شحنة دواء مهمة. يمكن لفرق الإنتاج واللوجستيات وضمان الجودة أن تتعاون معًا لتلبية هذا الطلب. يمكنهم تبسيط عمليات التصنيع، وتسريع عمليات فحص الجودة دون المساس بالسلامة، والتنسيق عن كثب مع شركاء الشحن لضمان تسليم المنتجات في الوقت المحدد.

التفاعل الاستباقي مع العملاء

لا تنتظر حتى يأتي العملاء إليك بمشاكلهم. تواصل معهم أولاً، وتوقع احتياجاتهم، وقدم الحلول قبل أن يطلبوها. أظهر لهم أنك دائماً متقدم بخطوة وأنك مهتم حقاً بجعل تجربتهم سلسة.

لنفترض أنك تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات للشركات. لاحظت نشاطًا غير عادي على شبكة أحد العملاء قد يؤدي إلى مخاطر أمنية. بدلاً من انتظارهم للإبلاغ عن المشكلة، يمكن لفريق الأمن السيبراني لديك تنبيه العميل بشكل استباقي، وتقديم حلول فورية، واقتراح مراقبة مستمرة لمنع التهديدات.

المكونات الأساسية للتوجه نحو العملاء

لنلقِ الآن نظرة على بعض المكونات الرئيسية ومثال على التوجه نحو العملاء:

فهم رضا العملاء

رضا العملاء يتجاوز مجرد تلبية التوقعات الأساسية. عليك تحديد ما يجعل العملاء سعداء ومضاعفة الجهود لتحقيق ذلك. اطلب التعليقات من خلال الاستطلاعات أو المراجعات أو التفاعلات المباشرة واستخدم هذه المعلومات للتحسين.

أهمية تقديم تجربة إيجابية للعملاء

فكر في تجربة العملاء على أنها مجموع جميع التفاعلات التي يمر بها العميل مع علامتك التجارية. وهي تشمل كل شيء بدءًا من تصفح موقعك الإلكتروني وحتى الاتصال بخدمة العملاء وتلقي منتجك أو خدمتك.

كل نقطة اتصال هي فرصة لترك انطباع دائم. تستثمر الشركات التي تركز على العملاء في خلق تجارب سلسة تجعل العملاء يشعرون بالتقدير والرضا.

لنفترض أنك تطلب جهاز كمبيوتر محمول عبر الإنترنت من متجر إلكترونيات. تتصفح موقعه الإلكتروني بسهولة، وتجد تفاصيل شاملة عن المنتج، وتكمل عملية الشراء. بعد تقديم طلبك، تتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني توضح مواعيد التسليم بوضوح.

أثناء فترة الانتظار، تتصل بخدمة العملاء للتحقق من حالة طلبك. تتواصل مع موظف خدمة عملاء ودود ومطلع يزودك بمعلومات دقيقة ويضمن التسليم في الوقت المحدد.

عندما يصل جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك، يكون معبأً بشكل آمن ومصاحباً ببطاقة شكر لطيفة. يعمل المنتج كما هو متوقع، مما يجعلك راضياً تماماً عن شرائك وعن التجربة الإيجابية بشكل عام في جميع نقاط الاتصال.

دور التسويق في تعزيز التوجه نحو العملاء

أحد المكونات الأساسية للتسويق هو فهم جمهورك جيدًا. التوجه نحو العملاء في التسويق يعني تخصيص حملاتك التسويقية لتتناسب مع مختلف شرائح قاعدة عملائك. عليك استخدام بيانات العملاء لابتكار تجارب مخصصة تبني الثقة والولاء.

على سبيل المثال، إذا أطلقت علامة تجارية للعناية بالبشرة مجموعة جديدة من منتجات مكافحة الشيخوخة وكانت الفئة المستهدفة الرئيسية هي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عامًا، فستركز حملاتها على أهمية البدء في العناية الوقائية بالبشرة.

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التعلم من شركات مثل Zappos وقادة مثل Tony Hsieh

تستحق ماركة الأحذية Zappos ذكرًا خاصًا لاستراتيجيتها في التوجه نحو العملاء.

في عام 2004، واجهت Zappos مشاكل في التوظيف في مركز الاتصال في سان فرانسيسكو بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وثقافة لا تحبذ العمل في مجال خدمة العملاء. اتخذ المؤسس توني هسيه وفريقه قرارًا صعبًا ونقلوا الشركة إلى لاس فيغاس، المعروفة بثقافة العمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع واقتصادها الذي يركز على الضيافة، وانتقل أكثر من 75٪ من الموظفين.

على الرغم من التغييرات الداخلية، حافظت Zappos على تركيزها القوي على خدمة العملاء الشخصية، حاملة شعار توني هسيه "تقديم السعادة".

كان الميزة الفريدة لشركة Zappos هي سياسة الإرجاع خلال 365 يومًا والشحن المجاني في كلا الاتجاهين. هذا النظام يزيل التوتر عن العملاء، حيث يمكنهم طلب الأحذية وتجربتها في المنزل وإرجاع ما لا يناسبهم بسهولة دون تكلفة إضافية. على الرغم من تحمل تكلفة المرتجعات، ترى Zappos مكاسب كبيرة في ولاء العملاء. 75% من إيراداتها تأتي من العملاء الدائمين. وهي تعتبر هذا الالتزام بتقديم خدمة استثنائية استثمارًا في رضا العملاء يؤتي ثماره على المدى الطويل.

فريق ولاء العملاء هو جزء كبير من هذا النجاح، وهو متاح على مدار الساعة لضمان أن تكون كل التفاعلات سلسة ومفيدة. على عكس العديد من فرق خدمة العملاء الأخرى التي تركز على حجم المكالمات، تقيس Zappos النجاح بالقيمة التي تضيفها إلى كل تفاعل مع العملاء.

لا توجد نصوص مكتوبة أو عروض مبيعات هنا، فكل ما يهمهم هو ضمان حصولك على تجربة رائعة. تظهر هذه العقلية التي تضع العميل في المقام الأول في جميع أنحاء موقعهم الإلكتروني، حيث يسهلون العثور على أرقام خدمة العملاء.

إذا كنت تريد أن تعيش حقًا وفقًا للمقولة "العميل هو الملك"، فاستلهم من Zappos. في حين أن تكرار نهجهم الموجه نحو العملاء قد لا يكون ممكنًا، يمكنك دمج بعض عناصر استراتيجيتهم في نموذج عملك.

💡نصيحة احترافية: استخدم نموذج دعم العملاء من ClickUp لتحسين خدمة العملاء في شركتك. يتكون من مستويين، أحدهما لفريق الدعم المباشر والآخر لفريق التصعيد.

تنزيل هذا النموذج وفر الوقت وتعامل مع شكاوى العملاء واستفساراتهم بكفاءة باستخدام نموذج دعم العملاء من ClickUp

يمكنك استخدام هذا الإطار من أجل:

ضع علامة على الطلبات بحالات مخصصة، مثل قيد التجهيز، وقيد الانتظار، وغير مخصص

تحديد أولويات المهام لتحديد طلبات الدعم الأكثر إلحاحًا

نظم الطلبات باستخدام سمات إضافية، مثل الاسم وعنوان البريد الإلكتروني واسم الشركة ورقم الهاتف

تعيين المهام لموظفي خدمة العملاء

تتبع حالة جميع طلبات الخدمة في منصة موحدة

هذا مورد رائع للشركات التي تتلقى عددًا كبيرًا من طلبات الدعم يوميًا (على سبيل المثال، الشركات التقنية أو شركات البيع بالتجزئة)، والتي تحتاج إلى فريق لتصعيد المشكلات للحفاظ على جودة الخدمة.

تطوير عرض قيمة قوي

توضح بيانات عرض القيمة الأسباب التي تدفع العملاء لاختيار منتجك أو خدمتك بدلاً من منتجات أو خدمات منافسيك. اشرح بوضوح المزايا والقيمة الفريدة التي سيحصل عليها العملاء وسرّع عملية تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء فعليين. أثناء صياغة العرض، ضع هذه العناصر الثلاثة في اعتبارك:

القيمة المحددة : تتكون من المزايا الملموسة وغير الملموسة التي يحصل عليها العملاء من منتجات أو خدمات الشركة. على سبيل المثال، يوفر مزود خدمة التخزين السحابي سهولة الوصول إلى الملفات من أي مكان إلى جانب مزايا قابلة للقياس مثل توفير التكاليف مقارنة بصيانة الخوادم الفعلية

التمييز : يسلط الضوء على كيفية تمييز الشركة عن منافسيها. على سبيل المثال، قد تتميز شركة تصنيع سيارات فاخرة عن غيرها من خلال هندسة متفوقة تؤدي إلى أداء أفضل مقارنة بالعلامات التجارية الشائعة

الأهمية: تركز على مدى تلبية عروض الشركة للاحتياجات والتفضيلات المحددة لجمهورها المستهدف. على سبيل المثال، قد تقدم تطبيق للياقة البدنية خطط تدريب مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية أهداف اللياقة البدنية الفردية، مما يلبي احتياجات العملاء الفريدة بشكل مباشر

الحاجة إلى المعرفة الإجرائية والمعلومات عن السوق المستهدفة

لتطوير استراتيجية التوجه نحو العملاء، تحتاج إلى معرفة إجرائية وفهم عميق للسوق المستهدف. تساعدك المعرفة الإجرائية على إنشاء عمليات وإرشادات فعالة لتنفيذ استراتيجيات إدارة علاقات العملاء (CRM) . على سبيل المثال، معرفة كيفية جمع ملاحظات العملاء بشكل منهجي وتحليلها لتحسين منتجاتك/خدماتك هي معرفة إجرائية أساسية.

من المهم بنفس القدر أن يكون لديك معلومات مفصلة عن السوق المستهدف. وتشمل هذه المعلومات الخصائص الديموغرافية، مثل العمر والموقع ومستوى الدخل، بالإضافة إلى الخصائص النفسية، مثل الاهتمامات والقيم وسلوك الشراء.

الإدارة الاستراتيجية لخدمة العملاء

خدمة العملاء هي أحد الأصول الاستراتيجية في التوجه نحو العملاء. ضع معايير للتميز في الخدمة، ودرب الموظفين على معاملة العملاء بتعاطف واحترام، وزودهم بالأدوات والموارد المناسبة لحل المشكلات والتعامل مع الاستفسارات. يمكن لخدمة العملاء الممتازة أن تحول التجارب السلبية إلى فرص لبناء علاقات أقوى.

كيفية تنفيذ استراتيجية موجهة نحو العملاء

مع نمو شركتك، عليك التركيز على تقديم خدمة عملاء عالية الجودة على نطاق واسع. لا يمكنك الاعتماد على العمليات اليدوية بعد مرحلة معينة. ما تحتاجه هو مجموعة الأدوات المناسبة في مجموعتك التقنية لتوحيد العناصر المتعددة المتحركة في استراتيجية العملاء الخاصة بك.

يضمن النظام المبسط عدم إغفال أي شيء، بدءًا من جمع التعليقات والرد على استفسارات العملاء وتقديم الدعم المستمر وحتى اتخاذ الإجراءات بناءً على التعليقات.

وهنا يأتي دور أداة إدارة المشاريع مثل ClickUp. تعزز هذه المنصة الشاملة نجاح العملاء وتحسن رضاهم وتبسط العمليات الداخلية. إليك كيفية الاستفادة القصوى منها لإنشاء استراتيجية موجهة نحو العملاء:

1. اجمع تعليقات العملاء

اجمع ردود العملاء حول تجربتهم مع شركتك باستخدام عرض النموذج من ClickUp. نظم التعليقات لتحديد المشكلات وإنشاء مهام قابلة للتتبع تلقائيًا لتنفيذ التعليقات.

بسّط عملية جمع التعليقات باستخدام عرض النماذج الديناميكي من ClickUp

بينما يجب عليك جمع التعليقات بعد كل تفاعل (على سبيل المثال، تجربة التصفح، تجربة الويب/التطبيق، تجربة الطلب)، هناك نقطة اتصال واحدة لا يمكنك تفويتها، وهي تجربة التحدث إلى أحد مسؤولي الدعم.

بعد تفاعل العميل مع فريق الدعم الخاص بك، أرسل له استبيانًا لفهم تجربته. هذه الخطوة ضرورية لتحسين طريقة تفاعل فريق خدمة العملاء مع العملاء وتقييم مدى كفاءتهم في حل المشكلات. يمكنك استخدام نموذج استبيان رضا العملاء من ClickUp لإنشاء نظام موحد لجمع التعليقات.

تنزيل هذا النموذج احصل على تعليقات حول مدى نجاح فريق دعم العملاء في حل المشكلات باستخدام نموذج استبيان العملاء من ClickUp

يتيح لك هذا الإطار الجاهز للاستخدام ما يلي:

اجمع التقييمات بناءً على مدى فائدة ردود خدمة العملاء ومدى معرفتهم ووضوحهم

تحليل سلوك العملاء وفهم تفضيلاتهم

حدد المجالات التي تحتاج إلى تحسين في مختلف مجالات عملك

اجمع التعليقات في الوقت المحدد دون أي تكلفة إضافية

يمكنك إنشاء استطلاعات قابلة للتخصيص ببضع نقرات فقط، والتقاط الردود، والعثور على أنماط لتخصيص عملياتك وفقًا لاحتياجات عملائك. ستساعدك هذه البيانات على تعديل وحدات تدريب الموظفين والقيام بالمزيد مما يجعل العملاء سعداء.

2. تمكين العملاء من خلال خيارات الخدمة الذاتية

من الرائع أن يكون لديك فريق دعم عملاء على بعد مكالمة هاتفية أو بريد إلكتروني، ولكن في بعض الأحيان قد يفضل المحترفون حل المشكلات البسيطة بأنفسهم. مع أخذ هذه التفضيلات في الاعتبار، تحتاج إلى منح عملائك الاستقلالية والراحة في الخدمة الذاتية.

دمج أداة CRM مع قاعدة معرفية حتى يتمكن العملاء من البحث عن الحلول وحل المشكلات بشكل مستقل. سيؤدي ذلك أيضًا إلى تقليل عبء العمل على فريق الدعم.

يمكنك تصميم مركز المعرفة هذا باستخدام ClickUp Docs. أنشئ أدلة المستخدم وإجراءات التشغيل القياسية والأسئلة الشائعة والويكي وقواعد المعرفة، وقم بتضمين الجداول والصفحات المتداخلة لتوفير التفاصيل، وشاركها بأمان مع عملائك. امنح الموظفين المصرح لهم حق الوصول لتحديث المستندات عند الحاجة.

أنشئ مواقع ويكي للشركة وقواعد معرفية ذاتية الخدمة لعملائك بسرعة وأمان باستخدام ClickUp Docs

3. ابقَ على اطلاع على قنوات عملائك

تعد مراقبة مسار العملاء أمرًا ضروريًا لتنفيذ التوجه نحو العملاء. فهي تتيح لك تخطيط الرحلة من الاتصال الأولي إلى التحويل. من خلال تحليل المقاييس وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين، يمكنك فهم سلوك العملاء بشكل أفضل وتخصيص التفاعلات وضمان المشاركة في الوقت المناسب طوال عملية البيع. إليك كيفية تبسيط هذه الخطوة باستخدام برنامج إدارة مشاريع CRM من ClickUp:

نظم قائمة عملائك باستخدام Spaces في ClickUp ، وهي مخصصة لمراحل مختلفة من عملية البيع (على سبيل المثال، توليد العملاء المحتملين، والعملاء المحتملين المؤهلين، والعروض). قم بإدراج قوائم المهام تحت Spaces، بحيث تمثل كل مهمة عميلاً محتملاً

تعيين حالات مخصصة تتوافق مع كل مرحلة من مراحل مسار العملاء (على سبيل المثال، عميل محتمل، تم الاتصال به، مؤهل، تم إرسال العرض، مفاوضات، تم إغلاق الصفقة، تم رفض الصفقة، أو أي شيء آخر مناسب لقطاعك)

قم بتخصيص أداة CRM وفقًا لاحتياجاتك المحددة باستخدام العروض والحقول والحالات المخصصة

أنشئ حقول مخصصة لتضمين المعلومات ذات الصلة بمراحل خط أنابيب المبيعات (على سبيل المثال، مصدر العميل المحتمل، حجم الصفقة، تاريخ الإغلاق المتوقع، الخطوات التالية) وتتبع التفاصيل الخاصة بكل حساب لتضمين المعلومات ذات الصلة بمراحل خط أنابيب المبيعات (على سبيل المثال، مصدر العميل المحتمل، حجم الصفقة، تاريخ الإغلاق المتوقع، الخطوات التالية) وتتبع التفاصيل الخاصة بكل حساب

قم بإعداد أتمتة المهام في ClickUp لنقل المهام تلقائيًا بين المراحل بناءً على معايير محددة مسبقًا (على سبيل المثال، عندما يكون العميل المحتمل مؤهلاً، انقل المهمة تلقائيًا من "عميل محتمل" إلى "مؤهل") لنقل المهام تلقائيًا بين المراحل بناءً على معايير محددة مسبقًا (على سبيل المثال، عندما يكون العميل المحتمل مؤهلاً، انقل المهمة تلقائيًا من "عميل محتمل" إلى "مؤهل")

استخدم أتمتة البريد الإلكتروني لتقديم اتصالات مخصصة لمراحل مختلفة من دورة حياة العميل (على سبيل المثال، بريد إلكتروني ترحيبي للتسجيل، بريد إلكتروني ترويجي للتفاعل، أو بريد إلكتروني لبيع منتجات أخرى/بيع منتجات أعلى سعرًا بعد الشراء)

إدارة التفاعلات مع العملاء المحتملين ، والملاحظات من الاجتماعات، ورسائل البريد الإلكتروني، وغيرها من الاتصالات باستخدام تعليقات المهام

راقب حساباتك باستخدام طرق العرض المرنة من ClickUp — قم بتصورها باستخدام باستخدام طرق العرض المرنة من ClickUp — قم بتصورها باستخدام عرض القائمة ولوحة Kanban وعرض الجدول والمزيد. استخدم لوحات معلومات ClickUp لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (مثل معدلات التحويل ومتوسط الوقت في كل مرحلة وما إلى ذلك) ومراقبة الحالة العامة للمشاريع قيد التنفيذ

احصل على رؤى حول مؤشرات الأداء الرئيسية لتشبع العملاء باستخدام لوحات معلومات ClickUp

نصيحة احترافية: يمكنك المضي قدمًا وتصور تجربة عملائك خلال مراحل الوعي والتفكير والتحويل باستخدام نموذج خريطة رحلة العميل من ClickUp.

تنزيل هذا النموذج حدد مسار عميلك عبر المراحل المختلفة من مسار المبيعات باستخدام نموذج خريطة مسار العميل من ClickUp

إليك كيفية استخدام هذا الإطار:

حدد نقاط الاتصال مع العملاء ، مثل صفحات الهبوط على الموقع الإلكتروني، أو عروض الدعوة إلى اتخاذ إجراء على المدونة، أو الإعلانات عبر الإنترنت، أو المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو حملات البريد الإلكتروني

فهم تجربة العميل في كل مرحلة وتحديد نقاط الاحتكاك المحتملة (على سبيل المثال، قد يؤدي وقت التحميل الطويل إلى إبعاد بعض العملاء)

تعيين مسؤوليات لموظفي خدمة العملاء لمساعدة العملاء في حل شكوكهم/مشاكلهم/اعتراضاتهم

تحديد الحلول التي تعالج مخاوف العملاء

اكتسب رؤى حول ما يدفع العملاء إلى الولاء وركز على ذلك

اكتشف أسباب عدم الرضا واتخذ الإجراءات اللازمة للتحسين

يمكنك التعاون مع أعضاء الفريق على هذا السبورة البيضاء وتعيين حالات وحقول مخصصة لتناسب سير عملك.

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4. تسريع التواصل

بصفتك شركة تركز على العملاء، فأنت تريد أن تتفوق في إدارة التواصل مع العملاء، والرد على الاستفسارات وحل المشكلات في أسرع وقت ممكن. يمكن أن يكون ClickUp Brain شريكك الموثوق في مجال الذكاء الاصطناعي. استخدمه لإنجاز المهام اليومية بشكل أسرع باستخدام أوامر اللغة الطبيعية:

ضع رسائل الدردشة وردود البريد الإلكتروني في سياقها باستخدام بيانات العملاء الحالية

ترجم الأسئلة والأجوبة إلى لغات أخرى لتلبية احتياجات العملاء في مختلف المناطق الجغرافية

ابحث عن مقالات قاعدة المعرفة ذات الصلة أو موارد أخرى أثناء الدردشة أو المكالمة

احصل على لمحة سريعة عن حالة أو تقدم مهمة ما عن طريق إنشاء تقارير حالة تلقائية

أتمتة المهام المتكررة، مثل جدولة متابعة رسائل البريد الإلكتروني وتتبع أوقات حل التذاكر

اكتب رسائل البريد الإلكتروني للعملاء بسرعة باستخدام السياق المناسب ونبرة الصوت المناسبة باستخدام ClickUp Brain

مكافأة: قوالب لا غنى عنها لتجربة عملاء سلسة

للحصول على ميزة تنافسية في صناعة مشبعة، احرص على تقديم تجربة موحدة عبر جميع نقاط الاتصال. أسهل طريقة للقيام بذلك هي إنشاء أنظمة تستند إلى قوالب خدمة عملاء جاهزة.

إليك بعض القوالب من مكتبة ClickUp التي يجب أن تتحقق منها:

1. نموذج ClickUp لتسجيل العملاء الجدد

سجل الخطوات التي تتبعها لتسجيل عميل جديد باستخدام نموذج تسجيل العملاء من ClickUp وقدم تجربة سلسة.

يمكنك تعيين حالات مخصصة مثل هدية الترحيب، وتعيين الفريق، واستبيان التسجيل، ومكالمة التسجيل، وإدراج أسماء العملاء تحت كل حالة.

تنزيل هذا النموذج حافظ على تجربة انضمام متسقة لجميع العملاء باستخدام نموذج انضمام العملاء من ClickUp

يتيح لك النموذج ما يلي:

تسريع عملية استقبال العملاء وزيادة كفاءتها

احصل على نظرة عامة سريعة على مرحلة التمكين التي وصل إليها العميل

تركيز جميع التفاصيل ذات الصلة بالعملاء، مثل نوع العميل (على سبيل المثال، شركة صغيرة أو متوسطة أو مؤسسة) والخدمات والحزمة التي اختاروها

اجمع التعليقات لتقييم تجربة العملاء مع عملية التسجيل لديك

اعمل على التعليقات لتحسين عملياتك

2. نموذج إدارة خدمة العملاء من ClickUp

قد يصبح الحفاظ على تجربة عملاء من الدرجة الأولى أمرًا صعبًا بسرعة عند القيام بمهام متعددة في وقت واحد. من مراقبة تذاكر الدعم إلى بدء المحادثات إلى ضمان الحل السريع — هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

تنزيل هذا النموذج تتبع تذاكر الدعم الواردة، وقدم حلولاً في الوقت المحدد، واجمع التعليقات باستخدام نموذج إدارة خدمة العملاء من ClickUp

يمكن أن يساعد نموذج إدارة خدمة العملاء من ClickUp موظفي خدمة العملاء لديك في العديد من الجوانب، بما في ذلك:

تنظيم التذاكر الواردة والحلول في منصة واحدة

تحديد مواعيد الاستحقاق والأولويات لكل تذكرة

تتبع تقييمات العملاء وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين

التعاون مع زملاء الفريق لحل المشكلات بسرعة

أفضل ما في الأمر أنه يأتي مع أربعة عروض مخصصة: قائمة، لوحة، نموذج، وعرض مستند. سواء كنت ترغب في سحب وإسقاط تقدم التذكرة باستخدام لوحات Kanban أو الاحتفاظ بجميع التذاكر باستخدام قائمة مرنة، فإن القوة بين يديك!

3. نموذج خطة نجاح العملاء من ClickUp

حافظ على التزامك بنمو العملاء باستخدام هذا النموذج وقم بتعديل خطتك لتحقيق الأهداف التي حددتها لهم.

تنزيل هذا النموذج قياس التقدم المحرز نحو أهداف العملاء باستخدام نموذج خطة نجاح العملاء من ClickUp

يساعدك نموذج خطة نجاح العملاء من ClickUp على:

رتب قائمة عملائك بحالات مخصصة، مثل اشتراك نشط، معرض لخطر التوقف عن الاشتراك، توقف عن الاشتراك، اكتمل، وعميل جديد

تنظيم أنشطة التوجيه والتدريب والنجاح

حدد أهدافًا لكل حساب وتابع التقدم والنجاح خلال المراحل المختلفة من دورة حياة العميل

أعد تنشيط الحسابات غير النشطة أو المعرضة لخطر التوقف عن الاستخدام من خلال وضع خطة عمل مخصصة

4. نموذج صوت العميل من ClickUp

هل تستخدم الاستماع الاجتماعي لتحسين منتجاتك/خدماتك؟ إذاً، فإن نموذج ClickUp Voice of the Customer مثالي لسير عملك.

تنزيل هذا النموذج اتخذ إجراءات بناءً على التعليقات وكن شركة تركز على العملاء باستخدام نموذج صوت العميل من ClickUp

يمكنك جمع تعليقات العملاء من الاستطلاعات/المقابلات أو وسائل التواصل الاجتماعي أو التقييمات عبر الإنترنت وتنظيمها في مكان واحد. حدد الأنماط الشائعة وابحث عن حلول لمعالجة المشكلات الأكثر إلحاحًا.

استخدام ClickUp لتحقيق نجاح العملاء: ما يقوله مستخدمو ClickUp

Hawke Media، وكالة تسويق رقمي متكاملة الخدمات تعمل بنظام الاستعانة بمصادر خارجية (CMO) (مدير التسويق)، شهدت انخفاضًا بنسبة 70٪ في تأخير المشاريع بعد التحول إلى ClickUp.

تستخدم الشركة ClickUp لتخزين وتتبع والتعاون بشأن مخرجات العملاء في كل مشروع من البداية إلى النهاية. من خلال توفير رؤية واضحة للتقدم المحرز، تحافظ الشركة على الشفافية مع العملاء والموردين فيما يتعلق بالوقت اللازم لإنجاز المهمة.

كما أشاد مستخدمون آخرون من مختلف القطاعات بتحسين ClickUp لتجربة عملائهم:

يمكن للعملاء إنشاء تذاكر تتعلق بالمشاريع، ويمكن لرؤساء فرقنا الاستجابة بسرعة وتوزيع المهام. هذا يوفر الكثير من الوقت في إرسال رسائل البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا، ويوفر تجربة أفضل للعملاء. كما أن انضمام العملاء إلى ClickUp أمر بسيط لأن الأداة سهلة الاستخدام للغاية.

يمكن للعملاء إنشاء تذاكر تتعلق بالمشاريع، ويمكن لرؤساء فرقنا الاستجابة بسرعة وتوزيع المهام. هذا يوفر الكثير من الوقت في إرسال رسائل البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا، ويوفر تجربة أفضل للعملاء. كما أن انضمام العملاء إلى ClickUp أمر بسيط لأن الأداة سهلة الاستخدام للغاية.

مع ClickUp، تقدمنا خطوة إلى الأمام وابتكرنا لوحات تحكم تتيح لعملائنا الوصول إلى الأداء والإشغال والمشاريع ومراقبتها في الوقت الفعلي. وهذا يتيح للعملاء الشعور بالتواصل مع فرقهم، خاصةً وأنهم موجودون في بلدان مختلفة، وأحيانًا في قارات مختلفة.

مع ClickUp، تقدمنا خطوة إلى الأمام وابتكرنا لوحات تحكم تتيح لعملائنا الوصول إلى الأداء والإشغال والمشاريع ومراقبتها في الوقت الفعلي. وهذا يتيح للعملاء الشعور بالتواصل مع فرقهم، خاصةً وأنهم موجودون في بلدان مختلفة، وأحيانًا في قارات مختلفة.

استخدم ClickUp لتقديم خدمة عملاء استثنائية، وجربها بنفسك!

قبل أن تضع استراتيجية، استلهم من بعض العلامات التجارية التي تقوم بعمل ممتاز في إرضاء العملاء.

أمثلة واقعية على التوجه نحو العملاء

تسعى جميع الشركات إلى إرضاء عملائها، ولكن القليل منها فقط يترك تأثيرًا دائمًا. دعونا نفهم استراتيجيات بعض الشركات البارزة التي تركز على العملاء:

ترايدر جو

تسهل Trader Joe's تقديم الملاحظات عبر بوابة الإنترنت أو المتاجر الفعلية، وتأخذ آراء العملاء على محمل جيد، وتنفذ التغييرات بناءً عليها.

على سبيل المثال، عندما اشتكى العملاء من الاستخدام المفرط للعبوات البلاستيكية، أعلنت الشركة أنها ستستخدم عبوات أكثر صداقة للبيئة وستتوقف عن توفير البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة.

ركيزة أخرى لخدمة العملاء الاستثنائية هي موظفيها المرحون، الذين يسعدهم دائمًا تقديم المساعدة، حتى لو كان ذلك يعني قضاء وقت إضافي في مهمة ما.

Chick-fil-A

حصلت Chick-fil-A على المركز الأول في رضا العملاء في صناعة الوجبات السريعة لمدة تسع سنوات متتالية. ما الذي يتطلبه الحفاظ على هذا المركز المرموق لفترة طويلة؟ هناك العديد من الأشياء التي تفعلها بشكل مختلف.

أولاً، تضع الزهور على كل طاولة. لفتة صغيرة لها تأثير كبير في جعل العملاء يشعرون بالراحة

ثانيًا، يستخدم الموظفون عبارات معينة للتفاعل مع العملاء بأدب ، على سبيل المثال، يقولون "من دواعي سروري" بدلاً من "على الرحب والسعة"، و"هل يمكنني تنظيف صينية الطعام؟" بدلاً من "هل يمكنني أخذ القمامة؟"

ولا ننسى الكثير من الطعام المجاني الذي تقدمه!

متجر UPS

على الرغم من أن متجر UPS Store له وجود عالمي ضخم يمتد إلى أكثر من 5200 موقع، إلا أنه يبذل جهدًا إضافيًا لجعل تجربة التسوق في المتجر مريحة وودية. يأخذ الموظفون الوقت الكافي للتعرف على العملاء الدائمين شخصيًا، ويخاطبونهم بأسمائهم، ويضمنون حصول الجميع على خدمة عالية الجودة.

عادةً ما يكون أصحاب الامتيازات والشركاء أعضاء في المجتمع الذي يقع فيه المتجر. غالبًا ما يعرف الموظفون الزبائن الدائمين ويجعلونهم يشعرون بالترحيب.

عادةً ما يكون أصحاب الامتيازات والشركاء أعضاء في المجتمع الذي يقع فيه المتجر. غالبًا ما يعرف الموظفون الزبائن الدائمين ويجعلونهم يشعرون بالترحيب.

ClickUp

تضع ClickUp أولوية تقديم خدمة عملاء ممتازة من خلال خيارات دعم متدرجة لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة:

روبوت دردشة مجاني على مدار الساعة : متاح لجميع المستخدمين، يمكن لهذا الروبوت المدعوم بالذكاء الاصطناعي الإجابة على مجموعة واسعة من الأسئلة حول ميزات ClickUp وسير العمل والفوترة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والمزيد

الدردشة المباشرة مع وكلاء : للمستخدمين المشتركين في خطط مدفوعة، يوفر ClickUp دردشة مباشرة مع وكلاء بشريين لمعالجة المشكلات الأكثر تعقيدًا

الدعم ذو الأولوية: تحصل خطط Business Plus و Enterprise على دعم ذي أولوية مع أوقات استجابة أسرع ومديري حسابات مخصصين

بالإضافة إلى هذه الخيارات التفاعلية، نقدم مركز مساعدة شامل يحتوي على مقالات وأدلة ومقاطع فيديو. كما لدينا ClickUp University التي تقدم دورات تدريبية لمساعدة المستخدمين على أن يصبحوا خبراء في ClickUp.

يقدر مستخدمو ClickUp هذا الجهد:

لقد استخدمت الكثير من تطبيقات وبرامج التخطيط ، لكنني وجدت أن ClickUp هو الأكثر شمولاً وسهولة في الاستخدام، كما أنه محفز بشكل أساسي. لكن ما يثير إعجابي حقًا هو خدمة العملاء التي يقدمونها. كلما كانت لدي أسئلة أو مشكلات، كانت سرعة وفريق العمل في حلها (وقد تم حلها بالفعل) مثالية حقًا. أفضل دعم عملاء حصلت عليه من أي شركة منذ وقت طويل. شكرًا جزيلاً لجميع أفراد الفريق!

لقد استخدمت الكثير من تطبيقات وبرامج التخطيط ، لكنني وجدت أن ClickUp هو الأكثر شمولاً وسهولة في الاستخدام، كما أنه محفز بشكل أساسي. لكن ما يثير إعجابي حقًا هو خدمة العملاء التي يقدمونها. كلما واجهتني أسئلة أو مشكلات، كانت سرعة فريق العمل في حلها (وقد تم حلها بالفعل) ومساعدته مثالية حقًا. أفضل خدمة عملاء تلقيتها من أي شركة منذ وقت طويل. شكرًا جزيلاً لجميع أعضاء الفريق!

خدمة العملاء من الدرجة الأولى. لم أضطر إلى الاتصال بهم سوى 2-3 مرات، وكان الرد سريعًا وحلوا مشكلتي في غضون 24 ساعة.

خدمة العملاء ممتازة. لم أضطر إلى الاتصال بهم سوى 2-3 مرات، وكان الرد سريعًا وحلوا مشكلتي في غضون 24 ساعة.

فوائد استراتيجية الأعمال الموجهة نحو العملاء

تُظهر الأمثلة أعلاه التأثير الذي يمكن أن تحدثه استراتيجية رائعة موجهة نحو العملاء. دعونا نلقي نظرة فاحصة على الفوائد:

1. تحسين سمعة الشركة

تعني المنظور الموجه نحو العملاء أنك تبحث دائمًا عن أفضل مصالح عملائك، وتضمن لهم تجربة رائعة في كل مرة يتعاملون فيها مع شركتك. هذا النوع من المشاركة الإيجابية والمتسقة يبني المصداقية ويشجع العملاء على الترويج لشركتك.

بمرور الوقت، يمكن لسمعة العلامة التجارية القوية أن تجذب المزيد من العملاء، مما يخلق دورة إيجابية من النمو والنجاح التجاري. في عالم تلعب فيه وسائل التواصل الاجتماعي والمراجعات عبر الإنترنت دورًا رئيسيًا في اتخاذ القرارات، يمكن لسمعة جيدة أن تدفع شركتك إلى الأمام بخطوات كبيرة.

2. زيادة ولاء العملاء والاحتفاظ بهم

عندما تركز على نجاح العملاء وتقدم لهم قيمة باستمرار، فإنك تخلق رابطًا قويًا معهم. العملاء المخلصون أكثر عرضة للعودة إليك بدلاً من الانتقال إلى منافسك. غالبًا ما يكون الاحتفاظ بالعملاء الحاليين أرخص وأكثر فعالية من محاولة جذب عملاء جدد باستمرار.

3. تعزيز الأداء والربحية

يمكن أن يؤدي اتباع نهج يضع العملاء في المقام الأول إلى نتائج مذهلة على معنويات فريقك. إن رؤية التأثير المباشر لجهودهم على رضا العملاء يعزز دافعيتهم وإنتاجيتهم. هذه الطاقة الإيجابية تترجم إلى أداء أفضل بشكل عام.

علاوة على ذلك، من خلال تحسين عملياتك لخدمة العملاء بشكل أكثر كفاءة، فإنك تقلل التكاليف وتحسن هوامش الربح.

التغلب على العقبات المحتملة في تنفيذ التوجه نحو خدمة العملاء

قد تواجه بعض التحديات غير المتوقعة أثناء تطبيق استراتيجيتك الموجهة نحو العملاء، مثل:

1. الاعتماد المفرط على التكنولوجيا وإهمال اللمسة الإنسانية

عندما تتصل بمكتب خدمة العملاء في إحدى الشركات، قد تعلق في حلقة لا نهائية من الرسائل الآلية دون أن تتحدث إلى شخص حقيقي. هذا هو الجانب السلبي للاعتماد المفرط على التكنولوجيا. قد يجعل العملاء يشعرون أنهم مجرد أرقام، وليسوا أشخاصًا مهمين لهم احتياجات فريدة.

التأثير: عندما تمنح الشركات الأولوية للأتمتة على التفاعل البشري، قد يشعر العملاء بالإحباط أو عدم التقدير. وهذا قد يضعف الارتباط العاطفي بالعلامة التجارية.

طرق معالجة ذلك: لتحقيق التوازن، شجع فريقك على إضافة لمسة شخصية. استثمر في التدريب الذي يركز على التعاطف والتفاعلات الصادقة. استخدم التكنولوجيا لتعزيز هذه التفاعلات الشخصية، لا لاستبدالها. على سبيل المثال، يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي للتعامل مع استفسارات العملاء، ولكن تأكد من وجود طريقة دائمة للعملاء للتواصل مع شخص حقيقي عندما يحتاجون إلى ذلك.

2. التركيز على المبيعات قصيرة الأجل على حساب العلاقات طويلة الأجل مع العملاء

هل دخلت يومًا إلى متجر حيث يحاول جميع البائعين إقناعك بشراء شيء ما على الفور، دون الاكتراث بما إذا كان ذلك ما تحتاجه أم لا؟ هذا يجعلك تشعر أنهم مهتمون فقط بإتمام الصفقة، وليس ببناء علاقة معك.

التأثير: يمكن للعملاء أن يشعروا عندما تكون الشركة أكثر اهتمامًا بإتمام عملية بيع سريعة بدلاً من فهم احتياجاتهم. وهذا يقوض الثقة ويقلل من احتمالية استمرارهم مع الشركة على المدى الطويل.

طرق معالجة ذلك: حوّل التركيز إلى تعزيز العلاقات. ضع مقاييس لتتبع رضا العملاء على مدار الوقت، وليس فقط للمشتريات لمرة واحدة. كافئ الموظفين على إرضاء العملاء على المدى الطويل، وليس فقط على تحقيق أهداف المبيعات. أظهر للعملاء أنك تقدر ولاءهم من خلال تقديم خدمات ودعم مخصصين يتجاوزان البيع الأولي.

3. التقليل من أهمية التعليقات والتحسين المستمر

لنفترض أنك تستخدم أداة البحث عن عناوين البريد الإلكتروني منذ سنوات، وتحبها لأنها تساعدك في الحصول على عملاء محتملين. لكن الإصدار الأخير من البرنامج جعل واجهة المستخدم معقدة للغاية، مما يؤدي إلى إبطاء عملك. تريد التواصل مع الشركة لإبلاغها بمخاوفك، لكنك لا تجد طريقة لإرسال ملاحظاتك. لذا، تضطر إلى التبديل إلى أداة أخرى ذات واجهة مستخدم أفضل.

التأثير: الشركات التي لا تستمع إلى عملائها تخاطر بالتخلف عن الركب. تتطور تفضيلات العملاء وتوقعاتهم، وإذا لم تواكبها، فستخسر أمام المنافسين المستعدين للتكيف مع التغييرات.

طرق معالجة ذلك: سهّل على العملاء تقديم ملاحظاتهم. استلهم من لوحة الملاحظات في ClickUp. استخدم الاستطلاعات والمراجعات/المناقشات عبر الإنترنت (المراجعات على Google و G2 و TrustPilot والمناقشات على Reddit) أو وسائل التواصل الاجتماعي (المحتوى الذي ينشئه المستخدمون على LinkedIn أو X أو Instagram) لجمع الأفكار. حلل هذه التعليقات بفعالية واستخدمها لإجراء تغييرات مهمة. إنها عملية مربحة للجميع: يشعر العملاء بأنهم مسموعون، وتظل شركتك ذات صلة وتنافسية.

تقييم استراتيجية موجهة نحو العملاء

بمجرد وضع استراتيجية موجهة نحو العملاء ونشرها في جميع أنحاء مؤسستك، يجب عليك مراقبتها من وقت لآخر وتقييم تأثيرها. إليك كيفية القيام بذلك:

استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لتقييم الفعالية

كيف تعرف أن نهجك المتمحور حول العملاء له تأثير؟ أسهل طريقة هي النظر إلى مؤشرات الأداء الرئيسية وتتبع أهداف خدمة العملاء.

فيما يلي بعض مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار: مؤشر رضا العملاء (CSAT) يقيس مدى رضا العملاء عن منتجاتك/خدماتك بناءً على الاستطلاعات أو التعليقات مؤشر الترويج الصافي (NPS) يقيس ولاء العملاء ورضاهم من خلال سؤالهم عن مدى احتمالية توصيتهم بشركتك للآخرين معدل الاحتفاظ بالعملاء يتتبع النسبة المئوية للعملاء الذين يواصلون التعامل معك خلال فترة محددة، مما يعكس رضاهم وولائهم معدل فقدان العملاء يشير إلى النسبة المئوية للعملاء الذين يتوقفون عن استخدام منتجاتك أو خدماتك بمرور الوقت — وهو مؤشر على عدم الرضا المحتمل متوسط وقت الحل يقيس مدى سرعة حل مشكلات العملاء أو الرد على استفساراتهم

دور التغذية الراجعة والتحسين المستمر

إلى جانب تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، يجب أن تكون منفتحًا على التعليقات المستمرة. لا يتعلق الأمر بجمع التعليقات ونسيانها، بل إن التعليقات هي دورة مستمرة من الاستماع والتحليل والعمل على أساس رؤى العملاء لتحسين استراتيجيتك.

إليك كيف يمكن أن تساعد التعليقات شركتك:

آليات التغذية الراجعة في الوقت الفعلي: استخدم الاستطلاعات ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعلات المباشرة مع العملاء لجمع الأفكار القدرة على التكيف والمرونة: استخدم التعليقات لتعديل الاستراتيجيات على الفور. من تحسين ميزات المنتج وتحسين تقديم الخدمة إلى تعزيز قنوات الاتصال، سيؤدي تنفيذ التعليقات إلى تحسين جميع جوانب عملك ثقافة التوجه نحو العملاء: اعمل على تأسيس ثقافة يتقبل فيها كل عضو في الفريق الملاحظات بشكل إيجابي ويتصرف بناءً عليها التحسين المتكرر: التحسين المستمر بناءً على التعليقات يجعل استراتيجيتك ملائمة ومرنة في ظل تغير توقعات العملاء

ادمج هذه الممارسات في نهجك لتقييم فعالية استراتيجية إدارة العملاء لديك.

ضع العملاء في مركز أعمالك مع ClickUp

بعد نشر استراتيجية التوجه نحو العملاء، حان الوقت للحفاظ على تلك العلاقات الهادفة مع عملائك على المدى الطويل. بناء الثقة، وتوقع احتياجاتهم، وإظهار التزامك برضاهم على المدى الطويل — هذه هي الأسس التي تحتاج إلى تعلمها.

باستخدام أداة مثل ClickUp، يمكنك تنفيذ استراتيجيتك بسلاسة. فهي تساعدك على تشغيل العمليات المتكررة تلقائيًا حتى تتمكن من تكريس كل انتباهك لتلبية توقعات العملاء أو تجاوزها.

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