TickTick مقابل ClickUp: أي تطبيق إدارة المهام هو الأفضل؟

إن الصراع من أجل البقاء منظمًا ومركّزًا هو صراع حقيقي؛ وقد يكون العثور على أداة الإنتاجية المناسبة هو المفتاح للتغلب على الفوضى.

استخدم برامج إدارة المهام مثل TickTick و ClickUp، المصممة لمساعدتك في تنظيم قائمة المهام المتزايدة باستمرار. تضمن لك برامج إدارة المهام الرقمية هذه تبسيط سير عملك، وزيادة إنتاجيتك، وإضفاء النظام على فوضى الحياة اليومية.

ولكن أيهما يجب أن تختار؟ في هذا المنشور على المدونة، ندخل في مقارنة مفصلة بين ClickUp و TickTick، ونستكشف ميزاتهما وأسعارهما، ونحدد في النهاية أي التطبيقين يتفوق في إدارة المهام.

TickTick مقابل ClickUp: مقارنة سريعة لاختيار مدير المهام المناسب

الميزة TickTick ClickUp إدارة المهام قوائم بسيطة، أولويات، قوائم ذكية، مهام متكررة مهام متقدمة، مهام فرعية، تبعيات، أتمتة، أكثر من 15 عرضًا التعاون مشاركة أساسية؛ عرض محدود في الخطة المجانية تعاون في الوقت الفعلي مع المستندات والتعليقات ووضع العلامات والمهام المرتبطة طرق العرض والتصور التقويم و Kanban في الخطط المدفوعة يتضمن تقويمًا ولوحة ومخطط جانت وجداول زمنية وجداول وسبورات بيضاء التكامل محدود (Slack، Gmail، Zapier) أكثر من 1000 تكامل قدرات الذكاء الاصطناعي لا شيء ClickUp Brain للملخصات، بنود العمل، الأتمتة إدارة الوقت مؤقت بومودورو، تتبع العادات تتبع الوقت، التقديرات، جداول العمل، عرض حجم العمل الأسعار* مجاني؛ مميز 35.99 دولارًا في السنة مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 7 دولارات/مستخدم/شهر الأفضل لـ الأفراد الذين يحتاجون إلى قوائم مهام بسيطة الفرق والمستخدمون المحترفون الذين يحتاجون إلى إدارة مهام مرنة وقابلة للتطوير

ما هو TickTick؟

عبر TickTick

TickTick هو تطبيق إنتاجية بسيط مصمم للمستقلين والشركات الصغيرة. تساعد واجهته المستخدم البسيطة في تنظيم المهام، مما يسهل إدارة الأهداف العملية والشخصية في مكان واحد.

الميزة الفريدة للتطبيق هي قدرته على تتبع قوائم مهام متعددة على شاشة واحدة، مما يجعله مناسبًا للغاية للأفراد الذين يتعاملون مع مهام في مجالات متنوعة من الحياة والعمل.

يقدم TickTick ميزات متقدمة مثل تقويم مرن ولوحة Kanban، مما يجعله مناسبًا لإدارة المشاريع الخفيفة.

يمكنك التعاون مع زملائك في العمل أو أفراد عائلتك، ومشاركة القوائم، وتعيين المهام، وتتبع سجل المهام. بفضل التذكيرات التلقائية للمهام التي تتم مرة واحدة والمهام المتكررة وخمسة عروض للتقويم، يبسط TickTick إدارة المهام للجدول الزمني المزدحم.

ميزات TickTick

دعنا نستكشف بعض الميزات الرئيسية لـ TickTick:

1. إدخال المهام وإدارتها بذكاء

عبر TickTick

إن إنشاء المهام وإدارتها على TickTick ليس فقط مرنًا، بل ذكيًا أيضًا.

انسَ الكتابة — استخدم صوتك لإنشاء المهام بسهولة عن طريق تمكين Siri مع TickTick على جهاز iPhone الخاص بك. إذا كنت من مستخدمي Android، فاستخدم ميزة Quick Ball لإنشاء المهام من الشاشة الرئيسية، حتى عندما يكون الهاتف مقفلاً.

يمكنك تعيين تواريخ الاستحقاق وتعيين المهام للآخرين وإضافة علامات وتحديد أولويات المهام، كل ذلك من خلال أداة TickTick المصغرة المتاحة لجميع مستخدمي الهواتف الذكية.

يفهم TickTick أيضًا التواريخ باللغة الطبيعية (تسمى هذه الميزة Smart Date Parsing). قل "اليوم" أو "غدًا" أو اذكر يومًا معينًا من الأسبوع، وسيحدد التطبيق بسرعة تاريخ استحقاق المهمة.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر التطبيق إمكانية إنشاء علامات مخصصة وميزة تحويل البريد الإلكتروني إلى مهمة لتحسين الكفاءة.

2. تنبيهات وتذكيرات متعددة

عبر TickTick

إذا قمت بضبط ستة منبهات للاستيقاظ (للتأكد فقط)، فستعجبك ميزة TickTick التي تتيح ضبط عدة تنبيهات لكل مهمة.

ما يميز هذه الميزة هو إمكانية تخصيصها. لا يقتصر الأمر على وجود تذكيرات متعددة، بل يتعلق بتخصيص التنبيهات لتناسب تفضيلاتك. يمكنك الاختيار من بين الإشعارات الفورية أو رسائل البريد الإلكتروني أو حتى الرسائل النصية.

يذهب TickTick إلى أبعد من ذلك مع تذكيرات تعتمد على الموقع لمستخدمي Android و iOS. إذا كنت بحاجة إلى دفعة للتأمل قبل العمل، فاضبط تذكيرات يتم تشغيلها بمجرد جلوسك على مكتبك.

3. تنظيم المهام باستخدام القوائم الذكية

عبر TickTick

هل تبحث عن مساعد شخصي لتنظيم مهامك؟ استخدم قوائم TickTick الذكية.

باستخدام القوائم الذكية، يمكنك إنشاء عروض ديناميكية للمهام بناءً على معايير محددة مثل الأولوية أو تاريخ الاستحقاق أو العلامات أو القائمة التي توجد بها. هذه ليست مجرد قوائم ثابتة؛ فهي تتحديث تلقائيًا كمهام لتلبية المعايير التي حددتها. إنها مثل السحر للحفاظ على عرض مهامك مخصصًا ومحدثًا.

تتيح لك هذه القوائم الذكية المخصصة تجميع المهام حسب الموقع أو نوع العمل أو العلاقات أو المواعيد النهائية.

حدد أولويات المهام حسب أهميتها (عالية، متوسطة، منخفضة، أو بدون أولوية)، مع استخدام الترميز اللوني لإبراز العناصر الأكثر أهمية. ابحث بسهولة عن المهام عن طريق فرزها حسب الوقت، العنوان، العلامة، الأولوية، أو عوامل التصفية المخصصة.

4. مؤقت Pomodoro لتحسين إدارة الوقت

عبر TickTick

يأتي TickTick مزودًا بمؤقت Pomodoro مدمج في برنامج إدارة المهام الخاص بك.

باستخدام هذا المؤقت، يمكنك تحديد المدة التي تريد العمل فيها قبل أخذ استراحة. يتبع هذا التطبيق تقنية Pomodoro، حيث يقسم عملك إلى فترات زمنية، عادةً ما تكون مدتها 25 دقيقة، مع استراحات قصيرة بينها.

يمكنك حتى تشغيل ضوضاء بيضاء مهدئة أثناء العمل، على الرغم من توفر المزيد من الخيارات مع الخطة المدفوعة. هناك مكافأة للأعضاء — يمكنك تقدير المدة التي ستستغرقها المهام ومقارنتها بالوقت الفعلي الذي تقضيه في المهمة.

أسعار TickTick

مجاني

الاشتراك المميز: 35.99 دولارًا في السنة

ما هو ClickUp؟

ClickUp هو منصة إنتاجية قوية وشاملة تحتوي على كل ما تحتاجه لإدارة مهامك ومشاريعك بسهولة.

تحظى هذه المنصة بثقة شركات مثل AirBnB وNetflix وGoogle، وتقدم حلولاً متميزة لإدارة المهام مع ميزات تزيد من الإنتاجية وتبسط سير العمل.

يجمع ClickUp بسلاسة بين إدارة المشاريع والتعاون في المستندات والتذكيرات والتقويمات وحتى إمكانيات صندوق الوارد في منصة قوية. هذا النهج المركزي يلغي الحاجة إلى تطبيقات متعددة ويعزز سلاسة سير العمل.

تساعد مجموعة إدارة المهام سهلة الاستخدام على إنجاز المهام المتعددة بكفاءة وتنظيم المشاريع من أي حجم. تساعدك على تخطيط تدفقات المهام المخصصة مع مواعيد نهائية لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على تقارير مفصلة عن تقدم مشروعك والحفاظ على تنظيم كل شيء في لوحات معلومات واضحة. يمكنك أيضًا تحديد أولويات المهام باستخدام نظام مرمز بالألوان، مما يسهل تحديد العناصر ذات الأولوية القصوى.

يوفر ClickUp أيضًا ميزات شاملة لإدارة المهام، بما في ذلك تخصيص المهام والمهام الفرعية والتبعيات والتذكيرات والأولويات والعلامات والتعليقات ومرفقات الملفات والمزيد. هذه الوظائف القوية تلبي احتياجات الفرق من جميع الأحجام وفي مختلف الصناعات.

سواء كنت رائد أعمال فردي أو مؤسسة كبيرة، يمكن لـ ClickUp التوسع لتلبية احتياجاتك.

ميزات ClickUp

ClickUp هو برنامج إدارة مهام يزداد شعبيته بفضل مجموعة شاملة من الميزات.

1. قم بتخصيص مساحة العمل والمهام الخاصة بك

قم بتعيين ومراقبة وتتبع تقدم فريقك بالكامل في مساحة عمل واحدة من خلال ClickUp Tasks.

تتيح لك مهام ClickUp تخصيص تدفقات المهام باستخدام حقول مخصصة خاصة باحتياجات فريقك أو مشروعك. يمكن لهذه الحقول التقاط بيانات أو بيانات وصفية إضافية حول المهام، مثل مستويات الأولوية وأنواع المهام والأقسام أو أي معلومات أخرى ذات صلة. يساعدك ذلك على تنظيم المهام وتصفيتها بشكل أكثر فعالية.

يمكنك التعاون بسهولة مع فريقك من خلال تخصيص المهام لعدة أشخاص وإنشاء سلاسل تعليقات. قم بتخصيص هذه التعليقات بإرشادات أو سياق محدد لكل شخص تم تخصيص المهمة له. يمكنك حتى تحويل التعليقات إلى عناصر عمل وتوفير الوقت من خلال تسجيلات الشاشة القابلة للمشاركة.

بدلاً من الاعتماد على حالات المهام الافتراضية (على سبيل المثال، مفتوحة، مغلقة)، يمكنك تحديد حالات مخصصة في ClickUp تتوافق مع سير عمل فريقك. على سبيل المثال، يمكن أن يكون لديك حالات مثل "قيد التقدم"، "في انتظار المراجعة"، "محجوبة" أو "معلقة". يوفر هذا مزيدًا من السياق والوضوح حول الحالة الحالية لكل مهمة.

تنقل بين مشاريعك بسرعة وشاهد عملك من زوايا مختلفة. قم بتخصيص المهام الفرعية لعرض المعلومات التي تحتاجها في الوقت المناسب. يوفر ClickUp طرق عرض متنوعة (مثل اللوحة والقائمة والتقويم) لتصور المهام وإدارتها.

سواء كان مشروعًا محددًا أو مهام يومية، تتيح لك هذه الميزة إدارة جميع أنواع الأعمال بكفاءة أكبر ووضوح أفضل. يمكنك تخصيص مساحة العمل الخاصة بك وتحديد أنواع المهام التي تناسب فريقك بشكل أفضل.

2. تسريع المهام باستخدام القوالب

قم بتنزيل هذا النموذج بسّط إدارة المهام ضمن إطار عمل شامل مع نموذج إدارة المهام من ClickUp.

يمكنك ضمان أقصى قدر من الكفاءة باستخدام نموذج إدارة المهام الذي يلبي احتياجات كل عضو ومشروع وسير عمل.

يتميز نموذج إدارة المهام في ClickUp بميزات شاملة تتيح للفرق ما يلي:

قم بتنظيم المهام وتصنيفها وفقًا لحالتها أو أهميتها أو تقسيم الفريق

راقب وحسّن سير العمل من خلال تقييم قدرة الفريق وتقدم المهام

اعملوا معًا بسلاسة على تخطيط المهام وتوزيعها وتنفيذها عبر مجموعات مختلفة

3. أتمتة المهام المتكررة باستخدام ClickUp Brain

استخدم ClickUp brain لتولي المهام المتكررة والروتينية بينما تركز أنت على الأمور المهمة.

ClickUp Brain في إدارة المهام يشبه وجود جني مفيد لعملك. ببضع نقرات فقط، يتيح لك أتمتة أي شيء تقريبًا باستخدام أوامر اللغة الطبيعية، مما يسهل على فريقك التركيز على المهام الأساسية. مع هذه الميزة، أصبح تحديد أهداف إدارة المشاريع وتتبعها أمرًا سهلاً للغاية.

يمكن لهذه الأداة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تلخيص ملاحظات الاجتماعات أو تحديثات المشاريع بسرعة وإنشاء عناصر عمل ورؤى من المستندات والمهام. بفضل العناوين والجداول المهيكلة مسبقًا، يضمن الذكاء الاصطناعي حصول مديري المشاريع على محتوى منظم جيدًا.

ولكن هذا ليس كل شيء.

يمكن لـ ClickUp Brain أيضًا تحليل بيانات المشروع، وتحسين عملية اتخاذ القرار، وتقدير تكاليف المشروع، وتحسين تخصيص الموارد، وتوقع احتياجات السعة، وتبسيط إدارة الفريق، ومراقبة المخاطر المحتملة في الوقت الفعلي.

4. حسّن عملياتك باستخدام قوائم مهام

أنشئ سير عمل عملي من قوائم المهام الخاصة بك داخل مهمة ما بمساعدة قوائم مهام المهام.

تساعدك قوائم مهام ClickUp على إنشاء قوائم مهام وخطوات بسيطة ضمن المهمة. بفضل التصميم السهل وواجهة السحب والإفلات والعناصر المتداخلة، تحول قوائم المهام قائمة مهامك إلى سير عمل عملي لك وللفريق.

قوائم مهام المهام مثالية لإدراج الخطوات أو المهام التي تتضمن إجراءات متعددة ومتكررة. يمكنك إدارة قوائم المهام اليومية من جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول أو المتصفح. كما تتيح لك إضافة تنسيقات وألوان مخصصة لإضفاء المزيد من الإثارة.

أسعار ClickUp

مجاني إلى الأبد

غير محدود: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 19 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain متاح في جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل مساحة عمل لكل عضو شهريًا.

TickTick مقابل ClickUp: مقارنة الميزات

الميزة TickTick ClickUp عرض التقويم فقط في الإصدار المدفوع نعم تنظيم المهام بسيط وأساسي؛ يتضمن قوائم ذكية ومهام متعددة الأولويات متقدم؛ يمكن إضافة المهام والأهداف، وتجميع المهام، وتعيين التعليقات، وتعيين الإشعارات، وتصور كل شيء عبر أكثر من 15 عرضًا التعاون محدود؛ لا يمكن للمستخدمين المجانيين الوصول إلى عروض التقويم و Kanban شامل: أنشئ مستندات واربطها بالمهام وقم بتمييزها بشكل صحيح حتى يتم تحديث كل شيء تلقائيًا التكامل محدود؛ يمكن الاتصال بـ Slack و Gmail أكثر من 1000 تكامل الذكاء الاصطناعي لا نعم التحليلات محدود متقدم التذكيرات نعم نعم تتبع الوقت نعم نعم دعم العملاء الدردشة والبريد الإلكتروني الدردشة والبريد الإلكتروني والهاتف والبرامج التعليمية

يوفر كل من TickTick و ClickUp إمكانات قوية لإدارة المهام، تلبي الاحتياجات المتنوعة للأفراد والفرق.

ومع ذلك، عند النظر عن كثب، تختلف مجموعات الميزات والنهج المتبعة في كل منهما، مما يجعل أحدهما أكثر ملاءمة لاحتياجاتك الخاصة. دعنا نتعمق في التفاصيل ونقارن بين ما يقدمه كل منهما:

1. التنظيم

TickTick

تنظيم المهام في TickTick بسيط وأساسي. توفر القوائم الذكية وخيارات تحديد أولويات المهام للمستخدمين طرقًا مباشرة لتنظيم المهام وتعيينها للأشخاص المناسبين. يمكنك أيضًا إضافة تواريخ استحقاق وإنشاء علامات مخصصة واستخدام قوالب محدودة لبدء العمل.

ClickUp

من ناحية أخرى، يمكن لـ ClickUp القيام بكل ما يمكن لـ TickTick القيام به وأكثر. من إعداد الأهداف والمهام إلى تتبعها على لوحة تحكم موحدة، تذهب هذه المنصة إلى أبعد من ذلك.

بدلاً من إنشاء قوائم مهام جديدة في كل مرة، يمكنك حفظ المهام المتكررة كقالب وإضافتها على الفور إلى مجموعتك لاستخدامها في المستقبل. استخدم مكتبة قوالب إدارة المهام والمشاريع الواسعة إذا كنت تريد شيئًا جاهزًا.

قم بتجميع المهام المتشابهة معًا، وقم بتعيين التعليقات، وقم بتعيين الإشعارات، وقم بتبادل الأفكار الجديدة على نفس المنصة، وقم بعرضها بأكثر من 15 طريقة لمراقبة كل مهمة بالطريقة التي تريدها بالضبط.

2. التعاون

TickTick

TickTick رائع للتعاون مع الآخرين. يمكنك مشاركة القوائم مع مستخدمين مختلفين، سواء كان ذلك لمشاريع العمل أو مهام أخرى. بهذه الطريقة، يمكن تخصيص المهام في القوائم لأعضاء فريق معينين، مما يوضح المسؤوليات.

بينما يتيح لك TickTick الاطلاع على ما يحدث مع المهام، فإن ميزاته في الخطة المجانية محدودة. على سبيل المثال، عروض التقويم و Kanban محجوزة حصريًا للأعضاء المميزين.

يوفران مخططًا رائعًا لسير العمل الجاري ويتتبعان التقدم المحرز، ولكن هذا ليس شيئًا يمكن للمستخدمين المجانيين الاستفادة منه، مما يدفعهم للبحث عن بدائل لـ TickTick.

ClickUp

يعمل ClickUp على تبسيط التعاون بين أعضاء الفريق من خلال دمج ميزات تنظيم المشاريع والتعاون في الوقت الفعلي بسلاسة في منصة قوية. بفضل القدرة على إنشاء مستندات ClickUp غنية وتعاونية وربطها مباشرة بالمهام ذات الصلة، يمكن للفرق الحفاظ على قاعدة معرفية مركزية توفر السياق والوضوح في كل خطوة.

إحدى الميزات البارزة في ClickUp هي نظام وضع العلامات البديهي لـ Docs. فهو يتيح للفرق فرز المعلومات والبحث فيها والتنقل بينها بسهولة، مما يزيل الفوضى وعدم التنظيم اللذين غالبًا ما يعانيان منه أساليب التوثيق التقليدية.

من خلال تخصيص المهام والمشاريع والمستندات بعلاقات واضحة، يضمن ClickUp أن يتم عكس التحديثات والتغييرات تلقائيًا على جميع الأجهزة، مما يحافظ على تزامن الجميع وتحديثهم.

3. التكامل

TickTick

TickTick ليس بارعًا في عمليات الدمج مثل ClickUp. على الرغم من أن التطبيق متاح على أجهزة مختلفة (من أجهزة الكمبيوتر المكتبية إلى الساعات الذكية)، إلا أنه لا يمكن دمجه إلا مع عدد قليل من المنصات مثل Slack و Zapier و Gmail.

قد يصبح ذلك مشكلة للفرق متعددة الوظائف التي تعتمد على عدة منصات يوميًا. غالبًا ما يعيق التبديل المستمر بين التطبيقات الكفاءة والإنتاجية.

ClickUp

من ناحية أخرى، يمكن لـ ClickUp الاتصال بأكثر من 1000 تطبيق باستخدام ClickUp Integrations! وهذا يجعله خيارًا متميزًا للفرق التي تتعامل مع منصات متعددة لإنجاز عملها.

بدلاً من التبديل المستمر بين التطبيقات، يمكنهم جمع مهامهم ومشاريعهم في مساحة عمل تعاونية واحدة. وهذا يجعل سير عملهم أكثر سلاسة، مما يعزز الإدارة الفعالة ويحسن الإنتاجية.

4. الأسعار

الخطة TickTick ClickUp مجاني إضافة المهام بالصوت، وتحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام، وتحليل التواريخ الذكي، والتنبيهات المزعجة، والقوائم الذكية. مهام غير محدودة، ألواح بيضاء، مستندات تعاونية، لوحات Kanban، عرض كل شيء، عرض التقويم، حقول مخصصة مدفوع خطة واحدة: Premium. تشمل جميع الميزات المجانية، بالإضافة إلى: عرض التقويم، اشتراكات التقويم من جهات خارجية، عرض Kanban، عوامل تصفية مخصصة، سجل التعديلات، تتبع التقدم 3 خطط: غير محدود، أعمال، ومؤسسات غير محدود الأعمال المؤسسات كل شيء مجاني، بالإضافة إلى تتبع الوقت، والضيوف المصرح لهم، والتكاملات غير المحدودة، والفرق، وعرض النماذج، والذكاء الاصطناعي. كل ما في Unlimited، بالإضافة إلى الأتمتة المتقدمة، وتتبع الوقت مع تقديرات زمنية دقيقة، وجداول العمل، وإدارة عبء العمل، والمشاركة العامة المتقدمة. كل شيء في الأعمال، بالإضافة إلى أذونات متقدمة، أدوار مخصصة غير محدودة، مشاركة الفريق للمساحات، سعة مخصصة في حجم العمل

TickTick

خطة أسعار TickTick واضحة جدًا؛ لديك نسخة مجانية وأخرى مدفوعة، وهذا كل شيء. قد يجد البعض هذا الأمر صارمًا للغاية، خاصةً عندما تحتوي الخطة المدفوعة على معظم الميزات المتقدمة مثل الفلاتر المخصصة.

قد تؤدي خطة التسعير الصارمة مثل هذه إلى إبعاد العلامات التجارية الكبرى، التي قد تبحث عن ميزات محددة لدعم قابليتها للتوسع.

ClickUp

على الجانب الآخر، تتميز خطط أسعار ClickUp بمرونة فائقة. فهي ميسورة التكلفة وتوفر مزايا خاصة تلبي احتياجات الفرق والشركات من جميع الأحجام. وهذا يمنح العملاء مجالًا واسعًا للتوسع والتوفير.

يحتوي ClickUp على أربعة مستويات: مجاني، غير محدود، أعمال، ومؤسسات. يمكنك الاختيار وفقًا لاحتياجات وحجم أعمالك الحالية.

TickTick مقابل ClickUp على Reddit

لمساعدتك في اتخاذ قرار مستنير بين TickTick و ClickUp، قررنا أن نلقي نظرة على آراء مستخدمي Reddit حول هاتين الأداتين.

أوضح أحد المستخدمين رأيه بوضوح حول استخدام ClickUp للتعامل مع جميع المهام اليومية.

أستخدم ClickUp لقائمة مهامي الشخصية والعملية. للاستخدام الشخصي،... يمكنه التعامل مع احتياجات التخطيط الأكثر تعقيدًا. في العمل، أستخدمه لتتبع قائمة المهام [كما وردت]... أجد أنه يعمل جيدًا لأن لدي مهام متكررة في بعض الفئات، لذا إذا أردت رؤية تلك المهام فقط، يمكنني عرض تلك القائمة المحددة.

أستخدم ClickUp لقائمة مهامي الشخصية والعملية.

للاستخدام الشخصي،... يمكنه التعامل مع احتياجات التخطيط الأكثر تعقيدًا.

في العمل، أستخدمه لتتبع قائمة المهام [كما وردت]... أجد أنه يعمل جيدًا لأن لدي مهام متكررة في بعض الفئات، لذا إذا أردت رؤية تلك المهام فقط، يمكنني عرض تلك القائمة المحددة.

في الوقت نفسه، اتبع آخرون نهجًا أكثر دبلوماسية، حيث شرحوا اختيارهم بالتفصيل.

إذا كان كل ما تحتاجه هو قائمة مهام سريعة وبسيطة وتطبيق جوال موثوق، فاستمر في استخدام TickTick. لقد انتقلت من هذين التطبيقين إلى Clickup لأنني كنت بحاجة إلى المزيد من ميزات إدارة المشاريع. نعم، Clickup بطيء نسبيًا، ولكن ميزات مثل تتبع وقت المهام والحقول المخصصة والتصنيف الأكثر تفصيلاً للمهام ضرورية جدًا لإدارة شاملة [كذا].

إذا كان كل ما تحتاجه هو قائمة مهام سريعة وبسيطة وتطبيق جوال موثوق، فاستمر في استخدام TickTick.

لقد انتقلت من هذين التطبيقين إلى Clickup لأنني كنت بحاجة إلى المزيد من ميزات إدارة المشاريع. نعم، Clickup بطيء نسبيًا، ولكن ميزات مثل تتبع وقت المهام والحقول المخصصة والتصنيف الأكثر تفصيلاً للمهام ضرورية جدًا لإدارة شاملة [كذا].

ما هو أفضل برنامج لإدارة المهام؟

حان الوقت لإعلان الفائز. 🏆

في المواجهة بين ClickUp و TickTick، يتفوق ClickUp.

بينما يتفوق TickTick في إدارة المهام، إلا أنه يواجه صعوبة في مواكبة الاحتياجات المتزايدة للفرق الحديثة والمستخدمين الأفراد. واجهته البسيطة لها حدود، خاصةً بالمقارنة مع الأدوات الأحدث التي توفر مزيدًا من المرونة والميزات والوظائف.

TickTick يقصر في أتمتة سير العمل والتعاون والتكامل والأسعار.

ولكن ClickUp؟ فهو لا يملأ هذه الفجوات فحسب، بل يتجاوزها. إنه أحد أكثر أدوات برامج إدارة المشاريع قابلية للتخصيص اليوم ويمكن أن يناسبك أنت وفريقك تمامًا.

هل تحتاج إلى مزيد من الأدلة؟ اشترك في ClickUp اليوم وجرب إمكانياته بنفسك.