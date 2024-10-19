أفضل 5 بدائل لبدائل Wunderlist &؛ المنافسون (الميزات والسلبيات والأسعار)

البحث عن أفضل بدائل Wunderlist؟

لنفترض أنك أحببت استخدام أداة ما لأنها مفيدة للغاية وجعلت حياتك أسهل. ولكن فجأة، ودع البرنامج الذي استخدمته وأحببته بشدة. إلى الأبد.

_لا بد أن هذا مؤلم، أليس كذلك؟

بالنسبة لمستخدمي Wunderlist، هذه قصة حقيقية. ونحن نشعر بألمك.

بقدر ما قد يكون من الصعب الانفصال عن Wunderlist، ما زلت بحاجة إلى تطبيق إدارة المهام .

وهذا على الأرجح سبب وجودك هنا.

في هذه المقالة، سنسلط الضوء على أفضل خمسة بدائل لتطبيق Wunderlist إلى جانب ميزاتها الرئيسية وإيجابياتها وسلبياتها وأسعارها وتقييمات المستخدمين.

لنبدأ.

ما هو Wunderlist؟

كان Wunderlist من مايكروسوفت مدير مهام رائع قائم على السحابة ساعد العديد من الأفراد والشركات على إدارة المهام والقوائم بكفاءة.

لكن المثل القائل "كل الأشياء الجيدة يجب أن تنتهي" ينطبق هنا أيضًا.

_Wunderlist لم يعد موجوداً

محزن. لكن هذا صحيح.

بدلاً من ذلك, مايكروسوفت للقيام يحل محله

ولكن بينما يقوم Wunderlist بإخلاء مكتبه، لا تحتاج مشاريعك إلى أن تحذو حذوه.

لذلك دعونا نبدأ بحثنا عن أفضل بديل لـ Wunderlist.

أفضل 5 بدائل ل Wunderlist

مع إدارة المشاريع الجديدة و تطبيقات الإنتاجية التي تتدفق في السوق كل شهر، ستكون في حيرة من أمرك عندما يتعلق الأمر ببدائل Wunderlist.

الخيارات = الحيرة

بعد ذلك تكون قد قضيت يومًا كاملاً في البحث عن الأداة المثالية التي تحتوي على جميع ميزات Wunderlist، فقط لتشعر بأنك

لا تقلق! لقد قمنا بتغطيتك.

إليك قائمة بأفضل خمسة بدائل ل Wunderlist لتضييق نطاق البحث.

1. انقر فوق

النقر فوق هو الأعلى تصنيفًا في العالم برنامج إدارة المشاريع الذي تستخدمه فرق العمل عالية الإنتاجية في الشركات الصغيرة والشركات الكبرى في جميع أنحاء العالم.

وبفضل مجموعة واسعة من ميزات التعاون القوية والكثير من التخصيصات، اجتذب ClickUp مديري المشاريع في جميع أنحاء العالم.

وعلاوة على ذلك، ClickUp هو أفضل بديل لبرنامج Wunderlist المتاح اليوم!

_لماذا؟

لأنه يمكنك تنفيذ جميع مهام Wunderlist والمزيد على ClickUp.

لدعم ذلك، دعنا نلقي نظرة على بعض الميزات الرئيسية التي يقدمها ClickUp:

ميزات ClickUp الرئيسية

A. التنظيم الذاتي مع قوائم تدقيق المهام يحتوي كل مشروع على المهام وأصغر قليلاً المهام الفرعية .

وفي حين أن ClickUp يمكنه بالتأكيد التعامل مع تلك المهام، إلا أنه في بعض الأحيان، كل ما تحتاجه هو قائمة مهام بسيطة.

هذا هو بالضبط ما تقدمه لك مهمة قائمة مراجعة من ClickUp. العناصر الموجودة في قائمة المراجعة إما أن تكون تم إنجازها أو لم يتم إنجازها.

بسيطة، أليس كذلك؟

B. ارسم أفكارك بـ الخرائط الذهنية هل ما زلت ترسم مشروعك_ رؤاك وأفكارك على مفكرة ورقية؟

بدلاً من ذلك، لماذا لا تجرب شيئًا أكثر إبداعًا، مثل الخرائط الذهنية من ClickUp؟

تمنحك الخرائط الذهنية حرية تصور أفكارك ومساعدة خطة المشروع اتخاذ الشكل. نظّم أفكارك وأعد ترتيبها بسهولة من خلال وظيفة السحب والإفلات.

ودّع الورق واتخذ خطوة نحو #الخرائطالذهنية باستخدام الخرائط الذهنية

ملاحظة: هناك أيضًا المفكرة من ClickUp، وهو تطبيق بديل رائع لتدوين الملاحظات. استخدمه لتدوين الملاحظات السريعة أو إعداد قائمة تسوق البقالة، كل ذلك دون مغادرة ClickUp.

C. شاهد الأشياء بطريقتك مع المشاهدات تختلف تفضيلات المنظور باختلاف الأشخاص.

أنت قد تحب التنظيم في قائمة.

ولكن قد يحب فريقك المالي عندما تكون الأشياء في عرض الجدول .

لا أحد منكما!

دعنا نقول فقط... ClickUp يحبك أنت وفريقك المالي بنفس الطريقة 😉 ويدللك بـ عديد من طرق عرض المهام.

إليك بعض المشاهدات التي تحصل عليها مع هذه الميزة الرئيسية:

عرض الصندوق : تتبع العمل وكمية العمل المخصص لكل موظف

تتبع العمل وكمية العمل المخصص لكل موظف عرض جانت : تصور سير العمل في المشروع والتبعيات وإدارة الموارد

تصور سير العمل في المشروع والتبعيات وإدارة الموارد عرض الجدول الزمني: عرض جدولك الزمني وتنظيم المهام بمرونة

عرض القائمة : احصل على عرض شامل لجميع المهام في مساحة العمل الخاصة بك

_كل شخص يحصل على ما يريده!

D. قم بتحديث مهامك بـ الحالات المخصصة جميع المهام مختلفة.

يحتاج بعضها إلى الموافقة، بينما يحتاج البعض الآخر إلى المراجعة.

لا تقلق. تتيح لك خاصية الحالات المخصصة في ClickUp إنشاء حالات المهام الخاصة بك مثل مفتوحة، ومعلقة، وقيد التنفيذ، وقيد التقدم، وغيرها.

_كن وصفيًا ومبدعًا كما تريد!

E. اجعل كل دقيقة محسوبة مع تتبع الوقت الأصلي مع ClickUp، أصبح تتبع الوقت المستغرق في مهمة ما أسهل من أي وقت مضى.

تراقب الميزة الرئيسية لتتبع الوقت الأصلي عمل فريقك المنجز في كل مهمة وتساعد في تتبع الإنتاجية .

يمكنك أيضًا التنقل بين المهام. فقط لا تنسى أن تبدأ مؤقت تلك المهمة المحددة.

_سهل

إذا كنت تستخدم بالفعل أداة تتبع الوقت، فإن ClickUp يدعم التكامل مع تطبيقات تتبع الوقت الشائعة، بما في ذلك تايم دكتور , إيفرهور والمزيد

F. مشاركة المعرفة مع المستندات هل تحتاج إلى إنشاء مستندات؟ ما عليك سوى استخدام Docs.

قم بإنشائها في أي مكان في ClickUp، مرفقًا بـ مجلد , قائمة أو المساحة . يمكن أن توجد المستندات بمفردها أيضًا.

_أفضل جزء؟

يمكن أن تكون المستندات:

مشاركتها بشكل عام وخاص

مفهرسة بواسطة جوجل ومحركات البحث الأخرى بحيث يمكن العثور عليها عبر بحث جوجل

لعدد غير محدود من الصفحات

باستخدام المستندات، يمكنك الوصول إلى المستندات وإدارتها مباشرة على ClickUp.

لا تترك التطبيق لكتابة شيء ما بعد الآن!

ClickUp الايجابيات

يدعم العديد من الجهات الخارجية عمليات التكامل ( تقويم جوجل , تكبير , النظرة المستقبلية , سلاك والمزيد)

عرض عبء العمل لتتبع توزيع العمل بين أعضاء الفريق

قوائم المراجعة المتكررة للمهام المتكررة في جدولك الزمني المفضل

صندوق الوارد لتتبع جميع المهام والإشعارات الخاصة بك

الأهداف لتتبع الأهداف والتخطيط لها وإدارة الأهداف والتقدم المحرز فيها

يدعم الإرفاق المباشر للملفات في التعليقات التعليقات المعينة لتفويض المهام بسرعة عبر التعليقات

مهام فرعية مع خيارات للإعداد تواريخ الاستحقاق و المعينون الاستيراد التلقائي البيانات من مشروع آخر أو تطبيق آخر لإدارة المهام إلى ClickUp

الأولوية تخصيص لإنشاء استعجالات المهام

مخصص الإشعارات حتى تتمكن من تحديد موعد ومكان استلامها

متاح على أندرويد و iOS (آيباد وآيفون)

كليك أب سلبيات

لا توجد علامات للمستندات

لا يوجد تصدير للوحات المعلومات

ولكن لا تقلق، نحن في طريقنا لحل أي عوائق قد تواجهك!

تفقد موقعنا خارطة طريق التطوير _لمعرفة ما يخبئه لك، بالإضافة إلى الحصول على قائمة

أفضل بدائل ClickUp

وتتعرف على

/أفضل بدائل أسانا

.

الميزات الرئيسية لـ Asana

لوحات Kanban لإدارة المهام وتصور التقدم المحرز

مهام متكررة للعمل الذي يجب القيام به بشكل متكرر

قوالب مشاريع مدمجة للتسويق وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية

محترفو أسانا

عرض تحديثات حالة المشاريع المتعددة في الوقت الفعلي

ميزات التعاون بسيطة وبديهية

إضافة تعليقات على مشروع مستمر أو مباشرةً إلى أحد أعضاء الفريق

يتوفر تطبيق iOS (iPad وiPhone) وتطبيق Android

سلبيات أسانا

لا يمكن تعيين عدة مكلفين بمهمة واحدة

لا توجد حالات مخصصة

لا توجد مصادقة ثنائية

ليس سهل الاستخدام للمبتدئين في إدارة المشاريع أو المهام

تسعير #### تسعير أسانا

الخطة المجانية الأساسية: الميزات الأساسية بما في ذلك عرض التقويم، ومساحة تخزين 100 ميجابايت، وعرض القائمة

الميزات الأساسية بما في ذلك عرض التقويم، ومساحة تخزين 100 ميجابايت، وعرض القائمة خطة بريميوم (10.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا): تتضمن ميزات أخرى مثل مهام غير محدودة ولوحات معلومات و معالم خطة الأعمال (24.99 دولارًا/مستخدم شهريًا): تتضمن ميزات إضافية مثل المحافظ والتدقيق والتكاملات

تتضمن ميزات أخرى مثل مهام غير محدودة ولوحات معلومات و معالم

تقييمات مستخدمي أسانا

Capterra: 4.4/5 (9100+ تقييم)

4.4/5 (9100+ تقييم) G2: 4.3/5 (أكثر من 6800 تقييم)

4. مهام جوجل

بديل جيد آخر لـ Wunderlist في القائمة هو مهام جوجل.

ولكن هناك مشكلة.

بينما تطبيق مهام جوجل قد يكون تطبيقًا فعالًا لإدارة المهام، لكنه ليس مصممًا لإدارة المشاريع.

لذا، إذا كنت تبحث عن تطبيق تنظيمي مناسب يغطي التخطيط، وتحديد المهام، والمهام الفرعية، وإنشاء الجداول الزمنية، وغير ذلك... فإن تطبيق مهام Google ليس مناسبًا لك.

الميزات الرئيسية لمهام Google

تعيين تواريخ الاستحقاق والتذكيرات المتزامنة مع تقويم Google

إضافة رسائل بريد إلكتروني كمهام (من Gmail)

إعادة الجدولة وإعادة التنظيم باستخدام عرض التقويم

إيجابيات مهام Google

اختصارات لوحة المفاتيح لتجربة مستخدم سهلة

وصول سريع إلى المهام من لوحة الوظائف الإضافية في Gmail، والمستندات، إلخ.

واجهة مستخدم فائقة البساطة والنظافة

يتوفر كل من تطبيق الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة (iOS وأندرويد)

سلبيات مهام Google

ليس مصممًا لتنظيم وإدارة كل جانب من جوانب أو تفاصيل مشروع ما

يقتصر على مستخدمي Gmail فقط

لا يمكن تعيين مستويات أولوية للمهام

لا توجد إدارة للجداول الزمنية

تسعير مهام Google

خطة مجانية: تتضمن ميزات مثل اللوحات القابلة للتخصيص وقوائم المهام القابلة للمشاركة

تتضمن ميزات مثل اللوحات القابلة للتخصيص وقوائم المهام القابلة للمشاركة البريميوم (3.30 دولار شهريًا): يتضمن ميزات مثل اللوحات المتعددة وتسميات الأولوية والخلفيات المخصصة

تقييمات مستخدمي Google Tasks

Capterra: غير متاح

غير متاح G2: غير متاح

5. باسيكامب

Basecamp هو أداة بسيطة لإدارة المشاريع، رائعة من أجل تتبع المشاريع والتقدم المحرز للمؤسسات الصغيرة

على الرغم من أنه بديل قوي لـ Wunderlist، إلا أن Basecamp يشبه الطفل القديم في الحي.

_أعني، هل رأيت أسعاره؟

للاستمتاع بمشاريع غير محدودة ومستخدمين غير محدودين، عليك أن تدفع 99 دولاراً... كل شهر! تحقق من مراجعة Basecamp و

_%/مرجع/ *مدونة/?p=24596_ دليل إدارة المشاريع *%/%href/_

.

الميزات الرئيسية لـ #### Basecamp

ميزة Campfire للدردشة الجماعية في الوقت الفعلي حول مشروع معين

قوائم المهام للأفراد وأعضاء الفريق

مخططات التل لتصور التقدم المحرز خلال فترة زمنية محددة

محترفو باسيكامب

أسئلة تسجيل الوصول التلقائية مثل "ما الذي تعمل عليه هذا الأسبوع؟

صندوق وارد منفصل للإشعارات

نسخ احتياطي تلقائي لملفات المشروع كل ساعة

يتوفر تطبيق الويب بالإضافة إلى تطبيقات iOS (iPhone وiPad) وAndroid

سلبيات باسيكامب

يقتصر الإصدار المجاني على ثلاثة مشاريع و20 مستخدمًا

لا يوجد متتبع وقت أصلي

طرق عرض محدودة لإدارة المهام

ميزات محدودة لتتبع التقدم المحرز (كل ما تحصل عليه هو مخططات التل)

تسعير #### Basecamp

بازكامب شخصي (مجاني): يدعم ثلاثة مشاريع، 20 مستخدمًا، بسعة تخزين 1 جيجابايت

يدعم ثلاثة مشاريع، 20 مستخدمًا، بسعة تخزين 1 جيجابايت خطة الأعمال (99 دولارًا شهريًا): تدعم قوائم المهام، وتسجيلات تسجيل الدخول، وعدد غير محدود من المستخدمين، وعدد غير محدود من العملاء

تقييمات مستخدمي باسيكامب

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 12,300 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 12,300 تقييم) G2: 4.3/5 (أكثر من 6,800 تقييم)

## بدائل Wunderlist موجودة لتبقى

من المؤكد أن Wunderlist لن يعود.

ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك الاعتماد على بدائل أخرى إدارة المشاريع الممتازة أو برنامج إدارة المهام

لحسن الحظ، هناك الكثير من البدائل لبرنامج Wunderlist، وكل ما عليك فعله هو اختيار البرنامج الذي يناسبك.

وبالحديث عن النقرات، فإن ClickUp لديه الكثير من الميزات التي يقدمها مقارنةً ببدائل Wunderlist الأخرى، بما في ذلك المعالم , سباقات السرعة وإعادة الجدولة بالجملة، والمزيد. مع الأتمتة وخيارات التخصيص، سيشعر أي شخص أن الأداة مصممة خصيصًا له

الأهم من ذلك أن ClickUp يتفوق على الأدوات الشائعة مثل إيفرنوت و جيرا ببساطة لأنك تحصل على العديد من الميزات القوية بدون تكلفة!

لذلك احصل على ClickUp اليوم مجانًا وانسَ كيف خدعك Wunderlist.

لأن تقديم المشاريع الناجحة لا يمكن أن يتوقف.