أفضل 10 بدائل لبرنامج SugarCRM لإدارة علاقات العملاء وتنميتها

مثل أي علاقة إنسانية أخرى، تستغرق العلاقات مع العملاء وقتًا وجهدًا متواصلًا لبنائها والحفاظ عليها. فهي تنطوي على تفاعلات ونقاط اتصال متعددة يجب تتبعها ومراقبتها طوال رحلة العميل.

وهنا تأتي أهمية أدوات إدارة علاقات العملاء (CRM)، ومن أشهر الأسماء في هذا المجال هو SugarCRM. فهو يوفر منصة موحدة لتنظيم معلومات العملاء وتتبع العملاء المحتملين من خلال مسار المبيعات وأتمتة مختلف الأنشطة المتعلقة بالمبيعات والتسويق.

على الرغم من أن SugarCRM فعال، إلا أنه يضفي الكثير من وظائفه على طبيعته المعقدة، لذلك من الذكاء استكشاف برامج إدارة علاقات العملاء قبل أن تستقر على هذا أو ذاك.

لقد قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 بدائل لبرنامج SugarCRM وقدمنا ميزاتها الرئيسية وبعض العيوب حتى تتمكن من تحديد أيهما أفضل بالنسبة لك.

ما هو SugarCRM؟

عبر: SugarCRM SugarCRM هو أداة قوية لإدارة علاقات العملاء تساعد الشركات على إدارة العلاقات مع العملاء و أتمتة عمليات المبيعات، و اكتساب رؤى قيّمة حول مقاييس الأداء.

تقدم المنصة ثلاث فئات من الحلول - البيع والخدمة والتسويق - لتبسيط العمليات المختلفة من إدارة الحملات للتنبؤ بالمبيعات و إدارة الاقتباس .

علاوة على ذلك، تستفيد SugarCRM من الذكاء الاصطناعي لتوفير رؤى وتوقعات حول التنقيب عن العملاء المحتملين وتحليلات البيانات الرئيسية. وهذا يعزز الكفاءة ويترجم إلى معدلات تحويل وإيرادات أعلى.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل SugarCRM؟

بينما يعد SugarCRM بلا شك أداة رائعة، إلا أنه يحتوي على منحنى تعليمي حاد إلى حد ما بسبب ميزاته ووظائفه المختلفة. إنه أيضًا على الجانب الأغلى ثمناً، ولهذا السبب قد لا يكون الخيار الأفضل للشركات الجديدة أو الصغيرة.

مع وضع القيود المذكورة أعلاه في الاعتبار، إليك بعض الميزات والصفات التي يجب أن تنتبه إليها عند البحث عن بدائل SugarCRM:

سهولة الاستخدام: يجب أن تحتوي أداة CRM الخاصة بك على واجهة سهلة الاستخدام يسهل التنقل فيها دون تدريب مفرط القيادة وإدارة جهات الاتصال: يجب أن تتيح لك بكفاءة إدارة العملاء المحتملين وجهات الاتصال مع ميزات مثل التجزئة الآلية وتقييم العملاء المحتملين إمكانيات المبيعات والتسويق: يجب أن يتميز بديل SugarCRM الخاص بك بميزات مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني و أتمتة المبيعات للتفاعل مع العملاء وتنمية أعمالك التقارير والتحليلات: تعد التحليلات القوية لتتبع الأداء واتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات من الصفات الأساسية التي يجب البحث عنها الأمن والامتثال: يجب أن يستخدم البرنامج تدابير التشفير والامتثال للوائح ذات الصلة لحماية بيانات العملاء التخصيص: يجب أن تكون قادرًا على تخصيص الأداة لتلبية احتياجات إدارة علاقات العملاء الخاصة بك عمليات التكامل: يجب أن يتكامل البرنامج بسلاسة مع نظام التطبيقات الحالي لديك

10 بدائل رائعة ل SugarCRM لاستخدامها في عام 2024

الآن بعد أن حددنا الصفات التي يجب أن تتمتع بها أداة CRM لتكون بديلاً جديراً ب SugarCRM، دعنا ننتقل إلى قائمتنا المكونة من 10 أدوات ممتازة لإدارة العملاء المحتملين والعملاء. سنستكشف ميزاتها الرئيسية وخيارات التسعير الخاصة بها ونسلط الضوء على بعض أوجه القصور، لذا ترقبوا معنا! 📻

1. انقر فوق

إدارة بيانات العملاء والمهام الشخصية والاتصالات في ClickUp من أي جهاز

يجمع ClickUp بين ميزة ClickUp المعروفة على نطاق واسع إدارة المشاريع وميزات التعاون مع ميزات قوية حلول إدارة علاقات العملاء لتسريع رضا العملاء ونموهم.

إنه بمثابة حل شامل لـ إدارة بيانات العملاء وتتبعها مركزيًا وتبسيط سير العمل من خلال أتمتة عمليات التسويق والمبيعات المختلفة.

وبالحديث عن المبيعات، يحتوي ClickUp على مجموعة كاملة من الميزات لمساعدتك على تصور خطوط الأنابيب، وتتبع العملاء المحتملين والعملاء المحتملين، ورعايتهم أثناء انتقالهم عبر مسار التحويل. بالإضافة إلى ذلك, مبيعات ClickUp يصنع التعاون متعدد الوظائف على الحسابات والصفقات بسهولة مع ميزات إنشاء المهام والمحادثات والمستندات التعاونية. 📄

استخدام قالب إدارة علاقات العملاء من ClickUp لتخطيط سير عمل سير عمل إدارة علاقات العملاء الأتمتة في ClickUp Whiteboards

أفضل جزء؟ يمكنك تكييف جميع ميزات ClickUp مع احتياجات فريقك. يحتوي البرنامج على واجهة بسيطة وبديهية ومجموعة كبيرة من القوالب القابلة للتخصيص التي تجعل من السهل البدء.

مع نمو فريقك، يمكنك إضافة أو إزالة الأعضاء، وتعديل الأذونات، والاستفادة من الميزات الأكثر تقدماً مثل التقارير المتقدمة من خلال لوحات معلومات ClickUp . جميع هذه الميزات مفيدة بغض النظر عن مجال عملك- وكلاء العقارات , الوكالات , شركات SaaS وغيرها الكثير تستفيد من استخدام إدارة علاقات العملاء.

وأخيرًا أتمتة ClickUp أن تجعل الحياة أسهل بكثير لفرق المبيعات من خلال تقليل إدخال البيانات وتمكين إغلاق الصفقات بشكل أسرع. يمكنك تعيين المهام تلقائيًا لأعضاء فريق المبيعات لديك استنادًا إلى نشاط العميل وتحديث الأولويات حتى يتمكن فريقك من معرفة ما يجب التركيز عليه بعد ذلك لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.

ClickUp أفضل الميزات

تتبع وإدارة بيانات العملاء بشكل مركزي

أتمتة عمليات التسويق والمبيعات

تصور خطوط الأنابيب وتخصيص تدفقات العمل باستخدام أكثر من 15+ طريقة عرض ClickUp أدوات تعاون متنوعة لفرق المبيعات

تحليلات مفيدة من خلال لوحات معلومات ClickUp مع أكثر من 50 بطاقة

مكتبة غنية من تقرير المبيعات و قوالب إدارة علاقات العملاء النماذج المخصصة لتأهيل العملاء المحتملين

ClickUp AI لتلخيص ملاحظات الاجتماعات، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني الترويجية والمزيد

التكامل مع أكثر من 1,000 أداة

قيود ClickUp

قد يكون من الصعب على المستخدمين الجدد الإلمام بالميزات العديدة

ميزات محدودة على تطبيق الجوال

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. سيلز فورس

عبر: فريق المبيعات Salesforce هي منصة قوية لإدارة علاقات العملاء توفر حلولاً موثوقة لمساعدة المستخدمين على إدارة المبيعات والتسويق وكل شيء بينهما! 🤓

ميزة واحدة تفصل بين قوة المبيعات عن بدائلها هو أينشتاين، و مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على تبسيط المهام مثل إنشاء البريد الإلكتروني. يمكنك أيضًا استخدامه لاكتساب رؤى وتوقعات قيّمة لتعزيز الاحتفاظ بالعملاء أو لتحديد الحسابات الرئيسية وإشراكهم وفقًا لذلك.

والجدير بالذكر أن Salesforce تقدم منتجات تسويقية تساعد في تنفيذ الحملات التسويقية والاحتفاظ بسجلات بيانات العملاء لمنح كل منهم تجربة مخصصة.

علاوةً على ذلك، تتكامل Salesforce مع العديد من الخدمات السحابية والتعاونية و أدوات إدارة المشاريع للمساعدة في جعل عملية المبيعات الخاصة بك أكثر كفاءة. ويشمل ذلك أدوات مثل Slack وGoogle Cloud وLinkedIn.

أفضل ميزات قوة المبيعات

مجموعة واسعة من حلول إدارة علاقات العملاء لفرق المبيعات والتسويق وخدمة العملاء

إدارة خطوط الأنابيب والحسابات والعملاء المحتملين

التقارير والتنبؤات

تحليلات الذكاء الاصطناعي والمساعدة من خلال أينشتاين

عمليات تكامل قوية مع وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات التعاون والتسويق

قيود قوة المبيعات

قد تكون الواجهة مزدحمة ويصعب التعامل معها

منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد

تسعير #### تسعير Salesforce

المبتدئين: 25 دولارًا شهريًا

25 دولارًا شهريًا محترف: 80 دولاراً في الشهر

80 دولاراً في الشهر المؤسسات: 165 دولاراً في الشهر

165 دولاراً في الشهر غير محدود: 330 دولارًا شهريًا: 330 دولارًا شهريًا

330 دولارًا شهريًا: 330 دولارًا شهريًا غير محدود+: 500 دولار/شهرياً: 500 دولار/شهرياً

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Salesforce

G2: 4.3/5 (18,000+ تقييم)

4.3/5 (18,000+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 18,000 تقييم)

3. ليد سكويرد

عبر ليد سكويرد كما يوحي اسمه، LeadSquared هو نظام أساسي لإدارة علاقات العملاء وأتمتة المبيعات يساعدك على تقييم العملاء المحتملين الواعدين وتحديدهم بعناية، والإشراف على اتصالات العملاء والفرص، ومراقبة مسار المبيعات الخاص بك.

بديهية وفعّالة للغاية، تتيح لك ميزة Converse من LeadSquared إجراء محادثات في الوقت الفعلي على منصات مثل واتساب دون التبديل بين التطبيقات.

ويخطو الروبوت الآلي الذكاء الاصطناعي الخاص بـ LeadSquared خطوة إلى الأمام من خلال التفاعل مع العملاء والرد على أسئلتهم بسرعة من تلقاء نفسه، مما يوفر وقت وكلائك الثمين. يمكن للبوت أيضاً إنشاء مكتبة مركزية لمستندات العملاء يمكن لفريقك الوصول إليها عند الحاجة. 📖

أفضل ميزات برنامج LeadSquared

إدارة شاملة للعملاء المحتملين، وتسجيل النقاط، والتنقيب عن العملاء المحتملين

تكامل التطبيق مع العديد من تسويق CRM وأدوات الجدولة عبر الإنترنت

تسهيل التواصل مع العملاء المحتملين باستخدام ميزة Converse

الرؤى والتقارير المستندة إلى البيانات

روبوت المحادثة للتواصل مع العملاء

طرق العرض الذكية والأتمتة

قيود LeadSquared

لم يتم تحسين التقارير بشكل كبير للشركات الفردية

بعض المستخدمين يبلغون عن أخطاء فنية

تسعير #### تسعير LeadSquared

لايت: 25 دولاراً شهرياً

25 دولاراً شهرياً المحترف: 50 دولارًا في الشهر

50 دولارًا في الشهر السوبر: 100 دولار شهريًا

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات LeadSquared

G2: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

4. زوهو CRM

عبر: زوهو Zoho CRM هو أداة متميزة تساعد فرق العمل التي تواجه العملاء على تنفيذ استراتيجيات المبيعات والتسويق وخدمة العملاء. ومن خلال تبسيط عملياتها، يمكن للشركات تحسين العلاقات مع العملاء وزيادة الإنتاجية الإجمالية.

تساعدك المنصة أيضًا على إنشاء أتمتة سير العمل التي تضمن سلاسة العمليات في سلسلة العملاء. يتم إنشاء مهام سير العمل بناءً على شروط محددة تم إعدادها لتشغيل إجراءات مثل اتصالات العملاء المحتملين أو المتابعة أو التنبيهات. 🚨

يمكن لـ Zoho، مساعد الذكاء الاصطناعي من Zoho، تحسين عمليات المبيعات الخاصة بك من خلال تحليل بيانات العملاء و إنشاء تقارير ثاقبة لإدارة علاقات العملاء . علاوة على ذلك، يمكنك الاستفادة من قدرات Zia التوليدية لإنشاء رسائل بريد إلكتروني ومنشورات ونسخ تسويقية لزيادة المبيعات.

أفضل ميزات Zoho CRM

أتمتة سير عمل المبيعات

مساعد التسويق بالذكاء الاصطناعي

مركز الأوامر لتخطيط رحلات العملاء

تحليلات شاملة وإمكانيات إعداد التقارير

أدوات تعاون الفريق

قيود Zoho CRM

منحنى تعليمي حاد للمستخدمين لأول مرة

عمليات تكامل محدودة

تسعير Zoho CRM

قياسي : 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترفين : 23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم أقصى حد: 52 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Zoho CRM

G2: 4/5 (2,000+ تقييم)

4/5 (2,000+ تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

5. أودو

عن طريق: أودو Odoo عبارة عن منصة إدارة علاقات العملاء مفتوحة المصدر تساعدك على تنظيم وتتبع خطوط العملاء للتركيز على فرص المبيعات المربحة.

تُعد الإدارة الفعالة للعملاء المحتملين جزءًا مهمًا من عملية المبيعات، ويزودك أودو بميزات لإنشاء العملاء المحتملين وتسجيلهم وتحديد أولوياتهم، بالإضافة إلى إدارة جهات الاتصال الخاصة بالعملاء المحتملين والمعلومات الأخرى ذات الصلة. يُستخدم تسجيل العملاء المحتملين التنبؤي لتعيين العملاء المحتملين لأعضاء الفريق بناءً على احتمالية التحويل.

علاوة على ذلك، يتيح لك أودو إنشاء قواعد بيانات العملاء لتخزين وتحليل أنشطتهم وتاريخ مراسلاتهم. من خلال Partner Complete، يمكنك توسيع هذه البيانات تلقائيًا والحصول على المزيد من المعلومات ذات الصلة بالشركة/العملاء.

يجعل أودو من السهل بناء فرق متعددة الوظائف من خلال ميزة فرق المبيعات. فهي تتيح لك إنشاء فرق لمختلف خطوط أنابيب العملاء وتهيئتها بناءً على البريد الإلكتروني وأهداف الفواتير ونطاقات التصفية.

أفضل ميزات أودو

رعاية العملاء المحتملين وإدارتهم

إنشاء فرق متعددة الوظائف

تحليلات العملاء والفرص

قاعدة بيانات العملاء

قوالب البريد الإلكتروني والأتمتة

قيود أودو

لم يتم تحسين واجهة المستخدم لسهولة التصفح

خيارات تخصيص محدودة

تسعير أودو

مجاني

معياري: 31.10 دولار/شهريًا لكل مستخدم

31.10 دولار/شهريًا لكل مستخدم مخصص: 46.80 دولار/شهريًا لكل مستخدم

*جميع الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات أودو

G2 : 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 700 تقييم)

6. هبسبوت

عبر: هبسبوت HubSpot عبارة عن منصة لإدارة علاقات العملاء تساعدك على دمج عمليات التسويق وإدارة مشاريع المبيعات وخدمة العملاء وجعلها مركزية. وهناك حل لكل فريق - بدءًا من الأدوات المجانية للبدء إلى مجموعة من الميزات الأكثر تقدمًا. ⚒️

تساعدك ميزات التقسيم في المنصة على تحديد العملاء المحتملين والعملاء بناءً على عوامل رئيسية مثل العمر ومستوى الدخل والجنس وحتى الشرائح السلوكية مثل زيارات الموقع الإلكتروني. وهذا بدوره يساعدك على فهم عملائك بشكل أفضل ويساعدك في تطوير استراتيجيات تواصل مستهدفة لهم.

علاوة على ذلك، يمكنك إنشاء روابط الدفع وصفحات الدفع لتلقي المدفوعات من عملائك بسلاسة. تتم أيضاً مزامنة بيانات الدفع مع إدارة علاقات العملاء لمساعدتك على تتبعها داخل التطبيق.

أفضل ميزات HubSpot

يدمج عمليات المبيعات والتسويق وخدمة العملاء

قوالب البريد الإلكتروني والتكاملات

تخصيص الرسائل من خلال قنوات مختلفة مثل الرسائل النصية القصيرة وواتساب

نظام دفع متكامل

ميزات إدارة المهام لتنظيم التواصل مع العملاء المحتملين/المحتملين، وجدولة الاجتماعات، وإنشاء مهام سير العمل

قيود HubSpot

ميزات محدودة على تطبيق الجوال

لم يتم تحسين ميزات إعداد التقارير

تسعير #### HubSpot

مجاني

المبتدئين: 20 دولارًا شهريًا

20 دولارًا شهريًا المحترفين: 1,600 دولار شهريًا

1,600 دولار شهريًا المؤسسات: تبدأ من 5,000 دولار شهريًا

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2 : 4.4/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 10,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

7. رشيق

عبر رشيق Nimble هو حل موجه خصيصًا للشركات الصغيرة يوفر وظائف إدارة جهات الاتصال والبريد الإلكتروني وتتبع وسائل التواصل الاجتماعي. وهو يوفر منصة مركزية للوصول إلى جهات اتصال بريدك الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وإدارتها حتى تتمكن من تحسينها بشكل أفضل لأغراض المبيعات والتسويق. 📩

يتكامل Nimble مع تطبيقات Microsoft 365 وتطبيقات Google لمساعدتك على تتبع مهامك وجداولك الزمنية والوصول بسهولة إلى جهات الاتصال والتقويمات ورسائل البريد الإلكتروني في مكان واحد.

من خلال التكامل مع منصات وسائل التواصل الاجتماعي، يساعدك Nimble على إدارة حساباتك وعرض التفاعلات والمشاركات داخلها. ويشمل ذلك منصات مثل تويتر وإنستغرام ولينكد إن.

أفضل ميزات Nimble

أكثر من 100 تكامل مع وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وأدوات الإنتاجية

مهام سير العمل والقوالب

إدارة شاملة للحسابات

تقارير وتحليلات مفصلة

يدعم تعاون الفريق

قيود Nimble

خيارات التخصيص المحدودة

أبلغ المستخدمون عن صعوبة دمج جهات الاتصال

تسعير #### تسعير Nimble

29.90$/شهرًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا)

تقييمات ومراجعات Nimble

G2: 4.5/5 (1,000+ تقييم)

4.5/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

8. بايبيدرايف

عبر Pipedrive Pipedrive هو نظام أساسي آخر شائع لإدارة علاقات العملاء مع مجموعة من ميزات أتمتة المبيعات والتسويق لعمليات الأعمال وإدارة خط أنابيب المبيعات دون عناء.

واحدة من أبرز ميزات Pipedrive هي لوحات المعلومات القابلة للتخصيص التي توفر رؤى حول أدائك من خلال التقارير المرئية حول تقدم الصفقات والتحويلات وتوقعات الإيرادات.

وأخيرًا، تتيح ميزة بيانات الاتصال الذكية في Pipedrive إمكانية جمع معلومات عن العملاء المحتملين من الويب، مما يساعدك على تحديد الفرص وتحديد أولويات جهود المبيعات.

أفضل ميزات Pipedrive

واجهة سلسة وبديهية

لوحات معلومات قابلة للتخصيص

مساعد مبيعات بالذكاء الاصطناعي

أتمتة المبيعات

بيانات الاتصال الذكية

قيود Pipedrive

أبلغ المستخدمون عن تعطل التطبيق

لم يتم تحسين تكامل البريد الإلكتروني

تسعير Pipedrive

أساسي : 9.90 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 9.90 دولار شهريًا لكل مستخدم متقدم : 19.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي : 39.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 39.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم قوي : 49.90 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 49.90 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: 59.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2: 4/5 (1,000+ تقييم)

4/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.5 (أكثر من 2,000 تقييم)

9. مبيعات ديناميكيات 365

عبر: ديناميكيات 365 Dynamics 365 Sales هو برنامج إدارة علاقات العملاء المملوك لشركة مايكروسوفت والذي يوفر حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمبيعات والتسويق والتمويل بالإضافة إلى حلول إدارة سلسلة التوريد. وبالتالي، فهو يجمع بين إدارة علاقات العملاء و منتجات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) .

تستخدم ميزة ذكاء المحادثة في المنصة الذكاء الاصطناعي لتحليل وجمع الرؤى من تفاعلات العملاء. ويساعد ذلك فرق المبيعات على فهم احتياجات العملاء وتفضيلاتهم بشكل أفضل، والاستجابة بفعالية، وفي النهاية تحسين تجربة العملاء بشكل عام.

يتكامل Dynamics 365 Sales مع التطبيقات الأخرى في مجموعة Office، مثل Microsoft Teams، مما يتيح لك مشاركة البيانات عبر الأنظمة الأساسية.

أفضل ميزات مبيعات Dynamics 365 Dynamics 365

أدوات إدارة العملاء المحتملين وتحديد الأولويات

رؤى وتوقعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

التوجيه التلقائي للمبيعات

التكامل مع تطبيقات Microsoft 365 الأخرى مثل Teams وCopilot

قيود مبيعات Dynamics 365

يستغرق بعض الوقت للمستخدمين الجدد لتعلم استخدام النظام الأساسي

ليس من السهل تنفيذ التخصيصات

تسعير مبيعات Dynamics 365 Dynamics 365

برنامج مايكروسوفت للمبيعات التجريبي : 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترفين : 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : 95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القسط : 135 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 135 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مبيعات علاقات مايكروسوفت: 162 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات مبيعات ديناميكيات 365

G2: 4/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

4/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 5000 تقييم)

10. فريش سيلز

عبر فريشوركس Freshsales هي أداة لإدارة علاقات العملاء تساعد الشركات على إدارة عمليات المبيعات وتبسيطها من خلال إدارة العملاء المحتملين وتتبع الاتصالات والرؤى القيمة.

للتواصل مع العملاء المحتملين والعملاء، توفر Freshsales ميزات الاتصال والمراسلة التي يمكنك الوصول إليها داخل التطبيق وإدارة التفاعلات والاتصالات في مكان واحد.

IntelliAssign هي ميزة تقوم بتعيين المحادثات لأعضاء فريق معينين بناءً على مستوى مهاراتهم وعبء العمل. كما يتم توفير تحليلات حول المقاييس الرئيسية لقياس النجاح والأداء.

أفضل ميزات #### Freshsales

أدوات إدارة المبيعات والأتمتة

تحديد الأهداف وميزات التتبع

إنشاء الفواتير وعروض الأسعار

تخصيص الحساب

دعم تطبيق الهاتف المحمول

قيود المبيعات الطازجة

أبلغ المستخدمون عن وجود خلل في نظام الإشعارات

فترة تأهيل طويلة

تسعير Freshsales

مجاناً

النمو : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Freshsales

G2: 4.5/5 (أكثر من 7,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 7,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

قم ببناء علاقات رائعة مع العملاء مع أفضل بديل ل SugarCRM

ما يميز ClickUp عن بدائل SugarCRM الأخرى هو شموليته التي تتيح لك القيام بأكثر من مجرد إدارة علاقات العملاء. إنه مصمم لتبسيط أي نوع من العمل وزيادة الإنتاجية والتعاون في منصة واحدة.

لذا، إذا كنت بحاجة إلى أداة لتحسين عمليات إدارة علاقات العملاء (أو أي عمليات أخرى), إنشاء حساب مجاني على ClickUp وشاهده على أرض الواقع! 🏃