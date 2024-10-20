أفضل 10 بدائل لتحليلات جوجل أناليتكس للإبلاغ عن إحصائيات الموقع الإلكتروني في 2025

إذا كنت تريد موقعًا إلكترونيًا يحول ClickUp إلى تحويلات ويغذي نمو أعمالك، فعليك الانتباه إلى تحليلات الويب الخاصة بك.

لقد كانت Google Analytics أداة التحليلات المفضلة منذ إطلاقها في عام 2005، ولكنها بعيدة كل البعد عن الكمال. يحتوي أحدث إصدار من Google، GA4، على تناقضات في البيانات، ومقاييس مفقودة، ومخاوف عميقة تتعلق بالخصوصية. وقد ترك ذلك العديد من مالكي المواقع الإلكترونية يبحثون عن بدائل تحليلية متقدمة مناسبة.

إذا كنت تبحث عن أفضل بدائل تحليلات جوجل أناليتكس لعام 2024، فكر في أدوات تحليلات الويب العشرة الممتازة التي جمعناها لك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل تحليلات جوجل أناليتكس؟

إذا كنت ترغب في مراقبة حركة المرور على موقعك، وتحسين رحلة عملائك، وزيادة التحويلات والمبيعات إلى أقصى حد، يجب أن يحتوي أي بديل لتحليلات جوجل أناليتكس على هذه الميزات الخمس الرئيسية:

خصوصية البيانات والامتثال: ستحتاج إلى أداة تحليلات الويب التي تعطي الأولوية لخصوصية المستخدم وتتوافق مع قوانين حماية البيانات. ابحث عن الأدوات التي توفر إخفاء هوية البيانات وتمنحك التحكم في البيانات التي تجمعها من زوار موقعك الإلكتروني دقة البيانات: ابحث عن ميزات داخل أداة التحليلات المحتملة الخاصة بك، مثل تحديثات البيانات في الوقت الفعلي وأخذ عينات البيانات الذكية، التي تضمن أن المعلومات التي تحصل عليها من المنصة جديرة بالثقة وقابلة للتنفيذ خيارات التخصيص: يجب أن تكون قادراً على إعداد تقارير مخصصة كحد أدنى. والأفضل من ذلك أن تتمكن من إنشاء لوحة تحكم مخصصة للتحليلات حتى تتمكن من تتبع المقاييس الأكثر أهمية بالنسبة لك بسهولة وسرعة واجهة سهلة الاستخدام: يجب أن تسهّل واجهة المستخدم على منصة التحليلات التي اخترتها الوصول إلى البيانات الكمية وفهمها، حتى بالنسبة لأعضاء الفريق الذين قد لا يمتلكون معرفة تقنية واسعة إمكانيات التكامل: ابحث عن بدائل Google Analytics التي تتكامل مع أنظمة إدارة المحتوى ومنصات التجارة الإلكترونية وشبكات الإعلانات. هذه طريقة رائعة لتركيز بياناتك والحصول على رؤية أكثر شمولاً لمقاييسك على الإنترنت

ستعتمد أفضل بدائل Google Analytics على مؤسستك و

أهداف التسويق

لديك لتواجدك على الإنترنت. تقدم العديد من بدائل Google Analytics في هذه القائمة خطة مجانية أو نسخة تجريبية مجانية. هذه طريقة رائعة لاختبار ميزات حلول التحليلات المختلفة ومعرفة أداة تحليلات الويب الأفضل بالنسبة لك.

## أفضل 10 بدائل لتحليلات جوجل أناليتكس لاستخدامها في 2024

1. سمروش

عبر

سمروش

Semrush هو بديل لبرنامج Google Analytics بميزات كافية ليصبح أداة تسويق رقمي شاملة. تتميز المنصة بأدوات تحسين محركات البحث (SEO) وأدوات تسويق المحتوى. يعد هذا خيارًا رائعًا إذا كنت تريد بدائل تحليلية يمكن أن تساعدك أيضًا في تعزيز المحتوى الخاص بك والتحقق من المنافسة.

أفضل ميزات Semrush

توفر منصة التحليلات هذه أيضًا أدوات شاملة للبحث عن الكلمات الرئيسية التي تساعدك في العثور على كلمات رئيسية عالية القيمة لموقعك الإلكتروني أو مهام إنشاء المحتوى

تحليل رائع للمنافسين حتى تتمكن من تحديد ما يستخدمه الآخرون للكلمات المفتاحية والروابط الخلفية أو حتى كيفية إدارتهم لحملاتهم الإعلانية عبر الإنترنت

ميزة تدقيق الموقع الممتازة التي تفحص موقعك الإلكتروني بحثًا عن مشكلات تحسين محركات البحث، مثل الروابط المعطلة، ثم تخبرك بما عليك القيام به لتحسينها

قيود Semrush

غالبًا ما يتم تحديث البيانات متأخرًا بيوم أو أكثر، لذلك لا تتوقع أن ترى معلومات في الوقت الفعلي

يلاحظ بعض المستخدمين أن التقارير يمكن أن تكون أكثر تعمقًا

تسعير Semrush

المحترف: 129.95 دولارًا شهريًا

129.95 دولارًا شهريًا المحترف: 249.95 دولارًا في الشهر

249.95 دولارًا في الشهر الشركات: 499.95 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Semrush

G2: 4.5/5 (1,800+ تقييم)

4.5/5 (1,800+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,100 تقييم)

2. ميكسبانيل

عبر ميكسبانيل Mixpanel عبارة عن منصة تحليلات تساعد المؤسسات على تتبع وتحليل تفاعلات المستخدمين مع منصاتها الرقمية، مثل الموقع الإلكتروني أو التطبيق. من خلال رؤى Mixpanel حول سلوك المستخدم، يمكن للمؤسسات

اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات

حول منتجاتهم وتجارب المستخدمين.

هذا أحد بدائل Google Analytics القليلة التي تخبرك بما يفعله المستخدمون وتساعدك على فهم لماذا يفعلون ذلك.

أفضل ميزات Mixpanel

تتبع سلوك المستخدم أو الأحداث داخل موقعك الإلكتروني، بما في ذلك عمليات الاشتراك، واستخدام الميزات، وClickUp على الأزرار، وغير ذلك، لفهم كيفية تفاعل المستخدمين مع منتجاتك

يتيح لك تحليل مسار التحويل عرض البيانات المتعلقة بالخطوات التي يتخذها المستخدمون للانتقال من أول نقرة إلى نقطة التحويل المهمة للغاية.

يقدم لك نظرة ثاقبة حول المكان الذي ينخفض فيه المستخدمون في مسار التحويل وأين يمكنك تحسين رحلتهم

قدرات اختبار A/B ممتازة حتى تتمكن من اختبار التغييرات والاختلافات في منصاتك الرقمية. ثم يمكنك قياس تأثير هذه التغييرات على تفاعل المستخدمين والتحويلات وغير ذلك الكثير

قيود Mixpanel

واجهة المستخدم ليست بديهية للغاية، لذلك توقع منحنى تعليمي حاد في هذا البديل من Google Analytics

تسعير Mixpanel

المبتدئ: مجاناً

مجاناً النمو: بدءًا من 20 دولارًا في الشهر

بدءًا من 20 دولارًا في الشهر المؤسسات: بدءاً من 833 دولاراً شهرياً

Mixpanel التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (1,000+ تقييم)

4.6/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 120 تقييم)

3. كليكي

عبر

انقر

Clicky هي أداة لتحليلات الويب توفر للمؤسسات تحليلات الموقع الإلكتروني في الوقت الفعلي. نظرًا لأنها توفر بيانات في الوقت الفعلي، فإن Clicky مفيدة بشكل خاص للمؤسسات التي تحتاج إلى الاستجابة الفورية لتفاعلات المستخدمين، مثل مواقع التجارة الإلكترونية والمواقع الإخبارية.

أفضل ميزات كليكي

يشتهر Clicky بقدراته على تتبع البيانات في الوقت الفعلي، حيث يتيح لك مراقبة نشاط الموقع الإلكتروني أثناء حدوثه

ممتاز لوحات معلومات مخصصة تعرض المقاييس الأكثر أهمية بالنسبة لك حتى تتمكن من تصميم لوحات معلومات مخصصة تحتوي على معلومات عن اتجاهات حركة المرور وأهم الصفحات والمزيد

تقدم الخرائط الحرارية تمثيلات مرئية للمكان الذي ينقر فيه المستخدمون على موقعك الإلكتروني حتى تتمكن من فهم تفاعلاتهم وتحسين تصميمك بناءً على تلك البيانات

قيود النقرات

واجهة المستخدم قديمة. على الرغم من أن هذا قد يكون بديلاً ميسور التكلفة لتحليلات جوجل للشركات الصغيرة، إلا أن المؤسسات على مستوى المؤسسات قد ترغب في خيار أكثر تحديثاً

تسعير #### كليكلي

مجاني لموقع إلكتروني واحد

المحترف: 9.99 دولارًا شهريًا

9.99 دولارًا شهريًا الإيجابي بلس: 14.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

14.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر الإيجابي البلاتيني: 19.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

19.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر مخصص: اتصل للحصول على معلومات عن الأسعار

تقييمات ومراجعات كليكي

G2: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 4 مراجعات)

4. تحليلات أدوبي

عبر تحليلات أدوبي يُعد Adobe Analytics، وهو جزء من مجموعة Adobe Experience Cloud، منصة شاملة لتحليلات الويب. تسهل على المؤسسات قياس وتحليل البيانات من مواقع الويب الخاصة بها و

جهود التسويق

. Adobe Analytics هو حل غالبًا ما تستخدمه المؤسسات الكبيرة أو تلك التي تحتاج إلى تحليلات متقدمة.

أفضل ميزات Adobe Analytics

جمع شامل للبيانات لموقعك الإلكتروني، وتطبيق الهاتف المحمول، وقنوات التواصل الاجتماعي، وحملات البريد الإلكتروني، وإعلانات Google، وغير ذلك الكثير

تسمح لك البيانات في الوقت الفعلي بمراقبة ما يحدث أثناء حدوثه والاستجابة لسلوك المستخدم المتغير على الفور

تحليل ممتاز للمسار يوفر فهمًا أعمق لكيفية وصول المستخدمين إلى موقعك الإلكتروني أو تطبيقك، بما في ذلك المكان الذي يتوقفون فيه في رحلتهم

قيود Adobe Analytics

يعد بديل Google Analytics هذا أحد أغلى الخيارات المتاحة، لذلك قد لا تستطيع المؤسسات الصغيرة الاستفادة منه

تسعير #### Adobe Analytics

اتصل للحصول على معلومات التسعير

تقييمات ومراجعات Adobe Analytics

G2: 4.1/5 (أكثر من 990+ تقييم)

4.1/5 (أكثر من 990+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 220 تقييم)

5. ماتومو

عبر

ماتومو

Matomo هي منصة مفتوحة المصدر لتحليلات الويب. إنه أحد بدائل Google Analytics الوحيدة المستضافة ذاتيًا. وهذا يعني أن لديك تحكم كامل في جمع البيانات لأنك تستضيفها على خوادمك الخاصة.

يُعرف Matomo بأنه بديل تحليلات ملتزم بخصوصية البيانات.

ماتومو أفضل الميزات

حل ذاتي الاستضافة، بحيث يكون لديك تحكم كامل في بياناتك التحليلية ومكان تخزينها. لست مضطرًا لمشاركة البيانات مع شركة كبيرة يمكنها الاستفادة منها لتلبية احتياجاتها التسويقية الخاصة

قابل للتخصيص بدرجة كبيرة، مما يسمح لك بتحديد الأهداف، والأحداث المخصصة، وتجزئة البيانات حتى تتمكن من الحصول على البيانات التي تحتاجها حتى لو كانت لديك متطلبات تتبع فريدة

يُعرف Matomo بتركيزه على أمان البيانات والخصوصية، بحيث يمكن للمستخدمين إخفاء عنوان IP الخاص بهم أو إلغاء الاشتراك في التتبع مع الحفاظ على الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات وقانون خصوصية البيانات وغيرها من لوائح خصوصية البيانات الصارمة

قيود ماتومو

يمكن أن يكون بطيئًا، خاصةً عند العمل مع مجموعات بيانات أكبر، لذلك قد تجده المؤسسات الكبيرة بطيئًا

تسعير ماتومو

تتوفر خطط مجانية ومفتوحة المصدر

اتصل للحصول على معلومات التسعير

تقييمات ومراجعات ماتومو

G2: 4.2/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 50 تقييم)

6. هوتجار

عبر

هوتجار

Hotjar هي أداة تحليلات كمية سهلة الاستخدام تساعد المؤسسات على فهم سلوك زوار الموقع الإلكتروني. تحتوي على ميزات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسات، واستطلاعات الرأي، وأدوات جمع الملاحظات.

تتميز هذه المنصة سهلة الاستخدام بخطة مجانية ممتازة، مما يجعلها بديلاً معقولاً لتحليلات جوجل للشركات الصغيرة وأصحاب المواقع الإلكترونية.

هوتجار أفضل الميزات

تسجيلات ممتازة للجلسات، بحيث يمكنك الحصول على نظرة تفصيلية على سلوك المستخدمين على موقعك الإلكتروني، بما في ذلك المسارات التي يسلكونها والنقرات التي يقومون بها وأي مجالات يواجهون فيها مشكلات

أدوات متنوعة لجمع ملاحظات المستخدمين، بما في ذلك الاستبيانات في الموقع ونماذج الملاحظات، حتى تتمكن من فهم جمهورك بشكل أفضل ومعرفة كيفية تحسين تجربتهم

يساعدك تحليل مسار التحويل على تتبع سلوك المستخدم أثناء انتقاله عبر مسار المبيعات، مما يمنحك نظرة ثاقبة على الأماكن التي يتركون فيها رحلة العميل وما يمكنك القيام به لتحسين معدلات التحويل

قيود Hotjar

تقتصر الخرائط الحرارية على آخر 30 يومًا

يجد بعض المستخدمين أن الخرائط الحرارية ليست دقيقة دائمًا

تسعير هوتجار

الأساسي: مجاناً

مجاناً الإضافي: 39 دولارًا/شهرًا

39 دولارًا/شهرًا الأعمال: 99 دولارًا في الشهر

99 دولارًا في الشهر السعر: 389 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات هوتجار

G2: 4.3/5 (290+ تقييم)

4.3/5 (290+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (490+ تقييم)

7. بيويك

عبر

بيويك

Piwik هو حل تحليلات مفتوح المصدر مصمم لمساعدة المؤسسات على تتبع سلوك مستخدمي الموقع الإلكتروني. يوفر العديد من الأدوات القياسية اللازمة لجمع البيانات وتحليلها ولكن مع التركيز الشديد على خصوصية البيانات.

Piwik هو أحد بدائل Google Analytics الوحيدة المستضافة ذاتيًا، لذلك تحتفظ بملكية البيانات الكاملة مع الحفاظ على الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات وغيرها من لوائح خصوصية البيانات.

أفضل ميزات Piwik

تقدم Piwik، وهي منصة تحليلات ويب مستضافة ذاتيًا، خيارات خصوصية ممتازة لبيانات العملاء الحساسة مع السماح للمؤسسات بالاحتفاظ بالتحكم الكامل في جمع البيانات

يسمح تتبع التحليلات في الوقت الحقيقي للمؤسسات برؤية نشاط الموقع الإلكتروني فور حدوثه والاستجابة بسرعة لأي مشكلات

خيارات تخصيص رائعة حقًا للوحة معلومات التحليلات، بحيث يمكنك الحصول على البيانات الأكثر صلة بمؤسستك و التركيز على تتبع أهدافك

قيود Piwik

أحد بدائل Google Analytics المحدودة نسبيًا فيما يتعلق بقدرات التكامل عند مقارنتها بالخيارات الأخرى

يمكن أن تصبح خطط المؤسسات باهظة الثمن بسرعة

تسعير #### تسعير Piwik

الأساسية: مجانية إلى الأبد

مجانية إلى الأبد المؤسسات: اتصل للحصول على معلومات عن الأسعار

تقييمات ومراجعات Piwik

G2: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 15 تقييم)

8. فاثوم

عبر

فاثوم

Fathom هو برنامج تحليلات الويب الذي يوفر، مثل Google، رؤى حول حركة مرور الموقع الإلكتروني وسلوك الزائرين. ومع ذلك، فإن Fathom ملتزم باحترام البيانات الشخصية والامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وممارسة تقليل البيانات. هذا خيار ممتاز للمؤسسات التي ترغب في الحصول على رؤى حول سلوك المستخدم دون المساس بالخصوصية.

أفضل ميزات Fathom

تشتهر منصة تحليلات الويب بتركيزها على الخصوصية، فهي لا تستخدم ملفات تعريف الارتباط أو تتبع معلومات التعريف الشخصية، بما يتماشى مع المؤسسات التي ترغب في ممارسة جمع البيانات باحترام دون تتبع من طرف ثالث

واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام تجعل من السهل الحصول على تحليلات الموقع الإلكتروني

برنامج نصي خفيف الوزن لن يبطئ أداء موقعك الإلكتروني، لذا لن يكون لأداة التحليلات تأثير سلبي على ترتيب صفحتك

قيود Fathom

قد يكون الوصول إلى المعلومات التي تحتاجها داخل أداة التحليلات صعباً بعض الشيء، لذا كن مستعداً للقيام ببعض البحث في البداية

تسعير Fathom

تجربة مجانية لمدة 30 يومًا

14 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 100,000 مشاهدة للصفحة شهريًا

24 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 200,000 مشاهدة للصفحة شهريًا

44 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 500,000 مشاهدة للصفحة شهريًا

تقييمات ومراجعات Fathom

G2: 5/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

5/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 10 مراجعات)

9. كومة

عبر

كومة

Heap هو أداة تحليلية للمواقع الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة مع العديد من الميزات التي تساعد المؤسسات على فهم سلوك المستخدم. يُعرف برنامج التحليلات هذا بكونه سهل الاستخدام، لذا فهو خيار شائع للمؤسسات التي تحتاج إلى منصة رؤى رقمية دون الاعتماد على الكثير من المعرفة التقنية.

هيب أفضل الميزات

يتفوق في تتبع الأحداث، بحيث يمكنك التقاط وتحليل تفاعلات المستخدمين على موقعك الإلكتروني تلقائيًا وتحليل البيانات بأثر رجعي

تساعدك أدوات تحليل الاحتفاظ الرائعة على قياس مدى الاحتفاظ بالمستخدمين بمرور الوقت، مثل عدد مرات عودة المستخدمين إلى موقعك أو تطبيقك وأنماط تفاعل المستخدم على المدى الطويل

أدوات التصور تجعل من السهل توصيل الرؤى ومشاركة بيانات الموقع الإلكتروني مع أصحاب المصلحة

قيود كومة

تتطلب هذه الأداة التحليلية قدرًا كبيرًا من التدريب لفهم جميع الميزات المتاحة، لذلك قد يستغرق التدريب على متنها وقتًا طويلاً

البرامج التعليمية المتاحة محدودة

تسعير #### هيب

خطة مجانية متاحة

اتصل للحصول على معلومات التسعير

هيب التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (1,000+ تقييم)

4.4/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

10. ووبرا

عبر

ووبرا

Woopra هو حل تحليلات تستخدمه المؤسسات التي ترغب في فهم جمهورها والتفاعل معه على مستوى أعمق. ويمكنه توفير رؤى حول سلوك العملاء على القنوات الرقمية، مثل الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول، والمساعدة في تحسين رحلة العميل.

أفضل ميزات ووبرا

أدوات فريدة من نوعها مثل الملفات الشخصية المفصلة للعملاء، والتي تجمع بين البيانات الكمية والنوعية لخلق رؤية شاملة لكيفية تفاعل العملاء مع البصمة الرقمية للمؤسسة

خيارات تكامل ممتازة، بحيث يمكنك ربطه مع التسويق و أدوات إدارة علاقات العملاء لمنحك رؤية أكثر شمولية لبيانات المستخدمين

تساعدك أدوات تحليل مسار التحويل على تتبع رحلات المستخدمين وتحديد وقت خروجهم من الموقع أو اتخاذهم الإجراءات المطلوبة، مما يمنحك القدرة على تحسين رحلة العميل وتحسين تجربة المستخدم

قيود ووبرا

لوحة التحكم القابلة للتخصيص ليست سهلة الاستخدام وقد تبدو قديمة بعض الشيء بالنسبة للبعض

تسعير Woopra

الأساسية: مجانية

مجانية المحترف: 999 دولارًا شهريًا

999 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على معلومات عن الأسعار

تقييمات ومراجعات ووبرا

G2: 4.4/5 (أكثر من 180 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 180 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات)

أدوات التحليلات الأخرى

إنشاء لوحات معلومات مفصلة وإضافة بطاقات بسهولة لعرض التقدم المحرز في نقاط العدو، والمهام لكل حالة، والأخطاء لكل عرض

قد تكون تعرف بالفعل (وتحب!) ClickUp كـ أداة لإدارة المشاريع . تمتد قدرات المنصة إلى إدارة المشاريع المرئية ، ويمكن أن تكون أداة قيّمة لمراقبة تحليلات الموقع الإلكتروني.

لا تقدم ClickUp ميزات تحليلات الويب الأصلية، ولكنها تتفوق في إنشاء تصورات استثنائية للبيانات من خلال لوحات المعلومات وقوالب التحليلات المجانية.

لوحات معلومات ClickUp

تساعدك على تحويل البيانات من منصة تحليلات الويب الخاصة بك إلى رؤى قابلة للتنفيذ من خلال تصور أفضل للبيانات. يمكنك

إنشاء لوحات معلومات مخصصة

التي تعرض البيانات الواردة بتنسيقات جذابة بصريًا وسهلة الفهم.

يمكن أن تتضمن لوحات معلومات ClickUp الخاصة بك مخططات ورسوم بيانية وجداول وأدوات لـ

عرض مؤشرات الأداء الرئيسية

مما يجعل من السهل اتخاذ قرارات مستنيرة بالبيانات لتجربة المستخدم الخاصة بك.

تقدم ClickUp أيضًا مجموعة كبيرة من القوالب المبنية مسبقًا والتي يمكن أن تساعدك في تحويل البيانات إلى قرارات. على سبيل المثال، فإن قالب تقرير ClickUp Analytics أن يساعدك على فهم الاتجاهات والأنماط داخل بياناتك لمنحك فهمًا أعمق لرحلة المستخدم. وفي الوقت نفسه، فإن نموذج تقرير تحليل بيانات ClickUp ممتاز لجمع الرؤى من البيانات بسرعة ومشاركة تلك الرؤى مع أصحاب المصلحة بتنسيق سهل القراءة.

ابدأ تحليل موقعك الإلكتروني ببيانات وعمليات أكثر وضوحًا

بمجرد اختيار ما تفضله من أفضل بدائل Google Analytics لعام 2024 لمؤسستك، قم بتوصيل أداة التحليلات بحساب ClickUp الخاص بك.

تتكامل ClickUp بسلاسة مع آلاف التطبيقات والخدمات، بحيث يمكنك إنشاء مكان مركزي واحد لإدارة بيانات المستخدم وتحليلها والتصرف بناءً عليها. إنها طريقة رائعة لجعل المعلومات مركزية ومشاركة المعلومات مع فريقك حتى تتمكن من اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات.

هل أنت مستعد للانتقال بتحليلات الويب الخاصة بك إلى المستوى التالي دون الاعتماد على Google Analytics؟

إنشاء حساب ClickUp

اليوم واكتشف كيف يمكن أن يساعدك في تقديم تجربة أفضل لجمهورك على الإنترنت.