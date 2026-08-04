Cách các công ty tiếp thị có thể sử dụng Claude (mà không lãng phí)

Hiện nay, gần 9 trên 10 tổ chức đã thường xuyên sử dụng AI, song chỉ có 39% trong số đó ghi nhận tác động đến EBIT ở cấp độ doanh nghiệp. Có thể khẳng định rằng việc áp dụng AI đã trở nên phổ biến, nhưng kết quả thu được thì không phải lúc nào cũng như nhau.

Nếu các công ty tiếp thị muốn tránh bị mắc kẹt trong khoảng trống này, họ cần ngừng sử dụng Claude như một công cụ AI thông thường, chỉ hoạt động trên trình duyệt. Những công ty thu được lợi nhuận là những công ty cho phép Claude khai thác thông tin từ trạng thái công việc thời gian thực, chứ không phải từ các đoạn văn bản được dán sẵn. Đó chính là sự khác biệt giữa một “đồ chơi” để brainstorming và một công cụ thực sự tác động đến lợi nhuận của bạn.

Dưới đây là bảy quy trình làm việc định hình cách các công ty tiếp thị sử dụng Claude, cùng với những điểm yếu của từng quy trình.

Tóm tắt: Việc rà soát các bản nháp do AI tạo ra có thể tốn kém hơn so với công việc thủ công mà chúng thay thế. Đây chính là “chi phí chỉnh sửa”, và gánh nặng này đè lên vai những nhân viên có mức lương cao nhất của bạn. Giải pháp không phải là cải thiện các lời nhắc (prompts), mà là cung cấp cho mô hình dữ liệu tham chiếu để tham khảo. Bài viết này đề cập đến ba cấp độ tích hợp Claude (tab bên, trợ lý kết nối, tác nhân tự động), bảy quy trình làm việc cụ thể của các công ty tiếp thị, trình tự triển khai gồm năm bước, chính sách quản trị AI cần thiết trước khi kết nối dữ liệu khách hàng, và năm sai lầm thường gặp trong quá trình áp dụng sau tháng đầu tiên. Bắt đầu từ báo cáo nội bộ, kết nối với một nguồn dữ liệu duy nhất và theo dõi thời gian phối hợp, chứ không phải các công việc tự động hóa.

Claude là gì và việc cần làm để các công ty tiếp thị sử dụng nó?

Các công ty tiếp thị sử dụng Claude để viết nội dung quảng cáo, tóm tắt các tệp tài liệu khổng lồ của khách hàng và tự động hóa các hoạt động hàng ngày của nhóm. Claude hoạt động như một trợ lý AI mà bạn có thể sử dụng thông qua trình duyệt web, phần mở rộng hoặc tích hợp trực tiếp với phần mềm.

Các công ty tiếp thị hàng đầu nên bắt đầu coi Claude không chỉ là một chatbot đơn thuần mà còn như một thành viên trẻ đáng tin cậy trong nhóm. Công cụ này thường mang lại giá trị trong ba lĩnh vực chính:

Ghi nhớ toàn bộ bối cảnh: Xử lý các hướng dẫn thương hiệu, bản tóm tắt chiến dịch và các chủ đề trao đổi dài với khách hàng mà không bỏ sót các chi tiết quan trọng

Drafts ngôn ngữ tự nhiên: Viết các bài đăng blog mang tính cuộc hội thoại, nội dung quảng cáo và chiến lược chiến dịch

Thực thi các quy trình làm việc nhiều bước: Kết nối với không gian làm việc của công ty bạn thông qua Kết nối với không gian làm việc của công ty bạn thông qua Giao thức Bối cảnh Mô hình (MCP). Nó chuyển đổi dữ liệu dự án thành bản phác thảo bản mô tả công việc và các bản cập nhật cho khách hàng

Trên diễn đàn r/ArtificialIntelligence của Reddit, các chuyên gia tiếp thị khi thảo luận về việc ứng dụng Claude cho các nhà quản lý tiếp thị thường nhấn mạnh khả năng xử lý tài liệu vượt trội của công cụ này. Dưới đây là chia sẻ của một thành viên Reddit khi được hỏi liệu Claude có đáng để các chuyên gia tiếp thị đầu tư hay không:

Đúng vậy, đặc biệt là đối với các công việc dài. Tốt hơn ChatGPT trong việc tuân thủ yêu cầu mà không đi chệch hướng. Xử lý tốt các tài liệu lớn nên bạn có thể cung cấp cho nó toàn bộ chiến lược chiến dịch và nhận lại kết quả hữu ích. Đối với các bản sao ngắn và bài đăng nhanh trên mạng xã hội, cả hai đều hoạt động tốt. Nhưng nếu bạn đang xử lý các yêu cầu dài, hướng dẫn thương hiệu hoặc nội dung đòi hỏi nhiều nghiên cứu, Claude sẽ vượt trội hơn.

Đúng vậy, đặc biệt là đối với các công việc dài. Claude vượt trội hơn ChatGPT trong việc tuân thủ yêu cầu mà không đi chệch hướng. Công cụ này xử lý tốt các tài liệu lớn, nên bạn có thể cung cấp toàn bộ chiến lược chiến dịch và nhận được kết quả hữu ích. Đối với các bản sao ngắn và bài đăng nhanh trên mạng xã hội, cả hai công cụ đều hoạt động tốt. Tuy nhiên, nếu bạn phải xử lý các bản yêu cầu dài, hướng dẫn thương hiệu hoặc nội dung đòi hỏi nhiều nghiên cứu, Claude sẽ vượt trội hơn.

Claude giúp rút ngắn bước soạn thảo: nó đọc bản tóm tắt yêu cầu và sắp xếp bản nháp đầu tiên. Việc liệu nó có rút ngắn được bước tra cứu hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cách bạn cấu hình hệ thống, và đây chính là nội dung còn lại của bài viết này.

Mô hình hoạt động mới của các công ty tiếp thị vào năm 2026 Bài viết này tập trung vào phần cách thực hiện; cuốn cẩm nang Mô hình Hoạt động cho Công ty Quảng cáo của ClickUp giải thích lý do tại sao lại là lúc này. Chúng tôi đã nghiên cứu các công ty tiếp thị duy trì tỷ lệ lợi nhuận 25 xu trên mỗi đô la trong khi mức trung bình của ngành chỉ là 13. Kết quả là một báo cáo bao gồm năm sự thay đổi trong mô hình vận hành, các nghiên cứu trường case và một công cụ tính toán chỉ mất hai phút để chỉ ra những nơi mà thời gian của bạn đang bị lãng phí.

Nếu bạn mới bắt đầu sử dụng Claude, đây là một video hữu ích về các câu lệnh (prompt) hiệu quả nhất để sử dụng với Claude.

Ba cấp độ sử dụng Claude tại một công ty

Có ba cấp độ sử dụng Claude tại một công ty: tab bên cạnh (sao chép và dán vào cửa sổ trò chuyện), trợ lý kết nối (Claude đọc không gian làm việc của bạn thông qua MCP, trong Chat hoặc qua Cowork) và trợ lý trong quy trình làm việc (Claude hoạt động dựa trên các tín hiệu kích hoạt bên trong hệ thống của bạn).

Dưới đây là hình ảnh cụ thể của từng cấp độ, và lý do tại sao phần lớn các công ty lại bị đình trệ ở cấp độ một.

Cấp độ Điểm mạnh Điểm yếu Phù hợp nhất cho Tab bên cạnh Không cần thiết lập, có thể sử dụng ngay hôm nay Không bỏ sót bất kỳ thông tin nào về tài khoản, thời hạn hay ngân sách trong chế độ xem Soạn thảo và brainstorming cá nhân Trợ lý kết nối Bản nháp được tạo trực tiếp từ trạng thái dự án hiện tại, không phải các đoạn văn bản dán. Cowork mở rộng tính năng này cho các công việc nhiều bước, giúp tạo ra các tệp hoàn chỉnh Vẫn đang chờ con người đặt câu hỏi Các bản cập nhật cho khách hàng, bản mô tả công việc (SOW) và báo giá được xây dựng dựa trên dữ liệu thực tế Người thực hiện trong quy trình làm việc Hoạt động mà không cần ai phải nhớ kích hoạt Cần có người chịu trách nhiệm cụ thể, nếu không nó sẽ dần bị lãng quên Phối hợp định kỳ: phân công công việc, tổng hợp trạng thái, cảnh báo về sự thay đổi phạm vi công việc

Cấp độ 1: Tab bên

Cấp độ một là Claude trong một tab trình duyệt. Nó chỉ đọc những gì người dùng gõ hoặc dán vào cuộc hội thoại, và không làm gì khác.

Điều này đặt trách nhiệm thu thập thông tin bối cảnh lên vai một người. Trước khi Claude có thể soạn thảo bản cập nhật cho khách hàng, ai đó phải mở công cụ quản lý dự án và kiểm tra trạng thái thực tế. Sau đó, họ trích xuất các chi tiết và dán tất cả vào. Claude xử lý việc viết lách rất tốt. Người đó phụ trách việc thu thập thông tin, và đây chính là phần chiếm phần lớn thời gian.

Những điểm mạnh:

Không tốn chi phí thiết lập: Chỉ cần một lần đăng nhập là nhóm của bạn có thể bắt đầu soạn thảo ngay hôm nay, mà không cần thực hiện bất kỳ công việc tích hợp hay cấu hình quản trị viên nào

Thế mạnh về ngôn ngữ: Các bản tóm tắt dài, hướng dẫn thương hiệu và bản nháp dựa nhiều vào nghiên cứu là những lĩnh vực mà Claude thể hiện tốt nhất

Giới hạn:

Nó không thể “nhìn thấy” công việc của bạn: Claude không biết thời hạn hoàn thành hay phạm vi tài khoản. Nó có thể viết, nhưng không thể đề xuất cải tiến hay chỉ ra những điểm không nhất quán

Giá trị bị giới hạn trong một cá nhân: Mỗi Mỗi lời nhắc AI hữu ích của Claude chỉ tồn tại trong lịch sử của một chuyên gia chiến lược, và không có gì được lan tỏa rộng rãi trong nhóm

Bỏ qua nếu: Kết quả đầu ra phải phản ánh các thông tin cụ thể về tài khoản: số giờ làm việc đã ghi nhận, những gì đã hoàn thành trong tuần trước, hoặc ai sẽ chịu trách nhiệm cho bước tiếp theo. Bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để thu thập thông tin thay vì tự viết nội dung đó. Phù hợp nhất cho: Soạn thảo, tóm tắt và brainstorming cá nhân, trong đó nội dung đầu vào vừa vặn trong khung trò chuyện và người đọc chính là bạn.

Cấp độ 2: Trợ lý kết nối

Ở cấp độ hai, Claude được kết nối với nền tảng công việc của bạn thông qua MCP – một tiêu chuẩn mở do Anthropic phát triển, cho phép mô hình đọc dữ liệu từ và thực hiện các tác vụ trong các hệ thống bên ngoài.

Điều thay đổi chính là nguồn thông tin bối cảnh. Ở cấp độ một, một người sẽ thu thập trạng thái dự án bằng tay và dán vào. Theo cách này, kết quả chỉ đầy đủ đến mức độ của quá trình thu thập thủ công đó. Ở cấp độ hai, Claude truy vấn trực tiếp nguồn thông tin: trạng thái công việc, người được giao, ngày đáo hạn, mục nhập thời gian và chủ đề bình luận. Bước truy xuất thông tin được chuyển từ con người sang mô hình.

Những điểm mạnh:

Báo cáo không còn là việc tái tạo lại thông tin: Các bản cập nhật trạng thái được tổng hợp từ những thông tin mà không gian làm việc đã có sẵn

Các ước tính dựa trên dữ liệu thực tế: Claude có thể tham chiếu thời gian thực tế mà các công việc tương tự trong quá khứ đã mất, thay vì dựa vào ký ức chủ quan của ai đó về thời gian đó

Phát hiện sự lệch phạm vi khi chi phí vẫn còn thấp: So sánh các yêu cầu mới nhận với hợp đồng đã ký kết và hiển thị các dấu hiệu cảnh báo tiềm ẩn

Giới hạn:

Vẫn do con người khởi xướng: Phải có ai đó nghĩ ra và đặt câu hỏi. Công việc chỉ được hoàn thành vào những ngày mà người quản lý tài khoản của bạn nhớ ra rằng nó tồn tại

Chất lượng phụ thuộc hoàn toàn vào việc quản lý dữ liệu của bạn: Nếu các công việc chưa được phân công và thời gian làm việc không được ghi lại, Claude sẽ tạo báo cáo cập nhật trạng thái dựa trên bức tranh chưa đầy đủ đó

Mỗi trình kết nối đều là một quyền truy cập: Trình kết nối có thể tạo ra lỗ hổng bảo mật. Hãy giới hạn phạm vi của nó chỉ trong những gì quy trình làm việc thực sự cần, chứ không phải toàn bộ Không gian Làm việc

Bỏ qua nếu: Công việc của bạn đang phân tán trên năm công cụ không liên kết với nhau. Hiện tại vẫn chưa có một bối cảnh làm việc thống nhất nào để Claude có thể tham chiếu, và việc hợp nhất các công cụ là ưu tiên hàng đầu. Phù hợp nhất với: Các công ty có các công việc, tài liệu và thời gian đã được quản lý trong một hệ thống duy nhất, nơi điểm nghẽn nằm ở việc chuyển đổi dữ liệu đó thành các tài liệu sẵn sàng cho khách hàng.

Vai trò của Cowork

Chat trả về câu trả lời. Cowork trả về các tệp tin. Anthropic đã ra mắt tính năng này vào tháng 1 năm 2026 dưới dạng một chế độ riêng biệt trong ứng dụng Claude trên máy tính: bạn chỉ cần chỉ định một thư mục hoặc một bộ công cụ được kết nối, giao cho nó một mục tiêu, và quay lại để xem xét kết quả công việc đã hoàn thành.

Đối với một công ty, sự khác biệt này đặc biệt quan trọng đối với những công việc quá lớn để chỉ cần một lời nhắc duy nhất. Hãy nghĩ đến việc lập báo cáo hàng tháng cho tám tài khoản, một thư mục chứa các tệp xuất quảng cáo được chuyển đổi thành tám bản tóm tắt sẵn sàng cho khách hàng, và một cuộc kiểm toán thương hiệu phải đọc bốn mươi trang trước khi viết ra một trang. Trong chế độ trò chuyện, những công việc đó trở thành một chuỗi các lời nhắc mà ai đó phải giám sát. Trong Cowork, chúng trở thành một chỉ thị duy nhất và một hàng đợi kiểm duyệt.

Và còn có các plugin. Một plugin gói gọn các kỹ năng, trình kết nối và lệnh gạch chéo vào một gói cài đặt duy nhất, giúp định dạng báo cáo, các mẫu ngôn ngữ và kết nối dữ liệu của bạn được đồng bộ hóa đến từng người dùng được cấp phép.

Những vấn đề mà nó chưa giải quyết được: Yếu tố kích hoạt. Cowork vẫn chạy khi có người mở ứng dụng và đưa ra yêu cầu. Ứng dụng này cũng chạy trên máy của bạn, do đó máy tính xách tay phải duy trì trạng thái hoạt động trong suốt thời lượng đó, và nó tiêu tốn hạn mức sử dụng nhanh hơn so với tính năng trò chuyện vì một công việc duy nhất có thể bao gồm hàng chục bước. Các quản trị viên doanh nghiệp có thể giới hạn và đang theo dõi mức tiêu thụ đó; với Gói Team, bạn sẽ muốn biết công việc nào tốn kém trước khi mở rộng quy mô chúng.

Cấp độ 3: Vai trò của nhân viên trong quy trình làm việc

Cấp độ ba là Claude hoạt động dựa trên các sự kiện kích hoạt bên trong nền tảng công việc của bạn thay vì chờ đợi yêu cầu. Một công việc chuyển sang giai đoạn ‘xem xét của khách hàng’ hoặc một yêu cầu mới được gửi đến dự án có phí cố định: mỗi trường hợp đều có thể tự động khởi động một quy trình công việc.

Điều này loại bỏ bước can thiệp cuối cùng của con người khỏi quy trình. Ở cấp độ hai, vẫn cần có người nhớ rằng thứ Năm là ngày cập nhật trạng thái. Ở cấp độ ba, các trợ lý AI dành cho quản lý công ty quảng cáo không còn chỉ là bản demo mà đã thực sự bước vào hoạt động. Không gian Làm việc tự động ghi nhớ, và công việc của con người chuyển sang việc xem xét những gì trợ lý AI đã tạo ra và phê duyệt nội dung trước khi phát hành.

Làm việc chung so với việc sử dụng đại lý trong quy trình làm việc

Cowork là một công cụ hỗ trợ mạnh mẽ, không phải là tự động hóa. Bạn vẫn là người khởi động nó. Trong khi đó, một tác nhân quy trình làm việc sẽ tự khởi động.

Bài đọc thực tiễn: Sử dụng Cowork cho các công việc nặng nhọc, thỉnh thoảng và đòi hỏi sự phán đoán. Ví dụ như kiểm toán nửa năm, nghiên cứu đề xuất và vòng báo cáo chỉ diễn ra vào cuối quý. Sử dụng các tác nhân quy trình làm việc cho các công việc nhẹ nhàng, liên tục và có thể dự đoán được như tổng hợp trạng thái, định tuyến và cảnh báo về sự thay đổi phạm vi công việc. Nếu làm ngược lại, bạn sẽ tự động hóa những công việc cần sự định hướng của con người, hoặc tiếp tục kích hoạt thủ công những việc lẽ ra đã phải tự động chạy từ tháng 3.

Những điểm mạnh:

Khả năng phối hợp không còn tăng theo số lượng nhân viên: Việc phân công công việc, báo cáo định kỳ và tổng hợp trạng thái diễn ra giống hệt nhau dù có 30 khách hàng hay 10 khách hàng

Tính nhất quán là tiêu chuẩn mặc định: Mỗi khách hàng đều nhận được định dạng cập nhật giống nhau với tần suất cố định, đây chính là cách Mỗi khách hàng đều nhận được định dạng cập nhật giống nhau với tần suất cố định, đây chính là cách các công ty tiếp thị tiêu chuẩn hóa báo cáo cho khách hàng

Thời gian của nhóm được dành lại cho chiến lược: Giảm bớt các công việc định tuyến, tập trung nhiều hơn vào những công việc mà khách hàng thực sự sẵn sàng chi trả mức phí cao hơn

Giới hạn:

Các quy trình tự động hóa không được quản lý sẽ trở nên lỗi thời: Một quy trình làm việc mà không ai kiểm tra sẽ tiếp tục chạy ngay cả khi quy trình đã thay đổi từ lâu, dẫn đến lỗi. Thẻ một tên cho mỗi nhân viên và một ngày kiểm tra hàng quý

Bạn chỉ có thể tự động hóa một quy trình mà bạn đã ghi chép lại: Các nhân viên cần có yếu tố kích hoạt và kết quả có thể dự đoán được. Nếu mỗi lần thực hiện bước đó lại khác nhau, thì quy trình đó chưa sẵn sàng để tự động hóa.

Bỏ qua phần này nếu: Bạn chưa vận hành ở cấp độ hai đủ lâu để tin tưởng vào dữ liệu cơ sở. Tự động hóa trên một không gian làm việc lộn xộn sẽ chỉ làm tình trạng lộn xộn trở nên trầm trọng hơn. Phù hợp nhất cho: Các công việc điều phối có khối lượng lớn, ít yêu cầu phán đoán, lặp lại theo lịch trình hoặc theo một tín hiệu kích hoạt rõ ràng, và cần có sự phê duyệt của con người trước khi bất kỳ nội dung nào được gửi đến khách hàng.

Hầu hết các công ty nên triển khai cả ba phương pháp này

Sai lầm là coi các cấp độ như một chiếc thang mà bạn phải leo lên từng bậc, thay vì một cấu trúc xếp chồng. Một công ty đang vận hành ở cấp độ ba với các báo cáo định kỳ vẫn nên có một chuyên gia chiến lược đang soạn thảo tài liệu trong một tab riêng vào lúc 9 giờ sáng. Câu hỏi không phải là bạn đang ở cấp độ nào, mà là liệu mỗi loại công việc có được đặt đúng ở cấp độ phù hợp hay không.

Việc cần làm tiếp theo: Phân loại công việc trong tuần của công ty bạn thành hai nhóm: công việc cần sự phán đoán và công việc phụ thuộc vào một yếu tố kích hoạt và kết quả có thể dự đoán được. Nhóm đầu tiên là công việc cao cấp và vẫn do con người đảm nhận. Nhóm thứ hai là lộ trình cấp hai và cấp ba của bạn.

“Thuế đánh giá”: Chi phí ẩn của một bản nháp được phỏng đoán AI giúp đẩy thời gian sản xuất lên các cấp cao hơn trong cấu trúc tổ chức của công ty thay vì loại bỏ chúng. Trước đây, một nhân viên cấp dưới thường viết bản tóm tắt, và trưởng nhóm sẽ xem xét lại. Giờ đây, Claude có thể viết xong trong vòng một phút, và quá trình xem xét vẫn diễn ra, chỉ có điều việc kiểm tra một bản nháp hoàn chỉnh sẽ mất nhiều thời gian hơn so với một bản nháp sơ bộ. Người xem xét không thể phân biệt được phần nào do mô hình tự biết và phần nào do mô hình điền vào, nên họ phải kiểm tra lại toàn bộ nội dung. Nghiên cứu toàn cầu của Optimizely đã đo lường trực tiếp chi phí này. Trong số hơn 2.000 nhà lãnh đạo tiếp thị, 76% hiện dành ba giờ trở lên mỗi tuần để chỉnh sửa, kiểm tra tính chính xác hoặc sửa chữa các kết quả do AI tạo ra. Chỉ 4% cho biết AI giúp tiết kiệm thời gian ở mọi giai đoạn của quy trình làm việc. Optimizely gọi đây là “chi phí chỉnh sửa”: cứ mỗi giờ mà tự động hóa giúp tiết kiệm trong quá trình sản xuất, một phần thời gian đó lại được dành cho công việc rà soát – công việc vốn không tồn tại trước khi công cụ này xuất hiện. Tình trạng này không chỉ xảy ra riêng trong lĩnh vực tiếp thị. Nghiên cứu của Workday cho thấy khoảng 40% thời gian tiết kiệm được nhờ AI bị tiêu tốn vào việc làm lại, có nghĩa là cứ mỗi 10 giờ tiết kiệm được, gần một nửa lại bị mất vào việc chỉnh sửa kết quả đầu ra. Trong một công ty quảng cáo, những giờ làm việc đó được tính vào chi phí của giám đốc sáng tạo hoặc trưởng nhóm khách hàng, khiến cùng một sản phẩm đầu ra trở nên đắt đỏ hơn so với khi một nhân viên cấp dưới thực hiện. Hầu như không ai nhận ra điều này đang xảy ra, bởi vì người soạn thảo chỉ cảm nhận được tốc độ. Thời gian chỉnh sửa lại được tính vào thời gian làm việc của những người khác, do đó lợi ích và chi phí không bao giờ xuất hiện trên cùng một bảng chấm công. Trong bối cảnh của một công ty quảng cáo, nguyên nhân nằm ở bối cảnh: những sản phẩm nào đã được bàn giao, khách hàng đã biết những gì, và còn bao nhiêu giờ trong hợp đồng dịch vụ. Một mô hình không nắm bắt được thông tin về tài khoản sẽ tự động lấp đầy những khoảng trống đó, và những “sáng tạo” đó chính là những gì người lãnh đạo nhóm phải mất hai giờ để khắc phục. Bài viết cũng giải thích lý do tại sao các công ty tích hợp Claude vào quy trình công việc lại báo cáo tiết kiệm được thời gian, trong khi các công ty chạy công cụ này trong một tab riêng lại tranh cãi về việc liệu nó có thực sự hữu ích hay không: cả hai nhóm đều nói đúng về cách thức thiết lập của riêng mình. Theo dõi số phút dành cho việc xem xét từng sản phẩm đầu ra. Đây là con số duy nhất cho bạn biết liệu công cụ này có mang lại giá trị tương xứng với chi phí đầu tư hay không.

7 cách các công ty tiếp thị thực sự sử dụng Claude

Các công ty tiếp thị tận dụng Claude hiệu quả nhất trong ba nhiệm vụ sau: chuyển đổi ghi chú khảo sát thành phạm vi dự án, tổng hợp báo cáo trạng thái cho khách hàng từ dữ liệu dự án thời gian thực, và phát hiện các yêu cầu nằm ngoài phạm vi dự án trước khi chúng được thực hiện.

Bốn quy trình làm việc khác dưới đây mở rộng mô hình này sang các lĩnh vực nội dung, báo cáo và chuẩn bị cuộc gọi. Mỗi quy trình đều nêu rõ tính năng của Claude mà nó phụ thuộc vào. Dự án lưu trữ tài liệu tham khảo, Artifacts cung cấp cho bạn một không gian làm việc, Skills quản lý quy trình của bạn, và MCP kết nối mô hình với không gian làm việc trực tiếp của bạn.

1. Biến các ghi chú lộn xộn của khách hàng thành phạm vi dự án rõ ràng

Cung cấp cho Claude bản ghi cuộc gọi khám phá, chuỗi email của khách hàng và ba bản SOW đã ký gần nhất của bạn, tất cả được tải vào một Dự án Claude để tài liệu tham khảo được lưu giữ xuyên suốt các trò chuyện. Claude sẽ đọc các tài liệu này và trả về các sản phẩm đầu ra, các giai đoạn và bản phác thảo dòng thời gian theo định dạng mẫu của riêng bạn thay vì một mẫu chung chung. Giá trị ở đây không phải là tốc độ viết, mà là không bỏ sót bất kỳ thông tin nào từ cuộc gọi. Câu nói mà khách hàng đề cập một lần vào phút thứ 40 thường được giữ lại; trong khi đó, trong ghi chú của con người, điều này thường không xảy ra.

Công ty truyền thông Brainlabs đã triển khai điều này trên quy mô lớn. Soạn thảo bản tóm tắt sáng tạo là một trong những quy trình công việc lặp lại mà họ giao cho Claude thực hiện, bao gồm các chuyên gia chiến lược, chuyên gia lập kế hoạch và trưởng nhóm sáng tạo. Ứng dụng Cowork được cài đặt sẵn hướng dẫn phong cách của công ty và phong cách viết riêng của từng người, nhờ đó các bản nháp đạt mức hoàn thiện “khoảng 80%” thay vì phải bắt đầu từ con số 0. Các chuyên gia chiến lược dành thời gian của mình cho việc đánh giá, sắp xếp thứ tự ưu tiên và xây dựng chiến lược cho khách hàng.

Điểm yếu: Claude không có dữ liệu về thời gian thực tế mà nhóm của bạn đã dành cho các công việc tương tự, do đó nó đưa ra các số có vẻ hợp lý nhưng không có cơ sở thực tế. Người phụ trách tài khoản sẽ định giá phạm vi công việc trước khi chuyển thành báo giá.

MCP cho phép bạn tạo bản cập nhật cho khách hàng mà không cần chuyển đổi ngữ cảnh. Claude kiểm tra các công việc đã hoàn thành, các vấn đề đang cản trở và số giờ làm việc đã ghi nhận để soạn thảo một email báo cáo tiến độ rõ ràng. Người quản lý tài khoản chỉ mất hai phút để kiểm tra giọng điệu và rà soát các chi tiết nhạy cảm, sau đó nhấn nút gửi. Điều này biến một công việc nhàm chán vào thứ Sáu thành một bước rà soát nhanh chóng.

Plurali Studio là một công ty SEO có 2–3 nhân viên tại Barcelona, quản lý 8–10 tài khoản khách hàng từ một không gian làm việc duy nhất. Trước khi kết nối AI với dữ liệu dự án, mỗi buổi sáng, họ phải mở từng không gian làm việc của khách hàng một, xem qua các công việc, ghi chú những thay đổi, rồi mới chuyển sang tài khoản tiếp theo. Phải mất 20 đến 30 phút mới bắt đầu xử lý sản phẩm đầu tiên.

Giờ đây, AI tổng hợp thông tin từ các dự án khách hàng và cung cấp bản tóm tắt tổng hợp về hoạt động hàng ngày của công ty trong một báo cáo duy nhất. Buổi họp hàng ngày này chỉ mất chưa đầy hai phút. Khi thời hạn thay đổi giữa chừng trong giai đoạn sprint, người phụ trách tài khoản có thể yêu cầu bản tóm tắt trạng thái của các khách hàng bị ảnh hưởng và quyết định ưu tiên xử lý những công việc nào.

Đối với một nhóm nhỏ như vậy, việc giành lại thời gian đó lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ba người quản lý mười tài khoản không có chút dư địa nào cho những công việc không mang lại kết quả cụ thể.

Điểm yếu: Bản tóm tắt chỉ trung thực đến mức độ mà không gian làm việc đằng sau nó đảm bảo. Nếu một nửa nhóm ghi chép thời gian làm việc vào chiều thứ Sáu, bản tóm tắt vào thứ Hai sẽ chỉ là hư cấu.

3. Phát hiện các công việc chưa được lập hóa đơn trước khi lợi nhuận bị ảnh hưởng

Đây là quy trình làm việc có con số cụ thể nhất về mặt tài chính. Cuộc khảo sát “State of Agency Pricing” của Ignition với 273 công ty quảng cáo cho thấy 87% trong số đó mất ít nhất 1.000 USD mỗi tháng do các công việc nằm ngoài phạm vi hóa đơn, và chỉ 1% tính phí khách hàng cho toàn bộ các công việc đó. Đây không phải là vấn đề của một vài công ty quản lý kém. Đó chính là tiêu chuẩn hoạt động phổ biến.

Cung cấp danh sách các sản phẩm đầu ra và các điều khoản loại trừ trong Thỏa thuận Phạm vi Công việc (SOW) đã ký làm “Kiến thức dự án”, sau đó chỉ định MCP xử lý các yêu cầu công việc mới trên tài khoản đó. Claude sẽ so sánh từng yêu cầu mới với những gì khách hàng thực sự đã mua và đánh dấu các điểm không khớp: ví dụ như yêu cầu sửa đổi lần thứ hai đối với một sản phẩm chỉ được phép sửa đổi một lần, hoặc một trang đích không bao giờ nằm trong phạm vi hợp đồng dịch vụ cố định.

Việc thiết lập không quá phức tạp. Một chuyên gia đã ghi lại quá trình xây dựng một hệ thống phát hiện phạm vi công việc hoạt động trên Claude kết hợp với Zapier trong vòng chưa đầy hai giờ, so sánh từng yêu cầu đến với các điều khoản hợp đồng trước khi bất kỳ ai đồng ý. Ở quy mô freelancer, đó là một dự án cuối tuần; ở quy mô công ty, cùng một logic này sẽ được áp dụng cho việc tiếp nhận công việc thay vì hộp thư đến.

Điểm mấu chốt là thời điểm. Việc mở rộng phạm vi dự án sẽ ít tốn kém nếu được đề xuất ngay khi mới phát sinh, nhưng sẽ rất tốn kém nếu được đề xuất vào tháng thứ ba, khi nhóm của bạn đã hoàn thành công việc.

Điểm yếu: Claude chỉ ra các vấn đề, nhưng không đưa ra quyết định. Có rất nhiều công việc nằm ngoài phạm vi dịch vụ vẫn đáng được xem xét để gia hạn hợp đồng, và đó là quyết định mang tính chủ quan. Hệ thống cũng không thể nhận diện các yêu cầu được đưa ra bằng lời nói trong cuộc gọi, do đó hiệu quả của việc đánh dấu chỉ tốt đến mức độ kỷ luật trong việc tiếp nhận yêu cầu của bạn.

4. Biến một nội dung thành một chiến dịch truyền thông xã hội hoàn chỉnh

Dán bài viết blog đã hoàn thành, tài liệu tham khảo về giọng điệu thương hiệu của khách hàng được xây dựng từ nội dung đã được phê duyệt, và các quy tắc kênh của bạn vào Claude. Mở Artifacts dưới dạng khung làm việc song song. Yêu cầu tạo năm bài đăng trên LinkedIn, chuỗi ba email nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng và hai biến thể quảng cáo. Artifacts giữ cho mỗi bản nháp có thể chỉnh sửa ngay bên cạnh nguồn gốc, giúp bạn tinh chỉnh điểm nhấn mà không cần tạo lại toàn bộ bộ nội dung. Đây chính là việc tái sử dụng nội dung theo nghĩa đen nhất. Một tài sản, một lần chỉnh sửa, đủ để triển khai một chiến dịch.

Hiệu ứng nhân lên tương tự cũng xuất hiện trong các công việc sản xuất liên quan. RSL/A, một công ty chỉ có hai người, đang theo dõi chính xác điều này. Một chuỗi năm email nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng đã giảm từ bốn giờ xuống còn 45 phút. Việc sản xuất blog giảm từ một ngày làm việc xuống còn hai hoặc ba giờ, và họ đã hoàn thành mười hai bài đăng trong hai ngày với hình ảnh tùy chỉnh, lược đồ và các liên kết chéo trên mỗi bài. Với cùng số lượng nhân sự, sản lượng hàng tháng tăng gấp khoảng ba lần.

Điểm yếu: Như RSL/A đã chỉ ra, nếu thiếu tệp CLAUDE.md chi tiết và hướng dẫn viết, nội dung sẽ nghe giống như do AI tạo ra. Việc thiết lập ban đầu là thực tế và cần thiết. Giải pháp là tạo một mẫu giọng điệu riêng cho từng khách hàng, chứ không phải chỉ mô tả phong cách của họ bằng một đoạn văn. Chi tiết hơn về vấn đề này sẽ được đề cập trong phần “Những sai lầm” bên dưới.

5. Trích xuất nhanh các xu hướng từ bảng tính dữ liệu của khách hàng

Cung cấp cho Claude tệp CSV về hiệu suất quảng cáo, dữ liệu lưu lượng truy cập đã xuất và số liệu của kỳ trước để so sánh. Một Dự án Claude sẽ tổng hợp tất cả các dữ liệu này lại với nhau; Cowork có thể thực hiện công việc trên toàn bộ thư mục chứa các tệp xuất nếu bạn đang xử lý nhiều tài khoản cùng lúc.

Hãy đặt những câu hỏi trực tiếp, và bạn sẽ nhận được một bản tóm tắt bằng văn bản cho bản trình bày thay vì một ảnh chụp màn hình kèm chú thích. Biến động theo tháng, kênh nào đóng góp nhiều nhất trong quý, và mục nào đã tăng gấp đôi.

RSL/A thực hiện quy trình này thông qua MCP thay vì tải lên dữ liệu. Claude truy vấn trực tiếp vào hệ thống CRM, phân tích mức độ tương tác và soạn thảo bản tóm tắt. Thời gian dành cho việc cập nhật thông tin cho khách hàng hàng tuần đã giảm từ 30 phút (trước đây phải điều hướng trên bảng điều khiển) xuống còn 5 phút.

Brainlabs cũng ghi nhận sự chuyển đổi tương tự; việc tổng hợp báo cáo cho khách hàng là một trong những công việc lặp đi lặp lại đã hoàn toàn được loại bỏ khỏi danh sách công việc của các chuyên gia chiến lược. Điểm chung trong cả hai trường hợp là không ai có thể đọc bảng điều khiển nhanh hơn AI. Bước xử lý bảng điều khiển đã không còn nữa.

Điểm yếu: Claude thỉnh thoảng đảo ngược xu hướng, gọi sự suy giảm là sự cải thiện. Nó cũng sẽ giải thích lý do tại sao một số thay đổi trong khi tất cả những gì nó nhận thấy chỉ là số đó đã thay đổi. Hãy để một chuyên gia chiến lược xác minh xu hướng của mọi dữ liệu và đảm bảo việc phân tích nguyên nhân vẫn do con người thực hiện.

6. Xây dựng thư viện kỹ năng cho các công việc có thể lặp lại của công ty

Tích hợp các định dạng có thể tái sử dụng của công ty bạn vào Claude Skills. Bản phác thảo báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý (QBR), danh sách kiểm tra đánh giá kỹ thuật, quy tắc từ khóa loại trừ và cấu trúc tóm tắt hàng tuần. Mỗi định dạng này sẽ trở thành một Skill: một gói hướng dẫn mà bất kỳ thành viên nào trong nhóm cũng có thể tải xuống khi cần, giúp Claude nắm rõ quy trình của bạn ngay cả trước khi ai đó bắt đầu gõ chữ.

Market Correct, một công ty quảng cáo nhỏ đang vận hành khoảng 30 kỹ năng Claude với khoảng một chục kỹ năng được sử dụng hàng ngày, đã giải thích rõ sự khác biệt giữa “prompt” và “skill”: “Prompt là một yêu cầu. Skill là một mô tả công việc. Prompt chỉ tồn tại trong một cuộc hội thoại. Trong khi đó, skill tồn tại qua hàng nghìn cuộc hội thoại.” Quá trình kiểm tra tài khoản Google Ads của họ đã được rút ngắn từ nửa ngày xuống còn một giờ sau khi khung làm việc này được tích hợp vào một kỹ năng thay vì chỉ dựa vào trí nhớ của người vận hành.

Brainlabs đã giới thiệu Cowork cho khoảng 1.000 nhân viên và yêu cầu đội ngũ nhân viên tạo ra khoảng 400 kỹ năng trong vòng bốn tuần. Các kỹ năng này kết hợp với MCP: kỹ năng xác định định dạng, MCP cung cấp dữ liệu thời gian thực, và chỉ với một cú nhấp chuột là có ngay bản nháp sẵn sàng cho khách hàng.

Điểm yếu: Một thư viện không có người quản lý sẽ trở nên vô dụng giống như một quy trình tự động hóa không được duy trì. Ba mươi kỹ năng mà không ai sử dụng còn tệ hơn ba kỹ năng được chạy hàng ngày. Hãy bắt đầu từ những việc cần làm hàng tuần và chỉ định một người chịu trách nhiệm cho mỗi kỹ năng.

7. Tóm tắt lịch sử tài khoản trước các cuộc gọi quan trọng với khách hàng

Nhập các email gần đây từ khách hàng, các phiếu công việc đang mở và ghi chú cuộc họp vào Claude. Khi kết nối với MCP, Claude sẽ tự động trích xuất thông tin về nhiệm vụ và thời gian, và bạn chỉ cần cung cấp những thông tin nằm ngoài không gian làm việc. Kết quả trả về là một bản tóm tắt một trang: các ưu tiên hiện tại, các quyết định chưa được đưa ra, các rào cản và bất kỳ điều gì khách hàng vẫn đang chờ đợi. Một chiến lược gia cấp cao có thể nắm bắt tình hình tài khoản mà họ chỉ tiếp xúc hai lần mỗi tháng một cách nhanh chóng, mà không cần mất một giờ để lướt lại lịch sử.

Điểm yếu: Xu hướng thiên vị về thời gian gần đây có thể len lỏi vào đây. Một quyết định được đưa ra cách đây năm tháng nhưng vẫn chi phối tài khoản có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi bản tóm tắt. Hãy chỉ định rõ phạm vi thời gian và yêu cầu liệt kê các quyết định chưa được giải quyết thành một phần riêng biệt, nếu không bạn sẽ nhận được bản tóm tắt của tuần trước thay vì lịch sử đầy đủ.

Muốn khám phá tất cả các cách bạn có thể sử dụng AI để đạt được ROI thực sự trong tiếp thị? Hãy xem video này.

Muốn khám phá những tính năng vượt trội hơn so với Claude Chat và Cowork? Hãy tìm hiểu cách sử dụng mã Claude Code cho lĩnh vực tiếp thị.

Cách triển khai Claude trong toàn bộ công ty của bạn

Biết nên triển khai quy trình làm việc nào chỉ là phần dễ dàng. Việc sắp xếp thứ tự các quy trình sao cho nhóm của bạn không phải kiểm tra thủ công cả bảy quy trình mới là phần mà các công ty thường mắc sai lầm. Việc triển khai Claude bao gồm năm bước: chọn một quy trình làm việc có rủi ro thấp, kết nối quy trình đó với dữ liệu dự án, xác định điểm cần sự phê duyệt của con người, chỉ định người chịu trách nhiệm và ngày kiểm tra cho từng quy trình, và sau đó đo lường số giờ phối hợp thay vì số lượng công việc được tự động hóa.

Trình tự thực hiện quan trọng hơn tốc độ. Các công ty tiếp thị kích hoạt tất cả các tính năng cùng một lúc cuối cùng lại phải kiểm tra mọi thứ bằng tay, điều này tốn kém hơn so với quy trình thủ công trước đây.

1. Bắt đầu với báo cáo nội bộ

Hãy chọn một quy trình làm việc diễn ra hàng tuần và không liên quan đến bất kỳ ai bên ngoài công ty. Ví dụ như các bản tổng hợp trạng thái nội bộ. Nhóm của bạn sẽ tiết kiệm được hàng giờ làm việc ngay từ ngày đầu tiên, và một bản nháp kém chất lượng chỉ khiến bạn phải chỉnh sửa thay vì ảnh hưởng đến mối quan hệ với khách hàng.

Đánh giá các quy trình làm việc của ứng viên dựa trên ba tiêu chí:

Tần suất: Mỗi tuần người ta thực hiện việc cần làm này bằng tay bao nhiêu lần?

Tác động lan tỏa: Ai sẽ phải chịu trách nhiệm nếu kết quả đầu ra không đúng?

Mức độ phức tạp trong việc ra quyết định: Công việc này có một câu trả lời đúng duy nhất hay phụ thuộc vào việc đánh giá tình huống?

Hãy bắt đầu với quy trình làm việc có tần suất cao nhất, phạm vi ảnh hưởng hẹp nhất và yêu cầu phán đoán ít nhất trong danh sách công việc.

Mẹo chuyên nghiệp: Hãy chỉ định một người duy trì phiên bản thủ công hoạt động song song trong hai tuần. So sánh kết quả của cả hai phiên bản sẽ giúp phát hiện những chi tiết mà phiên bản AI bỏ sót trước khi bất kỳ ai bắt đầu phụ thuộc vào nó.

2. Kết nối Claude với hệ thống lưu trữ công việc của bạn

Kết nối Claude với dữ liệu dự án của bạn thông qua MCP để hệ thống có thể đọc trực tiếp trạng thái công việc, người phụ trách, ngày tháng và số giờ làm việc đã ghi lại. Cho đến khi bạn thực hiện điều này, mọi kết quả đầu ra đều phụ thuộc vào những thông tin mà người dùng nhớ dán vào, và chất lượng báo cáo của bạn phản ánh mức độ vội vàng của người đó.

Hãy chuẩn bị sẵn ba điều sau đây trước khi kết nối bất kỳ thứ gì:

Một nền tảng duy nhất cho dữ liệu dự án: Công việc, thời gian và tài liệu khách hàng được tập trung trên cùng một nền tảng, vì Claude không thể kết hợp dữ liệu từ bốn công cụ không liên kết với nhau

Trạng thái và trường dữ liệu nhất quán: Các tên trạng thái và trường dữ liệu bắt buộc được thống nhất trên tất cả các dự án của khách hàng, do đó một truy vấn sẽ có ý nghĩa giống nhau ở mọi nơi

Giới hạn truy cập: Các quy tắc rõ ràng về những khách hàng, thư mục và dữ liệu tài chính mà kết nối có thể truy cập

Mẹo chuyên nghiệp: Hãy kiểm tra lại các mục nhập thời gian của bạn trước tiên. Các báo cáo được xây dựng dựa trên số giờ làm việc chỉ được ghi chép một nửa trông có vẻ đáng tin cậy nhưng lại bị những người am hiểu về tài khoản đó nhận ra là sai, điều này làm mất lòng tin nhanh hơn cả việc thiếu báo cáo.

3. Xác định vị trí cần có sự phê duyệt của con người

Hãy ghi rõ những kết quả nào cần được người phụ trách phê duyệt trước khi được đưa ra khỏi công ty, và việc cần làm là thực hiện nó trước khi bạn kích hoạt bất kỳ tính năng nào. Bất kỳ mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) nào cũng có thể đưa ra một ngày tháng sai với sự tự tin không kém gì khi đưa ra ngày tháng đúng. Vì vậy, hãy coi nó như một công cụ soạn thảo thay vì một nguồn thông tin chính xác tuyệt đối.

Phân loại các kết quả đầu ra thành ba cấp độ:

Gửi trực tiếp: Các bản tóm tắt và bản nháp nội bộ chỉ dành cho nhóm của bạn

Kiểm tra lại rồi gửi: Các bản cập nhật cho khách hàng, bản tóm tắt và bất kỳ nội dung nào trích dẫn số hoặc ngày tháng

Con người quyết định, Claude chỉ soạn thảo: Định giá, đàm phán Định giá, đàm phán phạm vi công việc , định hướng sáng tạo và các cuộc hội thoại khó khăn với khách hàng

Đặt tên cho từng quy trình tự động hóa và thêm một cuộc đánh giá định kỳ vào lịch. Các quy trình tự động hóa sẽ thất bại nếu không có thông báo: quy trình thay đổi, tín hiệu kích hoạt vẫn tiếp tục được kích hoạt, và kết quả đầu ra vẫn đủ hợp lý đến mức không ai phát hiện ra trong suốt một quý.

Ghi lại bốn yếu tố cho mỗi quy trình làm việc:

Chủ sở hữu: Một cá nhân, chứ không phải một nhóm, chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống vẫn hoạt động bình thường

Yếu tố kích hoạt và kết quả mong đợi: Điều gì kích hoạt quy trình và kết quả mong đợi là gì, mỗi mục một dòng

Tần suất đánh giá: Một ngày cố định, thường là hàng quý

Điều kiện ngắt: Dấu hiệu cho thấy cần tắt tính năng này, chẳng hạn như khi khách hàng thay đổi định dạng báo cáo

5. Đo lường số giờ phối hợp, chứ không phải số công việc được tự động hóa

Theo dõi số giờ mà nhóm của bạn dành cho việc viết email báo cáo trạng thái, theo dõi các mục nhập thời gian, định dạng các bản cập nhật cho khách hàng và phân công công việc giữa các thành viên. Con số đó chính là chi phí thực tế mà bạn đang cố gắng cắt giảm, và một bảng điều khiển chỉ thống kê các công việc tự động hóa sẽ không cho bạn biết liệu chi phí đó có thay đổi hay không.

Hãy xác định mức cơ sở cho ba yếu tố này trước khi bắt đầu, sau đó kiểm tra lại chúng mỗi quý:

Số giờ phối hợp không tính phí cho mỗi khách hàng: Hãy coi đây là dấu hiệu rõ ràng nhất, vì con số này sẽ giảm trong khi Hãy coi đây là dấu hiệu rõ ràng nhất, vì con số này sẽ giảm trong khi số giờ tính phí vẫn giữ nguyên

Số lượng khách hàng trên mỗi nhân viên quản lý tài khoản: Chia số tài khoản đang hoạt động cho số nhân viên trực tiếp làm việc với khách hàng. Con số này sẽ giữ nguyên khi việc phối hợp được mở rộng theo quy mô nhân sự, nhưng sẽ tăng lên khi các công việc lặp đi lặp lại được chuyển sang hệ thống

Thời gian từ khi nhận yêu cầu đến khi có bản nháp sẵn sàng cho khách hàng: Thời gian cần thiết để một bản cập nhật hoặc Thỏa thuận Phạm vi Công việc (SOW) được đưa vào xem xét. Việc thời gian này giảm từ vài ngày xuống còn vài giờ có nghĩa là bước tra cứu đã không còn phụ thuộc vào con người

Chi phí trên mỗi sản phẩm hoàn thiện cho khách hàng: Tổng chi phí hàng tháng cho AI và API chia cho số lượng sản phẩm hoàn thiện. Con số duy nhất cho biết liệu thời gian phối hợp có thực sự giảm chi phí hay chỉ đơn thuần được chuyển dịch sang nơi khác

Mẹo chuyên nghiệp: Hãy lấy số liệu tham chiếu từ thời gian đã ghi nhận trước khi kết nối bất kỳ công cụ nào. Nếu không có số ban đầu, bạn sẽ không thể phân biệt được khoản tiết kiệm thực sự với cảm giác hào hứng khi sử dụng công cụ mới.

Một khía cạnh khác: chi phí vận hành một quy trình làm việc kết nối Số giờ dành cho việc phối hợp là số mà bạn đang cố gắng cắt giảm. Chi phí cho token là số âm thầm thay thế nó, và hầu như không có công ty quảng cáo nào xác định mức cơ sở cho chi phí này trước khi triển khai. MCP truyền thống tải mọi định nghĩa công cụ từ mọi máy chủ được kết nối vào bối cảnh cho mỗi yêu cầu, bất kể mô hình có gọi các công cụ đó hay không. Một máy chủ GitHub duy nhất cung cấp 93 công cụ sẽ tiêu tốn khoảng 55.000 token trước khi công việc bắt đầu, với mức tiêu thụ từ 550 đến 1.400 token cho mỗi công cụ. Nếu kết nối ba máy chủ, bạn có thể tiêu tốn 143.000 token trong tổng số 200.000 token cho các lược đồ mà không ai sử dụng. Anthropic đã công bố hướng dẫn riêng về vấn đề này, khuyến nghị các đại lý nên viết mã để gọi các công cụ thay vì gọi trực tiếp từng công cụ: “Việc gọi trực tiếp các công cụ sẽ tiêu tốn bối cảnh cho từng định nghĩa và kết quả. Các đại lý sẽ mở rộng quy mô hiệu quả hơn bằng cách viết mã để gọi các công cụ thay thế.” Đối với một công ty tiếp thị, điều này gây ra tác động tương tự như “chi phí sửa đổi”. Cả hai đều là những chi phí thực tế phát sinh sau giai đoạn thử nghiệm, nằm trong mục chi phí của bên thứ ba, và không được hiển thị trên bảng điều khiển thống kê các công việc tự động hóa. Ba việc cần làm về vấn đề này: Kết nối theo quy trình làm việc, không phải theo nhóm. Nhân viên phụ trách cập nhật thông tin khách hàng cần các công việc, thời gian và nhận xét. Họ không cần hệ thống CRM, repo và lịch làm việc của bạn được tải vào mỗi yêu cầu

Chi phí cơ bản cho mỗi sản phẩm hoàn thiện sẵn sàng giao cho khách hàng. Chia chi phí AI hàng tháng cho số lượng bản cập nhật hoàn thành, bản mô tả công việc (SOW) và báo cáo mà hệ thống tạo ra, sau đó đang theo dõi con số này song song với biên bản đánh giá. Hai công ty có mức tiết kiệm thời gian như nhau vẫn có thể có biên lợi nhuận rất khác nhau

Hãy đặt kế hoạch ngân sách trước khi mở rộng quy mô, chứ không phải sau đó. Xác định những quy trình làm việc nào tốn kém chi phí khi chúng vẫn đang được áp dụng cho ba tài khoản thay vì ba mươi tài khoản Mẹo chuyên nghiệp: Hãy chạy một quy trình làm việc trong hai tuần và xem xét dữ liệu sử dụng thực tế trước khi thêm kết nối thứ hai. Chi phí tăng theo số lượng tệp đính kèm được thêm vào, chứ không phải theo yêu cầu ban đầu, do đó máy chủ thứ hai thường đắt hơn so với chi phí của quy trình làm việc đầu tiên.

Những nội dung mà chính sách sử dụng Claude của một công ty quảng cáo phải bao gồm

Chính sách sử dụng Claude của một công ty quảng cáo phải trả lời ba câu hỏi trước hết: dữ liệu khách hàng nào được phép đưa vào mô hình, ai là người phê duyệt kết nối mới, và ai là người duyệt kết quả đầu ra dành cho khách hàng. Từ đó, bảy quy trình khác sẽ được xác định. Dưới đây là danh sách kiểm tra đầy đủ.

Phân loại dữ liệu khách hàng: Ranh giới rõ ràng giữa những gì có thể đưa vào lời nhắc và những gì không thể

Xem xét hợp đồng: Kiểm tra lại các Thỏa thuận Dịch vụ Khung (MSA) hiện có của bạn về các điều khoản bảo mật và điều khoản liên quan đến đơn vị xử lý dữ liệu phụ, vì một số thỏa thuận đã hạn chế việc gửi tài liệu của khách hàng đến các dịch vụ của bên thứ ba mà không có thông báo trước

Vị trí công bố thông tin: Một quyết định duy nhất, được áp dụng nhất quán, về việc liệu khách hàng có được thông báo rằng AI hỗ trợ quá trình thực hiện hay không, và liệu thông tin này có được nêu trong Thỏa thuận Phạm vi Công việc (SOW) hay chỉ được cung cấp khi khách hàng yêu cầu.

Cài đặt lưu trữ dữ liệu và đào tạo mô hình: Xác nhận kế hoạch dịch vụ bạn đang sử dụng và liệu dữ liệu đầu vào của bạn có được sử dụng để đào tạo mô hình hay không, được ghi chép rõ ràng để bất kỳ ai cũng có thể trả lời khách hàng mà không cần phỏng đoán

Quy trình phê duyệt công cụ: Chỉ định một người cụ thể chịu trách nhiệm phê duyệt Chỉ định một người cụ thể chịu trách nhiệm phê duyệt các công cụ AI và tích hợp mới, để các nhóm không còn kết nối ngẫu nhiên với không gian làm việc của khách hàng

Phê duyệt đầu ra theo cấp độ: Những đầu ra nào được phát hành mà không cần xem xét, những đầu ra nào cần được xem xét, và những đầu ra nào phải do con người viết, được phân bổ theo vai trò thay vì theo cá nhân

Xử lý lỗi: Các bước cần thực hiện khi xảy ra lỗi và thông tin được truyền đạt đến khách hàng, bao gồm việc ai sẽ thông báo cho họ và cách ghi chép lại lỗi, đều phải được thống nhất trước khi lỗi xảy ra

Xác định phạm vi truy cập: Các không gian làm việc, thư mục và trường dữ liệu tài chính mà mô hình được kết nối có thể truy cập, được xem xét lại mỗi khi bạn thêm khách hàng hoặc thay đổi cấu trúc công ty

Chủ sở hữu chính sách và ngày rà soát: Một tên gọi duy nhất và tần suất cố định, bởi vì các thuật ngữ công cụ và khả năng của mô hình thay đổi nhanh hơn so với việc cập nhật tài liệu chính sách của công ty

Kiểm tra trình kết nối: Một người phê duyệt được chỉ định cho mỗi máy chủ MCP mà công ty tiếp thị kết nối đến, và một quy tắc rằng các máy chủ của bên thứ ba sẽ được xử lý như quyền truy cập API sản xuất thay vì cài đặt plugin. Mô tả công cụ bị nhiễm độc là văn bản thuần túy, không phải mã nguồn, và Một người phê duyệt được chỉ định cho mỗi máy chủ MCP mà công ty tiếp thị kết nối đến, và một quy tắc rằng các máy chủ của bên thứ ba sẽ được xử lý như quyền truy cập API sản xuất thay vì cài đặt plugin. Mô tả công cụ bị nhiễm độc là văn bản thuần túy, không phải mã nguồn, và bài kiểm tra MCPTox đã ghi nhận tỷ lệ thành công 72,8% khi hướng các mô hình đi theo chính hướng tiếp cận đó. Các trình kết nối do chính nhà cung cấp phát triển (first-party) từ các đối tác mà bạn đã ký hợp đồng có hồ sơ rủi ro khác biệt so với các giải pháp từ repo GitHub

Cách chạy Claude trên các công việc đang thực hiện của công ty bạn trong ClickUp

Lựa chọn Claude làm mô hình của bạn trong ClickUp Brain và truy vấn dữ liệu khách hàng theo thời gian thực mà không cần tích hợp riêng biệt

Bối cảnh phân tán, như các công việc trên Asana, tài liệu trong hệ sinh thái Google và các cuộc trò chuyện trên Slack, chỉ khiến bối cảnh trở nên rối rắm.

Điều này cũng khiến nhân viên phải chuyển đổi giữa các công việc tới 1.200 lần mỗi ngày. Thay vào đó, hãy cung cấp cho Claude chế độ xem toàn diện về công việc của khách hàng bằng cách tập trung các công việc, tài liệu, thời gian và các cuộc hội thoại với khách hàng vào một Không gian Làm việc ClickUp, sau đó kết nối mô hình với Không gian Làm việc đó. Bạn có thể chỉ định cho Claude truy cập vào Không gian Làm việc từ bên ngoài, hoặc sử dụng nó trực tiếp trong ClickUp với bối cảnh Không gian Làm việc đã được tích hợp sẵn.

Những yếu tố nào đặc biệt hiệu quả đối với quy trình làm việc AI của các công ty tiếp thị:

Truy vấn dữ liệu khách hàng thời gian thực từ Claude Desktop hoặc Claude Code . Kết nối với . Kết nối với máy chủ MCP của ClickUp , nơi tổng hợp thông tin thành một lời nhắc duy nhất. Hệ thống này đọc và thực hiện các công việc trên các công việc, tài liệu, bình luận và mục nhập thời gian: tra cứu trạng thái để cập nhật, tạo công việc từ cuộc gọi khám phá, ghi lại thời gian hoặc chuyển chủ đề bình luận thành các công việc cần thực hiện. Tính năng này có sẵn trên tất cả các kế hoạch dịch vụ, được xác thực qua OAuth và không có công cụ xóa, do đó không thể xóa bất kỳ nội dung nào khỏi Không gian Làm việc ClickUp của bạn

Chạy Claude với Không gian Làm việc ClickUp của bạn đã được kết nối sẵn . Chọn Claude làm mô hình của bạn trong . Chọn Claude làm mô hình của bạn trong ClickUp Brain , điều này giúp bỏ qua hoàn toàn bước dán nội dung vì bối cảnh được lấy trực tiếp từ công việc thực tế với khách hàng. Chuyển sang GPT hoặc Gemini ngay trong cuộc hội thoại mà không cần giải thích lại thông tin tài khoản, và chỉ cần duy trì một gói đăng ký thay vì phải trả phí cho từng mô hình trên từng tài khoản người dùng được cấp phép

Giao phó các công việc điều phối định kỳ cho đồng nghiệp AI . Giữ nguyên bối cảnh Không gian Làm việc đầy đủ và thực hiện các quy trình làm việc nhiều bước suốt ngày đêm với . Giữ nguyên bối cảnh Không gian Làm việc đầy đủ và thực hiện các quy trình làm việc nhiều bước suốt ngày đêm với ClickUp Super Agents . Chúng soạn thảo bản tóm tắt hàng tuần cho khách hàng, đánh dấu các tài khoản đang chậm tiến độ, nghiên cứu trước khi thuyết trình và trả lời các câu hỏi về tài khoản trong ClickUp Chat. Cấu hình hướng dẫn, điều kiện kích hoạt, kỹ năng, kiến thức và bộ nhớ của chúng, đồng thời kiểm soát các công cụ và dữ liệu mà mỗi AI được phép truy cập cũng như người có thể kích hoạt chúng

Đặt câu hỏi trên tất cả các công cụ mà công ty của bạn đang sử dụng . Trích xuất câu trả lời kèm nguồn tham khảo từ các công việc, tài liệu, trò chuyện và các ứng dụng kết nối như HubSpot, Google Drive và Gmail, cũng như từ web, thông qua . Trích xuất câu trả lời kèm nguồn tham khảo từ các công việc, tài liệu, trò chuyện và các ứng dụng kết nối như HubSpot, Google Drive và Gmail, cũng như từ web, thông qua Enterprise Search . Tính năng này rất hữu ích cho buổi họp chuẩn bị trước cuộc gọi, khi lịch sử tài khoản được lưu trữ ở năm nơi khác nhau

Dùng giọng nói thay vì gõ phím . Sử dụng tính năng "Talk to Text" trong . Sử dụng tính năng "Talk to Text" trong Brain MAX , hoạt động trên bất kỳ ô nhập văn bản nào trong ứng dụng máy tính: ghi chú cuộc gọi trực tiếp vào công việc ngay sau cuộc họp với khách hàng, hoặc soạn thảo bản cập nhật trong lúc di chuyển giữa các cuộc gọi

Đánh giá xem số giờ phối hợp có thực sự giảm hay không. Theo dõi thời gian trực tiếp và lọc . Theo dõi thời gian trực tiếp và lọc Bảng điều khiển ClickUp theo khách hàng, giúp phân biệt công việc chuẩn bị với công việc triển khai theo từng quý.

Giới hạn:

Số lượng cuộc gọi và chi phí bối cảnh đều tăng theo quy mô kết nối của bạn, do đó các công ty tiếp thị thực hiện 30 lượt truy vấn tài khoản mỗi ngày nên có kế hoạch sử dụng tiện ích bổ sung Everything AI và xác định phạm vi kết nối phù hợp với từng quy trình làm việc cần thiết.

Một nhóm sáu người đang thực hiện năm dự án thu được phần lớn giá trị từ Claude thông qua một tab trình duyệt và một tài liệu chia sẻ, bởi vì gánh nặng phối hợp mà giải pháp này giải quyết sẽ tăng lên theo số lượng khách hàng

Bỏ qua phần này nếu: Công ty của bạn chỉ phục vụ một số ít khách hàng, và việc phối hợp diễn ra thông qua cuộc hội thoại thay vì theo quy trình cụ thể. Phù hợp nhất với: Các công ty đã vượt qua giai đoạn mà một người có thể nắm rõ mọi thông tin về các tài khoản trong đầu, và muốn Claude phân tích dữ liệu dự án theo thời gian thực thay vì dựa vào những thông tin mà ai đó nhớ để dán vào.

5 sai lầm khiến việc áp dụng AI tại các công ty quảng cáo thất bại

Những sai lầm phổ biến nhất khi sử dụng Claude tại các công ty không phải là vấn đề kỹ thuật: định giá theo cách cũ, làm phẳng tiếng nói của khách hàng, cắt giảm đào tạo, sử dụng AI trong những thời điểm cần sự tin tưởng, và quên rằng khách hàng cũng có những công cụ tương tự. Mỗi sai lầm này thường bộc lộ vài tháng sau khi áp dụng AI, khi các công cụ đã hoạt động ổn định nhưng lại nảy sinh vấn đề khác.

Tính phí theo giờ cho công việc giờ đây chỉ mất vài phút

Nhóm của bạn hoàn thành bản tóm tắt hàng tuần cho khách hàng chỉ trong 10 phút, thay vì 90 phút như trước đây, và thời gian lập hóa đơn giảm từ 1,5 giờ xuống còn 0,2 giờ. Hoặc tệ hơn, người phụ trách tài khoản vẫn phải ghi lại thời gian cũ vì khách hàng mong đợi số đó. Mô hình định giá theo thời gian biến mọi thành quả về hiệu quả thành việc cắt giảm lương.

Giải pháp: Điều chỉnh giá trước khi mở rộng quy mô công cụ. Chuyển sang mô hình định giá dựa trên sản phẩm đầu ra hoặc kết quả. Giá trị của một bản cập nhật cho khách hàng nằm ở việc nó giúp khách hàng tránh được sự nhầm lẫn, chứ không phải chi phí mà bạn phải bỏ ra để tạo ra nó.

Đảm bảo nội dung của mọi khách hàng đều thống nhất về giọng điệu

Sau sáu tháng, các bài đăng trên blog của khách hàng fintech và chuỗi email của khách hàng DTC của bạn đọc như thể được viết bởi cùng một tác giả. Claude mặc định sử dụng phong cách viết trung bình, chuyên nghiệp. Khi mọi tài khoản đều chạy qua cùng các lời nhắc với cùng bối cảnh nội bộ, kết quả đầu ra trở nên đồng nhất mà không ai nhận ra cho đến khi khách hàng chỉ ra điều đó.

Cách khắc phục: Xây dựng một tài liệu tham khảo riêng về giọng điệu thương hiệu cho từng khách hàng dựa trên các nội dung đã được phê duyệt của họ, thay vì chỉ một đoạn văn mô tả chung về giọng điệu. Trước khi gửi, hãy tự hỏi: liệu nội dung này có thể được viết cho bất kỳ tài khoản nào khác trong danh sách của chúng ta không? Nếu câu trả lời là có, thì nội dung đó đang đi chệch hướng.

Loại bỏ những công việc mà các thành viên trong nhóm cấp dưới từng thực hiện để học hỏi

Một nhân viên cấp trung nhận xét rằng bản nháp “có gì đó không ổn” nhưng không thể giải thích cụ thể vấn đề nằm ở đâu hay viết lại đoạn văn đó. Khả năng đánh giá này trước đây được rèn luyện qua việc viết những bản nháp đầu tiên kém chất lượng và được chỉnh sửa. Khi Claude viết bản nháp đầu tiên, vòng lặp học tập này biến mất, và vai trò chuyển sang việc kiểm duyệt trước khi bất kỳ ai có đủ kinh nghiệm để thực hiện việc kiểm duyệt một cách hiệu quả.

Giải pháp: Cố ý giao cho các nhân viên mới thực hành ở các khâu khác. Yêu cầu họ viết phần lý giải chiến lược trước khi xem phiên bản của Claude, hoặc để họ tự quản lý một tài khoản nhỏ từ đầu đến cuối mà không có sự hỗ trợ soạn thảo của AI. Việc đánh giá kết quả do AI tạo ra là một kỹ năng dựa trên khả năng phán đoán, chứ không phải là cách để rèn luyện kỹ năng đó.

Sử dụng AI trong những thời điểm quyết định mối quan hệ

Một khách hàng bắt đầu chuyển các cuộc hội thoại về phạm vi dự án sang điện thoại thay vì trả lời email được soạn thảo cẩn thận của bạn. Điều này là do những lời giải thích về việc trễ hạn hoặc đàm phán gia hạn hợp đồng là những thông điệp mà khách hàng đọc từng chữ một. Một thông điệp được trau chuốt nhưng hơi chung chung trong những tình huống đó sẽ bị coi là né tránh.

Giải pháp: Đặt tên rõ ràng cho các “thời điểm xây dựng niềm tin”: tranh chấp về phạm vi công việc, vi phạm thời hạn, các buổi thuyết trình gia hạn hợp đồng, và các buổi đánh giá sau dự án. Đánh dấu chúng là do con người viết theo mặc định. Một email được viết bằng ngôn ngữ đơn giản từ người phụ trách tài khoản sẽ góp phần giữ chân khách hàng hiệu quả hơn so với một email được cấu trúc hoàn hảo từ mô hình AI.

Giả sử khách hàng của bạn cũng không sử dụng Claude

Chuyên viên tiếp thị nội bộ của khách hàng hỏi tại sao một báo cáo phân tích đối thủ lại có giá 2.000 USD trong khi họ đã tự tạo ra một báo cáo tương tự chỉ trong 15 phút bằng chính gói đăng ký mà bạn đang sử dụng. Công việc sản xuất mà bạn đã tự động hóa giờ đây được hiển thị là rẻ hơn, và khách hàng có thể nhận ra điều đó.

Giải pháp: Hãy định hướng sản phẩm/dịch vụ của bạn vào những lĩnh vực mà một lời nhắc (prompt) không thể thay thế. Ví dụ như quyết định nên cắt giảm kênh nào, hoặc việc điều phối giữa năm nhà cung cấp không chịu hợp tác với nhau. Sau đó, hãy nhấn mạnh điều này trong bài thuyết trình của bạn, bởi vì câu “chúng tôi cũng sử dụng AI” chỉ là điều cơ bản, không phải là yếu tố tạo sự khác biệt.

Đặt Claude vào vị trí có thể quan sát được công việc

Điều phân biệt các công ty kiếm được tiền từ AI với những công ty phải chi trả cho nó không phải là mô hình. Đó là liệu mô hình đó có thể “nhìn thấu” tài khoản của khách hàng hay không.

Mô hình này rất dễ dự đoán. Tháng đầu tiên diễn ra rất suôn sẻ. Các bản nháp được trả về chỉ trong vài giây, nhóm làm việc nhanh hơn và mọi người đều bị thuyết phục. Đến tháng thứ ba, giám đốc sáng tạo phải dành vài buổi chiều mỗi tuần để xem xét lại những công việc lẽ ra đã hoàn thành nhưng lại chưa xong, và không ai kết nối chi phí đó với công cụ đã tạo ra chúng.

Các công ty làm được điều này không phải là những người giỏi hơn trong việc đưa ra lời nhắc. Họ đưa Claude ra khỏi tab phụ và tích hợp vào dữ liệu dự án của mình, để nó hoạt động dựa trên ngữ cảnh. Sau đó, họ luôn có sự tham gia của con người trong mọi quyết định cần đánh giá và đang theo dõi thời gian phối hợp thay vì tự động hóa các công việc.

Nếu công ty của bạn đã vượt qua giai đoạn mà một người phải ghi nhớ mọi thông tin về các tài khoản khách hàng, ClickUp sẽ cung cấp cho Claude một nguồn dữ liệu tham khảo. Các công việc, tài liệu, thời gian và cuộc hội thoại với khách hàng đều được tập trung trong một Không gian Làm việc duy nhất, nhờ đó bạn có thể kết nối Claude thông qua MCP hoặc chạy trực tiếp trong Brain với bối cảnh thông tin đã được tích hợp sẵn. Các nhân viên sẽ xử lý các công việc điều phối định kỳ, và các Bảng điều khiển sẽ hiển thị liệu số giờ không tính phí cho mỗi khách hàng có thực sự giảm theo từng quý hay không.

Bắt đầu sử dụng ClickUp miễn phí.

Các câu hỏi thường gặp về Claude dành cho các công ty tiếp thị

Claude Code là gì, và việc cần làm để các công ty tiếp thị có nó là gì?

Claude Code là công cụ dòng lệnh và công cụ tạo tác nhân của Anthropic, dùng để xây dựng các quy trình tự động hóa nhỏ. Các công ty tiếp thị sử dụng nó để tạo các tác nhân liên kết nội bộ, công cụ theo dõi đề cập thương hiệu và kịch bản cập nhật nội dung mà không cần có lập trình viên trong đội ngũ. Hầu hết các công ty không cần đến nó ngay từ ngày đầu. Hãy bắt đầu với Claude qua trò chuyện và kết nối với Không gian Làm việc của bạn; chỉ nên sử dụng Claude Code khi một công việc kỹ thuật lặp đi lặp lại đòi hỏi phải thiết lập hệ thống này.

Chi phí sử dụng Claude cho một nhóm công ty quảng cáo là bao nhiêu?

Anthropic cung cấp gói miễn phí với giới hạn sử dụng, các kế hoạch Pro cá nhân và kế hoạch Team được tính phí theo số người dùng được cấp phép mỗi tháng, cùng với giá API được tính theo mức sử dụng. Kế hoạch Team Standard có giá khoảng 20 USD/người dùng được cấp phép/tháng, thanh toán hàng năm, tối thiểu 5 người dùng được cấp phép. Hầu hết các công ty quảng cáo đều nhanh chóng chuyển sang kế hoạch Team trả phí vì giới hạn của gói miễn phí sẽ bị vượt quá trong một ngày làm việc bình thường. Hãy lập ngân sách riêng nếu bạn sử dụng Claude qua API cho các đại lý hoặc quy trình làm việc được kết nối, vì việc sử dụng API được tính phí theo token, không phải theo người dùng được cấp phép.

Claude khác với ClickUp Brain như thế nào?

Claude là một họ mô hình đa năng của Anthropic mà bạn có thể kết nối với dữ liệu của mình. ClickUp Brain là một lớp AI được tích hợp trực tiếp vào Không gian Làm việc ClickUp, do đó nó đã có đầy đủ bối cảnh về các công việc, tài liệu và thời gian của bạn mà không cần kết nối riêng biệt. Nhiều công ty quảng cáo sử dụng cả hai: Brain để soạn thảo và tóm tắt ngay trong Không gian Làm việc ClickUp, và Claude thông qua MCP khi họ muốn các mô hình của Anthropic xử lý chính dữ liệu trực tiếp đó.

Claude có tốt hơn ChatGPT trong công việc tiếp thị không?

Cả ChatGPT và Claude đều có khả năng thực hiện các công việc tiếp thị, và câu trả lời trung thực là bối cảnh sử dụng quan trọng hơn mô hình. Claude thường được khen ngợi vì khả năng xử lý các tài liệu dài và văn bản có nhiều sắc thái, trong khi ChatGPT sở hữu hệ sinh thái plugin và tích hợp rộng lớn hơn. Đối với các công ty tiếp thị, quyết định quan trọng hơn là liệu mô hình bạn chọn có kết nối được với không gian làm việc thực tế của bạn hay không, bởi vì một mô hình được kết nối của bất kỳ thương hiệu nào cũng vượt trội hơn so với một mô hình không kết nối đang chạy trong một tab riêng biệt.

Công ty tiếp thị AI là gì?

Một công ty tiếp thị AI tích hợp AI vào cách thức thực hiện công việc, chứ không chỉ đơn thuần là sản phẩm họ cung cấp. Trên thực tế, điều này có nghĩa là sử dụng các mô hình như Claude cho sản xuất và phân tích, vận hành các hệ thống tự động để điều phối và báo cáo, đồng thời duy trì đội ngũ chuyên gia con người phụ trách chiến lược, đánh giá sáng tạo và mối quan hệ với khách hàng. Nhãn không quan trọng bằng mô hình vận hành ẩn sau nó.

Liệu AI có thay thế các công ty tiếp thị không?

AI đang thay thế các công việc sản xuất và điều phối mà các công ty từng tính phí, chứ không phải khả năng phán đoán và điều phối chiến lược – những yếu tố mà khách hàng thực sự sẵn sàng chi trả mức phí cao hơn. Các công ty tái định giá dịch vụ dựa trên phán đoán chuyên môn và sử dụng AI để xử lý các công việc lặp đi lặp lại đang gia tăng biên lợi nhuận. Ngược lại, những công ty coi AI chỉ là công cụ để sản xuất thêm nhiều sản phẩm đại trà giống nhau chính là những đơn vị đang đối mặt với nguy cơ thực sự.