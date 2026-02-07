Cách mở rộng nội dung mà không làm mất đi giọng điệu thương hiệu

Hầu hết các nhóm tiếp thị hiện nay đăng tải gấp 10 lần lượng nội dung so với 5 năm trước.

62% các nhà tiếp thị cho biết nhu cầu đã tăng gấp 5 lần hoặc hơn trong 2 năm qua. Tuy nhiên, 64% người mua B2B cho biết họ không thể phân biệt được các thương hiệu với nhau.

Vậy hãy cùng giải quyết vấn đề này. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích cách ghi chép giọng điệu thương hiệu, xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng và sử dụng AI thực sự hiểu rõ kinh doanh của bạn, để bạn có thể mở rộng sản xuất nội dung mà không bị nghe như AI thông thường.

⭐ Tính năng mẫu nổi bật Việc mở rộng nội dung trở nên dễ dàng hơn khi giọng điệu thương hiệu của bạn không bị giới hạn trong một tệp PDF. Mẫu Hướng dẫn Thương hiệu Có cấu trúc này có thể giúp bạn ghi chép các nguyên tắc giọng điệu, biến thể giọng điệu, thuật ngữ được phê duyệt và các ví dụ "chúng ta nói điều này, không phải điều kia" trong một nơi duy nhất. Khi các hướng dẫn của bạn được tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc, các nhà văn có thể tham khảo chúng ngay trong quá trình soạn thảo, người kiểm duyệt có thể liên kết phản hồi trực tiếp với các quy tắc, và AI có thể tạo ra nội dung phù hợp với thương hiệu mặc định, không cần chỉnh sửa nhiều. Tải miễn phí mẫu Giữ vững tính nhất quán của thương hiệu với mẫu hướng dẫn thương hiệu ClickUp dễ tùy chỉnh này.

Tại sao giọng điệu thương hiệu lại quan trọng hơn trong thời đại AI?

Giọng điệu thương hiệu là cá tính độc đáo ẩn sau mỗi từ mà công ty bạn đăng tải. Đó là cách khách hàng nhận ra bạn mà không cần nhìn thấy logo.

Trong một thế giới mà mọi nhóm đều sử dụng cùng một công cụ AI với các lời nhắc chung chung, kết quả đầu ra bắt đầu trở nên giống nhau. Giọng điệu biên tập của bạn nhanh chóng trở thành yếu tố duy nhất giúp bạn nổi bật.

Tại sao? Bởi vì độc giả xây dựng niềm tin thông qua sự nhất quán. Khi giọng điệu của bạn thay đổi đột ngột từ bài viết này sang bài viết khác, điều đó cho thấy sự thiếu tổ chức hoặc, tệ hơn, sự thiếu xác thực. Mọi người nhận ra khi có điều gì đó "không ổn", ngay cả khi họ không thể diễn đạt lý do tại sao.

Thực tế, làn sóng nội dung do AI tạo ra đã làm tăng kỳ vọng của khán giả. Khán giả có thể nhận ra nội dung chung chung, có thể thay thế nhau chỉ trong vài giây và họ sẽ lướt qua nó. Bản sắc thương hiệu không còn chỉ là một yếu tố "có cũng được, không có cũng được" cho giá trị thương hiệu nữa. Nó trực tiếp ảnh hưởng đến mức độ tương tác, nhận diện thương hiệu và tỷ lệ chuyển đổi.

🔊 Lưu ý: Ghi lại giọng điệu thương hiệu của bạn trước khi nó bị làm phẳng bởi AI. Giọng điệu thương hiệu không bắt đầu từ nội dung đã được hoàn thiện. Nó bắt đầu từ cách nhóm của bạn giao tiếp — trong các buổi brainstorming, đánh giá và phản hồi tự phát. ClickUp Brain MAX giúp duy trì giọng điệu đó trước khi nó bị pha loãng. Với Talk-to-Text , các nhóm có thể ghi lại ý tưởng, phản hồi và hướng dẫn bằng giọng nói tự nhiên của mình, sau đó ngay lập tức chuyển đổi đầu vào đó thành tài liệu có cấu trúc, công việc hoặc bản tóm tắt bên trong ClickUp. Vì Brain MAX hoạt động như một ứng dụng AI siêu cấp duy nhất trên máy tính để bàn của bạn, mọi thứ đều được tập trung hóa: Đầu vào giọng nói trở thành kiến thức có thể tìm kiếm.

Các quyết định và tín hiệu giọng điệu vẫn được liên kết chặt chẽ với công việc.

Kết quả đầu ra của AI phản ánh cách nhóm của bạn thực sự giao tiếp, chứ không phải các lời nhắc chung chung. Khi AI bắt đầu với giọng điệu thực sự của bạn, việc mở rộng nội dung sẽ không còn nghe có vẻ nhân tạo mà trở nên nhất quán.

Tại sao việc mở rộng nội dung thất bại nếu không có cấu trúc phù hợp?

Việc mở rộng hoạt động nội dung thường thất bại khi nhóm của bạn dựa vào kiến thức nội bộ thay vì các hệ thống được tài liệu hóa.

Khi giọng điệu thương hiệu chỉ tồn tại trong đầu một người, việc truyền đạt kiến thức đó cho 10 nhà văn mới hoặc một nhóm freelancer là điều không thể. Khi bạn cần tuyển dụng một cộng tác viên mới hoặc mở rộng sang một kênh mới, những hạn chế sẽ bắt đầu lộ ra.

Điều này dẫn đến "sự lệch lạc về giọng điệu" — những sự không nhất quán nhỏ nhặt tích tụ theo thời gian, khiến thương hiệu của bạn nghe như được viết bởi năm công ty khác nhau. Bạn lãng phí hàng giờ để trả lời những câu hỏi tương tự và sửa chữa những lỗi tương tự, làm chậm toàn bộ quy trình biên tập của bạn.

Giải pháp là ngừng phụ thuộc vào các tệp tin rời rạc và tạo ra một nguồn thông tin duy nhất cho việc quản lý nội dung. Cấu trúc ở đây không phải là sự quan liêu; đó là nền tảng giúp nhóm của bạn sáng tạo nhanh hơn mà không làm hỏng mọi thứ.

Vấn đề với AI chung chung trong tạo/lập nội dung

Kết quả đầu ra từ công cụ AI của bạn nhạt nhẽo, không phù hợp với thương hiệu và đòi hỏi hàng giờ chỉnh sửa? Điều này xảy ra vì các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) chung chung được đào tạo trên toàn bộ internet và được thiết kế để tạo ra nội dung có âm điệu trung bình.

Chúng tối ưu hóa cho "từ tiếp theo có khả năng cao nhất", chứ không phải cho những đặc điểm riêng biệt và thông điệp cụ thể của thương hiệu bạn.

Vấn đề không phải là AI bản thân nó; mà là AI thiếu bối cảnh.

Các công cụ này không biết về vị trí sản phẩm của bạn, các chiến dịch trước đây hoặc những gì CEO của bạn đã nhấn mạnh trong cuộc họp toàn thể gần đây. Điều này buộc nhóm của bạn vào một chu kỳ gây bực bội: cung cấp cho AI một bản tóm tắt, nhận được kết quả chung chung, rồi phải dành hàng giờ để chỉnh sửa lại cho phù hợp với giọng điệu thương hiệu.

Đó là lý do tại sao chỉ 8% nhân viên trí thức đang tận dụng tối đa lợi ích về năng suất từ các công cụ AI tạo sinh—cả về tốc độ và chất lượng.

Tại sao Tìm kiếm Kết nối là sự khác biệt giữa "trợ lý AI" và AI an toàn cho thương hiệu

Các công cụ năng suất AI cho marketing sẽ gặp trục trặc khi không hiểu rõ về kinh doanh của bạn. Kết quả là nội dung do AI tạo ra: nhanh chóng, trôi chảy nhưng lại có những sai sót tinh tế.

Tìm kiếm kết nối sẽ giải quyết vấn đề đó.

Thay vì tạo nội dung một cách độc lập, AI kết hợp với tìm kiếm kết nối có thể trích xuất thông tin trước khi viết. Nó lấy dữ liệu từ không gian làm việc thực tế của bạn: hướng dẫn thương hiệu, tài liệu đã được phê duyệt, chiến dịch trước đây, chủ đề phản hồi và lịch sử công việc. Bối cảnh này trở thành hệ thống ràng buộc giúp đảm bảo nội dung đầu ra luôn phù hợp với thương hiệu.

Trong thực tế, điều này có nghĩa là:

Tiêu đề phản ánh vị trí thực sự của bạn, không phải trung bình trên internet.

Thuật ngữ được duy trì nhất quán trên tất cả các chiến dịch và kênh.

Các phê duyệt và quyết định trước đây sẽ tự động ảnh hưởng đến các bản nháp mới.

Các nhà văn không cần phải lặp lại các quy tắc thương hiệu trong mỗi lời nhắc.

Với ClickUp Brain, tìm kiếm kết nối bao quát tài liệu, công việc, bình luận và tài sản kiến thức trong một không gian làm việc. Khi nhóm marketing yêu cầu bản nháp, tóm tắt hoặc chỉnh sửa, AI sẽ dựa trên những gì công ty đã quyết định, không phỏng đoán.

Đây là nền tảng giúp tự động hóa an toàn. Khi AI có thể xác định chính xác bối cảnh, bạn có thể tự động hóa các bước tiếp theo - từ bản tóm tắt đến bản nháp và kiểm duyệt - mà không làm mất đi giọng điệu thương hiệu trong quá trình đó.

Khoảng cách này xuất phát từ việc thiếu kết nối giữa tìm kiếm và kiến thức về không gian làm việc. Để tạo ra nội dung phù hợp với thương hiệu, AI cần truy cập vào các tài sản thương hiệu thực tế, thông điệp đã được phê duyệt và nội dung lịch sử của bạn. Đừng tiếp tục nhận được nội dung nhanh nhưng sai.

Cách tài liệu hóa hướng dẫn giọng điệu thương hiệu có thể mở rộng

Hướng dẫn thương hiệu của bạn có phải là một tệp PDF 40 trang bị chôn vùi trong một thư mục chia sẻ mà không ai bao giờ đọc không?

Nó quá dài, khó điều hướng và hoàn toàn tách biệt với nơi nhóm của bạn thực sự làm việc. Kết quả là, các nhà văn bỏ qua nó, giọng điệu thương hiệu của bạn vẫn không nhất quán và tài liệu trở nên lỗi thời và vô dụng.

Để các hướng dẫn thương hiệu của bạn phát huy hiệu quả, chúng cần là những tài liệu linh hoạt, được tích hợp vào quy trình công việc hàng ngày của nhóm. Bắt đầu bằng việc xác định lý do đằng sau giọng điệu của bạn – những giá trị cốt lõi và đặc điểm tính cách cần được thể hiện trong mọi nội dung.

Từ đó, xây dựng một hướng dẫn phong cách dễ thực hiện và dễ đọc.

Tạo biểu đồ giọng điệu: Sử dụng bảng đơn giản để tạo bản đồ tính cách thương hiệu trên các khía cạnh khác nhau, như trang trọng so với casual, vui nhộn so với nghiêm túc, hoặc kỹ thuật so với dễ tiếp cận. Điều này cung cấp cho người viết một tham chiếu trực quan nhanh chóng.

Ví dụ cụ thể: Sử dụng so sánh "chúng tôi nói điều này, không phải điều kia" cho các tình huống phổ biến như thông báo lỗi, lời kêu gọi hành động và bài đăng trên mạng xã hội.

Xây dựng từ điển sống: Ghi chép thuật ngữ ưa thích, từ bị cấm và bối cảnh cho các trường hợp ngoại lệ.

Bước quan trọng nhất là lưu trữ các hướng dẫn này tại nơi công việc thực sự diễn ra.

Xây dựng Hệ thống Kiểm soát Chất lượng cho Nội dung Hỗ trợ bởi AI

Kiểm soát chất lượng cho nội dung được hỗ trợ bởi AI không phải là tùy chọn. Quy trình này chính là yếu tố quyết định giữa việc mở rộng giọng điệu thương hiệu và việc mở rộng các vấn đề.

Bạn cần một hệ thống phát hiện vấn đề trước khi xuất bản, không phải sau đó. Điều này đòi hỏi sự cân bằng giữa tốc độ và tính nghiêm ngặt; không phải mọi nội dung đều cần cùng mức độ kiểm duyệt, nhưng mọi nội dung đều cần một điểm kiểm tra.

Cài đặt quy trình kiểm duyệt theo cấp độ

Giải pháp là tích hợp các giai đoạn kiểm duyệt trực tiếp vào quy trình làm việc nội dung của bạn để đảm bảo không có nội dung nào được đăng tải mà không qua các bước kiểm duyệt cần thiết. Phân loại nội dung theo mức độ rủi ro.

Các nội dung hiển thị như chiến dịch lớn hoặc thông điệp từ lãnh đạo cần được xem xét kỹ lưỡng qua nhiều giai đoạn

Các bài đăng trên mạng xã hội hàng ngày hoặc cập nhật nội bộ có thể được kiểm tra một cách nhẹ nhàng, chỉ qua một bước duy nhất.

Xác định ai sẽ kiểm duyệt nội dung nào — chuyên gia chuyên môn đảm bảo độ chính xác kỹ thuật, người bảo vệ thương hiệu đảm bảo tính nhất quán của giọng điệu và bộ phận pháp lý đảm bảo tuân thủ. Sự rõ ràng này giúp tránh nhầm lẫn và đảm bảo nội dung được kiểm duyệt bởi đúng người.

Thực hiện kiểm tra phiên bản để ngăn chặn sự thay đổi không mong muốn.

Ngay cả khi có quy trình kiểm duyệt chặt chẽ, giọng điệu thương hiệu của bạn vẫn có thể dần thay đổi theo thời gian.

Lên lịch kiểm tra định kỳ để so sánh nội dung gần đây với các hướng dẫn đã được ghi chép. Ở đây, bạn cần tìm kiếm các mẫu: liệu một số tác giả, kênh hoặc loại nội dung nào đó có xu hướng vi phạm nhiều hơn so với các phần khác?

Sử dụng các cuộc kiểm tra này như một cơ hội để cập nhật hướng dẫn của bạn. Nếu mọi người đều mắc cùng một "lỗi", đó có thể là dấu hiệu cho thấy chính hướng dẫn cần được sửa đổi. Bạn đang theo dõi những thay đổi này để phát hiện sự thay đổi từ từ trước khi nó trở thành một sự thay đổi thương hiệu không mong muốn.

Tích hợp các bài kiểm tra giá trị vào mọi loại nội dung.

Cuối cùng, tạo một danh sách kiểm tra đơn giản liên kết với các giá trị cốt lõi của thương hiệu và tích hợp nó vào các mẫu nội dung của bạn.

Điều này buộc các nhà văn phải xem xét sự phù hợp với thương hiệu ngay từ bản nháp đầu tiên, chứ không phải là một suy nghĩ sau cùng trong quá trình xem xét. Làm cho bài kiểm tra cụ thể và có thể thực hiện được, với các câu hỏi như: “Liệu điều này có nghe giống như chúng ta đang trò chuyện với khán giả của mình, chứ không phải với họ?”

🎥 Xem video tổng quan nhanh về cách xây dựng một bộ công cụ tiếp thị hiệu quả giúp toàn bộ nhóm đồng nhất về giọng điệu thương hiệu và chiến lược nội dung.

Cách ClickUp Giữ Nội Dung Đúng Thương Hiệu Khi Mở Rộng Quy Mô

Hướng dẫn thương hiệu của bạn nằm trong một công cụ, trong khi công cụ viết AI của bạn nằm trong một công cụ khác.

Tình trạng " Context Sprawl " —khi các nhóm lãng phí hàng giờ tìm kiếm thông tin, chuyển đổi giữa các ứng dụng và tìm kiếm tệp tin—là nguyên nhân gốc rễ của sự kém hiệu quả và thiếu nhất quán.

Để thực sự mở rộng nội dung mà không làm mất đi giọng điệu thương hiệu, bạn cần kết hợp cả cấu trúc và trí tuệ nhân tạo hoạt động cùng nhau trong một hệ thống thống nhất.

Tuy nhiên, điều này dễ dàng khắc phục. Hãy đưa các hoạt động nội dung, tài sản thương hiệu và quá trình tạo/lập dựa trên AI của bạn vào ClickUp, một Không gian Làm việc AI tích hợp duy nhất — một nền tảng nơi các dự án, tài liệu, cuộc hội thoại và phân tích cùng tồn tại, với AI được tích hợp như lớp trí tuệ hiểu rõ công việc của bạn.

Hãy xem ClickUp hỗ trợ như thế nào trong trường hợp này:

Tập trung các tài sản và hướng dẫn thương hiệu trong một không gian làm việc duy nhất.

Đầu tiên, hãy dừng ngay việc tìm kiếm vô tận. Lưu trữ tất cả tài liệu giọng điệu, thông điệp đã được phê duyệt và tài sản thương hiệu ngay tại nơi nội dung được tạo ra với ClickUp Docs.

Vì ClickUp Tài liệu là một phần của không gian làm việc kết nối, bạn có thể liên kết các hướng dẫn trực tiếp với các công việc nội dung, tạo ra một nguồn thông tin duy nhất đảm bảo mọi người làm việc dựa trên cùng một hướng dẫn.

Tạo các mẫu wiki chi tiết có thể lưu trữ toàn bộ kiến thức marketing của bạn trong một không gian chia sẻ và có thể chỉnh sửa.

⚡️ Kho mẫu: Mẫu Wiki miễn phí cho quản lý kiến thức liền mạch

Sử dụng quy trình làm việc AI đa mô hình luôn gắn liền với thương hiệu của bạn.

Tạo nội dung phù hợp với thương hiệu đòi hỏi việc áp dụng đúng loại trí tuệ vào đúng thời điểm, với quyền truy cập vào bối cảnh thương hiệu thực tế của bạn.

ClickUp Brain hoạt động như một lớp AI đa mô hình được tích hợp trực tiếp vào Không gian Làm việc của bạn. Nó có thể phân phối các công việc khác nhau, như soạn thảo, tóm tắt, viết lại hoặc nghiên cứu, đến mô hình cơ sở phù hợp nhất trong khi tuân thủ các quyền truy cập và giới hạn dữ liệu của Không gian Làm việc.

Vì Brain được kết nối với tài liệu, công việc, bình luận và nội dung trước đó của bạn, nó không phụ thuộc vào các lời nhắc chung chung hoặc nội dung được dán. Bạn có thể đặt câu hỏi, yêu cầu bản nháp đầu tiên, điều chỉnh giọng điệu hoặc tìm kiếm ngôn ngữ đã được phê duyệt bằng cách nhập @brain vào bình luận công việc hoặc ClickUp Trò chuyện.

Kết quả đầu ra phản ánh các hướng dẫn hiện có, thuật ngữ và quyết định lịch sử của bạn, không phải là phỏng đoán.

Tìm kiếm AI phù hợp cho từng công việc thông qua AI đa mô hình của ClickUp.

Tự động hóa quy trình từ ý tưởng đến thực thi.

Hầu hết các nút thắt trong quá trình tạo nội dung không xảy ra trong giai đoạn viết. Chúng xuất hiện ở các khoảng trống giữa các bước: các bản tóm tắt chưa được xác định rõ phạm vi, bản nháp chờ phê duyệt từ người không đúng, phản hồi nằm trong email và việc phê duyệt bị đình trệ vì không ai biết ai là người tiếp theo.

Tự động hóa quy trình từ ý tưởng đến thực thi có nghĩa là các bước chuyển đổi không còn phụ thuộc vào trí nhớ hay các bước theo dõi thủ công. Thay vào đó, chính quy trình làm việc sẽ tự động đẩy công việc tiến lên.

Với ClickUp Tự động hóa, mỗi giai đoạn trong chu kỳ nội dung của bạn có thể tự động kích hoạt hành động tiếp theo.

Chỉ cần di chuyển một công việc vào Ready for Review có thể tự động chuyển nó đến trình chỉnh sửa phù hợp dựa trên loại nội dung, kênh hoặc mức độ rủi ro. Sau khi được phê duyệt, công việc có thể thông báo cho các bên liên quan, cập nhật trạng thái xuất bản và ghi lại việc hoàn thành — mà không cần ai phải theo dõi cập nhật.

Sử dụng tính năng AI Autofill để tự động phân công người và ưu tiên cho công việc.

Vì các tự động hóa này được liên kết trực tiếp với trạng thái công việc, Trường Tùy chỉnh và quyền sở hữu, chúng sẽ tự điều chỉnh khi quy trình của bạn phát triển. Chỉ cần thay đổi cấu trúc đánh giá một lần, và hệ thống tự động hóa sẽ cập nhật ở mọi nơi.

Tăng tốc quy trình của bạn với Super Agents

Mảnh ghép cuối cùng của bức tranh là người thực sự giúp bạn giải quyết công việc. Điều đó có nghĩa là, bạn cần một đại lý!

Các đại lý AI tiếp thị như ClickUp Super Agents tận dụng kiến thức cụ thể về không gian làm việc để tạo ra nội dung phù hợp với thương hiệu, nghe như thể nhóm của bạn đã viết ra. Ví dụ từ đội ngũ Demand của chúng tôi. 👇🏼

Gặp gỡ Super Agent từ Libby tại ClickUp, người sẽ kiểm tra nội dung thay cho bạn!

Khác với các công cụ chung chung, các công cụ này tận dụng mọi nội dung mà tổ chức của bạn đã tạo ra và phê duyệt. Giờ đây, bạn có thể tạo bản nháp, brainstorm tiêu đề hoặc tái sử dụng nội dung mà vẫn duy trì sự nhất quán hoàn hảo về giọng điệu trên tất cả các đầu ra.

Xây dựng Super Agents trong ClickUp để tự động hóa các công việc kiểm tra chất lượng từ đầu đến cuối, mà không cần viết một dòng mã nào.

Dưới đây là năm gợi ý khác có thể giúp bạn đẩy nhanh các phần nhàm chán trong quá trình tạo nội dung AI:

Trợ lý AI Chức năng chính Lợi ích cho nhóm marketing Tại sao điều này quan trọng khi mở rộng quy mô Công cụ Kiểm soát Giọng điệu Thương hiệu Kiểm tra bản nháp so với các quy tắc về giọng điệu, phong cách và thuật ngữ thương hiệu được lưu trữ trong không gian làm việc của bạn. Phát hiện ngôn ngữ không phù hợp với thương hiệu, các cụm từ bị cấm và sự thay đổi tông giọng trước khi kiểm duyệt bởi con người. Sự nhất quán của thương hiệu trở thành một hệ thống, không phải là nỗ lực giám sát thủ công. Trợ lý Mở rộng Bản tóm tắt Sáng tạo Mở rộng các bản tóm tắt ngắn gọn thành các bản phác thảo có cấu trúc bằng cách sử dụng các chiến dịch trước đây và thông điệp đã được phê duyệt. Loại bỏ các yêu cầu mơ hồ và giảm thiểu việc trao đổi qua lại trước khi bắt đầu viết. Các nhà văn bắt đầu từ sự rõ ràng, không phải từ sự phỏng đoán. Trợ lý tạo bản nháp Tạo bản nháp đầu tiên dựa trên nội dung hiện có, khung sườn và các phê duyệt trước đó của bạn. Bản nháp đã có sẵn, giúp giảm thiểu việc chỉnh sửa lại nhiều lần. Chu kỳ xem xét nhanh hơn mà không làm mất đi giọng điệu thương hiệu. Đánh giá & Điều hướng Đại lý Tự động phân công người đánh giá và thêm tóm tắt có ngữ cảnh dựa trên loại nội dung hoặc mức độ rủi ro. Đảm bảo đúng người xem xét đúng nội dung ở đúng giai đoạn. Ngăn chặn các bản nháp bị đình trệ và tắc nghẽn trong quá trình xem xét. Đại lý Tái sử dụng & Phân phối Chuyển đổi nội dung đã được phê duyệt thành các định dạng sẵn sàng cho kênh (mạng xã hội, email, nội dung ngắn gọn). Mở rộng phân phối mà không cần viết lại từ đầu. Một nguồn thông tin chính xác, nhiều kết quả nhất quán.

Cần thêm cảm hứng? Xem một ví dụ khác đang hoạt động tại đây, đảm bảo ngay cả email của bạn cũng hoàn hảo:

Khi quy trình làm việc của bạn được tối ưu hóa với các công cụ hỗ trợ, kết quả là một hệ thống quản lý nội dung hoạt động như một hệ thống thống nhất thay vì một chuỗi các nhắc nhở. Công việc diễn ra một cách có thể dự đoán được, đồng thời nhóm của bạn dành ít thời gian hơn cho việc phối hợp và nhiều thời gian hơn cho việc sáng tạo.

📮 ClickUp Insight: Chỉ 12% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng các tính năng AI tích hợp trong các bộ công cụ năng suất. Tỷ lệ áp dụng thấp này cho thấy các triển khai hiện tại có thể thiếu sự tích hợp mượt mà, có ngữ cảnh, điều này có thể thúc đẩy người dùng chuyển sang các nền tảng cuộc hội thoại độc lập mà họ ưa thích. Ví dụ: AI có thể thực thi một quy trình tự động hóa dựa trên lời nhắc văn bản thuần túy từ người dùng không? ClickUp Brain có thể làm được! AI được tích hợp sâu vào mọi khía cạnh của ClickUp, bao gồm tóm tắt các chuỗi trò chuyện, soạn thảo hoặc chỉnh sửa văn bản, trích xuất thông tin từ không gian làm việc, tạo hình ảnh và nhiều tính năng khác! Hãy gia nhập 40% khách hàng ClickUp đã thay thế 3+ ứng dụng bằng ứng dụng tất cả trong một của chúng tôi cho công việc!

Mở rộng nội dung của bạn với ClickUp

Mở rộng nội dung mà không làm mất đi giọng điệu thương hiệu đòi hỏi hơn là chỉ tăng khối lượng công việc. Điều này yêu cầu sự kết hợp giữa các hướng dẫn được tài liệu hóa, kiểm soát chất lượng có hệ thống và AI thực sự hiểu bối cảnh độc đáo của thương hiệu bạn.

Nếu thiếu những yếu tố này, bạn có nguy cơ tạo ra sự thay đổi giọng điệu, làm suy giảm niềm tin mà bạn đã vất vả xây dựng với khán giả của mình trong công việc của mình.

Các công cụ AI chung chung và quy trình làm việc rời rạc chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề, khiến việc phát hiện các nội dung không nhất quán trở nên khó khăn hơn so với trước đây. Các nhóm giải quyết thách thức này ngay từ bây giờ sẽ nổi bật khi nội dung do AI tạo ra trở thành tiêu chuẩn và việc phân biệt thương hiệu ngày càng trở nên khó khăn.

Sẵn sàng khám phá cách thực hiện? Bắt đầu miễn phí với ClickUp ngay hôm nay. ✨