Claude Code dành cho các nhà tiếp thị: Hướng dẫn không cần viết mã để xây dựng các công cụ tiếp thị của riêng bạn

Mọi nhóm tiếp thị đều có những quy trình làm việc quá lặp đi lặp lại để có thể giao cho một chuyên gia chiến lược dành cả buổi chiều xử lý, nhưng lại quá cụ thể để các công cụ có sẵn trên thị trường có thể đáp ứng. Một công cụ kiểm tra chất lượng trang đích. Một công cụ tạo bản tóm tắt chiến dịch. Một công cụ định dạng siêu dữ liệu. Một công cụ làm sạch dữ liệu xuất từ Google Ads. Đó là những việc bạn thường phải làm thủ công, ghép nối trong các bảng tính, hoặc nhờ bộ phận vận hành xây dựng khi họ có thời gian rảnh trong các đợt sprint.

Đó chính xác là những gì Claude Code hứa hẹn mang lại cho các nhà tiếp thị.

Claude Code biến những quy trình đó thành các công cụ do chính bạn sở hữu. Bạn mô tả quy trình làm việc, xem xét kết quả đầu ra và tinh chỉnh các lời nhắc. Claude Code sẽ viết các kịch bản, lệnh gọi API và xử lý lỗi. Một chuyên gia tiếp thị đã ghi chép lại ba dự án triển khai (sản xuất nội dung, làm giàu dữ liệu khách hàng tiềm năng, báo cáo), và mô hình thực hiện đều giống nhau trong mỗi trường hợp: con người xác định logic, còn bot sẽ viết mã.

Tuy nhiên, “không cần viết mã” không có nghĩa là “không cần suy nghĩ”. Claude Code cần những hướng dẫn rõ ràng, ví dụ minh họa cụ thể, các quy tắc giới hạn và sự kiểm duyệt kỹ lưỡng từ con người. Bạn cần biết chính xác việc cần làm trong quy trình làm việc, những điểm có thể xảy ra lỗi, dữ liệu đầu vào trông như thế nào, và “kết quả tốt” được định nghĩa ra sao. Đồng thời, bạn cần cung cấp những thông tin này một cách chi tiết và rõ ràng cho Claude. Hướng dẫn này sẽ giải thích Claude Code là gì, cách Claude Code hỗ trợ các nhà tiếp thị, chi phí sử dụng, cách cài đặt, cách bắt đầu sử dụng, và cách đưa ra lời nhắc hiệu quả.

Claude Code là gì?

qua Claude

Claude Code là phiên bản có khả năng tự chủ của Claude do Anthropic phát triển. Nó chạy cục bộ, có thể trên terminal hoặc ứng dụng máy tính, và có quyền truy cập trực tiếp vào các tệp tin, ứng dụng được kết nối và các quy trình làm việc nhiều bước của bạn.

Nếu bạn đã từng sử dụng Claude trong một tab trình duyệt, hãy xem Claude Code như cùng một hệ thống trí tuệ nhân tạo nhưng với khả năng mở rộng hơn. Thay vì chỉ trả lời trong cửa sổ trò chuyện, nó có thể mở các tài liệu của bạn, truy xuất dữ liệu từ Google Drive, gọi các công cụ kết nối khác, và thậm chí tạo ra cũng như chỉnh sửa các tệp trên máy tính của bạn.

Tại sao các nhà tiếp thị lại sử dụng một công cụ mã hóa?

Các nhà tiếp thị lựa chọn Claude Code vì nó cho phép xây dựng các quy trình làm việc có thể tái sử dụng, tích hợp với các hệ thống kinh doanh thực tế như CRM, thư viện quảng cáo, dữ liệu phân tích và các công cụ giao tiếp. Một chatbot thông thường không thể tích hợp với bất kỳ hệ thống nào trong số đó.

Chỉ cần cài đặt một lần để trích xuất số liệu chiến dịch của tháng trước vào một báo cáo được định dạng sẵn, và hệ thống sẽ không quên việc cần làm khi bạn yêu cầu lần sau.

Chữ “mã” trong tên gọi khiến nhiều người bối rối, và thành thật mà nói, đây là một cách đặt tên hơi không chính xác. Bạn điều khiển Claude Code bằng tiếng Anh thông thường, giống như cách bạn đưa ra lời nhắc cho bất kỳ chatbot nào. Kết quả trả về là một tính năng do chính bạn xây dựng, và bạn có thể chạy lại bất cứ khi nào cần.

Sự khác biệt đó – giữa kết quả chỉ tạo ra một lần và khả năng tái sử dụng – chính là nội dung cốt lõi của hướng dẫn này. Đó cũng là lý do tại sao bạn cần xác định chính xác phiên bản Claude nào sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu, vì không phải phiên bản nào cũng hoạt động theo cùng một cách.

Các thuật ngữ về Claude Code mà các nhà tiếp thị cần biết

Claude Code được viết bằng mã lập trình, nhưng các khái niệm chính khá đơn giản:

Thuật ngữ Ý nghĩa của nó Ví dụ về tiếp thị CLAUDE. md Một tệp hướng dẫn dự án mà Claude tự động đọc Lưu trữ thông tin về đối tượng mục tiêu, quy tắc thương hiệu, các tuyên bố đã được phê duyệt và danh sách kiểm tra đánh giá Kỹ năng Một bộ hướng dẫn, ví dụ và tệp hỗ trợ có thể tái sử dụng Thực hiện quy trình cập nhật nội dung hoặc đánh giá trang đích giống nhau mỗi lần Lệnh gạch chéo Một phím tắt giúp khởi chạy một hành động đã lưu từ lệnh Nhập /rsa để chạy quy trình làm việc tạo nội dung quảng cáo Google Ads Trợ lý ảo hoặc trợ lý ảo phụ Một worker Claude riêng biệt được giao một phần của một công việc lớn hơn Để một chatbot nghiên cứu đối thủ cạnh tranh trong khi một chatbot khác kiểm tra các tuyên bố Trình kết nối MCP Một kết nối cho phép Claude sử dụng các công cụ và dữ liệu bên ngoài Tải xuống bản tóm tắt từ Google Drive hoặc tạo công việc trong ClickUp Hook Một hành động tự động được kích hoạt tại một điểm đã định trong quy trình làm việc Thực hiện kiểm tra định dạng mỗi khi Claude hoàn tất việc chỉnh sửa tệp CSV

Claude Chat, Cowork và Claude Code: Nên chọn cái nào trong từng trường hợp?

Sử dụng Claude Chat để suy luận nhanh và tạo nội dung, Claude Cowork cho các công việc nhiều bước trên các ứng dụng được kết nối của bạn, và Claude Code để xây dựng các kỹ năng và công cụ có thể tái sử dụng với khả năng truy cập sâu vào tệp tin. Cả ba đều chạy trên cùng một mô hình Claude cơ bản. Điểm khác biệt giữa chúng nằm ở phạm vi ứng dụng.

Để giúp bạn hiểu rõ sự khác biệt:

Chiều Claude Chat Claude Cowork Claude Mã Claude Code là gì Cửa sổ trò chuyện mà bạn đã quen thuộc Một ứng dụng dựa trên bot dành cho công việc trí óc Một công cụ tự động hóa chạy trên máy tính của bạn, trong terminal, ứng dụng máy tính hoặc trên web (mới) Phù hợp nhất cho Soạn thảo nhanh, brainstorming, câu trả lời đơn lẻ Các công việc nhiều bước trên các ứng dụng được kết nối Xây dựng các kỹ năng, bot và công cụ có thể tái sử dụng liên kết với các tệp của bạn Quyền truy cập tệp Hỗ trợ tải lên và tích hợp với một số dịch vụ như Google Drive Có, thông qua các trình kết nối Truy cập trực tiếp vào các tệp và thư mục cục bộ Lập lịch Không Đúng vậy, ngay từ đầu Đúng vậy, thông qua các công việc được lên lịch trên đám mây; các Routines trên đám mây có nhãn là bản xem trước nghiên cứu do Anthropic đặt. Dễ sử dụng cho người không có kiến thức kỹ thuật Cao nhất Cao Ban đầu có thể hơi phức tạp, nhưng sau khi cài đặt xong thì sẽ rất nhanh chóng

Thực tế là ranh giới giữa chúng khá mờ nhạt. Về mặt kỹ thuật, cả ba đều có thể truy cập tệp tin, thực hiện các công việc nhiều bước và giờ đây, còn có thể lên lịch công việc. Sự khác biệt thực sự nằm ở mức độ bạn sẵn sàng đầu tư thời gian thiết lập ban đầu để đổi lấy mức độ tự động hóa cao hơn sau này.

Nếu bạn chỉ chuyên viết nội dung quảng cáo, thì trò chuyện sẽ nhanh hơn, và bạn có thể dừng đọc tại đây. Phần còn lại của hướng dẫn này dành cho những lúc bạn nhận ra mình đang lặp lại cùng một công việc cần làm là rà soát hoặc nghiên cứu lần thứ năm và nghĩ rằng: “Điều này đáng lẽ phải là một công cụ.”

Các nhà tiếp thị không có kiến thức kỹ thuật đang xây dựng những gì với mã Claude

Các dự án Claude Code hữu ích nhất không phải là những công cụ tạo nội dung chung chung. Các nhà tiếp thị đang biến các khung công việc hiện có, quy trình kiểm tra chất lượng và các công việc lặp đi lặp lại thành những công cụ nhỏ được xây dựng dựa trên cách thức công việc hiện tại của họ. Dưới đây là một số ví dụ về cách Claude Code giúp cuộc sống của các nhà tiếp thị trở nên dễ dàng hơn.

Một plugin Figma giúp chèn nội dung vào khung quảng cáo, và quy trình soạn thảo quảng cáo trên Google Ads

Austin Lau, một chuyên gia tiếp thị tăng trưởng tại Anthropic, chưa từng viết mã trước khi biết đến Claude Code. Anh đã xây dựng cả hai trong vòng một tuần:

Một plugin Figma có khả năng trích xuất nội dung tiêu đề từ Google Trang tính và áp dụng vào các khung quảng cáo, được phát triển trong chưa đầy một giờ, hiện giúp tiết kiệm gần 30 phút cho mỗi lần cập nhật hàng loạt

Một quy trình làm việc /rsa giúp soạn thảo nội dung quảng cáo Google Ads tuân thủ các hướng dẫn về giọng điệu thương hiệu và xuất ra dưới dạng tệp CSV sẵn sàng để tải lên, giúp rút ngắn thời gian hoàn thành mỗi quảng cáo từ 30 phút xuống còn 30 giây

Một công cụ kiểm tra vị trí trang chủ, đánh giá dựa trên một khung tiêu chí tùy chỉnh

Công cụ này đánh giá các trang chủ B2B dựa trên một khung định vị cụ thể: liệu phần hero có trả lời được sản phẩm dành cho ai và tại sao nó lại khác biệt không? Công cụ này chấm điểm riêng cho phần hero và toàn bộ trang, sau đó đề xuất các tiêu đề được viết lại. Emily Kramer, người sáng lập MKT1, đã xây dựng công cụ này dưới dạng một Claude Skill kết nối với các mẫu của riêng cô, thử nghiệm trên các trang web của các công ty thực tế và thực hiện bốn vòng chỉnh sửa để nâng độ chính xác từ khoảng 60% lên 90%.

Một hệ thống nội dung với 11 kỹ năng, có khả năng nghiên cứu, soạn thảo và tối ưu hóa các bài đăng dựa trên hiệu suất trong quá khứ

Hệ thống này không được xây dựng trong một lần. Nó phát triển từng kỹ năng một, mỗi kỹ năng được bổ sung khi thực sự phát hiện ra một lỗ hổng trong quy trình làm việc. Hệ thống này nghiên cứu các chủ đề, soạn thảo bài đăng và chỉnh sửa chúng dựa trên những gì đã thực hiện trước đó, tất cả được kết nối với nhau thông qua bộ nhớ chung. Kieran Flanagan, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Tiếp thị tại HubSpot, đã dành hàng tháng trời để xây dựng hệ thống này, điều này phản ánh gần đúng cách mà phần lớn các dự án phát triển như vậy thực sự diễn ra.

Một quy trình sản xuất blog từ bản tóm tắt đến nội dung sẵn sàng đăng lên hệ thống quản lý nội dung (CMS) chỉ trong ba giờ

Quy trình làm việc này xử lý toàn bộ quy trình sản xuất bài blog từ đầu đến cuối: soạn thảo bài viết dựa trên bản tóm tắt biên tập, tạo và chèn hình ảnh, viết siêu dữ liệu SEO, và tạo liên kết chéo đến nội dung liên quan, tất cả đều thông qua các công cụ được kết nối qua MCP. Rahul Lalia, người sáng lập công ty quảng cáo hai người RSL/A, đã xây dựng quy trình này để thay thế cho một quy trình mất cả ngày.

Công việc trước đây mất cả ngày (viết nội dung, tìm kiếm hình ảnh, điền thông tin metadata, nhập vào hệ thống quản lý nội dung) giờ chỉ mất khoảng ba giờ, bao gồm cả thời gian tự kiểm tra của anh ấy

Anh ấy đã đăng 12 bài viết trong hai ngày, mỗi bài đều có hình ảnh tùy chỉnh và metadata đầy đủ – một tốc độ mà anh cho biết trước đây là không thể thực hiện được.

Anh ấy thẳng thắn về những giới hạn của công cụ này. Công cụ này thực hiện đúng những gì anh ấy mô tả, nhưng chiến lược, mối quan hệ với khách hàng và việc phản đối những ý tưởng tồi vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào anh ấy.

Một bảng điều khiển báo cáo không chỉ hiển thị các số mà còn giải thích ý nghĩa của chúng

Hầu hết các bảng điều khiển đều hiển thị biểu đồ. Bảng điều khiển này cho bạn biết điều gì đã thay đổi, liệu điều đó có quan trọng hay không, và việc cần làm tiếp theo. Tính năng cốt lõi của nó là phần “At a Glance” (Tổng quan nhanh), cung cấp:

Những cải tiến nào đã được thực hiện và tại sao điều đó lại quan trọng

Những yếu tố nào đã suy giảm và liệu có đáng lo ngại hay không

Hai hoặc ba đề xuất dựa trên số liệu thực tế

Victoria Boyd, một chuyên gia chiến lược tiếp thị độc lập không có nền tảng mã, đã xây dựng nó chỉ trong vài buổi chiều.

Điểm chung của các dự án này là gì Mỗi nhà tiếp thị này đều bắt đầu với một nhiệm vụ cụ thể: áp dụng nội dung vào các bố cục sáng tạo, đánh giá trang chủ dựa trên một khung tiêu chuẩn đã biết, và xây dựng hệ thống quản lý nội dung blog. Những ví dụ điển hình nhất luôn đặt con người vào vị trí quyết định khi cần sự phán đoán. Lau xem xét từng quảng cáo trước khi nó được phát hành. Kramer đối chiếu Skill của mình với các đánh giá mà cô đã tự thực hiện trước đó. Lalia xem xét từng bài đăng trước khi nó được đăng tải. Các dự án nâng cao hơn cho thấy giới hạn thực sự: một nhà tiếp thị có thể không cần phải viết mã, nhưng chiến lược đằng sau công cụ, sự tinh tế khiến nó trở nên hữu ích, và những quyết định mà công cụ không thể tự đưa ra vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào con người. Đó chính là điểm mà Claude Code phát huy tác dụng lớn nhất đối với các nhà tiếp thị không có kiến thức kỹ thuật. Về cơ bản, việc này giúp họ biến một quy trình mà họ đã hiểu rõ thành một công cụ mà nhóm kỹ thuật của họ có lẽ sẽ không có thời gian để phát triển cho họ.

Cách bắt đầu sử dụng Claude Code với tư cách là một nhà tiếp thị (không cần viết mã)

Bạn không cần phải học lập trình hay dành cả buổi chiều để cấu hình các công cụ dành cho nhà phát triển. Cách đơn giản nhất là thông qua ứng dụng máy tính Claude, nơi Claude Code hoạt động trực tiếp với một thư mục trên máy tính của bạn. Dòng lệnh vẫn có sẵn nếu bạn muốn, nhưng các nhà tiếp thị có thể bỏ qua bước này ngay từ đầu.

Dưới đây là cách đơn giản nhất để chuyển từ một thư mục trống sang một quy trình làm việc tiếp thị có thể tái sử dụng:

Bước 1: Truy cập Claude Code

Claude Code được tích hợp sẵn trong các kế hoạch Claude Pro và Max, đồng thời cũng có sẵn thông qua các tài khoản Team, Enterprise và Claude Console. Kế hoạch Claude miễn phí không bao gồm Claude Code.

Nếu bạn là một nhà tiếp thị làm việc độc lập, gói Pro thường là đủ để thử nghiệm các quy trình công việc cơ bản. Việc sử dụng nhiều hơn, như xem xét các thư mục nghiên cứu lớn hoặc chạy nhiều tác vụ cùng lúc, có thể yêu cầu giới hạn sử dụng cao hơn.

Bước 2: Cài đặt ứng dụng Claude trên máy tính

Tải xuống Claude cho macOS hoặc Windows, đăng nhập và mở Claude Code ngay trong ứng dụng. Anthropic hiện đang vận hành Chat, Cowork và Claude Code thông qua cùng một ứng dụng máy tính, do đó không cần cài đặt riêng biệt cho từng dịch vụ.

Đây là phương pháp không cần viết mã. Nghĩa là không cần Node.js, terminal hay các lệnh cài đặt. Bạn có thể thêm phiên bản dòng lệnh sau này nếu muốn. Anthropic khuyến nghị sử dụng trình cài đặt gốc của họ, với các lệnh thiết lập riêng biệt cho macOS, Linux, Windows PowerShell và Windows Command Prompt.

Bước 3: Tạo một thư mục cho dự án

Claude Code hoạt động hiệu quả nhất khi tất cả các tệp liên quan đến một dự án đều được lưu trữ trong một thư mục rõ ràng.

Giả sử bạn đang ra mắt một sản phẩm. Hãy tạo một thư mục có tên “Chiến dịch ra mắt sản phẩm” và thêm vào đó:

Tóm tắt chiến dịch

Hướng dẫn về thương hiệu và biên tập

Nghiên cứu khách hàng

Ghi chú về sản phẩm

Các chiến dịch trước đây

Trang thông tin về đối thủ cạnh tranh

Xuất dữ liệu hiệu suất

Bản nháp nội dung

Sau đó, hãy mở thư mục đó trong Claude Code. Điều này rất quan trọng vì nó xác định vùng làm việc của Claude. Claude có thể đọc, tạo và chỉnh sửa các tệp bên trong thư mục đó, nhưng không thể tự ý truy cập các tệp ở những vị trí khác trên máy tính của bạn mà không có quyền truy cập thêm.

Đừng bắt đầu bằng cách giao toàn bộ thư mục Documents cho Claude. Một không gian làm việc nhỏ hơn sẽ dễ theo dõi hơn và giảm thiểu nguy cơ chỉnh sửa nhầm tệp.

Bước 4: Yêu cầu Claude kiểm tra thư mục trước khi tạo bất kỳ nội dung nào

Hướng dẫn đầu tiên của bạn nên tập trung vào việc nắm vững nội dung trước khi bắt tay vào thực hiện bất kỳ sản phẩm nào.

Hãy thử điều này:

Hãy đọc các tệp trong thư mục này. Giải thích nội dung của từng tệp, xác định bất kỳ thông tin mâu thuẫn nào và cho tôi biết bối cảnh nào còn thiếu. Đừng tạo hoặc chỉnh sửa bất cứ thứ gì vào lúc này.

Claude Code đọc trực tiếp các tệp thực tế trong thư mục thay vì chỉ dựa vào nội dung được dán vào cuộc trò chuyện. Bạn cũng có thể sử dụng Chế độ Kế hoạch (Plan mode), cho phép Claude phân tích dự án và đề xuất phương án mà không cần can thiệp vào các tệp nguồn.

qua Marvin Swift

Hãy xem xét kỹ lưỡng bản tóm tắt này. Sửa lại tên sản phẩm, đối tượng mục tiêu, các tuyên bố, ngày tháng và quy tắc thương hiệu trước khi tiếp tục.

Bước 5: Cung cấp hướng dẫn sử dụng riêng cho thư mục này

Khi Claude đã hiểu nội dung, hãy yêu cầu nó tạo một tệp CLAUDE.md.

Đây là tệp hướng dẫn dạng văn bản thuần túy mà Claude sẽ đọc vào đầu mỗi phiên làm việc trong tương lai. Tệp này chứa bối cảnh mà nếu không có nó, bạn sẽ phải lặp lại mỗi lần. Anthropic khuyến nghị sử dụng tệp này cho các quy tắc dự án cố định và quy trình làm việc thông dụng.

Đối với một dự án tiếp thị, điều này có thể bao gồm:

Đối tượng mục tiêu là ai

Chức năng của sản phẩm

Những tuyên bố nào cần có nguồn tham khảo

Những từ hoặc cụm từ cần tránh

Giọng điệu và mức độ dễ đọc được ưa chuộng

Cách cấu trúc bản nháp

Nơi lưu trữ các tệp đã hoàn thành

Những điều Claude cần kiểm tra trước khi đánh dấu công việc đã hoàn thành

Bạn không cần phải tự viết nội dung này. Chỉ cần nói với Claude:

Tạo một tệp CLAUDE.md ngắn gọn cho dự án này. Chỉ dựa trên các tệp bạn đã xem xét và các chỉnh sửa mà tôi đã cung cấp cho bạn. Bao gồm đối tượng mục tiêu, giọng điệu, các tuyên bố đã được phê duyệt, quy tắc định dạng và danh sách kiểm tra để xác minh từng bản nháp.

Đọc tệp đã hoàn thành và loại bỏ bất kỳ nội dung nào mà Claude suy luận ra mà không có bằng chứng. Những hướng dẫn này chỉ nhằm định hướng cho Claude, chúng không đảm bảo tuân thủ hoàn hảo, vì vậy hãy giữ cho chúng cụ thể và không có mâu thuẫn.

Bước 6: Bắt đầu với một công việc cụ thể, có thể đánh giá được

Đừng yêu cầu Claude “thực hiện chiến dịch tiếp thị”. Hãy giao cho nó một công việc với đầu vào, đầu ra và điểm dừng rõ ràng.

Ví dụ:

“Dựa trên bản tóm tắt chiến dịch, nghiên cứu khách hàng và hướng dẫn thương hiệu, hãy tạo ba bản phác thảo trang đích. Lưu mỗi bản phác thảo dưới dạng một tệp markdown riêng biệt. Thêm ghi chú nguồn bên cạnh mỗi tuyên bố về sản phẩm. Chưa viết nội dung đầy đủ cho trang ngay lúc này.” Hoặc: “Hãy so sánh năm trang web của đối thủ cạnh tranh trong thư mục này. Tạo một bảng thể hiện vị trí, đối tượng mục tiêu, các điểm chứng minh, lời kêu gọi hành động và những khoảng trống mà chúng ta có thể giải quyết. Hãy tách biệt các quan sát trực tiếp khỏi phần phân tích của bạn.”

Bước 7: Biến một quy trình thành công thành một kỹ năng

Sau khi bạn đã lặp lại cùng một quy trình làm việc vài lần, hãy đóng gói nó thành một kỹ năng Claude Mã.

qua Claude.ai

Một "kỹ năng" lưu trữ các hướng dẫn, tài liệu tham khảo và các bước thực hiện cho một công việc có thể lặp lại, giúp bạn có thể chạy lại quy trình đó mà không cần phải xây dựng lại lời nhắc từ đầu. Các kỹ năng có thể được giữ riêng tư cho bạn, chia sẻ trong phạm vi một dự án hoặc triển khai cho toàn bộ nhóm.

Ví dụ, một kỹ năng cập nhật nội dung có thể yêu cầu Claude thực hiện các tác vụ như:

Đọc bài viết này Kiểm tra các nguồn được liên kết và báo cáo các tuyên bố không có cơ sở So sánh bài viết với các kết quả tìm kiếm hiện tại Xác định các phần đã lỗi thời Đề xuất các chỉnh sửa trước khi chỉnh sửa bản nháp Lưu bản sửa đổi đã được phê duyệt dưới dạng một tệp mới Tạo nhật ký thay đổi

Bạn có thể tạo nội dung này bằng tiếng Anh thông thường:

Chuyển quy trình mà chúng ta vừa thực hiện thành một kỹ năng có thể tái sử dụng có tên là "content-refresh". Bao gồm các quy tắc kiểm tra nội dung và các điểm phê duyệt mà chúng ta đã sử dụng. Hãy cho tôi xem kỹ năng đó trước khi lưu lại.

Hãy tự tay xây dựng quy trình làm việc trước tiên. Nếu bỏ qua bước này, bạn có nguy cơ tự động hóa một quy trình vẫn còn những lỗ hổng.

Hãy tự tay xây dựng quy trình làm việc trước tiên. Nếu bỏ qua bước này, bạn có nguy cơ tự động hóa một quy trình vẫn còn những lỗ hổng.

Bước 8: Chỉ thêm các trình kết nối khi việc sao chép dữ liệu trở nên tẻ nhạt

Claude Code có thể kết nối với các công cụ bên ngoài thông qua Giao thức Bối cảnh Mô hình (Model Context Protocol - MCP). Các kết nối này cho phép nó đọc dữ liệu từ hoặc thực hiện các thao tác trên các dịch vụ được hỗ trợ, thay vì phải chờ bạn dán thông tin vào thư mục.

Đối với các nhà tiếp thị, điều này có thể bao gồm việc kết nối với Google Drive, Slack, Notion, một công cụ theo dõi dự án hoặc một hệ thống phân tích.

Tuy nhiên, bạn không cần phải sử dụng các kết nối (Connectors) cho quy trình làm việc đầu tiên của mình. Hãy thêm một kết nối khi bạn nhận thấy mình thường xuyên phải xuất hoặc sao chép cùng một thông tin. Mỗi kết nối sẽ mở rộng phạm vi hoạt động của Claude, vì vậy hãy kiểm tra quyền truy cập của nó và giới hạn chỉ cho các tài khoản, thư mục hoặc không gian làm việc mà công việc thực sự cần.

Bước 9: Tối ưu hóa quy trình làm việc, không chỉ tập trung vào kết quả đầu ra mới nhất

Kết quả đầu tiên của bạn có thể sẽ cần được chỉnh sửa. Khi đó, đừng chỉ dừng lại ở việc sửa chữa tài liệu. Hãy cập nhật hướng dẫn dự án hoặc kỹ năng đã tạo ra nó.

Ví dụ:

Bạn đã mô tả người dùng dùng thử là khách hàng. Hãy cập nhật tệp CLAUDE.md để các nhóm này được tách biệt trong mọi công việc trong tương lai. Hoặc: Báo cáo đã kết hợp các thông tin từ nhiều nguồn với các khuyến nghị. Cập nhật kỹ năng để các quan sát, bằng chứng và khuyến nghị luôn được trình bày trong các phần riêng biệt.

Sau một vài lần thực hiện quy trình này, bạn sẽ xây dựng được một quy trình hoạt động hiệu quả, vốn đã biết rõ nơi lưu trữ tài liệu nguồn, các tiêu chuẩn cần tuân thủ, cũng như thời điểm cần dừng lại và chờ đợi sự can thiệp của bạn.

Xem thêm: Các tính năng của Claude dành cho tiếp thị

Tổng quan nhanh: Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp tăng ROI của bạn theo nhiều cách. Muốn xem video? Hãy xem bên dưới:

Chi phí của Claude Mã và những gì bạn thực sự cần

Claude Code không có kế hoạch đăng ký riêng dành cho người dùng cá nhân. Tính năng này được tích hợp sẵn trong các kế hoạch trả phí của Claude, trong khi kế hoạch miễn phí hoàn toàn không bao gồm quyền truy cập vào tính năng này.

Đối với phần lớn các nhà tiếp thị, gói Claude Pro với mức phí 20 USD mỗi tháng là điểm khởi đầu phù hợp. Gói này cung cấp cho bạn Claude Code, các cuộc trò chuyện thông thường với Claude, cùng sức chứa đủ để thử nghiệm các quy trình làm việc thực tế như đánh giá nghiên cứu, cập nhật nội dung, lập kế hoạch chiến dịch và các kỹ năng có thể tái sử dụng.

Bạn không cần:

Một khóa API của Anthropic

Giấy phép mã Claude riêng biệt

Node.js hoặc các công cụ phát triển khác

Các trình kết nối hoặc plugin trả phí

Kế hoạch Max ngay từ ngày đầu tiên

Khi phiên bản Pro là đủ

Phiên bản Pro nên tập trung vào các công việc chuyên sâu: xem xét kết quả nghiên cứu, kiểm tra nội dung so với hướng dẫn thương hiệu, so sánh các trang web của đối thủ cạnh tranh, hoặc cập nhật bài viết từ các tệp nguồn.

Việc sử dụng phụ thuộc vào kích thước tệp và độ phức tạp của công việc. Một thư mục nghiên cứu lớn sẽ tiêu tốn nhiều sức chứa hơn so với việc chỉnh sửa một trang đích duy nhất, nhưng gói Pro vẫn là lựa chọn hợp lý để bắt đầu trong cả hai trường hợp.

Khi nào Max thực sự đáng giá

Claude Max có mức phí 100 hoặc 200 USD mỗi tháng, tùy thuộc vào gói sử dụng.

Hãy cân nhắc việc này khi Claude Code đã trở thành một phần trong công việc hàng ngày của bạn và các giới hạn của gói Pro bắt đầu thường xuyên cản trở các dự án đang triển khai. Một công việc có quy mô lớn bất thường không phải là lý do đủ thuyết phục để nâng cấp gói dịch vụ.

Điều cần biết: Anthropic hiện cho phép bạn kích hoạt tính năng “sử dụng thêm” khi đạt đến giới hạn của kế hoạch dịch vụ, với mức phí tính theo giá API tiêu chuẩn và giới hạn chi tiêu do bạn cài đặt, thay vì ngắt kết nối ngay lập tức. Tính năng này có thể giúp bạn xử lý những tuần có lưu lượng truy cập cao bất thường mà không cần phải nâng cấp kế hoạch dịch vụ lên mức cao hơn.

Bạn có cần tín dụng API không?

Không phải ngay từ đầu.

Khi bạn đăng nhập bằng tài khoản Pro hoặc Max, Claude Code sẽ sử dụng hạn mức của kế hoạch đó. Việc tính phí API được thực hiện riêng biệt và phù hợp hơn với các quy trình tự động hóa hoặc có khối lượng lớn so với việc sử dụng tiếp thị hàng ngày.

Đối với hầu hết các nhà tiếp thị, thiết lập khởi đầu lý tưởng sẽ như sau:

Claude Pro với giá 20 USD mỗi tháng

Ứng dụng máy tính miễn phí

Không cần khóa API

Ban đầu không cần các trình kết nối

Các tính năng kiểm soát phê duyệt tích hợp sẵn vẫn được bật

Hãy thử nghiệm hai hoặc ba quy trình làm việc thực tế trước khi quyết định chi trả thêm bất kỳ khoản nào.

Cách đưa ra lời nhắc cho Claude Mã: Danh sách kiểm tra dành cho nhà tiếp thị

Một lời nhắc Claude mã hiệu quả cần nêu rõ sáu yếu tố sau:

Công việc Các tệp hoặc công cụ cần sử dụng Các quy tắc cần tuân thủ Kết quả mong đợi Các bước kiểm tra cần thực hiện Điểm mà Claude nên dừng lại để chờ phê duyệt

Claude Mã hiểu tiếng Anh thông thường, nhưng các lời nhắc mơ hồ vẫn sẽ tạo ra công việc mơ hồ.

Lời nhắc yếu Lời nhắc mạnh mẽ Xem xét lại trang đích và cải thiện nó. Đọc các tệp launch-brief.md, customer-research.md, brand-guide.md và landing-page-v1.md. Kiểm tra trang đích để đảm bảo tính rõ ràng của thông điệp, các tuyên bố không có căn cứ và các mâu thuẫn với hướng dẫn thương hiệu. Lưu kết quả kiểm tra của bạn vào tệp landing-page-review.md. Đối với mỗi vấn đề, hãy ghi rõ nội dung ban đầu, lý do tại sao nó có thể là vấn đề, nguồn tham khảo hỗ trợ và đề xuất sửa đổi. Phân biệt rõ ràng giữa các lỗi sự thật và các đề xuất biên tập. Chưa chỉnh sửa trang đích ngay lúc này.

Phiên bản thứ hai hoạt động hiệu quả vì Claude biết phải đọc, đánh giá, tạo ra nội dung và biết khi nào nên dừng lại. Để tái tạo quy trình này, đây là những việc cần làm:

1. Xác định ý nghĩa của từ “tốt”

Các hướng dẫn mở như “làm cho nó mạnh mẽ hơn” hoặc “giữ đúng phong cách thương hiệu” không cung cấp cho Claude tiêu chí cụ thể để đánh giá. Hãy đưa ra các tiêu chuẩn cụ thể mà nó có thể kiểm tra.

Ví dụ: Hãy giữ độ dài email trong khoảng từ 120 đến 160 từ. Bắt đầu bằng vấn đề của khách hàng, sử dụng các đoạn văn ngắn, tránh những tuyên bố không có căn cứ, và kết thúc bằng một lời kêu gọi hành động rõ ràng. Hãy tuân theo các ví dụ đã được phê duyệt trong thư mục "examples".

Ví dụ thường hiệu quả hơn những lời giải thích dài dòng. Hãy cung cấp cho Claude hai hoặc ba mẫu đã được phê duyệt khi bạn có sẵn.

2. Cung cấp cho Claude các trường hợp lỗi

Hãy chỉ cho Claude biết “sai” trông như thế nào, chứ không chỉ “đúng” trông như thế nào. Việc nêu cụ thể những cách mà một công việc có thể đi chệch hướng sẽ mang lại hiệu quả cao hơn bất kỳ hướng dẫn tích cực nào.

Ví dụ: Đánh dấu bất kỳ câu nào nêu ra một chỉ số mà không có nguồn tham khảo kèm theo. Đánh dấu bất kỳ tuyên bố nào về giá cả của đối thủ cạnh tranh. Nếu bản tóm tắt và kết quả nghiên cứu khách hàng mâu thuẫn với nhau, hãy dừng lại và hỏi tôi thay vì tự ý chọn một trong hai.

Mỗi khi một công việc khiến bạn bất ngờ, hãy thêm sự bất ngờ đó vào danh sách công việc.

3. Chỉ định kết quả đầu ra

Hãy nêu tên tệp, định dạng, cấu trúc và địa điểm lưu trữ.

Ví dụ: Lưu kết quả dưới dạng tệp "competitor-analysis.csv" trong thư mục "outputs". Sử dụng các cột sau: công ty, đối tượng mục tiêu, thông điệp chính, bằng chứng hỗ trợ, lời kêu gọi hành động (CTA), điểm yếu và URL nguồn. Ngoài ra, đừng ghi đè lên tệp đã có sẵn.

4. Thực hiện kiểm tra cuối cùng

Hãy cho Claude biết những gì cần xác minh trước khi nó hoàn tất:

Ví dụ: Xác nhận rằng mọi tuyên bố đều có nguồn tham khảo, không có số liệu nào bị thay đổi, tất cả các phần bắt buộc đều có mặt, và tệp tuân thủ các quy tắc trong CLAUDE.md.

Sau đó, thêm các điểm phê duyệt cho các hành động mà bạn không muốn hệ thống thực hiện một mình: “Đề xuất các thay đổi, nhưng không áp dụng chúng. Dừng lại trước khi gửi, đăng tải, xóa hoặc cập nhật bất kỳ bản ghi nào đang hoạt động.”

Một mẫu lời nhắc đơn giản

Mục tiêu: Claude cần đạt được điều gì?

Cách sử dụng: Nó nên kiểm tra những tệp, thư mục hoặc công cụ nào?

Theo dõi: Những quy tắc, định nghĩa và ràng buộc nào là quan trọng?

Tạo ra: Nó nên tạo ra gì và lưu ở đâu?

Xác minh: Cần kiểm tra những gì trước khi hoàn tất?

Dừng lại trước khi: Những hành động nào cần được phê duyệt?

Khi nào Claude Code không phải là công cụ phù hợp cho nhà tiếp thị

Hãy bỏ qua Claude Code khi công việc chỉ diễn ra một lần, khi bạn cần xây dựng một sản phẩm sẵn sàng cho khách hàng, hoặc khi lợi ích không đến từ việc lặp lại công việc. Claude Code chỉ mang lại giá trị tương xứng với chi phí thiết lập khi được tái sử dụng. Nếu không có tái sử dụng, sẽ không có lợi ích nào.

Một số tình huống cụ thể như sau:

Công việc một lần: Bạn cần một trang đích duy nhất được kiểm tra một lần, và không có kế hoạch thực hiện lại việc kiểm tra đó. Thời gian thiết lập cho một kỹ năng chỉ mang lại hiệu quả khi được lặp lại nhiều lần, vì vậy đối với một yêu cầu duy nhất, Claude Chat sẽ cung cấp cho bạn câu trả lời tương tự chỉ trong một phần nhỏ thời gian.

Sản phẩm dành cho khách hàng hoặc lãnh đạo: Bạn cần một phiên bản đủ hoàn thiện để có thể bàn giao ngay hôm nay. Kết quả đầu ra của Claude Code tồn tại dưới dạng tệp tin và trên giao diện dòng lệnh, và vẫn cần có người chuyển đổi chúng sang định dạng sẵn sàng cho bản trình bày. Hãy tạo phiên bản hoàn thiện ở một nơi khác, hoặc để Chat soạn thảo nội dung và chèn trực tiếp vào công cụ thiết kế thực tế của bạn

Không có thời gian đầu tư ngay từ đầu: Bạn đang bận rộn trong tuần này và chỉ cần kết quả nhanh chóng. Phiên làm việc đầu tiên với Claude Code đòi hỏi phải thiết lập thực tế, cấp quyền truy cập, kết nối các công cụ và sắp xếp tệp tin, và thời gian đó sẽ không biến mất chỉ vì bạn đang bận rộn. Hãy đợi đến khi có một tuần rảnh rỗi hơn, hoặc trong thời gian chờ đợi, hãy giao công việc này cho Chat.

Chuyển giao công việc trong nhóm mà không có quy trình làm việc chung: Bạn muốn đồng nghiệp tiếp tục công việc chính xác từ nơi bạn đã dừng lại. Các kỹ năng không tự động đồng bộ giữa Chat, Cowork và Mã, do đó quy trình làm việc bạn đã xây dựng sẽ không tự động xuất hiện trên thiết lập của người khác. Bạn sẽ cần xuất và chia sẻ tệp trực tiếp, đồng thời hướng dẫn họ từng bước một

Tự động hóa hoàn toàn không cần giám sát ngay từ ngày đầu tiên: Bạn muốn cài đặt một lần và không bao giờ phải quan tâm đến nó nữa. Claude Code hiện có thể chạy theo lịch trình, nhưng các quy trình làm việc mới vẫn nên được chạy thử dưới sự giám sát một vài lần trước khi bạn tin tưởng để chúng hoạt động tự động. Một công cụ tự động hóa không cần lập trình chuyên dụng sẽ giúp bạn đạt được trạng thái “không cần can thiệp” nhanh hơn, ít nhất là đối với phiên bản đầu tiên

Claude Code mang lại hiệu quả khi được sử dụng sâu rộng và lặp đi lặp lại. Chính điều này khiến nó trở thành lựa chọn không phù hợp cho những tác vụ chỉ cần thực hiện một lần. Nếu nhu cầu của bạn là “viết cho tôi năm dòng tiêu đề”, hãy mở Claude Chat hoặc tham khảo các tùy chọn chuyên dụng từ hướng dẫn của ClickUp về các công cụ tạo/lập nội dung AI. Nếu nhu cầu của bạn là “xây dựng cho tôi một hệ thống mà tôi có thể chạy hàng tuần mà không cần can thiệp thêm”, thì Claude Code xứng đáng với thời gian thiết lập ban đầu. Hầu hết các nhà tiếp thị đều nằm ở đâu đó giữa hai trường hợp này, và đó chính là đối tượng mà hướng dẫn này được xây dựng dành cho.

Bốn tình huống thất bại thường gặp của Claude Mã trong lĩnh vực tiếp thị

Nó tự tạo ra các số nghe có vẻ hợp lý. Khi yêu cầu tóm tắt hiệu suất, Claude có thể lấp đầy khoảng trống bằng một số có vẻ hợp lý thay vì báo cáo rằng dữ liệu đang thiếu. Một mức tăng 12% có thể trở thành 14%. Giải pháp là thêm một quy tắc rõ ràng vào tệp CLAUDE.md: ‘Mọi chỉ số phải trích dẫn tệp và hàng dữ liệu gốc, và bất kỳ số nào không có nguồn sẽ được đánh dấu là UNVERIFIED thay vì được đoán mò.’ Sau đó, kiểm tra ngẫu nhiên ba con số so với dữ liệu xuất thô trước khi bất kỳ sản phẩm nào được phát hành.

Nó chỉnh sửa nhầm tệp. Chỉ định cho Claude một thư mục chứa năm bản nháp và yêu cầu nó “cập nhật nội dung trang đích”, và nó có thể tự tin chọn nhầm bản nháp. Hãy sử dụng Chế độ Kế hoạch để nó thông báo cho bạn biết những tệp nào nó dự định chỉnh sửa trước khi thực hiện, giữ cho thư mục làm việc của bạn nhỏ gọn, và tạo các phiên bản cho tệp nguồn để có thể khôi phục trong trường hợp bị ghi đè.

Nó hoạt động dựa trên tài liệu cũ. Claude sẽ đọc nội dung trong thư mục. Nếu hướng dẫn thương hiệu của bạn đã cũ tám tháng hoặc bản tóm tắt đã bị thay thế trên Slack, Claude sẽ tuân theo phiên bản lỗi thời đó một cách hoàn toàn tự tin và không có bất kỳ cảnh báo nào. Trước khi thực hiện bất kỳ công việc quan trọng nào, hãy yêu cầu nó liệt kê tất cả các tệp mà nó đang sử dụng cùng với ngày sửa đổi lần cuối của từng tệp. Sau đó, hãy xác nhận rằng đó là các phiên bản hiện tại.

Nó tiêu tốn sức chứa khi xử lý ngữ cảnh quá cồng kềnh. Một thư mục chứa đầy 50 tệp có nghĩa là Claude sẽ phải đọc lại rất nhiều nội dung không liên quan trong mỗi công việc, điều này làm hao hụt sức chứa của kế hoạch và làm giảm chất lượng đầu ra. Nếu một công việc chỉ cần bản tóm tắt, hướng dẫn thương hiệu và một bản nháp, hãy đặt ba tệp đó vào một thư mục con và chỉ định cho Claude truy cập vào đó.

Điểm chung của cả bốn trường hợp: Claude Mã đáng tin cậy trong việc thực thi nhưng không đáng tin cậy khi nhận biết những gì nó không biết. Hãy tích hợp cơ chế kiểm tra vào chính kỹ năng đó, chứ không phải dựa vào trí nhớ của bạn, và tuyệt đối không để bất kỳ điều gì qua mặt mà chưa được con người kiểm duyệt.

Sau khi xây dựng xong, mã Claude sẽ được sử dụng như thế nào?

Sau khi hoàn tất quá trình phát triển, Claude Code hoạt động hiệu quả nhất khi được tích hợp vào một nền tảng quản lý công việc như ClickUp. Nói một cách đơn giản, một kỹ năng đã hoàn thiện sẽ tạo ra các tệp tin. Tuy nhiên, nó không phân công công việc, đặt hạn chót hay thông báo cho ai biết bản nháp đã sẵn sàng. Điều này trở thành vấn đề khi quy trình làm việc của bạn liên quan đến nhiều người, bởi vì một tệp CSV nằm trong thư mục không phải là một công việc mà ai đó chịu trách nhiệm.

Hãy lấy quy trình làm việc /rsa của Lau từ trước đó làm ví dụ. Quy trình này tạo ra một tệp CSV chứa các biến thể quảng cáo. Vẫn cần có người mở tệp này, tách từng dòng thành các mục riêng lẻ và gán chúng bằng tay. Nếu đưa cùng kết quả đầu ra đó vào một nhiệm vụ ClickUp, mỗi biến thể quảng cáo sẽ trở thành một mục có người phụ trách, ngày đáo hạn và trạng thái, được hiển thị cùng với phần còn lại của chiến dịch.

Phân công, xem xét và quản lý công việc với nhiệm vụ ClickUp

Đó chính là sự thay đổi: Claude Code đảm nhận việc sản xuất. ClickUp đảm nhận việc theo dõi tiến độ.

Các quy tắc giúp xử lý những trường hợp mà kỹ năng không thể hoàn thành

Không phải mọi lần chuyển giao đều cần có người theo dõi. Các quy trình tự động hóa của ClickUp hoạt động dựa trên các điều kiện kích hoạt và hành động: khi trạng thái thay đổi, khi ngày đáo hạn trôi qua, khi một công việc được tạo ra, quy trình tự động hóa có thể đăng bình luận, thông báo cho ai đó hoặc đẩy công việc tiến lên, tất cả đều diễn ra mà không cần ai phải mở công việc đó.

Tự động hóa các quy trình làm việc phức tạp với ClickUp Automations

Kết hợp điều này với một kỹ năng Claude Code, và quá trình chuyển giao sẽ tự động hoàn tất. Một kỹ năng sẽ đưa bản nháp hoàn chỉnh vào một công việc. Một quy trình tự động hóa sẽ đặt trạng thái thành ‘Cần xem xét’ và thông báo cho trình chỉnh sửa ngay khi công việc đó được tạo ra. Kỹ năng vẫn đảm nhận việc viết nội dung, nhưng quá trình định tuyến – vốn trước đây phụ thuộc vào việc ai đó phải nhớ kiểm tra một thư mục – giờ đây diễn ra tự động.

Cầu nối giúp quá trình này diễn ra tự động

Không có điều nào trong số trên có thể tự động diễn ra trừ khi Claude Code và ClickUp có thể kết nối với nhau. Máy chủ MCP của ClickUp là kết nối chính thức, được lưu trữ trên đám mây, giúp thực hiện điều này, được thiết kế để hoạt động với các trợ lý AI bao gồm cả Claude.

Sau khi được kết nối, Claude Code có thể đọc và ghi trực tiếp vào Không gian Làm việc ClickUp của bạn: tạo công việc, cập nhật tài liệu, lấy trạng thái từ Danh sách công việc, tất cả đều không cần sao chép thủ công. Kỹ năng bạn xây dựng trong Claude Code và Không gian Làm việc mà nhóm của bạn sử dụng sẽ không còn là hai hệ thống mà bạn phải đồng bộ thủ công nữa.

Phù hợp nhất với: Các nhà tiếp thị có kỹ năng sử dụng Claude Code để tạo ra công việc khác mà người khác thực hiện, chẳng hạn như bản nháp cần được phê duyệt, báo cáo kích hoạt quyết định, hoặc các sản phẩm được xử lý theo lô với việc chuyển giao giữa các bộ phận và thời hạn cụ thể. Bỏ qua nếu: Bạn là người duy nhất xem kết quả đầu ra và những gì bạn xây dựng không cần người kiểm duyệt, lịch trình hay trạng thái theo dõi tiến độ.

Điều cần biết: Claude Code và ClickUp đảm nhận hai phần công việc khác nhau, và chúng hoạt động hiệu quả nhất khi kết hợp với nhau. Claude Code là môi trường làm việc nơi bạn phát triển khả năng và tinh chỉnh tệp kỹ năng tại địa phương. ClickUp là nơi công việc được phân công, đang theo dõi và đánh giá trên toàn nhóm đa chức năng. Các nhóm thường cảm thấy bực bội khi yêu cầu một bên phải thực hiện việc cần làm của bên kia.

Bắt đầu xây dựng "bộ não tiếp thị" của bạn

Những nhà tiếp thị tận dụng Claude Code hiệu quả nhất chính là những người đã bắt đầu chuyển hóa phán đoán của bản thân thành các kỹ năng có thể tích lũy và phát triển. Việc cần làm là chuyển hóa phán đoán của bản thân thành các kỹ năng có thể tích lũy và phát triển. Kỹ năng kỹ thuật hầu như không liên quan đến việc này.

Hãy bắt đầu từ một quy trình đánh giá mà bạn đang thực hiện, biến nó thành một kỹ năng, và điều chỉnh dựa trên công việc thực tế cho đến khi nó chứng minh được giá trị của mình. Sau đó, kết nối những gì bạn xây dựng với nơi nhóm của bạn thực sự triển khai công việc, để kết quả mang lại tiến triển thực tế thay vì chỉ nằm im trong một thư mục. Bắt đầu sử dụng ClickUp miễn phí và tạo ra một không gian làm việc lý tưởng cho bộ não tiếp thị của bạn.

Các câu hỏi thường gặp về mã Claude dành cho các nhà tiếp thị

Việc cần làm để sử dụng Claude Code là gì?

Không. Bạn vận hành Claude Code bằng tiếng Anh thông thường, và quy trình không cần viết mã này hoàn toàn diễn ra thông qua ứng dụng máy tính Claude mà không cần đến terminal, Node.js hay các lệnh cài đặt. Ví dụ, Austin Lau, một chuyên gia tiếp thị tăng trưởng tại Anthropic, chưa từng viết mã trước đây nhưng đã xây dựng được một plugin Figma và một quy trình làm việc Google Ads chỉ trong một tuần. Chữ “mã” trong tên gọi ám chỉ nguồn gốc kỹ thuật của công cụ này. Kỹ năng thực sự cần thiết ở đây là hiểu rõ quy trình làm việc của bản thân để có thể mô tả nó một cách chính xác.

Claude Mã so với ChatGPT trong tiếp thị: Cái nào tốt hơn?

Điều này phụ thuộc vào việc bạn muốn kết quả đầu ra hay một công cụ có thể tái sử dụng. Ưu điểm của Claude Code là khả năng xây dựng các kỹ năng kết nối với tệp tin, chạy trên máy của bạn và ghi nhớ bối cảnh dự án giữa các phiên làm việc thông qua tệp CLAUDE.md. ChatGPT nhanh hơn trong việc soạn thảo cuộc hội thoại và có các tính năng trợ lý ảo và kết nối riêng. Hầu hết các nhà tiếp thị sử dụng cả hai công cụ này đều lựa chọn tùy theo từng công việc thay vì chỉ sử dụng một công cụ duy nhất, vì vậy câu hỏi hữu ích là công cụ nào phù hợp với quy trình làm việc cụ thể.

Claude Code khác với Zapier hay Make như thế nào?

Zapier và Make kết nối các ứng dụng hiện có thông qua các trình kích hoạt và hành động được xây dựng sẵn, và chúng chạy trên đám mây mà không cần giám sát sau khi được cấu hình. Claude Code xây dựng các công cụ tùy chỉnh dựa trên tệp tin và phán đoán của riêng bạn, giúp xử lý các công việc mà không có trình kết nối sẵn nào hỗ trợ: đánh giá trang chủ dựa trên khung định vị thương hiệu của bạn, hoặc rà soát nội dung so với hướng dẫn thương hiệu. Đối với các tác vụ chuyển giao đơn giản giữa các ứng dụng, một nền tảng tự động hóa chuyên dụng sẽ giúp bạn đạt được trạng thái “không cần can thiệp” nhanh hơn. Nhiều nhà tiếp thị sử dụng cả hai.

Việc cấp quyền truy cập cho Claude Mã vào các tệp tin của công ty và dữ liệu thương hiệu có an toàn không?

Đúng vậy, miễn là bạn xác định phạm vi sử dụng một cách có chủ đích. Claude Code chỉ đọc và chỉnh sửa các tệp trong thư mục mà bạn mở, và nó không thể truy cập các tệp ở những vị trí khác trên máy tính của bạn nếu không có quyền truy cập bổ sung. Hãy sử dụng chế độ Kế hoạch để Claude đề xuất phương án trước khi can thiệp vào các tệp nguồn, và luôn bật các cơ chế phê duyệt tích hợp sẵn. Mỗi trình kết nối MCP đều mở rộng phạm vi truy cập đó, vì vậy hãy giới hạn từng trình kết nối chỉ cho các tài khoản, thư mục hoặc không gian làm việc cần thiết cho công việc.

Claude Code có thể chạy các quy trình tiếp thị theo lịch trình không?

Đúng vậy. Claude Code hỗ trợ các công việc được lên lịch trên đám mây, và Claude Cowork chạy các công việc định kỳ một cách bản địa trên các kế hoạch Pro, Max, Team và Enterprise trả phí. Điểm cần lưu ý là các kỹ năng không tự động đồng bộ giữa Chat, Cowork và Code, do đó quy trình làm việc được tạo trong một nền tảng phải được xuất ra để chạy trên nền tảng khác. Hãy thực hiện một vài lần chạy có giám sát cho bất kỳ quy trình làm việc mới nào trước khi để nó chạy tự động.

Liệu Claude Code có thay thế các công ty tiếp thị hay các vai trò vận hành không?

Không. Claude Code giúp rút ngắn thời gian thực hiện các công việc sản xuất lặp đi lặp lại, nhưng lớp đánh giá quan trọng nhất phải luôn do con người dẫn dắt. Ví dụ, một công cụ đánh giá trang chủ có thể chấm điểm một trang web dựa trên một khung định vị, nhưng phải có người xác định khung đó và quyết định rằng đó là khung phù hợp.

Điều thay đổi khi bạn sử dụng Claude Code với tư cách là một nhà tiếp thị chính là tỷ lệ giữa đầu ra và số lượng nhân sự. Các công ty quảng cáo và nhóm vận hành coi Claude Code như một công cụ để thực hiện nhiều hơn những việc cần làm mà họ vốn đã làm tốt sẽ vươn lên dẫn đầu, miễn là họ luôn có một chuyên gia có gu thẩm mỹ tinh tế để kiểm duyệt dữ liệu đầu vào của hệ thống và sản phẩm cuối cùng.